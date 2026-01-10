A 11 legjobb Holded alternatíva az üzleti műveletek kezeléséhez (2025)

A Holded egy megbízható, all-in-one platform az üzleti műveletek kezeléséhez – a számlázástól és a CRM-től a projektkövetésig és a könyvelésig.

De ez nem mindenki számára ideális megoldás. Lehet, hogy már kinőtte a funkcióit, mélyebb testreszabásra van szüksége, vagy egyszerűen csak jobb ár-érték arányt szeretne.

A jó hír, hogy rengeteg hatékony Holded alternatíva létezik, mindegyik a saját erősségeivel, árképzési modelljeivel és iparág-specifikus eszközeivel.

Akár egyszerű számlázásra szoruló startup, akár fejlett projektmenedzsmentet kereső ügynökség, akár robusztusabb integrációkat igénylő nagyvállalat, biztosan talál olyan megoldást, amely megfelel az Ön munkamódszerének.

Ebben a blogban összegyűjtöttük a 11 legjobb Holded alternatívát, amelyek segíthetnek üzleti tevékenységeinek racionalizálásában, időmegtakarításban és okosabb méretezhetőségben. Merüljünk bele és találjuk meg a csapatának legmegfelelőbb eszközt!

Holded alternatívák áttekintése

Íme, hogyan viszonyulnak egymáshoz a Holded alternatívái:

Eszköz Legalkalmasabb Legjobb funkciók Árak* ClickUp Projektek, munkafolyamatok és üzleti műveletek kezelése mesterséges intelligenciával CRM projektmenedzsmenttel, automatizálásokkal, egyedi AI-ügynökökkel, Brain-nel és irányítópultokkal Örökre ingyenes; Vállalatok számára testreszabási lehetőségek állnak rendelkezésre. QuickBooks Online Kisvállalkozások számvitele és könyvelése Fizetési emlékeztetők, automatikus bankszinkronizálás és rendezett kiadások a termelékenység növelése érdekében. A fizetős csomagok ára 38 dollár/hónaptól kezdődik. Scoro Üzleti menedzsment Átfogó üzleti menedzsment A fizetős csomagok ára 23,90 USD/hó/felhasználó-tól kezdődik. Xero Erős integrációkkal rendelkező felhőalapú könyvelés Számla-/fizetéskövetés, költségkezelés A fizetős csomagok ára 29 dollár/hónaptól kezdődik. Odoo Nyílt forráskódú üzleti alkalmazáscsomag Moduláris alkalmazások CRM, könyvelés, készletnyilvántartás, projektmenedzsment céljára Egyedi árazás Zoho One Megfizethető üzleti szoftver CRM, pénzügy, projektmenedzsment csomag A fizetős csomagok ára 45 dollár/hónaptól kezdődik. Bitrix24 CRM és csapatmunka költséghatékonyan CRM, együttműködés, projektmenedzsment A fizetős csomagok ára 124 dollár/hónaptól kezdődik. Wave Szabadúszók üzleti könyveléshez Ingyenes kezdőcsomag, számlázás és projektkönyvelés Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 19 dollártól kezdődik havonta. FreshBooks Számlázás és ügyfélszámlázás Egyedi számlázás, időkövetés A fizetős csomagok ára 21 dollár/hónaptól kezdődik. NetSuite Vállalati szintű ERP és könyvelés Átfogó ERP, beleértve a pénzügyeket, a CRM-et és a készleteket Egyedi árazás SAP Business One Közepes méretű vállalkozások, amelyeknek ERP-re van szükségük ERP pénzügyekhez, gyártáshoz, készletkezeléshez és jelentésekhez Egyedi árazás

Hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál? Szerkesztői csapatunk átlátható, kutatásokon alapuló és gyártóktól független folyamatot követ, így bízhat abban, hogy ajánlásaink a termékek valós értékén alapulnak. Itt található egy részletes összefoglaló arról, hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál.

Miért érdemes a Holded alternatíváit választani?

A Holded egy üzleti menedzsment eszköz. Funkciói között megtalálható a CRM, a számlázás, a könyvelés, a készletnyilvántartás és még az alapvető projektkövetés is.

Íme néhány gyakori probléma, amellyel a felhasználók szembesülnek, és amely arra készteti őket, hogy Holded alternatívákat keressenek:

Alapvető projektmenedzsment : A platform Kanban, Gantt és feladatkövetési funkciókat kínál, de hiányoznak belőle azok a fejlett funkciók, mint például a függőségek és a munkaterhelés-nézetek, amelyekre a bővülő csapatok gyakran támaszkodnak.

Nincs AI-alapú munkafolyamat : Nincs beépített intelligencia réteg, amely automatizálná az ismétlődő munkákat, összefoglalná a frissítéseket vagy betekintést nyújtana, amit a modern csapatok egyre inkább elvárnak az all-in-one platformoktól a kiadások nyomon követése és a pénzügyi menedzsment terén.

Zavaros moduláris árazás : Bár a többszintű modellek rugalmasságot kínálnak, ha túl sok van belőlük, az ügyfelek nehezen tudják meghatározni a legmegfelelőbb csomagot, ami megnehezíti a bevezetést és a költségvetés tervezését.

Korlátozott CRM-képességek : A beépített CRM lefedik a potenciális ügyfeleket és a folyamatokat, de nem rendelkezik a növekvő csapatok számára szükséges fejlett értékesítési előrejelzéssel, omnichannel kommunikációval és : A beépített CRM lefedik a potenciális ügyfeleket és a folyamatokat, de nem rendelkezik a növekvő csapatok számára szükséges fejlett értékesítési előrejelzéssel, omnichannel kommunikációval és munkafolyamat-automatizálással

Korlátozott készlet és ERP-mélység : A készletkezelési és gyártási eszközök az alapvető funkciókat lefedik, de komplex ellátási láncok, több raktárral rendelkező telephelyek vagy részletes : A készletkezelési és gyártási eszközök az alapvető funkciókat lefedik, de komplex ellátási láncok, több raktárral rendelkező telephelyek vagy részletes beszerzési folyamatok esetén nem elégségesek.

Megtanulása nehéz, és skálázása is bonyolult: Bár a felület tiszta, a modulok és kiegészítők sokasága túlterhelő lehet azoknak a csapatoknak, amelyek az alapvető számlázáson és könyvelésen túl is terjeszkedni szeretnének.

Íme, mit mondott erről egy Holded felhasználó:

Bárcsak a Holded több testreszabási lehetőséget kínálna a jelentések és az elemzések terén. Ezzel még jobban igazodna az én üzleti igényeimhez.

Bárcsak a Holded több testreszabási lehetőséget kínálna a jelentések és az elemzések terén. Ezzel még jobban igazodna az én üzleti igényeimhez.

A legjobb Holded alternatívák

Az alábbiakban összeállítottuk a legjobb Holded alternatívák listáját, amelyeket érdemes megnéznie:

1. ClickUp (A legjobb projektek, munkafolyamatok és üzleti műveletek mesterséges intelligenciával történő kezeléséhez)

Kezelje összes dokumentumát, projektjét, beszélgetését és egyebeket egy átfogó platformon a ClickUp segítségével.

A ClickUp, a világ első konvergens AI munkaterülete, az egyik legjobb Holded alternatíva. Ötvözi a fejlett projektmenedzsmentet, a munkafolyamat-automatizálást és az ügyfélkapcsolat-kezelést – mindezt AI technológia segítségével.

Nézzük meg, hogyan használhatja a ClickUp projektmenedzsment platformját a termelékenység 10-szeres növeléséhez.

Tartsa információit központosítva a ClickUp CRM segítségével.

A ClickUp CRM segítségével akár az ügyfélkapcsolatokat is kezelheti. Kiemelkedő funkciói között szerepelnek:

A ClickUp Custom Fields segítségével nyomon követheti az olyan adatpontokat, mint az üzlet értéke, az iparág típusa, a szerződés dátumai vagy a potenciális ügyfelek forrásai. Ezeket közvetlenül hozzáadhatja feladataidhoz, így azok gazdag ügyfélrekordokká válnak a CRM szoftveredben.

Adjon hozzá egyéni mezőket és hozzon létre szűrőket a CRM-adatok rendezéséhez a ClickUp egyéni mezők segítségével.

Ezenkívül a ClickUp egyéni státuszai lehetővé teszik, hogy intuitív módon kövesse nyomon ügyfelei útját. Hozzon létre olyan státuszokat, mint „Új potenciális ügyfél” vagy „Tárgyalás”, hogy megértse, hol tart minden egyes üzlet.

Kód nélküli munkafolyamat-automatizálás a feladatok gyors nyomon követéséhez

Adja át az ismétlődő munkafolyamatokat a ClickUp Super Agents szolgáltatásának, hogy Ön a fő tevékenységekre koncentrálhasson.

A ClickUp Automations és Super Agents funkciói lehetővé teszik, hogy önállóan automatizálja az ismétlődő feladatokat, anélkül, hogy a technikai csapatra kellene támaszkodnia. Például, ha szeretné, hogy csapata ne kelljen manuálisan frissíteni az adatokat, amikor a potenciális ügyfelek haladnak a folyamaton. A kódolás nélküli Automations funkcióval beállíthatja:

Kiváltó esemény: Amikor egy feladat állapota „Javaslat elküldve” állapotra változik.

Műveletek: Az ügylet automatikus hozzárendelése az értékesítési vezetőhöz, a „Következő nyomon követés” dátumának frissítése és előre beállított Slack- vagy e-mail-értesítés küldése.

Eredmény: A potenciális ügyfelek a következő szakaszba lépnek, és a riasztások azonnal elküldésre kerülnek.

Kövesse nyomon a trendeket testreszabható, AI-alapú irányítópultokkal.

A ClickUp CRM testreszabható ClickUp Dashboards funkciót is kínál:

Gazdag vizualizáció több mint 50 widget segítségével: Vizualizálja a kritikus információkat, mint például a folyamatok állapota, az üzletek mérete vagy az ügyfelek életre szóló értéke.

Valós idejű értékesítési adatok: A műszerfalak élőben frissülnek, így csapataid könnyebben felismerhetik a trendeket, nyomon követhetik a KPI-ket (például a konverziós arányokat) vagy figyelemmel kísérhetik az értékesítési ciklus sebességét anélkül, hogy az adatokat táblázatokba kellene exportálniuk.

Figyelje szervezetének pénzügyi helyzetét a ClickUp Dashboards segítségével.

Végül, a ClickUp for Finance Teams segítségével nyomon követheti vállalkozása pénzügyi teljesítményét. Nézzük meg, hogyan szabadítja fel pénzügyi csapatát a rutinmunkától, hogy fontosabb feladatokra koncentrálhassanak.

Élő pénzügyi számítások közvetlenül a munkaterületén

A ClickUp Formula Fields funkciójával pénzügyi csapata közvetlenül a feladatmezőkben számíthatja ki az értékeket – nincs szükség táblázatokra. Kiszámíthatja például a következőket:

A számla kiállítása és a fizetési határidő közötti napok száma

Kiadások mínusz költségvetés a költségtúllépések nyomon követéséhez

Vagy képlet alapú haszonkulcsok projektenként

Végezzen fejlett számításokat a ClickUp Formula Fields segítségével.

Ezek a valós idejű számítások a feladatokkal összhangban jelennek meg, és automatikusan frissülnek. A Holded viszont statikus számviteli adatokat nyújt, de nem engedi a csapatoknak, hogy egyedi, feladat szintű képleteket hozzanak létre a munkafolyamatokba ágyazva. A ClickUp ezt natívan teszi – összekapcsolva a végrehajtást a pénzügyi nyomon követéssel.

Enterprise Search, hogy mindezt egyetlen keresősávon keresztül összefogja

A ClickUp kereshető platformja mindent – feladatokat, dokumentumokat, célokat, megjegyzéseket – egyetlen indexben összekapcsol. A pénzügyi csapatok:

Azonnali hozzáférés a korábbi költségvetési mellékletekhez

Keresse meg a kapcsolódó számlákat vagy nyugtákat

A projektköltség-adatok felszínre hozatala eszközök váltása nélkül

A Holded nem rendelkezik ilyen egységes keresési funkcióval a dokumentumok, feladatok és megjegyzések között, ezért a ClickUp Enterprise Search funkciója gyors pénzügyi átláthatóságot biztosít.

Használja ki az AI előnyeit a pénzügyi munkafolyamatokban

A ClickUp Brain egy mesterséges intelligenciával működő réteget ad hozzá, amely a nyers adatokat hasznos információkká alakítja. A pénzügyi csapatok számára ez azt jelenti, hogy:

Kiadási összefoglalók: A Brain beolvashatja a kiadási feladatok listáját vagy egy feltöltött jelentést, és világos bontást készíthet a túlköltekezés kategóriáiról.

Fizetési nyomon követés: kérje meg a Brain-t, hogy sorolja fel a lejárt számlákat, majd automatikusan generáljon emlékeztetőket új feladatokként.

Pénzügyi kérdések és válaszok: Írja be, hogy „Mennyi a harmadik negyedévi utazási költségünk összesen?”, és a Brain kinyeri az adatokat a feladatokból, dokumentumokból vagy irányítópultokból.

Politika segítség: Az alkalmazottak megkérdezhetik: „Mi a vállalat visszatérítési limitje?”, és a Brain megjeleníti a megfelelő politikai dokumentumot.

Automatizált teendők: A költségvetés-felülvizsgálati megbeszélések után a Brain feladatok létrehozásával gondoskodik a nyomon követésről.

Készítsen és finomítson ajánlatokat vállalkozása számára egyszerűen a ClickUp Brain segítségével.

Több mint 15 nézet bármilyen munkafolyamat támogatásához

Több mint 15 ClickUp nézet segítségével vizualizálhatja projektjeit. Minden csapattag – legyen az menedzser, fejlesztő vagy tervező – a számára legmegfelelőbb formátumban dolgozhat.

Végül, a ClickUp olyan sablonokat is kínál, amelyek kielégítik pénzügyi igényeit, például a ClickUp számlasablont.

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp számlasablon segítségével gyorsan készíthet számlákat az automatikusan kitöltött mezőkkel.

Ez a sablon segít a pénzügyi csapatoknak, szabadúszóknak és ügynökségeknek ügyfeleik számláinak kezelésében. Egy áttekinthető, feladat alapú rendszert kap, amelyben minden számla nyomon követhető a státuszával, esedékességi dátumával, fizetési típusával és az ügyfél adataival együtt.

Ezenkívül minden számlát Kifizetett, Késedelmes vagy Kifizetetlen kategóriába sorolhat, így egy pillanat alatt áttekintheti pénzforgalmát. Emellett tulajdonosokat rendelhet hozzá, megjegyzéseket fűzhet, valamint nyomon követheti az egyes számlákhoz kapcsolódó órákat és összegeket.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

A kiterjedt testreszabási lehetőségek miatt meredek a tanulási görbe.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 400 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Ez a vélemény mindent elárul:

A ClickUp remekül áttekinthetővé teszi csapatunk számára a kapacitást és az általános projektmenedzsmentet. Még mindig tanuljuk, hogyan lehet a legjobban használni a ClickUp-ot. Azonban nagyon hasznos, hogy láthatjuk, hogyan halad a projekt, ahelyett, hogy csak a teendőlistáról kipipálnánk a feladatokat, mint a korábbi projektmenedzsment rendszerekben. Az is nagyon hasznos, hogy testreszabhatjuk a rendszerünket, hogy jobban illeszkedjen a szervezetünk munkafolyamatához. Ezenkívül szükség esetén kiváló ügyfélszolgálatot kaptunk. Összességében nagyon hasznos.

A ClickUp remekül áttekinthetővé teszi csapatunk számára a kapacitást és az általános projektmenedzsmentet. Még mindig tanuljuk, hogyan lehet a legjobban használni a ClickUp-ot. Azonban nagyon hasznos, hogy láthatjuk, hogyan halad a projekt, ahelyett, hogy csak a teendőlistáról kipipálnánk a feladatokat, mint a korábbi projektmenedzsment rendszerekben. Az is nagyon hasznos, hogy testreszabhatjuk a rendszerünket, hogy jobban illeszkedjen a szervezetünk munkafolyamatához.

Ezenkívül szükség esetén kiváló ügyfélszolgálatot kaptunk. Összességében nagyon hasznos.

2. QuickBooks Online (A legjobb kisvállalkozások számviteléhez és könyveléséhez)

a QuickBooks Online segítségével

A QuickBooks Online egy felhőalapú könyvelési és pénzügyi menedzsment platform. Az Intuit által fejlesztett platform kis- és középvállalkozásoknak nyújt segítséget a számlázás, a kiadások nyomon követése, a bérszámfejtés, a készletnyilvántartás és az adóügyi megfelelés terén.

A QuickBooks rendelkezik kötegelt számlázási és költségfeldolgozási funkcióval, amely lehetővé teszi több számla és költség egyidejű létrehozását, másolását vagy importálását. Ez időmegtakarítást jelent a pénzügyi csapatok számára, mivel automatizálja a nyilvántartásba vételt – ez egy olyan hatékonyság, amelyet a Holded nem tud felülmúlni.

A Finance Agent előrejelzéseket, eltérésriasztásokat és KPI-eredménykártyákat jelenít meg, amelyek segítenek a csapatoknak proaktív pénzügyi döntéseket hozni.

Mi van, ha csapatának mobilitásra van szüksége? A QuickBooks mobilalkalmazás valós idejű számlázást, fotókon keresztül történő költségrögzítést és akár mobil fizetéseket is lehetővé tesz, így biztosítva, hogy a pénzügyi munkafolyamatok az irodán kívül is zavartalanul folytatódjanak. A jóváhagyások és emlékeztetők szabályalapú automatizálásával kombinálva csökkenti az ismétlődő adminisztratív munkát.

Integrációi jól működnek a fizetési feldolgozókkal és az e-kereskedelmi platformokkal, így nem kell mindent kétszer bevinnie. A bérszámfejtési integráció automatikusan kezeli az adólevonásokat, a közvetlen befizetéseket és a W-2 generálást.

A QuickBooks Online legjobb funkciói

Automatizálja a fizetési emlékeztetőket, és illessze a fizetéseket a számlákhoz a gyors behajtás érdekében.

Csatlakoztasson több bankszámlát, hogy automatikusan letöltse, rendezze és egyeztesse a tranzakciókat a pontos pénzügyi nyilvántartások érdekében.

Rendezze kiadásait részletes adókategóriákba, automatizálja a jövedelemre és kiadásokra vonatkozó forgalmi adó számításokat, és kövesse nyomon a GST/VAT-ot.

A QuickBooks Online korlátai

A folyamatos frissítések és a felület kényszerű megváltoztatása visszatérő konfliktuspontot jelentenek.

QuickBooks Online árak

Egyszerű kezdés: 38 USD/hó felhasználónként

Essentials: 75 USD/hó (legfeljebb 3 felhasználó)

Plus: 115 USD/hó (legfeljebb 5 felhasználó)

Haladó: 275 USD/hó (legfeljebb 25 felhasználó)

QuickBooks Online értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 3400 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (8100+ értékelés)

Mit mondanak a QuickBooks Online-ról a valódi felhasználók?

Így írta le egy felhasználó a tapasztalatait:

Tetszik, hogy könnyen használható, és egy helyen láthatom az összes üzleti adatomat. A jelentések világosak és könnyen érthetőek, még akkor is, ha nem vagy pénzügyi szakértő... A teszteléshez létrehozott sandbox nem olyan felhasználóbarát, mint más platformok, és kétévente új sandboxokat kell létrehozni, ami a fejlesztőink számára értelmetlen.

Tetszik, hogy könnyen használható, és egy helyen láthatom az összes üzleti adatomat. A jelentések világosak és könnyen érthetőek, még akkor is, ha nem vagy pénzügyi szakértő... A teszteléshez létrehozott sandbox nem olyan felhasználóbarát, mint más platformok, és kétévente új sandboxokat kell létrehozni, ami a fejlesztőink számára értelmetlen.

3. Scoro (A legjobb üzleti menedzsmenthez)

via Scoro

A Scoro elsősorban professzionális szolgáltatások automatizálására (PSA) tervezett platform, így alkalmas tanácsadó cégek, kreatív ügynökségek, IT-vállalatok és más projektalapú vállalkozások számára.

A Holded alternatívájaként integrálja az árajánlatok készítését, a költségvetés tervezését, a projekttervezést, az időkövetést és a számlázást egy munkafolyamatba. Teljes átláthatóságot kap, az ajánlattól a pénzbevételig. A részletes jogosultságok biztosítják, hogy az érzékeny ügyféladatok biztonságban maradjanak.

A Scoro a Holdedhez képest azzal tűnik ki, hogy képes valós időben nyomon követni a költségvetéseket. Részletes árajánlatokat készíthet, azokat projektköltségvetéssé alakíthatja, majd a munka előrehaladtával figyelemmel kísérheti a tényleges költségeket a tervezett kiadásokhoz képest.

Két további funkció az erőforrás-kezelés és a kapacitástervezés, amelyekkel kiegyensúlyozhatja a csapat munkaterhelését. A Scoro emellett az idő-, költség- és kiadáskövetést is közvetlenül integrálja a projekt jövedelmezőségébe. Minden számlázható óra, kiadás vagy előleg nyomon követhető és összekapcsolható a pénzügyi eredményekkel, így szolgáltató vállalkozása sokkal tisztább képet kap a haszonkulcsról.

A Scoro legjobb funkciói

Készítsen és küldjön részletes árajánlatokat ügyfeleinek, amelyek automatikusan kiszámítják a szállítási költségeket és a haszonkulcsot.

Kapjon kontextusba illeszkedő válaszokat a Scoro-val kapcsolatos bármilyen kérdésre, a fejlett adatmotor, az ELI segítségével.

A beépített időmérők és munkaidő-nyilvántartások segítségével nyomon követheti a feladatokra fordított időt, így pontosan számolhatja a számlázható órákat.

A Scoro korlátai

A mobilalkalmazás számos funkcióval nem rendelkezik a desktop verzióhoz képest, ami megnehezíti a projektek útközben történő kezelését.

Scoro árak

Alapcsomag: 23,90 USD/hó felhasználónként

Növekedés: 38,90 USD/hó felhasználónként

Teljesítmény: 59,90 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Scoro értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (410+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 240 értékelés)

Mit mondanak a Scoro-ról a valódi felhasználók?

Egy értékelés így fogalmaz:

A Scoro-ban leginkább az intuitív és részletes naptárát értékelem, amely lehetővé teszi az összes erőforrás, beleértve a kollégák rendelkezésre állását, a tárgyalótermeket és a különböző projekthez kapcsolódó elemeket, egyszerű nyomon követését és kezelését... A Scoro legkevésbé hasznos aspektusa a feladatkezelő funkciója, amely kissé nehézkesnek tűnik.

A Scoro-ban leginkább az intuitív és részletes naptárát értékelem, amely lehetővé teszi az összes erőforrás, beleértve a kollégák rendelkezésre állását, a tárgyalótermeket és a különböző projekthez kapcsolódó elemeket, egyszerű nyomon követését és kezelését... A Scoro legkevésbé hasznos aspektusa a feladatkezelő funkciója, amely kissé nehézkesnek tűnik.

🚀 ClickUp előnye: Ha nehezen boldogul a szétszórt AI-eszközök kezelésével és a folyamatos lapváltással, a ClickUp Brain MAX a megoldás. Ez egy egységes, kontextusfüggő központ, amely megszünteti az eszközök túlterheltségét. 👇🏼 Így használhatja: Cserélje le a különböző alkalmazásokat egy egységes felületre, amely egyesíti a GPT-4. 1, Claude, Gemini és a ClickUp natív kontextuális Brain funkcióit.

Keressen minden eszközében, beleértve a Google Drive-ot, a Slacket, a Docs-ot, a GitHubot és egyebeket, hogy megtalálja, amire szüksége van.

Négyszer gyorsabban dolgozzon, mondja el feladatait, üzeneteit vagy ötleteit a Talk-to-Text funkcióval.

Hozzon létre feladatokat, automatizálja a munkafolyamatokat, készítsen projektterveket, sőt, természetes nyelv használatával akár képeket is generálhat.

4. Xero (A legjobb felhőalapú könyveléshez, erős integrációkkal)

via Xero

A Xero olyan kisvállalkozások számára készült, amelyek teljesen felhőalapú, automatizált, papírmentes munkafolyamatokkal szeretnék végezni könyvelésüket. Banki egyeztetést, számlák nyomon követését végzi, és több mint 1000 harmadik féltől származó alkalmazással kapcsolódik össze, így nagyon rugalmasan alkalmazható különböző üzleti felépítésekhez.

A Holded alternatívájaként rugalmasabb számlázási rendszert kínál. Bármilyen eszközről küldhet professzionális számlákat, beállíthat automatikus emlékeztetőket, fogadhat online fizetéseket és alakíthat át árajánlatokat számlákká.

A felülethez egy kis időbe telik megszokni, de jól működik több pénznem támogatásával és nemzetközi számviteli standardokkal. Ez alkalmassá teszi globális ügyfelekkel való együttműködéshez vagy külföldi terjeszkedéshez.

A Xero az alapvető könyvelésen túl integrálja a költségkezelést, a projektkövetést és a jelentéstételt ugyanazon a platformon. A Hubdoc segítségével digitálisan rögzítheti a költségeket. Ezenkívül nyomon követheti a projekt idő- és költségfelhasználását a költségvetéshez képest, és a rendszer részletes jövedelmezőségi információkat generál.

A hátránya, hogy az ügyfélszolgálat visszahívási kérésekre támaszkodik, nem pedig élő csevegésre, így ha valami probléma adódik, nem kap azonnali segítséget.

A Xero legjobb funkciói

Automatizálja a bérszámfejtést, és kezelje a fizetések kifizetését, az adóbevallásokat és a munkavállalók szabadságainak nyomon követését közvetlenül a platformon belül.

Figyelje a készleteket, kapcsolja össze a tételeket közvetlenül a számlákkal és a megrendelésekkel, és kapjon értesítést, ha a termékek készletei fogynak.

Több mint 80 beépített pénzügyi jelentés és testreszabható irányítópult áll rendelkezésre a nyereség és veszteség, a mérlegek stb. kezeléséhez.

A Xero korlátai

A jelentésekben korlátozott testreszabási lehetőségek állnak rendelkezésre. Ha testreszabott jelentésekre, harmadik féltől származó alkalmazásokra vagy további megoldásokra van szüksége, akkor

Xero árak

Ingyenes próba

Korai: 29 USD/hó felhasználónként

Növekvő: 50 USD/hó felhasználónként

Létrehozás: 75 USD/hó felhasználónként

Xero értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (750+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 3000 értékelés)

Mit mondanak a Xero-ról a valódi felhasználók?

Egy rövid idézet egy valódi felhasználótól:

Felhőalapú számlarendszerként ugyanolyan jó vagy jobb, mint más tesztelt rendszerek. Minden szükséges funkcióval rendelkezik, és a funkciókért nem kell mélyen a zsebébe nyúlnia... Nem integrálható többcsatornás szoftverekkel (Linnworks stb.), ezért az értékesítéseket manuálisan kell feltölteni. Online vagy nagy volumenű eladók számára ez kellemetlen lehet és több időt vehet igénybe. Nem rendelkezik összes bank/hitelkártya stb. adatbázisával.

Felhőalapú számlarendszerként ugyanolyan jó vagy jobb, mint más tesztelt rendszerek. Minden szükséges funkcióval rendelkezik, és a funkciókért nem kell mélyen a zsebébe nyúlnia... Nem integrálható többcsatornás szoftverekkel (Linnworks stb.), ezért az értékesítéseket manuálisan kell feltölteni. Online vagy nagy volumenű eladók számára ez kellemetlen lehet és több időt vehet igénybe. Nem rendelkezik összes bank/hitelkártya stb. adatbázisával.

📚 Olvassa el még: Munkafolyamat-automatizálás példák és felhasználási esetek

🧠 Érdekesség: A megfelelőségi törvények szerint az importált áruk számláján fel kell tüntetni a behozatal helyét, még akkor is, ha elektronikus számláról van szó. Ezenkívül egyértelműen meg kell jelölni a mennyiséget, vagy az Egyesült Államokban használt mértékegységekkel, vagy az exportáló országban használt mértékegységekkel.

5. Odoo (A legjobb nyílt forráskódú üzleti alkalmazáscsomag)

az Odoo segítségével

Az Odoo egy moduláris ERP szoftver, amely lehetővé teszi a kisvállalkozások számára, hogy a szükséges funkciókkal kezdjék, és a növekedésükkel együtt bővítsék a rendszert. A teljes csomag megvásárlása helyett kezdhet olyan alapvető alkalmazásokkal, mint a CRM vagy a könyvelés. Ezután bővítheti a rendszert a készletkezelés, a projektmenedzsment, a HR és az e-kereskedelem funkciókkal.

A nyílt forráskódú keretrendszer lehetővé teszi a munkafolyamatok kiterjedt testreszabását. Mind a felhőalapú, mind a helyszíni opciók lehetővé teszik a telepítés feletti ellenőrzést.

A komplex logisztika és műveletek kezeléséhez az Odoor több raktárkezelést, vonalkód-beolvasást, alvállalkozói munkafolyamatokat és utánpótlás-automatizálást kínál.

Két további funkció a rugalmas munkafolyamat-motor és a platform automatizálása. Szerkesztheti az interfészeket, végrehajthat Python kódot, szerverműveleteket indíthat el, automatizálhatja a munkafolyamatokat, és akár e-maileket vagy SMS-eket is küldhet gombnyomással.

A hagyományos, nehézkes ERP-rendszerekkel ellentétben az Odoo felülete intuitív, és a mobilalkalmazások segítségével a csapatok bárhonnan hozzáférhetnek a valós idejű adatokhoz. Az automatizálás kezeli a rutin feladatokat, mint például a számlázás, a készletpótlás és a humánerőforrás-folyamatok optimalizálása.

Az Odoo legjobb funkciói

Hozzáférés valós idejű elemzésekhez és interaktív irányítópultokhoz a pénzügyi, értékesítési és egyéb adatok konszolidálásához.

Kezelje a komplex gyártási folyamatokat a munkarend-kezelési funkciók segítségével.

Kezelje raktári műveleteit továbbfejlesztett eszközökkel a készletnyilvántartás, a többszintű csomagolás és a sorozatszámok testreszabása terén.

Az Odoo korlátai

Az első beállítás új felhasználók számára túl bonyolult, különösen a testreszabások vagy harmadik féltől származó eszközök esetében.

Odoo árak

Egyedi árazás

Odoo értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (1090+ értékelés)

Capterra: 4,2/5 (1260+ értékelés)

Mit mondanak az Odoo-ról a valós felhasználók?

Egy értékelő szerint:

Az Odoo nagyon egyszerűen beállítható, használható és kezelhető raktári megrendelések és raktári tételek számára számos különböző raktárhelyszínen... Kissé bonyolult volt a nyomon követendő raktári tételek hozzáadása az egyes raktárhelyszínekhez, de az Odoo egyszerűsítette ezt a folyamatot, így ez az egyik leggyorsabban elsajátítható rendszer.

Az Odoo nagyon egyszerűen beállítható, használható és kezelhető raktári megrendelések és raktári tételek számára számos különböző raktárhelyszínen... Kissé bonyolult volt a nyomon követendő raktári tételek hozzáadása az egyes raktárhelyszínekhez, de az Odoo egyszerűsítette ezt a folyamatot, így ez az egyik leggyorsabban elindítható rendszer.

📮 ClickUp Insight: A felmérésünkben résztvevők 47%-a még soha nem próbálta ki az AI-t manuális feladatok elvégzésére, azonban azok 23%-a, akik már alkalmazták az AI-t, azt állítja, hogy ez jelentősen csökkentette a munkaterhelésüket. Ez a kontraszt több lehet, mint pusztán technológiai különbség. Míg az elsők mérhető eredményeket érnek el, a többség alábecsüli, hogy az AI milyen átalakító hatással lehet a kognitív terhelés csökkentésére és az idő visszanyerésére. 🔥 A ClickUp Brain áthidalja ezt a szakadékot azáltal, hogy zökkenőmentesen integrálja az AI-t a munkafolyamatába. A szálak összefoglalásától és a tartalom megfogalmazásától a komplex projektek lebontásáig és az alfeladatok generálásáig, AI-nk mindent elvégez. Nincs szükség eszközök közötti váltásra vagy a nulláról való indulásra. 💫 Valós eredmények: A STANLEY Security a ClickUp testreszabható jelentéskészítő eszközeinek köszönhetően 50%-kal vagy annál is többel csökkentette a jelentések elkészítésére fordított időt, így csapataiknak kevesebb időt kell fordítaniuk a formázásra, és többet az előrejelzésekre.

📚 További információ: A legjobb Odoo alternatívák és versenytársak

6. Zoho One (A legjobb megfizethető üzleti szoftver)

a Zoho One segítségével

A Zoho One lényegében egy üzleti operációs rendszer, amely több mint 40 integrált alkalmazást tartalmaz. Ezek között megtalálható a CRM szoftver, a pénzügyek, a HR, a projektmenedzsment, a marketing automatizálás és még sok más.

A Holded alternatívájaként a Zoho interoperabilitást kínál. Az egyik alkalmazásban végzett műveletek, például egy ügylet lezárása a CRM-ben, automatikusan elindíthatnak folyamatokat más alkalmazásokban, például számla generálását, új ügyfél regisztrációját a támogatásba vagy onboarding-folyamat indítását. Ez az alkalmazások közötti integráció csökkenti a szilókat és zökkenőmentesebbé teszi a munkafolyamatokat, mint a Holded moduláris megközelítése.

A pénzügyi és ügyféladatok kezeléséhez vállalati szintű biztonságra és irányításra is szükség van. Ehhez a Zoho One többfaktoros hitelesítést, szerepköralapú hozzáférés-vezérlést, a GDPR és SOC szabványoknak való megfelelést, sőt központosított eszközkezelést is kínál.

A Zoho Creator, az alacsony kódszintű fejlesztő, lehetővé teszi egyedi alkalmazások tervezését technikai támogatás nélkül. Az omnichannel ügyfélszolgálathoz a Zoho Desk, a SalesIQ és a Campaigns áll rendelkezésre. A csevegést, e-maileket, telefonokat és közösségi média interakciókat egy helyen kezelheti.

A Zoho One legjobb funkciói

Automatizálja és testreszabja üzleti folyamatait olyan AI-vezérelt eszközökkel, mint a Zoho Zia.

Használja a beépített BI és elemzési funkciókat a fejlett új irányítópultokban és a mesterséges intelligenciával támogatott betekintéseket az adatokon alapuló döntésekhez.

Csatlakoztassa a Zoho One-t több mint 1500 harmadik féltől származó alkalmazáshoz a piactéren keresztül, kiterjesztve a munkafolyamatokat az értékesítés, a pénzügyek, a marketing, a HR és az iparág-specifikus eszközök területére.

A Zoho One korlátai

A beállítás bonyolult lehet, a modulok közötti integrációk nem konzisztensek, és a felhasználói élmény alkalmazásonként jelentősen eltér, ami zavart okoz a csapatok számára.

Zoho One árak

Minden alkalmazott ára: 45 USD/hó felhasználónként

Rugalmas felhasználói árazás: 105 USD/hó felhasználónként

Zoho One értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 22 100 értékelés)

Capterra: 4,2/5 (120+ értékelés)

Mit mondanak a Zoho One-ról a valós felhasználók?

Egy felhasználó megosztotta ezt a visszajelzést:

A Zoho Expense üzleti kiadásainak kezelése a kezdetektől a végéig páratlan... Szeretném, ha a jelentések terén még nagyobb rugalmasságot biztosítanának. A jelenlegi testreszabási lehetőségek jók, de nem teszik lehetővé számomra, hogy integráljam azokat a mezőket, amelyeket a könyvelő csapatunknak be kell mutatnom.

A Zoho Expense üzleti kiadásainak kezelése a kezdetektől a végéig páratlan... Szeretném, ha a jelentések terén még nagyobb rugalmasságot biztosítanának. A jelenlegi testreszabási lehetőségek jók, de nem teszik lehetővé számomra, hogy integráljam azokat a mezőket, amelyeket a könyvelő csapatunknak be kell mutatnom.

🔍 Tudta? A globális beszállítók több mint fele késedelmesen kapja meg a fizetést a vevőitől. Egyes iparágakban, például a vegyiparban és a gépiparban, a vállalatok közel 60%-a jelenti, hogy a számlákat több mint 30 napos késéssel fizetik ki.

7. Bitrix24 (A legjobb CRM és csapatmunka együttműködéshez, ha korlátozott a költségvetés)

a Bitrix24 segítségével

A Bitrix24 egy egységes üzleti menedzsment platform, amely CRM-et, projektmenedzsmentet, csapatkommunikációt és automatizálást ötvöz.

A Holdedtől való eltérése a beépített diagram, videokonferencia és dokumentummegosztás, amelyek összekötik a különböző funkciókat ellátó csapatokat.

A Bitrix24 projektmenedzsment eszközkészletet is kínál, amely többféle nézetet tartalmaz, például Gantt, Scrum, Naptár és munkaterhelés-követés. A Holded viszont csak alapvető Kanban és Gantt nézeteket kínál.

A platform tartalmazza a készletkezelést, a marketing automatizálást és az ügyfélszolgálati eszközöket, amelyek célja az üzleti növekedés támogatása. Mindezek AES-256 titkosítással vannak biztosítva és megfelelnek a GDPR előírásoknak.

A Bitrix24 rendelkezik egy AI asszisztenssel, a Co-Pilot-tal. Ez segít olyan feladatokban, mint a szöveg összefoglalása, fordítás, mezők automatikus kitöltése és ellenőrzőlisták létrehozása. A szokásos CRM funkciókon túlmenően fejlett marketing automatizálási funkciókat is kínál, beleértve e-mail kampányokat, A/B tesztelést, elemzéseket és előfizetői menedzsmentet.

A Bitrix24 legjobb funkciói

Zökkenőmentesen együttműködhet a vállalat egészét átfogó Feed közösségi hálózaton, a megosztott naptárakban és a központi vállalati meghajtón keresztül.

Kommunikáljon biztonságosan a csapaton belül a Bitrix24 Messenger segítségével, amely csevegést, videohívásokat és csatornákat kínál.

Használja a tudásbázist és a verziókezelésű tartalomrendszert belső útmutatók készítéséhez, a bevált gyakorlatok megosztásához és a dokumentáció karbantartásához a platformon belül.

A Bitrix24 korlátai

A felhasználói felület és a felhasználói élmény gyenge, az elrendezés és az általános kialakítás elavult.

Bitrix24 árak

Standard: 124 USD/hó (50 felhasználó)

Professzionális: 249 USD/hó (100 felhasználó)

Vállalati: 499 USD/hó (250 felhasználó)

Bitrix24 értékelések és vélemények

G2: 4,1/5 (560+ értékelés)

Capterra: 4,2/5 (900+ értékelés)

Mit mondanak a Bitrix24-ről a valós felhasználók?

Íme egy első kézből származó vélemény:

Imádom ezt a rendszert, kétségkívül a legjobb dolog, amit találtam, amikor megalapítottam a cégemet, és más cégeimben is használom... Eleinte kicsit nehéz megtanulni és kezelni, de ha megengedheted magadnak, partnereik segítenek a használatában, én viszont szeretem tudni, hogyan kell csinálni a dolgokat. Ha egyszer megtanultad, nagyon könnyű használni.

Imádom ezt a rendszert, kétségkívül a legjobb dolog, amit találtam, amikor megalapítottam a cégemet, és más cégeimben is használom... Eleinte kicsit nehéz megtanulni és kezelni, de ha megengedheted magadnak, partnereik segítenek a használatában, én viszont szeretem tudni, hogyan kell csinálni a dolgokat. Ha egyszer megtanultad, nagyon könnyű használni.

📚 További információ: A legjobb időalapú számlázási szoftver a jövedelmezőség javításához

8. Wave (A legjobb szabadúszók és kisvállalkozások számára)

via Wave

A Wave egy felhőalapú számviteli platform, amelyet szabadúszók, egyéni vállalkozók és kisvállalkozások tulajdonosai számára terveztek. A Holded alternatívájaként ingyenes hozzáférést kap egy átfogó funkciócsomaghoz. Ez magában foglalja a számlázást, a kiadások nyomon követését, a kettős könyvelést és az egyszerű jelentéseket.

A pénzügyi funkciók között szerepel a korlátlan számlázás, az automatikus egyeztetés a banki adatfolyamokkal és az OCR-alapú nyugta-beolvasás. A nyugta-beolvasó eszköz OCR-technológiát használ, hogy egyszerre akár 10 nyugta kiadásait automatikusan kivonja, így biztosítva a zökkenőmentes adatbevitelt és a könyvelési nyilvántartásokkal való közvetlen szinkronizálást.

A műszerfalon egy pillanat alatt áttekinthető a cash flow, a bevételek és a kiadások.

Ezenkívül a Wave becslési funkciója professzionális módszert kínál az árajánlatok kezelésére, így nincs szükség táblázatokra vagy kézi újbóli bevitelre. Létrehozhat márkás becsléseket a logójával, színeivel és feltételeivel, így biztosítva, hogy minden ügyfélnek elküldött dokumentum tükrözze vállalkozása arculatát.

A rendszer valós időben követi nyomon az egyes becsléseket, így mindig tudni fogja, hogy azok elküldésre, megtekintésre vagy jóváhagyásra kerültek-e, ami növeli a termelékenységet. Ez a láthatóság megkönnyíti a folyamatok kezelését és a potenciális ügyfelek megfelelő időben történő nyomon követését.

A Wave legjobb funkciói

Készítsen és küldjön korlátlan számú, saját márkájával ellátott, személyre szabott számlát, és kövesse nyomon azok állapotát valós időben.

Automatizálja az üzleti folyamatokat, például az ismétlődő számlákat, emlékeztetőket és alkalmazásintegrációkat a Zapier vagy a Make segítségével.

Készítsen alapvető pénzügyi jelentéseket, például eredménykimutatásokat, mérlegeket, cash flow kimutatásokat, forgalmi adókat és főkönyveket.

A Wave korlátai

A Wave automatizálása nagyrészt külső eszközöktől, például a Zapiertől függ, és nem rendelkezik natív munkafolyamat-integrációval.

Wave árak

Starter: Ingyenes

Pro: 19 USD/hó (korlátlan számú felhasználó)

Wave értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 300 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 1700 értékelés)

Mit mondanak a Wave-ről a valódi felhasználók?

Olvassa el, mit mondott erről a véleményező:

A Wave ingyenes, egyszerű és ideális kisvállalkozások számára. Megkönnyíti a számlák, kifizetések és jelentések kezelését... Az eszköz gyorsan eléri határait a fejlettebb könyvelés terén. Egyes funkciók csak észak-amerikai felhasználók számára elérhetők.

A Wave ingyenes, egyszerű és ideális kisvállalkozások számára. Megkönnyíti a számlák, kifizetések és jelentések kezelését... Az eszköz gyorsan eléri határait a fejlettebb könyvelés terén. Egyes funkciók csak észak-amerikai felhasználók számára elérhetők.

🔍 Tudta? Az első elektronikus számlákat több mint 30 évvel ezelőtt küldték el elektronikus adatcserével (EDI).

9. FreshBooks (A legjobb számlázáshoz és ügyfélszámlázáshoz)

via FreshBooks

A felhőalapú könyvelési szoftver, a Freshbooks, egy Holded alternatíva szabadúszók, egyéni vállalkozók és kis szolgáltató cégek számára.

Az ügyfelek számlázásakor olyan funkciók, mint a testreszabható sablonok, az ismétlődő számlázás, az automatikus fizetési emlékeztetők és a több pénznem támogatása hatalmas időmegtakarítást jelentenek.

Ha Ön tanácsadó vagy ügynökség, amely számlázza az időmet és a költségeimet, akkor a munkaidő-nyomonkövetés és a költségkezelés funkciók hasznosak lehetnek. Feljegyezheti a számlázható órákat, mobil eszközökön rögzítheti a bizonylatokat, és azokat közvetlenül a számlákhoz kapcsolhatja.

A FreshBooks ügyfélportállal is rendelkezik. Ügyfelei biztonságosan megtekinthetik a számlákat, befizethetik a számlákat, megjegyzéseket fűzhetnek hozzájuk, és ellenőrizhetik a projekt előrehaladását.

Végül, a platform projektmenedzsment szoftverként is működik. A pénzügyi oldalon minden projektben található egy jövedelmezőségi irányítópult, amely egy pillanat alatt megmutatja a bevételeket, a költségeket, a számlázható időt és a még nem számlázott órákat.

A FreshBooks legjobb funkciói

Nyomon követheti a korlátlan üzleti kiadásokat, és adóbevallási és projektelszámolási célokra kategóriákba sorolhatja azokat a kiadási összefoglalók segítségével.

Lehetővé teszi a valós idejű fájlmegosztást és csevegést, visszajelzéseket és megbeszéléseket közvetlenül a projekt keretében.

Használja a Gusto által működtetett FreshBooks Payroll szolgáltatást az automatizált bérszámfejtéshez, adóbevallásokhoz, vállalkozói kifizetésekhez és a szabályozási előírások betartásához.

A FreshBooks korlátai

A kézzel hozzáadott kiadásokat nem ismeri fel, ezért amikor szinkronizálja a bankjával, át kell nézni őket, hogy elkerülje a kézi dupla bevitelt.

FreshBooks árak

Lite: 21 USD/hó felhasználónként

Plusz: 38 USD/hó felhasználónként

Prémium: 65 USD/hó felhasználónként

Válassza ki: Egyedi árazás

FreshBooks értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (900+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (4500+ értékelés)

Mit mondanak a FreshBooks-ról a valódi felhasználók?

Közvetlenül a G2 értékeléséből:

A számlázás nagyon egyszerű, imádom, hogy milyen könnyű vele számlákat készíteni és elküldeni, ráadásul az ügyfelek is nagyon könnyen megértik és kifizetik őket... A jelentési lehetőségek korlátozottak, például ha valamilyen speciális opcióra, bontásra vagy adókra van szükség, az extra erőfeszítést igényel, és a külső fizetési átjárókkal való szinkronizálás is lassú.

A számlázás nagyon egyszerű, imádom, hogy milyen könnyű vele számlákat készíteni és elküldeni, ráadásul az ügyfelek is nagyon könnyen megértik és kifizetik őket... A jelentési lehetőségek korlátozottak, például ha valamilyen speciális opcióra, bontásra vagy adókra van szükség, az extra erőfeszítést igényel, és a külső fizetési átjárókkal való szinkronizálás is lassú.

📚 További információ: A legjobb projektelszámolási szoftver a projekt ROI maximalizálásához

10. NetSuite (A legjobb vállalati szintű ERP és könyveléshez)

via NetSuxite

A NetSuite jól működik azoknál a vállalkozásoknál, amelyek vállalati szintű funkcionalitásra van szükségük. Integrált rendszerben kezeli a pénzügyeket, a CRM-et, az e-kereskedelmet, a készleteket és a HR-t. Ezenkívül a felhőalapú ERP-rendszer több entitás konszolidációját, előfizetési számlázás automatizálását és fejlett tárgyi eszközkezelést kínál.

A valós idejű pénzügyi jelentések testreszabható irányítópultokat és üzleti intelligenciát tartalmaznak, operatív betekintéssel. Automatikusan kezeli a komplex munkafolyamatokat, mint például a bevételek elszámolása, a több helyszínen történő készletnyilvántartás és a különböző joghatóságok közötti megfelelőségi jelentések.

A NetSuite SuiteCloud környezete mindent biztosít a kódolás nélküli eszközöktől (SuiteBuilder, SuiteFlow) az UI és a munkafolyamatok testreszabásához, az alacsony kódolású API-kig és szkriptekig (SuiteScript), amelyek teljes körű fejlesztést támogatnak. Ez lehetővé teszi a zökkenőmentes alkalmazkodást az üzleti folyamatokhoz, anélkül, hogy megzavarná a frissítéseket.

A NetSuite legjobb funkciói

Használjon AI-vezérelt többváltozós előrejelzést a tervezés és a költségvetés készítése során a pontos üzleti előrejelzések érdekében.

Használja az intelligens teljesítménymenedzsmentet (IPM) az AI-elemzések Excelbe, Wordbe és PowerPointba való beágyazásához a Smart View segítségével, automatizálva a diagramok létrehozását és a narratív betekintést.

Szkennelje be a nyugtákat és számlákat, majd a fejlett OCR-rel ellátott számla-beolvasási funkcióval automatikusan kivonja és kitölti a könyvelési adatokat.

A NetSuite korlátai

A NetSuite bevezetése általában hónapokig tartó tervezést, konfigurálást és képzést igényel.

NetSuite árak

Egyedi árazás

NetSuite értékelések és vélemények

G2: 4,1/5 (több mint 4000 értékelés)

Capterra: 4,2/5 (1700+ értékelés)

Mit mondanak a NetSuite-ről a valódi felhasználók?

Így írta le egy felhasználó a tapasztalatait:

A rendszer bevezetése gondos tervezést igényel, hogy a lehető legtöbbet hozhassa ki belőle. Ez nem egy plug-and-play megoldás. Vannak kiváló partnerek a tanácsadó cégek között, akik segíthetnek egy ilyen rendszer bevezetésében. Ez további költségekkel jár, de ha ez egy hosszú távú megoldás, akkor megéri a befektetést.

A rendszer bevezetése gondos tervezést igényel, hogy a lehető legtöbbet hozhassa ki belőle. Ez nem egy plug-and-play megoldás. Vannak kiváló partnerek a tanácsadó cégek között, akik segíthetnek egy ilyen rendszer bevezetésében. Ez további költségekkel jár, de ha ez egy hosszú távú megoldás, akkor megéri a befektetést.

🧠 Érdekesség: Az Oracle nemcsak a NetSuite tulajdonosa (amelyet 2016-ban 9,3 milliárd dollárért vásárolt meg), hanem egyik legnagyobb riválisát, az Oracle Fusion Cloud ERP-t is üzemelteti. Ez olyan, mintha egy napon egyszerre lenne edző és ellenfél is.

📚 További információ: A legjobb NetSuite versenytársak az üzleti menedzsment területén

11. SAP Business One (A legjobb ERP-re szoruló közepes méretű vállalkozások számára)

az SAP Business One segítségével

A Holded alternatívája, az SAP Business One vállalati szintű ERP-képességeket hoz a kkv-k világába. Az integrált rendszer erős modulokat kínál a pénzügyek, az ellátási lánc, a gyártás, a beszerzés, az értékesítés és az ügyfélkezelés területén.

Kis- és középvállalkozások használják, amelyek egyszerű, könyvelés-vezérelt platformokról teljes ERP-környezetre állnak át. Gyártó cégek, forgalmazók és komplex ellátási lánccal rendelkező vállalatok használják a fejlett eszközöket az anyagszükséglet-tervezéshez (MRP), a gyártás ütemezéséhez és a raktár optimalizálásához.

A platform gyártási műveletekben jeleskedik, gyártástervezési, anyagjegyzék-kezelési és minőség-ellenőrzési funkciókat kínál. Az SAP HANA memóriában tárolt platform valós idejű elemzéseket és jelentéseket biztosít, amelyek nagy adathalmazokat is képesek kezelni.

A Holded felhőalapú megközelítésével ellentétben az SAP Business One rugalmas telepítést kínál: helyszíni, felhőalapú vagy hibrid. Ez nagyobb ellenőrzést biztosít a frissítések és az infrastruktúra döntései felett.

Az SAP Business One legjobb funkciói

Dolgozzon natívan a Microsoft Office-szal és más SAP alkalmazásokkal

Használja interaktív pénzügyi nézetét, drag-and-drop jelentéskészítési funkcióját, prediktív elemzését és testreszabható irányítópultjait a mélyebb pénzügyi betekintés érdekében.

Automatizálja a beszerzést a SuiteProcurement funkciókkal, amelyek optimalizálják a beszállítói megrendelések kezelését, a beszerzési jóváhagyásokat és a konszolidált beszerzési kérelmeket.

Az SAP Business One korlátai

Az ERP licencelést igényel és nem konfigurálódik automatikusan, ezért tanácsadóra van szükség.

SAP Business One árak

Egyedi árazás

SAP Business One értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (520+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (330+ értékelés)

Mit mondanak a SAP Business One-ról a valós felhasználók?

Egy vélemény így fogalmaz:

Ez egy komplett ERP-rendszer. Minden modul egy programban. A rendszer többnyelvű felülettel rendelkezik, és alkalmazkodik a regionális pénzügyi követelményekhez. Az SAP Business One partnerek kiváló és gyors támogatást nyújtanak... A rendszer felülete meglehetősen régimódi. Tudom, hogy a gyártó teljes böngészőalapú hozzáférésen dolgozik, és én is ezt támogatom.

Ez egy komplett ERP-rendszer. Minden modul egy programban. A rendszer többnyelvű felülettel rendelkezik, és alkalmazkodik a regionális pénzügyi követelményekhez. Az SAP Business One partnerek kiváló és gyors támogatást nyújtanak... A rendszer felülete meglehetősen régimódi. Tudom, hogy a gyártó teljes böngészőalapú hozzáférésen dolgozik, és én is ezt támogatom.

Tartsa meg a sikert a ClickUp segítségével

Ha elérte az ERP-lite eszközök korlátait, akkor Holded alternatívákat fog keresni.

A projektek mélyebb szintű kezelésével, az ismétlődő feladatok automatizálásával és az AI beépítésével nemcsak a hatékonysági problémákat kerülheti el, hanem teret is teremt az intelligens, gyorsabb növekedésnek.

A ClickUp segítségével egyesítheti a projekteket, dokumentumokat, beszélgetéseket és jelentéseket egy közös munkaterületen. Az AI-alapú platform segít automatizálni az ismétlődő feladatokat, azonnali betekintést nyerni és biztosítani a vállalkozás zökkenőmentes működését a növekedés során.

Szóval, mire vár még? Regisztráljon még ma ingyenesen a ClickUp-ra! ✅