A legjobb Mistral AI alternatívák fejlett nyelvi modellekhez

A Mistral AI Franciaország egyik legnépszerűbb technológiai startupjává vált, és gyakran tekintik Európa válasznak az OpenAI-ra. Míg a Mistral AI kiválóan teljesítette mottóját,„a legmodernebb AI mindenki számára elérhetővé”, sok felhasználó szerint a válaszok nem mindig pontosak vagy tényszerűek.

Ez nem csökkenti azt a mértékét, amellyel az AI technológia már segítette az embereket a különböző iparágakban végzett munkájukban. A McKinsey legutóbbi tanulmánya azt mutatja, hogy a munkavállalók sokkal nyitottabbak az AI használatára, mint azt vezetőik gondolnák.

Ezért fontos, hogy hozzáférjen egy intelligens, többnyelvű AI asszisztenshez, amely megérti a különböző munkamódszereket.

Ebben a cikkben megvizsgáljuk a Mistral AI legjobb alternatíváit, amelyek segíthetnek az írásban, az információk elemzésében és a mindennapi feladatok megkönnyítésében.

🤔 Tudta? Az Accenture kutatása szerint az Egyesült Államokban az összes munkatevékenység több mint 40%-a bővíthető, automatizálható vagy újratervezhető a GenAI segítségével. A változások várhatóan a legnagyobb hatást a jogi, banki, biztosítási és tőkepiaci szektorokra gyakorolják, majd ezt követi a kiskereskedelem, az utazás, az egészségügy és az energiaipar.

A legjobb Mistral AI alternatívák áttekintése

Íme egy gyors összehasonlítás a legjobb, legkorszerűbb Mistral AI alternatívákról, hogy segítsen kiválasztani a legmegfelelőbbet néhány kulcsfontosságú funkció, feldolgozási sebesség, multimodális képességek, ár és felhasználói értékelések alapján.

Eszköz Legalkalmasabb Főbb jellemzők Árak* Értékelések ClickUp Az AI integrálása a projektmenedzsmentbe, a dokumentumokba és a munkafolyamatokba ClickUp Brain íráshoz és összefoglaláshoz, automatizáláshoz, AI-alapú Talk to Text és AI Agents Ingyenes csomagok; testreszabás vállalatok számára G2: 4,7/5 Capterra: 4,6/5 OpenAI GPT-4 Pontos és sokoldalú AI válaszok Komplex érvelés és problémamegoldás, fejlett adatelemzés, GPT‑4o valós idejű feldolgozáshoz, többnyelvű képességek és testreszabható GPT-k kezelése. Fizetős csomagok 20 USD/hó/felhasználó áron G2: 4,7/5 Capterra: 4,5/5 Claude AI Természetes, emberhez hasonló beszélgetések Kontextusérzékeny gondolkodás, többnyelvű támogatás, fejlett adatelemzés, több modell (Haiku, Sonnet, Opus), együttműködési funkciók Fizetős csomagok 20 USD/hó/felhasználó áron G2: 4,4/5 Capterra: 4,6/5 Google DeepMind Gemini Multimodális AI és mélyreható érvelés Szöveg-, kép-, hang- és videóértelmezés, Deep Think mód, többnyelvű támogatás, integráció a Google Workspace-szel, egyedi asszisztensek (Gems) Ingyenes G2: 4,4/5 Llama (Meta AI) Skálázható, nyílt AI fejlesztés Multimodális képességek, modell testreszabási lehetőségek, nagy kontextusablakok és költséghatékony méretezhetőség. Ingyenes G2: 4,3/5 Cohere Vállalati szintű, privát AI-megoldások Többnyelvű generatív modellek, szemantikus keresés és rangsorolás, biztonságos telepítés, vállalati AI munkaterület Egyedi árazás G2: 4,5/5 Capterra: 4,5/5 Hugging Face Nyílt forráskódú AI-együttműködési és NLP-projektek Több mint 1 millió nyílt forráskódú modell, előre betanított transzformátorok NLP és képfeldolgozáshoz, együttműködési terek, ML könyvtár integráció, vállalati eszközök Fizetős csomagok 9 USD/hó/felhasználó áron Microsoft Azure AI Skálázható, vállalati szintű AI-megoldások Hozzáférés az OpenAI GPT modellekhez, az Azure AI Foundry-hoz, beépített megfelelőségi és biztonsági funkciókhoz, fejlett keresési és visszakeresési funkciókhoz, valamint felügyeleti eszközökhöz. Egyedi árazás G2: 4,4/5 Capterra: 4,6/5 Perplexity AI Valós idejű kutatás és többmodellű AI-keresés Élő webes keresés hivatkozásokkal, GPT-4, Claude, Grok támogatás, PDF és CSV feltöltések, együttműködési terek Ingyenes csomag; fizetős csomagok 20 USD/hó/felhasználó áron G2: 4,7/5 Capterra: 4,7/5 AI21 Labs Jurassic-2 Hosszú, tényeken alapuló tartalomgenerálás Kohéziós, többnyelvű, tényszerű tartalom generálása, zero-shot utasításkövetés, összefoglaláshoz és nyelvtani javításhoz szükséges API-k, késleltetés Egyedi árazás

Miért érdemes a Mistral AI alternatíváit választani?

Az olyan eszközök, mint a Mistral AI, elég jól képesek kezelni az írást vagy a gondolkodást, de a projektek és dokumentumok kívül működnek. Ez végtelen másolást, a lapok közötti váltást és ugyanazon kontextus újra és újra történő elmagyarázását jelenti.

Az eredmény? Fragmentált adatok, lassabb projektek és olyan csapatok, amelyek úgy érzik, hogy mindig egy lépéssel lemaradnak.

Kisebb mérete miatt a Mistral 7B néha nem elég mélyreható a komplex érvelésben vagy a finom árnyalatú beszélgetésekben, különösen a nagyobb modellekhez képest.

Ez a Mistral AI felhasználó őszinte véleménye sok más felhasználó által tapasztalt kihívást tükrözi. Sajnos ez még nem minden.

Az AI platform is szembesül ezekkel a gyakori problémákkal:

Nehézségeket okoz a komplex érvelés és a finom árnyalatú beszélgetések, különösen a fejlett problémamegoldás vagy a több lépésből álló logika kezelése esetén.

Hajlamos szószaporító vagy általános válaszokat adni, hiányzik belőle a más nyelvi modellekben megtalálható kreativitás.

Alacsonyabb pontosság a kódolási feladatokban és a technikai válaszokban, ami részletesebb utasításokat igényel a használható eredmények elérése érdekében.

Korlátozott többnyelvű teljesítmény, a felhasználók gyengébb eredményeket tapasztalnak olyan nyelveken, mint az ukrán.

Ezek a hiányosságok magyarázzák, miért keresnek sok csapat most alternatívákat a Mistral AI-hez, amelyek nagyobb mélységet, pontosságot és erősebb többnyelvű képességeket hoznak AI-munkafolyamataikba.

A legjobb Mistral AI alternatívák

A cél nem csupán a Mistral elhagyása. Arról van szó, hogy az AI-t olyan módon használja a termelékenység növelése érdekében, amely jobban illeszkedik a mindennapi munkájához. Lehet, hogy világosabb válaszokra, erősebb nyelvi támogatásra vagy egyszerűen csak egy intuitívabb asszisztensre van szüksége a projektjei kezeléséhez.

Az alábbiakban áttekintettük a legjobb Mistral AI alternatívákat, amelyekhez az Önhöz hasonló emberek fordulnak.

1. ClickUp (A legjobb az AI közvetlen integrálásához a projektmenedzsmentbe, a dokumentumokba és a munkafolyamatokba)

A ClickUp Brain segítségével másodpercek alatt alakítsa szétszórt tudását hasznosítható ismeretekké!

A legtöbb AI-eszköz azt ígéri, hogy megkönnyíti a munkát, de az igazság az, hogy gyakran csak egy újabb, egymástól független alkalmazás a már amúgy is túlzsúfolt eszközkészletben. Lehet, hogy az egyik eszközt szövegek létrehozására, a másikat a találkozók jegyzetének összefoglalására, egy harmadik platformot pedig a feladatok kezelésére használja. Ez a szétszórt kontextusok és elszigetelt eszközök hálózata a munka elszaporodását eredményezi, ami súlyosan rontja csapata termelékenységét és potenciálját.

A ClickUp egy másfajta megközelítést kínál.

Ahelyett, hogy az AI-t egy újabb önálló eszközhöz kapcsolná, a ClickUp Brain közvetlenül a meglévő rendszereiben él, ahol a munkája zajlik. Feladatai, dokumentumai, csevegései és jelentései mind összekapcsolódnak, és az AI már ismeri minden projekt kontextusát.

Nézzük meg, hogyan működik!

A ClickUp Brain segítségével az AI ott is működik, ahol Ön dolgozik

Próbálja ki ingyen a ClickUp Brain alkalmazást! Szeretné azonnal összefoglalni a projekt szálakat? Használja a ClickUp Brain alkalmazást!

A ClickUp Brain közvetlenül a ClickUpba van beépítve, így nem kell eszközök között váltogatnia, ha ötleteket szeretne kidolgozni vagy kitalálni, mi legyen a következő lépés.

A ClickUp Brain segítségével megnyithat egy feladatot, és azonnal összefoglalhatja egy hétnyi megjegyzést egy áttekinthető frissítésben. Készíthet projektismertetőket, megtisztíthatja a hosszú üzeneteket, vagy akár átírhatja a tartalmat, hogy más hangvételű legyen. A ClickUp Brain Connected AI funkciója olyan, mintha valaki, aki már ismeri a projektjeit, a fülébe súgná a következő lépést.

💯 Próbálja ki: Új projekt indításakor írjon be egy gyors parancsot a ClickUp Brainbe, például: „Összegezze a legfontosabb kockázatokat a korábbi bevezetések alapján”. A rendszer a meglévő dokumentumokból és feladatokból nyer ki információkat, hogy előnyt biztosítson Önnek.

Aztán ott van még a ClickUp Brain MAX, amely még egy szinttel feljebb viszi a dolgokat:

Integrált vállalati keresés: Összekapcsolódik olyan eszközökkel, mint a Google Workspace, a GitHub és a Figma, lehetővé téve a fájlok, feladatok és beszélgetések keresését és visszakeresését szemantikai keresés segítségével.

Talk to Text: Támogatja Támogatja az AI-alapú beszéd-szöveggé alakítást , amely lehetővé teszi, hogy 40 nyelven hangparancsokkal hozzon létre feladatokat, frissítsen naptárakat, osszon ki munkákat és készítsen dokumentumtervezeteket, így felgyorsítva a rutinfolyamatokat.

Egységes AI platform: Prémium AI modelleket kínál, mint például a Gemini, a ChatGPT, a DeepSeek és a Claude, mindezt egy helyen. Ez azt jelenti, hogy számos AI eszközhöz férhet hozzá kódolás, írás, automatizálás és elemzés céljából, anélkül, hogy Prémium AI modelleket kínál, mint például a Gemini, a ChatGPT, a DeepSeek és a Claude, mindezt egy helyen. Ez azt jelenti, hogy számos AI eszközhöz férhet hozzá kódolás, írás, automatizálás és elemzés céljából, anélkül, hogy az AI elterjedne

Váltson LLM-ek között a ClickUp Brain-ben, hogy személyre szabhassa AI-élményét.

Kontextusfüggő AI-válaszok: A ClickUp mély munkagrafikonját kihasználva a Brain Max olyan AI-kimenetet biztosít, amely a feladatok, dokumentumok, értekezletek és kapcsolódó alkalmazások kontextusán alapul.

📌 Példa: Egy kreatív igazgató brainstormingot tart egy új reklámkampányhoz. A Brain Max segítségével minden ötletet rögzítenek, témák szerint rendeznek, és még mielőtt a csapat elhagyja a termet, feladatokká alakítják őket a szövegírók, a tervezők és a médiatervezők számára. A Brain Max-ot használó csapatok szerint hetente 1,1 napnyi munkát takarítanak meg, a feladatokat négyszer gyorsabban végzik el, mint kézzel gépelve, és a szoftverköltségeket akár 88%-kal csökkentik.

🎥 Nézze meg, hogyan maximalizálhatja a termelékenységet és hogyan nyerhet betekintést a munkafolyamatok során használt eszközökből a ClickUp Brain segítségével:

Ötletei megvalósulnak a ClickUp Docs-ban

A ClickUp Docs segítségével valós idejű megjegyzésekkel és szerkesztésekkel együttműködhet az ajánlatok kidolgozásában.

A ClickUp Docs olyan, mint egy megosztott jegyzetfüzet, amelyben soha nem fogy el a hely.

Kezdhet kis lépésekkel, néhány ötletet feljegyzve egy projekthez, majd figyelheti, ahogy az táblázatokkal, képekkel és feladatokhoz vezető linkekkel kiegészített teljes stratégiává nő. A különlegessége, hogy minden összekapcsolódik. A dokumentumban szereplő jegyzetek azonnal feladattá válhatnak, és megjelölheti csapattársait, hogy pontosan ott adjanak visszajelzést, ahol arra szükség van.

📌 Példa: Egy adatelemzési vezető tervet készít egy nyelvi modell finomhangolásához a Docs-ban. Egy kattintással a modellképzési lépések feladatokká válnak, amelyeket mérnököknek és ML-műveleti szakembereknek rendelnek hozzá, mindegyikhez határidővel és kontextusban gazdag megjegyzésekkel, lehetővé téve a zökkenőmentes együttműködést extra sprinttervezési megbeszélések nélkül.

Tartsa munkáját áttekinthető és kivitelezhető állapotban a ClickUp Tasks segítségével

Kövesse nyomon a feladatok függőségeit, hogy elkerülje a projekt késedelmeket a ClickUp Tasks segítségével

A ClickUp feladatok olyanok, mint kis útjelzők, amelyek pontosan megmutatják, mi a következő teendő. Minden feladat tartalmazhat megbeszéléseket, mellékleteket és a haladásról szóló frissítéseket, így soha nem kell azon töprengenie, hogy hol tartanak a dolgok.

A feladatokat a saját stílusához igazíthatja, függetlenül attól, hogy színekkel jelölt prioritásokat, ismétlődő emlékeztetőket vagy nagy célok alfeladatokra bontását részesíti előnyben. Minden ott van, látható a csapat számára, így semmi sem maradhat figyelmen kívül.

💡 Profi tipp: Kérje meg a ClickUp Brain-t, hogy foglalja össze a hosszú feladatfolyamokat. Ez időt takarít meg, és segít az új csapattagoknak megérteni, hogy mi már eldőlt.

Hagyja, hogy a ClickUp Automations elvégezze a rutinmunkát

A ClickUp Automations segítségével automatikusan indítsa el az AI által generált állapotfrissítéseket

A ClickUp Automations egy finom kéz, amely a háttérben mozgatja a dolgokat. Egyszer beállítja őket, majd figyelheti, ahogy a rutin frissítések, feladatok és állapotváltozások anélkül történnek, hogy egy ujját is meg kellene mozdítania.

Az AI-építővel egyszerűen leírhatja, mit szeretne automatizálni, és a ClickUp beállítja Önnek. Az új feladatok automatikus hozzárendelésétől a projektállapotok frissítéséig az automatizálás fenntartja a lendületet, így Ön a fontos munkára koncentrálhat.

📌 Példa: Egy ügynökség vagy csapat a ClickUp Automations segítségével azonnal hozzárendelheti az új ügyfélkérelmeket a megfelelő ügyfélmenedzserhez. A határidők és a nyomonkövetési emlékeztetők automatikusan létrejönnek, így minden ügyfél időben figyelmet kap, manuális válogatás nélkül.

A ClickUp legjobb funkciói

Írjon, foglaljon össze és szerkesszen dokumentumokat vagy feladatokat olyan AI segítségével, amely megérti a projekt kontextusát.

Automatizálja a feladatkezdeményezést és a jelentéstételt személyes AI asszisztensével , a Brain Max-szal, hogy gyorsabban frissíthesse projektjeit.

Azonnali válaszok és mélyreható keresés az egész munkaterületén

Tegye láthatóvá a releváns SOP-kat, a korábbi tapasztalatokat vagy az ügyféladatokat a zökkenőmentesebb beilleszkedés érdekében.

Támogassa a többnyelvű csapatokat valós idejű fordításokkal és összefoglalásokkal.

A ClickUp korlátai

A fejlett AI funkciók, mint például a Brain Max, fizetős csomagokat igényelhetnek.

A komplex automatizálási beállítások konfigurálása időigényes lehet.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a felhasználók a ClickUp-ról

A G2 értékelésében a következőket jegyezték meg:

Az új funkciók és frissítések folyamatos bevezetése bizonyítja a csapat elkötelezettségét a felhasználói élmény javítása iránt. Az egyik kiemelkedő újdonság az AI eszköz, a ClickUp Brain. Ez megváltoztatta a feladatok és projektek kezelésének módját azáltal, hogy automatizálta a rutinfolyamatokat és intelligens javaslatokat nyújtott, ami jelentős idő- és energiamegtakarítást jelentett számomra.

Íme egy rövid vizuális útmutató arról, hogyan kapcsolhatja össze a szétszórt eszközöket és projektforrásokat a ClickUp Brain segítségével a munkafolyamatok zökkenőmentesebbé tétele érdekében:

2. OpenAI GPT-4 (A legalkalmasabb pontos és sokoldalú AI-válaszokhoz)

via ChatGPT

A nagy nyelvi modellek terén a GPT-4 olyan színvonalat állított fel, amelyet sok más eszköz még mindig próbál elérni. A siker oka: olyan érzés, mintha valaki, aki valóban megérti a kontextust, gondolkodó beszélgetést folytatna velünk.

A Mistral AI alternatíváját kereső fejlesztők, adatelemzők és vállalkozások számára a GPT-4 mélyebb érvelést, szélesebb tudásbázist és jobb többnyelvű támogatást kínál globális projektekhez.

Az OpenAI GPT-4 legjobb funkciói

Kezelje a komplex feladatokat nagyobb mélységben és finomságokkal, mint a kisebb modellek.

Támogassa a fejlett adatelemzést, kódolást és problémamegoldást

A GPT‑4o-hoz hasonló modellekkel gyorsabb feldolgozást kínálhat valós idejű munkavégzéshez.

Széles körű többnyelvű támogatást nyújt nemzetközi csapatok számára

Lehetővé teszi a testreszabást projektekkel, egyedi GPT-kkel és különböző LLM-ügynökökkel

Az OpenAI GPT-4 korlátai

Magasabb költségek egyes alternatívákhoz képest

Alkalmi pontatlanságok nagyon speciális vagy niche lekérdezések esetén

OpenAI GPT-4 árak

Ingyenes

Plusz : 20 USD/hó felhasználónként

Pro: 200 USD/hó felhasználónként

OpenAI GPT-4 értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (840+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (220+ értékelés)

Mit mondanak a felhasználók az OpenAI GPT-4-ről?

A G2 értékelésében kiemelték:

Képes percek alatt elvégezni azt a munkát, amely egy embernek napokba telne. Emlékszik a csevegésekre, ami hatékony eszközzé teszi, ha bizonyos információkat többször is módosítani szeretnénk.

📮 ClickUp Insight: A válaszadók harmada a készségfejlesztést emelte ki az AI felfedezésének legfőbb okaként. Képzelje el a következő helyzetet: egy nem technikai háttérrel rendelkező csapattag kódrészleteket szeretne létrehozni egy weboldalhoz. Minél több kontextust ismer az AI a munkájáról, annál okosabb és hasznosabb lesz a segítsége. Ez az, ahol a ClickUp AI kiemelkedik. Mint a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás, máris megérti a projektjeit, és végigvezeti Önt az egyes lépéseken, vagy akár kódrészleteket is generálhat Önnek.

3. Claude (A legjobb természetes, emberhez hasonló beszélgetésekhez)

via Claude

„Van még valaki, aki unja, hogy valós emberek helyett chatbotokkal kell beszélnie vagy hallgatnia, amikor valamilyen támogatást vagy problémát próbál megoldani?” Ez a Reddit-hozzászólás összefoglalja, hogy sokan hogyan érzik magukat, amikor az AI-eszközök robotikusnak vagy közömbösnek tűnnek.

De Claude nem ilyen. Az Anthropic által fejlesztett program arra összpontosít, hogy a beszélgetések természetesnek tűnjenek, mintha valakivel beszélgetne, aki valóban megérti, amit kérdez.

Aki Mistral AI alternatívát keres, annak figyelmébe ajánljuk a Claude-ot, amely kiemelkedik a átgondolt érvelés, adatelemzés és többnyelvű beszélgetések kezelésében. A legtöbb Claude-ról szóló vélemény szerint mindezt úgy teszi, hogy közben nem veszíti el az emberi érintést.

Claude legjobb funkciói

Természetes, emberhez hasonló válaszokat adjon, amelyek inkább beszélgetésnek tűnnek, mint megírt szövegnek.

Támogassa az adatelemzést, a kódolási feladatokat és a mélyebb kutatást fejlett érveléssel.

Többféle AI-modell (Haiku, Sonnet, Opus) áll rendelkezésre, hogy alkalmazkodni tudjon a különböző feladatok komplexitásához.

Támogassa az együttműködést csapatközpontú funkciókkal és dokumentumkezeléssel

Csatlakozzon a meglévő eszközökhöz a munkafolyamatokba való zökkenőmentesebb integráció érdekében.

Claude korlátai

Beépített kép- vagy videógeneráló eszközök hiánya

Hosszabb feladatok teljes elvégzéséhez több üzenetváltásra lehet szükség.

Claude árak

Ingyenes

Pro: 20 USD/hó felhasználónként

Csapat: 25 USD/hó felhasználónként

Max: 100 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Egyedi árazás

Claude értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (55+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (20+ értékelés)

Mit mondanak a felhasználók Claude-ról

Ez a Capterra-áttekintés a következőket tartalmazza:

Claude olyan érzést kelt bennem, mintha egy nagyon okos, valódi emberrel beszélgetnék. Reális és őszintén válaszol a kérdéseimre. Tőle többnyire pontos válaszokat kapok.

👀 Érdekes tény: Egy tanulmány szerint az LLM utasításaihoz hozzáadott egyszerű „Gondolkodjunk lépésről lépésre” kifejezés több mint háromszorosára növelheti a kimenet pontosságát számos feladat esetében, a matematikától a stratégiai gondolkodásig .

4. Google DeepMind Gemini (A legjobb multimodális AI és mélyreható érveléshez)

via Gemini

A Gemini olyan, mint egy csendes segítő, aki szinte mindent el tud végezni, amit rá bízol. Nem csak szövegekkel tud dolgozni – képeket, hangfájlokat, sőt videókat is bevihetsz, és ő akkor is megtalálja a módját, hogy megértse és átgondoltan válaszoljon.

Nemrégiben még az Nemzetközi Matematikai Olimpián is megoldotta a hat feladatból ötöt, bizonyítva, hogy milyen jól képes átgondolni a komplex kihívásokat. A Gemini különlegessége abban rejlik, hogy hogyan működik együtt Önnel. Akár kutatási cikkeket böngész, nyelvek között fordít, vagy nagy mennyiségű információból von le következtetéseket, nyugodt, stabil és megbízható érzést kelt.

Ha már használja a Gmailt, a Docs-ot vagy más Google-eszközöket, a Gemini egyszerűen beilleszthető, külön erőfeszítés nélkül.

A Google DeepMind Gemini legjobb funkciói

Tartalmak feldolgozása és létrehozása több formátumban, beleértve szöveget, képeket, hangot és videót.

Kezelje a fejlett érvelést és a több lépésből álló problémamegoldást a Deep Think móddal.

Erős többnyelvű támogatást nyújt globális csapatok és projektek számára.

Zökkenőmentesen integrálható a Google Workspace eszközökkel, például a Gmail, a Docs, a Sheets és a Meet alkalmazásokkal.

Kínáljon egyedi AI-asszisztenseket (Gems) AI-ügynöki munkafolyamatok hoz és speciális adatelemzéshez.

A Google DeepMind Gemini korlátai

Esetenként pontatlan hivatkozásokat vagy elavult valós idejű adatokat generál.

A multimodális képalkotás továbbra is fejlődik a komplex parancsok esetében.

A Google DeepMind Gemini árai

Ingyenes

Google AI Pro: 19,99 USD/hó felhasználónként

Google AI Ultra: 249,99 USD/hó felhasználónként

Google DeepMind Gemini értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 250 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a felhasználók a Google DeepMind Gemini-ről?

A G2 értékelésében a következőket jegyezték meg:

A Gemini munkamenetünk központi elemévé vált. Az idő múlásával a válaszok jelentősen javultak, különösen az újabb 2. 5 Flash modellnél. Tetszik az is, hogy jól működik a Vertex AI-vel a fájlok indexelésénél; az integráció zökkenőmentes, a modell jól követi az utasításokat és pontos eredményeket szolgáltat.

5. Llama (Meta AI) (A legjobb skálázható, nyílt AI fejlesztéshez)

via Meta

„Folyamatosan figyelünk a fejlesztői közösség és partnereink visszajelzéseire, hogy modelleinket és funkcióinkat még jobbá tegyük, és alig várjuk, hogy a közösséggel együttműködve folytathassuk az iterációt és kiaknázhassuk azok értékét” – mondja Ryan Daniels, a Meta szóvivője.

Ez a nyitottság teszi a Llamát olyan vonzóvá. A nagyobb kontrollt igénylő fejlesztők és vállalkozások számára tervezett Llama 4 multimodális képességekkel rendelkezik, megérti mind a szöveget, mind a képeket, miközben gyors és költséghatékony marad.

Skálázhatóságra tervezték, így könnyebb kísérletezni, tesztelni és bevezetni az AI-alkalmazásokat anélkül, hogy nagy infrastrukturális igényeket támasztana. A Llama körüli közösség gyorsan növekszik, a Meta ökoszisztémája pedig mindent támogat, a csevegőrobotoktól a dokumentumelemzésen át a fejlett ügynöki érvelési eszközökig.

A Llama legjobb funkciói

Kínáljon natív multimodális modelleket szöveges és vizuális intelligenciával

Iparágvezető kontextusablakok biztosítása hosszú dokumentumok elemzéséhez

Támogassa a költséghatékony méretezést hatékony következtetéssel és telepítéssel.

Integrálja olyan platformokkal, mint az AWS, az egyszerűbb fejlesztés és tesztelés érdekében.

Támogassa a nagy nyílt forráskódú közösséget az együttműködés és az innováció érdekében.

A Llama korlátai

Egyes fejlett modellek (például a Behemoth) még előzetes tesztelési szakaszban vannak.

A teljes testreszabáshoz és bevezetéshez több technikai szakértelemre lehet szükség.

Llama árak

Ingyenes

Egyedi árazás

Llama értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (145+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a felhasználók a Llama-ról?

A G2 értékelésében a következőket jegyezték meg:

A Meta Llama 3 fantasztikusan érti és reagál a természetes nyelvre, így a beszélgetések zökkenőmentesek és természetesek. Nagyon pontos, mint a Llama korábbi verziói, és releváns válaszokat ad, ami növeli a termelékenységet és javítja a felhasználói élményt. Emellett integrálható fejlesztői alkalmazásokkal is.

👀 Érdekesség: Az „mesterséges intelligencia” kifejezést 1956-ban alkották meg egy nyári műhelymunkán a Dartmouth College-ban, ahol a kutatók olyan gépek ötletét vizsgálták, amelyek „gondolkodni” tudnak.

6. Cohere (A legjobb vállalati szintű, privát AI-megoldásokhoz)

via Cohere

„A Cohere-t sokkal jobban élvezem, mint a GPT asszisztens API-t... gyorsabb, konzisztens eredményeket ad, és a hivatkozások pontosak” – osztotta meg egy Reddit-felhasználó, amikor a valós világban alkalmazott AI-ről beszélgettek. Ez a vélemény tükrözi, hogy miért fordulnak sokan a Cohere-hez.

A Cohere olyan vállalkozások számára készült, amelyek biztonságos, testreszabható AI-ra van szükségük. Többnyelvű generatív modelleket, hatékony visszakeresési eszközöket és komplex vállalati felhasználási esetekre szabott AI-munkaterületet kínál.

A dokumentumelemzéstől az AI-alapú asszisztensekig, a Cohere kiemelkedik azzal a képességével, hogy saját adatai alapján finomhangolja a modelleket, miközben szigorúan védi az adatok titkosságát.

A Cohere legjobb funkciói

Hozzon létre többnyelvű szöveget nagy teljesítményű Command modellekkel

Pontos multimodális keresést és szemantikai rangsorolást biztosít az Embed és a Rerank segítségével.

Finomítsa a modelleket a saját vállalati adatokon a visszakereséssel kiegészített generálással.

Biztonságos, privát telepítéseket kínál VPC, felhő vagy helyszíni környezetekben.

Tegye lehetővé a vállalati együttműködést a North segítségével, egy modern csapatok számára kialakított, testreszabott AI munkaterülettel.

A Cohere korlátai

A fejlett testreszabáshoz technikai szakértelem szükséges.

Korlátozott nyilvános információk a szabványosított árakról

Cohere árak

Egyedi árazás

Cohere értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (20+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (20+ értékelés)

👀 Érdekesség: Az IBM Watsonja, amely 2011-ben megnyerte a Jeopardy! című vetélkedőt, később az egészségügyben is felhasználásra került, hogy segítse az orvosokat a rákdiagnózisok és a kezelési ajánlások elkészítésében.

7. Hugging Face (A legjobb nyílt forráskódú AI-együttműködési és NLP-projektekhez)

via Hugging Face

A Hugging Face egy kicsit olyan, mint egy barátságos közösségi kávézó AI-fejlesztők számára, intuitív felülettel. Ez az a hely, ahol az emberek nyíltan megosztják egymással modelleket, ötleteket és eszközöket, segítve egymást a tanulásban és az alkotásban. Nem kell technikai zseninek lennie ahhoz, hogy itt boldoguljon.

Akár azt szeretné, hogy a számítógép megértse a nyelvet, akár hangsegédet szeretne létrehozni, akár csak felfedezni szeretné, mire képes az AI, a Hugging Face meleg légkörű környezetet biztosít az induláshoz.

A Hugging Face legjobb funkciói

Hozzáférés több mint 1 millió nyílt forráskódú modellhez, adatkészlethez és AI-alkalmazáshoz a gyors prototípus-készítéshez.

Előre betanított transzformátor modelleket kínálunk NLP, beszéd, látás és multimodális feladatokhoz.

Tegye lehetővé a közös fejlesztést a Spaces segítségével az AI-demók telepítéséhez és megosztásához.

Támogassa a PyTorch és TensorFlow ML-könyvtárak zökkenőmentes integrációját a modellek képzéséhez és finomhangolásához.

Biztosítson vállalati szintű eszközöket a biztonságos AI-fejlesztéshez olyan funkciókkal, mint az SSO, az auditnaplók és a részletes hozzáférés-vezérlés.

A Hugging Face korlátai

Nagy számítási erőforrásokat igényel a nagy modellek futtatásához

Korlátozott vizualizációs eszközök a modellarchitektúrához és az eredményekhez

Hugging Face árak

Pro: 9 USD/hó felhasználónként

Csapat: 20 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 50 USD/hó felhasználónként

Hugging Face értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a felhasználók a Hugging Face-ről?

A Gartner Peer Insights értékelése szerint:

A platform előre betanított modellek és NLP kiterjedt könyvtárát kínálja, ami csökkenti a fejlesztéshez szükséges időt és erőfeszítést. Kiválóan működik a PyTorch és a TensorFlow könyvtárakkal való integráció.

👀 Tudta-e: A Her (2013) és az Ex Machina (2014) című filmek Oscar-díjat nyertek az ember és a mesterséges intelligencia közötti kapcsolatot feltáró forgatókönyveikért. Mindkettő igazán innovatív és korát megelőző alkotás.

8. Microsoft Azure AI (A legjobb skálázható, vállalati szintű AI-megoldásokhoz)

via Microsoft

„Akárcsak az Azure bármely más szolgáltatásával, ha tudja, mit csinál, és miért használja a szolgáltatást, akkor megkapja a kívánt eredményeket.” Ez a Reddit-hozzászólás tökéletesen összefoglalja a Microsoft Azure AI-t. Ez nem egy plug-and-play varázspálca, hanem egy hatékony, megbízható platform, amely megjutalmazza azokat a csapatokat, akik tisztában vannak céljaikkal.

Az Azure AI olyan vállalkozások számára készült, amelyek intelligens alkalmazásokat szeretnének fejleszteni nagy léptékben, miközben az adatok biztonságát és a szabályoknak való megfelelést is biztosítják. A HR-csevegőrobotok fejlesztésétől a tudásbányászat és a nagyszabású ügyfélszolgálat támogatásáig olyan vállalatok, mint a Vodafone és a McDonald’s, az Azure AI-t használták a személyre szabottabb és hatékonyabb élmény megteremtéséhez.

A Microsoft Azure AI legjobb funkciói

Válasszon a modellek széles választékából, beleértve az OpenAI legújabb GPT sorozatát, egységes API-kkal.

Az Azure AI Foundry és az ügynöki eszközláncok segítségével testreszabhatja az AI-alkalmazásokat.

Védje az adatokat és biztosítsa a szabályoknak való megfelelést a beépített biztonsági és védelmi intézkedésekkel.

Hozzáférés fejlett keresési és visszakeresési funkciókhoz az Azure AI Search segítségével

Az alkalmazások teljesítményének figyelemmel kísérése és optimalizálása nagy léptékben

A Microsoft Azure AI korlátai

Tapasztalt mérnökökre van szükség a komplex beállításokhoz

A funkciók és a rendelkezésre állás régiónként eltérő lehet.

A modellek finomhangolása idővel költségessé válhat.

A Microsoft Azure AI árai

Egyedi árazás

Microsoft Azure AI értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (2090+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (1920+ értékelés)

Mit mondanak a felhasználók a Microsoft Azure AI-ről?

A G2 értékelésében a következőket jegyezték meg:

A Microsoft Azure kiemelkedik átfogó felhőszolgáltatás-csomagjával, amely az egyszerű alkalmazás-tárolástól a fejlett AI- és gépi tanulási megoldásokig számos üzleti igényt kielégít. Globális lefedettsége és kiterjedt adatközpont-hálózata biztosítja a magas rendelkezésre állást, az alacsony késleltetést és a szabályozási előírások betartását minden régióban.

9. Perplexity AI (A legjobb valós idejű kutatáshoz és többmodellű AI-kereséshez)

via Perplexity

Az amerikaiak több mint egyharmada ma már AI-eszközöket használ kutatáshoz a munkahelyén vagy az iskolai projektekben. Ez a növekvő tendencia azt mutatja, hogy az AI megbízható társává vált az információk keresésében és a komplex témák megértésében. A számos rendelkezésre álló lehetőség közül a Perplexity AI kiemelkedik az egyik legmegbízhatóbb eszközként a valós idejű kutatáshoz.

A statikus csevegőrobotokkal ellentétben a Perplexity aktívan keres az interneten, miközben Ön cseveg, és friss, hivatkozott információkat gyűjt, hogy alátámassza válaszait.

Akár adatokat elemz, kutatási cikkeket ír, vagy prezentációkat készít, ez a megoldás hozzáférést biztosít több AI-modellhez, mint például a GPT-4 Omni, a Claude 3, a Grok és a DeepSeek R1 – mindezt egy helyen.

Akár PDF-eket, CSV-fájlokat vagy képeket is feltölthet, hogy másodpercek alatt összefoglalókat és betekintést kapjon. Csapatok számára a kollaboratív Spaces funkció megkönnyíti az eredmények megosztását és a kutatásigényes projektek során mindenki összehangolt munkavégzését.

A Perplexity AI legjobb funkciói

Keresés a weben valós időben, minden válaszhoz hivatkozott forrásokkal

Váltson több AI-modell között, beleértve a GPT-4, Claude, Grok és DeepSeek modelleket.

Töltsön fel PDF-eket, CSV-fájlokat, képeket és szövegfájlokat a gyors összefoglalás és elemzés érdekében.

Dolgozzon együtt csapattársaival a Spaces-ben, és állítson be egyéni utasításokat a következetes válaszok érdekében.

Csatlakozzon több mint 800 termelékenységi eszközhöz olyan integrációk révén, mint az Albato és a Boost Space.

A Perplexity AI korlátai

A csapatmunkában hiányoznak a közös csevegések és a fejlett jelentések

A nyilvános képek URL-jei továbbra is hozzáférhetők, ami biztonsági aggályokat vet fel.

A vállalati árak magasabbak, mint a hasonló alternatíváké.

Perplexity AI árak

Ingyenes

Pro : 20 USD/hó felhasználónként

Enterprise Pro: 40 USD/hó felhasználónként

Perplexity AI értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (45+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (20+ értékelés)

Mit mondanak a felhasználók a Perplexity AI-ról?

Ez a Capterra-áttekintés megosztotta:

Naponta használom, és rengeteg gyűjteményt hoztam létre, amelyek sokféle kontextushoz illeszkednek, és segítenek a rendkívül sokoldalú munkám napi szervezésében. Csodásan működik, és remélem, hogy a kapcsolódó LLM-ek további fejlődése még jövedelmezőbbé teszi majd.

10. AI21 Labs Jurassic-2 (Legalkalmasabb hosszú, tényalapú tartalom generálására)

Néha egyszerűen csak egy stabil és megbízható AI eszközre van szükség, különösen akkor, ha hosszú jelentéseket vagy részletes dokumentumokat készít, ahol a pontosság igazán fontos.

Itt jön be a képbe az AI21 Labs Jurassic-2 programja. Úgy lett kialakítva, hogy segítse az embereket és a csapatokat világos, kifinomult tartalmak írásában, amelyek úgy hangzanak, mintha valaki írta volna őket, aki jól ismeri a témát.

A Jurassic-2 nagy, összetett szövegeket is képes kezelni anélkül, hogy elveszítené a tényeket. Több nyelvet is megért, és anélkül is képes követni az utasításait, hogy előbb sok példát kellene adnia neki. A vállalkozások gyakran használják, amikor professzionális jelentéseket, műszaki útmutatókat vagy akár csak jól felépített cikkeket szeretnének írni anélkül, hogy órákat kellene szerkesztéssel tölteniük.

AI21 Labs Jurassic-2 legjobb funkciói

Hosszú, tényszerű és koherens tartalmak létrehozása üzleti és műszaki felhasználási esetekhez igazítva

Használja a zero-shot utasításkövetést a természetesebb promptkezelés érdekében.

Hozzáférés többnyelvű funkciókhoz globális tartalomgeneráláshoz

Használja ki a feladatspecifikus API-kat, mint például a Wordtune az összefoglaláshoz, átfogalmazáshoz és nyelvtani javításhoz.

Csökkentse a késleltetést és optimalizálja a költségeket a nagyobb versenytárs modellekhez képest.

AI21 Labs Jurassic-2 korlátai

Csak szöveggenerálásra korlátozódik, beépített kép- vagy multimodális funkciók nélkül.

A finomhangolási lehetőségek további szakértelmet és erőforrásokat igényelnek.

AI21 Labs Jurassic-2 árak

Egyedi árazás

AI21 Labs Jurassic-2 értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Ha még mindig a már bemutatott lehetőségeken túl is keresgél, íme néhány más AI-eszköz, amelyek egyre népszerűbbek speciális feladatok elvégzésére való alkalmasságuk miatt:

Író (Palmyra Models) : Finomhangolt modelleket, vállalati szintű adatvédelmet és stílusútiasításokat kínál a következetes kommunikáció érdekében.

Dust : Egyedi AI-asszisztensek létrehozására tervezve, amelyek alkalmazkodnak a csapat munkafolyamataival.

Jasper AI : Hirdetési szövegeket, blogtartalmakat és márkaüzeneteket generál, együttműködési funkciókkal ügynökségek és tartalomcsapatok számára.

Próbálja ki a ClickUp kontextusérzékeny AI-t

Megvizsgáltunk néhány lenyűgöző AI eszközt, amelyek mindegyike gyorsabb írási, tervezési és gondolkodási lehetőségeket kínál.

De a valóság az, hogy ezeknek az eszközöknek a többsége, beleértve a Mistral AI-t is, még mindig úgy tűnik, mintha különálló alkalmazások lennének, amelyeket be kell illeszteni a munkafolyamatba. Ez azt jelenti, hogy folyamatosan kontextust kell váltani és ugyanazokat az adatokat újra be kell gépelni.

A ClickUp más. Nem csak egy újabb AI-alapú csevegőrobot vagy dokumentumgenerátor, hanem az AI-t közvetlenül oda helyezi, ahol a munkája már zajlik: a projektjeibe, feladataiba és dokumentumaiba.

A ClickUp Brain és a ClickUp Brain Max segítségével nem csak szöveget generál, hanem teljes munkafolyamatokat automatizál, ötleteket megvalósítható tervekké alakít, és teljes kontextusban kap válaszokat anélkül, hogy elhagyná a munkaterületét.

Ha készen áll arra, hogy túllépjen a szilóban működő AI-eszközökön, és helyette az intelligenciát helyezze projektjei középpontjába, regisztráljon még ma a ClickUp-ra!