A 10 legjobb Anthropic AI alternatíva és versenytárs 2025-ben

Az AI lesz a villamos energia óta a legnagyobb átalakulást hozó technológia.

És máris teljesíti ezt az ígéretet.

A szakemberek körülbelül 72%-a szerint az AI segít nekik gyorsabban megtalálni az információkat, 66%-uk pedig úgy véli, hogy ez növeli az általános termelékenységüket.

Sok szakember az Anthropic által kifejlesztett Claude AI-ra támaszkodik, mint udvarias, biztonságtudatos és átgondoltan visszafogott AI-asszisztensre. De legyünk őszinték: néha túl óvatos.

Az Anthropic elkötelezettsége az etikus AI iránt dicséretes, de mi a helyzet az AI szélesebb körű alkalmazásával? Az AI területén számos ambiciózus versenytárs található, amelyek fejlett AI képességekkel, rugalmasabb telepítési lehetőségekkel és kevesebb „Sajnálom, ebben nem tudok segíteni” válasszal rendelkeznek.

Csapata előnyben részesítheti őket, ha személyre szabottabb, egyértelműbb válaszokra van szüksége. Vagy ha komplex, nagy volumenű munkafolyamatokat kell kezelnie, anélkül, hogy megtorpanna.

Akár tartalom létrehozásával, AI-alapú termékek fejlesztésével foglalkozik, akár több, az Ön igényeinek megfelelő AI-modellt keres, ez az útmutató bemutatja a legjobb Anthropic alternatívákat.

Miért érdemes az Anthropic AI alternatíváit választani?

Az Anthropic számos előnnyel rendelkezik mint mesterséges intelligencia platform, például etikai összhang és átláthatóság terén. Azonban számos oka lehet annak, hogy a szervezetek alternatívákat keresnek a mesterséges intelligencia területén:

Szélesebb körű képességek iránti igény: Egyes más opciók támogatják a multimodális bemeneteket, például szöveget, képeket és hangot, ami bővíti az AI felhasználási lehetőségeit a munkafolyamatokban.

Kedvezőbb árak vagy nyílt forráskódú rugalmasság: A nyílt forráskódú vagy versenyképes árú eszközök nagyobb szabadságot biztosítanak a startupok és a kis csapatok számára, anélkül, hogy a kimenet minősége romlana.

Könnyebb integráció a meglévő eszközökkel: Számos Anthropic alternatíva úgy lett kialakítva, hogy beépíthető legyen a népszerű platformokba, így egyszerűbbé téve az AI technológia hozzáadását a jelenlegi technológiai eszközkészletéhez.

Több ellenőrzés és testreszabás: Egyes AI-platformok mélyebb API-hozzáférést, modellezési lehetőségeket és skálázhatósági funkciókat kínálnak azoknak a csapatoknak, amelyek speciális eszközöket vagy termékeket fejlesztenek.

Erősebb megfelelés és adatbiztonság: Bizonyos AI-szolgáltatók jobban igazodnak az iparági szabályozásokhoz, és vállalati szintű védelmet kínálnak.

Kevesebb használati korlátozás: Egyes alternatívák magasabb használati limiteket vagy üzenetkorlátot nem alkalmaznak, így jobban megfelelnek hosszú munkamenetekhez vagy intenzív kutatási munkafolyamatokhoz.

Speciális technikai felhasználási esetekhez: A fejlett kódoláshoz, adattudományhoz vagy K+F-hez kifejlesztett eszközök túllépnek az Anthropic általános megközelítésén.

👀 Tudta? A modern AI modellek, mint például a nagy nyelvi modellek (LLM-ek), akár 200 000 tokenből álló kontextusablakokat is képesek feldolgozni, ami több száz oldalnyi szövegnek felel meg, így rendkívül hosszú dokumentumok vagy beszélgetések alapján is képesek megérteni és válaszokat generálni. Ez a képesség átalakítja a jogi, tudományos kutatási és komplex adatelemzési alkalmazásokat.

Az Anthropic AI alternatívái egy pillantásra

Íme egy rövid áttekintés az egyes Anthropic AI alternatívák felhasználási eseteiről és funkcióiról, amelyeket ebben a bejegyzésben bemutatunk:

Eszköz Főbb jellemzők Legalkalmasabb Árak* ClickUp AI-alapú termelékenység dokumentumokkal, feladatokkal, automatizálással, standupokkal és többmodellű hozzáféréssel (Claude, GPT, Gemini, DeepSeek) Kis- és nagyvállalati csapatok, amelyek egy munkaterületen kezelik a projekteket, a tartalmakat és a tudást Ingyenes csomag elérhető; egyedi árak vállalatok számára OpenAI GPT-4 Fejlett szöveg- és kódgenerálás; memóriával és utasításokkal rendelkező GPT-k; multimodális bemenet (képek, hang, fájlok) Egyéni felhasználóktól vállalati csapatokig, akik tartalmakat, automatizálásokat és elemzési munkafolyamatokat hoznak létre. Ingyenes csomag elérhető (GPT-3. 5); fizetős csomagok 20 USD/hó áron; egyedi árak vállalatok számára. Google Gemini Multimodális LLM-ek; integrálva a Google Workspace alkalmazásokkal; hatékony összefoglalás, dokumentumkezelés és képelemzés Egyéni felhasználók és közepes méretű csapatok, akik Google Workspace eszközöket és AI-társvezetőket használnak Ingyenes csomag elérhető; fizetős csomagok 19,99 USD/hó áron; egyedi árak vállalatok számára. Microsoft Copilot Beágyazott AI a Microsoft 365-ben (Word, Excel, Teams); integrálható a Microsoft Graph-ba; támogatja a kódolást a GitHub Copilot segítségével. Kis- és nagyvállalati csapatok, akik Microsoft ökoszisztémákban dolgoznak tartalom, értekezletek és fejlesztés területén A fizetős csomagok ára 30 USD/felhasználó/hónap-tól kezdődik; egyedi árak vállalatok számára. IBM Watsonx Alapmodellek kód-, nyelv- és térinformatikai feladatokhoz; modellkezelő eszközök; AI magyarázhatósági és bizalmi keretrendszerek Nagyvállalatok, amelyek biztonságos, előírásoknak megfelelő és szabályozott AI-t igényelnek iparág-specifikus felhasználási esetekhez Ingyenes próba elérhető; egyedi árak vállalatok számára Perplexity AI Valós idejű, AI-alapú keresés hivatkozásokkal; Pro Search webes hozzáféréssel Magánszemélyek, kutatók és elemzők, akiknek gyors, pontos és átlátható válaszokra van szükségük. Ingyenes csomag elérhető; fizetős csomagok 20 dollártól/hó; egyedi árak vállalatok számára. Hugging Face Nyílt forráskódú modell-tárolás, -képzés és -telepítés (Transformers, Diffusers); hozzáférés több mint 300 000 modellhez; következtető végpontok és AutoTrain Fejlesztők és gépi tanulási csapatok, akik NLP- és látásmodelleket építenek vagy testreszabnak Ingyenes csomag elérhető; fizetős csomagok 9 USD/hó áron; egyedi árak vállalatok számára. Mistral AI Nyitott súlyú modellek (Mistral-7B, Mixtral); gyors következtetés, támogatja az önálló tárolást; a következtetés és a hatékonyság érdekében hangolva ML mérnökök és AI infrastruktúra csapatok, akik könnyű, nyílt modelleket telepítenek Ingyenes csomag elérhető; fizetős csomagok 14,99 USD/hó áron; egyedi árak vállalatok számára. Cohere RAG-kompatibilis nyelvi modellek, parancssorozatok, többnyelvű beágyazások, modell API, szemantikai keresőeszközök Közepes és nagy méretű AI/ML csapatok, amelyek egyedi LLM alkalmazásokon dolgoznak Ingyenes próba elérhető; egyedi árak vállalatok számára Amazon Bedrock Teljesen felügyelt szolgáltatás az Anthropic, Cohere, Mistral, Meta és Amazon Titan modellek eléréséhez; integrálható az AWS ökoszisztémába. Vállalati csapatok, akik generatív AI-alkalmazásokat fejlesztenek az AWS infrastruktúráján belül Ingyenes próba elérhető; egyedi árak vállalatok számára

A legjobb Anthropic alternatívák

Nézzük meg a részleteket! Biztosak vagyunk benne, hogy a cikk végére megtalálja a munkájához legmegfelelőbb AI-megoldást!

Hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál? Szerkesztői csapatunk átlátható, kutatásokon alapuló és gyártóktól független folyamatot követ, így biztos lehet benne, hogy ajánlásaink a termékek valós értékén alapulnak. Itt található egy részletes összefoglaló arról, hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál.

1. ClickUp (A legjobb AI-alapú termelékenység és együttműködés)

Váltson az LLM-ek között a ClickUp Brain segítségével A ClickUp Brain segítségével a megfelelő feladathoz – a tartalomgenerálástól a kódolásig – a megfelelő LLM-hez férhet hozzá.

Talán Ön egy fejlesztő, aki három platformon egyidejűleg foglalkozik sprinttervezéssel, feladatfüggőségekkel és hibakereséssel. Vagy talán Ön egy AI-kutató, aki adatállományokat próbál rendezni, kísérleteket automatizálni és csapatával együttműködni anélkül, hogy megőrülne (vagy elveszítené a fájljait). Szüksége van valamire, ami kezeli a valós munkafolyamatokat, automatizálja a műveleteket és mélyen integrálódik a napi munkarendszereibe.

Ismerje meg a ClickUp-ot, a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazást és a multitasking, AI-alapú munkahelyek számára létrehozott termelékenységi irányító központot. A ClickUp legnagyobb előnye az Anthropic alternatívájaként? A projektmenedzsment funkciókat, a feladatkezelést és a csevegést egy helyen egyesíti – mindezt a világ legösszhangosabb munkahelyi AI-je támogatja.

Míg az Anthropic AI strukturált beszélgetésekben és etikai korlátok kialakításában jeleskedik, a ClickUp a gyakorlatban segít a csapatoknak generatív és agens AI segítségével valóban elvégezni a feladatokat (nem csak megbeszélni őket!).

Hozza be a bolygó legerősebb, kontextustudatos AI-modelljét közvetlenül a munkaterületére a ClickUp Brain segítségével.

A ClickUp kontextusérzékeny AI-képességeinek középpontjában a ClickUp Brain áll. Gondoljon rá úgy, mint proaktív AI-műveleti menedzserére. Összefoglalja a feladatok frissítéseit, tartalmakat generál (egyszerű e-mailektől komplex projektjelentésekig), automatikusan rangsorolja a feladatokat, és a ClickUp munkaterületén és a csatlakoztatott alkalmazásokban található valós idejű kontextus alapján irányítja a csapat munkamenetét. Már nem kell a projektmenedzsment szoftver és az AI-asszisztens között váltogatnia az ismétlődő feladatok automatizálásához.

Ami még hatékonyabbá teszi, az az, hogy nem köti Önt egyetlen nagy nyelvi modellhez. Ehelyett a platformon belül válthat a legnépszerűbb LLM-ek, például a GPT, a Claude (maga az Anthropic terméke), a DeepSeek, a Gemini és mások között.

Tehát, ha értékeli az Anthropic AI átgondolt és óvatos hangvételét, de szeretne szabadon válthatsz valami gyorsabb vagy kreatívabb megoldásra különböző típusú feladatokhoz, akkor mindkettőt megteheti. Ezzel csapata teljes ellenőrzést kap a kreativitás, a hangvétel és a technikai pontosság felett, anélkül, hogy kontextust kellene váltania.

Készítsen egyedi AI-automatizálásokat természetes nyelvű parancsokkal a ClickUp Brain segítségével.

Az Anthropic-tól eltérően, amely inkább a beszélgetésre összpontosít, a ClickUp AI a fejlesztésre lett tervezve. A ClickUp Automations motor segítségével egyetlen sor kód írása nélkül is testreszabott munkafolyamatokat hozhat létre.

Szeretné, ha a feladatok automatikusan áthelyeződnének a határidők változása esetén? A csapat tagjainak kiosztása a rendelkezésre állás alapján? Vagy a projekt frissítéseinek elindítása a haladás esetén? Több mint 100 típusú munkafolyamatot automatizálhat természetes nyelvi parancsok segítségével, így könnyen összehangolhatja az AI-t a valós üzleti logikával.

💡 Profi tipp: Képezze ki a ClickUp Autopilot Agents alkalmazást, hogy kezelje a projekt feladatait, például a beérkező kérések osztályozását, a tartalom közzététel előtti ellenőrzését, a csevegésekben feltett gyakori kérdések megválaszolását, vagy a munkák prioritás alapján a megfelelő csapattagokhoz való továbbítását. Az egyedi kiváltó események és a természetes nyelvű utasítások segítségével ezek a kódolás nélküli ügynökök úgy működnek, mint az AI projektkoordinátorok, és hetente több órányi manuális munkát takarítanak meg a csapatoknak. Próbálja ki a ClickUp Autopilot ügynököket, hogy gyorsan elvégezze feladatait!

A feladatok kezelésén és a munkafolyamatok automatizálásán túl a ClickUp segít Önnek hatékonyabban gondolkodni is. Hogyan?

Az AI-alapú feladatkezelő rendszer nem csak a teendőket szervezi, hanem a szokásai, határidői és munkaterhelése alapján előre jelzi, mire kell figyelnie.

A ClickUp AI naptárával nagy feladatokat kezelhető részekre bont, kiemeli a potenciális akadályokat, és akár mély munkameneteket is ajánlhat az Ön legproduktívabb időszakai alapján.

A ClickUp úgy strukturálja a tudást, hogy a csapatok könnyen hozzáférhessenek, felhasználhassák és továbbfejlesszék azt.

Akár gyorsan növekvő startup, időzónák között koordináló kutatócsoport, akár AI-együttműködést kereső vállalkozás, a platform segít biztosítani, hogy ne vesszenek el információk és ne legyenek párhuzamos munkák. Neurális hálózatként köti össze az embereket, erőforrásokat és információkat, valós idejű áttekinthetőséget és AI-alapú útmutatást biztosítva az egész munkafolyamat során.

💡 Profi tipp: Használja a ClickUp Brain MAX-ot (az asztali AI-társát) a Talk to Text funkcióval együtt, hogy hetente órákat spóroljon meg – diktálja a frissítéseket, parancsokat vagy feladatleírásokat közvetlenül a munkafolyamatába. A beépített AI leírja és finomítja a hangbevitelt (akár 4-szer gyorsabban, mint a gépelés), intelligensen felismeri a projekt kontextusát és az @említéseket, és még a kimondott ötleteket is strukturált feladatokká vagy dokumentumokká alakíthatja. Ötleteket rögzíthet, utasításokat megoszthat és a feladatokat négyszer gyorsabban elvégezheti a ClickUp Brain MAX Talk to Text funkciójával.

Nézze meg ezt a videót, hogy többet tudjon meg a Brain MAX-ról.

A ClickUp legjobb funkciói

Természetes nyelvű kérdésekkel könnyedén kereshet fontos dokumentumokat, feladatokat, említéseket és megjegyzéseket a munkaterületén belül.

A ClickUp Enterprise AI Search segítségével visszakeresheti a fájlokat, üzeneteket és információkat a csatlakoztatott alkalmazásokból, például a Google Drive-ból, a GitHub-ból és a Slack-ből.

Készítsen egy kattintással frissítéseket, állapotjelentéseket és feladatösszefoglalókat a ClickUp Brain segítségével.

Készítsen hibátlan tartalmakat, a műszaki dokumentumoktól a marketinganyagokig, a kívánt hangnemben és stílusban.

Hozzon létre AI-sablonokat, hogy előnyt szerezzen a mindennapi munkájában.

Biztosítsa a műveletek biztonságát és védelmét a ClickUp SOC 2, GDPR és HIPAA adatbiztonsági rendszerével, szerepkörökön alapuló jogosultságokkal, ellenőrzési nyomvonalakkal és az érzékeny adatok biztonságos kezelésével.

Hozzon létre egy központi idegrendszert az együttműködéshez a ClickUp több mint 1000 integrációjával.

A ClickUp korlátai

A felhasználóknak nehezebb tanulási görbével kell szembenézniük, ha összetettebb munkafolyamatokat állítanak be.

A mobil élmény nem feltétlenül felel meg teljes mértékben a desktop verzió funkcionalitásának.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és minősítések

G2 : 4,7/5 (10 100+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 5000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése így szól:

A ClickUp szó szerint a második digitális agyunk lett az audiovizuális produkciós cégünk, az Onix Medios számára. A legjobban a testreszabhatósága tetszik: olyan szervezési rendszert építhetsz fel, amely pontosan illeszkedik a gondolkodásmódodhoz és a munkamódszeredhez […] A partneremmel 3-4 éve használjuk, miután egy barátunk, aki már több mint 7 éve használja a ClickUp-ot, ajánlotta nekünk […] Nagyra értékelem azt is, hogy a ClickUp folyamatosan fejlődik: új funkciók, jobb integrációk, és most, a mesterséges intelligenciával, számos lehetőség nyílik a folyamatok jobb optimalizálására és automatizálására. Életre kel, és folyamatosan változik, akárcsak egy startup.

A ClickUp szó szerint a második digitális agyunk lett az audiovizuális produkciós cégünk, az Onix Medios számára. A legjobban a testreszabhatósága tetszik: olyan szervezési rendszert építhetsz fel, amely pontosan illeszkedik a gondolkodásmódodhoz és a munkamódszeredhez […] A partneremmel 3-4 éve használjuk, miután egy barátunk, aki már több mint 7 éve használja a ClickUp-ot, ajánlotta nekünk […] Nagyra értékelem azt is, hogy a ClickUp folyamatosan fejlődik: új funkciók, jobb integrációk, és most, a mesterséges intelligenciával, számos lehetőség nyílik a folyamatok jobb optimalizálására és automatizálására. Életre kel, és folyamatosan változik, akárcsak egy startup.

📮 ClickUp Insight: A felmérésünkben résztvevők mindössze 10%-a használ hangsegédet (4%) vagy automatizált ügynököt (6%) AI-alkalmazásokhoz, míg 62% inkább a beszélgetős AI-eszközöket, például a ChatGPT-t és a Claude-ot részesíti előnyben. Az asszisztensek és ügynökök alacsonyabb elfogadottsága annak tudható be, hogy ezek az eszközök gyakran specifikus feladatokra vannak optimalizálva, például kézmentes működtetésre vagy specifikus munkafolyamatokra. A ClickUp a két világ legjobbjait ötvözi. A ClickUp Brain egy beszélgető AI-asszisztens, amely számos felhasználási esetben segíthet Önnek. Másrészt a ClickUp Chat csatornákon belüli AI-alapú ügynökök kérdésekre válaszolhatnak, problémákat osztályozhatnak, vagy akár konkrét feladatokat is elvégezhetnek!

2. OpenAI GPT-5 (A legjobb a fejlett problémamegoldáshoz)

via OpenAI

A GPT-5 az OpenAI legfejlettebb nyelvi modellje, amelyet 2025 augusztusában mutattak be. Kiválóan teljesít a fejlett természetes nyelvfeldolgozás (NLP) terén, magas színvonalú szöveggenerálást, kódolási segítséget és hosszú kontextusú érvelést kínál.

Az OpenAI API-ján keresztül érheti el, ami megkönnyíti a csevegőrobotok, írási asszisztensek és adatelemző eszközök létrehozását. Az ökoszisztéma fejlesztőbarát funkciókat és egyértelmű árazási lehetőségeket kínál. A GPT-5 emellett hatékony multimodális képességekkel is rendelkezik – képes szövegek, képek és hangok feldolgozására –, így képes képeket feliratozni, vizuális tartalmakat osztályozni, sőt diagramokat is értelmezni.

A vegyes médiával dolgozó csapatok – marketing, tervezés, termékfejlesztés vagy ügyfélszolgálat – számára ez egy sokoldalú és nagy teljesítményű választás.

Az OpenAI GPT-5 legjobb funkciói

Értsd meg a komplex utasítások finom árnyalatait, hogy a válaszok kontextusérzékenyebbek és személyre szabottabbak legyenek.

Tartsa fenn a beszélgetés kontextusát rendkívül hosszú cserék során (akár ~256 000 tokenig)

Gyorsabb, pontosabb eredményeket biztosít, kevesebb hallucinációval és csökkentett torzítással a korábbi modellekhez képest.

Kezeljen hosszabb beviteleket – akár 25 000 szót is – miközben koherens és releváns válaszokat ad.

Az OpenAI GPT-5 korlátai

A biztonsági kutatóknak sikerült gyorsan feltörniük a GPT-5-öt, ami aggodalmakat keltett a biztonság tekintetében.

Az erős referenciaértékek ellenére a korai felhasználók néhány matematikai/földrajzi hibát jelentettek.

OpenAI GPT-5 árak (ChatGPT-n keresztül)

Ingyenes

Plus : 20 USD/hó

Pro : 200 USD/hó

Csapat : 30 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

OpenAI GPT-5 értékelések és minősítések

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak az OpenAI GPT-4-ről a valós felhasználók?

A Reddit egyik véleménye így fogalmaz:

Úgy tűnik, hogy valamivel jobb, mint az o3 – amely, emlékeztetőül, csak néhány hónapja jelent meg –, és sokkal jobb, mint a körülbelül két évvel ezelőtt megjelent korai GPT-4. És még az ingyenes felhasználók is hozzáférhetnek hozzá.

Úgy tűnik, hogy valamivel jobb, mint az o3 – amely, emlékeztetőül, csak néhány hónapja jelent meg –, és sokkal jobb, mint a körülbelül két évvel ezelőtt megjelent korai GPT-4. És még az ingyenes felhasználók is hozzáférhetnek hozzá.

🧠 Érdekesség: A GPT megjelenése előtt az ELIZA (1960-as évek) és az ALICE (1990-es évek) chatbotok szabályalapú szkriptekre támaszkodtak a beszélgetések utánozásához. Bár korukban úttörőnek számítottak, nem rendelkeztek az AI modellek által ma kínált dinamikus válaszgenerálási képességgel.

3. Google Gemini AI (A legjobb valós idejű adatfeldolgozáshoz és elemzéshez)

a Google Gemini segítségével

Az Anthropic AI-tól eltérően a Google Gemini platformja multimodális képességeket ötvöz, lehetővé téve a szöveggel, képekkel és hanggal való zökkenőmentes interakciót. A Google ökoszisztémájával való mély integrációja miatt természetes választás azoknak a vállalkozásoknak, amelyek már használják a Google szolgáltatásait.

A Gemini segít optimalizálni a munkafolyamatokat és csökkenti a több eszköz használatának szükségességét azáltal, hogy olyan ismerős platformokon, mint a Google Docs, Sheets és Slides, generál, szerkeszt és elemzi a tartalmakat. Emellett segít kidolgozni kifinomult e-maileket és adatvezérelt elemzéseket végez, amelyek AI segítségével növelik a termelékenységét.

A skálázhatóságra és a vállalati szintű biztonságra összpontosítva a Gemini olyan vállalkozásokat szolgál ki, amelyek intelligens és biztonságos AI technológiát keresnek.

A Google Gemini AI legjobb funkciói

Szöveg, kép és hang generálása, valamint több mint 100 nyelv közötti fordítás

A Google Kereső segítségével valós idejű információkhoz férhet hozzá, ami lehetővé teszi a legfrissebb adatokon alapuló, releváns válaszok megadását.

Használja ki a Google hatalmas tudásbázisát, hogy tényeken alapuló, strukturált válaszokat adjon olyan területeken, mint emberek, helyek és események.

Zökkenőmentesen integrálható a Gmail, a Docs, a Sheets és a Slides alkalmazásokkal, intelligens javaslatokat, automatikus összefoglalásokat, adatelemzéseket és tartalomgenerálást kínálva közvetlenül a munkafolyamatában.

Támogassa a vállalati szintű automatizálást a teljes Google-ökoszisztémában

A Google Gemini AI korlátai

Tükrözheti a képzési adatokban jelen lévő elfogultságokat, ami néha korlátozott kulturális megértést vagy torz perspektívákat eredményezhet.

A Google Gemini AI árai

Gemini Free

Gemini Advanced : 19,99 USD/hó (a Google One AI Premium csomagban benne van)

Gemini Business : 24 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

Google Gemini AI értékelések és minősítések

G2 : 4,4/5 (több mint 250 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Google Gemini AI-ről a valódi felhasználók?

A G2 értékelése a következőket írja:

A hagyományos chatbotokkal ellentétben, amelyek csak szöveget kezelnek, a Gemini zökkenőmentesen képes megérteni és feldolgozni szöveget, képeket, hangot és videót.

A hagyományos chatbotokkal ellentétben, amelyek csak szöveget kezelnek, a Gemini zökkenőmentesen képes megérteni és feldolgozni szöveget, képeket, hangot és videót.

4. Microsoft Copilot (A legjobb AI-alapú termelékenység a Microsoft ökoszisztémákban)

a Microsoft Copilot segítségével

A Microsoft Copilot, amely jelenleg az egyik legjobb AI-alkalmazás a piacon, szorosan integrálódik a Microsoft ökoszisztémájába. Automatizálja a feladatokat és intelligens segítséget nyújt különböző alkalmazásokban, többek között a Wordben, az Excelben, a PowerPointban, az Outlookban, a Teamsben és a Bing keresőmotorban.

A Word programban a Copilot a meglévő adatok alapján tartalmi javaslatokkal segíti a dokumentumok megírását. Az Excel programban trendeket elemz és vizualizációkat generál komplex képletek használata nélkül. A Copilot és a Microsoft 365 integrációja zökkenőmentes együttműködést tesz lehetővé, miközben kiváló biztonsági és megfelelőségi funkciókat is kínál. Ez a kombináció szilárd alternatívává teszi az Anthropic AI-hez képest.

A Microsoft Copilot legjobb funkciói

Kódrészleteket generálhat, javaslatokat kaphat a funkciók automatikus kiegészítéséhez, és több nyelven is hibakeresést végezhet.

Automatizálja a feladatokat, hozzon létre tartalmakat, elemezzen adatokat és fokozza az együttműködést a Microsoft alkalmazások között.

Kezelje az e-maileket a szálak összefoglalásával, válaszok javaslatával és napirendek létrehozásával.

Integrálja olyan eszközökkel, mint a Visual Studio Code és a GitHub, hogy intelligens munkafolyamatokat hozzon létre.

Engedélyezze az egyéni ügynököket a dokumentumok, betekintések és munkafolyamat-optimalizáláshoz a Copilot Studio segítségével.

A Microsoft Copilot korlátai

Leginkább a Microsoft 365 ökoszisztémán belüli felhasználók számára ideális, ami korlátozza a platformok közötti kompatibilitást.

A testreszabás és a fejlett funkciók megtanulása meredek tanulási görbét igényel.

A Microsoft Copilot árai

Microsoft Copilot: Ingyenes

Microsoft Copilot Pro: 20 USD/hó

Microsoft 365 Copilot: 31,50 USD/hó

Microsoft Copilot értékelések és minősítések

G2 : 4,4/5 (80+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Microsoft Copilotról a valós felhasználók?

A G2 egyik értékelése így szól:

Gyorsan generál ötleteket, e-maileket, sőt hosszú dokumentumokat is összefoglal. Olyan, mintha lenne egy asszisztensem, aki elvégzi a ismétlődő feladatokat, így én a fontosabb dolgokra koncentrálhatok. Az Office eszközökkel való integráció megkönnyíti az alkalmazások közötti munkavégzést anélkül, hogy túl sokat kellene váltani.

Gyorsan generál ötleteket, e-maileket, sőt hosszú dokumentumokat is összefoglal. Olyan, mintha lenne egy asszisztensem, aki elvégzi a ismétlődő feladatokat, így én a fontosabb dolgokra koncentrálhatok. Az Office eszközökkel való integráció megkönnyíti az alkalmazások közötti munkavégzést anélkül, hogy túl sokat kellene váltani.

5. IBM Watson (A legjobb a munkafolyamatok optimalizálásához és a termelékenység növeléséhez)

az IBM Watson segítségével

Az IBM Watsonx egy olyan mesterséges intelligencia termékcsalád, amelynek célja a generatív mesterséges intelligencia integrálása a legfontosabb üzleti munkafolyamatokba, növelve ezzel a termelékenységet a különböző funkciókban. Rugalmasságot biztosít az Ön igényeinek leginkább megfelelő mesterséges intelligencia modell kiválasztásában, legyen szó nyílt forráskódú modellekről, saját modellekről vagy meglévő modellek kihasználásáról.

Finomhangolhatja, prompt-hangolhatja vagy adaptálhatja az alapmodelleket magánadatok felhasználásával, és azokat a felhőn, helyszínen vagy hibrid beállításokkal, ahogy jónak látja, telepítheti.

Az Anthropic AI-hoz hasonlóan a Watsonx is kiemelkedik a felelősségteljes AI-ra való összpontosításával, biztosítva, hogy az eredmények megbízható adatokon és szabályozott folyamatokon alapuljanak. Nyitott, átlátható AI-technológiája és erős biztonsági ellenőrzései megkönnyítik a szabályoknak való megfelelést és biztosítják a felelősségteljes AI-bevezetést, különösen olyan szabályozott iparágakban, mint a pénzügy, az egészségügy és a kormányzat.

Az IBM Watson legjobb funkciói

Elemezzen terabájtnyi strukturált és strukturálatlan adatot – az ügyfél-visszajelzésektől az érzékelőnaplókig – a trendek feltárása, az anomáliák észlelése és a prediktív betekintések generálása érdekében.

Építsen, képezzen és telepítsen gépi tanulási modelleket ismerős keretrendszerek (például scikit-learn, XGBoost vagy TensorFlow) segítségével a feladatok automatizálása és előrejelzések készítése érdekében.

Testreszabhatja a modellek képzését, hogy saját üzleti adatait integrálja az IBM Watson Assistant modellekbe.

Használja ki az előre elkészített AI-képességeket iparág-specifikus feladatokhoz, például genomszekvencia-elemzéshez az élettudományokban, csalásfelismeréshez a pénzügyi szolgáltatásokban vagy szerződéses kockázatértékeléshez a jogi tevékenységekben, az IBM NLP és ML eszközkészleteinek segítségével.

Az IBM Watson korlátai

Az IBM alapmodelljei (például a Granite sorozat) szűkebb körben vannak hangolva vállalati alkalmazásokhoz, és kevesebb nyílt domain képességgel rendelkeznek, mint a szélesebb körű modellek, például a GPT-4 vagy a Claude 3.

Az OpenAI-hoz vagy a Hugging Face-hez képest az IBM Watson közössége korlátozottabb, ami kevesebb plug-and-play integrációt, oktatóanyagot és közösség által vezérelt innovációt jelenthet.

IBM Watson árak

Lite : Ingyenes

Plus : 140 USD/hó áron kezdődik

Vállalati: Egyedi árazás

IBM Watson értékelések és minősítések

G2 : 4,5/5 (90+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak az IBM Watsonról a valós felhasználók?

Íme egy G2 felhasználó véleménye:

Lehetővé teszi a csapatok számára, hogy magabiztosan építsenek és skálázzanak mesterséges intelligenciát. A nyílt forráskódú rugalmasság, a vállalati szintű irányítás és a beépített alapmodellek kombinációja rendkívül hatékonnyá teszi a valós mesterséges intelligencia fejlesztésében.

Lehetővé teszi a csapatok számára, hogy magabiztosan építsenek és skálázzanak mesterséges intelligenciát. A nyílt forráskódú rugalmasság, a vállalati szintű irányítás és a beépített alapmodellek kombinációja rendkívül hatékonnyá teszi a valós mesterséges intelligencia fejlesztésében.

👀 Tudta? A generatív AI hatása a termelékenységre évente 2,6 billió és 4,4 billió dollár közötti értéknövekedést jelenthet a globális gazdaság számára.

6. Perplexity AI (A legjobb AI-alapú kutatáshoz és tartalomfelfedezéshez)

via Perplexity AI

A Perplexity AI Deep Research szolgáltatását gyakran tartják az Anthropic AI egyik legjobb alternatívájának. Amikor kérdést tesz fel a Perplexity-nek, az nemcsak választ ad, hanem linkeket is megad a webes keresési eredményekhez és azokhoz a dokumentumokhoz, amelyek alapján a választ kialakította. A pontosságra való összpontosítása segít az akadémiai és piackutatóknak is hasznosítható információk kinyerésében.

Bár nem rendelkezik mélyreható vállalati testreszabási lehetőségekkel és magánadatok integrálási funkcióval, sebessége, egyszerű használata és megalapozott válaszai miatt mind a tudásmunkások, mind a kíváncsi elmék számára ideális eszköz.

A Perplexity AI legjobb funkciói

Gyorsítsa fel a kutatást élő, hivatkozott válaszokkal, amelyeket közvetlenül tudományos folyóiratokból, hírportálokról, fórumokról és megbízható weboldalakról szedünk össze.

Fedezze fel azonnal olyan komplex témákat, mint a piaci trendek, a műszaki szabványok vagy a feltörekvő technológiák – anélkül, hogy több tucat lap között kellene böngésznie.

Automatikus javaslatok a további kérdésekre, hogy mélyebb feltárást vezessenek és látszólag egymástól független fogalmakat kapcsoljanak össze.

Növelje csapata hatékonyságát azáltal, hogy a több órás kézi keresést néhány perces, magas színvonalú, forrásból származó betekintéssé alakítja – különösen elemzők, stratégák és tartalomkészítők számára.

A Perplexity AI korlátai

A meglévő webes tartalmakon alapuló válaszok nyújtására támaszkodik, ezért kevésbé alkalmas olyan feladatokra, amelyek eredeti gondolkodást vagy kreatív problémamegoldást igényelnek.

Perplexity AI árak

Ingyenes : Korlátozott napi lekérdezések

Pro : 20 USD/hó

Csapat és vállalat: Egyedi árazás

Perplexity AI értékelések és minősítések

G2 : 4,7/5 (40+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (Nincs elég értékelés)

Mit mondanak a Perplexity AI-ről a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése így szól:

Csodálatos válaszok, böngészési lehetőség az interneten, videók keresése – wow. Mindez elképesztő és nagyszerű rugalmasság, pdf fájlok feltöltésének lehetősége stb., és kérdések feltevése belőlük.

Csodálatos válaszok, böngészési lehetőség az interneten, videók keresése – wow. Mindez elképesztő és nagyszerű rugalmasság, pdf fájlok feltöltésének lehetősége stb., és kérdések feltevése belőlük.

7. Hugging Face (A legjobb testreszabható, nyílt forráskódú AI fejlesztéshez és telepítéshez)

via Hugging Face

Ez egy nyílt, közösség által működtetett platform, amely nyílt forráskódú modellekkel (például BERT, GPT-4) és finomhangoláshoz szükséges együttműködési eszközökkel demokratizálja az AI-t. A Hugging Face egyszerre szolgál központként és eszközkészletként, amely lehetővé teszi az Ön igényeinek megfelelő AI-modellek építését, képzését és telepítését.

Például, ha egészségügyi vállalatának AI-asszisztensre van szüksége, finomhangolhatja a modelleket, hogy azok megértsék az orvosi terminológiát.

A fejlesztőcsapatok közvetlenül együttműködhetnek a platformon, és különböző modelleket tesztelhetnek, mielőtt azokat integrálnák a termelési alkalmazásokba.

A Hugging Face legjobb funkciói

Hozzáférés több ezer előre betanított modellhez különböző AI-feladatokhoz, beleértve a szöveggenerálást és a képfelismerést.

Készítsen és mutasson be AI-demókat anélkül, hogy kiterjedt infrastruktúrát kellene felállítania.

Lépjen kapcsolatba mesterséges intelligencia kutatókkal, akik kódokat, modelleket és megoldásokat osztanak meg a megvalósítási kihívásokra vonatkozóan.

Készítsen egyedi megoldásokat a Model Hub segítségével és annak PyTorch/TensorFlow integrációjával.

A Hugging Face korlátai

A platform funkcióinak teljes körű használatához technikai szakértelem szükséges.

Az ingyenes csomag korlátozza a saját AI-modellek képzéséhez szükséges számításokat.

Hugging Face árak

HF Hub: Ingyenes

Pro fiók: 9 USD/hó

Enterprise Hub: 20 USD/hó/felhasználó áron

Hugging Face értékelések és minősítések

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Hugging Face-ről a valós felhasználók?

Egy G2 felhasználó így nyilatkozik:

Naponta különböző mesterséges intelligencia eszközöket mutatnak be Önnek, amelyek használata ingyenes, így megtudhatja, hogy az Ön számára megfelelőek-e.

Naponta különböző mesterséges intelligencia eszközöket mutatnak be Önnek, amelyek használata ingyenes, így megtudhatja, hogy az Ön számára megfelelőek-e.

8. Mistral AI (A legjobb testreszabható AI-megoldások létrehozásához)

via Mistral AI

A Mistral AI a átláthatóságra és a bizalomra összpontosítva szilárd globális hozzájárulást nyújt az open source AI és az AI-politika területén.

A nagy teljesítményű AI-t a fenntarthatósággal ötvözi, és energiatakarékos modelleket kínál, amelyek ideálisak a startupok és a környezet tudatos vállalkozások számára. A Mistral az etikus és fenntartható AI-gyakorlatokra való összpontosításáról ismert, és folyamatosan felelősségteljes módon dolgozik a terület fejlesztésén.

Testreszabható, vállalati szintű AI-modelleket kínál, amelyek különböző környezetekben, például helyszíni, felhőalapú és perifériás eszközökön is telepíthetők. Ezenkívül a legjobb AI-mérnökök gyakorlati támogatást nyújtanak a zökkenőmentes telepítéshez és megoldások szállításához, miközben intuitív felhasználói élményt biztosítanak.

A Mistral AI legjobb funkciói

Készítsen sokféle szöveget, cikkektől és blogoktól kezdve kreatív tartalmakig, mint például versek és forgatókönyvek.

Intelligens csevegőrobotok és virtuális asszisztensek segítségével kezelheti az ügyfelek kérdéseit, automatizálhatja a munkafolyamatokat és javíthatja a felhasználói elkötelezettséget.

Elemezze a szövegeket érzelmi szempontból, osztályozza őket kategóriákba, például spam-felismerés, és figyelje a márka iránti érzelmeket.

Használja a többnyelvű funkciókat fordítási és lokalizációs feladatokhoz

A Mistral AI korlátai

Újabb szereplőként kisebb közösséggel és ökoszisztémával rendelkezik a már megalapozott szolgáltatókhoz képest, ami korlátozhatja a rendelkezésre álló erőforrásokat és a harmadik féltől származó integrációkat.

A Mistral AI árai

Ingyenes

Előny: 14,99 USD/hó

Csapat: 24,99 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Mistral AI értékelések és minősítések

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Mistral AI-ról a valós felhasználók?

Közvetlenül a G2 értékeléséből:

7 milliárd paraméterrel a modell méretéhez képest kiváló eredményeket ért el. Kiváló kódolási segédeszközként vagy összefoglaló eszközként.

7 milliárd paraméterrel a modell méretéhez képest kiváló eredményeket ért el. Kiváló kódolási segédeszközként vagy összefoglaló eszközként.

💡 Profi tipp: Amikor AI-rendszereket integrál a munkafolyamatokba, helyezze előtérbe az adatok minőségét és előfeldolgozását. A kiváló minőségű, jól strukturált adatok jelentősen javítják a különböző AI-modellek teljesítményét és csökkentik a hibákat, például a hallucinációkat vagy az elfogultságot. Ha időt fordít az adatok előzetes tisztítására és címkézésére, azzal erőforrásokat takaríthat meg és javíthatja az AI-alapú betekintések és automatizálás pontosságát.

9. Cohere AI (A legjobb nagy léptékű természetes nyelvértéshez)

via Cohere AI

A Cohere egyszerűsíti az NLP integrációját felhasználóbarát API-kkal a szöveggenerálás, a szemantikai keresés és a munkafolyamat-automatizálás területén.

A fejlesztők könnyedén hozzáadhatnak NLP funkciókat az alkalmazásokhoz anélkül, hogy mélyreható AI ismeretekkel kellene rendelkezniük – ez pedig valami, amit az Anthropic AI nem kínál. Ez az egyszerű integráció felgyorsítja az AI-alapú megoldások bevezetését a különböző üzleti funkciókban.

Ráadásul a vállalati igényekre való összpontosítás biztonságos, skálázható megoldásokat biztosít az ügyfélszolgálat és a tartalomkészítés számára. A Cohere biztonság és hozzáférhetőség közötti egyensúlya pragmatikus választássá teszi azoknak a vállalkozásoknak, amelyek gyors AI-bevezetést szeretnének, anélkül, hogy az Anthropic-hoz kapcsolódó meredek tanulási görbével kellene szembesülniük.

A Cohere AI legjobb funkciói

Több mint 100 nyelven dolgozhat, hogy megkönnyítse a kommunikációt, az ügyfélszolgálatot, a hangulatelemzést és a tartalomgenerálást különböző piacokon.

Finomítsa a keresési, osztályozási és visszakeresési feladatokat a saját adatai felhasználásával.

Használja a Cohere NLP képességeit valós idejű összefoglaláshoz, téma kivonáshoz és szöveg osztályozáshoz, segítve a csapatokat a kutatás, a tartalom címkézés és a moderálás munkafolyamatainak automatizálásában.

A Cohere AI korlátai

Kevesebb hangsúlyt fektet a nem beszélgetéses AI-feladatokra, mint például az adatelemzés vagy az automatizálás.

Szélesebb körű vállalati megoldásokhoz további integrációk szükségesek.

Cohere AI árak

Egyedi árazás

Cohere AI értékelések és minősítések

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

10. Amazon Bedrock (a legjobb Gen AI alkalmazások fejlesztéséhez)

az Amazon Bedrockon keresztül

Teljesen felügyelt szolgáltatásként az Amazon Bedrock API-n keresztül biztosítja az Amazon és más vezető AI-vállalatok alapmodelljeit (FM). Különböző FM-ek közül választhat, hogy kiválaszthassa az Ön felhasználási esetéhez leginkább megfelelő modellt.

Az Amazon Bedrock szerver nélküli élményével gyorsan elkezdi használni a szolgáltatást, kipróbálhatja az FM-eket, és saját adataival testreszabhatja őket, ami az Anthropic AI-ban hiányzik. Lehetővé teszi a modellek zökkenőmentes integrálását és alkalmazásba való bevezetését az AWS eszközök és képességek segítségével.

A Bedrock ügynökei egyszerűsítik a Gen AI alkalmazások létrehozását, amelyek saját tudásból nyújtanak naprakész válaszokat és különböző feladatokat látnak el.

Az Amazon Bedrock legjobb funkciói

Hozzáférés több modellhez különböző felhasználási esetekhez, beleértve a szöveges alkalmazásokat, a vizuális tartalmakat és a biztonságos AI-t.

Szüntesse meg az infrastruktúra-kezelési igényeket az AWS Bedrock szerver nélküli architektúrájának használatával.

Alkalmazások globális telepítése az AWS hálózatán keresztül

Az Amazon Bedrock korlátai

A Bedrock jelenleg a modell-következtetéssel foglalkozik, nem pedig a képzéssel. Bár a modelleket prompt engineering vagy retrieval-augmented generation (RAG) segítségével testreszabhatja, a Bedrockban nem tudja közvetlenül finomhangolni az alapmodelleket, mint egyes Anthropic vagy nyílt forráskódú modell-pipeline-ok esetében.

Lehet, hogy többszintű számlázással kell szembenéznie, különösen, ha a Bedrockot olyan szolgáltatásokkal kombinálja, mint az Amazon SageMaker, RDS vagy Lambda.

Amazon Bedrock árak

Egyedi árazás

Amazon Bedrock értékelések és minősítések

G2 : 4,4/5 (35+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak az Amazon Bedrockról a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése így szól:

Nagyon tetszett, hogy az AWS Bedrock által biztosított API-k használata milyen jól dokumentált. Saját modelleket, valamint más cégek, például a Meta modelleit is biztosítanak. Mivel API-ról van szó, az AWS platformon is nagyon könnyen használható.

Nagyon tetszett, hogy az AWS Bedrock által biztosított API-k használata milyen jól dokumentált. Saját modelleket, valamint más cégek, például a Meta modelleit is biztosítanak. Mivel API-ról van szó, az AWS platformmal is nagyon könnyen használható.

Váltson át a ClickUp-ra: a legjobb Anthropic AI alternatíva

A megfelelő Anthropic AI alternatíva jelentősen javíthatja csapata működését. Minden bemutatott eszköz egyedi funkciókkal rendelkezik, amelyekkel egyszerűsítheti a projekteket, javíthatja a kommunikációt és növelheti a termelékenységet.

A ClickUp Brain azonban kiemelkedik, mint elsőrangú platform vállalkozások, AI-kutatók, fejlesztők és szervezetek számára, akik az Anthropic AI-hez hasonló, robusztus alternatívákat keresnek az automatizálás, a tartalomgenerálás és az AI-alapú betekintés területén.

A fejlett mesterséges intelligencia modellek és intelligens rendszerek kihasználásával a ClickUp átalakítja a csapatok feladatkezelési, együttműködési és munkafolyamat-optimalizálási módszereit, mindezt az adatbiztonságra és a zökkenőmentes integrációra helyezve a hangsúlyt.

Ha szeretné optimalizálni munkafolyamatát és többet elérni, akkor a ClickUp az Ön számára ideális eszköz. Ne várjon tovább, regisztráljon még ma ingyenesen a ClickUp-ra!