A 13 legjobb Poe AI alternatíva 2025-ben

Minden eszköznek van egy küszöbértéke, amikor megállsz és elgondolkodsz: „Ez még mindig nekem való?”

Nem azért, mert rossz lenne, vagy valami baj történt volna. Hanem azért, mert az Ön igényei megváltoztak, és a munkafolyamata is fejlődött. Ami egykor izgalmasnak tűnt, ma már csak közepesnek érzi.

Sok Poe AI felhasználó itt köt ki. A Poe még mindig kiváló választás sokak számára. De ha úgy érzi, hogy elérte a határait, akár a fejlett funkciók, a rugalmasság vagy az illeszkedés tekintetében, akkor nem vagy egyedül.

Egyes felhasználók nagyobb kontrollt szeretnének a kimenetek felett. Mások olyan eszközöket keresnek, amelyek különböző modelleket támogatnak, vagy egyszerűen csak a legjobb alternatívákat kínálják simább munkafolyamatokkal.

Bármi is legyen az ok, a jó hír az, hogy rengeteg hatékony alternatíva áll rendelkezésre, amelyekkel lépést tarthat. Összegyűjtöttük a legjobb Poe AI alternatívákat, mindegyiknek megvannak a maga erősségei, egyedi jellemzői és felhasználási esetei.

Miért érdemes Poe AI alternatívát keresni?

A Poe AI gyors és rugalmas, de nem tökéletes. Ha már egy ideje használja, akkor valószínűleg ismeri ezeket a gyakori problémákat 👇

Korlátozott integrációk : A Poe nem kapcsolódik natívan olyan eszközökhöz, mint a Slack vagy a Zapier, ami megnehezíti a mindennapi munkafolyamatokba való beillesztését. Azoknál a csapatoknál, amelyek prioritásként kezelik : A Poe nem kapcsolódik natívan olyan eszközökhöz, mint a Slack vagy a Zapier, ami megnehezíti a mindennapi munkafolyamatokba való beillesztését. Azoknál a csapatoknál, amelyek prioritásként kezelik az AI-t a munkahelyen , ez az integráció hiánya komoly problémát jelent.

Nincs csapatmunka : nem lehet együtt szerkeszteni, valós időben megosztani a szálakat, vagy kommentelni a csapattal, ezért inkább egyéni használatra alkalmas.

Testreszabás hiánya : Nincs lehetőség a válaszok testreszabására olyan speciális iparágak számára, mint a jogi, orvosi vagy pénzügyi szektor. Nincsenek sablonok, nincs vertikális specifikus hangolás, ami hatással van a felhasználói elégedettségre.

Rendezett csevegéskezelés : A csevegéseket nem lehet rendszerezni vagy címkézni, és nincs lehetőség a hosszú előzmények között keresni vagy fontos szálakat menteni.

Hiányzó fejlett munkafolyamatok : A Poe nem támogatja a munkafolyamat-építőket, a feladatindítókat vagy az automatizált műveleteket, amelyeket ma már sok termelékenységi eszköz kínál.

Korlátozott exportálási lehetőségek : Nem exportálhat olyan formátumokba, mint PDF, Word vagy Markdown, és nem töltheti fel az eredményeket a CMS-be vagy a dokumentumokba.

Nincs mélyreható elemzés: a Poe nem mutatja a használati statisztikákat, a beszélgetésszintű elemzéseket vagy a csapat elkötelezettségét mérő mutatókat, amelyek segítenek a teljesítmény optimalizálásában.

A legjobb Poe AI alternatívák egy pillantásra

Szeretné egy pillanat alatt értékelni az egyes eszközöket? Tekintse meg egymás melletti összehasonlításainkat, hogy könnyebben meghozza döntését.

Eszköz neve Főbb jellemzők Legalkalmasabb Árak ClickUp Beépített AI a munkához, központosított munkamenedzsment, valós idejű együttműködés, automatizálás, több mint 1000 integráció Egyének, kis csapatok, vállalkozások, amelyek AI-vezérelt, testreszabható feladat- és projektmenedzsmentre szorulnak. Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 7 dollártól kezdődik. ChatGPT Multimodális GPT-4o (szöveg, hang, képek), bővítmények, memória, egyedi GPT-k Univerzális AI asszisztens Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 20 USD/felhasználó/hónap-tól kezdődik. HuggingChat Több nyílt forráskódú modell (LLaMA, Mixtral), webes keresés, képalkotás, PDF-feltöltés Különböző AI modellek felfedezése Ingyenes csomag elérhető; Pro csomagok elérhetők Perplexity Valós idejű webes keresés hivatkozásokkal, tömör összefoglalásokkal, fejlett érvelési modellekkel Kutatás és tényellenőrzés Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 20 dollártól kezdődik havonta. Claude Kiváló minőségű szöveggenerálás, kódolási segítség, képelemzés (Claude Vision) Biztonságos és érthető beszélgetések Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 17 dollártól kezdődik havonta. You. com AI csevegéskeresés, testreszabható AI ügynökök, integrált alkalmazások, képalkotás AI-alapú webes keresés összefoglalt válaszokkal Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 20 dollártól kezdődik havonta. DeepSeek GPT-4 szintű érvelés (R1 modell), ingyenes hozzáférés, hatékony teljesítmény Ingyenes, hatékony AI csevegés Ingyenes csomag elérhető; az API ára a használat alapján kerül meghatározásra. Microsoft Copilot Integráció a Microsoft 365 alkalmazásokkal, természetes nyelvű lekérdezések, termelékenységi eszközök AI asszisztens a Microsoft ökoszisztémán belül Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 20 USD/felhasználó/hónap-tól kezdődik. Google Gemini Beszélgetésszerű válaszok, integráció a Google alkalmazásokkal, Gemini Advanced modell Google-alapú AI csevegés és termelékenység Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 19,99 dollártól kezdődik havonta. Pi Empatikus beszélgetési stílus, emlékszik a korábbi interakciókra, több platformon is használható Személyes AI-társ Ingyenes csomag elérhető YesChat. ai Több AI-modell, AI-alapú zene-/videógenerálás, közösség által készített GPT-k All-in-one AI hub tartalomkészítéshez Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 10 dollártól kezdődik havonta. Llama Chat Csevegjen a Meta LLaMA modelljeivel, offline/saját szerveren, testreszabhatóan. Privát, nyílt forráskódú AI csevegő Ingyenes csomag elérhető; fizetős csomagok a tokenhasználat alapján (0,19 USD/1 millió token). Replika Személyre szabott interakció, érzelmi támogatás, AR-élmény, videohívás Empatikus AI barát/társ Egyedi árazás

A 13 legjobb Poe AI alternatíva

1. ClickUp Brain és Brain Max (a legjobb integrált munkafolyamatokhoz és több AI-alkalmazás egyetlenbe történő összevonásához)

Ha olyan AI-alapú csevegőrobotot keres, amely messze túlmutat az egyszerű beszélgetésen, akkor a ClickUp Brain az Ön all-in-one termelékenységi társa. A Poe-hoz hasonló, kizárólag csevegésre szolgáló eszközökkel ellentétben a ClickUp Brain zökkenőmentesen ötvözi a fejlett AI-t a beépített termelékenységi funkciókkal – gondoljon csak az azonnali feladatgenerálásra, a dokumentumok összefoglalására és a munkafolyamatok automatizálására –, mindezt közvetlenül a munkaterületén belül.

A ClickUp Brain tökéletes azoknak a csapatoknak és egyéneknek, akik szeretnék, ha ötleteik megvalósulnának, és ne csak a csevegőablakban maradnának.

A Brain segítségével egy AI munkatárs áll rendelkezésére, aki mindig készen áll a segítségre: tegyen fel kérdéseket és kapjon azonnali válaszokat a munkaterületéről, rendeljen hozzá feladatokat a ClickUp Tasks segítségével, tervezzen sprinteket, írjon tartalmakat, vagy kövesse nyomon a projektmegbeszéléseket a ClickUp Chat és a kommentek segítségével. Összefoglalhatja a teljes projekt szálakat, átalakíthatja a találkozók jegyzeteket végrehajtható feladatokká, és akár javításokat is javasolhat az írásában.

Ráadásul a ClickUp hozzáférést biztosít több vezető AI-modellhez – például a ChatGPT-4o, a Claude és a Gemini – így mindig kiválaszthatja a munkafolyamatához legmegfelelőbb eszközt, anélkül, hogy el kellene hagynia a ClickUp-ot.

De ami igazán kiemeli a ClickUp-ot a legjobb Poe alternatívák közül, az a Brain MAX. Míg a ClickUp Brain már önmagában is egy hatékony beépített asszisztens, a Brain MAX teljesen új szintre emeli a dolgokat, mint önálló asztali alkalmazás!

A Brain MAX az első kontextusfüggő AI szuperalkalmazás, amely az egész munkakörnyezetedet összeköti – nem csak a ClickUp-on belül, hanem a Google Drive-on, a GitHub-on, a OneDrive-on, a SharePoint-on és még az interneten is. Egyesíti a keresést, az automatizálást és a hangalapú termelékenységet egyetlen natív asztali alkalmazásban.

A Brain MAX segítségével azonnal megtalálhat bármit, automatizálhatja a feladatokat, egy interfészen keresztül több LLM-mel is cseveghet, sőt, hanggal is irányíthatja a munkáját, miközben a Brain MAX megérti a projektjeit, a csapatát és az egyedi munkafolyamatát. Nincs többé váltogatás a egymástól független AI-eszközök között, nincs többé kontextusvesztés – csak egy AI, amely ismeri a munkáját, és segít elvégezni azt.

Röviden: a ClickUp Brain a beépített AI-asszisztens, amely intelligensebb és gyorsabb munkavégzést tesz lehetővé a ClickUp-on belül, míg a Brain MAX egy forradalmi frissítés, amely megszünteti az AI-terjedést és valódi kontextusfüggő intelligenciát hoz az egész digitális munkaterületére.

Ha olyan AI-t szeretne, amely nem csak cseveg, hanem valóban megérti és felgyorsítja a munkáját, akkor a ClickUp – a Brain és a Brain MAX funkciókkal – az a Poe alternatíva, amelyre várt.

A ClickUp legjobb funkciói

Kontextusfüggő AI, amely megérti feladatait, projektjeit, megbeszéléseit és a csapat dinamikáját.

Egységes keresés a ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint és az interneten

Hozzáférés több vezető AI-modellhez (ChatGPT-4o, Claude, Gemini és mások) egy platformon

AI-alapú feladatgenerálás jegyzetek, csevegések és értekezletek összefoglalói alapján

Azonnali dokumentum- és szálösszefoglalás a gyors, hasznosítható betekintés érdekében.

Hangvezérelt termelékenység a Talk to Text segítségével, amely kézmentes parancsok és tartalomkészítés lehetőségét kínálja.

Valós idejű együttműködés és azonnali válaszok a ClickUp Chat-en belül

Vállalati szintű biztonság, nulla napos adatmegőrzéssel és AI-képzés nélkül a munkaterületén.

A ClickUp korlátai

Kiterjedt funkciókészlete miatt az új felhasználóknak kezdetben tanulási görbével kell szembenézniük.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Ahogy egy G2-kritikus megosztotta:

A ClickUp Brain valóban időt takarít meg. A beépített AI most már összefoglalja a hosszú szálakat, dokumentumokat készít, és még hangfelvételeket is leír egy feladat belsejében, ami lehetővé teszi a csapatomnak, hogy kevesebbet váltson kontextust, és kevesebb kiegészítő eszközt használjon.

2. ChatGPT (A legjobb mindennapi írási, ötletelési és kódolási feladatokhoz)

a ChatGPT segítségével

Az OpenAI GPT-4o technológiájával működő ChatGPT egy megbízható Poe alternatíva, amely támogatja a szöveg-, hang- és képbeviteleket, így Ön kedve szerint interakcióba léphet. A Canvas funkció valós idejű együttműködést tesz lehetővé az írás és a kódolás terén, megkönnyítve a közös szerkesztést és az azonnali visszajelzések megszerzését.

A platform testreszabási lehetőségeket is kínál olyan eszközökkel, mint a Custom Instructions és a személyre szabott GPT-k, amelyekkel a válaszokat a saját stílusához, preferenciáihoz vagy felhasználási esetéhez igazíthatja. A Tasks funkcióval emlékeztetőket és ismétlődő feladatokat állíthat be közvetlenül az alkalmazáson belül.

Ráadásul a csapatcsomagokkal további funkciókat is elérhet, például megosztott csevegési előzményeket, képalkotást a DALL-E segítségével, együttműködési munkaterületeket és továbbfejlesztett rendszergazdai vezérlőket.

A ChatGPT legjobb funkciói

Töltsön fel CSV-fájlokat vagy táblázatokat, és hagyja, hogy a ChatGPT azokat betekintések, összefoglalók vagy akár vizuális diagramokká alakítsa.

Tárolja, szerkessze és kezelje az AI által generált vizuális elemeket a képtár segítségével.

Használja a memóriát, hogy a ChatGPT felidézze a neveket, preferenciákat vagy munkamódszereket, így a beszélgetések idővel természetesebbé és személyre szabottabbá válnak.

A ChatGPT korlátai

Esetenként „hallucinálhat” vagy téves információkat adhat, különösen összetett vagy speciális kérdések esetén.

ChatGPT árak

Ingyenes örökre

Plusz : 20 USD/hó

Pro : 200 USD/hó

Csapat : 30 USD/felhasználó/hónap (éves számlázás) vagy 30 USD/felhasználó/hónap (havi számlázás)

Vállalati: Egyedi árazás

ChatGPT értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (700+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (100+ értékelés)

Mit mondanak a valódi felhasználók a ChatGPT-ről?

Ahogy egy G2-es értékelő megosztotta:

A ChatGPT-ben leginkább azt szeretem, hogy olyan, mint egy megbízható barát, aki mindig készen áll, hogy segítsen, éjjel-nappal. Akár kutatok, állásra pályázok, vagy csak gyors információra van szükségem, másodpercek alatt intelligens, jól felépített válaszokat kapok.

3. HuggingChat (A legjobb több nyílt forráskódú AI modell tesztelésére és azok közötti váltásra)

via HuggingChat

A HuggingChat (a Hugging Face fejlesztése) egy ingyenes, nyílt forráskódú AI chatbot, amely ideális azoknak a felhasználóknak, akik értékelik a testreszabhatóságot és a több LLM-hez (például LLaMA, Mistral és Cohere) való hozzáférést.

Inkább egy barátságos találkozóhelyként működik, kifejezetten a nyílt forráskódú AI modellek számára – azok számára, amelyeket a közösség épített, és amelyek működése gyakran átlátható.

Ha tehát szereti felfedezni, mit kínál a nyílt forráskódú világ, és talán még egy kicsit a kulisszák mögé is szeretne pillantani, akkor a Hugging Chat egy fantasztikus alternatíva, amely közvetlen hozzáférést biztosít néhány igazán hatékony, közösség által működtetett AI-hez, gyakran teljesen ingyenesen, míg a Poe szélesebb választékot kínál mind a híres, saját fejlesztésű, mind pedig néhány nyílt forráskódú gyöngyszem közül, néha extra extrával.

A HuggingChat legjobb funkciói

Hozzon létre és osszon meg személyre szabott csevegőrobotokat egyedi nevekkel, avatarokkal és rendszerüzenetekkel.

Válasszon a vezető nyílt modellek közül, mint például a Meta Llama 3. 3, a Cohere Command R+ vagy a Mistral, az Ön felhasználási esetétől és teljesítményigényétől függően.

Csatlakozzon olyan eszközökhöz, mint a webes keresés, a képalkotás vagy a PDF-elemzés, hogy intelligensebb és interaktívabb AI-élményben részesüljön.

A HuggingChat korlátai

Az egyéni kódolók csak akkor működnek megfelelően, ha hozzáad egy speciális jelzőt, ami zavarossá és megbízhatatlanná teszi a dolgokat.

HuggingChat árak

Örökre ingyenes

HuggingChat értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

4. Perplexity (A legjobb gyors, megbízható kutatáshoz valós idejű webes hivatkozásokkal)

via Perplexity

A Perplexity AI egy all-in-one beszélgetésalapú kereső és kutatási asszisztens, amely AI-alapú válaszokat ötvöz valós idejű webes hivatkozásokkal. Pro Search funkcióval is rendelkezik, amely célzott eredményeket von ki válogatott tudományos cikkekből, blogokból és megbízható publikációkból.

Tartalmazza a Focus módot is, amely lehetővé teszi a válaszok szűrését tartalomtípus szerint, például Reddit, YouTube vagy tudományos folyóiratok szerint, hogy az Ön igényeinek megfelelő eredményeket kapjon.

A Perplexity legjobb funkciói

Futtasson komplex, többrészes lekérdezéseket strukturált és logikus válaszokkal.

Rendezze a szálakat, oldalakat és fájlokat egy helyen, és válassza ki, mely webhelyekről szeretné, hogy a Perplexity információkat gyűjtsön.

Alakítsa kutatásait kifinomult, megosztható tartalmakká, amelyek jól strukturált blogbejegyzésekhez hasonlóan olvashatók, hivatkozásokkal együtt.

A Perplexity korlátai

Nincsenek előre elkészített munkafolyamatok és sablonok, amelyek konkrét iparágakra vagy felhasználási esetekre vannak szabva.

Perplexity árak

Ingyenes

Pro: 20 USD/hó

Max: 200 USD/hó

Vállalati: 40 USD/hó

Perplexity értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (40+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Perplexity-ről a valódi felhasználók?

Ahogy egy G2-es értékelő megosztotta:

Imádom a Perplexity Pro sebességét és rugalmasságát. Csodálatos munkát végez az általam megadott kontextus és a külső webes keresések felhasználásával. Innovációs sebességük elképesztő.

5. Claude (A legjobb biztonságos, érthető beszélgetésekhez és írás/kódoláshoz)

via Claude

A Claude AI lehetővé teszi dedikált projektmunkaterületek létrehozását, ahol a csevegések, dokumentumok és betekintések rendezettek maradnak, így ideális csapatok és hosszú távú feladatok számára. A beépített személyre szabási lehetőségekkel Claude hangnemét, viselkedését és preferenciáit a munkafolyamatához igazíthatja.

Kutatási módjával Claude több lépéses webes kereséseket futtathat és jól hivatkozott válaszokat adhat, míg az Elemző eszköz lehetővé teszi a JavaScript kódok közvetlen futtatását a csevegésben, valós idejű adatelemzés céljából.

Az Anthropic Constitutional AI keretrendszerével tervezve biztosítja, hogy a válaszok hasznosak, őszinték és biztonságosak maradjanak, így megbízható POE alternatívává teszi kreatív és technikai munkákhoz.

Claude legjobb funkciói

Aktiválja a mélyebb elemzési módot a pontosabb válaszokért olyan feladatokban, mint a hibakeresés, a haladó matematika vagy a logikát igénylő lekérdezések.

Dokumentumok, kódok és tartalmak létrehozása, szerkesztése és szervezése egy interaktív oldalsó panelen, miközben cseveg.

Kérdezzen közvetlenül a feltöltött dokumentumairól, Claude kontextusban válaszol, megkönnyítve az információk kivonását és összefoglalását.

Claude korlátai

A Claude AI gyakran rosszul követi az utasításokat, csak a feladat egy részét végzi el, majd megáll, hogy megkérdezze, folytathatja-e, ami további üzeneteket igényel.

Claude árak

Örökre ingyenes

Pro: 20 USD/hó

Max: 100 USD/hó

Csapatok: 30 USD/hó

Claude értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (50 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 20 értékelés)

Mit mondanak a valós felhasználók Claude-ról?

Íme egy G2-es értékelés:

Claude remekül bánik a táblázatokkal és diagramokkal – valóban értelmet ad az adatoknak, és kis erőfeszítéssel kiemeli a legfontosabb pontokat.

6. You. com (A legjobb AI-alapú webes keresés összefoglalt, forrásokkal alátámasztott válaszokkal)

A You.com egy egységes AI platform, amely több AI modellt támogat, mint például a GPT-4, a Claude és a Gemini Pro, így kiválaszthatja a feladatához legmegfelelőbb eszközt. AI ügynökökkel rendelkezik, amelyek olyan feladatokra lettek kialakítva, mint a dokumentumok összefoglalása, képalkotás, kódolás vagy e-mail írás. Akár saját ügynököket is létrehozhat, konkrét utasításokat adhat meg, és megoszthatja őket másokkal.

A tartalomalkotók számára a YouWrite segít mindenféle tartalom létrehozásában, a blogbejegyzésektől az e-mailekig, míg a YouImagine lehetővé teszi AI-generált képek létrehozását olyan modellek segítségével, mint a DALLE-3 és a Stable Diffusion.

You.com legjobb funkciói

A feladat komplexitásától függően válasszon a mélyreható érvelés és a gyors válaszok között.

Kövesse nyomon a használati trendeket, a keresési viselkedést és az elkötelezettséget, hogy optimalizálja a csapatok és az AI közötti interakciót.

Finomítsa az AI által használt forrásokat, mint például a Reddit, a Wikipedia vagy az arXiv, hogy célzottabb eredményeket kapjon.

You.com korlátai

Egyes felhasználók szerint néha nem releváns linkeket ad meg.

You.com árak

Örökre ingyenes

Fizetős csomagok elérhetők

You. com értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a You.com-ról a valódi felhasználók?

Ahogy egy G2-es értékelő megosztotta:

Az AI Chat Search rövid információkat és a legfrissebb weboldalakat nyújtja minőségi eredményekkel, ellentétben a versenytársakkal. Megbízható keresőként használom konkrét témákhoz, hogy cikkeket találjak, például a legújabb kutatási tanulmányokat, és összefoglalókat kapjak a bekezdésekről.

7. DeepSeek (A legjobb ingyenes, hatékony AI csevegés GPT-4 szintű érveléssel)

via Deepseek

A DeepSeek AI egy nagy teljesítményű, nyílt forráskódú nyelvi modell, amelyet komplex gondolkodási feladatok, például kódolás, logika és matematika kezelésére terveztek, lépésről lépésre, világosan. Megerősítéses tanulással képezve, pontosan megmutatja a felhasználóknak, hogyan jut el az egyes válaszokhoz.

Különböző AI-alkalmazásokhoz több speciális modellt kínál. A DeepSeek-VL modell nyelvi és vizuális feladatokat egyaránt képes kezelni, míg a DeepSeek Coder kódolásra van kiképezve, és kiválóan teljesít a kódkiegészítés, a kitöltés és a hibakeresés terén.

A Deepseek legjobb funkciói

Támogatás hatalmas, 128K token kontextus hosszúsághoz és több tokenes előrejelzés használatához.

Írjon és hibakeresést végezzen gyorsabban egy fejlesztőknek és programozási feladatokhoz készült speciális modellel.

Teljesen hozzáférhető MIT licenc alatt, és úgy optimalizálták, hogy drága infrastruktúra nélkül is hatékonyan működjön.

A Deepseek korlátai

Gyakran előre nem látható módon cenzúrázza a válaszokat, és a válasz közepén egyértelmű ok nélkül átvált a „Sajnálom, ez nem tartozik a hatáskörömbe” üzenetre.

Deepseek árak

Örökre ingyenes (az API ára a tokenhasználaton alapul)

Deepseek értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

8. Microsoft Copilot (A legjobb AI-alapú segítségnyújtás a Microsoft 365 alkalmazásokon belül a termelékenység növelése érdekében)

a Microsofton keresztül

A Microsoft Copilot beépül a csapatod által már használt Microsoft eszközökbe, mint például a Word, az Excel, az Outlook és a Teams. A GPT-4 és a Microsoft Graph segítségével valós idejű, személyre szabott segítséget nyújt a fájlokhoz, csevegésekhez és naptárhoz.

Ha kutatásba fogsz, a Deep Research mód a dokumentumaidból és megbízható forrásokból gyűjt össze információkat. Emellett olyan funkciókat is tartalmaz, mint a Copilot Actions, amely segít az e-mailek rendszerezésében vagy a találkozók megszervezésében anélkül, hogy manuális munkára lenne szükség.

A Microsoft Copilot legjobb funkciói

Alakítsa át az AI által generált válaszokat szerkeszthető, megosztható dokumentumokká a Microsoft 365 Copilot Chat alkalmazásban.

Szervezze és kontextusba helyezze a projektadatokat a Notebooks segítségével, amely interaktív felületként szolgál a feladatok és információk kezeléséhez.

Hozzon létre és telepítsen egyedi AI asszisztenseket, amelyek az adott szervezet igényeihez vannak igazítva.

A Microsoft Copilot korlátai

Egyes felhasználók korlátozónak tartják a Copilot csevegési élményét, mivel a beszélgetések hossza korlátozott, és ha eléri a korlátot, a korábbi üzenetekhez való visszatéréshez ablakot kell váltani.

A Microsoft Copilot árai

Örökre ingyenes

Microsoft Copilot Pro: 20 dollár felhasználónként havonta

Microsoft Copilot értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (70+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Microsoft Copilotról a valódi felhasználók?

Ahogy egy G2-kritikus megosztotta:

Ez egy nagyszerű és egyszerű eszköz a dokumentumok szerkesztéséhez és elrendezéséhez. Segített a megfelelő mennyiségű bemeneti adatokkal rendelkező szövegek létrehozásában is.

9. Google Gemini (A legjobb multimodális AI-támogatás a Google ökoszisztémájába integrálva)

a Google Gemini segítségével

A Google Gemini egy fejlett AI asszisztens, amely integrálva van a Google ökoszisztémájába – a Keresőtől és a Gmailtől a Docs-ig és az Android-eszközökig. Multimodális képességei lehetővé teszik, hogy ugyanazon beszélgetés során megértse és reagáljon szövegekre, képekre, hangokra, videókra és akár kódokra is.

A Gemini minden eszközön zökkenőmentesen elérhető. Kezel hangparancsokat az Android Auto-n, emlékeztetőket és üzeneteket a Wear OS-en, valamint támogatja a képek létrehozását és szerkesztését kreatív célokra.

A Google Gemini legjobb funkciói

Vegyen részt valós idejű hangbeszélgetésekben, és kapjon azonnali visszajelzést a képernyő vagy a kamera feed megosztásával.

Irányítsa az eszköz funkcióit, mint például az ébresztőket, a média lejátszását és az alkalmazások indítását közvetlenül a Gemini segítségével.

Rendezze és kontextusba helyezze az adatokat konkrét projektekhez, javítva a feladatkezelést és az információkeresést.

A Google Gemini korlátai

Egyes felhasználók arra figyelmeztetnek, hogy a Gemini által generált kód megbízhatatlan lehet – gyakran hibás, és gondos ellenőrzés nélkül biztonsági réseket okozhat.

Google Gemini árak

Örökre ingyenes

Gemini Advanced (Google One AI Premium): 18,99 USD/hó

Gemini Advanced diákoknak: Ingyenes a 2026-os vizsgaidőszak végéig (tartalmazza a Gemini Advanced, NotebookLM Plus, Whisk és 2 TB tárhelyet)

Google Gemini értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Google Gemini-ről a valódi felhasználók?

Ahogy egy G2-kritikus megosztotta:

Olyan, mint egy praktikus asszisztens a mindennapi feladatokhoz: segíthet az írásban, az összefoglalásban, sőt, bonyolult témák egyszerű szavakkal történő elmagyarázásában is, és fenntartja a beszélgetés folyását anélkül, hogy az robotikusnak vagy merevnek tűnne.

10. Pi (A legjobb empatikus és támogató beszélgetésekhez)

via Pi

Az Inflection AI által fejlesztett Pi egy személyre szabott, emberközpontú AI-társ, amelyet érzelmileg intelligens, emberhez hasonló beszélgetésekre terveztek. A Pi webes felületen, mobilalkalmazásokon és olyan platformokon keresztül érhető el, mint a WhatsApp, az Instagram és a Messenger, így bárhol is legyen, mindig Önnel van.

Az asszisztens támogatja a kreativitást és a koncentrációt is, segítve a felhasználókat versek írásában, ötletek kidolgozásában vagy nehéz döntések megbeszélésében. A Felfedezés fülön különböző témákat is felfedezhet. Az idő múlásával a Pi alkalmazkodik a hangneméhez, igényeihez és szokásaihoz, így minél többet használja, annál okosabb és relevánsabb javaslatokat kap.

A Pi legjobb funkciói

Empátiával folytat beszélgetéseket, támogatást és megértést nyújtva a puszta információátadáson túl.

A felhasználói interakciókból tanulva testre szabja a válaszokat, így idővel egyre személyre szabottabb élményt nyújt.

Természetes hangú beszélgetéseket kínál több hangopcióval, növelve a felhasználói elkötelezettséget és az elérhetőséget.

Pi korlátai

Egyes felhasználók megjegyzik, hogy a Pi korlátozottan érti az érzékeny, érzelmi témákat, ami kevésbé hatékonnyá teszi a kényesebb beszélgetésekben.

Pi árak

Örökre ingyenes

Fizetős csomagok elérhetők

Pi értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Pi-ről a valódi felhasználók?

Ahogy egy G2-kritikus megosztotta:

Mindenképpen a könnyű használat, a természetes nyelv megértése és az érzelmi intelligencia, ami ritka az AI chatbotoknál. Emellett az a tény, hogy minden eszközön és több platformon is elérhető, megkönnyíti a hozzáférést.

11. YesChat. ai (A legjobb a sokféle tartalom könnyed létrehozásához és kezeléséhez)

A YesChat. ai egy all-in-one AI platform, amely több AI modellt integrál, beleértve a GPT-4o, Claude 3 Opus és DALL·E 3 modelleket. A felhasználók válthatnak a modellek között olyan feladatokhoz, mint az írás, a kódolás vagy a képalkotás. A platform fájlfeltöltést is támogat, lehetővé téve a felhasználók számára, hogy PDF-ekhez és más dokumentumokhoz is hozzáférjenek, és akár 200 000+ speciális GPT-t tartalmazó könyvtárat is böngészhessenek.

Tartalmaz továbbá egy AI írási asszisztenst a nyelvtan és a világosság javításához, egy AI Humanizert, amely az AI által generált szöveget természetesebbé teszi, valamint olyan eszközöket, mint az AI Detector, amely az AI által generált tartalmakat azonosítja.

Yeschat. ai legjobb funkciói

Alakítsa át a szöveges utasításokat vizuális elemekké olyan eszközök segítségével, mint az AI Picture Generator és az AI Human Generator.

Hozzon létre egyedi zeneszámokat szöveges leírások vagy dalszövegek bevitelével, különböző stílusok és hangulatok közül választhatva.

Írásos tartalmakat vonzó videókká alakíthat, amelyek prezentációkhoz vagy közösségi médiához alkalmasak.

Yeschat. ai korlátai

Az ingyenes Document Fusion AI funkció nem működik, még akkor sem, ha a fájlméret követelményei teljesülnek.

Yeschat. ai árak

Örökre ingyenes

Pro csomag: 8 USD/hó (éves számlázás)

Ultra csomag: 16 USD/hó (éves számlázás)

Korlátlan csomag: 40 USD/hó (éves számlázás)

Yeschat. ai értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

12. Llama Chat (A legjobb testreszabható, adatvédelemre fókuszáló AI csevegési élményhez)

via Llama

A Meta Llama 3. 2 modelljein alapuló Llama Chat egy nyílt forráskódú AI asszisztens, amelynek kiterjesztett kontextushossza akár 128K token is lehet. Hatékonyan kezeli a komplex és hosszú beszélgetéseket is.

Az egyik legfőbb erőssége az alkalmazkodóképessége. A vállalati ügyfélszolgálattól az akadémiai kutatásig a felhasználók nyílt forráskóddal testreszabhatják a Llama Chat-et, és finomhangolhatják az adott iparág igényeinek megfelelően. Emellett a Meta platformjain, például a WhatsAppon és az Instagramon való integráció sok felhasználó számára ismerős és zökkenőmentes élményt nyújt.

A Llama Chat legjobb funkciói

Növelje a funkcionalitást külső eszközök és API-k integrálásával a bővített felhasználási esetek érdekében.

Figyelje a válaszidőket és a tokenek használatát a átláthatóság és az optimalizálás érdekében.

Alkalmazza a modelleket speciális területeken, például az egészségügyben, hogy pontos és releváns válaszokat adjon.

A Llama Chat korlátai

Egyes felhasználók arról számolnak be, hogy a Llama Chat kimenete néha pontatlan lehet, a generált képek nem mindig elég élesek (különösen a szövegek esetében), és a fotóanimációs funkció nem mindig működik zökkenőmentesen.

Llama Chat árak

Örökre ingyenes

Költség 1 millió bemeneti és kimeneti tokenenként (3:1 arányban): 0,19–0,49 USD

Llama Chat értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (több mint 140 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Llama Chat-ről a valódi felhasználók?

Ahogy egy G2-es értékelő megosztotta:

Olcsó kiegészítőként használtam az OpenAI és az Anthropic modellekhez, különösen specifikus, szűk körű feladatokhoz. Könnyen hozzáférhető és kiemelkedő, erős nyílt forráskódú alternatíva.

13. Replika (A legjobb az érzelmi kapcsolat kiépítéséhez egy testreszabható AI-társ segítségével)

via Replika

A Replika egy AI-társ, amely csevegésalapú gépi tanulást használ, hogy folyamatos érzelmi kapcsolatot alakítson ki Önnel. A Replika egyik fő jellemzője a beszélgetési memória, amely megjegyzi a korábbi csevegések részleteit, hogy később hivatkozhasson rájuk.

Emellett hangulatkövetést, naplózást és szerepjáték-forgatókönyveket is kínál, elősegítve a személyes fejlődést és az érzelmi jólétet. Testreszabható avatárjai és kapcsolati dinamikája lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy AI-társukat saját preferenciáikhoz igazítsák, fokozva ezzel a társaság érzését.

A Replika legjobb funkciói

A felhasználók bekapcsolhatják a háttérzenét a Replika virtuális szobájában, hogy nyugtató, személyre szabottabb csevegési környezetet teremtsenek.

Szerezzen alkalmazáson belüli pénzt, hogy új funkciókat, ruhákat és tevékenységeket nyithasson meg, ösztönözve ezzel a részvételt és a felfedezést.

Testreszabhatja Replika személyiségét olyan feloldható tulajdonságokkal, mint a „kíváncsi” vagy a „támogató”, és idővel felfedezheti a közös érdeklődési köröket.

A Replika korlátai

A felhasználók szerint nem specializálódott a tudásbázisra vagy a keresésre, ezért nem old meg kódolási problémákat és nem tölt le webes információkat.

Replika árak

Egyedi árazás

Replika értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Tegye okosabbá a teljes munkafolyamatot a ClickUp Brain segítségével

Ebben a hullámvasút-utazásban felfedeztük a legjobb Poe AI alternatívákat – olyan eszközöket, amelyek intelligensebb csevegéssel, gyorsabb kutatással, jobb felhasználói felülettel és kreatív tartalommal rendelkeznek. De ha olyan megoldást keres, amely ötvözi az AI-t a valódi termelékenységgel és a munkafolyamatok automatizálásával, akkor itt az ideje, hogy kipróbálja a ClickUp-ot.

Ez az Ön all-in-one munkaterülete, amelybe AI van beépítve a feladatokba, dokumentumokba, projektekbe, táblákba, sablonokba és szó szerint minden másba! Az automatikus teendőlisták generálásától a hosszú dokumentumok összefoglalásáig és a csapat munkamenetének kezeléséig a ClickUp Brain elvégzi a nehéz munkát, így Ön a fontos dolgokra koncentrálhat.

Készen áll arra, hogy többet hozzon ki az AI-ból? Regisztráljon a ClickUp-ra, és tapasztalja meg az okosabb munkavégzést, a maga módján.