A 13 legjobb Meta AI alternatíva 2025-ben

Ha kipróbálta a Meta AI-t, és úgy gondolta, hogy „Ez jó, de nem pontosan az, amire szükségem van” – akkor nem vagy egyedül. Bár a Meta LLaMA modelljei és integrált AI eszközei lenyűgözőek, nem mindig a legmegfelelőbbek minden munkafolyamathoz.

Talán jobb kimeneti minőséget keres. Szigorúbb adatvédelmi ellenőrzéseket. Vagy egy eszközt, amely a meglévő rendszerébe integrálható, anélkül, hogy ragasztószalaggal kellene rögzíteni. Talán olyan alternatívára van szüksége, amely nem igényel Meta-fiókot, vagy jobb áron kínálja a Meta AI szolgáltatásait.

Bármi is legyen az oka, ez az útmutató Önnek szól.

Összegyűjtöttük a 2025-ben elérhető 13 legjobb Meta AI alternatívát, amelyek mindegyikét valós felhasználási esetek alapján vizsgáltuk, például nyelvi modellezés, munkafolyamat-automatizálás, képgenerálás, csapatmunka és még sok más. Egymás mellett találsz információkat arról, hogy melyik eszköz mit csinál a legjobban, milyen korlátai vannak, mennyibe kerül, és hogyan viszonyulnak egymáshoz, így nem csak a legismertebb nevet választhatod, hanem a céljaidnak leginkább megfelelő AI platformot.

A legjobb Meta AI alternatívák áttekintése

Mit kell keresnie a Meta AI alternatíváiban?

Nem minden AI-eszköz ugyanarra a feladatra készült, és ez az alternatívák keresésének lényege. Akár chatbotot építesz, képeket elemzel, kutatásokat foglalsz össze vagy munkafolyamatokat automatizálsz, a legjobb Meta AI alternatíva az egyedi céljaidhoz, stackjeidhez és adatszükségleteidhez igazodik.

A következőket érdemes figyelembe venni:

Szakterület : Egyes eszközök kiválóan alkalmasak valós idejű keresésre (például a Perplexity), míg mások a termelékenységi munkafolyamatokban jeleskednek (például : Egyes eszközök kiválóan alkalmasak valós idejű keresésre (például a Perplexity), míg mások a termelékenységi munkafolyamatokban jeleskednek (például a ClickUp vagy a Notion AI). Tudja meg, mit szeretne optimalizálni: sebességet, mélységet, kreativitást vagy kontextust.

Kontextus hossza és modellminőség : Ha nagy dokumentumokkal dolgozik, vagy finomabb érvelésre van szüksége, válasszon olyan eszközöket, amelyek fejlett LLM-ekkel és hosszú kontextusú képességekkel rendelkeznek (például Claude vagy Gemini).

Integrációk és felhasználói felület : A jelenlegi eszközeiddel (pl. Google Workspace, Microsoft 365, IDE-k) való zökkenőmentes integráció döntő fontosságú lehet a bevezetés sikere szempontjából.

Valós idejű információhoz való hozzáférés : Kutatás és tényellenőrzés céljából előnyben részesítsd azokat az AI-ket, amelyek internetkapcsolattal rendelkeznek, és hozzáférhetnek a legfrissebb információkhoz, valamint hivatkozhatnak rájuk, ahelyett, hogy kizárólag a képzési adatokra támaszkodnának.

Adatvédelem és -ellenőrzés : Különösen a vállalkozások számára fontos, hogy ellenőrizzék, támogatja-e az eszköz a helyszíni telepítést, a végpontok közötti titkosítást vagy a részletes rendszergazdai ellenőrzést.

Árak átláthatósága : Egyes eszközök használat alapján, mások pedig felhasználói szám alapján skálázódnak – az árazási modell megértése segít elkerülni a váratlan költségeket.

Adatvédelem és adatbiztonság: Vizsgálja meg a szolgáltató adatvédelmi irányelveit, különösen akkor, ha érzékeny üzleti információkat fog megosztani. Keressen olyan lehetőségeket, amelyek nem használják fel az Ön által megadott adatokat, és vállalati szintű biztonságot nyújtanak (például : Vizsgálja meg a szolgáltató adatvédelmi irányelveit, különösen akkor, ha érzékeny üzleti információkat fog megosztani. Keressen olyan lehetőségeket, amelyek nem használják fel az Ön által megadott adatokat, és vállalati szintű biztonságot nyújtanak (például a ClickUp Brain ).

Végül is a megfelelő eszköz nem annyira egy fekete doboz, mint inkább egy megbízható partner a munkafolyamatában.

A 13 legjobb Meta AI alternatíva

A fenti kritériumok, valamint több eszközzel végzett kutatásaink és kísérleteink alapján összeállítottuk a legjobb Meta AI alternatívák listáját, amelyekkel idén növelheti termelékenységét, kreativitását és döntéshozatali képességét.

1. ClickUp (A legjobb AI-alapú, all-in-one projektmenedzsment és együttműködési eszköz)

A ClickUp, mint a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás, átalakítja a csapatok munkáját azáltal, hogy a projektmenedzsmentet, a dokumentumok közös szerkesztését és a hatékony AI-képességeket egyetlen zökkenőmentes platformban egyesíti. A Meta AI-vel ellentétben, amely önálló AI-csevegőrobotként működik, a ClickUp Brain az AI-t közvetlenül integrálja a munkafolyamatokba, dokumentumokba, feladatokba és még a csevegésbe is.

Próbáld ki a ClickUp hatékony natív AI-jét! Használja a ClickUp Brain szolgáltatást, hogy egy hatékony AI modellt integráljon közvetlenül a munkaterületébe tartalomgenerálás, összefoglalás, tudásmenedzsment és projektmenedzsment céljából.

Képzeld el, hogy egy termék bevezetését irányítod. Ahelyett, hogy a projektmenedzsment szoftver és az AI asszisztens között váltanál, a ClickUp lehetővé teszi, hogy egy natív, kontextusérzékeny AI asszisztenst használj a következőkre:

Készítse el marketing szövegét

Összefoglalja a találkozó jegyzeteket

Automatizálja az ismétlődő feladatokat , mint például az e-mailes nyomon követések küldése és a csapat frissítéseinek összegyűjtése minden pénteken. , mint például az e-mailes nyomon követések küldése és a csapat frissítéseinek összegyűjtése minden pénteken.

A legjobb rész? Több LLM-et, köztük a GPT-4o, 3o-mini, o1 és Claude 3. 7 Sonnet modelleket hozza egy eszközben a munkaterületére. Ez az integráció kiküszöböli a kontextusváltást, ami csökkenti a termelékenységet.

Váltson LLM-ek között a ClickUp Brain-ben, hogy személyre szabhassa AI-élményét!

A tartalomcsapatok számára a ClickUp Brain egy egyszerű promptot teljes formátumú blogbejegyzéssé alakíthat, javításokat javasolhat az írásodhoz, és még a tartalomnaptár tervezésében is segíthet.

Készítsen mindenféle tartalmat – blogbejegyzésektől az e-mailekig – egyszerűen a ClickUp Brain segítségével.

A fejlesztők értékelik, hogy a ClickUp Brain képes kódrészleteket generálni, automatizálni a dokumentációt, és segíteni nekik a javítások fontossági sorrendjének megállapításában, amikor minden egyszerre tűnik sürgősnek és fontosnak.

Kódrészleteket generálhat másodpercek alatt a ClickUp Brain segítségével.

A ClickUp projektmenedzsmentjét igazán különlegessé teszi, hogy az AI-alapú keresés segítségével összekapcsolja az összes munkádat. A Meta AI-vel ellentétben, amely nem ismeri a projektjeidet vagy dokumentumaidat, a ClickUp Connected Search funkciója azonnal megtalálja és összekapcsolja az összes munkaterületed tartalmát.

💡 Profi tipp: Ahelyett, hogy manuálisan hoznál létre feladatfüggőségeket vagy ütemeznél erőforrásokat, egyszerűen mondd el a ClickUp Brainnek, mit szeretnél elérni, és az optimalizált munkafolyamatokat javasol, feladatstruktúrákat hoz létre, sőt, még kommunikációs sablonokat is készít a csapatod számára. Legyen mindig egy lépéssel a határidők előtt az AI-alapú feladatprioritizálással a ClickUp-ban.

A ClickUp legjobb funkciói

ClickUp Brain : Tartalom generálása, írás finomítása, dokumentumok és csevegési szálak összefoglalása, standupok automatizálása és még sok más egyszerű, természetes nyelvű parancsokkal.

ClickUp AI Notetaker : Hangfelvétel, leírás és összefoglalás a megbeszélésekről. A kontextust figyelembe vevő AI segítségével kivonhatja a megbeszélések legfontosabb tanulságait és teendőit. : Hangfelvétel, leírás és összefoglalás a megbeszélésekről. A kontextust figyelembe vevő AI segítségével kivonhatja a megbeszélések legfontosabb tanulságait és teendőit.

ClickUp Connected Search : Az AI segítségével, amely megérti a természetes nyelvű lekérdezéseket és összekapcsolja az információkat az egész munkaterületén, bármit azonnal megtalálhat. : Az AI segítségével, amely megérti a természetes nyelvű lekérdezéseket és összekapcsolja az információkat az egész munkaterületén, bármit azonnal megtalálhat.

ClickUp Automations : Állíts be intelligens munkafolyamatokat, amelyek automatikusan irányítják, rangsorolják és akár el is végzik az ismétlődő feladatokat egy kódolás nélküli automatizálási eszköz segítségével. : Állíts be intelligens munkafolyamatokat, amelyek automatikusan irányítják, rangsorolják és akár el is végzik az ismétlődő feladatokat egy kódolás nélküli automatizálási eszköz segítségével.

ClickUp Docs : Dolgozzon együtt élőben a dokumentumokon az AI-támogatott írási, formázási és szerkesztési eszközökkel, amelyek közvetlenül beépültek a projekt dokumentációjába. : Dolgozzon együtt élőben a dokumentumokon az AI-támogatott írási, formázási és szerkesztési eszközökkel, amelyek közvetlenül beépültek a projekt dokumentációjába.

ClickUp Whiteboards : Rajzolj, vázolj, ötletelj, generálj AI-képeket, és működj együtt másokkal, hogy közös vásznon valósítsátok meg ötleteiteket! : Rajzolj, vázolj, ötletelj, generálj AI-képeket, és működj együtt másokkal, hogy közös vásznon valósítsátok meg ötleteiteket!

A ClickUp korlátai

A kiterjedt funkciókészlet túlnyomó lehet az új felhasználók számára, akiknek időre lehet szükségük ahhoz, hogy megtalálják a munkafolyamatukhoz leginkább megfelelő eszközöket.

Egyes fejlett AI funkciók csak a magasabb szintű csomagokban érhetők el.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

A Reddit egyik véleménye kiemeli:

A ClickUp Brain őszintén szólva rengeteg időt takarít meg nekem. Tudom, hogy vannak AI-eszközök, amelyek elég hatékony ingyenes verzióval rendelkeznek, de a lapok közötti állandó váltás nagyon fárasztó. És őszintén szólva, amikor mélyen elmerülök a munkában, ez az utolsó dolog, amit szeretnék csinálni. Elsősorban íráshoz használom az AI-t, mivel a tartalomiparban dolgozom. Emellett szerkeszti is, amit írtam (csodálatos!). Egy másik dolog, ami nagyon segít, a Docs. Imádom a formázási lehetőségeket, különösen a szalagcímeket. Annyira aranyosak!

A ClickUp Brain őszintén szólva rengeteg időt takarít meg nekem. Tudom, hogy vannak AI-eszközök, amelyek elég hatékony ingyenes verzióval rendelkeznek, de a lapok közötti állandó váltás nagyon fárasztó. És őszintén szólva, amikor mélyen elmerülök a munkában, ez az utolsó dolog, amit szeretnék csinálni. Elsősorban íráshoz használom az AI-t, mivel a tartalomiparban dolgozom. Emellett szerkeszti is, amit írtam (csodálatos!). Egy másik dolog, ami nagyon segít, a Docs. Imádom a formázási lehetőségeket, különösen a szalagcímeket. Annyira aranyosak!

📮 ClickUp Insight: A válaszadóink 62%-a ChatGPT és Claude típusú beszélgető AI eszközöket használ . Ismerős chatbot felületük és sokoldalú képességeik – tartalom generálása, adatok elemzése és még sok más – lehet az oka annak, hogy ilyen népszerűek különböző szerepkörökben és iparágakban. Ha azonban a felhasználónak minden alkalommal másik lapra kell váltania, hogy kérdést tegyen fel az AI-nak, az ezzel járó váltási költségek és a kontextusváltás költségei idővel összeadódnak. A ClickUp Brain esetében azonban nem ez a helyzet. Ez a munkaterületén található, tudja, min dolgozik, megérti a sima szöveges utasításokat, és olyan válaszokat ad, amelyek nagyon relevánsak a feladataival kapcsolatban! A ClickUp segítségével kétszeresére növelheti termelékenységét!

2. ChatGPT (A legjobb sokoldalú szöveggeneráláshoz és beszélgető AI-hez)

via ChatGPT

A ChatGPT hatékony alternatívája a Meta AI-nak, ha egy képzettebb és kifinomultabb beszélgetőpartnerre van szüksége. Akár új sajtóközlemény szövegét ötletelgeti, akár egy makacs kóddarabot hibakeres, akár komplex témákat kutat, a ChatGPT kiválóan segít a problémák többszögű átgondolásában.

A Meta AI korlátozottabb képességeivel ellentétben a ChatGPT képes kezelni olyan árnyalt kérésekkel is, mint „Írja át ezt az e-mailt diplomáciaiabb hangnemben” vagy „Magyarázza el a kvantumszámítástechnikát úgy, mintha 10 éves lennék. ” Ez a sokoldalúság felbecsülhetetlen értékű azoknak a szakembereknek, akiknek napközben kreatív és analitikus feladatok között kell váltaniuk.

Ráadásul a Deep Research funkciója lehetővé teszi, hogy önállóan böngésszen az interneten, és szövegek, képek és PDF-fájlok elemzésével és értelmezésével átfogó jelentéseket készítsen a felhasználó által megadott témákról. ​

A ChatGPT legjobb funkciói

Kezelje a komplex, több lépésből álló problémákat koherens, logikus válaszokkal

Készíts és javíts kódot több tucat programozási nyelven, magyarázatokkal együtt

Válassz a különböző GPT-verziók közül attól függően, hogy a képességeket vagy a sebességet tartod-e fontosabbnak.

Beszélgetésszerű interakció beszéddel, gépelés helyett (Plus előfizetéssel)

A ChatGPT korlátai

A továbbfejlesztett/állandó memória funkció, bár előnyös a személyre szabás szempontjából, aggályokat vet fel az adatvédelem és az AI által véletlenül megőrzött érzékeny információk tekintetében.

Esetenként „hallucinálhat” vagy helytelen információkat adhat meg magabiztosan.

ChatGPT árak

Ingyenes

ChatGPT Plus : 20 USD/hó

Pro : 200 USD/hó

Csapat : 30 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi árak

ChatGPT értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 700 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (150+ értékelés)

Mit mondanak a ChatGPT-ről a valódi felhasználók?

A Capterra egyik véleménye szerint :

Kiválóan alkalmas a munkád javítására, ötletek generálására és gyors válaszok megszerzésére kérdéseidre, anélkül, hogy hosszadalmas keresést kellene végrehajtanod a keresőmotorokban.

Kiválóan alkalmas a munkád javítására, ötletek generálására és gyors válaszok megszerzésére kérdéseidre, anélkül, hogy hosszadalmas keresést kellene végrehajtanod a keresőmotorokban.

3. Claude (A legjobb a finom árnyalatú érveléshez és átgondolt válaszokhoz)

via Claude

Az Anthropic által létrehozott Claude, amelynek középpontjában a segítőkészség, a ártalmatlanság és az őszinteség áll, kiválóan teljesít olyan helyzetekben, amelyek fejlett adatelemzést és magyarázatot igényelnek.

Képzelje el, hogy Ön egy kutató, aki megpróbálja megérteni egy komplex etikai kérdés különböző perspektíváit. Míg a Meta AI egyszerűsített válaszokat adhat, a Claude gondosan feltárhatja a különböző nézőpontokat, elismeri a bizonytalanságokat, és segít Önnek a téma átfogóbb megértésében. Ez különösen értékesvé teszi az akadémikusok, írók és szakemberek számára, akik árnyalt témákkal foglalkoznak.

Claude lenyűgöző 100K token kontextusablaka (a Claude 2 és újabb verziókban) átalakítja az AI-val való interakció módját. Feltölthet egy teljes kutatási tanulmányt, üzleti szerződést vagy termékdokumentációt, és konkrét kérdéseket tehet fel a szöveg mélyén elrejtett részletekről.

Claude legjobb funkciói

Egyszerűen kezelhető, és a legjobb áron kapható.

Minimalizálja a káros kimeneteket és elfogultságokat a Constitutional AI megközelítésével

Hozzáférhet az agens AI képességeihez, hogy önállóan végezzen el feladatokat, például webes keresést és alkalmazások indítását az API-n keresztül.

Claude korlátai

Egyes alternatívákhoz képest korlátozottabb kódolási lehetőségek

Nincs képalkotási képesség

Néha túlságosan óvatos a válaszokban, hogy elkerülje a potenciális problémákat.

Claude árak

Ingyenes

Előny: 20 USD/hó

Max : 100 USD/hó

Csapat: 30 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi árak

G2: 4,3/5 (50+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (20+ értékelés)

4. Jasper (A legjobb AI-alapú marketinghez és tartalomkészítéshez)

via Jasper

Ha marketingcsapatának folyamatosan magas színvonalú, valóban konverziót eredményező tartalmakat kell készítenie, a Jasper ott lép be, ahol a Meta AI nem elégséges. Ez a speciális AI írási asszisztens kifejezetten azoknak a marketingszakembereknek készült, akiknek több csatornán is meg kell őrizniük a márka hangját.

A Meta AI általános tartalomgenerálásával ellentétben a Jasper olyan sablonokkal rendelkezik, amelyek konkrét tartalomformátumokhoz lettek tervezve – az e-mail sorozatoktól és hirdetések szövegétől a blogbejegyzésekig és a közösségi média feliratokig. A hab a tortán? Ha összekapcsolja márkájának eszközeivel és SEO-eszközeivel, akkor nem csak kreatív, hanem stratégiailag is keresésre optimalizált tartalmat kap.

A Jasper legjobb funkciói

Hozzáférés beépített SEO funkciókhoz, Surfer SEO integrációval a rangsorolt tartalmakhoz

Határozza meg és tartsa fenn a márka egységes hangját az összes általad készített tartalomban

Több mint 50 sablon áll rendelkezésre különböző tartalomtípusokhoz, a hosszú cikkektől a közösségi hirdetésekig.

Használja ki a csapatmunkát támogató funkciókat a zökkenőmentes tartalomjóváhagyási munkafolyamatokhoz

A Jasper korlátai

Az AI-tartalomkészítés terén kezdő felhasználók számára a tanulási görbe meredek lehet.

Magasabb árszint az általános célú AI-asszisztensekhez képest

Hosszabb tartalmakban előforduló alkalmi ismétlődések, amelyek emberi szerkesztést igényelnek

Jasper árak

Alkotó: 49 USD/hó

Előny: 69 USD/hó

Üzleti: Egyedi árak

Jasper értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (1250+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (1840+ értékelés)

Mit mondanak a Jasperről a valódi felhasználók?

Egy G2-felhasználó így nyilatkozik:

Több mint egy éve vagyok ügyfél, és már nem is tesztelek más eszközöket, mert egyik sem ér fel ehhez. A megfelelő sablon kiválasztása némi kísérletezést igényel, de nagyon hasznos megtanulni.

Több mint egy éve vagyok ügyfél, és már nem is tesztelek más eszközöket, mert egyik sem ér fel ehhez. A megfelelő sablon kiválasztása némi kísérletezést igényel, de nagyon hasznos megtanulni.

5. Perplexity AI (A legjobb valós idejű információkereséshez és kutatáshoz)

via Perplexity AI

Ha valaha is kérdezted a Meta AI-t a legutóbbi eseményekről, és elavult információkat kaptál, a Perplexity AI frissítő változást kínál. Ez a kutatásközpontú AI ötvözi a megszokott beszélgetési felületet, de hozzáad valami fontosat: valós idejű webes keresési lehetőségeket megfelelő hivatkozásokkal.

Képzelje el, hogy holnapra kell elkészítenie egy piacelemzési prezentációt. Ahelyett, hogy manuálisan keresné a legfrissebb iparági statisztikákat és trendeket, megkérdezheti a Perplexity-t: „Melyek a legfrissebb trendek a megújuló energia beruházások terén ebben az évben?” A rendszer azonnal naprakész információkat nyújt Önnek, kiegészítve azokat ellenőrizhető és hivatkozható forrásokkal – amit a Meta AI egyszerűen nem tud megtenni a rögzített tudásbázisával.

A Perplexity AI legjobb funkciói

Pontos, ellenőrzött információkat szerezhet be valós időben az internetről

Minden információhoz hivatkozott forrásokat kapsz, így könnyebben ellenőrizheted az adatokat és tovább kutathatsz a forrásokban.

Feldolgozza a szövegeket, képeket és PDF-fájlokat átfogó kutatásokhoz

Építsen kontextust komplex kutatási projektekhez megbízható beszélgetési memóriával

A Perplexity AI korlátai

A keresési eredmények néha elnyomhatják a keresett alapvető választ.

Az ingyenes csomagban korlátozott a napi lekérdezések száma és csökkentett funkciók állnak rendelkezésre.

Kreatív tartalom generálásához kevésbé hatékony, mint más alternatívák.

Perplexity AI árak

Ingyenes : Korlátozott napi lekérdezések

Pro : 20 USD/hó

Csapat és vállalat: Egyedi árak

Perplexity AI értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (40+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Perplexity AI-ról a valódi felhasználók?

Egy Reddit-felhasználó megosztása:

Számomra ez egy fantasztikus keresőeszköz, és szerintem a jövőben még jobb lesz. Nagyon gyors, nagyon pontos. Pontosan az én kontextusomra szabott, átfogó választ ad.

Számomra ez egy fantasztikus keresőeszköz, és szerintem a jövőben még jobb lesz. Nagyon gyors, nagyon pontos. Pontosan az én kontextusomra szabott, átfogó választ ad.

6. Google Gemini (A legjobb multimodális képességek és a Google ökoszisztéma integrációja szempontjából)

via Google Gemini

A Google Gemini használata olyan előnyöket kínál, amelyekhez a Meta AI nem tud felérni: zökkenőmentes integráció a Google Workspace-szel és igazán lenyűgöző multimodális képességek.

Tegyük fel, hogy terméktervezési frissítést tervez. Megmutathatja a Gemini-nek a jelenlegi termék képét, az ötleteinek vázlatát és a szöveges leírásokat egyszerre – és a program megérti az összes elem közötti kapcsolatokat. Próbálja meg megkérdezni: „Milyen fejlesztéseket végezhetnénk ezen a terven a jelenlegi trendek alapján?”, miközben megosztja a képeket és a versenytársakról szóló kutatásokat. A Gemini mindent együtt feldolgoz, és kontextusba helyezett betekintést nyújt.

A Google alkalmazásokat már használó vállalkozások számára az integráció különösen hatékony. A Gemini segítségével e-maileket lehet szerkeszteni a Gmailben, prezentációkat lehet készíteni a Slidesben, adatokat lehet elemezni a Sheetsben, és még a Colabban is segíthet a kódolásban.

A Google Gemini legjobb funkciói

Használjon fejlett multimodális érvelést, amely egyszerre érti a szöveget, a képeket és a kódot.

Hozzáférés a Google hatalmas tudásbázisához pontos, naprakész információkért

Készíts YouTube-videókat szöveges utasításokból, vagy animálj statikus képeket olyan funkciókkal, mint a Veo 2.

A Google Gemini korlátai

Egyes vállalati funkciók még fejlesztés alatt állnak.

Google-fiókhoz való hozzáférés szükséges, ami nem minden szervezet biztonsági irányelveinek felel meg.

A Google Gemini árai

Gemini Free : Alapvető funkciók ingyenesen

Gemini Advanced : 19,99 USD/hó (a Google One AI Premium csomagban benne van)

Vállalati: Egyedi árak a Google Workspace-en keresztül

Google Gemini értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 160 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

7. Microsoft Copilot (A legjobb vállalati termelékenység és Microsoft ökoszisztéma integrációhoz)

via Microsoft

A Copilot szorosan integrálva van a Microsoft 365 csomagba, így kontextusfüggő intelligenciát biztosít azoknak az eszközöknek, amelyeket csapata már mindennap használ.

Képzelje el a következő helyzetet: holnapra készül egy ügyfélnek tartandó prezentációra. Ahelyett, hogy az alkalmazások között váltogatna, megkérheti a Copilotot, hogy „összefoglalja az X ügyféltől érkezett legutóbbi e-maileket, készítsen prezentációt az utolsó három projektfrissítés alapján, és állítson össze egy találkozó napirendet”, miközben a Copilot hozzáfér a Microsoft ökoszisztéma tényleges adataihoz. A több projektet egyszerre kezelő csapatok számára a Copilot elemezheti az Outlook naptárat, és javaslatot tehet a feladatok fontossági sorrendjére a közelgő határidők és a találkozók ütemezése alapján.

A fogyasztókra összpontosító alternatívákkal ellentétben a Copilot a Microsoft vállalati biztonsági szabványai alapján készült, így biztosítva, hogy vállalati adatai és utasításai bizalmasak maradjanak, és megfeleljenek a szervezeti irányelveknek.

A Microsoft Copilot legjobb funkciói

Készíts kontextusfüggő tartalmakat közvetlenül a Word, PowerPoint, Excel és Outlook programokban a szervezeted adatai alapján.

Növelje a megbeszélések hatékonyságát jegyzetek, teendők és nyomon követések automatikus generálásával.

Válaszoljon a vállalat dokumentumaival, prezentációival és táblázataival kapcsolatos kérdésekre a Microsoft környezethez való biztonsági előírásoknak megfelelő hozzáféréssel.

A Microsoft Copilot korlátai

A teljes funkcionalitáshoz Microsoft 365 előfizetés szükséges.

A teljesítmény attól függ, hogy a szervezeted mennyire jól strukturálta a Microsoft környezetet.

Korlátozott testreszabási lehetőségek az open source alternatívákhoz képest

A Microsoft Copilot árai

30 USD/felhasználó/hónap (Microsoft 365 előfizetés szükséges)

Microsoft Copilot értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (70+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

8. Hugging Face (A legjobb testreszabható, nyílt forráskódú AI fejlesztéshez és telepítéshez)

via Hugging Face

A Hugging Face nyitott, közösségvezérelt hozzáállása teljesen más élményt nyújt, mint a Meta AI zárt, univerzális megközelítése. Ez az open source platform közösségi központként és eszközkészletként is szolgál az egyedi igényeidhez igazított, egyedi AI modellek építéséhez, képzéséhez és telepítéséhez.

Azok számára, akik technikai csapatként iparág-specifikus feladatokhoz AI-megoldásokat keresnek, a Hugging Face forradalmi változást jelent. Képzelje el, hogy egészségügyi vállalatának szüksége van egy olyan AI-asszisztensre, amely érti az orvosi terminológiát – több ezer nyílt forráskódú lehetőség közül választhat egy előre betanított modellt, vagy finomhangolhat egyet kifejezetten az Ön igényeinek megfelelően. A fejlesztőcsapatok közvetlenül a platformon együttműködhetnek, és különböző modelleket tesztelhetnek, mielőtt azokat integrálnák a termelési alkalmazásokba.

A Hugging Face legjobb funkciói

Hozzáférhet több ezer előre betanított modellhez különböző AI-feladatokhoz, a szöveggenerálástól a képfelismerésig.

Készíts és mutass be AI-demókat kiterjedt infrastruktúra-beállítások nélkül

Csatlakozz az AI-kutatók és -gyakorlók hálózatához, akik kódokat, modelleket és megoldásokat osztanak meg egymással, ha úgy érzed, hogy elakadtál egy implementációs kihívásnál.

A Hugging Face korlátai

A platform képességeinek teljes kihasználásához technikai szakértelemre van szükség.

Az ingyenes csomagban a testreszabott modellek képzésére vonatkozó számítási korlátozások vannak érvényben.

Hugging Face árak

HF Hub : Ingyenes

Pro fiók : 9 USD/felhasználó/hónap

Enterprise Hub: 20 USD/felhasználó/hónap áron

Hugging Face értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Hugging Face-ről a valódi felhasználók?

Egy Reddit-felhasználó megosztása:

Most tanultam meg, hogyan kell használni a huggingface-t és a hozzá tartozó végpontokat. Szerintem elég költséghatékony, mert csak a használati időért kell fizetni, ami azt jelenti, hogy minden munkádat gyorsan elvégezheted a nagy teljesítményű GPU-kon, és utána nem kell többet fizetned, így megkímélem szegény laptopomat a túlterheléstől.

Most tanultam meg, hogyan kell használni a huggingface-t és a hozzá tartozó végpontokat. Szerintem elég költséghatékony, mert csak a használati időért kell fizetni, ami azt jelenti, hogy minden munkádat gyorsan elvégezheted a nagy teljesítményű GPU-kon, és utána nem kell többet fizetned, így megkímélem szegény laptopomat a túlterheléstől.

9. DALL·E 3 (A legjobb kiváló minőségű AI-képek létrehozásához)

via ChatGPT

Az OpenAI által létrehozott DALL·E 3 kiválóan alkalmas eredeti vizuális elemek generálására, a fotórealisztikus renderelésektől az absztrakt művészi koncepciókig.

A legújabb verzió lenyűgöző ellenőrzést biztosít a kép stílusa és kompozíciója felett, sőt, még a meglévő képek eredeti határain túlra is kiterjesztheti azokat.

A DALL·E 3 különösen értékes tulajdonsága, hogy olyan képeket tud generálni, amelyek tiszteletben tartják a márka irányelveit. A marketingesek minden kampányban egységes vizuális elemeket hozhatnak létre anélkül, hogy minden egyes elemhez egyedi fotókat vagy illusztrációkat kellene készíteniük.

A DALL·E 3 legjobb funkciói

Készíts fotórealisztikus képeket részletes szöveges leírásokból, figyelemre méltó pontossággal!

A generált képeket szerkesztheti, hogy módosítsa a meglévő képeket vagy kiterjessze azok határait.

Kísérletezzen különböző művészi stílusokkal, és utánozza a konkrét esztétikai megközelítéseket!

A DALL·E 3 korlátai

A professzionális tervezőszoftverekhez képest korlátozott szerkesztési lehetőségek

Biztonsági korlátozások miatt bizonyos típusú tartalmak nem generálhatók.

A magasabb minőségű eredményekhez a ingyenes kereten felül krediteket kell vásárolni.

DALL·E 3 árak

DALL·E 3 (OpenAI) : ChatGPT Plus (20 USD/hó) keretében elérhető, korlátozott ingyenes generációkkal.

DALL·E 3 API : Fizetés használat alapján, körülbelül 0,08 dollár/kép áron.

Vállalati: Egyedi árak nagy volumenű igényekhez

DALL·E 3 értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

10. YouChat (A legjobb keresésalapú AI-beszélgetésekhez aktuális információkkal)

Szeretnéd kombinálni a beszélgető AI-t a valós idejű webes kereséssel? A YouChat pontosan ebben segít.

Ha a YouChat-ot a „legújabb európai AI-szabályozásról” kérdezi, az nem csak találgat, hanem átkutatja az internetet, és pontosan megmutatja, hol találta az információt. Ez a keresés-először megközelítés megkülönbözteti a YouChat-ot a Meta AI képzési adatainak korlátaitól, így tökéletes választás kutatók, diákok és szakemberek számára, akik megbízható, aktuális információkra van szükségük.

A YouChat legjobb funkciói

A keresési eredmények mellett található időbélyegek segítségével pontosan láthatja, hogy az információk mennyire frissek.

Váltson zökkenőmentesen a speciális módok között: egy pillanat alatt kérje meg, hogy elemezzen egy kódot, majd a következő pillanatban kutasson a francia forradalomról egy történelem dolgozatához.

Mentsd el az egész kutatási utadat megosztható beszélgetési linkekkel, amelyekre kollégáid hivatkozhatnak.

Integrálja a YouCode és a YouWrite programokkal a kutatástól a megvalósításig tartó teljes munkafolyamatot!

Ellenőrizze, hogy a YouChat mely alkalmazásokból és webhelyekről merít, értékelje a források megbízhatóságát, és szűrje az eredményeket frissesség vagy régió szerint.

Az YouChat korlátai

Néha olyan, tangenciálisan kapcsolódó keresési eredményeket jelenít meg, amelyek további szűrést igényelnek.

YouChat árak

Ingyenes : Alapvető kérdések és válaszok

Pro : 20 USD/hó

Csapat : 30 USD/hó

Vállalati: Egyedi árak

YouChat értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a YouChat-ról a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése így szól:

Az AI Chat Search rövid információkat és a legfrissebb weboldalakat nyújtja, minőségi eredményekkel, ellentétben a versenytársakkal. Megbízható keresőként használom konkrét témákhoz...

Az AI Chat Search rövid információkat és a legfrissebb weboldalakat nyújtja, minőségi eredményekkel, ellentétben a versenytársakkal. Megbízható keresőként használom konkrét témákhoz...

11. Otter AI (A legjobb AI-alapú értekezlet-átírás és beszélgetéselemzés)

Volt már olyan, hogy egy fontos ügyfélmegbeszélésen a projekt követelményeit vitatták meg, amikor valaki valami zseniálisat mondott, de Ön túl elfoglalt volt a jegyzeteléssel, hogy teljes mértékben feldolgozza? Az Otter AI megoldja ezt a gyakori munkahelyi problémát azzal, hogy automatikusan leírja és összefoglalja a beszélgetéseket valós időben.

Az a értékesítési beszélgetés, amikor az ügyfél említette a költségvetését? Az Otter nemcsak leírja, hanem kiemeli a legfontosabb adatokat, és hozzáadja az összefoglalójához. Hibrid értekezletet tart három emberrel a konferenciateremben és kettővel távolról? Az Otter azonosítja, ki mit mondott, rögzíti a képernyőn megosztott diákat, és mindent könnyen kereshető formátumba rendez.

Az Otter AI legjobb funkciói

A 60 perces csapatértekezletet automatikusan kivont cselekvési pontokkal, döntésekkel és kérdésekkel ellátott, áttekinthető összefoglalássá alakíthatja.

A találkozó résztvevői kiemelhetik a fontos pillanatokat és valós időben hozzáadhatnak megjegyzéseket, hasonlóan a beszélgetésekhez használt Google Docs együttműködési eszközhöz.

Tanítsd meg felismerni az iparági szakszavakat, mint például az „EBITDA” vagy az „API végpont”, egyedi szókincs-edzéssel.

Csatlakoztasd automatikusan a Zoom, Teams vagy Google Meet hívásaidhoz, amikor csatlakozol a naptáradhoz.

Hozzon létre egy kereshető tudásbázist, ahol másodpercek alatt megtalálhatja azt a három héttel ezelőtti beszélgetést, amelyben az adott funkciót tárgyalták.

Az Otter AI korlátai

Nehézségek a pontosság fenntartásában zajos kávézókban vagy amikor több csapattag egyszerre beszél

Lassúnak érezheti magát, ha egész napos workshopokról készült hosszú átiratokat szerkeszt

Otter AI árak

Ingyenes

Pro : 16,99 USD/hó/felhasználó

Üzleti : 30 USD/hó/felhasználó

Vállalati: Egyedi árak

Otter AI értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 290 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (90+ értékelés)

12. Replit (A legjobb együttműködésen alapuló kódolási segítségnyújtáshoz és valós idejű fejlesztéshez)

via Replit

Képzelje el, hogy van egy kódolási partnere, aki a projektjét kívül-belül ismeri, és még mielőtt befejezné a beírásukat, máris befejezi a funkciókat. Ez a Replit AI. Míg a Meta AI elszigetelt kódrészletekkel segíthet, a Replit AI közvetlenül a fejlesztési környezetben él, és megérti a projekt kontextusát.

Akár diák vagy, aki első Python-projektjét építi, akár fejlesztői csapat, amely egy komplex webalkalmazáson dolgozik, a Replit AI felgyorsítja a kódolási munkafolyamatot, miközben jobb gyakorlatokat tanít neked.

A Replit legjobb funkciói

Hagyd, hogy figyelje, ahogy kódolsz, és javasoljon megoldást a bonyolult adatbázis-lekérdezésre vagy funkciólogikára a Ghost Pair Programming segítségével.

A rejtélyes régi kódokat egyszerű angol nyelvű magyarázatokká alakítja

Egy kattintással azonnal telepítheti alkalmazását, mivel a Replit a háttérben kezeli az összes hosting konfigurációt.

Lehetővé teszi az egész csapat számára, hogy valós időben együtt programozzon, egyidejű szerkesztéssel és AI-segítségnyújtással mindenki számára.

Konvertálja Python szkriptjét JavaScript-re (vagy bármelyik 50+ nyelvre) úgy, hogy megőrzi az eredeti funkcionalitást.

A Replit korlátai

Lassulhat, ha erőforrás-igényes AI funkciókat használ nagyobb kódbázisokon

Az ingyenes szintű számítástechnikai korlátozások akkor válnak észrevehetővé, ha egyszerű alkalmazásokon túlmutató dolgokat építesz.

Replit árak

Starter : Ingyenes

Core : 35 USD/hó

Csapatok : 40 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi árak

Replit értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (100+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

13. Notion AI (A legjobb kontextusfüggő dokumentumkezeléshez és munkaterület-intelligenciához)

via Notion

Előfordult már, hogy egy üres Notion-oldalt bámult, és azon töprengett, hogyan is kezdjen hozzá annak a fontos ügyfélajánlatnak a megírásához? A Notion AI olyan, mintha lenne egy írópartnered, aki elolvasta az összes dokumentumot a munkaterületeden.

A Meta AI elszigetelt élményével ellentétben a Notion AI pontosan ott működik, ahol a csapata már együttműködik. Új marketingkampányt indít? A Notion AI releváns információkat tud lekérni a korábbi kampányaiból, beépítheti a márka hangját a meglévő anyagokból, és létrehozhat egy első vázlatot, amely valóban úgy hangzik, mintha a csapata írta volna.

Ha a negyedéves tervezési ülés elhúzódik, egyszerűen kérje meg a Notion AI-t, hogy alakítsa át a rendezetlen megbeszélési jegyzeteket egy szervezett projekttervvé, idővonalakkal és felelősségi körökkel, miközben megőrzi a vállalat céljainak és erőforrásainak kontextusát.

A Notion AI legjobb funkciói

A brainstorming során feljegyzett, szétszórt gondolatokat másodpercek alatt koherens, strukturált dokumentummá alakíthatja.

Hosszú jelentésekből egyedi összefoglalók készítése

Válassza ki a csapatértekezlet jegyzetéből a konkrét következő lépéseket, és szervezze őket kiosztható feladatokká!

A hangnem átalakításával módosítsd e-mail tervezetedet „passzív-agresszív” stílusról „diplomáciailag határozott” stílusra.

Fordítsa le termékdokumentációját azonnal a nemzetközi csapata számára szükséges nyelvekre, miközben megőrzi a technikai pontosságot.

A Notion AI korlátai

A legjobban akkor működik, ha már rendelkezik jól szervezett Notion oldalakkal, amelyekből tanulhat.

Néha elmulasztja a munkaterületén ritkán előforduló, vállalatspecifikus terminológia finom árnyalatait.

Notion AI árak

Bármely Notion csomaghoz hozzáadható 10 USD/felhasználó/hó áron.

Notion értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 6000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 2500 értékelés)

Mit mondanak a Notion AI-ról a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése így szól:

Mint minden AI eszköznek, ennek is megvannak a maga természetes korlátai, de az én felhasználási kontextusomban tökéletesen kielégíti az igényeimet.

Mint minden AI eszköznek, ennek is megvannak a maga természetes korlátai, de az én felhasználási kontextusomban tökéletesen kielégíti az igényeimet.

Készen állsz a Meta AI lecserélésére? Íme, miért érdemes a ClickUp-ot választanod elsőként

Ha idáig eljutottál, egy dolog biztos: a piacon nincs hiány a hatékony AI-eszközökből. Akár a Perplexity segítségével mélyreható kutatásokat végzel, a Jasperben márkakampányokat hozol létre, vagy a Claude segítségével a csapat munkamenetét elemzed – minden szegmenshez van megfelelő eszköz.

De ha inkább egyszerűsíteni szeretnél, mint alkalmazásokat halmozni, a ClickUp a legjobb választás.

Miért? A ChatGPT-vel vagy a Meta AI-val ellentétben a ClickUp all-in-one platformja mindent egy helyen kínál. AI-támogatott írás, feladat-automatizálás, dokumentumkészítés és valós idejű AI-alapú együttműködés – mindez egyetlen platformon , amely a csapatoddal együtt bővíthető. A Meta AI-val ellentétben a ClickUp kifejezetten munkavégzésre lett kifejlesztve, olyan AI-funkciókkal, amelyek nemcsak a beszélgetéseket, hanem a tényleges napi munkafolyamatokat is javítják.

Ahelyett, hogy az alkalmazások között ugrálna vagy a következő LLM frissítésre várna, rendszerezheti munkáját, automatizálhatja a rutinmunkákat, és a legfontosabb feladatokra koncentrálhat – még ma.

👉 Próbáld ki a ClickUp ingyenes verzióját, és tapasztald meg, milyen az, ha az AI nem csak segít, hanem ténylegesen elvégzi a munkát helyetted.