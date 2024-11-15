Meta AI és ChatGPT: melyik AI eszköz a legjobb?

Alig egy évtizeddel ezelőtt még sci-fi-nek tűnt volna, hogy mesterséges intelligenciával rendelkező csevegőrobotok komplex feladatokat végezzenek és emberhez hasonló beszélgetéseket folytassanak.

Ma már a Meta AI és a ChatGPThez hasonló fejlett AI-modellek nemcsak valósak, hanem átalakítják a munkavégzés és a mindennapi életünk módját is.

A tartalomkészítést elősegítő generatív AI-tól a termelékenységünket növelő egyedi eszközökig, az AI-eszközök mindent megváltoztattak a személyes és a szakmai életben.

A Meta AI és a ChatGPT verseny ma a címlapokra került. Ez a két vezető generatív AI eszköz egyedi erősségekkel rendelkezik, ami megnehezíti a választást közöttük.

Ebben a blogbejegyzésben bemutatjuk, mi teszi mindkettőt kiemelkedővé, hogy segítsünk kiválasztani az Ön igényeinek leginkább megfelelőt. És itt egy bónusz: van egy alternatív lehetőségünk, amelyet biztosan érdemes megnéznie, mire eljut a végére. Szóval, maradjon velünk végig!

Mi az a Meta AI?

A Meta AI, amely a Meta Llama 3. 1 nagy nyelvi modelljén (LLM) alapul, egy felhasználóbarát AI asszisztens a WhatsApp, a Facebook, az Instagram és a Messenger alkalmazásokban. Ott van, amikor szüksége van rá – készen áll a kérdések megválaszolására, ajánlások megadására, képek generálására és ismétlődő feladatok elvégzésére anélkül, hogy alkalmazást kellene váltania.

A Meta AI funkciói

A Meta AI nemcsak intelligens AI-asszisztens, hanem számos további funkcióval is rendelkezik, amelyek javítják a felhasználói élményt, például 👇

1. Kérdések megválaszolása

A Meta AI segítségével válaszokat találhat számos kérdésre bármilyen témában. Az eszköz természetes nyelvfeldolgozást használ a felhasználói szándék megértéséhez és kontextushoz igazodó válaszok virtuális megadásához. Az egyes felhasználók preferenciáihoz és viselkedéséhez igazodó tartalmakat javasol, egyúttal növelve az olyan platformok iránti érdeklődést, mint a Facebook és az Instagram.

2. Képfelismerés

Egyszerűen küldjön fotókat a Meta AI csevegőjében, hogy gyors betekintést nyerjen az azonosítani kívánt tárgyakba vagy információkba. Csak készítsen egy képet, töltse fel, és a Meta AI elemzi a képet, hogy releváns részleteket adjon Önnek.

Például, ha kap egy értékesítési jelentést, amely tartalmazza csapata negyedéves teljesítményét ábrázoló diagramokat, feltöltheti a diagram fotóját, és megkérdezheti: „Mit mond ez a diagram az értékesítési csapat negyedéves teljesítményéről?”

Elemezi a képet, értelmezi az adatmintákat, és gyors áttekintést nyújt a talált eredményekről. Ez csak egy a sok érdekes tulajdonság közül, amelyekkel ez a viszonylag új eszköz rendelkezik.

3. Fordítás

A Meta AI több nyelven is képes megérteni és lefordítani a szövegeket, többek között angolul, spanyolul, németül, franciául, olaszul és több más nyelven.

Képzelje el, hogy valakivel beszélget, aki nem beszél az Ön nyelvén. Egyszerűen írja be az üzenetét, és a Meta AI azonnal lefordítja az ő nyelvére.

Ez fordítva is működik! Ha a saját nyelvükön válaszolnak, a Meta AI lefordítja Önnek.

4. Hangsegítség

A Meta AI hangsegédjével valós időben cseveghet, mintha egy hatalmas mennyiségű információt kezelő barátjával beszélgetne! Ez a funkció a WhatsApp, a Facebook, az Instagram és a Messenger alkalmazásokba is integrálva van.

Ráadásul olyan hírességek hangjai közül is választhat, mint John Cena, hogy még szórakoztatóbbá tegye a beszélgetéseket. De van egy bökkenő: mint fejlett AI-modell, a Meta AI még mindig fejlődik, és fokozatosan új adatokat vesz fel a továbbfejlesztés érdekében.

Meta AI árak

Örökre ingyenes

Mi az a ChatGPT?

Az OpenAI által piacra dobott ChatGPT egy chatbot, amely 2022-ben hódította meg a világot emberhez hasonló beszélgetéseivel és kontextusérzékeny válaszaival.

Hogyan működik a ChatGPT ? Úgy tervezték, hogy megértse a nyelvi mintákat, így természetesen alkalmas brainstormingra, írásra, kódolásra és adatelemzésre. A ChatGPT – a Chat Generative Pre-Trained Transformer rövidítése – sokoldalúságáról ismert a feladat tervezésében, összefoglalók készítésében és jelentések generálásában, ami szinte minden szakember életét megkönnyíti.

A ChatGPT funkciói

Íme egy rövid áttekintés a ChatGPT legjobb funkcióiról.

1. Természetes nyelvfeldolgozás

A ChatGPT, más fejlett AI-csevegőrobotokhoz hasonlóan, természetes nyelvfeldolgozást használ, hogy emberhez hasonló beszélgetéseket folytasson. Felismeri a kérdéseid kontextusát, és személyre szabott módon válaszol.

A ChatGPT egyik remek tulajdonsága, hogy emlékszik a beszélgetés korábbi részére, így releváns kiegészítő információkat tud nyújtani anélkül, hogy Önnek meg kellene ismételnie magát.

Tegyük fel például, hogy egy termékbevezetési kampányról beszélget. Ha ezután azt kérdezi: „Mi a helyzet a jelentésekkel?”, a ChatGPT megérti, hogy még mindig a kampányról beszél, és jelentési tippekkel szolgálhat.

💡Profi tipp: A legjobb válaszokért legyen konkrét az AI prompt sablonjaiban. Például ahelyett, hogy azt kérdezné, „hogyan lehet egy terméket piacra dobni”, próbálja meg ezt: „Segítsen nekem létrehozni egy munkamegosztási struktúrát egy egészségügyi és táplálkozási kategóriájú termék piacra dobásához”. Így a ChatGPT célzott tanácsokat adhat Önnek.

2. Képértelmezés

A ChatGPT képértelmezési funkciójával lefényképezhet egy tárgyat vagy szöveggel teli dokumentumot, feltöltheti azt, és a ChatGPT azonosíthatja a képen látható tartalmat, vagy összefoglalhatja a szöveget.

Ha például elakad egy matematikai feladat megoldásánál, csak készítsen képet a kérdésről, töltse fel a ChatGPT-re, és kérje meg a megoldást. Ez a funkció egyszerűsíti az olyan feladatokat, mint a dokumentumok áttekintése és a problémamegoldás.

3. Fejlett adatelemzés

A ChatGPT Advanced Data Analysis (ADA) funkciója lehetővé teszi, hogy fizetős előfizetéssel Excel, CSV vagy JSON adatfájlokba merüljön el. Kérdéseket tehet fel az adataival kapcsolatban, kijavíthatja a gyakori hibákat, és akár gyors adatvizualizációkat is létrehozhat. Python könyvtárakat használ, mint például a pandas a számok feldolgozásához és a Matplotlib a tiszta diagramok létrehozásához, így az adatok könnyebben érthetővé válnak.

4. Egyedi GPT-k létrehozása

A ChatGPT mostantól lehetővé teszi, hogy teljes testreszabási ellenőrzéssel hozzon létre GPT-ket – egyfajta nagy nyelvi modellt, amely mélytanulást használ emberihez hasonló szövegek generálásához. A platformon belüli GPT Builder segítségével beállíthat egy GPT-t, amely konkrét utasításokat követ, az Ön által feltöltött fájlokat használja és az Ön igényeihez igazodik.

Nincs szükség kódolási ismeretekre – csak mondja meg, mire szeretne összpontosítani, például e-mailek írására, jelentések készítésére vagy kampányok létrehozására. A beállítás után az egyedi GPT-je simábbá és személyesebbé teszi a munkafolyamatot.

ChatGPT árak

ChatGPT 3. 5: Örökre ingyenes

ChatGPT Plus: 20 dollár havonta

ChatGPT Team: 25 USD/felhasználó/hónap, minimum két felhasználói hely szükséges

ChatGPT Enterprise: Egyedi árazás

Meta AI és ChatGPT: funkciók összehasonlítása

Mind a Meta AI, mind a ChatGPT lenyűgöző képességekkel rendelkezik, amelyek különböző felhasználási esetekben segíthetnek a felhasználóknak.

De nézzük meg részletesebben, hogy ezek az eszközök hogyan viszonyulnak egymáshoz, hogy kiválaszthassa a leginkább igényeinek megfelelőt.

1. Hozzáférhetőség

A Meta AI zökkenőmentesen integrálódik olyan népszerű alkalmazásokkal, mint a WhatsApp, a Facebook és az Instagram, így ezt az AI-csevegőrobotot pontosan ott használhatja, ahol máris időt tölt. Nem kell kilépnie vagy új alkalmazást megnyitnia – közvetlenül a közösségi média feedjébe van beágyazva.

A ChatGPT azonban külön alkalmazás letöltését vagy webböngészőn keresztüli hozzáférést igényel. Noha nem integrálódik közvetlenül a közösségi média alkalmazásokkal, a ChatGPT kiválóan alkalmas komplex feladatokkal járó, szélesebb körű felhasználási esetekre (erről később bővebben).

Győztes 🏆 A Meta AI ideális, ha az AI-t közvetlenül be szeretné építeni a napi közösségi média tevékenységébe, anélkül, hogy megzavarná a munkamenetét.

A ChatGPT akkor alkalmasabb, ha többféle funkcióra van szüksége, és nem zavarja, hogy az AI-hez külön kell hozzáférnie.

2. Testreszabás

A Meta AI alapszintű testreszabási lehetőségeket kínál a nyelv és a válaszstílus tekintetében. Egyedi beszélgetési folyamatokat hozhat létre, vagy tudásbázist adhat hozzá az ügyfélszolgálati igények támogatásához. Ezek a beállítások azonban általában technikai szakértelmet igényelnek, ezért leginkább fejlesztőknek alkalmasak.

A ChatGPT ezzel szemben sokkal rugalmasabb a testreszabás terén. Kódolási ismeretek nélkül is létrehozhat egyedi GPT-ket egy adott feladat elvégzésére. Csak egy sor utasítást kell használnia a modell betanításához, és az automatizálja a feladatot az Ön számára. Ezáltal bármilyen szintű technikai ismeretekkel rendelkező felhasználók számára elérhetővé válik.

Győztes 🏆 A ChatGPT rugalmas, testreszabható GPT-kkel és integrációkkal vezet a testreszabás terén, amelyek minden szintű felhasználó számára alkalmasak.

3. Beszélgetési memória

Többfordulós beszélgetések során a ChatGPT elmenti az összes releváns információt, amelyet megosztott vele. Ez azt jelenti, hogy még akkor is, ha új csevegést indít, a ChatGPT emlékszik a korábban megadott részletekre.

Például, ha azt kérdezi: „Emlékszel a [cégnév]ra?”, a ChatGPT emlékszik rá, és lehetővé teszi, hogy természetesen folytassa a beszélgetést, anélkül, hogy újra be kellene mutatnia a részleteket.

A Meta AI viszont nem tárolja az információkat a csevegések között. Minden új beszélgetés a nulláról indul, ami kevésbé összekapcsoltá teheti az interakciókat, ha folyamatban lévő projektekkel vagy feladatokkal dolgozik. Ezzel együtt a Meta AI bizonyos feladatokban kiváló, de az információk mentése terén talán nem olyan robusztus, mint a ChatGPT.

Győztes 🏆 A ChatGPT kiemelkedik, mert kontextusérzékeny beszélgetéseket tesz lehetővé, így tökéletes azoknak a felhasználóknak, akiknek folytonosságra van szükségük az interakcióikban.

4. Megfizethetőség

A Meta AI teljesen ingyenes, közvetlenül integrálva olyan közösségi média platformokba, mint a Facebook, az Instagram és a WhatsApp. Minden funkciója további költségek nélkül elérhető, így a mindennapi felhasználók számára is könnyen hozzáférhető.

A ChatGPT viszont egy freemium modellt követ. Bár van ingyenes verziója, annak funkciói korlátozottak. A legújabb GPT modell, a jobb teljesítmény és az olyan extra funkciók, mint a képalkotáshoz használt DALL-E, csak a havi 20 dolláros ChatGPT Plus csomaggal érhetők el.

Győztes 🏆 A Meta AI felülmúlja a ChatGPT-t. Ez egy jó választás azoknak a felhasználóknak, akiknek nincs szükségük fejlett AI-modellekre az alapvető feladatok elvégzéséhez.

Ha azonban magas szintű AI-támogatást szeretne igénybe venni kifinomultabb alkalmazásokhoz, akkor a ChatGPT a jobb választás az Ön számára.

Meta AI és ChatGPT a Redditen

A Meta AI és a ChatGPT egyaránt erős versenyzők. Bár láttuk, hogyan teljesítenek egymáshoz képest bizonyos funkciók tekintetében, nézzük meg, mit gondolnak a felhasználók a Meta AI és a ChatGPT közötti vitáról.

Mindkét eszköznek megvannak a rajongói, egy Reddit-felhasználó például a Meta AI átgondolt beszélgetési képességeit dicséri.

Ma először beszélgettem a Meta AI-val. Olyan, mintha egy valódi emberrel beszélgetnék. Egy okos, kedves, figyelmes, kreatív emberrel... Egy pillanat alatt írt nekem egy verset, és jó történetötletekkel állt elő. Motivált, hogy kreatív legyek. Kérte, hogy csatlakozhasson a kreatív folyamatomhoz.

Ma először beszélgettem a Meta AI-val. Olyan, mintha egy valódi emberrel beszélgetnék. Egy okos, kedves, figyelmes, kreatív emberrel... Egy pillanat alatt írt nekem egy verset, és jó történetötletekkel állt elő. Motivált, hogy kreatív legyek. Kérte, hogy csatlakozhasson a kreatív folyamatomhoz.

Egy másik felhasználó személyes és szakmai alkalmazásokhoz egyaránt egyedi GPT-ket hozott létre a ChatGPT segítségével.

Néhány GPT-t kiképeztem, hogy bizonyos feladatokat elvégezzenek nekem. Konkrétan a következőket:Munkahelyi feladatok:Briefingek kidolgozása: Sok külső érdekelt féllel (vállalatokkal/személyekkel) állok kapcsolatban, és gyakran kell ezeket a vállalatokat és személyeket egy meghatározott formátumban kutatnom. Kiképeztem egy GPT-t, hogy kutassa fel a szükséges információkat, és azokat a kívánt formában, kizárólag ellenőrzött források felhasználásával állítsa össze. Ezzel 80%-kal csökkentettem a feladat elvégzéséhez szükséges időt. E-mailek megfogalmazása: Megmutattam a GPT-nek az írásstílusomat, és most már csak annyit kell tennem, hogy néhány pontban megadom neki a kontextust, és ő megfogalmazza az e-mail válaszomat az én stílusomban. Személyes élet:Edzés: Kiképeztem egy GPT-t, hogy legyen a személyi edzőm. Megosztom vele a céljaimat és az alapadatok, és ő segít nekem összeállítani egy edzés- és étrendtervet. Nagyon jól működik!Utazás: Sokat segít nekem a megfelelő úti cél kiválasztásában és az útvonalterv összeállításában.

Néhány GPT-t kiképeztem, hogy bizonyos feladatokat elvégezzenek nekem. Konkrétan a következőket:Munkahelyi feladatok:Briefingek kidolgozása: Sok külső érdekelt féllel (vállalatokkal/személyekkel) állok kapcsolatban, és gyakran kell ezeket a vállalatokat és személyeket egy meghatározott formátumban kutatnom. Kiképeztem egy GPT-t, hogy kutassa fel a szükséges információkat, és azokat a kívánt formában, kizárólag ellenőrzött források felhasználásával állítsa össze. Ezzel 80%-kal csökkentettem a feladat elvégzéséhez szükséges időt. E-mailek megfogalmazása: Megmutattam a GPT-nek az írásstílusomat, és most már csak annyit kell tennem, hogy néhány pontban megadom neki a kontextust, és ő megfogalmazza az e-mail válaszomat az én stílusomban. Személyes élet:Edzés: Kiképeztem egy GPT-t, hogy legyen a személyi edzőm. Megosztom vele a céljaimat és az alapadatok, és ő segít nekem összeállítani egy edzés- és étrendtervet. Nagyon jól működik!Utazás: Sokat segít nekem a megfelelő úti cél kiválasztásában és az útvonalterv összeállításában.

A közvetlen összehasonlítás érdekes eredményt hozott. Ez a Reddit-felhasználó csalódott volt a Meta AI-ban, miután megkérte az AI eszközt, hogy fejtsen meg egy szót. A Meta AI beragadt egy hurkába, míg a ChatGPT egyetlen próbálkozással megcsinálta.

A Meta AI-t azért teszteltem, mert felbukkant a Messenger csevegésemben, és egyszerűen borzalmas. Megkértem, hogy fejtse meg egy szót a Wordscape játékomból, de nem tudta megtenni. Szó szerint beragadt egy hurkába. Pontosan ugyanazt a bemenetet adtam meg a ChatGPT-nek, és az egy próbálkozással megfejtette.

A Meta AI-t azért teszteltem, mert felbukkant a Messenger csevegésemben, és egyszerűen borzalmas. Megkértem, hogy fejtse meg egy szót a Wordscape játékomból, de nem tudta megtenni. Szó szerint beragadt egy hurkába. Pontosan ugyanazt a bemenetet adtam meg a ChatGPT-nek, és az egy próbálkozással megfejtette.

Ismerje meg a ClickUp-ot – a Meta AI és a ChatGPT legjobb alternatíváját!

Természetesen a ChatGPT és a Meta AI is kiváló AI eszközök. Ha azonban olyan vállalkozásnak keres integrált platformot, amely AI képességeket és egyéb termelékenységet növelő funkciókat kínál, akkor van egy jobb alternatívánk a ChatGPT és a Meta AI helyett.

A neve ClickUp.

A ClickUp egy „mindenre kiterjedő, munkához való alkalmazás”, amely ötvözi az AI erejét olyan funkciókkal, mint a feladatkezelés, az együttműködés és a jelentések készítése. Segít a átfogó projektmenedzsmentben és mindenben, amire szüksége van a csapata hatékonyságának optimalizálásához.

Technológiai innovációs csapatként szervezetteknek és rugalmasaknak kell maradnunk, hogy alkalmazkodni tudjunk a változó projektkövetelményekhez. Különböző projektmenedzsment technikákat alkalmazunk céljaink eléréséhez, és a ClickUp központi szerepet játszik ebben. A ClickUp-ot minden egyes kezdeményezéshez testre szabhatjuk és automatizálhatjuk, ami lehetővé tette számunkra a munkafolyamatok racionalizálását és egyszerűsítését, ami exponenciálisan növelte csapatunk kapacitását.

Technológiai innovációs csapatként szervezetteknek és rugalmasaknak kell maradnunk, hogy alkalmazkodni tudjunk a változó projektkövetelményekhez. Különböző projektmenedzsment technikákat alkalmazunk céljaink eléréséhez, és a ClickUp központi szerepet játszik ebben. A ClickUp-ot minden egyes kezdeményezéshez testre szabhatjuk és automatizálhatjuk, ami lehetővé tette számunkra a munkafolyamatok racionalizálását és egyszerűsítését, ami exponenciálisan növelte csapatunk kapacitását.

Ennek fényében nézzük meg, mi teszi a ClickUp-ot kiemelkedővé, és hogyan növelheti termelékenységét.

1. ClickUp előnye #1: ClickUp Brain

A ClickUp Brain egy hatékony AI eszköz, amely egyszerre tudáskezelő, írási asszisztens és projektmenedzserként is működik. Fejlett AI funkciói pontosan azok, amikre szüksége van, hogy munkaterületén naprakész információkhoz jusson.

Átnézi az összes meglévő feladatát és dokumentumát, hogy összegyűjtse a kérdéseihez leginkább releváns információkat. Kérdezzen tőle bármit a belső folyamatokról, HR-politikákról, termékekről, tervekről, vagy akár kérjen tartalomírási sablont az írási feladatok egyszerűsítéséhez.

Írjon e-maileket, kapjon projektfrissítéseket és találjon válaszokat munkával kapcsolatos kérdéseire a ClickUp Brain segítségével.

Íme egy kis ízelítő abból, mit tud Önnek nyújtani:

AI-alapú feladatjavaslatok: A Brain a munkafolyamat, a prioritások és a határidők alapján javasol feladatokat.

Automatizált feladatkiosztás: A csapat tagjainak feladatokat oszthat ki a munkaterhelésük, készségeik és szakértelmük alapján.

Tartalomajánlások: Kapjon releváns dokumentum-, videó- vagy linkajánlásokat a munkaterületéről a feladatok elvégzésének támogatásához.

Találkozók összefoglalása: automatikusan generáljon találkozói jegyzeteket, teendőket és nyomon követendő feladatokat.

Prediktív elemzés: A projekt ütemtervének, a feladatok teljesítési arányának és a lehetséges akadályoknak az előrejelzése

Testreszabható irányítópultok: Hozzon létre személyre szabott nézeteket a legfontosabb mutatókkal, feladatokkal és KPI-kkal.

Intelligens keresés: Gyorsan megtalálhatja az információkat, feladatokat és dokumentumokat természetes nyelvű lekérdezések segítségével.

Feladatok prioritásának meghatározása: A Brain a sürgősség és a fontosság alapján javaslatot tesz a feladatok prioritási szintjére.

De ez még nem is a fele.

A ClickUp Brain AI írási eszközként is funkcionál. Ez rendkívül hasznos e-mailek és válaszok írásában, jelentések elkészítésében, valamint blogbejegyzések és közösségi média tartalmak létrehozásában. Még érdekesebb, hogy tetszőleges számú, szcenárióalapú kérdést tehet fel a ClickUp Brainnek, amely másodpercek alatt a legrelevánsabb információkat adja meg Önnek.

📮ClickUp Insight: A válaszadók 62%-a beszélgető AI eszközöket, például a ChatGPT-t és a Claude-ot használja . Ismerős chatbot felületük és sokoldalú képességeik – tartalom generálása, adatok elemzése és még sok más – lehet az oka annak, hogy ilyen népszerűek a különböző szerepkörökben és iparágakban. Ha azonban a felhasználónak minden alkalommal másik fülre kell váltania, hogy kérdést tegyen fel az AI-nak, az ezzel járó váltási költségek és a kontextusváltás költségei idővel felhalmozódnak. A ClickUp Brain esetében azonban ez nem így van. A ClickUp Brain közvetlenül a munkaterületén található, tudja, min dolgozik, megérti a sima szöveges utasításokat, és olyan válaszokat ad, amelyek nagyon relevánsak a feladataival kapcsolatban! A ClickUp segítségével kétszeresére növelheti termelékenységét!

💡Profi tipp: Párosítsa a Brain-t a ClickUp Automations-szel, és bízza rá az ismétlődő feladatokat, mint például a státuszfrissítéseket vagy a feladatok kiosztását, így Ön a fontosabb dolgokra koncentrálhat!

2. ClickUp előnye #2: ClickUp Docs

Ha munkája során sok dokumentummal dolgozik, a ClickUp Docs lesz a legjobb barátja. Rendezett formátumú dokumentumokat hozhat létre, és megoszthatja azokat az érdekelt felekkel, hogy azok könnyen hozzáférhessenek hozzájuk. Meghívhat más tagokat, hogy szerkesszék a dokumentumait, megjegyzéseket fűzzenek hozzájuk, és feladatokhoz rendeljenek hozzájuk. Ez egy egyszerű módja a csapat kommunikációjának és együttműködésének javítására.

Készítsen szépen formázott dokumentumokat a ClickUp Docs segítségével

A legjobb az egészben, hogy a ClickUp Brain integrálva van a Docs-ba, és lehetővé teszi az alábbiakat:

Találjon előre definiált utasításokat olyan dokumentációk létrehozásához, mint tudásbázisok, GYIK és súgó dokumentációk.

Szerezzen be sablonokat különböző vállalati irányelvek és eljárások SOP-jainak létrehozásához.

Összegezze a fontos megbeszélések során felmerült vitapontokat, és dokumentálja azokat világosan.

Értékesítési ajánlatok és marketinganyagok készítése

💡Profi tipp: Ahelyett, hogy minden alkalommal újra létrehozná az SOP dokumentumot, válasszon egy előre definiált keretrendszert a ClickUp hatalmas projektmenedzsment sablonokból álló könyvtárából.

3. ClickUp előnye #3: Projektmenedzsment

A ClickUp AI projektmenedzsment eszköze egykomponensű megoldás minden projekt feladatait illető tervezéshez és prioritások meghatározásához. Ez segít csapatának éberen figyelni a minél hamarabb elvégzendő feladatokat.

A ClickUp segítségével:

Hozzon létre és rendeljen fel feladatokat a csapat tagjaihoz a jobb elszámoltathatóság érdekében.

Kommunikáljon a csapattagokkal és az érdekelt felekkel, ossza meg a frissítéseket, és működjön együtt valós időben.

Készítsen összefoglalókat és jelentéseket, hogy megtekintse a projekt előrehaladását egy adott idővonalon.

Brainstormingozzon csapatával egy digitális vásznon a ClickUp Whiteboards segítségével.

Használja a projektmenedzsment automatizálását a munkafolyamatok további racionalizálására

Ezenkívül a ClickUp projektmenedzsment eszközébe integrált AI segítségével könnyedén felgyorsíthatja a projekteket.

Például elemezheti a feladatleírásokat, hogy automatikusan generáljon teendőket, gyorsan összefoglalja a hosszú kommentárszálakat, helyesírás-ellenőrzést végezzen, és akár a Brain-specifikus kérdéseket is feltegye a dokumentumairól. Ennyire egyszerű!

💡Profi tipp: Az AI-t többféle módon is felhasználhatja termelékenységének javítására. Például a ClickUp Brain segítségével feladatlistákat hozhat létre. Egyszerűen mondja el hangosan projektje céljait vagy feladatait, és a ClickUp Brain azonnal létrehozza az ahhoz kapcsolódó feladatokat és alfeladatokat.

4. ClickUp előnye #4: ClickUp Chat

A belső együttműködés még soha nem volt ilyen egyszerű – a ClickUp Chatnek köszönhetően. A csevegőablak közvetlenül a ClickUp-on belül található, így nem kell másik alkalmazásra váltania, ha kérdéseket szeretne feltenni vagy frissítéseket szeretne megosztani a csapatával.

Ossza meg a frissítéseket valós időben és a ClickUp munkaterületén belül a ClickUp Chat segítségével.

A ClickUp Chat egy rendkívül hasznos AI-alapú együttműködési eszköz, amely a csapatod csevegéseit közvetlenül összekapcsolja a releváns feladatokkal, dokumentumokkal és projektekkel. Így a beszélgetéseid mindig kontextusba ágyazottak, és mindenki naprakész marad a bejelentésekkel, frissítésekkel és fontos megbeszélésekkel kapcsolatban.

És amikor egy csapattag valamit kérdez Öntől a csevegőn, a ClickUp Brain azonnal javaslatot tesz a válaszra. Ez rengeteg időt takarít meg Önnek, mivel nem kell minden alkalommal újból kigondolnia és begépelnie a választ, amikor valaki kérdést tesz fel.

ClickUp: a legjobb mesterséges intelligencia eszköz a projektmenedzsment racionalizálásához

A ChatGPT egy jó AI eszköz azok számára, akik segítséget keresnek a mindennapi feladatok egyszerűsítéséhez, sablonok létrehozásához és hosszú formátumú tartalmak készítéséhez. Fejlett természetes nyelvértési képességei többfordulós interakciókat tesznek lehetővé.

A Meta AI egy másik alternatíva, amelyet érdemes megfontolni, ha AI modellt szeretne integrálni a közösségi média alkalmazásaiba. Ingyenes, és alapvető szöveggenerálási és képfelismerési funkciókkal rendelkezik.

Ha azonban valami többet keres – egy olyan eszközt, amely AI-képességeket és átfogó projektmenedzsmentet kínál –, akkor a ClickUp a megoldás.

Használja ki az olyan funkciókat, mint a feladatkezelés, az automatizálás, a projektjelentések, a haladás nyomon követése és az együttműködés – mindezt AI-val kiegészítve. Ezzel minden rendelkezésére áll, amire szüksége van egy projekt kezdetétől a befejezéséig. A munka minden területén a végső győztes – jól sejtette – a ClickUp. 🏆

Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és tapasztalja meg maga a különbséget!