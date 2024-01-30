Bemutatjuk a ClickUp Brain-t: az első mesterséges intelligencia neurális hálózatot a munkához

A ClickUp három mesterséges intelligenciával működő asszisztenssel ugrásszerű fejlődést hoz az iparágban, amelyek célja a munkafolyamatok egyszerűsítése és az időmegtakarítás.

San Diego, 2024. január 30. — Ma a ClickUp, az egy helyen összefogó termelékenységi platform bejelentette a ClickUp Brain elnevezésű, új generációs ClickUp AI-t. A ClickUp Brain az első olyan mesterséges intelligencia, amely az egész szervezet munkaterületéről gyűjt össze tudást, hogy megszüntesse a munkával kapcsolatos munkát.

A ClickUp Brain három különálló, de egymást kiegészítő termékből áll: AI Knowledge Manager™, AI Project Manager™ és AI Writer for Work™. Ezek együttesen jelentősen felgyorsítják a rutin feladatokat, így Önnek több ideje marad az innovációra és a vezetésre.

Mesterséges intelligencia tudáskezelő: Tegyen fel kérdéseket, és kapjon kontextusba illeszkedő, teljes válaszokat a dokumentumaiból, feladataiból és projektjeiből.

AI projektmenedzser: Kezelje és automatizálja munkáját, beleértve a haladási jelentéseket, az egyéni standupokat és a csapat frissítéseit. Kezelje és automatizálja munkáját, beleértve a haladási jelentéseket, az egyéni standupokat és a csapat frissítéseit.

Mesterséges intelligencia író munkahelyi használatra: Tökéletesítse írásait szerepkörökre szabott utasításokkal, amelyek az Ön munkájának speciális igényeihez igazodnak.

A ClickUp Brain az egyetlen olyan termelékenységi mesterséges intelligencia, amely mindenhonnan, ahol munkát végez, beleértve a feladatokat, a dokumentumokat és a műszerfalakat, információkat gyűjt. Míg más írási asszisztensek alapvető generatív mesterséges intelligenciát alkalmaznak a ChatGPT felületén, az AI Writer for Work a szerepedről és a helyzetről szerzett ismereteit felhasználva írja meg az alkalomhoz illő, briliáns tartalmakat.

A ClickUp Brain mostantól még könnyebben elérhető. A beszélgetős felületnek köszönhetően a platform bármely pontjáról könnyedén eljuthat a ClickUp Brainhez, és úgy tehet fel kérdéseket, mintha egy kollégájához fordulna. A ClickUp Brain a munkamenetén belül található, így azonnal elérhető, és nem kell időt és energiát pazarolnia egy másik eszközre való átváltással.

„A ClickUpnál mindig is az volt a célunk, hogy időt takarítsunk meg az embereknek” – mondta Zeb Evans, a ClickUp vezérigazgatója és alapítója. „Az AI-eszközök mindenhol megtalálhatók, de egyik sem takarít meg időt a munkanap minden egyes lépésében. A ClickUp Brain mélyen beágyazódik a munkavégzés helyszínébe; áthidalja a szakadékokat és összeköti a munkád, a kommunikációd és a tudásod pontjait. A ClickUp Brain azért van, hogy időt takarítson meg neked és megszüntesse a munkával kapcsolatos munkát.”

„A ClickUp Brain forradalmasítja a munkafolyamatainkat, dinamikus, részletes leírásokkal gazdagítva a heti vezetői jelentéseket” – mondta Phillip Quinlan, a University College of Dublin operatív innovációs vezetője. „A Docs funkciója egyszerűsíti a találkozók előkészítését, a tartalmat a puszta egy soros leírások szintjén túlra emeli, a csevegés-összefoglaló eszköz pedig hatékonyan összefoglalja a fontos megbeszéléseket az egyértelműség és a cselekvés érdekében. A ClickUp Brain valóban egy új korszakot nyit az AI területén, amelynek hatása valóban érezhető.”

A ClickUp Brain már elérhető minden ügyfél számára, havi 5 dollárért felhasználónként.

További információkért látogasson el weboldalunkra, és regisztráljon egy ingyenes próbaidőszakra.

A ClickUp-ról

A ClickUp a világ egyetlen olyan all-in-one termelékenységi platformja, amely rugalmasan alkalmazkodik az emberek munkavégzési módjához. Az összes egyedi munkahelyi termelékenységi eszközt egyetlen, egységes platform váltja fel, amely magában foglalja a projektmenedzsmentet, a dokumentumok közös szerkesztését, a táblákat, a táblázatokat és a célokat. A 2017-ben alapított, San Diegóban székhellyel rendelkező ClickUp célja, hogy a világ termelékenyebbé váljon. A világ egyik leggyorsabban növekvő SaaS-vállalataként a ClickUp több mint 10 millió felhasználónak és 2 millió csapatnak segített produktívabb életet élni és hetente legalább egy napot megtakarítani. További információkért látogasson el a www.clickup.com weboldalra.