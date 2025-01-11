20 Jasper AI prompt az íráskészség és a kreativitás fejlesztéséhez

Tudta, hogy a marketingesek 62%-a már AI-t használ új témák kitalálásához? További 53% tartalom összefoglalásához, 44% pedig cikkek megírásához használja.

Az AI azonban nem azért van itt, hogy elvegye a munkádat. Célja, hogy gyorsabban többet tudj elvégezni!

A Jasper egy AI-alapú írási asszisztens, amely segít a tartalomkészítésben és automatizálja az ismétlődő feladatokat. A eszköz természetes nyelvfeldolgozási képességeinek kihasználásával a marketingesek automatizálhatják az ismétlődő feladatokat, optimalizálhatják a tartalmat a SEO számára, termékleírásokat készíthetnek és kiváló minőségű szövegeket generálhatnak a szokásosnál sokkal rövidebb idő alatt.

Ebben a blogban 20 Jasper AI parancsot mutatunk be, amelyekkel marketingfeladatait kezelhetőbbé, stratégiáit pedig hatékonyabbá teheti. 🎯

⏰60 másodperces összefoglaló A Jasper AI promptok segítségével az AI eszköz ötleteket generál közösségi média marketing tartalmakhoz, például közösségi média bejegyzésekhez, e-mailekhez és hirdetésekhez.

A hatékony promptoknak kontextust kell adniuk, meg kell határoznia a hangnemet/stílust, kísérletezniük kell a hőmérséklettel, meghatározott szerkezettel kell rendelkezniük, és szerepjáték-elemet kell tartalmazniuk.

A Jasper AI promptok használatának előnyei között szerepel a hatékonyság növelése, a kreativitás fokozása, a márka hangjának egységessége, az adatelemzés és a keresőmotorok optimalizálása.

A Jasper AI hatékony használatához kerülje a túlterhelést információval, tartsa tiszteletben a magánszférát, állítson be reális elvárásokat, strukturálja világosan a promptokat, adjon visszajelzést az eredményekről, és foglalkozzon az esetleges elfogultságokkal.

Fedezze fel a Jasper alternatíváit, mint például a ClickUp Brain, amely AI-alapú tartalomkészítést, csapatmunkát és projektmenedzsmentet kínál.

A Jasper AI parancsok megértése

Mielőtt belevetnénk magunkat a Jasper AI promptokba, nézzük meg, hogy mik is ezek, hogyan működnek és miért fontosak.

Mik azok a Jasper AI promptok?

A Jasper AI parancsok konkrét utasítások, parancsok vagy kérdések , amelyeket Ön ad meg, hogy irányítsa a Jasper AI írási eszközt ötletek és tartalom generálásában. Ezeket a parancsokat különböző marketing anyagokhoz, például e-mail kampányokhoz, közösségi média bejegyzésekhez, hirdetések szövegeihez és egyebekhez igazíthatja.

Ne feledje, hogy az AI csak annyira jó, amennyire az utasításai pontosak. Tehát minél részletesebb és egyértelműbb a prompt, annál jobb lesz az eredmény.

📌 Példa: Ahelyett, hogy a Jaspernek azt kérdezné: „Milyen előnyei vannak a promptoknak a marketingcsapatok számára”, próbálja meg ezt kérdezni: „Képzelje el, hogy Ön egy promptmérnök. Szakértői szemszögéből miért kellene a marketingcsapatoknak promptokat használniuk?”

🔍 Tudta? John Phillip Morgan, Dave Rogenmoser és Christopher Hull 2021 februárjában alapította a Jasper AI-t. A texasi Austinban székhellyel rendelkező vállalat három év alatt növekedett, és ma már több mint 70 000 felhasználót szolgál ki világszerte, és több mint 142,9 millió dolláros bevételt generál.

Az AI-parancsok használatának előnyei a marketingstratégiákban

Az AI-parancsok jelentősen fellendíthetik marketingkampányait. Íme, hogyan:

Fokozott hatékonyság: Automatizálják az olyan Automatizálják az olyan marketingfeladatokat , mint az adatelemzés és a tartalomkészítés, így Ön a stratégiai feladatokra koncentrálhat.

Fokozott kreativitás: Az AI-parancsok olyan újszerű kreatív koncepciókat kínálnak, amelyek hagyományos eszközökkel nem feltétlenül jönnének létre.

Hatalmas adatelemzés: A promptok arra ösztönzik a Jaspert, hogy hatalmas adathalmazokat elemezzen, és így betekintést nyerjen a vásárlói viselkedésbe és preferenciákba, hogy okosabb, célzott stratégiákat dolgozzon ki.

Következetes márkaüzenetek: Az AI-parancsok biztosítják, hogy márkád hangja, hangneme, identitása és üzenetei minden marketingcsatornán következetesek maradjanak.

Jobb kampányteljesítmény: Támogatják a folyamatos marketingoptimalizálást, így a teljesítménymutatók alapján valós időben végezhet módosításokat.

Hogyan lehet hatékony Jasper AI promptokat létrehozni?

Természetes nyelvi képességeinek köszönhetően a Jasper legjobban az egyértelmű, beszélgetésszerű promptokra reagál, amelyek irányt adnak neki. A promptok kialakítása azonban nem egy univerzális feladat. A kulcs a különböző stílusok kipróbálása és a megközelítés finomhangolása, hogy a Jasper a legjobban működjön.

Jasper AI prompt tippek

Az AI-parancsok használata olyan, mint a kreatív írás: minél többet gyakorol, annál jobb lesz. Így lehet helyesen használni:

Adjon kontextust: Segítsen Jaspernek megérteni a „teljes képet”. Adja meg a hangnemet, a célközönséget, a célt vagy bármely más fontos részletet, amely szerint Ön fontos.

Használja a gondolatlánc-technikát : Bontsa le a komplex problémákat kis, kezelhető lépésekre. Az AI végig tudja dolgozni a folyamatot, ahelyett, hogy sietve válaszolna. Bontsa le a komplex problémákat kis, kezelhető lépésekre. Az AI végig tudja dolgozni a folyamatot, ahelyett, hogy sietve válaszolna.

📌Példa promptra: Segítsen nekem egy közösségi média tartalomterv elkészítésében egy okosóra promóciójához. Kövesse az alábbi lépéseket: Kutassa fel a termék célközönségét és legfontosabb érdeklődési körét a közösségi médiában

Javasoljon 5 vonzó közösségi média bejegyzés ötletet, amelyek rezonálnak ezzel a közönséggel

Minden bejegyzésötlethez mellékeljen egy rövid leírást a tartalomról és a hangvételről (pl. informatív, humoros, inspiráló)

Írjon 3 változatot a közösségi média posztokhoz minden posztötlethez, amelyek kiemelik a termék egyedi tulajdonságait

Adjon hozzá megfelelő előtagokat: Használjon olyan konkrét előtagokat, mint „Mint marketing szakértő” vagy „mintha beszélgetne”, hogy személyre szabottabb válaszokat kapjon.

Kísérletezzen a hőmérséklet-beállításokkal: Használja a Jasper hőmérsékletét a kreativitás termosztátjának beállításához. Tartsa alacsony szinten (például 0,1) a biztonságos, kiszámítható válaszokhoz, és magas hőmérsékleten (például 0,8) az alkalmi vagy kreatív írásokhoz.

Adjon elsőbbséget a strukturált promptoknak: Használjon felsorolásokat vagy számozott listákat a promptjaiban.

📌Példa: Ahelyett, hogy azt kérdezné: „Mesélj nekem a tartalommarketing stratégiákról”, mondd inkább: 1. Sorolja fel az 5 legfontosabb tartalommarketing-stratégiát. 2. Röviden magyarázza el mindegyiket. 3. Ha lehetséges, adj hozzá példákat.

Próbálja ki a szerepjátékot: kérje meg Jaspert, hogy utánozza a célközönségét. Például, tegyük fel, hogy Ön egy CTO, aki ezt az e-mailt írja.

Érzelmi kontextus hozzáadása: Használjon érzelmi ösztönzőket és meggyőző eszközöket a Jasper AI segítségével.

Érzelmi prompt: Segíts nekem megírni egy termékfejlesztési terv bemutatóját, amely hatást gyakorol a vezetői csapatunkra. Kérlek, gondoskodj róla, hogy a bemutató közvetítse a sürgősség érzetét, és kiemelje az egyes kezdeményezések stratégiai fontosságát. Ez a feladat nagyon fontos a karrierem szempontjából.

Kérjen több példát: Használja a szintetikus bootstrap technikát, hogy az AI több példát generáljon az Ön bevitelek és követelmények alapján. Ez segít sokféle forgatókönyv létrehozásában, különösen akkor, ha a valós adatok korlátozottak.

💡Példa: Vegye fel egy fitneszedző szerepét, és írjon termékleírást egy kompakt, összecsukható evezőgépről, amelyet otthoni fitneszhez lehet használni. Főbb jellemzők: Összecsukható kialakítás a könnyű tárolás érdekében

Bluetooth-kapcsolat különböző alkalmazások szinkronizálásához

Beállítható ellenállási szintek minden képességi szinthez

Ergonómikus ülés és stílusos, modern kialakítás Hangnem: motiváló, beszélgető, informatív, professzionális, és a vevő ösztönzésére összpontosító Hőmérséklet: Állítsa 0,8-ra a kreatív és energikus írás érdekében Készítsen 3 változatot, amelyek könnyedséget és izgalmat sugároznak.

A legjobb Jasper AI parancsok különböző felhasználási esetekhez

A tartalomkészítéstől a marketingstratégiákig – fedezze fel a legnépszerűbb Jasper AI parancsokat, amelyekkel időt takaríthat meg, fokozhatja kreativitását és hatékony eredményeket érhet el. 👀

1. Blogírás és tartalomkészítés

Hosszú és rövid szövegek írása, a tartalom finomítása a kollégák visszajelzései alapján, valamint a jóváhagyásokra való várakozás – a tartalomnaptár kitöltése egyedül nehéz feladat.

Íme néhány AI írási prompt, amelyek segítenek kielégíteni az egyfős tartalomgyártó csapat igényeit és elkerülni a kiégést. 💫

1. Használja a probléma-megoldás keretrendszert. Írjon egy részletes [szószámú] blogbejegyzést, amelyben elemzi [konkrét esemény/hír] hatását [konkrét iparágra vagy közösségre]. Kezdje a legfontosabb kérdéssel, majd folytassa a kihívásokkal vagy kockázatokkal, amelyeket ez magával von. Zárja a bejegyzést olyan megvalósítható megoldásokkal, amelyeket a szakemberek alkalmazhatnak, és támaszkodjon [hiteles platformok] adataival és szakértői véleményekkel, linkekkel alátámasztva.

2. Alkalmazzuk a Mi, Miért, Hogyan keretrendszert. Írjunk egy átfogó blogbejegyzés vázlatot [szószám]. Vegyük bele a [könyv/cikk] legfontosabb tanulságait, és fedezzük fel, hogyan alkalmazhatók ezek az ismeretek az [iparág/terület] területén. Vegyünk bele valós példákat és esettanulmányokat, hogy bemutassuk, hogyan működnek ezek a koncepciók a gyakorlatban. Adjunk [szám] lépést, amelyet az olvasók végrehajthatnak.

3. Vegyük fel a digitális marketinges szerepét. Készítsünk részletes, megvalósítható stratégiát, hogy magas minőségű visszautaló linkeket szerezzünk a [iparág] neves webhelyeiről. Használjuk az AIDA keretrendszert. A cél az, hogy növeljük webhelyünk hitelességét [webhely linkje] és javítsuk a [konkrét téma] témájú blogbejegyzés keresési rangsorolását.

4. Készítsen egy kétperces forgatókönyvet egy YouTube-videóhoz a [téma] témáról. A videó kezdődjön egy vonzó bevezetővel vagy anekdotával, majd a téma áttekintésével, [szám] gyakorlati tippel és egy következtetéssel, amely arra ösztönzi a nézőket, hogy iratkozzanak fel.

5. Vegye a [forrás tartalmat], és alakítsa át [konkrét közösségi média platform] bejegyzéssé, amely [konkrét közönséget] céloz meg. Kezdje a forrás tartalom legfontosabb és legérdekesebb részével, hogy azonnal felkeltse a figyelmet.

Az AI felhasználási esetei a tartalommarketingben és az ötletelésben: Releváns kulcsszavak és trendi témák kutatása

Részletes SEO vázlatok készítése írók számára

A versenytársak stratégiáinak elemzése és a lehetőségek felkutatása

Közönségkutatás végzése

🧠 Tudta? A Jasper egy generatív, előre betanított transzformátor (GPT-3) keretrendszeren alapul, és az internet mintegy 10%-ának meglévő adatain alapul. Ez lehetővé teszi számára, hogy koherens és kontextuálisan releváns szövegeket generáljon különböző témákban.

2. Szövegírás és marketing

Marketingesként vagy íróként a kreativitás és a stratégia közötti egyensúly megteremtése kihívást jelenthet.

Szeretné, ha szövegei visszhangot keltenének a célközönségben, de nem tudja megállni, hogy ne adjon hozzá saját stílusát. Ha véget akar vetni ennek az örökös dilemmának és betartani a határidőket, használja a Jasper AI promptokat.

Egyszerűen adja meg a stratégiai keretrendszert vagy a célközönség részleteit, és a többit bízza a programra.

Íme néhány írási prompt példa a kezdéshez:

1. A „Before-After-Bridge” keretrendszer használata. Írjon egy szöveget, amely bemutatja a jelenlegi helyzetet, az [ügyfélszemélyiség] által szembesült [problémát]. Mutassa meg nekik a [termék/szolgáltatás] használata utáni világot, és hogy az hogyan javította a helyzetüket. Ezután adjon nekik egy [híd] megoldást, hogy megmutassa nekik, hogyan juthatnak el a termékünk használatával a jobb állapotba.

2. Írjon szöveget az „exkluzív-inkluzív” keretrendszer segítségével. Pozícionálja [termékünket/szolgáltatásunkat] elit és vonzó terméknek [ideális vásárlói profil] számára. Tartalmazza a következő témákat: [egyedülálló értékesítési pont], [problémás pont] és [kívánt cselekvés].

3. Elemezze a [termék/szolgáltatás] piacát. Azonosítsa a potenciális ügyfélszegmenseket demográfiai adatok, viselkedés és vásárlási preferenciák alapján. Adjon meg [szám] testreszabott stratégiát, hogy hatékonyan elérje és bevonja az egyes szegmenseket, beleértve a konkrét csatornákat, üzenetküldési stílusokat és olyan kampánypéldákat, amelyek megfelelnek az ügyfelek igényeinek.

4. Készítsen szöveget a „Story-Solve-Sell” (Történet-Megoldás-Értékesítés) keretrendszer segítségével, hogy a potenciális ügyfeleket vásárlókká alakítsa. Mondjon el egy meggyőző történetet, amely kapcsolódik az [ideális ügyfélprofilhoz] és a [termékünk/szolgáltatásunk] által megoldott problémához. Ezután mutassa be, hogyan oldja meg termékünk a problémát, és meggyőzően szólítsa fel az olvasót a vásárlásra vagy a kívánt cselekvésre. Emellett vegye figyelembe az olyan változókat is, mint a [termék/szolgáltatás], [egyedülálló értékesítési pont] és [kívánt cselekvés].

5. Kérjük, írjon egy szöveget az „Elvárás-Meglepetés” keretrendszer felhasználásával, hogy felkeltse az érdeklődést és ösztönözze a [ideális ügyfélprofil] cselekvésre. Tartalmazza a következő témákat: [egyedi értékesítési pont], [problémás pont] és [kívánt cselekvés].

💡Profi tipp: Automatizálja a tartalom tesztelését az AI segítségével, hogy A/B teszteket futtasson a címsorokon, képeken vagy CTA-kon, és hagyja, hogy az AI elemezze az adatokat, hogy meghatározza, melyik változatok hoznak a legjobb eredményeket.

3. Közösségi média tartalom

Olyan közösségi média tartalmakat készíteni, amelyek felkeltik a figyelmet, miközben hűek maradnak a márka hangjához, kihívást jelent, különösen a szoros határidők miatt. Az ötletei kezdnek ismétlődőnek tűnni, és nehéz eldönteni, mivel folytassa.

Írási asszisztens szoftverként a Jasper friss tartalmi ötleteket generál és segít megalkotni a következő kiemelkedő közösségi média kampányához szükséges bejegyzéseket. Csak adja meg céljait és specifikációit, és hagyja, hogy a szoftver elvégezze a munkát.

Nézzünk meg néhány használható ötletet:

1. Készítsen ötleteket egy [célközönségnek] szánt Instagram-bejegyzéssorozathoz, kiemelve a [termék/szolgáltatás] egyedülálló előnyeit, beleértve a [USP-k listáját]. Adjon sikertörténeteket és [szám] megvalósítható tippet, amelyek az ő igényeikre vannak szabva. Inspirációként hivatkozzon a [linkekre], és alkalmazza az AIDA keretrendszert, hogy felkeltse a figyelmet, az érdeklődést és a vágyat, és ösztönözze a cselekvést.

2. Írjon egy sor poszt-feliratot és kreatív szöveget, amelyekben [hangnem] módon használja a társadalmi bizonyítékot, a történetmesélést és a meggyőző nyelvet. Ezeknek bemutatniuk kell [termékem/szolgáltatásom] értékét, és ösztönözniük kell [célközönségemet] a cselekvésre. Használhat humoros elemeket, anekdotákat és kapcsolódó tartalmakat is, hogy kapcsolatot teremtsen velük.

3. Tudna javasolni [szám] tartalmi ötletet [közösségi média platform] számára, amelyek kapcsolódnak [konkrét téma/iparág] témához, és amelyek vonzóak lehetnek [célközönség] számára? Használja a PESO keretrendszert (Paid, Earned, Shared, Owned – fizetett, megszerzett, megosztott, saját) az ötletek irányításához, és minden egyes ötlethez adjon részletes leírást a megvalósítási technikával együtt. Gondoskodjon arról, hogy az ötletek oktató, inspiráló és megvalósítható tartalmakat egyaránt tartalmaznak.

4. Melyek azok a divatos és hatékony hashtagek, amelyeket [hónap, év] -ben a [közösségi média platformon] érdemes használni, kifejezetten a [célközönség] számára? Ők a [iparág/trend] iránt érdeklődnek. Vegyítsen népszerű, niche és márkás hashtageket, és adja meg az egyes hashtagek követőinek számát. Győződjön meg arról, hogy azok összhangban vannak a [témához kapcsolódó kulcsszavakkal].

5. Segítene nekem kidolgozni egy 30 napos átfogó tartalomnaptárat a [közösségi média platform] számára, amely összhangban áll a [márka értékeivel] és megfelel a [célközönség] igényeinek? Használja az 5-3-2 módszert a tartalom egyensúlyának irányításához:

5 információs bejegyzés

3 promóciós bejegyzés

💡Profi tipp: Használja a csillogó ikont, hogy javítsa a közösségi média kampányokhoz szánt promptjait. A Jasper kitölti azokat a hiányosságokat, amelyek esetleg kimaradtak az eredeti promptból.

4. Termékleírások és e-kereskedelem

Ön egy kézzel készített bőrárukat értékesítő online áruház összes marketingtevékenységét irányítja. A termék minden tulajdonsággal rendelkezik, hogy kiemelkedjen a tömegből, de az online aktivitás nem elég.

A termékleírások írása és a SEO optimalizálása időt vesz igénybe, amelyet inkább offline marketingre fordítana.

De ez elkerülhetetlen munka. Íme néhány Jasper AI prompt, amelyek segítenek lenyűgöző e-kereskedelmi tartalmakat készíteni:

1. Szükségem van egy részletes termékleírásra egy új [termékkategória] termékcsaládhoz [a termékcsalád neve]. Hangsúlyozza ki az [USP-ket], és strukturálja azokat a következő formátumban: figyelemfelkeltő elem, jellemzők, előnyök és CTA. Fókuszáljon a termékcsalád megkülönböztetésére a versenytársaktól, adjon hozzá [tényezőket], és igazítsa a [célközönséghez].

2. Írja le egy ügyfél életének egy napját [célközönség] a [termék neve] használatával, kiemelve annak hatását az életük minden szakaszában.

3. Írjon érzékszervi élményekben gazdag leírást a [termék neve] termékről, amelynek gyártója a [márkanév]. Említsen meg, hogyan néz ki, milyen tapintású, illata vagy hangja van, anélkül, hogy tipikus termékleíró mellékneveket használna, mint például [példák]. Inkább arra koncentráljon, hogy a olvasót elmerítse az élményben, mintsem egyszerűen csak leírja a terméket.

4. Írjon termékleírást és termékcímkéket a [termék neve és leírása] termékhez, amelyek kiemelik, hogy a termék mennyire tökéletes [egy adott évszakhoz] vagy [egy adott helyzethez, például esküvőhöz, ünnepekhez vagy hétvégi kiránduláshoz]. A helyzet legyen egyedülálló a termék rendeltetéséhez.

5. Írjon egy termék meta leírást a [termék neve] termékről, amely a termék gyártásának mesterségére és történetére összpontosít. Ez magában foglalhatja az anyagokat, a kézműveseket vagy a gyártási folyamatot. Tartalmazza a [részleteket].

💡Profi tipp: Tanítsd meg AI-eszközödnek, hogy tükrözze márkád hangvételét és stílusát, például korábbi tartalmakból vett példák vagy stílusúti mutató segítségével. Friss adatokat és visszajelzéseket is adhat neki, hogy minden leírás összhangban legyen márkád identitásával, és növelje az ügyfelek bizalmát.

A Jasper AI parancsokkal elkerülendő gyakori hibák

A Jasper AI használata izgalmas, de néhány kezdő hiba miatt nem feltétlenül lesznek ideálisak az eredmények. Íme, mit érdemes elkerülni:

Információtúlterhelés: Ha egyszerre túl sok információt ad Jaspernek, az zavart és összefüggéstelen válaszokat eredményezhet. Ossza fel a komplex feladatokat egy sor fókuszált, kezelhető promptra, hogy egyértelműbb eredményeket kapjon.

Nem megfelelő eredmények elfogadása: A nem kielégítő vagy átlag alatti eredmények elszalasztott lehetőségeket jelentenek. Ezért finomítsa utasításait, vagy kérjen javításokat, amíg meg nem kapja a kívánt eredményt.

Előítéletek figyelmen kívül hagyása: A Jasper AI kimenetei a képzési adatok korlátai miatt tükrözhetnek előítéleteket, például mintavételi vagy sztereotipikus előítéleteket. Ennek figyelmen kívül hagyása torz vagy problémás eredményekhez vezethet.

🤝 Barátkozó emlékeztető: Bár az AI kiválóan alkalmas kreatív ötletek generálására és feladatok automatizálására, nem helyettesítheti az emberi meglátást. Használja tehát íráskészségének fejlesztésére.

A Jasper használatának korlátai

Bár a Jasper kiváló munkát végez a szilárd vázlatok elkészítésében, vannak hátrányai is. Ezek megértése lehetővé teszi a kimenet finomítását és biztosítja, hogy hatékonyan használja az AI-t a tartalommarketinghez.

Niche témákkal küzd: A Jasper gyakran általános tartalmakat állít elő speciális témákról, ezért számítson jelentős szerkesztési munkára. Például, ha az egészségügyi ágazatban működő B2B SaaS-szolgáltatások számlázásalapú marketingjéről kérdez, akkor általános tippeket kaphat az iparágra jellemző részletek helyett.

Nincs projektmenedzsment funkciója: A Jasper kiválóan alkalmas tartalomkészítésre, de nincs eszköz az ötletek szinkronizálására, a feladatok nyomon követésére vagy a csapat munkamenetének kezelésére. Ezért a marketingeseknek külön platformokra kell támaszkodniuk.

Többszöri átdolgozás szükséges: Tekintse Jasper kimenetét első vázlatnak. Ha valami kifinomultabbat keres, készüljön fel arra, hogy időt kell szánnia a tények ellenőrzésére és a módosításokra.

Nem képes kezelni a komplex formázást: A Jasper nem felel meg a fejlett formázási igényeknek, mint például táblázatok, diagramok vagy komplex vizuális elemek a tartalomban.

Jasper alternatívák, amelyeket érdemes felfedezni

A Jasper magasra teszi a lécet az AI-írás terén, de gyakran előre látható, hasonló felépítésű tartalmakat állít elő. Komplex feladatok, például kampányok koordinálása vagy tartalmak munkafolyamatokhoz való igazítása esetén pedig lehet, hogy többet szeretne.

Akkor miért ne fedezné fel más AI marketing eszközöket ?

Itt jöhet jól a ClickUp marketingprojekt-menedzsment szoftvere .

A mindenre kiterjedő munkaalkalmazásként a ClickUp ötvözi a projektmenedzsmentet, a tudásmenedzsmentet és a csevegést – mindezt AI-támogatással, amely segít gyorsabban és hatékonyabban dolgozni.

Használhatja rutinfolyamatok automatizálására, a kommunikáció javítására, egyedi marketingmegközelítések kidolgozására és a tartalomkészítés felgyorsítására – mindezt egyetlen platformon belül.

A ClickUp Brain, a ClickUp AI írási asszisztense segít a csapatoknak az ötletek szervezésében, a brainstormingban és a munkafolyamatok beállításában, hogy megkönnyítse az írást.

Fedezzük fel néhány olyan funkciót, amelyek miatt érdemes megismerni ezt a programot. 📃

Tartalomkészítés

Készítsen kifinomult szövegeket és tartalmakat bármilyen hangnemben a ClickUp Brain segítségével.

Akár hosszú, akár rövid tartalomra van szüksége (e-mailek, blogbejegyzések, közösségi média szövegek stb.), a ClickUp Brain néhány kattintással elkészíti azokat. Még a megbeszéléseket is összefoglalja és jegyzeteket készít a találkozókról.

📌Példa promptra: Készítsen egy hónapos e-mail marketing naptárat egy kampányhoz, amely új SaaS termékünk bevezetését hirdeti. A naptárnak 4 heti e-mailt kell tartalmaznia: egyet a termék bemutatására, egyet az ügyfelek véleményeinek közzétételére, egyet egy különleges ajánlatra és egyet a termék bemutatására.

Próbálja ki a ClickUp Brain alkalmazást! Nézze meg a ClickUp Brain válaszát a promptra

Megnézheti, hogyan dolgozza fel a ClickUp Brain a promptot, és hogyan integrálódik a ClickUp Docs- szal a kért tartalom létrehozásához. A ClickUp Docs központi adattárként működik, amelyben az összes tartalmát tárolhatja. A csapat minden tagja együttműködhet és valós időben visszajelzést adhat.

Munkafolyamat-integráció

A ClickUp Brain és a ClickUp Tasks integrációja lehetővé teszi, hogy automatikusan frissítéseket, állapotjelentéseket és összefoglalókat generáljon a feladatok és projektek alapján.

Ezenkívül a ClickUp Brain hozzáadott értéket jelent a Jasper AI alternatívájaként, mivel automatizálja a feladatok létrehozását az Ön igényei és beszélgetései alapján.

Például, ha elmagyarázza egy új blogbejegyzés témájának részleteit, a beépített automatizálási funkcióknak köszönhetően, amelyek természetes nyelven képesek feldolgozni az automatizálási parancsokat, a rendszer generálhatja és kioszthatja a feladatot a tartalomíró számára.

💡Profi tipp: Ha nehezen megy a kínos mondatok átfogalmazása, vagy finomítani szeretné a meglévő tartalmat, a ClickUp Brain segíthet. Finomítja a mondatok folyását, szerkezetét és olvashatóságát, javaslatokat kínálva az üzenet szűkítésére vagy a szóválasztás javítására.

Kampánykövetés és tudás visszakeresés

A főként ötleteket generáló Jasper AI-tól eltérően a ClickUp Brain marketing tudásbázisként működik, összekapcsolva a kampány részleteit, a csapat fájljait és az elemzéseket az azonnali hozzáférés érdekében. Ez a multifunkcionalitás teszi az egyik legerősebb Jasper AI alternatívává.

Fel kell vizsgálnia legutóbbi kampányának teljesítményét? Kérdezze meg a Brain-t: „Mi az utolsó e-mail kampány CTR-je?”, és azonnal megkapja a választ.

A ClickUp Brain segítségével azonnali frissítéseket kaphat minden megbeszélésről és feladatról, így biztosítva a csapat összehangoltságát.

Csapatmunka

Zökkenőmentes munkafolyamatot szeretne létrehozni tartalomcsapatai számára? A ClickUp Brain + ClickUp Chat a megoldás. A ClickUp Brain segítségével összes ötletét, jegyzetét és forrását egy helyen szervezheti és tárolhatja, így könnyen nyomon követheti és továbbfejlesztheti tartalomkoncepcióit.

Ugyanakkor a ClickUp Chat központosítja a kommunikációt, így a csapat tagjai gyorsan megoszthatják visszajelzéseiket, megbeszélhetik a változásokat vagy kérdéseket tehetnek fel anélkül, hogy különböző platformok között kellene váltaniuk. Ez a kombináció nemcsak egyszerűsíti az együttműködést, hanem biztosítja is, hogy minden összekapcsolódjon, így a csapatok könnyebben tudnak egy hullámhosszon maradni és gyorsan kiváló minőségű tartalmakat létrehozni.

Előre elkészített sablonok

Hogy megkönnyítse a munkáját, a ClickUp egy kiterjedt, marketingre specializált AI-sablonokból álló könyvtárat kínál. Nincs szükség ötletelésre vagy a nulláról való indulásra.

Például a tartalommarketing-stratégia sablonok ideálisak az időhiányos, több feladatot ellátó marketingcsapatok számára.

Az AI-utasításokat sikeres projektekbe alakíthatja a ClickUp segítségével

A Jasper AI segítségével különböző típusú tartalmakat készíthet és kreatív ötleteket gyűjthet. De ennél többet nem tud. Nincs beépített projektmenedzsment eszköz, amely segítene a tartalommarketing stratégiáinak központosításában.

Ha beépített AI-képességekkel rendelkező projektmenedzsment eszközt keres, a ClickUp a legjobb választás.

A ClickUp egy sokoldalú projektmenedzsment platform, amely robusztus eszközökkel egyszerűsíti a munkafolyamatokat a feladatok kezelése, a projekt előrehaladásának nyomon követése és a csapatok közötti együttműködés koordinálása terén.

A ClickUp Brain egy értékes erőforrás a ClickUp munkaterületen belül, amely javítja a feladatkezelést, a tartalomkészítést és a csapatmunkát. Túlmutat az alapvető írási segítségnyújtáson, mivel zökkenőmentesen integrálja az AI-t a napi munkafolyamatokba, így még a legbonyolultabb projektek is könnyebben kezelhetők és végrehajthatók.

Szóval, mire vár még? Regisztráljon még ma ingyenesen a ClickUp-ra! ✅