Perplexity és ChatGPT összehasonlítása: melyik AI eszköz a legjobb? (2025)

Képzeld el, hogy nyaraláson vagy, és egy rejtélyes virágra bukkansz. Mit teszel? Egyszerű. Megkéred a telefonod AI chatbotját, hogy azonosítsa.

Felejtsd el azokat az időket, amikor a mesterséges intelligencia csak a sci-fi könyvekben létezett. A fejlett AI modellek ma már elengedhetetlenek az életünkben, megoldják mindennapi problémáinkat.

Két jól ismert nagy nyelvi modell (LLM) vezeti ezt a változást: a Perplexity AI és a ChatGPT. Mindkét AI-eszköz kiváló, de melyik a jobb?

Ezt fogjuk bemutatni ebben a blogban. Összehasonlítjuk a Perplexity AI és a ChatGPT programokat – főbb jellemzőiket, előnyeiket és hátrányaikat, valamint áraikat, hogy kiválaszthassa a számára legmegfelelőbbet. És hogy még izgalmasabbá tegyük a dolgokat, bemutatunk egy figyelemfelkeltő bónusz opciót is!

Fedezzük fel a mai legjobban teljesítő AI eszközt!

Mi az a Perplexity AI?

A Perplexity AI nem olyan, mint a tipikus AI-csevegőrobotok – AI-keresőmotor funkcióval rendelkezik, vagy ahogyan alkotói szeretik nevezni, „válaszmotor” funkcióval, amely csevegőrobotként működik.

A 2022-ben elindított Perplexity AI jobban megérti a kérdéseidet, mint a hagyományos keresőmotorok. Egyszerű nyelven tehetsz fel kérdéseket, és a rendszer különböző forrásokat, például tudományos adatbázisokat, híreket, YouTube-ot és Redditet ellenőriz, hogy pontos, naprakész és átfogó válaszokat adjon neked.

A Perplexity AI különlegessége, hogy nem csak kulcsszavakat keres, hanem megpróbálja megérteni, mit is értesz pontosan. Megvizsgálja a kérdésedet, a korábbi interakcióidat és azt, amit már tudsz, hogy pontos és rendkívül hasznos válaszokat generáljon.

Ráadásul kiválóan kezeli a szövegeket, és különböző médiatípusokat, például képeket, videókat és hangfájlokat is. Ezért nagyon hasznos kutatók, írók, művészek, zenészek és programozók számára. Használhatják kérdések feltevésére, tartalom létrehozására és információk összefoglalására.

A Perplexity AI funkciói

A Perplexity AI-t kiemelő néhány fontos különbség és egyedi jellemző:

1. Valós idejű webes keresés

A Perplexity AI mindig naprakész az interneten zajló eseményekkel kapcsolatban.

A hagyományos keresőmotorokkal ellentétben, amelyeknek időbe telik a felzárkózás, ez az AI-alapú keresőmotor folyamatosan vizsgálja és elemzi a webet, amint valami történik. Tehát akár a legfrissebb híreket, akár a legújabb híreket, akár bármi mást keresel, ami érdekel, a Perplexity a legfrissebb információkkal áll rendelkezésedre.

Mindig naprakész lehet a legfrissebb eseményekről, mivel az útmutató úgy lett kialakítva, hogy valós időben tájékoztassa Önt. Gondoljon rá úgy, mint egy zseb méretű újságíróra, mikrofon és állandó figyelem nélkül.

2. Átlátható forráshivatkozás

A Perplexity AI komolyan veszi a hitelességet, és szeretné, ha megbízhatónak tartaná az általa megosztott információkat.

Ezért hivatkozik az összes keresési eredmény forrására, hogy pontosan láthassa, honnan származnak az információk.

Ez a átláthatóság elengedhetetlen azok számára, akik megbízható információkra szorulnak kutatáshoz vagy pontos adatokon alapuló intelligens döntések meghozatalához.

Képzeld el úgy, mint egy barátot, aki nemcsak elmondja neked a dolgokat, hanem meg is mutatja azokat a könyveket, weboldalakat vagy forrásokat, amelyeket olvasott. A Perplexity AI ugyanezt teszi azzal, hogy hivatkozásokat ad neked, így ellenőrizheted és megbizonyosodhatsz arról, hogy az információ megbízható. Mintha beépített tényellenőrződ lenne!

Ez segít abban is, hogy tovább mélyítsd ismereteidet a témában.

3. Különböző források integrálása

A Perplexity AI nem ragaszkodik a szokásos weboldalakhoz és a standard keresési eredményekhez. Különböző forrásokat vizsgál, az akadémiai folyóiratoktól az iparági jelentésekig és a közösségi média vitáinakig.

Tekints rá úgy, mint egy olyan társra, aki nem csak egy könyvet olvas, hanem átnézi az akadémiai adatbázisokat, a Wolfram Alpha fizika és matematika tudásbázist, a YouTube-ot, a Redditet és a hírportálokat is.

Rengeteg információt kap, beleértve a legújabb cikkeket és hivatkozásokat konkrét témákról.

Perplexity AI árak

Ingyenes (Korlátlan keresés, napi 3 Pro keresés, standard Perplexity AI modell)

Előnyök: 20 USD/hó felhasználónként (korlátlan keresés és fájlfeltöltés, napi 300+ Pro keresés, AI-modell választás GPT-4o, Claude-3, Sonar Large (LLama 3. 3) stb. között, vizualizáció Playground AI, DALL-E, SDXL segítségével)

Mi az a ChatGPT?

A ChatGPT az első ilyen típusú AI chatbot, amelyet az OpenAI hozott létre 2022 novemberében. Kiemelkedő tulajdonsága, hogy egy nagy nyelvi modell (LLM), amely egy Generative Pretrained Transformer (GPT) nevű intelligens technológiát használ, hogy úgy beszéljen, mint egy valódi ember.

Ez az AI-bot sokféle feladatot elvégezhet, például nyelveket fordíthat és figyelemre méltó tartalmakat hozhat létre a semmiből. Több mint 180 millió felhasználó tanúsíthatja sokoldalúságát!

Használhatod az alapverziót, a GPT-3. 5-öt ingyen, vagy megvásárolhatod a fejlettebb ChatGPT Plus verziót, amely a szupererős GPT-4 Turbo-val rendelkezik, és így még több ChatGPT felhasználási lehetőséget kínál.

A legjobb rész? A GPT-4 nem csak csevegésre alkalmas. Dokumentumokat tud létrehozni, nehéz matematikai feladatokat megoldani, sőt, képeket is megérteni.

A ChatGPT funkciói

Melyek azok az egyedülálló funkciók, amelyeknek köszönhetően a ChatGPT csodákat művel, mint az első ilyen típusú csevegőrobot? Nézzük meg!

1. Természetes nyelvfeldolgozás

Mi teszi a ChatGPT-t olyan jóvá az emberi beszéd utánzásban? A természetes nyelvfeldolgozási képessége.

Természetesen beszélgethetsz vele; intelligens algoritmusai segítségével tökéletesen meg fog érteni. Cserébe fejlett és személyre szabott, emberhez hasonló válaszokat kapsz.

Tegyük fel, hogy utazást tervez, de nem tudja, hová menjen. Csak mondja el a ChatGPT-nek, mi érdekli és mi a preferenciája. A program hasznos utazási javaslatokat fog adni, és megjegyzi a preferenciáit.

Tehát, ha az első lehetőségek nem felelnek meg teljesen az elképzeléseinek, kérhet további ötleteket, és a ChatGPT azonnal jobbakat fog adni Önnek.

A legklasszabb az, hogy a ChatGPT a vicceket, utalásokat és szarkazmust is megérti. Így értelmes, okos, emberhez hasonló válaszokat kaphatsz, ami az egyik legjobb AI szövegíró eszközzé teszi.

2. Hang- és képalapú csevegés

Mostantól képek segítségével valós idejű beszélgetéseket folytathatsz a ChatGPT-vel! 📷

Tegyük fel, hogy szeret kertészkedni, és lefényképez egy rejtélyes növényt a kertjében. A ChatGPT azonosítani tudja a növényt, megosztja az ápolási tippeket, és még társnövényeket is javasolhat a kertjéhez.

Másik példaként: ha lefényképezel egy bonyolult matematikai feladatot, a chatbot lépésről lépésre elmagyarázza a megoldást. Szóval ne habozz, használd a ChatGPT-t a következő interjúdra való felkészüléshez!

A ChatGPT hangcsevegési funkcióját is használhatja az ideális lejátszási lista összeállításához, vagy akár érdekes tényeket is elmesélhet neked a nevezetességekről. Nemrégiben az OpenAI még képzett szinkronszínészekkel is együttműködött, hogy hat különböző hangopciót adjon hozzá, így kiválaszthatod a ChatGPT-hez leginkább tetsző hangot és hangszínt.

3. Nyelvi szakértelem

A ChatGPT-vel nincsenek nyelvi korlátok. Miért? Mert egy hatalmas, 570 GB-os adatbázis táplálja, amely az internet minden szegletéből származik.

Mindezek az adatok hatalmas szókincset adtak ennek az AI-csevegőrobotnak, így az egy igazi nyelvész lett. Folyékonyan beszél a mindennapi nyelven, és másodpercek alatt képes megfejteni a ritka és technikai kifejezéseket is.

Több mint 200 nyelven cseveghetsz vele, mivel világszerte több nyelven is képzett!

A ChatGPT árai

Ingyenes (Normál hangcsevegés, hozzáférés a GPT-4o minihez, korlátozott hozzáférés a GPT-4o-hoz, fájlfeltöltés, fejlett adatelemzés, webböngészés és képalkotás)

Plusz: 20 USD/hó felhasználónként (fejlett hang- és videobemenetek, korlátozott hozzáférés az o1, o1-mini és Sora videógeneráláshoz, kiterjesztett korlátok az üzenetküldés, fájlfeltöltés, fejlett adatelemzés és képgenerálás terén, egyedi GPT-létrehozás)

Csapat: 25 USD/hó felhasználónként 2 vagy több felhasználó esetén, éves számlázással (Korlátozott hozzáférés az o1 és o1-mini szolgáltatásokhoz, hozzáférés a fejlett hang- és videobemenetekhez, magasabb üzenetkorlátok a GPT-4, GPT-4o és olyan eszközöknél, mint a DALL·E, a webes böngészés és az adatelemzés)

Előnyök: 200 USD/hó (korlátlan hozzáférés az o1, o1-mini, GPT-4o és a fejlett audio csevegéshez, kiterjesztett hozzáférés a videóhoz, a képernyő megosztásához és a Sora videó generáláshoz, hozzáférés az o1 pro módhoz)

Vállalati: Egyedi árazás

Perplexity AI és ChatGPT: funkciók összehasonlítása

Most részletesen összehasonlítjuk a két eszközt, hogy megnézzük, miben különbözik a Perplexity a ChatGPT-től.

Funkció Perplexity AI ChatGPT Természetes nyelvfeldolgozás Igen Igen AI nyelvi modellek GPT 3. 5, GPT 4, Claude 2. 1, Gemini Pro és Perplexity GPT 3. 5 és GPT 4 Hang- és képalapú csevegés Igen Igen Fájl feltöltése Igen Nem Ténybeli pontosság Tovább Kevesebb Beszélgetési készségek Kevésbé interaktív Interaktívabb Tartalom típusa Részletes Rövid Forráshivatkozás Igen Nem Árak Ingyenes és fizetős csomagok Ingyenes és fizetős csomagok

Tartalomgenerálás

Minden AI-eszköz kiválóan alkalmas tartalom létrehozására. A fontos kérdés az, hogy milyen tartalmat hoznak létre. Vizsgáljuk meg a ChatGPT és a Perplexity által létrehozott konkrét tartalmakat.

Perplexity AI

Megkértük a Perplexity-t, hogy készítsen egy vázlatot egy bloghoz a projektmenedzsment trendjeiről.

A Perplexity AI nem a legkreatívabb, ami a tartalomkészítést illeti.

Ugyanakkor kiválóan alkalmas pontos és naprakész tartalom generálására. Különösen részletes és kontextusban releváns információk nyújtásában.

Válaszai világosak és lényegre törőek, így kiválóan alkalmas kérdések megválaszolására és alapos információk nyújtására. A Perplexity tehát olyan feladatokban tűnik ki, mint a kutatás és az információk összefoglalása, ahol a pontosság és a megbízhatóság rendkívül fontos. Lehet, hogy nem ez lesz az első választása kreatív írási feladatokhoz.

ChatGPT

A ChatGPT válasza ugyanarra a kérésre, amely egy blog vázlatának elkészítésére vonatkozott

A ChatGPT kiválóan alkalmas mindenféle tartalom létrehozására, így sokoldalúbb, mint a Perplexity. Verseket, kódokat, szkripteket, zenét, e-maileket és még sok mást is létrehozhat vele.

A ChatGPT egyedülálló, mert megadhatod, hogy milyen hangnemben, stílusban és formátumban szeretnéd a kimenetet, így jobban kontrollálhatod a létrehozott tartalom végeredményét.

A 2024 októberében bevezetett Canvas funkcióval a ChatGPT lehetővé teszi hosszú formátumú tartalmak és kódok létrehozását és szerkesztését.

Válaszok minősége

Az AI válaszok minősége határozza meg, hogy mennyire lehetnek hasznosak egy adott felhasználási esetben. A Perplexity AI és a ChatGPT kiváló minőségű válaszokat adnak, kis különbségekkel.

Perplexity AI

A Perplexity AI kiválóan képes komplex kérdések kezelésére és pontos, éleslátó válaszok adására. Világos összefoglalót nyújt a kérdéseidre, és hivatkozásokat is megad, így ellenőrizheted az információkat és mélyebben belemélyülhetsz a témába.

A pontosságra és a mélységre helyezett erős hangsúlyt, a Perplexity alapos és megbízható válaszokkal tűnik ki.

ChatGPT

A ChatGPT más megközelítést alkalmaz. Válaszai emberibbek, így kiváló társ a kötetlen beszélgetésekhez, ötletek feltárásához és brainstorminghoz. A hátránya? Nem hozza nyilvánosságra információi forrásait.

Bár a ChatGPT kiválóan alkalmas általános felhasználásra, például szöveges tartalom generálására és egyszerű kérdések megválaszolására, a mélytanulás, a részletes válaszok adása vagy egy adott téma kiterjedt kutatásának támogatása terén nem feltétlenül olyan ügyes, mint a Perplexity.

Ténybeli pontosság

Egy AI-bot, amely rossz válaszokat ad, senkinek sem lesz hasznos. Nézzük meg, melyik chatbot teljesít jobban: a ChatGPT vagy a Perplexity AI.

Perplexity AI

A Perplexity AI válaszokat gyűjt különböző élő weboldalakról, beleértve tudományos adatbázisokat, közösségi média csatornákat és globális hírügynökségeket. Ez a széles körű választék biztosítja, hogy a felhasználók a legfrissebb és legpontosabb információkat kapják.

A Perplexity átláthatóság iránti elkötelezettségének köszönhetően, amely a források hivatkozásain keresztül is nyilvánvaló, ellenőrizheti a megadott információkat és mélyrehatóan vizsgálhatja a témákat.

Tehát, ha a pontosság a fő célod, akkor ez a „válaszmotor” a jobb választás.

ChatGPT

A ChatGPT ténybeli pontossága a több évvel ezelőtt gyűjtött hatalmas adatbázisán alapul, ezért hajlamosabb elavult vagy potenciálisan pontatlan információkat szolgáltatni.

Bár barátságos csevegésekben és kreativitásban verhetetlen, ha a legfrissebb és legpontosabb tényeket keresed, akkor nem biztos, hogy ez a legjobb választás.

A ChatGPT pontossága az adatbázisában szereplő források minőségétől függ, és nem mindig garantálja a pontosságot, különösen a tényszerű részletek esetében. Ha rendelkezik a Plus (fizetős) verzióval, pontosabb válaszokat kap, mivel a Plus lehetővé teszi az internet böngészését, ahelyett, hogy csak a képzési adatokra támaszkodna.

Természetes beszélgetés

Ki beszél inkább emberként: a Perplexity vagy a ChatGPT? Derítsük ki!

Perplexity AI

A Perplexity AI elsősorban tényekre és szervezett adatokra van betanítva a gépi tanuláshoz, ezért jól tud válaszolni egyértelmű és konkrét kérdésekre.

Ha azonban nyitott, gyengén strukturált vagy zavaros kérdéseket tesz fel neki, a Perplexitynek nehézséget okozhat azok teljes megértése. Az ilyen típusú kérdésekre adott válasza nem feltétlenül lesz olyan természetes és vonzó, mint a ChatGPT válasza.

Ez azt jelenti, hogy az AI-eszköz még mindig a természetes beszélgetési AI-készségek fejlesztésén dolgozik.

ChatGPT

A ChatGPT az OpenAI GPT képzésének köszönhetően profi a természetes beszélgetések terén.

Kiválóan alkalmas mindenféle kérdés megválaszolására, legyen az egyszerű vagy bonyolult. Részletes és hasznos válaszokat ad, még akkor is, ha nyitott vagy kihívást jelentő kérdéseket teszel fel, amelyekre nincs egyértelmű válasz.

Ha barátságos csevegésre és hasznos információkra vágyik, és nem túl fontos Önnek a pontosság, akkor a ChatGPT remek választás.

Testreszabás és személyre szabás

A két AI-sztár közül melyik ad nagyobb szabadságot a válaszok igényeidhez való igazításában?

Perplexity AI

A Perplexity lehetővé teszi az információkereséshez használt források testreszabását. Ez különösen hasznos, ha valami nagyon specifikus témát kutatsz.

ChatGPT

A ChatGPT esetében nem lehet kiválasztani, hogy milyen forrásokból származnak a válaszok. A felhasználók azonban konkrét utasításokkal irányíthatják a válaszok stílusát.

Perplexity AI vagy ChatGPT: melyik a jobb?

Nehéz egyértelmű győztest hirdetni, mivel mind a Perplexity, mind a ChatGPT rendelkezik hátrányokkal.

A Perplexity AI a kutatási guruja – nagy pontosságának és naprakész információinak köszönhetően kiválóan alkalmas konkrét témák mélyreható vizsgálatára és részletes összefoglalók készítésére. De ha kreatív írásról van szó, akkor már nem olyan jó.

A ChatGPT egy sokoldalú, univerzális eszköz. Kiválóan kreatív, és szinte bármilyen típusú tartalmat képes létrehozni. Gyorsan válaszol a mindennapi kérdésekre, és kiváló társ a nagyközönség számára. A képzési adatainak határideje 2023 október, ezért az ingyenes verzióban előfordulhatnak ténybeli hibák. Az OpenAI webes böngészési funkcióval egészítette ki a ChatGPT-t, hogy kiküszöbölje ezt a hátrányt, de ez csak a ChatGPT Plus vagy annál magasabb szintű tervezet felhasználói számára elérhető.

Íme egy rövid összefoglaló a ChatGPT és a Perplexity összehasonlításáról.

Funkció Perplexity ChatGPT Cél és kialakítás Mesterséges intelligenciával támogatott keresőmotor, amely forrásokkal alátámasztott válaszokat ad Általános célú beszélgető AI sokféle felhasználási esethez Hozzáférés valós idejű információkhoz Időszerű internetes keresési eredményeket nyújt hivatkozásokkal Előre betanított adatokra támaszkodik (2023 októberéig), de egyes fizetős csomagok esetén böngészhet az interneten. Beszélgetési képességek Korlátozott beszélgetési mélység; egyszerű kérdésekre és válaszokra összpontosít Kiválóan teljesít a természetes beszélgetések, a többfordulós interakciók és a kreatív feladatok terén. Hang- és képalapú csevegés Támogatja a szöveg, kép, PDF és hangbemeneteket, lehetővé téve a felhasználók számára, hogy különböző médiatípusokon keresztül kommunikáljanak. Hangalapú interakció terén azonban kevésbé fejlett. Támogatja a hangutasításokat és képes elemezni a felhasználók által feltöltött képeket. Természetes hangon ad hangos válaszokat, multimédiás interakcióval növelve a felhasználói elkötelezettséget. Kreatív képességek Minimális; a tényszerű és tömör válaszokra összpontosít Erős kreatív képességek (pl. történetmesélés, ötletelés, kódolás) Testreszabás A Perplexity lehetővé teszi az információkereséshez használt források testreszabását. A ChatGPT lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy konkrét utasításokkal irányítsák a válaszstílusokat. Átláthatóság Hivatkozások és kattintható linkek a hitelesség érdekében. Általában nem ad hivatkozásokat, kivéve, ha a böngészés engedélyezve van. Használati esetek Gyors, tényszerű válaszok, valós idejű kutatás, hivatkozásokkal alátámasztott lekérdezések Kreatív írás, ötletelés, problémamegoldás és személyre szabott segítség A legjobb Ellenőrizhető és naprakész, tényeken alapuló lekérdezések Mélyreható beszélgetések, kreatív feladatok és sokféle problémamegoldás

Röviden: használja a Perplexity-t, ha valós idejű adatokat és hivatkozásokat tartalmazó, tényeken alapuló lekérdezéseket részesít előnyben. Használja a ChatGPT-t kreatív, beszélgetésszerű vagy többcélú segítség esetén, valamint akkor, ha a tényeknél több, részletes útmutatásra van szüksége.

Perplexity AI és ChatGPT a Redditen

Úgy döntöttünk, hogy megnézzük, mit mondanak a Redditorok, hogy mélyebb betekintést nyerj a ChatGPT és a Perplexity AI összehasonlításába.

A legtöbb ChatGPT- és Perplexity-felhasználó úgy tűnik, hogy mindkét eszközt kényelmesen használja a saját felhasználási esetei alapján.

Kutatásunk legfontosabb eredményei:

„Mindkettőt fizetem, és kétség nélkül állíthatom, hogy a nagy pontosságot, hosszú válaszokat és számos követő promptot (beszélgetési interakciókat) igénylő feladatok esetében az OpenAI ChatGPT-je kiemelkedően jobb teljesítményt nyújt. Másrészt a Perplexity kiválóan alkalmas a web böngészésére és rendkívül specifikus információk megtalálására. A Claude 2 írási módjában viszonylag jól kezeli a PDF-fájlokat is.”

Egy Redditor azonban egyértelművé tette, hogy a Perplexity nem a legjobb választás kreatív tartalmakhoz, és ebben az esetben a ChatGPT a nyilvánvaló nyertes.

„A ChatGPT kreatívabb és a felhasználói felülete tisztább. A Perplexity azonban alacsonyabb hőmérsékletet használ. Ez azonban kevesebb hallucinációhoz vezethet. Egyébként alaposan teszteltem az írási és csevegési kimeneteket. A Perplexity Pro kevésbé kreatív és egyszerűbb a promptokkal.”

Ismerje meg a ClickUp-ot – a legjobb alternatívát a Perplexity AI és a ChatGPT közötti vitában.

Mi lenne, ha lenne egy AI eszközöd, amely ötvözi a Perplexity pontosságát a ChatGPT korlátlan kreativitásával?

Nos, van egy.

Ismerje meg a ClickUp-ot – egy all-in-one, AI-integrált megoldást a projektmenedzsmenthez, amely kiváló alternatívája a ChatGPT-nek és a Perplexity AI -nak.

Búcsút inthetsz a több eszköz kezelésének, és üdvözölheted a felhasználóbarát platformot, amely mindenféle funkcióval rendelkezik egyetlen munkaterületen belül.

A ClickUp minden szükséges funkcióval rendelkezik a sikeres üzleti tevékenységhez, a fejlett szövegszerkesztéstől és tartalomírási sablonoktól a robusztus feladatkezelésig és a több mint 1000 alkalmazással való zökkenőmentes integrációig!

Ez a végső segédeszköz a határidők betartásához, a munkafolyamatok racionalizálásához és az általános termelékenység növeléséhez.

Akár kutatásintenzív startup vagy, akár marketinglegenda, a ClickUp mindenki igényeinek megfelel. Egyszerűsíti a feladat tervezést, a csapatmunkát és a projekt előrehaladásának nyomon követését – mindezt kényelmesen, egy helyen.

Fokozd AI-játékodat a ClickUp Brain segítségével

Próbáld ki a ClickUp Brain-t! Kérje meg a ClickUp Brain-t, hogy azonnal kapjon frissítéseket a feladatokról.

A ClickUp Brain egy hatékony AI-asszisztens, amelynek célja a feladatok gyors elvégzése, az időmegtakarítás és a csapat termelékenységének növelése. Az AI-alapú tudás és projektmenedzsment, valamint az AI-alapú írási asszisztens segítségével gyorsabban és hatékonyabban dolgozhatsz.

A ClickUp Brain azonnali válaszokat ad az üzleti kontextusra vonatkozóan, miközben csapata a ClickUp-on belül együttműködik a feladatokon, projektekben és dokumentumokban. Igény szerint személyes és csapat standupokat generálhat, összefoglalhatja a feladatokat és a kommenteket, és még sok mást.

Készítsen kiemelkedő tartalmakat a ClickUp szerepköralapú AI írási asszisztensével, amely segít Önnek:

Összefoglalja az összes szövegét

Híd a kommunikációs szakadékok felett az íráskészség fejlesztésével

Ötletek blogokhoz, közösségi médiához és eseményekhez

Gyorsan írj professzionális e-maileket

Részletes projekttervezetek könnyedén

Találj ki éleslátó kérdéseket a felméréshez

Tervezz meg jól felépített napirenddel rendelkező értekezleteket és még sok mást!

Akár projektmenedzsmenttel, marketinggel, HR-rel vagy értékesítéssel foglalkozik, a ClickUp Brain bárkivel képes együttműködni. Ez az álmai virtuális asszisztense!

Kezelje az összes dokumentumát a ClickUp Docs segítségével

Próbáld ki a ClickUp Docs-ot Készíts és testreszabj dokumentumokat bármilyen célra a ClickUp segítségével

Naponta hatalmas dokumentumhalmokba fulladsz? Maradj a felszínen a ClickUp Docs segítségével.

A ClickUp Docs segítségével könnyedén létrehozhat, szerkeszthet, tárolhat és megoszthat minden fontos dokumentumát. Ez nem csak egy hely a gondolataid számára; te és a csapatod együtt szerkeszthetitek a dokumentumokat valós időben.

Bárhol is legyen, együttműködhet másokkal: megjegyzéseket fűzhet, feladatok kioszthat, és a dokumentum egyes részeit közvetlenül feladatokká alakíthatja. Ha a dokumentum készen van, összekapcsolhatja egy feladattal, így mindent egy központi helyen rendezhet el.

Finomítsd a munka minden aspektusát a ClickUp Docs segítségével, és gondoskodj arról, hogy dokumentumaid tökéletesen illeszkedjenek feladataidhoz, projektjeidhez és csapatod egyedi munkafolyamatához.

Kövesse nyomon projektjeit a ClickUp projektmenedzsment eszközével

Tartsd kézben a projekteidet a ClickUp projektmenedzsment eszközével!

Ha a projektjei és céljai szétszórtak, használja a ClickUp projektmenedzsmentjét, hogy rendet teremtsen közöttük.

Kombináld a ClickUp Brain-nel, és gyorsítsd fel a projekttervezést olyan feladatok automatizálásával, mint az alfeladatok generálása és a megjegyzések összefoglalása.

A prioritások kezelésére összpontosítva a projekt részleteit láthatóvá teheti és összhangba hozhatja a vállalati célokkal. A ClickUp hangsúlyt fektet a átláthatóságra az érdekelt felek gyors jóváhagyása érdekében, és olyan funkciókkal támogatja az együttműködést, mint a Docs és a Chat.

A ClickUp automatizálással segít egyszerűsíteni a projekttervezést és a csapatok közötti együttműködést, így kiküszöbölve a felesleges munkát. Valós idejű irányítópultok segítségével átfogó áttekintést kapsz a szűk keresztmetszetekről, kockázatokról, erőforrás-problémákról és egyebekről, így a csapatok mindig előrébb járnak a projekt előrehaladásában.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/felhasználó havonta

Üzleti: 12 USD/felhasználó havonta

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

A ClickUp Brain minden fizetős csomagban elérhető, havi 7 dollárért munkatér-tagként.

Perplexity, ChatGPT vagy Brain: melyik AI-csevegőrobot a legjobb?

Olyan all-in-one AI megoldásra van szüksége, amely felülmúlja a Perplexity és a ChatGPT teljesítményét? Válassza a ClickUp-ot.

Élvezze a két világ legjobbjait a kiváló projektmenedzsment és a csúcsminőségű AI funkciók segítségével. Használja a ClickUp-ot az információk és feladatok kezelésének egyszerűsítéséhez, valamint a hatékony automatizálás révén a termelékenység növeléséhez.

A ClickUp és annak korlátlan AI-lehetőségeinek segítségével strukturálja ötleteit és tartsa szem előtt céljait.

Regisztrálj még ma ingyen!

Gyakran ismételt kérdések (GYIK)

Mi az a Perplexity AI?

A Perplexity egy AI-alapú keresőmotor, amely megbízható, hivatkozásokkal alátámasztott válaszokat ad. Kiválóan teljesít a pontos és jól forrásolt információk szolgáltatásában, ezért különösen alkalmas kutatásokhoz, tényellenőrzéshez és tudományos vizsgálatokhoz.

A Perplexity AI úgy lett kialakítva, hogy valós idejű betekintést nyújtson a különböző webes forrásokból származó információk összeállításával és szintetizálásával. Bár a Perplexity általában naprakész, hatékonysága változhat a keresett információ típusától és attól függően, hogy milyen gyorsan frissülnek az adatok a forrásokból.

Mi a különbség a ChatGPT és a Perplexity között?

A ChatGPT és a Perplexity AI egyaránt nagy nyelvi modelleken alapuló AI eszközök. Azok számára, akik kreatív írási képességeiket szeretnék fejleszteni, a ChatGPT a jobb választás, mivel képes emberhez hasonló válaszokat generálni, fenntartani a beszélgetés folyását és alkalmazkodni a különböző írásstílusokhoz. Ezzel szemben a Perplexity AI inkább kutatáshoz és tényszerű kérdésekhez alkalmas, mint kreatív kifejezéshez.