A 10 legjobb ChatGPT Projects alternatíva

A vállalat jogi osztálya nagyon eltérően működik az értékesítési csapattól. Hasonlóképpen, a marketing csapatok kevésbé átfedik egymást a pénzügyi csapattal, mint például a jogi csapattal. Van azonban egy elem, amely minden osztályt összeköt: a kontextus – különösen a Google szolgáltatásokkal való integráció esetén.

Az amerikai festő, Kenneth Noland szavaival élve:

Számomra a kontextus a legfontosabb. Ebből fakad minden más megértése.

A ChatGPT Projects ezen az elven alapul. Különleges projektterületeket biztosít, ahol összefüggő fájlokat, beszélgetéseket és utasításokat csoportosíthat.

Számos AI-eszköz kínál ma már hasonló vagy akár még fejlettebb funkciókat, beleértve a tartalomgenerálást, az adatelemzést, a valós idejű webes keresést és a képgenerálást.

Ebben a cikkben bemutatjuk a piacon jelenleg elérhető legjobb ChatGPT Projects alternatívákat, beleértve azokat a lehetőségeket is, amelyek ingyenes verziót kínálnak azoknak a csapatoknak, amelyek frissítés előtt szeretnék kipróbálni az AI képességeit.

A legjobb ChatGPT Projects alternatívák egy pillantásra

Íme egy gyors összehasonlítás a ChatGPT Projects legjobb alternatíváiról, hogy segítsen kiválasztani a legmegfelelőbbet néhány kulcsfontosságú funkció, például a fejlett adatelemzés, az árak és a felhasználói értékelések alapján.

Eszköz Legalkalmasabb Főbb jellemzők Árak* Értékelések ClickUp Konvergens AI munkaterület rugalmas ütemezéssel, erőforrás-tervezéssel, környezeti AI-vel és automatizálással. ClickUp Brain, munkaterhelés és ütemterv nézetek, egyéni mezők, beépített időkövetés, ütemezési sablonok, több mint 1000 integráció Ingyenes csomagok; testreszabás vállalatok számára G2: 4,7/5 Capterra: 4,6/5 Google Gemini Mesterséges intelligenciával támogatott termelékenység a Google Workspace-ben Mélyreható kutatási jelentések, kép- és videógenerálás, Gmail és Docs automatizálás, multimodális érvelés Ingyenes csomag; fizetős csomagok 19,99 USD/hó/felhasználó áron. G2: 4,4/5 Capterra: Nincs elég értékelés Perplexity AI Valós idejű kutatás és többmodellű betekintés Valós idejű keresés hivatkozásokkal, több AI-modell, fájlfeltöltés, Spaces együttműködés, API-integráció Ingyenes csomag; fizetős csomagok 20 USD/hó/felhasználó áron G2: 4,7/5 Capterra: 4,7/5 Microsoft Copilot AI-alapú termelékenység a Microsoft alkalmazásokban Jelentéskészítés, értekezletek összefoglalói, Excel-elemzés, Think Deeper mód, multimodális bemenetek Ingyenes csomag; fizetős csomagok 20 USD/hó/felhasználó áron G2: 4,4/5 Capterra: Nincs elég értékelés Claude Emberhez hasonló AI-beszélgetések és fejlett érvelés Három AI-modell, kódtámogatás, hosszú távú érvelés, képadatelemzés és munkafolyamat-integrációk. Ingyenes csomag; fizetős csomagok 20 USD/hó/felhasználó áron G2: 4,4/5 Capterra: 4,6/5 Hugging Face Nyílt forráskódú AI-fejlesztés és modellmegosztás Több mint 100 000 előre betanított modell, együttműködési központ, finomhangoló könyvtárak, Spaces, Inference API Fizetős csomagok 9 USD/hó/felhasználó áron G2: Nincs elég értékelés Capterra: Nincs elég értékelés Notion Mesterséges intelligenciával támogatott termelékenységi munkaterület Dokumentumok összefoglalása, fordítás, nyelvtani finomítás, ötletelési feladatok és feladatok automatizálása. Ingyenes csomag; fizetős csomagok 12 USD/hó/felhasználó áron G2: 4,7/5 Capterra: 4,7/5 Trello Vizuális projekt szervezés és csapatmunka Kanban táblák, Butler automatizálás, címkék és szűrők, Power-Ups, valós idejű frissítések Ingyenes csomag; fizetős csomagok 5 USD/hó/felhasználó áron G2: 4,4/5 Capterra: 4,5/5 Slite Fókuszált, rendezett csapat-tudásbázis építése Korlátlan dokumentumok, AI-alapú válaszok, elkötelezettség-elemzés, tudáspanel, integrációk Fizetős csomagok 10 USD/hó/felhasználó áron G2: 4,6/5 Capterra: 4,7/5 Coda Egyedi dokumentum-táblázatkezelő munkafolyamatok egy helyen Interaktív dokumentumok, csomagintegrációk, kódolás nélküli automatizálás, AI írási blokkok, részletes megosztás Ingyenes csomag; fizetős csomagok 12 USD/hó/felhasználó áron G2: 4,7/5 Capterra: 4,6/5

Miért érdemes a ChatGPT Projects alternatíváit választani?

Bár a ChatGPT Projects segít a kapcsolódó csevegések és fájlok szervezésében a kontextus szerinti válaszokhoz, mégis megörökölte a ChatGPT számos alapvető korlátozását.

Sok felhasználó a bevezetett változásokat hibáztatja:

Mielőtt olyan feladatokat adtam volna neki a szakterületemen, mint az NPV, IRR, ARR stb. (pénzügy) kiszámítása, pontos válaszokat adott, most viszont rengeteg helytelen választ kapok, és még azután is, hogy elmagyaráztam, hol hibázik, továbbra is helytelen válaszokat ad.

Vegye figyelembe a következő hiányosságokat, amelyek miatt sok csapat a legjobb ChatGPT alternatívákhoz fordul:

Korlátozott lehetőség a korábbi beszélgetések pontos hivatkozására ugyanazon projektben, ami hosszú vagy összetett feladatok során a kontextus elvesztéséhez vezet.

Korlátozott vizuális és képalkotási képességek más generatív AI platformokhoz képest, amelyek képesek közvetlenül képeket és tervezési eszközöket létrehozni.

A fájlfeltöltések, a beszélgetések hossza és az API-hívások használatának korlátozása, ami zavarhatja a nagyszabású vagy több részleget érintő projekteket.

Nincs natív integráció olyan népszerű Google-alkalmazásokkal, mint a Google Docs, a Google Sheets és a Google Workspace, ami miatt az eszközök közötti együttműködés több manuális munkát igényel.

A 10 legjobb ChatGPT Projects alternatíva, amelyet érdemes használni

Ha olyan platformokat keres, amelyek rugalmas AI-modellekkel és szélesebb körű együttműködési funkciókkal túllépnek a ChatGPT Projects-en, akkor jó helyen jár. Íme a 10 legjobb ChatGPT Projects alternatíva, amelyet érdemes megismerni:

1. ClickUp (a legjobb AI-alapú projektmenedzsmenthez és munkafolyamatokhoz)

Kérjen azonnali, AI-alapú válaszokat az összes eszközén és fájlján a ClickUp Brain segítségével

A ChatGPT egyik legnagyobb kihívása, hogy mennyire elszigeteltnek tűnik a többi munkafolyamatától. Nincs beépített ökoszisztémája, amelyre hivatkozhatna, és kizárólag az Ön által bevitt adatokra támaszkodik, ami gyakran hibákhoz vagy hiányos információkhoz vezet. Ez nem csak azt jelenti, hogy folyamatosan ugrál a ChatGPT és egy másik AI eszköz között, hanem azt is, hogy oda-vissza kell ugrálnia a projektjei között. Sajnálom, hogy ezt kell mondanom, de Ön az AI és a munka terjeszkedésének hálójában ragadt. A ClickUp egy teljes körű munka-AI-val oldja meg a szétkapcsolt munkát. A felhasználók hozzáférést kapnak egy AI-alapú projektmenedzsment platformhoz, amely egy helyen egyesíti a feladat tervezést, az automatizálást, az együttműködést és a valós idejű elemzéseket.

AI-alapú feladatütemezés és prioritások meghatározása a ClickUp Brain segítségével

A ClickUp Brain intelligens ütemezést, prioritások meghatározását és előrejelző betekintést biztosít komplex projektekhez. Ez azt jelenti, hogy végre búcsút inthet a munkaterhelésnek, rengeteg időt takaríthat meg, és mindent egyetlen összekapcsolt munkaterületen belül kezelhet. Nézzük meg közelebbről!

A ClickUp Brain segítségével pillanatok alatt összefoglalót készíthet a befejezett sprintekről, hogy a vezetőség könnyedén naprakész információkkal rendelkezzen.

Képzelje el, hogy egy marketingmenedzser több termék bevezetését kezeli. A ClickUp Brain automatikusan rangsorolja a feladatokat, a csapat kapacitása alapján határidőket rendel hozzájuk, és jelzi a potenciális szűk keresztmetszeteket, így nincs szükség a kampányok manuális tervezésére.

Vigye a termelékenységet a következő szintre a ClickUp Brain segítségével!

Minden sprint után azonnali összefoglalót generál, így a vezetőség további jelentéstétel nélkül is naprakész információkkal rendelkezik.

A projektmenedzser egyszerűen megkérdezheti: „Mi akadályozza weboldalunk átalakítását?”, és a ClickUp Brain válaszol az akadályokkal és az ajánlott intézkedésekkel.

🎥 Itt egy rövid videó, amely végigvezeti Önt a munkájával kapcsolatos AI-kérdések feltevésének folyamatán:

Esemény tervezésekor automatikusan létrehozhat részletes ellenőrzőlistát, kijelölheti a felelősöket és ütemezheti a feladatokat manuális beállítás nélkül.

💡 Profi tipp: Frissítsen Brain MAX -ra, hogy hozzáférjen a fejlett termelékenységi funkciókhoz. Több prémium AI-modell (Brain M1, Gemini, OpenAI, Claude, DeepSeek és mások) hozzáférésével komplex érvelést, kódolást és kreatív írást végezhet anélkül, hogy eszközt kellene váltania. A Brain MAX felhasználói szerint hetente 1,1 napot spórolnak meg, 4-szer gyorsabban dolgoznak az AI-alapú Talk to Text segítségével, és 88%-kal csökkentik a költségeket a több termelékenységi alkalmazás fenntartásához képest. Mélyreható keresési képessége átvizsgálja a csatlakoztatott eszközöket és fájlokat, hogy intelligens, kontextusban gazdag válaszokat nyújtson, míg a beépített képalkotás és webes keresés segít a csapatoknak ötletelni, tartalmat megfogalmazni és kutatást végezni anélkül, hogy elhagynák a ClickUp alkalmazást. Nézze meg ezt a videót, hogy többet tudjon meg:

Tapasztalja meg a hatékony együttműködést a ClickUp Docs és a Whiteboards segítségével

Készítsen kampánytervezeteket együttműködve, és alakítsa a visszajelzéseket feladatokká a ClickUp Docs segítségével

A projektek gyakran megakadnak, mert az információk el vannak temetve az e-mailekben vagy szét vannak szórva a különböző eszközök között.

A ClickUp Docs segítségével a csapatok élő dokumentumokat hozhatnak létre és szerkeszthetnek, például kampányismertetőket, termékleírásokat vagy tudásbázisokat, beágyazott feladatokkal és megjegyzésekkel az azonnali cselekvés érdekében.

A vizuális tervezés ugyanolyan fontos. A ClickUp Whiteboards segítségével a csapatok a sprint tervezés során feltérképezhetik a munkafolyamatokat vagy ötleteket gyűjthetnek marketingkampányokhoz, majd a jegyzeteket közvetlenül végrehajtható feladatokká alakíthatják anélkül, hogy újra be kellene írniuk az adatokat.

Vizuálisan tervezze meg a sprint terveket, és alakítsa a jegyzeteket végrehajtható feladatokká a ClickUp Whiteboards segítségével

A döntéshozók számára a ClickUp Dashboards valós időben egyesíti a KPI-ket, a munkaterhelési adatokat és a haladás nyomon követését.

📌 Példa: Az értékesítési vezető egy képernyőn láthatja az üzletkötések folyamatát, a kvótákat és a csapat teljesítményét, így könnyebben átcsoportosíthatja az erőforrásokat, mielőtt a határidők lejárnának.

Automatizálja a célok elérésének nyomon követését a ClickUp Tasks segítségével

A haladás manuális nyomon követése gyakran elavult jelentésekhez és késleltetett válaszokhoz vezet. Állítson be célokat ClickUp feladatokként és alfeladatokként, és kapcsolja össze mindegyiket egy mérhető célkitűzéssel, ahol a befejezési százalékok automatikusan frissülnek a munka előrehaladtával.

Például egy negyedéves OKR-ek felé törekvő startup azonnal azonosíthatja a kockázatos projekteket és módosíthatja a fókuszt.

Az ismétlődő műveletek, mint például a potenciális ügyfelek értesítése, a támogatási jegyek eskalálása vagy a rutin jóváhagyások kiosztása teljesen automatizálhatók. A ClickUp Automations segítségével ezek az ismétlődő folyamatok emberi beavatkozás nélkül futnak.

Az idő múlásával a ClickUp Brain megtanulja ezeket a munkafolyamat-mintákat, és új projektmenedzsment-automatizálásokat javasol, például az ismétlődő felülvizsgálati feladatok automatikus kiosztását.

Automatizálja az ismétlődő műveleteket, mint például a jegyek eskalálása és a feladatok kiosztása a ClickUp Automations segítségével

A ClickUp legjobb funkciói

AI-alapú feladatütemezés és prioritásmeghatározás a ClickUp Brain segítségével

Prediktív elemzés, amely jelzi a projekt kockázatait és javaslatot tesz az erőforrások újraelosztására.

Dokumentumok, táblák és irányítópultok valós idejű együttműködéshez és jelentéskészítéshez

Célkövetés, amely közvetlenül kapcsolódik a feladatokhoz, és automatikusan frissíti az előrehaladást.

Automatizálások, amelyek ismétlődő műveleteket kezelnek, mint például állapotfrissítések és feladatkiosztások.

Brain Max több prémium AI modellel a fejlett érvelés, a hang-szöveg átalakítás és a mélyreható keresés érdekében.

A ClickUp korlátai

Az új felhasználók számára meredekebb a tanulási görbe a funkciók széles skálája miatt.

A komplex automatizálási beállítások finomhangolása időt igényelhet.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a felhasználók a ClickUp-ról

Ez a G2-áttekintés a következőket tartalmazza:

Az új Brain MAX jelentősen növelte a termelékenységemet. Az a lehetőség, hogy több AI modellt, beleértve a fejlett érvelési modelleket is, megfizethető áron használhatok, megkönnyíti az összes funkció egyetlen platformon való központosítását. Az olyan funkciók, mint a hang-szöveg átalakítás, a feladatok automatizálása és más alkalmazásokkal való integráció, sokkal simábbá és okosabbá teszik a munkafolyamatot.

📖 Olvassa el még: A konvergált AI munkaterület, mint például a ClickUp, összefogja minden olyan munkaeszközt és AI platformot, amelyre szüksége van a projektek zökkenőmentes lebonyolításához, az időtervezéshez, a célok nyomon követéséhez, a tudás kezeléséhez (és létrehozásához), valamint ahhoz, hogy mindig teljes kontextusban láthassa munkáját.

2. Google Gemini (A legjobb AI-alapú termelékenység a Google Workspace-en belül)

via Google Gemini

A Gmail, a Docs és a Drive használatával számos csapat szembesül egy közös problémával: túl sok kontextusváltással.

Az ötletek kutatása, a tartalom megfogalmazása és az adatok elemzése gyakran azt jelenti, hogy különböző eszközök és lapok között kell váltogatni, beleértve a Google keresőt is. Ez lassítja a projekteket és rést hoz létre az együttműködésben. A Google Gemini célja, hogy ezt megoldja azáltal, hogy fejlett AI-t hoz közvetlenül a Google Workspace-be.

Segít a csapatoknak gyorsabban kutatni, okosabban írni, sőt képeket vagy videókat is létrehozni anélkül, hogy el kellene hagyniuk a megszokott alkalmazásaikat.

A Google Gemini legjobb funkciói

Kezelje a komplex kutatásokat a Deep Research jelentésekkel, amelyek órákon át tartó internetes olvasást foglalnak össze hasznosítható eredményekké.

Készítsen képeket és videókat az Imagen 4 és a Veo 3 segítségével, hogy kampányvizuális elemeket vagy magyarázó videókat hozzon létre külső eszközök nélkül.

Az AI Pro segítségével automatizálhatja a dokumentumok szerkesztését és az e-mailek megválaszolását közvetlenül a Gmailben és a Docsban, csökkentve ezzel az ismétlődő gépelést és javítva a válaszadási időket.

Integrálja a Google Workspace-szel (Docs, Sheets, Calendar, Drive) a projektek kezeléséhez, a találkozók ütemezéséhez és a releváns fájlok azonnali megjelenítéséhez.

Engedélyezze a multimodális gondolkodást a szöveg, képek, hang és kód egyidejű feldolgozásához.

A Google Gemini korlátai

Az alkalmi pontatlanságok a válaszokban kézi ellenőrzést igényelnek.

A képalkotás torzíthatja a részleteket és nehézségeket okozhat a műszaki diagramok esetében.

A mélyreható kutatási hivatkozások nyomon követése nehézkes lehet.

A Google Gemini árai

Ingyenes

Google AI Pro : 19,99 USD/hó felhasználónként

Google AI Ultra: 249,99 USD/hó felhasználónként

Google Gemini értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (250+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a felhasználók a Google Gemini-ről

A Capterra értékelése a következőket emelte ki:

Örülök, hogy van valami, ami segítséget nyújt a tervezési lehetőségek vagy javaslatok megtalálásában, amelyeket esetleg használni szeretnék. Megkérdezhetem, hogy általában mennyibe kerül valami, például a palacklámpáim. Gyorsan megkapom a szükséges segítséget, amikor szükségem van rá. Úgy tűnik, hogy naprakészebb és könnyebb, mint más dolgok, amelyeket kipróbáltam. Még emlékeztetőket is beállítottam magamnak.

📮 ClickUp Insight: Meglepően sokan állítják, hogy a munkájukat a repetitív feladatok dominálják – 21% több mint 80%-át tölti ezekkel, míg további 20% szerint ezek a feladatok a napjuk legalább 40%-át veszik igénybe. Ez azt jelenti, hogy a hét felét olyan munkával töltik, amely nem igényel mély gondolkodást vagy kreativitást. A ClickUp AI Agents segítségével jelentősen csökkentheti ezt a fárasztó munkát. A feladatok létrehozásától és az emlékeztető küldésétől az e-mailek megírásán és a találkozók jegyzetelésein át egészen a teljes munkafolyamatok beállításáig – a ClickUp mindezt perceken belül automatizálja. 💫 Valós eredmények: A Lulu Press a ClickUp Automations használatával minden alkalmazott számára napi egy órát takarít meg, ezzel 12%-kal növelve az általános hatékonyságot.

3. Perplexity AI (A legjobb valós idejű kutatáshoz és többmodellű betekintéshez)

via Perplexity AI

A keresőmotorokra vagy szétszórt kutatási eszközökre támaszkodó csapatok gyakran órákat pazarolnak el a hiteles információk összerakásával. Pontosabban: a munkavállalók naponta 59 percet pazarolnak el a felhőalapú tárolókban és beszélgetési szálakban szétszórt információk keresésével.

A Perplexity AI ezeket a problémákat úgy oldja meg, hogy keresőszerű felületet kombinál több AI modellel, valós idejű webes böngészéssel és minden válaszhoz hivatkozásokkal.

Ez ideális megoldás kutatók, tanácsadók és elemzők számára, akik megbízható, forrásokkal alátámasztott válaszokra van szükségük anélkül, hogy több száz linket kellene átnézniük.

A Perplexity AI legjobb funkciói

Végezzen valós idejű kereséseket hivatkozott forrásokkal a megbízható, kutatásokon alapuló tartalom érdekében.

Váltson több mesterséges intelligencia modell között (GPT-4 Omni, Claude, Grok, DeepSeek és Sonar) a különböző érvelési megközelítésekhez.

Töltsön fel PDF-eket, CSV-fájlokat, képeket és szövegfájlokat az adatok összefoglalásához vagy az információk automatikus kivonásához.

Dolgozzon együtt csapatokkal a Spaces segítségével, ahol a tagok fájlokat oszthatnak meg, AI-t használhatnak és belső tudásbázisokat építhetnek.

Integrálja a Perplexity API-ját több mint 800 termelékenységi eszközzel harmadik fél platformokon, például az Albato vagy a Boost Space segítségével.

A Perplexity AI korlátai

Nehézségek a kontextus fenntartásával a követő kérdések során

Korlátozott többnyelvű képességek, különösen a kevésbé elterjedt nyelvek esetében

Biztonsági aggályok merültek fel a feltöltött képek URL-jeinek nyilvános hozzáférhetősége miatt

Perplexity AI árak

Ingyenes

Perplexity Pro : 20 USD/hó felhasználónként

Perplexity Enterprise Pro: 40 USD/hó felhasználónként

Perplexity AI értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (45+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (20+ értékelés)

Mit mondanak a felhasználók a Perplexity AI-ról

Ez a G2-áttekintés megosztotta:

Imádom, ahogy a Perplexity egy egyszerű kérdést gyors, hasznos csevegéssé alakít, amely valódi információkat gyűjt az internetről, linkekkel kiegészítve, hogy magad is ellenőrizhesd. Rendkívül könnyű használni, nincsenek zavaros menük vagy túl sok opció, és emlékszik arra, miről beszéltünk korábban, így a követő kérdések természetesnek tűnnek.

👀 Érdekesség: Az első mesterséges intelligenciával létrehozott festmény 432 500 dollárért kelt el. Az algoritmus által generált „Edmond de Belamy ” című portrét a Christie’s aukciós ház árverezte el, ami mérföldkőnek számít a mesterséges intelligenciával létrehozott művészet történetében.

4. Microsoft Copilot (A legjobb AI-alapú termelékenység a Microsoft alkalmazásokban)

via Microsoft

A Microsoft Copilot közvetlenül beépül a Word, Excel, Outlook és Teams programokba, így a felhasználóknak nem kell manuálisan megírniuk a tervezeteket és elvégezniük az ismétlődő formázási feladatokat.

Ahelyett, hogy e-mailek és táblázatok között váltogatna a jelentések vagy prezentációk elkészítéséhez, a Copilot összefoglalhatja a megbeszéléseket, diákat készíthet és képleteket javasolhat. Ez praktikus választássá teszi azoknak a vállalkozásoknak, amelyek máris nagymértékben támaszkodnak a Microsoft ökoszisztémájára.

A Microsoft Copilot legjobb funkciói

Jelentéseket, prezentációkat és e-maileket készíthet közvetlenül a Word, a PowerPoint és az Outlook programokban.

Összefoglalja a megbeszéléseket, javasoljon teendőket, és kezelje a feladatokat a Teams alkalmazásban.

Táblázatok elemzése, képletek javaslása és vizuális diagramok létrehozása az Excelben

Kínáljon Think Deeper módot komplex érveléshez, kódolási segítséghez és kutatási betekintéshez.

Biztosítson multimodális interakciót hang-, szöveg- és képbevitellel.

A Microsoft Copilot korlátai

Lassabb válaszok csúcsidőben az ingyenes felhasználók számára

A hagyományos asszisztensekhez képest korlátozott számítógép-vezérlés

A technikai kódolási javításokban előforduló alkalmi pontatlanságok

A Microsoft Copilot árai

Microsoft Copilot : Ingyenes

Microsoft Copilot Pro: 20 USD/hó felhasználónként

Microsoft Copilot értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5,0 (85+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a felhasználók a Microsoft Copilotról

A G2 értékelésében a következőket jegyezték meg:

A Copilot legnagyobb előnye, hogy jól kutatott, hivatkozásokkal ellátott és nagyon részletes eredményeket ad. Más AI-platformokat is használtam, és összehasonlítottam a válaszokat, de eddig a Co pilot volt a legjobb a válaszok generálásában.

5. Claude (A legjobb emberhez hasonló AI-beszélgetésekhez és fejlett érveléshez)

via Claude

Az Anthropic által fejlesztett Claude természetes nyelvfeldolgozást használ, hogy az AI-interakciók természetesebbnek és kontextusérzékenyebbnek tűnjenek, mint a hagyományos chatbotok.

A robotikus vagy túlságosan technikai válaszokkal ellentétben a felhasználók hangnemhez és szándékhoz igazodó, beszélgetésszerű válaszokat kapnak. A Claude Opus modellje komplex érvelési feladatokat is képes kezelni, mint például a kódhibák kijavítása vagy a több lépésből álló elemzés, míg a Sonnet és Haiku modellek gyors, könnyű lekérdezéseket támogatnak.

📌 Példa: Egy versenyképességi elemzést készítő marketingmenedzser feltöltheti kutatási jegyzeteit, és megkérheti Claude-ot, hogy strukturálja azokat egy részletes jelentésbe. Ahelyett, hogy csak beillesztené az információkat, Claude megvitatja a lehetséges szempontokat, ellenőrzi a tényeket, és olyan szöveget fogalmaz meg, amely úgy hangzik, mintha egy emberi szakértő írta volna.

Claude legjobb funkciói

Három AI-modell (Haiku, Sonnet, Opus) áll rendelkezésre, amelyek sebességre, pontosságra és komplex érvelésre vannak optimalizálva.

Támogassa a kódgenerálást, a hibakeresést és az architektúra ajánlásokat.

Elemezzen statikus képeket, vonjon ki adatokat, és kínáljon kontextusfüggő betekintést.

Lehetővé teszi a hosszú, kontextustudatos beszélgetéseket, erős memóriával.

Több ezer harmadik féltől származó alkalmazással való integrációt kínál a munkafolyamatok automatizálásához.

Claude korlátai

Nincs kép- és videógeneráló képessége

Néha csak részleges feladatokat hajt végre, mielőtt megerősítést kérne.

A linkek összefoglalásában nem olyan átfogó, mint a ChatGPT.

Claude árak

Ingyenes

Pro : 20 USD/hó felhasználónként

Max: 100 USD/hó felhasználónként

Claude értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (55+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (20+ értékelés)

Mit mondanak a felhasználók Claude-ról

Ez a Capterra-áttekintés a következőket tartalmazza:

Segített a magánéletemben és a szakmai életemben is, hogy bővítette a tudásomat, megmutatta a valódi tanulási utat, rutinokat hozott létre és automatizálta a feladataimat.

6. Hugging Face (A legjobb nyílt forráskódú AI-fejlesztéshez és modellmegosztáshoz)

via Hugging Face

Képzelje el, hogy egy fintech chatbotot fejleszt, amelynek több nyelvet kell kezelnie, fel kell ismernie az ügyfelek üzeneteinek hangulatát, és valós idejű pénzügyi betekintést kell nyújtania.

Ahelyett, hogy hónapokat töltene a modellek nulláról történő betanításával, a Hugging Face segítségével gyorsan kiválaszthat egy előre betanított transzformátort, finomhangolhatja azt a saját adataival, és az Inference API-n keresztül telepítheti.

Ez az open source platform fejlesztőknek és szervezeteknek hozzáférést biztosít több ezer modellhez, AI eszközökhöz a modellek képzéséhez és bevezetéséhez, valamint egy együttműködő közösséghez, ahol megoszthatják és fejleszthetik az AI alkalmazásokat. A Hugging Face megkönnyíti a fejlett NLP, látás és generatív AI megoldások építését anélkül, hogy nagy infrastruktúrára vagy meredek tanulási görbékre lenne szükség.

A Hugging Face legjobb funkciói

Hozzáférés több mint 100 000 előre betanított modellhez NLP, számítógépes látás és generatív AI területén.

Tegye lehetővé az együttműködést a Model Hub és a Hugging Face Hub segítségével a modellek tárolásához és megosztásához.

Támogassa a finomhangolást és a telepítést olyan nyílt forráskódú könyvtárakkal, mint a Transformers, Datasets és Tokenizers.

Offer Spaces interaktív AI-alkalmazások létrehozásához és megosztásához, infrastruktúra-kezelés nélkül.

Valós idejű következtetések a Hugging Face Inference API-n keresztül a zökkenőmentes termelési integráció érdekében.

A Hugging Face korlátai

Nagy teljesítményű számítástechnikai erőforrásokat igényelnek a nagy transzformátor modellek

Tartalmaz potenciális adatkészlet- és modelltorzításokat, amelyeket enyhíteni kell.

Mutassa be a tanulási görbét a kezdőknek a fejlett funkciók bevezetésekor.

Hugging Face árak

Pro : 9 USD/hó felhasználónként

Csapat : 20 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 50 USD/hó felhasználónként

Hugging Face értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a felhasználók a Hugging Face-ről

Ez a G2-áttekintés a következőket tárta fel:

A legjobb dolog, ami valaha történt az AI közösséggel. A közösség modelleket ad hozzá és újrahasznosít. Segítsen nekünk a legjobb, ellenőrzött modellek beszerzésében, hogy kipróbálhassuk őket.

👀 Érdekesség: Az IBM Watsonja egy izgalmas előzetest készített a Morgan című horrorfilmhez, amelyben teljesen önállóan választotta ki a jeleneteket és állította össze a sorrendet.

7. Notion (A legjobb all-in-one munkaterület és AI-alapú termelékenység)

via Notion

Képzelje el, hogy egy csésze kávéval az asztalánál ül, és egy hosszú listát néz, amelyen azok a feladatok szerepelnek, amelyeket holnapig el kell végeznie. Összefoglaló jelentéseket kell írnia, e-maileket kell megfogalmaznia, és a csapata friss híreket vár tőle.

Ahelyett, hogy az alkalmazások között ugrálna, megnyitja a Notion alkalmazást. Percek alatt rendezetté válnak a jegyzetei, a jelentések rövid összefoglalókba sűrűsödnek, és az e-mail első vázlata készen áll a megosztásra.

Ez teszi a Notion-t olyan hasznossá. Olyan, mint egy ismerős jegyzetfüzet, de egy csendes, átgondolt asszisztenssel a belsejében. Segít lefordítani a dokumentumokat külföldi csapattársainak, kijavítani a javaslataiban szereplő ügyetlen mondatokat, és még ötleteket is ad, ha elakad.

A Notion legjobb funkciói

Összefoglalja a hosszú jelentéseket és a találkozók jegyzetét, hogy időt takarítson meg.

Fordítson dokumentumokat a globális csapatokkal való zökkenőmentesebb együttműködés érdekében.

Finomítsa a nyelvtant és a stílust a világosabb kommunikáció érdekében.

Gyors utasítások segítségével ötleteljen és készítsen posztokat, e-maileket és terveket.

Automatizálja a feladatlisták és adatbázisok frissítéseit a könnyű nyomon követés érdekében.

A Notion korlátai

A legjobb eredményt akkor érheti el, ha teljes mértékben kihasználja a Notion munkaterületet.

Az AI kiterjesztett használatához fizetős csomag szükséges.

Korlátozott offline hozzáférés

Notion árak

Ingyenes

Plusz : 12 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 24 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Notion értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 6700 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (2600+ értékelés)

Mit mondanak a felhasználók a Notionról

Ez a G2-áttekintés kiemelte:

A Notion AI, különösen az új találkozói jegyzetek funkciója, forradalmi változást jelent mindenki számára, aki önállóan vállalkozik. Olyan, mintha egy asszisztens vagy koordinátor ülne melletted a találkozókon, hogy rögzítse az összes fontos részletet és teendőt, miközben te teljes figyelmedet a találkozó résztvevőire fordíthatod.

8. Trello (A legjobb vizuális projekt szervezéshez és csapatmunkához)

via Trello

A Trello egy népszerű Kanban-alapú projektmenedzsment eszköz, amely segít a csapatoknak a feladatok szervezésében és a haladás vizuális nyomon követésében. Kártya- és táblás rendszerével az egyszerűségre törekszik, megkönnyítve a projektek tervezését, a felelősségek kiosztását és a munkafolyamatok nyomon követését.

A csapatok testreszabhatják a táblákat a folyamataikhoz, automatizálhatják a rutin műveleteket, és integrálhatják a Trellót a kedvenc eszközeikkel, mindezt úgy, hogy az együttműködés egyszerű és átlátható maradjon.

A Trello legjobb funkciói

Szervezze meg feladatait táblák, listák és kártyák segítségével, hogy áttekinthető legyen a projekt.

Automatizálja az ismétlődő műveleteket a Butler automatizálási funkcióval.

Testreszabhatja a munkafolyamatokat címkékkel, szűrőkkel és Power-Upokkal.

Tegye lehetővé az együttműködést megjegyzésekkel, fájlmellékletekkel és valós idejű frissítésekkel.

Hozzáférés a Trello-hoz asztali számítógépen és mobilon a projektmenedzsmenthez útközben

A Trello korlátai

Fejlett jelentéskészítés és beépített időkövetés hiánya

Korlátozott skálázhatóság nagy, összetett projektek esetén

Korlátozott offline funkcionalitás

Trello árak

Ingyenes

Standard : 5 USD/hó felhasználónként

Prémium : 10 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 17,50 USD/hó felhasználónként

Trello értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 13 700 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 23 600 értékelés)

Mit mondanak a felhasználók a Trello-ról

Ez a G2-áttekintés megosztotta:

A Trello segített jobban megszervezni a személyes ügyeimet. Például egy blogger megosztotta az AI Trello tábláját. Ezzel a táblával rengeteg időt spórolok; természetesen ez az illető munkájának eredménye, de a Trello lehetővé tette, hogy megossza kiváló munkáját.

9. Slite (A legjobb a fókuszált, rendezett csapat tudásbázis felépítéséhez)

via Slite

A csapatok növekedésével nő a szétszórt dokumentumok és félig elveszett beszélgetések zűrzavara is. A Slite nyugodt alternatívát kínál. Ez egy megosztott tér, ahol csapata írhat, szervezhet és információkat találhat anélkül, hogy elmerülne a rendetlenségben.

Az AI-alapú együttműködési eszközökkel ellentétben, amelyek mindent megpróbálnak csinálni, a Slite egy dologra koncentrál: segít a csapatoknak a tudás kezelésében és a közös döntéshozatalban.

Tiszta, határozott kialakítása megnehezíti a rendezetlen dokumentumok létrehozását, ami azt jelenti, hogy csapata kevesebb időt tölt formázással, és több időt fordíthat a fontos dolgok megosztására.

A Slite legjobb funkciói

Korlátlan számú dokumentumot hozhat létre és szervezhet meg egy együttműködési munkaterületen.

Használja az AI-alapú válaszokat és szerkesztési segítséget, hogy tudása mindig naprakész legyen.

Kövesse nyomon az elkötelezettséget a dokumentum- és munkaterület-elemzések segítségével.

Kezelje a vállalat egészének tudását egy erre a célra kialakított panelen.

Csatlakozzon olyan eszközökhöz, mint a Slack és a Google Drive, a zökkenőmentesebb munkafolyamatok érdekében.

A Slite korlátai

Nincs nyilvános API az egyéni integrációkhoz

Kevesebb adatbázis-szerű funkció, mint a Notionhoz hasonló feladatkezelő szoftvereknél

Slite árak

Standard : 10 USD/hó felhasználónként

Prémium : 15 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Slite értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (260+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (40+ értékelés)

Mit mondanak a felhasználók a Slite-ról

Ez a G2-áttekintés a következőket tartalmazza:

Az AI-alapú Ask keresőprogram nagyon ígéretesnek és jól megvalósítottnak tűnik. Gyönyörű, ami „szórakoztatóvá” teszi a dokumentáció írását és naprakészen tartását. A dokumentáció rendkívül jól sikerült.

10. Coda (A legjobb egyedi dokumentum-táblázatkezelő munkafolyamatok létrehozásához egy helyen)

via Coda

Egyes csapatok akkor dolgoznak a legjobban, ha nem kell választaniuk a dokumentum és a táblázat között. A Coda mindkettőt biztosítja – anélkül, hogy tabokat kellene váltania.

Az eszköz egy rugalmas, all-in-one dokumentum, ahol az írás, a tervezés, a számítás és az automatizálás egymás mellett él. Akár élő állapotfrissítésekkel ellátott tartalomnaptárat készít, akár termékfunkciók iránti igényeket követ nyomon egy megosztott felületen, a Coda alkalmazkodik az Ön stílusához, és nem fordítva.

Különösen hasznos azoknak a gyorsan változó csapatoknak, akiknek több kell egy statikus dokumentumnál, de nem akarnak egy hagyományos projektmenedzsment eszköz nehézkességét.

A Coda legjobb funkciói

Kombinálja a dokumentumokat, táblázatokat és interaktív nézeteket egy vásznon

Használja a csomagokat, hogy összekapcsolódjon olyan eszközökkel, mint a Gmail, a Slack és a Jira.

Egyszerű, kódolás nélküli logikával hozhat létre munkafolyamat-automatizálási szabályokat.

Adjon hozzá AI-blokkokat az íráshoz, összefoglalókhoz és ötletek generálásához.

Irányítsa a megosztást dokumentumzárral, rejtett oldalakkal és munkaterületi szerepkörökkel.

A Coda korlátai

Első használatkor a beállítás bonyolultnak tűnhet.

Az offline hozzáférés korlátozott.

Coda árak

Ingyenes

Pro : 12 USD/hó felhasználónként

Csapat : 36 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Coda értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (470+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (90+ értékelés)

Mit mondanak a felhasználók a Coda-ról

A Capterra értékelése a következőket emelte ki:

Az a könnyedség, amellyel bevonhatja csapattársait az élő együttműködésbe a tudásbázis, a szoftverfejlesztés vagy az értékesítést támogató tartalmak terén, először hozott valódi elkötelezettséget a tudásrendszer iránt a cégünknél.

👀 Érdekesség: A Smithsonian Institution mesterséges intelligenciát használ több millió digitalizált műtárgy átvizsgálásához, így rejtett kincsek is kereshetővé válnak, és a történelmi fényképek automatikusan címkézhetők.

Tiszteletre méltó említések: További hasznos ChatGPT projekt alternatívák

A bemutatott legjobb ChatGPT Projects alternatívák mellett léteznek más AI-alapú platformok is, amelyek segíthetnek a tartalomkészítésben és az automatizálásban.

Például a megfelelő AI-írási eszköz kiválasztása felgyorsíthatja a hirdetések, e-mailek és hosszú cikkek megírását, miközben megőrzi a márka konzisztenciáját.

Íme három további eszköz, amely hasznos lehet Önnek:

Jasper : Marketingcsapatok és tartalomkészítők számára készült, akik gyorsan szeretnének hirdetési szövegeket, e-maileket és blogbejegyzéseket szerkeszteni.

Writesonic : Segít a csapatoknak SEO-barát cikkek, termékleírások és közösségi média tartalmak készítésében.

Copy.ai : AI-sablonokat kínál termékötletek kidolgozásához, címsorok generálásához és kampányüzenetek megfogalmazásához.

A ClickUp a legjobb alternatíva, amire vártál.

Minden csapat másképp dolgozik, és bár a ChatGPT Projects értékes szervezést és kontextust biztosít az AI-alapú munkához, ez nem mindig elegendő a mai komplex projektek kezeléséhez.

A modern csapatoknak nem csak elszigetelt csevegésekre van szükségük: közös láthatóságra is szükségük van. A ClickUp pontosan ezt biztosítja! Ahelyett, hogy a csevegési szálak és a projektdokumentumok között ugrálna, a ClickUp egy helyen egyesíti az AI-alapú feladatkezelést, az együttműködést és a valós idejű jelentéstételt.

A ClickUp Brain Max segítségével a csapatok megkapják a szükséges kontextust, miközben automatizálják az ismétlődő feladatokat, nyomon követik a célokat és fejlett érvelést kínálnak.

Ha készen áll arra, hogy továbbfejlessze az AI-alapú projektmenedzsmentet és minden részleget összekapcsoljon, regisztráljon még ma a ClickUp-ra.