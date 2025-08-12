A 10 legjobb Microsoft Copilot alternatíva, amely megkönnyíti az életét és a munkafolyamatokat 2025-ben

Emlékszik még az AI előtti időkre? Őszintén szólva, én nem.

Szinte minden nap használom az AI-t e-mailek írásához, megbeszélések összefoglalásához és prezentációk készítéséhez.

A nagy nyelvi modelleken alapuló kedvenc mesterséges intelligencia eszközeim közül a Microsoft Copilot az egyik, amelyhez gyakran visszatérek – különösen akkor, ha más Microsoft 365 programokat használok.

A Microsoft Copilotnak azonban vannak hátrányai is. Nem kínál integrációt a Microsoft 365-ön kívüli eszközökhöz, és korlátozott támogatást nyújt a kódok és a humanizált szövegkimenetek generálásához. Az AI-technológia emellett lassú is lehet, mivel egyszerre csak korlátozott mennyiségű adatot tud feldolgozni (Excelben maximum 500 sornyi információt).

Ekkor kezdtem el kérdezni: van-e olyan Microsoft Copilot alternatíva (mesterséges intelligenciával), amelyet helyette használhatnék? Kollégáim kedvesek voltak és megosztották velem ajánlásaikat, én pedig összeállítottam a saját kutatásaimat, hogy egy végleges listát állíthassak össze.

Ebben az útmutatóban részletesen bemutatom a 10 legjobb Microsoft Copilot alternatívát, és ismertetem azok funkcióit, előnyeit, korlátait és árait.

Mit kell keresni egy Microsoft Copilot alternatívában?

A generatív mesterséges intelligencia technológiát tekintve a Microsoft Copilot nem rossz. De van néhány dolog, ami akadályt jelenthet a munkájában.

Például nem emlékszik a korábbi beszélgetésekre, és nem túl jó a kódírásban. Ráadásul írásos kimenete egyértelműen mesterséges intelligencia által írtnak tűnik (személyiség nélkül).

Tapasztalataim alapján azt javaslom, hogy inkább a Microsoft Copilot alternatíváit használja, amelyek a következő mesterséges intelligencia funkciókat kínálják.

Hosszú távú beszélgetési memória: A Microsoft Copilot esetében különösen zavaró volt, hogy nem tudta felidézni a több interakció során megosztott információkat. Az ideális mesterséges intelligencia asszisztensnek képesnek kell lennie releváns válaszok adására, miközben figyelembe veszi a korábbi csevegések során megosztott információkat.

Emberi válaszok: Az AI-eszközök arról híresek, hogy ismétlődő, algoritmikus módon reagálnak a kérdésekre. Mivel a Microsoft Copilotot tartalomkészítéshez használtam, a mechanikus válaszok nagy kihívást jelentettek számomra, és sok erőfeszítést kellett tennem annak érdekében, hogy a tartalmat folyamatosan emberibbé tegyem.

Személyre szabás: A Microsoft Copilotnak nincs személyisége. Tudom, hogy furcsa ezt mondani egy mesterséges intelligencia modellről, de az AI-asszisztensnek általában meg kell értenie az Ön egyedi írásstílusát, hangnemét és szókincsét, és képesnek kell lennie ezeket reprodukálni anélkül, hogy általánosnak tűnne.

Adatvédelem : A Forbes rámutatott, hogy a Microsoft azt állítja, hogy „ingyenes kereskedelmi adatvédelmet” kínál a Microsoft Entra ID-vel bejelentkezett üzleti felhasználóknak, biztosítva, hogy csevegési adataik ne kerüljenek mentésre és ne használják fel őket képzés céljára. Ez a védelem azonban nem terjed ki a Microsoft Copilot Pro egyéni felhasználóira.

Kódolási kompetencia: A Microsoft Copilot kódolási képességei nem konzisztensek. Bár hasznos javaslatokat tud adni, a kódban hibák vannak, és a kimenet minősége nagyban függ a fejlesztő pontos utasításadási képességétől.

Íme 10 alternatíva a Microsoft Copilot helyett, amelyeket érdemes kipróbálnia.

A 10 legjobb Microsoft Copilot alternatíva

1. ClickUp (A legjobb kontextusfüggő mesterséges intelligencia, amely összekapcsolja a projektjeit, feladatait, dokumentumait és csevegéseit)

Próbálja ki a ClickUp Brain-t Összefoglalja az üzenetsorokat, generáljon válaszokat, automatizálja a feladatokat és még sok mást a ClickUp Brain segítségével, a ClickUp beépített mesterséges intelligencia asszisztensével.

A ClickUp erőssége abban rejlik, hogy egy mindenre kiterjedő munkaalkalmazás. Az AI-alapú platformon egyesíti a projekteket, a tudást és a kommunikációt. Ezáltal kiváló megoldás nemcsak a feladatkezeléshez, hanem a tartalomkészítéshez és a munkafolyamatok automatizálásához is.

Rendszeresen használom feladatok létrehozására, kiosztására és nyomon követésére, valamint a csapatommal való projektmunkára. Olyan, mintha több különböző alkalmazást használnék, de egyetlen központi helyen, intuitív felülettel, ami most még könnyebbé vált a ClickUp mesterséges intelligenciájú asszisztensével, a ClickUp Brain-nel.

A ClickUp Brain segítségével a platform intelligens, testreszabott támogatást nyújt minden méretű csapatnak (akár egyfős csapatról is van szó). Az eszköz ezt villámgyors automatizálással és intelligens, emberközpontú válaszokkal éri el, amelyek a munkakörnyezetén alapulnak – gondoljon csak a ClickUp és a kapcsolódó alkalmazásokon belüli feladatokra, dokumentumokra és csevegésekre.

Kérje meg a ClickUp Brain-t, hogy javasoljon optimális feladat határidőket, és jobban rangsorolja a munkáját.

A Brain megérti a teljes munkakörnyezetét – a projekteket, a kollégákat, a dokumentumokat és a feladatokat egy helyen. Nemcsak a ClickUpból, hanem külső alkalmazásokból is, például a Google Drive-ból, a GitHubból, az OneDrive-ból, a SharePointból, sőt még az internetről is összegyűjti az adatokat, így alaposan megismeri a csapatát és a munkafolyamatokat, mielőtt válaszolna. A Copilot ugyan hatékony a Microsoft 365-ben, de általában csak abban az ökoszisztémában működik.

Párosítsa a ClickUp Automations szolgáltatással, és egy hatékony segédet kap, amely egyszerű kiváltó okok és feltételek alapján automatizálja az összes bosszantó, ismétlődő feladatot.

Összpontosítson a mély munkára, és hagyja a repetitív feladatokat a ClickUp Automations-ra!

De miért állna meg a reaktív szintnél? A ClickUp Autopilot Agents segítségével proaktív lehet – ezek az AI-alapú asszisztensek nem csak arra várnak, hogy megmondja nekik, mit tegyenek. Előre látják az igényeket, nyomon követik a késedelmes feladatokat, emlékeztetőket küldenek, és akár a nevében is elindítják a munkafolyamatokat, így a projektek tovább haladnak, miközben Ön a nagy képre koncentrálhat.

Például a Prebuilt ClickUp Auto-Answers Agent önállóan válaszolhat a csapata ismétlődő kérdéseire bármely ClickUp Chat csatornán, ezzel havonta több órát megtakarítva Önnek!

Használja a ClickUp AI Agents szolgáltatást – automatizálja a feladatokat, válaszoljon a kérdésekre, és végezzen el több munkát!

Mi a kedvenc részem? A ClickUp Brain segítségével ötleteket generálhat, cikkvázlatokat készíthet és tartalmakat írhat – ez teszi ideális mesterséges intelligencia tartalomkészítő eszközzé a legtöbb felhasználó számára.

💡 Profi tipp: A ClickUp Brain MAX, az asztali mesterséges intelligencia társad, lehetővé teszi, hogy a feladathoz legmegfelelőbb mesterséges intelligencia modellt válaszd (ChatGPT, Claude, Gemini és mások), miközben szorosan integrálódik a munkaterületedbe – a projektjeidbe, dokumentumaidba és csapattársaidba. A Microsoft 365 alkalmazásokban kiválóan teljesítő Microsoft Copilottal ellentétben a Brain MAX a ClickUp, a Drive, a GitHub és más alkalmazásokból is merít kontextust, így amikor a Talk to Text funkcióval beszél hozzá, pontosan tudja, mire utal. Váltson a legjobb mesterséges intelligencia modellek között a ClickUp alkalmazáson belül a Brain MAX segítségével.

Ezenkívül az olyan egyedi sablonok, mint a ClickUp Brainstorming Template, megkönnyítik az ötletek generálását és azok megvitatását a csapattal, így olyan teret teremtve, amely elősegíti az együttműködést és az innovációt.

Töltse le ezt a sablont Növelje kreativitását és tartson több közös brainstorming ülést a ClickUp Brainstorming Template segítségével.

A hatékonyság és az innováció jegyében tervezett sablon hatékonyan rögzíti az ötleteket és megkönnyíti a visszajelzések zökkenőmentes integrálását. Akár új termékeket dob piacra, rendezvényeket tervez, vagy egyszerűen csak kreativitását szeretné ösztönözni, a sablon olyan egyedi nézetekkel segíti csapatát a jobb teljesítmény elérésében, mint például:

List View az ötletek későbbi felhasználásra történő gyűjtéséhez

Idővonal nézet az ötletek prioritás és szükséges erőfeszítés szerinti rendezéséhez

Department View: dedikált brainstorming-tér létrehozása konkrét csapatok számára

Fázisok szerinti nézet az ötletek lépésről lépésre történő megtervezéséhez és végrehajtásához

Prioritások nézet a legfontosabb ötletek rangsorolásához, amelyekre koncentrálni kell

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

A ClickUp Brain teljes hozzáféréséhez fizetős előfizetés szükséges.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 5000 értékelés)

2. IBM Watson Studio (A legjobb többnyelvű mesterséges intelligencia eszköz fejlesztők számára)

az IBM Watson Studio- n keresztül

Imádom, ha sok lehetőség közül választhatok, ezért véleményem szerint az IBM Watson Studio az egyik legjobb alternatíva a Microsoft Copilot-hoz – ha fejlesztő vagy, persze.

Így működik: a platform egyesíti a nyílt forráskódú eszközöket (PyTorch, TensorFlow) az IBM kódalapú vagy vizuális adatelemző eszközeivel (Jupyter notebooks, R, Scala). Ezzel az egyik legjobb mesterséges intelligencia eszközzé válik a fejlesztők és elemzők számára mesterséges intelligencia modellek építéséhez, futtatásához és kezeléséhez.

A Watson Studio legjobb funkciói

Együttműködés a mesterséges intelligencia teljes életciklusa során, a fejlesztéstől a bevezetésig és a monitorozásig

Integrálja kedvenc keretrendszereivel, mint például a PyTorch, a TensorFlow és a scikit-learn, Python, R vagy Scala segítségével.

Automatizálja a modellek építését és takarítson meg időt, különösen, ha új még ebben a területen.

A Watson vizuális szerkesztőjével könnyedén tisztíthatja és formázhatja az adatokat.

Az IBM SPSS Modeler segítségével vizuálisan fejlesztheti a modelleket, így a mesterséges intelligencia mindenki számára elérhetővé válik.

Kövesse nyomon és javítsa a modell teljesítményét és méltányosságát a bevezetés után

A Watson Studio korlátai

A költségek a használattól függően változnak, mivel a Watson Studio egy felhőalapú szolgáltatás.

Az AI és az adattudományok elsajátítása még mindig kihívást jelenthet a teljesen kezdők számára, annak ellenére, hogy automatizálást kínálnak.

Fontolja meg az IBM Cloud ökoszisztémához való potenciális kötődést, mivel az integrálódik a nyílt forráskódú keretrendszerekkel.

A Watson Studio árai

Ingyenes

Professzionális: 1,02 USD/kapacitási egység-óra

Watson Studio értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (162 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

3. Tabnine (A legjobb mesterséges intelligencia asszisztens fejlesztőknek)

via Tabnine

A Tabnine lényegében egy mesterséges intelligenciával működő kódolási segédprogram, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy gyorsabban írjanak kódot azáltal, hogy javaslatokat tesz a következő kódsorokra. Olyan, mintha lenne valaki, aki jól ismeri a kódolási stílusát, és elvégezheti az összes unalmas, ismétlődő feladatot.

Ráadásul szinte minden programozási nyelvvel és kódszerkesztővel kompatibilis.

Ez teszi a Tabnine-t az egyik legjobb mesterséges intelligencia eszközzé a szoftverfejlesztés területén.

Az eredmények azonban nem mindig tökéletesek. A javaslatok minősége attól függ, hogy mennyire bonyolult a kód és mennyi információ áll rendelkezésre. Minél kevésbé bonyolult a kód, annál hatékonyabb a Tabnine.

A Tabnine legjobb funkciói

Kódok hatékony generálása és ismétlődő feladatok automatizálása

Mesterséges intelligenciával támogatott csevegés a fejlesztési folyamat során

Tapasztalja meg a stílusához és a projekt kontextusához igazított kódjavaslatokat!

A szellemi tulajdon védelme gondosan összeállított képzési adatok révén

A Tabnine korlátai

A kódjavaslatok minősége a kód összetettségétől és a rendelkezésre álló adatoktól függően változhat.

Az AI-eszközökre való túlzott támaszkodás ronthatja problémamegoldó képességeit.

Tabnine árak

Ingyenes

Pro: 12 USD/felhasználó/hónap (90 napig ingyenes)

Vállalati: 39 USD/felhasználó/hónap

Tabnine értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (40 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

4. ChatGPT (a legalkalmasabb emberhez hasonló válaszokhoz)

via ChatGPT

Emlékszem, amikor a ChatGPT először vált internetes szenzációvá – a LinkedIn-fiókom tele volt olyanokkal, akik kipróbálták (és nevettek a korai hallucinációin).

Már hónapok óta használom a ChatGPT-t (különösen a GPT-4 és 4o verziókat), és imádom a GPT áruházban elérhető sokféle bővítményt. Ez lehetővé teszi számomra, hogy a GPT-vel egyetlen felületen számos mesterséges intelligencia által generált feladatot elvégezzek, például új blogbejegyzést írjak, weboldal szövegeket készítsek, meglévő tartalmakat frissítsek, adatelemzéseket végezzek és kódomat teszteljem.

Az egyik funkciója, ami nagyon tetszik, hogy a Microsoft Copilottól eltérően képes megjegyezni a korábbi csevegéseket, és az emlékei alapján generálja a kimenetet.

De még mindig nehezen tudom elfogadni, hogy a promptok száma felhasználónként korlátozott. Tartalomkészítőként részletes promptokra van szükségem, a ChatGPT pedig korlátozza, hogy milyen mélyre mehetek. Amint elérem a korlátot, a GPT-4 átvált GPT-3.5-re, ami olyan, mintha egy PhD-vel való beszélgetésről egy túlterhelt és koffeinnel teli gyakornokkal való beszélgetésre váltanék.

Ha ez téged is zavar, vannak más ChatGPT alternatívák is, amelyek hasonló feladatokat tudnak elvégezni.

A ChatGPT legjobb funkciói

Végezzen el sokféle feladatot, a kérdéseire adott válaszoktól a kreatív szövegformátumok elkészítéséig.

Beszélgessen a GPT 4-gyel, és kérje meg, hogy végezzen adatelemzést, készítsen terveket és foglalja össze a nagy mennyiségű információt.

A GPT áruházban több száz felhasználók által beküldött bővítmény érhető el, amelyekkel nincs szükség promptok generálására.

A ChatGPT korlátai

A ChatGPT néha helytelen vagy félrevezető információkat generál, mivel nincs valós tapasztalata és a képzési adatokra támaszkodik.

A modell a képzési adataihoz hasonló elfogultságot mutathat, ami bizonyos célközönségek számára potenciálisan tisztességtelen vagy diszkriminatív eredményekhez vezethet.

A ChatGPT ingyenes verziója gyakran küzd a józan ész vagy a valós világ megértését igénylő feladatokkal, míg a GPT Plus jobban teljesít.

ChatGPT árak

Ingyenes

Plusz: 20 dollár/hó

Csapat: 25 USD/hó

ChatGPT értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (554 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (50 értékelés)

5. Claude (A legjobb tartalomcsapatok számára)

via Claude AI

A Claude AI alapvetően a ChatGPT városi unokatestvére. A mesterséges intelligencia íróasszisztens nagyon jó olyan feladatokban, mint blogbejegyzések írása, weboldalak szövegének megírása, cikkek összefoglalása, írások javítása, meglévő tartalmak frissítése, kérdések megválaszolása, sőt, még a kódolásában is segít.

A legjobb az egészben, hogy a Microsoft Copilottal ellentétben nem kell aggódnia a rendkívül hosszú vagy bonyolult kérések miatt – Claude kiváló beszélgetési memóriájával mindet képes kezelni. Úgy tűnik, valaki megette a manduláját.

De itt van, ahol szerintem Claude elmarad a Microsoft Copilottól: Claude jelenleg nem tud hozzáférni az internethez, így nem tud naprakész információkat találni Önnek, mint más mesterséges intelligencia eszközök.

A Claude legjobb funkciói

Ingyenes hozzáférés a legjobb mesterséges intelligencia asszisztens modellhez (Claude-2), amely az egyik leghatékonyabb nagy nyelvi modell.

Szerezzen 100 000 tokent, és dolgozzon összetettebb parancsokkal!

Bármilyen hosszúságú szöveget tömör összefoglalókba konvertálhat

Claude korlátai

Egyes versenytársaival ellentétben Claude nem fér hozzá és nem dolgozhat fel információkat a valós idejű webről.

A Claude-nak hiányoznak olyan funkciók, mint a képalkotás, az adatelemzés és a webes böngészés.

A nagy nyelvi modellekre épülő egyéb mesterséges intelligencia eszközökhöz hasonlóan a Claude is olyan szövegeket generálhat, amelyek nem feltétlenül pontosak, és tényellenőrzést igényelnek.

Claude árak

Ingyenes

Pro: 20 USD/hó

Csapat: 25 USD/hó

Claude értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (22 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

6. Simplified (a legjobb tartalom sablonokhoz)

via Simplified

Ha marketingcsapata Microsoft Copilot alternatívát keres, a Simplified az ideális mesterséges intelligencia asszisztens a munkahelyére.

Lenyűgözött a hatalmas AI-sablon gyűjteményük, amely íráshoz, képekhez, tervezéshez, szerkesztéshez és videók készítéséhez használható. Az egyetlen hátrány, hogy túl sok különböző eszköz áll rendelkezésre, ami első alkalommal használók számára túlnyomó lehet.

Egyszerűsített legjobb funkciók

Egyetlen intuitív felületen teljesítheti sokféle kreatív igényét, az AI-alapú írástól a videószerkesztésig.

Dolgozzon együtt csapatával, és takarítson meg időt a valós idejű visszajelzésekkel és szerkesztéssel.

Tartsa fenn a márka egységes arculatát az összes platformon a tervezési, videó- és szövegírási sablonok gyűjteményével.

Egyszerűsített korlátozások

Az AI írási asszisztens néha nem tökéletes eredményeket produkál, ezért emberi beavatkozásra van szükség.

Az eszközkészlet széles körű, de egyes funkciók nem rendelkeznek a speciális mesterséges intelligencia eszközök mélységével.

Egyszerűsített árazás

Pro: 9 USD/hó

Simplified: 24 USD/hó

Egyszerűsített értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (4,5 ezer értékelés)

Capterra: 4,7/5 (256 értékelés)

7. Writesonic (a legjobb SEO-íráshoz)

via Writesonic

A SEO-központú mesterséges intelligencia által támogatott szövegírás terén kevés eszköz tud felvenni a versenyt a Writesonic-kal.

Az AI írási asszisztens az egyik legjobb Microsoft Copilot alternatíva a SEO blogbejegyzések írásához, és a velem együtt dolgozó SEO szakemberek körében is nagyon jó értékelést kapott.

Míg egyes eszközök olyan vállalati zsargonnal bombáznak, mint „átfogó megértés, jövőbiztos méretezhetőség”, a Writesonic sokkal inkább emberhez hasonló módon működik. És blogokon kívüli tartalomformátumokhoz is jól használható.

A Writesonic egy fejlett csevegőrobotot is kínál, a Chatsonicot, amely kiválóan alkalmas képekhez és trend témák felfedezéséhez. A platform intuitív felülettel is rendelkezik.

Ha azonban más írásbeli követelményei vannak, akkor fontolóra veheti néhány Writesonic alternatíva áttekintését.

A Writesonic legjobb funkciói

Hozzáférhet egy hatalmas tartalom sablonokból álló könyvtárhoz, amely különböző tartalomtípusokat tartalmaz, és egyszerű utasításokkal testreszabott tartalmakat hozhat létre.

Töltse fel a márka hangjának mintáit, hogy a generált tartalom összhangban legyen a márka hangjával.

A beépített plágiumellenőrzővel automatikusan ellenőrizheti a tartalom eredetiségét (bár további ellenőrzések is ajánlottak).

Egyszerűsítse munkafolyamatait az AI eszköz integrálásával olyan platformokba, mint a Zapier és a WordPress.

Kapjon választ kérdéseire és generáljon kreatív válaszokat a Chatsonic segítségével, a Writesonic beszélgető AI eszközével.

Bármilyen fájlformátummal kommunikálhat, beleértve a képeket, PDF-eket, weboldalakat és akár hangfájlokat is.

A Writesonic korlátai

A platform kiterjedt funkcióinak kezelése kihívást jelenthet.

A teljesítmény változó lehet, mivel az AI írási asszisztens felhőalapú (bár ez nem visszatérő probléma).

Writesonic árak

Ingyenes

Chatsonic: 12 dollár

Egyéni: 16 dollár

Standard: 79 USD

Writesonic értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (1,9 ezer értékelés)

Capterra: 4,8/5 (2000+ értékelés)

8. GitHub Copilot (a legjobb szoftverfejlesztő csapatok számára)

via GitHub

Ó, mi lenne egy programozó élete GitHub Copilot nélkül?

Sokszor hallani, hogy az AI átveszi a fejlesztők munkáját, de a GitHub valószínűleg megmenti a fejlesztők munkáját attól, hogy túl unalmassá váljon! (Ezt a viccet egyik fejlesztő barátomtól hallottam. )

Így működik: az AI a kód kontextusa és az Ön által használt programozási nyelv alapján kódsorokat vagy akár teljes funkciókat javasol, miközben Ön gépel.

Képzelje el úgy, mintha egy magasan képzett kódolási partner segítene Önnek a ismétlődő feladatokban, javaslatokat tenne a fejlesztésekre, és még új kódolási mintákat is megtanulna.

Ha azt szeretné, hogy fejlesztője a problémamegoldásra koncentráljon, a GitHub Copilotja az AI-n keresztüli termelékenység mintapéldája. Ez teszi az egyik legjobb Microsoft Copilot alternatívává a programozók számára.

A GitHub Copilot legjobb funkciói

Takarítson meg időt az AI eszköz szakértelmével, amely releváns kódrészleteket javasolva gyorsítja a kódolást.

Dolgozzon különböző programozási nyelvekkel és keretrendszerekkel

Fedezzen fel új kódolási mintákat és megoldásokat intelligens javaslatok alapján.

A GitHub Copilot korlátai

Vigyázzon az AI-eszköz által generált eredmények minőségének és relevanciájának lehetséges eltéréseire!

Az AI-eszköz javaslatainak hatékony használatának elsajátítása kihívást jelenthet.

A GitHub Copilot árai

Ingyenes

Csapat: 4 USD/hó

Vállalati: 21 USD/hó

GitHub Copilot értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (138 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (21 értékelés)

9. IntelliCode (A legjobb intelligens kódolási javaslatokhoz)

via Intellicode by Microsoft

Az IntelliCode egy mesterséges intelligenciával működő kódírási asszisztens, amely elemzi a kódmintákat, hogy intelligens (ez a neve is mutatja!) javaslatokat adjon a kód kiegészítéséhez.

Alapvetően ez az eszköz tanul a kódjából, és javaslatokat tesz a sorok befejezésére vagy a kód formázására.

Ez az egyik legegyedibb Microsoft Copilot alternatíva, amely nagy értéket jelent a fejlesztői csapatok számára. Az általam ismert programozók imádják a tiszta felületét és a kódjavaslatait.

Az IntelliCode legjobb funkciói

Kapjon kontextusfüggő javaslatokat a kód optimalizálásához

Ismerje fel az ismétlődő mintákat, és javasoljon optimális megvalósításokat

Testreszabhatja az AI eszközt a kódolási preferenciáinak megfelelően.

Az IntelliCode korlátai

Fontolja meg az alternatív megközelítéseket teljesen új kódbázisokhoz

Számítson lehetséges pontatlanságokra a javaslatokban

Az IntelliCode árai

Ingyenes

IntelliCode értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (3,5 ezer+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (1,6 ezer+ értékelés)

10. Wipro Holmes (a legjobb az IT-munkafolyamatok automatizálásához)

via Wipro Holmes

A Wipro Holmes egy gépi tanulási platform, amely segít a vállalatoknak az üzleti folyamatok mesterséges intelligenciával történő automatizálásában.

De itt jön elő az AI-eszköz egyik legnagyobb előnye, ami a legjobb Microsoft Copilot alternatívák közé emeli: a Wipro Holmes képes előre jelezni és megelőzni a problémákat, mielőtt azok felmerülnének.

Megállapítottam, hogy meglehetősen jól kezeli a gyakori technikai problémákat, de nem mindig csodát tett a nem IT-problémák esetében. Ez egy niche AI eszközzé teszi, amely leginkább azoknak a vállalkozásoknak felel meg, amelyek csak IT-automatizálási megoldásra szorulnak.

A Wipro Holmes legjobb funkciói

Több mint 40 előre konfigurált megoldást kínál a felhasználóknak a gyakori asztali számítógépes, laptopos és szoftveres problémákra.

Válaszoljon kérdésekre és problémákra, és hozzon létre szolgáltatási jegyeket az AI-alapú beszélgető asszisztens segítségével.

Proaktív módon azonosítsa és kezelje a potenciális problémákat, mielőtt azok hatással lennének a felhasználói élményre, a prediktív karbantartás segítségével.

Szabadítsa fel az IT-személyzetet a komplex feladatok elvégzésére azáltal, hogy a felhasználók maguk oldják meg a problémákat.

A Wipro Holmes korlátai

Egyes funkciók optimális kihasználásához alapvető technikai ismeretekre lehet szükség.

Az előre konfigurált megoldások nem feltétlenül oldják meg az összes konkrét problémát.

A Wipro Holmes elsősorban a végfelhasználói IT-problémákra összpontosít, nem pedig az általánosabb üzleti folyamatokra.

A Wipro Holmes árai

Nem elérhető

Wipro Holmes értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nem elérhető

Ne csak használja az AI-t, hanem sajátítsa el!

A mesterséges intelligencia már nem a jövő zenéje – már most láthatjuk, hogy különböző iparágakban dolgozó csapatok használják, és mindenki imádja!

Miért ne tennék? Megfelelő képzéssel a megfelelő, mesterséges intelligenciával rendelkező eszközök segíthetnek időt megtakarítani, javítani a termelékenységet és értelmesebb módon fokozni a csapatmunkát.

De mivel olyan sok mesterséges intelligencia eszköz van a piacon, fontos, hogy először kutasson és határozza meg pontos igényeit. Az én esetemben rájöttem, hogy a Microsoft Copilot nem ideális az összes munkámhoz, mert a Microsoft 365 ökoszisztémán kívül csak korlátozottan használható.

Azt akartam, hogy az AI-asszisztensem segítse a tartalomkészítést, a csapatommal való együttműködést és a napi feladatok hatékonyabb kezelését. Miután kipróbáltam számos különböző AI-eszközt (beleértve a Microsoft Copilotot is), megtaláltam a számomra tökéletes megoldást: a ClickUp-ot.

A ClickUp Brain segítségével mindig csak néhány parancsra van szükségem ahhoz, hogy ötleteket alkossak és azokat megvitassam a csapatommal. Itt ingyenesen kipróbálhatja, és megnézheti, hogy Önnek is megfelel-e!