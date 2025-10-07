A legjobb Miro Design Thinking sablonok, amelyeket ma kipróbálhat

A workshopok célja az ötletek előmozdítása, nem pedig a stressz. Azonban aki már vezetett ilyet, az tudja, hogy mi a helyzet: az előző este ügyfélhívásokkal, projekt határidőkkel kell foglalkozni, és hirtelen pánikba esik: „Hol van az empátia térkép sablon?” „Ki készíti el a táblát?” „Van egyáltalán sprint tervünk?”

Ezért fontosak a sablonok. Megkönnyítik a beállítást, így Ön a problémák megoldására koncentrálhat, nem pedig a jegyzetek formázására.

Ebben a blogban bemutatjuk a legjobb Miro design thinking sablonokat, amelyekkel strukturáltan indíthatja el műhelymunkáit, majd megmutatjuk, hogyan lépnek egy lépéssel tovább a ClickUp sablonok, amelyek a műhelymunkák során szerzett ismereteket projektekbe, ütemtervekbe és eredményekbe alakítják át.

Mi teszi jóvá a Miro tervezési sablonokat?

Mi teszi tehát ideális Miro design thinking sablont? Keressen olyat, amely:

Segít a csapatoknak egyértelmű struktúrával és folyamatokkal végigvezetni az összes design thinking szakaszt.

Testreszabható utasításokkal, keretekkel és szakaszokkal alkalmazkodik az Ön igényeihez.

Javítja az olvashatóságot vizuális hierarchiával, egységes formázással, színekkel, betűméretekkel és vizuális elemekkel, például ikonokkal, képekkel és hangulatjelekkel.

Használja ki a platform együttműködési eszközeit, mint például a post-it cetlik, a szavazás és az időzítők, hogy növelje a részvételt.

Helyet biztosít az összehasonlításhoz és a képzési visszajelzésekhez , így a csapatok hatékonyabban csoportosíthatják az ötleteket.

Kontextusbeli hivatkozásokat, például valós projektadatok, felhasználói személyiségek és kutatási eredmények hozzáadásával támogatja a döntéshozatali folyamatot.

A Miro design thinking sablonok áttekintése

A legjobb ingyenes Miro sablonok a design thinkinghez

Fedezzük fel a Miro design thinking sablonokat és azok legfontosabb jellemzőit.

1. Miro tervezési brief sablon

via Miro

Ez a tervezési brief sablon strukturált teret biztosít a csapatoknak, hogy kreatív projektekben egyeztessenek, mielőtt belevágnának a kivitelezésbe.

A fontos részleteket, mint például az ügyfél háttérinformációi, a márka irányelvei, a célok és a versenytársak, világos szakaszokba rendezi, amelyekhez mindenki hozzájárulhat. Ez megkönnyíti a követelmények előzetes rögzítését, csökkenti a későbbi félreértéseket, és biztosítja, hogy a tervezési munka összhangban legyen az üzleti igényekkel.

🌟 Miért fog tetszeni?

A projekt hatókörét és céljait a kezdetektől fogva tisztázza.

Kiemeli az ügyfelek elvárásait és a legfontosabb eredményeket.

A tervezési OKR-ek , a közönség és a verseny egy helyen láthatóak maradnak.

Csökkenti a oda-vissza kommunikációt azáltal, hogy központosítja a visszajelzéseket és a hozzászólásokat.

Kreatív csapatok számára egyetlen megbízható információforrást hoz létre.

📌 Ideális: Ügynökségek, szabadúszók és házon belüli tervezőcsapatok számára, akik szeretnék egyszerűsíteni a projektindítást és elkerülni a költséges átdolgozásokat.

2. Miro Design Sprint Kit sablon

via Miro

Ez a design thinking sablon a csapatoknak egy azonnal használható keretrendszert biztosít a gyors, strukturált innovációs workshopok lebonyolításához. Ahelyett, hogy a nulláról kezdené, egy világos, lépésről lépésre haladó teret kap, ahol feltérképezheti a kihívásokat, ötleteket generálhat, prototípusokat készíthet és visszajelzéseket gyűjthet a tervezésről.

Ezzel egyszerűen nyerhetünk vizuális betekintést, nyomon követhetjük a sprint napok során elért haladást, és összehangolhatjuk mindenki véleményét a következő legjobb lépésről.

🌟 Miért fog tetszeni?

Bevált sprint struktúrát biztosít, beállítási gondok nélkül.

Fókuszált tevékenységekkel gyorsítja a problémamegoldást.

Valós időben biztosítja a funkciók közötti csapatok összehangolását.

Segít komplex ötletek vizualizálásában térképek és vázlatok segítségével.

Támogatja a gyors tesztelést jelentős beruházások előtt.

📌 Ideális: Termékfejlesztő csapatok, startupok és innovációs vezetők számára, akiknek gyorsan kell validálniuk a workshopok tervezéséhez szükséges ötleteket és csökkenteniük kell a kockázatokat.

🧠 Érdekesség: A Stanford d.school segített bevezetni a design thinkinget az oktatásba és az üzleti életbe. Úgy vélték, hogy a kreatív problémamegoldást ugyanúgy tanítani kell, mint bármely más készséget, ahelyett, hogy kiváltságos keveseknek fenntartott tehetségként kezelnék.

3. Miro Remote Design Sprint sablon

via Miro

A Miro sablon úgy lett kialakítva, hogy segítse a szétszórt csapatokat a teljes sprintek lebonyolításában anélkül, hogy elveszítenék az együttműködést vagy a lendületet. A szokásos sprintkészletektől eltérően ez a sablon a távmunkához lett optimalizálva.

Strukturált gyakorlatokat, vizuális táblákat és beépített visszacsatolási ciklusokat kombinál, hogy mindenki időzónáktól függetlenül összhangban maradjon. A csapatok feltérképezhetik a kihívásokat, vázlatokat készíthetnek a megoldásokról, szavazhatnak az ötletekről és tesztelhetik a prototípusokat.

🌟 Miért fog tetszeni?

Kész teret biztosít vázlatok, térképek és storyboardok készítéséhez.

Integrálja a szavazási és visszajelzési folyamatokat a döntések gyorsításához.

A távoli csapatok elkötelezettségét és összehangoltságát biztosítja a sprint céljaihoz.

Megszünteti a sprint során több platform közötti váltogatás okozta káoszt.

📌 Ideális: Távoli munkavégzésre specializálódott csapatok, hibrid szervezetek és globális termékcsoportok számára, akiknek gyorsan kell reagálniuk.

4. Miro kritikus tervezési áttekintés prezentációs sablon

via Miro

Ez az alapvető eszköz egyszerűsíti a csapatok komplex tervezési projektjeinek bemutatását és értékelését. Strukturált folyamatot biztosít, a bevezetésektől és az összefoglalóktól kezdve a tervezési követelményekig, a folyamat lépéseiig és a legfontosabb eredményekig.

Tiszta, minimalista kialakítása biztosítja, hogy az érdekelt felek a diák formázása helyett a felülvizsgálat lényegére koncentrálhassanak.

🌟 Miért fog tetszeni?

Szekciókat kínál a találkozó napirendjéhez , a követelményekhez és az összefoglalóhoz.

Professzionális, mégis minimalista esztétikát biztosít az éles, zavaró tényezőktől mentes prezentációkhoz.

Segít a csapatoknak gyorsan összehangolni a kockázatokat, megoldásokat és a követendő legfontosabb lépéseket.

Óráknyi előkészítő munkát takarít meg, miközben a megjelenés kifinomult és egységes marad.

📌 Ideális: Termék-, mérnöki és tervezőcsapatok számára, akik felkészülnek az érdekelt felek általi felülvizsgálatokra, ügyfélprezentációkra vagy belső tervezési ellenőrzésekre.

5. Miro Design Thinking: Empatikus térkép sablon

via Miro

A Miro empátiatérkép-sablonja egy praktikus design thinking eszköz, amely segítségével mélyebb betekintést nyerhet a felhasználók igényeibe, érzelmeibe és viselkedésébe. Strukturált keretrendszeren keresztül vezeti a csapatokat, és kulcsfontosságú kérdéseket tesz fel arról, hogy a felhasználók mit gondolnak, éreznek, hallanak, látnak, mondanak és tesznek, valamint milyen nehézségeik és előnyeik vannak.

Ez a holisztikus szemlélet empatikusabb, emberközpontú tervezési döntéseket tesz lehetővé, és biztosítja, hogy a csapatok közös, mélyreható felhasználói megértés alapján működjenek együtt.

🌟 Miért fog tetszeni?

Strukturált kérdéseket tartalmaz, amelyek feltárják a rejtett motivációkat, frusztrációkat és lehetőségeket.

Segít a csapatoknak túllépni a feltételezéseken és igazolni a valódi felhasználói perspektívákat.

Erősíti az együttműködést azáltal, hogy összehangolja az érdekelt feleket a felhasználói igényekkel.

Bevált design thinking tevékenységet kínál a Voltage Control által tervezett mentális modellekhez.

📌 Ideális: UX-kutatók, tervezők, termékfejlesztő csapatok és facilitátorok számára, akik empatikus döntéshozatalt szeretnének megvalósítani, és olyan megoldásokat szeretnének kidolgozni, amelyek rezonálnak a felhasználókkal.

🔍 Tudta? A design thinking egyik leghíresebb példája az Airbnb-től származik. A kezdeti időkben nem kaptak foglalásokat. Ezért az alapítók meglátogatták a házigazdákat, javítottak a fotókon, és közvetlenül beszéltek a felhasználókkal. Ez az egyszerű váltás – a technológia-központú megközelítésről a felhasználó-központú megközelítésre – segített megfordítani az üzletet.

6. Miro tervezési rendszer komponensek sablon

via Miro

A Miro sablonja vizuális irányító központként szolgál a tervezési rendszer kezeléséhez. Együtt hozza össze a tervezőket, fejlesztőket és termékmenedzsereket.

Ezzel könnyen nyomon követhető a komponensek állapota, a verziótörténet és az átadás részletei valós időben. A dokumentációt, a specifikációkat, a tervezési linkeket és a kódhivatkozásokat pontosan ott tárolhatja, ahol a csapatának szüksége van rájuk.

🌟 Miért fog tetszeni?

Ötvözi a strukturált adatokat (a Miro Tables segítségével) a vizuális kontextussal.

Előre betölti a munkaterületet olyan kulcsfontosságú mezőkkel, mint a komponens neve, kategória, állapot, tervező, fejlesztő és verzió.

Lehetővé teszi a valós idejű együttműködést ugyanazon a táblán, így a frissítések azonnal megjelennek.

📌 Ideális: Design vezetők, UX/UI csapatok, termékmenedzserek és mérnöki csoportok számára, akik szeretnék központosítani a komponensek referenciáit, racionalizálni a verziókezelést és megszüntetni a különböző eszközök közötti káoszt.

7. Miro tervezési folyamatábra sablon

via Miro

Ez a sablon világos és logikus folyamatban vázolja fel a tervezési utat, az ötletektől a megvalósításig. Ismerős folyamatábra-szimbólumokat használ, például téglalapokat a cselekvésekhez és rombuszokat a döntésekhez.

Ezenkívül segít a tervezési folyamat minden lépésének feltérképezésében, a felhasználói kutatási módszerektől és a prototípusok készítésétől a tesztelésig és a véglegesítésig. Az intuitív elrendezés lehetővé teszi a nagy kép láthatóságát, miközben teret hagy a finom részletek és az iterációk számára.

🌟 Miért fog tetszeni?

Vizuális tervet nyújt, amely végigkíséri a grafikai tervezési munkafolyamatot az elejétől a végéig.

Szerkessze az alakzatokat, színeket és összekötőket, hogy azok illeszkedjenek a projekt stílusához.

Fájlokat, vázlatokat vagy linkeket közvetlenül beágyazhat a folyamatba.

📌 Ideális: Design stratégák, UX/UI csapatok, termékmenedzserek és innovációs tanácsadók számára, akik absztrakt módszereket szeretnének látható munkafolyamatokká alakítani.

8. Design Sprint Retrogram sablon

via Miro

A design thinking sablon egy világos és vonzó teret hoz létre a sprint lezárásához, ahol átgondolhatja, mi működött jól és hol lehetne javítani.

Útmutatóként szolgáló retrospektív táblaként kialakítva, strukturált, színes szakaszok segítségével segíti a betekintések megosztását.

🌟 Miért fog tetszeni?

Vezesse át a csapatokat egy fókuszált, egyórás retrospektíván, meleg fogadtatással, rövid összefoglalóval és háromlépcsős reflexióval: Magas pontok, Alacsony pontok, Kívánságok

Fedezze fel az alapvető dimenziókat, mint például a sprint formátum (távoli vs. offline), a csapatdinamika és a sprint eredményei (célok, megoldások, tesztelés).

Tartalmaz beágyazott moderátori jegyzeteket a táblán, amelyek kiválóan alkalmasak az első retrospektívákhoz, de könnyen eltávolíthatók, ha már megismerkedett velük.

📌 Ideális: Design sprint facilitátorok, vagy bárki, aki sprintet zár, és folyamatos fejlesztést szeretne elérni.

💡 Profi tipp: Próbálja ki a „mi lenne, ha nem” tesztet. Válasszon ki egy tábla felületén szereplő feltételezést, például „a felhasználók a legolcsóbb opciót akarják”, és fordítsa meg: „mi lenne, ha nem így lenne?” Ez arra készteti a csapatot, hogy új szemszögeket vizsgáljon meg, és olyan megoldásokat fedezzen fel, amelyek egyébként elkerülnék a figyelmét.

Melyek a Miro sablonok korlátai?

A Miro rugalmassága erőssége, de vannak hátrányai is. Ezek azok a korlátozások, amelyekkel valószínűleg a valós munkafolyamatokban találkozni fog:

Hitelalapú korlátozásokat alkalmaz: A sablonok használatát és az interaktív funkciókat korlátozó hitelrendszerrel korlátozza az együttműködést.

Korlátozza a sablonok testreszabását: Megakadályozza a fejlett sablonok létrehozását és módosítását az ingyenes vagy kezdő csomagokban.

Teljesítménybeli szűk keresztmetszeteket okoz: A késleltetés és a lassú teljesítmény miatt lassítja az együttműködést a komplex, sablonokkal teli táblákon.

Korlátozott automatizálási lehetőségek: Ismétlődő feladatok és tervezési szakaszok esetén manuális beavatkozásra van szükség, minimális automatizálási lehetőségekkel.

Erősen függ az internetkapcsolattól: megszakítja a tervezési munkát, mivel alig vagy egyáltalán nem rendelkezik offline funkciókkal a távoli csapatok számára.

Adminisztratív terhet jelent: A hitelhasználat, a táblák korlátai és a terv korlátozásainak folyamatos figyelemmel kísérése szükséges.

💡 Profi tipp: Mindig fogalmazza át a kihívásokat „Hogyan tudnánk…” kérdésekre. Például ahelyett, hogy „A regisztrációs folyamat zavaros”, kérdezze meg: „Hogyan tudnánk a regisztrációt egyszerűbbé tenni?” Ezzel a brainstorming nyitott marad, és megakadályozza, hogy a csapatok túl korán szűk megoldásokra szegeződjenek.

ClickUp alternatívák a Miro sablonokhoz

A Miro segít gyorsan elindítani a workshopokat, de az igazi kihívás a post-it cetlik után jön.

Túl gyakran előfordul, hogy a remek ötletek elvesznek a képernyőképekben vagy a szétszórt táblákon, amelyeknek nincs egyértelmű tulajdonosa. Itt jön be a ClickUp for Design, a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás, amely a brainstorming üléseket megvalósítható projektekbe alakítja.

Az önálló táblákkal ellentétben a ClickUp a workshop eredményeit közvetlenül összekapcsolja a feladatokkal, dokumentumokkal, ütemtervekkel és sprintekkel. Nem csak ötleteket gyűjt, hanem ugyanazon a felületen épít, kioszt és megvalósít is.

Miro sablonok vs. ClickUp sablonok: Mi a különbség?

A Miro segít elindítani a workshopokat táblák, post-it cetlik és keretrendszerek segítségével. A ClickUp még egy lépéssel tovább megy, és ezeket az ötleteket feladatokhoz, ütemtervekhez, automatizálásokhoz és eredményekhez kapcsolja.

Funkció Miro sablonok ClickUp sablonok Elsődleges fókusz Brainstorming és ötletelés Végrehajtás és megvalósítás Legalkalmasabb Empátia feltérképezése, tervezési sprintek, retrospektívák Az ötletek feladatokká, dokumentumokká, projektekké és ütemtervekké alakítása Együttműködés Öntapadós jegyzetek, szavazás, megjegyzések Valós idejű feladatok, tulajdonosok, állapotok, automatizálások Integráció a Workflow-val A táblán végződik Közvetlenül kapcsolódik a projektekhez és a műveletekhez Érték Vizuális kreativitás Teljes körű projektvégrehajtás

🧠 Gondoljon rá így: a Miro segít elképzelni, mit kell megvalósítani. A ClickUp segít azt valóban megvalósítani.

Íme néhány a legjobb ClickUp sablonok közül a tervezési gondolkodáshoz:

1. ClickUp tervezési ötletelési sablon

Ingyenes sablonok Hozzon létre egy központi hubot a tervezési ötletek brainstormingjához a ClickUp Design Ideation Template segítségével.

A ClickUp Design Ideation Template központi csomópontként szolgál, amely a kreatív gondolkodást kézzelfogható projekt lendületbe fordítja. Összpontosítja az ötletelési technikákat azáltal, hogy teret biztosít a brainstorminghoz, az ötletek rangsorolásához és a haladás nyomon követéséhez.

Ráadásul, mivel a ClickUp része, automatizálási funkciókat, AI-támogatást, feladatkiosztást és függőségeket is kapsz, hogy a legjobb ötleteidet megvalósíthasd.

🌟 Miért fog tetszeni?

Nyitott és Befejezett segítségével, hogy a csapatok tudják, mi van folyamatban és mi következik. Ossza fel a munkát szakaszokra a ClickUp egyéni feladatállapotok , példáuléssegítségével, hogy a csapatok tudják, mi van folyamatban és mi következik.

Címkézze az attribútumokat, például a témákat, hogy jobban átlássa az egyes ötleteket a ClickUp egyéni mezők segítségével.

Indítsa el gyorsabban a brainstormingot a beépített Bevezető útmutató segítségével.

A Design Ideation Diagram segítségével áttekintheti a teljes képet, és feltérképezheti a struktúrát.

✏️ A ClickUp a gyakorlatbanA kreatív csapatok gyakran használják ezt a sablont, hogy brainstorming során rögzítsék a nyers ötleteket, majd azokat megvalósítható feladatokká finomítsák. Például egy termékmenedzser ötletelési ülést tarthat, minden ötletet a ráfordítás és a hatása szerint címkézhet, majd a legígéretesebbeket közvetlenül a tervezőknek vagy fejlesztőknek rendelheti hozzá.

📌 Ideális: Kreatív csapatok, termékmenedzserek, UX/UI szakemberek és innovációs tanácsadók számára.

💡 Profi tipp: A workshop lebonyolítása csak a kezdet. Az eredményeket is világosan dokumentálnia kell. Itt egy rövid bemutató arról, hogyan használhatja a ClickUp mesterséges intelligenciáját a dokumentáció egyszerűsítéséhez:

2. ClickUp Squad Brainstorm sablon

Ingyenes sablonok Rendezze ötleteit megvalósítható feladatokká a ClickUp Squad Brainstorm sablon segítségével.

A ClickUp Squad Brainstorm Template az a hely, ahol a csapat kollektív energiáját megvalósítható ötletekké alakíthatja. Segít gyorsan rögzíteni a gondolatokat, áttekinthető módon rendszerezni őket és összehangolni a prioritásokat.

Két különböző nézetet is kapsz különböző konfigurációkban, beleértve a Team Work Canvas és a Getting Started Guide nézeteket, hogy hatékonyabban kezdhess neki a munkának.

🌟 Miért fog tetszeni?

Tartsa rendezett állapotban az ötleteket olyan egyéni státuszokkal, mint Javasolt , Felülvizsgálat alatt és Jóváhagyva , hogy mindenki tudja, hol tart az egyes ötletek.

Használja az egyéni mezőket az ötletek tulajdonosainak, a potenciális hatásoknak és a becsült erőfeszítéseknek a nyomon követéséhez.

Gyorsítsa fel a munkameneteket a beépített utasításokkal és a Squad Brainstorm Board View funkcióval a vizuális együttműködés érdekében.

✏️ A ClickUp a gyakorlatbanA marketingcsapat ezt a sablont használhatja kampánytervezéshez – kezdve a nyers ötletek áradatával, azok tulajdonosok szerinti címkézésével, majd „nagy hatással/kis erőfeszítéssel” szűrésével, hogy kiválassza a megvalósításra érdemes kampányokat.

📌 Ideális: Termékfejlesztő csapatok, marketingcsapatok, innovációs csoportok és többfunkciós projektcsoportok számára.

3. ClickUp empátia térkép fehér tábla sablon

Ingyenes sablonok Térképezze fel ügyfelei igényeit a ClickUp Empathy Map Whiteboard Template sablon segítségével.

A ClickUp Empathy Map Whiteboard Template segít a csapatoknak mélyebb betekintést nyerni az ügyfelekbe azáltal, hogy gondolatokat, érzéseket, cselekedeteket és problémákat egyetlen, közös térben térképez fel.

Workshopok, brainstorming ülések vagy távoli együttműködések számára készült, hogy az érdekelt felek összhangba hozzák azt, amit az ügyfelek valóban igényelnek és értékelnek. Az Empathy map sablon segítségével azonosíthatja a termékek, szolgáltatások és üzenetek fejlesztésének lehetőségeit is, összekapcsolva a problémákat a potenciális előnyökkel.

🌟 Miért fog tetszeni?

Összegezze az ügyfelek véleményét hat egyértelmű szakaszban: Gondolkodás és érzés , Látás , Hallás , Beszéd és cselekvés , Fájdalom és Nyereség .

Használja az egyes szakaszokban található útmutatókat, hogy a workshopok során mélyebb, értelmesebb beszélgetésekre ösztönözze a résztvevőket.

Összpontosítsa csapatát egy központi Ügyfélprofil szakasszal, hogy a személyiségadatok mindig szem előtt legyenek.

✏️ A ClickUp működése Egy UX-kutató távoli műhelymunkát szervezhet, ahol a résztvevők minden szakaszba bejegyzik észrevételeiket, majd témák szerint címkézik őket. Később ezek az észrevételek prioritás szerinti feladatokká alakulnak át a tervezőcsapat számára – mindezt anélkül, hogy elhagynák a táblát.

📌 Ideális: Marketingcsapatok, UX/UI tervezők, termékmenedzserek, startupok és szolgáltató csapatok számára.

💡 Hogyan lehet sablonokkal design thinking workshopot tartaniA design thinking workshopok tartása nem feltétlenül olyan, mint macskákat terelgetni. A sablonok megadják az alapot, így Ön a logisztika helyett a kreativitásra koncentrálhat. Íme a folyamat: A tábláról a megvalósításig → A ClickUpban rendeljen tulajdonosokat, határidőket, és kapcsolja össze a feladatokat az ütemtervekkel. Válassza ki a keretrendszert → Empatikus térkép, sprint készlet vagy folyamatábra a célja alapján Készítse elő a terepet → Használjon útmutatásokat a bemutatkozások, kihívások és alapszabályok irányításához. Valós idejű együttműködés → A post-it cetlik, a szavazás és a csoportosítás biztosítják a pontos összehangolást. Összegezze a megállapításokat → Foglalja össze a legfontosabb témákat, és alakítsa azokat cselekvési pontokká.

4. ClickUp felhasználói személyiség sablon

Ingyenes sablonok Készítsen részletes ügyfélprofilokat a ClickUp User Persona Template sablon segítségével.

A ClickUp felhasználói személyiség sablon segítségével vizualizálhatja és rendszerezheti a részletes ügyfélprofilokat, hogy azok alapján hozza meg termékei, marketingje és szolgáltatásai kapcsán a döntéseit.

Egyértelmű, együttműködésen alapuló teret biztosít, ahol megismerheti felhasználóit, megtudhatja, mi érdekli őket, és hogy csapata hogyan tud hatékonyan reagálni. A design thinking sablon kiválóan alkalmas a tervező, marketing, termékfejlesztő és ügyfélszolgálati csapatok közötti funkciók közötti együttműködésre.

🌟 Miért fog tetszeni?

Térképezd fel a felhasználói jellemzőket, személyes történeteket, motivációkat, problémákat és igényeket egyetlen, könnyen navigálható elrendezésben.

Használjon színkódolt szakaszokat és legenda segítségével gyors referencia és egyértelműség új ötletek brainstormingja során.

Tartsa Válaszunk stratégiáit közvetlenül az egyes személyiségekhez kapcsolva az azonnali cselekvési terv kidolgozása érdekében.

Adjon hozzá vizuális kontextust fotókkal és életrajzokkal, hogy emberibbé tegye az adatokat, és segítse a csapatokat a valódi felhasználók megértésében.

✏️ A ClickUp működéseA termékfejlesztő csapatok gyakran itt hoznak létre személyiségeket, majd azokat közvetlenül a backlogjukhoz kapcsolják. Például minden funkciókéréshez hozzárendelhető egy személyiség, így a csapat pontosan láthatja, hogy az adott funkció melyik ügyfél igényeit szolgálja.

📌 Ideális: Termékmenedzserek, marketingesek, UX/UI tervezők, értékesítési csapatok és startupok számára, akik minden döntésük középpontjában az ügyfelet szeretnék tartani.

🔍 Tudta? Az IDEO, az ügynökség, amelyet gyakran a design thinking népszerűsítésével hoznak összefüggésbe, az első Apple egeret mindennapi anyagok, például golyóstollak és vajdobozok prototípusainak felhasználásával építette meg. Kevésbé a kinézetére, inkább a használatának élményére koncentráltak.

5. ClickUp felhasználói folyamat sablon

Ingyenes sablonok A ClickUp felhasználói folyamat sablonjával azonosítsa a felhasználói élmény potenciális problémás pontjait.

A ClickUp felhasználói folyamat sablon egyértelmű, vizuális térképet ad a felhasználók által a termékkel vagy szolgáltatással való interakció során végigjárt lépésekről.

Az utat képernyőkre, fázisokra és döntési pontokra oszthatja. Ez azt jelenti, hogy azonosítja a szűk keresztmetszeteket, finomítja a felhasználói élményt, és összehangolja csapatát az optimális előrelépési útvonalon.

🌟 Miért fog tetszeni?

Vizualizálja a felhasználói út minden lépését színkódolt alakzatokkal a feladatok, műveletek és döntési pontok számára.

Fedezze fel a súrlódási pontokat és a fejlesztési lehetőségeket, mielőtt befektetne a fejlesztésbe.

Tartsa összehangolva az összes érdekelt felet egy egyszerű, megosztható diagrammal, amely minden csapatnál működik.

Adjon hozzá, mozgasson vagy frissítsen lépéseket valós időben a közös workshopok során.

✏️ A ClickUp a gyakorlatban Az UX-tervezők ezt használják a felhasználói bevezetési folyamat feltérképezésére. Gyorsan láthatják, hol lépnek ki az új felhasználók, majd ezeket a problémás pontokat feladatokként jelölik meg a fejlesztőknek, hogy javítsák a felhasználói élményt.

📌 Ideális: UX-tervezők, termékmenedzserek, marketingesek és fejlesztők számára, akik intuitív, hatékony és konverzióbarát felhasználói élményt szeretnének létrehozni.

6. ClickUp felhasználói tanulmányok sablon

Ingyenes sablonok Hozzon létre felhasználóközpontú termékeket és szolgáltatásokat a ClickUp felhasználói tanulmányok sablonjával.

A ClickUp felhasználói tanulmányok sablonja segít Önnek a felhasználói visszajelzések szervezésében, elemzésében és azok alapján történő cselekvésben egyetlen, strukturált felületen.

A válaszokat kategóriákba csoportosíthatja, például Felhasználói felület és Felhasználói élmény, és demográfiai adatok vagy forrás alapján címkézheti őket. Ezenkívül nyomon követheti, ki és mikor gyűjtötte az adatokat. Így gyorsan felismerheti a trendeket, prioritásokat állíthat fel a fejlesztésekhez, és megoszthatja a csapatával a megvalósítható ötleteket.

🌟 Miért fog tetszeni?

Címkézze a válaszokat felhasználótípus, korcsoport és forrás szerint a mélyebb betekintés érdekében.

Azonosítsa az ismétlődő problémákat vagy mintákat manuális válogatás nélkül.

Tartsa látható helyen a kutatók nevét, a dátumokat és az e-mail címeket a könnyű nyomon követés érdekében.

A visszajelzéseket közvetlenül feladatokká alakíthatja, megjelölve a felelősöket és a határidőket.

✏️ A ClickUp a gyakorlatban Egy kutatócsoport itt rögzítheti az összes felmérési választ, majd demográfiai adatok (pl. életkor vagy szerepkör) alapján szűrheti azokat, hogy azonosítsa a mintákat. Az így nyert betekintés azonnal prioritásként kezelhető termékfejlesztésekhez vezethet.

📌 Ideális: UX kutatók, termékmenedzserek, minőségbiztosítási csapatok és ügyfélélmény-szakértők számára.

Hallgassa meg egy valódi felhasználó véleményét:

Amikor új terméket dobunk piacra vagy promóciót indítunk, grafikai csapatunk a kreatív anyagokat a ClickUp-on keresztül küldi el, és ahelyett, hogy e-mailek és megbeszélések között kellene ide-oda váltogatni, egyszerűen közvetlenül a dokumentumra tudok megjegyzéseket fűzni, ami összességében hatékonyabbá és eredményesebbé teszi az egész folyamatot. Azt mondanám, hogy a megjegyzés funkció és a ClickUp könnyedén megtakarít nekem körülbelül 50% időt.

7. ClickUp használhatósági teszt sablon

Ingyenes sablonok Végezzen teszteket anélkül, hogy aggódnia kellene a munkafolyamat miatt, a ClickUp használhatósági teszt sablonjával.

A ClickUp használhatósági teszt sablon segít megtervezni, lebonyolítani és elemezni a használhatósági teszteket egy szervezett munkaterületen.

Nyomon követheti a résztvevőket, dokumentálhatja a megfigyeléseket és rögzítheti a visszajelzéseket minden tesztesethez. Ez azt jelenti, hogy gyorsan azonosíthatja a mintákat, felismerheti a használhatósági problémákat, és megoszthatja a csapatával a megvalósítható ötleteket.

🌟 Miért fog tetszeni?

Szervezze meg az összes tesztelési munkamenetet, résztvevőt és jegyzetet egy helyen, hogy könnyen hozzáférhessenek.

A világos, strukturált dokumentáció segítségével azonosítsa az ismétlődő használhatósági problémákat.

Az eredményeket azonnal megoszthatja más érdekelt felekkel, hogy gyorsítsa a tervezési döntéseket.

Tartsa konzisztensnek a tesztelési folyamatot a különböző projektek és termékek között.

✏️ A ClickUp működéseA tervezők gyakran csatolnak képernyőképeket és videókat a tesztelési munkamenetekről közvetlenül a feladatokhoz, így a fejlesztők könnyebben láthatják, hogy a felhasználók pontosan mivel küzdöttek és hogyan lehet ezt kijavítani.

📌 Ideális: UX-kutatók, termékmenedzserek és tervezők számára, akik strukturált, betekintésen alapuló használhatósági teszteket szeretnének végrehajtani.

🧠 Érdekesség: Herbert Simon 1969-ben mutatta be először a design thinking koncepcióját, amely szerint a strukturált, iteratív gondolkodásmód alkalmazható mindenféle komplex probléma megoldására, nem csak a vizuálisakra.

8. ClickUp használhatósági tesztelési terv sablon

Ingyenes sablonok A ClickUp használhatósági tesztelési sablon segítségével pontosan értékelheti a tervezés használhatóságát.

A ClickUp használhatósági tesztelési terv sablon segít a teljes tesztelési folyamat racionalizálásában.

A használhatósági teszt sablon segítségével dokumentálhatja megfigyeléseit, nyomon követheti az előrehaladást, és gyorsan elérhető módon tárolhatja az összes tesztel kapcsolatos anyagot. Ez megkönnyíti a használhatósági problémák feltárását, a trendek felismerését és a megvalósítható ajánlások megfogalmazását.

🌟 Miért fog tetszeni?

Tervezze meg és kezelje az összes tesztelési szakaszt egy szervezett helyen.

Rögzítsen strukturált módon kvalitatív és kvantitatív visszajelzéseket.

képzési szoftver segítségével gyorsabban azonosíthatja az ismétlődő használhatósági kihívásokat.

A jelentéseket azonnal megoszthatja, hogy felgyorsítsa a tervezési fejlesztéseket.

✏️ A ClickUp működéseA termék bevezetése előtt a minőségbiztosítási csapatok ezt a sablont használhatják a tesztelési ülések ütemezéséhez, a moderátorok kijelöléséhez és az eredmények nyomon követéséhez, így biztosítva, hogy minden használhatósági hiba kiszűrésre kerüljön a termék megjelenése előtt.

📌 Ideális: UX-kutatók, termékmenedzserek és tervezőcsapatok számára, akik ismétlődő, hatékony használhatósági tesztelési munkafolyamatot szeretnének.

9. ClickUp problémafelvetés sablon

Ingyenes sablonok A ClickUp problémamegállapítási sablon segítségével azonosítsa az ügyfelek problémáinak kiváltó okát.

A ClickUp problémamegállapítási sablon segít vizuális módon meghatározni, megérteni és kezelni a célcsoport legégetőbb kihívásait.

Segít Önnek a fontos ügyfélprofil-adatok, például a demográfiai adatok, a foglalkozás és a helyszín rögzítésében. Felbonthatja az ügyfelek céljait, az előttük álló akadályokat és az akadályok mögötti okokat. Ez biztosítja, hogy csapata a megfelelő problémák megoldására összpontosítson, olyan megoldásokkal, amelyek valóban megfelelnek az ügyfelek igényeinek.

🌟 Miért fog tetszeni?

Dokumentálja a legfontosabb ügyféladatokat egy külön profilszakaszban, hogy mindenki számára egyértelmű legyen a kontextus.

Határozza meg egyértelműen az ügyfelek céljait, hogy irányt mutasson a termék- vagy szolgáltatásfejlesztésnek.

Azonosítsa az akadályokat és azok kiváltó okait, hogy hatékonyan célozza meg a fejlesztéseket.

Hozzon létre egy egységes információforrást az ügyfelek problémáiról, amelyet könnyen megoszthat a csapatok között.

Használja felfedező műhelymunkákban, kutatási üléseken vagy stratégiai tervezés során az érdekelt felek összehangolása érdekében.

✏️ A ClickUp a gyakorlatbanA szolgáltatási tervezőcsapatok ezt a sablont használhatják az ismétlődő ügyfélszolgálati problémák keretezésére. A homályos panaszok helyett megragadják a „valódi problémát”, és mérhető célokhoz kötött megoldásokat találnak ki.

📌 Ideális: Termékmenedzserek, UX-kutatók, marketingcsapatok, startup-alapítók és szolgáltatástervező csapatok számára.

10. ClickUp Design Sprint sablon

Ingyenes sablonok Határozza meg a célokat és az érdekelt felek elvárásait a ClickUp Design Sprint sablon segítségével.

A ClickUp Design Sprint sablon segít a csapatoknak feltérképezni a problémákat, prioritásokat felállítani, és néhány nap alatt eljutni az ötletektől a bevált megoldásokig.

A feladatokat sprint szakaszok szerint szervezi, például térképezés, vázlatkészítés, prototípus-készítés és tesztelés, így mindenki összhangban és a terv szerint haladhat. Ez gyorsabb döntéshozatalt, pontosabb fókuszt és hatékonyabb együttműködést jelent a tervezési folyamat során. Használhatja személyes és távoli sprintekhez egyaránt.

🌟 Miért fog tetszeni?

Ossza fel sprintjét egyértelmű szakaszokra, minden napra külön feladatlistákkal.

Kövesse nyomon a haladást vizuálisan az olyan egyéni állapotokkal, mint Teendők , Folyamatban és Befejezve .

Feladatok kiosztása, prioritások meghatározása és jegyzetek hozzáadása, hogy mindenki ugyanazon az oldalon álljon.

Központosítsa a sprint fájlokat és erőforrásokat, hogy csapata mindent egy helyen elérhessen.

✏️ A ClickUp a gyakorlatbanA startupok gyakran használják ezt új termékötletek tesztelésére. Alig néhány nap alatt eljuthatnak a probléma megfogalmazásától a prototípus teszteléséig, és minden jegyzetet, betekintést és döntést egy helyen tárolhatnak.

📌 Ideális: Termékfejlesztő csapatok, UX/UI tervezők, startup alapítók és agilis csapatok, akik strukturált tervezési sprintet futtatnak.

🧠 Érdekesség: A design thinking „gyors kudarc” szemléletmódja a gyors tanulásra összpontosít. A gyors prototípus-készítés segít a csapatoknak korán visszajelzést kapni, így még mielőtt hónapokat pazarolnának el a rossz úton, irányt válthatnak.

Tervezze meg a tökéletes munkafolyamatot a ClickUp segítségével

A kiváló workshopok energiát adnak. De a megfelelő rendszer nélkül a post-it cetlik és vázlatok túl gyakran a falon maradnak. A ClickUp áthidalja a brainstorming és a kivitelezés közötti szakadékot, így fenntartva a lendületet.

A ClickUp segítségével csapata az empátia térképeket valódi felhasználói történetekké alakíthatja, a sprint ötleteket feladatlistákká alakíthatja, és mindenki számára láthatóvá teheti az ütemterveket, a felelősségi köröket és az eredményeket.

A ClickUp segítségével az inspiráció hatással bír. Kezdje el még ma ingyen! ✅

Gyakran feltett kérdések a Miro tervezési sablonjairól

A design thinking sablonok strukturált felületet biztosítanak a csapatoknak az ötleteléshez, az ötletek feltérképezéséhez és a megoldások teszteléséhez. Csökkentik az előkészítési időt és segítenek a workshopok fókuszáltan zajlani.

Igen, a Miro ingyenes kezdő sablonokat kínál, például empátia térképeket és sprint készleteket. A fejlett testreszabáshoz azonban fizetős csomag szükséges.

A Miro sablonok kiválóan alkalmasak workshopokhoz, de a ClickUp sablonok közvetlenül kapcsolódnak a feladatokhoz, dokumentumokhoz, ütemtervekhez és sprintekhez, így egyetlen platformon valósíthatja meg ötleteit.