Design OKR-példák a design célok eléréséhez

A tervezés kreatív munka. Képzelőerőt igényel, és azt jelenti, hogy a semmiből hozunk létre valamit. A tervezők kreatív emberek, akik egy kicsit magukból is beletesznek a munkájukba – eredményeik gyakran személyesek.

Ilyen munkák esetében furcsának tűnhet számszerű célok kitűzése. A „naponta 10 banner készítése” vagy a „weboldal esztétikájának javítása” nem sokat jelent. Azonban a haladás nyomon követéséhez, a teljesítmény méréséhez és a csapat tagjainak támogatásához megfelelő célokra van szükség.

Itt jöhet jól az OKR (Objectives and Key Results) keretrendszer. Nézzük meg, hogyan. De először is nézzük meg a háttérinformációkat.

Az OKR-ek megértése a tervezésben

Az OKR a célok és kulcsfontosságú eredmények rövidítése. Felvázolja, mit kell elérniük a tervezőcsapatoknak, és hogyan mérhető a teljesítményük. Íme egy egyszerű példa.

Cél: A weboldalon történő ügyfélélmény javítása

Főbb eredmények: Növelje a webhelyen töltött időt vagy csökkentse a kosár elhagyási arányt

Miért van szükségük az OKR-ekre a tervezőcsapatoknak?

Mivel a tervezés kreatív munka, a csapatok gyakran arra koncentrálnak, hogy az megfeleljen az ügyfélélmény, az akadálymentesség stb. alapvető követelményeinek. Ez azonban csak a kezdet. A jó OKR-ek sokkal több előnyt kínálnak, például:

Összhang az üzleti célokkal: Kereskedelmi projektekben a jó designnak az üzletet kell szolgálnia. Az OKR-ek segítenek a kreatív csapatoknak abban, hogy erőfeszítéseiket az üzleti célokhoz igazítsák.

Egyértelműség: A kreatív döntések meghozatala nehéz. Például hogyan dönti el a tervezőcsapat, hogy megváltoztatja-e a színpalettát vagy sem? Az OKR-ek segítenek egyértelművé tenni ezeket a döntéseket. Például, ha az OKR célja a felhasználói interakciók növelése, a tervezőcsapatok A/B teszteket futtatnak a különböző színpalettákon, és kiválasztják azt, amelyik megfelel a célnak.

Zökkenőmentes együttműködés: Ha nézeteltérés adódik, a tervezőcsapatok az OKR-eket használhatják döntéseik megalapozásához. Az OKR-ek biztosítják, hogy az egész csapat ugyanazon az állásponton legyen, és közös célok felé haladjon. Biztosítják, hogy a tervezési munkafolyamatok gyorsan és hatékonyan haladjanak.

Eredményorientáltság: A kreatív csapatok gyakran beleesnek a döntésképtelenség csapdájába, több iterációt és verziót dolgoznak ki, és ezzel késleltetik a bevezetést. Az OKR-ek döntési keretrendszert adnak a tervezőknek, és a figyelmet az üzleti eredményekre irányítják.

Bónusz: Ha nehezen tudod megkülönböztetni a célokat, a legfontosabb eredményeket és a legfontosabb teljesítménymutatókat, olvass tovább az OKR-ek és a KPI-k összehasonlításáról.

Az operatív eredményeken túl a tervezési OKR-ek fontos szerepet játszanak a termelékenység és a márkaismertség javításában is.

A tervezési OKR-ek hatása a termelékenységre és a márkaismertségre

Az egész tervezőcsapat célok és kulcsfontosságú eredmények iránti megértése rendkívüli hatással van termelékenységükre. Íme, hogyan.

Az OKR-ek rávilágítanak arra az irányra, amelybe a csapatnak haladnia kell, kiküszöbölve a figyelemelterelő tényezőket.

Segít prioritásként kezelni a hatékonyabb tervezési eredményeket, javítva a csapat munkájának hatékonyságát.

Minimalizálja a nem alapvető tevékenységekre fordított erőfeszítéseket, kiküszöbölve a termelékenység romlását.

Ezzel az egész csapat ugyanazt a célt és ugyanazt a nyelvet kapja, ami drámai módon javítja a kollektív termelékenységüket.

Ugyanilyen fontos az OKR-ek szerepe a márkaismertség alakításában. A tervezőcsapat az szervezet vizuális márkájának őre. Felelősek a márka egyértelmű, vonzó és következetes bemutatásáért. Az OKR-ek ezt biztosítják.

Az OKR-ek növelik a márka ismertségét azáltal, hogy a marketing és a tervezés erőfeszítéseit a vállalat stratégiai céljaihoz igazítják. Például, ha a cél a márka 100%-os konzisztenciájának biztosítása, a tervezőcsapat márkázási sablonokat készít a szervezet számára.

Ha azt gondolod: ez mind remek, de hogyan is hozzunk létre OKR-eket a szervezet tervezői számára, akkor jó helyen jársz!

Design OKR példák

Mint minden cél- és kulcsfontosságú eredménykeret esetében, a célkitűzésnek a legfelső szintről kell indulnia. A vállalat vezetésének célokat kell kitűznie, és azokat továbbadnia az egyes részlegeknek, beleértve a tervezést is. Íme néhány OKR-példa arra, hogyan alkalmazhatják a tervezési vezetők a szervezeti célokat a csapataikra.

1. OKR a felhasználói élmény tervezéséhez

A felhasználói élmény (UX) több tényező függvénye, például a használhatóság, a funkcionalitás, az interaktivitás, az akadálymentesség stb. Mindegyik tényezőhöz OKR-eket lehet meghatározni. Ha ez új számodra, kezdhetsz egy általánosabbal, mint az alábbi példában.

Cél: A mobilalkalmazás felhasználói élményének javítása

Főbb eredmények:

Növelje a felhasználói elégedettségi értékelést 3,5-ről 4,5 csillagra

Csökkentse a vásárlás átlagos időtartamát 30%-kal

Érj el 90%-os feladat-sikerarányt az összes elsődleges felhasználói folyamat esetében

Csökkentse 50%-kal a navigációs problémákkal kapcsolatos ügyfélszolgálati jegyek számát

Növelje a vizuális vonzerő értékelését 30%-kal

2. OKR a márka konzisztenciájáért

Minden tervezőcsapat, legyen az grafikai tervező, interakciótervező vagy felhasználói felület (UI) tervező, arra törekszik, hogy a márkának egységes vizuális identitást adjon. Ez a vállalat márkamenedzsment stratégiájának kritikus eleme. Bár ez a marketing OKR-ek része, a tervezőcsapat OKR-je is lehet.

Cél: A márkaépítés konzisztenciájának javítása

Főbb eredmények:

Ellenőrizze az összes biztosítékot, és azonosítsa az inkonzisztens márkajelzéseket

Csökkentse az inkonzisztenciákat a biztosítékok kevesebb mint 5%-ára

Tarts márkatervezési workshopokat mindenki számára, aki a kommunikációval foglalkozik, például a PR-, a közösségi média- és az eseménycsapatok tagjai számára.

Érje el a tervezési irányelvek 98%-os betartását

3. OKR az akadálymentesség érdekében

Minden modern digitális terméknek hozzáférhetőnek kell lennie a felhasználók sokszínű csoportja számára. Az OKR-ek biztosítják, hogy ez mindenki számára prioritás legyen a csapatban.

Cél: A weboldal hozzáférhetőségének javítása

Főbb eredmények:

Ellenőrizze a vizuális hozzáférhetőségi elemeket, például a webhely felépítését, színeit, kontrasztját, betűméretét, olvashatóságát stb., és tervezze meg a változtatásokat.

Végezzen felhasználói tesztelést az akadálymentesség érdekében

Érje el a AAA szintet és a webtartalom akadálymentességi irányelveinek (WCAG) szabványait hat hónap alatt

Szerezzen tervezői képesítést az akadálymentesség területén

4. OKR a sötét mód élményéhez

A sötét mód az akadálymentesség és a használhatóság miatt széles körben elterjedt taktika lett. Új alkalmazásként lehet, hogy egyáltalán nincs sötét módod. Ha ez a célod, akkor az OKR így nézne ki.

Cél: Kiváló minőségű sötét módú élmény megvalósítása

Főbb eredmények:

Sötét mód bevezetése minden kritikus felhasználói folyamatban

Növelje a sötét mód használatát 25%-kal

90%-os pozitív visszajelzést elérni a sötét módú designról

5. OKR a tervezési innovációhoz

A sikeres tervezőcsapat a tervezés jövőjét is alakítja. Innovatív tervezési megoldásokat hoznak létre és tesznek közzé, amelyeket széles körben alkalmaznak. Ha a csapatod a tervezési innovációra koncentrál, akkor érdemes ehhez konkrét OKR-eket kitűzni.

Cél: A tervezés terén az innováció előmozdítása

Főbb eredmények:

Öt design hackathont vagy workshopot szervezünk, hogy innovatív megoldásokat találjunk az év három legfontosabb design problémájára.

Tizenkét innovatív tervezési funkció megvalósítása és tesztelése

Nyerj három innovatív design díjat

6. OKR-ek a tervezők termelékenységének növelésére

Minden designvezető szeretne egy magas teljesítményű és produktív környezetet teremteni. A termelékenységre vonatkozó OKR-ek kitűzése segít ezt hatékonyabban elérni.

Cél: 80%-os termelékenység elérése az összes erőforrás tekintetében

Főbb eredmények:

Érje el a 98%-os erőforrás-kihasználtságot a tervezőcsapatban

A tervezési feladatok 90%-át határidőre elvégezni

Csökkentse az átdolgozások arányát 10% alá

7. OKR-ek a tervezési projektmenedzsmentben

A termelékenységgel párhuzamosan fontos a tervezőcsapat hatékonysága is, amelyhez zökkenőmentes munkafolyamatra van szükség az egyes szakaszok között. A tervezési munkafolyamat-kezeléshez az OKR-ek a következők lennének.

Cél: A tervezési folyamat racionalizálása

Főbb eredmények:

Csökkentse a tervezési iterációs ciklus idejét 25%-kal

Minimalizálja a két munkafolyamat közötti késedelmet 4 órára

Teljesítsd 100%-ban az összes tervezési feladat elfogadásának kritériumait

8. OKR az együttműködéshez

A tervezőcsapatok a márka, a marketing, a termék, az értékesítés és maguk a vásárlók közötti kereszteződéspontban állnak. Szorosan együtt kell működniük ezekkel az érdekelt felekkel. Nézzünk meg egy példát az OKR-ekre egy tervezőcsapat és a fejlesztők közötti együttműködés esetében, akiknek saját agilis OKR-jeik vannak.

Cél: A fejlesztéssel való együttműködés javítása

Főbb eredmények:

Csökkentse a tervező-fejlesztő visszacsatolási ciklus idejét 20%-kal

95%-os pontosság elérése a tervezés átadásában

Csökkentse a tervezés és a fejlesztés közötti késedelmet 24 órára

9. OKR a hibás állapotok tervezéséhez

A hibaállapotok tervezése hatalmas hatással van a felhasználói élményre, mivel meghatározza, mi történik, ha valami nem működik megfelelően. A jó hibaállapotok biztosítják, hogy a felhasználó a megfelelő útvonalra kerüljön, hogy folytathassa útját. A hibaállapotok tervezésére vonatkozó OKR-ek a következők.

Cél: A hibaállapotok tervezésének javítása

Főbb eredmények:

Gondoskodjon arról, hogy a hibák 100%-a észrevehető legyen

Csökkentse a felhasználók elhagyási arányát 15%-kal hibaállapotok esetén

90%-os pozitív felhasználói visszajelzést érj el a hibaállapotok tervezésénél

10. OKR a műszerfal tervezéséhez

Végül nézzünk meg egy példát egy konkrét tervezési elemre, azaz a műszerfalakra. Ha műszerfalak tervezésével foglalkozik, a következők lehetnek az OKR-jei.

Cél: A műszerfal tervezésének javítása

Főbb eredmények:

Növelje a műszerfal használhatóságának pontszámát 25%-kal

Csökkentse a műszerfal betöltési idejét 2 másodperccel

Csökkentse a frissítési gyakoriságot 5 percről 60 másodpercre

A valós világ korlátai nélkül a fenti példák könnyűnek tűnhetnek. Ez azonban nem jelenti azt, hogy megvalósításuk során nem fogsz kihívásokkal szembesülni. Íme, mire számíthatsz, és néhány ötlet, hogyan lehet ezeket leküzdeni.

Az OKR-ek bevezetésének kihívásai a tervezés területén

Az OKR-ek bevezetése a tervezőcsapatban operatív, gyakorlati, kulturális vagy vezetési kihívásokkal járhat. A leggyakoribb kihívások a következők.

A világos célok hiánya

A tervezőcsapatok gyakran homályos vagy kétértelmű célokkal dolgoznak, például „készíts vonzó bannert”. Ez nem segít. Például egy olyan cél, mint „javítsd a tervezés minőségét”, túl tág és többféleképpen értelmezhető. Bárki azt állíthatja, hogy az eredménye jobb minőségű, mint korábban.

Megoldás: Ennek leküzdéséhez határozzon meg egyértelmű, megvalósítható célokat, például „a honlap újratervezése a felhasználói elkötelezettség 20%-os javítása érdekében”. Az átfogó OKR-sablonok segíthetnek a kezdeti lépésekben.

A ClickUp OKR-sablonjával biztosíthatja a célok és a legfontosabb eredmények pontos nyomon követését és összehangolását.

Nem megfelelő kulcsfontosságú eredmények

Ha a célok irányt mutatnak, akkor a kulcsfontosságú eredmények mérföldkövekként szolgálnak. A tervezőcsapatok olyan kulcsfontosságú eredményeket tűzhetnek ki, amelyek vagy túl nehezen mérhetők, vagy nem kapcsolódnak a céljaikhoz.

Megoldás: Tegye számszerűsíthetővé és közvetlenül a célokhoz kötötté a legfontosabb eredményeket. Ha a cél a felhasználói elkötelezettség javítása, akkor a legfontosabb eredmények lehetnek „a felhasználói hibaarány 15%-kal történő csökkentése”. A ma elérhető legjobb OKR szoftverek közül néhány segíthet ebben.

Ellenállás a változással szemben

Az OKR-ek bevezetése nehéz lehet a hagyományos munkamódszerekhez szokott csapat tagjai számára. Lehet, hogy az OKR-eket további bürokráciának tekintik, és aktívan vagy legalábbis passzívan elutasítják őket.

Megoldás: Segítsen a csapatoknak az OKR bevezetésében. Tartson képzéseket, hogy megértsék az OKR előnyeit. Ösztönözze őket, hogy válasszák ki saját céljaikat, és adjon nekik autonómiát és felelősséget.

Gyenge összehangolás más csapatokkal

Az OKR-eknek összhangban kell lenniük más részlegek céljaival, hogy biztosítsák a vállalat egészére vonatkozó célok felé való összehangolt haladást. A tervezőcsapatok nehezen tudnak összhangba kerülni, ami prioritások ütközéséhez vezethet.

Megoldás: Rendszeres osztályközi megbeszéléseket szervezzen, hogy minden csapat kompatibilis célok és ütemtervek felé haladjon. Hozzon létre folyamatokat a tervezési brief, az elfogadás kritériumai, a mennyiségi és minőségi visszajelzések stb. összegyűjtésére.

Nem elegendő erőforrások

Az OKR-ek megvalósításához erőforrásokra van szükség, beleértve az embereket, az időt és a megfelelő eszközöket. A tervezőcsapatok erőforráshiánnyal küzdhetnek, ami kiégéshez és a célok el neméréséhez vezethet.

Megoldás: A probléma megoldásához adjon megfelelő eszközöket a csapatainak. Automatizáljon minél többet, hogy elkerülje a csapat tagjainak túlterhelését. Válasszon egy virtuális munkahelyi platformot, például a ClickUp-ot a feladatok kezeléséhez, a célok kitűzéséhez, az előrehaladás nyomon követéséhez és a rugalmas alkalmazkodáshoz.

Teljesítménymutatók meghatározása és mérése a tervezésben

A tervezőcsapatok gyakran kedvelik a kedvenc eszközeiket. Lehet, hogy a meglévő eszközeiket szeretnék használni az OKR-ek nyomon követésére is. Ez ugyan működhet, de a tervezőcsapatok számára hatékonyabb egy átfogó célkezelő rendszer, például a ClickUp használata.

Így állíthatja be és mérheti a teljesítménymutatókat a tervezés területén.

Határozza meg a célokat

Kezdje azzal, hogy világos, stratégiai célokat határoz meg a tervezőcsapat számára. Minden célhoz határozzon meg számszerűsíthető és időhöz kötött kulcsfontosságú eredményeket.

Ha még nem ismeri az OKR-eket, használja a ClickUp Brain alkalmazást az OKR-ekkel kapcsolatos ötletek kidolgozásához. Az AI funkció azonnali válaszokat ad minden kérdésére a célokkal, a releváns kulcsfontosságú eredményekkel és egyebekkel kapcsolatban.

Gondolkodjon el a tervezési céljain, és határozza meg a legfontosabb eredményeket a ClickUp Brain segítségével

Célok kitűzése

A ClickUp Goals remek módszer arra, hogy minden célt és kulcsfontosságú eredményt egy megosztott platformon állítsunk fel. Ezeket egyénekhez is rendelhetjük, hogy könnyebben nyomon követhessük őket. Például a ClickUp segítségével mérhetjük a felhasználói elégedettségi pontszámot, az alkalmazás összeomlási arányát, a feladatok teljesítési arányát stb.

Használja a ClickUp OKR sablont, hogy azonnal megvalósítsa ötleteit. Ossza fel tervezési céljait feladatokra, kövesse nyomon az egyes kulcsfontosságú eredmények előrehaladását, és kezelje az OKR ciklust ezzel a középhaladó szintű sablonnal.

A haladás figyelemmel kísérése

Gyűjtsön adatokat a legfontosabb eredményekről, hogy folyamatosan figyelemmel kísérhesse a tervezési kezdeményezéseinek előrehaladását.

A ClickUp Forms segítségével felméréseket végezhet vagy visszajelzéseket gyűjthet. Emellett testreszabható ClickUp Dashboards-t is beállíthat, hogy nyomon követhesse a szükséges mutatókat.

Testreszabható jelentések a ClickUp Dashboards-on

Stratégiák felülvizsgálata és kiigazítása

Rendszeresen vizsgálja felül a tervezőcsapat OKR-jainak teljesítményét, és szükség szerint módosítsa azokat. Ezeket a felülvizsgálatokat beépítheti a heti csapatértekezletekbe is. Ha nem érte el a kulcsfontosságú eredményeket, azonosítsa az okokat, és finomítsa a megközelítését.

Ez az iteratív folyamat biztosítja a folyamatos fejlesztést és az alkalmazkodóképességet. Például, ha az alkalmazás összeomlási aránya nem csökkent a várt mértékben, vizsgálja meg az okokat, és hajtson végre célzottabb javításokat.

Érje el tervezési céljait a ClickUp segítségével

A modern munkahelyeken a tervezés a vállalkozás szerves része. Ez a versenyelőny. Ez egyben a vásárlói élmény legfontosabb aspektusa is. Ezért nagy hiba lenne tervezési projekteket indítani egyértelmű célok, célkitűzések és megfelelő kulcsfontosságú eredmények nélkül.

Ne kövesse el ezt a hibát! Határozzon meg egyértelmű OKR-eket, tegye közzé őket, tegye hozzáférhetővé, és engedélyezze az automatikus nyomon követést, mindezt a ClickUp projektmenedzsment eszközén!

Próbáld ki még ma ingyen a ClickUp-ot.