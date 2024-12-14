13 legjobb tervezési visszajelzési eszköz kreatív csapatok számára

Biztosan hallottad már azt a mondást, hogy „két fej jobb, mint egy”, és ez különösen igaz a tervezés terén. A visszajelzések begyűjtése nem csak egy egyszerű feladat – a jó ötleteket nagyszerűvé teszi. ?

A tervezési visszajelzési eszközök segítenek az érdekelt feleknek a szervezett együttműködésben és a tervezési visszajelzések elemzésében. Csökkentik a kommunikációs súrlódásokat, és segítenek mindenki véleményének rögzítésében, a tervezési visszajelzések összehasonlításában és a verzióváltozások nyomon követésében.

Azonban a mai lehetőségek közül kiválasztani a tervezési igényeinek leginkább megfelelő eszközt nem könnyű feladat. Ezért elvégeztük a kutatómunkát Ön helyett, és összeállítottunk egy listát a legjobb tervezési visszajelzési eszközökről, amelyek minden munkafolyamat-követelménynek és költségvetésnek megfelelnek.

Kezdjük is! ?

⏰ 60 másodperces összefoglaló Íme összefoglalónk a jelenleg elérhető 13 legjobb tervezési visszajelzési eszközről: ClickUp: A legjobb a tervezési projektmenedzsmenthez és a csapatmunkához InVision: A legjobb prototípus-készítéshez és felhasználói teszteléshez Figma: A legjobb a közös tervezéshez és prototípus-készítéshez Miro: A legjobb vizuális együttműködéshez és tervezési gondolkodási műhelyekhez Droplr: A legjobb képernyőmegosztáshoz és visszajelzések gyűjtéséhez BugHerd: A legjobb hibakereséshez és vizuális visszajelzésekhez MockFlow: A legjobb vázlatok és makettek készítéséhez DesignDrop: A legjobb vizuális megjegyzések készítéséhez Usersnap: A legjobb vizuális visszajelzések gyűjtéséhez Proofhub: A legjobb a tervezőcsapatok számára testreszabott munkafolyamatok létrehozásához Redpen: A legjobb egyszerű tervezési visszajelzésekhez és felülvizsgálatokhoz UserBack: A legjobb felhasználói visszajelzések és hibabejelentések gyűjtésére Pastel: A legjobb weboldal-visszajelzésekhez és tervezési együttműködéshez

Ha a megfelelő tervezési visszajelzési eszközt keresed, íme néhány funkció, amelyet nem szabad kihagynod:

Könnyű használat: Válasszon egy intuitív felülettel rendelkező tervezési visszajelzési eszközt, hogy egyszerűsítse a visszajelzések cseréjét és elkerülje a zavart.

Integrációs képességek: Győződjön meg arról, hogy zökkenőmentesen integrálható a népszerű tervezőszoftverekkel és projektmenedzsment eszközökkel, valós idejű együttműködési funkciókkal.

Valós idejű együttműködés: Keressen olyan eszközt, amely élő visszajelzéseket és szerkesztést tesz lehetővé, így csapata valós időben tud reagálni a változásokra, és így a munkafolyamat is gördülékenyebbé válik.

Verziókezelés: Győződjön meg róla, hogy nyomon követi a változásokat, és lehetővé teszi a korábbi verziókhoz való visszatérést – így nem veszíti el az értékes visszajelzéseket, és nem ragad le elavult terveknél.

Megfizethetőség és skálázhatóság: Válasszon olyan eszközt, amely illeszkedik a jelenlegi költségvetéséhez, de skálázhatóságot is biztosít, hogy a csapat bővülésével növekvő igényeket is kielégíthesse.

A megfelelő visszajelzési eszközökkel egyszerűsítheti az együttműködést, hatékonyan gyűjtheti az információkat és javíthatja a tervezési folyamatot. Íme a legjobb tervezési visszajelzési eszközök listája, amelyek segítenek optimalizálni a tervezési munkafolyamatokat.

1. ClickUp (A legjobb tervezési projektmenedzsmenthez és csapatmunkához)

A ClickUp egy mindenre kiterjedő munkaalkalmazás. Ez az all-in-one projektmenedzsment és csapatmunkát támogató eszköz egyszerűsíti a tervezési munkafolyamatot, és egy szervezett térbe összpontosítja az összes munkát. Akár feladatokat kezel, célokat követ nyomon, vagy csapatával együttműködik, a ClickUp segít abban, hogy mindenki összhangban legyen és a legfontosabb dolgokra koncentráljon.

A ClickUp Teams segítségével a projektmenedzserek és a kreatív csapatok egyszerűsíthetik a tervezési projektmenedzsmentet azáltal, hogy a projekteket feladatokra bontják, tervezési fájlokat csatolnak és hatékonyan együttműködnek. A tervezők részletes megjegyzéseket fűzhetnek, csapattagokat jelölhetnek meg és pontos visszajelzésekkel láthatják el a fájlokat.

Így biztosítható, hogy egyetlen visszajelzés sem marad ki, és minden javaslat egyértelmű, megvalósítható és könnyen követhető legyen.

Dolgozzon együtt tervezőcsapatával a tervezési kérésekkel, felhasználói utakkal és egyebekkel a ClickUp tervezési projektmenedzsment szoftverével.

A ClickUp Whiteboards tovább javítja az együttműködést azzal, hogy vizuális, interaktív teret kínál, ahol a csapatok brainstormingot folytathatnak, stratégiákat dolgozhatnak ki és valós időben adhatnak visszajelzéseket. A Whiteboards segítségével folyamatábrákat, vázlatokat, gondolattérképeket és hangulat táblákat hozhat létre, amelyek lehetővé teszik a tervezők számára, hogy közösen vázlatokat készítsenek, ötleteket gyártsanak és a terveket iterálják.

Használja a ClickUp Whiteboards alkalmazást a vizuális együttműködéshez, gondolatok megosztásához és a koncepciók közös finomításához.

A táblára közvetlenül felragasztható jegyzetek, alakzatok és szövegek segítségével egyszerűen vizualizálhatók a koncepciók és nyomon követhetők a csapattagok visszajelzései, így a tervezési folyamat együttműködőbbé válik.

Az összhang fenntartása érdekében a ClickUp testreszabható irányítópultokat és fejlett jelentéskészítő eszközöket kínál, amelyek valós idejű betekintést nyújtanak a projekt előrehaladásába. A csapatok egy helyen követhetik nyomon a mérföldköveket, a visszajelzéseket és a határidőket.

Kövesse nyomon a projekt állapotát és mérje a csapat előrehaladását a ClickUp irányítópultok segítségével.

Így segíthet a ClickUp a tervezési visszajelzésekkel kapcsolatos igényeinek kielégítésében:

Valós idejű betekintés : Figyelje csapata céljainak elérését, a függőben lévő feladatokat és a legfontosabb mutatókat színekkel jelölt oszlopok és grafikonok segítségével, amelyek világos, vizuális frissítéseket nyújtanak.

Több nézet segítségével maradhat naprakész: kövesse nyomon az előrehaladást és a legfontosabb mutatókat rugalmas nézetek, például a Progress Tracking View segítségével.

Egyszerűsített együttműködés: tartsa csapatát mindig naprakészen a mérföldkövek, határidők és visszajelzések zökkenőmentes nyomon követésével.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp Tasks segítségével a tervezési projekteket világos, megvalósítható feladatokra oszthatja, felelősségeket rendelhet hozzájuk, és nyomon követheti az előrehaladást.

Hozzon létre megosztott dokumentumokat tervezési briefek, stílusútimutatók vagy jegyzetek számára, amelyek lehetővé teszik a csapatok számára, hogy megjegyzéseket hagyva és valós idejű visszajelzéseket adva együttműködjenek a ClickUp Docs segítségével.

Használja a ClickUp Brain szolgáltatást a visszajelzések automatikus összefoglalásához, intézkedési pontok javaslásához és a kommunikáció egyszerűsítéséhez.

Kövesse nyomon a projekt ütemtervét, vizualizálja a függőségeket és módosítsa a határidőket Gantt-diagramokkal, így a tervezési projektek a terv szerint haladnak.

Gyorsítsd fel az együttműködést a ClickUp Chat segítségével, amely gyors tisztázást és visszajelzést tesz lehetővé.

A ClickUp korlátai

A funkciók széles skálája új felhasználók számára túlnyomó lehet.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Unlimited: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 5 dollárért munkatársonként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Profi tipp: Hatékonyan jelölje meg a képeket, videókat és PDF-fájlokat, hogy a visszajelzéseket közvetlenül a tartalomra helyezze. Ez biztosítja a világosságot és egyszerűsíti a javítási folyamatot.

2. InVision (A legjobb prototípus-készítéshez és felhasználói teszteléshez)

via InVision

Az InVision az egyik legjobb prototípus-készítő eszköz, amely interaktív prototípusokkal kelti életre a terveit. Könnyedén létrehozhatja és áttekintheti munkáját, míg a valós idejű megjegyzésekkel csapata közvetlen visszajelzést adhat a tervezésről. Tökéletes megoldás, ha virtuális túrára szeretné vinni a prototípusát az érdekelt felek számára, és gyorsan mindenki számára egyértelművé tenni a tervet.

Az Invision legjobb funkciói

A Freehand funkcióval brainstormingot tarthat, ötleteket vázolhat fel és munkafolyamatokat tervezhet valós időben.

Adjon hozzá zökkenőmentes, interaktív animációkat prototípusaihoz animációs rétegekkel

Az Invision korlátai

Az ügyfelek nem tudják közvetlenül szerkeszteni a prototípusokat, ami zavaros visszajelzésekhez és hatástalan módosításokhoz vezet.

Invision árak

Ingyenes

Kezdő csomag: 15 USD/hó

Professzionális: 25 USD/hó

Csapat: 99 USD/hó

Invision értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 600 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (700+ értékelés)

3. Figma (A legjobb a közös tervezéshez és prototípus-készítéshez)

via Figma

A Figma egy sokoldalú tervezőeszköz, amely leegyszerűsíti a digitális tervek széles skálájának létrehozását, a felhasználói felületektől az interaktív prototípusokig. Kiválóan alkalmas csapatprojektekhez, mivel több tervező is egyszerre dolgozhat ugyanazon a fájlon. Ez azt jelenti, hogy nincs többé verziókezelési káosz vagy frissítésekre való várakozás.

Akár weboldalt, alkalmazást vagy bármilyen digitális terméket tervez, a Figma olyan hatékony funkciókat kínál, mint a vektorgrafika, a prototípus-készítés és a zökkenőmentes fejlesztői átadás. Ráadásul felhőalapú jellege miatt bárhonnan, bármilyen eszközről dolgozhat.

A Figma legjobb funkciói

A Component Variants lehetővé teszi egy komponens több verziójának kezelését egy struktúrában.

A FigJam egy együttműködési táblát biztosít brainstorminghoz és ötleteléshez.

A Design Systems segítségével újrafelhasználható stílusokat, komponenseket és eszközöket hozhat létre.

A Figma korlátai

Korlátozza a teljes hozzáférést bizonyos funkciókhoz, például a másolási jogosultságokhoz, a vállalati előfizetések esetében.

A mobil verzió csak a projekt megtekintését teszi lehetővé; az iPad-en történő szerkesztés, hasonlóan a PC-hez, nagyszerű kiegészítés lenne.

Figma árak

Ingyenes

Professzionális csapat: 15 USD/felhasználó/hónap

Szervezet: 45 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: 75 USD/felhasználó/hónap

Figma értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (1100+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (700+ értékelés)

Profi tipp: Mielőtt elkezdené, állítson össze egyértelmű tervezési briefeket. Ez biztosítja a csapat összehangolt munkáját, és segít a tervezési eszközök és a munkafolyamatok maximális kihasználásában.

4. Miro (A legjobb vizuális együttműködéshez és tervezési gondolkodási műhelyekhez)

via Miro

A Miro segítségével a csapatok könnyedén brainstormingolhatnak, tervezhetnek és térképezhetik fel ötleteiket valós időben egy interaktív online táblán. Akár workshopot tartasz, felhasználói utakat vázolsz fel, vagy gondolattérképeket készítesz, ez az eszköz életre kelti ötleteidet.

Vizuális eszközökkel elősegíti az együttműködést, ezzel javítva a projektmenedzsmentet. A munkamenet után megoszthatja a táblát az érdekelt felekkel, vagy felhasználhatja azt a tervezési folyamat következő szakaszának alapjaként.

A Miro legjobb funkciói

Vonja be a csapatokat valós idejű szavazással a feladatok vagy ötletek fontossági sorrendjének megállapításába.

Az alkalmazáson belüli videohívások segítik a közvetlen kommunikációt, miközben a táblán együttműködnek.

Az intelligens alakzatok és az automatikus illesztés segítségével automatikusan igazíthatja és módosíthatja az alakzatokat a zökkenőmentes diagramkészítés érdekében.

A Miro korlátai

Korlátozott ikonkönyvtárak a Figma és a Lucidhez hasonló vizuális visszajelzési eszközökhöz képest

A tervezési eszközök és az ERD-sablonok könyvtára több alapértelmezett sablonnal javítható lenne.

Miro árak

Ingyenes

Kezdő csomag: 8 USD/hó/tag

Üzleti: 16 USD/hó/tag

Vállalatok: Egyedi

Miro értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 6000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (1500+ értékelés)

Profi tipp: Növelje csapata felhasználóközpontú megközelítését a tervezési gondolkodásmód eszközök használatával. Ezek segítenek irányítani a folyamatot, biztosítva, hogy a hangsúly a valódi felhasználói problémák megoldásán maradjon, miközben ösztönzik az együttműködést.

5. Droplr (A legjobb képernyőmegosztáshoz és visszajelzések gyűjtéséhez)

via Droplr

A Droplr remek eszköz vizuális kontextus biztosítására, amikor visszajelzést adunk a csapat tagjainak. Lehetővé teszi a képernyőképek vagy képernyőfelvételek egyszerű rögzítését és megosztását.

A képernyőképekkel kiemelhet bizonyos területeket a képernyőn, míg a képernyőfelvételek segítségével megmutathatja az interakciók sorrendjét. Ez leegyszerűsíti a komplex tervezési feladatok vagy problémák magyarázatát a visszajelzési folyamat során.

A Droplr legjobb funkciói

Jelölje meg a képernyőképeket vagy videókat szöveggel, nyilakkal és kiemelésekkel a világos kommunikáció érdekében.

A link lejárati funkciók lehetővé teszik, hogy lejárati dátumokat állítson be a megosztott linkekre az időérzékeny tartalmak esetében.

A Droplr korlátai

A feltöltött dokumentumok szerkesztéséhez harmadik féltől származó szoftver szükséges.

Az új fájlok megosztásakor a korábban megosztott fájlokat is megjeleníti, ami zavaró lehet.

Nincs ingyenes csomag

Droplr árak

Pro Plus: 6 USD/hó

Csapat: 7 USD/hó

Vállalatok: Egyedi

Droplr értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (300+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (100+ értékelés)

6. BugHerd (A legjobb hibakereséshez és vizuális visszajelzésekhez)

via BugHerd

A BugHerd egyszerűsíti a hibák nyomon követését azzal, hogy lehetővé teszi a problémák közvetlen jelentését a weboldalon egy vizuális visszajelzési eszköz segítségével. A hibákat és a megvalósítható visszajelzéseket az oldal meghatározott részeire rögzítheti, így könnyen megmutathatja, hol pontosan van a probléma.

Minden hibajelentés automatikusan rögzíti az olyan részleteket, mint a böngésző információi és a képernyő felbontása, ezzel időt takarítva meg. A videó visszajelzési eszközzel áttekintéseket is készíthet, hogy visszajelzést adjon és hibákat jelentsen. Ez hatékonnyá teszi a visszajelzési folyamatot, mivel pontosan megmutatja, hol és mi a probléma, ahelyett, hogy homályos leírásokat adna.

A BugHerd legjobb funkciói

A hibákat közvetlenül az élő weboldalon rögzítheti és kezelheti a pont-és-kattintásos visszajelzés segítségével.

A hibák a weboldal elemeihez kapcsolódnak, így a fejlesztők pontos kontextust kapnak.

Tartsa tisztán az ügyfelek számára látható nézeteket, és ossza meg visszajelzéseit privát módon egy privát visszajelzési módban.

A BugHerd korlátai

Az értesítések nem kerülnek mappákba szűrésre, ami növeli a rendetlenséget.

A nem technikai személyzetnek képzésre van szüksége a felülvizsgálatokban való részvételhez.

BugHerd árak

Alapcsomag: 41 USD/hó (5 tag)

Studio: 66 USD/hó (10 tag)

Prémium: 124 USD/hó (25 tag)

Vállalatok: Egyedi

BugHerd értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 60 értékelés)

7. MockFlow (A legjobb vázlatok és makettek készítéséhez)

via MockFlow

A MockFlow drag-and-drop felületével megkönnyíti a vázlatok és makettek készítését. Kész sablonokat és felhasználói felület-összetevőket kínál, így gyorsan létrehozhatja a terveket.

Kiválóan alkalmas ötletek vázlatos megrajzolására és megosztására a csapattal, hogy visszajelzést kapjon. Ráadásul az AI segítségével teljes vagy kiválasztott részekre vonatkozóan is kaphat tervezési visszajelzéseket, ami segít a tervezés gyorsabb finomításában.

A Mockflow legjobb funkciói

Hozzáférhet előre megtervezett UI-készletekhez a gyorsabb tervezéshez, amelyek különböző platformokhoz (pl. mobil, web) vannak testreszabva.

Hozzon létre dedikált tereket a csapat együttműködéséhez, vitafórumokkal és feladatkövetéssel, amelyek mindegyike kapcsolódik konkrét tervezési feladatokhoz.

A Mockflow korlátai

Nehéz egyszerre több komponenst kiválasztani vagy több réteg méretét egyszerre megváltoztatni.

A munkatársakkal való szerkesztéshez fizetős csomagra van szükség.

Mockflow árak

Alapszintű: Ingyenes

Prémium: 14 USD/hó (1 szerkesztő)

Üzleti: 45 USD/hó (3 szerkesztő)

Vállalati: 160 dollár (csak éves előfizetéssel)

Mockflow értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (80+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (70+ értékelés)

Profi tipp: A vázlat sablonok használata rengeteg időt takaríthat meg a tervezési folyamat során. Szilárd struktúrát biztosítanak, amelynek segítségével gyorsan testreszabhatja és finomíthatja az elrendezést, hogy az megfeleljen a projekt igényeinek.

8. DesignDrop (A legjobb vizuális megjegyzések készítéséhez)

via DesignDrop

A DesignDrop egy tervezési visszajelzési eszköz, amely könnyű használatával büszkélkedhet, és nem technikai felhasználóknak és kezdőknek készült. Megszabadítja őket a meredek tanulási görbétől, és szervezett módot kínál a tervezési kérések kezelésére.

Feltöltheti a tervezését, és megoszthatja az URL-t a csapatával vagy ügyfeleivel, hogy hasznos visszajelzéseket gyűjtsön. Ők vizuális megjegyzéseket fűzhetnek közvetlenül a tervezéshez, így könnyen összegyűjtheti a visszajelzéseket, és zavartalanul együttműködhet.

A DesignDrop legjobb funkciói

Széles körű vizuális megjegyzéselemek, beleértve a színválasztást és a tipográfiát

Könnyű, valós idejű együttműködés vizuális megjegyzések és szálakba rendezett megjegyzések segítségével

A DesignDrop korlátai

Nem integrálható projektmenedzsment platformokkal a teljes tervezési munkafolyamatok racionalizálása érdekében.

DesignDrop árak

Starter : 2,35 USD/hó

Pro : 5,89 USD/6 hónap

Prémium: 10,61 dollár/12 hónap

DesignDrop értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

9. Usersnap (A legjobb vizuális visszajelzések gyűjtéséhez)

via Usersnap

A Usersnap kiválóan alkalmas a visszajelzési folyamat egyszerűsítésére, mivel könnyedén készíthet képernyőképeket vagy képernyőfelvételeket közvetlenül a böngészőjéből. Ez lehetővé teszi, hogy rávilágítson a releváns kérdésekre, vagy vizuálisan megossza észrevételeit anélkül, hogy további eszközökre lenne szüksége.

Hozzászólásokat, megjegyzéseket és leírásokat adhat hozzá, így egyértelművé téve, hogy a tervezés vagy a felület mely része igényel figyelmet.

A Usersnap legjobb funkciói

Gyűjts visszajelzéseket közvetlenül egy böngészőbővítmény segítségével, anélkül, hogy elhagynád a webhelyet.

Rögzítse a felhasználói munkameneteket, hogy jobban megértse a hibák vagy problémák hátterét.

Testreszabhatja a visszajelzési űrlapokat és widgeteket, hogy azok illeszkedjenek az alkalmazás vagy webhely márkájához.

A Usersnap korlátai

A közvetlen CRM-integráció hiánya korlátozza a személyre szabott válaszokat és a vevői visszajelzések mélyebb kontextusát.

Usersnap árak

Starter: 39 €/hó (kb. 41 $/hó)

Növekedés: 89 €/hó (kb. 94,34 $/hó)

Professzionális: 159 €/hó (kb. 168,54 $/hó)

Prémium: 319 €/hó (kb. 338,14 $/hó)

Usersnap értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (80+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (40+ értékelés)

10. Proofhub (A legjobb a tervezőcsapatok számára testreszabott munkafolyamatok létrehozásához)

via Proofhub

A ProofHub az egyik legjobb korrektúrazási eszköz a projektmenedzsmenthez. Egyszerűsíti a felülvizsgálati és jóváhagyási folyamatot azáltal, hogy a csapatok közvetlenül a platformon belül tudnak együttműködni a fájlokon.

Könnyedén hagyhat megjegyzéseket, jelölhet változásokat és nyomon követhet módosításokat, így biztosítva, hogy mindenki ugyanazon az oldalon álljon. Akár terveket, dokumentumokat vagy más fájlokat vizsgál, a ProofHub egyszerűvé teszi a visszajelzéseket, biztosítva, hogy csapata gyorsabban szállítson magas színvonalú munkát.

A Proofhub legjobb funkciói

Jelöld meg csapattársaidat a frissítésekhez, és ossz meg fájlokat közvetlenül a feladatokon belül.

Egyszerűsített dokumentum-felülvizsgálat beépített megjegyzéseszközökkel

A Proofhub korlátai

A számlázási funkciók egyszerűbbek lehetnének a QuickBooks integráció ellenére.

A ProofHub jegyzetek közös szerkesztési és megosztási funkciói fejlesztésre szorulnak.

Proofhub árak

Essential: 45 USD/hó

Ultimate Control: 89 USD/hó

Proofhub értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (100+ értékelés)

11. Redpen (A legjobb egyszerű tervezési visszajelzésekhez és felülvizsgálatokhoz)

via Redpen

A Redpen egyszerűvé és szervezetté teszi a tervezési visszajelzéseket. Ahelyett, hogy homályos vagy szétszórt megjegyzésekkel kellene foglalkozni, mindenki egyértelmű, közvetlen visszajelzést hagyhat közvetlenül a terven. A platform fejlesztőknek és ügyfélszolgálati csapatoknak szabott csomagokat is kínál.

A fejlesztők célzott visszajelzéseket kapnak, amelyek segítenek nekik gyorsabban haladni a fejlesztési folyamatban. Az ügyfélszolgálati csapatok egy helyen nyomon követhetik és kezelhetik az ügyfelek visszajelzéseit, gyorsítva a válaszadást és növelve az elégedettséget. A cél az, hogy az együttműködés zökkenőmentesebb, gyorsabb és hatékonyabb legyen.

A Redpen legjobb funkciói

Lehetővé teszi a bírálók számára, hogy fiók nélkül is megjegyzéseket fűzzenek, így a visszajelzések megadása egyszerűvé válik az ügyfelek számára.

Kövesse nyomon a tervezési módosításokat a verziókezeléssel, hogy a visszajelzések rendezettek maradjanak.

A Redpen korlátai

A képernyőfelvétel és a fejlett testreszabási lehetőségek nem elérhetők az ingyenes csomagban.

Redpen árak

Ingyenes

Standard (fejlesztőknek): 9,95 USD/felhasználó/hónap

Standard (szolgáltatáshoz): 249,95 USD/hó

Vállalatok: Egyedi árazás

Redpen értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

További információ: A 10 legjobb és ingyenes grafikai sablon kreatív csapatok számára

12. UserBack (A legjobb felhasználói visszajelzések és hibabejelentések gyűjtésére)

via UserBack

A UserBack egy másik hatékony tervezési visszajelzési eszköz a listánkon, amely megkönnyíti a felhasználói visszajelzések gyűjtését és kezelését. Különösen tetszik nekünk a „User Segment” (Felhasználói szegmens) funkció, amely segít a visszajelzések rendszerezésében azáltal, hogy csoportosítja a felhasználókat, például próbaverzió-felhasználók, NPS-kritikusok és termékpártiak.

Ez megkönnyíti a célzott betekintés összegyűjtését az egyes csoportoktól. Olyan visszajelzéseket kapsz, amelyek jobban kapcsolódnak az ő tapasztalataikhoz, így gyorsabban és okosabban tudod fejleszteni a termékedet.

A UserBack legjobb funkciói

A visszajelzés böngészőbővítmény segítségével gyorsabban dolgozhat, kódolás nélküli visszajelzési lehetőségekkel.

A Session Replay segítségével visszatekerheted és újra lejátszhatod a munkameneteket, hogy megismerd a problémák valódi hátterét.

A UserBack korlátai

Az ügyfélfiókok beleszámítanak a teljes felhasználói számba, ami korlátozza a projekthez való hozzáférést és a visszajelzéseket.

A Slack integráció projektként egy csatornára korlátozódik.

UserBack árak

Kezdő csomag: 49 USD/hó

Ár: 109 USD/hó

Prémium: 219 USD/hó

UserBack értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (70+ értékelés)

13. Pastel (A legjobb weboldal-visszajelzésekhez és tervezési együttműködéshez)

via Pastel

A Pastel segítségével közvetlenül a weboldalakon lehet megjegyzéseket fűzni, így a visszajelzéseket könnyen, valós időben lehet összegyűjteni. Nincs szükség képernyőképekre vagy külső eszközökre, a felhasználók egyszerűen rákattinthatnak a weboldal bármely részére, hogy megjegyzéseket vagy javaslatokat hagyjanak. Nagyon jó az együttműködés, lehetővé teszi a csapatok és az ügyfelek számára, hogy a kontextusban megvitassák a változásokat, így a tervezés gyorsabbá és egyértelműbbé válik.

A Pastel legjobb funkciói

Automatikusan generáljon jegyeket és feladatokat más eszközökben a munkafolyamat egyszerűsítése érdekében.

A visszajelzések időzítését egy kattintással könnyedén letilthatja a megjegyzések letiltásával.

Bármely weboldalt gyors, vizuális visszajelzésekhez használható vászonná alakíthat

Pastel korlátai

Nincs közvetlen integráció olyan tervezőeszközökkel, mint a Figma.

Pastel árak

Ingyenes

Solo: 24 USD/hó

Studio: 83 USD/hó

Vállalati: 350 USD/hó

Pastel értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Profi tipp: A hatékony tervezési együttműködés érdekében mindig ösztönözze a valós idejű visszajelzéseket az élő projektekben. Ez felgyorsítja az iterációt és biztosítja, hogy mindenki összhangban maradjon a tervezési elképzeléssel.

Gyorsabban gyűjtsön tervezési visszajelzéseket a ClickUp segítségével

A visszajelzések gyűjtése a tervezési visszajelzési eszközök segítségével csak a kezdet. Ahhoz, hogy valóban hatást érj el, olyan platformra van szükséged, amely segít a változtatások végrehajtásában és hatékonyságuk nyomon követésében.

Ez az, ahol a ClickUp igazán kiemelkedik! ✨

A személyes vagy ügyfél visszajelzések gyűjtése mellett a ClickUp lehetővé teszi, hogy zökkenőmentesen dokumentálja az előrehaladást, egyértelmű célokat tűzzön ki és nyomon kövesse a mérföldköveket – mindezt egy helyen. Segít a szervezettségben és abban, hogy mérje, hogyan járulnak hozzá ezek a változások az eredményekhez.

Akár visszajelzéseket szeretne gyűjteni, akár a tervezést finomítani vagy a stratégiáját pontosítani, a ClickUp a visszajelzéseket cselekvéssé alakítja, így könnyebb a tervhez tartani magát és kiváló munkát végezni. De ne csak a szavunkat higgye el – próbálja ki saját maga!

Szeretnénk hallani, hogy a ClickUp hogyan segít egyszerűsíteni a tervezési folyamatot.

Regisztrálj még ma ingyenesen . ?