10 ingyenes használhatósági teszt sablon a felhasználói élmény javításához

Akár a következő nagy alkalmazást tervezi, akár egy szoftverfrissítést tökéletesít, a használhatósági tesztelés segít intuitív, felhasználóbarát termékek létrehozásában.
De a tökéletes tesztelési terv kidolgozása ugyanolyan ijesztő feladatnak tűnhet, mint a rejtélyes hibajelentések megfejtése. Itt jönnek jól az ingyenes használhatósági teszt sablonok!
Ezek a sablonok tökéletesek, ha felhasználói kutatási módszereket próbál ki, vagy saj át termékét teszteli (mert ki tudná jobban tesztelni, mint a saját csapata?).
Ezenkívül ezek a sablonok elég sokoldalúak ahhoz, hogy minden típusú szoftverteszteléshez felhasználhatók legyenek, segítve Önt a problémás pontok azonosításában, a tervezés egyszerűsítésében és a felhasználók visszatérésének ösztönzésében.
Készen állsz arra, hogy a használhatósági tesztelés gyerekjáték legyen? Akkor vágjunk bele!
Mik azok a használhatósági teszt sablonok?
A használhatósági teszt sablonok előre megtervezett keretek, amelyek segítségével értékelheti termékének felhasználóbarát voltát. Olyanok, mint a csalóka lapok azok számára, akik használhatósági tesztbe kezdenek.
Akár használhatósági teszt szkriptet készít valódi felhasználók megfigyeléséhez, akár átfogó minőségbiztosítási ellenőrzőlistát állít össze, ezek a sablonok időt és energiát takarítanak meg Önnek, miközben a tesztelést szervezett és hatékony módon végzi.
A kézi tesztektől a szuperkifinomult automatizált tesztelő eszközökig, a használhatósági tesztelő sablonok elég rugalmasak ahhoz, hogy bármelyik megközelítéssel is használhatók legyenek.
🧠 Érdekesség: A „használhatósági tesztelés” kifejezés az 1980-as évekre nyúlik vissza, de a koncepció már az 1940-es évek óta létezik! Akkoriban repülőgépek pilótafülkéinek tesztelésére használták, hogy kiszűrjék a pilóták hibáit. Kiderült, hogy még a magasra repülő szakembereknek is intuitív felületekre volt szükségük. Ma már az alkalmazások és a weboldalakról van szó, de a cél továbbra is ugyanaz: olyan egyszerűvé tenni a dolgokat, hogy még egy figyelmetlen, kávéhiányos ember is tudjon navigálni bennük!
Mi jellemzi a jó használhatósági teszt sablont?
A jó használhatósági teszt sablon az útmutató a hatékony felhasználói betekintéshez. Egyszerűsítenie kell a folyamatot, biztosítania kell a következetességet, és segítenie kell a megvalósítható fejlesztések felfedezésében.
Itt van, mire kell figyelni:
- Világos felépítés: Minden tesztelési folyamat lépését felvázolja. Ez biztosítja, hogy ne hagyjon ki fontos részleteket a tesztesetek írásakor vagy a visszajelzések rendszerezésekor.
- Testreszabható mezők: Testreszabható mezőkkel rendelkezik, hogy a sablont a projekt igényeihez igazítsa – akár használhatósági tesztelési példákat, akár konkrét felhasználói visszajelzéseket dokumentál.
- Összpontosítson a kvalitatív adatokra: Ösztönözze a kvalitatív adatok gyűjtését nyitott kérdésekkel, amelyek segítenek megérteni a felhasználói viselkedést.
- Felhasználói kutatás és célok szakaszok: Helyet biztosít a kutatási eredmények dokumentálásához, biztosítva az összhangot a projekt céljaival.
- Visszajelzések elemzése: tartalmaz egy részt, ahol a felhasználói tesztelések eredményeit kategorizálhatja és elemezheti, hogy egyszerűsítse a következtetések levonásának folyamatát.
- Eszközökkel való integráció: Kompatibilis a digitális platformokkal, hogy egyszerűsítse az együttműködést és az automatizálást a felhasználói tesztelési munkafolyamatokban.
- Felhasználóbarát nyelv: egyszerű, világos utasításokat tartalmaz a résztvevők és a moderátorok számára, így még a kezdők számára is könnyen érthető.
👀 Tudta? A felhasználóknak körülbelül 50 milliszekundum (0,05 másodperc) alatt alakul ki véleményük a webhelyéről, és eldöntik, hogy maradnak-e vagy elhagyják azt.
Olvassa el még: Mérnöki sablonok szoftver- és termékfejlesztők számára
10 ingyenes használhatósági teszt sablon
A használhatósági tesztelési sablonok különböző igényeket kielégítenek, az egyszerű feladatelemzéstől a kvalitatív adatok gyűjtésére és elemzésére szolgáló részletes keretrendszerekig.
Itt megtalálja a ClickUp sablonjait, a munkához szükséges minden funkciót magában foglaló alkalmazást, amely projektmenedzsmentet, tudásmenedzsmentet és csevegést kombinál – mindezt AI-támogatással, amely segít gyorsabban és hatékonyabban dolgozni.
Az elsődleges ok, amiért kedvelem a ClickUp-ot, hogy az összes munkámat projektekre és csapatokra oszthatom, majd mindent olyan részletességgel vagy áttekinthetőséggel tekinthetek át, ahogyan szeretném. A fejlesztési munkához a Jira-t használjuk, de az nem volt elég rugalmas a tervezői munkámhoz. A tervem az, hogy a tervezőcsapat bővülésével egyre intenzívebben fogom használni a ClickUp-ot.
Fedezzük fel a különböző felhasználási esetekhez készült használhatósági teszt sablonokat.
1. A ClickUp használhatósági tesztelési terv sablonja
A ClickUp használhatósági tesztelési terv sablonja egyszerűsíti a használhatósági tesztelési folyamatot, strukturált és hatékony megközelítéssel végigvezeti a tesztelő csapatokat a tervezéstől a jelentéskészítésig.
A használhatósági tesztelés segít értékelni a termék használhatóságát azáltal, hogy megfigyeli a célcsoport tagjainak valós feladatok elvégzését. Ez a sablon így segít megtervezni a termékéhez illő tesztet:
- Projektterv: SMART célokra fókuszáló listanézet, kezdeményezések szerint áttekinthetően csoportosítva a világosság és a fókusz biztosítása érdekében.
- Project Gantt: dinamikus listanézet a végrehajtható tételekről, kezdeményezésenként csoportosítva a könnyű nyomon követhetőség érdekében.
- Projekt előrehaladás: automatikusan nyomon követi az alfeladatok teljesítésének százalékos arányát, és valós idejű betekintést nyújt a feladat előrehaladásába az egyéni mezők segítségével.
- Projekt fázis: Egyértelműen meghatározza az egyes feladatok fázisait, biztosítva, hogy az egész csapat ugyanazon az oldalon álljon a Custom Fields segítségével.
Ideális: termékfejlesztőknek, akik szoftvereiket a célcsoportjukon belül szeretnék tesztelni.
Olvassa el még: A fekete doboz, fehér doboz és szürke doboz tesztelés megértése
2. A ClickUp tesztkezelési sablon
A szoftvertermékek megbízhatóságának és piacra dobásra való alkalmasságának biztosítása érdekében minden szoftverfejlesztő csapatnak gondos tesztkezelésre van szüksége. A ClickUp tesztkezelési sablon segít a tesztelő csapatoknak a minőségbiztosítási munkafolyamatok kezdettől végéig történő szervezésében.
Ez a praktikus sablon strukturált rendszert biztosít a tesztek tervezéséhez, futtatásához és nyomon követéséhez – tökéletes megoldás minden olyan csapat számára, amely kis e-kereskedelmi webhelyektől komplex szoftverprojektekig bármilyen feladaton dolgozik.
Így működik:
- Szűrés és megtekintés: Használja a 11 egyéni állapotot, például „Ugrás”, „Folyamatban” és „Felülvizsgálatra kész”, hogy nyomon kövesse az egyes tesztek állását.
- Kövesse nyomon az előrehaladást: Adjon hozzá egyéni mezőket, hogy feljegyezze a fontos részleteket, mint például a teszteset azonosítója, prioritási szintje és a becsült befejezési idő.
- Célok vizualizálása: Váltson a különböző nézetek között, hogy a tesztelési projektet a saját elképzelései szerint kezelhesse – a kezdő tippektől a vizuális beágyazási nézetig.
- Automatizálja a munkát: A beépített automatizálási és AI eszközökkel, amelyek csökkentik a manuális munkát, zökkenőmentesen futtathatja használhatósági tanulmányát.
- Könnyű adatgyűjtés: Helyezzen el beágyazott űrlapokat, hogy közvetlenül a ClickUp Forms alkalmazásban végezzen használhatósági felméréseket.
Ideális: Minőségbiztosítási csapatok és szoftvertesztelők számára, akik hatékonyan szeretnék szervezni tesztelési folyamataikat és nyomon követni az eredményeket.
3. A ClickUp teszteset-sablon
Szeretné biztosítani, hogy szoftveralkalmazása pontosan a tervek szerint működjön? A ClickUp teszteset-sablon segít minden funkció alapos tesztelésében és a használhatósági tesztelés eredményeinek nyomon követésében. Ez a sablon a használhatósági tesztelési folyamat intelligens szervezési rendszerével tűnik ki.
Így működik:
- Állítson be különböző egyéni állapotcímkéket, például „Teendő”, „Folyamatban” és „Befejezve”, hogy nyomon követhesse a használhatósági feladatokat.
- Adjon meg konkrét részleteket minden tesztesethez az egyéni mezők segítségével. Kövesse nyomon a tesztesetek azonosítóit, a várt eredményeket és a tényleges eredményeket, így könnyen felismerheti a javításra szoruló problémákat.
- Váltson a gyors áttekintést biztosító lista nézet, a tesztek ütemezését segítő naptár nézet vagy a tesztelési ütemterv megtervezését segítő Gantt nézet között.
- Használjon beágyazott alfeladatokat a komplex tesztek lebontásához, több csapattagot rendeljen a tesztekhez való együttműködésre, és állítson be prioritásokat, hogy a legkritikusabb teszteket először oldja meg.
Ideális: Szoftverfejlesztő csapatok számára, akiknek szisztematikus módszerre van szükségük az alkalmazás funkcióinak teszteléséhez és az eredmények nyomon követéséhez.
Olvassa el még: Alapvető teszteset-sablonok szoftverek és termékek teszteléséhez
4. A ClickUp heurisztikus felülvizsgálati sablon
A heurisztikus felülvizsgálatok a hatékony termék- és tervezési munkafolyamatok elengedhetetlen elemei. Gyors és hatékony módszert kínálnak a felhasználói felületek értékeléséhez, lehetővé téve a használhatósági problémák gyors felismerését és megkönnyítve az adatokon alapuló döntéseket a finomításhoz.
A ClickUp heurisztikus felülvizsgálati sablon segít a csapatoknak alapos tervezési felülvizsgálatokat végrehajtani azáltal, hogy egyértelmű irányelveket határoz meg a megbeszélésekhez. Ez egy praktikus tesztelési sablon, amely a tesztelési forgatókönyvek során mindenki számára egyértelművé teszi a teendőket.
Így segít ez Önnek:
- Világos értékelési struktúra: Használja a Heurisztikus áttekintés nézetet, hogy módszeresen végigmenjen termékének felületének minden aspektusán.
- Feladatok szegmentálása és szervezése: Bontsa le a komplex tervezési elemeket könnyen emészthető részekre a célzott értékelés érdekében. Kövesse nyomon az eredményeket két egyszerű állapotopcióval: Nyitott és Befejezett.
- Beépített kezdő útmutató: Hozzáférés lépésről lépésre az effektív heurisztikus értékelések végrehajtásához
- Haladás nyomon követése és frissítések: Jelölje a feladatokat „Befejezett”ként, miközben áttekinti az értékelési ellenőrzőlistát. Használja a feladatfigyelő funkciókat a folyamatos haladás fenntartása és a potenciális szűk keresztmetszetek felismerése érdekében.
Ideális: UX-tervezők és termékfejlesztő csapatok számára, akik strukturált használhatósági értékeléseket szeretnének végezni a felületeiken.
5. A ClickUp tesztjelentés sablon
A ClickUp tesztjelentés-sablon segítségével egy rendezett helyen dokumentálhatja a webhelyek, szoftverek vagy bármely termék tesztelésének eredményeit.
Ez a sablon világossá és rendszerezetté teszi a tesztjelentéseket, mivel lehetővé teszi az alábbiakat:
- Kövesse nyomon a teszt előrehaladását a „Folyamatban”, „Felülvizsgálatra kész”, „Megfelelt”, „Nem felelt meg” és „Blokkolva” állapotopciók segítségével.
- Adja meg az egyes tesztekhez a teszteset azonosítóját, a tesztelő nevét, a teszt dátumát, a teszt eredményét és a hiba súlyosságát a jobb szervezés és áttekinthetőség érdekében.
- Váltson a tesztösszefoglaló jelentés, a teszteset részletei, a hibajelentés és a tesztvégrehajtási napló nézetek között, hogy hasznos információkat szerezzen.
- Adjon hozzá csapattagokat, hogy közösen dolgozzanak ki a végleges szkriptet és tartalmat. Kapjon automatikus értesítéseket a teszt előrehaladásáról és frissítésekről.
Ideális: minőségbiztosítási csapatok és termékfejlesztők számára, akiknek szervezett rendszerre van szükségük a tesztelési eredmények dokumentálásához és nyomon követéséhez.
💡Profi tipp: Készítsen ClickUp Dashboardot, hogy valós idejű mutatókat, például a feladatok teljesítési arányát és a használhatósági pontszámokat jeleníthesse meg. Ez megkönnyíti az információk megosztását az érdekelt felekkel és a fejlesztések fontossági sorrendjének megállapítását.
6. A ClickUp A/B tesztelési sablon
Adatokon alapuló döntéseket szeretne hozni termékének funkcióiról? A ClickUp A/B tesztelési sablon segít ötleteinek érvényesítésében, mielőtt azokat végleges termékében megvalósítaná.
Ez a sablon az egész tesztelési programot egy központi helyen szervezi meg. A következőket kapja:
- Teszt szervezése és nyomon követése: Használja az egyéni mezőket a tesztnevek, kontrollcsoportok, kísérleti csoportok és konverziós mutatók rögzítéséhez.
- Több nézet a jobb kezelésért:
- Lista nézet: Az összes tesztje egy helyen, egyedi mezőkkel és állapotfrissítésekkel.
- Táblázatos nézet: A tesztek különböző szakaszokba való áthelyezése egy Kanban táblán
- Naptár nézet: A teszt kezdő és befejező dátumát egyszerűen, drag-and-drop módszerrel állíthatja be.
- Idővonal nézet: Kezelje a teszt időtartamát egy állítható idővonalon
Ideális: Termékfejlesztőknek, akiknek szervezett rendszerre van szükségük a különböző tesztelési eredmények nyomon követéséhez.
7. A ClickUp nyomonkövethetőségi mátrix tesztelési sablon
A teljes körű nyomonkövethetőség elengedhetetlen ahhoz, hogy bármely projekt elérje céljait. Ez egyértelmű és ellenőrizhető kapcsolatokat hoz létre a projekt különböző elemei, például a követelmények és a tervezési döntések között, garantálva a teljességet és megelőzve a kritikus hiányosságokat.
A ClickUp nyomonkövethetőségi mátrix tesztelési sablon segít a tesztelő csapatoknak nyomon követni a műszaki követelményeket és elemezni a termékek és rendszerek tesztelési lefedettségét.
Így működik:
- Lista nézet: Használja ki a rugalmas nézet előnyeit minden térben, mappában és listában. Rendezze, szűrje és csoportosítsa a feladatokat a tesztelési munkafolyamatához igazodva.
- Táblázatos nézet: Csoportosítsa a feladatokat állapot, felelős, prioritás, címke vagy határidő szerint – ideális a használhatósági teszt szkriptjének elkészítéséhez és a haladás nyomon követéséhez.
- Egyéni mezők: Használjon több egyéni mezőt, például:
- Emberek: Címkézze meg a csapat tagjait, és rendeljen hozzájuk felelősségi köröket az egyes tesztesetekhez.
- Szövegterület: Részletes tesztforgatókönyvek és várható eredmények dokumentálása
- Szám: Kövesse nyomon a tesztesetek azonosítóit és verziószámait
- Képlet: A teszt lefedettségi mutatók automatikus kiszámítása
- Szöveg: Gyors címkék és azonosítók hozzáadása
Ideális: minőségbiztosítási csapatok és tesztmenedzserek számára, akiknek szervezett tesztelési lefedettséget és nyomonkövethetőséget kell biztosítaniuk a követelmények és a tesztesetek között.
8. A ClickUp felhasználói elfogadás tesztelési ellenőrzőlista sablon
A ClickUp felhasználói elfogadás tesztelési sablon segít megszervezni és lebonyolítani a termék bevezetése előtt a tényleges felhasználókkal végzett alapos használhatósági tesztelési üléseket.
A használhatósági teszt sablon kiemelkedő tulajdonságai:
- Tesztformátumok létrehozása: Készítsen egyedi használhatósági teszt szkriptet és tesztkritériumokat a beépített ellenőrzőlista formátum segítségével.
- A tesztelés előrehaladásának figyelemmel kísérése: Négy állapot opció közül választhat: Befejezett, Folyamatban, Felfüggesztve és Elvégzendő.
- UAT Gantt nézet: Tervezze meg a tesztelés ütemtervét, és kövesse nyomon a különböző tesztelési fázisok közötti függőségeket.
- UAT szakaszok és lépések megtekintése: Ossza fel a tesztelési folyamatot kezelhető részekre, és kövesse nyomon a befejezést.
- Bevezető útmutató megtekintése: Kövesse a lépésről lépésre összeállított ellenőrzőlistát az UAT-ülések hatékony beállításához és lebonyolításához.
Ideális: Termékmenedzserek és minőségbiztosítási csapatok számára, akiknek strukturált felhasználói tesztelési üléseket kell szervezniük és nyomon kell követniük a felhasználói visszajelzéseket a termék bevezetése előtt.
Olvassa el még: Ingyenes szoftverértékelési sablonok
9. A ClickUp A/B tartalomkezelési és tesztelési sablon
A megfelelő nyomon követés nélküli split tesztek végrehajtása értékes időt és erőforrásokat pazarolhat el. A ClickUp A/B tartalomkezelési és tesztelési sablon segít központosítani az összes használhatósági tesztelési jelentés adatait egy szervezett központban.
Így segít ez a sablon:
- Rendezze, szűrje és csoportosítsa tesztjeit az Ön igényeinek megfelelően.
- Adjon hozzá egyedi állapotokat a haladás nyomon követéséhez, a csapattagok kijelöléséhez és a határidők beállításához.
- Vezesse át a teszteket a Kanban táblán a különböző szakaszokon – a tervezéstől a végrehajtáson át az elemzésig.
- Tervezze meg tesztelési ütemtervét, hogy elkerülje az ütközéseket és biztosítsa a megfelelő időben történő végrehajtást.
- A drag-and-drop egyszerűségével ütemezheti és kezelheti a tesztelési időpontokat.
Ideális: Termékfejlesztő csapatok, UX-kutatók és marketingesek számára, akiknek szükségük van az A/B teszt eredményeinek szisztematikus rendszerezésére és elemzésére.
10. A ClickUp heurisztikus értékelési sablon
Szeretné felismerni a digitális termékeiben fellelhető használhatósági problémákat, mielőtt azok frusztrálnák a felhasználókat? A ClickUp heurisztikus értékelési sablonja segít a szoftverfejlesztő csapatoknak a bevált tervezési elvek alapján alapos használhatósági értékeléseket végezni.
Ez a sablon a használhatósági értékelést strukturált, csapatvezérelt folyamattá alakítja. Íme, hogyan:
- Kövesse nyomon az egyes lépéseket: Hozzon létre egyedi mezőket az egyes ellenőrizni kívánt használhatósági elvekhez, így értékelése alapos és szervezett lesz.
- Értékelje az előrehaladást: Kövesse nyomon az értékelők előrehaladását és eredményeit a ClickUp Tasks segítségével, egyértelmű prioritások és határidők megadásával.
- Mérőszámok vizualizálása: Készítsen összefoglaló irányítópultokat, amelyek a szétszórt teszt eredményeket egyértelmű cselekvési tételekké alakítják.
- Együttműködés és ötletelés: Használja a kollaboratív Docs szolgáltatást, hogy összegyűjtse a csapat véleményét a felhasználói célokról és problémákról.
- Adatok gyűjtése: Készítsen űrlapokat szakértői értékelők toborzására és részletes visszajelzéseik összegyűjtésére.
- Kontextusba helyezés: Adja hozzá végleges szkriptjét és tesztkérdéseit a feladatleírásokhoz, hogy könnyen hivatkozhasson rájuk.
Ideális: UX-tervezők, termékmenedzserek és fejlesztőcsapatok számára, akik korán fel akarják ismerni a használhatósági problémákat, és szisztematikusan javítani szeretnék digitális termékeiket.
📮ClickUp Insight: A munkavállalók 92%-a következetlen módszereket alkalmaz a teendők nyomon követésére, ami elmulasztott döntésekhez és késedelmes végrehajtáshoz vezet. Akár nyomonkövetési jegyzeteket küld, akár táblázatokat használ, a folyamat gyakran szétszórt és hatástalan. A ClickUp feladatkezelési megoldása biztosítja a beszélgetések zökkenőmentes átalakítását feladatokká, így csapata gyorsan tud cselekedni és összehangoltan tud működni.
A ClickUp segítségével alakítsa a felhasználói visszajelzéseket termék sikerekké
A kiváló felhasználói tesztelés nem a merev moderátori forgatókönyv követéséről szól, hanem a megfelelő eszközökkel való őszinte visszajelzések gyűjtéséről, amelyek jobb termékek kialakításához vezetnek.
Ez a 10 sablon és ellenőrzőlista segít felismerni a fontos problémákat. Akár új fizetési folyamatot tesztel, akár távoli használhatósági tesztelés során gyűjt adatokat a felhasználók problémáiról, minden sablon bevált keretrendszert biztosít a hasznos információk gyűjtéséhez.
A legjobb rész? Nincs szükség hatalmas költségvetésre ahhoz, hogy hatékony felhasználói teszteket futtasson vagy prototípus használhatósági teszt sablonokat készítsen. Ezek az ingyenes sablonok távoli tesztelési hozzáférést biztosítanak, és segítenek a bármilyen méretű csapatoknak a használhatósági problémák korai felismerésében, a tervezési döntések validálásában, a sikerkritériumok létrehozásában és a felhasználók által igényelt termékek fejlesztésében.
A ClickUp segít a szoftverfejlesztő csapatoknak a felhasználói tesztelés eredményeit gyakorlatba ültetni. A visszajelzéseket rendszerezheti, az interfész változásait nyomon követheti, és az egész csapatot szinkronban tarthatja, miközben fejleszti a termék funkcióit.
Készen állsz az intelligens felhasználói tesztek futtatására és jobb termékek fejlesztésére?
Regisztráljon még ma a ClickUp-ra!