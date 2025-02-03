A 20 legjobb automatizált tesztelő eszköz 2025-ben

Volt idő, amikor a manuális tesztelés volt a normális. Ez egy unalmas és időigényes folyamat volt, amely gyakran hibákhoz és késésekhez vezetett.

A szoftverfejlesztés és a párhuzamos tesztelési folyamatok azonban az évek során folyamatosan fejlődtek.

Az egyik legjelentősebb változás, amelynek tanúja voltam, az automatizált tesztelő eszközök térnyerése volt. Lenyűgöző, hogy egy automatizált eszköz hogyan képes racionalizálni a tesztelési folyamatot és javítani termékeink általános minőségét.

Ebben a blogban a ClickUp kutatócsoportja és én összeállítottuk a 20 legjobb automatizált tesztelő eszközt, amelyek teljesítményük, felhasználóbarát jellegük és széles körű elterjedtségük alapján kerültek kiválasztásra. 📝

A megfelelő automatizált tesztelő eszközök kiválasztásakor több fontos tényezőt is figyelembe kell venni:

Könnyű használat: A jó automatizált tesztelő eszközöknek intuitívnak és könnyen megtanulhatónak kell lenniük. Ha még nem jártas az automatizált tesztelésben, akkor nem szeretne órákat tölteni azzal, hogy megtanulja az eszköz használatát. Keressen olyan eszközöket, amelyek felhasználóbarát felülettel és világos dokumentációval rendelkeznek.

Kompatibilitás: Az automatizált tesztelő eszközöknek kompatibilisnek kell lenniük a fejlesztési környezettel és a tesztelési keretrendszerekkel. Ezzel időt és energiát takaríthat meg a tesztelési infrastruktúra beállításakor.

Gazdag funkciókészlet: A különböző automatizált tesztelő eszközök eltérő funkciókat kínálnak, ezért fontos, hogy olyan eszközt válasszon, amely megfelel az Ön konkrét tesztelési igényeinek. A tesztelés hatékonysága érdekében keressen olyan funkciókat, mint a böngészők közötti tesztelés, a párhuzamos tesztelés, a mobil tesztelés, a teljesítménytesztelés, a vizuális regressziós tesztelés és az API-tesztelés.

Skálázhatóság: A szoftver növekedésével a tesztelési igényei is növekedni fognak. Keressen olyan automatizált tesztelő eszközöket, amelyek skálázhatók a projektjéhez, és nagy méretű tesztcsomagokat is képesek kezelni.

Integrációs képességek: A jó automatizált tesztelő eszközöknek zökkenőmentesen integrálódniuk kell a fejlesztési ökoszisztémában található egyéb eszközökhöz, például a folyamatos integrációs (CI) szerverekhez és a hibakövető rendszerekhez.

Támogatás és közösség: Egy erős támogató közösség felbecsülhetetlen értékű lehet, ha problémákba ütközik, vagy segítségre van szüksége konkrét felhasználási esetekben. Keressen olyan automatizált tesztelő eszközöket, amelyek aktív fórumokkal és ügyfélszolgálattal rendelkeznek.

Költség: Bár a költség fontos tényező, nem ez az egyetlen szempont, amelyet figyelembe kell venni. Nézze meg az automatizált tesztelő eszközök által nyújtott összképi értéket a költségekkel összehasonlítva.

Megállapítottam, hogy az automatizált tesztelő eszközök kulcsfontosságúak a szoftverek minőségének javításában és a fejlesztés felgyorsításában.

Annyi automatizált tesztelő eszköz közül nehéz lehet a megfelelőt kiválasztani. Nézzük meg, milyen lehetőségek állnak rendelkezésre a tesztelési folyamat fejlesztésére! 👇

1. ClickUp (a legjobb automatizált tesztprojekt-kezeléshez és hibakövetéshez)

A ClickUp Agile projektmenedzsment szoftver segítségével vizuálisan ábrázolhatja tesztelési munkafolyamatát, nyomon követheti az előrehaladást és azonosíthatja a szűk keresztmetszeteket.

A ClickUp egy all-in-one projektmenedzsment eszköz, amely a terméktervezéstől a szoftverfejlesztésig mindenre kiterjed. A ClickUp Agile Project Management Software struktúrát és szervezettséget biztosít a teljes szoftverfejlesztési folyamat számára. Ez egy kiváló agilis tesztelő eszköz, amely lehetővé teszi sprintok létrehozását, feladatok kiosztását és azok előrehaladásának valós idejű nyomon követését. Fedezzük fel együtt a funkcióit!

ClickUp táblázatos nézet

Húzza át a feladatokat az oszlopok között, hogy azok állapotát a ClickUp Board View segítségével ábrázolja.

A ClickUp Board View az agilis projektmenedzsment módszertanok alapvető eleme. Lehetővé teszi a tesztelési munkafolyamat vizualizálását azáltal, hogy a feladatokat a „Tesztelendő”, „Folyamatban” és „Sikeres/sikertelen” szakaszok között húzhatja és ejtheti.

Ez a beállítás világos áttekintést nyújt az egyes feladatok állapotáról, így egyszerűen azonosíthatók a szűk keresztmetszetek és hatékonyan rangsorolhatók a munkaterhelések. Továbbá a Board View drag-and-drop funkciója is javítja a felhasználói élményt, mivel lehetővé teszi a csapat tagjainak, hogy a feladatok előrehaladtával zökkenőmentesen mozgassák azokat a szakaszok között.

A legjobb rész? A Board View lehetővé teszi a feladatok részleteinek integrálását, beleértve a megbízottakat, a határidőket és a megjegyzéseket.

A feladatkezelés központosított megközelítése segít a csapatoknak a nyílt kommunikáció fenntartásában, így mindenki tájékozott marad a haladásról és a tesztelés során felmerülő esetleges kihívásokról. De ez még nem minden.

A ClickUp for Software Teams a folyamatos tesztelési folyamat agyának szerepét tölti be. Kiválóan alkalmas hibák nyomon követésére és kezelésére. Könnyedén létrehozhat részletes hibajelentéseket, hozzárendelheti azokat a fejlesztőkhöz, és nyomon követheti azok előrehaladását a fejlesztési életciklus során.

Ráadásul a testreszabható munkafolyamatok lehetővé teszik, hogy a hibakeresési folyamatot a csapata egyedi igényeihez igazítsa. A ClickUp emellett számos sablont is kínál, amelyek testreszabhatók az Ön egyedi automatizált tesztelési igényeihez.

ClickUp hibajelentési és problémakövetési sablon

Töltse le ezt a sablont Kezelje a hibákat és problémákat egy központi helyen a ClickUp Bug & Issue Tracking Template segítségével.

A ClickUp Bug & Issue Tracking Template (Hibajelentő sablon ) kész keretrendszert biztosít a tesztelő csapatok közötti átláthatóság és együttműködés javításához, segítve a hibajavítás komplexitásának hatékony kezelését. A szoftvercsapatok számára készült egyedi felvételi űrlapok zökkenőmentes hibajelentést tesznek lehetővé, biztosítva, hogy minden szükséges adat előre rögzítésre kerüljön.

Ez a sablon javítja a funkciók közötti együttműködést azáltal, hogy a csapatokat egy központi platformon egyesíti, így mindenki naprakész információkat kap a hibák és problémák állapotáról. A csapatok közötti kommunikáció javulásával a termékek szállítása gyorsabbá és hatékonyabbá válik, ami magasabb általános minőséget eredményez.

ClickUp tesztkezelési sablon

Töltse le ezt a sablont Kezelje teljes tesztelési folyamatát a ClickUp tesztkezelési sablon segítségével.

A ClickUp tesztkezelési sablon zökkenőmentessé és szervezetté teszi a tesztelési folyamatot. Egyszerű módszert kínál a tesztelési folyamat minden részének megtervezéséhez, nyomon követéséhez és értékeléséhez, tesztforgatókönyvekkel, szélsőséges esetekkel és futtatásokkal egy helyen.

Így áttekinthetővé válik az előrehaladás, könnyen felismerhetőek a problémák, és egy pillantással láthatók az eredmények. A vizuális elrendezés segít átlátni a teljes képet, és szükség esetén gyors döntéseket hozni. Ráadásul a sablon megkönnyíti a csapat tagjai közötti együttműködést, így mindenki naprakész információkkal rendelkezik a hibákról, problémákról és funkciók iránti igényekről.

A tesztütemények kezelése és az eredmények nyomon követése idővel könnyedén megy. Ezzel a sablonnal mindig naprakész lehet a felhasználói visszajelzésekkel és a teszt eredményekkel kapcsolatban, ami kulcsfontosságú a folyamatok fejlesztése szempontjából.

Ezenkívül a ClickUp tesztjelentés-sablon segít jelentések készítésében, amelyek összefoglalják a teszt eredményeit, azonosítják a hibákat és betekintést nyújtanak a jövőbeli iterációkba. Továbbá a ClickUp teszteset-sablon strukturált keretrendszert biztosít az egyes tesztesetek vázlatos leírásához , beleértve a részletes lépéseket, a várt eredményeket és a siker/kudarc kritériumokat.

A ClickUp legjobb funkciói

Átfogó feladatkezelés: A ClickUp robusztus feladatkezelési funkciói lehetővé teszik az automatizált tesztelési projektek minden aspektusának szervezését és nyomon követését, a tesztesetek létrehozásától a hibajelentésekig.

Hatékony automatizálási szabályok: Automatizálja az ismétlődő feladatokat, például a hibák fejlesztőknek való hozzárendelését vagy a feladatállapotok frissítését, hogy időt takarítson meg és csökkentse a hibák számát.

Zökkenőmentes integrációk: Integrálja a ClickUp-ot népszerű tesztelő eszközökkel és CI/CD folyamatokkal, hogy egyszerűsítse munkafolyamatát és biztosítsa az adatok konzisztenciáját.

Testreszabható munkafolyamatok: Hozzon létre egyedi munkafolyamatokat, hogy a ClickUp-ot az Ön konkrét tesztelési folyamataival és csapata igényeivel összhangba hozza.

Robusztus jelentések és elemzések: Készítsen részletes jelentéseket a tesztelés előrehaladásáról és a csapat teljesítményéről, hogy adat alapú döntéseket hozhasson.

Együttműködési funkciók: Hatékonyan együttműködhet csapattagjaival olyan funkciók segítségével, mint a megjegyzések, a megemlítések és a valós idejű frissítések.

A ClickUp korlátai

A testreszabási lehetőségek kissé bonyolultak lehetnek azok számára, akik nem ismerik a projektmenedzsment eszközöket.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért munkatér-tagként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 3800 értékelés)

2. Selenium (a legjobb sokoldalúság és széles böngésző-támogatás szempontjából)

A Selenium az egyik legjobb modern minőségbiztosítási tesztelő eszköz manapság. Ez egy hatékony, nyílt forráskódú eszközkészlet, amely elengedhetetlen lett a webalkalmazások automatizálásához különböző böngészőkön és platformokon.

Az eszköz sokoldalúsága és kiterjedt közösségi támogatása ideálisvá teszi fejlesztők és tesztelők számára világszerte. Emellett rendelkezik egy böngészőbővítménnyel, a „Selenium IDE”-vel, amely lehetővé teszi a böngésző interakcióinak rögzítését és lejátszását.

A Selenium legjobb funkciói

Biztosítsa a böngészők közötti kompatibilitást az eszköz széles böngészőválasztékának támogatásával.

Válassza ki a kívánt programozási nyelvet, amelyhez különböző nyelvekhez elérhető kötések állnak rendelkezésre.

Futtassa a teszteseteket párhuzamosan több gépen és böngészőben, hogy csökkentse a teszt végrehajtási idejét.

Bővítse tesztelési lehetőségeit harmadik féltől származó könyvtárak és keretrendszerek integrálásával, amelyek további funkciókat nyújtanak.

A Selenium korlátai

Korlátozott funkciók és a testreszabási lehetőségek hiánya

A kezdőknek meredek a tanulási görbe.

A Selenium árai

Ingyenes

Selenium értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (90+ értékelés)

Capterra: Nincs elég vélemény

3. Cypress (A legjobb gyors és megbízható tesztelési keretrendszer webalkalmazásokhoz)

A Cypress egy modern, JavaScript-alapú, végpontok közötti tesztelési keretrendszer, amely egyszerűségének, gyorsaságának és fejlesztőbarát megközelítésének köszönhetően jelentős népszerűségre tett szert. A hagyományos tesztelési keretrendszerekkel ellentétben a Cypress közvetlenül a böngészőben fut, így intuitívabb és hatékonyabb tesztelési élményt nyújt.

A Cypress legjobb funkciói

A kód módosításakor automatikusan töltse be újra a teszteket és frissítse a böngészőt, hogy gyors visszacsatolási ciklust hozzon létre.

Szüntesse meg a kifejezett várakozások szükségességét azzal, hogy a rendszer automatikusan megvárja a parancsok és állítások befejezését, csökkentve ezzel a teszt bizonytalanságát.

Készítsen képernyőképeket és videókat a sikertelen tesztekről, hogy gyorsan azonosíthassa és kijavíthassa a problémákat.

Ellenőrizze a hálózati forgalmat és fogja el a kéréseket az API-k és webes szolgáltatások hatékony teszteléséhez.

A Cypress korlátai

Egyes felhasználók kisebb hibákat találtak a keretrendszerrel kapcsolatban.

Nincs beépített támogatás a mobilalkalmazások teszteléséhez.

Cypress árak

14 napos ingyenes próba

Csapat: 75 USD/hó

Üzleti: 300 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Cypress értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 60 értékelés)

💡 Profi tipp: A szoftverkiadások automatizálhatók folyamatos telepítési eszközökkel, amelyek automatikusan telepítik a kódváltozásokat a termelésbe. Ezzel elkerülhetők a manuális lépések és csökkennek a késések, így gyorsabb és hatékonyabb kiadási folyamatot biztosítva.

4. BrowserStack Automate (a legjobb böngészőközi és platformközi teszteléshez)

A BrowserStack Automate egy felhőalapú tesztelési platform. Számos valódi eszközhöz és böngészőhöz biztosít hozzáférést, lehetővé téve a webalkalmazások különböző konfigurációkban és környezetekben történő tesztelését.

A platform több tesztelési keretrendszert is támogat, így könnyen integrálható a meglévő munkafolyamatába. Ezenkívül valós idejű hibakeresési funkciói lehetővé teszik a problémák gyors azonosítását és megoldását, javítva ezzel webalkalmazásainak általános minőségét.

A BrowserStack Automate legjobb funkciói

Teszteljen valódi eszközökön, beleértve okostelefonokat, táblagépeket és asztali számítógépeket, hogy biztosítsa a kompatibilitást és a teljesítményt a különböző platformokon.

Ellenőrizze webalkalmazásait különböző böngészőkön, hogy garantálja a böngészők közötti kompatibilitást.

Szimuláljon teszteket különböző földrajzi helyszínekről, hogy ellenőrizze a megfelelő működést és teljesítményt az egyes régiókban.

Végezzen párhuzamos teszteket több eszközön és böngészőben, hogy jelentősen csökkentse a teszt végrehajtási idejét.

A BrowserStack Automate korlátai

A tesztek viselkedése kiszámíthatatlan lehet, elakadhatnak a ciklusokban, vagy nem találják meg a látható elemeket.

A sebesség változhat, ami miatt a tesztek túl gyorsan vagy túl lassan futnak, ami befolyásolja a megbízhatóságot.

BrowserStack Automate árak

Webes tesztelés

Asztali számítógép: 169 USD/párhuzamos teszt/hónap

Asztali és mobil: 249 USD/párhuzamos teszt/hónap

Desktop & Mobile Pro: 299 USD/párhuzamos teszt/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

App Automate

Device Cloud: 249 USD/párhuzamos teszt/hónap

Device Cloud Pro: 299 USD/párhuzamos teszt/hónap

Device Cloud Observability Pro: Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési osztállyal

Vállalati: Egyedi árazás

BrowserStack Automate értékelések és vélemények

G2: Nincs elég vélemény

Capterra: Nincs elég vélemény

5. Puppeteer (A legjobb headless tesztelési és automatizálási feladatokhoz)

A Puppeteer egy Node.js könyvtár, amely magas szintű API-t biztosít a headless Chrome vagy Chromium vezérléséhez. Ez egy hatékony eszköz a webes feladatok automatizálásához és a webalkalmazások teszteléséhez.

Ezenkívül a Puppeteer kiválóan teljesít a webes adatgyűjtés terén, lehetővé téve a felhasználók számára, hogy hatékonyan nyerjenek ki adatokat a weboldalakról. Dinamikus tartalom megjelenítési képességével a Puppeteer olyan egyoldalas alkalmazásokból (SPA) is képes információkat lekérni, amelyekkel a hagyományos adatgyűjtési módszerek nehezen boldogulnak.

A Puppeteer legjobb funkciói

Futtassa a Chrome-ot headless módban a feladatok automatizálásához megfelelő böngészőfelület nélkül.

Készítsen teljes oldalas képernyőképeket a weboldalakról, beleértve a nézőtéren kívüli elemeket is, hogy átfogó képet kapjon.

Hozzon létre PDF-dokumentumokat weboldalakból, testreszabható formázási és tartalmi beállításokkal.

A hálózati kérések elfogásával és módosításával hatékonyan tesztelheti az API-kat vagy szimulálhatja a különböző hálózati feltételeket.

A Puppeteer korlátai

A Puppeteer Node.js könyvtárként JavaScript ismereteket igényel az automatizálási feladatok szkriptelésehez.

A Puppeteer szorosan kapcsolódik a Chrome-hoz, ami korlátozhatja más böngészőkkel való kompatibilitását.

Puppeteer árak

Ingyenesen használható

Puppeteer értékelések és vélemények

G2: Nincs elég vélemény

Capterra: Nincs elég vélemény

6. BugBug (A legjobb dedikált hibakövetéshez)

A BugBug egy sokoldalú hibakövető szoftver, amelyet az agilis csapatok hibakezelési folyamatának egyszerűsítésére terveztek. Intuitív felületével és testreszabható funkcióival a BugBug segít a csapatoknak a szoftverfejlesztési életciklus során a problémák hatékony nyomon követésében, prioritásainak meghatározásában és megoldásában.

A BugBug legjobb funkciói

Hozzon létre egyedi munkafolyamatokat, hogy a hibakeresési folyamatot a csapata speciális igényeihez igazítsa, beleértve az állapotokat, prioritásokat és súlyossági szinteket.

Csatoljon releváns fájlokat és dokumentumokat a hibákhoz, és adjon hozzá megjegyzéseket a megbeszélés és az együttműködés megkönnyítése érdekében.

Készítsen részletes jelentéseket a hibák tendenciáiról, a megoldási időkről és a csapat teljesítményéről, hogy azonosítsa a fejlesztésre szoruló területeket.

Értesítést kap, amikor hibákat rendelnek hozzá, frissítenek vagy megoldanak, így a folyamat során folyamatosan tájékozott maradhat.

BugBug korlátai

Egyes felhasználók szerint a felvételi és integrációs képességek korlátozottak.

A felhőben futtatott tesztek késleltetést okozhatnak a helyi végrehajtáshoz képest, ami potenciálisan befolyásolhatja a fejlesztési ciklusok során a visszajelzések sebességét.

BugBug árak

Örökre ingyenes

Előny: 119 USD/hó

Parallel: Egyedi árazás

BugBug értékelések és vélemények

G2: Nincs elég vélemény

Capterra: Nincs elég vélemény

7. Robot (a legjobb Python keretrendszeren alapuló tesztautomatizáláshoz)

A Robot Framework egy Python-alapú, kulcsszóvezérelt automatizálási keretrendszer, amelyet széles körben használnak elfogadási teszteléshez, elfogadási tesztvezérelt fejlesztéshez (ATDD) és robotikus folyamatok automatizálásához (RPA). Egyszerű szintaxisa és bővíthetősége révén mind a technikai, mind a nem technikai csapat tagjai számára hozzáférhető.

A robot legjobb tulajdonságai

Használjon kulcsszó-alapú megközelítést a tesztesetek újrafelhasználható kulcsszavakkal történő meghatározásához, egyszerűsítve ezzel a tesztek létrehozását és karbantartását.

Végezze el ugyanazokat a teszteseteket különböző adatkészletekkel, hogy ellenőrizze a különböző forgatókönyveket és biztosítsa a teljes lefedettséget.

Hozzon létre egyedi könyvtárakat és kulcsszavakat, hogy megfeleljen a speciális tesztelési követelményeknek és bővítse a funkcionalitást.

Zökkenőmentesen integrálható olyan eszközökkel és keretrendszerekkel, mint a Selenium a webes teszteléshez, az Appium a mobil teszteléshez és a Jenkins a CI/CD folyamatokhoz.

A robotok korlátai

Lehet, hogy nem biztosít ugyanolyan szintű programozási rugalmasságot, mint egyes más automatizálási keretrendszerek.

Robotok árazása

Ingyenes

Robotok értékelései és vélemények

G2: Nincs elég vélemény

Capterra: Nincs elég vélemény

8. Playwright (A legjobb egységes API webes, mobil és asztali automatizáláshoz)

A Playwright egy modern tesztelési keretrendszer, amely támogatja a webes, mobil és asztali automatizálást, és egységes API-t biztosít a platformok közötti teszteléshez.

Gyors, megbízható és könnyen használható. Ezenkívül az automatizálás egységes megközelítése és átfogó funkciókészlete nélkülözhetetlen eszközzé teszi a fejlesztési munkafolyamatokhoz.

A Playwright legjobb funkciói

Automatizálja a webalkalmazásokat a Chrome, Firefox, WebKit, Edge, Safari böngészőkben, valamint az iOS és Android mobil böngészőkben.

Kezelje hatékonyan az egyidejű műveleteket, és kerülje el a blokkoló viselkedést aszinkron API-k használatával.

Emuláljon különböző eszközöket és képernyőméreteket, hogy webalkalmazásait különböző platformokon tesztelhesse.

Futtassa az egyes teszteket izolált böngészőkontextusban, hogy minimalizálja a tesztek közötti interferenciát és lehetővé tegye a párhuzamos végrehajtást.

A Playwright korlátai

A Playwright a böngésző bináris fájljainak telepítését igényli, ami bonyolultabbá teheti a beállítási folyamatot.

Korlátozások a régebbi vagy kevésbé elterjedt böngészők támogatásában

Playwright árak

Ingyenes

Drámaírók értékelései és véleményei

G2: Nincs elég vélemény

Capterra: Nincs elég vélemény

💡 Profi tipp: Bár az automatizálás hatékony eszköz, nem minden tesztesetet kell automatizálni. Összpontosítson az ismétlődő, időigényes és nagy hatással bíró tesztekre, míg a feltáró tesztelést és az emberi ítélőképességet igénylő teszteket hagyja a manuális tesztelésnek.

9. Appium (a legjobb natív, hibrid és webes mobilalkalmazások automatizálásához)

Az Appium egy sokoldalú mobil automatizálási keretrendszer, amely lehetővé teszi natív, hibrid és webes mobilalkalmazások automatizálását iOS és Android eszközökön. Robusztus tesztcsomagokat hozhat létre, hogy garantálja mobilalkalmazásainak minőségét és funkcionalitását.

Az Appium legjobb funkciói

Automatizálja a teszteket iOS és Android eszközökön egyaránt, hogy biztosítsa a platformok közötti kompatibilitást.

Konfigurálja a kívánt funkciókat, hogy megadja a tesztelési munkamenetekhez szükséges eszköz, platform és alkalmazás adatait.

Írjon automatizálási szkripteket Java, Python, Ruby vagy JavaScript nyelven, hogy interakcióba lépjen a mobilalkalmazás elemeivel.

Használjon különböző elemkeresőket, például ID, XPath, név és hozzáférhetőségi ID, hogy azonosítsa és kezelje a mobilalkalmazás elemeit.

Integrálja a CI/CD folyamatokkal, hogy az automatizált tesztelés a fejlesztési folyamat részévé váljon.

Az Appium korlátai

A tesztek végrehajtásához valódi vagy emulált mobil eszközökre van szükség, ami bonyolultabbá teheti a beállítási folyamatot.

Egyes felhasználók úgy találták, hogy a szervernaplók nem elég részletesek ahhoz, hogy megértsék a hibákat.

Appium árak

Ingyenesen használható

Appium értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (50+ értékelés)

Capterra: Nincs elég vélemény

10. Espresso (a legjobb Android-alkalmazások automatizált teszteléséhez)

Az Espresso egy hatékony és megbízható tesztelési keretrendszer, amelyet kifejezetten Android-alkalmazásokhoz terveztek. Egyszerű és intuitív API-t biztosít robusztus UI-tesztek létrehozásához, garantálva Android-alkalmazásainak minőségét és funkcionalitását.

Az eszköz zökkenőmentesen integrálódik az Android tesztelő eszközeivel, például az AndroidJUnitRunnerrel és a Gradle-lel, így könnyen beépíthető a meglévő fejlesztési munkafolyamatokba. Beépített támogatása az állítások és a matcherek számára lehetővé teszi a fejlesztők számára, hogy hatékonyan ellenőrizzék a felhasználói felület állapotát és átmenetét.

Az Espresso legjobb funkciói

Használjon nézet-egyeztető rendszert az Android-alkalmazáson belüli elemek pontos megkereséséhez és kezeléséhez.

Végezzen különböző műveleteket a felhasználói felület elemein, például kattintást, gépelést, görgetést és hosszan tartó nyomást.

Ellenőrizze alkalmazásának állapotát az elemek tulajdonságainak, szöveges tartalmának és egyéb feltételeknek az ellenőrzésére szolgáló állítások segítségével.

Rögzítse az alkalmazással való interakcióit, hogy gyorsan létrehozhasson teszteseteket a jövőbeni felhasználáshoz.

Zökkenőmentesen integrálható az Android Studio-val, hogy egyszerűsítse a fejlesztési folyamatot.

Az Espresso korlátai

Kizárólag Android-alkalmazásokhoz készült, iOS-alkalmazások tesztelésére nem használható.

Nehézségek a szabványos Android UI irányelveket nem követő nézetek tesztelésével

Espresso árak

Ingyenes

Espresso értékelések és vélemények

G2: Nincs elég vélemény

Capterra: Nincs elég vélemény

11. XCUITest (a legjobb iOS-alkalmazások teszteléséhez)

Az XCUITest egy hatékony és megbízható tesztelési keretrendszer, amelyet kifejezetten iOS-alkalmazásokhoz terveztek. Az Apple által biztosított natív tesztelési keretrendszerként az XCUITest szoros integrációt kínál az iOS SDK-val, így biztosítva, hogy a tesztek pontosan tükrözzék az alkalmazás viselkedését valódi eszközökön.

Az XCUITest legjobb funkciói

Integrálja az Xcode-dal és az iOS SDK-val, hogy hozzáférjen az alkalmazásában használt API-khoz és keretrendszerekhez.

Használja az Xcode UI Testing navigátort az iOS-alkalmazáson belüli UI-elemek ellenőrzéséhez és azonosításához.

Kérdezze le az UI-elemek hierarchiáját, hogy tulajdonságaik és kapcsolataik alapján megtalálja a kívánt elemeket.

Tesztelje iOS-alkalmazásának akadálymentességét, hogy biztosítsa a fogyatékkal élő felhasználók számára a használhatóságot.

Az XCUITest korlátai

Az XCUITest kizárólag iOS-alkalmazásokhoz lett kifejlesztve, és nem használható Android-alkalmazások tesztelésére.

XCUITest árak

Ingyenes

XCUITest értékelések és vélemények

G2: Nincs elég vélemény

Capterra: Nincs elég vélemény

12. SoapUI (a legjobb API-teszteléshez)

A SoapUI egy hatékony és sokoldalú eszköz az API-teszteléshez. Megkönnyíti a RESTful és SOAP API-k teszteseteinek létrehozását, végrehajtását és kezelését a minőség, a megbízhatóság és a biztonság biztosítása érdekében. A SoapUI különböző tesztelési típusokat támogat, beleértve a funkcionális, a teljesítmény- és a biztonsági tesztelést. Ez a sokoldalúság biztosítja, hogy a csapatok különböző feltételek mellett átfogóan értékelhessék API-jaikat.

A SoapUI legjobb funkciói

Hozzon létre és küldjön HTTP-kérelmeket API-knak, megadva a módszert, az URL-t, a fejléceket és a kérelem törzsét.

Ellenőrizze az API-válaszokat a várt értékek és sémák alapján, hogy biztosítsa azok helyességét.

A teszteket csomagokba és esetekbe szervezze a jobb kezelés és szervezés érdekében.

Vezessen be adatközpontú tesztelést, hogy ugyanazt a tesztesetet különböző adatkészletekkel hajtsa végre, szimulálva különböző forgatókönyveket.

Végezzen biztonsági tesztelést, beleértve a sebezhetőségi vizsgálatot és a behatolási tesztelést, hogy azonosítsa a potenciális biztonsági kockázatokat.

A SoapUI korlátai

Lassú teljesítmény a teszt végrehajtása során

Hatékony terheléses teszt létrehozásához jelentős programozási erőfeszítésre van szükség.

Általában csak kis léptékű projektekhez alkalmas.

SoapUI árak

Ingyenes

SoapUI értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 140 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (165+ értékelés)

13. Cucumber (A legjobb viselkedésvezérelt fejlesztéshez (BDD))

A SoapUI-hoz hasonlóan a Cucumber is a Smartbear része. Ez egy BDD keretrendszer, amely segít áthidalni a technikai és nem technikai érdekelt felek közötti szakadékot. A tesztesetek leírásához egyszerű nyelvet használ, Gherkin szintaxissal írva, hogy meghatározza az alkalmazás kívánt viselkedését.

A Cucumber legjobb funkciói

Használja a Gherkin nevű, ember számára olvasható nyelvet a tesztforgatókönyvek természetes nyelvi formátumban történő leírásához.

Írjon lépésdefiníciókat a kívánt programozási nyelven, hogy megvalósítsa a Gherkin funkciókban leírt műveleteket.

Használjon adattáblákat, hogy ugyanazon tesztforgatókönyvhöz különböző bemeneti adatokat adjon meg, lehetővé téve az adatközpontú tesztelést.

Integrálja a teszt automatizálási keretrendszerekkel a tesztesetek végrehajtásának automatizálása érdekében.

A Cucumber korlátai

A BDD-vel még nem ismerősök számára a Cucumber és a Gherkin szintaxis elsajátítása meredekebb tanulási görbét jelenthet.

A Cucumber árai

Ingyenes

Cucumber értékelések és vélemények

G2: 4,1/5 (35+ értékelés)

Capterra: Nincs elég vélemény

14. Postman (a legjobb API-fejlesztéshez és teszteléshez)

A Postman egy sokoldalú eszköz, amely lehetővé teszi az API-k hatékony fejlesztését, tesztelését és kezelését. Felhasználóbarát felületével és átfogó funkcióival a Postman egyszerűsíti a HTTP-kérelmek létrehozásának, a válaszok ellenőrzésének és az API-tesztelés automatizálásának folyamatát.

A Postman legjobb funkciói

Hozzon létre és küldjön HTTP-kérelmeket, megadva a módszert, az URL-t, a fejléceket és a kérelem törzsét.

Ellenőrizze az API válaszokat, beleértve a fejléceket, a testet és az állapotkódokat.

Rendezze API-kérelmeit gyűjteményekbe a jobb kezelhetőség és újrafelhasználhatóság érdekében.

Különböző környezetek (pl. fejlesztés, staging, termelés) kezelése és könnyű váltás közöttük

Hozzon létre próbaszervereket az API viselkedésének szimulálásához és az alkalmazások teszteléséhez anélkül, hogy a tényleges API-kra kellene támaszkodnia.

A Postman korlátai

Tanulási görbe az API-fejlesztés és -tesztelés terén kezdőknek

Egyes felhasználók teljesítménycsökkenést tapasztaltak, amikor kiterjedt API-gyűjteményekkel vagy összetett kérésekkel dolgoztak.

Postman árak

Ingyenes

Alap: 19 USD/felhasználó/hónap

Profi: 39 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

Postman értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 1200 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (480+ értékelés)

15. TestCafe (A legjobb JavaScript-alapú, végpontok közötti webalkalmazás-teszteléshez)

A TestCafe egy hatékony és eredményes JavaScript-alapú tesztelési keretrendszer, amelyet webalkalmazások automatizálására terveztek számos böngészőben. Egyszerű szintaxisa, böngészők közötti kompatibilitása és robusztus funkciói révén a TestCafe megbízható és hatékony módszert kínál automatizált tesztek futtatására, hogy biztosítsa webalkalmazásainak minőségét és funkcionalitását.

A TestCafe legjobb funkciói

WebDriver vagy harmadik féltől származó függőségek nélkül működik, egyszerűsítve a beállítást.

Teszteljen az összes főbb böngészőben, beleértve a Chrome-ot, a Firefoxot, a Safarit, az Edge-et és az Internet Explorert.

Írjon teszteket gyorsan és hatékonyan intuitív szintaxissal, és használja a parancsláncokat, hogy tömör teszt szkripteket hozzon létre, amelyek minimalizálják a kódsorok számát.

A beépített hibakeresési mód segítségével azonosíthatja a teszt futása közben felmerülő problémákat, ami lehetővé teszi a hibák hatékony felkutatását és elhárítását.

A TestCafe korlátai

Kevésbé hozzáférhető azoknak a felhasználóknak, akik nem ismerik a JavaScriptet.

TestCafe árak

Ingyenes

TestCafe értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (25+ értékelés)

Capterra: Nincs elég vélemény

16. Ranorex Studio (a legjobb webes, asztali és mobil alkalmazások támogatásához)

A Ranorex Studio egy sokoldalú tesztautomatizálási eszköz, amely lehetővé teszi a csapatok számára, hogy hatékonyan teszteljék a webes, asztali és mobil alkalmazásokat különböző platformokon. Funkcióival, felhasználóbarát felületével és más tesztelési keretrendszerek támogatásával a Ranorex Studio kiváló megoldást kínál a szoftverek minőségének és megbízhatóságának biztosításához.

A Ranorex Studio legjobb funkciói

Automatizáljon különböző platformokon, beleértve a Windows, macOS, Linux, iOS és Android rendszereket, biztosítva a tesztelési igényeinek megfelelő széles körű kompatibilitást.

Kezelje és használja újra az objektumtárolókat az UI-elemek hatékony azonosításához és kezeléséhez, így egyszerűsítve a tesztelési folyamatot.

Hozzon létre újrafelhasználható kulcsszavakat a teszt szkriptek fejlesztésének és karbantartásának egyszerűsítése érdekében.

Részletes jelentéseket kaphat a tesztelési eredmények nyomon követéséhez és a tesztelési lefedettség méréséhez a fejlesztés érdekében.

A Ranorex Studio korlátai

A Ranorex Studio egy kereskedelmi eszköz, amelynek használatához licenc szükséges.

Korlátozott felhőalapú tesztelés

A Ranorex Studio árai

Egyedi árazás

Ranorex Studio értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (245+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 120 értékelés)

17. NightwatchJS (A legjobb Node.js-alapú végpontok közötti webalkalmazás-teszteléshez)

A NightwatchJS egy Node.js-alapú, végpontok közötti tesztelési keretrendszer, amelyet kifejezetten webalkalmazásokhoz terveztek. Más automatizált tesztelő eszközök között a NightwatchJS egyszerű és hatékony módszert kínál a böngésző interakciók automatizálására és a webalkalmazások funkcionalitásának tesztelésére.

Ezenkívül a keretrendszer beépített jelentéskészítő funkciókkal rendelkezik, amelyek részletes tesztelési eredményeket generálnak, megkönnyítve ezzel a problémák azonosítását és a tesztelés előrehaladásának nyomon követését.

A NightwatchJS legjobb funkciói

Használja a Selenium WebDriver alkalmazást a böngészőkkel való interakcióhoz, biztosítva a böngésző opciók széles skálájának támogatását az átfogó teszteléshez.

Használja ki a átfogó állításkönyvtárat a webalkalmazások állapotának ellenőrzéséhez, beleértve az elemek tulajdonságainak és a szöveges tartalom ellenőrzését.

A tesztkódot a page object modell segítségével szervezze, javítva ezzel a tesztelési keretrendszer karbantarthatóságát és újrafelhasználhatóságát.

Használjon tesztkapcsokat a kód teszt előtti és utáni végrehajtásához, ami lehetővé teszi a tesztkörnyezetek hatékony beállítását és lebontását.

A NightwatchJS korlátai

A NightwatchJS használatához Node.js telepítése szükséges a rendszerre, ami bonyolultabbá teszi a beállítást.

NightwatchJS árak

Ingyenes

NightwatchJS értékelések és vélemények

G2: Nincs elég vélemény

Capterra: Nincs elég vélemény

A LambdaTest egy hatékony felhőalapú platform, amely átfogó megoldást kínál a böngészők és platformok közötti teszteléshez. Lehetővé teszi webalkalmazásainak egyszerű tesztelését számos valós eszközön és böngészőn, biztosítva a kompatibilitást és a teljesítményt különböző operációs rendszereken, konfigurációkon és környezetekben.

Felhasználóbarát felületével és robusztus funkcióival a LambdaTest lehetővé teszi a szervezetek számára, hogy kiváló minőségű webalkalmazásokat szállítsanak, amelyek különböző platformokon is hibátlanul működnek. Végső soron ez növeli a felhasználói elégedettséget és elősegíti az üzleti sikert.

Tesztelje a webhelyeket és alkalmazásokat több mint 2000 böngésző-operációs rendszer kombinációban, hogy biztosítsa a kompatibilitást és a teljesítményt különböző platformokon.

Azonosítsa a webhelyek vagy alkalmazások verziói közötti vizuális eltéréseket, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a frissítések nem befolyásolják negatívan a felhasználói felületet.

A tesztelési munkameneteket automatikusan rögzíti, vizuális naplókat hozva létre, amelyek segítenek a problémák hatékony hibakeresésében.

A hibákat közvetlenül a tesztelési felületről rögzítheti olyan projektmenedzsment eszközökbe, mint a ClickUp, hogy egyszerűsítse a problémamegoldási folyamatot.

Elemezze a tesztfutások, a böngészőhasználati statisztikák és a teljesítménymutatók részletes adatait, hogy adat alapú döntéseket hozhasson a tesztelési stratégiákról.

Egyes felhasználók úgy érzik, hogy a teljesítmény kissé lassúbb.

A költségek magasabbak lehetnek kis csapatok vagy korlátozott költségvetésű projektek esetében.

Ingyenes

Asztali automatizált tesztelés – Linux: 39 USD/párhuzamos teszt/hónap

Webes automatizálás: 99 USD/párhuzamos teszt/hónap

Webes és mobil böngésző automatizálás: 119 USD/párhuzamos teszt/hónap

Webes és mobil böngésző valódi eszközön: 158 USD/párhuzamos teszt/hónap

G2: 4,5/5 (1390+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 270 értékelés)

A TestComplete egy sokoldalú tesztautomatizálási eszköz, amely lehetővé teszi a csapatok számára, hogy hatékonyan teszteljék a webes, asztali és mobil alkalmazásokat különböző platformokon. Robusztus megoldást kínál a szoftver minőségének és megbízhatóságának biztosításához.

Ez a tesztelő eszköz lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy részletes jelentéseket készítsenek a teszt eredményeiről, a lefedettségi mutatókról és az időbeli trendekről. Ezeket a jelentéseket könnyen meg lehet osztani az érdekelt felekkel és a termékmenedzserekkel is.

A TestComplete legjobb funkciói

Kezelje és használja újra az objektumtárolókat az UI-elemek hatékony azonosításához és kezeléséhez.

Vezessen be adatközpontú tesztelést, hogy ugyanazokat a teszteseteket különböző adatkészletekkel hajtsa végre, így többféle forgatókönyvet szimulálhat az átfogó lefedettség érdekében.

Írjon szkripteket a kedvenc programozási nyelvén, beleértve a JavaScriptet, a Pythont, a VBScriptet, a C#-t és a DelphiScriptet.

Használjon hibrid objektumfelismerő motort, amely a tulajdonságalapú felismerést ötvözi az AI-alapú vizuális felismeréssel, hogy pontosan azonosítsa a különböző technológiák és platformok dinamikus felhasználói felületi elemeit.

A TestComplete korlátai

Egyes felhasználók kevésbé stabil és lassabb működést tapasztaltak.

TestComplete árak

TestComplete alaplicenc

Javítva: 1940 dollár

Úszó: 3875 USD

TestComplete Pro licenc

Javítva: 3015 dollár

Úszó: 6029 USD

TestComplete Advanced License: Egyedi árazás

TestComplete értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (95+ értékelés)

Capterra: Nincs elég vélemény

💡 Barátságos emlékeztető: Fontos, hogy naprakész legyen az automatizált tesztelés legújabb trendjeivel és bevált gyakorlataival kapcsolatban. Ösztönözze csapatát, hogy vegyenek részt képzéseken, webináriumokon és közösségi fórumokon, hogy fejlesszék készségeiket és megosszák tudásukat.

20. Katalon (A legjobb minden méretű csapat számára, a kezdőktől a tapasztalt tesztelőkig)

A Katalon egy kereskedelmi tesztelési automatizálási eszköz, amely támogatja a webes, API és mobil tesztelést. Felhasználóbarát felülettel és átfogó funkciókkal rendelkezik, így minden méretű csapat számára alkalmas.

Az eszköz elősegíti a csapat tagjai közötti együttműködést is, mivel támogatja a Githez hasonló verziókezelő rendszereket. Ez lehetővé teszi a csapatok számára, hogy nyomon kövessék a változásokat, megosszák a teszt szkripteket, és egyidejűleg dolgozzanak a tesztelési projektekben, növelve ezzel az általános termelékenységet.

A Katalon legjobb funkciói

Végezzen automatizált tesztelést az összes főbb böngészőben, beleértve a Chrome-ot, a Firefoxot, a Safarit és az Internet Explorert.

Rögzítse műveleteit és készítsen teszt szkripteket anélkül, hogy kiterjedt kódolási ismeretekre lenne szüksége.

Tesztelje mind az iOS, mind az Android alkalmazásokat, támogatva a natív, hibrid és mobil webalkalmazásokat, hogy biztosítsa a platformok közötti konzisztens élményt.

Használja a Katalon Object Spy funkcióját az objektumok rögzítésére a tesztelés során, és tekintse meg azok tulajdonságait részletesen, hogy pontosabb teszt szkripteket készíthessen az UI elemek jobb megértése révén.

A Katalon korlátai

Egyes felhasználók késleltetést tapasztaltak, amikor ezt a platformot laptopjukon használták.

Az alapvető funkciók, mint például a párhuzamos végrehajtás, nem állnak rendelkezésre.

Katalon árak

Ingyenes

Prémium: 218 USD/felhasználó/hónap

Ultimate: Egyedi árazás

Katalon értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (105+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (705+ értékelés)

Optimalizálja a szoftvereket és az agilis projektmenedzsmentet a ClickUp segítségével

Megvizsgáltuk a 20 legjobb automatizált tesztelő eszközt, amelyek mindegyike egyedi funkciókkal és képességekkel rendelkezik, hogy megfeleljen a különböző tesztelési igényeknek. A Selenium sokoldalúságától a Cypress modern megközelítéséig és a BrowserStack Automate tesztelési képességeiig, biztosan megtalálja az Ön igényeinek megfelelő eszközt.

Ha azonban olyan átfogó megoldást keres, amely kiemelkedik a többi közül, akkor a ClickUp a legjobb választás azoknak a csapatoknak, amelyek tesztelési és projektmenedzsment funkciókat is igényelnek.

A ClickUp zökkenőmentesen integrálódik a népszerű automatizált tesztelő eszközökkel, és feladatok kezelésével, Kanban táblákkal és előre elkészített sablonokkal javítja a munkafolyamatot. Ez lehetővé teszi a tesztelési folyamatok hatékony kezelését, miközben a teljes fejlesztési ciklus szervezett marad.

Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és tapasztalja meg a szoftvertesztelés jövőjét.