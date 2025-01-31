ClickUp blog
A 10 legjobb agilis tesztelő szoftver eszköz agilis csapatok számára 2025-ben

Engineering Team
2025. január 31.

Amikor a termék növekedni kezd, a tesztelés mennyisége is exponenciálisan növekszik. A minőségbiztosítási (QA) csapatnak nehézséget okozhat a megnövekedett munkaterhelés kezelése.

Ennek eredményeként a kiadás késik, vagy a tesztelés kimarad. Eközben a fejlesztőcsapat már továbbhaladhatott. Ez azt jelenti, hogy a projektmenedzser/termék tulajdonos technikai adóssága növekszik, mivel minden hiba kijavításához a kódbázis két része között kell váltani.

Van-e jobb módszer a fejlesztők és a minőségbiztosítási csapat együttműködésére és a kódban található hibák számának csökkentésére? Igen! Az agilis szoftvertesztelő eszközök segíthetnek áthidalni ezt a szakadékot.

Ezek az eszközök manuális és automatizált tesztelést kombinálnak, hogy biztosítsák az új kód minőségi szabványoknak való megfelelését, megvédjék a regresszióktól és felgyorsítsák a folyamatot.

Itt bemutatjuk a szoftvertesztelés és a tesztautomatizálás kezelésére szolgáló 10 legjobb agilis tesztelő eszközt, azok legfontosabb jellemzőivel, korlátaival és áraival együtt, hogy segítsünk Önnek a megfelelő eszköz kiválasztásában.

Mit kell keresni az agilis tesztelő eszközökben?

A tesztelési környezetekben elengedhetetlen, hogy olyan eszközök álljanak rendelkezésre, amelyekkel a visszajelzéseket könnyen rögzíteni és integrálni lehet a fejlesztési ciklusokba. De ez még nem minden. Íme néhány fontos funkció, amelyre figyelni kell az agilis tesztelő eszközök kiválasztásakor:

  • Automatizálás: Az agilis tesztelő eszköznek támogatnia kell a tesztelési automatizálást, hogy hatékony és megismételhető tesztelési folyamatokat tegyen lehetővé, és így a tesztelőknek több idejük maradjon a feltáró és stratégiai tesztelésre.
  • Hibakezelés: Válasszon egy agilis eszközt, amely részletes jelentési lehetőségekkel rendelkezik a hibák nyomon követéséhez, jelentéséhez és kezeléséhez az agilis szoftverfejlesztési és tesztelési folyamat során.
  • Integráció: A legjobb agilis tesztelő eszközök integrálhatók harmadik féltől származó eszközökkel, beleértve a projektmenedzsment platformokat és a folyamatos integrációs eszközöket, a felhasználói nyomonkövető szoftvereket és a szervezet által használt minőségbiztosítási tesztelő eszközöket.
  • Jelentések és elemzések: Az adatokkal alátámasztott, hasznosítható betekintés segít az agilis projektmenedzsereknek jobban irányítani az agilis tesztelési tevékenységüket. A népszerű agilis tesztelő eszközök átfogó jelentéseket készítenek a tesztelési eredményekről. Betekintést nyújtanak a tesztelési lefedettségbe, a hibák tendenciáiba és a projekt általános állapotába.
  • Valós idejű kommunikáció és együttműködés: Válasszon olyan agilis tesztelő eszközt, amely elősegíti a valós idejű csapatkommunikációt és az agilis szoftverfejlesztési projektekben részt vevő összes csapat közötti együttműködést. Lehetővé kell tennie a tesztesetekhez való megjegyzések hozzáadását, a hibák hozzárendelését és a teszteléssel kapcsolatos betekintések megosztását a szoftvertesztelés életciklusa során.
  • Agilis módszertanok támogatása: Győződjön meg arról, hogy a választott tesztkezelési megoldás összhangban van az agilis módszertannal és az agilis szoftverfejlesztési elvekkel, amelyeket csapata követ. Keressen olyan funkciókat, mint a sprinttervezés, a backlogkezelés, a teljesítménytesztelés, a funkcionális tesztelés, a folyamatos tesztelés és a felhasználói történetek feltérképezése.
  • Rugalmasság és skálázhatóság: A szoftverteszteléshez használt agilis automatizálási eszköznek skálázhatónak kell lennie a csapat projektigényeinek megfelelően, például a felhasználói kapacitás, a projekt összetettsége és az automatizált tesztelési keretrendszerek tekintetében.
  • Könnyű használat: A felhasználóbarát felület intuitív funkciókkal maximalizálja az eszköz elfogadását és csökkenti a tanulási görbét, így mindenki kihasználhatja az eszköz előnyeit a szoftvertesztelés során.

A 10 legjobb agilis tesztelő eszköz 2024-ben

1. ClickUp

A ClickUp agilis tesztelő eszköze szükségtelenné teszi a különálló tesztkezelő és hibajelentő rendszerek használatát. Az eszköz segítségével olyan munkafolyamatot tervezhet, amely tökéletesen illeszkedik a választott agilis módszertanhoz, legyen az Kanban táblák, sprintek vagy hibrid megközelítés.

A ClickUp Agile Project Management több száz fejlett és testreszabható funkciót kínál a modern agilis szoftvertesztelés és fejlesztés támogatásához. Igényeinek, komplex munkafolyamataiknak és preferenciáiknak megfelelően alakítható.

A ClickUp agilis projektmenedzsment szoftvere
Kezelje Scrum és Kanban munkafolyamatait a ClickUp agilis projektmenedzsment szoftverével.

Nézzük meg, hogyan segíti a ClickUp az agilis fejlesztési folyamatot.

A ClickUp Dashboard egyértelmű képet ad a csapat előrehaladásáról, beleértve a függőben lévő hátralékokat is. Az eszközzel azonosíthatja a szűk keresztmetszeteket, kategorizálhatja a feladatokat, kezelheti a Gantt-diagrammal a menetrendeket, ötleteket gyűjthet és megtekintheti a munkaterhelést sprint pontokkal.

Az agilis csapat minden tagja, a projektmenedzsertől a minőségbiztosítási (QA) szakemberekig és a fejlesztőkig, a Dashboard View segítségével naprakész információkat kaphat a tesztautomatizálásról.

Sprint Velocity Card a ClickUp Dashboards alkalmazásban
A ClickUp irányítópultjai áttekintést nyújtanak a tesztelési tevékenységek előrehaladásáról.

A leterhelt projektmenedzserek számára a ClickUp Brain, egy mesterséges intelligenciával működő írási asszisztens, másodpercek alatt segít a dokumentáció elkészítésében: termékismertetőket és ütemterveket generál, tesztelési terveket készít és műszaki specifikációkat ír.

A ClickUp tesztkezelési sablonja segít hatékony stratégiák kidolgozásában az agilis teszt nyomon követéséhez és kezeléséhez, a haladás és az eredmények vizualizálásához, valamint a csapatával való együttműködéshez bármilyen kérdés esetén.

A ClickUp tesztkezelési sablonja úgy lett kialakítva, hogy segítsen a teljes tesztelési folyamat kezelésében.
Töltse le ezt a sablont
A ClickUp tesztkezelési sablonja úgy lett kialakítva, hogy segítsen a teljes tesztelési folyamat kezelésében.

A ClickUp legjobb funkciói

  • Virtuális táblák: Írjon automatizálási szkripteket és ütemterveket, gyűjtsön ötleteket, és hangolja össze agilis fejlesztői csapatait a ClickUp Whiteboards segítségével a teljesítendő feladatok és a hátralévő munkák tekintetében.
  • A munkafolyamatok vizualizálása: Vizualizálja munkafolyamatát a ClickUp Kanban táblázatos nézetével. Mozgassa a feladatokat a különböző szakaszok között, azonosítsa a tesztelési automatizálás és az agilis szoftvertesztelés szűk keresztmetszeteit, és tartsa csapatát a helyes úton.
Sprintok kezelése a ClickUp Kanban táblázat nézetében
Hozzon létre tökéletes agilis munkafolyamatot, és építsen fel egy rugalmas Kanban rendszert, hogy vizualizálja munkáját és javítsa a projektmenedzsmentet a ClickUp Kanban Board View segítségével.
  • Valós idejű jelentések: A ClickUp Dashboards segítségével testreszabható jelentéseket hozhat létre a csapat teljesítményének nyomon követéséhez, a fejlesztésre szoruló területek azonosításához, valamint értékes betekintést nyerhet az agilis mutatók segítségével a jövőbeli sprintekhez.
  • AI-támogatás: A ClickUp Brain automatizálja az időigényes feladatokat, mint például a projektismertetők, jelentések, műszaki dokumentációk írása, az agilis megbeszélések összefoglalása és a feladatok kiosztása a csapat tagjai között.
A ClickUp Brain használata projektleírás írásához
A ClickUp AI végtelen számú dokumentumtípust képes generálni, például projektismertetőket, óravázlatokat és egyéb dokumentumokat, hogy felgyorsítsa a munkafolyamatot.

A ClickUp korlátai

  • A funkciók széles skálája első használatkor megterhelő lehet.
  • A ClickUp Brain fizető felhasználók számára elérhető.

ClickUp árak

  • Örökre ingyenes
  • Korlátlan: 7 USD/felhasználó/hónap
  • Üzleti: 12 dollár felhasználónként havonta
  • Vállalati: Egyedi árazás
  • A ClickUp Brain minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkaterület-tagként.

ClickUp ügyfélértékelések

  • G2: 4,7/5 (9400+ értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (több mint 4000 értékelés)

2. PractiTest

PractiTest Dashboard
via PractiTest

A PractiTest egy vállalati tesztkezelő platform, amely az agilis fejlesztési folyamatok során központosítja az összes tesztelést és csapatot, így biztosítva a teljes átláthatóságot.

A platform egy all-in-one eszközkészlet az agilis tesztelők számára, amely lehetővé teszi számukra, hogy mindent egy helyen kezeljenek, beleértve a követelményeket, a teszt automatizálást és a teszteseteket, a hibák nyomon követését és a hibajelentések generálását.

A PractiTest közepes és nagy méretű csapatok számára alkalmas; egy helyen kezeli mind a manuális, mind az automatizált tesztelést, ezzel időt takarít meg és javítja a hatékonyságot, az agilitást és a minőség-ellenőrzést a különböző tesztelési folyamatokban.

A PractiTest részletes jelentéskészítési funkciói lehetővé teszik a csapat számára, hogy hatékonyan nyomon kövesse a tesztelés előrehaladását és racionalizálja a tesztkezelést.

A PractiTest legjobb funkciói

  • Folyamatosan rögzítse és újrahasznosítsa a feltáró teszteket, és fejlesszen innovatív és eredeti teszteket a már elavult és eredménytelen tesztkészletek helyettesítésére.
  • Készítsen átfogó, exportálható jelentéseket, hogy alaposan megértse a tesztelés előrehaladását és minőségét. Ezek a jelentések túlmutatnak a nyers adatokon, és alapul szolgálnak az adatalapú döntéshozatalhoz és a projekt jobb átláthatóságához.
  • Hozzon létre előre meghatározott tesztlépéseket vagy tesztvégrehajtási ciklusokat, és testreszabhatja azokat a végrehajtás bármely szakaszában.

A PractiTest korlátai

  • A műszerfal szerkesztése nehézkes lehet.

A PractiTest árai

  • Csapat: 49 dollár havonta
  • Vállalati: Egyedi árazás

PractiTest ügyfélértékelések

  • G2: 4,3/5 (több mint 200 értékelés)
  • Capterra: Nincs elég értékelés

3. Jira (Atlassian)

JIRA műszerfal
via Atlassian

Az Atlassian Jira egy projektmenedzsment és agilis eszköz kombinációja fejlesztői csapatok számára, amely lehetővé teszi számukra a hibák kezelését, a problémák nyomon követését és a projektek felügyeletét egyetlen platformon.

A csapatok a történetpontok becslésével rangsorolhatják a legkritikusabb történeteket a következő sprint backloghoz. Ez hatékonyabb munkafolyamatot és a tervnek megfelelő projektelőrehaladást eredményez.

Bár a Jira alkalmazható agilis módszertanokhoz, hiányoznak belőle az agilis tesztelők számára szükséges speciális funkciók, például a konfigurációkezelés, az automatizált tesztelési képességek és az agilis munkafolyamatokhoz igazított átfogó jelentések.

Profi tipp?: A még egyszerűbb és hatékonyabb agilis tesztelési élmény érdekében fontolja meg a ClickUp és a Jira együttes használatát. A kétirányú szinkronizálásnak köszönhetően a ClickUp és a Jira integrációja egyszerűsíti a problémák nyomon követését, a feladatok létrehozását és a folyamatos tesztelési automatizálást az agilis munkafolyamatokban.

A Jira legjobb funkciói

  • A Jira agilis projektmenedzsment funkcióival, például a Scrum és Kanban táblákkal, a sprinttervezéssel és a burndown diagramokkal vizualizálhatja a munkafolyamatokat és stratégiailag tervezheti meg a projekteket.
  • Egyszerűsítse munkafolyamatát és racionalizálja folyamatait a Smart Jira Forms alkalmazással, amely adatokat gyűjt és automatizálja a feladatokat az agilis csapat számára készült űrlapokkal.
  • Az agilis csapatok számára készült jelentésekkel betekintést nyerhet a projekt előrehaladásába.
  • A Jira problémamodelljeinek segítségével egyedi problématípusokat hozhat létre, például feltáró vagy regressziós teszteket.

A Jira korlátai

  • Bár a Jira kiváló eszköz a problémák nyomon követéséhez, nem rendelkezik robusztus natív tesztelési funkciókkal, ami megnehezíti a csapatok számára a tesztek végrehajtását, nyomon követését és kezelését a rendszeren belül.
  • A szülői problémákból származó alfeladatok létrehozása kényelmetlen

Jira árak

  • Ingyenes: tíz felhasználó számára
  • Alapcsomag: 7,16 USD/felhasználó/hónap
  • Prémium: 12,48 USD felhasználónként havonta
  • Vállalati: Egyedi árazás

Jira ügyfélértékelések

  • G2: 4,3/5 (5800+ értékelés)
  • Capterra: 4,5/5 (több mint 14 000 értékelés)

4. Kualitee

Kualitee Dashboard
via Kualitee

A Kualitee közepes és nagy méretű szervezetek számára kínál átfogó, kifejezetten minőségbiztosítási tesztelő csapatok számára tervezett agilis tesztelési csomagot. Bár eredetileg teszteset-kezelő eszközként indult, mára kibővült a hibakeresési és hibakezelési funkciókkal.

A Kualitee támogatja a manuális és automatizált tesztelést, és a felhasználóbarát kezelhetőséget helyezi előtérbe a minőségbiztosítási csapatok számára kialakított áttekinthető felülettel. Ez hatékony feladatkiosztást, együttműködési funkciókat és a tesztelési folyamat átláthatóságát jelenti a műszerfalak és jelentések révén.

Az olyan eszközökkel való integráció, mint a Jira, lehetővé teszi a munkafolyamatok egyszerűsítését nagyobb fejlesztési ökoszisztémákon belül.

A Kualitee legjobb funkciói

  • Kezelje tesztelési folyamatát, a tesztesetek létrehozásától és szervezésétől a tesztelés során azonosított hibák (problémák) hatékony nyomon követéséig és megoldásáig.
  • Testreszabhatja és nyomon követheti a hibajelentéseket, hogy rögzítse a tesztelési folyamattal kapcsolatos konkrét részleteket.
  • Külön műszerfalak a tesztelők, fejlesztők és vezetők számára, hogy minden csoport személyre szabott információkat kapjon a számára fontos kérdésekről.

A Kualitee korlátai

  • A felhasználók problémákat tapasztaltak a felhasználók tömeges törlésével/hozzárendelésével és a törölt felhasználói profilok megmaradásával kapcsolatban.

Kualitee árak

  • Felhő: 12 dollár felhasználónként havonta
  • Helyi telepítés: 2920 dollártól évente tíz felhasználó számára

Kualitee ügyfélértékelések

  • G2: 4,5/5 (120+ értékelés)
  • Capterra: Nincs elég értékelés

5. Zephyr

Zephyr Dashboard
via Zephyr

A Zephyr ideális azoknak a nagyvállalatoknak, amelyek már használják a Jira-t és az agilis módszertanokat. Ez a tesztkezelő eszköz egy hatékony kiegészítő, amely javítja a Jira-ban már meglévő hibajelentési képességeket.

A Zephyr zökkenőmentesen integrálódik a munkafolyamatokba, így hatékonyan kezelheti és nyomon követheti az összes projekthibát. Ez az átfogó csomag olyan funkciókkal támogatja az agilis csapatokat, mint a hibajelentés, a részletes jelentések és elemzések, az agilis tesztesetek kezelése és a felhasználói követelmények kezelése – mindez a megszokott Jira felületen.

Kétirányú és több példányos Jira integrációjával könnyedén nyomon követheti az összes projektjét egy helyen. A Zephyr egyszerre akár 200 000 tesztesetet is képes kezelni több projektben.

A Zephyr legjobb funkciói

  • Hozzon létre, szervezzen és mentse teszteseteit egy központi adattárban, amely globálisan elérhető.
  • Frissítse az automatizálási szkript eredményeit, automatikusan generáljon irányítópultokat és állapotokat a Jira-ban, és integrálja harmadik féltől származó alkalmazásokkal jelentéskészítési célokra.
  • Összehangolja a fejlesztői és minőségbiztosítási csapatok követelményeit, hajtsa végre a teszteket lépésről lépésre, használja az automatizálást a tesztek elvégzéséhez, figyelje az eredményeket, és osztályozza azokat sikeres vagy sikertelen kategóriákba, valamint jegyezze fel a Jira-ban az észlelt problémákat.

A Zephyr korlátai

  • A Zephyr nem teszi lehetővé több tesztlépés állapotának egyidejű frissítését a végrehajtás során.
  • A felhasználók nem tudják testreszabni a teszteset formátumát.

A Zephyr árai

  • Egyedi árazás

Zephyr ügyfélértékelések

  • G2: 4. 1/5 (70+ értékelés)
  • Capterra: Nincs elég értékelés

6. TestRail

TestRail műszerfal
via TestRail

A TestRail egy webalapú tesztelő eszköz, amely lehetővé teszi a minőségbiztosítási és agilis fejlesztői csapatok számára, hogy tesztciklusokat hozzanak létre, összekapcsoljanak és áthelyezzenek a tesztelési eljárásaik javítása érdekében.

Akár kis startup, akár nagyvállalatról van szó, a blog segít a csapat szervezettségének fenntartásában világos tesztesetek, képernyőképek és várt eredmények segítségével.

A TestRail intuitív irányítópultjaival és jelentéseivel egyszerűsíti a munkaterhelés kezelését. Könnyedén összehasonlíthatja a futtatásokat, konfigurációkat és mérföldköveket, hogy nyomon követhesse a tesztelés fejlődését a projektjeiben. Ezenkívül, hasonlóan a különböző agilis tesztelő eszközökhöz, a TestRail személyes teendőlistákkal és e-mailes riasztásokkal is rendelkezik a termelékenység javítása érdekében.

A TestRail legjobb funkciói

  • A múltbeli becslések és a ténylegesen befektetett idő felhasználásával pontosabban előre jelezheti a munkaterhelést – ez a tesztelő eszközök között megkülönböztető jellemző.
  • Vizsgálja meg az agilis tesztelési folyamatok részletes előrejelzéseit és előzményeit olyan egyedi funkciók segítségével, mint a haladás előrejelzése, a burndown diagramok, az összehasonlító jelentések és a verzióbiztos archiválás.
  • A projektek közötti jelentéskészítési funkcióval összehasonlíthatja és nyomon követheti a tesztekkel kapcsolatos tevékenységeket számos projekt, mérföldkő, tesztterv és futtatás esetében.

A TestRail korlátai

  • Nincs kiterjedt beépített integrációja, ezért a felhasználóknak API-kra vagy harmadik féltől származó megoldásokra kell támaszkodniuk.

TestRail árak

  • Professzionális felhő: 37 USD/felhasználó/hónap
  • Vállalati felhő: 826 USD/felhasználó/év
  • Professzionális szerver: Egyedi árazás
  • Vállalati szerver: 16 500 USD/év 1–20 felhasználó esetén

TestRail ügyfélértékelések

  • G2: 4,4/5 (500+ értékelés)
  • Capterra: 4,4/5 (több mint 150 értékelés)

7. QMetry

QMetry Dashboard
via QMetry

A QMetry egy vállalati szintű tesztkoordinációs platform agilis tesztelő és DevOps csapatok számára.

Használja a QMetry Gen AI – QMetry Intelligence funkcióit, mint például az intelligens keresés, az automatizált tesztesetek generálása és a megbízhatatlan tesztesetek felismerése, hogy javítsa a termék piacra jutási idejét.

A QMetry integrálható a tesztelési automatizálási keretrendszerekkel, többek között az UFT, Cucumber, QAF és TestNG rendszerekkel, így biztosítva a tesztelési környezetnek való megfelelést. Emellett integrálható a népszerű DevOps folyamatos integrációs és folyamatos telepítési/szállítási eszközökkel is, mint például a Maven és a Jenkins.

A QMetry legjobb funkciói

  • A Jira és a QMetry tesztkezelő platformjának segítségével egyszerűsítheti és optimalizálhatja tesztelési folyamatát a Jira-n belüli intelligens tesztesetek prioritásainak meghatározásával és optimalizálásával.
  • Automatikus ellenőrzés a jóváhagyások és felülvizsgálatok nyomon követéséhez a QMetry e-aláírás funkciójával
  • Készítsen kész jelentéseket, tesztfutási jelentéseket és nyomonkövethetőségi jelentéseket a projektadatok bemutatásához a döntéshozatalhoz.

A QMetry korlátai

  • Hiányzik belőle egy átfogó jelentési mechanizmus. A jelentések tükrözhetik azt a felhasználót, aki utoljára frissítette a párhuzamosan végrehajtott tesztcsomagot, ami zavart okozhat.

QMetry árak

  • Vállalati: 72 USD/felhasználó/hónap
  • Enterprise Plus: Egyedi árazás

QMetry ügyfélértékelések

  • G2: Nincs elég értékelés
  • Capterra: Nincs elég értékelés

8. TestFLO

TestFLO műszerfal
via Deviniti

A TestFLO Jira tesztkezelő eszköze optimalizálja a tesztelési folyamatokat, csökkenti a költségeket és javítja a szoftverek minőségét. Integrálható a meglévő Jira munkafolyamatokba, így nem kell új platformot megtanulni, és biztosítja, hogy az összes tesztelési adat központosítva maradjon a Jira-ban.

Az agilis csapatok számára tervezett TestFLO lehetővé teszi számukra, hogy közvetlenül a Jira-ban hozzanak létre, szervezzenek és hajtsanak végre teszteket, így egyszerűsítve az egész tesztelési folyamatot. Kövesse nyomon az előrehaladást, rögzítse az eredményeket, és könnyedén jelentsen hibákat a megszokott Jira felületen.

Alkalmazkodik az agilis, a vízesés és más módszertanokhoz, hogy megfeleljen a különböző tesztelési követelményeknek, és kielégíti a szabályozási tesztelési követelményeket a jogi előírások betartása érdekében.

A TestFLO legjobb funkciói

  • Használja a Test Repository-t központi helyként a Jira-ban lévő projektjeihez, hogy mappákkal definiálja a tesztcsomagokat, teszteseteket hozzon létre és előfeltételeket adjon hozzá.
  • Lehetővé teszi a nagyszabású szoftvertesztelést és tesztelési automatizálást a Jira-ban a REST API segítségével.
  • Hozzon létre nyomon követhető kapcsolatokat vagy linkeket a követelmények, tesztesetek és egyéb elemek között a Jira-ban, majd ellenőrizze ezeket a linkeket jelentések segítségével.

A TestFLO korlátai

  • A Jira ökoszisztémán kívüli csapatok számára nem alkalmas, mivel funkciói korlátozottak.

TestFLO árak

  • Legfeljebb 50 felhasználó: 825 USD/év
  • Legfeljebb 100 felhasználó: 1925 USD/év
  • Legfeljebb 250 felhasználó: 3850 USD/év
  • Legfeljebb 500 felhasználó: 6600 USD/év
  • Legfeljebb 750 felhasználó: 8800 USD/év

TestFLO ügyfélértékelések

  • G2: Nincs elég értékelés
  • Capterra: Nincs elég értékelés

9. TestPad

TestPad Dashboard
via TestPad

Ha át szeretne térni a bonyolult teszteset-kezelő eszközökről és táblázatokról egy könnyű tesztelő eszközre, a TestPad jó választás.

A TestPad intuitív felülete lehetővé teszi az agilis projektmenedzsment csapatának minden tagjának, hogy felfedező, regressziós és felhasználói elfogadás tesztelést végezzen – a projektmenedzserektől és fejlesztőktől kezdve a belső és kiszervezett szoftvertesztelőkig.

A TestPad legjobb funkciói

  • Írjon be több száz tesztparancsot néhány perc alatt a billentyűzetvezérelt szerkesztővel, és a szabad formátumú teszttervek alkalmazkodnak az Ön tesztelési igényeihez.
  • Azonnali jelentések készítése és az ellenőrzési nyomvonalakhoz minden tesztelt elem mentése/nyomtatás
  • Vendéghozzáféréssel együttműködhet külső tesztelőkkel – ideális megoldás azoknak az ügyfeleknek, akik felhasználói elfogadás tesztelést végeznek.

A TestPad korlátai

  • A nehézkes munkafolyamatok, a böngésző funkcióinak korlátai és az intuitívnak nem mondható kialakítás akadályozzák a használhatóságot.
  • A tesztesetekhez speciális siker/kudarc struktúrákra van szükség, ami miatt kevésbé alkalmazkodóképesek az új hibák azonosításához.

TestPad árak

  • Alapvető: 59 dollár havonta
  • Csapat: 119 dollár havonta
  • Team 15: 179 dollár havonta
  • Osztály: 299 dollár havonta

TestPad ügyfélértékelések

  • G2: Nincs elég értékelés
  • Capterra: Nincs elég értékelés

10. Qase

Qase Dashboard
via Qase

A Qase egy felhőalapú tesztkezelő eszköz minőségbiztosítási és fejlesztői csapatok számára. Nyomon követést és jelentéstételt biztosít manuális és automatizált szoftvertesztekhez. A Qase segítségével összehangolhatja a teljes körű minőségbiztosítási tevékenységeit, a teszttervezéstől és a tesztvégrehajtástól az elemzésig és a jelentéstételig.

A Jira és a Trello népszerű projektmenedzsment eszközökkel való integrációja révén a Qase zökkenőmentes munkafolyamatot biztosít, míg a valós idejű együttműködési funkciók, mint például a megjegyzések, a hibák hozzárendelése és az alkalmazáson belüli megbeszélések, gondoskodnak a csapat összehangolt munkájáról.

A Qase legjobb funkciói

  • Tesztesetek átvitele népszerű tesztkezelő eszközök, például a Jira és a Trello között.
  • Tesztesetek exportálása különböző fájlformátumokba, beleértve az XLSX és CSV formátumokat is.
  • Végezze el a tesztelési terveket, és figyelje azok állapotát – függetlenül attól, hogy sikeresek, sikertelenek vagy blokkoltak – a tesztfutások képernyőjén keresztül.
  • Kövesse nyomon tesztcsomagjait és teszteseteit úgy, hogy logikai csoportokba szervezi őket. Minden tesztcsomagban megadhatja az egyes tesztesetek súlyosságát, feltételeit és lépéseit.

A Qase korlátai

  • A felhasználók nehézkesnek tartják a csekklisták és teszt szkriptek létrehozását anélkül, hogy teljes teszteseteket írnának.

Qase árak

  • Ingyenes
  • Indulás: 24 dollár felhasználónként havonta
  • Üzleti: 36 dollár felhasználónként havonta
  • Vállalati: Egyedi árazás

Qase vásárlói vélemények

  • G2: 4,7/5 (több mint 150 értékelés)
  • Capterra: Nincs elég értékelés

Fedezze fel a csapatának legmegfelelőbb agilis szoftvertesztelő eszközt!

Ezek az agilis szoftvertesztelő eszközök mindegyike specifikus igényeket elégít ki. Míg egyesek a kisebb csapatok számára a felhasználóbarát felületet helyezik előtérbe, mások a nagyvállalatok agilis projektjeinek igényeit elégítik ki robusztus jelentéskészítési és integrációs képességekkel.

A ClickUp egy átfogó és felhasználóbarát agilis projektmenedzsment eszköz bármilyen méretű csapat számára. Lehetővé teszi a csapat számára, hogy egyetlen intuitív platformon belül kezelje a teljes tesztelési folyamatot, a tervezéstől és végrehajtástól a részletes jelentésekig. A ClickUp zökkenőmentes integrációja a legjobb projektmenedzsment eszközökkel, mint például a Jira, biztosítja a zökkenőmentes munkafolyamatot, míg a valós idejű együttműködési funkciók mindenki számára biztosítják a koordinációt.

Ha készen áll az agilis tesztelési folyamatának racionalizálására, regisztráljon ingyenesen a ClickUp-on, és kezdje el a munkát.

