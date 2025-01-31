A 10 legjobb agilis tesztelő szoftver eszköz agilis csapatok számára 2025-ben

Amikor a termék növekedni kezd, a tesztelés mennyisége is exponenciálisan növekszik. A minőségbiztosítási (QA) csapatnak nehézséget okozhat a megnövekedett munkaterhelés kezelése.
Ennek eredményeként a kiadás késik, vagy a tesztelés kimarad. Eközben a fejlesztőcsapat már továbbhaladhatott. Ez azt jelenti, hogy a projektmenedzser/termék tulajdonos technikai adóssága növekszik, mivel minden hiba kijavításához a kódbázis két része között kell váltani.
Van-e jobb módszer a fejlesztők és a minőségbiztosítási csapat együttműködésére és a kódban található hibák számának csökkentésére? Igen! Az agilis szoftvertesztelő eszközök segíthetnek áthidalni ezt a szakadékot.
Ezek az eszközök manuális és automatizált tesztelést kombinálnak, hogy biztosítsák az új kód minőségi szabványoknak való megfelelését, megvédjék a regresszióktól és felgyorsítsák a folyamatot.
Itt bemutatjuk a szoftvertesztelés és a tesztautomatizálás kezelésére szolgáló 10 legjobb agilis tesztelő eszközt, azok legfontosabb jellemzőivel, korlátaival és áraival együtt, hogy segítsünk Önnek a megfelelő eszköz kiválasztásában.
Mit kell keresni az agilis tesztelő eszközökben?
A tesztelési környezetekben elengedhetetlen, hogy olyan eszközök álljanak rendelkezésre, amelyekkel a visszajelzéseket könnyen rögzíteni és integrálni lehet a fejlesztési ciklusokba. De ez még nem minden. Íme néhány fontos funkció, amelyre figyelni kell az agilis tesztelő eszközök kiválasztásakor:
- Automatizálás: Az agilis tesztelő eszköznek támogatnia kell a tesztelési automatizálást, hogy hatékony és megismételhető tesztelési folyamatokat tegyen lehetővé, és így a tesztelőknek több idejük maradjon a feltáró és stratégiai tesztelésre.
- Hibakezelés: Válasszon egy agilis eszközt, amely részletes jelentési lehetőségekkel rendelkezik a hibák nyomon követéséhez, jelentéséhez és kezeléséhez az agilis szoftverfejlesztési és tesztelési folyamat során.
- Integráció: A legjobb agilis tesztelő eszközök integrálhatók harmadik féltől származó eszközökkel, beleértve a projektmenedzsment platformokat és a folyamatos integrációs eszközöket, a felhasználói nyomonkövető szoftvereket és a szervezet által használt minőségbiztosítási tesztelő eszközöket.
- Jelentések és elemzések: Az adatokkal alátámasztott, hasznosítható betekintés segít az agilis projektmenedzsereknek jobban irányítani az agilis tesztelési tevékenységüket. A népszerű agilis tesztelő eszközök átfogó jelentéseket készítenek a tesztelési eredményekről. Betekintést nyújtanak a tesztelési lefedettségbe, a hibák tendenciáiba és a projekt általános állapotába.
- Valós idejű kommunikáció és együttműködés: Válasszon olyan agilis tesztelő eszközt, amely elősegíti a valós idejű csapatkommunikációt és az agilis szoftverfejlesztési projektekben részt vevő összes csapat közötti együttműködést. Lehetővé kell tennie a tesztesetekhez való megjegyzések hozzáadását, a hibák hozzárendelését és a teszteléssel kapcsolatos betekintések megosztását a szoftvertesztelés életciklusa során.
- Agilis módszertanok támogatása: Győződjön meg arról, hogy a választott tesztkezelési megoldás összhangban van az agilis módszertannal és az agilis szoftverfejlesztési elvekkel, amelyeket csapata követ. Keressen olyan funkciókat, mint a sprinttervezés, a backlogkezelés, a teljesítménytesztelés, a funkcionális tesztelés, a folyamatos tesztelés és a felhasználói történetek feltérképezése.
- Rugalmasság és skálázhatóság: A szoftverteszteléshez használt agilis automatizálási eszköznek skálázhatónak kell lennie a csapat projektigényeinek megfelelően, például a felhasználói kapacitás, a projekt összetettsége és az automatizált tesztelési keretrendszerek tekintetében.
- Könnyű használat: A felhasználóbarát felület intuitív funkciókkal maximalizálja az eszköz elfogadását és csökkenti a tanulási görbét, így mindenki kihasználhatja az eszköz előnyeit a szoftvertesztelés során.
A 10 legjobb agilis tesztelő eszköz 2024-ben
1. ClickUp
A ClickUp agilis tesztelő eszköze szükségtelenné teszi a különálló tesztkezelő és hibajelentő rendszerek használatát. Az eszköz segítségével olyan munkafolyamatot tervezhet, amely tökéletesen illeszkedik a választott agilis módszertanhoz, legyen az Kanban táblák, sprintek vagy hibrid megközelítés.
A ClickUp Agile Project Management több száz fejlett és testreszabható funkciót kínál a modern agilis szoftvertesztelés és fejlesztés támogatásához. Igényeinek, komplex munkafolyamataiknak és preferenciáiknak megfelelően alakítható.
Nézzük meg, hogyan segíti a ClickUp az agilis fejlesztési folyamatot.
A ClickUp Dashboard egyértelmű képet ad a csapat előrehaladásáról, beleértve a függőben lévő hátralékokat is. Az eszközzel azonosíthatja a szűk keresztmetszeteket, kategorizálhatja a feladatokat, kezelheti a Gantt-diagrammal a menetrendeket, ötleteket gyűjthet és megtekintheti a munkaterhelést sprint pontokkal.
Az agilis csapat minden tagja, a projektmenedzsertől a minőségbiztosítási (QA) szakemberekig és a fejlesztőkig, a Dashboard View segítségével naprakész információkat kaphat a tesztautomatizálásról.
A leterhelt projektmenedzserek számára a ClickUp Brain, egy mesterséges intelligenciával működő írási asszisztens, másodpercek alatt segít a dokumentáció elkészítésében: termékismertetőket és ütemterveket generál, tesztelési terveket készít és műszaki specifikációkat ír.
A ClickUp tesztkezelési sablonja segít hatékony stratégiák kidolgozásában az agilis teszt nyomon követéséhez és kezeléséhez, a haladás és az eredmények vizualizálásához, valamint a csapatával való együttműködéshez bármilyen kérdés esetén.
A ClickUp legjobb funkciói
- Virtuális táblák: Írjon automatizálási szkripteket és ütemterveket, gyűjtsön ötleteket, és hangolja össze agilis fejlesztői csapatait a ClickUp Whiteboards segítségével a teljesítendő feladatok és a hátralévő munkák tekintetében.
- A munkafolyamatok vizualizálása: Vizualizálja munkafolyamatát a ClickUp Kanban táblázatos nézetével. Mozgassa a feladatokat a különböző szakaszok között, azonosítsa a tesztelési automatizálás és az agilis szoftvertesztelés szűk keresztmetszeteit, és tartsa csapatát a helyes úton.
- Valós idejű jelentések: A ClickUp Dashboards segítségével testreszabható jelentéseket hozhat létre a csapat teljesítményének nyomon követéséhez, a fejlesztésre szoruló területek azonosításához, valamint értékes betekintést nyerhet az agilis mutatók segítségével a jövőbeli sprintekhez.
- AI-támogatás: A ClickUp Brain automatizálja az időigényes feladatokat, mint például a projektismertetők, jelentések, műszaki dokumentációk írása, az agilis megbeszélések összefoglalása és a feladatok kiosztása a csapat tagjai között.
- Előre elkészített sablonok: Számos sablon áll rendelkezésre, többek között a ClickUp tesztkezelési sablon, agilis menedzsment sablonok, hibajelentési sablonok és sprinttervezési sablonok, amelyek segítségével gyorsan elkezdheti az agilis szoftverfejlesztési elvek és folyamatok megvalósítását.
A ClickUp korlátai
- A funkciók széles skálája első használatkor megterhelő lehet.
- A ClickUp Brain fizető felhasználók számára elérhető.
ClickUp árak
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/felhasználó/hónap
- Üzleti: 12 dollár felhasználónként havonta
- Vállalati: Egyedi árazás
- A ClickUp Brain minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkaterület-tagként.
ClickUp ügyfélértékelések
- G2: 4,7/5 (9400+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 4000 értékelés)
2. PractiTest
A PractiTest egy vállalati tesztkezelő platform, amely az agilis fejlesztési folyamatok során központosítja az összes tesztelést és csapatot, így biztosítva a teljes átláthatóságot.
A platform egy all-in-one eszközkészlet az agilis tesztelők számára, amely lehetővé teszi számukra, hogy mindent egy helyen kezeljenek, beleértve a követelményeket, a teszt automatizálást és a teszteseteket, a hibák nyomon követését és a hibajelentések generálását.
A PractiTest közepes és nagy méretű csapatok számára alkalmas; egy helyen kezeli mind a manuális, mind az automatizált tesztelést, ezzel időt takarít meg és javítja a hatékonyságot, az agilitást és a minőség-ellenőrzést a különböző tesztelési folyamatokban.
A PractiTest részletes jelentéskészítési funkciói lehetővé teszik a csapat számára, hogy hatékonyan nyomon kövesse a tesztelés előrehaladását és racionalizálja a tesztkezelést.
A PractiTest legjobb funkciói
- Folyamatosan rögzítse és újrahasznosítsa a feltáró teszteket, és fejlesszen innovatív és eredeti teszteket a már elavult és eredménytelen tesztkészletek helyettesítésére.
- Készítsen átfogó, exportálható jelentéseket, hogy alaposan megértse a tesztelés előrehaladását és minőségét. Ezek a jelentések túlmutatnak a nyers adatokon, és alapul szolgálnak az adatalapú döntéshozatalhoz és a projekt jobb átláthatóságához.
- Hozzon létre előre meghatározott tesztlépéseket vagy tesztvégrehajtási ciklusokat, és testreszabhatja azokat a végrehajtás bármely szakaszában.
A PractiTest korlátai
- A műszerfal szerkesztése nehézkes lehet.
A PractiTest árai
- Csapat: 49 dollár havonta
- Vállalati: Egyedi árazás
PractiTest ügyfélértékelések
- G2: 4,3/5 (több mint 200 értékelés)
- Capterra: Nincs elég értékelés
3. Jira (Atlassian)
Az Atlassian Jira egy projektmenedzsment és agilis eszköz kombinációja fejlesztői csapatok számára, amely lehetővé teszi számukra a hibák kezelését, a problémák nyomon követését és a projektek felügyeletét egyetlen platformon.
A csapatok a történetpontok becslésével rangsorolhatják a legkritikusabb történeteket a következő sprint backloghoz. Ez hatékonyabb munkafolyamatot és a tervnek megfelelő projektelőrehaladást eredményez.
Bár a Jira alkalmazható agilis módszertanokhoz, hiányoznak belőle az agilis tesztelők számára szükséges speciális funkciók, például a konfigurációkezelés, az automatizált tesztelési képességek és az agilis munkafolyamatokhoz igazított átfogó jelentések.
Profi tipp?: A még egyszerűbb és hatékonyabb agilis tesztelési élmény érdekében fontolja meg a ClickUp és a Jira együttes használatát. A kétirányú szinkronizálásnak köszönhetően a ClickUp és a Jira integrációja egyszerűsíti a problémák nyomon követését, a feladatok létrehozását és a folyamatos tesztelési automatizálást az agilis munkafolyamatokban.
A Jira legjobb funkciói
- A Jira agilis projektmenedzsment funkcióival, például a Scrum és Kanban táblákkal, a sprinttervezéssel és a burndown diagramokkal vizualizálhatja a munkafolyamatokat és stratégiailag tervezheti meg a projekteket.
- Egyszerűsítse munkafolyamatát és racionalizálja folyamatait a Smart Jira Forms alkalmazással, amely adatokat gyűjt és automatizálja a feladatokat az agilis csapat számára készült űrlapokkal.
- Az agilis csapatok számára készült jelentésekkel betekintést nyerhet a projekt előrehaladásába.
- A Jira problémamodelljeinek segítségével egyedi problématípusokat hozhat létre, például feltáró vagy regressziós teszteket.
A Jira korlátai
- Bár a Jira kiváló eszköz a problémák nyomon követéséhez, nem rendelkezik robusztus natív tesztelési funkciókkal, ami megnehezíti a csapatok számára a tesztek végrehajtását, nyomon követését és kezelését a rendszeren belül.
- A szülői problémákból származó alfeladatok létrehozása kényelmetlen
Jira árak
- Ingyenes: tíz felhasználó számára
- Alapcsomag: 7,16 USD/felhasználó/hónap
- Prémium: 12,48 USD felhasználónként havonta
- Vállalati: Egyedi árazás
Jira ügyfélértékelések
- G2: 4,3/5 (5800+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 14 000 értékelés)
Nézze meg ezeket a Jira alternatívákat!
4. Kualitee
A Kualitee közepes és nagy méretű szervezetek számára kínál átfogó, kifejezetten minőségbiztosítási tesztelő csapatok számára tervezett agilis tesztelési csomagot. Bár eredetileg teszteset-kezelő eszközként indult, mára kibővült a hibakeresési és hibakezelési funkciókkal.
A Kualitee támogatja a manuális és automatizált tesztelést, és a felhasználóbarát kezelhetőséget helyezi előtérbe a minőségbiztosítási csapatok számára kialakított áttekinthető felülettel. Ez hatékony feladatkiosztást, együttműködési funkciókat és a tesztelési folyamat átláthatóságát jelenti a műszerfalak és jelentések révén.
Az olyan eszközökkel való integráció, mint a Jira, lehetővé teszi a munkafolyamatok egyszerűsítését nagyobb fejlesztési ökoszisztémákon belül.
A Kualitee legjobb funkciói
- Kezelje tesztelési folyamatát, a tesztesetek létrehozásától és szervezésétől a tesztelés során azonosított hibák (problémák) hatékony nyomon követéséig és megoldásáig.
- Testreszabhatja és nyomon követheti a hibajelentéseket, hogy rögzítse a tesztelési folyamattal kapcsolatos konkrét részleteket.
- Külön műszerfalak a tesztelők, fejlesztők és vezetők számára, hogy minden csoport személyre szabott információkat kapjon a számára fontos kérdésekről.
A Kualitee korlátai
- A felhasználók problémákat tapasztaltak a felhasználók tömeges törlésével/hozzárendelésével és a törölt felhasználói profilok megmaradásával kapcsolatban.
Kualitee árak
- Felhő: 12 dollár felhasználónként havonta
- Helyi telepítés: 2920 dollártól évente tíz felhasználó számára
Kualitee ügyfélértékelések
- G2: 4,5/5 (120+ értékelés)
- Capterra: Nincs elég értékelés
5. Zephyr
A Zephyr ideális azoknak a nagyvállalatoknak, amelyek már használják a Jira-t és az agilis módszertanokat. Ez a tesztkezelő eszköz egy hatékony kiegészítő, amely javítja a Jira-ban már meglévő hibajelentési képességeket.
A Zephyr zökkenőmentesen integrálódik a munkafolyamatokba, így hatékonyan kezelheti és nyomon követheti az összes projekthibát. Ez az átfogó csomag olyan funkciókkal támogatja az agilis csapatokat, mint a hibajelentés, a részletes jelentések és elemzések, az agilis tesztesetek kezelése és a felhasználói követelmények kezelése – mindez a megszokott Jira felületen.
Kétirányú és több példányos Jira integrációjával könnyedén nyomon követheti az összes projektjét egy helyen. A Zephyr egyszerre akár 200 000 tesztesetet is képes kezelni több projektben.
A Zephyr legjobb funkciói
- Hozzon létre, szervezzen és mentse teszteseteit egy központi adattárban, amely globálisan elérhető.
- Frissítse az automatizálási szkript eredményeit, automatikusan generáljon irányítópultokat és állapotokat a Jira-ban, és integrálja harmadik féltől származó alkalmazásokkal jelentéskészítési célokra.
- Összehangolja a fejlesztői és minőségbiztosítási csapatok követelményeit, hajtsa végre a teszteket lépésről lépésre, használja az automatizálást a tesztek elvégzéséhez, figyelje az eredményeket, és osztályozza azokat sikeres vagy sikertelen kategóriákba, valamint jegyezze fel a Jira-ban az észlelt problémákat.
A Zephyr korlátai
- A Zephyr nem teszi lehetővé több tesztlépés állapotának egyidejű frissítését a végrehajtás során.
- A felhasználók nem tudják testreszabni a teszteset formátumát.
A Zephyr árai
- Egyedi árazás
Zephyr ügyfélértékelések
- G2: 4. 1/5 (70+ értékelés)
- Capterra: Nincs elég értékelés
6. TestRail
A TestRail egy webalapú tesztelő eszköz, amely lehetővé teszi a minőségbiztosítási és agilis fejlesztői csapatok számára, hogy tesztciklusokat hozzanak létre, összekapcsoljanak és áthelyezzenek a tesztelési eljárásaik javítása érdekében.
Akár kis startup, akár nagyvállalatról van szó, a blog segít a csapat szervezettségének fenntartásában világos tesztesetek, képernyőképek és várt eredmények segítségével.
A TestRail intuitív irányítópultjaival és jelentéseivel egyszerűsíti a munkaterhelés kezelését. Könnyedén összehasonlíthatja a futtatásokat, konfigurációkat és mérföldköveket, hogy nyomon követhesse a tesztelés fejlődését a projektjeiben. Ezenkívül, hasonlóan a különböző agilis tesztelő eszközökhöz, a TestRail személyes teendőlistákkal és e-mailes riasztásokkal is rendelkezik a termelékenység javítása érdekében.
A TestRail legjobb funkciói
- A múltbeli becslések és a ténylegesen befektetett idő felhasználásával pontosabban előre jelezheti a munkaterhelést – ez a tesztelő eszközök között megkülönböztető jellemző.
- Vizsgálja meg az agilis tesztelési folyamatok részletes előrejelzéseit és előzményeit olyan egyedi funkciók segítségével, mint a haladás előrejelzése, a burndown diagramok, az összehasonlító jelentések és a verzióbiztos archiválás.
- A projektek közötti jelentéskészítési funkcióval összehasonlíthatja és nyomon követheti a tesztekkel kapcsolatos tevékenységeket számos projekt, mérföldkő, tesztterv és futtatás esetében.
A TestRail korlátai
- Nincs kiterjedt beépített integrációja, ezért a felhasználóknak API-kra vagy harmadik féltől származó megoldásokra kell támaszkodniuk.
TestRail árak
- Professzionális felhő: 37 USD/felhasználó/hónap
- Vállalati felhő: 826 USD/felhasználó/év
- Professzionális szerver: Egyedi árazás
- Vállalati szerver: 16 500 USD/év 1–20 felhasználó esetén
TestRail ügyfélértékelések
- G2: 4,4/5 (500+ értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (több mint 150 értékelés)
További információ: Íme az 50 agilis Scrum-fogalom, amelyet 2024-ben ismernie kell
7. QMetry
A QMetry egy vállalati szintű tesztkoordinációs platform agilis tesztelő és DevOps csapatok számára.
Használja a QMetry Gen AI – QMetry Intelligence funkcióit, mint például az intelligens keresés, az automatizált tesztesetek generálása és a megbízhatatlan tesztesetek felismerése, hogy javítsa a termék piacra jutási idejét.
A QMetry integrálható a tesztelési automatizálási keretrendszerekkel, többek között az UFT, Cucumber, QAF és TestNG rendszerekkel, így biztosítva a tesztelési környezetnek való megfelelést. Emellett integrálható a népszerű DevOps folyamatos integrációs és folyamatos telepítési/szállítási eszközökkel is, mint például a Maven és a Jenkins.
A QMetry legjobb funkciói
- A Jira és a QMetry tesztkezelő platformjának segítségével egyszerűsítheti és optimalizálhatja tesztelési folyamatát a Jira-n belüli intelligens tesztesetek prioritásainak meghatározásával és optimalizálásával.
- Automatikus ellenőrzés a jóváhagyások és felülvizsgálatok nyomon követéséhez a QMetry e-aláírás funkciójával
- Készítsen kész jelentéseket, tesztfutási jelentéseket és nyomonkövethetőségi jelentéseket a projektadatok bemutatásához a döntéshozatalhoz.
A QMetry korlátai
- Hiányzik belőle egy átfogó jelentési mechanizmus. A jelentések tükrözhetik azt a felhasználót, aki utoljára frissítette a párhuzamosan végrehajtott tesztcsomagot, ami zavart okozhat.
QMetry árak
- Vállalati: 72 USD/felhasználó/hónap
- Enterprise Plus: Egyedi árazás
QMetry ügyfélértékelések
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
8. TestFLO
A TestFLO Jira tesztkezelő eszköze optimalizálja a tesztelési folyamatokat, csökkenti a költségeket és javítja a szoftverek minőségét. Integrálható a meglévő Jira munkafolyamatokba, így nem kell új platformot megtanulni, és biztosítja, hogy az összes tesztelési adat központosítva maradjon a Jira-ban.
Az agilis csapatok számára tervezett TestFLO lehetővé teszi számukra, hogy közvetlenül a Jira-ban hozzanak létre, szervezzenek és hajtsanak végre teszteket, így egyszerűsítve az egész tesztelési folyamatot. Kövesse nyomon az előrehaladást, rögzítse az eredményeket, és könnyedén jelentsen hibákat a megszokott Jira felületen.
Alkalmazkodik az agilis, a vízesés és más módszertanokhoz, hogy megfeleljen a különböző tesztelési követelményeknek, és kielégíti a szabályozási tesztelési követelményeket a jogi előírások betartása érdekében.
A TestFLO legjobb funkciói
- Használja a Test Repository-t központi helyként a Jira-ban lévő projektjeihez, hogy mappákkal definiálja a tesztcsomagokat, teszteseteket hozzon létre és előfeltételeket adjon hozzá.
- Lehetővé teszi a nagyszabású szoftvertesztelést és tesztelési automatizálást a Jira-ban a REST API segítségével.
- Hozzon létre nyomon követhető kapcsolatokat vagy linkeket a követelmények, tesztesetek és egyéb elemek között a Jira-ban, majd ellenőrizze ezeket a linkeket jelentések segítségével.
A TestFLO korlátai
- A Jira ökoszisztémán kívüli csapatok számára nem alkalmas, mivel funkciói korlátozottak.
TestFLO árak
- Legfeljebb 50 felhasználó: 825 USD/év
- Legfeljebb 100 felhasználó: 1925 USD/év
- Legfeljebb 250 felhasználó: 3850 USD/év
- Legfeljebb 500 felhasználó: 6600 USD/év
- Legfeljebb 750 felhasználó: 8800 USD/év
TestFLO ügyfélértékelések
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
9. TestPad
Ha át szeretne térni a bonyolult teszteset-kezelő eszközökről és táblázatokról egy könnyű tesztelő eszközre, a TestPad jó választás.
A TestPad intuitív felülete lehetővé teszi az agilis projektmenedzsment csapatának minden tagjának, hogy felfedező, regressziós és felhasználói elfogadás tesztelést végezzen – a projektmenedzserektől és fejlesztőktől kezdve a belső és kiszervezett szoftvertesztelőkig.
A TestPad legjobb funkciói
- Írjon be több száz tesztparancsot néhány perc alatt a billentyűzetvezérelt szerkesztővel, és a szabad formátumú teszttervek alkalmazkodnak az Ön tesztelési igényeihez.
- Azonnali jelentések készítése és az ellenőrzési nyomvonalakhoz minden tesztelt elem mentése/nyomtatás
- Vendéghozzáféréssel együttműködhet külső tesztelőkkel – ideális megoldás azoknak az ügyfeleknek, akik felhasználói elfogadás tesztelést végeznek.
A TestPad korlátai
- A nehézkes munkafolyamatok, a böngésző funkcióinak korlátai és az intuitívnak nem mondható kialakítás akadályozzák a használhatóságot.
- A tesztesetekhez speciális siker/kudarc struktúrákra van szükség, ami miatt kevésbé alkalmazkodóképesek az új hibák azonosításához.
TestPad árak
- Alapvető: 59 dollár havonta
- Csapat: 119 dollár havonta
- Team 15: 179 dollár havonta
- Osztály: 299 dollár havonta
TestPad ügyfélértékelések
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
10. Qase
A Qase egy felhőalapú tesztkezelő eszköz minőségbiztosítási és fejlesztői csapatok számára. Nyomon követést és jelentéstételt biztosít manuális és automatizált szoftvertesztekhez. A Qase segítségével összehangolhatja a teljes körű minőségbiztosítási tevékenységeit, a teszttervezéstől és a tesztvégrehajtástól az elemzésig és a jelentéstételig.
A Jira és a Trello népszerű projektmenedzsment eszközökkel való integrációja révén a Qase zökkenőmentes munkafolyamatot biztosít, míg a valós idejű együttműködési funkciók, mint például a megjegyzések, a hibák hozzárendelése és az alkalmazáson belüli megbeszélések, gondoskodnak a csapat összehangolt munkájáról.
A Qase legjobb funkciói
- Tesztesetek átvitele népszerű tesztkezelő eszközök, például a Jira és a Trello között.
- Tesztesetek exportálása különböző fájlformátumokba, beleértve az XLSX és CSV formátumokat is.
- Végezze el a tesztelési terveket, és figyelje azok állapotát – függetlenül attól, hogy sikeresek, sikertelenek vagy blokkoltak – a tesztfutások képernyőjén keresztül.
- Kövesse nyomon tesztcsomagjait és teszteseteit úgy, hogy logikai csoportokba szervezi őket. Minden tesztcsomagban megadhatja az egyes tesztesetek súlyosságát, feltételeit és lépéseit.
A Qase korlátai
- A felhasználók nehézkesnek tartják a csekklisták és teszt szkriptek létrehozását anélkül, hogy teljes teszteseteket írnának.
Qase árak
- Ingyenes
- Indulás: 24 dollár felhasználónként havonta
- Üzleti: 36 dollár felhasználónként havonta
- Vállalati: Egyedi árazás
Qase vásárlói vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 150 értékelés)
- Capterra: Nincs elég értékelés
Fedezze fel a csapatának legmegfelelőbb agilis szoftvertesztelő eszközt!
Ezek az agilis szoftvertesztelő eszközök mindegyike specifikus igényeket elégít ki. Míg egyesek a kisebb csapatok számára a felhasználóbarát felületet helyezik előtérbe, mások a nagyvállalatok agilis projektjeinek igényeit elégítik ki robusztus jelentéskészítési és integrációs képességekkel.
A ClickUp egy átfogó és felhasználóbarát agilis projektmenedzsment eszköz bármilyen méretű csapat számára. Lehetővé teszi a csapat számára, hogy egyetlen intuitív platformon belül kezelje a teljes tesztelési folyamatot, a tervezéstől és végrehajtástól a részletes jelentésekig. A ClickUp zökkenőmentes integrációja a legjobb projektmenedzsment eszközökkel, mint például a Jira, biztosítja a zökkenőmentes munkafolyamatot, míg a valós idejű együttműködési funkciók mindenki számára biztosítják a koordinációt.
Ha készen áll az agilis tesztelési folyamatának racionalizálására, regisztráljon ingyenesen a ClickUp-on, és kezdje el a munkát.