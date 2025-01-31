A 10 legjobb agilis tesztelő szoftver eszköz agilis csapatok számára 2025-ben

Amikor a termék növekedni kezd, a tesztelés mennyisége is exponenciálisan növekszik. A minőségbiztosítási (QA) csapatnak nehézséget okozhat a megnövekedett munkaterhelés kezelése.

Ennek eredményeként a kiadás késik, vagy a tesztelés kimarad. Eközben a fejlesztőcsapat már továbbhaladhatott. Ez azt jelenti, hogy a projektmenedzser/termék tulajdonos technikai adóssága növekszik, mivel minden hiba kijavításához a kódbázis két része között kell váltani.

Van-e jobb módszer a fejlesztők és a minőségbiztosítási csapat együttműködésére és a kódban található hibák számának csökkentésére? Igen! Az agilis szoftvertesztelő eszközök segíthetnek áthidalni ezt a szakadékot.

Ezek az eszközök manuális és automatizált tesztelést kombinálnak, hogy biztosítsák az új kód minőségi szabványoknak való megfelelését, megvédjék a regresszióktól és felgyorsítsák a folyamatot.

Itt bemutatjuk a szoftvertesztelés és a tesztautomatizálás kezelésére szolgáló 10 legjobb agilis tesztelő eszközt, azok legfontosabb jellemzőivel, korlátaival és áraival együtt, hogy segítsünk Önnek a megfelelő eszköz kiválasztásában.

A tesztelési környezetekben elengedhetetlen, hogy olyan eszközök álljanak rendelkezésre, amelyekkel a visszajelzéseket könnyen rögzíteni és integrálni lehet a fejlesztési ciklusokba. De ez még nem minden. Íme néhány fontos funkció, amelyre figyelni kell az agilis tesztelő eszközök kiválasztásakor:

Automatizálás: Az agilis tesztelő eszköznek támogatnia kell a tesztelési automatizálást, hogy hatékony és megismételhető tesztelési folyamatokat tegyen lehetővé, és így a tesztelőknek több idejük maradjon a feltáró és stratégiai tesztelésre.

Hibakezelés: Válasszon egy agilis eszközt, amely részletes jelentési lehetőségekkel rendelkezik a hibák nyomon követéséhez, jelentéséhez és kezeléséhez az agilis szoftverfejlesztési és tesztelési folyamat során.

Integráció: A legjobb agilis tesztelő eszközök integrálhatók harmadik féltől származó eszközökkel, beleértve a projektmenedzsment platformokat és a folyamatos integrációs eszközöket, A legjobb agilis tesztelő eszközök integrálhatók harmadik féltől származó eszközökkel, beleértve a projektmenedzsment platformokat és a folyamatos integrációs eszközöket, a felhasználói nyomonkövető szoftvereket és a szervezet által használt minőségbiztosítási tesztelő eszközöket

Jelentések és elemzések : Az adatokkal alátámasztott, hasznosítható betekintés segít az agilis projektmenedzsereknek jobban irányítani az agilis tesztelési tevékenységüket. A népszerű agilis tesztelő eszközök átfogó jelentéseket készítenek a tesztelési eredményekről. Betekintést nyújtanak a tesztelési lefedettségbe, a hibák tendenciáiba és a projekt általános állapotába.

Valós idejű kommunikáció és együttműködés: Válasszon olyan agilis tesztelő eszközt, amely elősegíti a valós idejű csapatkommunikációt és az agilis szoftverfejlesztési projektekben részt vevő összes csapat közötti együttműködést. Lehetővé kell tennie a tesztesetekhez való megjegyzések hozzáadását, a hibák hozzárendelését és a teszteléssel kapcsolatos betekintések megosztását a szoftvertesztelés életciklusa során.

Agilis módszertanok támogatása: Győződjön meg arról, hogy a választott tesztkezelési megoldás összhangban van az agilis módszertannal és Győződjön meg arról, hogy a választott tesztkezelési megoldás összhangban van az agilis módszertannal és az agilis szoftverfejlesztési elvekkel , amelyeket csapata követ. Keressen olyan funkciókat, mint a sprinttervezés, a backlogkezelés, a teljesítménytesztelés, a funkcionális tesztelés, a folyamatos tesztelés és a felhasználói történetek feltérképezése.

Rugalmasság és skálázhatóság: A szoftverteszteléshez használt agilis automatizálási eszköznek skálázhatónak kell lennie a csapat projektigényeinek megfelelően, például a felhasználói kapacitás, a projekt összetettsége és az automatizált tesztelési keretrendszerek tekintetében.

Könnyű használat: A felhasználóbarát felület intuitív funkciókkal maximalizálja az eszköz elfogadását és csökkenti a tanulási görbét, így mindenki kihasználhatja az eszköz előnyeit a szoftvertesztelés során.

1. ClickUp

A ClickUp agilis tesztelő eszköze szükségtelenné teszi a különálló tesztkezelő és hibajelentő rendszerek használatát. Az eszköz segítségével olyan munkafolyamatot tervezhet, amely tökéletesen illeszkedik a választott agilis módszertanhoz, legyen az Kanban táblák, sprintek vagy hibrid megközelítés.

A ClickUp Agile Project Management több száz fejlett és testreszabható funkciót kínál a modern agilis szoftvertesztelés és fejlesztés támogatásához. Igényeinek, komplex munkafolyamataiknak és preferenciáiknak megfelelően alakítható.

Kezelje Scrum és Kanban munkafolyamatait a ClickUp agilis projektmenedzsment szoftverével.

Nézzük meg, hogyan segíti a ClickUp az agilis fejlesztési folyamatot.

A ClickUp Dashboard egyértelmű képet ad a csapat előrehaladásáról, beleértve a függőben lévő hátralékokat is. Az eszközzel azonosíthatja a szűk keresztmetszeteket, kategorizálhatja a feladatokat, kezelheti a Gantt-diagrammal a menetrendeket, ötleteket gyűjthet és megtekintheti a munkaterhelést sprint pontokkal.

Az agilis csapat minden tagja, a projektmenedzsertől a minőségbiztosítási (QA) szakemberekig és a fejlesztőkig, a Dashboard View segítségével naprakész információkat kaphat a tesztautomatizálásról.

A ClickUp irányítópultjai áttekintést nyújtanak a tesztelési tevékenységek előrehaladásáról.

A leterhelt projektmenedzserek számára a ClickUp Brain, egy mesterséges intelligenciával működő írási asszisztens, másodpercek alatt segít a dokumentáció elkészítésében: termékismertetőket és ütemterveket generál, tesztelési terveket készít és műszaki specifikációkat ír.

A ClickUp tesztkezelési sablonja segít hatékony stratégiák kidolgozásában az agilis teszt nyomon követéséhez és kezeléséhez, a haladás és az eredmények vizualizálásához, valamint a csapatával való együttműködéshez bármilyen kérdés esetén.

Töltse le ezt a sablont A ClickUp tesztkezelési sablonja úgy lett kialakítva, hogy segítsen a teljes tesztelési folyamat kezelésében.

A ClickUp legjobb funkciói

Virtuális táblák: Írjon automatizálási szkripteket és ütemterveket, gyűjtsön ötleteket, és hangolja össze agilis fejlesztői csapatait Írjon automatizálási szkripteket és ütemterveket, gyűjtsön ötleteket, és hangolja össze agilis fejlesztői csapatait a ClickUp Whiteboards segítségével a teljesítendő feladatok és a hátralévő munkák tekintetében.

A munkafolyamatok vizualizálása: Vizualizálja munkafolyamatát Vizualizálja munkafolyamatát a ClickUp Kanban táblázatos nézetével . Mozgassa a feladatokat a különböző szakaszok között, azonosítsa a tesztelési automatizálás és az agilis szoftvertesztelés szűk keresztmetszeteit, és tartsa csapatát a helyes úton.

Hozzon létre tökéletes agilis munkafolyamatot, és építsen fel egy rugalmas Kanban rendszert, hogy vizualizálja munkáját és javítsa a projektmenedzsmentet a ClickUp Kanban Board View segítségével.

Valós idejű jelentések: A ClickUp Dashboards segítségével testreszabható jelentéseket hozhat létre a csapat teljesítményének nyomon követéséhez, a fejlesztésre szoruló területek azonosításához, valamint értékes betekintést nyerhet A ClickUp Dashboards segítségével testreszabható jelentéseket hozhat létre a csapat teljesítményének nyomon követéséhez, a fejlesztésre szoruló területek azonosításához, valamint értékes betekintést nyerhet az agilis mutatók segítségével a jövőbeli sprintekhez.

AI-támogatás: A ClickUp Brain automatizálja az időigényes feladatokat, mint például a projektismertetők, jelentések, műszaki dokumentációk írása, az A ClickUp Brain automatizálja az időigényes feladatokat, mint például a projektismertetők, jelentések, műszaki dokumentációk írása, az agilis megbeszélések összefoglalása és a feladatok kiosztása a csapat tagjai között.

A ClickUp AI végtelen számú dokumentumtípust képes generálni, például projektismertetőket, óravázlatokat és egyéb dokumentumokat, hogy felgyorsítsa a munkafolyamatot.

Előre elkészített sablonok: Számos sablon áll rendelkezésre, többek között a ClickUp tesztkezelési sablon, Számos sablon áll rendelkezésre, többek között a ClickUp tesztkezelési sablon, agilis menedzsment sablonok hibajelentési sablonok és sprinttervezési sablonok , amelyek segítségével gyorsan elkezdheti az agilis szoftverfejlesztési elvek és folyamatok megvalósítását.

A ClickUp korlátai

A funkciók széles skálája első használatkor megterhelő lehet.

A ClickUp Brain fizető felhasználók számára elérhető.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/felhasználó/hónap

Üzleti: 12 dollár felhasználónként havonta

Vállalati: Egyedi árazás

A ClickUp Brain minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkaterület-tagként.

ClickUp ügyfélértékelések

G2: 4,7/5 (9400+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 4000 értékelés)

2. PractiTest

via PractiTest

A PractiTest egy vállalati tesztkezelő platform, amely az agilis fejlesztési folyamatok során központosítja az összes tesztelést és csapatot, így biztosítva a teljes átláthatóságot.

A platform egy all-in-one eszközkészlet az agilis tesztelők számára, amely lehetővé teszi számukra, hogy mindent egy helyen kezeljenek, beleértve a követelményeket, a teszt automatizálást és a teszteseteket, a hibák nyomon követését és a hibajelentések generálását.

A PractiTest közepes és nagy méretű csapatok számára alkalmas; egy helyen kezeli mind a manuális, mind az automatizált tesztelést, ezzel időt takarít meg és javítja a hatékonyságot, az agilitást és a minőség-ellenőrzést a különböző tesztelési folyamatokban.

A PractiTest részletes jelentéskészítési funkciói lehetővé teszik a csapat számára, hogy hatékonyan nyomon kövesse a tesztelés előrehaladását és racionalizálja a tesztkezelést.

A PractiTest legjobb funkciói

Folyamatosan rögzítse és újrahasznosítsa a feltáró teszteket, és fejlesszen innovatív és eredeti teszteket a már elavult és eredménytelen tesztkészletek helyettesítésére.

Készítsen átfogó, exportálható jelentéseket, hogy alaposan megértse a tesztelés előrehaladását és minőségét. Ezek a jelentések túlmutatnak a nyers adatokon, és alapul szolgálnak az adatalapú döntéshozatalhoz és a projekt jobb átláthatóságához.

Hozzon létre előre meghatározott tesztlépéseket vagy tesztvégrehajtási ciklusokat, és testreszabhatja azokat a végrehajtás bármely szakaszában.

A PractiTest korlátai

A műszerfal szerkesztése nehézkes lehet.

A PractiTest árai

Csapat: 49 dollár havonta

Vállalati: Egyedi árazás

PractiTest ügyfélértékelések

G2: 4,3/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

3. Jira (Atlassian)

via Atlassian

Az Atlassian Jira egy projektmenedzsment és agilis eszköz kombinációja fejlesztői csapatok számára, amely lehetővé teszi számukra a hibák kezelését, a problémák nyomon követését és a projektek felügyeletét egyetlen platformon.

A csapatok a történetpontok becslésével rangsorolhatják a legkritikusabb történeteket a következő sprint backloghoz. Ez hatékonyabb munkafolyamatot és a tervnek megfelelő projektelőrehaladást eredményez.

Bár a Jira alkalmazható agilis módszertanokhoz, hiányoznak belőle az agilis tesztelők számára szükséges speciális funkciók, például a konfigurációkezelés, az automatizált tesztelési képességek és az agilis munkafolyamatokhoz igazított átfogó jelentések.

Profi tipp?: A még egyszerűbb és hatékonyabb agilis tesztelési élmény érdekében fontolja meg a ClickUp és a Jira együttes használatát. A kétirányú szinkronizálásnak köszönhetően a ClickUp és a Jira integrációja egyszerűsíti a problémák nyomon követését, a feladatok létrehozását és a folyamatos tesztelési automatizálást az agilis munkafolyamatokban.

A Jira legjobb funkciói

A Jira agilis projektmenedzsment funkcióival, például a Scrum és Kanban táblákkal, a sprinttervezéssel és a burndown diagramokkal vizualizálhatja a munkafolyamatokat és stratégiailag tervezheti meg a projekteket.

Egyszerűsítse munkafolyamatát és racionalizálja folyamatait a Smart Jira Forms alkalmazással, amely adatokat gyűjt és automatizálja a feladatokat az agilis csapat számára készült űrlapokkal.

Az agilis csapatok számára készült jelentésekkel betekintést nyerhet a projekt előrehaladásába.

A Jira problémamodelljeinek segítségével egyedi problématípusokat hozhat létre, például feltáró vagy regressziós teszteket.

A Jira korlátai

Bár a Jira kiváló eszköz a problémák nyomon követéséhez, nem rendelkezik robusztus natív tesztelési funkciókkal, ami megnehezíti a csapatok számára a tesztek végrehajtását, nyomon követését és kezelését a rendszeren belül.

A szülői problémákból származó alfeladatok létrehozása kényelmetlen

Jira árak

Ingyenes: tíz felhasználó számára

Alapcsomag: 7,16 USD/felhasználó/hónap

Prémium: 12,48 USD felhasználónként havonta

Vállalati: Egyedi árazás

Jira ügyfélértékelések

G2: 4,3/5 (5800+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 14 000 értékelés)

Nézze meg ezeket a Jira alternatívákat!

4. Kualitee

via Kualitee

A Kualitee közepes és nagy méretű szervezetek számára kínál átfogó, kifejezetten minőségbiztosítási tesztelő csapatok számára tervezett agilis tesztelési csomagot. Bár eredetileg teszteset-kezelő eszközként indult, mára kibővült a hibakeresési és hibakezelési funkciókkal.

A Kualitee támogatja a manuális és automatizált tesztelést, és a felhasználóbarát kezelhetőséget helyezi előtérbe a minőségbiztosítási csapatok számára kialakított áttekinthető felülettel. Ez hatékony feladatkiosztást, együttműködési funkciókat és a tesztelési folyamat átláthatóságát jelenti a műszerfalak és jelentések révén.

Az olyan eszközökkel való integráció, mint a Jira, lehetővé teszi a munkafolyamatok egyszerűsítését nagyobb fejlesztési ökoszisztémákon belül.

A Kualitee legjobb funkciói

Kezelje tesztelési folyamatát, a tesztesetek létrehozásától és szervezésétől a tesztelés során azonosított hibák (problémák) hatékony nyomon követéséig és megoldásáig.

Testreszabhatja és nyomon követheti a hibajelentéseket, hogy rögzítse a tesztelési folyamattal kapcsolatos konkrét részleteket.

Külön műszerfalak a tesztelők, fejlesztők és vezetők számára, hogy minden csoport személyre szabott információkat kapjon a számára fontos kérdésekről.

A Kualitee korlátai

A felhasználók problémákat tapasztaltak a felhasználók tömeges törlésével/hozzárendelésével és a törölt felhasználói profilok megmaradásával kapcsolatban.

Kualitee árak

Felhő: 12 dollár felhasználónként havonta

Helyi telepítés: 2920 dollártól évente tíz felhasználó számára

Kualitee ügyfélértékelések

G2: 4,5/5 (120+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

5. Zephyr

via Zephyr

A Zephyr ideális azoknak a nagyvállalatoknak, amelyek már használják a Jira-t és az agilis módszertanokat. Ez a tesztkezelő eszköz egy hatékony kiegészítő, amely javítja a Jira-ban már meglévő hibajelentési képességeket.

A Zephyr zökkenőmentesen integrálódik a munkafolyamatokba, így hatékonyan kezelheti és nyomon követheti az összes projekthibát. Ez az átfogó csomag olyan funkciókkal támogatja az agilis csapatokat, mint a hibajelentés, a részletes jelentések és elemzések, az agilis tesztesetek kezelése és a felhasználói követelmények kezelése – mindez a megszokott Jira felületen.

Kétirányú és több példányos Jira integrációjával könnyedén nyomon követheti az összes projektjét egy helyen. A Zephyr egyszerre akár 200 000 tesztesetet is képes kezelni több projektben.

A Zephyr legjobb funkciói

Hozzon létre, szervezzen és mentse teszteseteit egy központi adattárban, amely globálisan elérhető.

Frissítse az automatizálási szkript eredményeit, automatikusan generáljon irányítópultokat és állapotokat a Jira-ban, és integrálja harmadik féltől származó alkalmazásokkal jelentéskészítési célokra.

Összehangolja a fejlesztői és minőségbiztosítási csapatok követelményeit, hajtsa végre a teszteket lépésről lépésre, használja az automatizálást a tesztek elvégzéséhez, figyelje az eredményeket, és osztályozza azokat sikeres vagy sikertelen kategóriákba, valamint jegyezze fel a Jira-ban az észlelt problémákat.

A Zephyr korlátai

A Zephyr nem teszi lehetővé több tesztlépés állapotának egyidejű frissítését a végrehajtás során.

A felhasználók nem tudják testreszabni a teszteset formátumát.

A Zephyr árai

Egyedi árazás

Zephyr ügyfélértékelések

G2: 4. 1/5 (70+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

6. TestRail

via TestRail

A TestRail egy webalapú tesztelő eszköz, amely lehetővé teszi a minőségbiztosítási és agilis fejlesztői csapatok számára, hogy tesztciklusokat hozzanak létre, összekapcsoljanak és áthelyezzenek a tesztelési eljárásaik javítása érdekében.

Akár kis startup, akár nagyvállalatról van szó, a blog segít a csapat szervezettségének fenntartásában világos tesztesetek, képernyőképek és várt eredmények segítségével.

A TestRail intuitív irányítópultjaival és jelentéseivel egyszerűsíti a munkaterhelés kezelését. Könnyedén összehasonlíthatja a futtatásokat, konfigurációkat és mérföldköveket, hogy nyomon követhesse a tesztelés fejlődését a projektjeiben. Ezenkívül, hasonlóan a különböző agilis tesztelő eszközökhöz, a TestRail személyes teendőlistákkal és e-mailes riasztásokkal is rendelkezik a termelékenység javítása érdekében.

A TestRail legjobb funkciói

A múltbeli becslések és a ténylegesen befektetett idő felhasználásával pontosabban előre jelezheti a munkaterhelést – ez a tesztelő eszközök között megkülönböztető jellemző.

Vizsgálja meg az agilis tesztelési folyamatok részletes előrejelzéseit és előzményeit olyan egyedi funkciók segítségével, mint a haladás előrejelzése, a burndown diagramok, az összehasonlító jelentések és a verzióbiztos archiválás.

A projektek közötti jelentéskészítési funkcióval összehasonlíthatja és nyomon követheti a tesztekkel kapcsolatos tevékenységeket számos projekt, mérföldkő, tesztterv és futtatás esetében.

A TestRail korlátai

Nincs kiterjedt beépített integrációja, ezért a felhasználóknak API-kra vagy harmadik féltől származó megoldásokra kell támaszkodniuk.

TestRail árak

Professzionális felhő: 37 USD/felhasználó/hónap

Vállalati felhő: 826 USD/felhasználó/év

Professzionális szerver: Egyedi árazás

Vállalati szerver: 16 500 USD/év 1–20 felhasználó esetén

TestRail ügyfélértékelések

G2: 4,4/5 (500+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 150 értékelés)

7. QMetry

via QMetry

A QMetry egy vállalati szintű tesztkoordinációs platform agilis tesztelő és DevOps csapatok számára.

Használja a QMetry Gen AI – QMetry Intelligence funkcióit, mint például az intelligens keresés, az automatizált tesztesetek generálása és a megbízhatatlan tesztesetek felismerése, hogy javítsa a termék piacra jutási idejét.

A QMetry integrálható a tesztelési automatizálási keretrendszerekkel, többek között az UFT, Cucumber, QAF és TestNG rendszerekkel, így biztosítva a tesztelési környezetnek való megfelelést. Emellett integrálható a népszerű DevOps folyamatos integrációs és folyamatos telepítési/szállítási eszközökkel is, mint például a Maven és a Jenkins.

A QMetry legjobb funkciói

A Jira és a QMetry tesztkezelő platformjának segítségével egyszerűsítheti és optimalizálhatja tesztelési folyamatát a Jira-n belüli intelligens tesztesetek prioritásainak meghatározásával és optimalizálásával.

Automatikus ellenőrzés a jóváhagyások és felülvizsgálatok nyomon követéséhez a QMetry e-aláírás funkciójával

Készítsen kész jelentéseket, tesztfutási jelentéseket és nyomonkövethetőségi jelentéseket a projektadatok bemutatásához a döntéshozatalhoz.

A QMetry korlátai

Hiányzik belőle egy átfogó jelentési mechanizmus. A jelentések tükrözhetik azt a felhasználót, aki utoljára frissítette a párhuzamosan végrehajtott tesztcsomagot, ami zavart okozhat.

QMetry árak

Vállalati: 72 USD/felhasználó/hónap

Enterprise Plus: Egyedi árazás

QMetry ügyfélértékelések

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

8. TestFLO

via Deviniti

A TestFLO Jira tesztkezelő eszköze optimalizálja a tesztelési folyamatokat, csökkenti a költségeket és javítja a szoftverek minőségét. Integrálható a meglévő Jira munkafolyamatokba, így nem kell új platformot megtanulni, és biztosítja, hogy az összes tesztelési adat központosítva maradjon a Jira-ban.

Az agilis csapatok számára tervezett TestFLO lehetővé teszi számukra, hogy közvetlenül a Jira-ban hozzanak létre, szervezzenek és hajtsanak végre teszteket, így egyszerűsítve az egész tesztelési folyamatot. Kövesse nyomon az előrehaladást, rögzítse az eredményeket, és könnyedén jelentsen hibákat a megszokott Jira felületen.

Alkalmazkodik az agilis, a vízesés és más módszertanokhoz, hogy megfeleljen a különböző tesztelési követelményeknek, és kielégíti a szabályozási tesztelési követelményeket a jogi előírások betartása érdekében.

A TestFLO legjobb funkciói

Használja a Test Repository-t központi helyként a Jira-ban lévő projektjeihez, hogy mappákkal definiálja a tesztcsomagokat, teszteseteket hozzon létre és előfeltételeket adjon hozzá.

Lehetővé teszi a nagyszabású szoftvertesztelést és tesztelési automatizálást a Jira-ban a REST API segítségével.

Hozzon létre nyomon követhető kapcsolatokat vagy linkeket a követelmények, tesztesetek és egyéb elemek között a Jira-ban, majd ellenőrizze ezeket a linkeket jelentések segítségével.

A TestFLO korlátai

A Jira ökoszisztémán kívüli csapatok számára nem alkalmas, mivel funkciói korlátozottak.

TestFLO árak

Legfeljebb 50 felhasználó: 825 USD/év

Legfeljebb 100 felhasználó: 1925 USD/év

Legfeljebb 250 felhasználó: 3850 USD/év

Legfeljebb 500 felhasználó: 6600 USD/év

Legfeljebb 750 felhasználó: 8800 USD/év

TestFLO ügyfélértékelések

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

9. TestPad

via TestPad

Ha át szeretne térni a bonyolult teszteset-kezelő eszközökről és táblázatokról egy könnyű tesztelő eszközre, a TestPad jó választás.

A TestPad intuitív felülete lehetővé teszi az agilis projektmenedzsment csapatának minden tagjának, hogy felfedező, regressziós és felhasználói elfogadás tesztelést végezzen – a projektmenedzserektől és fejlesztőktől kezdve a belső és kiszervezett szoftvertesztelőkig.

A TestPad legjobb funkciói

Írjon be több száz tesztparancsot néhány perc alatt a billentyűzetvezérelt szerkesztővel, és a szabad formátumú teszttervek alkalmazkodnak az Ön tesztelési igényeihez.

Azonnali jelentések készítése és az ellenőrzési nyomvonalakhoz minden tesztelt elem mentése/nyomtatás

Vendéghozzáféréssel együttműködhet külső tesztelőkkel – ideális megoldás azoknak az ügyfeleknek, akik felhasználói elfogadás tesztelést végeznek.

A TestPad korlátai

A nehézkes munkafolyamatok, a böngésző funkcióinak korlátai és az intuitívnak nem mondható kialakítás akadályozzák a használhatóságot.

A tesztesetekhez speciális siker/kudarc struktúrákra van szükség, ami miatt kevésbé alkalmazkodóképesek az új hibák azonosításához.

TestPad árak

Alapvető: 59 dollár havonta

Csapat: 119 dollár havonta

Team 15: 179 dollár havonta

Osztály: 299 dollár havonta

TestPad ügyfélértékelések

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

10. Qase

via Qase

A Qase egy felhőalapú tesztkezelő eszköz minőségbiztosítási és fejlesztői csapatok számára. Nyomon követést és jelentéstételt biztosít manuális és automatizált szoftvertesztekhez. A Qase segítségével összehangolhatja a teljes körű minőségbiztosítási tevékenységeit, a teszttervezéstől és a tesztvégrehajtástól az elemzésig és a jelentéstételig.

A Jira és a Trello népszerű projektmenedzsment eszközökkel való integrációja révén a Qase zökkenőmentes munkafolyamatot biztosít, míg a valós idejű együttműködési funkciók, mint például a megjegyzések, a hibák hozzárendelése és az alkalmazáson belüli megbeszélések, gondoskodnak a csapat összehangolt munkájáról.

A Qase legjobb funkciói

Tesztesetek átvitele népszerű tesztkezelő eszközök, például a Jira és a Trello között.

Tesztesetek exportálása különböző fájlformátumokba, beleértve az XLSX és CSV formátumokat is.

Végezze el a tesztelési terveket, és figyelje azok állapotát – függetlenül attól, hogy sikeresek, sikertelenek vagy blokkoltak – a tesztfutások képernyőjén keresztül.

Kövesse nyomon tesztcsomagjait és teszteseteit úgy, hogy logikai csoportokba szervezi őket. Minden tesztcsomagban megadhatja az egyes tesztesetek súlyosságát, feltételeit és lépéseit.

A Qase korlátai

A felhasználók nehézkesnek tartják a csekklisták és teszt szkriptek létrehozását anélkül, hogy teljes teszteseteket írnának.

Qase árak

Ingyenes

Indulás: 24 dollár felhasználónként havonta

Üzleti: 36 dollár felhasználónként havonta

Vállalati: Egyedi árazás

Qase vásárlói vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 150 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Fedezze fel a csapatának legmegfelelőbb agilis szoftvertesztelő eszközt!

Ezek az agilis szoftvertesztelő eszközök mindegyike specifikus igényeket elégít ki. Míg egyesek a kisebb csapatok számára a felhasználóbarát felületet helyezik előtérbe, mások a nagyvállalatok agilis projektjeinek igényeit elégítik ki robusztus jelentéskészítési és integrációs képességekkel.

A ClickUp egy átfogó és felhasználóbarát agilis projektmenedzsment eszköz bármilyen méretű csapat számára. Lehetővé teszi a csapat számára, hogy egyetlen intuitív platformon belül kezelje a teljes tesztelési folyamatot, a tervezéstől és végrehajtástól a részletes jelentésekig. A ClickUp zökkenőmentes integrációja a legjobb projektmenedzsment eszközökkel, mint például a Jira, biztosítja a zökkenőmentes munkafolyamatot, míg a valós idejű együttműködési funkciók mindenki számára biztosítják a koordinációt.

Ha készen áll az agilis tesztelési folyamatának racionalizálására, regisztráljon ingyenesen a ClickUp-on, és kezdje el a munkát.