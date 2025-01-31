A ClickUp megváltoztatja a szoftverfejlesztő csapatok munkáját

A ClickUp több tucat új funkcióval és erőforrással változtatja meg a szoftverfejlesztő csapatok munkáját, maximalizálva a hatékonyságot, hogy termékmenedzsment, mérnöki és tervező csapatai jobb termékeket tudjanak gyorsabban szállítani.

A céloktól és a tervezéstől a dokumentációig és a fejlesztésig, a ClickUp most már zökkenőmentesen összeköti az egész fejlesztési folyamatot az ötlet megszületésétől a kiadásig. Az alábbiakban bemutatjuk, hogy a ClickUp pontosan hogyan támogatja az egyes szakaszokat.

Stratégia és tervezés

Akár vállalati szintű termékstratégiát hajt végre, akár egyszerűen csak dokumentálja a felhasználói történeteket a következő kiadáshoz, a ClickUp segít egyszerűsíteni, összehangolni és együttműködni a stratégia és a tervezés terén. Az új funkciók, sablonok és együttműködési eszközök megkönnyítik, hogy ötletét a következő nagy dologgá alakítsa.

ClickUp AI: Gyorsabb indulás 🧠

Ne pazarolja az idejét a heti sprint frissítések összefoglalására – hagyja, hogy a ClickUp AI megtegye Ön helyett. Mivel ez az egyetlen platform, amely előre elkészített, részlegspecifikus utasításokat kínál, termékmenedzserei, fejlesztői és tervezői hatékonyabban tudják kihasználni az AI erejét.

Lehetővé teszi számukra, hogy gyorsabban kezdjenek hozzá a munkához, és csökkentsék a leterhelő feladatokat, így a következő nagy feladatra koncentrálhatnak. A kezdéshez adja hozzá a ClickUp AI-t fiókjához 5 dolláros korai regisztrációs áron felhasználónként (havonta), és használja a /AI Tools parancsot a promptok aktiválásához.

A ClickUp AI részlegspecifikus utasításai termékmenedzserek számára

Táblák: Az ötletek megvalósítása💡

Bármely külső helyszínen tartott tervezési ülés vagy csapatmunkát együttműködési felületgé alakíthatja az újratervezett Whiteboards segítségével, amely lehetővé teszi a tervek, dokumentumok és listák beágyazását a virtuális munkaterületébe. Tekintse meg a termékcsapatok számára készült új Whiteboard sablonokat, és kezdje el még ma!

A ClickUp Docs, listák, kártyák és egyéb elemek könnyen beágyazhatók a Whiteboards-ba.

Prioritások és útiterv

Személyes prioritáskezelő eszközkészlet. Egyszerűsítse az érdekelt felekkel való kommunikációt, hozza meg a tájékozott, adatokon alapuló döntéseket, és azonosítsa a függőségeket, mielőtt azok akadályt jelentenének.

Prioritások: A következő nagy dobás azonosítása egyszerűnek kell lennie🚦

Összesítse és rangsorolja a termékötleteket, a funkciók fejlesztéseit és a hátralévő feladatokat teljesen testreszabható mezők, képletek és egyéb eszközök segítségével. Hozzon létre egy ügyfél-visszajelzésekből álló adattárat a ClickUp Forms által támogatott felmérések segítségével.

Az újonnan hozzáadott feltételes logikával könnyedén rögzítheti az ügyfelek véleményét saját és felhasználói számára. Ezenkívül integrálhatja más rendszerekből származó visszajelzéseket a Canny, Zendesk és más integrációk segítségével, hogy azok a termékfejlesztési tervvel együtt működjenek.

Használja a ClickUp alkalmazást egy backlog lista nézet létrehozásához, amely olyan egyéni mezőket tartalmaz, mint a prioritás, az ARR és mások.

Ütemezés és Gantt: Könnyen vizualizálhatja az ütemterveket és a függőségeket 🛣

Ne hagyatkozzon találgatásokra, amikor komplex, többfunkciós kiadások összehangolásáról van szó. A Gantt- és Timelines-nézetekkel könnyedén feltérképezheti az epikák közötti függőségeket és mérföldköveket.

A ClickUp Gantt nézetben világos képet kaphat feladatairól és azok függőségeiről.

Kutatás és tervezés

A ClickUp zökkenőmentesen összeköti a tervezést, a terméket és a mérnöki munkát a szoftverfejlesztés kutatási és tervezési szakaszában, lehetővé téve a csapatok számára, hogy gyönyörű dokumentumokat hozzanak létre a kutatáshoz és a termék követelményeihez, valamint együttműködjenek a Whiteboards segítségével az utazás térképének és a felhasználói történeteknek a megtervezéséhez.

Felhasználói történetek és utazási térképek Fehér táblák 👩‍🏫

A Whiteboards új sablonjaival a folyamatok feltérképezése gyerekjáték lesz. Használja előre elkészített sablonjainkat, vagy hozzon létre saját sablonokat az egységes és megismételhető tervezés érdekében.

Használja a ClickUp Whiteboards objektumokat, feladatokat, kapcsolatokat és sticky-ket, hogy vizuálisan együttműködhessen csapatával.

Felhasználói kutatás és termékigény dokumentumok 📝

Összehangolja az érdekelt feleket a Docs segítségével, amely lehetővé teszi a döntések egyszerű feltérképezését, az interjúk összekapcsolását, sőt, teljes projekttervek beágyazását – mindezt egy helyen. Adjon hozzá táblákat, Figma fájlokat és egyebeket közvetlenül az epikákhoz és a termékdokumentációhoz.

Kezdje még ma az új sablonok használatát a felhasználói kutatásokhoz és a termékigény-dokumentumokhoz!

A ClickUp Docs segítségével dokumentálhatja termékigényeit és beágyazhatja Sprint listáját.

Figma integráció a koherens együttműködésért 🎨

Gyorsabb szállítás kevesebb oda-vissza kommunikációval, ha a tervezőcsapat közvetlenül a fejlesztők és termékmenedzserek mellett dolgozik. A ClickUp és a Figma integrációja a maketteket és vázlatokat a beszélgetés előterébe helyezi azáltal, hogy a terveket beágyazza a dokumentumokba, feladatokba, táblákba és még sok másba!

Agilis fejlesztés

Az agilis fejlesztés a modern szoftverfejlesztés sarokköve. Rugalmas és testreszabható sprintekkel, továbbfejlesztett sprintjelentésekkel és több testreszabási lehetőséggel az agilis fejlesztést gyerekjátékká tesszük.

Az egyedi sprint időtartamok és a továbbfejlesztett Sprint Folder beállítások lehetővé teszik az agilis csapatok számára, hogy pontosan nyomon kövessék munkájukat, ami rendkívül pontos jelentésekhez vezet. Az új jelentéskártyák teljes képet adnak az általános teljesítményről.

Az év későbbi részében pedig lehetőség nyílik az alapul szolgáló adatok részletesebb elemzésére. A Burndown kártyák segítségével ellenőrizheti, hogy csapata a vállalt feladatoknak megfelelően halad-e.

Az új Sprint Burndown kártyák segítségével mélyebben belemerülhet az adatokba, és részletesebb elemzéseket végezhet.

Másrészt használja a Burnup kártyákat a befejezés felé tett előrehaladás vizualizálására.

Az új Burnup kártyák segítségével nyomon követheti a sprint befejezéséhez vezető előrehaladást.

Végül, de nem utolsósorban, létrehozhat rendkívül vizuális sebességjelentéseket, hogy javítsa a jövőbeli Sprint becslések pontosságát.

Javítsa a jövőbeli Sprint becsléseket pontos és vizuálisan vonzó sebességkártyákkal a ClickUp-ban.

Úszósávok standup, program és portfóliókezeléshez 🏊‍♂️

Akár napi állásfoglalásokat kezel, akár a termékportfóliót követi nyomon a különböző részlegek és csapatok között, a Board nézet új Swimlanes funkciója lehetővé teszi az összes egyéni mező szerinti csoportosítást, rendezést és szűrést, így könnyen áttekintheti a projekteket vagy módosíthatja az erőforrásokat.

Kiadás és célkövetés

Minden szoftverfejlesztő csapat tudja, hogy a tervezés és a végrehajtás a munka felét jelenti. Ezért növeltük a kiadások kezelésének, az új termékek piacra dobásának és a vállalati célok elérése érdekében végzett nyomon követésnek a hatékonyságát.

Git integrációk: átláthatóság a fárasztó munka nélkül ⚒️

Hozzon létre ágakat, indítson pull requesteket és kövesse nyomon a commitokat a ClickUp zökkenőmentes integrációjával olyan eszközökhöz, mint a GitHub, a GitLab és mások, amelyek fejlesztőit elégedetté teszik, így azok a kézi állapotok frissítése helyett a kódolásra koncentrálhatnak.

A ClickUp egyszerűen összekapcsolható a Git integrációkon keresztül olyan feladatokhoz, mint például a pull requestek.

Termékbevezetések: Könnyű funkciók közötti együttműködés 📣

Vigye termékbevezetéseit a következő szintre a ClickUp segítségével. A több listában szereplő feladatok (TIML) által biztosított, forradalmian új képességek révén nemcsak fejlesztői triádja fog szorosabban együttműködni, hanem nem technikai csapatai is!

A TIML lehetővé teszi más csapatok, például a marketing vagy az ügyfélszolgálat számára, hogy a számukra releváns feladatokat egy külön erre a célra kialakított felületre helyezzék, ahol könnyen áttekinthetők, könnyen együttműködhetnek és szorosabban összehangolhatók.

A ClickUp több listában szereplő feladatok (TIML) funkciója lehetővé teszi a fejlesztőknek, hogy összekapcsolják a feladatokat a szervezet más csapataival.

Automatizálja a célok és az OKR-ek nyomon követését 📈

Automatikusan kövesse nyomon a fejlesztés előrehaladását a vállalati célok és az OKR-ek alapján – nincs szükség manuális frissítésekre. Kezdje el használni új OKR-sablonunkat itt.

Bónusz: Mérnöki sablonok

Első lépések

Csapatának fejlesztési termelékenységének növelése még soha nem volt ilyen egyszerű.

Új Szoftverfejlesztési Központunk egy olyan erőforrás, amely termékmenedzserek, fejlesztők és tervezők számára készült. Hozzáférhet cikkekhez, amelyek bővítik az agilis fejlesztésről alkotott képet, tervrajzokhoz, amelyek növelik a csapat együttműködését és termelékenységét élő műhelyek során, valamint új sablonokhoz, amelyeket iparági szakértők készítettek, hogy segítsenek az agilis munkafolyamatok másodpercek alatt történő bevezetésében.

Az agilis módszer lényege az iteratív megközelítés – a folyamatok operacionalizálása sem lehet másképp. Folytassa szoftverfejlesztési projektmenedzsment folyamatának finomítását a ClickUp University szoftvercsapatoknak szentelt tanfolyamain. Ezek a tanfolyamok rövid áttekintésektől a ClickUp-ban történő termékéletciklus-kezelésről szóló részletes oktatóanyagokig terjednek.

Még mindig Jira-problémákkal küzd?

Ingyenes Jira migrációs eszközünkkel könnyedén importálhatja a felhasználókat és projekteket, feltérképezheti a hierarchiát, és közvetlenül a ClickUpba viheti át az egyéni munkafolyamatokat, mezőket és állapotokat. Átállásra gondol? Nincs jobb alkalom, mint a jelen!