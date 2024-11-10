Hogyan írjunk hatékony teszteseteket

A pénzügyi szolgáltatásokban ezt „maker-checker folyamatnak” nevezik. A kockázatkezelésben ez a „4-Eyes elv” néven ismert. Az amerikai nukleáris fegyverek kezelésében „két személyes koncepciónak” hívják.

Lényegében mind ugyanazt teszik: ezek a folyamatok egy további értékelési, megerősítési, engedélyezési vagy jóváhagyási szintet tartalmaznak, hogy biztosítsák a kimenet pontosságát, minőségét vagy relevanciáját.

A szoftverfejlesztésben ezt tesztelésnek vagy minőségbiztosításnak nevezik. Egyszerűen fogalmazva, a szoftvertesztelés a kódot értékeli, hogy megbizonyosodjon arról, hogy az a várakozásoknak megfelelően működik. Ennek a tevékenységnek a hatékony elvégzéséhez a minőségbiztosítási csapatok egy teszteset nevű hatékony eszközt használnak.

Ebben a blogbejegyzésben megvizsgáljuk, mi is az, miért van rá szükség, mikor kell használni, és ami a legfontosabb, hogyan kell teszteseteket írni.

Mi az a teszteset?

A teszteset egy sor művelet, feltétel és bemeneti adat, amely egy szoftveralkalmazás minőségének értékelésére szolgál.

Tegyük fel, hogy létrehozott egy űrlapot, amelyen a felhasználó neve és e-mail címe megadható a hírlevél előfizetéséhez. A teszteset a következőket fogja meghatározni:

Műveletek [mind felhasználói, mind belső]: Minden, amit a felhasználónak vagy a szoftvernek el kell végeznie a fejlesztés alatt álló szoftverben a munkafolyamat befejezéséhez.

A felhasználó beír egy nevet

A felhasználó megadja az e-mail címét

A felhasználó rákattint a „Küldés” gombra.

Megerősítő e-mail elküldve a felhasználónak

A megfelelő adatbázisban mentett adatok

Az adatok hozzáadva a megfelelő hírlevél e-mail listához

Feltételek: Azok a követelmények, amelyeknek a felhasználónak vagy a rendszernek meg kell felelnie a műveletek végrehajtása során.

Mentse, ha a név mező érvényesítése elfogadott, ellenkező esetben hibaüzenetet jelenít meg.

Mentse el, ha az e-mail cím mező érvényesítése elfogadott, ellenkező esetben hibaüzenetet jelenít meg.

Csak akkor vegye fel a hírlevél listájára, ha a felhasználó megerősítette e-mail címét.

Ha a felhasználó már létezik, mutassa meg a megfelelő hibaüzenetet.

Bemeneti adatok: Példák a funkció számára elfogadható bemeneti adatokra. Általában a minőségbiztosítási [QA] csapatok olyan tesztadatokat hoznak létre, amelyekkel pozitív és negatív eredmények is tesztelhetők.

Például, ha a név mező érvényesítésének feltétele „csak betűket és szóközöket tartalmazhat”, akkor a tesztadatok a következők lennének

Jane Doe, aki megfelel a kritériumoknak

Ad@m Sand!er, amely nem felel meg a kritériumoknak

A tesztesetek szerepe a szoftverfejlesztésben

A teszteset-módszer egy átfogó, szisztematikus és megismételhető megközelítés a szoftverteszteléshez. Bár elsődleges célja az alkalmazás minőségének biztosítása, több szintű robusztusságot és megbízhatóságot ad a szoftverfejlesztési folyamathoz.

✅ Hibák azonosítása: A tesztesetek segítenek a szoftverek hibáinak azonosításában. Ők döntik el, hogy az alkalmazás biztonságosan átvihető-e a termelésbe.

✅ Követelmények érvényesítése: A tesztesetek biztosítják, hogy az, amit létrehozott, pontosan az, amit eredetileg szándékozott. Ez különösen fontos, ha Ön egy szolgáltató szervezet, amely szoftvereket fejleszt külső érdekelt felek számára, akiknek speciális követelményeik vannak.

✅ Kockázatcsökkentés: A tesztesetek értékelik a funkciók biztonságát, teljesítményét és pénzügyi kockázatait. A minőségbiztosítási elemző a szabályozási megfelelés, az iparági szabványok stb. feltételeit is figyelembe veszi, hogy minden szempontot figyelembe vegyen.

✅ A nagy kép egyensúlyba hozása: Egy új funkció önmagában jól működhet. De ha beépítik a szoftver többi részébe, meghibásodhat vagy más funkciók meghibásodását okozhatja. A tesztesetek biztosítják, hogy ezt észleljék, mielőtt hatással lenne a felhasználói élményre a termelés során.

Egy teszteset képes mindezekre? Nem igazán. A funkciótól, a szoftvertől, a rendszerektől, az igények és a szervezeti céloktól függően a minőségbiztosítási csapatok többféle tesztesetet írnak.

Tesztesetek típusai

Minden típusú szoftverteszteléshez tartozik egy teszteset. A leggyakrabban használtak közül néhány a következő.

Funkcionális teszteset: Ez az alapvető és alapvető teszteset értékeli, hogy a szoftver a tervezett módon működik-e. Minden minőségbiztosítási szakember legalább ezt megírja.

Egységtesztesetek: Az egységtesztelés a funkció egy részét vagy egy egységet értékel. Például egy minőségbiztosítási szakember egységteszteket írhat annak ellenőrzésére, hogy az e-mail cím mező megfelel-e a különböző feltételeknek.

Biztonsági tesztesetek: Ezekkel értékelhető, hogy a funkció megfelel-e a termelésbe bocsátáshoz szükséges biztonsági szabványoknak. Általában ide tartoznak az engedélyezés, a hitelesítés, az OWASP szabványoknak való megfelelés stb. tesztjei.

Teljesítményteszt esetek: Ezzel ellenőrizhető, hogy az új funkció megfelel-e a sebesség, megbízhatóság, skálázhatóság és erőforrás-kihasználás követelményeinek.

Regressziós tesztesetek: A regressziós tesztelés biztosítja, hogy az Ön által kifejlesztett új funkció ne befolyásolja a termék meglévő funkcióit.

Ezeken kívül speciális tesztesetek is futtathatók. Például a tervezésorientált szervezetek felhasználói felület [UI] teszteseteket is beépíthetnek. Azok a termékek, amelyek egy nagyobb munkafolyamat részét végzik, sok integrációs tesztesetet írhatnak. Mások speciális használhatósági teszteseteket hozhatnak létre a heurisztika, az akadálymentesség, az inkluzivitás stb. köré.

Termék tulajdonosként Ön dönti el, hogy a szoftvernek mit kell tudnia, és ehhez megfelelő teszteseteket hoz létre. Minden fontos forgatókönyvet le kell fednie.

Ez azt jelenti, hogy a teszteset egyszerűen csak egy tesztforgatókönyv? Egyáltalán nem.

Teszteset vs. tesztforgatókönyv

A teszteset egy átfogó feljegyzés arról, hogyan kell viselkednie az új funkciónak [és hogyan kell tesztelni]. A tesztforgatókönyv egy magas szintű leírás arról, milyen műveletek történhetnek [és ezért tesztelhetők].

Az előző példát kiegészítve a tesztforgatókönyv a következő lenne: „tesztelje a hírlevél előfizetést”. A tesztesetek azonban a következők lennének:

Tesztelje a név mezőt egy elfogadható névvel

Tesztelje a név mezőt speciális karakterekkel

Tesztnév mező hírességek neveihez

Tesztelje a név mezőt számokkal

Tesztelje a név mezőt helyettesítő vagy fiktív nevekkel, például John Doe-val.

Teszteset Tesztforgatókönyv Meghatározás Átfogó dokumentáció a funkciók teszteléséről Rövid vázlat arról, hogyan kell működnie a funkciónak a végfelhasználó szemszögéből Szint Alacsony szintű műveletek részletes felelősséggel Magas szintű tevékenységek, átfogó felelősséggel Fókusz Hogyan teszteljük [a tervezett funkcionalitás részletes leírása] Mit kell tesztelni [a kívánt eredmények rövid leírása] Forrás Tesztforgatókönyvekből származik Felhasználói történetekből és üzleti felhasználási esetekből származik. Megközelítés Vegye figyelembe a lehetőségek magasabb felbontását, és végezzen alapos tesztelést. Utánozza a valós életbeli helyzeteket, és azoknak megfelelően végezzen tesztelést.

Most, hogy ismerjük a különbségeket, fordítsuk figyelmünket vissza a tesztesetre, és nézzük meg közelebbről.

A teszteset összetevői

Összefoglalva: a teszteset egy részletes dokumentáció, amely tartalmazza mindazt, amit tesztelni kell annak érdekében, hogy a szoftver a tervezett módon működjön. Ezáltal átfogó, részletes és sokrétű, több komponenst is magában foglal.

A teszteset néhány kritikus eleme:

Teszteset-azonosító: Minden tesztesetnek van egy száma. Ez egyszerűnek tűnhet, de egy alkalmazás alapos teszteléséhez különböző, egymáshoz hasonló teszteket kell végrehajtania. A teszteset-azonosító segít megkülönböztetni őket.

Leírás: Leírás arról, hogy mit tesztel. A fenti példában ez lehet például: „Valódi, érdeklődő potenciális ügyfelek hozzáadása hírlevél-adatbázisunkhoz”.

Előfeltételek: Minden előfeltétel, amelyet teljesíteni kell a funkció használatához. Például a fenti mezők validálását már megbeszéltük. Ezen kívül további feltételek is lehetnek:

A felhasználó nem lehet már előfizetője a hírlevélnek.

A felhasználónak nem szabad leiratkoznia a hírlevélről.

Lépések: Azok a lépések, amelyeket a felhasználónak vagy a rendszernek követnie kell az értékelés befejezéséhez és sikeres minősítéséhez.

A felhasználó érvényes nevet ad meg

A felhasználó érvényes e-mail azonosítót ad meg.

A felhasználó bejelöli az adatvédelmi jelölőnégyzetet

A felhasználó rákattint a Küldés gombra.

Várható eredmények: A rendszer következő teendőinek listája.

Ha a felhasználónév érvénytelen, hibaüzenetet kell megjeleníteni.

Ha az e-mail azonosító érvénytelen, hibaüzenetet jelenít meg.

Ha a felhasználónév és az e-mail azonosító érvényes, mentse a megfelelő adatbázisba.

Miután elmentette az adatbázisba, küldjön megerősítő e-mailt a felhasználónak.

Tényleges eredmények: Ezek a tesztelő megfigyelései a teszteset futtatása után. Ezeket küldik vissza a fejlesztőnek, ha valami nem működik megfelelően.

Katy P3rry névmezőjét teszteltem, és érvényes bevitelként fogadta el [bár számot tartalmaz].

Ezzel minden készen áll a hatékony tesztesetek írásához. Íme, hogyan kell csinálni.

Hogyan írjunk hatékony teszteseteket példákkal illusztrálva

A jó teszteset írásához üzleti logika és technológiai éleslátás egyaránt szükséges. Meg kell értenie azt a felhasználó szemszögéből a valós világban, valamint a technológiai perspektívából a digitális világban. Az alábbiakban egy robusztus keretrendszert talál, amely segít elindulni ezen az úton.

1. A tesztforgatókönyvek azonosítása

Mielőtt teszteseteket írna, ismerje meg azokat a valós helyzeteket, amelyekben a funkciót használni fogják. Olvassa el a felhasználói történetet, tanulmányozza a követelményeket tartalmazó dokumentumot, vagy akár beszélje meg a specifikációkat a fejlesztővel.

Például az előző példában szereplő tesztforgatókönyvek a következők lennének: A felhasználó sikeresen feliratkozik a hírlevélre.

Ebben a lépésben fontos megkérdezni, hogy a követelménydokumentum leírja-e a felhasználót valamilyen konkrét módon.

Például, ha hírlevél funkciót hoz létre csak fizető ügyfelek számára, akkor előfordulhat olyan helyzet, hogy nem fizető felhasználók is megpróbálnak feliratkozni.

Tehát alaposan nézze át a követelményeket, a specifikációkat és a felhasználói történeteket.

2. Határozza meg a teszteset céljait

Ebben a szakaszban határozza meg, mit szeretne elérni a tesztek futtatásával. Ha például csak azt teszteli, hogy a funkció a tervek szerint működik-e, akkor funkcionális teszteseteket fog írni.

Ha azonban biztonságosnak és teljesítményesnek is kell lennie, akkor a megfelelő teszteseteket is meg kell írnia. Ez segít egyszerűsíteni az agilis tesztelési folyamatot és bemutatni az eredményeket a fejlesztőcsapatnak.

3. Írjon világos és tömör lépéseket

Ez a szakasz több, mint csak a munkafolyamat vázlatos leírása. Ez minden, amit a minőségbiztosításnak tennie kell annak érdekében, hogy a funkció a várakozásoknak megfelelően működjön.

Legyen alapos: Menjen bele a lehető legrészletesebben. Foglalja bele, hogy mi kell történnie a felhasználó/rendszer művelete alapján. Például írhatja a következőket:

Írja be a nevet a név mezőbe

Ha a név számot tartalmaz, jelenítsen meg egy hibaüzenetet: „Kérjük, csak betűket és szóközöket tartalmazó nevet adjon meg”.

Ha a név speciális karaktereket tartalmaz, jelenítse meg a következő hibaüzenetet: „Kérjük, csak betűket és szóközöket tartalmazó nevet adjon meg”.

Ha a név helyőrző, akkor jelenítse meg a következő hibaüzenetet: „Kérjük, adjon meg érvényes nevet”.

Ha a név érvényes, engedélyezze a felhasználó számára a beküldést.

Tegye újrafelhasználhatóvá: A legtöbb funkció átfedésben van a korábbi funkciókkal. Például a hírlevél-előfizetési mezők hasonlóak lehetnek az új felhasználói fiókok létrehozásához szükséges mezőkhez. Használja őket újra, amennyire csak lehetséges, hogy fenntartsa a következetességet és a hatékonyságot.

Valójában újrafelhasználható termékigény-dokumentum sablonokat is létrehozhat, amelyekből könnyebben kivonhatók a tesztforgatókönyvek és tesztesetek.

Rajzolja le a folyamatot: Komplex funkciók esetén nehéz lehet az összes tesztesetet lineáris módon dokumentálni. Ilyen esetekben próbálja ki a folyamatábrát.

Hogyan készítsünk kávét folyamatábrával a ClickUp Whiteboards segítségével

A ClickUp Whiteboards egy nagymértékben testreszabható üres vásznat kínál a funkciók munkafolyamatának vizualizálásához. Ne érezze úgy, hogy egyedül kell megcsinálnia. Készítse el a folyamatábráit, és ossza meg azokat az összes érdekelt féllel – üzleti elemzőkkel, fejlesztőkkel, tesztmenedzserekkel stb. –, és szerezze meg a támogatásukat, mielőtt nekilátna a munkának!

Állítsa be a kontextust: Míg a tesztforgatókönyv felvázolja az üzleti kontextust, Önnek egyértelműen meg kell határoznia a tesztelési beállításokat. Adja meg a szoftver verzióját, az operációs rendszert/böngészőt, a hardvert, a dátum/idő formátumokat, az időzónát stb. Emellett csatoljon minden olyan dokumentumot és forrást, amely hasznos lehet a teszt végrehajtása során.

4. Határozza meg a várt eredményeket

Ez a válasz arra, hogy mi történik, ha! Tehát, mi történik, ha a név mező érvényesítve van? Mi történik, ha a név mező nem érvényesítve van?

Mi van, ha a felhasználó már előfizető? El kell utasítania az előfizetését, vagy újra előfizetnie kell?

Mi van akkor, ha a felhasználó nem fizető ügyfél – megkérje, hogy fizessen most?

Mi van, ha a felhasználó korábban leiratkozott? Ellenőrizni kell, mielőtt újra feliratkozik?

Így vázolja fel az összes lehetséges esetben várható eredményeket. Minél összetettebb a funkció, annál hosszabb lesz a lista.

5. Tartalmazza az előfeltételeket és a utófeltételeket

Manapság egyetlen funkció sem áll önmagában. A szoftverfejlesztésben minden funkció kapcsolódik valami máshoz, ami azt jelenti, hogy a tesztelésnek számos előfeltétele és utólagos feltétele van.

Előfeltételek példái

Fizető ügyfélnek kell lennie

Érvényes nevet és e-mail címet kell megadnia.

El kell fogadnia a felhasználási feltételeket

A legújabb Chrome verziót kell használnia.

Mobil eszközről be kell jelentkezni

Utólagos feltételek példái

Hozzá kell adni az adatbázishoz

A megerősítő e-mailben el kell fogadnia az előfizetést.

Fel kell venni a CRM hírlevél listájára.

Ha termékvezetőként szeretné elsajátítani a tesztelés fortélyait, itt talál néhány kódolás nélküli eszközt termékmenedzserek számára.

Ez volt az alapok áttekintése, most pedig térjünk rá a részletekre.

A tesztesetek írásának bevált gyakorlata

Lássuk be: a tesztesetek írása művészet. Egy jó teszteset olyan hibákat és hiányosságokat tár fel, amelyek még a követelményekben sem voltak láthatóak. Mi lenne például, ha a név mezőben két szóköz lenne? Vagy mi lenne, ha a felhasználó vezetéknevében kötőjel lenne?

Annak érdekében, hogy tesztesetei a magas minőségű szoftverek létrehozására irányuljanak, vegye figyelembe a következő bevált gyakorlatokat.

🧠 Gondolkodjon úgy, mint egy felhasználó

A tesztesetek megírása előtt gondolkodjon el a felhasználó szemszögéből. Legyen kritikus és aprólékos. Az eddig tárgyalt példában felmerülhet a következő kérdés:

Mit jelent a „név”? Keresztnév? Vezetéknév? Vagy mindkettő?

Kinek a neve ez? Nem kellene inkább „a te neved” szerepelnie a mező nevében?

Kell-e helyőrző szöveg, amely útmutatást ad az olvasónak?

Ha a felhasználó érvénytelen nevet ad meg, akkor a hibaüzenetnek meg kell jelölnie, hogy mi a probléma?

Helyezze magát a felhasználó helyébe. Fedezze fel a különböző lehetőségeket és még a szélsőséges eseteket is. Lehet, hogy nem mindenre fog teszteseteket készíteni, de azok feltárása segít megerősíteni a funkciót.

🎯 Egyszerre csak egy dologra koncentráljon

Ne írjon olyan funkcionális tesztesetet, amely egyben használhatósági teszteset és adatbázis-teszteset is. Egyszerre csak egy dolgot végezzen. Így, amikor a teszt eredménye sikeres vagy sikertelen, pontosan tudja, mi működött és mi nem.

Túl sok változó beépítése egy tesztbe bonyolítja a problémákat, ha a teszt sikertelen lesz.

👫 Ne csinálja egyedül!

A tesztesetek határozzák meg a szoftver minőségét. Annak ellenére, hogy ez a gyártó-ellenőr folyamat ellenőrző eleme, egy további, két személyből álló felülvizsgálati rétegre is szükség van. Tehát miután megírta a teszteseteket, kérje meg egy kollégáját, hogy vizsgálja át azokat.

Kérje meg egy kollégáját, hogy nézze át, amit írt. Ösztönözze őket, hogy keressenek hibákat és adjanak kritikus visszajelzéseket. Ez akkor is segít, ha üzleti elemzőkkel és fejlesztőkkel együttműködve végzi, hogy jobban megértse szándékaikat.

♻️ Hozzon létre újrafelhasználható sablonokat

A tesztesetek írásának legjobb gyakorlata közül a legértékesebb a sablonok létrehozása. Akár hasonló, akár teljesen különböző funkciókat tesztel, a sablonok strukturálják gondolatait. Tartalmazza a legfontosabb összetevőket, egy automatizált számozási mechanizmust vagy egy keretrendszert az összes teszt eredményének bemutatásához.

Töltse le ezt a sablont ClickUp teszteset-sablon

A ClickUp teszteset-sablonja egy egyszerű, de hatékony példa arra, hogyan javíthatja jelentősen a hatékonyságot és a láthatóságot egy ismételhető keretrendszer segítségével. Ez a kezdő szintű sablon testreszabható, így csapata gyorsabban tud többet elvégezni. Mi több, ezt a sablont felhasználhatja az automatizáláshoz alkalmas jelöltek azonosítására és a minőségbiztosítási erőfeszítéseinek megkettőzésére is.

Egy szoftverfejlesztő csapatban a komplex funkciókhoz átfogó tesztesetek írása időigényes feladat lehet. Nem is beszélve azok dokumentálásáról és rendszerezéséről, hogy könnyen hozzáférhetők legyenek.

Ehhez válassza ki a megfelelő eszközt.

A jó teszteset-kezelés lehetővé teszi a tesztelendő elemek létrehozását, szervezését, végrehajtását, rögzítését és figyelemmel kísérését. Segít a tesztelő csapatoknak a hatékonyság romlása nélkül biztosítani a teljességet. Segít a fejlesztő csapatoknak a hibák egyértelmű felismerésében.

Bár az előnyök végtelenek, a kihívások is azok. A funkciónkénti tesztesetek számának általános szabálya: „amennyi szükséges”. A funkciótól függően ez lehet kettő, azaz egy pozitív és egy negatív. Lehet három, ha a teszteset feltételes. Vagy lehet több is.

Ehhez egy robusztus eszközre van szükség. A legjobb modern minőségbiztosítási tesztelő eszközök közül néhány:

TestRail

A TestRail egy tesztkezelő platform, amely tesztelési tervek dokumentálására és nyomon követésére szolgál. Tartalmazza a nyomonkövethetőség, a lefedettség, a teszt automatizálás és az elemzés funkcióit. Natívan integrálódik számos szoftverfejlesztő eszközzel, és kiterjedt API-t kínál.

BrowserStack

A BrowserStack egy alkalmazás- és böngészőtesztelő eszköz. iOS- és Android-alkalmazások, valamint weboldalak tesztelését kínálja több böngészőn. Tartalmaz speciális modulokat vizuális teszteléshez, akadálymentességi teszteléshez, tesztmegfigyeléshez, alacsony kódszintű automatizáláshoz és egyebekhez.

Jira

A Jira, mint az egyik legnépszerűbb agilis projektmenedzsment eszköz, hibajelentő szoftverként is funkcionál. A Jira segítségével teszteseteket írhat, és azokat felhasználói történetekhez, ismert hibákhoz vagy egyéb problémákhoz kapcsolhatja.

Mivel azonban a Jira nem tesztesetek kezelésére lett tervezve, a jelentéskészítési és automatizálási funkciók korlátozottak lehetnek.

ClickUp

A ClickUp szoftverfejlesztő csapatok számára egy all-in-one projektmenedzsment eszköz, amelyet a mérnöki folyamat minden aspektusának támogatására terveztek. A tesztesetek kezelése sem kivétel.

Egyszerűsítse a tesztesetek kezelését a ClickUp segítségével

Tesztesetek írása: A ClickUp lehetővé teszi a csapatok számára, hogy hatékonyan kezeljék a felhalmozódott munkákat a robusztus hibajelentési és problémakövetési funkciók segítségével. A ClickUp segítségével kezelheti a meglévő teszteseteket, valamint újakat is létrehozhat. Használjon űrlapokat a szoftvercsapatok számára a kérések/hibák rögzítéséhez, és automatikusan alakítsa azokat feladatokká a csapat számára.

A műveletek láthatósága: Megtekintheti Kanban táblaként az összes állapotot, vagy a naptár nézetet használva ütemezheti őket. Kezelje a minőségbiztosítási csapat feladatait a ClickUp Workload nézet segítségével, és gyorsabban vigye át a dolgokat a termelésbe. Használja a ClickUp Bug and Issues Tracking Template sablonját, hogy madártávlatból áttekintse a szoftverfejlesztési projektben végzett összes tesztet.

Automatizálás a projektmenedzsmentben: Integrálja zökkenőmentesen a tesztesetek kezelését a termékfejlesztési folyamatba.

Használja a ClickUp Automations szolgáltatást, hogy minden tesztesethez a megfelelő tesztelőt rendelje hozzá. Amikor a minőségbiztosítás státusza megváltozik, automatikusan rendelje vissza a fejlesztőhöz felülvizsgálatra.

A ClickUp for Agile csapatok segítségével készítsen újrafelhasználható ellenőrzőlistákat, amelyeket automatikusan hozzáadhat a feladatokhoz. Állítsa be a ClickUp Brain-t, hogy segítsen a minőségbiztosítási csapatoknak gyorsabban írni a jelentéseket.

Már bevált legjobb gyakorlatok: Használja a több tucat előre megtervezett sablont, hogy strukturálja tesztelési folyamatát. Kezdje a különböző teszteset-sablonokkal vagy hibajelentés-sablonokkal.

Töltse le ezt a sablont ClickUp tesztkezelési sablonja

Ezután próbálja ki a ClickUp tesztkezelési sablonját a tesztforgatókönyvek, tesztesetek és tesztfutások egyszerűsítéséhez. Ezzel a sablonnal nyomon követheti a folyamatot, értékelheti az eredményeket, és együttműködhet a fejlesztőcsapattal a hibák/problémák megoldásában.

A kezdők számára ez a sablon egy átfogó „Hogyan kezdjük el” dokumentumot is tartalmaz, amely végigvezeti Önt a folyamaton.

Kíváncsi arra, hogyan kell tesztjelentést írni? Van egy sablonunk az Ön számára. Töltse le és használja a kezdőknek is könnyen kezelhető ClickUp tesztjelentés sablont, hogy összefoglalja tesztjeinek eredményeit és átadja azokat a fejlesztőknek.

Készítsen kiváló szoftvereket minden esetre a ClickUp segítségével

A szoftverfejlesztésben a tesztelésnek kulcsfontosságú szerepe van abban, hogy minden rendben legyen. 360 fokos támogatást nyújt.

Ez igazolja a fejlesztőcsapat munkáját. Megerősíti, hogy a termék megfelel az üzleti csapat szándékainak. Hű marad a felhasználók funkcionalitás, teljesítmény, biztonság és adatvédelem iránti igényeihez.

Egy ilyen kritikus és átfogó folyamat kezeléséhez átgondolt eszközkészletre van szükség. Pontosan ez a ClickUp.

Akár agilis, vízesés vagy hibrid szoftverfejlesztési modellt követ, a ClickUp számos funkcióval rendelkezik, amelyek úgy lettek kialakítva, hogy könnyen testreszabhatók legyenek az Ön egyedi igényeinek megfelelően.

A hatékony, sokoldalú feladatkezelés mellett a ClickUp egy tesztcsomagot, DevOps automatizálásokat, integrációkat és sablonokat is tartalmaz, amelyek nagy hatással bírnak. Győződjön meg róla saját maga. Próbálja ki a ClickUp-ot még ma ingyen.