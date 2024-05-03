Termék dogfooding: a szoftverminőség és a felhasználói élmény maximalizálása

Nem csak a funkciók különböztetik meg a jó szoftvereket a kiválóaktól. A felhasználók inkább a kivételes élményekben érdekeltek. A dogfooding kiváló módszer ennek elérésére. Ez azt jelenti, hogy a vállalatok nem támaszkodnak többé külsősökre, hanem saját csapataikat teszik első felhasználókká.

Ismerje meg, hogyan tudja ez a bennfentes trükk a termékhibákat sikerekké alakítani és a szoftver potenciálját növelni.

Mi az a dogfooding?

A dogfooding azt a gyakorlatot jelenti, amikor egy vállalat a fejlesztés során és a kiadás után is a saját fejlesztésű szoftvertermékeit használja.

Ez az első kézből származó ügyfélélmény értékes betekintést nyújt a termék funkcionalitásába, használhatóságába és a lehetséges problémákba.

A „dogfooding” kifejezés az Alpo kutyatáplálék 1976-os reklámjából származik, amelyben Lorne Greene színész azt állította, hogy saját kutyájának is ezt a terméket adja enni. 1988-ban Paul Maritz, a Microsoft menedzsere „Eating our own Dogfood” (A saját kutyatáplálékunkat eszünk) címmel e-mailt küldött Brian Valentine-nek, a Microsoft LAN Manager tesztmenedzserének. Az e-mailben Paul arra buzdította utóbbit, hogy növelje a termék belső használatát.

Ezért a kifejezés azt sugallja, hogy saját termékeit használja annak érdekében, hogy azok minőségét biztosítsa, mielőtt másoknak kínálná őket.

Vessünk egy pillantást néhány valós dogfooding program példára.

Dogfooding: valós példák

Az Amazon és a Microsoft globális óriáscégek a saját termékek tesztelésének legfőbb támogatói. Az Amazon híresen sok belső eszközt tesztel, beleértve a felhőalapú számítástechnikai platformját, az Amazon Web Services (AWS) szolgáltatást is.

Ez lehetővé teszi számukra, hogy azonosítsák és megoldják a belső szoftverek skálázhatósági és teljesítménybeli problémáit, mielőtt azok a külső ügyfelek számára is problémát jelentenének.

Hasonlóképpen, a Microsoft is először saját termékeit teszteli, például a Microsoft 365-öt, az egész szervezeten belül. Ez biztosítja, hogy a csomag problémamentesen integrálódjon a belső munkafolyamatokba, és azonosítja a felhasználói élményt érintő problémákat a valódi felhasználók vagy alkalmazottak szemszögéből.

A dogfooding döntő szerepet játszik a szoftver kiadásának teljes életciklusa során:

A fejlesztés során segít azonosítani a hibákat és a használhatósági problémákat, mielőtt azok eljutnának a külső felhasználókhoz.

A kiadás után ez lehetővé teszi a vállalatok számára, hogy figyelemmel kísérjék a valós használati mintákat, és értékes termékvisszajelzéseket gyűjtsenek olyan belső felhasználóktól, akik hasonló demográfiai jellemzőkkel rendelkeznek, mint a külső ügyfelek.

Összefoglalva: a dogfooding azt jelenti, hogy folyamatosan használja az Ön által fejlesztett terméket, hogy meghatározza, mi működik és mi igényel fejlesztést. Ez számos előnnyel jár a vállalatok számára.

A dogfooding előnyei a szoftverfejlesztésben

Íme a dogfooding legfontosabb előnyei a szoftverfejlesztés területén:

A probléma kiváltó okának megtalálása: A termékfejlesztési folyamattal jól ismerős belső felhasználók gyakran hatékonyabban tudják meghatározni a problémák kiváltó okát, mint a külső tesztelők. Ez értékes időt és erőforrásokat takarít meg a hibakeresési folyamat során.

A termék minőségének javítása hibák, problémák vagy tévedések felfedezésével: A dogfooding segít feltárni számos problémát, a kisebb hibáktól a nagyobb használhatósági akadályokig. Ha ezeket a problémákat korán kezeled, biztosíthatsz, hogy egy kifinomultabb és felhasználóbarátabb termék kerüljön a piacra.

Termékeinek belső használata jobb minőség-ellenőrzéshez és elégedettebb felhasználókhoz vezet. Alkalmazottai valós tesztelőként működnek.

Ugyanazokkal a problémákkal és frusztrációkkal szembesülnek, mint a külső felhasználók, így Ön még azelőtt azonosíthatja és kijavíthatja a problémákat, hogy azok hatással lennének az ügyfelekre.

Továbbá, a saját termék használata lehetőséget nyújt az azonnali visszajelzésekre. Az alkalmazottak könnyedén jelenthetik a hibákat, javasolhatnak fejlesztéseket, és közvetlenül megoszthatják tapasztalataikat a fejlesztőcsapattal. Ez gyorsabb iterációhoz és felhasználóközpontúbb termékhez vezet.

A fejlesztők és a termékcsapatok „saját pezsgőjüket kortyolgatva” mélyebb betekintést nyernek a felhasználói élménybe. Ez elősegíti a tulajdonosi érzés kialakulását és a problémákat megoldó termék fejlesztése iránti elkötelezettséget.

A dogfooding folyamata a fejlesztés során

A dogfoodingot a fejlesztési folyamat során különböző módokon alkalmazhatja. Íme, hogyan:1. lépés: Belső tesztelők azonosítása

Az első fontos lépés az, hogy különböző részlegekből válasszon ki egy csoportot, akik részt vesznek a dogfoodingban. Ez magában foglalhatja a szoftverfejlesztőket, termékmenedzsereket, értékesítési képviselőket és ügyfélszolgálati munkatársakat.

A cél az, hogy a vállalaton belüli bétatesztelés során különböző nézőpontokat gyűjtsünk, és biztosítsuk, hogy a termék a felhasználók széles körű igényeit kielégítse.

2. lépés: Határozza meg a tesztelési szakaszokat

Integrálja a dogfoodingot az SDLC (szoftverfejlesztési életciklus) különböző szakaszaiba. Ez magában foglalhatja prototípusok használatát a kezdeti használhatósági teszteléshez, belső verziók alkalmazását a hibák felderítéséhez, valamint pilot programok végrehajtását valódi felhasználókkal meghatározott részlegekben a termék funkcionalitásának értékeléséhez valós helyzetekben.

Ösztönözze a belső használatot a vállalat különböző részlegeiben, hogy olyan felhasználási eseteket azonosítson, amelyekre kezdetben nem gondoltak.

3. lépés: Visszajelzések gyűjtése

Hozzon létre egyértelmű csatornákat a belső tesztelők visszajelzéseinek fogadására. Ez magában foglalhat online felméréseket, belső fórumokat vagy külön visszajelzési üléseket. A visszajelzési mechanizmusoknak felhasználóbarátnak kell lenniük, és ösztönözniük kell a tesztelőket, hogy nyíltan és őszintén osszák meg tapasztalataikat.

4. lépés: Elemezze és cselekedjen

A visszajelzések összegyűjtése után azokat gondosan elemezni kell. Azonosítsa az ismétlődő témákat, és rangsorolja a hibajavításokat és fejlesztéseket a problémák súlyossága és a felhasználói élményre gyakorolt potenciális hatása alapján.

Miután elvégezte ezeket a lépéseket, fontos, hogy hatékonyan bevezesse a dogfoodingot üzleti folyamataiba.

A dogfooding bevezetése az üzleti tevékenységében

Ahhoz, hogy a termék tesztelését ösztönző erős vállalati kultúrát építsen ki, elengedhetetlen, hogy kihasználja annak előnyeit. Íme néhány tipp a sikeres megvalósításhoz:

Vezetői támogatás: Biztosítsa vállalatának vezetői csapatának támogatását. Támogatásuk ösztönözni fogja a munkavállalók részvételét, növeli a belső használatot, és biztosítja, hogy a dogfoodingot értékes gyakorlatnak tekintsék, nem pedig további terheknek.

Ösztönözze a részvételt: Fontolja meg ösztönzők felajánlását, hogy a munkatársak aktívan vegyenek részt a dogfoodingban. Ez magában foglalhat gamification elemeket, elismerési programokat, vagy akár apró jutalmakat is a részletes és éleslátó visszajelzésekért.

Képzés és erőforrások: Biztosítson munkatársainak a dogfooding hatékony alkalmazásához szükséges képzést és erőforrásokat. Ez magában foglalhatja a konstruktív visszajelzések megadásáról szóló workshopokat és a belső bétatesztelő eszközökhöz való hozzáférést.

A belső termék tesztelés javításának módszerei

A hatékony dogfoodinghoz elengedhetetlen a belső termék tesztelés fejlesztése. Fontolja meg olyan projektmenedzsment eszközök használatát, mint a ClickUp, hogy egyszerűsítse a folyamatot.

A ClickUp Form View segít felhasználóbarát űrlapok létrehozásában, amelyekkel belső felhasználói visszajelzéseket gyűjthet saját termékeiről. Ezeket a visszajelzéseket aztán összekapcsolhatja vagy nyomon követhető feladatokká alakíthatja, majd a csapat tagjainak kioszthatja további vizsgálat, nyomon követés és megoldás céljából.

Könnyítse meg a felhasználók számára a hibák jelentését, a funkciókérés benyújtását vagy a felhasználói élmény javítására vonatkozó javaslatok megfogalmazását a ClickUp Form View segítségével.

A ClickUp űrlapok sokoldalúak, és nem csak visszajelzések gyűjtésére korlátozódnak. Így hozhatja ki a legtöbbet ebből a funkcióból:

Egyszerűsítse a hibabejelentést: Készítsen egy űrlapot, amelyen a tesztelők a hibákat jelenthetik, és amely biztosítja, hogy minden fontos információ (leírás, a hiba reprodukálásának lépései, képernyőképek) egységes formátumban kerüljön rögzítésre. Ez kiküszöböli a félreérthetőséget és gyorsabb hibaelhárítást tesz lehetővé. Az űrlap megakadályozhatja azt is, hogy a tesztelők ugyanazt a hibát többször is jelentse.

A munkafolyamat egyszerűsítése: Állítsa be a Állítsa be a visszajelzési űrlap sablonját úgy, hogy a hibajelentéseket és visszajelzéseket automatikusan elküldje a kijelölt csapattagoknak (fejlesztőknek és tesztelőknek) a ClickUp-on belül. Ez biztosítja, hogy a problémákat a megfelelő személyek azonnal kezeljék. Az összes tesztelési visszajelzés központosítása a ClickUp-on belül elősegíti a tesztelők és a fejlesztők közötti jobb kommunikációt és együttműködést, mivel mindenki egy helyen hozzáférhet a jelentett problémákhoz és megbeszélheti azokat.

További ClickUp funkciók a dogfooding fejlesztéséhez

ClickUp Issue Tracker sablon

Töltse le ezt a sablont Jelentse, kövesse nyomon és rangsorolja a hibákat, tévedéseket és egyéb szoftverfejlesztési problémákat a ClickUp Issue Tracker Template segítségével.

Használja a ClickUp Issue Tracker sablont, hogy egyetlen forrásból nyomon követhesse a dogfooding során feltárt összes hibát és problémát. Ezzel elkerülhető a zavar, és biztosítható, hogy minden problémát időben nyomon kövessenek és megoldjanak.

A sablon lehetővé teszi a csapatok számára, hogy a hibákat súlyosságuk és hatásaik alapján rangsorolják, így biztosítva, hogy a kritikus problémákat először javítsák ki. Segít fenntartani a hibák jelentésére, kivizsgálására és megoldására vonatkozó meghatározott munkafolyamatot, ami gyorsabb megoldási időket eredményez.

ClickUp termékvisszajelzési felmérés sablon

Töltse le ezt a sablont Elemezze a felhasználói válaszokat, és használja az eredményeket az SDLC-ben hozott döntések megalapozásához a ClickUp termékvisszajelzési kérdőív sablonjával.

Használhatja a ClickUp termékvisszajelzési kérdőív sablonját is, hogy egységes formátumot biztosítson a belső tesztelőktől érkező visszajelzések gyűjtéséhez, így garantálva, hogy az értékes adatok strukturált módon kerüljenek rögzítésre.

Ez a használatra kész terméktesztelési sablon segít elemezni a visszajelzéseket és azonosítani a fejlesztésre szoruló területeket, így a dogfooding tapasztalatai alapján irányítva a jövőbeli termékfejlesztést.

A sablon lehetőséget nyújt a felhasználói elégedettség mérésére és az időbeli előrehaladás nyomon követésére is, így a dogfooding értéke még kézzelfoghatóbbá válik.

ClickUp termékmenedzsment szoftver

A ClickUp termékmenedzsment szoftver segítségével vizualizálhatja vállalatának teljes termékfejlesztési ütemtervét, így a tesztelők megérthetik a dogfooding által tesztelt funkciók hátterét.

A platform egyértelműen meghatározza a termék követelményeit, biztosítva, hogy a dogfooding a tervezett funkcionalitást tesztelje. Emellett olyan felhasználói történeteket is létrehozhat, amelyek a valós használati helyzeteket tükrözik, így átfogóbb dogfooding tesztekhez juthat.

Tervezze meg termékét, hangolja össze csapatát, és rohanjon a piacra a ClickUp all-in-one termékmenedzsment platformjával!

De ez még nem minden! Használja a ClickUp szoftvercsapat-projektmenedzsment platformját, hogy áttekintést kapjon a dogfooding projekt egészéről, lehetővé téve a csapatok számára az agilis tesztelési fázisok megtervezését, az erőforrások kiosztását és a haladás hatékony nyomon követését.

A platform segít azonosítani és kezelni a dogfooding funkciók közötti függőségeket, biztosítva a zökkenőmentes tesztelési folyamatot és elkerülve az akadályokat.

Ezenkívül:

Lehetővé teszi a dogfooding folyamat során végzett változtatások nyomon követését, így szükség esetén könnyebben visszaállíthatók azok, és azonosítható a problémák kiváltó oka.

Optimalizálja a fejlesztési és tesztelési erőforrások elosztását a dogfooding tevékenységekhez, biztosítva a csapat idejének hatékony kihasználását.

Eszközöket biztosít a dogfooding eredményeiről szóló jelentések elkészítéséhez, segítve a csapatokat a tesztelés hatékonyságának mérésében és a jövőbeli iterációkban javítandó területek azonosításában.

A dogfooding szerepe a ClickUp fejlesztésében

„A ClickUp fejlesztéséhez feltétlenül a ClickUp-ot használjuk. Ugyanolyan mértékben hiszünk a dogfoodingban, mint bármely más vállalat. A dogfooding egyik előnye, hogy így valóban megérthetjük, mit éreznek ügyfeleink nap mint nap. Ha tehát a ClickUp lassabb a szokásosnál, tudjuk, hogy lassabb a szokásosnál. Ha hiányzó funkciót találunk, tudjuk, hogy annak oka van.”

Belső projektmenedzsment

A ClickUp belső csapatai a ClickUp platformot használják a feladatok kezelésére, az együttműködésre és a kommunikációra. Ez a valós használat segít azonosítani a fejlesztésre szoruló területeket, és biztosítja, hogy a platform kielégítse saját felhasználói igényeit.

Steve Gough, a ClickUp akvizíciós alelnöke egyetért ezzel.

„Az egyik legfigyelemreméltóbb dolog a ClickUpnál végzett munkában az a dogfooding szintje, ami itt folyik. Addig nem igazán értettem, milyen hatékony és átalakító erejű lehet ez a termék, amíg nem láttam, hogy szó szerint minden nagyobb projekt a platformon zajlik vagy áramlik. Az „aha” élmény az első héten ért, amikor nyilvánvalóvá vált, hogy a belső e-mailek egyszerűen nem léteznek. Nem csak hogy nem léteznek, de használatuk is helytelen volt. Ez azonban csak a jéghegy csúcsa volt.”

Kuba Jaranowski, a ClickUp szoftverfejlesztési igazgatója osztja véleményét.

„Nagyon tetszik az a módszer, ahogyan a „dogfooding” elvén dolgozunk, vagyis hogy minden nap a saját termékünket használjuk. A ClickUp minden csapata a mi termékünket használja az együttműködéshez, a projektek kezeléséhez és a munkájuk elvégzéséhez. Ez a szoftvercsapatok számára a Szent Grál, és ritkán fordul elő, ezért is olyan csodálatos.”

A ClickUp szoftver funkcióinak fejlesztése

A dogfooding lehetővé teszi a ClickUp csapatának, hogy az új funkciókat belsőleg tesztelje, mielőtt azokat nyilvánosan is elérhetővé tenné. Ez biztosítja, hogy a funkciók jól integráltak, hibamentesek legyenek, és zökkenőmentes felhasználói élményt nyújtsanak.

„A ClickUp-on belül más csapatoktól kérünk véleményeket és visszajelzéseket, hogy megértsük, milyen funkciók segíthetnek a munkájuk jobb elvégzésében.”

A funkciók közötti együttműködés elengedhetetlen a leggyakrabban előforduló felhasználói problémák feltárásához és azok innovatív funkciókkal történő megoldásához.

Legyen profi a termék tesztelésében a dogfooding segítségével

A dogfooding nem csupán egy divatos gyakorlat, hanem elengedhetetlen a kiváló minőségű szoftvertermékek szállításához.

Azáltal, hogy a munkavállalók korai felhasználóivá válhatnak saját alkotásaiknak, a vállalatok felbecsülhetetlen értékű felhasználói betekintést nyerhetnek, korán felismerhetik és megoldhatják a potenciális problémákat, és végső soron olyan szoftvert hozhatnak létre, amelyet a felhasználók imádnak.

A szoftveripar folyamatos fejlődésével a dogfooding valószínűleg egyre jelentősebb szerepet fog játszani az új termékek és funkciók sikerének biztosításában.

A ClickUp egy helyen biztosítja a belső terméktesztelés és a szoftver dogfooding racionalizálását azáltal, hogy tesztelési tevékenységét egyetlen platformra konszolidálja.

Készítsen tesztelési terveket, ossza ki a feladatokat a tesztelőknek, és kövesse nyomon a haladást valós időben. A ClickUp segítségével csapata világos képet kap arról, hogy mit tesztelnek és ki teszteli.

A ClickUp segítségével könnyedén rögzítheti a hibákat részletes leírásokkal, képernyőképekkel és feladatokkal. Ez a gyakorlat elősegíti az átláthatóságot és biztosítja a hibák hatékony kijavítását.

Hasonlóképpen, a ClickUp fórumai kiváló lehetőséget nyújtanak az ötletek megosztására, az együttműködésre és a kommunikáció azonnali központosítására.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK)

1. Mi egy példa a dogfoodingra?

A dogfooding egyik példája lehet egy szoftverfejlesztő csapat, amely a saját termelékenységi alkalmazásának előzetes verzióját használja belsőleg a hibák azonosítására és kijavítására, mielőtt azt nyilvánosan is kiadná.

2. Mi az a dogfooding a termékmenedzsmentben?

A termékmenedzsmentben a dogfooding azt a gyakorlatot jelenti, hogy a termékmenedzserek és más belső érdekelt felek a fejlesztési folyamat során a vállalat saját termékét használják. Ez segít nekik első kézből tapasztalatot szerezni és azonosítani a fejlesztésre szoruló területeket, mielőtt a terméket külső felhasználók számára is elérhetővé tennék.

3. Miért hívják dog food testingnek?

A „saját termék tesztelése” kifejezés valószínűleg akkor született, amikor a Microsoft fejlesztői MS-DOS-t használtak személyi számítógépeiken, gyakorlatilag „megették a saját terméküket”, azaz tesztelték az általuk fejlesztett terméket. Ez a könnyed analógia széles körben elismert kifejezéssé vált a belső tesztelési eszközökre és az új funkciók vagy szoftverek bevezetése előtti ilyen magatartás ösztönzésére.