5 termék, amely kudarcnak indult, de végül sikeres lett

Mint minden ambiciózus feltaláló tudja, egy nagyszerű ötlet kidolgozása csak az első lépés egy sikeres termék kifejlesztésében. Ha nincs meg a technikai tudás az ötlet megvalósításához, vagy nincs partner, aki segít megvalósítani, akkor a találmány valószínűleg csak a képzeletedben marad.

És ez még nem is veszi figyelembe azokat a találmányokat, amelyek prototípusokká válnak, de soha nem fejlődnek ki teljes értékű fogyasztási cikkekké.

Van még egy harmadik termékkategória is: olyan ötletek, amelyek életképes találmányokká váltak, csak nem azokká, amelyeket a készítőjük szándékozott. Gondoljon például a vényköteles gyógyszerekre, amelyek meglepő, nem vényköteles előnyökkel rendelkeznek, mint például a magas vérnyomás elleni gyógyszer, amelyet egyes orvosok PTSD-hez kapcsolódó rémálmok kezelésére írnak fel. Vagy vegyük például a Play-Doh-t: a mindenki által ismert és szeretett, végtelenül nyújtható, formázható agyagot eredetileg tapéta tisztítószerként szánták.

A sikeres termékfejlesztéshez szükséges kreativitás és rugalmasság hangsúlyozása érdekében a ClickUp hírekből és szakértői forrásokból összeállított egy listát azokról a termékekről, amelyek eredeti céljuktól eltérő területen arattak sikert.

Olvassa tovább, és megtudhatja, hogyan fejlődtek ezek az öt jól ismert fogyasztási cikkek messze túlmutatva feltalálóik eredeti elképzelésein.

1. Pacemaker

via Birgit Reitz-Hofmann/ Shutterstock

1956-ban Wilson Greatbatch feltaláló egy olyan gépet próbált létrehozni, amely képes rögzíteni az emberi szív hangját, amikor véletlenül rossz méretű ellenállást szerelt be. A várt eredmény helyett a gép saját pulzusát kezdte kiadni.

Bár a pulzus kezdetben szabálytalan volt, Greatbatch addig dolgozott a készüléken, amíg az nagyon kevés akkumulátorral is szabályos pulzust nem produkált.

Miután további kutyákon végzett teszteket, Greatbatch elkészítette a pacemakert az emberek számára. 1961-re már körülbelül 100 beteg használta az új pacemakert. Becslések szerint ma már akár 3 millió amerikai is használ beültethető pacemakert.

2. Post-it

via Indypendenz/ Shutterstock

A ma már mindenütt jelen lévő öntapadó jegyzetlapok története 1968-ban kezdődött, amikor a minnesotai 3M vállalat egyik kémikusa új ragasztóanyagot próbált kifejleszteni. Spencer Silver a vállalat már meglévő ragasztóanyagainál még erősebb, még tartósabb ragasztóanyagot akart létrehozni, és így jutott el a mikrogömbök ötletéhez. Ezek a apró, öntapadó gömbök felületekhez tapadtak, de könnyen eltávolíthatók voltak. Silver eleinte nem talált nekik felhasználási lehetőséget, de 1974-ben egy kollégája, Art Fry , hirtelen megvilágosodott.

Miközben a templomi kórus próbáján a himnuszoskönyvvel babrálgatott, Fry rájött, hogy a könyvjelzők sokkal hasznosabbak lennének, ha a lapokhoz tapadnának, így megakadályozva, hogy a könyv kinyitásakor kiesjenek.

Miután a 3M csapata kifejlesztette a Post-it prototípusát, rájöttek, hogy az irodában is hasznos lehet üzenetek továbbítására. 1980-ban a 3M nagy sikerrel dobta piacra az első Post-it terméket.

3. Buborékfólia

via New Africa/ Shutterstock

Alfred Fielding és Marc Chavannes 1957-ben hozták létre a buborékfóliát, mint texturált tapétát, amelyről remélték, hogy vonzó lesz a Beat generáció számára. Amikor két műanyag zuhanyfüggönyt átengedtek egy hőhegesztő gépen, az eredmény egy légbuborékokkal teli fólia lett.

Bár Fielding és Chavannes nem voltak biztosak abban, hogy mi a legjobb felhasználási módja találmányuknak, tudták, hogy valami érdekeset alkottak, és bejelentették a folyamat szabadalmát. A két feltaláló több mint 400 lehetséges felhasználási módot vetett fel, mire rátaláltak a végleges megoldásra: csomagolóanyag.

Ma a Sealed Air – a Fielding és Chavannes által alapított vállalat – egy Fortune 500-as cég, amely 2021-ben meghaladta az 5,5 milliárd dolláros árbevételt.

4. Listerine

via Ju Jae-young/ Shutterstock

Ismeri a szájszag kifejezést? Talán nem is tudja, hogy a Listerine találta ki ezt a kifejezést , hogy eladja a szájvizet. 1879-ben Dr. Joseph Lawrence kifejlesztette a Listerine eredeti receptjét, mint sebészeti fertőtlenítőszert. Még a nevét is Dr. Joseph Listerről, az első sebészről, aki sterilizált kamrában operált, és az antiszeptikus gyógyszerek atyjáról kapta.

1895-re Lawrence átruházta a Listerine tulajdonjogát a Lambert Pharmaceutical Co. vállalatra, amely felfedezte, hogy a termék a szájban is elpusztítja a baktériumokat, és fogorvosoknak kezdte el forgalmazni. Az 1920-as években a vállalat elkezdte a Listerine-t „halitózis” – korábban rossz leheletként ismert – gyógymódjaként forgalmazni, és az eladások drámai módon megugrottak.

5. YouTube

via Kaspars Grinvalds/ Shutterstock

A YouTube 2,5 milliárd aktív felhasználója valószínűleg nem ismerte volna fel a népszerű videomegosztó alkalmazás első verzióját. 2005-ben Steve Chen, Chad Hurley és Jawed Karim társalapítók létrehozták a YouTube-ot, mint egy videós társkereső oldalt, ahol a felhasználók feltölthették magukról készült videókat, amelyekben álmaik partneréről beszéltek.

Kevesebb mint egy hét elteltével még senki sem töltött fel videót. A társalapítók még 20 dollárt is felajánlottak a nőknek, ha feltöltenek magukról videót a weboldalra.

Miután rájöttek, hogy eredeti tervük nem működik, a társalapítók megnyitották a platformot minden videó számára – és így született meg a YouTube, ahogy ma ismerjük. 2006-ban a Google 1,65 milliárd dollárért megvásárolta a YouTube-ot, és 2022 második negyedévében a YouTube 7,34 milliárd dolláros bevételt jelentett.

Soha ne becsülje alá a kudarc erejét!

Nehéz elképzelni egy világot ezek nélkül a találmányok nélkül – néhányuk szó szerint, mások pedig átvitt értelemben mentett életeket.

A Rogaine-t eredetileg vérnyomáscsökkentő gyógyszerként fejlesztették ki.

A Wheaties egy véletlen baleset eredményeként született, amikor egy búzakorpa keverék véletlenül a tűzhelyre ömlött.

A mikrohullámú sütő feltalálója eredetileg a második világháborúban radarberendezéseken dolgozott, amikor felfedezte, hogy a készülék hullámai megolvasztották a zsebében lévő csokoládét.

De ezek a találmányok mind kudarcba fulladt kísérletekből indultak, ezért soha ne becsülje alá a kudarc erejét.

A ClickUp egyik alapértéke, hogy a napi 1%-os növekedés a siker kulcsa, és mind a kis sikerek, mind a kudarcok tanulási lehetőségnek számítanak. A felfedezéseid, legyenek azok nagyok vagy kicsik, éppen azok lehetnek, amelyek elvezetnek a következő nagy találmányhoz, amely örökre megváltoztathatja az életünket.

Vendégíró:

Annalise Mantz, Stacker