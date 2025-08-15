A 11 legjobb AI táblázatkezelő program az adatok gyorsabb automatizálásához és elemzéséhez

Akár szereti őket, akár utálja, valószínűleg nem tud nélkülük dolgozni. Igen, a táblázatokról beszélünk. Az adatfeldolgozás névtelen hőseiként segítenek olyan mintákat felismerni, amelyek tájékoztatnak és javítják a projekt eredményeit. De a képletek kézi frissítése, a táblázatok formázása vagy a műszerfalak létrehozása az Excelben vagy a Google Táblázatokban senkinek sem okoz örömet.

Itt jönnek képbe az AI táblázatkezelő programok.

Ezek az eszközök természetes nyelvű utasításokat használnak, hogy segítsenek képletek létrehozásában, táblázatok összeállításában, táblázatok adatainak tisztításában, sőt SQL lekérdezések futtatásában is – anélkül, hogy egy sor kódot is meg kellene érintenie. Röviden: lehetővé teszik, hogy beszéljen a táblázataival, ahelyett, hogy törné a fejét rajtuk.

Szóval, melyiket érdemes kipróbálnia? A döntés megkönnyítése érdekében kiválasztottuk a legjobbakat.

🧠 Érdekesség: Az első táblázatkezelő program, a VisiCalc, 1979-ben jelent meg, és annyira forradalmi volt, hogy a személyi számítógépek sikerének előmozdításában játszott szerepet. Ma az AI másodpercek alatt elvégzi azt, ami korábban órákba telt.

Mit kell keresnie egy AI táblázatkezelő generátorban?

A megfelelő AI táblázatkezelő program olyan érzést kell, hogy keltsen, mintha egy adatelemző állna rendelkezésre. Nemcsak az ismétlődő formázási feladatokat kell automatizálnia, hanem a nyers információkat is intelligens döntésekké kell alakítania.

A kiválasztás során az alábbiakat érdemes szem előtt tartani:

Természetes nyelvű bevitel: Képleteket, összefoglalókat vagy táblázatokat hozhat létre olyan parancsok beírásával, mint „elemzze az ügyfélelvándorlást” vagy „számítsa ki a havi bevétel növekedését”.

Több formátummal kompatibilis: Zökkenőmentesen dolgozzon Excel fájlokkal, Google Táblázatokkal, CSV-fájlokkal, sőt PDF-ekkel vagy irányítópultokkal is az adatok egyszerű importálásához és exportálásához.

Intelligens adatmegjelenítő eszközök : A táblázatkezelő adatai alapján automatikusan készítsen diagramokat, grafikonokat és irányítópultokat – nincs szükség kézi formázásra. A táblázatkezelő adatai alapján automatikusan készítsen diagramokat, grafikonokat és irányítópultokat – nincs szükség kézi formázásra.

SQL integráció: Az ideális AI táblázatkezelő eszközök támogatják az SQL lekérdezéseket vagy természetes nyelvet konvertálnak SQL-be, lehetővé téve a mélyebb, technikai háttér nélküli technikai elemzéseket.

Sablonkönyvtár: Használja a projektmenedzsmenthez, költségvetéshez, marketinghez és egyéb feladatokhoz kész sablonokat, hogy időt takarítson meg a beállításkor.

AI-alapú tisztítás és strukturálás: Azonnal tisztítsa meg a rendezetlen adatokat, távolítsa el az ismétlődéseket, és alakítsa át a táblázatokat egyetlen kattintással.

Együttműködési funkciók: Ossza meg, kommentelje vagy szerkessze együtt táblázatait valós időben csapatával vagy ügyfeleivel.

Feladatok automatizálása: A beépített automatizálási eszközök segítségével ütemezheti az ismétlődő jelentéseket, riasztásokat vagy munkafolyamatokat.

👀 Tudta? Az NL2Formula keretrendszer egy természetes nyelvfeldolgozó rendszer, amelynek célja a közönséges nyelvű lekérdezések táblázatkezelő képletekké történő fordítása. 37 típusú táblázatkezelő funkció megértésére tanították, beleértve a matematikai, logikai, szövegkezelési és statisztikai műveleteket. Lenyűgöző 91,2%-os pontosságot ért el, ami az AI-alapú táblázatkezelő automatizálás egyik legfejlettebb rendszerévé teszi.

Íme egy rövid áttekintés a piacon elérhető legjobb AI táblázatkezelő eszközökről, a legfontosabb döntési kritériumok felsorolásával:

Eszköz Legalkalmasabb Főbb jellemzők Árak* ClickUp Projektmenedzserek, elemzők, marketingcsapatok és egyéni vállalkozók, akik feladatokkal, adatokkal és irányítópultokkal foglalkoznak – mindez egy helyen, intelligens táblázatokkal és AI-alapú betekintéssel. AI-vezérlőpultok és összefoglalók, feladatokhoz kapcsolódó adatok, automatizálások, táblázatos nézet, a ClickUp Brain kontextusfüggő AI-segítség Ingyenes csomag elérhető; testreszabási lehetőségek vállalatok számára Excel Copilot Nagy mennyiségű adattal dolgozó csapatok, Excel-haladó felhasználók és pénzügyi szakemberek, akik automatizálni szeretnék az elemzéseket és tisztítani szeretnék a hatalmas táblázatokat anélkül, hogy új eszközöket kellene megtanulniuk. Automatikus kitöltés, diagramkészítés és természetes nyelvű lekérdezések Ingyenes a Microsoft 365 Copilot licenccel GPT Excel Szabadúszók, tartalomstratégák és egyéni alapítók, akik szeretnének az Excel programmal úgy kommunikálni, mint egy csapattaggal, és komplex képleteket generálni anélkül, hogy táblázatkezelő programok használatában jártasak lennének. Képletek generálása, táblázatkezelő feladatok automatizálása és kódalapú betekintés Ingyenes alapszintű csomag; a fizetős csomagok ára havi 6,99 dollártól kezdődik. Sorok Startup csapatok, növekedési hackerek és értékesítési szakemberek, akiknek CRM-adatokat kell összekapcsolniuk, modelleket futtatniuk és ügyes irányítópultokat létrehozniuk – mindezt egyetlen együttműködési táblázatból. Közös táblázatok, adatintegráció, AI-alapú betekintés Ingyenes csomag elérhető; fizetős csomagok havi 8 dollártól Airtable AI Tervező, termékfejlesztő és üzemeltető csapatok, akik strukturált adatokat rugalmassággal ötvöznek, és AI-alapú munkafolyamatokat szeretnének egy kódolás nélküli, relációs adatbázisban. AI-alapú sablonok, automatizálás és vizuális adatelemzések Ingyenes csomag elérhető; fizetős csomagok havi 24 dollártól; AI-kiegészítő csapatcsomaggal vagy annál magasabb csomaggal. Formula Bot Kezdők, diákok és kisvállalkozások tulajdonosai, akik szeretnék elsajátítani a táblázatok használatát anélkül, hogy a matematika miatt fejfájásuk lenne – csak írja le és automatikusan felépíti a logikáját. Komplex képletek létrehozása, adatbevitel automatizálása Ingyenes próba; a fizetős csomagok ára havi 15 dollártól kezdődik. Bardeen Elfoglalt szakemberek, vezetői asszisztensek és toborzók automatizálják az ismétlődő táblázatkezelési feladatokat böngésző munkafolyamatok és AI segítségével, kódolás nélkül. Feladatok automatizálása, AI integrálása a Google Sheets/Excel programba, valamint feladatok és táblázatok összekapcsolása Ingyenes csomag elérhető; fizetős csomagok havi 129 dollártól SheetAI Mellékállású vállalkozók, kutatók és kezdő csapatok, akik rendezetlen adatokat alakítanak GPT-alapú betekintéssé hatékony Google Sheets és Excel jelentésekhez Intelligens utasítások, automatizált adat tisztítás és vizualizálás diagramokkal Ingyenes korlátozott csomag; a fizetős csomagok ára havi 20 dollártól kezdődik. Zoho Sheet Középvállalatok többfunkciós csapatait, akik hagyományos táblázatkezelő programot szeretnének, felhőalapú együttműködési funkciókkal és egy kis AI-intelligenciával. Valós idejű együttműködés, adatautomatizálás, beépített sablonok Ingyenes csomag az alapvető funkciókkal Arcwise AI Pénzügyi csapatok, FP&A elemzők és adatkezeléssel foglalkozó szakemberek, akik olyan AI-t keresnek, amely megérti a kontextust, hivatkozásokat ad hozzá és megtisztítja a számokkal teli táblázatokat. AI-elemzések, automatizált elemzés, jelentések létrehozása Ingyenes a Chrome Web Store-ban Gemini a Google Táblázatokhoz Oktatók, startup-alapítók és marketingcsapatok, akik már használják a Google Workspace-t, és a beépített Gemini AI szuperképességekkel szeretnék továbbfejleszteni a Sheets programot. Automatizálja a munkafolyamatokat, vizualizálja az adatokat, fejlett Excel-szerű funkciók Ingyenes csomag alapvető AI eszközökkel; fizetős csomag havi 8 dollártól.

A legjobb AI táblázatkezelő programok az adatelemzés egyszerűsítéséhez

Akár a Google Táblázatokban dolgozik, bonyolult Excel-fájlokat kezel, vagy projektmenedzsment táblázatokat és jelentéseket készít, ezek az eszközök segítenek mindezt perceken belül elvégezni. Nézzük meg részletesen a funkcióikat!

1. ClickUp (A legjobb projektmenedzsmenthez és valós idejű jelentésekhez)

Készítsen AI-alapú táblázatokat a ClickUp segítségével Hozzon létre szerkeszthető táblázatokat, amelyekkel projektjei feladatait áttekinthetően, minden részletükkel egy pillanat alatt láthatóvá teheti a ClickUp Table View segítségével.

Ha az Excelnek lenne egy menőbb, gyorsabb, AI-értő unokatestvére, aki tényleg megértené a teendőlistád működését, az a ClickUp lenne.

A ClickUp egy mindenre kiterjedő munkaalkalmazás. Az AI és az időtakarékos automatizálás segítségével egyetlen hatékony platformba egyesíti projektjeit, dokumentumait és csevegéseit. A ClickUp használata azt jelenti, hogy a táblázatokat adatgyűjtő helyekről dinamikus és együttműködésen alapuló központokká alakítja, amelyek integrálódnak a tényleges projektmunkafolyamatokba.

Kezdje a ClickUp Table View-val a projektadatok vizualizálásához. Ez egy ismerős, táblázatos felületet kínál, ahol minden ClickUp Task (a legkisebb munkameghatározás) egy sor, a ClickUp Custom Fields pedig oszlopok, ahol a feladatok részletei, például a megbízottak, a határidők, a költségvetések és egyéb kontextusok találhatók.

Ennek a nézetnek mi az egyedülálló tulajdonsága? Lehetővé teszi a projektadatok gyors áttekintését, szerkesztését és tömeges frissítését, mind manuálisan, mind AI utasításokkal.

Kapcsolja össze a feladatokat, dokumentumokat és függőségeket a ClickUp adatbázisában.

Támogatja a másolás-beillesztés, a húzásos kitöltés, a gazdag adattípusok, a többszörös szűrési és rendezési lehetőségek, valamint a valós idejű együttműködés funkciókat. Ez a strukturált adatok szervezésének és szerkesztésének központja, miközben szinkronban tartja azokat a feladataival és projektjeivel.

A feladatokat tetszőleges oszlopok szerint csoportosíthatja (például feladatállapot, feladat típus, csapat vagy osztály stb.), ami jobb elemzést és jelentéstételt tesz lehetővé. Az oszlopok teljes mértékben testreszabhatók: annyi oszlopot adhat hozzá, amennyire szüksége van, valamint elrejtheti, átméretezheti vagy átrendezheti őket a csapata igényeinek megfelelően. Ez biztosítja, hogy mindenki egy pillantásra lássa a legrelevánsabb adatokat.

Végezzen számításokat a ClickUp-ban a Formula Fields segítségével

Mi a helyzet a számítások elvégzésével? A ClickUp képletmezői egyfajta egyéni mezők, amelyek lehetővé teszik a számítások közvetlen elvégzését olyan feladatmezőkön, mint a numerikus, dátum/idő vagy más képletek eredményei. Támogatják mind az egyszerű képleteket (összeadás, kivonás, szorzás, osztás), mind a több tucat beépített funkciót (pl. logika, dátum, karakterlánc, matematika) használó fejlett képleteket.

Egyszerű képletek : Könnyen létrehozhat eredményeket két mező és egy műveleti jel (pl. nyomon követett idő × óradíj) kiválasztásával.

Fejlett képletek: Használjon olyan függvényeket, mint IF(), ROUND(), CONCATENATE(), DAYS(), SUM(), POWER(), AVERAGEIF() stb.

Ezek a képletmezők sok táblázatkezelő funkciót tükröznek, de a feladatok nyilvántartásain belül.

Ha a táblázat nulláról való elkészítése ijesztőnek tűnik, a ClickUp speciális táblázatkezelő sablonokat kínál a projektkövetés és az adatgyűjtés egyszerűsítéséhez.

A ClickUp táblázatkezelő sablon egy plug-and-play életmentő azoknak a csapatoknak, akiknek kampánymutatóktól a termékfejlesztési tervekig mindent nyomon kell követniük anélkül, hogy nehézkes, korlátozó Excel-fájlokra kellene támaszkodniuk.

Ingyenes sablon letöltése Gyűjtse össze és kezelje a kritikus projektadatokat a ClickUp táblázatkezelő sablon segítségével.

Gondoljon rá úgy, mint egy „mindenre képes” táblázatra: testreszabhatja az oszlopokat a legfontosabb információk tárolásához, szűrőket alkalmazhat a releváns adatok megjelenítéséhez, és minden cellát egy művelethez köthet. Tökéletes strukturált adatok, például értékesítési leadek, csapatköltségvetések vagy készletek szervezéséhez, miközben minden együttműködésen alapul és mindig naprakész.

És hogyan egyszerűsíti az AI ezt az egész folyamatot?

A ClickUp Brain, a világ legerősebb munkahelyi AI-je összeköti az összes projektjét, dokumentumát és munkatársát. A kontextusérzékeny AI-funkciókat közvetlenül a munkaterületébe integrálja, így a ClickUp (és a kapcsolódó alkalmazások) adatai alapján kérdéseket tehet fel, automatizálhatja a projektmenedzsment feladatait, például a frissítések megosztását vagy a feladatok fokozatos szakaszokba történő áthelyezését, és az áttekinthetőség érdekében azonnali összefoglalókat vagy jelentéseket készíthet.

Készítsen képleteket ClickUp táblázatokhoz vagy külső táblázatokhoz a ClickUp Brain segítségével.

A táblázatokban természetes nyelven kérheti a Brain-t, hogy javasoljon fejlett képleteket komplex számításokhoz, tisztítsa meg a rendezetlen bejegyzéseket, és akár nagy mennyiségű táblázatos adatot is összefoglaljon. Ha szintaxisproblémák vagy szélsőséges esetek (pl. nullával való osztás) merülnek fel, a Brain hibakeresést vagy javított verziókat javasolhat. Ez kiválóan alkalmas sprintok tervezéséhez, potenciális ügyfelek nyomon követéséhez vagy a csapatok közötti készletkezeléshez.

Szeretné az AI segítségével a jelentések és elemzések minőségét is javítani?

A ClickUp Dashboards alkalmazásban AI-kártyákat adhat hozzá, például AI Brain, AI Executive Summary és AI Project Update. Ezek a ClickUp Brain segítségével feldolgozzák a munkaterület élő adatait, és dinamikus, kontextusérzékeny betekintést nyújtanak.

Egyszerűsítse a táblázatok adatainak valós idejű jelentését és elemzését a ClickUp Dashboards AI-kártyáinak segítségével.

Egyéni utasítások megadásával utasíthatja az AI-t, hogy foglalja össze a legfontosabb eredményeket, emelje ki a következő lépéseket, vagy azonosítsa a főbb kockázatokat és akadályokat bármely projekt vagy részleg esetében.

Ezek az AI-kártyák automatikusan lekérik a legfrissebb információkat a feladataiból, megjegyzéseiből és a ClickUp Docs dokumentumaiból. Ez biztosítja, hogy az összefoglalók, a projektfrissítések és a kockázatértékelések mindig naprakészek legyenek és a munkaterület konkrét kontextusához igazodjanak.

Például egy heti csapatértekezlet során az AI Team Update Card (AI csapatfrissítési kártya) azonnal összefoglalja, hogy az egyes csapattagok min dolgoztak, míg az AI Executive Summary Card (AI vezetői összefoglaló kártya) magas szintű áttekintést nyújt a projekt állapotáról és előrehaladásáról.

Bármilyen kérdést feltehet a ClickUp Brainnek, és az minden adatot átkutat minden irányítópultján, hogy megtalálja a megfelelő válaszokat.

Az eredmény egy rugalmasabb és tájékozottabb projektmenedzsment folyamat, amelyben az érdekelt felek magabiztosan és egyértelműen hozhatnak adat alapú döntéseket.

📮 ClickUp Insight: A felmérésünkben résztvevők 47%-a még soha nem próbálta ki az AI-t manuális feladatok elvégzésére, azonban azok 23%-a, akik már alkalmazták az AI-t, azt állítja, hogy ez jelentősen csökkentette a munkaterhelésüket. Ez a kontraszt több lehet, mint puszta technológiai különbség. Míg a korai felhasználók mérhető eredményeket érnek el, a többség alábecsüli, hogy az AI milyen átalakító hatással lehet a kognitív terhelés csökkentésére és az idő visszanyerésére. 🔥 A ClickUp Brain áthidalja ezt a szakadékot azáltal, hogy zökkenőmentesen integrálja az AI-t a munkafolyamatába. A szálak összefoglalásától és a tartalom megfogalmazásától a komplex projektek lebontásáig és az alfeladatok generálásáig, AI-nk mindent elvégez. Nincs szükség eszközök közötti váltásra vagy a nulláról való indulásra. 💫 Valós eredmények: A STANLEY Security a ClickUp testreszabható jelentéskészítő eszközeivel 50%-kal vagy annál is többel csökkentette a jelentések elkészítésére fordított időt, így csapataiknak kevesebb időt kellett a formázással tölteniük, és többet tudtak a prognózisokra koncentrálni.

💡 Profi tipp: Ahelyett, hogy a ClickUp táblázatokat statikus naplóként használná – hasonlóan a csak a munkát rögzítő táblázatokhoz –, aktiválja az AI Assign és AI Prioritize Fields funkciókat, hogy összekapcsolja ezeket a táblázatokat a munkája valódi, dinamikus mozgatórugóival. 👩🏼‍🦰 Az AI Assign elemzi a táblázat adatait – feladatleírásokat, függőségeket, munkaterheléseket, kapacitást, korábbi feladatokat – és automatikusan ajánlja az egyes feladatokhoz legalkalmasabb felelőst. 👀 Az AI prioritásba helyezi az oszlopok tartalmát, például a határidőket, a sürgősséget, a függőségeket és a tervezett erőfeszítéseket, majd prioritási jelöléseket rendel hozzájuk. A háttérben értékeli a hatást és a sürgősséget – mint egy hasznosságalapú ügynök, aki a korlátok mellett maximalizálja a feladat értékét.

A ClickUp legjobb funkciói

Valós idejű, adatalapú betekintést nyújt, és azonosítja a feladatok függőségeit és a potenciális szűk keresztmetszeteket a ClickUp Autopilot Agents segítségével.

Kössön össze feladatokat, dokumentumokat és a csapat tudását a ClickUp Brain központosított AI tudáskezelőjével, amely kontextusfüggő kérdések és válaszok, valamint a releváns információk gyors visszakeresését teszi lehetővé anélkül, hogy manuálisan kellene keresnie a munkaterületén.

Csökkentse a táblázatok kézi karbantartását automatizált munkafolyamatokkal a kódolás nélküli ClickUp Automations segítségével.

Integrálja a táblázatokat és a projekt végrehajtását a feladatok és táblázatok összekapcsolásával.

ClickUp projektmenedzsment táblázatkezelő sablon segítségével egyszerűsítheti a projektkövetést, az állapotfrissítéseket és az érdekelt felekkel való kommunikációt bármilyen méretű projekt esetében.

A ClickUp korlátai

A fejlett jelentéskészítési és AI funkciók széles skálája tanulási folyamatot igényelhet.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 5000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése így szól:

A ClickUp páratlan rugalmasságot kínál testreszabható nézetekkel (lista, tábla, Gantt, naptár), hatékony automatizálásokkal, beépített dokumentumokkal, célokkal és időkövetéssel – mindezt egyetlen munkaterületen. Központosítja a csapatok együttműködését és a projektmenedzsmentet, lehetővé téve számunkra, hogy több eszközt, például a Trellót, az Asanát és a Notiont egyetlen összehangolt rendszerrel helyettesítsük. Hatékony, all-in-one termelékenységi eszköz csapatok és projektek kezeléséhez.

A ClickUp páratlan rugalmasságot kínál testreszabható nézetekkel (lista, tábla, Gantt, naptár), hatékony automatizálásokkal, beépített dokumentumokkal, célokkal és időkövetéssel – mindezt egyetlen munkaterületen. Központosítja a csapatok együttműködését és a projektmenedzsmentet, lehetővé téve számunkra, hogy több eszközt, például a Trellót, az Asanát és a Notiont egyetlen összehangolt rendszerrel helyettesítsük.

Hatékony, all-in-one termelékenységi eszköz csapatok és projektek kezeléséhez.

2. Excel Copilot (a legjobb natív Microsoft Excel automatizáláshoz)

Excel Copilot segítségével

Ha munkafolyamataid a Microsoft Excel ökoszisztémára koncentrálódnak, és natív AI-szuperképességeket szeretnél platformváltás nélkül, akkor az Excel Copilot remek választás. Különösen azok számára, akik komplex képletekkel vagy ismétlődő elemzésekkel foglalkoznak hatalmas Excel-fájlokban, a Copilot intelligens javaslatai és azonnali elemzései hatalmas termelékenységnövekedést eredményezhetnek.

A Microsoft 365-be közvetlenül integrált AI táblázatkezelő program megváltoztatja az adatok kezelésének módját. Megérti a természetes nyelvű utasításokat, hogy képleteket generáljon, trendeket elemezzen, adatokat összegezzen, és akár teljes Excel-dashboardokat is automatikusan létrehozzon a megszokott Excel-fájl felületén.

Az Excel Copilot legjobb funkciói

Kérje meg a Copilotot egyszerű angol nyelven, hogy képleteket generáljon, adatokat tisztítson meg és táblázatokat foglaljon össze.

Készítsen irányítópultokat automatikusan generált táblázatokkal és grafikonokkal

Használjon parancsokat SQL-stílusú lekérdezések futtatásához Excel táblázatokban.

Gyűjtsön információkat a legfontosabb mutatók és trendek alapján

Az Excel Copilot korlátai

Csak a Microsoft 365 vállalati szintű csomagokkal érhető el.

Nem támogatja a Google Sheets-et és más, nem Microsoft platformokat.

Excel Copilot árak

Ingyenes : A Microsoft 365 Copilot csomagokban megtalálható

Copilot Pro: 20 USD/hó felhasználónként

Excel Copilot értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (80+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak az Excel Copilotról a valódi felhasználók?

Egy Reddit-vélemény így szól:

Számomra a Copilot volt a legnagyobb segítség az Excelben. Az a tény, hogy nem is kell sokat gondolkodnom azon, hogyan ábrázoljam az adatokat, egyszerűen fantasztikus. Nagyon vártam, hogy kipróbálhassam a Copilotot Pythonnal. Sajnos, úgy tűnik, még nem mindenhol elérhető, mert én nem tudtam használni.

Számomra a Copilot volt a legnagyobb segítség az Excelben. Az a tény, hogy nem is kell sokat gondolkodnom azon, hogyan ábrázoljam az adatokat, egyszerűen fantasztikus. Nagyon vártam, hogy kipróbálhassam a Copilotot Pythonnal. Sajnos, úgy tűnik, még nem mindenhol elérhető, mert én nem tudtam használni.

📖 Olvassa el még: A legjobb Microsoft Excel alternatívák

3. GPT Excel (a legjobb prompt-alapú táblázatkezelő segítség)

via GPT Excel

A GPT Excel egy könnyű, de hatékony AI táblázatkezelő eszköz azok számára, akik automatizálni szeretnék az adatelemzési feladatokat anélkül, hogy kódolniuk vagy bonyolult képleteket memorizálniuk kellene. A natív megoldásokkal ellentétben a GPT Excel böngészőalapú és egy egyszerű koncepcióra épül: adjon meg egy parancsot, és azonnal megkapja a képletet, táblázatot vagy akár az eredményeket is.

Különösen hasznos azoknak a felhasználóknak, akik Excelben és Google Sheetsben dolgoznak, és egyszerűsíteni szeretnék a képletek létrehozását, az adatok importálását, valamint a rendezetlen táblázatkezelő bejegyzéseket strukturált formátumokká szeretnék konvertálni. Akár projektmenedzsmenttel foglalkozó hallgató, akár adatokat elemző elemző vagy, a GPT Excel a legtöbb feladatot természetes nyelven kezeli, így ideális kezdők és nem technikai felhasználók számára.

A GPT Excel legjobb funkciói

Excel-képletek létrehozása egyszerű, természetes nyelvű parancsokkal

Kompatibilis Excel fájlokkal és Google Táblázatokkal egyaránt.

Segíthet a strukturálatlan adatok formázott táblázatokká alakításában.

Előre elkészített sablonokat kínál SQL lekérdezésekhez, diagramokhoz és adatelemzéshez.

Gyors, bejelentkezés nélküli hozzáférés a táblázatok gyors javításához útközben

A GPT Excel korlátai

Nem alkalmas nagyfokú automatizálásra vagy irányítópultokhoz

Nincs valós idejű együttműködési vagy feladatintegrációs funkció

GPT Excel árak

Ingyenes

Prémium: 6,99 USD/hó

GPT Excel értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

👀 Tudta? A Shortcut nevű startup (a Fundamental Research Labs által) felkeltette a figyelmet azzal, hogy egy Excel-hez hasonló, ügynöki mesterséges intelligenciával működő alkalmazást kínál, amely természetes nyelven épít pénzügyi modelleket (pl. LBO-k, DCF-ek) – és zökkenőmentesen kompatibilis az Excel-lel. Ezt „a pénzügyi modellezés ChatGPT-pillanatának” nevezték.

4. Rows (a legjobb együttműködéshez és webalapú táblázatkezelési munkafolyamatokhoz)

via Rows

A modern táblázatkezelő platformként kialakított Rows ötvözi a megszokott táblázatkezelő felületet olyan hatékony funkciókkal, mint a natív integrációk, az AI-alapú képletgenerálás, a valós idejű irányítópultok, és még az alapértelmezés szerint is jól kinéző diagramok.

A Rows-t olyan csapatok, elemzők és vállalkozók számára tervezték, akik élő adatokkal dolgoznak. Lehetővé teszi a Google Analytics, Stripe, HubSpot és más szolgáltatásokhoz való csatlakozást. A Rows segítségével a webes forgalom elemzése, a kampányok teljesítményének lekérése és a legfontosabb mutatók vizualizálása rendkívül egyszerűvé válik, még harmadik féltől származó kiegészítők nélkül is.

A Rows legjobb funkciói

Képletek generálása, adatok tisztítása és parancsok diagramokká alakítása AI asszisztensek segítségével.

Használja a beépített API-csatlakozókat SQL-lekérdezésekhez, CRM-adatokhoz vagy egyéni Excel-fájlok importálásához.

Készítsen irányítópultokat, grafikonokat és jelentéseket kódolás nélkül!

Dolgozzon együtt másokkal az adatokon valós időben, akárcsak a Google Táblázatokban.

Sorok korlátozása

Kevesebb műszerfal-sablon és formázási lehetőség, mint az Excelben vagy a Sheetsben

Kis, egyszeri adatfeladatokhoz túlzottan nagy teljesítményű lehet.

Rows árak

Ingyenes

Plusz : 8 USD/hó felhasználónként

Pro : 79 USD/hó + 8 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Sorok értékelései és vélemények

G2 : 4,9/5 (20+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Rows-ról a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése így szól:

Hihetetlen, hogy táblázatokat lehet létrehozni Excel-ből vagy Google Sheets-ből importált adatokból. Néhány kattintással diagramokat és vizuális elemeket lehet létrehozni, és a munkaterületen való navigálás is TÖKÉLETES.

Hihetetlen, hogy táblázatokat lehet létrehozni Excel-ből vagy Google Sheets-ből importált adatokból. Néhány kattintással diagramokat és vizuális elemeket lehet létrehozni, és a munkaterületen való navigálás is TÖKÉLETES.

💡 Profi tipp: Mesterséges intelligenciával működő táblázatkezelő programokkal való munkavégzés során mindig ellenőrizze az automatikusan generált képletek vagy vizualizációk mögötti logikát, különösen kritikus döntések esetén. A mesterséges intelligencia felgyorsíthatja a munkafolyamatot, de téves eredményeket is adhat. Ráadásul a kimenet mögötti okok megértése biztosítja a pontosságot és növeli az adatokba vetett bizalmat.

5. Airtable AI (A legjobb strukturált adatbázisokhoz és kódolás nélküli munkafolyamatokhoz)

az Airtable-en keresztül

Az Airtable táblázatkezelő-adatbázis szoftver hibridje a projektadatok, tartalomnaptárak vagy termékfejlesztési tervek kezelésével foglalkozó csapatok kedvence.

Az AI-t beépítve a munkafolyamatokba, az Airtable már nem csak adatok tárolására és megjelenítésére képes. Trendeket elemezhet, mezőket összefoglalhat, tartalmakat kategorizálhat, vagy akár képleteket is generálhat az Ön utasításai alapján – mindezt anélkül, hogy el kellene hagynia a táblázatot.

Itt nem csak táblázatkezelő adatokkal dolgozik, hanem automatizált munkafolyamatokat, intelligens irányítópultokat és együttműködési alkalmazásokat is működtet, egyszerű drag-and-drop funkcióval.

Az Airtable AI legjobb funkciói

Létrehozhat, kategorizálhat, lefordíthat vagy elemezhet cellaszintű tartalmakat a táblázatban szereplő egyéb adatok alapján.

A csatlakoztatott alkalmazásokból beérkező adatok automatikus elemzése, címkézése vagy megválaszolása

Használjon vizuális alkalmazásokat, diagramokat és műszerfalakat, amelyek közvetlenül a táblázatokra épülnek.

Egy kattintással importálhat Excel-fájlokból vagy Google Táblázatok adatbázisból

Az Airtable AI korlátai

Az AI funkciók csak a Pro és Enterprise csomagokban érhetők el.

A testreszabáshoz egy kis tanulási folyamat szükséges a táblázatokkal kizárólag dolgozó felhasználók számára.

Airtable AI árak

Ingyenes

Csapat: 24 USD/hó/felhasználó

Üzleti: 54 USD/hó/felhasználó

Vállalati: Egyedi árazás

Airtable AI értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 2900 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 2100 értékelés)

Mit mondanak az Airtable AI-ről a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése így szól:

Az Airtable egyszerűnek tűnik, de hihetetlenül hatékony. Segítségével nagyszerű dolgokat tudtunk létrehozni.

Az Airtable egyszerűnek tűnik, de hihetetlenül hatékony. Segítségével nagyszerű dolgokat tudtunk létrehozni.

📖 Olvassa el még: Ingyenes Airtable sablonok projektmenedzsmenthez

6. Formula Bot (A legjobb azonnali képletgeneráláshoz és táblázatkezelő adatok tisztításához)

via Formula Bot

Egyszerű nyelven leírja, mit szeretne, és a Formula Bot megírja Önnek az Excel vagy Google Sheets képletet. Képleteket generál, magyaráz és automatizál közvetlenül a táblázatokban, így minden szintű felhasználó számára elérhetővé teszi. Nincs többé bonyolult szintaxis vagy Stack Overflow keresés arra, hogyan kell kiszámítani a két dátum közötti munkanapokat.

Támogatja az SQL lekérdezéseket is, így az elemzők könnyedén válthatnak a táblázatkezelő logika és az adatbázis logika között, anélkül, hogy lemaradnának valamiről.

A Formula Bot legjobb funkciói

Adatok elemzése és tisztítása egy kattintással

Szerezze be az SQL-táblázatkezelő programok fordítását a haladó felhasználók számára

PDF-fájlok konvertálása Excel-fájlokká

Ismerje meg az egyes képleteket az AI magyarázataival

A Formula Bot korlátai

Nincs natív táblázatkezelő környezet – ez egy képletgenerátor, nem pedig teljes AI táblázatkezelő szoftver.

A Formula Bot árai

Ingyenes: Korlátozott napi generálási lehetőségek

Korlátlan: 15 USD/hó, éves számlázással

Unlimited Plus: 25 USD/hó, éves számlázással

Unlimited Ultra: 35 USD/hó, éves számlázással

Formula Bot értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (90+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Formula Botról a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése így szól:

A Formula Bot egyszerű parancsok segítségével generál képleteket. Sablonjai javítják a termelékenységet, míg az SQL lekérdezések egyszerűsítik az üzleti elemzéseket.

A Formula Bot egyszerű parancsok segítségével generál képleteket. Sablonjai javítják a termelékenységet, míg az SQL lekérdezések egyszerűsítik az üzleti elemzéseket.

📖 Olvassa el még: Hogyan hozhatunk létre Excel adatbázist?

7. Bardeen (A legjobb az alkalmazások közötti táblázatkezelő munkafolyamatok automatizálásához)

via Bardeen

A Bardeen AI-alapú automatizálási platformja a GPT-alapú automatizálást közvetlenül integrálja a Google Sheets és az Excel programokba. Lehetővé teszi az adatok összefoglalását, generálását, formázását és elemzését AI segítségével, mintha az egy natív táblázatkezelő képlet lenne.

Adatokat kell importálnia egy weboldalról a Google Táblázatokba, e-maileket sorokká kell konvertálnia, vagy frissítenie kell Excel-fájlját, amikor egy űrlapot benyújtanak? A Bardeen mindezt automatizálja egy egyszerű parancsra. Intelligens automatizálási útmutatóival a Bardeen összekapcsolja táblázatait több száz alkalmazással, így a táblázatok adatait élő, dinamikus munkafolyamatokká alakítja.

A Bardeen legjobb funkciói

Csatlakozzon több mint 70 termelékenységi alkalmazáshoz a Bardeen Chrome-bővítményén keresztül.

Használja az AI-t egyedi munkafolyamatok létrehozásához természetes nyelvű utasítások segítségével.

Használja a böngészőügynököket a weboldalakkal való interakcióhoz

Több eszközzel végzett munkafolyamatok összehangolása és automatizálása különböző platformokon

A Bardeen korlátai

A többlépcsős automatizálások létrehozásához tanulási görbe szükséges.

Kevesebb hangsúlyt fektet a képletek generálására vagy a táblázatban szereplő AI-javaslatokra.

Bardeen árak

Ingyenes próba

Starter: 129 USD/hó

Csapatok: 500 USD/hó

Vállalati: 1500 USD/hó

Bardeen értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (35+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Bardeenről a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése így szól:

A Bardeen segítségével jelentősen csökkenteni tudtuk a korábban órákat igénybe vevő manuális munkát. A másik nagy előnye az összegyűjtött adatok pontossága és a könnyű beállítás.

A Bardeen segítségével jelentősen csökkenteni tudtuk a korábban órákat igénybe vevő manuális munkát. A másik nagy előnye az összegyűjtött adatok pontossága és a könnyű beállítás.

👀 Tudta? A hagyományos Excel táblázatok maximális sorszáma 1 048 576. Ezzel szemben egyes kiegészítők lehetővé teszik a Google Sheets számára, hogy egyetlen táblázatban 1 milliárd sort dolgozzon fel.

8. SheetAI (a legjobb a Google Táblázatok cellán belüli AI parancsaihoz)

via SheetAI

A SheetAI egy Google Sheets kiegészítő, amely fejlett AI modelleket – többek között a GPT-4, Claude és Gemini modelleket – hoz be a táblázatkezelő környezetbe.

Szeretne képleteket generálni, szöveget átírni, sorokat összefoglalni vagy az adatokat jobban formázni? Csak hívja meg a „=SHEETAI()” parancsot, és írja be a parancsot. Nincs kódolás, nincs lapváltás – csak közvetlen táblázat-automatizálás. Ez olyan, mintha a Google Sheet irányítópultjait AI-alapú frissítéssel látná el, amely tudja, hogyan kell elvégezni a rutinmunkát.

A SheetAI legjobb funkciói

Elemezze, összegezze és írja át a táblázatkezelő adatokat természetes nyelv használatával.

Tisztítsa meg az adatkészleteket, írjon összefoglalókat az elemzéshez, vagy vonjon le fontos következtetéseket a sorokból.

A SheetAI korlátai

Csak a Google Táblázatokkal működik.

A GPT-hez való kapcsolat megszakadása esetén újbóli hitelesítésre lehet szükség.

SheetAI árak

Ingyenes

Korlátlan havi előfizetés: 20 USD/hó

Korlátlan éves előfizetés: 200 USD/év

Fizessen használat szerint: 29 dollártól

SheetAI értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

📖 Olvassa el még: Google Táblázatok műszerfal sablonok

9. Zoho Sheet (A legjobb AI-alapú együttműködéshez és valós idejű adatkezeléshez)

via Zoho Sheet

A Zoho Sheet az AI-alapú asszisztensével, Zia-val életre kelti a táblázatokat. Segít kérdéseket feltenni az adatokkal kapcsolatban, egyszerű és fejlett képleteket generálni, diagramokat készíteni és áttekinthető irányítópultokat létrehozni. A Zoho Sheet ideális együttműködő csapatok számára, mivel lehetővé teszi Excel-fájlok vagy Google Sheets-fájlok importálását, azok zökkenőmentes integrálását és a problémamentes, valós idejű közös munkát.

Ez a tökéletes eszköz azoknak a vállalkozóknak és elemzőknek, akik mindent rendezett állapotban szeretnének tartani, az adatbevitelektől az AI-vezérelt betekintésekig, anélkül, hogy órákat kellene tölteniük a kézi frissítésekkel.

A Zoho Sheet legjobb funkciói

Használja az integrált funkciókat, mint például a „Data from Picture” (Adatok képből), amely táblázatok vagy képernyőképek képeit szerkeszthető táblázatkezelő adatokká alakítja át.

Könnyedén kövesse nyomon a változásokat és megjegyzéseket valós időben, elősegítve a zökkenőmentesebb valós idejű együttműködést.

Excel-fájlok és CSV-fájlok importálása formázási problémák nélkül

Több mint 70 nyelvre fordítható

Automatizálja az adatbevitelt, az érvényesítést és a cellák frissítését a beépített munkafolyamat-automatizálással

A Zoho Sheet korlátai

Más eszközökhöz, például a Google Sheetshez képest korlátozott harmadik féltől származó integrációk

Nagy, összetett adathalmazok esetén teljesítménycsökkenés tapasztalható.

Zoho Sheet árak

Ingyenes

Zoho Sheet értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 150 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 60 értékelés)

Mit mondanak a Zoho Sheet-ről a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése így szól:

Könnyen használható, megosztható a csapattal, több ember is egyszerre hozzáférhet.

Könnyen használható, megosztható a csapattal, több ember is egyszerre hozzáférhet.

10. Arcwise AI (A legjobb AI-alapú vizualizációkhoz és adatelemzésekhez)

via Arcwise AI

Az Arcwise AI-t azoknak a szakembereknek tervezték, akiknek komplex táblázatkezelő adatelemzési és projektmenedzsment feladatokat kell racionalizálniuk és automatizálniuk.

A fejlett AI-alapú betekintést használja az adatfeldolgozás automatizálására, a pontosság javítására és a rutin feladatokra fordított idő csökkentésére. Intuitív felülete révén különböző szakértelemmel rendelkező felhasználók számára is hozzáférhető, skálázhatósága pedig ideálissá teszi minden méretű szervezet számára.

Az Arcwise páratlan vizualizációs és elemzési funkciókat kínál, amelyek egyszerűsítik az AI-alapú táblázatkezelést.

Az Arcwise AI legjobb funkciói

Használja az AI-alapú adatelemzést az információk és trendek automatikus nyomon követéséhez.

Gyorsan készítsen képleteket és vizualizálja az adatokat interaktív diagramokkal!

Készítsen lenyűgöző irányítópultokat a legfontosabb mutatók és adatrendszerek bemutatásához.

Integrálja a Google Táblázatok és az Excel fájlokat a zökkenőmentes munkafolyamatok érdekében.

Automatizálja az adatelemzést és a jelentéskészítést AI-vezérelt folyamatokkal

Az Arcwise AI korlátai

Korlátozott sablonkönyvtár azok számára, akik gyors projektmenedzsment beállításokat keresnek.

Az optimális használathoz internetkapcsolat szükséges.

Arcwise AI árak

Egyedi árazás

Arcwise AI értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

11. Gemini for Google Sheets (A legjobb az AI-meglátások közvetlen integrálásához a Google Sheets-be)

a Gemini for Google segítségével

A Gemini for Google Sheets segít Önnek betekintést nyerni, alternatív szöveget generálni a képekhez, és akár valós idejű információkat is lekérni AI-kereséssel, mindezt a Google Sheets-en belül. Egyszerű nyelvű utasításokat használhat, például „Segíts nekem a projekttervem táblázatba rendezésében”, hogy automatikusan létrehozzon nyomkövetőket, költségvetéseket, feladatlistákat és egyebeket. Alkalmazzon feltételes formázási szabályokat vagy illesszen be legördülő menüket – mindezt természetes utasításokkal, csökkentve ezzel a Sheets-ben végzett manuális beállításokat.

Zökkenőmentes integrációja és testreszabható AI-válaszai hatékony eszközzé teszik marketingesek, elemzők, vállalkozók és mindenki számára, aki komplex képletek írása nélkül szeretné automatizálni és javítani a táblázatokon alapuló munkafolyamatokat.

A Gemini for Google Sheets legjobb funkciói

AI-támogatott képletek létrehozása és valós idejű adatelemzés végzése

Hozzáférés képgeneráláshoz és érzelemklasszifikáláshoz

Gép tanulási modellekkel nyújtson betekintést a jobb döntéshozatalhoz

Elemezze az adatrendszereket – például a kiugró értékeket, korrelációkat vagy előre jelzett jövőbeli értékeket – és hozzon létre vizuális kimeneteket, például hőtérképeket és grafikonokat.

A Gemini for Google Sheets korlátai

Csak Google Táblázatokra korlátozódik, nem alkalmas azoknak a felhasználóknak, akik más platformok támogatására szorulnak.

Az AI funkciók teljes optimalizálásához további beállítási időre lehet szükség.

A Gemini for Google Sheets árai

Google AI Pro: 19,99 USD/hó

Google AI Ultra: 249,99 USD/hó

Gemini for Google Sheets értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 250 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Gemini-ről a valódi felhasználók?

Egy G2-felhasználó így fogalmaz:

Imádom, hogy a Gemini zökkenőmentesen integrálódik a Google összes alkalmazásába, és inkább hasznos asszisztensként működik, mint egy újabb csevegőrobot. Úgy lett kialakítva, hogy megkönnyítse a mindennapi tevékenységeket, segítse a tisztább gondolkodást és a szervezettséget, de soha nem robotikus vagy kötelező módon.

Imádom, hogy a Gemini zökkenőmentesen integrálódik a Google összes alkalmazásába, és inkább hasznos asszisztensként működik, mint egy újabb chatbot. Úgy lett kialakítva, hogy megkönnyítse a mindennapi tevékenységeket, segítse a tisztább gondolkodást és a szervezettséget, de soha nem robotikus vagy kötelező módon.

Adatok, jelentések és projektek intelligens kezelése a ClickUp segítségével

Az AI táblázatkezelő programok átalakítják az adatok kezelésének módját, így könnyebbé és hatékonyabbá téve az értékes információk kinyerését.

A legtöbb AI táblázatkezelő eszköz csak megmutatja az adatokat. A ClickUp lehetővé teszi, hogy azok alapján cselekedjen. Míg a hagyományos táblázatkezelő generátorok a cellák kitöltésére és a táblázatok formázására koncentrálnak, a ClickUp ennél tovább megy: az adatait közvetlenül összekapcsolja azokkal a feladatokkal, amelyekhez felhasználja azokat.

Nyomon kell követnie az előrehaladást? Készítsen a feladatokhoz kapcsolódó élő műszerfalakat!

Szeretné feltárni az akadályokat? Használjon valós idejű jelentéseket, amelyek automatikusan frissülnek a munka előrehaladtával.

Ismétlődő frissítéseket szeretne automatizálni? Állítsa be egyszer a szabályokat, és hagyja, hogy az AI végezze el a monoton munkát.

A ClickUp a statikus táblázatokat élő, lélegző munkafolyamatokká alakítja. A csapatok idejük akár 60%-át információk keresésével és rendszerezésével töltik. A ClickUp segítségével csapata ezt az értékes időt a feladatok elvégzésére fordíthatja.

