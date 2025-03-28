A 10 legjobb ingyenes Google Sheets műszerfal-sablon

A projekt zökkenőmentes működéséhez több szempontnak is összhangban kell működnie.
De ha nincs egységes projekt-dashboard, amely átfogó és összevont áttekintést nyújt a projekt állapotáról és helyzetéről, akkor hosszú jelentéseket és adatlapokat kell átnéznie, hogy fontos információkat szűrjön ki.
Itt jön jól a Google Sheet műszerfal sablon. Megkímél a projektmenedzsment műszerfal nulláról történő felállításának alapmunkájától. Ehelyett csak be kell illesztened az adataidat, és máris kezdhetsz is.
A Google Sheets irányítópultjai egyszerűsítik az adatelemzést és a jelentéstételt azáltal, hogy fontos információkat jelenítenek meg grafikonok, táblázatok stb. segítségével.
Ebben a cikkben áttekintjük a legjobb Google Sheets irányítópult-sablonokat, és olyan alternatívákat kínálunk, amelyek tovább növelik csapata termelékenységét.
Mi jellemzi egy jó Google Sheets műszerfal-sablont?
A Google Sheets műszerfal-sablonok segítségével olyan elemekkel, mint a kördiagramok és grafikonok, rendszerezheti és vizualizálhatja az adatokat, így a legfontosabb mutatókat egy pillanat alatt könnyen értelmezheti.
Például egy eseménymarketing-idővonal sablon segítségével egyetlen helyről rendezett módon kezelheti az összes kampányt. Akár táblázatokból és harmadik féltől származó forrásokból, például a Google Analyticsből, a Salesforce-ból, a Githubból stb. is lekérhet adatokat, hogy grafikonokat, táblázatokat és diagramokat készítsen.
A legjobb az egészben, hogy ezek a testreszabható irányítópult-sablonok különböző felhasználási esetekben alkalmazhatók a projekt állapotának és előrehaladásának kommunikálására a legfontosabb érdekelt felek számára.
A Google Sheets irányítópult-sablonnak a következőket kell tartalmaznia:
- Egyértelműség: A sablonnak táblázatok, grafikonok, diagramok és egyéb vizuális elemek segítségével egyértelműen kell bemutatnia az adatokat, és kiemelnie kell a fontos információkat anélkül, hogy zavaros lenne.
- Testreszabás: A felhasználóknak lehetőségük kell lennie a Google Sheets irányítópultjának saját igényeikhez való igazítására, beleértve az elrendezés, a színek és az adatforrások módosítását.
- Interaktivitás: Az olyan funkciók, mint a legördülő menük vagy a csúszkák, növelik a felhasználói elkötelezettséget, lehetővé téve a dinamikus adatfeltárást.
- Automatizálás: Az adatok automatikus frissítésének képessége biztosítja, hogy a felhasználók mindig a legfrissebb információkkal rendelkezzenek.
- Könnyű használat: Az intuitív navigációval rendelkező egyszerű felület segít a szervezeten belüli összes csapatnak az adatok hatékony kezelésében és elemzésében.
További információ: 10 Google Sheets-tipp, amely megkönnyíti a munkáját
Ingyenes Google Sheets műszerfal sablonok
Bár a Google Sheets számos irányítópult-sablont tartalmaz, mi öt ingyenes Google Sheets-sablont válogattunk össze, amelyek az interneten elérhetők.
1. Webhelyforgalmi jelentés sablon Google Táblázatokhoz a Coefficient-től
A Coefficient által készített Google Sheets webhelyforgalmi jelentés sablon összekapcsolódik a Google Analytics-fiókjával, és automatikusan beolvassa az adatokat, így átfogó áttekintést nyújt a webhely teljesítményéről.
Egy helyen elemezheti a közönség viselkedését, megvizsgálhatja a forgalomszerzési csatornákat, azonosíthatja a legnépszerűbb oldalakat és még sok mást.
A sablon összefoglalja a Google Analytics legfontosabb mutatóit is, segítve a célok kitűzését és az adatokon alapuló döntések meghozatalát.
Ez a Google Sheets irányítópult-sablon értékes eszköz webhelye elemzéséhez, mert:
- Valós idejű vizualizációt nyújt a webhely teljesítményéről, és az adatok konszolidálásával megkönnyíti azok elérését.
- Lehetővé teszi a forgalomforrások és a felhasználói aktivitás mutatóinak mélyreható elemzését.
- Egyszerűsíti a jelentéstételt az automatizált adatkinyeréssel, időt takarít meg és csökkenti a hibák számát.
2. Lemorzsolódás-elemző táblázatkezelő műszerfal sablon a Template.net webhelyről
A munkavállalói megtartási stratégiák nem csak arról szólnak, hogy az embereket megtartsuk, hanem arról is, hogy a munkavállalóink elégedettek legyenek. 😁
A Template.net által készített Attrition Analysis Google Sheet Dashboard Template segítségével könnyedén vizualizálhatja és nyomon követheti a lemorzsolódási trendeket.
Egy ilyen elemző irányítópult segítségével a döntéshozók betekintést nyerhetnek a szervezet minden részlegében a tehetségek elhelyezkedésébe.
A HR-csapatok ezt a Google Sheet irányítópult-sablont használhatják a munkavállalói fluktuáció tendenciáinak vizualizálására és a lemorzsolódást befolyásoló kulcsfontosságú tényezők azonosítására, megteremtve ezzel az alapot a tehetségek megszerzésére és megtartására irányuló stratégiák kidolgozásához.
3. Több projekt műszerfal sablon a Template.net webhelyről
Projektmenedzserként Ön több projekt sikeréért felelős.
A Template.net többprojektes irányítópult-sablonja egy könnyen használható projektütemterv-sablon, amely lehetővé teszi, hogy minden projektjét egy helyen kövesse nyomon.
Amikor a projekt adatait beírja a táblázatba, az részletes betekintést nyújt a projekt minden aspektusába, a kockázatértékeléstől a költségvetésig. A problémák nyomon követésének, figyelemmel kísérésének és erőforrás-elosztásának funkcióival ez a sablon elősegíti a holisztikus projektmenedzsmentet és a stratégiai döntéshozatalt.
A Google Sheets projektmenedzsment sablonjai a szervezeti igényekhez igazíthatók, és egységes áttekintést nyújtanak a mutatókról, függőségekről, feladatokról és a projekt mérföldköveiről.
4. FTE-számítási műszerfal sablon a Template.net webhelyről
A vállalatok a teljes munkaidő-egyenértéket (FTE) mérik, hogy értékeljék a felvételi kapacitásokat és a jelenlegi bérköltségeket egy meghatározott időkereten belül. A munkaidő alapján a részmunkaidős munkavállalók a teljes munkaidőben foglalkoztatottak egy részének számítanak.
A Template.net FTE-számítási irányítópult-sablonja elősegíti az erőforrások optimális kihasználását azáltal, hogy az FTE-ket a projektek erőforrásigényeivel hozza összefüggésbe. A múltbeli adatok elemzésével és a jövőre vonatkozó előrejelzések készítésével segít a HR-csapatoknak a jövőbeli személyzeti igények tervezésében.
További információ: Műveleti irányítópult 101: tartsa szemmel a folyamatait
5. Felhasználói elkötelezettség műszerfal sablon a Template.net webhelyről
A Template.net felhasználói elkötelezettségi irányítópult-sablonja átfogó áttekintést nyújt az ügyfelek interakciós adatairól egy adott időszakban, segítve Önt a felhasználói elkötelezettségi stratégiák kidolgozásában.
Használja ezt az elemzési irányítópult-sablont a felhasználói aktivitás, a megtartási arányok és az elkötelezettségi trendek figyelemmel kíséréséhez. A sablon vizuális ábrázolást nyújt az adatokról a gyors betekintés érdekében, és lehetővé teszi több elkötelezettségi mutató nyomon követését.
A Google Táblázatok műszerfalakhoz való használatának korlátai
A Google Sheets sablonok használata a műszerfalakhoz jó választásnak tűnik, ha ismeri az eszközt.
De vannak bizonyos korlátai is, például:
- Kézi adatbevitel: Az egyedi adatlapformátumú Google Sheets műszerfal-sablonok kézi adatbevitelt igényelnek.
- Gyenge skálázhatóság: Ha az adatok másodpercenként növekednek, a Google Sheets lassulhat, különösen nagyobb szervezetek esetében, amelyek hatalmas adatmennyiségekkel dolgoznak.
- Titkosítási korlátozások: A korlátozott adatbiztonsági funkciók miatt az érzékeny adatok több együttműködővel való megosztása adatkorrupcióhoz és adatvédelmi incidensekhez vezethet.
- Testreszabási kihívások: Egyes sablonok nehezen testreszabhatók, ha nem érted, hogyan működnek a sablonon belüli képletek és funkciók, és a módosítások váratlan hibákat okozhatnak.
Alternatív Google Sheets műszerfal sablonok
Bár a Google Sheets irányítópult-sablonjai könnyen használhatók, hiányoznak belőlük a fejlett együttműködési és testreszabási funkciók.
A fejlett jelentéskészítési funkciókhoz olyan irányítópult-szoftverre van szükség, amely segít nyomon követni a projekt állapotát, együttműködni a csapattal, közölni az elvárásokat a csapattagokkal és részletes betekintést nyújtani az érdekelt feleknek – mindezt valós időben.
A ClickUp egy all-in-one termelékenységi és projektmenedzsment platform, ahol könnyedén létrehozhat egyedi irányítópultot például az értékesítési áttekintésekhez. És ez csak egy a sok közül. A marketingkampányoktól és a sprinttervezéstől a CRM-pipeline-jelentésekig a felhasználási lehetőségek végtelenek. ⚡️
Előre megtervezett és testreszabható műszerfal-sablonok könyvtárával rendelkezik, amelyek integrálhatók a technológiai eszközkészletében található eszközökkel az automatikus adatátvitel érdekében, csökkentve ezzel a kézi munkát és az időráfordítást.
1. ClickUp projektmenedzsment műszerfal sablon
A ClickUp projektmenedzsment műszerfal sablonja egyszerűsíti a projektmenedzsmentet azáltal, hogy egy kijelölt, előre elkészített teret biztosít a munka vizualizálásához, minden projektfázishoz rendkívül áttekinthető mappák és almappák segítségével.
Ezzel a sablonnal a következőket teheti:
- Szinkronizálás az érdekelt felekkel: A valós idejű együttműködési funkciók segítségével mindenki a csapatában időben kaphat friss információkat a projekt állásáról.
- Feladatok kezelése: Kövesse nyomon a feladatokat, kategorizálja és rangsorolja őket hat egyéni állapot, színkódolt címke, prioritási címke stb. segítségével.
- Célok kitűzése és nyomon követése: Tűzzön ki SMART célokat a csapatának, rendeljen hozzájuk határidőket, kövesse nyomon az előrehaladást, térképezze fel a függőségeket, és állítson be emlékeztetőket a célok hatékony eléréséhez.
Ez a projektmenedzsment irányítópult lehetővé teszi, hogy az egész projekt folyamatát egy központi helyen tekintse át. Tekintse ezt az Ön all-in-one megoldásának a projektek hatékony tervezéséhez és a kudarcok elkerüléséhez.
💡Profi tipp: Használja a ClickUp Docs szolgáltatást projektütemtervek, wikik, tudásbázisok és egyéb dokumentumok létrehozásához. Dolgozzon együtt csapatával valós időben, és alakítsa ötleteit megvalósítható feladatokká, hogy összekapcsolja a dokumentumokat a munkafolyamatokkal.
2. ClickUp marketingjelentés-sablon
A marketingesek a ClickUp marketingjelentés-sablonját használják a KPI-k, a kampányteljesítmény-mutatók, a webhelyelemzések és a konverziós mutatók nyomon követésére, valamint a stratégia és a végrehajtás összehangolásának biztosítására.
Így használják ezt a sablont a marketingcsapatok:
- A haladás nyomon követése: Hozzon létre egyéni státuszú feladatokat, hogy nyomon követhesse az egyes marketingtevékenységek haladását.
- Mérőszámok elemzése és bemutatása: Gyűjtse össze az összes kampánymérőszámot, hogy azonosítsa a növekedéshez vezető, nagy hatással bíró lehetőségeket ezzel a marketing irányítópult sablonnal.
- Projektmenedzsment: Feladatok kiosztása a csapat tagjainak, határidők kijelölése, emlékeztetők beállítása a határidőkhöz, valamint prioritási szintek és függőségek hozzáadása minden kampányhoz.
További információ: Hogyan készítsünk CRM irányítópultot: teljes útmutató
3. ClickUp elemzési jelentés sablon
Az elemzések kezelése és megértése néha olyan érzés lehet, mintha bekötött szemmel próbálnánk megfejteni a Rubik-kockát. A ClickUp elemzési jelentés sablonja leegyszerűsíti a folyamatot, és segít megvilágítani az adatait.
Ezzel a sablonnal a következőket teheti:
- Komplex adatok vizualizálása: alakítsa át a komplex adatsorokat elegáns grafikonokká és táblázatokká, amelyek egy pillanat alatt elmesélik a történetet.
- KPI-k nyomon követése: Figyelje a legfontosabb mutatókat, hogy okosabb üzleti döntéseket hozhasson, például az akvizíciós költséget, a kattintási arányt, a munkamenet típusokat stb.
- Felfedezheti a trendeket és mintákat: Fedezze fel az adatokból azokat az információkat, amelyek megvalósítható stratégiákhoz és növekedési lehetőségekhez vezetnek.
A ClickUp Dashboards segítségével könnyedén megértheti a komplex adatsorokat diagramok, grafikonok, ábrák és egyéb vizualizációs eszközök segítségével.
Céljaitól függően testreszabhatja a sablonokat, hogy vizualizálja a marketingkezdeményezések teljesítményét, egyedi számításokkal nyomon kövesse az értékesítési adatokat, figyelemmel kísérje a legfontosabb ügyfél-elkötelezettségi trendeket a különböző szegmensekben, és sprint-elemzéseket kapjon az agilis projektekhez.
💡Profi tipp: Új még a műszerfalak készítésében? Használja ezeket a műszerfal-példákat, hogy elkészíthesse a saját projektjéhez illő műszerfalat, és gyorsan és világosan közölhesse a legfontosabb információkat.
4. ClickUp digitális marketing jelentés sablon
A ClickUp digitális marketing jelentés sablonja a kampányok nyomon követését gyerekjátékká teszi – sütéshez nem kell tudni sütni. 🍰
Ez a marketingelemzési sablon segít nyomon követni és elemezni marketingstratégiáit és erőfeszítéseit, így biztosítva, hogy soha ne veszítse szem elől céljait.
Így egyszerűsíti a folyamatot:
- Központosított adatközpont: Vizualizálja a teljesítményt különböző csatornákon keresztül, valós idejű frissítésekkel a fontos teljesítménymutatókról.
- Testreszabható nézetek: Testreszabhatja marketing irányítópultját a munkafolyamatához illeszkedő listás, táblás vagy naptáros nézetekkel.
- Valós idejű együttműködés: Ossza meg betekintéseit és frissítéseit csapatával és a vezetéssel, fogadja a visszajelzéseket, és korrigálja stratégiáit.
💡Profi tipp: A ClickUp Brain, a ClickUp beépített AI asszisztense segít részletes felméréseket készíteni piackutatáshoz és ügyfél-véleményelemzéshez. Az AI írási eszköz összefoglalhatja a dokumentumokat, kutatási eredményeket és hosszú e-mail szálakat, hogy konkrét adatokat nyújtson a pontos jelentésekhez.
További információ: Lépésről lépésre: OKR műszerfal létrehozása
5. ClickUp IT útvonalterv sablon
A projektmenedzserek számára az IT-projektek világában való eligazodás olyan lehet, mintha viharos tengeren kormányoznának egy hajót.
A ClickUp IT Roadmap Template megbízható iránytűként segít Önnek a stratégiai siker elérésében.
Ezzel a sablonnal a következőket teheti:
- Tervezze meg az útját: Vázolja fel hosszú távú IT-kezdeményezéseit, a felhőbe való áttéréstől a biztonsági frissítésekig, biztosítva, hogy minden projekt összhangban legyen a szervezet céljaival.
- A haladás vizualizálása: Használjon egyéni nézeteket, például a „Projekt előcsarnok” és a „Csapat sávszélesség” nézeteket a projektek haladásának nyomon követéséhez.
- Tartsa be az ütemtervet: állítson be nyomon követhető célokat, határidőket és mérföldköveket, hogy projektjei a terv szerint haladjanak.
- Feladatok automatizálása: A ClickUp Automations segítségével szabályalapú triggereket hozhat létre rutin tevékenységekhez, például értesítések küldéséhez, amikor egy feladat állapota megváltozik, és emlékeztetőket a haladási jelentések elkészítéséhez.
💡Profi tipp: Hozzon létre egy feladat-dashboardot, hogy 360 fokos rálátást kapjon a feladat előrehaladására a fejlesztési, tesztelési és integrációs fázisokban. Használja a függőségek feltérképezésére, a késések azonosítására, valamint a projektek zökkenőmentes és időbeni lebonyolításának biztosítására.
A ClickUp segítségével a jelentések készítése egyszerű és informatív lesz
A Google Sheets irányítópult-sablonok néhány egyszerű lépésben lehetővé teszik a jelentések készítését és az adatokon alapuló döntéshozatalt. Azonban nehéz olyan Google Sheets sablont találni, amely minden igényét és preferenciáját kielégíti, és ezeknek a sablonoknak a testreszabása még nehezebb.
A ClickUp hatalmas sablon galériájában található, azonnal használható, ingyenes és teljes mértékben testreszabható műszerfal-sablonok segítségével javíthatja üzleti jelentéseit és elemzéseit.
A legfontosabb mutatók egységes áttekintését nyújtó dinamikus irányítópult létrehozása mellett a ClickUp Docs segítségével együttműködhet csapatával a jelentések elkészítésében, és a ClickUp Brain segítségével automatizálhatja a jelentések írását.
A testreszabható nézetek segítségével a határidőkkel, a felelősökkel, a függőségekkel és a prioritásokkal ellátott feladatokat naptárban vagy Kanban táblán tekintheti meg, így jobban átláthatja a haladást. Akár projekteket szeretne kezelni, marketingkampányokat nyomon követni, vagy fontos marketingmutatókat mérni, a ClickUp segít Önnek a siker elérésében.
A kezdéshez regisztráljon még ma ingyenesen a ClickUp-on.