A 10 legjobb ingyenes Google Sheets műszerfal-sablon

A projekt zökkenőmentes működéséhez több szempontnak is összhangban kell működnie.

De ha nincs egységes projekt-dashboard, amely átfogó és összevont áttekintést nyújt a projekt állapotáról és helyzetéről, akkor hosszú jelentéseket és adatlapokat kell átnéznie, hogy fontos információkat szűrjön ki.

Itt jön jól a Google Sheet műszerfal sablon. Megkímél a projektmenedzsment műszerfal nulláról történő felállításának alapmunkájától. Ehelyett csak be kell illesztened az adataidat, és máris kezdhetsz is.

A Google Sheets irányítópultjai egyszerűsítik az adatelemzést és a jelentéstételt azáltal, hogy fontos információkat jelenítenek meg grafikonok, táblázatok stb. segítségével.

Ebben a cikkben áttekintjük a legjobb Google Sheets irányítópult-sablonokat, és olyan alternatívákat kínálunk, amelyek tovább növelik csapata termelékenységét.

Mi jellemzi egy jó Google Sheets műszerfal-sablont?

A Google Sheets műszerfal-sablonok segítségével olyan elemekkel, mint a kördiagramok és grafikonok, rendszerezheti és vizualizálhatja az adatokat, így a legfontosabb mutatókat egy pillanat alatt könnyen értelmezheti.

Például egy eseménymarketing-idővonal sablon segítségével egyetlen helyről rendezett módon kezelheti az összes kampányt. Akár táblázatokból és harmadik féltől származó forrásokból, például a Google Analyticsből, a Salesforce-ból, a Githubból stb. is lekérhet adatokat, hogy grafikonokat, táblázatokat és diagramokat készítsen.

A legjobb az egészben, hogy ezek a testreszabható irányítópult-sablonok különböző felhasználási esetekben alkalmazhatók a projekt állapotának és előrehaladásának kommunikálására a legfontosabb érdekelt felek számára.

A Google Sheets irányítópult-sablonnak a következőket kell tartalmaznia:

Egyértelműség: A sablonnak táblázatok, grafikonok, diagramok és egyéb vizuális elemek segítségével egyértelműen kell bemutatnia az adatokat, és kiemelnie kell a fontos információkat anélkül, hogy zavaros lenne.

Testreszabás: A felhasználóknak lehetőségük kell lennie a A felhasználóknak lehetőségük kell lennie a Google Sheets irányítópultjának saját igényeikhez való igazítására, beleértve az elrendezés, a színek és az adatforrások módosítását.

Interaktivitás: Az olyan funkciók, mint a legördülő menük vagy a csúszkák, növelik a felhasználói elkötelezettséget, lehetővé téve a dinamikus adatfeltárást.

Automatizálás: Az adatok automatikus frissítésének képessége biztosítja, hogy a felhasználók mindig a legfrissebb információkkal rendelkezzenek.

Könnyű használat: Az intuitív navigációval rendelkező egyszerű felület segít a szervezeten belüli összes csapatnak az adatok hatékony kezelésében és elemzésében.

Ingyenes Google Sheets műszerfal sablonok

Bár a Google Sheets számos irányítópult-sablont tartalmaz, mi öt ingyenes Google Sheets-sablont válogattunk össze, amelyek az interneten elérhetők.

1. Webhelyforgalmi jelentés sablon Google Táblázatokhoz a Coefficient-től

via Coefficient

A Coefficient által készített Google Sheets webhelyforgalmi jelentés sablon összekapcsolódik a Google Analytics-fiókjával, és automatikusan beolvassa az adatokat, így átfogó áttekintést nyújt a webhely teljesítményéről.

Egy helyen elemezheti a közönség viselkedését, megvizsgálhatja a forgalomszerzési csatornákat, azonosíthatja a legnépszerűbb oldalakat és még sok mást.

A sablon összefoglalja a Google Analytics legfontosabb mutatóit is, segítve a célok kitűzését és az adatokon alapuló döntések meghozatalát.

Ez a Google Sheets irányítópult-sablon értékes eszköz webhelye elemzéséhez, mert:

Valós idejű vizualizációt nyújt a webhely teljesítményéről, és az adatok konszolidálásával megkönnyíti azok elérését.

Lehetővé teszi a forgalomforrások és a felhasználói aktivitás mutatóinak mélyreható elemzését.

Egyszerűsíti a jelentéstételt az automatizált adatkinyeréssel, időt takarít meg és csökkenti a hibák számát.

2. Lemorzsolódás-elemző táblázatkezelő műszerfal sablon a Template.net webhelyről

A munkavállalói megtartási stratégiák nem csak arról szólnak, hogy az embereket megtartsuk, hanem arról is, hogy a munkavállalóink elégedettek legyenek. 😁

A Template.net által készített Attrition Analysis Google Sheet Dashboard Template segítségével könnyedén vizualizálhatja és nyomon követheti a lemorzsolódási trendeket.

Egy ilyen elemző irányítópult segítségével a döntéshozók betekintést nyerhetnek a szervezet minden részlegében a tehetségek elhelyezkedésébe.

A HR-csapatok ezt a Google Sheet irányítópult-sablont használhatják a munkavállalói fluktuáció tendenciáinak vizualizálására és a lemorzsolódást befolyásoló kulcsfontosságú tényezők azonosítására, megteremtve ezzel az alapot a tehetségek megszerzésére és megtartására irányuló stratégiák kidolgozásához.

3. Több projekt műszerfal sablon a Template.net webhelyről

Projektmenedzserként Ön több projekt sikeréért felelős.

A Template.net többprojektes irányítópult-sablonja egy könnyen használható projektütemterv-sablon, amely lehetővé teszi, hogy minden projektjét egy helyen kövesse nyomon.

Amikor a projekt adatait beírja a táblázatba, az részletes betekintést nyújt a projekt minden aspektusába, a kockázatértékeléstől a költségvetésig. A problémák nyomon követésének, figyelemmel kísérésének és erőforrás-elosztásának funkcióival ez a sablon elősegíti a holisztikus projektmenedzsmentet és a stratégiai döntéshozatalt.

A Google Sheets projektmenedzsment sablonjai a szervezeti igényekhez igazíthatók, és egységes áttekintést nyújtanak a mutatókról, függőségekről, feladatokról és a projekt mérföldköveiről.

4. FTE-számítási műszerfal sablon a Template.net webhelyről

A vállalatok a teljes munkaidő-egyenértéket (FTE) mérik, hogy értékeljék a felvételi kapacitásokat és a jelenlegi bérköltségeket egy meghatározott időkereten belül. A munkaidő alapján a részmunkaidős munkavállalók a teljes munkaidőben foglalkoztatottak egy részének számítanak.

A Template.net FTE-számítási irányítópult-sablonja elősegíti az erőforrások optimális kihasználását azáltal, hogy az FTE-ket a projektek erőforrásigényeivel hozza összefüggésbe. A múltbeli adatok elemzésével és a jövőre vonatkozó előrejelzések készítésével segít a HR-csapatoknak a jövőbeli személyzeti igények tervezésében.

5. Felhasználói elkötelezettség műszerfal sablon a Template.net webhelyről

A Template.net felhasználói elkötelezettségi irányítópult-sablonja átfogó áttekintést nyújt az ügyfelek interakciós adatairól egy adott időszakban, segítve Önt a felhasználói elkötelezettségi stratégiák kidolgozásában.

Használja ezt az elemzési irányítópult-sablont a felhasználói aktivitás, a megtartási arányok és az elkötelezettségi trendek figyelemmel kíséréséhez. A sablon vizuális ábrázolást nyújt az adatokról a gyors betekintés érdekében, és lehetővé teszi több elkötelezettségi mutató nyomon követését.

A Google Táblázatok műszerfalakhoz való használatának korlátai

A Google Sheets sablonok használata a műszerfalakhoz jó választásnak tűnik, ha ismeri az eszközt.

De vannak bizonyos korlátai is, például:

Kézi adatbevitel: Az egyedi adatlapformátumú Google Sheets műszerfal-sablonok kézi adatbevitelt igényelnek.

Gyenge skálázhatóság: Ha az adatok másodpercenként növekednek, a Google Sheets lassulhat, különösen nagyobb szervezetek esetében, amelyek hatalmas adatmennyiségekkel dolgoznak.

Titkosítási korlátozások: A korlátozott adatbiztonsági funkciók miatt az érzékeny adatok több együttműködővel való megosztása adatkorrupcióhoz és adatvédelmi incidensekhez vezethet.

Testreszabási kihívások: Egyes sablonok nehezen testreszabhatók, ha nem érted, hogyan működnek a sablonon belüli képletek és funkciók, és a módosítások váratlan hibákat okozhatnak.

Alternatív Google Sheets műszerfal sablonok

Bár a Google Sheets irányítópult-sablonjai könnyen használhatók, hiányoznak belőlük a fejlett együttműködési és testreszabási funkciók.

A fejlett jelentéskészítési funkciókhoz olyan irányítópult-szoftverre van szükség, amely segít nyomon követni a projekt állapotát, együttműködni a csapattal, közölni az elvárásokat a csapattagokkal és részletes betekintést nyújtani az érdekelt feleknek – mindezt valós időben.

A ClickUp egy all-in-one termelékenységi és projektmenedzsment platform, ahol könnyedén létrehozhat egyedi irányítópultot például az értékesítési áttekintésekhez. És ez csak egy a sok közül. A marketingkampányoktól és a sprinttervezéstől a CRM-pipeline-jelentésekig a felhasználási lehetőségek végtelenek. ⚡️

Előre megtervezett és testreszabható műszerfal-sablonok könyvtárával rendelkezik, amelyek integrálhatók a technológiai eszközkészletében található eszközökkel az automatikus adatátvitel érdekében, csökkentve ezzel a kézi munkát és az időráfordítást.

1. ClickUp projektmenedzsment műszerfal sablon

Töltse le ezt a sablont Kövesse nyomon a feladatokat, a határidőket és a mérföldköveket valós időben, és biztosítsa a projektek zökkenőmentes lebonyolítását a ClickUp projektmenedzsment műszerfal-sablonjával.

A ClickUp projektmenedzsment műszerfal sablonja egyszerűsíti a projektmenedzsmentet azáltal, hogy egy kijelölt, előre elkészített teret biztosít a munka vizualizálásához, minden projektfázishoz rendkívül áttekinthető mappák és almappák segítségével.

Ezzel a sablonnal a következőket teheti:

Szinkronizálás az érdekelt felekkel : A valós idejű együttműködési funkciók segítségével mindenki a csapatában időben kaphat friss információkat a projekt állásáról.

Feladatok kezelése : Kövesse nyomon a feladatokat, kategorizálja és rangsorolja őket hat egyéni állapot, színkódolt címke, prioritási címke stb. segítségével.

Célok kitűzése és nyomon követése: Tűzzön ki : Tűzzön ki SMART célokat a csapatának, rendeljen hozzájuk határidőket, kövesse nyomon az előrehaladást, térképezze fel a függőségeket, és állítson be emlékeztetőket a célok hatékony eléréséhez.

A ClickUp Views segítségével többféle módon tekintheti meg munkáját, a listáktól és Kanban tábláktól a Gantt-diagramokig és még sok másig.

Ez a projektmenedzsment irányítópult lehetővé teszi, hogy az egész projekt folyamatát egy központi helyen tekintse át. Tekintse ezt az Ön all-in-one megoldásának a projektek hatékony tervezéséhez és a kudarcok elkerüléséhez.

💡Profi tipp: Használja a ClickUp Docs szolgáltatást projektütemtervek, wikik, tudásbázisok és egyéb dokumentumok létrehozásához. Dolgozzon együtt csapatával valós időben, és alakítsa ötleteit megvalósítható feladatokká, hogy összekapcsolja a dokumentumokat a munkafolyamatokkal.

2. ClickUp marketingjelentés-sablon

Töltse le ezt a sablont A ClickUp marketingjelentési sablonjával egyszerűsítheti a legfontosabb marketingmutatók és kampányteljesítmények bemutatását.

A marketingesek a ClickUp marketingjelentés-sablonját használják a KPI-k, a kampányteljesítmény-mutatók, a webhelyelemzések és a konverziós mutatók nyomon követésére, valamint a stratégia és a végrehajtás összehangolásának biztosítására.

Így használják ezt a sablont a marketingcsapatok:

A haladás nyomon követése: Hozzon létre egyéni státuszú feladatokat, hogy nyomon követhesse az egyes marketingtevékenységek haladását.

Mérőszámok elemzése és bemutatása: Gyűjtse össze az összes kampánymérőszámot, hogy azonosítsa a növekedéshez vezető, nagy hatással bíró lehetőségeket ezzel a marketing irányítópult sablonnal.

Projektmenedzsment: Feladatok kiosztása a csapat tagjainak, határidők kijelölése, emlékeztetők beállítása a határidőkhöz, valamint prioritási szintek és függőségek hozzáadása minden kampányhoz.

3. ClickUp elemzési jelentés sablon

Töltse le ezt a sablont A ClickUp elemzési jelentés sablonjával profi módon alakíthatja át a nyers adatokat döntésekké.

Az elemzések kezelése és megértése néha olyan érzés lehet, mintha bekötött szemmel próbálnánk megfejteni a Rubik-kockát. A ClickUp elemzési jelentés sablonja leegyszerűsíti a folyamatot, és segít megvilágítani az adatait.

Ezzel a sablonnal a következőket teheti:

Komplex adatok vizualizálása: alakítsa át a komplex adatsorokat elegáns grafikonokká és táblázatokká, amelyek egy pillanat alatt elmesélik a történetet.

KPI-k nyomon követése: Figyelje a legfontosabb mutatókat, hogy okosabb üzleti döntéseket hozhasson, például az akvizíciós költséget, a kattintási arányt, a munkamenet típusokat stb.

Felfedezheti a trendeket és mintákat: Fedezze fel az adatokból azokat az információkat, amelyek megvalósítható stratégiákhoz és növekedési lehetőségekhez vezetnek.

A ClickUp Dashboards segítségével könnyedén megértheti a komplex adatsorokat diagramok, grafikonok, ábrák és egyéb vizualizációs eszközök segítségével.

A ClickUp Dashboards segítségével átfogó képet kaphat az egész munkafolyamatról.

Céljaitól függően testreszabhatja a sablonokat, hogy vizualizálja a marketingkezdeményezések teljesítményét, egyedi számításokkal nyomon kövesse az értékesítési adatokat, figyelemmel kísérje a legfontosabb ügyfél-elkötelezettségi trendeket a különböző szegmensekben, és sprint-elemzéseket kapjon az agilis projektekhez.

💡Profi tipp: Új még a műszerfalak készítésében? Használja ezeket a műszerfal-példákat, hogy elkészíthesse a saját projektjéhez illő műszerfalat, és gyorsan és világosan közölhesse a legfontosabb információkat.

4. ClickUp digitális marketing jelentés sablon

Töltse le ezt a sablont Búcsúzzon el a káosztól, és üdvözölje a tisztaságot a ClickUp digitális marketing jelentés sablonjával!

A ClickUp digitális marketing jelentés sablonja a kampányok nyomon követését gyerekjátékká teszi – sütéshez nem kell tudni sütni. 🍰

Ez a marketingelemzési sablon segít nyomon követni és elemezni marketingstratégiáit és erőfeszítéseit, így biztosítva, hogy soha ne veszítse szem elől céljait.

Így egyszerűsíti a folyamatot:

Központosított adatközpont: Vizualizálja a teljesítményt különböző csatornákon keresztül, valós idejű frissítésekkel a fontos teljesítménymutatókról.

Testreszabható nézetek: Testreszabhatja marketing irányítópultját a munkafolyamatához illeszkedő listás, táblás vagy naptáros nézetekkel.

Valós idejű együttműködés: Ossza meg betekintéseit és frissítéseit csapatával és a vezetéssel, fogadja a visszajelzéseket, és korrigálja stratégiáit.

💡Profi tipp: A ClickUp Brain, a ClickUp beépített AI asszisztense segít részletes felméréseket készíteni piackutatáshoz és ügyfél-véleményelemzéshez. Az AI írási eszköz összefoglalhatja a dokumentumokat, kutatási eredményeket és hosszú e-mail szálakat, hogy konkrét adatokat nyújtson a pontos jelentésekhez.

Szerkessze jegyzeteket AI segítségével, magyarázza el vagy egyszerűsítse komplex ötleteket, foglalja össze azokat és még sok mást a ClickUp Brain segítségével.

5. ClickUp IT útvonalterv sablon

Töltse le ezt a sablont A ClickUp IT-ütemterv-sablonjával biztosíthatja az IT-tervek és a szervezeti célok összehangolását.

A projektmenedzserek számára az IT-projektek világában való eligazodás olyan lehet, mintha viharos tengeren kormányoznának egy hajót.

A ClickUp IT Roadmap Template megbízható iránytűként segít Önnek a stratégiai siker elérésében.

Ezzel a sablonnal a következőket teheti:

Tervezze meg az útját: Vázolja fel hosszú távú IT-kezdeményezéseit, a felhőbe való áttéréstől a biztonsági frissítésekig, biztosítva, hogy minden projekt összhangban legyen a szervezet céljaival.

A haladás vizualizálása: Használjon egyéni nézeteket, például a „Projekt előcsarnok” és a „Csapat sávszélesség” nézeteket a projektek haladásának nyomon követéséhez.

Tartsa be az ütemtervet: állítson be nyomon követhető célokat, határidőket és mérföldköveket, hogy projektjei a terv szerint haladjanak.

Feladatok automatizálása: A ClickUp Automations segítségével szabályalapú triggereket hozhat létre rutin tevékenységekhez, például értesítések küldéséhez, amikor egy feladat állapota megváltozik, és emlékeztetőket a haladási jelentések elkészítéséhez.

A rutin feladatok automatizálása egyszerűen elvégezhető az előre elkészített automatizálási funkciók segítségével, vagy azok igényeinek megfelelően testreszabhatók.

💡Profi tipp: Hozzon létre egy feladat-dashboardot, hogy 360 fokos rálátást kapjon a feladat előrehaladására a fejlesztési, tesztelési és integrációs fázisokban. Használja a függőségek feltérképezésére, a késések azonosítására, valamint a projektek zökkenőmentes és időbeni lebonyolításának biztosítására.

A ClickUp segítségével a jelentések készítése egyszerű és informatív lesz

A Google Sheets irányítópult-sablonok néhány egyszerű lépésben lehetővé teszik a jelentések készítését és az adatokon alapuló döntéshozatalt. Azonban nehéz olyan Google Sheets sablont találni, amely minden igényét és preferenciáját kielégíti, és ezeknek a sablonoknak a testreszabása még nehezebb.

A ClickUp hatalmas sablon galériájában található, azonnal használható, ingyenes és teljes mértékben testreszabható műszerfal-sablonok segítségével javíthatja üzleti jelentéseit és elemzéseit.

A legfontosabb mutatók egységes áttekintését nyújtó dinamikus irányítópult létrehozása mellett a ClickUp Docs segítségével együttműködhet csapatával a jelentések elkészítésében, és a ClickUp Brain segítségével automatizálhatja a jelentések írását.

A testreszabható nézetek segítségével a határidőkkel, a felelősökkel, a függőségekkel és a prioritásokkal ellátott feladatokat naptárban vagy Kanban táblán tekintheti meg, így jobban átláthatja a haladást. Akár projekteket szeretne kezelni, marketingkampányokat nyomon követni, vagy fontos marketingmutatókat mérni, a ClickUp segít Önnek a siker elérésében.

A kezdéshez regisztráljon még ma ingyenesen a ClickUp-on.