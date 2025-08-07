TimeHero és Motion: melyik időgazdálkodási eszköz a megfelelő az Ön számára?

Tudja, hogy egy hatékony időgazdálkodási eszköz az egyetlen, ami a halogatás és a legproduktívabb önmaga között áll.

De melyik napi tervező alkalmazás vagy intelligens naptár könnyíti meg az életét, ahelyett, hogy még több stresszt okozna?

Két név, amelyet újra és újra hallani fog: TimeHero és Motion. Mindkettő okosabb munkanapokat, jobb koncentrációt és kevesebb elmulasztott határidőt ígér. De ezt nagyon különböző módszerekkel teszik.

Ha szeretné kideríteni, melyik illik legjobban a munkafolyamatához (és az agya működéséhez), akkor jó helyen jár. Vizsgáljuk meg őket funkciónként! Ha egyik sem tűnik elég sokoldalúnak az Ön számára, akkor bemutatunk egy megbízható alternatívát: a ClickUp-ot!

Timehero és Motion összehasonlítása egy pillantásra

Itt található egy rövid összehasonlító táblázat a TimeHero és a Motion alkalmazásokról, valamint egy kis ízelítő a ClickUp alkalmazásról!

Funkció TimeHero Motion ⭐️ Bónusz: ClickUp Intelligens ütemezés Előre látható tervezés, kiváló strukturált munkafolyamatokhoz. AI-alapú, valós idejű feladatátütemezés a változó prioritások és határidők alapján. Testreszabható AI naptár, idővonal nézetek, Gantt-diagramok és automatizálások, amelyek dinamikusan módosíthatják az ütemtervét a valós idejű változások alapján. Projektmenedzsment Robusztus projekttervezés sablonokkal, feladatfüggőségekkel és részletes nyomon követéssel. A projektmenedzsment funkciók másodlagosak a naptárfunkciókhoz képest. Átfogó projektmenedzsment megoldások egyedi munkafolyamatokkal, feladatfüggőségekkel és együttműködési funkciókkal, mindez egy platformon. Csapatmunka Leginkább olyan csapatok számára ajánlott, amelyek hosszú távú projekttervezéssel, sablonokkal és erőforrás-kezeléssel foglalkoznak. A legjobb választás a gyors tempójú csapatok számára, amelyek valós idejű ütemezési módosításokat igényelnek. A ClickUp valós idejű együttműködéssel, feladatkiosztással, dokumentummegosztással és más online értekezleteszközökkel való integrációval tűnik ki, így a csapatmunka minden területen zökkenőmentessé válik. Feladatok automatizálása Fejlett automatizálás ismétlődő sablonokkal, feladatfüggőségekkel és munkaterhelés-kiegyenlítéssel. Alapvető automatizálás ismétlődő feladatokhoz. Hatékony automatizálások a manuális feladatok csökkentésére, a szabályalapú munkafolyamatoktól a ClickUp Autopilot Agents-ig, amely önállóan végzi el a feladatokat az Ön helyett. Felhasználói élmény és felület Funkcionális, összetettebb felület, kevésbé hangsúlyos dizájn. Letisztult, naptár-alapú felület, amely valós időben alkalmazkodik. Rendkívül testreszabható és felhasználóbarát felület többféle nézettel (lista, tábla, Gantt-diagram, naptár), amely rugalmasságot biztosít a felhasználóknak az ideális beállítás kiválasztásában. Koncentrációt és termelékenységet elősegítő eszközök Inkább a tervezésre összpontosít, valós idejű termelékenységi ösztönzők nélkül. Fókuszidő-védelem, AI-vezérelt feladatprioritizálás és feladat sorrendjére vonatkozó javaslatok. Növeli a termelékenységet olyan funkciókkal, mint az időkövetés, a célok kitűzése, a feladatok fontossági sorrendbe állítása és a munkaterületek, hogy a csapatok összehangoltan és koncentráltan dolgozhassanak.

Mi az a TimeHero?

via TimeHero

A TimeHero egy mesterséges intelligenciával működő feladat- és projektkezelő platform, amelynek célja az egyének és csapatok ütemezésének automatizálása és optimalizálása. A hagyományos feladatkezelőktől eltérően, amelyek kizárólag a határidők alapján követik nyomon az időt, a TimeHero intelligensen tervezi meg a feladatokat az Ön rendelkezésre állása, prioritásai és naptári eseményei alapján, és dinamikusan alkalmazkodik az ütemterv változásaihoz.

🧠 Érdekes tény: A munkavállalók 77%-a ma már jelentősebb támogatást vár el vezetőitől, de ugyanezek a vezetők már most is 51%-kal több munkát végeznek, mint amennyit reálisan képesek kezelni. Nem meglepő, hogy a szakemberek és a csapatok újragondolják a feladatok kezelésének és az időbeosztásnak a módját.

A TimeHero funkciói

A TimeHero nem arra törekszik, hogy felváltsa a projektmenedzsment naptárát, hanem hogy felszabadítsa azt. Funkciói kizárólag a tervezés automatizálására összpontosítanak, így több időt fordíthat a munkára, és kevesebbet a döntések átgondolására.

1. funkció: Intelligens feladatütemezés

via Timehero

A legtöbb feladatütemező szoftver az összes feladatot egy statikus listába dobja, és sok sikert kíván. A TimeHero ennél többet nyújt: elemzi, mennyi időd van naponta, milyen találkozókat foglaltál, és mikor esedékesek a feladatok, majd automatikusan reális ütemtervet készít neked.

Még jobb: ha elmulaszt egy feladatot (mert ilyen az élet!), a TimeHero azonnal újraszámolja a tervét, anélkül, hogy mindent manuálisan át kellene rendeznie.

2. funkció: Dinamikus projektsablonok

via TimeHero

Ügyfélprojektet kell elindítania, új munkatársat kell bevezetnie vagy marketingkampányt kell lebonyolítania? A TimeHero segítségével részletes, sablonos munkafolyamatokat hozhat létre, amelyek automatikusan hozzárendelik a határidőket és feladatokat a projekt elindításának időpontja alapján, nem pedig csak a naptárban rögzített dátumok alapján.

Ráadásul a TimeHero ütemezési sablonjai elég rugalmasak ahhoz, hogy kezeljék a valós projektekben előforduló, folyamatosan változó kezdési és befejezési dátumokat.

3. funkció: Beépített időkövetés és jelentéskészítés

via TimeHero

Egy mozgalmas munkanap végén elgondolkodik azon, hogy valójában hova tűnt az ideje? A TimeHero segít ezt a hiányosságot pótolni azzal, hogy megkönnyíti a feladatokhoz tartozó órákat naplózni, majd ezeket az adatokat informatív jelentésekbe alakítani.

Ez nem csak az ügyfelek számlázásához hasznos. Kritikus fontosságú, ha meg akarja érteni, mennyi időt vesz igénybe egy-egy projekt, hogy jobban meg tudja tervezni napjait és heteit.

4. funkció: Együttműködésen alapuló feladatkezelés

via TimeHero

Adjon feladatokat csapattársainak, hagyjon megjegyzéseket a kontextushoz, és módosítsa a munkaterhelést – mindezt egyetlen platformon belül. A TimeHero még a csapat kapacitását is vizuálisan megmutatja, így könnyen elkerülhetővé válik az a gyakori csapda, hogy a legjobb embereit túlterheli.

A TimeHero árai

Alap: 5 USD/hó felhasználónként

Professzionális: 12 USD/hó felhasználónként

Prémium: 27 USD/hó felhasználónként

A felmérésünkben résztvevők 18%-a szeretné az AI-t használni életének szervezésére naptárak, feladatok és emlékeztetők segítségével. További 15% szeretné, ha az AI végezné a rutin feladatokat és az adminisztratív munkát. Ehhez az AI-nek képesnek kell lennie a következőkre: megérteni a munkafolyamatban szereplő egyes feladatok prioritási szintjeit, végrehajtani a feladatok létrehozásához vagy módosításához szükséges lépéseket, valamint automatizált munkafolyamatokat beállítani. A legtöbb eszköz egy vagy két lépést valósít meg ezek közül.

Mi az a Motion?

via Motion

A Motion egy mesterséges intelligenciával működő termelékenységi eszköz, amely automatikusan bejegyzi a feladatokat, találkozókat és prioritásokat a naptárába, így megszünteti a kézi tervezés okozta stresszt.

A Motion valós időben, dinamikusan módosítja a naptárát a változó határidők, ütköző találkozók és a feladatok sürgőssége alapján. A Motion egy platformon egyesíti a naptárat, a teendőlistát és a projektmenedzsment funkciókat, így ideális megoldás azok számára, akiknek egymást követő időpontokból áll a napirendjük, és nincs idejük a napjuk aprólékos tervezésére.

💡 Profi tipp: A Pareto-elv, más néven 80/20-as szabály szerint az eredmények 80%-a a koncentrált erőfeszítések 20%-ából származik. Az időgazdálkodás terén ez azt jelenti, hogy azokat a feladatokat kell előtérbe helyezni, amelyek a legjelentősebb hatással vannak a célok elérésére.

A Motion funkciói

A Motion funkciói azoknak készültek, akiknek túl sok dolguk van, és nincs kapacitásuk mindent manuálisan kezelni.

1. funkció: Valós idejű AI ütemezés

via Motion

Amikor a Motion feladatok ütemezését végzi, pontosan tudja, mikor fogsz rajtuk dolgozni, percre pontosan. Figyelembe veszi a megbeszéléseidet, a koncentrációs idődet, a határidőket és a prioritásokat. Ezután dinamikus napi naptárat készít, amely automatikusan frissül, ha a napod nem a tervek szerint alakul.

Elmulasztott egy feladatot, mert egy megbeszélés túlhúzódott? A Motion azonnal újraoptimalizálja az egész napját, így nem kell feladnia a prioritásait.

2. funkció: Teljes körű projektmenedzsment

via Motion

A Motion nem csak az egyes feladatok kezelésében segít. Teljes projekteket hozhat létre, azokat alfeladatokra bontva, függőségeket állíthat be, feladatokat oszthat ki csapattársainak, és több kezdeményezés előrehaladását is nyomon követheti, miközben minden szinkronban marad a naptárával.

3. funkció: Találkozók ütemezésének automatizálása

via Motion

Unod már a végtelen „Mikor ráérsz?” szálakat a következő megbeszélés időpontjának egyeztetéséhez? A Motion beépített találkozókezelő ütemezővel rendelkezik, amely a valódi naptárad alapján megtalálja a legalkalmasabb időpontokat, automatikusan elküldi a linkeket, és szükség esetén lefoglalja a koncentrálásra szánt időt.

A feladatokat fontosságuk szerint is rangsorolhatja – így többé nem fog véletlenül lefoglalni az egyetlen valódi munkavégzési időt.

4. funkció: Prioritizált teendőlisták

via Motion

Ahelyett, hogy végtelen, szétszórt feladatlistákkal terhelné magát, amelyekkel csak túlterheltséget érez, a Motion folyamatosan frissülő, prioritások szerint rendezett teendőlistát kínál, amely a határidők, a feladatok fontossága és az Ön rendelkezésre állása alapján készül.

Az eredmény? Látja, mit kell tennie. Ráadásul pontosan látja, mikor fogja megtenni.

A Motion árai

Pro AI: 29 USD/felhasználó/hónap

Üzleti AI: 49 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi árak

TimeHero és Motion: funkciók összehasonlítása

A TimeHero és a Motion első ránézésre hasonlóak. De ha jobban megnézzük őket, a különbségek elég szembetűnőek és fontosak. Nézzük meg, hogyan viszonyulnak egymáshoz a legfontosabb funkciók tekintetében:

1. funkció: Intelligens ütemezés

Ez a Motion egyik kiemelkedő funkciója. AI-motorja folyamatosan, valós időben átrendezi a naptárát. Automatikusan áthelyezi a feladatokat az új találkozók, a határidők eltolódása vagy a prioritások változása alapján. Nem csak kitölti az üres időréseket, hanem megvédi a koncentrációra szánt időt, optimalizálja a sürgősséget, és azonnal alkalmazkodik, ha a napja megváltozik.

A TimeHero intelligens tervezést is kínál, de ez inkább egy „beállítod és elfelejted” típusú megközelítés. Ideális strukturált, kiszámítható munkához, de nem annyira olyan csapatok vagy egyének számára, akik gyorsan változó környezetben dolgoznak, ahol folyamatos újrakalibrálás szükséges.

🏆 Győztes: Motion. Ez a jobb választás dinamikus ütemtervekhez, ahol a tervek gyorsan változnak, és a naptárnak ugyanolyan gyorsan kell gondolkodnia, mint Önnek.

2. funkció: Projektmenedzsment

A TimeHero a hagyományos projektmenedzsmentre támaszkodik, és ezt jól csinálja. Beépített sablonokat, állítható kezdési és befejezési dátumokat, feladatfüggőségeket és erőforrás-elosztási eszközöket kap, amelyek segítenek a csapatoknak a hosszú távú projektek átlátható kezelésében. Az egész munkafolyamatra kiterjedő átláthatóságra lett kialakítva, nem csak az egyéni naptárakra.

A Motion viszont támogatja a projektstruktúrákat, de nem mélyül el a Gantt-diagramokban, sablonokban vagy erőforrás-tervezésben. Tökéletes a végrehajtáshoz és a napi munkafolyamatokhoz, de kevésbé alkalmas réteges, hosszú távú projektek kezelésére.

🏆 Győztes: TimeHero. Ez a jobb választás, ha csapatának struktúrára, ütemtervre és átfogó képre van szüksége, és nem csak egy okosabb teendőlistára.

3. funkció: Csapatmunka

Az ideális eszköz kiválasztása teljes mértékben attól függ, hogy a csapata hogyan működik. A Motion tökéletes választás a gyors tempójú, végrehajtásorientált csapatok számára, ahol a prioritások folyamatosan változnak, és mindenki napjának szigorúan beosztottnak kell lennie. Segít az egyéneknek a feladatokra koncentrálni és összehangoltan dolgozni, még akkor is, ha a dolgok változnak.

A TimeHero azoknak a csapatoknak ajánlott, amelyek meghatározott projektkeretek között dolgoznak, ahol a sablonok, az ütemtervek és a munkaterhelés kiegyensúlyozása kritikus fontosságú. Ha az együttműködés inkább a tervezésre, mint a valós idejű végrehajtásra irányul, akkor a TimeHero természetesebbnek fog tűnni.

🏆 Győztes: Döntetlen. Valójában az a kérdés, hogy a csapata a struktúrát vagy a sebességet részesíti-e előnyben – mindkét eszköz más-más erősségekkel rendelkezik.

4. funkció: Feladatok automatizálása

A TimeHero komolyan veszi az automatizálást. Ismétlődő feladat sablonokat hozhat létre, automatizálhatja a munkaterhelés elosztását a csapat tagjai között, és olyan munkafolyamatokat hozhat létre, amelyek beállítása után automatikusan futnak. Ez különösen hasznos azoknak a csapatoknak, amelyek ismétlődő feladatokat végeznek, például ügyfelek bevonása, kampánykezelés vagy jelentési ciklusok.

A Motion alapvető ismétlődő feladatok támogatását kínálja, de nem automatizálási logikára vagy tömeges feladat szabályokra épül. Ha az automatizálás kulcsfontosságú a manuális munka csökkentésében, akkor a TimeHero előnyösebb.

🏆 Győztes: TimeHero. Ez a jobb választás, ha csapata ismétlődő folyamatokkal dolgozik, és automatizálásra van szüksége ahhoz, hogy a folyamatos felügyelet nélkül is zökkenőmentesen működjön.

5. funkció: Felhasználói élmény és felület

A Motion kifinomult és intuitív felhasználói élményt kínál, amelynek középpontjában a naptár áll. Modern és reszponzív, így mind egyének, mind csapatok könnyen és gyorsan elsajátíthatják. Valós idejű ütemezési felülete különösen hasznos azok számára, akik a naptár szerint élnek.

A TimeHero ugyan hatékony, de inkább praktikusnak tűnik. Felülete funkcionális, de kissé bonyolultabb és kevésbé vonzó, különösen azok számára, akik még nem ismerik a hagyományos projektmenedzsment eszközöket.

🏆 Győztes: Motion. Ha a felhasználói élmény fontos a csapatod számára, akkor a Motion elegáns kialakítása és naptár-orientált elrendezése megkönnyíti a mindennapi használatot.

Azt gondolja, hogy a Motion csak az ütemezésről szól? Gondolkodjon újra! A Motion úgy lett kialakítva, hogy segítse Önt a munkában is. Védi a koncentrációs idejét, figyelmezteti Önt, ha túlterhelt, és mesterséges intelligenciát használ, hogy a sürgősség és a rendelkezésre állás alapján javasolja a leghatékonyabb feladat sorrendet. Úgy lett kialakítva, hogy közvetlenül küzdjön a halogatás és a feladat túlterhelés ellen.

A TimeHero ugyan erős a tervezés terén, de hiányoznak belőle azok a valós idejű ösztönzők, amelyek végrehajtási módban tartanak. Ha azt szeretné, hogy az eszköze úgy gondolkodjon, mint egy termelékenységi tanácsadó, akkor a Motion a megfelelő választás.

🏆 Győztes: Motion. Szervezi az idejét és aktívan segít a terv betartásában, ami nagy különbséget jelenthet, amikor a teendőlistája végtelennek tűnik.

TimeHero és Motion a Redditen

A Reddit felhasználói a valós használat alapján kiemelik a TimeHero és a Motion közötti egyértelmű különbségeket.

A TimeHero, mint a Motion alternatívája, erős automatizálási és hosszú távú tervezési képességei miatt népszerű. Azok a felhasználók kedvelik, akik komplex projekteket kezelnek minimális napi munkával.

A finngornthegreat nevű felhasználó az r/productivity fórumon megjegyzi:

Az ismétlődő feladatok nagyon hasznosak voltak. Beállítottam, hogy a könyvelés és a pályázati portálok ellenőrzése havonta egyszer, a hónap bármely napján ismétlődjön, és a rendszer ezt a kritikus határidők közé illesztette be, ami nagyon jó volt. Ez a funkció lehetővé tette számomra, hogy minden nap időt szánjak az e-mailekre, ami reálisabb képet adott arról, hogy mennyi időm van a „tényleges” munkára.

Az ismétlődő feladatok nagyon hasznosak voltak. Beállítottam, hogy a könyvelés és a pályázati portálok ellenőrzése havonta egyszer, a hónap bármely napján ismétlődjön, és a rendszer ezt a kritikus határidők közé illesztette be, ami nagyon jó volt. Ez a funkció lehetővé tette számomra, hogy minden nap időt szánjak az e-mailekre, ami reálisabb képet adott arról, hogy mennyi időm van a „tényleges” munkára.

Mások azonban a nehézkes felhasználói felületet és a tanulási görbét emelik ki. Például * dho689 ezt mondja, miközben összehasonlítja a Sorted3-mal:

A Timehero mesterséges intelligenciája sokkal jobb, mivel a feladatokat az Ön rendelkezésre álló időintervallumokba ütemezi, de a felhasználói felület/felhasználói élmény sokkal lassabb és hibásabb. Mivel a program valós időben módosítja az ütemtervet (ahelyett, hogy minden alkalommal egy gombra kellene kattintani), megértem a lassabb sebességet, de ritkán frissítik az alkalmazásaikat.

A Timehero mesterséges intelligenciája sokkal jobb, mivel a feladatokat az Ön rendelkezésre álló időintervallumokba ütemezi, de a felhasználói felület/felhasználói élmény sokkal lassabb és hibásabb. Mivel a program valós időben módosítja az ütemtervet (ahelyett, hogy minden alkalommal egy gombra kellene kattintani), megértem a lassabb sebességet, de ritkán frissítik az alkalmazásaikat.

A Motion viszont az AI-alapú napi tervezéséről kap dicséretet. A felhasználók imádják, hogy csökkenti a döntéshozatal fáradalmait.

A Reddit felhasználó FrancescoD_ales a r/ProductivityApps oldalon így ír:

Azok számára ajánlott, akik szeretnék csökkenteni a prioritások meghatározásával járó nyomást, de ehhez minden feladathoz sok információt kell hozzáadniuk. Ha Ön naptár- és AI-orientált, akkor ez a megoldás az Ön számára ideális.

Azok számára ajánlott, akik szeretnék csökkenteni a prioritások meghatározásával járó nyomást, de ehhez minden feladathoz sok információt kell hozzáadniuk. Ha Ön naptár- és AI-orientált, akkor ez a megoldás az Ön számára ideális.

A hátrányok? Magasabb ár és nehézségek nagy csapatokban. A Redditor ruckk2 így fogalmaz:

A Motionról már egy ideje tudok, de még soha nem próbáltam ki, mert elég drága...

A Motionról már egy ideje tudok, de még soha nem próbáltam ki, mert elég drága...

Összességében a Motion a legjobb választás, ha intelligens napi tervezésre van szüksége. A strukturált, hosszú távú projektvégrehajtáshoz a TimeHero kínál előnyt.

Ismerje meg a ClickUp-ot – a TimeHero és a Motion legjobb alternatíváját!

Ha mind a TimeHero, mind a Motion egyes részeit kedveli, de egy többet kínáló platformot szeretne, akkor itt az ideje megnézni a ClickUp-ot, a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazást.

Alistair Wilson, digitális átalakulási tanácsadó, Compound, egyetért ezzel:

Több lehetőséget is megvizsgáltunk, és úgy éreztük, hogy összességében a ClickUp nyújtja a megfelelő kombinációt a teljesítmény és a rugalmasság tekintetében. Emellett megoldást kellett találnunk az időkövetés problémájára is, hogy külső vállalkozók időnaplóit további külső alkalmazások és szolgáltatások nélkül is nyomon követhessük és mérhessük. A ClickUp natív időkövetési funkciója zökkenőmentesen működik mobiltelefonon, táblagépen és asztali számítógépen egyaránt.

Több lehetőséget is megvizsgáltunk, és úgy éreztük, hogy összességében a ClickUp nyújtja a megfelelő kombinációt a teljesítmény és a rugalmasság tekintetében. Emellett megoldást kellett találnunk az időkövetés problémájára is, hogy külső vállalkozók időnaplóit további külső alkalmazások és szolgáltatások nélkül is nyomon követhessük és mérhessük. A ClickUp natív időkövetési funkciója zökkenőmentesen működik mobiltelefonon, táblagépen és asztali számítógépen egyaránt.

Íme, miért a ClickUp a jobb választás a termelékenység nyomon követéséhez és javításához, valamint az idő jobb kezeléséhez:

ClickUp első számú előnye: AI naptár + ClickUp Brain (AI asszisztens)

Tekintse meg teljes ütemtervét a ClickUp mesterséges intelligenciával működő naptárával, ahol a feladatok, projektek és találkozók egy integrált felületen jelennek meg.

A ClickUp AI naptára nem csak a napját osztja fel rendezett időblokkokra. A legoptimálisabb változatot hozza létre az Ön számára. Szinkronizálja a Google Naptárával, behúzza az eseményeket a hátralékából, automatikusan blokkolja a koncentrációs időt, és természetes nyelvi parancsokkal ütemezi a találkozókat. Ez egy intelligens parancsközpont, amely összeköti a naptárát a munkájával.

Minden összehangolt marad a naptárában, a ClickUp Docs-ban és a feladatokban, így semmi sem marad ki (vagy nem tűnik el a post-it cetlik között).

A tervezés és az ütemezés még egyszerűbbé tételéhez rendelkezésre áll a ClickUp Brain – a világ legteljesebb munkahelyi mesterséges intelligenciája, amely ismeri a feladatok, projektek és csapattagok kontextusát. Egyszerűsíti a feladatkezelést azáltal, hogy automatikusan generálja a projekt ütemtervét, megfogalmazza a feladatleírásokat és alfeladatokat a komplex projektek kezeléséhez, valamint javaslatokat tesz a következő lépésekre, ha a munka megakad.

Használja a ClickUp Brain szolgáltatást a feladatok automatikus prioritásba rendezéséhez, projekttervek kidolgozásához, sőt, AI-vezérelt intelligenciával tartalom létrehozásához is.

Az AI Prioritize segítségével automatikusan rangsorolhatja az egymással ütköző kötelezettségeket, az AI Assign segítségével pedig a megfelelő csapat tagoknak rendelheti hozzá a feladatokat a szakterületük és szakértelmük alapján. Itt egy videó bemutató:

A Motion AI-jával összehasonlítva, amely egyszerűen csak megtervezi a napját, a ClickUp Brain valóban segít a tervezésben és a végrehajtásban.

💡 Profi tipp: A ClickUp Brain MAX egy AI-alapú asztali asszisztens, amelynek segítségével a hangod a leghasznosabb termelékenységi trükköddé válhat. A ClickUp Talk to Text in Brain MAX funkciójával kéz nélkül diktálhat feladatokat, megbeszéléseket, emlékeztetőket és jegyzeteket. Hangja gyorsbillentyűvé válik az emlékeztető beállításához, dokumentumok szerkesztéséhez, feladatok kiosztásához és akár megbeszélések ütemezéséhez is – anélkül, hogy egy szót is be kellene gépelnie. A ClickUp Brain MAX Talk to Text funkciójával négyszer gyorsabban tervezhet, hajthat végre és elemezhet.

🧠 Érdekesség: A GenAI növeli az irodai dolgozók termelékenységét, átlagosan 4,11 órával csökkentve heti munkaidejüket.

ClickUp előnye #2: Időkövetés + rugalmas feladatnézetek

A ClickUp natív időkövető funkciójával könnyedén nyomon követheti az időt, biztosítva a pontos jelentéseket és a zökkenőmentes feladatkezelést.

Míg a TimeHero projekt automatizálást kínál, és a Motion a naptárra összpontosít, a ClickUp lehetővé teszi, hogy minden munkát megtekintsen, nyomon kövessen és kezeljen az Ön igényeinek leginkább megfelelő nézetben.

A ClickUp Project Time Tracking segítségével nincs szüksége kiterjesztésekre vagy harmadik féltől származó eszközökre az idő nyomon követéséhez. Jegyezze fel manuálisan, vagy indítsa el és állítsa le az időzítőt munka közben, jelölje meg a számlázható időt, és tekintse meg a részletes időjelentéseket projekt, ügyfél vagy csapattag szerint.

Szervezze meg a komplex projekteket kezelhető ClickUp feladatokká a tisztább végrehajtás érdekében.

Minden ClickUp feladatnál rögzítik az időt , így összehasonlíthatja a becsléseket a tényleges adatokkal, és módosíthatja az elvárásokat.

A legjobb rész? Több mint 15 testreszabható ClickUp nézet közül választhat, beleértve a Listát, Táblát, Naptárat, Idővonalat, Gantt-diagramot és Munkaterhelést, hogy több szempontból kezelje és kövesse nyomon a feladatokat.

Valójában olyan vezető szervezetek, mint a ShopMonkey , a ClickUp hatékony feladatkezelési és egyszerűsített együttműködési eszközeinek köszönhetően 50%-kal csökkentették a marketingvezetői értékelések és jóváhagyások elvégzéséhez szükséges időt.

Akár projektmérföldkövek nyomon követésére, a csapat munkaterhelésének figyelemmel kísérésére, akár egyszerűen csak a napi feladatok nyomon követésére van szüksége, a ClickUp sokoldalúságával minden területen optimalizálhatja a termelékenységet.

💡 Profi tipp: Használja a ClickUp időnyilvántartóit, hogy felismerje az időrablókat és visszaszerezze a hetét. Ezek automatikusan összegyűjtik a feladatok és alfeladatok során nyomon követett időt egy központi heti nézetbe. Ezután minden pénteken szánjon 5 percet a munkaidő-nyilvántartás áttekintésére: Fedezze fel az ismétlődő, alacsony értékű feladatokat, amelyek órákat vesznek igénybe

Azonosítsa, mely munkák haladják meg rendszeresen a becsléseket

Használja a címke, a megbízott vagy a feladat típusa szerinti szűrőket, hogy megnézze, hova valóban megy az ideje. Ez segít hasonló feladatokat csoportosítani, hatékonyabban delegálni, vagy időt szánni a nagy hatással bíró munkákra.

A ClickUp harmadik előnye: Időblokkoló sablonok

Ingyenes sablon letöltése Testreszabhatja a napját a ClickUp időblokkoló sablonjával, amely lehetővé teszi, hogy Ön irányítsa a napirendjét.

Szeretné a Motion automatizált ütemezésének struktúráját, de nagyobb rugalmassággal? A ClickUp időblokkoló sablon teljes ellenőrzést biztosít a napja felett. Vizuálisan húzhatja, ejtheti és átrendezheti a feladatblokkokat, összekapcsolhatja őket a tényleges feladatokkal, és akár automatizálhatja is, hogy mi történik az egyes blokkok előtt vagy után.

Az utolsó pillanatban kell átrendeznie a napját? A sablon ezt is lehetővé teszi. Ezért tökéletes azok számára, akiknek strukturáltságra és alkalmazkodóképességre van szükségük.

Hétfőn rossz kedve van? Kiderült, hogy a hétfő a heti termelékenység gyenge láncszeme (a szójáték nem szándékos), a munkavállalók 35%-a tartja a legkevésbé produktív napnak. Ez a visszaesés annak tudható be, hogy hétfő reggelenként időt és energiát kell fordítani a frissítések és a heti prioritások keresésére.

A ClickUp 4. előnye: Igazán rugalmas ismétlődő feladatok

Automatizálja az ismétlődő munkafolyamatokat a ClickUp ismétlődő feladataival, és egyszerűen racionalizálja a napi vagy időszakos feladatokat.

A TimeHero automatizálási vagy a Motion naptárközpontú megközelítéséhez képest a ClickUp rendszere ismétlődő, komplex munkafolyamatokhoz lett kialakítva, amelyekben nincs helye a találgatásoknak.

A ClickUp ismétlődő feladatok rendszere nagymértékben testreszabható. A feladatokat úgy szervezheti, hogy azok naponta, hetente, havonta, befejezés után vagy egyéni ütemezés szerint ismétlődjenek. Átviheti az adatokat, például a megjegyzéseket és az alfeladatokat, vagy minden ismétlődést a nulláról kezdhet.

Ezenkívül beállíthatja a hétvégékre és ünnepnapokra vonatkozó kihagyási feltételeket, és szabályozhatja, hogy az új feladatok ugyanazon a helyen vagy egy kijelölt területen jelenjenek-e meg.

A ClickUp 5. előnye: Mélyreható automatizálás

Egyszerűsítse folyamatait a ClickUp Automations segítségével, csökkentve a manuális lépéseket és növelve a hatékonyságot egyedi triggerekkel.

A ClickUp Automations segítségével teljes mértékben irányíthatja az ismétlődő munkákat a testreszabható „ha-akkor” logikával. Szeretné, hogy egy feladat „Folyamatban” állapotba kerüljön, amikor egy alfeladat befejeződött? Vagy Slack értesítést kapjon, amikor egy ügylet lezártnak jelölésre kerül? Ezt másodpercek alatt beállíthatja.

Az automatizálás segítségével csapattagokat rendelhet hozzá, prioritásokat frissíthet, címkéket adhat hozzá, emlékeztetőket küldhet és még sok mást tehet – mindezt olyan kiváltó események alapján, mint a határidők, az állapotváltozások vagy az űrlapok benyújtása.

A ClickUp 6. előnye: Munkafolyamat-kezelés és csapat láthatósága

Kezelje a csapat kapacitását és a projekt előrehaladását a ClickUp Workload View segítségével, amely segít egyensúlyt teremteni a feladatok között és elkerülni a kiégést.

A Motion az Ön személyes ütemtervére összpontosít. A TimeHero a projektfolyamatokat kezeli. A ClickUp mindent megmutat, beleértve azt is, hogy a csapatában ki túlterhelt és kinek van még kapacitása.

A ClickUp Workload View valós időben mutatja a feladatok elosztását az időbecslések, az erőfeszítési pontok vagy a feladatok száma alapján. A munkát azonnal átadhatja másnak, és a projekt hatókörét is módosíthatja a terhelés kiegyensúlyozása érdekében.

👀 Tudta? A munkavállalók kevesebb mint fele éri el az optimális teljesítményt, sokan olyan akadályokkal szembesülnek, mint a nem egyértelmű célok, az erőforrások hiánya és a hatástalan menedzsment. Ez rávilágít arra, hogy jobb eszközökre, támogatásra és stratégiákra van szükség ahhoz, hogy a csapatok teljes potenciáljukat ki tudják aknázni.

Végső ítélet: ClickUp – a legjobb időgazdálkodási és ütemezési eszköz minden igényhez

Szóval, mi a végső ítélet?

A TimeHero fantasztikus választás, ha nyugodt, módszeres projektvégrehajtásra van szüksége. A Motion kiváló választás, ha napját ötpercenkénti AI-alapú teendőlista-alkalmazások köré kell szerveznie.

A ClickUp azoknak készült, akik mindent akarnak – ütemezést, projekteket, mesterséges intelligenciát, automatizálást és csapatmenedzsmentet – kompromisszumok nélkül. A legjobb mindkét világból. Egy mesterséges intelligenciával ellátott naptár és egy intelligens projektmenedzser, amelyek egy teljes termelékenységi ökoszisztémát alkotnak.

Tartalmazza a feladatok és projektek mellett elérhető dokumentumokat, a brainstorminghoz és gondolattérképek készítéséhez használható táblákat, az ügyfelek vagy a csapat kérésének rögzítésére szolgáló űrlapokat, sőt még a munkaterületen belüli beszélgetésekhez használható ClickUp Chat funkciót is.

Meghatározhatja és nyomon követheti a célokat, sablonokat használhat mindenhez, az új munkatársak beillesztésétől a tartalomtervezésig, és integrálhatja olyan eszközökkel, mint a Slack, a Zoom, a Google Naptár, a GitHub, a Notion és több mint 1000 másik.

