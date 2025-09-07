13 ingyenes bérbeadási sablon, amelyet 2025-ben használhat

A bérbeadási tevékenység nem egyszerű passzív jövedelemforrás. Egyensúlyt kell teremtenie a bérleti díjak nyomon követése, a bérleti szerződések megújítása, a karbantartási kérdések és az adóelőkészítés között.

Még egy egyetlen egység is több tucat mozgó alkatrészt és végtelen számú lapot jelenthet a laptopján. A bérbeadási sablon segíthet rendet teremteni ebben a káoszban.

A bérlői adatoktól és bérleti szerződésektől a havi bérleti díjakig és a kauciókig, ezek a sablonok egyszerűsítik a részleteket, így Ön a bérbeadási üzletágának fejlesztésére koncentrálhat.

Összegyűjtöttük a legjobb ingyenes sablonokat, hogy segítsünk a bérbeadóknak, ingatlankezelőknek és ingatlanbefektetőknek a kontroll megtartásában anélkül, hogy elmerülnének a táblázatokban és a cetlikben. Adjunk egy kis rendszert a bérbeadási stratégiájához!

Mik azok a bérbeadási sablonok?

A bérbeadási sablon egy használatra kész dokumentum vagy digitális eszköz, amelynek célja, hogy segítse a bérbeadókat, befektetőket és ingatlankezelőket a bérbeadással kapcsolatos alapvető feladatok szervezésében, nyomon követésében és kezelésében.

Ezek a sablonok általában mindent lefednek, a bérleti szerződés részleteitől és a bérlői jelentkezésektől kezdve a havi bérleti díj nyomon követéséig, a kauciókig, a karbantartási ütemtervekig és a bérleti jövedelem kiszámításáig.

Ahelyett, hogy egyedi táblázatokat készítene vagy űrlapokat állítana össze a semmiből, a bérbeadási sablon strukturált kiindulási pontot biztosít, ezzel időt takarítva meg és csökkentve a kézi hibák számát.

Kis bérbeadási vállalkozások számára ezek a sablonok különösen értékesek. Egységessé teszik a befizetett bérleti díjak nyomon követését, a határidők kezelését vagy a Schedule E jelentéshez szükséges levonások kiszámítását, miközben nyilvántartásait rendezett állapotban tartják és működését a szabályoknak megfelelővé teszik.

🧠 Tudta? A megfizethetőség és az éghajlati ellenálló képesség miatt a bérbeadási ingatlanok iránti kereslet az Egyesült Államok középső részére tolódik el, míg a magas költségű, éghajlati szempontból sebezhető területeken, mint Texas és Florida, lassabb növekedés tapasztalható. Míg a tapasztalt bérbeadók és a visszatérő befektetők tovább bővítik portfóliójukat, az első alkalommal vásárlók egyre nagyobb belépési korlátokkal szembesülnek. A bérleti piac stabil, de a folyamatos gazdasági és politikai változások közepette okosabb eszközökre van szükség a navigáláshoz.

Bérbeadási sablonok

A bérlők kiválasztásától a fizetések nyomon követéséig, ezek az ingyenes sablonok a bérbeadási tevékenység minden aspektusának egyszerűsítésére lettek kialakítva.

Akár egy családi házat, akár több ingatlant kezel, a ClickUp – a munka mindenre kiterjedő alkalmazása – segít Önnek a szervezésben, az automatizálásban és a növekedésben.

1. ClickUp ingatlanbérbeadási platform CRM sablon

Ingyenes sablon letöltése Kövesse nyomon az ügyfelekkel való interakciókat, és egyszerűsítse a foglalási folyamatot a ClickUp Property Rental Platform CRM segítségével.

Szeretné, ha a bérlők nyomon követése és a velük való kommunikáció zökkenőmentesen működne? A ClickUp ingatlanbérbeadási platform CRM sablonja központosított ügyfélkezelést, foglalási automatizálást és vendégelőzményeket kínál Önnek.

Ezzel a sablonnal az ingatlanbefektetéseinek növelésére koncentrálhat, ahelyett, hogy a határidőket és a bérlőket üldözné. Így működik:

Egyszerűsítse a napi műveleteket, mint például a fizetések nyomon követése, a karbantartási kérelmek kezelése és a legfontosabb bérleti feltételek tárolása.

Kezelje a potenciális bérlőket, bérleti szerződéseket és jelentkezéseket egy helyen.

Automatizálja a bérleti díj esedékességének, a bérleti szerződés lejáratának, valamint az ismétlődő karbantartási és bérleti díj beszedési feladatok emlékeztetőit a ClickUp Automations segítségével.

Kövesse nyomon a havi bérleti díjat, a bérlők kauciójának összegét és az egységenként fizetett bérleti díjat az egyéni állapotok segítségével.

A ClickUp egyedi irányítópultjain keresztül láthatja a bérleti jövedelmet, az E. melléklet adatait és a tulajdonlási költségeket.

💡 Ideális: Ingatlankezelők és bérbeadók számára, akiknek központi CRM-re van szükségük a műveletek egyszerűsítéséhez, a bérleti díjak beszedéséhez és a kiadások nyomon követéséhez az ingatlanok között.

📮ClickUp betekintés: A felmérésünkben résztvevők 13%-a szeretne mesterséges intelligenciát használni a nehéz döntések meghozatalához és a komplex problémák megoldásához. Ugyanakkor csak 28% mondja, hogy rendszeresen használja a mesterséges intelligenciát a munkájában. Lehetséges ok: biztonsági aggályok! A felhasználók nem szeretnének érzékeny döntéshozatali adatokat megosztani egy külső mesterséges intelligenciával. A ClickUp ezt úgy oldja meg, hogy a mesterséges intelligenciával támogatott problémamegoldást közvetlenül a biztonságos munkaterületére hozza. A SOC 2-től az ISO szabványokig, a ClickUp megfelel a legmagasabb adatbiztonsági szabványoknak, és segít Önnek a generatív AI technológia biztonságos használatában a munkaterületén.

2. ClickUp bérleti szerződés sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp bérleti szerződés sablonjával biztosíthatja, hogy mind a bérbeadó, mind a bérlő tisztában legyen jogaival és kötelezettségeivel.

Kerülje el a oda-vissza levelezést, és hozzon létre egyértelmű, aláírt bérleti szerződéseket. A ClickUp bérleti szerződés sablon segítségével együttműködhet, rögzítheti a kifizetéseket és nyomon követheti minden bérlői szerződést egy egyszerűsített felületen.

Ezzel a következőket teheti:

Használja a ClickUp egyéni mezőket a bérleti szerződések részleteinek megadásához, beleértve a bérleti szerződés lejárati dátumát és a havi bérleti díjat.

Állítson be automatikus emlékeztetőket a határidőkhöz, így biztosítva a bérleti díjak időben történő beszedését és csökkentve a fizetési mulasztások számát.

A ClickUp naptár nézetében ütemezheti és kezelheti az ingatlanok megtekintését és a fontos dátumokat.

Az integrált megjegyzésszekciók és értesítések megkönnyítik a kommunikációt az ingatlankezelők és a bérlők között.

Vezessen átfogó nyilvántartást a bérleti jövedelmekről és kiadásokról, ami segíti az E melléklet elkészítését és a pénzügyi elemzést.

💡 Ideális: Bérbeadók, ingatlankezelők és ingatlanbefektetők számára, akik megbízható és hatékony módszert keresnek a bérleti szerződések kezelésére, a fizetések nyomon követésére és a bérbeadási ingatlanok szabályszerűségének biztosítására.

3. ClickUp ingatlan hírlevél sablon

Ingyenes sablon letöltése Maradjon ügyfelei szemében, és lépjen kapcsolatba potenciális vásárlókkal a ClickUp ingatlan hírlevél sablonjával.

Tartsa ügyfeleit naprakészen (spam nélkül) – ez a ClickUp ingatlan hírlevél sablon segít összeállítani, ütemezni és elküldeni a legfrissebb hirdetéseket, trendeket és tippeket tartalmazó hírleveleket.

A sablont a következőkre is felhasználhatja:

Testreszabhatja a tartalmat, hogy kiemelje a piaci trendeket, az új ingatlanhirdetéseket és az értékes tippeket.

Használja az egyéni mezőket és állapotokat a hírlevélkészítés és -terjesztés munkafolyamatainak kezeléséhez.

Használja a ClickUp Docs szolgáltatást a tartalom közös megfogalmazásához és szerkesztéséhez.

A ClickUp Gantt-diagram nézetek segítségével ütemezheti és nyomon követheti a hírlevelek küldését.

Növelje az ügyfelek elkötelezettségét azáltal, hogy időszerű és releváns információkat nyújt nekik.

💡 Ideális: Ingatlanügynökök és marketingcsapatok számára, akik rendszeres kommunikációt szeretnének fenntartani ügyfeleikkel, szakértelmüket bemutatni és informatív hírlevelek segítségével növelni az elkötelezettséget.

4. ClickUp ingatlanprojekt-kezelési sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp ingatlanprojekt-kezelési sablon segítségével minden adat és feladat rendezett marad.

Több egységet érintő felújítás vagy átalakítás előtt áll? A ClickUp ingatlanprojekt-menedzsment sablonja egy all-in-one nyomkövető eszköz, amely a költségvetéseket, a Gantt-diagramokat, a csapat feladatait és a költségfelügyeletet egy zökkenőmentes munkaterületen egyesíti.

Ez az ingatlanprojekt-kezelési sablon központi felületet biztosít az előzetes értékesítéstől a szállításig minden folyamat kezeléséhez, így a komplex ingatlanprojektek kezelése is egyszerűbbé válik. Ezzel a sablonnal a következőket teheti:

Használja az egyéni mezőket a becsült költség, időtartam, eltérés napok, eltérés költség és megjegyzések megadásához.

Rendeljen ClickUp feladatokat a csapat tagjainak, állítsa be a prioritásokat, adjon meg határidőket, és csoportosítsa az alfeladatokat a projekt részletes lebontásához.

Címkézze meg az érdekelt feleket, adjon hozzá beágyazott alfeladatokat, rendeljen hozzá több csapattagot, és rangsorolja a feladatokat.

Kövesse nyomon a bérbeadással kapcsolatos kiadásokat és a projektköltségvetéseket, hogy pontos bérleti jövedelem- és költségelemzést készíthessen.

Használja a ClickUp AI naptárat a találkozók, feladatok és határidők integrálásához, miközben automatikusan módosítja az ütemterveket és emlékeztetőket küld.

💡 Ideális: Ingatlanprojekt-menedzserek és befektetők számára, akiknek többfázisú építési vagy felújítási projekteket kell koordinálniuk, a költségvetést és az ütemtervet betartaniuk, valamint a pénzügyi és ütemezési kockázatokat minimalizálniuk kell.

5. ClickUp ingatlan-táblázat sablon

Ingyenes sablon letöltése Maradjon szervezett és tervezzen a ClickUp ingatlan táblázat sablonjával!

Teljes pénzügyi áttekintést szeretne portfóliójáról? Ez a táblázatos stílusú ClickUp ingatlan táblázat sablon összefogja a potenciális ügyfeleket, jelzáloghiteleket, bérleti jövedelmeket és kiadásokat egy áttekinthető nézetben.

Használja az egyes ingatlanok nyilvántartásához, a kiadások és bevételek rögzítéséhez, valamint az egész portfólió áttekinthető, összevont képet adó nyilvántartásához. Ezenkívül:

Hozzon létre egyedi mezőket, például nettó jövedelem, biztosítási költség, vételár és alapterület négyzetméterben.

Használja az „Eladó”, „Tárgyalás alatt” és „Eladva” állapotokat az egyes ingatlanok életciklusának nyomon követéséhez.

A ClickUp táblázatos nézet segítségével összes ingatlanadatát – például ingatlanokat, ügyleteket és ügyféladatokat – egy testreszabható, táblázatszerű formátumba összpontosíthat, amely gyors, adatalapú döntéshozatalt tesz lehetővé.

Számítsa ki a befektetés megtérülését, kövesse nyomon a havi bérleti díjakat, és rögzítse a bérleti jövedelmeket és költségeket az E melléklet gyors elkészítéséhez.

Használja a valós idejű jelentéseket, hogy azonosítsa a portfóliójában rejlő lehetőségeket és fejlesztési területeket.

💡 Ideális: Ingatlanbefektetők, bérbeadók és ingatlankezelők számára, akiknek magas szintű táblázatra van szükségük a kiadások, a bérleti jövedelem, a befektetési megtérülés és az ingatlanok állapota nyomon követéséhez.

🧠 Érdekes tény: A potenciális eladók harmada (38%) már befektetett a bérbeadott ingatlan felújításába, hogy eladásra készítse elő, mert a vonzerő növelése nem csak a külső megjelenést javítja, hanem a befektetés megtérülését is maximalizálja. Melyek a leggyakoribb felújítások? Könnyű felújítások, mint például újrafestés, berendezési tárgyak cseréje és könnyű kertépítés – ezeket a változtatásokat a felújítást végző eladók 70%-a hajtotta végre. Közel 65% foglalkozott a potenciális ellenőrzési problémákkal, biztosítva, hogy ingatlanuk megfeleljen a megfelelőségi ellenőrzéseknek.

6. ClickUp ingatlanmarketing-sablon

Ingyenes sablon letöltése A stratégiai tervezés és a taktikai végrehajtás egyensúlya biztosítja a sikert a ClickUp ingatlanmarketing-sablonjával.

Ha szeretné, hogy ingatlanjai népszerűek legyenek, akkor ez a sablon pont az Ön számára készült. A ClickUp ingatlanmarketing sablonja egy helyen összehangolja a kampánystratégiákat, a költségvetéseket, a csatornákat és a teljesítményt.

Íme, miért fogja imádni:

Kövesse nyomon bérbeadási ingatlanjai marketingkampányait, hogy gyorsabban vonzza a potenciális bérlőket és töltse be az üres helyeket.

Összehangolja csapatát a közös célok körül, hogy maximalizálja a befektetés megtérülését.

Használjon egyéni mezőket, például hashtageket, hangnemet, kampánylinket és marketingcsatornát.

Vizualizálja stratégiáját a nézetek között – ütemterv, bejegyzések, kampányok és ingatlan térkép.

Figyelje az ingatlanmarketing kiadásait, és kapcsolja össze a kampányokat a bérleti jövedelem lehetőségekkel.

Az automatizálás, a címkézés és a haladási sávok segítségével könnyedén kezelheti hirdetéseit és ütemezheti promócióit (például havi bérleti díj kedvezményt kínálhat).

💡 Ideális: Bérbeadók, ingatlankezelők és ingatlanbefektetők számára, akik professzionális marketing munkafolyamatot szeretnének a hirdetések népszerűsítéséhez, a potenciális bérlők vonzásához és a bérleti jövedelem maximalizálásához.

👀 Tudta? Az Egyesült Államok ingatlanállományának körülbelül 44,8%-a súlyos vagy rendkívüli károkat szenvedhet környezeti veszélyek miatt. Ez közel 22 billió dollárnyi lakóingatlant jelent, amely árvíz, szélkárok, tűzvészek, hőség vagy veszélyes levegőminőség miatt veszélyeztetett. Ez azt jelenti, hogy az olyan veszélyeztetett területeken, mint Colorado Springs, Riverside és Tucson, az amerikai ingatlanügynököknek különleges előkészületeket kell tenniük a papírmunka és az ingatlanok vagy ingatlanjaik tényleges biztonsági fejlesztése terén.

7. ClickUp ingatlanügyletek ellenőrzőlista sablon

Ingyenes sablon letöltése Kövesse nyomon az ingatlanügyletekkel kapcsolatos feladatok előrehaladását a ClickUp ingatlanügylet-ellenőrzőlista sablonjával.

A ClickUp ingatlanügyleti ellenőrzőlista sablon minden ügyleti ciklust világos, végrehajtható lépésekre bont. A hirdetési megállapodásoktól és a bérlők átvilágításától a bérleti szerződések véglegesítéséig és a bérleti díj fizetési emlékeztetőig ez az ellenőrzőlista biztosítja, hogy minden pontot ellenőrizzenek. Akár új ingatlant ad el, akár meglévő bérleti szerződéseket újít meg, a sablont a következőkre is felhasználhatja:

Használja a ClickUp feladatlistákat , hogy nyomon követhesse a kritikus lépéseket, mint például az ajánlatok elfogadása, a szemlék és a záró dokumentumok.

Kövesse nyomon a bérlők jelentkezésének státuszát, háttérellenőrzését és a bérleti szerződések aláírását egy helyen.

Állítson be emlékeztetőket a határidőkhöz, például a foglaló befizetéséhez, a szerződéses feltételekhez és a bérleti díj befizetésének határidejéhez.

Dolgozzon együtt ügynökökkel, bérbeadókkal és ingatlankezelőkkel, hogy felgyorsítsa a tranzakciókat és csökkentse a hibákat a ClickUp Docs segítségével.

Testreszabhatja a lakó-, kereskedelmi és bérbeadási ingatlanügyletekhez tartozó szakaszokat, az egyszerű bérleti szerződésektől a komplex ingatlanügyletekig.

💡 Ideális: Bérbeadók, ingatlankezelők és ingatlanbefektetők számára, akik egyszerűsíteni szeretnék a tranzakciós folyamatot, elkerülni a késedelmeket és biztosítani a szabályoknak való megfelelést a bérbeadási tevékenység minden szakaszában.

8. ClickUp ingatlan-üzletkötési ellenőrzőlista sablon

Ingyenes sablon letöltése Győződjön meg arról, hogy minden szükséges lépést megtett az ingatlanügyletek megfelelő lebonyolításához a ClickUp ingatlanügyletek lezárási ellenőrzőlista sablonjának segítségével.

Megérdemel egy nyugodt zárási napot. A ClickUp ingatlan-zárási ellenőrzőlista sablon végigvezeti Önt minden rögzített időszakú feladaton, biztosítva, hogy minden fél időben aláírja a szerződést, a bérleti feltételek egyértelműen rögzítésre kerüljenek, és a mérleg minden végső kifizetést és letétet tükrözzön.

Akár bérleti szerződést köt, akár ingatlaneladást véglegesít, mindig kézben tarthatja a dolgokat. Ezzel a sablonnal a következőket teheti:

Töltse fel és szervezze meg az összes szükséges dokumentumot (ellenőrzési jelentések, tulajdonbiztosítás, jelzálogpapírok) közvetlenül a ClickUp-ban.

Rögzítse a bérleti szerződéseket, a bérlői jelentkezéseket és a zárási dokumentumokat az egyéni mezők segítségével.

Adjon feladatokat ingatlankezelőknek, ingatlanügynököknek vagy jogi csapatoknak a felelősség egyértelmű elosztása érdekében.

Állítson be automatikus emlékeztetőket a fizetési határidőkhöz, a bérleti szerződések kezdő dátumához és a megfelelőségi ellenőrzésekhez.

Használja a táblázat vagy lista nézetet, hogy több ingatlan adásvételének előrehaladását is láthassa.

💡 Ideális: Bérbeadók, ingatlanügynökök és ingatlankezelők számára, akik több ügyletet kezelnek, és ismétlődő folyamatot szeretnének, hogy csökkentsék a last minute meglepetéseket és egyszerűsítsék az ügyleteket.

9. ClickUp ingatlanpiaci jelentés sablon

Ingyenes sablon letöltése Ismerje meg a jelenlegi trendeket és jósolja meg az ingatlanipar jövőbeli teljesítményét a ClickUp ingatlanpiaci jelentés sablonjával.

Szeretné maximalizálni ingatlanhirdetéseit? Kezdje a helyi piaci információkkal. Ez a ClickUp ingatlanpiaci jelentés sablon lehetővé teszi, hogy egy áttekinthető irányítópulton elemezze a bérleti díjak valós idejű alakulását, az árváltozásokat és a piaci tényeket.

Az átlagos bérleti díj nyomon követésétől az ingatlanérték növekedésének és a vevői keresletnek a dokumentálásáig ez a sablon lehetővé teszi, hogy több piacon is konzisztens, pontos jelentéseket készítsen – függetlenül attól, hogy New Hampshire-ben adja bérbe ingatlanjait, Rhode Island-en fektet be, vagy West Virginia-ban hasonlítja össze a befektetési megtérülést. Ez a sablon lehetővé teszi, hogy:

Az egyéni mezők segítségével nyomon követheti az ingatlanértékeket, a helyi átlagos bérleti díjakat, a kereslet/kínálat mutatókat és az értékemelkedés mértékét.

Dinamikus diagramok és irányítópultok segítségével vizualizálja a trendeket, hogy megkönnyítse a pénzügyi tervezést és a bérleti díjak meghatározását.

Központosítsa az adatokat több régióban a gyors piaci összehasonlítás és a több államban érvényes bérbeadási stratégiák érdekében.

Integrálja az adatokat az ingatlan-CRM rendszerébe, hogy összekapcsolja a piaci információkat a bérlők kiválasztásával és a bérleti szerződésekkel kapcsolatos döntésekkel.

💡 Ideális: Ingatlanbefektetők, bérbeadók és ingatlankezelők számára, akik adat alapú megközelítést szeretnének alkalmazni a piacelemzéshez, a bérleti díjak stratégiájához és ingatlanportfóliójuk különböző régiókra történő kiterjesztéséhez.

💡 Profi tipp: Az ingatlanügynökök beágyazhatják az ingatlanügyletek és zárási ellenőrzőlistákat a CRM-jükbe, hogy automatikusan elindítsák a feladatokat minden új hirdetésnél, ezzel időt takarítva meg és biztosítva, hogy egyetlen lépés se maradjon ki az ügyletek során.

10. ClickUp bérleti szerződés sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp bérleti szerződés sablonjával egy helyen hozhatja létre és kezelheti bérleti szerződéseit.

A ClickUp bérleti szerződés sablonja jogilag megfelelő és azonnal használható struktúrát kínál az állami előírásoknak megfelelő lakásbérleti szerződések létrehozásához.

Ez a sablon rögzíti a bérleti szerződések lényeges adatait, automatizálja az értékesítési folyamatokat és emlékeztetőket küld a bérleti díj esedékességéről. Ezzel a sablonnal a következőket teheti:

Testreszabhatja a bérleti feltételeket, beleértve a havi bérleti díjat, a bérleti szerződés kezdő és végső dátumát, valamint a szerződő feleket.

Adjon hozzá államonként eltérő záradékokat, például a bérbeadó értesítési határidejét és az ingatlan állapotának közzétételét.

Tárolja az aláírt bérleti szerződések és bérlői dokumentumok digitális másolatait egy biztonságos helyen.

Automatizálja a fizetési határidők, a bérleti szerződések megújításai és a bérlők háttér-ellenőrzéseihez kapcsolódó emlékeztetőket.

Kövesse nyomon a befizetett bérleti díjakat, a kauciókat és az ingatlan adatait a pénzügyi tervezés és az E. mellékletben szereplő adóbevallás elkészítéséhez.

💡 Ideális: Bérbeadók, ingatlanbefektetők és ingatlankezelők számára, akik szabályoknak megfelelő, strukturált és automatizált bérleti szerződés-rendszert keresnek bérbeadási portfóliójukhoz.

11. ClickUp létesítményigénylő űrlap sablon

Ingyenes sablon letöltése Gyűjtse össze az igénytípusokra, prioritásokra és állapotokra vonatkozó adatokat egy helyen a ClickUp létesítményigénylő űrlap sablonjával.

A ClickUp létesítményigénylő űrlap sablonja egyszerűsíti a bérbeadók, ingatlankezelők és bérlők számára a bérbe adott egységek karbantartási problémáinak jelentését és kezelését. Ezzel megszűnik a szétszórt igények és a kézi nyomon követés okozta káosz.

Ezenkívül a sablont a következőkre is felhasználhatja:

Használja a ClickUp űrlapokat , hogy összegyűjtse a bérlőktől érkező karbantartási kéréseket, olyan konkrét részletekkel, mint a probléma típusa, helye, sürgőssége és fotók.

Automatizálja a feladatok létrehozását, kiosztását és a határidőket az űrlapok benyújtása alapján.

Kövesse nyomon a kérelmek állapotát olyan egyéni mezőkkel, mint „Javítás szükséges”, „Folyamatban”, „Ütemezett” és „Befejezett”.

Vezessen rendezett nyilvántartást a karbantartási naplókról az E. melléklethez és a bérbeadó biztosítási dokumentációjához.

Biztosítsa a szabályoknak való megfelelést a szolgáltatási előzmények, a kiadások és a javítási szolgáltatók adatainak csatolásával.

💡 Ideális: Egy- vagy több egységből álló bérbeadási ingatlanokat felügyelő bérbeadók és ingatlankezelők számára, akiknek egyszerűsített rendszerre van szükségük a karbantartási kérelmek kezeléséhez, a kiadások nyomon követéséhez és a szabályoknak való megfeleléshez.

👀 Tudta? Azok a bérbeadók, akik ingatlankezelőket alkalmaznak, azt mondják, hogy ezzel időt takarítanak meg és elkerülik a jogi problémákat. Az ingatlankezelők mindent elintéznek, a bérleti szerződések betartatásától és a bérlők átvilágításától a karbantartásig és a helyi előírások betartásáig, így a bérbeadás kevésbé stresszes.

12. ClickUp szolgáltatási feltételek sablon

Ingyenes sablon letöltése Határozza meg az összes érintett fél jogait és kötelezettségeit a ClickUp szolgáltatási feltételek sablonjával.

Ha jártas a technológiában, és online portált vagy alkalmazást kínál a bérlőknek, akkor ez a dokumentumalapú sablon lefekteti az alapvető szabályokat – a felelősségtől az adatvédelemig – anélkül, hogy jogi szaknyelvvel kellene bajlódnia.

A ClickUp szolgáltatási feltételek sablonja jogilag megalapozott és átlátható megállapodásokat hoz létre az online szolgáltatásokat, foglalási platformokat vagy digitális bérleti értékesítési alkalmazásokat igénybe vevő bérlők számára.

Ez a sablon lehetővé teszi, hogy:

Készítsen, szerkesszen és dolgozzon együtt a szolgáltatási feltételek megállapodásán egy erre a célra szolgáló ClickUp Doc dokumentumban, amely megkönnyíti a szakaszok szervezését és biztosítja az egyértelműséget.

Kövesse nyomon a szolgáltatási feltételek kidolgozásának előrehaladását (pl. tervezés, felülvizsgálat, véglegesítés), hogy mindig tisztában legyen az egyes szakaszok aktuális állapotával.

Rendeljen feladatokhoz kutatást, tervezetek készítését, jogi felülvizsgálatot és közzétételt a releváns érdekelt felek számára, határidőkkel és prioritásokkal, hogy a folyamat folyamatosan haladjon.

Egyetlen, testreszabható irányítópultról figyelemmel kísérheti a szolgáltatási feltételek projektjének általános előrehaladását, a függőben lévő feladatokat és a szűk keresztmetszeteket.

Csatlakoztassa a szolgáltatási feltételeket közvetlenül a bérleti kérelmekhez vagy a bérlők bejelentkezési dokumentumaihoz.

💡 Ideális: Ingatlankezelők, bérbeadók és ingatlanügynökségek számára, akik digitális szolgáltatásokat vagy bérlői portálokat kínálnak, és akiknek átláthatóságot és jogi védelmet kell biztosítaniuk.

13. ClickUp kereskedelmi bérleti szerződés sablon

Ingyenes sablon letöltése Készítsen és tároljon digitális nyilvántartást a kereskedelmi bérleti szerződés összes feltételéről a ClickUp kereskedelmi bérleti szerződés sablon segítségével.

A kereskedelmi ügyletek komoly pénzügyi kötelezettségekkel és záradékokkal járnak. A ClickUp kereskedelmi bérleti szerződés sablonjával meghatározhatja a bérleti díjat, a kaució normáit és a karbantartási kötelezettségeket – mindezt egy áttekinthető, testreszabható dokumentumban.

A sablon egyszerűsíti az irodák, üzlethelyiségek, raktárak és egyéb kereskedelmi ingatlanok bérleti szerződéseinek elkészítését és kezelését. Ezzel a sablonnal a következőket teheti:

Testreszabhatja a mezőket a bérlők nevének, a bérleti szerződés kezdő és végdátumának, a havi bérleti díjnak és a kaucióknak a részletes megadásához.

Tisztázza a karbantartással, javításokkal és kereskedelmi használattal kapcsolatos felelősségeket.

Automatizálja a bérleti díjak fizetését és a bérleti szerződés megújítására vonatkozó emlékeztetőket.

Használja a ClickUp Docs szolgáltatást, hogy mellékleteket, biztosítási igazolásokat és alaprajzokat csatoljon a központi nyilvántartáshoz.

A szerkeszthető záradékok segítségével biztosíthatja a különböző állami követelményeknek (pl. Texas, Rhode Island, New Hampshire) való megfelelést.

Rendezze kereskedelmi ingatlan bevételeit és kiadásait az egyszerű Schedule E jelentéshez.

💡 Ideális: Bérbeadók, bérbeadási ügynökök és kereskedelmi ingatlankezelők számára, akik szeretnék egyszerűsíteni a bérleti szerződések létrehozását, biztosítani a szabályoknak való megfelelést és hatékonyan kezelni a kereskedelmi bérbeadási tevékenységeket.

Mi jellemzi a jó bérbeadási sablont?

Hogyan válassza ki a megfelelő bérbeadási sablont?

Egy jól felépített sablon segít rendezni a bérbeadással kapcsolatos pénzügyeket és megkönnyíti az ingatlankezelést. Íme néhány fontos funkció, amelyre érdemes figyelni:

Testreszabható ingatlanmezők : állítsa be egyedi egységek, többcsaládos házak vagy teljes bérbeadási portfólió számára.

Bérlők és bérleti szerződések nyomon követése : Jegyezze fel a bérlők adatait, a bérleti szerződés feltételeit, a bérleti szerződés lejárati dátumát és az érintett feleket.

Bérleti díj és fizetési nyilvántartások : Nyomon követheti a havi bérleti díjat, a fizetési határidőket, a befizetett bérleti díjakat és a kauciókat egyértelmű mezők segítségével.

Karbantartási és javítási napló : Dokumentálja a folyamatban lévő javításokat, karbantartási ütemterveket és a kapcsolódó kiadásokat.

E melléklet előkészítése : Szervezze meg a bérleti jövedelmeket, költségeket, levonásokat és tulajdonosi információkat az egyszerű adóbevallás érdekében.

Több államban is rugalmasan használható : A sablonok különböző régiók ingatlanjaihoz is alkalmazhatók, függetlenül attól, hogy West Virginia, Rhode Island, New Hampshire vagy New Mexico államban találhatók-e.

Kiadások és biztosítás mezők : Tartalmazza a közüzemi számlák, a bérbeadó biztosítása és egyéb ismétlődő ingatlankezelési kiadások szakaszait.

Megfelelési figyelmeztetések : Adjon hozzá emlékeztetőket a háttér-ellenőrzésekhez, hitelképesség-ellenőrzésekhez és az ésszerű felmondási dokumentációhoz.

Automatizálásra kész struktúra: digitális eszközökben való használatra készült, hogy segítsen a bérbeadóknak és ingatlankezelőknek időt megtakarítani és a hibákat csökkenteni.

Kezelje bérbeadási tevékenységét egyszerűen a ClickUp segítségével

A bérleti szerződésektől és a bérleti díjak nyomon követésétől a bérlők kiválasztásáig és a marketingig, a bérbeadási tevékenységek kezeléséhez több kell, mint egy táblázat és egy jó memória.

Ezek az ingyenes bérbeadási sablonok kész eszközkészletet nyújtanak az időmegtakarításhoz, a szabályoknak való megfeleléshez és a bérbeadási tevékenységek bővítéséhez.

A ClickUp testreszabható sablonjaival, automatizálásra kész funkcióival és valós idejű együttműködési eszközeivel nem csak szervezi, hanem egy egész szinttel magasabb szintre emeli bérbeadási üzletágát.

Regisztráljon most a ClickUp-ra, és kezdje el használni az ingyenes bérbeadási sablonokat, hogy minden lépését hatékonyabbá tegye.