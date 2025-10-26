A strukturált adatok kezeléséhez legalkalmasabb 11 adatbázis-készítő szoftver

Amikor több csapat is ugyanazokat az adatokat kezeli, gyorsan káosz alakul ki. A marketing egyféleképpen rögzíti a potenciális ügyfeleket, míg az értékesítés másképp. Az operációs részleg új címkéket ad hozzá. A fejlesztők frissítik a sémát. Hirtelen senki sem tudja, melyik verzió a helyes.

Itt jönnek jól a kiváló adatbázis-készítő szoftverek, amelyek lehetővé teszik az adatok gyűjtését, tárolását és szinkronizálását a csapatok között, miközben azok tiszták, összekapcsoltak és használhatóak maradnak.

Ebben a bejegyzésben összegyűjtöttük a 11 legjobb adatbázis-készítőt, amelyek segítségével zökkenőmentes együttműködést, következetes struktúrát és kristálytiszta adatokat biztosíthat, függetlenül attól, hogy hányan dolgoznak a projekten. 🤝

A legjobb adatbázis-készítő szoftverek áttekintése

Ezek a legnépszerűbb adatbázis-készítő szoftverek összehasonlítása.

Eszköz Legalkalmasabb A legjobb funkciók Árak ClickUp All-in-one adatbázis- és projektkezelés Csapat mérete: Egyének és bármilyen méretű csapatok Feladatok rekordokként, egyéni mezők, táblázatos nézet, automatizálás, irányítópultok, ClickUp Brain Örökre ingyenes; testreszabási lehetőségek vállalatok számára Google AppSheet Kódolás nélküli alkalmazáskészítés a Google Workspace-ben Csapat mérete: egyéni felhasználóktól közepes méretű cégekig Drag-and-drop logika, Google Sheets adatbázis-integráció , offline szinkronizálás, mobilra kész irányítópultok Ingyenes; 5 USD/hó/felhasználó áron Microsoft SQL Server Vállalati szintű relációs DBMS Csapat mérete: Fejlesztők és adatbázis-adminisztrátorok Memóriában tárolt OLTP, JSON/gráf támogatás, Always On rendelkezésre állás Egyedi árazás Microsoft Access Asztali adatbázis-létrehozás és helyi használat Csapatméret: Kis csapatok és rendszergazdák Táblázatvarázslók, VBA makrók, űrlapalapú felhasználói felület 179,99 USD/felhasználó (egyszeri) Zoho Creator Alacsony kódszükségletű üzleti alkalmazások munkafolyamat-automatizálással Csapat mérete: kis- és közepes méretű marketing- és operációs csapatok Drag-and-drop építő, Deluge szkriptelés, mobil telepítés Ingyenes próba; 12 USD/hó/felhasználó áron Knack Online adatbázisok kódolás nélkül Csapat mérete: egyének, adatbázis-adminisztrátorok és kis csapatok Szerepkörökön alapuló jogosultságok, beágyazható alkalmazások, diagramok/térképek 19 USD/hó/felhasználó áron Caspio Alacsony kódszükségletű alkalmazások vállalati megfelelőséggel Csapat mérete: közepes méretű cégek és vállalati operációs csapatok HIPAA/SOC 2-kompatibilis, REST API-k, pont-és-kattintásos fejlesztő Egyedi árazás Zapier Alkalmazásokat és munkafolyamatokat összekötő automatizálási platform Csapat mérete: egyének és közepes méretű marketing/műveleti csapatok Több mint 6000 integráció, többlépcsős folyamatok, hiba kezelés Ingyenes; 19 USD/hó-tól Tadabase Komplex webalkalmazások gyors létrehozása Csapatméret: Vállalati csapatok és rendszergazdák Többtáblás elrendezések, fehér címkézés, PDF/e-mail automatizálás 50 USD/hó/felhasználó áron PostgreSQL Fejlett nyílt forráskódú SQL motor nagy adathalmazokhoz Csapat mérete: közepes méretű és nagyvállalatok JSONB/tömbök, PostGIS, replikáció, bővíthetőség Ingyenes (nyílt forráskódú) Airtable Relációs táblázatok együttműködéssel Csapat mérete: kis- és közepes méretű termék- és tartalomcsapatok Egyedi nézetek, automatizálások, Slack/Gmail integrációk és belső adatvizualizációs eszközök Ingyenes; 20 USD/hó/felhasználó áron

Mit kell keresnie az adatbázis-készítő szoftverekben?

Íme egy lista arról, mire kell figyelni egy ingyenes adatbázis-szoftverben:

Határozza meg adatstruktúráját könnyedén testreszabható mezők, táblázatok és kapcsolatok segítségével.

Automatizálja az ismétlődő feladatokat és frissítéseket beépített munkafolyamatokkal vagy integrációkkal.

Vizualizálja adatait többféle formátumban, például táblázatok, űrlapok, Kanban vagy Gantt nézetek formájában.

Szabályozza a felhasználói hozzáférést szerepkörökön alapuló jogosultságokkal az érzékeny információk védelme érdekében.

Skálázza adatbázisát a csapat vagy az adatok összetettségének növekedésével, teljesítménybeli problémák nélkül.

Valós időben együttműködhet a többfelhasználós támogatás és a tevékenységek nyomon követése segítségével.

Könnyen vonzza be az új felhasználókat vonzza be az új felhasználókat táblázatos sablonokkal , dokumentációval és alacsony tanulási görbével.

🔍 Tudta? Az első valódi számítógépes adatbázis az 1960-as években jelent meg, Charles Bachman Integrated Data Store (IDS) nevű szoftvere pedig gyakran az első valódi DBMS-nek tekinthető.

A legjobb adatbázis-készítő szoftverek

Jelenlegi rendszere inkább csak egy ideiglenes megoldásnak tűnik? Íme néhány a legjobb ingyenes projektmenedzsment szoftverek közül, amelyekkel strukturált, rugalmas és skálázható rendszerek hozhatók létre. 🎯

Hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál Szerkesztői csapatunk átlátható, kutatásokon alapuló és gyártóktól független folyamatot követ, így biztos lehet benne, hogy ajánlásaink a termékek valós értékén alapulnak. Itt található egy részletes összefoglaló arról, hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál.

1. ClickUp (A legjobb all-in-one adatbázis- és projektkezeléshez)

Hozza létre első feladatát a ClickUp-ban Hozzon létre egyedi ClickUp feladatokat rekordként a projektjében.

A listánk első helyén a ClickUp áll. Ez egy olyan, mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, amely ötvözi a projektmenedzsmentet, a tudásmenedzsmentet és a csevegést – mindezt AI-támogatással, amely segít gyorsabban és okosabban dolgozni.

A ClickUp CRM projektmenedzsment szoftverrel kombinálva ötvözi a relációs adatbázis funkciókat a projektvégrehajtási funkciókkal. Ez azt jelenti, hogy nyomon követheti a kapcsolatokat, mint egy CRM, munkafolyamatokat építhet, mint egy operációs csapat, és feladatokhoz rendelhet, mint egy projektmenedzser.

Feladatok a ClickUp-ban

A ClickUp Tasks-ot tekintse adatbázis-szempontból „rekordjának”. Minden feladat tartalmaz címet, leírást, ellenőrzőlistát, fájlokat, megbízottakat és megjegyzéseket.

Tegyük fel, hogy a ClickUp-ot használja ügyfélkezelő rendszerként. Minden ügyfél kap egy feladatot, amelyhez hozzáadhat egy ellenőrzőlistát a bevezetési lépésekhez, feltöltheti az aláírt szerződéseket vagy titoktartási megállapodásokat, és belső megjegyzéseket hagyhat.

Hozzon létre ClickUp egyéni mezőket, hogy biztosan a legfontosabb szempontok szerint szűrjön

A ClickUp Custom Fields az a hely, ahol a platform valóban adatbázisként kezd el működni. Hozzáadhat legördülő menüket, dátumokat, telefonszámokat, jelölőnégyzeteket, URL-eket és akár számított mezőket is. Ezek a mezők az Ön igényeinek megfelelő struktúrát hoznak létre.

Például influencerekkel való partnerségeket kezel. Minden kampányfeladathez adja hozzá: Egyéni mező az Influencer Tier (pl. Arany, Ezüst, Bronz) számára.

Tartalomformátum (Reel, Post, Story)

Szállítási határidő

Jóváhagyási állapot színekkel jelölt legördülő menükkel

Függőségek a ClickUp feladatokban

Ha ezt a ClickUp Task Dependencies funkcióval párosítja, akkor teljes ellenőrzést kap a folyamatok felett. Csak annyit kell tennie, hogy beállítja az egymást követő feladatok közötti kapcsolatokat, és a ClickUp értesíti Önt, ha a késedelmes feladatok hatással vannak az ütemtervre.

A feladatok szervezése és az adatok tömeges szerkesztése az intuitív ClickUp Table View segítségével

Ha Ön is táblázatokban él, a ClickUp Table View kellemesen ismerősnek fog tűnni.

Minden sor egy feladatot képvisel, minden oszlop pedig egy mezőnek felel meg (állapot, megbízott, egyéni adatok), és minden frissítés valós időben történik.

Ha tartalomnaptárat vezet, megtekintheti a cikkek témáit a kijelölt szerző és a szószám szerint, rendezheti azokat a késedelmesek szerint, és hozzáadhat fejlett szűrési lehetőségeket.

Hozzon létre egyedi szabályokat a munkafolyamatok zavartalan működésének biztosításához a ClickUp Automations segítségével

Most pedig vegye hozzá a ClickUp Automations szolgáltatást, és munkaterülete intelligensen fog gondolkodni. Kódolás nélkül hozhat létre „mikor. ha” szabályokat.

Tegyük fel, hogy ügyfél-visszajelzéseket kezel. Minden alkalommal, amikor valaki kitölti a visszajelzési űrlapot, egy automatizált rendszer hozzárendelheti azt a támogató csapatnak, és a hangulatelemzés alapján megadhatja a prioritást.

Az adatbázis létrehozása csak az első lépés – az igazi kihívás az adatbázis naprakészen tartása. 🎥 Ebben a videóban megtanulhatja, hogyan automatizálhatja a munkafolyamatokat mindössze öt perc alatt, így adatbázisa pontos marad, folyamatai szinkronban maradnak, és csapata kevesebb időt tölt manuális frissítésekkel.

A ClickUp legjobb funkciói

Adatok rögzítése: Készítsen nyilvános vagy belső felméréseket az ügyfelek igényeinek, funkciók iránti kéréseinek, támogatási jegyeknek vagy visszajelzéseknek Készítsen nyilvános vagy belső felméréseket az ügyfelek igényeinek, funkciók iránti kéréseinek, támogatási jegyeknek vagy visszajelzéseknek a ClickUp Forms segítségével történő összegyűjtéséhez, és hagyja, hogy az eszköz ezeket közvetlenül integrálja a feladatokba.

A haladás vizualizálása: Kövesse nyomon a KPI-ket, a sprint sebességet, a késedelmes feladatokat vagy az ügyfélelvándorlást valós időben egyedi diagramokkal, widgetekkel és időkövetési összefoglalók segítségével Kövesse nyomon a KPI-ket, a sprint sebességet, a késedelmes feladatokat vagy az ügyfélelvándorlást valós időben egyedi diagramokkal, widgetekkel és időkövetési összefoglalók segítségével a ClickUp Dashboards segítségével.

Dolgozzon a saját módján: Váltson listák, táblák, táblázatok, idővonalak vagy naptárak között a ClickUp testreszabható nézetével, hogy az illeszkedjen a munkafolyamatához.

Zökkenőmentes együttműködés: feladatok kiosztása, csapattagok megjelölése szálakba rendezett megjegyzésekben, dokumentumok csatolása és feladatok kiosztása, csapattagok megjelölése szálakba rendezett megjegyzésekben, dokumentumok csatolása és a kontextusfüggő információk visszakereséséhez szükséges függőségek nyomon követése.

A ClickUp korlátai

A kiterjedt funkciók miatt meredek a tanulási görbe.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Ez a G2-es értékelés igazán összefoglalja az egészet:

A ClickUp lenyűgöző funkciók sorát kínálja, amelyekkel könnyedén testreszabhatja a munkafolyamatokat, kezelheti a feladatokat és nyomon követheti az előrehaladást egy helyen. Imádom, hogy minden projekthez testreszabott nézeteket hozhatok létre, automatizálásokat állíthatok be, és integrálhatom más, már használt eszközökkel. Nagyon sokoldalú, akár személyes feladatkövetésről, akár komplex üzleti műveletekről van szó. A sablonok és a műszerfalak különösen hasznosak ahhoz, hogy minden rendezett és könnyen követhető legyen.

A ClickUp lenyűgöző funkciók sorát kínálja, amelyekkel könnyedén testreszabhatja a munkafolyamatokat, kezelheti a feladatokat és nyomon követheti az előrehaladást egy helyen. Imádom, hogy minden projekthez testreszabott nézeteket hozhatok létre, automatizálásokat állíthatok be, és integrálhatom más, már használt eszközökkel. Nagyon sokoldalú, akár személyes feladatkövetésről, akár komplex üzleti műveletekről van szó. A sablonok és a műszerfalak különösen hasznosak ahhoz, hogy minden rendezett és könnyen követhető legyen.

📮 ClickUp Insight: Az emberek 43%-a szerint a ismétlődő feladatok hasznos struktúrát adnak a munkanapjuknak, de 48% szerint ezek kimerítőek és elvonják a figyelmüket a fontos munkáról. Bár a rutin produktivitásérzetet adhat, gyakran korlátozza a kreativitást és megakadályozza a jelentős előrelépést. A ClickUp segít kiszabadulni ebből a ciklusból azáltal, hogy intelligens AI-ügynökök segítségével automatizálja a rutin feladatokat, így Ön a mély munkára koncentrálhat. Automatizálja az emlékeztetőket, frissítéseket és feladatkiosztásokat, és hagyja, hogy az automatizált időblokkolás és a feladatprioritások olyan funkciók védjék az Ön legproduktívabb óráit. 💫 Valós eredmények: A Lulu Press a ClickUp Automations használatával naponta 1 órát takarít meg alkalmazottanként, ami 12%-os munkahatékonyság-növekedést eredményez.

2. Google AppSheet (a legjobb kódolás nélküli fejlesztő a Google Workspace felhasználók számára)

a Google AppSheet segítségével

Az AppSheet integrálódik a Google Workspace-szel, lehetővé téve a csapatok számára, hogy kód írása nélkül alakítsák át a Sheets adatait mobilra kész alkalmazásokká. A drag-and-drop kifejezések kezelik az üzleti logikát, míg a szerepkörökön alapuló jogosultságok közvetlenül a Google-fiókokból származnak, csökkentve ezzel az IT részvételét.

A telepítés után a csapat tagjai bármilyen eszközről rögzíthetik a terepi adatokat, jóváhagyhatják a kéréseket, és elindíthatják a Drive vagy a Gmail automatizálását. Mivel minden a BigQuery-ben vagy a Sheets-ben van tárolva, az elemzők megőrizhetik meglévő jelentési folyamatukat, ahelyett, hogy új eszközre kellene átállniuk.

A Google AppSheet legjobb funkciói

Készítsen alkalmazásokat egy intuitív, kódolás nélküli platformon, amely lehetővé teszi a nem technikai felhasználók számára, hogy gyorsan egyedi alkalmazásokat hozzanak létre.

Automatizálja a munkafolyamatokat és az üzleti folyamatokat eseményvezérelt botokkal, ütemezett automatizálásokkal és feltételes logikával.

Testreszabhatja a felhasználói felületeket dinamikus nézetekkel (táblázatok, űrlapok, térképek, diagramok, naptárak) és egyedi márkajelzési lehetőségekkel, hogy azok megfeleljenek az Ön igényeinek és esztétikai elvárásainak.

A Google AppSheet korlátai

A desktop nézet viszonylag korlátozott a mobilalkalmazás/táblagép nézethez képest.

Korlátozott formázási beállítási lehetőségek

A Google AppSheet árai

Starter: 5 USD/hó felhasználónként

Alap: 10 USD/hó felhasználónként

Enterprise Plus: 20 USD/hó felhasználónként

Google AppSheet értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (390+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 500 értékelés)

Mit mondanak a Google AppSheet-ről a valós felhasználók?

Így írta le tapasztalatait az egyik felhasználó:

Nagyon elégedett vagyok az AppSheet-tel. A platform meghaladta az elvárásaimat rugalmasságát, könnyű használatát és hatékony funkcióit illetően, amelyekkel kód írása nélkül lehet egyedi alkalmazásokat készíteni... Bár az AppSheet kód írása nélkül is jelentős mértékű testreszabást tesz lehetővé, egyes felhasználók úgy találhatják, hogy bizonyos testreszabási lehetőségek korlátozottak a hagyományos kódolási módszerekhez képest, különösen komplex vagy speciális követelmények esetén...

Nagyon elégedett vagyok az AppSheet-tel. A platform meghaladta az elvárásaimat rugalmasságát, könnyű használatát és hatékony funkcióit illetően, amelyekkel kód írása nélkül lehet egyedi alkalmazásokat készíteni... Bár az AppSheet kód írása nélkül is jelentős mértékű testreszabást tesz lehetővé, egyes felhasználók úgy találhatják, hogy bizonyos testreszabási lehetőségek korlátozottak a hagyományos kódolási módszerekhez képest, különösen komplex vagy speciális követelmények esetén...

💡 Profi tipp: Ne csak szövegmezőket hozzon létre, hanem hivatkozási mezőket is. Ahelyett, hogy manuálisan adná meg a projekt nevét, hozzon létre egy hivatkozási mezőt egy másik táblához; ez biztosítja az adatok integritását, és lehetővé teszi a későbbi kereséseket és összesítéseket.

3. Microsoft SQL Server (a legjobb vállalati szintű relációs adatbázis-kezeléshez)

via Microsoft SQL Server

Az SQL Server egy kiforrott RDBMS-t és integrált eszközöket kínál, amelyek lehetővé teszik a fejlesztők számára, hogy az infrastruktúra kiépítésére helyett a sématervezésre és a lekérdezések finomítására koncentráljanak. A T-SQL komplex csatlakozásokat és ablakfunkciókat támogat, míg a columnstore indexek és a memóriában tárolt OLTP jelentős tranzakciós terheléseket képesek kezelni.

A beépített JSON és grafikus kiterjesztések a modern adattípusokat ugyanabban a motorban tartják, egyszerűsítve ezzel a technológiai stackeket. A DevOps folyamatok natív Docker-képeken és az SQL Server Data Tools kiterjesztésen keresztül kapcsolódnak be. Az automatizált egységtesztek validálják a tárolt eljárásokat, a Query Store pedig feltárja a regressziókat, mielőtt azok eljutnának a termelésbe.

A Microsoft SQL Server legjobb funkciói

Az Always On Availability és az online index-újraépítés segítségével a rendszerek kézi átállás és leállási idő nélkül is reagálnak.

Biztosítson robusztus adatbiztonságot átlátható adat titkosítással, sor szintű biztonsággal és átfogó ellenőrzési funkciókkal.

Zökkenőmentesen integrálható a szélesebb Microsoft ökoszisztémába, kihasználva olyan eszközöket, mint az ETL-hez szükséges SQL Server Integration Services (SSIS), a teljesítményhangoláshoz szükséges SQL Profiler és az adminisztrációhoz szükséges Management Studio.

A Microsoft SQL Server korlátai

Néha nem könnyű hibákat találni, mivel az eszközök korlátozottak, és egyes adatbázisok összetettek.

A CSV-importálás bonyolult

A Microsoft SQL Server árai

Egyedi árazás

Microsoft SQL Server értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 2200 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (1900+ értékelés)

Mit mondanak a Microsoft SQL Serverről a valós felhasználók?

A Capterra egyik értékelése így fogalmaz:

Ez egy sziklaszilárd DBMS, gyors és testreszabható. Megbízhatósága nagyon magas, és az évek során, amióta használom, nem volt vele semmilyen problémám, és nem vesztettem el adatokat. Az SQL Management Studio intuitív használatú, és lehetővé teszi az adatbázis vagy a szerver szinte minden aspektusának konfigurálását anélkül, hogy SQL lekérdezéseket kellene írni... A licencelés zavaros, ha telefonos vagy CPU-mag alapú licenccel rendelkezik, akkor kissé nehéz megérteni, hogyan alkalmazzák az árakat.

Ez egy sziklaszilárd DBMS, gyors és testreszabható. Megbízhatósága nagyon magas, és az évek során, amióta használom, nem volt vele semmilyen problémám, és nem vesztettem el adatokat. Az SQL Management Studio intuitív használatú, és lehetővé teszi az adatbázis vagy a szerver szinte minden aspektusának konfigurálását anélkül, hogy SQL lekérdezéseket kellene írni... A licencelés zavaros, ha telefonos vagy CPU-mag alapú licenccel rendelkezik, akkor kissé nehéz megérteni, hogyan alkalmazzák az árakat.

4. Microsoft Access (a legjobb asztali adatbázis-létrehozáshoz és helyi használatra)

via Microsoft Access

A Microsoft Access segít az üzemeltetési vezetőknek a szétszórt táblázatokat egyetlen asztali adatbázisba központosítani anélkül, hogy DBA-t kellene alkalmazniuk. A táblázat varázslók perceken belül importálják a CSV-fájlokat, számlákat vagy berendezésnaplókat, a Kapcsolatok nézet pedig egy pillanat alatt láthatóvá teszi az entitások közötti kapcsolatokat.

A mentett lekérdezések és makrók segítségével rutinfeladatokat, például havi eltérés-ellenőrzéseket futtathat. Ezenkívül, mivel az Access szinkronizálódik a SharePointtal vagy az SQL Serverrel, helyileg kezdheti el a munkát, majd később online migrálhatja az adatokat anélkül, hogy újra kellene írnia a folyamatokat.

A Microsoft Access legjobb funkciói

Tervezzen és kezeljen relációs adatbázisokat táblázatok, űrlapok, lekérdezések és jelentések segítségével, technikai szakértelem nélkül.

Automatizálja az ismétlődő feladatokat és az üzleti logikát a beépített makrókkal és a Visual Basic for Applications (VBA) segítségével.

Könnyedén importálhat és exportálhat adatokat különböző formátumokból ( Excel adatbázis , CSV, XML), valamint összekapcsolhatja azokat külső adatforrásokkal.

Szabályozza a felhasználói hozzáférést és az adatok integritását szerepkörökön alapuló jogosultságokkal, adatellenőrzési szabályokkal és referenciális integritás érvényesítésével.

A Microsoft Access korlátai

A felhasználók panaszkodnak, hogy kissé elavultnak tűnik.

A Microsoft Access alternatíváihoz képest hiányoznak belőle a fejlesztések és frissítések.

A Microsoft Access árai

Hozzáférés: 179,99 USD/felhasználó

Microsoft Access értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 800 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 200 értékelés)

Mit mondanak a Microsoft Accessről a valós felhasználók?

Egy felhasználó megosztotta ezt a visszajelzést:

Felhasználóként véleményem szerint, és sok más felhasználó által is gyakran emlegetett módon, a Microsoft Access-t kedvelem a felhasználóbarát felületéért, az adatbázisok egyszerű létrehozásáért, valamint azért, mert fejlett programozási ismeretek nélkül is képes adatokat kezelni és elemezni... Bár a Microsoft Access-nek megvannak az erősségei, néhány korlátozást és hátrányt is figyelembe kell venni: skálázhatóság, biztonsági aggályok, korlátozott SQL-támogatás, integrációs kihívások, megbízhatóság

Felhasználóként véleményem szerint, és sok más felhasználó által is gyakran emlegetett módon, a Microsoft Access-t kedvelem a felhasználóbarát felületéért, az adatbázisok egyszerű létrehozásáért, valamint azért, mert fejlett programozási ismeretek nélkül is képes adatokat kezelni és elemezni... Bár a Microsoft Access-nek megvannak az erősségei, néhány korlátozást és hátrányt is figyelembe kell venni: skálázhatóság, biztonsági aggályok, korlátozott SQL-támogatás, integrációs kihívások, megbízhatóság

💡 Profi tipp: Használjon minden táblában egy _OwnerCheck nevű, egyetlen választási lehetőséget kínáló mezőt, és szűrje a „Saját feladatok” nézeteket ennek alapján. Ez biztosítja a tulajdonjog egyértelműségét, megakadályozza az árva rekordok kialakulását, és előtérbe helyezi a feladatokért való felelősségvállalást.

5. Zoho Creator (A legjobb a skálázható üzleti alkalmazások gyors létrehozásához)

via Zoho Creator

A Zoho Creator segítségével a marketingcsapatok kampánykövetőket, lead-irányítókat és tartalomnaptárakat hozhatnak létre anélkül, hogy mérnöki sprintekre kellene várniuk. A Deluge szkriptnyelv hasonlít a közönséges angol nyelvre, és közvetlenül csatlakozik a Zoho CRM-hez, a Google Ads-hez és a Facebook Lead Ads-hez, így az attribúció és a ROI mutatók egy helyen maradnak.

Ezen felül az egyedi munkafolyamatok e-maileket vagy Slack-értesítéseket küldenek, amikor a potenciális ügyfelek átlépik a pontszámküszöböt. Beágyazott elemzések segítségével a kreatív változatokig visszamenőleg is megtekintheti a csatornák teljesítményét. A marketingesek egy önkiszolgáló központot kapnak, amely a csatornák fejlődésével együtt bővíthető, törékeny táblázatok és egyszeri SaaS-szilók nélkül.

A Zoho Creator legjobb funkciói

Automatizálja az üzleti folyamatokat egy hatékony munkafolyamat-motorral, amely lehetővé teszi a jóváhagyásokat, értesítéseket és adatfeldolgozást.

Az alkalmazások azonnal telepíthetők webes, iOS és Android platformokra, zökkenőmentes offline adat-hozzáféréssel.

Integrálja a Zoho csomagjával és harmadik féltől származó szolgáltatásokkal, támogatva az elemzéseket, a valós idejű együttműködést és az ügyfélportálokat.

A Zoho Creator korlátai

A felhasználóknak nehézséget okoz a komplex szoftverek fejlesztése

A sablonvarázslók nagy része csak az Egyesült Államok számára kínál megoldásokat, ami korlátozza a hozzáférést.

Zoho Creator árak

Ingyenes próbaverzió elérhető

Alapcsomag: 12 USD/hó felhasználónként

Professzionális: 230 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 37 USD/hó felhasználónként

Zoho Creator értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 150 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 160 értékelés)

Mit mondanak a Zoho Creatorról a valódi felhasználók?

Közvetlenül a G2 értékeléséből:

Bármely űrlapot testreszabhat és személyre szabott irányítópultot hozhat létre. Emellett alkalmazásokkal és egy hitelesítő alkalmazáson keresztüli biztonságos bejelentkezési módszerrel is rendelkezik... A szoftver nehézkes és megszokásához idő kell, az irányítópultok pedig jelentős testreszabást igényelnek ahhoz, hogy hatékonyak legyenek.

Bármely űrlapot testreszabhat és személyre szabott irányítópultot hozhat létre. Emellett alkalmazásokkal és egy hitelesítő alkalmazáson keresztüli biztonságos bejelentkezési módszerrel is rendelkezik... A szoftver nehézkes és megszokásához idő kell, az irányítópultok pedig jelentős testreszabást igényelnek ahhoz, hogy hatékonyak legyenek.

6. Knack (A legjobb egyszerű online adatbázisok kód nélküli létrehozásához)

via Knack

A Knack egy böngészőalapú szerkesztőt kínál, amelyben a csapatok ugyanazon a felületen térképeket készíthetnek, kapcsolatokat definiálhatnak és reszponzív felületeket hozhatnak létre. Az előre elkészített adatbázis-sablonok megkönnyítik a gyakori felhasználási eseteket, például az eszköznaplók, ügyfélportálok és önkéntesek névjegyzékei létrehozását, így a beállítási idő csak néhány órára tehető.

A szabálymotor a felhasználói szerepkörök alapján szűri a nézeteket, így minden érintett csak a számára releváns információkat látja. Az integrációk esetében az API végpontok megkönnyítik az objektumok elérését és összekapcsolását, míg az olyan eszközök, mint a Zapier vagy a Make, kódolás nélkül képesek kezelni a gyors automatizálásokat. Mivel a tárhely, a biztonsági mentések és az SSL-biztonság is benne van a csomagban, a csapatok megspórolhatják a szerverek kezelésének és a tűzfalak konfigurálásának fáradalmait, miközben továbbra is teljes ellenőrzést gyakorolhatnak az adatmodelljük felett.

A Knack legjobb funkciói

A beépített diagramok, naptárak, térképek és táblázatok segítségével vizualizálhatja az adatokat, megkönnyítve azok elemzését.

Állítsa be az alkalmazásokat webhelyekbe vagy portálokba, így fehér címkés élményt nyújtva és a funkcionalitást kibővítve.

Intuitív felületeket tervezhet WYSIWYG szerkesztővel és testreszabható márkajelzési lehetőségekkel.

Együttműködés és tartalomkezelés dokumentum- és tartalomkezelő eszközökkel

A Knack korlátai

A felhasználók panaszkodnak, hogy ez egy elavult megjelenésű webalkalmazás, amelynek kialakításának rugalmasabbnak kell lennie.

Nincs megfelelő cookie-dokumentáció, ami problémát jelent a GDPR-nyilatkozatok szempontjából.

Knack árak

Starter: 19 USD/hó felhasználónként

Pro: 49 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 269 dollártól

Vállalati: Egyedi árazás

Knack értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 100 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (90+ értékelés)

Mit mondanak a Knackről a valódi felhasználók?

Olvassa el, mit mondott erről a recenzens:

A Knack könnyen konfigurálható és használható. Megkönnyíti a nehezebb feladatokat. Felejtse el az Excel bonyolultságait... A Knack egyetlen hátránya, hogy nem integrálható néhány már létező táblázatba, például a Shopify Sales és Products táblázataiba, de az API könnyen használható, így megoldottuk ezt a problémát.

A Knack könnyen konfigurálható és használható. Megkönnyíti a nehezebb feladatokat. Felejtse el az Excel bonyolultságait... A Knack egyetlen hátránya, hogy nem integrálható néhány már létező táblázatba, például a Shopify Sales és Products táblázataiba, de az API könnyen használható, így megoldottuk ezt a problémát.

💡 Profi tipp: Mindig hozzon létre egy egyéni _ID mezőt egy olyan képlet segítségével, mint RecordType + ‘-‘ + RANDOM_STRING(6). Még akkor is, ha a platformja automatikusan generálja a rekordazonosítókat, ez az integrációkat, a jelentéseket és a szűrést ember számára olvashatóbbá és megbízhatóbbá teszi.

Használja a ClickUp Brain MAX-ot az adatok azonnali rögzítéséhez és tisztításához A kézi adatbevitel az egyik legnagyobb termelékenységcsökkentő tényező a megosztott adatbázisok kezelése során. Itt jön be a képbe a ClickUp Brain MAX , a ClickUp asztali AI-asszisztense, amely lehetővé teszi a rekordok frissítését vagy létrehozását Talk to Text segítségével, anélkül, hogy a kezedet használnod kellene. Ahelyett, hogy lapokat váltana vagy minden mezőt begépelne, egyszerűen kimondhatja a frissítéseket, például: „Adjon hozzá egy új ügyfelet az adatbázishoz, prioritással = magas és határidővel = péntek”, és a ClickUp Brain MAX azonnal feladattá vagy rekorddá alakítja azt. Használja a beszéd-szöveggé alakító funkciót, és végezze el munkáját gyorsabban! A ClickUp Brain (alkalmazáson belüli) a rögzítés után összefoglalja a legújabb projektbejegyzéseket, felismeri az ismétlődő rekordokat, és akár gyors betekintést is nyújt a kapcsolódó adatokba. Ezek együttesen intelligens, önfenntartó adatbázissá alakítják a munkaterületét, így csapata kevesebb időt tölt az adatok javításával, és több időt fordíthat azok felhasználására. 💫 Képzelje el úgy, mint egy hangvezérelt adatbázis-asszisztenst, amely minden mezőt, feladatot és jelentést tökéletesen szinkronban tart.

7. Caspio (A legjobb alacsony kódszintű alkalmazásfejlesztéshez, vállalati megfelelőségi követelményekkel)

via Caspio

A Caspio olyan operációs vezetők számára készült, akiknek irányításra kész webalkalmazásokra van szükségük. Minden egy biztonságos, SOC 2- és HIPAA-kompatibilis felhőben található, ami jelentősen megkönnyíti az ellenőrzéseket. Pont-és-kattintásos triggerekkel építhetsz, amelyek mezőszintű érvényesítéseket kezelnek (nincs szükség SQL-re), de ha technikai beállítottságú vagy, akkor JavaScript-et is használhatsz, vagy csatlakozhatsz a REST API-khoz.

Szerkezetes munkafolyamatokra van szüksége? Az adatbázis-tervező eszköz több lépéses automatizálása a szolgáltatási jegyeket vagy minőség-ellenőrzéseket egy jóváhagyók láncolatán keresztül továbbíthatja, míg a részletes naplófájlok minden változást nyomon követnek, így mindig készen áll az ellenőrzésre.

A Caspio legjobb funkciói

Használja ki az AI-alapú adatkezelési lehetőségeket az integrált OpenAI ChatGPT segítségével, hogy új ismereteket szerezzen.

Testreszabhatja az alkalmazások felületét olyan rugalmas keretrendszerekkel, mint a Flex és a Bridge.

Kezelje adatait biztonságosan a megbízható AWS és Microsoft SQL infrastruktúrán, amely magas szintű megbízhatóságot biztosít.

A Caspio korlátai

Komplex testreszabási lehetőségeket kínál, de nem lehet hozzáadni kódot vagy további tervezési funkciókat.

Az importálás a kiváltó esemény alapján nem elérhető.

Caspio árak

Lite: 100 USD/hó

Plusz: 300 USD/hó

Üzleti: 600 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Caspio értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (150 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 200 értékelés)

Mit mondanak a Caspio-ról a valós felhasználók?

Közvetlenül a Capterra értékeléséből:

Mi az Excelben terveztük meg űrlapjainkat, majd áttelepítettük a struktúrát, ami viszonylag zökkenőmentesen ment, különösen a Caspio kiváló technikai támogatásának köszönhetően. Az egyéni képzések rendkívül hasznosak voltak a beállítási fázisban, és megkönnyítették a tanulási folyamatot, még azok számára is, akik már régóta nem programoztak.

Mi az Excelben terveztük meg űrlapjainkat, majd áttelepítettük a struktúrát, ami viszonylag zökkenőmentesen ment, különösen a Caspio kiváló technikai támogatásának köszönhetően. Az egyéni képzések rendkívül hasznosak voltak a beállítási fázisban, és megkönnyítették a tanulási folyamatot, még azok számára is, akik már régóta nem programoztak.

🔍 Tudta? A gráfelméleten alapuló és a kapcsolatok feltérképezésére ideális gráfadatbázisok 2006-ban jelentek meg, Tim Berners-Lee összekapcsolt adatokra vonatkozó elképzelése ihlette őket.

8. Zapier (A legjobb automatizálási platform alkalmazások és munkafolyamatok összekapcsolásához)

via Zapier

A Zapier több mint 6000 SaaS alkalmazást köt össze Zaps segítségével, lehetővé téve a marketingesek számára, hogy middleware írása nélkül állítsák össze kampányaikat. Egy kiváltó esemény (például űrlap kitöltése, vásárlás vagy webináriumra való regisztráció) lépésről lépésre indítja el a műveleteket, beleértve a CRM mezők frissítését vagy a nurture e-mailek küldését.

Az útvonal szabályok lehetővé teszik a folyamatok elágazását a lead pontszám, az UTM forrás vagy más kulcsfontosságú mezők alapján, biztosítva, hogy a megfelelő kapcsolatok a megfelelő kezelést kapják. És ha valami nem sikerül? A hiba kezelése automatikusan megismétli a sikertelen futtatásokat és figyelmezteti a tulajdonost, csökkentve ezzel a csendes hibák valószínűségét.

A Zapier legjobb funkciói

Készítsen több lépésből álló munkafolyamatokat, amelyek szűrőket, késleltetéseket és feltételes logikát is tartalmazhatnak.

Részletes naplókkal és hibakövetéssel figyelje és kezelje az automatizálás előzményeit.

Hagyja, hogy a beépített formázók végezzék el a tisztítási feladatokat

A Zapier korlátai

Egyes integrációk hiányosnak vagy instabilnak tűnnek. Például nem minden alkalmazás rendelkezik olyan triggerekkel vagy műveletekkel, amelyek valóban kihasználják az API-jukat.

Előfordulhat, hogy a különböző Zaps megszakadnak és befolyásolják a munkafolyamatokat.

Zapier árak

Örökre ingyenes

Profi: 29,99 USD/hó

Csapat : 103,50 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Zapier értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 1300 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (3000+ értékelés)

Mit mondanak a Zapierről a valódi felhasználók?

A G2 értékelése így fogalmaz:

A Zapier rendkívül hasznos, de van néhány korlátozása, ha elkezdi bővíteni az automatizálásokat, vagy fejlettebb logikára van szüksége, például elágazásokra vagy többlépcsős feltételekre, akkor gyorsan drágává válhat. Egyes alkalmazásokban korlátozott számú triggerek vagy műveletek állnak rendelkezésre, ami azt jelenti, hogy néha megkeresnem kell a megoldásokat. Előfordul, hogy egy zap egyértelmű magyarázat nélkül meghiúsul, hacsak nem mélyed el a feladat előzményeiben.

A Zapier rendkívül hasznos, de van néhány korlátozása, ha elkezdi bővíteni az automatizálásokat, vagy fejlettebb logikára van szüksége, például elágazásokra vagy többlépcsős feltételekre, akkor gyorsan drágává válhat. Egyes alkalmazásokban korlátozott számú triggerek vagy műveletek állnak rendelkezésre, ami azt jelenti, hogy néha megkeresnem kell a megoldásokat. Előfordul, hogy egy zap egyértelmű magyarázat nélkül meghiúsul, hacsak nem mélyed el a feladat előzményeiben.

9. Tadabase (A legjobb komplex, adatvezérelt webalkalmazások készítéséhez)

via Tadabase

A Tadabase kiválóan alkalmas olyan belső eszközök létrehozására, amelyek komplex folyamatokat tükröznek, például több táblás gyártási nyomkövetők, terepi kiszolgálási diszpécserek és HR-bevezető portálok. A sématervező sok-sok kapcsolatot kezel, a komponensalapú elrendezések pedig a kapcsolódó rekordokat egymás mellett jelenítik meg a gyors kontextus érdekében.

Az automatizálások ütemezetten vagy egy eseményre reagálva futnak, natív támogatással a PDF-generáláshoz és az e-mail lépésekhez. Önmagában üzemeltetheti vagy a Tadabase felügyelt felhőjében telepítheti; mindkét opció tartalmaz szerepköralapú hozzáférés-vezérlést és auditnaplókat. A régi Access-fájlokat vagy elavult intranetes űrlapokat is helyettesítheti egy biztonságos, böngészőalapú rendszerrel, amely alkalmazkodik a változó irányelvekhez.

A Tadabase legjobb funkciói

Az adatok vizualizálása és kezelése Kanban táblák, naptárak, térképek, diagramok és interaktív táblázatok segítségével

Bővítse az alkalmazások képességeit egyedi CSS-sel, JavaScript-tel és egyedi komponensek létrehozásával.

Azonnali frissítések és módosítások telepítése leállás nélkül

A Tadabase korlátai

Más relációs adatbázis-szoftverekhez képest hiányoznak belőle a fejlett funkciók.

A kezdeti beállítás időigényes

A Tadabase árai

Starter: 50 USD/hó felhasználónként

Növekedés: 125 USD/hó felhasználónként

Professzionális: 250 USD/hó felhasználónként

Elite: 450 USD/hó felhasználónként

Tadabase értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,9/5 (20+ értékelés)

Mit mondanak a Tadabase-ről a valódi felhasználók?

Íme, mit mond erről az egyik értékelő:

A Tadabase egy hatékony eszköz az alkalmazások gyors létrehozásához. Néhány funkciója lehetne jobb, de én használom és továbbra is használni fogom!…Az adatkezelés és a sablonok (mobil eszközökön) lehetnének jobbak. [sic]

A Tadabase egy hatékony eszköz az alkalmazások gyors létrehozásához. Néhány funkciója lehetne jobb, de én használom és továbbra is használni fogom!…Az adatkezelés és a sablonok (mobil eszközökön) lehetnének jobbak. [sic]

💡 Profi tipp: Készítsen CRM adatbázist egy „lookup rollup” mezővel a kapcsolódó alrekordok számlálásához. Például egy ügyfél táblázatban jelenítsen meg az aktív projektek számát a Projekt táblázatból, ahol az Állapot nem Teljes. „Kiváló kapacitástervezéshez és prioritások meghatározásához.

10. PostgreSQL (A legjobb nyílt forráskódú relációs adatbázis fejlett SQL használatra)

via PostgreSQL

A PostgreSQL egy hatékony, bővíthető SQL-motort kínál a fejlesztőknek, amelyet helyileg prototípusként használhatnak, és terabájtokra méretezhetnek anélkül, hogy a szintaxist megváltoztatnák. A gazdag adattípusok, például a JSONB, a tömbök és a PostGIS geometria támogatása miatt gyakran nincs szükség több adatbázis kezelésére a különböző munkaterhelések kezeléséhez.

A beépített funkciók, mint például a deklaratív particionálás és a logikai replikáció, mindent lefednek az analitikától a magas rendelkezésre állású beállításokig. Az olyan eszközök, mint a PGAdmin, a psql és a széles körű illesztőprogram-ökoszisztéma zökkenőmentesen illeszkednek a CI-csatornákba, így az integráció zökkenőmentes.

A PostgreSQL legjobb funkciói

Támogatja a fejlett adattípusokat és a bővíthetőséget, beleértve az egyéni típusokat, a tömböket és a hatékony JSON/JSONB kezelést.

Adjon hozzá olyan kiterjesztéseket, mint a pg_partman vagy a TimescaleDB a fejlett particionáláshoz vagy idősoros funkciókhoz.

Vállalati szintű skálázhatóságot biztosít többverziós párhuzamos futtatás-vezérléssel (MVCC), pontszerű helyreállítással, streaming replikációval és nagy rendelkezésre állású architektúrákkal.

Optimalizálja a teljesítményt nagy léptékben a fejlett indexelés (B-fa, GIN, GiST), a particionálás és a párhuzamos lekérdezések végrehajtása segítségével.

A PostgreSQL korlátai

Más adatbázisokhoz képest kevesebb GUI eszközt kínál.

Nincsenek kiterjesztések a széles körben használt nyílt forráskódú szoftverekhez/alkalmazásokhoz

PostgreSQL árak

Egyedi árazás

PostgreSQL értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 600 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 400 értékelés)

Mit mondanak a PostgreSQL-ről a valós felhasználók?

Egy rövid idézet egy valódi felhasználótól:

Erős támogatás a fejlett indexelési technikákhoz, mint például a BRIN, GIN és GiST, amelyek optimalizálják a lekérdezések teljesítményét nagy adathalmazok esetén. Ráadásul a beépített JSON-támogatás kiváló választássá teszi félig strukturált adatok kezeléséhez anélkül, hogy feláldozná a relációs képességeket... A replikáció és a fürtözés manuálisabb lehet, mint például a MySQL beépített replikációs megoldásaihoz képest.

Erős támogatás a fejlett indexelési technikákhoz, mint például a BRIN, GIN és GiST, amelyek optimalizálják a lekérdezések teljesítményét nagy adathalmazok esetén. Ráadásul a beépített JSON-támogatás kiváló választássá teszi félig strukturált adatok kezeléséhez anélkül, hogy feláldozná a relációs képességeket... A replikáció és a fürtözés manuálisabb lehet, mint például a MySQL beépített replikációs megoldásaihoz képest.

11. Airtable (A legjobb táblázatok és relációs adatbázisok ötvözéséhez)

via Airtable

Az Airtable egyetlen munkaterületet biztosít a termékfejlesztő csapatok számára a tervek kidolgozásához, a felhasználói visszajelzések összegyűjtéséhez és a kiadások kezeléséhez. Néhány kattintással, képletek használata nélkül rendezheti, csoportosíthatja vagy naptárba rendezheti adatait. Minden rekord támogatja a fájlok feltöltését, a formázott szöveget és az ellenőrzőlistákat, így a tervezők, mérnökök és projektmenedzserek könnyen együttműködhetnek egy helyen.

Az Interfaces segítségével pedig a komplex táblázatos projektmenedzsmentet tiszta, könnyű kezelhetőségű irányítópultokká alakíthatja, amelyek a vezetőknek a szükséges átfogó képet nyújtják.

Az Airtable legjobb funkciói

A beépített jelentéskészítő és irányítópult segítségével vizualizálhatja az adatokat, hogy nyomon követhesse a projekt előrehaladását, a költségvetést és a sikermutatókat.

Használja az Airtable AI-t az adatok szervezésének javításához, betekintések generálásához és a döntéshozatal támogatásához.

Hozzáférés kiterjedt erőforrásokhoz, ügyfél történetekhez és szakértői betekintésekhez, hogy mindig egy lépéssel az iparági trendek előtt járjon.

Az Airtable korlátai

Az adatbázis-készítő szoftver túl egyszerű a komplex munkafolyamatokhoz, nem elég rugalmas és nem rendelkezik fejlett diagramkészítési lehetőségekkel.

Nehézséget jelent komplex lekérdezések/összefoglalások futtatása numerikus adatokon az adatbázisban.

Airtable árak

Ingyenes

Csapat: 20 USD/hó felhasználónként (éves előfizetés)

Üzleti: 45 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Airtable értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (2940+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 2100 értékelés)

Mit mondanak az Airtable-ről a valódi felhasználók?

Egy értékelő szerint:

Eddigi tapasztalataim alapján nincs jelentős hátránya, azonban láttam, hogy a sokféle lehetőség az adatok és munkaterületek megtekintésére, rendezésére vagy beállítására sok időt vehet igénybe azoknak a felhasználóknak, akik kevésbé ismerik az Airtable képességeit. A bevezetési folyamat valóban ijesztőnek tűnik a csapatom számára, mivel több száz érdekelt féllel dolgozunk, és hatalmas termékválasztékunk van, amelyek mindegyike különböző jogosultsági szintekkel és részletekkel rendelkezik.

Eddigi tapasztalataim alapján nincs jelentős hátránya, azonban láttam, hogy a sokféle lehetőség az adatok és munkaterületek megtekintésére, rendezésére vagy beállítására sok időt vehet igénybe azoknak a felhasználóknak, akik kevésbé ismerik az Airtable képességeit. A bevezetési folyamat valóban ijesztőnek tűnik a csapatom számára, mivel több száz érdekelt féllel dolgozunk, és hatalmas termékválasztékunk van, amelyek mindegyike különböző jogosultsági szintekkel és részletekkel rendelkezik.

Építsen erős (adat)bázist a ClickUp segítségével

Most, hogy áttekintettük a legjobb adatbázis-készítő szoftvereket, már tudja, hogy a megfelelő választás a csapata szakértelmétől, az alkalmazás komplexitásától és a szükséges rugalmasság mértékétől függ.

Ha több kell, mint egy adatbázis, válassza a ClickUp-ot. Ez a kódolás nélküli eszköz lehetővé teszi egyéni nézetek létrehozását, mezők összekapcsolását, strukturálatlan adatok szervezését és több felhasználóval való valós idejű együttműködést.

Regisztráljon még ma ingyenesen a ClickUp-ra! ✅