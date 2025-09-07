Ingyenes forgatási ütemterv sablonok a filmgyártás tervezéséhez és szervezéséhez

Fények…⚡

Kamera… 🎥

Káosz? 👻

A megfelelő forgatási ütemterv sablonnal ez nem probléma.

Akár diákfilmeket forgat, akár egész estés produkciókat rendez, a forgatási ütemterv betartása elengedhetetlen ahhoz, hogy elkerülje a kihagyott felvételeket, a későn érkező stábot vagy az elvesztegetett forgatási napokat.

Egy kiváló sablon segít lebontani az egyes jeleneteket, nyomon követni a szereplőket, kezelni a forgatási helyszíneket és pontosan betartani a napi ütemtervet. A sablon segítségével a produkció előkészítése zökkenőmentessé és összehangoltá válik, így a forgatás olyan simán fog zajlani, mint egy jól beolajozott kamerakocsi.

Ebben a blogban összegyűjtöttük a legjobb ingyenes sablonokat, amelyek segítenek megszervezni a forgatást az első jelenettől a végső lezárásig, és a drámát a jelenetekre hagyni.

Mik azok a forgatási ütemterv sablonok?

A forgatási ütemterv sablon egy strukturált terv, amely minden filmgyártási jelenetet konkrét napokhoz és időpontokhoz rendel.

Az alapvető naptártól eltérően ez a sablon a legfontosabb produkciós részleteket is tartalmazza: jelenetszámokat, felvételek leírását, a szereplők és a stáb érkezési idejét, helyszíneket, felállítási követelményeket, felszerelési megjegyzéseket és a forgatás becsült időtartamát.

Ez a sablon a producerek, asszisztens rendezők és vezetők számára a következő lehetőségeket kínálja:

Bontsa le az egyes jeleneteket szám, helyszín és a forgatás napszak szerint!

Koordinálja a szereplők rendelkezésre állását és a stáb feladatait!

Kezelje a gyártási ütemtervet, a berendezések beállítását, a világítás változásait és a helyszínek közötti áthelyezéseket.

Kövesse nyomon a szükséges kellékeket, jelmezeket és speciális effektusokat jelenetenként.

Szánjon időt a próbákra, az újravételekre és az újraindításokra.

Tervezzen a nappali fényviszonyok, az időjárási körülmények és a helyi korlátozások figyelembevételével!

Ossza meg a napi forgatási terveket egyértelmű időzítéssel és feladatokkal!

Csökkentse a félreértéseket egy központi, naprakész ütemtervvel.

Alapvetően ez a sablon a szétszórt jegyzeteket és a kézi frissítéseket egyetlen, strukturált nézettel váltja fel, így csapata pontosan tudja, mi történik, hol és mikor.

Mi jellemzi egy jó filmforgatási ütemterv sablont?

Nem minden filmgyártási ütemterv tartja a forgatást a terv szerint. A legjobb sablonok túlmutatnak az alapvető időblokkokon – mozgásteret, rugalmasságot és áttekinthetőséget biztosítanak a csapatának, ha valami változás történik a forgatás közben.

Íme, mi különbözteti meg a megbízható forgatási sablont a többitől:

Beépített pufferidő a felvételek között, hogy elkerülje a egymást követő kritikus helyzeteket.

A napi és heti előrehaladás egy pillanat alatt áttekinthető (így időben korrigálhat).

Szabadon szerkeszthető mezők, hogy tükrözzék a last minute szereplőcsereket, helyszínváltozásokat vagy kihagyott jeleneteket.

Oszlopok a prioritási státuszokhoz, hogy a nem megvitatható elemek mindig előtérben legyenek

Világos napi bontások, amelyek összhangban vannak az általános projektütemtervvel.

Megosztható formátumok, így mindenki, a világosítótól az asszisztens rendezőig, ugyanazon a terven dolgozik.

Az ilyen szintű áttekinthetőséget biztosító sablonok segítségével a produkciós csapatok a kivitelezésre koncentrálhatnak, nem pedig az elkerülhető hibák kijavítására.

👀 Tudta? Kanada Ontario tartományában 2023-ban 138 hazai tévésorozatot gyártottak, amelyek több mint 639 millió dollár bevételt hoztak. Ilyen mennyiségű produkció nem jöhet létre szigorú tervezés nélkül!

Forgatási ütemterv sablonok

Ha szeretné megőrizni a józan eszét a forgatási ütemterv során, próbálja ki a ClickUp alkalmazást, a mindenre kiterjedő munkaalkalmazást, amellyel kezelheti az ütemtervet.

A funkciói, az AI-modellek (pl. ChatGPT, Claude stb.) ingyenes használata és a rengeteg testreszabható sablon megakadályozzák, hogy a forgatási forgatókönyv utolsó pillanatban történő módosításai, a hiányzó kellékek és a késedelmes felállítások tönkretegyék a napját.

Íme a ClickUp és más források legjobb forgatási ütemterv-sablonjai:

1. A ClickUp előkészítési naptár sablonja

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp előkészítési naptár sablonjával vizualizálhatja a forgatás előkészítését.

A ClickUp előkészítési naptár sablonja egyértelmű struktúrát biztosít a filmeseknek, hogy a forgatás napja előtt minden mozgó elemet megtervezhessenek. Úgy tervezték, hogy a feladatok, a határidők és a kreatív ötletek egy helyen legyenek rendszerezve, így a produkciós csapatok a végrehajtásra koncentrálhatnak, ahelyett, hogy a frissítéseket követnék.

Ezzel a sablonnal a következőket teheti:

Használja a Gantt nézetet a casting, a helyszínkeresés és a felvételek tervezése előtti produkciós ütemtervek feltérképezéséhez.

Tervezze meg az összes fontos produkciós dátumot, beleértve a forgatási napokat, a határidőket és a fontos mérföldköveket a Naptár nézet segítségével.

ClickUp naptár segítségével ütemezheti és kioszthatja a feladatokat a gyártási folyamat minden szakaszában – előkészítés, gyártás és utómunka.

Figyelje a forgatás előkészületét az olyan egyéni állapotok segítségével, mint „Blokkolva”, „Teendők”, „Folyamatban” és „Befejezve”.

🔑 Ideális: olyan produkciós csapatok számára, akik praktikus időgazdálkodási technikák segítségével szeretnék kezelni a forgatás előtti szoros idővonalakat.

2. A ClickUp ütemterv-blokkoló sablon

Ingyenes sablon letöltése Állítsa be a feladatok prioritásait és elérhetőségét a ClickUp ütemterv-blokkoló sablon segítségével.

A napjának koncentrált szakaszokra való felosztása bevált módszer a preprodukció vagy a forgatás előkészítése során a tervhez való ragaszkodáshoz. A ClickUp ütemterv-sablon segít a filmkészítőknek a kulcsfontosságú feladatok – például a jelenetek, a tervezés vagy az előkészítés – köré szervezni az időt, miközben figyelembe veszi a személyes kapacitást és a helyszíni igényeket is.

Ezzel a sablonnal a következőket teheti:

Használja a Tevékenységek nézetet a produkcióval kapcsolatos feladatok, előkészítő munkák vagy forgatókönyv-megbeszélések rögzítéséhez.

Állítson be strukturált forgatási napok ütemtervét a Ütemezési űrlap nézet segítségével.

Tervezze meg a helyszínenkénti blokkokat a Helyszínek nézet segítségével a jelenetek felépítéséhez vagy a helyszínek felderítéséhez.

Váltson havi, heti vagy napi nézetek között, hogy alkalmazkodjon a változó idővonalakhoz.

Kövesse nyomon a tervezett forgatások állapotát olyan címkékkel, mint „Törölve”, „Befejezve”, „Folyamatban” és „Teendők”.

A terveket menet közben is módosíthatja, miközben az egész idővonal egy pillantásra látható marad.

🔑 Ideális: Filmkészítők és kreatív csapatok számára, akik a napi tervezőalkalmazások helyett a strukturált időblokkokat részesítik előnyben a forgatás előkészítésének, az írásnak és a produkciós tevékenységeknek a tervezéséhez.

🎥 A ClickUp mesterséges intelligenciával működő naptárával könnyedén megtervezheti forgatási ütemtervét, valamint a produkció előtti és utáni ütemtervét.

💡 Bónusz: Ha filmasszisztensként szeretné: Azonnali keresés a ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint és az interneten található fájlokban

Használja a Talk to Text funkciót, hogy hanggal kérdezzen, diktáljon és utasítson – kéz nélkül, bárhol.

Több tucat egymástól független AI-eszközt, mint például a ChatGPT, a Claude és a Perplexity, egyetlen, LLM-független, vállalati szintű megoldással váltja fel a forgatókönyv-ötletekhez. Próbálja ki a ClickUp Brain MAX -ot – az AI szuperalkalmazást, amely valóban megérti Önt, mert ismeri a munkáját. Ez nem egy újabb AI eszköz, amelyet hozzáadhat a gyűjteményéhez. Ez az első kontextuális AI alkalmazás, amely mindet felváltja.

3. A ClickUp alkalmazottak munkarend-sablonja

Ingyenes sablon letöltése Kövesse nyomon a szerepeket és a munkaterhelést a ClickUp alkalmazottak munkarend-sablonjával.

Az editorok, asszisztensek és a forgatáson dolgozó stáb tagjainak műszakbeosztásának tervezése gyorsan kaotikusvá válhat, különösen e-mailek és táblázatok segítségével. A ClickUp alkalmazott munkarend-sablonja egyszerűsíti ezt a folyamatot, mivel strukturált módszert kínál a rendelkezésre állás összehangolására, az átfedő hívási idők kezelésére és a legfontosabb feladatok nyomon követésére egy helyen.

Ezzel a sablonnal a következőket teheti:

Az Employee Capacity View segítségével láthatóvá teheti a stáb munkaterhelését, így elkerülheti a kiégést és a hiányosságokat.

A heti forgatási támogatást, a szállítást és az adminisztratív feladatokat a heti forgatási ütemterv nézet segítségével tervezheti meg.

A Munkavállalói feladatok nézetből rendeljen hozzá helyszínen végzendő munkákat és előkészítő feladatokat.

A Status Board View segítségével egy pillanat alatt láthatja, ki elérhető, ki elfoglalt és ki van lemaradásban.

A vizuális állapotjelzőkkel élőben frissítheti a feladatok előrehaladását, így jobban összehangolhatja a gyorsan változó forgatási helyszíneket.

🔑 Ideális: Játékfilm-koordinátorok és produkciós menedzserek számára, akik jobb áttekinthetőséget szeretnének biztosítani a csapatok között, praktikus feladatütemező szoftver segítségével, amelynek segítségével a munkaterhelést el lehet osztani, nyomon lehet követni és kiegyensúlyozni.

📮 ClickUp betekintés: A munkavállalók 92%-a következetlen módszerekkel követi nyomon a teendőket, ami elmulasztott döntésekhez és késedelmes végrehajtáshoz vezet. Akár nyomonkövetési jegyzeteket küld, akár táblázatokat használ, a folyamat gyakran szétszórt és hatástalan. A ClickUp feladatkezelő megoldása biztosítja a beszélgetések zökkenőmentes átalakítását feladatokká, így csapata gyorsan tud cselekedni és összehangoltan tud működni.

4. A ClickUp munkaváltási ütemterv sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp munkarend-sablon segítségével ütemezheti a stáb tagjainak rotációját.

A különböző napokon történő hívások, a helyszíni stábok és a támogató személyzet összehangolása órákat vehet igénybe, ha nincs egyértelmű rendszer. A ClickUp munkarend-sablonja rugalmas nézetekkel, valós idejű frissítésekkel és műszakkövetéssel strukturálja a stáb naptárát.

Ez segít a napi tervezés hatékonyabbá tételében anélkül, hogy bárkit túlterhelne vagy fontos szerepeket kihagyná.

Ezzel a sablonnal a következőket teheti:

A Shift Schedule View segítségével szervezze meg a helyszíni forgatásokat vagy a stúdió felépítését.

Hozzon létre feladatokat minden műszakhoz, és rendelje azokat a csapattagokhoz, így könnyen eloszthatja a műszakokat és nyomon követheti a felelősségi köröket.

Kövesse nyomon a státuszfrissítéseket valós időben, hogy elkerülje a lefedettségi hiányosságokat vagy az újravételeket.

A szerepeket egyértelműen ossza ki, és kövesse nyomon az előrehaladást az olyan egyéni állapotok segítségével, mint a „Kész”, „Folyamatban” és „Teendők” címkék.

🔑 Ideális: Asszisztens rendezők és stábvezetők számára, akik több forgatási nap ütemezését kezelik, és megbízható módszert keresnek a különböző részlegek műszakjainak vizualizálására és módosítására.

💡 Profi tipp: Segítségre van szüksége ötletek kidolgozásában, írásban vagy a párbeszédek utolsó pillanatban történő szerkesztésében? A ClickUp Brain segítségével gyorsan kidolgozhat, szerkeszthet és rendszerezhet filmszövegeket, mivel AI-alapú írási javaslatokat és formázási segítséget nyújt közvetlenül a munkaterületén belül. Írja meg gyorsabban az első vázlatot – csak kérje a ClickUp Brain segítségét!

5. A ClickUp óránkénti ütemterv sablon

Ingyenes sablon letöltése Tervezze meg a forgatási feladatokat óránként a ClickUp óránkénti ütemterv sablonjával.

A szoros forgatási napokon akár egy óra is döntő lehet a lendület fenntartásában. A ClickUp óránkénti forgatási ütemterv sablonja segít a filmkészítőknek és a stábnak a napjukat apró részletekig megtervezni – a helyszínek előkészítésétől és a kellékek ellenőrzésétől a jelenetek próbájáig és a szünetekig.

Ezzel a sablonnal a következőket teheti:

Ossza fel a forgatási napot óránkénti szakaszokra a jelenetek, az előkészületek vagy a megbeszélések szerint.

Használja a ClickUp Dashboards alkalmazást , hogy áttekintést kapjon a tervezett órákról, a befejezett feladatokról és a kifizetésekről, lehetővé téve a teljesítmény valós idejű nyomon követését és jelentését.

A heti naptár nézet segítségével gyorsan módosíthatja a hívások időpontjait vagy a feladatok sorrendjét.

A jelenetekhez tartozó feladatokat áthelyezheti az egyéni állapotok között, például „Teendő”, „Folyamatban”, „Befejezett” vagy „Törölve”.

🔑 Ideális: Line producereinek és forgatási koordinátoroknak, akik óránként kezelik a stáb ütemtervét, különösen olyan nagy erőfeszítést igénylő felállásokban, mint a 2-2-3 ütemterv -rotációk vagy a több jelenetet tartalmazó forgatási napok.

📖 Olvassa el még: Hogyan lehet hatékonyan kiszámítani a munkaidőt modern eszközökkel?

6. A ClickUp 24 órás ütemterv sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp 24 órás forgatási ütemterv sablon segítségével minden forgatási részletet feltérképezhet.

Ha egymást követő forgatásokat irányít vagy szerkesztési feladatokat végzel, még egy kis késés is tönkreteheti az egész napot. A ClickUp 24 órás ütemterv-sablonja a filmkészítőknek és a produkciós csapatoknak egyetlen nézetben mutatja az összes feladatot, jelenetet vagy előkészítő munkát, óránkénti bontásban.

A sablon elég rugalmas ahhoz, hogy a változó forgatási ütemtervekhez és határidőkhöz igazodjon, ugyanakkor elég strukturált ahhoz, hogy a napja szoros és hatékony legyen.

Ezzel a sablonnal a következőket teheti:

Tekintse meg az egész napját a Napi naptár nézetben, és keresse meg a felvételek vagy feladatok közötti időréseket.

A befejezett feladatok nézet segítségével gyorsan visszakeresheti a befejezett tevékenységeket.

Használja a Feladatok listája nézetet a jelenetek felépítésének, a helyszínek ellenőrzésének vagy a posztfeladatoknak a vázlatos megtervezéséhez.

Kövesse nyomon a tervekben és a termelékenységben bekövetkező változásokat a 24 órás ciklus során.

Használja a ClickUp Docs szolgáltatást az időfelhasználásának nyomon követéséhez és elemzéséhez, amely segít azonosítani a mintákat és optimalizálni a napi rutinját.

🔑 Ideális: Filmkészítők és produkciós vezetők számára, akiknek egyértelmű, óránkénti tervre van szükségük a forgatási blokkok, a stáb összehívása és a poszt-forgatási ütemtervek összehangolásához – különösen, ha sűrített vagy 9/80-as munkarenddel dolgoznak.

7. A ClickUp csapat ütemezési sablonja

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp Team Schedule Template segítségével vizuálisan koordinálhatja a stáb feladatait.

A filmstáb, a szereplők vagy a utómunkálatok csapatának koordinálása több idővonalon keresztül központi terv nélkül megterhelő lehet. A ClickUp csapatütemterv-sablon világos áttekintést nyújt a feladatokról, a feladatok felelőseiről és a heti prioritásokról. Úgy tervezték, hogy segítse a kreatív csapatokat az okosabb tervezésben, anélkül, hogy bárkit túlterhelnének vagy elmulasztanák a kritikus eredményeket.

Ezzel a sablonnal a következőket teheti:

Használja a heti ütemterv nézetet a stáb tagjainak feladatok kiosztásához.

Bontsa le az egyes részlegek feladatait a Csapat ütemezése nézetben.

Kövesse nyomon a folyamatban lévő produkciós feladatokat a Projekttevékenységek nézetben, hogy elkerülje a jelenetek előkészítésében keletkező hézagokat.

Kezelje a stáb kapacitását a Munkafolyamat nézetben, hogy egyensúlyba hozza a hívási lapokat.

Hívja meg a csapattagokat vagy vendégeket a munkaterületére a közös ütemezéshez, így ideális megoldás csapatok vagy családok számára a napi tevékenységek összehangolásához.

Kombinálja ezt a munkaidő-nyilvántartási sablonokkal , hogy rögzíthesse a stáb óráit és összhangban maradjon az időzítéssel.

🔑 Ideális: Produkciós menedzserek és asszisztens rendezők számára, akiknek teljes áttekintést kell szerezniük arról, hogy ki mit csinál, és mikor, a stáb, a szereplők és a posztprodukciós csapatok között.

8. A ClickUp naptártervező sablon

Ingyenes sablon letöltése Tervezze meg a jeleneteket és a fontos dátumokat a ClickUp naptártervező sablon segítségével.

A produkciós ütemtervek gyorsan változnak, és egy központi vizuális terv nélkül a legfontosabb mérföldkövek elcsúszhatnak. A ClickUp naptártervező sablon segítségével egyetlen, szerkeszthető naptárban térképezheti fel a jeleneteket, az előkészítési napokat és a posztprodukciós mérföldköveket. A közelgő forgatási blokkok nyomon követésétől a leadási határidők kezeléséig ez a sablon minden lépést szem előtt tart.

Ezzel a sablonnal a következőket teheti:

Használja a havi tervezőt a forgatási napok, a helyszínek felderítése vagy a vágási munkálatok ütemezéséhez.

A Timeline View nézetben láthatja az egymást átfedő feladatokat és a szoros határidőket.

Kövesse nyomon a jelenetek előrehaladását, az előkészítési feladatokat vagy a posztolási feladatokat a Progress Board segítségével.

Bontsa le a komplex produkciós ellenőrzőlistákat, és teljes átláthatósággal rangsorolja a feladatokat

Használja a ClickUp Brain szolgáltatást a meglévő feladatok, a rendelkezésre állás és a prioritások elemzéséhez, hogy automatikusan ütemezze a munkablokkokat, és így biztosítsa, hogy a legfontosabb feladatok optimális időintervallumokat kapjanak manuális beavatkozás nélkül.

🔑 Ideális: Videóproducerek, koordinátorok vagy diákok számára, akik részletes produkciós naptárakat készítenek – akár több idővonalat kell összehangolniuk, akár a folyamatos utómunkálatokat kell irányítaniuk.

💡 Profi tipp: Mindig hagyjon 15–30 percnyi tartalékidőt a jelenetek között. Még a legjobb tervezés mellett is előfordulhatnak váratlan késések – legyen szó ruházati problémáról vagy nem tervezett újravételről.

9. A ClickUp műszakváltási jelentés sablonja

Ingyenes sablon letöltése Dokumentálja a műszakváltásokat a ClickUp műszakváltási jelentés sablonjával.

A zökkenőmentes átadás elengedhetetlen, ha egymást követő forgatásokat, rotáló stábokat vagy hosszú forgatási napokat kell összehangolnia. A ClickUp műszakváltási jelentés sablonja megkönnyíti, hogy mindenki naprakész legyen. Naplózhatja a legfontosabb frissítéseket, nyomon követheti a befejezetlen feladatokat, és átadhatja a kontextust, hogy minden csapat ott folytathassa, ahol az előző abbahagyta.

Ezzel a sablonnal a következőket teheti:

Hozzon létre egy teljes projektterületet minden műszakhoz, hogy dokumentálja a leforgatott jeleneteket, a függőben lévő feladatokat és a legfontosabb megjegyzéseket.

A feladatokhoz és frissítésekhez rendeljen egyértelmű felelősséget, hogy a stáb átállása zavartalanul történjen.

Kövesse nyomon az egyes műszakok átadásának előrehaladását a láthatóság érdekében az egyéni állapotok segítségével.

Használja az AI ClickUp naptárat, hogy emlékeztetőket küldjön a csapattagoknak a közelgő műszakváltásokról, jelentések benyújtásáról vagy szükséges felülvizsgálatokról, így mindenki betarthatja az ütemtervet és felkészülhet a feladataikra.

🔑 Ideális: asszisztens rendezők és produkciós menedzserek számára, akik rotációs csapatokban dolgoznak, ahol a strukturált műszakjelentés ( műszakkezelő szoftver segítségével) segít mindenkinek összehangoltan dolgozni.

10. A ClickUp havi munkarend-sablon

Ingyenes sablon letöltése Tervezze meg a csapatok közötti mérföldköveket a ClickUp havi munkaterv sablonjával.

A ClickUp havi munkaterv sablonja megbízható rendszert biztosít a produkciós csapatok számára a hónap előkészítésétől a lezárásig. Akár különböző részlegek ütemtervét koordinálja, akár a forgatás határidőit követi nyomon, ez a sablon segít a havi teljesítések áttekinthetőségében és nyomon követhetőségében, anélkül, hogy végtelenül sok kézi frissítést kellene végrehajtania.

Ezzel a produkciós tervezési sablonnal a következőket teheti:

A Naptár nézet segítségével az egész hónapra vonatkozó összes feladatot, határidőt és eseményt láthatja, így könnyen felismerheti a forgalmas időszakokat, a szüneteket és az ütemtervben lévő átfedéseket.

A Csapat tagok nézet segítségével figyelemmel kísérheti a csapat munkaterhelését és feladatait.

A Gantt-nézet segítségével figyelemmel kísérheti a projekt ütemtervét.

Kezelje a kifizetéseket és a forgatási költségeket a beépített pénzügyi nyomonkövetési nézet segítségével.

Integrálja Google Naptárát a ClickUp-pal, és használja a drag-and-drop funkciót, amely lehetővé teszi a gyors módosításokat, ha a prioritások vagy a határidők változnak.

🔑 Ideális: Filmrendezők vagy produkciós tervezők számára, akik strukturált ütemtervek és rugalmas munkarend-alkalmazások segítségével koordinálják a nagy csapatokat, helyszíneket és jeleneteket egy mozgalmas hónap során.

11. A ClickUp 2-2-3 ütemterv-sablon

Ingyenes sablon letöltése Tervezze meg okosabban a forgatási heteket – használja a ClickUp 2-2-3 ütemterv sablont, hogy kiegyensúlyozza a műszakokat, elkerülje a kiégést, és a stábja folyamatosan dolgozhasson.

A ClickUp 2-2-3 ütemterv-sablon segít a produkciós csapatoknak és a stábmenedzsereknek a heti műszakok egyszerű megtervezésében, még komplex forgatási ütemtervek esetén is. Akár hosszú forgatásokat kell összehangolnia, akár nappali és éjszakai felvételek között kell váltania, akár egymást követő stúdió napokat kell kezelnie, ez a sablon biztosítja a zökkenőmentes működést.

Az ilyen időgazdálkodási sablonokkal a következőket teheti:

Használja a Csapat ütemezési nézetet az váltott műszakok szervezéséhez és a heti munkaterhelés vizualizálásához.

Olvassa el az Első lépések útmutatót, hogy zavartalanul állítsa be a műszakváltásokat.

Tervezze meg a napi feladatokat a Naptár nézetben, egyértelmű időblokkokkal.

Címkézze és kategorizálja a szerepeket, például a kamerások, futárok vagy világosítók szerepét az egyéni mezők segítségével.

Integrálja a Google Naptárral, az Outlookkal vagy az Apple Naptárral, hogy minden eseményét és feladatát egy helyen összegyűjthesse.

A beépített automatizálási funkciók és a drag-and-drop vezérlők segítségével pillanatok alatt módosíthatja az idővonalakat.

🔑 Ideális: Film- és televíziós produkciós csapatok számára, akik váltott műszakban vagy több napos forgatásokon dolgoznak, és a jobb átláthatóság érdekében szeretnék strukturálni a személyzet rotációját.

12. A ClickUp napi munkaidő-nyilvántartási sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp napi munkaidő-nyilvántartási sablonjával könnyedén nyomon követheti a számlázható órákat.

Az idő pénz. A stáb minden órájának vagy feladatának nyomon követése nem kerülhet sokba. A ClickUp napi munkaidő-nyilvántartási sablon segít rögzíteni a feladatokra, jelenetekre vagy teljes teljesítményekre fordított időt. Ezzel könnyen nyomon követhető a felvételek áttekintésére fordított idő, a stáb helyszínenkénti időkerete, valamint a munkaórák kiszámítása és jelentése, mindezt egy helyen.

Ezzel a sablonnal a következőket teheti:

Kövesse nyomon a részletes információkat az olyan egyéni mezőkkel, mint a teljes fizetés, a fizetett betegszabadság, a fizetett szabadság, az óradíj és a munkavállaló aláírása, amelyek részletes ellenőrzést biztosítanak a napi munkarend felett.

Használja a napi munkaidő-nyilvántartást a stáb munkaidejének nyomon követéséhez, beleértve a helyszínen végzett műszakokat vagy a posztprodukciós munkákat.

Váltson át a heti bontás nézetre, hogy áttekintést kapjon a különböző projektekre fordított időről.

Jelölje meg az időbejegyzéseket számlázhatóként vagy nem számlázhatóként, ezzel támogatva a pontos ügyfélszámlázást és a belső jelentéstételt.

Tekintse át a haladást a havi bontás nézetben, hogy azonosítsa az erőforrás-szűk keresztmetszeteket és a túllépéseket.

🔑 Ideális: Kreatív csapatok és produkciós menedzserek számára, akik a stáb ütemtervét, időnaplóit és automatizált munkaidő-nyilvántartásait kezelik a projektek során.

13. A ClickUp személyes ütemterv-sablon

Ingyenes sablon letöltése Tervezze meg a hetét a ClickUp személyes ütemterv-sablonjával!

A forgatások, a vágások, a csapatértekezletek és a személyes prioritások közötti egyensúly megteremtése gyorsan kaotikus helyzetet eredményezhet, ha nincs áttekinthető időbeosztása. A ClickUp személyes ütemterv-sablonja pontosan megmutatja, mikor áll rendelkezésre, így helyet tud szorítani a fontos munkáknak, és magabiztosan nemet mondhat a kevésbé fontosakra.

Ezzel a sablonnal a következőket teheti:

Adja hozzá és frissítse személyes rendelkezésre állását a hívások, forgatások vagy utazások alapján az „Add an Activity View” (Tevékenység hozzáadása) funkcióval.

Az Availability nézet segítségével vizuális áttekintést kaphat a lefoglalt és a szabad időpontokról.

Tartsa egy tevékenységi táblán látható helyen az összes forgatással kapcsolatos találkozót, helyszíni bejárást és szerkesztési áttekintést.

Használja az Első lépések útmutatót, hogy gyorsan beállítsa a forgatási ütemterv logikáját.

Kövesse nyomon a rendelkezésre állás állapotát négy szakaszban: Tervezett, Befejezett, Kész, Törölt

🔑 Ideális: olyan alkotók számára, akik több produkció, személyes projekt és szabadúszó munkák között osztják meg idejüket, különösen azoknak, akiknek jobb erőforrás-tervezésre van szükségük a csapat és az egyéni munkaidő közötti egyensúly megteremtéséhez.

14. A ClickUp projektütemterv-sablon

Ingyenes sablon letöltése Szinkronizálja az összes forgatást, jelenetet és szakaszt – használja a ClickUp projektütemterv sablont, hogy filmje előkészítésétől a posztprodukcióig minden a terv szerint haladjon.

A ClickUp projektütemterv-sablon szinkronban tartja az összes ütemtervét. Világos képet ad minden feladatról, határidőről és függőségről, így a jelenetek ütemezését, az átadásokat és a stáb munkaterhelését is zökkenőmentesen kezelheti.

Ezzel a projekt ütemterv sablonnal a következőket teheti:

Bontsa le a produkciós feladatokat a Projektfázisok nézet segítségével minden egyes szakaszra – előkészítés, forgatás és utómunka.

A Projekt idővonal nézet segítségével nyomon követheti az idővonalakat a különböző csapatok között, így biztosítva a zökkenőmentes koordinációt.

A Projektösszefoglaló nézetben megtekintheti az összes projektfrissítés és mérföldkő pillanatképet.

Rendezze el a kellékeket, a hangot és a kamerával kapcsolatos feladatokat anélkül, hogy az ütemtervet felborítaná.

Kövesse nyomon az előrehaladást olyan állapotcímkékkel, mint „Befejezve”, „Folyamatban” vagy „Teendők”.

A projekt előrehaladását valós időben követve korán felismerheti a kockázatokat és a késedelmeket.

🔑 Ideális: többfázisú forgatásokat irányító produkciós menedzserek vagy filmkészítők számára, akiknek a kezdetektől a végéig egyszerűsíteniük kell a csapat koordinációját és az idővonal nyomon követését.

15. A ClickUp projektmenedzsment ütemterv sablon

Ingyenes sablon letöltése Kövesse nyomon minden fázist a ClickUp projektmenedzsment ütemterv sablonjával!

Több részleg, határidő és függőség összehangolása nem kis feladat. A ClickUp projektmenedzsment ütemterv sablon strukturált módszert kínál a nagy képben látható eredmények kezelésére anélkül, hogy szem elől tévesztené a napi végrehajtást. Az előkészítéstől a posztprodukciós feladatokig világos képet kap arról, mi szerepel az ütemtervben és mire kell figyelnie.

Ezzel a sablonnal a következőket teheti:

Használja a Projektfázis-nézetet, hogy minden produkciós szakaszt a vonatkozó határidőkkel és feladatfelelősökkel együtt feltérképezzen.

Kövesse nyomon a nyitott kérdéseket vagy késedelmeket a Kockázatok és problémák nézetben, hogy proaktív maradjon.

A Status Board View segítségével figyelemmel kísérheti a csapat egészének feladatainak állapotát.

Ossza ki a feladatokat és kövesse nyomon a végrehajtást a különböző részlegek, például a rendezés, a művészeti részleg vagy a világítás között.

Tartsa szemmel a határidőket, megbeszéléseket és fontos mérföldköveket az automatikus emlékeztetővel, így csökkentve a teljesítési határidők elmulasztásának kockázatát.

Szinkronizálja a Google Naptárral, az Outlookkal vagy az Apple Naptárral, hogy valós időben láthassa a projekt feladatait és határidőit az összes platformon.

🔑 Ideális: Producerek vagy produkciós koordinátorok számára, akik komplex forgatási ütemterveket kezelnek, és szeretnék központosítani a haladás nyomon követését, a frissítéseket és a teljesítéseket a csapatok között.

16. A ClickUp projektmunkaterv-sablon

Ingyenes sablon letöltése Kövesse nyomon a jeleneteket, az ütemterveket és a késéseket a ClickUp projektmunkaterv-sablon segítségével.

A jelenetek sorrendjének összeállításától a VFX-felülvizsgálatok és a csapat határidőinek ütemezéséig – egy szétszórt terv nem lesz elég. A ClickUp projektmunkaterv-sablon központosított módszert kínál a projektfeladatok megtervezéséhez, az ütemtervek nyomon követéséhez és a valós idejű módosításokhoz, így semmi nem marad ki, és minden mozgó rész szinkronban marad.

Ezzel a sablonnal a következőket teheti:

A feladatbeküldési űrlap segítségével küldje el és rendelje hozzá a jelenetekhez tartozó feladatokat.

Feladatokat rendelhet, megjegyzéseket fűzhet, fájlokat csatolhat és csapattagokat jelölhet meg, hogy központosítsa a projekt kommunikációját és dokumentációját.

Figyelje a feladatok függőségét és az időzítést a projekt Gantt-nézetében

Használja a műszerfalakat, diagramokat és a haladás nyomon követését a projekt állapotának figyelemmel kíséréséhez, a kockázatok azonosításához és az érdekelt felek számára történő jelentéshez.

🔑 Ideális: produkciós menedzserek, asszisztens rendezők és filmes hallgatók számára, akik jelenetek munkafolyamatát tervezik, szerkesztéseket vizsgálnak át és a munkaerő-elemzéssel nyomon követik a csapat rendelkezésre állását.

17. A ClickUp projekt ütemterv táblasablon

Ingyenes sablon letöltése Tervezze meg a produkció fázisait a ClickUp projekt ütemterv táblasablon segítségével.

A ClickUp projekt ütemterv táblasablonja egy drag-and-drop felületet biztosít, ahol megtervezheti a feladatokat, megjelölheti a fontos pillanatokat, és mindenki számára átláthatóvá teheti a folyamatot. Független filmet tervez, vagy kereskedelmi határidőkkel kell megbirkóznia? Ez a rugalmas sablon lehetővé teszi, hogy gyorsan váltogasson a feladatok között, anélkül, hogy szem elől tévesztené a nagy képet (vagy az ép eszét).

Ezzel a sablonnal a következőket teheti:

Használja a Projektterv idővonal nézetét a legfontosabb eredmények, például a forgatási napok, a szerkesztési felülvizsgálatok és a produkciós mérföldkövek feltérképezéséhez.

Kövesse nyomon az állapotfrissítéseket egy áttekinthető, a gyors szerkesztéshez kialakított „nyitott vs. befejezett” rendszer segítségével.

Vizuálisan együttműködhet csapattársaival és külső partnereivel a ClickUp Whiteboards segítségével.

Állítsa be és módosítsa a legfontosabb határidőket, hogy azok megfeleljenek a változó ütemterveknek vagy a váratlan késéseknek.

Használjon beágyazott alfeladatokat és prioritásokat a réteges feladatok, például a helyszín előkészítése vagy a jelenetek vágása megtervezéséhez.

A valós idejű változások és figyelmeztetések segítségével maradjon összhangban a producerekkel, szerkesztőkkel és a stábbal.

🔑 Ideális: Produkciós csapatok és filmkészítők számára, akiknek rugalmas, vizuális módszerre van szükségük a projektterv elkészítéséhez és kezeléséhez a koncepciótól a végső vágásig.

18. A ClickUp kreatív projekt ütemterv sablonja

Ingyenes sablon letöltése Készítse el a határidőket a ClickUp kreatív projekt ütemterv sablonjával!

A kreatív projektek gyorsan és minden irányba haladnak. A ClickUp kreatív projekt ütemterv sablonja segít Önnek a gyártási folyamat minden lépését egy rugalmas táblán megtervezni. Az előkészítéstől a bevezetés utánig nyomon követheti a jóváhagyásokat, szinkronizálhatja az ütemterveket, és minden változást figyelemmel kísérhet, anélkül, hogy bármit is kihagyná.

Az ilyen storyboard-sablonokkal a következőket teheti:

Használja a Kreatív projekt idővonal nézetet a jelenetek ütemezésének, a szerkesztéseknek és a többfunkciós feladatoknak a produkciós életcikluson belüli megtervezéséhez.

A jobb sávszélesség-tervezés érdekében hozzárendelje a becsült időtartamú feladatokat a csapat tagjaihoz.

Kövesse nyomon a mérföldköveket és az akadályokat valós időben a beágyazott alfeladatok és állapotfrissítések segítségével.

Maradjon kapcsolatban munkatársaival a beépített megjegyzések és a megosztott határidők segítségével.

Képzelje el a kreatív folyamatot a bemutatótól a leadásig, még akkor is, ha a projekt hatóköre változik.

A ClickUp drag-and-drop Gantt integrációjával könnyedén frissítheti és módosíthatja az ütemtervét.

🔑 Ideális: Kreatív vezetők, producerek vagy diákok számára, akik többfázisú projekteket irányítanak, ahol a szabadságkezelés átfedésben van a határidőhöz kötött munkafolyamatokkal, és ahol a csapatok között egyértelmű idővonal-láthatóságra van szükség.

19. A ClickUp filmköltségvetési sablon

Ingyenes sablon letöltése Kövesse nyomon a gyártási költségeket a ClickUp filmköltségvetési sablon segítségével.

Az előkészítési becslésektől a forgatás utolsó napjának elszámolásáig minden filmstábnak szilárd költségvetésre van szüksége, hogy a projektek pénzügyileg stabilak maradjanak. A ClickUp filmköltségvetési sablonja a filmkészítőknek központi módszert kínál a kiadások lebontására, a fizetési állapotok nyomon követésére és az erőforrások átcsoportosítására, ahogy a produkciós igények változnak.

Ezzel a sablonnal a következőket teheti:

Kövesse nyomon a költségek bontását a gyártási szakaszok szerint a Szakaszos költségek nézet segítségével.

A Fizetési állapot nézet segítségével egy helyen kezelheti a visszatérítéseket, a ki nem fizetett összegeket és a teljesített fizetéseket.

Rögzítse és vizualizálja az egyes tételek részletes költségvetési adatait az olyan egyéni mezők segítségével, mint a filmgyártás szakaszai, leírás, egységköltség, teljes költség és kategória.

Állítsa be és frissítse az elemek állapotát, például Fizetett, Függőben és Fizetendő, a teljes átláthatóság érdekében.

Használja a ClickUp Goals funkciót az egyes kategóriák költségvetési korlátainak beállításához és nyomon követéséhez, így könnyebben betarthatja a pénzügyi kereteket és elkerülheti a túllépéseket.

🔑 Ideális: filmkészítők, független producerek és produkciós menedzserek számára, akiknek megbízható, egyszerű módszerre van szükségük a kiadások kezeléséhez, különösen azoknak, akik a Google Sheets-re támaszkodás nélkül követik nyomon a költségeket a különböző részlegek és szerepkörök között.

🧠 Érdekesség: Mielőtt A ördög Pradát visel megjelent volna, a Fox 2000 100 oldal és egy vázlat elolvasása után előzetes megállapodással megszerezte a film jogait.

20. Felvételi ütemterv sablon a Wrapbooktól

via Wrapbook

A Wrapbook forgatási ütemterv sablonja egyszerű keretrendszert biztosít a filmesek számára a napi jelenetek, a szereplők, a helyszínek és a forgatás logisztikájának szervezéséhez. Tartalmaz strukturált mezőket a jelenetek számához, leírásához, a forgatás időzítéséhez (nappal/éjszaka), a szereplők követelményeihez és a produkciós megjegyzésekhez, megkönnyítve ezzel a forgatások koordinálását és minimalizálva a zavart a forgatáson.

Ráadásul letisztult kialakításának köszönhetően kiválóan alkalmas nyomtatásra vagy gyors digitális szerkesztésre.

Ezzel a sablonnal a következőket teheti:

A forgatási forgatókönyvet bontsa napi ütemtervekre az áttekinthetőség érdekében.

Rendeljen színészeket és stáb tagokat konkrét jelenetekhez és helyszínekhez.

Kövesse nyomon az előrehaladást, és módosítsa a terveket a produkció előrehaladtával.

Győződjön meg arról, hogy az összes produkciós részlet egy helyen elérhető.

Egyszerűsítse a részlegek közötti kommunikációt a zökkenőmentesebb forgatási napok érdekében.

🔑 Ideális: Elsőfilmes rendezőknek vagy független producereknek, akik egyszerű módszert keresnek a napi forgatások kezelésére, anélkül, hogy eltévednének a bonyolult eszközök között.

21. Excel forgatási ütemterv sablon projektmenedzser számára

via ProjectManager

Ez a ProjectManager Excel-alapú sablonja egy egyszerű táblázatban mutatja be a forgatási nap részleteit, így könnyen rögzítheti az egyes jelenetek állapotát, időzítését és a produkció részleteit. A jelenetek időtartamára, helyszínére, szereplőire, felszerelésére és megjegyzésekre szolgáló oszlopokkal ez egy praktikus megoldás azoknak a kis stáboknak, akiknek egy pillanat alatt át kell tekinteniük a forgatás logisztikáját, anélkül, hogy bonyolult ütemezési szoftverekkel kellene foglalkozniuk.

Ezzel a sablonnal a következőket teheti:

Sorolja fel az összes jelenetet, forgatási dátumot és helyszínt egy áttekinthető táblázatban.

Adjon hozzá egyedi oszlopokat a kellékek, a ruhák vagy a megjegyzések számára.

Szűrje és rendezze a szereplők, a helyszínek vagy a forgatási napok szerint a gyors áttekintés érdekében.

A menetrendeket valós időben frissítheti és megoszthatja a csapattal.

Töltse le vagy nyomtassa ki a forgatási ütemtervet a forgatáson való használatra.

🔑 Ideális: Független filmesek, filmes hallgatók vagy asszisztens rendezők számára, akik egyszerű, táblázatos formátumot keresnek a forgatási napok legfontosabb adatait rögzíteni.

22. BBC produkciós ütemterv sablon

via BBC

A BBC Production Schedule Template egy kinyomtatható, forgatásnapra szóló tervezési dokumentum kisebb forgatásokhoz és oktatási produkciókhoz. Tartalmazza a stáb tagjainak szerepeit, a forgatási helyszíneket, az útbaigazításokat, a felszerelés ellenőrzőlistáját, valamint egy időblokkokra bontott, soronkénti professzionális forgatási ütemtervet.

A sablon egyszerű, áttekinthető és világos – hasznos azok számára, akik a forgatás napjain a papír-ceruza módszert részesítik előnyben.

Ezzel a sablonnal a következőket teheti:

Vázolja fel a teljes gyártási folyamatot, beleértve az előkészítést, a forgatást és az utómunkát.

Rendeljen feladatokat és határidőket az egyes részlegekhez vagy személyekhez.

Kövesse nyomon az előrehaladást állapotfrissítésekkel és mérföldkő jelölőkkel.

Szükség szerint módosítsa az idővonalakat, hogy teljesíthesse a szállítási célokat.

Használja fő dokumentumként a rendszeres produkciós megbeszéléseken.

🔑 Ideális: filmesek, filmes hallgatók vagy iskolai médiaprogramok számára, akiknek nyomtatható ütemtervre van szükségük kis léptékű produkciókhoz, egyértelmű időbeosztással.

23. Forgatási ütemterv sablon a Scribd-től

via Scribd

A Scribd forgatási ütemterv sablon tiszta, táblázatos elrendezést kínál, amely minden forgatási napot jelenetszám, napszak (nap/éjszaka), helyszín típus (belső/külső) és szükséges szereplők szerint ábrázol.

A sablon a forgatáson való gyors referencia céljából készült, és több napra kiterjedő produkciós igények áttekintésére is kiválóan alkalmas. Nincs felesleges sallang, csak a legfontosabb részletek, amelyek segítenek a stábnak összehangoltan dolgozni.

Ezzel a sablonnal a következőket teheti:

Egyszerűsítse a forgatókönyv bontását jelenetek és helyszínek szerint

Jegyezze fel a hívások időpontjait, a szereplők feladatait és a különleges megjegyzéseket.

Kövesse nyomon a befejezett jeleneteket, és frissítse a menetrendet menet közben!

Ossza meg a menetrendeket digitálisan vagy nyomtassa ki, hogy a forgatáson kéznél legyenek.

🔑 Ideális: Asszisztens rendezők vagy produkciós menedzserek számára, akik egyszerű dokumentumot keresnek a többnapos filmforgatások megtervezéséhez, minimális formázási munkával.

24. Professzionális híváslap-sablon a Set Hero-tól

via Set Hero

A Set Hero professzionális forgatási ütemterv sablonjával a forgatásod óramű pontossággal fog zajlani. A hívási idők, a forgatási helyszínek, az időjárás és a szereplők listája számára kijelölt egyértelmű mezőknek köszönhetően mindenki naprakész információkkal rendelkezik. A vágólap stílusú elrendezésnek köszönhetően könnyen frissíthető és megosztható, így minden részlegvezető pontosan tudja, hol és mikor kell lennie.

Ezzel a sablonnal a következőket teheti:

Készítsen minden forgatási napra call sheet-et az automatizált jelenet- és stábadatokkal.

Adja meg az időjárási, parkolási és vészhelyzeti információkat minden helyszínhez.

A call sheeteket e-mailben vagy mobilon keresztül oszthatja meg, hogy azok azonnal elérhetők legyenek.

Kövesse nyomon a szereplők és a stáb visszaigazolásait és válaszait.

Tartsa fenn a professzionális színvonalat a forgatáson történő kommunikáció során.

🔑 Ideális: komplex forgatási napokat koordináló produkciós csapatok számára, különösen azoknak, akik nagyobb szereplőgárdával és stábbal dolgoznak, és szigorú idő- és helyszínkezelésre van szükségük.

25. Videóforgatási ütemterv sablon a Reflection Software-től

via Reflection Software

A Reflection Software videóforgatási ütemterv-sablonja egy színkódos sablon, amely egyszerűsíti a forgatás napjának logisztikáját, oszlopokkal a hívási idők, a szereplők nevei, a ruhatárra vonatkozó utasítások és a forgatókönyv részletei számára. Az egyértelműség érdekében készült, így a szereplők és a stáb pontosan tudják, mikor kell megjelenniük, mit kell viselniük és mit forgatnak.

Ezzel a sablonnal a következőket teheti:

Tervezze meg a forgatási napokat, helyszíneket és a szükséges felszerelést!

Osztja ki a feladatokat a csapattagoknak, és kövesse nyomon azok teljesítését.

Frissítse az ütemterveket a produkciós igények változásainak megfelelően.

Központosítsa az összes forgatási információt a könnyű hozzáférés érdekében.

Javítsa a kreatív, technikai és produkciós csapatok közötti koordinációt!

🔑 Ideális: olyan produkciós stábok számára, akik képzési videókat, interjúkat vagy vállalati felvételeket készítenek, és szűk időkereten belül egységes ruházatra és egyértelmű szereplőgárdára van szükségük.

A ClickUp segítségével zökkenőmentesebbé teheti a produkciót a forgatókönyvtől a vászonig.

A filmkészítés ritkán zajlik automatikusan. A forgatási napok változása, a forgatókönyvek módosítása és a stáb tagjainak szétszórt frissítései miatt a dolgok gyorsan kisiklhatnak. Itt jön be a ClickUp – nem mint egy újabb eszköz a kezeléshez, hanem mint az egyetlen hely, ahol mindent kezelni lehet.

Akár többnapos forgatást tervez, a költségvetést követi nyomon, vagy a posztprodukciós szerkesztést koordinálja, a ClickUp sablonjai többet kínálnak, mint egyszerű ütemezést.

A sablonok fejlett projektmenedzsment funkciókat és rugalmas formátumokat – például listákat, táblákat, naptárakat és fehér táblákat – kombinálnak, amelyek alkalmazkodnak a produkciós munkafolyamatához. A ClickUp AI naptárával pedig egyszerűsítheti a tervezést, nyomon követheti a határidőket, és a filmjét a preprodukciótól a posztprodukcióig a terv szerint haladhatja.

Regisztráljon a ClickUp-ra, hogy következő produkciója átlátható, kontrollált és kreatív legyen.