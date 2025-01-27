A 10 legjobb műszakkezelő szoftver 2025-ben

Menedzserek, tudom, hogy milyen nehéz a dolguk. ?

A távoli munkavégzéssel foglalkozó globális csapat irányítása nem könnyű feladat, ahogyan a többfunkciós feladatokkal rendelkező, irodában dolgozó csapat irányítása sem.

De tudja mit? A műszakkezelő szoftver minden alkalommal a segítségemre sietett. Kipróbáltam különböző ilyen eszközöket, és utazásom jelentős részében használtam őket. ?

Én pedig segítek Önnek kiválasztani a legjobb munkavállalói beosztási szoftvert az Ön egyedi igényei alapján. Kezdjük is!

Mit kell keresnie a műszakkezelő szoftverben?

Őszintén szólva, én is elkövettem néhány hibát, amikor karrierem elején a legjobb műszakkezelő szoftvert kerestem menedzserként. Hogy Ön ne kövesse el ugyanazokat a hibákat, a kívánt szoftver kiválasztása előtt vegye figyelembe a következő kritikus szempontokat:

Könnyű használat: Szeretné egyszerűsíteni az életét a műszakbeosztással, ezért ez az elsődleges kritériumom a munkavállalói beosztási szoftver kiválasztásakor. A szoftvernek felhasználóbarátnak kell lennie, intuitív felülettel, amely minimálisra csökkenti a tanulási görbét az összes csapattag számára. Ezenkívül, ha mobil menedzsmentet alkalmaz, a beosztási szoftverének kompatibilisnek kell lennie a mobiltelefonokkal. Ütemezés: Az automatikus ütemezés egy másik funkció, amely időt takarít meg Önnek. Olyan Az automatikus ütemezés egy másik funkció, amely időt takarít meg Önnek. Olyan alkalmazott-ütemező alkalmazást érdemes választania, amely előre meghatározott szabályok, az alkalmazottak rendelkezésre állása és preferenciái alapján automatikusan ütemezi a műszakokat. Időkövetés: Időkövető eszközre van szükség, ha projektje óradíjakat tartalmaz. A kívánt műszakütemező szoftvernek integrált időmérő funkciókkal kell rendelkeznie, hogy a csapat tagjai gyorsan be- és kijelentkezhessenek. Az automatikus túlóra-riasztások a túlórák nyomon követése és kiszámítása közben remek kiegészítő funkciók lennének. Megfelelés: Ha olyan eszközt választ, amely biztosítja a munkaügyi törvények és a vállalati irányelvek betartását, sok időt takaríthat meg a felesleges jogi problémákkal kapcsolatban. Kommunikáció: Győződjön meg arról, hogy a választott eszköz automatikus értesítéseket küld a változásokról, a közelgő műszakokról és egyéb frissítésekről. Beépített üzenetküldő funkciókkal is rendelkeznie kell, hogy a munkavállalók és a vezetők zökkenőmentesen kommunikálhassanak egymással. Integráció: A bérszámfejtési rendszerekkel való zökkenőmentes integráció és a meglévő HR-rendszerekkel való kompatibilitás az adatok szinkronizálása és kezelése érdekében egy olyan funkció, amely minimálisra csökkenti az integrációs erőfeszítéseket. Költség: Végül, de nem utolsósorban, ellenőrizze az árakat, és szerezzen be reális, átlátható, testreszabott árakat a csapata méretének megfelelően, rejtett költségek nélkül.

A 10 legjobb műszakkezelő szoftver

Mint valaki, aki az évek során több műszakkezelő és munkavállalói ütemezési szoftvert kipróbált és tesztelt, szeretném bemutatni Önnek a 10 legjobb műszakütemezési szoftvert, amelyek megkönnyítik csapata együttműködését és tervezési folyamatait.

1. ClickUp: A legjobb műszaktervezéshez és HR-menedzsmenthez

A ClickUp segítségével világosan láthatja a projekt munkafolyamatait, és színkódokkal jelölheti a Gantt-diagramot, hogy hatékonyan azonosíthassa a prioritásokat.

A ClickUp az Ön egyedi igényeinek megfelelő műszakkezelési megoldás lehet. A műszakkezeléssel kapcsolatos legsürgetőbb problémát oldja meg: megszünteti a vizuális zavart az erőforrás-ütemezés naptárában.

A szoftver előre elkészített sablonjaival egy helyen könnyedén megtekintheti a személyzet beosztását, feladatokhoz rendelhet műszakokat és nyomon követheti a szabadságigényeket. Ezzel mindenki ugyanazon az oldalon marad, és biztosítható a zökkenőmentes működés.

A beépített időkövetési funkció lehetővé teszi az alkalmazottak számára, hogy könnyedén rögzítsék munkaidejüket, egyszerűsítve ezzel a bérszámfejtést és az időmérés. Beállíthat értesítéseket és emlékeztetőket is, hogy mindenki tájékozott legyen a közelgő műszakokról vagy a menetrend változásairól.

A ClickUp elősegíti az együttműködést kommentelési és megemlítési funkciókkal, például a Chat View-val, amely megkönnyíti a műszakváltozásokról vagy más fontos információkról való kommunikációt. Ezenkívül a ClickUp integrálható számos más eszközzel, így a műszakbeosztásokat naptárakkal és más menedzsment rendszerekkel szinkronizálhatja, ami valóban egységes élményt biztosít.

A munkarend-sablonok a ClickUp legjobb tulajdonságait egyesítik, hogy megkönnyítsék az ügyeletkezelést. Például a ClickUp ügyeletkezelési sablon segítségével:

Szervezze meg a műszakokat és a feladatokat egy vonzó vizuális felületen keresztül.

A drag-and-drop funkcióval bármilyen változtatást elvégezhet a műszakbeosztásokban.

A sablon segítségével testreszabhatja a szabályokat és mezőket az Ön igényeinek megfelelően.

Töltse le ezt a sablont Egyszerűsítse a műszakbeosztást a ClickUp műszakbeosztási sablonjával.

A ClickUp egy robusztus, all-in-one HR-menedzsment platform, amely számos olyan funkcióval rendelkezik, amelyek a toborzás, az új munkavállalók beillesztése, a tehetségek fejlesztése és a munkavállalók menedzsmentje terén felmerülő követelményeknek megfelelően lettek kialakítva. A legjobb rész? Az HR-rendszerét igényei szerint testreszabhatja olyan funkciók segítségével, mint a Custom Statuses (Egyéni állapotok) és a Custom Views (Egyéni nézetek).

Ha kevés az ideje, használjon kész HR-sablonokat, és testreszabhatja azokat az igényeinek megfelelően. A ClickUp rendelkezik egy HR-sablonokból álló könyvtárral, amely tartalmazza az új munkavállalók beillesztését, a teljesítményértékelést, a felvételt, a csapatkérések kezelését, a munkavállalói kézikönyveket, a vállalati folyamatokat és még sok mást.

ClickUp sablonok a műszakbeosztási műveletek szintjének emeléséhez

Időgazdálkodás: Növelje csapata termelékenységét időgazdálkodási sablonokkal, mint például a ClickUp Employee Schedule Template. Ezzel a sablonnal vizuálisan megtervezheti alkalmazottai heti műszakjait, kiszámíthatja az órákat és a munkaerőköltségeket. A sablon lehetővé teszi a feladatok fontossági sorrendbe állítását és az alkalmazottak szabadságigényeinek nyomon követését is.

Töltse le ezt a sablont Tervezze meg csapata hetét előre, hogy hatékonyan működtesse vállalkozását a ClickUp alkalmazottak ütemterv sablonjának segítségével.

Csapatkérések: Ossza meg kéréseit, visszajelzéseit és ötleteit egy helyen a ClickUp csapatkérések sablonjával. Időt takaríthat meg azáltal, hogy egyértelmű struktúrát biztosít az erőforrások és szolgáltatások igényléséhez. Ez segít csapatának hatékonyabban kommunikálni és csökkenti a projekt késedelmeket.

Töltse le ezt a sablont A ClickUp Team Requests Template segítségével könnyedén kezelheti távoli csapatának kéréseit, ötleteit és visszajelzéseit.

A ClickUp legjobb funkciói

Naptár nézet : Ez lehetővé teszi a műszakok egyszerű ütemezését és megjelenítését. A feladatokat különböző dátumokra és időpontokra húzhatja, így egyszerűen módosíthatja az ütemtervet a szükségleteknek megfelelően. Ez lehetővé teszi a műszakok egyszerű ütemezését és megjelenítését. A feladatokat különböző dátumokra és időpontokra húzhatja, így egyszerűen módosíthatja az ütemtervet a szükségleteknek megfelelően.

Ismétlődő feladatok: Állítson be ismétlődő feladatokat a rendszeres műszakokhoz, így azok minden alkalommal automatikusan, manuális beavatkozás nélkül jönnek létre. Állítson be ismétlődő feladatokat a rendszeres műszakokhoz, így azok minden alkalommal automatikusan, manuális beavatkozás nélkül jönnek létre.

Időkövetés: Az időkövetési funkcióval nyomon követheti az egyes csapattagok által ledolgozott órákat. Ez hasznos a bérszámfejtéshez és annak biztosításához, hogy a műszakok megfelelően legyenek lefedve.

Egyéni mezők: Adjon hozzá egyéni mezőket a feladatokhoz, hogy azok tartalmazzák a műszakok konkrét adatait, például a helyszínt, a szerepet és az esetleges különleges utasításokat.

ClickUp Automations : Automatizálja a rutin feladatokat, például értesítse a csapat tagjait a közelgő műszakjaikról, vagy emlékeztesse őket a be- és kijelentkezésre. Automatizálja a rutin feladatokat, például értesítse a csapat tagjait a közelgő műszakjaikról, vagy emlékeztesse őket a be- és kijelentkezésre.

ClickUp Dashboards : Készítsen irányítópultokat, hogy áttekintést kapjon a műszakok lefedettségéről, nyomon követhesse a jelenléteket és figyelemmel kísérhesse a műszakkezeléssel kapcsolatos legfontosabb mutatókat. Készítsen irányítópultokat, hogy áttekintést kapjon a műszakok lefedettségéről, nyomon követhesse a jelenléteket és figyelemmel kísérhesse a műszakkezeléssel kapcsolatos legfontosabb mutatókat.

Feladatfüggőségek : A feladatfüggőségek segítségével biztosíthatja, hogy a műszakok a megfelelő sorrendben legyenek lefedve, és hogy egyetlen kritikus feladat se maradjon el. A feladatfüggőségek segítségével biztosíthatja, hogy a műszakok a megfelelő sorrendben legyenek lefedve, és hogy egyetlen kritikus feladat se maradjon el.

Mobilalkalmazás: A ClickUp mobilalkalmazás segítségével a csapat tagjai ellenőrizhetik a menetrendjüket, be- és kijelentkezhetnek, valamint útközben is értesítéseket kaphatnak.

A ClickUp korlátai

A sablonok nagy választéka eleinte nyomasztónak tűnhet, mivel időbe telik megérteni azok felhasználási eseteit.

ClickUp árak

Örökre ingyenes csomag: Legalkalmasabb személyes használatra

Unlimited: Legalkalmasabb kis csapatok számára; 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: Legalkalmasabb közepes méretű csapatok számára; 12 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 5 dollárért munkaterület-felhasználónként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 4000 értékelés)

2. WhenToWork: A legjobb alkalmazottak ütemezéséhez

via WhenToWork

A WhenToWork az egyik legegyszerűbb eszköz a csapat időbeosztásának megtervezéséhez. Egy kattintással történő ütemezés révén egyszerűsíti a feladatkiosztási folyamatot. Az alkalmazottak átlátható képet kapnak a beosztásukról, így könnyen kérhetnek szabadságot és gyorsan cserélhetnek műszakot.

A WhenToWork kiválóan alkalmas a csapat felelősségvállalásának kialakítására, mert automatikus e-maileket küld, amikor műszakokat hozok létre. Ez segít az alkalmazottaimnak naprakészek maradni.

A WhenToWork legjobb funkciói

Az időbeosztások automatikus kitöltése a drag-and-drop felület segítségével

Kövesse nyomon, ki erősítette meg vagy tekintette meg a legújabb ütemtervét.

Exportálja a heti műszakinformációkat, beleértve a munkavállalók nevét, beosztását, a műszak időpontjait és a fizetett órákat műszakonként.

Több helyszín és osztály műszakjait egy helyen figyelheti

A WhenToWork korlátai

Mobilalkalmazása nem felhasználóbarát.

Nem kínál zökkenőmentes integrációt a bérszámfejtő programokkal.

WhenToWork árak (legfeljebb 10 alkalmazott)

Ingyenes: 30 napos próba

1 hónap : 40 dollár

3 hónap : 105 dollár

6 hónap : 172 dollár

1 év: 288 dollár

WhenToWork értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (90+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (100+ értékelés)

Nem elégedett a WhenToWork szolgáltatással? Nézze meg a WhenToWork alternatíváit !

3. TimeClock 365: A legjobb időkövetéshez

via TimeClock 365

A TimeClock 365 egy felhőalapú alkalmazottkezelő rendszer, elsősorban a Microsoft Teams számára. Lehetővé teszi alkalmazottai számára, hogy közvetlenül a Microsoft Teams környezetben jelentkezzenek be és ki, így zökkenőmentes időkezelést biztosít anélkül, hogy különböző alkalmazások között kellene váltaniuk.

Nyomon követheti az alkalmazottak szabadságait, betegszabadságait és távmunkás napjait, hogy ennek megfelelően tervezhesse a műszakokat. Ha irodai csapata van, akkor a ajtónyitási funkció segítségével nyomon követheti, mikor érkeznek meg és mikor fejezik be a munkát az alkalmazottak.

A TimeClock 365 legjobb funkciói

Kezelje alkalmazottai jelenlétét, munkaidő-nyilvántartását, szabadságait, ajtóhozzáféréseit, jóváhagyásait, költségeit és egyebeket, így azok jobban tudnak számot adni az idejükről és feladataikról.

A TimeClock 365 Google Chrome kiterjesztésével részletes jelentéseket kaphat arról, hogy a munkavállalók milyen feladatokon dolgoznak a műszakuk alatt.

Kövesse nyomon az alkalmazottak élő helyét, és kapjon valós idejű frissítéseket arról, mikor jelentkeznek be és ki a műszakba.

A TimeClock 365 korlátai

Az ügyfélszolgálati szolgáltatások igénybevétele szükség esetén nehézkes lehet.

Egyes felhasználóknak nehézséget okoz a pontos havi jelentések letöltése, ha a beállítások nem megfelelőek.

TimeClock 365 árak

Ingyenes: 7 napos próba

Essential: 3 USD/felhasználó/hónap (minimum 5 licenc)

Alapcsomag: 5 USD/felhasználó/hónap (minimum 5 licenc)

Előnyök: 11 dollár felhasználónként havonta (minimum 5 licenc)

Prémium: 13 USD/felhasználó/hónap (minimum 5 licenc)

TimeClock 365 értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (12 értékelés)

Capterra: 4/5 (28 értékelés)

Profi tipp: A PMO irodánk forró tippjeivel megoldhatja a munkaidő-nyilvántartás kezelésével kapcsolatos problémáit!

4. Zoho People: A legjobb alkalmazottak kezelésére

via Zoho People

A Zoho People egy robusztus alkalmazotti menedzsment szoftver, amely megoldást kínál a toborzástól és az új alkalmazottak beillesztésétől a jelenléti menedzsmentig és az alkalmazottak teljesítményéig terjedő problémákra.

Könnyedén használhatja munkarend-alkalmazásként az alkalmazottak műszakjainak tervezéséhez, munkaidejük nyomon követéséhez, valamint a fizetéses alkalmazottak és órabérben dolgozó vállalkozók műszakbeosztásának megfelelően a szabályoknak való megfeleléshez.

Teljes áttekintést nyújt a különböző helyszíneken és telephelyeken rendelkezésre álló munkaerőről. Ezenkívül alkalmazottai a Zoho alkalmazás segítségével könnyedén cserélhetnek műszakot és jelentkezhetnek önkéntesnek.

A Zoho People legjobb funkciói

A drag-and-drop funkcióval könnyedén tervezheti a műszakokat, és időt takaríthat meg az előző műszakbeosztások másolásával.

Kövesse nyomon a munkavállalók távoli bejelentkezését a munkavégzés helyszínéről GPS-jelöléssel és földrajzi kerítéssel.

A Zoho People alkalmazásában naprakész információkat kaphat a napi jelenlétekről és a munkaidőkről.

Kommunikáljon hatékonyan csapattagjaival az integrált üzenetküldő és bejelentési csatorna segítségével.

A Zoho People korlátai

A helytelen kérelmek visszavonása nehézkes lehet.

Az ügyfélszolgálatnak több időre lehet szüksége a legkisebb kérdések megoldásához.

Zoho People árak

Ingyenes: 30 napos ingyenes próba

Essential HR: 0,83 USD/alkalmazott/hónap, éves számlázással

Professzionális: 1,66 USD alkalmazottanként havonta, éves számlázással

Prémium: 2,5 dollár alkalmazottanként havonta, éves számlázással

Vállalatok: 4,16 USD/alkalmazott/hónap, éves számlázással

Zoho People értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 300 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 200 értékelés)

5. Gusto: A legjobb bérszámfejtő szoftver

via Gusto

A Gusto egy átfogó HR-menedzsment szoftver. Ugyanakkor nem rendelkezik beépített munkavállalói ütemezési rendszerrel.

A Workforce és a 7Shifts alkalmazott-műszakbeosztó szoftvereket integrálhatja a Gusto rendszerbe, és szinkronizálhatja azokat a hatékony bérszámfejtési megoldással. Ez segít a munkaerő-igény kezelésében, valamint az alkalmazottak túlóráinak és a létszámhiánynak a megelőzésében.

A Gusto időkövetési és munkaerőköltség-becslési funkciói szintén hasznosak a műszakonként ledolgozott órák kiszámításakor. Ezek az adatok automatikusan szinkronizálódnak a Gusto-val, így egyszerűsítve a bérszámfejtést.

A Gusto legjobb funkciói

Automatizálja és érvényesítse a műszakkezelési szabályokat és irányelveket

Lehetővé teszi az alkalmazottak számára, hogy valós időben cseréljék a műszakokat és szabadságot kérjenek.

A Gusto könnyen integrálható más alkalmazottak ütemezésére szolgáló alkalmazásokkal, mint például a Workforce, a 7Shifts, az Upserve és a Workyard.

Könnyedén rögzítheti és ellenőrizheti az alkalmazottak munkaidejét, és szinkronizálhatja azt a bérszámfejtéssel, hogy biztosítsa a tisztességes munkaügyi normákról szóló törvény (FLSA) betartását.

A Gusto korlátai

Az időkövetési funkció részletesebb lehetne.

A jelentések testreszabási lehetőségei korlátozottak.

Gusto árak

Egyszerű: 40 dollár havonta, plusz 6 dollár havonta személyenként

Plusz: 60 dollár havonta, plusz 9 dollár havonta személyenként

Prémium: Egyedi árazás

Gusto értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 2000 értékelés)

Capterra: 4. /56 (3500+ értékelés)

6. Shiftboard: A legjobb óradíjas munkaerő-menedzsmenthez

via Shiftboard

A Shiftboard egy vizuális munkavállalói ütemezési szoftver, amely segít Önnek minden munkavállaló számára méltányos, átlátható és rugalmas ütemtervet készíteni. Automatizálhatja a műszakbeosztás közzétételét, a munkavállalók rendelkezésre állásának nyomon követését és a műszakváltásokkal kapcsolatos kommunikációs tevékenységeket.

Fejlett algoritmusokat használ a menetrendek optimalizálásához olyan tényezők alapján, mint a munkavállalók rendelkezésre állása, készségei, a megfelelési követelmények és a munkaerőköltségek, biztosítva ezzel a hatékony és méltányos munkaerő-menedzsmentet.

A Shiftboard legjobb funkciói

Szerezzen alapvető ismereteket a hiányosságok azonosításához és az optimális műszaklefedettség biztosításához.

Lehetővé teszi az alkalmazottak számára, hogy a beépített Tradeboard segítségével egymás között cseréljék a műszakokat.

Kezelje valós időben a munkaerő-igény utolsó pillanatban bekövetkező csökkenését vagy növekedését.

A Shiftboard korlátai

Lehet, hogy nehéznek találja a munkavállalói ütemezési szoftver használatát.

A menetrend áttekintése nem nyújt sok információt a csapat menetrendjéről.

Shiftboard árak

A Shiftboard két csomagot kínál, az Enterprise és az Enterprise Plus csomagot, egyedi árakkal.

Shiftboard értékelések és vélemények:

G2: NA

Capterra: NA

7. Sling: A legjobb a munkaerő-költségek optimalizálásához

via Sling

Ha a munkaerő-költségeket szeretné ellenőrizni a munkaerő felvétele és a műszakok ütemezése során, akkor érdemes megfontolnia a Sling használatát. A szoftver néhány lenyűgöző eszközzel rendelkezik, például munkaerő-költségkalkulátorral és túlórák kalkulátorral a munkavállalói költségek kezeléséhez. Emellett értesítést kap, ha az ütemezése meghaladja a munkaerő-költségvetését, így pontosan a megfelelő mennyiségű munkaerőt ütemezheti be.

Az integrált kommunikációs eszköz különösen tetszett nekem. Lehetővé teszi a vezetők és az alkalmazottak számára, hogy közvetlenül a ütemezési platformon belül koordináljanak, csevegjenek és megosszák a frissítéseket, így nincs szükség külön üzenetküldő alkalmazásokra.

A Sling legjobb funkciói

Hatékonyan koordinálja csapatát egy integrált kommunikációs eszközzel.

A költségkalkulátor segítségével ellenőrizze a munkaerőköltségeket, miközben munkát oszt a munkavállalóknak.

Kövesse nyomon az árbevételt a munkaerőköltségekkel összehasonlítva, miközben megtekinti a múltbeli és a tervezett árbevételt.

A Sling korlátai

Korlátozott testreszabási lehetőségekkel rendelkezik.

Sling árak

Ingyenes, korlátozott funkciókkal

Prémium: 1,70 USD felhasználónként havonta

Üzleti: 3,40 USD felhasználónként havonta

Sling értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (88 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (150 értékelés)

8. Workfeed: A legjobb automatikus ütemező alkalmazás

via Workfeed

A Workfeed automatikus hozzárendelési funkciójával rengeteg időt takaríthat meg a feladatok csapat tagjaihoz való hozzárendelésével. Használja az AI-t, hogy a rendelkezésre állás, a munkaidő, a készségek és a szabályozások alapján hozzárendelje csapatát a nyitott műszakokhoz.

A Workfeed ütemezési alkalmazás segítségével megtekintheti az egyes csapattagok heti munkaidejét, hogy lássa, hány órát kell dolgoznia mindenkinek. Az eszköz valós idejű műszakcserélési funkcióval rendelkezik, amely lehetővé teszi a munkavállalók számára, hogy közvetlenül az alkalmazáson belül könnyedén cseréljenek, lemondjanak vagy felvegyék a műszakokat, ami növeli a munkahelyi rugalmasságot és csökkenti az ütemezési konfliktusokat.

A Workfeed legjobb funkciói

Az automatikus ütemező funkcióval egyetlen kattintással rendelhet fel feladatokat csapattársainak a munkakörük, rendelkezésre állásuk, munkaidejük és a szabályozások alapján.

Kövesse nyomon minden csapattag heti ütemtervének teljesítését

Mentse el a menetrendeket sablonként, hogy újra felhasználhassa őket.

Hagyjon megjegyzéseket az egyes műszakokhoz, hogy alkalmazottai mindig naprakészek legyenek.

A Workfeed korlátai

Egyes felhasználóknak nem tetszik az üzenetküldő funkció, mivel bonyolult befejezni a csevegést.

Workfeed árak

14 napos ingyenes próba

Alap: 2 dollár felhasználónként havonta

Előny: 3 dollár felhasználónként havonta

Pro +: 5 USD felhasználónként havonta

Workfeed értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (28 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (8 értékelés)

9. Planday: A legjobb váltott műszakban dolgozó vállalkozások számára

via Planday

A Planday személyzetkezelésre, időkövetésre és ütemezésre használható különböző iparágakban és különböző méretű vállalkozásokban. Az eszközök segítségével gyorsan ellenőrizheti a ROTA-t, és időt takaríthat meg a felesleges feladatok eltávolításával és az ütemezéshez való hozzáférés javításával.

Az eszköz segítségével létrehozhat nem kiosztott műszakokat, és lehetővé teheti az alkalmazottak számára, hogy önként jelentkezzenek bizonyos időpontokra, preferenciáik alapján. Ez nagyobb rugalmasságot biztosít a műszakok kiosztásában, és több autonómiát ad az alkalmazottaknak.

A munkaerő-költség előrejelző funkció valós idejű betekintést nyújt a munkaerő-költségek és a bevételek arányába. Optimalizálhatja a személyzeti létszámot és adat alapú döntéseket hozhat a jövedelmezőség javítása érdekében.

A Planday legjobb funkciói

Rendeljen konkrét készségeket az alkalmazottakhoz, és hagyja, hogy azok a feladatokra jelentkezzenek, amelyekben a legjobban teljesítenek.

Testreszabhatja a Planday-t a vállalati irányelveknek megfelelően, és biztosíthatja a szabályoknak való megfelelést a feladatok kiosztása vagy a szabadságok jóváhagyása során.

Védje az alkalmazottak adatait azáltal, hogy korlátozott hozzáférést biztosít számukra.

Kezelje az alkalmazottak felhalmozott szabadságait, képzéseit vagy betegszabadságait egy helyen.

A Planday korlátai

Kezdetben ez túl bonyolultnak tűnhet.

A Planday árai

30 napos ingyenes próba

Starter: 2,99 USD felhasználónként havonta

Plusz: 4,99 USD felhasználónként havonta (minimum 10 felhasználó)

Előny: Egyedi árazás

Planday értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (86 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (55 értékelés)

10. Homebase: A legjobb kisvállalkozások számára

via Homebase

A Homebase egy alkalmazottak ütemezésére szolgáló alkalmazás, amely segít a csapatának a feladatok nyomon követésében és tájékoztatja őket a közelgő feladatokról. Ideális kis- és középvállalkozások számára, akik órabérben foglalkoztatnak alkalmazottakat, például éttermek vagy kiskereskedelmi üzletek.

A HomeBase segítségével könnyedén nyomon követheti csapata rendelkezésre állását és szabadságkérelmeit, cserélheti a műszakokat, és elkerülheti az ütközéseket, miközben optimálisan kihasználja az erőforrásokat. Emellett jegyzeteket vagy emlékeztetőket is hozzáadhat, hogy fontos információkat közöljön egy feladattal kapcsolatban.

A Homebase-ben leginkább azt szeretem, hogy értesítést küld, ha egy alkalmazott késik a műszakjáról vagy túlórázik. Ez segít nekem a munkaerő-költségek megfelelő kezelésében.

A Homebase legjobb funkciói

Frissítse az ütemterveket, és szükség esetén azonnal értesítse csapatát szöveges üzenetben, e-mailben és a Homebase alkalmazásban személyre szabott összefoglalók segítségével.

Küldjön automatikus szöveges emlékeztetőket csapatának a közelgő műszakokról.

Kövesse nyomon, optimalizálja és módosítsa az ütemterveket az értékesítési előrejelzéseknek vagy a munkaerő-céloknak megfelelően.

Tegyen közzé nyitott műszakokat, hogy a rendelkezésre álló alkalmazottak be tudjanak ugrani.

A Homebase korlátai

Hiányzik a naptár nézet, amelyből áttekinthető az egész vállalat.

Az alkalmazás nem támogatja a zökkenőmentes integrációt más bérszámfejtési és ütemezési alkalmazásokkal.

Homebase árak

Ingyenes: Egy helyszínre, legfeljebb 20 alkalmazott számára

Alapvető szolgáltatások: 20 USD/helyszín/hónap (korlátlan számú alkalmazott)

Plusz: 48 dollár helyszínenként havonta (korlátlan számú alkalmazott)

All-in-one: 80 dollár helyszínenként havonta (korlátlan számú alkalmazott)

Homebase értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (1000+ értékelés)

Biztosítsa a legjobb munkavállalói beosztást a ClickUp segítségével

Ezzel lezárulnak az alkalmazottak ütemezésére szolgáló alkalmazásokkal kapcsolatos tapasztalataim. A sok ajánlás és azok konkrét felhasználási esetei alapján most már kiválaszthatja azt az eszközt, amely segít jobban kezelni a műszakbeosztásokat.

A ütemezési eszközök használatának célja, hogy megkönnyítsék az életét. Minél több automatizálási, sablon- és testreszabási funkcióval rendelkezik, annál jobb Önnek. A ClickUp mindebben és még sok másban is segíthet, hogy biztosítsa a megfelelő lefedettséget, és elkerülje a költségtúllépéseket vagy az ütemterv-ütközéseket.

Regisztráljon ingyenesen a ClickUp-on, hogy egyszerűsítse alkalmazottai ütemezését!