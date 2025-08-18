Lovable AI és Cursor: melyik AI-megoldás a legalkalmasabb az Ön számára?

Látta a címlapokat. „No-code forradalom!” „Az AI felváltja a fejlesztőket!” „Készítse el alkalmazását másodpercek alatt!”

Mindez izgalmasnak tűnik – amíg meg nem próbálja használni az AI-t a szoftverfejlesztésben, és végül térdig gázol a hibás alkalmazásokban, vagy ami még rosszabb, kénytelen mindent kézzel átírni.

Valószínűleg így jutott el odáig, hogy összehasonlította a Lovable AI és a Cursor alkalmazásokat, hogy megértse, hogyan lehet jobban strukturálni a parancsokat. Az egyik azt állítja, hogy egyszerű angol nyelvű parancsokkal teljes értékű alkalmazássá alakítja az ötletét. A másik pedig olyan, mint egy éles eszű AI párprogramozó, amely beilleszthető a meglévő munkafolyamatába.

De itt van a bökkenő: ezek az AI-alapú kódolási eszközök nem ugyanazoknak a típusú alkotóknak valók. Tehát melyik illik a te munkafolyamatodhoz, a te agyadhoz és a te tempódhoz?

Vessünk egy pillantást a valódi fejlett funkciókra, a valódi árakra és a nulla felhajtásra.

Lovable AI és Cursor: áttekintés

Íme egy rövid összefoglaló a Cursor és a Lovable összehasonlításáról:

Funkció Lovable AI Cursor Bónusz: ClickUp Természetes nyelvű bevitel ✔ Igen ✔ Igen ✔ Igen + AI-alapú feladatkezelés, intelligens szűrés és automatizálás csapatok számára Fejlesztőkre fókuszáló kódintelligencia ✘ Nem ✔ Igen ✔ Igen + feladatfüggőségek, munkaterhelés-kezelés és automatikus emlékeztetők a projektekhez Együttműködés ✔ Igen Korlátozott (néhány a Cursor Agents-en keresztül) ✔ Igen + valós idejű együttműködés, dokumentummegosztás és csapatkommentár funkciók Bevezetésre kész állapot ✔ Igen ✘ Nem ✔ Igen + projektmenedzsment eszközök, például Gantt-diagramok és szoftverfejlesztési sablonok a szállítási határidők lerövidítéséhez IDE integráció ✘ Nem ✔ Igen ✔ Igen + integráció fejlesztői eszközökkel, mint a GitHub és a JIRA, a projektmunkafolyamatok egyszerűsítése érdekében Testreszabás és kódvezérlés ✔ Igen ✔ Igen ✔ Igen + egyedi feladatnézetek, sablonok és a munkafolyamatához igazított DevOps automatizálások Gyors prototípus-készítés ✔ Igen ✘ Nem ✔ Igen + feladatlisták, ütemtervek és termékfejlesztési tervek azonnali beállítása a gyors iteráció érdekében AI reagálóképesség ✔ Igen ✔ Igen ✔ Igen; ClickUp Brain az AI-támogatott kódolási segítségért; feladatok, projektösszefoglalók és ajánlások automatikus generálása

Mi az a Lovable AI?

via Lovable AI

A Lovable AI segítségével egyszerűen, angol nyelven leírva ötleteit teljes körű webalkalmazásokat hozhat létre. Így van – nincs szükség kódra, programozási ismeretekre, sablonokra, és nem kell bajlódnia a hasznosnak tűnő drag-and-drop eszközökkel. Ez az AI azoknak szól, akik gyorsan szeretnének haladni anélkül, hogy egy egész fejlesztői csapatot alkalmaznának.

🧠 Érdekes tény: Az AI-t kihasználó fejlesztők hetente 126%-kal több projektet végeznek el, mint azok, akik nem használják.

A Lovable AI funkciói

A Lovable AI nem olyan eszköz, amelyet egyszer kipróbálsz új AI-alkalmazások tesztelésére, majd elfelejtesz. Úgy tervezték, hogy valódi, funkcionális eredményeket nyújtson – olyan alkalmazásokat, amelyek nem csak szép prototípusok, hanem gyártásra kész, skálázható, integrálható és fejleszthető verziók, a következő funkciókkal:

1. funkció: Természetes nyelv a teljes alkalmazásig

via Lovable AI

Ennek a prototípus-készítő eszköznek a használatához nem kell egyetlen sor kódot sem írnia. Csak írja le az alkalmazását természetes nyelvű utasításokkal, például: „Szeretnék egy olyan irányítópultot, amely régiónkénti értékesítési adatokat jelenít meg, és amelyen a felhasználók feltölthetik a számlákat”, és a Lovable ezt egy valóban működő termékgé alakítja. Teljesen AI-generált kódról beszélünk, amely perceken belül elkészül, a front-endtől és a back-endtől kezdve az adatbázis-architektúráig.

2. funkció: API-kompatibilis a kezdetektől fogva

A Lovable nem várja meg, hogy Ön integrálja az eszközöket – már a kezdetektől beépíti őket. Stripe-ot szeretne használni a fizetésekhez? SendGrid-et szeretne az e-mailekhez vagy OpenAI-t a tartalomgeneráláshoz?

Csak mondja ki a szót, és a Lovable összekapcsolja a végpontokat, beállítja az API-hívásokat, és még a felhasználói hitelesítési folyamatokat is kezeli. Olyan, mintha egy AI-alapú kódszerkesztővel dolgozna, amely már elolvasta a gondolatait – és a stackjét.

3. funkció: Teljes körű szerkesztés (ha szeretné)

Itt különbözteti meg magát a Lovable a szokásos kódolási eszközöktől. Ha Ön olyan fejlesztő, aki szeret finomhangolni, módosítani vagy teljesen átírni a kódrészeket, a Lovable megnyitja Ön előtt a motorháztetőt.

Beléphet a háttérlogikába, testreszabhatja az API-kérelmeket, CSS-sel módosíthatja a frontend stílusát, és újrakonfigurálhatja az adatbázis-sémákat. Elég rugalmas a haladó felhasználók számára, de a kezdők számára is barátságos.

👀 Tudta? Meglepő módon a fejlesztők 82%-a már AI eszközöket használ a kódoláshoz – ami trendként indult, gyorsan általános gyakorlattá válik.

4. funkció: Csapatmunkamód

Lehet, hogy egyedül kezded, de a projekted hamarosan együttműködéssé nőhet. A Lovable ezt megérti. A beépített együttműködési funkciók segítségével meghívhatod csapattársaidat, kontextusfüggő megjegyzéseket hagyhatsz a verziókon, és nyomon követheted a változásokat a különböző verziók között. Olyan, mint a Git az alkalmazásfejlesztők számára, csak a beállítási rémálom nélkül. A termékmenedzserek, a tervezők és a fejlesztők végre ugyanazon a nyelven beszélhetnek: angolul.

A Lovable AI árai

Ingyenes

Pro: 25 USD/hó

Üzleti : 50 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

📮ClickUp Insight: A válaszadók 33%-a a készségfejlesztést jelölte meg az egyik legérdekesebb AI-alkalmazási területként. Például a nem technikai felhasználók megtanulhatják, hogyan kell AI-eszköz segítségével kódrészleteket készíteni egy weboldalhoz. Ilyen esetekben minél több kontextust ismer az AI a munkájáról, annál jobb lesz a válasza. A ClickUp AI-je, mint a munka mindenre kiterjedő alkalmazása, ebben kiemelkedő. Tudja, milyen projekten dolgozik, és konkrét lépéseket ajánlhat, vagy akár olyan feladatokat is elvégezhet, mint kódrészletek egyszerű létrehozása.

Mi az a Cursor?

via Cursor

A Cursor egy fejlesztőknek készült AI párprogramozó, amelynek célja, hogy megváltoztassa az írásmódját, az AI javaslatok hibakeresését és a kód átalakítását. Éles, fókuszált és könyörtelen a felesleges terhekkel szemben. Ön hozza a repo-t, a Cursor hozza az erőt.

A Cursor funkciói

A Cursor kódolási eszközként a Visual Studio Code-ban működik, és megtanulja a kódbázisát. Ez egy intelligens AI kódasszisztens, amelynek nincs szüksége segítségre ahhoz, hogy megértse, mit és hogyan épít. Íme, mit kínál:

1. funkció: Élő, kontextusérzékeny javaslatok

A Cursor nem egy chatbot. Elolvassa az egész kódbázist, és olyan javaslatokat ad, amelyek megfelelnek a logikájának. Nem hallucinál, és nem kéri, hogy magyarázza el a nyilvánvalót. Úgy működik, mint egy tapasztalt fejlesztő, aki már hónapok óta a csapatában van.

Ragadt a régi spagettikódban? A Cursor intelligens refaktoráló AI kódolási eszközökkel szétvágja a rendetlen kódot. Nem csak átnevezi a változókat, hanem szükség esetén átalakítja a logikát és azonosítja a mélyebb problémákat.

3. funkció: Természetes nyelvű kódgenerálás

Írja le a funkciót, és a Cursor úgy fogja megírni, mintha egy csapattársa lenne, aki ismeri a stackjét, követi a stílusútmutatóját és előre látja a szélsőséges eseteket. Nincs nehézkes kimenet. Nincs átdolgozás. Csak az a kód, amit írt volna, ha több ideje lett volna a nap folyamán.

A Cursor többfájlos kódgenerálást is támogat, vagyis nem csak egy elszigetelt kódrészletet ad ki, hanem egyszerre több fájlt is generálhat, módosíthat és összekapcsolhat, függetlenül attól, hogy új funkciót épít-e vagy meglévő modulokat átszervez. Ez elengedhetetlen, ha a projekt több tucat összekapcsolt fájlt és komponenst foglal magában.

🧠 Érdekes tény: Az AI-t alkalmazó szervezetek 55%-a ma már az AI-t helyezi előtérbe az új kihívások megoldásában, ami bizonyítja, hogy az AI-kódoló eszközökkel elért siker nem csupán az eszköz használatától, hanem annak a gondolkodásmódba való integrálásától is függ.

4. funkció: GitHub-központú munkafolyamat

A Cursor közvetlenül csatlakozik a GitHubhoz, így AI segítségével pull requesteket generálhat, commit üzeneteket szerkeszthet, és akár kódfelülvizsgálatokra is válaszolhat. Ez a GitHub-integráció professzionális szoftverfejlesztési környezetekben történő együttműködésen alapuló kódfejlesztéshez készült, így ideális valódi csapatok számára, akik valódi kódot szállítanak, nem csak demókat.

A Cursor árai

Hobbi: Ingyenes

Pro: 20 USD/hó

Ultra : 200 USD/hó

Csapatok: 40 USD/felhasználó havonta

Vállalati: Egyedi árazás

Cursor és Lovable AI: a legfontosabb funkciók összehasonlítása

Most már láttad, mire képesek mindkét AI kódolási eszközök. De melyik segít neked hatékonyabban dolgozni? Itt láthatod, miben tűnik ki az egyik, és hol homályosak a határok:

1. funkció: Természetes nyelvű bevitel

A Cursor természetes nyelvi képességei kódokhoz kiválóan alkalmasak. Megkérheted, hogy írjon egy függvényt, javítson ki egy hibát vagy magyarázzon el valami zavarosat, és általában helyesen fogja megtenni.

A Lovable azonban az egyik legjobb kódolás nélküli alkalmazás. Lehetővé teszi, hogy leírjon egy teljes alkalmazást – „egy piacteret felhasználói profilokkal, csevegéssel és Stripe fizetésekkel” – és megépítse az egészet: frontendet, backendet és adatbázist.

Nincsenek szintaxis hibák, nincs találgatás, nincs vázlatkészítés. Ez a legközelebb áll ahhoz, hogy egyszerű ötleteket szoftverfejlesztéssé alakítson.

🏆 Győztes: Lovable AI

2. funkció: Fejlesztőkre fókuszáló kódintelligencia

A Lovable működő kódot tud generálni, de nem olvassa el a repo-ját, és nem érti a régi logikát úgy, ahogy a Cursor.

A Cursor beágyazódik a VS Code-ba, és megtanulja a fájlszerkezetét, a belső mintákat, sőt még az architektúra sajátosságait is. Nem csak teljes funkciókat tölt ki, hanem gondolatokat is kiegészít. A nagy kódbázisokban elmerült vagy technikai adósságokat rendezgető professzionális fejlesztők számára a Cursor olyan, mintha egy olyan senior mérnökkel dolgoznának együtt, aki már kívül-belül ismeri a rendszert.

🏆 Győztes: Cursor

3. funkció: Együttműködés

A Cursor támogatja a csapat tudatosságát azáltal, hogy megjegyzi a megosztott kontextust és a korábbi interakciókat, míg a Lovable már a kezdetektől fogva a kollaborációra épül. Több felhasználó is együtt szerkesztheti a build-eket, inline megjegyzéseket hagyhat, és megtekintheti a verziótörténetet, mint a Google Docs alkalmazásokban. Ez elengedhetetlen, amikor az alapítók, a fejlesztők és a tervezők együtt dolgoznak.

A Cursor hatékonyan automatizálja az egyéni fejlesztői munkafolyamatokat, míg a Lovable már a kezdetektől fogva alkalmas csapatépítésre.

🏆 Győztes: Szoros verseny, de a Lovable végzett az élen

4. funkció: Bevezetésre kész állapot

A Cursor egy fejlesztői eszköz, amely segít jobb kódot írni, de nem hoz létre környezetet és nem szállít termékeket.

A Lovable a kezdetektől fogva a telepítésre összpontosít. Teljes alkalmazásstruktúrát biztosít Önnek, hostinggal, API-kkal és adatbázis-logikával, amely készen áll az élesítésre. Rekordidő alatt jut el a nulláról az MVP-ig, anélkül, hogy sok AI kódolási eszközzel vagy telepítési folyamatokkal kellene bajlódnia.

🏆 Győztes: Lovable AI

5. funkció: IDE integráció

A Cursor a VS Code-ban található, közvetlenül a terminál és a fáklya mellett. Nem kell eszközöket vagy kontextust váltania. Olyan, mintha egy AI fejlesztővel dolgozna együtt, aki már a munkaterületén van, autocomplete funkcióval együtt.

A Lovable egy különálló platform, amelyet azoknak a fejlesztőknek optimalizáltak, akik alkalmazást szeretnének, nem pedig fejlesztői környezetet.

🏆 Győztes: Cursor

6. funkció: Testreszabás és kódvezérlés

A Lovable lehetővé teszi minden réteg – frontend, backend, logika és stílus – ellenőrzését és szerkesztését. Nem ragadsz be egy kód nélküli ketrecbe.

A Cursor nem generál teljes rendszereket, de a meglévő kód átírása és optimalizálása terén élesebb.

🏆 Győztes: Döntetlen. Tehát, ha a nulláról indul és teljes ellenőrzést szeretne? A Lovable nyer. Meglévő projekteket módosít? A Cursor előnyösebb.

7. funkció: Gyors prototípus-készítés

A Cursor reaktív: megadja neki a kódot, és ő reagál rá. A Lovable AI-alapú kódgeneráláshoz készült: megadja neki az ötletet, és ő perceken belül elkészíti a működő prototípust. Azok számára, akik gyorsan szeretnék kipróbálni az ötleteiket, ez egy szuperképesség. Nincs szükség eszközök összekapcsolására. Nincs várakozás a sprintekre. Csak leírja, generálja és teszteli.

🏆 Győztes: Lovable AI

8. funkció: AI reagálóképesség

A Cursor gyors, kontextusérzékeny és ritkán téved. Javaslatai az editorban található tényleges kódminőség alapján alakulnak, nem csak az utolsó parancs alapján. A Lovable AI erős, de szélesebb körű alkalmazáslogikát és architektúrát épít, ami alkalmanként kimeneti eltéréseket jelent. A részletekbe menő kódoláshoz a Cursor pontosabb.

🏆 Győztes: Cursor

Lovable AI és Cursor összehasonlítása a Redditen

Az AI-val történő alkalmazásfejlesztés terén a Reddit felhasználói valós betekintést nyújtanak a Lovable és a Cursor összehasonlításába, valamint abba, hogy a két eszköz gyakran inkább kiegészíti egymást, mint közvetlenül versenyez egymással.

Egy Reddit-felhasználó megosztotta munkafolyamatát, miután több projekten is dolgozott mindkét platformon:

Jelenleg a 7. projektemen dolgozom, két projektje előtt fedeztem fel a Cursort, és lenyűgözött a képessége, hogy olyan hibákat is kijavít, amelyeket a Lovable nem tudott azonosítani vagy kijavítani. Imádom a Lovable-t – minden projektet a Lovable-lel kezdem, és vele is fejezem be. De amikor olyan hibákkal, problémákkal vagy komplex funkciókkal találkozom, amelyeket a Lovable nem tud kezelni, a Cursorra támaszkodom. Ráadásul a Cursor képes átállni és használni az újabb generatív modelleket, mint például a Gemini 2. 5, ami egy teljesen más élmény.

Jelenleg a 7. projektemen dolgozom, két projektje előtt fedeztem fel a Cursort, és lenyűgözött a képessége, hogy olyan hibákat is kijavít, amelyeket a Lovable nem tudott azonosítani vagy kijavítani. Imádom a Lovable-t – minden projektet a Lovable-lel kezdem, és vele is fejezem be. De amikor olyan hibákkal, problémákkal vagy komplex funkciókkal találkozom, amelyeket a Lovable nem tud kezelni, a Cursorra támaszkodom. Ráadásul a Cursor képes átállni és használni az újabb generatív modelleket, mint például a Gemini 2. 5, ami egy teljesen más élmény.

Ez a felhasználók körében gyakori mintát tükröz: a Lovable a korai és kreatív fázisokban, például a felhasználói felület kialakításakor vagy a főbb funkciók integrálásakor nyújt kiemelkedő teljesítményt, míg a Cursor a finomhangolás, a hibakeresés vagy a bonyolultabb területek felé történő elmozdulás során válik elsődleges eszközzé.

Egy másik Reddit-felhasználó egyszerűen fogalmazott:

Úgy találom, hogy a Lovable jobb nagy funkciók hozzáadásához vagy a weboldal felhasználói felületének elindításához, utána pedig a projektet áthelyezem a Cursorba kisebb szerkesztésekhez.

Úgy találom, hogy a Lovable jobb nagy funkciók hozzáadásához vagy a weboldal felhasználói felületének elindításához, utána pedig a projektet áthelyezem a Cursorba kisebb szerkesztésekhez.

Ha tehát azon töri a fejét, melyik eszközt válassza, akkor ez nem feltétlenül egy vagy-vagy döntés. Sok felhasználó inkább a Lovable-t használja az ötlet-felület munkafolyamatokhoz, a Cursort pedig a sebészi pontosságú és hibakereső eszközökhöz, különösen akkor, ha elérték az AI határait, vagy okosabb modellekre, például a Gemini 2-re kell frissíteniük. 5.

Ismerje meg a ClickUp-ot – a Lovable AI és a Cursor legjobb alternatíváját!

A Lovable segít leírni egy alkalmazást. A Cursor segít kialakítani a kódot. De egyik sem segít a kiadás tervezésében, a csapat kijelölésében, a build minőségbiztosításában vagy a tiszta szállításban.

Csak a ClickUp , a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás*, egyesíti a tervet, a terméket és az embereket egy helyen, így nem kell öt eszközzel bajlódnia, hogy egyetlen funkciót megvalósítson.

A ClickUp nem csak a kényelemről szól. Tshegofatso Monama, az ejoobi vezető háttérfejlesztője a legjobban összefoglalja a képességeit:

Minden bizonnyal segített nyomon követni a még meg nem kezdett vagy be nem fejezett feladatokat. A határidő-emlékeztetők és a prioritásbeállítások segítségével a vezetők könnyebben láthatták, melyek a kritikus feladatok.

Minden bizonnyal segített nyomon követni a még meg nem kezdett vagy be nem fejezett feladatokat. A határidő-emlékeztetők és a prioritásbeállítások segítségével a vezetők könnyebben láthatták, melyek a kritikus feladatok.

Ez a fajta átláthatóság valódi eredményekhez vezet – a ClickUp-ot használó csapatok 20%-os csökkenést jelentettek a fejlesztők túlterheltségében.

Szóval, hogyan áll a ClickUp a Lovable és a Cursor mellett? Nézzük meg részletesen:

ClickUp első számú előnye: ClickUp Brain (AI, amely ténylegesen ismeri a munkáját)

Használja a ClickUp Brain-t kód generálásához, hibakereséshez és dokumentáláshoz AI-precizitással!

A ClickUp Brain nem egy lebegő csevegőablak vagy általános kódgenerátor. Ez a világ legteljesebb, kontextusfüggő munkahelyi AI-asszisztense, amely közvetlenül a munkaterületébe van beágyazva.

Megkérheted, hogy írjon műszaki specifikációkat, összefoglalja a sprint jegyzeteket, kezelje a feladatokat vagy generáljon funkciódokumentációt – közvetlenül az általa hivatkozott munka mellett.

Ez nem csak abban segít, hogy gyorsabban írjon többsoros kódblokkokat. Segít az egész csapatának abban, hogy akadálymentesen és összehangoltan dolgozzon, anélkül, hogy el kellene hagynia a ClickUp alkalmazást. Gondoljon a ChatGPT-re, de ez elolvassa a hátralékát, és tudja, hogy mit jelent valójában a „Frontend v2. 1”.

Váltson LLM-ek között a ClickUp Brain-ben, hogy személyre szabhassa AI-élményét.

Ezenkívül a ClickUp Brain lehetőséget kínál több LLM használatára, beleértve a Claude, Gemini és ChatGPT legújabb modelljeit is. Ez azt jelenti, hogy alkalmazásokat készíthet anélkül, hogy különböző AI eszközökre kellene átváltania és bejelentkeznie.

💡 Profi tipp: Mi több? A ClickUp Autopilot Agents – mind az előre elkészített, mind az egyedi – lehetővé teszi olyan feladatok automatizálását, mint a műszaki hibák jelzése vagy információk keresése a csevegőcsatornákból. Képezzen egyedi Autopilot ügynököket a ClickUp-ban az ismétlődő munkafolyamatok kezelésére.

Automatizálja a rutinmunkákat a ClickUp Automations segítségével, hogy időt takarítson meg.

A ClickUp Automations nem csak a táblán lévő feladatokat mozgatja. Egyszerű, de kritikus munkafolyamatokat is kezel, például megjelöli a minőségbiztosítást, amikor egy funkció tesztelésre kerül, értesíti a projektmenedzsereket, ha egy feladat nem teljesül a határidőre, vagy automatikusan kijelöli a lektorokat, amikor egy PR készen áll.

Kialakíthatja saját logikáját, kombinálhatja külső triggerekkel, és mindent egyetlen tiszta operációs rétegbe foglalhat a projektmenedzsment automatizálásával. A Cursor segít gyorsabban kódolni. A ClickUp segít az egész folyamatnak gyorsabban haladni, mikromanagement nélkül.

A ClickUp-ra való áttérés után olyan szervezetek, mint a Talent Plus, több mint 10%-kal növelték munkaterhelési kapacitásukat, bizonyítva, hogy a megfelelő eszközök nem csak támogatják a munkát, hanem javítják is azt.

💡 Profi tipp: Szeretne többet kihozni a ClickUp Automationsből? Merüljön el a Guide to Automations in ClickUp (Útmutató a ClickUp automatizálásához) című útmutatóban, ahol valós felhasználási példákkal inspirálhatja ötleteit és növelheti hatékonyságát.

ClickUp előnye #3: Feladatok + szoftveres projektmenedzsment (a fejlesztői csapatok munkamódszereihez igazítva)

Használja a ClickUp Tasks alkalmazást a szoftveres feladatkezelés egyszerűsítéséhez, valamint a munka jobb szervezéséhez és prioritásainak meghatározásához.

A ClickUp Tasks valódi mérnöki munkafolyamatokhoz készült, nem pedig sablonos fantáziákhoz. Tervezzen termékfejlesztési ütemterveket, kövesse nyomon a hibákat, rendeljen sebességpontokat, tekintse meg a sprint burndownokat, és kapcsolja össze a feladatokat a tényleges kód-commitekkel.

Kezelje a teendőket a ClickUp projektmenedzsment platformjával, hogy hatékony eszközökkel ellenőrizhesse a teljesítéseket.

A ClickUp projektmenedzsment eszközkészlete minden összetett munkafolyamat és együttműködési projekt kezelésére alkalmas. Gondoljon csak a komplex termékötlet-generátorokra, a többfunkciós kampányokra és a szállítási folyamatokra. A Gantt-diagramok, a munkaterhelés-nézetek és a mérföldkövek nyomon követése segítségével minden mozgó alkatrész ellenőrzés alatt marad.

Dolgozzon együtt a ClickUp Software Teams segítségével, hogy növelje a fejlesztőcsapatok termelékenységét.

A legjobb rész? A ClickUp for Software Teams segítségével nem kell egy táblázatos nézethez ragaszkodnia – listákat, ütemterveket, Gantt-diagramokat, naptárat, táblázatot és akár egyedi irányítópultokat is kap. Minden a folyamatához kapcsolódik, a felfedezéstől a szállításig. Nincs többé szükség a Jira és a Google Docs összekapcsolására csak azért, hogy egy sprintet futtasson.

👀 Tudta? 2027-re a mérnökök közel 80%-ának tovább kell képeznie magát, hogy lépést tudjon tartani a generatív AI-vel, így az alkalmazkodóképesség ugyanolyan fontos lesz, mint a technikai szakértelem.

Készíts gazdag, együttműködésen alapuló dokumentumokat, amelyek a ClickUp Docs segítségével kapcsolódnak a munkafolyamataidhoz.

A ClickUp Docs a wikiket és a termékleírásokat élő dokumentumokká alakítja, amelyekbe feladatok beágyazhatók, cselekvési tételek rendelhetők hozzá, és a frissítések inline módon nyomon követhetők. A Notion vagy a Confluence-tól eltérően a Docs-ban minden szinkronizálódik a tényleges munkával.

Vizualizáljon a ClickUp Whiteboards segítségével, hogy vázlatokat készítsen ötleteiről és megtervezze projektjeit.

A ClickUp Whiteboards teret biztosít csapatának a felhasználói folyamatok megtervezéséhez, a funkciók megvitatásához vagy a rendszerarchitektúra feltérképezéséhez, majd ezeket az alakzatokat egyetlen kattintással feladatokká alakítja. Ez nem csak rajzolás. Ez a végrehajtás kezdete.

Kommunikáljon a ClickUp Chat segítségével, hogy a beszélgetések rendezettek maradjanak a munkafolyamatán belül.

A ClickUp Chat a csapat kommunikációját közvetlenül a munkába integrálja. Az inline megjegyzések, a hozzárendelhető szálak és a valós idejű csevegés biztosítják, hogy a visszajelzések soha ne rekedjenek meg a Slack purgatóriumában, és ne vesszenek el az e-mail láncokban.

Maradjon naprakész a ClickUp értesítésekkel, hogy időben megkapja a frissítéseket és figyelmeztetéseket.

A ClickUp értesítések úgy lettek kialakítva, hogy felhívják a figyelmet, ne pedig összezavarják az agyát. Látni fogja, ami fontos, amikor fontos – feladatváltozások, említések, akadályok –, anélkül, hogy minden ellenőrzőlista-szerkesztésnél spamekkel bombáznák.

Integrálja a ClickUp x GitHub alkalmazásokat a fejlesztési folyamat és a feladatok egyszerű szinkronizálása érdekében.

Végül, a ClickUp x GitHub integráció közvetlenül összeköti a kódbázisát a tervezéssel. A commitok, ágak és pull requestek összekapcsolhatók konkrét feladatokkal. A ClickUp automatikusan bezárja a jegyeket, ha a commit üzenete tartalmazza a feladat azonosítóját.

Nincs több találgatás. A fejlesztők a GitHubban maradnak, a projektmenedzserek a ClickUpban – és mindenki valós időben láthatja az előrehaladást.

Készítsen hatékony kódot és alkalmazásokat a ClickUp segítségével

A Lovable azoknak a vállalkozóknak szól, akik nem programoznak. A Cursor azoknak a fejlesztőknek szól, akik soha nem állnak le.

De mi van a ClickUp-pal? Azok számára készült, akik mindkettőt szeretnék csinálni, anélkül, hogy óránként eszközt kellene váltaniuk.

A két csoport közötti szakadékot áthidalva közös teret biztosít a alapítók és a fejlesztők számára, ahol együttműködhetnek, nyomon követhetik és kezelhetik a munkát anélkül, hogy az AI kódgenerátorok között kellene váltaniuk.

Jobb, gyorsabb és okosabb munkavégzést szeretne? Regisztráljon most a ClickUp-ra.