A 10 legjobb GitHub integráció a kollaboratív kódfejlesztéshez

A GitHub a fejlesztők paradicsoma. A fejlesztők a forráskódot elosztott GitHub-tárolókban tárolják és kezelik, ami lehetővé teszi, hogy több közreműködő egyszerre dolgozzon a projekten. Az ilyen együttműködés 22%-kal javítja a termelékenységet, 7-szeresére gyorsítja a sebezhetőségek kijavítását és 80%-kal csökkenti a beilleszkedési időt.

Verziókezelő rendszerként lehetővé teszi a fejlesztők számára a változások nyomon követését és felülvizsgálatát, az ágak kezelését és a kódok egyesítését. Ez olyan funkciók révén lehetséges, mint a problémák nyomon követése, pull requestek, projektmenedzsment és még sok más.

Ilyen kézzelfogható előnyökkel nem meglepő, hogy közel 100 millió fejlesztő használja a webes platformot több mint 420 millió projekt létrehozására, felfedezésére és fejlesztésére. Bár a platform virágzik, a GitHub integrációk segítségével tovább növelheti annak képességeit.

Mit kell keresni a GitHub integrációkban?

Mielőtt belevetnéd magad a legjobb GitHub integrációk listájába, íme néhány dolog, amire érdemes figyelni a választás során. Ezek a következők:

Kompatibilitás : Győződjön meg arról, hogy az integráció kompatibilis a fejlesztői csapat által preferált programozási nyelvekkel, keretrendszerekkel és eszközökkel. Zökkenőmentesen kell integrálódnia a meglévő technológiai stackbe.

Funkcionalitás : Elemezze az integráció által kínált funkciókat és szolgáltatásokat. Igényeitől függően szükség lehet olyan speciális funkciókra, mint a kódfelülvizsgálati eszközök, a folyamatos integráció, az automatizált tesztelés, a folyamatos telepítés, a projektmenedzsment stb.

Könnyű használat : Bár a GitHub integrációk fejlesztőknek szólnak, mégis magas fokú felhasználóbarátságot kell biztosítaniuk. Könnyen beállíthatóknak kell lenniük, és egyszerűsíteniük kell a fejlesztési munkafolyamatokat.

Dokumentáció : A platform dokumentációjának elérése segít a fejlesztőknek az integrációk egyszerű, biztonságos és megbízható beállításában. Keressen olyan lehetőségeket, amelyek világos és átlátható dokumentációt kínálnak. Szerencsére ezek többsége elérhető a GitHub Marketplace-en.

Közösségi támogatás : Mivel a GitHub egy virágzó közösségi platform a szoftverfejlesztők számára, érdemes ezt az integrációkra is kiterjeszteni. Fedezze fel az aktív közösséggel rendelkező integrációkat. Ez akkor jön jól, ha folyamatos támogatásra, hibajavításokra és a jövőbeli GitHub-frissítésekkel való kompatibilitásra van szüksége.

Skálázhatóság : Olyan integrációkat szeretne beállítani, amelyek skálázhatók a fejlesztési igényeinek megfelelően. Győződjön meg arról, hogy nagyobb kódbázisokat tud tárolni és támogatja az együttműködést a csapat növekedésével, anélkül, hogy a teljesítmény romlana.

Biztonság : Mivel az integrációk gyakran gyenge pontot jelentenek, megbízható biztonságra van szükség. Győződjön meg arról, hogy a platform támogatja a hozzáférés-vezérlés, az adatvédelem és a hitelesítés terén bevált integrációs gyakorlatokat az érzékeny adatok és kódrészletek védelme érdekében.

Alkalmazkodóképesség : Fejlesztői csapatának igényei projektenként változnak. Szüksége van testreszabási lehetőségekre a beállítások konfigurálásához és a fejlesztési munkafolyamatok alkalmazkodóképességének biztosításához.

Költség: Egyes integrációk ingyenesek a kezdeti szakaszban, és csak a magasabb szintű, fejlett követelményeket támasztó csomagok esetében kerülnek felszámításra. Más integrációk esetében előfordulhat, hogy már a kezdetektől előfizetésre van szükség. Mérlegelje az ármodellt a költségvetése függvényében, és válassza ki a legmegfelelőbbet.

A 10 legjobb GitHub integráció 2024-ben

Akkor is, anélkül, hogy tovább ragoznánk a szót, íme a tíz legjobb integráció listája, amelyek kiemelik a GitHub használatával történő szoftverfejlesztést:

1. ClickUp

A ClickUp és a GitHub integrációja tökéletesen illeszkedik egymáshoz. A ClickUp egy projektmenedzsment és termelékenységi platform, amely integrálódik a GitHubbal, hogy megkönnyítse a zökkenőmentes együttműködést és racionalizálja a fejlesztést.

Íme egy áttekintés azokról a képességekről, amelyek alkalmassá teszik a GitHub-bal való integrációra:

Feladatkezelés

Hatékony feladatkezelés a ClickUp segítségével

A ClickUp robusztus feladatkezelési funkciókat kínál, amelyek lehetővé teszik a csapatok számára, hogy egy központi irányítópulton keresztül feladatokat hozzanak létre, rendeljenek hozzá és kövessenek nyomon. Ez a funkció összehangolódik a GitHub problémáival és pull requestjeivel, megkönnyítve a fejlesztési tevékenységek kezelését és a feladatok függőségek alapján történő prioritásba rendezését.

Valós idejű együttműködés

A ClickUp segítségével valós időben együttműködhet a fejlesztői csapatokkal

Az olyan funkcióknak köszönhetően, mint a megjegyzések, említések és csevegés, a fejlesztőcsapatok könnyebben tudnak majd kommunikálni és együttműködni valós időben. Még a dokumentummegosztási funkció is előnyösnek bizonyul a GitHub számára. A csapatok ezeket az együttműködési funkciókat felhasználhatják a kódváltozások megbeszélésére, a kódok felülvizsgálatára, visszajelzések megosztására és a tevékenységek közvetlenül a ClickUp-on történő koordinálására.

ClickUp univerzális keresés

A ClickUp univerzális keresőjével bármit megtalálhat bárhol

A ClickUp Universal Search lehetővé teszi a felhasználók számára a fejlesztési ökoszisztéma egészében történő keresést, rendezést és szűrést. A ClickUp-ba feltöltött dokumentumoktól kezdve a GitHub alkalmazáson és a tárolókon át egészen másokig. A legfontosabb, hogy az Universal Search funkció rendkívül intuitív, és minden iterációban személyre szabja a keresési eredményeket, hogy a keresés még könnyebb legyen!

Agilis fejlesztés

Használja a ClickUp Kanban tábláit a hatékony sprinttervezéshez

A ClickUp olyan funkciókat kínál, mint a Kanban táblák és a sprinttervezés, amelyek támogatják a szoftverfejlesztés agilis módszereit. Ezeknek a projektnézeteknek a segítségével a csapat tagjai kényelmesen kezelhetik és vizualizálhatják a GitHub-problémákat és feladatokat, hogy az agilis gyakorlatokat a DevOps-szal ötvözve gyorsan és megbízhatóan kiadják a frissített verziókat.

Munkafolyamat-testreszabás

Határozza meg a különböző építési szakaszokat a ClickUp testreszabott munkafolyamatain keresztül

A ClickUp lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a csapat fejlesztési stílusához és folyamataikhoz igazodó, testreszabható munkafolyamatokat hozzanak létre. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy a GitHub-bal való integráció a csapat vagy a projekt egyedi követelményeinek megfelelően működjön.

Szoftverfejlesztési sablonok

Töltse le ezt a sablont Kövesse nyomon a változási naplókat a ClickUp sablonokkal

Fedezze fel a ClickUp gazdag könyvtárát, amely számos konfigurálható sablont tartalmaz különböző felhasználási esetekhez és iparágakhoz. A számos lehetőség közül a szoftverfejlesztési sablonok lehetővé teszik, hogy azonnal elinduljon, ahelyett, hogy mindent a nulláról kellene felépítenie.

A ClickUp legjobb funkciói

Rendezze munkaterületét tér, mappa és lista szerint, hogy részletes áttekintést kapjon projektjéről.

A projekt követelményeinek megfelelően testreszabhatja a feladatokat több mint 35 ClickApp segítségével, a sprintektől az automatizálásig.

Több mint 15 nézetben jelenítheti meg projektjét, hogy semmi ne maradjon ki.

Automatizálja a rutin és ismétlődő munkákat több mint 50 művelet, kiváltó és feltétel segítségével.

Együttműködés táblák, csevegések, megjegyzések, e-mailek és más eszközök segítségével

A ClickUp korlátai

Csak a tulajdonosok és az adminisztrátorok dolgozhatnak az integrációkkal, a vendégek nem férhetnek hozzájuk.

Lehet, hogy a funkciók kissé átfedik egymást, ami megnehezíti a ClickUp és a GitHub közötti felelősségi körök elhatárolását.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/tag/hónap

Üzleti : 12 dollár/tag/hónap

Vállalati : Egyedi árazás

A ClickUp Brain minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatér-tagként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5,0 (9389 értékelés)

Capterra: 4,6/5,0 (4009 szavazat)

2. Jenkins

Jenkins irányítópult a Wikipédián keresztül

A Jenkins egy népszerű nyílt forráskódú automatizálási szerver. Különösen hasznos a fejlesztési ciklusok során a kódok összeállításának, tesztelésének, dokumentálásának, csomagolásának, előkészítésének, elemzésének, telepítésének és felülvizsgálatának automatizálásában.

Miután a fejlesztők megváltoztatták a forráskódot a GitHub-tárolóban, a Jenkins automatikusan átveszi az irányítást, és elindítja a következő lépéseket a stabil kódbázis elérése érdekében.

A Jenkins legjobb funkciói

Hozzáférhet több mint 1800 bővítményhez, amelyekkel a projekt követelményeinek megfelelően bővítheti és testreszabhatja a Jenkins rendszert.

Használjon rugalmas és testreszabható pipeline-okat kódként, amelyek lehetővé teszik a csapatok számára a teljes CI/CD folyamat leírását és verziókezelését.

Tekintse meg a projekt állapotát, a fejlesztési előzményeket és egyéb fontos információkat egy központi, valós idejű irányítópulton.

Készítsen és teszteljen feladatokat több csomóponton vagy ügynökön keresztül, hogy párhuzamosítsa a feladatokat és lerövidítse a fejlesztési időt.

Vegyen részt a havonta megrendezett nyilvános találkozókon, hogy fejlessze a Jenkins-t.

A Jenkins korlátai

Az egyetlen szerver architektúra, amely egy számítógépen, virtuális gépen vagy konténeren belül korlátozza az erőforrásokat.

Nem felhőalapú, ami hozzáférhetőségi problémákat okoz, különösen távoli fejlesztési környezetben.

Jenkins árak

Ingyenes

Jenkins értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5,0 (488 értékelés)

Capterra: 4,6/5,0 (552 értékelés)

3. Progress Chef

Progress Chef Dashboard

A Progress Chef egy konfigurációs, megfelelőségi és biztonsági menedzsment eszköz a Progress termékportfólióban. Az infrastruktúrát kóddá alakítja, amelyet a felhasználók automatizálhatnak a szerver konfigurálása, telepítése és kezelése céljából.

A csapatok egyszerűsíthetik az alkalmazásinfrastruktúra automatizálását azáltal, hogy a Chef szakácskönyveket és konfigurációkat beépítik a GitHub verziókezelőjébe, így biztosítva a konzisztenciát, a skálázhatóságot és a nyomonkövethetőséget a különböző fejlesztési környezetekben.

A Progress Chef legjobb funkciói

Határozza meg és kezelje az infrastruktúra konfigurációit kódként az ismétlődő erőforrás-ellátás és az intuitív automatizálás érdekében.

Válasszon a előre elkészített szakácskönyvek, erőforrások és más rendszerekkel (a GitHub mellett) való integrációk könyvtárából a gyors telepítés érdekében.

Hagyja el a konfigurációkezelést, és váltson a megfelelőségkezelésre a nagyobb megfelelőség érdekében.

Ellenőrizze a fejlesztési munkafolyamatokat, és érvényesítse a hatályos adatbiztonsági és adatvédelmi irányelveknek, valamint a szabályozási követelményeknek való megfelelést.

Válasszon a rugalmas telepítési lehetőségek közül: helyszíni, felhőalapú vagy hibrid környezetben.

A Progress Chef korlátai

A Chef Master Node csak Linux/Unix rendszeren konfigurálható, ami megnehezíti a megvalósítást, különösen más környezetekben.

Megtanulása nehéz és a dokumentáció korlátozott

Progress Chef árak

Egyedi árak a telepítési modellek és piacterek (Azure, AWS stb.) számára.

Progress Chef értékelések és vélemények

G2 : 4,2/5,0 (87 értékelés)

Capterra: 4,3/5,0 (3 értékelés)

4. Drone. io

A Drone. io egy konténer-natív CI/CD (folyamatos integráció/folyamatos szállítás) platform, amely automatizálja a szoftverfejlesztési folyamatokat. A konténeresítést használja fel, hogy konzisztens és reprodukálható alkalmazásépítési és -telepítési feladatokat hozzon létre izolált környezetekben. A GitHubbal való integrálása automatizálás és párhuzamosítás révén javítja a CI/CD folyamatot.

A Drone.io legjobb funkciói

Bármilyen operációs rendszeren vagy architektúrán dolgozhat, beleértve a Linux x64, ARM, ARM 64 és Windows x64 rendszereket.

Használjon bármilyen nyelvet, adatbázist vagy szolgáltatást, amely a konténeren belül működik.

Válasszon több ezer használatra kész bővítmény közül, vagy járuljon hozzá a könyvtárhoz saját bővítmények létrehozásával és beküldésével.

Testreszabhatja a fejlesztési környezetet az hozzáférési ellenőrzések, jóváhagyási munkafolyamatok, YAML szintaxis kiterjesztések, titkosításkezelés és egyéb funkciók személyre szabásával.

Integrálja a GitHubot vagy annak alternatíváit, mint például a Bitbucket, GitLab, GitHubEnterprise, GitBook , Gogs és mások.

Drone.io korlátai

A build naplói általában néhány másodperccel vagy akár perccel is elmaradnak a buildtől.

A hibakeresési támogatás hiánya megnehezíti a problémák felkutatását.

Drone.io árak

Ingyenes : Open-Source Edition Apache2 licenc alatt

Egyedi árazás: Enterprise Edition a Plyform Small Business licenc alatt

Drone. io értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5,0 (21 értékelés)

Capterra: 4,4/5,0 (3 értékelés)

5. CloudBees CodeShip

CloudBees Codeship CI irányítópultja

A CloudBees CodeShip egy felhőalapú CI/CD platform, amely egyszerűsíti és automatizálja a szoftverfejlesztési életciklust. Csatlakoztassa a GitHubhoz, hogy pull requestek, commitok és hasonló eseményekre reagálva indítsa el a build és a telepítési folyamatokat. Az ilyen automatizálás racionalizálja a szállítási folyamatot és felgyorsítja a fejlesztési ciklusokat.

A CloudBees CodeShip legjobb funkciói

Határozzon meg testreszabható és rugalmas folyamatokat, hogy a követelményeknek megfelelően egyedi projekteket építsen és telepítsen.

Kommunikálj különböző csatornákon, például Slacken, e-mailen stb., hogy fenntartsd a kollaboratív munkakörnyezetet.

Állítsa be az automatizálást és az integrációt a GitHubbal és más projektmenedzsment eszközökkel a jól dokumentált API segítségével.

Automatikusan méretezze az erőforrásokat a build igények nyomon követésével az optimális erőforrás-kihasználás érdekében.

Szerezzen betekintést a build teljesítményébe, és tegye lehetővé a csapatok számára a CI/CD folyamatok finomítását és átalakítását.

A CloudBees CodeShip korlátai

Hiányzik belőle a versenytársak által kínált közösségi méret és támogatás.

Korlátozott funkcionalitás, még a fizetős verziókban is

CloudBees CodeShip árak

CloudBees CodeShip Basic:

Starter : 49 USD havonta

Alapvető : 99 dollár havonta

Teljesítmény: 399 USD havonta

CloudBees CodeShip Pro:

Kis példány teljesítmény : 75 USD/építés/hónap

Közepes teljesítményű példány : 149 USD/hónap/build

Nagy teljesítményű példány : 299 USD/építés/hónap

Hatalmas példányteljesítmény : 599 USD/építés/hónap

Hatalmas teljesítmény: 1199 dollár havonta, buildenként

CloudBees CodeShip értékelések és vélemények

G2 : N/A

Capterra: 4,6/5,0 (15 értékelés)

6. Red Hat Codenvy

Red Hat OpenShift Dev Spaces 3. 3 kezelése

A Red Hat Codenvy egy Eclipse Che alapú, felhőalapú integrált fejlesztői környezet (IDE). A Red Hat OpenShift Dev Spaces része, amely a Kubernetes és a konténerek segítségével együttműködési munkaterületet biztosít alkalmazások kódolására, építésére, tesztelésére és futtatására.

Csatlakozzon a GitHubhoz, és tovább egyszerűsítheti a fejlesztési folyamatokat az integrált kódolás, tesztelés és telepítés révén egy konzisztens, biztonságos és konfigurációmentes IDE-n keresztül.

A Red Hat Codenvy legjobb funkciói

Használja ki a konténeres kódszerkesztőt , amelynek segítségével a kódra koncentrálhat, és nem az infrastruktúrára vagy a Kubernetes kezelésének bonyolultságára.

Írjon kódot, teszteljen vagy telepítsen bárhonnan a webalapú IDE segítségével, amelyhez a jogosult felhasználók hozzáférhetnek.

Határozza meg a fejlesztési környezetet kódként a devfile segítségével, amely testreszabja az erőforrás-elosztást, a konténereket, a tárolókat stb.

Használja a Red Hat csomag magas színvonalú, tanúsított eszközeit és technológiáit vállalati szintű alkalmazások készítéséhez.

Két perc alatt bevonhatja a fejlesztőket

A Red Hat Codenvy korlátai

A zökkenőmentes telepítéshez jelentős sávszélességre van szükség, ellenkező esetben lassú és akadozó lehet.

A felhasználói felület meglehetősen nehézkes és elavult, ami megnehezíti a munkát.

Red Hat Codenvy árak

Nyílt forráskódú és ingyenes

Red Hat Codenvy értékelések és vélemények

G2 : 4,2/5,0 (64 értékelés)

Capterra: 4,4/5,0 (465 értékelés)

7. Travis CI

Travis CI irányítópult a Software Advice-on keresztül

A Travis CI egy felhőalapú folyamatos integrációs szolgáltatás, amely automatizálja az IT-projektek építését, tesztelését és telepítését. A GitHubhoz hasonló verziókezelő rendszerekkel való integrálásával automatikusan elindíthatja az építést a tárolóban végzett változtatásokra reagálva. Az integráció biztosítja azt is, hogy a kódváltoztatásokat konzisztenciájuk és megbízhatóságuk szempontjából teszteljék, mielőtt azokat a fő kódbázisba egyesítik.

A Travis CI legjobb funkciói

Használja a többnyelvű Build Matrix-et a build-ek párhuzamos végrehajtásához, hogy felgyorsítsa a build-ek és a tesztek idővonalát.

Konfiguráljon egyedi építési szakaszokat, beleértve a tesztelést, a telepítést stb., hogy a projekt követelményeinek megfelelően határozza meg a fejlesztési ciklusokat.

Használja újra a korábban letöltött csomagokat és artefaktokat a függőségek gyorsítótárazásához és a fordítási idők lerövidítéséhez.

Készítsen és teszteljen pull requesteket egyparancsos automatizálással, hogy az összes kódváltozást értékelje, mielőtt összevonná a fő kódbázissal.

Futtassa és tesztelje egyszerre különböző környezetekben és operációs rendszereken

A Travis CI korlátai

A testreszabási lehetőségek meglehetősen korlátozottak, különösen olyan alternatívákhoz képest, mint a Jenkins.

Bár átfogó tesztelési és hibakeresési jelentéseket kínál, ezek nem egyértelműek és nem adnak mélyreható betekintést.

Travis CI árak

Starter : 69 dollár havonta

Core : 249 USD havonta

Pro : 794 USD+ havonta

Vállalati (saját hosztolású): 34 USD+ havonta

Vállalati csomagok is elérhetők egyedi árakkal.

Travis CI értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5,0 (90 értékelés)

Capterra: 4,1/5,0 (128 értékelés)

8. Circle CI

A Circle CI egy felhőalapú CI/CD platform, amely automatizálja az alkalmazásfejlesztés életciklusát. A fejlesztők használhatják kódok írására vagy szerkesztésére, komponensek építésére és tesztelésére, valamint kódváltozások telepítésére, miközben a sebességre és a megbízhatóságra koncentrálhatnak. A GitHub a telepítés előtt további tesztelési réteget kínál a kód minőségének fenntartása érdekében.

A Circle CI legjobb funkciói

Használja az orb registry-ből származó, újrafelhasználható konfigurációs csomagokat, az orbokat, hogy egyszerűsítse a komplex építési és telepítési munkafolyamatok definiálását.

Ossza meg fájljait és könyvtárait a feladatok vagy projektek között, hogy zökkenőmentes adatátvitellel és függőségkezeléssel megkönnyítse a közös munkakörnyezetet.

Használja a YAML konfigurációs fájlokat az egyedi építési és telepítési munkafolyamatok meghatározásához a nagyobb rugalmasság és verziókezelés érdekében.

Gyorsítsa fel a build-eket a függőségek, artefaktumok és Docker rétegek fejlett gyorsítótárazásával.

Az OpenID connect segítségével biztosítsa a folyamatok biztonságát, és élvezze az iparágban vezető, FedRAMP és SOC 2 Type II előírásoknak megfelelő védelmet.

A Circle CI korlátai

A kezdeti beállítás és a hozzá tartozó tanulási görbe bonyolultabb, mint más eszközök esetében.

Még a legkisebb szintaxis hiba is a folyamat megszakadásához vezethet, és a feladatok módosítása bonyolult feladat.

Circle CI árak

Ingyenes : 0 USD

Teljesítmény : 15 dollár havonta

Skálázhatóság : 2000 dollár havonta

Szerver (saját hosztolású): Egyedi árazás

Circle CI Értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5,0 (499 értékelés)

Capterra: 4,6/5,0 (90 értékelés)

9. Disbug

Disbug integráció a GitHubbal

A Disbug egy olyan eszköz, amely megkönnyíti az alkalmazások hibakeresési folyamatát. Csökkenti a felesleges oda-vissza kommunikációt az alkalmazás tulajdonosa, a minőségbiztosítási csapat vagy a tesztelő és a fejlesztő között, mivel az előbbi képernyőfelvételek, felvételek, konzolnaplók, hálózati naplók és felhasználói események segítségével rögzítheti a hibákat.

Ezután ezeket az eszközöket közvetlenül feltölthetik a projektmenedzsment eszközre, hogy kontextust és jelentést adjanak a problémához.

A Disbug legjobb funkciói

Használjon screencastot és narrációt, hogy vizuálisan bővebben bemutassa a problémát. Rajzoljon a képernyőre, miközben narrál, hogy hatékonyabb legyen a kommunikáció.

Készítsen képernyőképeket, jegyzeteljen rájuk, és ossza meg őket a probléma részletesebb ismertetése érdekében.

Szerezzen átfogó képet a hibajelentésekről a konzolnaplók, hálózati naplók, felhasználói műveletek, böngészőadatok, operációs rendszerek és egyéb adatok segítségével.

Élőben szerkesztheti a webhely tartalmát és a tervezési elemeket, hogy valós időben visszajelzést kapjon a különböző változásokról és tervezési döntésekről.

Integrálja átfogó projektmenedzsment platformokkal, mint például a ClickUp, Jira, Asana, Trello, monday.com és még sok más.

Disbug korlátozások

Meglehetősen új eszköz, ami azt jelenti, hogy még fejlesztés alatt áll, és egy finomított verzió megjelenése még egy kis időbe telik.

Nem kínál ingyenes verziót, ezért a hibakeresési tevékenységekhez meglehetősen drága.

Disbug árak

Startup : 49 dollár havonta

Üzleti : 99 USD havonta

Ügynökség : 249 USD havonta

Vállalati: Egyedi árazás

Disbug értékelések és vélemények

G2 : N/A

Capterra: N/A

10. Jira

Jira core dashboard

A Jira egy népszerű projektmenedzsment és problémakövető megoldás, amelyet az Atlassian fejlesztett ki. Az IT-iparban széles körben használják projektek, feladatok és problémák tervezésére, nyomon követésére és kezelésére.

A Jira és a GitHub beállítása erősíti az együttműködést a fejlesztői és a projektmenedzsment csapatok között, mivel így könnyebb nyomon követni a kódváltozásokat, összekapcsolni a commitokat konkrét problémákkal, és egyszerűsíteni a munkafolyamatokat.

A Jira legjobb funkciói

Hozzon létre, rendeljen hozzá és kövessen nyomon problémákat egy átfogó, dedikált eszközkészlet segítségével, amelynek segítségével hatékonyan kezelheti feladatait és projektjeit.

Használja a Scrum és Kanban táblákat az iteratív és inkrementális fejlesztés agilis módszereinek megvalósításához.

Határozza meg, tekintse meg és szervezze meg a projekt ütemtervét, mérföldköveit és kiadásait dinamikus ütemtervek segítségével.

Automatizálja az ismétlődő és rutin feladatokat vagy munkafolyamatokat üzleti szabályok meghatározásával, hogy objektivitást és következetességet biztosítson, miközben időt takarít meg.

Hatékony keresési és szűrési funkciók segítségével keresse meg a fájlokat, mappákat és egyéb projekthez kapcsolódó eszközöket.

A Jira korlátai

Bár a Jira űrlapautomatizálást kínál, teljesítménye elmarad a Jira alternatíváitól , például a ClickUp-tól.

Komplex projektek esetén, amelyek nagy számú sprintet és feladatot tartalmaznak, észrevehető teljesítménycsökkenés tapasztalható.

Jira árak

Ingyenes

Standard : 8,15 USD/felhasználó/hónap

Prémium : 16 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

Jira értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5,0 (5724 értékelés)

Capterra: 4,5/5,0 (13 926 értékelés)

Javítsd a verziókezelést a megfelelő GitHub integrációval

A fent bemutatott eszközök valami egyedülállót kínálnak a szoftverfejlesztési ciklusban. Például a ClickUp és a Jira robusztus projektmenedzsmentet és szállítást adnak a fejlesztési folyamathoz, így az holisztikusabbá és kiszámíthatóbbá válik.

Válasszon a konkrét projekt követelményeinek megfelelően. Regisztráljon és használja a ClickUp-ot a GitHub-bal, hogy kettős előnyt élvezhessen!