A 10 legjobb GitHub integráció a kollaboratív kódfejlesztéshez

A GitHub a fejlesztők paradicsoma. A fejlesztők a forráskódot elosztott GitHub-tárolókban tárolják és kezelik, ami lehetővé teszi, hogy több közreműködő egyszerre dolgozzon a projekten. Az ilyen együttműködés 22%-kal javítja a termelékenységet, 7-szeresére gyorsítja a sebezhetőségek kijavítását és 80%-kal csökkenti a beilleszkedési időt.
Verziókezelő rendszerként lehetővé teszi a fejlesztők számára a változások nyomon követését és felülvizsgálatát, az ágak kezelését és a kódok egyesítését. Ez olyan funkciók révén lehetséges, mint a problémák nyomon követése, pull requestek, projektmenedzsment és még sok más.
Ilyen kézzelfogható előnyökkel nem meglepő, hogy közel 100 millió fejlesztő használja a webes platformot több mint 420 millió projekt létrehozására, felfedezésére és fejlesztésére. Bár a platform virágzik, a GitHub integrációk segítségével tovább növelheti annak képességeit.
Mit kell keresni a GitHub integrációkban?
Mielőtt belevetnéd magad a legjobb GitHub integrációk listájába, íme néhány dolog, amire érdemes figyelni a választás során. Ezek a következők:
- Kompatibilitás: Győződjön meg arról, hogy az integráció kompatibilis a fejlesztői csapat által preferált programozási nyelvekkel, keretrendszerekkel és eszközökkel. Zökkenőmentesen kell integrálódnia a meglévő technológiai stackbe.
- Funkcionalitás: Elemezze az integráció által kínált funkciókat és szolgáltatásokat. Igényeitől függően szükség lehet olyan speciális funkciókra, mint a kódfelülvizsgálati eszközök, a folyamatos integráció, az automatizált tesztelés, a folyamatos telepítés, a projektmenedzsment stb.
- Könnyű használat: Bár a GitHub integrációk fejlesztőknek szólnak, mégis magas fokú felhasználóbarátságot kell biztosítaniuk. Könnyen beállíthatóknak kell lenniük, és egyszerűsíteniük kell a fejlesztési munkafolyamatokat.
- Dokumentáció: A platform dokumentációjának elérése segít a fejlesztőknek az integrációk egyszerű, biztonságos és megbízható beállításában. Keressen olyan lehetőségeket, amelyek világos és átlátható dokumentációt kínálnak. Szerencsére ezek többsége elérhető a GitHub Marketplace-en.
- Közösségi támogatás: Mivel a GitHub egy virágzó közösségi platform a szoftverfejlesztők számára, érdemes ezt az integrációkra is kiterjeszteni. Fedezze fel az aktív közösséggel rendelkező integrációkat. Ez akkor jön jól, ha folyamatos támogatásra, hibajavításokra és a jövőbeli GitHub-frissítésekkel való kompatibilitásra van szüksége.
- Skálázhatóság: Olyan integrációkat szeretne beállítani, amelyek skálázhatók a fejlesztési igényeinek megfelelően. Győződjön meg arról, hogy nagyobb kódbázisokat tud tárolni és támogatja az együttműködést a csapat növekedésével, anélkül, hogy a teljesítmény romlana.
- Biztonság: Mivel az integrációk gyakran gyenge pontot jelentenek, megbízható biztonságra van szükség. Győződjön meg arról, hogy a platform támogatja a hozzáférés-vezérlés, az adatvédelem és a hitelesítés terén bevált integrációs gyakorlatokat az érzékeny adatok és kódrészletek védelme érdekében.
- Alkalmazkodóképesség: Fejlesztői csapatának igényei projektenként változnak. Szüksége van testreszabási lehetőségekre a beállítások konfigurálásához és a fejlesztési munkafolyamatok alkalmazkodóképességének biztosításához.
- Költség: Egyes integrációk ingyenesek a kezdeti szakaszban, és csak a magasabb szintű, fejlett követelményeket támasztó csomagok esetében kerülnek felszámításra. Más integrációk esetében előfordulhat, hogy már a kezdetektől előfizetésre van szükség. Mérlegelje az ármodellt a költségvetése függvényében, és válassza ki a legmegfelelőbbet.
A 10 legjobb GitHub integráció 2024-ben
Akkor is, anélkül, hogy tovább ragoznánk a szót, íme a tíz legjobb integráció listája, amelyek kiemelik a GitHub használatával történő szoftverfejlesztést:
1. ClickUp
A ClickUp és a GitHub integrációja tökéletesen illeszkedik egymáshoz. A ClickUp egy projektmenedzsment és termelékenységi platform, amely integrálódik a GitHubbal, hogy megkönnyítse a zökkenőmentes együttműködést és racionalizálja a fejlesztést.
Íme egy áttekintés azokról a képességekről, amelyek alkalmassá teszik a GitHub-bal való integrációra:
Feladatkezelés
A ClickUp robusztus feladatkezelési funkciókat kínál, amelyek lehetővé teszik a csapatok számára, hogy egy központi irányítópulton keresztül feladatokat hozzanak létre, rendeljenek hozzá és kövessenek nyomon. Ez a funkció összehangolódik a GitHub problémáival és pull requestjeivel, megkönnyítve a fejlesztési tevékenységek kezelését és a feladatok függőségek alapján történő prioritásba rendezését.
Valós idejű együttműködés
Az olyan funkcióknak köszönhetően, mint a megjegyzések, említések és csevegés, a fejlesztőcsapatok könnyebben tudnak majd kommunikálni és együttműködni valós időben. Még a dokumentummegosztási funkció is előnyösnek bizonyul a GitHub számára. A csapatok ezeket az együttműködési funkciókat felhasználhatják a kódváltozások megbeszélésére, a kódok felülvizsgálatára, visszajelzések megosztására és a tevékenységek közvetlenül a ClickUp-on történő koordinálására.
ClickUp univerzális keresés
A ClickUp Universal Search lehetővé teszi a felhasználók számára a fejlesztési ökoszisztéma egészében történő keresést, rendezést és szűrést. A ClickUp-ba feltöltött dokumentumoktól kezdve a GitHub alkalmazáson és a tárolókon át egészen másokig. A legfontosabb, hogy az Universal Search funkció rendkívül intuitív, és minden iterációban személyre szabja a keresési eredményeket, hogy a keresés még könnyebb legyen!
Agilis fejlesztés
A ClickUp olyan funkciókat kínál, mint a Kanban táblák és a sprinttervezés, amelyek támogatják a szoftverfejlesztés agilis módszereit. Ezeknek a projektnézeteknek a segítségével a csapat tagjai kényelmesen kezelhetik és vizualizálhatják a GitHub-problémákat és feladatokat, hogy az agilis gyakorlatokat a DevOps-szal ötvözve gyorsan és megbízhatóan kiadják a frissített verziókat.
Munkafolyamat-testreszabás
A ClickUp lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a csapat fejlesztési stílusához és folyamataikhoz igazodó, testreszabható munkafolyamatokat hozzanak létre. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy a GitHub-bal való integráció a csapat vagy a projekt egyedi követelményeinek megfelelően működjön.
Szoftverfejlesztési sablonok
Fedezze fel a ClickUp gazdag könyvtárát, amely számos konfigurálható sablont tartalmaz különböző felhasználási esetekhez és iparágakhoz. A számos lehetőség közül a szoftverfejlesztési sablonok lehetővé teszik, hogy azonnal elinduljon, ahelyett, hogy mindent a nulláról kellene felépítenie.
A ClickUp legjobb funkciói
- Rendezze munkaterületét tér, mappa és lista szerint, hogy részletes áttekintést kapjon projektjéről.
- A projekt követelményeinek megfelelően testreszabhatja a feladatokat több mint 35 ClickApp segítségével, a sprintektől az automatizálásig.
- Több mint 15 nézetben jelenítheti meg projektjét, hogy semmi ne maradjon ki.
- Automatizálja a rutin és ismétlődő munkákat több mint 50 művelet, kiváltó és feltétel segítségével.
- Együttműködés táblák, csevegések, megjegyzések, e-mailek és más eszközök segítségével
A ClickUp korlátai
- Csak a tulajdonosok és az adminisztrátorok dolgozhatnak az integrációkkal, a vendégek nem férhetnek hozzájuk.
- Lehet, hogy a funkciók kissé átfedik egymást, ami megnehezíti a ClickUp és a GitHub közötti felelősségi körök elhatárolását.
ClickUp árak
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/tag/hónap
- Üzleti: 12 dollár/tag/hónap
- Vállalati: Egyedi árazás
- A ClickUp Brain minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatér-tagként.
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5,0 (9389 értékelés)
- Capterra: 4,6/5,0 (4009 szavazat)
2. Jenkins
A Jenkins egy népszerű nyílt forráskódú automatizálási szerver. Különösen hasznos a fejlesztési ciklusok során a kódok összeállításának, tesztelésének, dokumentálásának, csomagolásának, előkészítésének, elemzésének, telepítésének és felülvizsgálatának automatizálásában.
Miután a fejlesztők megváltoztatták a forráskódot a GitHub-tárolóban, a Jenkins automatikusan átveszi az irányítást, és elindítja a következő lépéseket a stabil kódbázis elérése érdekében.
A Jenkins legjobb funkciói
- Hozzáférhet több mint 1800 bővítményhez, amelyekkel a projekt követelményeinek megfelelően bővítheti és testreszabhatja a Jenkins rendszert.
- Használjon rugalmas és testreszabható pipeline-okat kódként, amelyek lehetővé teszik a csapatok számára a teljes CI/CD folyamat leírását és verziókezelését.
- Tekintse meg a projekt állapotát, a fejlesztési előzményeket és egyéb fontos információkat egy központi, valós idejű irányítópulton.
- Készítsen és teszteljen feladatokat több csomóponton vagy ügynökön keresztül, hogy párhuzamosítsa a feladatokat és lerövidítse a fejlesztési időt.
- Vegyen részt a havonta megrendezett nyilvános találkozókon, hogy fejlessze a Jenkins-t.
A Jenkins korlátai
- Az egyetlen szerver architektúra, amely egy számítógépen, virtuális gépen vagy konténeren belül korlátozza az erőforrásokat.
- Nem felhőalapú, ami hozzáférhetőségi problémákat okoz, különösen távoli fejlesztési környezetben.
Jenkins árak
- Ingyenes
Jenkins értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5,0 (488 értékelés)
- Capterra: 4,6/5,0 (552 értékelés)
3. Progress Chef
A Progress Chef egy konfigurációs, megfelelőségi és biztonsági menedzsment eszköz a Progress termékportfólióban. Az infrastruktúrát kóddá alakítja, amelyet a felhasználók automatizálhatnak a szerver konfigurálása, telepítése és kezelése céljából.
A csapatok egyszerűsíthetik az alkalmazásinfrastruktúra automatizálását azáltal, hogy a Chef szakácskönyveket és konfigurációkat beépítik a GitHub verziókezelőjébe, így biztosítva a konzisztenciát, a skálázhatóságot és a nyomonkövethetőséget a különböző fejlesztési környezetekben.
A Progress Chef legjobb funkciói
- Határozza meg és kezelje az infrastruktúra konfigurációit kódként az ismétlődő erőforrás-ellátás és az intuitív automatizálás érdekében.
- Válasszon a előre elkészített szakácskönyvek, erőforrások és más rendszerekkel (a GitHub mellett) való integrációk könyvtárából a gyors telepítés érdekében.
- Hagyja el a konfigurációkezelést, és váltson a megfelelőségkezelésre a nagyobb megfelelőség érdekében.
- Ellenőrizze a fejlesztési munkafolyamatokat, és érvényesítse a hatályos adatbiztonsági és adatvédelmi irányelveknek, valamint a szabályozási követelményeknek való megfelelést.
- Válasszon a rugalmas telepítési lehetőségek közül: helyszíni, felhőalapú vagy hibrid környezetben.
A Progress Chef korlátai
- A Chef Master Node csak Linux/Unix rendszeren konfigurálható, ami megnehezíti a megvalósítást, különösen más környezetekben.
- Megtanulása nehéz és a dokumentáció korlátozott
Progress Chef árak
- Egyedi árak a telepítési modellek és piacterek (Azure, AWS stb.) számára.
Progress Chef értékelések és vélemények
- G2: 4,2/5,0 (87 értékelés)
- Capterra: 4,3/5,0 (3 értékelés)
4. Drone. io
A Drone. io egy konténer-natív CI/CD (folyamatos integráció/folyamatos szállítás) platform, amely automatizálja a szoftverfejlesztési folyamatokat. A konténeresítést használja fel, hogy konzisztens és reprodukálható alkalmazásépítési és -telepítési feladatokat hozzon létre izolált környezetekben. A GitHubbal való integrálása automatizálás és párhuzamosítás révén javítja a CI/CD folyamatot.
A Drone.io legjobb funkciói
- Bármilyen operációs rendszeren vagy architektúrán dolgozhat, beleértve a Linux x64, ARM, ARM 64 és Windows x64 rendszereket.
- Használjon bármilyen nyelvet, adatbázist vagy szolgáltatást, amely a konténeren belül működik.
- Válasszon több ezer használatra kész bővítmény közül, vagy járuljon hozzá a könyvtárhoz saját bővítmények létrehozásával és beküldésével.
- Testreszabhatja a fejlesztési környezetet az hozzáférési ellenőrzések, jóváhagyási munkafolyamatok, YAML szintaxis kiterjesztések, titkosításkezelés és egyéb funkciók személyre szabásával.
- Integrálja a GitHubot vagy annak alternatíváit, mint például a Bitbucket, GitLab, GitHubEnterprise, GitBook, Gogs és mások.
Drone.io korlátai
- A build naplói általában néhány másodperccel vagy akár perccel is elmaradnak a buildtől.
- A hibakeresési támogatás hiánya megnehezíti a problémák felkutatását.
Drone.io árak
- Ingyenes: Open-Source Edition Apache2 licenc alatt
- Egyedi árazás: Enterprise Edition a Plyform Small Business licenc alatt
Drone. io értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5,0 (21 értékelés)
- Capterra: 4,4/5,0 (3 értékelés)
5. CloudBees CodeShip
A CloudBees CodeShip egy felhőalapú CI/CD platform, amely egyszerűsíti és automatizálja a szoftverfejlesztési életciklust. Csatlakoztassa a GitHubhoz, hogy pull requestek, commitok és hasonló eseményekre reagálva indítsa el a build és a telepítési folyamatokat. Az ilyen automatizálás racionalizálja a szállítási folyamatot és felgyorsítja a fejlesztési ciklusokat.
A CloudBees CodeShip legjobb funkciói
- Határozzon meg testreszabható és rugalmas folyamatokat, hogy a követelményeknek megfelelően egyedi projekteket építsen és telepítsen.
- Kommunikálj különböző csatornákon, például Slacken, e-mailen stb., hogy fenntartsd a kollaboratív munkakörnyezetet.
- Állítsa be az automatizálást és az integrációt a GitHubbal és más projektmenedzsment eszközökkel a jól dokumentált API segítségével.
- Automatikusan méretezze az erőforrásokat a build igények nyomon követésével az optimális erőforrás-kihasználás érdekében.
- Szerezzen betekintést a build teljesítményébe, és tegye lehetővé a csapatok számára a CI/CD folyamatok finomítását és átalakítását.
A CloudBees CodeShip korlátai
- Hiányzik belőle a versenytársak által kínált közösségi méret és támogatás.
- Korlátozott funkcionalitás, még a fizetős verziókban is
CloudBees CodeShip árak
CloudBees CodeShip Basic:
- Starter: 49 USD havonta
- Alapvető: 99 dollár havonta
- Teljesítmény: 399 USD havonta
CloudBees CodeShip Pro:
- Kis példány teljesítmény: 75 USD/építés/hónap
- Közepes teljesítményű példány: 149 USD/hónap/build
- Nagy teljesítményű példány: 299 USD/építés/hónap
- Hatalmas példányteljesítmény: 599 USD/építés/hónap
- Hatalmas teljesítmény: 1199 dollár havonta, buildenként
CloudBees CodeShip értékelések és vélemények
- G2: N/A
- Capterra: 4,6/5,0 (15 értékelés)
6. Red Hat Codenvy
A Red Hat Codenvy egy Eclipse Che alapú, felhőalapú integrált fejlesztői környezet (IDE). A Red Hat OpenShift Dev Spaces része, amely a Kubernetes és a konténerek segítségével együttműködési munkaterületet biztosít alkalmazások kódolására, építésére, tesztelésére és futtatására.
Csatlakozzon a GitHubhoz, és tovább egyszerűsítheti a fejlesztési folyamatokat az integrált kódolás, tesztelés és telepítés révén egy konzisztens, biztonságos és konfigurációmentes IDE-n keresztül.
A Red Hat Codenvy legjobb funkciói
- Használja ki a konténeres kódszerkesztőt, amelynek segítségével a kódra koncentrálhat, és nem az infrastruktúrára vagy a Kubernetes kezelésének bonyolultságára.
- Írjon kódot, teszteljen vagy telepítsen bárhonnan a webalapú IDE segítségével, amelyhez a jogosult felhasználók hozzáférhetnek.
- Határozza meg a fejlesztési környezetet kódként a devfile segítségével, amely testreszabja az erőforrás-elosztást, a konténereket, a tárolókat stb.
- Használja a Red Hat csomag magas színvonalú, tanúsított eszközeit és technológiáit vállalati szintű alkalmazások készítéséhez.
- Két perc alatt bevonhatja a fejlesztőket
A Red Hat Codenvy korlátai
- A zökkenőmentes telepítéshez jelentős sávszélességre van szükség, ellenkező esetben lassú és akadozó lehet.
- A felhasználói felület meglehetősen nehézkes és elavult, ami megnehezíti a munkát.
Red Hat Codenvy árak
- Nyílt forráskódú és ingyenes
Red Hat Codenvy értékelések és vélemények
- G2: 4,2/5,0 (64 értékelés)
- Capterra: 4,4/5,0 (465 értékelés)
7. Travis CI
A Travis CI egy felhőalapú folyamatos integrációs szolgáltatás, amely automatizálja az IT-projektek építését, tesztelését és telepítését. A GitHubhoz hasonló verziókezelő rendszerekkel való integrálásával automatikusan elindíthatja az építést a tárolóban végzett változtatásokra reagálva. Az integráció biztosítja azt is, hogy a kódváltoztatásokat konzisztenciájuk és megbízhatóságuk szempontjából teszteljék, mielőtt azokat a fő kódbázisba egyesítik.
A Travis CI legjobb funkciói
- Használja a többnyelvű Build Matrix-et a build-ek párhuzamos végrehajtásához, hogy felgyorsítsa a build-ek és a tesztek idővonalát.
- Konfiguráljon egyedi építési szakaszokat, beleértve a tesztelést, a telepítést stb., hogy a projekt követelményeinek megfelelően határozza meg a fejlesztési ciklusokat.
- Használja újra a korábban letöltött csomagokat és artefaktokat a függőségek gyorsítótárazásához és a fordítási idők lerövidítéséhez.
- Készítsen és teszteljen pull requesteket egyparancsos automatizálással, hogy az összes kódváltozást értékelje, mielőtt összevonná a fő kódbázissal.
- Futtassa és tesztelje egyszerre különböző környezetekben és operációs rendszereken
A Travis CI korlátai
- A testreszabási lehetőségek meglehetősen korlátozottak, különösen olyan alternatívákhoz képest, mint a Jenkins.
- Bár átfogó tesztelési és hibakeresési jelentéseket kínál, ezek nem egyértelműek és nem adnak mélyreható betekintést.
Travis CI árak
- Starter: 69 dollár havonta
- Core: 249 USD havonta
- Pro: 794 USD+ havonta
- Vállalati (saját hosztolású): 34 USD+ havonta
Vállalati csomagok is elérhetők egyedi árakkal.
Travis CI értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5,0 (90 értékelés)
- Capterra: 4,1/5,0 (128 értékelés)
8. Circle CI
A Circle CI egy felhőalapú CI/CD platform, amely automatizálja az alkalmazásfejlesztés életciklusát. A fejlesztők használhatják kódok írására vagy szerkesztésére, komponensek építésére és tesztelésére, valamint kódváltozások telepítésére, miközben a sebességre és a megbízhatóságra koncentrálhatnak. A GitHub a telepítés előtt további tesztelési réteget kínál a kód minőségének fenntartása érdekében.
A Circle CI legjobb funkciói
- Használja az orb registry-ből származó, újrafelhasználható konfigurációs csomagokat, az orbokat, hogy egyszerűsítse a komplex építési és telepítési munkafolyamatok definiálását.
- Ossza meg fájljait és könyvtárait a feladatok vagy projektek között, hogy zökkenőmentes adatátvitellel és függőségkezeléssel megkönnyítse a közös munkakörnyezetet.
- Használja a YAML konfigurációs fájlokat az egyedi építési és telepítési munkafolyamatok meghatározásához a nagyobb rugalmasság és verziókezelés érdekében.
- Gyorsítsa fel a build-eket a függőségek, artefaktumok és Docker rétegek fejlett gyorsítótárazásával.
- Az OpenID connect segítségével biztosítsa a folyamatok biztonságát, és élvezze az iparágban vezető, FedRAMP és SOC 2 Type II előírásoknak megfelelő védelmet.
A Circle CI korlátai
- A kezdeti beállítás és a hozzá tartozó tanulási görbe bonyolultabb, mint más eszközök esetében.
- Még a legkisebb szintaxis hiba is a folyamat megszakadásához vezethet, és a feladatok módosítása bonyolult feladat.
Circle CI árak
- Ingyenes: 0 USD
- Teljesítmény: 15 dollár havonta
- Skálázhatóság: 2000 dollár havonta
- Szerver (saját hosztolású): Egyedi árazás
Circle CI Értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5,0 (499 értékelés)
- Capterra: 4,6/5,0 (90 értékelés)
9. Disbug
A Disbug egy olyan eszköz, amely megkönnyíti az alkalmazások hibakeresési folyamatát. Csökkenti a felesleges oda-vissza kommunikációt az alkalmazás tulajdonosa, a minőségbiztosítási csapat vagy a tesztelő és a fejlesztő között, mivel az előbbi képernyőfelvételek, felvételek, konzolnaplók, hálózati naplók és felhasználói események segítségével rögzítheti a hibákat.
Ezután ezeket az eszközöket közvetlenül feltölthetik a projektmenedzsment eszközre, hogy kontextust és jelentést adjanak a problémához.
A Disbug legjobb funkciói
- Használjon screencastot és narrációt, hogy vizuálisan bővebben bemutassa a problémát. Rajzoljon a képernyőre, miközben narrál, hogy hatékonyabb legyen a kommunikáció.
- Készítsen képernyőképeket, jegyzeteljen rájuk, és ossza meg őket a probléma részletesebb ismertetése érdekében.
- Szerezzen átfogó képet a hibajelentésekről a konzolnaplók, hálózati naplók, felhasználói műveletek, böngészőadatok, operációs rendszerek és egyéb adatok segítségével.
- Élőben szerkesztheti a webhely tartalmát és a tervezési elemeket, hogy valós időben visszajelzést kapjon a különböző változásokról és tervezési döntésekről.
- Integrálja átfogó projektmenedzsment platformokkal, mint például a ClickUp, Jira, Asana, Trello, monday.com és még sok más.
Disbug korlátozások
- Meglehetősen új eszköz, ami azt jelenti, hogy még fejlesztés alatt áll, és egy finomított verzió megjelenése még egy kis időbe telik.
- Nem kínál ingyenes verziót, ezért a hibakeresési tevékenységekhez meglehetősen drága.
Disbug árak
- Startup: 49 dollár havonta
- Üzleti: 99 USD havonta
- Ügynökség: 249 USD havonta
- Vállalati: Egyedi árazás
Disbug értékelések és vélemények
- G2: N/A
- Capterra: N/A
10. Jira
A Jira egy népszerű projektmenedzsment és problémakövető megoldás, amelyet az Atlassian fejlesztett ki. Az IT-iparban széles körben használják projektek, feladatok és problémák tervezésére, nyomon követésére és kezelésére.
A Jira és a GitHub beállítása erősíti az együttműködést a fejlesztői és a projektmenedzsment csapatok között, mivel így könnyebb nyomon követni a kódváltozásokat, összekapcsolni a commitokat konkrét problémákkal, és egyszerűsíteni a munkafolyamatokat.
A Jira legjobb funkciói
- Hozzon létre, rendeljen hozzá és kövessen nyomon problémákat egy átfogó, dedikált eszközkészlet segítségével, amelynek segítségével hatékonyan kezelheti feladatait és projektjeit.
- Használja a Scrum és Kanban táblákat az iteratív és inkrementális fejlesztés agilis módszereinek megvalósításához.
- Határozza meg, tekintse meg és szervezze meg a projekt ütemtervét, mérföldköveit és kiadásait dinamikus ütemtervek segítségével.
- Automatizálja az ismétlődő és rutin feladatokat vagy munkafolyamatokat üzleti szabályok meghatározásával, hogy objektivitást és következetességet biztosítson, miközben időt takarít meg.
- Hatékony keresési és szűrési funkciók segítségével keresse meg a fájlokat, mappákat és egyéb projekthez kapcsolódó eszközöket.
A Jira korlátai
- Bár a Jira űrlapautomatizálást kínál, teljesítménye elmarad a Jira alternatíváitól, például a ClickUp-tól.
- Komplex projektek esetén, amelyek nagy számú sprintet és feladatot tartalmaznak, észrevehető teljesítménycsökkenés tapasztalható.
Jira árak
- Ingyenes
- Standard: 8,15 USD/felhasználó/hónap
- Prémium: 16 USD/felhasználó/hónap
- Vállalati: Egyedi árazás
Jira értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5,0 (5724 értékelés)
- Capterra: 4,5/5,0 (13 926 értékelés)
Javítsd a verziókezelést a megfelelő GitHub integrációval
A fent bemutatott eszközök valami egyedülállót kínálnak a szoftverfejlesztési ciklusban. Például a ClickUp és a Jira robusztus projektmenedzsmentet és szállítást adnak a fejlesztési folyamathoz, így az holisztikusabbá és kiszámíthatóbbá válik.
Válasszon a konkrét projekt követelményeinek megfelelően. Regisztráljon és használja a ClickUp-ot a GitHub-bal, hogy kettős előnyt élvezhessen!