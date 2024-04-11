ClickUp blog
A 10 legjobb GitHub integráció a kollaboratív kódfejlesztéshez

Engineering Team
2024. április 11.

A GitHub a fejlesztők paradicsoma. A fejlesztők a forráskódot elosztott GitHub-tárolókban tárolják és kezelik, ami lehetővé teszi, hogy több közreműködő egyszerre dolgozzon a projekten. Az ilyen együttműködés 22%-kal javítja a termelékenységet, 7-szeresére gyorsítja a sebezhetőségek kijavítását és 80%-kal csökkenti a beilleszkedési időt.

Verziókezelő rendszerként lehetővé teszi a fejlesztők számára a változások nyomon követését és felülvizsgálatát, az ágak kezelését és a kódok egyesítését. Ez olyan funkciók révén lehetséges, mint a problémák nyomon követése, pull requestek, projektmenedzsment és még sok más.

Ilyen kézzelfogható előnyökkel nem meglepő, hogy közel 100 millió fejlesztő használja a webes platformot több mint 420 millió projekt létrehozására, felfedezésére és fejlesztésére. Bár a platform virágzik, a GitHub integrációk segítségével tovább növelheti annak képességeit.

Mit kell keresni a GitHub integrációkban?

Mielőtt belevetnéd magad a legjobb GitHub integrációk listájába, íme néhány dolog, amire érdemes figyelni a választás során. Ezek a következők:

  • Kompatibilitás: Győződjön meg arról, hogy az integráció kompatibilis a fejlesztői csapat által preferált programozási nyelvekkel, keretrendszerekkel és eszközökkel. Zökkenőmentesen kell integrálódnia a meglévő technológiai stackbe.
  • Funkcionalitás: Elemezze az integráció által kínált funkciókat és szolgáltatásokat. Igényeitől függően szükség lehet olyan speciális funkciókra, mint a kódfelülvizsgálati eszközök, a folyamatos integráció, az automatizált tesztelés, a folyamatos telepítés, a projektmenedzsment stb.
  • Könnyű használat: Bár a GitHub integrációk fejlesztőknek szólnak, mégis magas fokú felhasználóbarátságot kell biztosítaniuk. Könnyen beállíthatóknak kell lenniük, és egyszerűsíteniük kell a fejlesztési munkafolyamatokat.
  • Dokumentáció: A platform dokumentációjának elérése segít a fejlesztőknek az integrációk egyszerű, biztonságos és megbízható beállításában. Keressen olyan lehetőségeket, amelyek világos és átlátható dokumentációt kínálnak. Szerencsére ezek többsége elérhető a GitHub Marketplace-en.
  • Közösségi támogatás: Mivel a GitHub egy virágzó közösségi platform a szoftverfejlesztők számára, érdemes ezt az integrációkra is kiterjeszteni. Fedezze fel az aktív közösséggel rendelkező integrációkat. Ez akkor jön jól, ha folyamatos támogatásra, hibajavításokra és a jövőbeli GitHub-frissítésekkel való kompatibilitásra van szüksége.
  • Skálázhatóság: Olyan integrációkat szeretne beállítani, amelyek skálázhatók a fejlesztési igényeinek megfelelően. Győződjön meg arról, hogy nagyobb kódbázisokat tud tárolni és támogatja az együttműködést a csapat növekedésével, anélkül, hogy a teljesítmény romlana.
  • Biztonság: Mivel az integrációk gyakran gyenge pontot jelentenek, megbízható biztonságra van szükség. Győződjön meg arról, hogy a platform támogatja a hozzáférés-vezérlés, az adatvédelem és a hitelesítés terén bevált integrációs gyakorlatokat az érzékeny adatok és kódrészletek védelme érdekében.
  • Alkalmazkodóképesség: Fejlesztői csapatának igényei projektenként változnak. Szüksége van testreszabási lehetőségekre a beállítások konfigurálásához és a fejlesztési munkafolyamatok alkalmazkodóképességének biztosításához.
  • Költség: Egyes integrációk ingyenesek a kezdeti szakaszban, és csak a magasabb szintű, fejlett követelményeket támasztó csomagok esetében kerülnek felszámításra. Más integrációk esetében előfordulhat, hogy már a kezdetektől előfizetésre van szükség. Mérlegelje az ármodellt a költségvetése függvényében, és válassza ki a legmegfelelőbbet.

A 10 legjobb GitHub integráció 2024-ben

Akkor is, anélkül, hogy tovább ragoznánk a szót, íme a tíz legjobb integráció listája, amelyek kiemelik a GitHub használatával történő szoftverfejlesztést:

1. ClickUp

A ClickUp és a GitHub integrációja tökéletesen illeszkedik egymáshoz. A ClickUp egy projektmenedzsment és termelékenységi platform, amely integrálódik a GitHubbal, hogy megkönnyítse a zökkenőmentes együttműködést és racionalizálja a fejlesztést.

Íme egy áttekintés azokról a képességekről, amelyek alkalmassá teszik a GitHub-bal való integrációra:

Feladatkezelés

ClickUp 3.0 Sötét módban egyszerűsített listanézet
Hatékony feladatkezelés a ClickUp segítségével

A ClickUp robusztus feladatkezelési funkciókat kínál, amelyek lehetővé teszik a csapatok számára, hogy egy központi irányítópulton keresztül feladatokat hozzanak létre, rendeljenek hozzá és kövessenek nyomon. Ez a funkció összehangolódik a GitHub problémáival és pull requestjeivel, megkönnyítve a fejlesztési tevékenységek kezelését és a feladatok függőségek alapján történő prioritásba rendezését.

Valós idejű együttműködés

Közös élő szerkesztés a ClickUp Docs-ban
A ClickUp segítségével valós időben együttműködhet a fejlesztői csapatokkal

Az olyan funkcióknak köszönhetően, mint a megjegyzések, említések és csevegés, a fejlesztőcsapatok könnyebben tudnak majd kommunikálni és együttműködni valós időben. Még a dokumentummegosztási funkció is előnyösnek bizonyul a GitHub számára. A csapatok ezeket az együttműködési funkciókat felhasználhatják a kódváltozások megbeszélésére, a kódok felülvizsgálatára, visszajelzések megosztására és a tevékenységek közvetlenül a ClickUp-on történő koordinálására.

ClickUp univerzális keresés

ClickUp 3.0 Egyszerűsített univerzális keresési funkció
A ClickUp univerzális keresőjével bármit megtalálhat bárhol

A ClickUp Universal Search lehetővé teszi a felhasználók számára a fejlesztési ökoszisztéma egészében történő keresést, rendezést és szűrést. A ClickUp-ba feltöltött dokumentumoktól kezdve a GitHub alkalmazáson és a tárolókon át egészen másokig. A legfontosabb, hogy az Universal Search funkció rendkívül intuitív, és minden iterációban személyre szabja a keresési eredményeket, hogy a keresés még könnyebb legyen!

Agilis fejlesztés

Sprintok kezelése táblázatos nézetben
Használja a ClickUp Kanban tábláit a hatékony sprinttervezéshez

A ClickUp olyan funkciókat kínál, mint a Kanban táblák és a sprinttervezés, amelyek támogatják a szoftverfejlesztés agilis módszereit. Ezeknek a projektnézeteknek a segítségével a csapat tagjai kényelmesen kezelhetik és vizualizálhatják a GitHub-problémákat és feladatokat, hogy az agilis gyakorlatokat a DevOps-szal ötvözve gyorsan és megbízhatóan kiadják a frissített verziókat.

Munkafolyamat-testreszabás

Támogatási folyamat munkafolyamat példa a ClickUp Mind Maps-ben
Határozza meg a különböző építési szakaszokat a ClickUp testreszabott munkafolyamatain keresztül

A ClickUp lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a csapat fejlesztési stílusához és folyamataikhoz igazodó, testreszabható munkafolyamatokat hozzanak létre. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy a GitHub-bal való integráció a csapat vagy a projekt egyedi követelményeinek megfelelően működjön.

Szoftverfejlesztési sablonok

Kövesse nyomon a változási naplókat a ClickUp sablonokkal
Töltse le ezt a sablont
Kövesse nyomon a változási naplókat a ClickUp sablonokkal

Fedezze fel a ClickUp gazdag könyvtárát, amely számos konfigurálható sablont tartalmaz különböző felhasználási esetekhez és iparágakhoz. A számos lehetőség közül a szoftverfejlesztési sablonok lehetővé teszik, hogy azonnal elinduljon, ahelyett, hogy mindent a nulláról kellene felépítenie.

A ClickUp legjobb funkciói

  • Rendezze munkaterületét tér, mappa és lista szerint, hogy részletes áttekintést kapjon projektjéről.
  • A projekt követelményeinek megfelelően testreszabhatja a feladatokat több mint 35 ClickApp segítségével, a sprintektől az automatizálásig.
  • Több mint 15 nézetben jelenítheti meg projektjét, hogy semmi ne maradjon ki.
  • Automatizálja a rutin és ismétlődő munkákat több mint 50 művelet, kiváltó és feltétel segítségével.
  • Együttműködés táblák, csevegések, megjegyzések, e-mailek és más eszközök segítségével

A ClickUp korlátai

  • Csak a tulajdonosok és az adminisztrátorok dolgozhatnak az integrációkkal, a vendégek nem férhetnek hozzájuk.
  • Lehet, hogy a funkciók kissé átfedik egymást, ami megnehezíti a ClickUp és a GitHub közötti felelősségi körök elhatárolását.

ClickUp árak

  • Örökre ingyenes
  • Korlátlan: 7 USD/tag/hónap
  • Üzleti: 12 dollár/tag/hónap
  • Vállalati: Egyedi árazás
  • A ClickUp Brain minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatér-tagként.

ClickUp értékelések és vélemények

  • G2: 4,7/5,0 (9389 értékelés)
  • Capterra: 4,6/5,0 (4009 szavazat)

2. Jenkins

Jenkins irányítópult
Jenkins irányítópult a Wikipédián keresztül

A Jenkins egy népszerű nyílt forráskódú automatizálási szerver. Különösen hasznos a fejlesztési ciklusok során a kódok összeállításának, tesztelésének, dokumentálásának, csomagolásának, előkészítésének, elemzésének, telepítésének és felülvizsgálatának automatizálásában.

Miután a fejlesztők megváltoztatták a forráskódot a GitHub-tárolóban, a Jenkins automatikusan átveszi az irányítást, és elindítja a következő lépéseket a stabil kódbázis elérése érdekében.

A Jenkins legjobb funkciói

  • Hozzáférhet több mint 1800 bővítményhez, amelyekkel a projekt követelményeinek megfelelően bővítheti és testreszabhatja a Jenkins rendszert.
  • Használjon rugalmas és testreszabható pipeline-okat kódként, amelyek lehetővé teszik a csapatok számára a teljes CI/CD folyamat leírását és verziókezelését.
  • Tekintse meg a projekt állapotát, a fejlesztési előzményeket és egyéb fontos információkat egy központi, valós idejű irányítópulton.
  • Készítsen és teszteljen feladatokat több csomóponton vagy ügynökön keresztül, hogy párhuzamosítsa a feladatokat és lerövidítse a fejlesztési időt.
  • Vegyen részt a havonta megrendezett nyilvános találkozókon, hogy fejlessze a Jenkins-t.

A Jenkins korlátai

  • Az egyetlen szerver architektúra, amely egy számítógépen, virtuális gépen vagy konténeren belül korlátozza az erőforrásokat.
  • Nem felhőalapú, ami hozzáférhetőségi problémákat okoz, különösen távoli fejlesztési környezetben.

Jenkins árak

  • Ingyenes

Jenkins értékelések és vélemények

  • G2: 4,4/5,0 (488 értékelés)
  • Capterra: 4,6/5,0 (552 értékelés)

3. Progress Chef

Progress Chef Dashboard
Progress Chef Dashboard

A Progress Chef egy konfigurációs, megfelelőségi és biztonsági menedzsment eszköz a Progress termékportfólióban. Az infrastruktúrát kóddá alakítja, amelyet a felhasználók automatizálhatnak a szerver konfigurálása, telepítése és kezelése céljából.

A csapatok egyszerűsíthetik az alkalmazásinfrastruktúra automatizálását azáltal, hogy a Chef szakácskönyveket és konfigurációkat beépítik a GitHub verziókezelőjébe, így biztosítva a konzisztenciát, a skálázhatóságot és a nyomonkövethetőséget a különböző fejlesztési környezetekben.

A Progress Chef legjobb funkciói

  • Határozza meg és kezelje az infrastruktúra konfigurációit kódként az ismétlődő erőforrás-ellátás és az intuitív automatizálás érdekében.
  • Válasszon a előre elkészített szakácskönyvek, erőforrások és más rendszerekkel (a GitHub mellett) való integrációk könyvtárából a gyors telepítés érdekében.
  • Hagyja el a konfigurációkezelést, és váltson a megfelelőségkezelésre a nagyobb megfelelőség érdekében.
  • Ellenőrizze a fejlesztési munkafolyamatokat, és érvényesítse a hatályos adatbiztonsági és adatvédelmi irányelveknek, valamint a szabályozási követelményeknek való megfelelést.
  • Válasszon a rugalmas telepítési lehetőségek közül: helyszíni, felhőalapú vagy hibrid környezetben.

A Progress Chef korlátai

  • A Chef Master Node csak Linux/Unix rendszeren konfigurálható, ami megnehezíti a megvalósítást, különösen más környezetekben.
  • Megtanulása nehéz és a dokumentáció korlátozott

Progress Chef árak

  • Egyedi árak a telepítési modellek és piacterek (Azure, AWS stb.) számára.

Progress Chef értékelések és vélemények

  • G2: 4,2/5,0 (87 értékelés)
  • Capterra: 4,3/5,0 (3 értékelés)

4. Drone. io

Drone.io irányítópult
Drone.io irányítópult

A Drone. io egy konténer-natív CI/CD (folyamatos integráció/folyamatos szállítás) platform, amely automatizálja a szoftverfejlesztési folyamatokat. A konténeresítést használja fel, hogy konzisztens és reprodukálható alkalmazásépítési és -telepítési feladatokat hozzon létre izolált környezetekben. A GitHubbal való integrálása automatizálás és párhuzamosítás révén javítja a CI/CD folyamatot.

A Drone.io legjobb funkciói

  • Bármilyen operációs rendszeren vagy architektúrán dolgozhat, beleértve a Linux x64, ARM, ARM 64 és Windows x64 rendszereket.
  • Használjon bármilyen nyelvet, adatbázist vagy szolgáltatást, amely a konténeren belül működik.
  • Válasszon több ezer használatra kész bővítmény közül, vagy járuljon hozzá a könyvtárhoz saját bővítmények létrehozásával és beküldésével.
  • Testreszabhatja a fejlesztési környezetet az hozzáférési ellenőrzések, jóváhagyási munkafolyamatok, YAML szintaxis kiterjesztések, titkosításkezelés és egyéb funkciók személyre szabásával.
  • Integrálja a GitHubot vagy annak alternatíváit, mint például a Bitbucket, GitLab, GitHubEnterprise, GitBook, Gogs és mások.

Drone.io korlátai

  • A build naplói általában néhány másodperccel vagy akár perccel is elmaradnak a buildtől.
  • A hibakeresési támogatás hiánya megnehezíti a problémák felkutatását.

Drone.io árak

  • Ingyenes: Open-Source Edition Apache2 licenc alatt
  • Egyedi árazás: Enterprise Edition a Plyform Small Business licenc alatt

Drone. io értékelések és vélemények

  • G2: 4,3/5,0 (21 értékelés)
  • Capterra: 4,4/5,0 (3 értékelés)

5. CloudBees CodeShip

CloudBees Codeship CI irányítópultja
CloudBees Codeship CI irányítópultja

A CloudBees CodeShip egy felhőalapú CI/CD platform, amely egyszerűsíti és automatizálja a szoftverfejlesztési életciklust. Csatlakoztassa a GitHubhoz, hogy pull requestek, commitok és hasonló eseményekre reagálva indítsa el a build és a telepítési folyamatokat. Az ilyen automatizálás racionalizálja a szállítási folyamatot és felgyorsítja a fejlesztési ciklusokat.

A CloudBees CodeShip legjobb funkciói

  • Határozzon meg testreszabható és rugalmas folyamatokat, hogy a követelményeknek megfelelően egyedi projekteket építsen és telepítsen.
  • Kommunikálj különböző csatornákon, például Slacken, e-mailen stb., hogy fenntartsd a kollaboratív munkakörnyezetet.
  • Állítsa be az automatizálást és az integrációt a GitHubbal és más projektmenedzsment eszközökkel a jól dokumentált API segítségével.
  • Automatikusan méretezze az erőforrásokat a build igények nyomon követésével az optimális erőforrás-kihasználás érdekében.
  • Szerezzen betekintést a build teljesítményébe, és tegye lehetővé a csapatok számára a CI/CD folyamatok finomítását és átalakítását.

A CloudBees CodeShip korlátai

  • Hiányzik belőle a versenytársak által kínált közösségi méret és támogatás.
  • Korlátozott funkcionalitás, még a fizetős verziókban is

CloudBees CodeShip árak

CloudBees CodeShip Basic:

  • Starter: 49 USD havonta
  • Alapvető: 99 dollár havonta
  • Teljesítmény: 399 USD havonta

CloudBees CodeShip Pro:

  • Kis példány teljesítmény: 75 USD/építés/hónap
  • Közepes teljesítményű példány: 149 USD/hónap/build
  • Nagy teljesítményű példány: 299 USD/építés/hónap
  • Hatalmas példányteljesítmény: 599 USD/építés/hónap
  • Hatalmas teljesítmény: 1199 dollár havonta, buildenként

CloudBees CodeShip értékelések és vélemények

  • G2: N/A
  • Capterra: 4,6/5,0 (15 értékelés)

6. Red Hat Codenvy

Red Hat OpenShift Dev Spaces 3.3 rendszergazdai feladatok
Red Hat OpenShift Dev Spaces 3. 3 kezelése

A Red Hat Codenvy egy Eclipse Che alapú, felhőalapú integrált fejlesztői környezet (IDE). A Red Hat OpenShift Dev Spaces része, amely a Kubernetes és a konténerek segítségével együttműködési munkaterületet biztosít alkalmazások kódolására, építésére, tesztelésére és futtatására.

Csatlakozzon a GitHubhoz, és tovább egyszerűsítheti a fejlesztési folyamatokat az integrált kódolás, tesztelés és telepítés révén egy konzisztens, biztonságos és konfigurációmentes IDE-n keresztül.

A Red Hat Codenvy legjobb funkciói

  • Használja ki a konténeres kódszerkesztőt, amelynek segítségével a kódra koncentrálhat, és nem az infrastruktúrára vagy a Kubernetes kezelésének bonyolultságára.
  • Írjon kódot, teszteljen vagy telepítsen bárhonnan a webalapú IDE segítségével, amelyhez a jogosult felhasználók hozzáférhetnek.
  • Határozza meg a fejlesztési környezetet kódként a devfile segítségével, amely testreszabja az erőforrás-elosztást, a konténereket, a tárolókat stb.
  • Használja a Red Hat csomag magas színvonalú, tanúsított eszközeit és technológiáit vállalati szintű alkalmazások készítéséhez.
  • Két perc alatt bevonhatja a fejlesztőket

A Red Hat Codenvy korlátai

  • A zökkenőmentes telepítéshez jelentős sávszélességre van szükség, ellenkező esetben lassú és akadozó lehet.
  • A felhasználói felület meglehetősen nehézkes és elavult, ami megnehezíti a munkát.

Red Hat Codenvy árak

  • Nyílt forráskódú és ingyenes

Red Hat Codenvy értékelések és vélemények

  • G2: 4,2/5,0 (64 értékelés)
  • Capterra: 4,4/5,0 (465 értékelés)

7. Travis CI

Travis CI irányítópult
Travis CI irányítópult a Software Advice-on keresztül

A Travis CI egy felhőalapú folyamatos integrációs szolgáltatás, amely automatizálja az IT-projektek építését, tesztelését és telepítését. A GitHubhoz hasonló verziókezelő rendszerekkel való integrálásával automatikusan elindíthatja az építést a tárolóban végzett változtatásokra reagálva. Az integráció biztosítja azt is, hogy a kódváltoztatásokat konzisztenciájuk és megbízhatóságuk szempontjából teszteljék, mielőtt azokat a fő kódbázisba egyesítik.

A Travis CI legjobb funkciói

  • Használja a többnyelvű Build Matrix-et a build-ek párhuzamos végrehajtásához, hogy felgyorsítsa a build-ek és a tesztek idővonalát.
  • Konfiguráljon egyedi építési szakaszokat, beleértve a tesztelést, a telepítést stb., hogy a projekt követelményeinek megfelelően határozza meg a fejlesztési ciklusokat.
  • Használja újra a korábban letöltött csomagokat és artefaktokat a függőségek gyorsítótárazásához és a fordítási idők lerövidítéséhez.
  • Készítsen és teszteljen pull requesteket egyparancsos automatizálással, hogy az összes kódváltozást értékelje, mielőtt összevonná a fő kódbázissal.
  • Futtassa és tesztelje egyszerre különböző környezetekben és operációs rendszereken

A Travis CI korlátai

  • A testreszabási lehetőségek meglehetősen korlátozottak, különösen olyan alternatívákhoz képest, mint a Jenkins.
  • Bár átfogó tesztelési és hibakeresési jelentéseket kínál, ezek nem egyértelműek és nem adnak mélyreható betekintést.

Travis CI árak

  • Starter: 69 dollár havonta
  • Core: 249 USD havonta
  • Pro: 794 USD+ havonta
  • Vállalati (saját hosztolású): 34 USD+ havonta

Vállalati csomagok is elérhetők egyedi árakkal.

Travis CI értékelések és vélemények

  • G2: 4,5/5,0 (90 értékelés)
  • Capterra: 4,1/5,0 (128 értékelés)

8. Circle CI

Circle CI webalkalmazás irányítópult
Circle CI webalkalmazás-vezérlőpult

A Circle CI egy felhőalapú CI/CD platform, amely automatizálja az alkalmazásfejlesztés életciklusát. A fejlesztők használhatják kódok írására vagy szerkesztésére, komponensek építésére és tesztelésére, valamint kódváltozások telepítésére, miközben a sebességre és a megbízhatóságra koncentrálhatnak. A GitHub a telepítés előtt további tesztelési réteget kínál a kód minőségének fenntartása érdekében.

A Circle CI legjobb funkciói

  • Használja az orb registry-ből származó, újrafelhasználható konfigurációs csomagokat, az orbokat, hogy egyszerűsítse a komplex építési és telepítési munkafolyamatok definiálását.
  • Ossza meg fájljait és könyvtárait a feladatok vagy projektek között, hogy zökkenőmentes adatátvitellel és függőségkezeléssel megkönnyítse a közös munkakörnyezetet.
  • Használja a YAML konfigurációs fájlokat az egyedi építési és telepítési munkafolyamatok meghatározásához a nagyobb rugalmasság és verziókezelés érdekében.
  • Gyorsítsa fel a build-eket a függőségek, artefaktumok és Docker rétegek fejlett gyorsítótárazásával.
  • Az OpenID connect segítségével biztosítsa a folyamatok biztonságát, és élvezze az iparágban vezető, FedRAMP és SOC 2 Type II előírásoknak megfelelő védelmet.

A Circle CI korlátai

  • A kezdeti beállítás és a hozzá tartozó tanulási görbe bonyolultabb, mint más eszközök esetében.
  • Még a legkisebb szintaxis hiba is a folyamat megszakadásához vezethet, és a feladatok módosítása bonyolult feladat.

Circle CI árak

  • Ingyenes: 0 USD
  • Teljesítmény: 15 dollár havonta
  • Skálázhatóság: 2000 dollár havonta
  • Szerver (saját hosztolású): Egyedi árazás

Circle CI Értékelések és vélemények

  • G2: 4,4/5,0 (499 értékelés)
  • Capterra: 4,6/5,0 (90 értékelés)

9. Disbug

Disbug integráció a GitHubbal
Disbug integráció a GitHubbal

A Disbug egy olyan eszköz, amely megkönnyíti az alkalmazások hibakeresési folyamatát. Csökkenti a felesleges oda-vissza kommunikációt az alkalmazás tulajdonosa, a minőségbiztosítási csapat vagy a tesztelő és a fejlesztő között, mivel az előbbi képernyőfelvételek, felvételek, konzolnaplók, hálózati naplók és felhasználói események segítségével rögzítheti a hibákat.

Ezután ezeket az eszközöket közvetlenül feltölthetik a projektmenedzsment eszközre, hogy kontextust és jelentést adjanak a problémához.

A Disbug legjobb funkciói

  • Használjon screencastot és narrációt, hogy vizuálisan bővebben bemutassa a problémát. Rajzoljon a képernyőre, miközben narrál, hogy hatékonyabb legyen a kommunikáció.
  • Készítsen képernyőképeket, jegyzeteljen rájuk, és ossza meg őket a probléma részletesebb ismertetése érdekében.
  • Szerezzen átfogó képet a hibajelentésekről a konzolnaplók, hálózati naplók, felhasználói műveletek, böngészőadatok, operációs rendszerek és egyéb adatok segítségével.
  • Élőben szerkesztheti a webhely tartalmát és a tervezési elemeket, hogy valós időben visszajelzést kapjon a különböző változásokról és tervezési döntésekről.
  • Integrálja átfogó projektmenedzsment platformokkal, mint például a ClickUp, Jira, Asana, Trello, monday.com és még sok más.

Disbug korlátozások

  • Meglehetősen új eszköz, ami azt jelenti, hogy még fejlesztés alatt áll, és egy finomított verzió megjelenése még egy kis időbe telik.
  • Nem kínál ingyenes verziót, ezért a hibakeresési tevékenységekhez meglehetősen drága.

Disbug árak

  • Startup: 49 dollár havonta
  • Üzleti: 99 USD havonta
  • Ügynökség: 249 USD havonta
  • Vállalati: Egyedi árazás

Disbug értékelések és vélemények

  • G2: N/A
  • Capterra: N/A

10. Jira

Jira alapvető irányítópult
Jira core dashboard

A Jira egy népszerű projektmenedzsment és problémakövető megoldás, amelyet az Atlassian fejlesztett ki. Az IT-iparban széles körben használják projektek, feladatok és problémák tervezésére, nyomon követésére és kezelésére.

A Jira és a GitHub beállítása erősíti az együttműködést a fejlesztői és a projektmenedzsment csapatok között, mivel így könnyebb nyomon követni a kódváltozásokat, összekapcsolni a commitokat konkrét problémákkal, és egyszerűsíteni a munkafolyamatokat.

A Jira legjobb funkciói

  • Hozzon létre, rendeljen hozzá és kövessen nyomon problémákat egy átfogó, dedikált eszközkészlet segítségével, amelynek segítségével hatékonyan kezelheti feladatait és projektjeit.
  • Használja a Scrum és Kanban táblákat az iteratív és inkrementális fejlesztés agilis módszereinek megvalósításához.
  • Határozza meg, tekintse meg és szervezze meg a projekt ütemtervét, mérföldköveit és kiadásait dinamikus ütemtervek segítségével.
  • Automatizálja az ismétlődő és rutin feladatokat vagy munkafolyamatokat üzleti szabályok meghatározásával, hogy objektivitást és következetességet biztosítson, miközben időt takarít meg.
  • Hatékony keresési és szűrési funkciók segítségével keresse meg a fájlokat, mappákat és egyéb projekthez kapcsolódó eszközöket.

A Jira korlátai

  • Bár a Jira űrlapautomatizálást kínál, teljesítménye elmarad a Jira alternatíváitól, például a ClickUp-tól.
  • Komplex projektek esetén, amelyek nagy számú sprintet és feladatot tartalmaznak, észrevehető teljesítménycsökkenés tapasztalható.

Jira árak

  • Ingyenes
  • Standard: 8,15 USD/felhasználó/hónap
  • Prémium: 16 USD/felhasználó/hónap
  • Vállalati: Egyedi árazás

Jira értékelések és vélemények

  • G2: 4,3/5,0 (5724 értékelés)
  • Capterra: 4,5/5,0 (13 926 értékelés)

Javítsd a verziókezelést a megfelelő GitHub integrációval

A fent bemutatott eszközök valami egyedülállót kínálnak a szoftverfejlesztési ciklusban. Például a ClickUp és a Jira robusztus projektmenedzsmentet és szállítást adnak a fejlesztési folyamathoz, így az holisztikusabbá és kiszámíthatóbbá válik.

Válasszon a konkrét projekt követelményeinek megfelelően. Regisztráljon és használja a ClickUp-ot a GitHub-bal, hogy kettős előnyt élvezhessen!

