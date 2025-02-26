A 10 legjobb AI termékötlet-generáló eszköz 2025-re

Minden egy ötlettel kezdődik.

A sikeres termékeknek egy közös vonásuk van: mindegyik egy nagyszerű ötlettel indult. Gondoljon csak bele: kedvenc alkalmazása, az a forradalmian új konyhai eszköz, vagy akár az a furcsa technikai kütyü, amiről nem is tudta, hogy szüksége van rá.

Mivel azonban a startupok 42%-a a piaci igény hiánya miatt bukik meg, a termékéhez megfelelő ötlet megtalálása mindent jelenthet. Új vagy sokszínű ötletekkel rendelkezni nem csak jó, hanem elengedhetetlen is, ha folyamatosan innoválni szeretne.

Itt jönnek képbe az AI-alapú termékötlet-generátorok. Ezek az eszközök segítenek áttörni a kreatív blokkokat, felismerni a trendeket és olyan ötleteket generálni, amelyekre a vásárlók valóban vágynak.

Akár a következő nagy dobást szeretné megalkotni, akár időt szeretne megtakarítani, a megfelelő eszköz hatalmas különbséget jelenthet.

Ez a cikk bemutatja a 10 legjobb eszközt, amelyek inspirálhatják következő áttörő ötletét.

Mit kell keresni a termékötlet-generátorokban?

A termékötlet-generátor kiválasztásakor néhány alapvető szempontot érdemes figyelembe venni. A megfelelő eszköz segíthet új ötletek kidolgozásában, a kreativitás gátjainak leküzdésében és a termékötlet-kidolgozási folyamat fókuszálásában.

A rengeteg lehetőség közül elengedhetetlen, hogy olyan eszközt találjon, amely megfelel az Ön igényeinek, és nem terheli túl. Íme néhány fontos szempont, amelyet érdemes szem előtt tartani:

Könnyű használat: Keressen egy egyszerű és intuitív eszközt, hogy azonnal elkezdhesse az ötletek generálását, anélkül, hogy hosszú tanulási folyamaton kellene átesnie.

Változatos javaslatok: Keressen olyan generátort, amely sokféle ötletet kínál, mivel a különböző perspektívák inspirálhatnak kreatívabb, innovatívabb termékek létrehozására.

Strukturált ötletelés: Válasszon olyan eszközt, amely struktúrát biztosít gondolkodásának irányításához, és segít az ötletek fontossági sorrendjének megállapításában a megvalósíthatóság vagy a potenciális hatások alapján.

Költséghatékony lehetőségek: Válasszon ingyenes, egyszeri díjas vagy előfizetéses eszközt, figyelembe véve a költségkeretét.

Felhasználói vélemények: Mielőtt elkötelezi magát, tanulmányozza át a véleményeket, hogy megbizonyosodjon arról, hogy az eszköz beváltja-e az ígéreteit és jó ár-érték arányt kínál-e.

👀 Tudta? A 2000-es évek elején a Google bevezette a „20% Time” programot, amelynek keretében a munkavállalók egy napot kapnak arra, hogy a szokásos feladataikon kívül projektötleteken dolgozzanak. Ez a kezdeményezés olyan jelentős termékek létrehozásához vezetett, mint a Gmail és a Google News!

A 10 legjobb termékötlet-generátor

Íme egy rövid lista a 10 legjobb termékötlet-generátorról, amelyek segítenek felébreszteni kreativitását és elindítani az ötleteket.

1. ClickUp (A legjobb AI-vezérelt ötletgeneráláshoz és automatizált munkafolyamatokhoz)

Hagyja, hogy a ClickUp Brain illusztrálja következő nagy termékötletét!

Megvan a következő nagy ötlet alapja, de most friss, megvalósítható ötletekre van szüksége. Talán egy olyan eszközre, amely felveszi a gondolatait, és azokból koherens tervet generál?

Itt jön be a ClickUp! Ez az a mindenre kiterjedő alkalmazás, amely az ötletét néhány sornyi zseniális gondolatból megvalósítható tervvé és kivitelezéssé alakítja.

Kezdje el ötleteinek kidolgozását a ClickUp Brain segítségével. Gondoljon rá úgy, mint a helyettesére. Neurális hálózata nem csupán önálló AI ötletgenerátorként működik. A ClickUp Brain összekapcsolja a már meglévő feladatait és találkozói jegyzetét, hogy relevánsabb ötleteket és részleteket nyújtson Önnek.

Ez az eszköz segít termékötleteket generálni közvetlenül a projektmenedzsment folyamaton belül, megkönnyítve a brainstorming üléseket és a csapatként való alkalmazkodást. Hozzáférést kap a feladathoz kapcsolódó, szerepkörspecifikusabb kontextusú promptokhoz is.

Miután kitalálta zseniális termékötletét, a ClickUp továbbra is az Ön oldalán áll a megvalósítás során.

Készítse el és dolgozzon együtt ötlete következő lépésein a ClickUp Docs segítségével.

A ClickUp Docs segítségével együttműködhet csapatával, hogy kidolgozzák a részleteket, elkészítsék az ütemtervet és finomítsák a tervet. A Docs segítségével mindent egy helyen szervezhet, így biztosítva, hogy mindenki ugyanazon az oldalon álljon, amikor megvalósítja az ötletet. Például a ClickUp termékütemterv-sablonja segítségével azonnal strukturálhatja és elindíthatja ötletét cselekvési tervként!

Ötleteljen csapatával a ClickUp Chat segítségével!

Gyors visszajelzésre vagy véleményre van szüksége? A ClickUp Chat tökéletes valós idejű megbeszélésekhez, függetlenül attól, hogy ötleteket vitat meg a csapattal, vagy azonnali magyarázatot kér a legfontosabb részletekről. Mindezt anélkül, hogy el kellene hagynia a platformot.

Ha mélyebben szeretne elmélyülni a részletekben, a ClickUp Comments segítségével részletes megjegyzéseket fűzhet a feladatokhoz vagy dokumentumokhoz. Megoszthatja gondolatait, kérdéseket tehet fel, és a beszélgetést a témára koncentrálhatja, így biztosítva, hogy egyetlen ötlet vagy részlet sem vesszen el.

És ne felejtsd el a @mentions funkciót! Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a csapattagokat közvetlenül megjelöld a beszélgetésekben vagy feladatokban, így biztosítva, hogy a megfelelő emberek folyamatosan be legyenek vonva és készen álljanak a cselekvésre. Akár brainstormingról, akár döntéshozatalról van szó, a Mentions segít abban, hogy a dolgok hatékonyan haladjanak előre.

📮ClickUp Insight: Az alacsony teljesítményű csapatok 4-szer nagyobb valószínűséggel használnak 15 vagy több eszközt, míg a magas teljesítményű csapatok hatékonyságukat úgy tartják fenn, hogy eszköztárukat 9 vagy annál kevesebb platformra korlátozzák. De mi lenne, ha egyetlen platformot használnánk? A ClickUp, mint a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás, egyetlen platformon egyesíti a feladatait, projektjeit, dokumentumait, wikijeit, csevegéseit és hívásait, AI-alapú munkafolyamatokkal kiegészítve. Készen áll az okosabb munkavégzésre? A ClickUp minden csapat számára alkalmas, láthatóvá teszi a munkát, és lehetővé teszi, hogy az AI-ra bízva a fontos dolgokra koncentrálhasson.

A ClickUp legjobb funkciói

Használjon AI-alapú gondolattérképeket , hogy komplex termékötleteket vizuálisan lebontson megvalósítható lépésekre.

Az időkövetés és a mérföldkőkezelés segítségével nyomon követheti ötlete előrehaladását és betarthatja az ütemtervet.

Takarítson meg időt azzal, hogy az automatizálás segítségével a rendszer automatikusan elvégzi az ismétlődő feladatokat, például az emlékeztetőket és a feladatok kiosztását.

Egyszerűsítse a folyamatot előre elkészített sablonokkal , amelyek végigvezetik Önt az ötletgenerálási folyamaton.

Javítsa a csapatmunkát olyan integrációkkal, mint a Slack és a Google Drive, a jobb kommunikáció és erőforrás-kezelés érdekében.

A ClickUp korlátai

Bizonyos nézetek, például a Gantt, korlátozott funkcionalitással rendelkezhetnek a mobilalkalmazásban.

Egyes felhasználók számára a tanulási görbe meredek lehet.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért tagonként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Az elmúlt néhány évben az összes projektmenedzsment, termékmenedzsment és erőforrás-menedzsment feladatunkat a ClickUp-ra helyeztük át. Ez a váltás, hogy minden csapatunk a ClickUp-ot használja, központi hubot biztosított minden csapatunknak és felhasználónknak, ahol létezhetnek és szervezhetik a saját munkájukat, miközben nyomon követhetik a többi csapat projektjeit is. A ClickUp által biztosított funkciók és eszközök kiválóan alkalmasak a CS, az értékesítés és a fejlesztési csapatunk számára, hogy hatékonyan és eredményesen kezeljék a vállalat egészének projektjeit!

💡Profi tipp: Növelje termelékenységét a ClickUp AI prompt sablonjaival, amelyek felgyorsítják az ötletek generálását, miközben Ön más szempontokra koncentrálhat.

2. Feedough (A legjobb platform innovatív ötletek kidolgozásához a startupod számára)

via Feedough

A Feedough Idea Product Generator egy praktikus eszköz azoknak a vállalkozásoknak és magánszemélyeknek, akik kreatív ötleteket szeretnének generálni és munkafolyamataikat finomítani szeretnék.

Mesterséges intelligenciával működik, és személyre szabott javaslatokat kínál termékfejlesztéshez, bevezetési stratégiákhoz és üzleti megoldásokhoz, hogy segítsen innovatív koncepciókat találni.

Vállalkozóknak és startupoknak készült, és különböző forrásokat és keretrendszereket is biztosít az ötletelési folyamat támogatásához. Érdemes azonban megjegyezni, hogy az eszköz elsősorban az ötletgenerálásra összpontosít, és nem tartalmaz fejlett projektmenedzsment funkciókat.

A Feedough legjobb funkciói

Kövesse nyomon a feltörekvő trendeket, hogy fellendítse vállalkozását

Szerezzen őszinte felhasználói visszajelzéseket, hogy tesztelje ötleteit és finomítsa őket a siker érdekében.

Tanulmányozza a versenytársakat, hogy megtalálja a hiányosságokat és felülkerekedjen a piacon

Tervezze meg termékének útját a koncepciótól a piacra dobásig AI-alapú útiterv-eszközökkel

A Feedough korlátai

A Feedough nem kínál teljesítményelemzést vagy jelentéstételt.

Hiányoznak belőle az együttműködési funkciók, amelyek lehetővé tennék az ötletek megosztását és másokkal való közös kidolgozását.

Feedough árak

Örökre ingyenes

Feedough értékelések és vélemények

G2: Értékelések nem elérhetők

Capterra: Értékelések nem elérhetők

3. Leiga (a legjobb ötletek vizualizálásához)

via Leiga

A Leiga egy AI-alapú projektmenedzsment megoldás, amely segít a vállalkozóknak és a cégeknek az ötletek megvalósításában.

A Leiga AI-alapú eszközei megkönnyítik a termékötletek generálását azáltal, hogy promptokkal és javaslatokkal segítik a brainstormingot, valamint a projekt követelményei alapján világos, következetes felhasználói történeteket generálnak, amelyek elengedhetetlenek a termékjellemzők meghatározásához egy agilis környezetben. Segítségükkel akár PRD-dokumentációt is készíthet, ha már van egy szilárd termékötlete.

Akár egy startup alapítója, aki a tökéletes termékkoncepciót próbálja kidolgozni, akár egy vállalkozás, amely a piaci trendek élén szeretne maradni, a Leiga mindig melletted áll.

A Leiga legjobb funkciói

Termékötletek generálása AI segítségével

Automatizálja a PRD és a felhasználói történetek létrehozását

Integrálja olyan eszközökkel, mint a Jira, a Figma és a Slack, hogy jobban tudjon együttműködni a csapatával.

Hozzáférés a JetBrains és a VSCode bővítményekhez a munkafolyamatok egyszerűsítése érdekében

Leiga korlátai

A Leiga nem rendelkezik mobilalkalmazásokkal, ami azt jelenti, hogy munkájának nagy részét csak asztali számítógépen tudja elvégezni.

Elsősorban ötletek generálására és tervezésre tervezték, ami azt jelenti, hogy egyes csapatoknak a későbbi szakaszokban további szoftverekre lehet szükségük a végrehajtáshoz és a nyomon követéshez.

Az ingyenes csomag 10 felhasználóra és 20 egyéni mezőre korlátozódik.

Leiga árak

Startup terv: Örökre ingyenes

Alapcsomag: 10 dollár havonta

Professzionális csomag: 25 dollár havonta

Vállalati csomag: Egyedi árazás

Leiga értékelések és vélemények

G2: Értékelések nem elérhetők

Capterra: Értékelések nem elérhetők

4. NoteGPT (A legjobb tartalomösszefoglaláshoz és jegyzeteléshez)

via NoteGPT

A termékötletek brainstormingja zavaros lehet, de a NoteGPT mindent egy helyen tart. Segít megragadni a koncepciókat, finomítani azokat megvalósítható ötletekké, és rendszerezni őket a könnyű hozzáférés érdekében.

Például, ha megadja a NoteGPT-nek a kulcsszavakat, iparágakat vagy célközönségeket, az AI a jegyzetek és információk hatalmas adatbázisának elemzése alapján releváns termékötleteket generál.

Akár új termékeket fejleszt, akár fejlesztéseket keres, ez az eszköz biztosítja, hogy ötletei strukturáltak és készen állnak az innováció előmozdítására. Tökéletes azok számára, akik gyors gondolatokat világos, szervezett tervekké alakítanak.

A NoteGPT legjobb funkciói

Elemezze a trendeket és a fogyasztói igényeket, hogy áttörő koncepciókat javasolhasson.

Hozzáférés strukturált, AI-vezérelt promptokhoz, amelyekkel finomíthatja brainstorming folyamatát.

A felhasználói visszajelzésekkel, problémás pontokkal és kielégítetlen igényekkel kapcsolatos jegyzetek elemzésével azonosítsa a meglévő megoldások hiányosságait.

Hozzon létre felhasználói személyiségeket, majd generáljon azokhoz igazított termékötleteket.

A NoteGPT korlátai

A NoteGPT nem teszi lehetővé a generált ötletek adott üzleti modellekhez vagy iparágakhoz való mélyreható igazítását.

Hiányoznak azok az eszközök, amelyek támogatják a termékfejlesztés teljes életciklusát az ötletgenerálás után.

NoteGPT árak

Ingyenes: Korlátozott használat

Pro: 9,99 USD/hó

Korlátlan: 29 USD/hó

Pro Plus: 19 dollár havonta

NoteGPT értékelések és vélemények

G2 : Értékelések nem elérhetők

Capterra: Értékelések nem elérhetők

5. Ideanote (A legjobb együttműködésen alapuló ötletkezeléshez és innovációkövetéshez)

via Ideanote

Az Ideanote egy mesterséges intelligenciával támogatott ötletkezelő platform. Központi platformot biztosít, ahol az ötleteket összegyűjtheti, rendszerezheti és fontossági sorrendbe állíthatja, így könnyebb átmenni a brainstormingtól a megvalósításig.

Az egyik kiemelkedő funkciója, hogy lehetővé teszi célzott ötletkampányok indítását, amelyek konkrét üzleti kihívásokra összpontosítanak. Használhatja azt is, hogy nyomon kövesse a legfontosabb mutatókat, azonosítsa a legfontosabb innovátorokat, és mérje az innovációs erőfeszítéseinek megtérülését testreszabható irányítópultok és jelentések segítségével.

Testreszabható munkafolyamatokkal, szerepkörspecifikus eszközökkel és integrációkkal támogatja az ötletelési folyamatot.

Az Ideanote legjobb funkciói

Korlátlan hozzáférés vendégekhez és ötletgyűjteményhez

Vizualizálja ötleteit egy termékfejlesztési ütemtervvel

Használja a készen használható sablonokat, hogy elindítsa ötletelési folyamatát.

Ösztönözze az együttműködést és az interakciót olyan funkciókkal, mint a közösségi profilok, értesítések és ranglisták.

Az Ideanote korlátai

Az együttműködési funkciók nem feltétlenül elegendőek nagyobb, összetettebb projektekhez, amelyek mélyebb, többfunkciós részvételt igényelnek.

Az eszköz nem biztos, hogy olyan sok harmadik fél platformjával integrálható, amennyit egyes felhasználók szeretnének, ami korlátozza a rugalmasságot más rendszerekkel való összekapcsoláskor.

Ideanote árak

Ez az ötletkezelő eszköz három árazási tervet kínál:

Ingyenes: Korlátozott használat

Ár: 7 USD/hó

Ultimate: 899 dollártól havonta

Ideanote értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (280+ értékelés)

Capterra: 4,9/5 (100+ értékelés)

🧠 Érdekesség: Az 1900-as évek elején a „brainstorm” kifejezés ideiglenes elmezavarra utalt. Alex Osborn reklámügynök azonban később újradefiniálta a kifejezést, és csoportos helyzetekben a kreatív gondolkodás ösztönzésére használta. A többi már történelem!

6. Taskade (A legjobb AI-vezérelt munkafolyamat-kezeléshez)

via Taskade

Akár egyedül, akár csapatban dolgozik, a Taskade segít ötleteket rögzíteni és egy helyen együttműködni.

Az eszköz AI asszisztenssel rendelkezik, amely segít ötleteket gyűjteni, leküzdeni a kreativitás gátjait és új koncepciókat felfedezni. Az /brainstorm parancs segítségével ötleteket generálhat egy adott témához.

Miután generált néhány ötletet, a Taskade feladatkezelő funkcióival rendszerezheti, fontossági sorrendbe állíthatja és kioszthatja azokat a csapat tagjai között. Ez segíthet az ötletgenerálás fázisából a tervezés és végrehajtás fázisába lépni.

A Taskade legjobb funkciói

Gyorsan rögzítheti és rendszerezheti ötleteit a testreszabható sablonok segítségével.

A platformon belül található gondolattérkép-készítő eszközök segítségével vizuálisan rendszerezheti és összekapcsolhatja ötleteit.

Dolgozzon együtt csapattagjaival valós időben ötletelés és koncepció kidolgozás céljából.

Lépjen be az AI Project Studioba, ahol gondolattérképeket és munkafolyamatokat hozhat létre.

A Taskade korlátai

Több nagy méretű dokumentum feltöltése hibákat és lassulást okozhat.

A legfontosabb funkciók, mint például a Gantt-diagramok és az időkövetés, még nem állnak rendelkezésre.

Az alacsonyabb szintű csomagoknál a tárhely korlátozott.

Taskade árak

Örökre ingyenes

Taskade Pro: 10 USD/hó felhasználónként

Taskade for Teams: 20 USD/hó felhasználónként

Taskade értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (50+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (60+ értékelés)

7. Voilà (A legjobb AI-alapú tartalomkészítéshez)

via Voilà

Nehéz megtalálni a megfelelő hangnemet az ötletéhez? A Voilà pontosan az lehet, amire szüksége van.

A Voilà egy AI-alapú ötletgenerátor, amelynek célja, hogy segítse a csapatokat és az egyéneket következő nagy ötletük megalkotás ában, leírásában, összefoglalásában és kidolgozásában.

Weboldalakat, cikkeket, URL-eket és e-mailes beszélgetéseket olvas, és segít összefoglalni, átírni, lefordítani, válaszolni vagy új tartalmat létrehozni. Hasznos funkció ötletek kutatása során!

A Voila legjobb funkciói

Összefoglalja vagy elemezze a dokumentumok és táblázatok tartalmát

Manipulálja a meglévő termékek vagy forgatókönyvek képeit, hogy felfedezze a „mi lenne, ha” lehetőségeket.

Hozzáférés szakértők által kidolgozott, gyakorlatban bevált ötletgeneráló eszközök könyvtárához

Dolgozzon együtt csapatával valós időben az ötletek kidolgozásán!

A Voila korlátai

Egyes felhasználók a mobilalkalmazást bonyolultabbnak találják a navigáció szempontjából, mint a számítógépes verziót.

Az ingyenes verzió alapszintű AI-t használ, ami befolyásolhatja a kimenet pontosságát.

Voilà árak

Örökre ingyenes

Prémium: 8 USD/hó

Ultimate: 16 USD/hó

Voilà értékelések és vélemények

G2: Értékelések nem elérhetők

Capterra: Értékelések nem elérhetők

8. Docuopia (A legjobb dokumentumok létrehozásához és kezeléséhez)

via Docuopia

Szeretne egy központi helyet, ahol munkáját és ötleteit kezelheti? A Docuopia egyszerűsített megoldást kínál dokumentumok létrehozására, tárolására és közös szerkesztésére.

A platform segít mindent rendezett és hozzáférhető állapotban tartani, így a csapatok gyorsan és kaotikus helyzetek nélkül dolgozhatnak ki ötleteket. Amikor megtalálja a tökéletes ötletet, a platform szövegszerkesztő funkciókat kínál, például a PRD Review-t, amelyek segítenek feltárni a lehetséges fejlesztéseket és a dokumentációt naprakészen tartani.

A Docuopia legjobb funkciói

Automatizálja a dokumentumok munkafolyamatát a nagyobb hatékonyság érdekében

A Diagram AI segítségével alakítsa át a szöveget diagramokká a tisztább vizuális megjelenítés érdekében.

AI-támogatott vázlatok készítése termékigény-dokumentumokhoz (PRD-k)

A Docuopia korlátai

Nincs fejlett projektmenedzsment funkciója nagyobb csapatok vagy összetett munkafolyamatok számára.

Korlátozott dokumentumformátum-kompatibilitás és korlátozott testreszabási lehetőségek

Az eszköz integrációs folyamata egyes csapatok számára bonyolult lehet.

Docuopia árak

Ez az írási eszköz három árazási tervet kínál:

Startup terv: Örökre ingyenes

Alapcsomag: 10 dollár havonta

Docuopia értékelések és minősítések

G2: Értékelések nem elérhetők

Capterra: Értékelések nem elérhetők

9. LA NPDT (A legjobb ötletek piacképes termékekké alakításához)

via LA NPDT

A LA New Product Development Team egy vezető termékfejlesztő cég, amely arról ismert, hogy új perspektívákat hoz az ötletgenerálásba és a piackutatásba.

Az AI-alapú termékötlet-generátor az innovációs és ötletelési folyamatban az Ön asszisztense lehet. Az Ön iparágára, célközönségére és preferenciáira vonatkozó konkrét adatok alapján egyedi termékötletek listáját állítja össze, amelyek segíthetnek portfóliójának kiépítésében vagy bővítésében.

Egy jelentős hátrány azonban, hogy nincs ingyenes próbaverzió, ami megnehezíti az eszköz értékelését, mielőtt előfizetne rá. Ennek ellenére értékes támogatást nyújt azoknak a vállalkozásoknak, amelyek új termékeket szeretnének fejleszteni és lépést tartani a piaci trendekkel.

LA NPDT legjobb funkciói

Készítsen PDF-összefoglalót ötleteiről, hogy könnyebben vissza tudjon rájuk térni.

Fedezze fel az ötleteket, hogy friss, innovatív koncepciókkal újítsa meg a meglévő termékcsaládokat. Szabja testre az ötletgenerálást az egyes iparágakhoz, hogy célzott eredményeket érjen el.

LA NPDT korlátai

Nincs integrációs lehetőség más eszközökkel

Nem kínál fejlett funkciókat a komplexebb igények kielégítésére.

LA NPDT árak

1,99 dollár ötletgenerálásonként

LA NPDT értékelések és minősítések

G2: Értékelések nem elérhetők

Capterra: Értékelések nem elérhetők

10. MyMap (A legjobb ötletek vizualizálásához és rendszerezéséhez)

via MyMap

A MyMap segítségével olyan platformot kap, amely AI-alapú eszközökkel és könnyen használható sablonokkal növeli a kreativitást és a termelékenységet.

Segít gyorsan rendszerezni az ötleteket az AI-segéd segítségével, amely kategorizálja és összekapcsolja a kapcsolódó koncepciókat, így időt takarít meg és lehetővé teszi, hogy a kreativitásra koncentráljon.

Az olyan funkciók, mint a ConceptMap a tanuláshoz, a NoteMap a jegyzeteléshez, valamint a StoryMap és a ChatMap AI-t adnak a brainstorming folyamatához.

Azonban annak ellenére, hogy felhasználóbarát és számos térképezési opcióval rendelkezik, nem kínál integrációt más eszközökkel.

A MyMap legjobb funkciói

Ötletek összeállítása fejlett algoritmusokkal

Bontsa le a komplex projekteket kezelhető feladatokra az AI-alapú gondolattérkép-készítő segítségével.

Többnyelvű támogatás a nagyobb rugalmasságért

A MyMap korlátai

Néhány felhasználó problémákat tapasztalt az előfizetések lemondásával kapcsolatban.

Nem kínál fejlett projektmenedzsment funkciókat, ezért kevésbé alkalmas nagyobb, összetettebb projektekhez.

MyMap árak

Alap: Örökre ingyenes

Pro: 20 USD/hó

Team Pro: 25 USD/hó

MyMap értékelések és vélemények

G2: Értékelések nem elérhetők

Capterra: Értékelések nem elérhetők

