Hogyan készítsünk hatékony weboldal-tartalomtervet?

Miért van szüksége weboldal-tartalomtervre a márkájához, mint alapító, marketinges vagy tartalomstratéga?

Mivel a weboldala az Ön névjegykártyája a világ számára. Ha csak az alapvető elemeket – „Rólunk”, „Termékek/szolgáltatások” és „Kapcsolat” oldalak – adja hozzá egy szilárd tartalmi terv nélkül, akkor a weboldala inkább egy digitális szemétdombra fog hasonlítani, mint a márka zászlóshajójának online tulajdonságára.

A weboldal tartalmának létrehozása és megtervezése egy tudomány. Nem szeretné, ha weboldalai túl részletesen elmagyaráznák a célközönségének, hogy mivel foglalkozik. De nem is szeretne túl kevés információt nyújtani.

Lényegében egy hatékony weboldal-tartalomterv biztosítja, hogy weboldala vonzza a célközönséget, lekösse a figyelmüket, és arra ösztönözze őket, hogy Ön mellett döntsenek.

Ha nem tudja, hol kezdje, mi segítünk. Ebben az útmutatóban bemutatjuk, hogyan készítsen olyan weboldal-tartalomtervet, amely arra ösztönzi a célközönségét, hogy tegye meg a következő lépést.

Lássunk hozzá, mert jövőbeli ügyfelei csak egy tervetől vannak attól, hogy rákattintsanak a „Beszéljünk!” gombra. 😎

Mi az a weboldal tartalmi terv?

A weboldal tartalmi terve egy stratégiai terv, amely meghatározza, hogy milyen tartalmat fog létrehozni, miért fontos az, kinek szól, és hol található a weboldalán. Mindenre kiterjed, a céloldalak és blogok részleteitől a gyakran ismételt kérdésekig és a termékleírásokig – mindegyik egyértelmű célhoz kapcsolódik, például a konverziók növeléséhez, a SEO javításához vagy a felhasználók oktatásához.

Röviden: ez egy strukturált rendszer, amely összehangolja az üzeneteit, a termék pozicionálását és az ügyfél utazását egy koherens keretrendszerbe.

A weboldal tartalmi tervének legfontosabb elemei

Akár a márka ismertségének növelése, a SEO javítása, az értékesítési és más csapatok támogatása, akár mindezek kombinációja (ami a legvalószínűbb lehetőség) céljából hoz létre tartalmat, weboldalának tartalmi tervének tartalmaznia kell ezeket az alapvető elemeket.

Célközönség: Mielőtt tartalmat hozna létre vagy megkezdené a weboldal tervezését, az első lépés annak meghatározása, hogy kinek szól a tartalom. Határozza meg a célközönségét. Mi érdekli őket, mi okozza nekik gondot, és hogyan szoktak általában interakcióba lépni az Ön e-kereskedelmi weboldalával. Az ügyféladatok alapján határozhatja meg a hangnemet, a szándékot és a weboldal felépítését.

Fő témák és témakörök: Vázolja fel a weboldalának lefednie kellő főbb témaköröket a weboldal felhasználóinak érdeklődési körének alapján. Ez segít Önnek a tartalom könnyű létrehozásában, hogy megalapozza tekintélyét. Tekintse ezt irányadó pontnak a weboldal tartalmának tervezésekor.

Tartalomformátumok: Tartalmazza a releváns blogcikkeket, szolgáltatási oldalakat, esettanulmányokat, oktatóanyagokat, GYIK-eket vagy letölthető forrásokat, hogy támogassa tartalommarketing-tevékenységeit.

Célszavak: Használjon SEO eszközöket a konkrét kulcsszavak azonosításához, hogy Használjon SEO eszközöket akonkrét kulcsszavak azonosításához, hogy kihasználhassa a trendeket és a közönsége által használt keresési lekérdezéseket. Minden oldalnak egy elsődleges kulcsszót és kapcsolódó kifejezéseket kell megcéloznia. A releváns kulcsszavak segítségével weboldala könnyen megtalálható lesz a keresőmotorokban.

Oldalspecifikus célok: Minden tartalomnak egy konkrét célt kell szolgálnia, például regisztrációk ösztönzése, bemutatók lefoglalása, a felhasználók oktatása vagy egy versenyképes kulcsszó rangsorolása. Ha a célokat előre meghatározzuk, a tartalmi stratégia fókuszáltabbá és mérhetőbbé válik.

💡 Profi tipp: Végezzen el egy „felhasználói út heat mapping” gyakorlatot, mielőtt véglegesítené webhelyének felépítését. Rendeljen minden tartalmi elemet a vásárlói út meghatározott szakaszaihoz (tudatosság, mérlegelés, döntés, megtartás), és vizuálisan azonosítsa a hiányosságokat. A legtöbb webhely véletlenül túlterheli a tudatosság szakaszát, miközben elhanyagolja a középcsatorna tartalmát.

Miért van szüksége weboldal-tartalomtervre?

Weboldal-tartalomterv nélkül lényegében csak találgatni lehet, hogy milyen tartalmat érdemes létrehozni, ami gyakran duplikált oldalakhoz, következetlen üzenetekhez és a látogatók konvertálásának elmulasztott lehetőségeihez vezet.

A weboldal tartalmi terv fontosságának okai:

Összehangolja a tartalmat az üzleti célokkal: Minden tartalomnak célja kell, hogy legyen, legyen az a közösségi média platformokon való ismertség növelése, a termékregisztrációk ösztönzése vagy a támogatási jegyek számának csökkentése.

Javítja a SEO teljesítményt: A célszavak, a tartalom-audit során feltárt hiányosságok és a belső linkelési lehetőségek előzetes azonosításával webhelye könnyebben indexelhetővé válik a keresőmotorok számára, és a felhasználók is könnyebben navigálhatnak rajta.

Támogatja a felhasználói utazásokat: Figyelembe veszi, hogy a látogatók hogyan mozognak a webhelyén, és segít őket a céloldaltól a döntési pontig zavartalanul elvezetni.

Biztosítja a márka hangjának következetességét: A dokumentált terv garantálja, hogy a tartalomgyártó csapat minden tagja ugyanazt a hangnemet, nyelvet, üzenetprioritásokat és teljesítménymutatókat alkalmazza.

Időt és erőforrásokat takarít meg: egy világos ütemtervvel a tartalomkészítés hatékonyabbá válik, elkerülhetővé válik a párhuzamos munkavégzés, és a tartalomstratégiában és -megvalósításban részt vevő mindenki a nagy hatással bíró feladatokra koncentrálhat.

🔍 Tudta? A 2500-3000 szavas cikkek több látogatót, több megosztást és több visszautat kapnak, mint az átlagos blogbejegyzések, ami bizonyítja, hogy az olvasók tényleg maradnak, ha a tartalom magas színvonalú.

Hogyan készítsünk weboldal-tartalomtervet (lépésről lépésre)

1. Határozza meg a célközönségét és a vásárlói utat

Ha nem ismeri a célközönségét, nem tud hatékony tartalmat létrehozni. Kezdje tehát azzal, hogy megismeri a weboldalára látogatókat és az őket foglalkoztató problémákat.

Kezdje azzal, hogy azonosítsa a legfontosabb célközönség-szegmenseket. Ne ragadjon le a felszínes jellemzőknél, mint például az életkor vagy a beosztás. Melyek a céljaik? Mi motiválja őket? Mi frusztrálja őket? Milyen kérdéseket írnak be a keresőmotorokba, amikor elakadnak?

Ezután térképezze fel a vásárlói út szakaszait:

Tudatosság: Milyen problémával szembesülnek?

Megfontolás: Milyen megoldásokat hasonlítanak össze?

Döntés: Milyen információk segítik őket a választásban?

Ez az útmutató kontextust ad a tartalmi stratégiájához. Lehet, hogy a célközönsége a közösségi média platformokon keresztül fedezte fel Önt. Vagy egy blogcikk vonzza a figyelmet, de egy összehasonlító oldal vagy egy ajánlólevél lehet az, ami a vásárlást ösztönzi.

Ha megérted, honnan érkeznek az egyes felhasználók (és hová kell eljutniuk), olyan tartalmat hozhatsz létre, amely nem csak tájékoztat, hanem útmutatást is nyújt.

📚 További információ: A legjobb tartalommarketing szoftverplatformok

2. A meglévő tartalom ellenőrzése

Mielőtt elkezdené a tartalom közzétételét, végezzen weboldal-tartalom ellenőrzést.

Például, ha már létező online áruházról van szó, akkor lehet, hogy már vannak elavult, alulteljesítő vagy a márkától eltérő tartalmak. És olyan oldalak is, amelyek csendesen hoznak forgalmat vagy konverziókat.

Kezdje azzal, hogy felsorolja webhelyének minden oldalát. Ezután vizsgálja meg mindegyiket a következő szempontok szerint:

Teljesítmény : Mely oldalak generálják a legtöbb forgalmat, visszautaló linket vagy konverziót?

Pontosság : Az információk aktuálisak és összhangban vannak a termékével vagy szolgáltatásával?

Relevancia : A tartalom még mindig megfelel a közönség igényeinek és keresési szándékának?

Szerkezet: A formázás világos, áttekinthető és könnyen navigálható?

Csoportosítsa eredményeit négy kategóriába:

Megtartás ☑️

Frissítés ⚒️

Újrafelhasználás ♻️

Eltávolítás 🗑️

A tartalomkészítés előtti ellenőrzések segítenek elkerülni a duplikációt, azonosítani a gyors eredményeket (például a legnépszerűbb oldalak frissítése elavult statisztikákkal) és felismerni a kitöltésre érdemes tartalmi hiányosságokat.

💡 Profi tipp: Használja a ClickUp Dashboards alkalmazást a weboldal tartalmi ellenőrzésének előrehaladásának nyomon követéséhez. Hozzon létre widgeteket a teljes áttekintett oldalak számához, a szükséges frissítések számához, a tartalom állapotához témák szerint, vagy akár a legjobban teljesítő oldalakhoz a forgalom szerint. Ezzel az ellenőrzés a zavaros táblázatokból egy vizuális, valós idejű irányító központtá válik, amely körül az egész csapat összefoghat. A VisTrack segítségével nyomon követheti az előrehaladást és figyelemmel kísérheti a feladatokat a ClickUp Dashboards segítségével.

3. Határozza meg tartalmi céljait

A tartalmi stratégiának egyértelmű célokkal kell rendelkeznie.

Minden három tartalommarketing-csatornára bontható:

Top of Funnel (TOFU): Ha Ön egy CRM szoftvert értékesítő vállalat, gondoljon olyan blogbejegyzésekre, mint a „10 hiba, amit el kell kerülni a CRM kiválasztásakor” vagy olyan oktató útmutatókra, amelyek bemutatnak egy problémát és elmagyarázzák azt. Ezeket az oldalakat optimalizálni kell a keresési láthatóság érdekében, és nyomon kell követni Ha Ön egy CRM szoftvert értékesítő vállalat, gondoljon olyan blogbejegyzésekre, mint a „10 hiba, amit el kell kerülni a CRM kiválasztásakor” vagy olyan oktató útmutatókra, amelyek bemutatnak egy problémát és elmagyarázzák azt. Ezeket az oldalakat optimalizálni kell a keresési láthatóság érdekében, és nyomon kell követni a tartalommarketing KPI-ket , mint például a megjelenítések, a kattintások és az új felhasználók száma.

Funnel közepe (MOFU): Példák: összehasonlító oldalak, webináriumok vagy esettanulmányok, amelyekkel szolgáltatását a legjobb megoldásként tudja bemutatni. Itt céljai középpontjában az elkötelezettségi mutatók állhatnak, mint például a görgetési mélység, az oldalon töltött idő vagy a demó regisztrációk aránya.

Funnel alja (BOFU): Ide tartoznak a termékoldalak, a céloldalak és a GYIK. A céloknak a konverziókra kell összpontosítaniuk – űrlapok kitöltése, vásárlások vagy lefoglalt hívások.

Bár a vásárlói út már nem lineáris, a tartalmi tervnek a felhasználót a tudatosságtól a konverzióig kell vezetnie.

4. Térképezze fel a tartalomtípusokat és az oldalakat

A weboldal tartalmi térképe segít Önnek a fontos tartalmak kidolgozásában és elhelyezésében. A legfontosabb oldalak a következők:

Főoldal : Bemutatja márkáját és értékajánlatát.

Rólunk oldal : Bizalmat épít és kommunikálja a küldetését

Szolgáltatások vagy termékek oldala : bemutatja, mit kínál, és hogyan oldja meg az adott problémákat.

Blog vagy források : Oktatási tartalmakkal növeli a látogatók számát a webhelyen.

Esettanulmányok vagy ajánlások : társadalmi bizonyítékként szolgálnak a vásárlási folyamat végső döntéseinek alátámasztásához.

Kapcsolatfelvételi vagy konverziós oldalak: A potenciális ügyfelek adatainak rögzítése és cselekvésre ösztönzés az ügyfelekről szerzett ismeretek alapján.

Ezeken túlmenően gondoljon olyan további típusokra is, amelyek illeszkednek a tartalom munkafolyamatához, például fizetett kampányok céloldalai, a vásárlási szándékkal rendelkező vásárlók számára készült összehasonlító oldalak vagy a lead generálást támogató, korlátozott hozzáférésű források.

Itt használhat tartalomírási sablonokat az írási folyamat egyszerűsítéséhez és annak biztosításához, hogy csapata magas színvonalú eszközöket hozzon létre a konverziókhoz.

💡 Profi tipp: Használja a ClickUp Whiteboards alkalmazást a webhely struktúrájának vizualizálásához. Az oldal típusokat húzhatja és ejtheti, összekapcsolhatja őket feladatokkal vagy tartalomtulajdonosokkal, sőt, még a belső linkelési lehetőségeket is feltérképezheti. Ez segít olyan tartalmi architektúrát felépíteni, amely logikusan áramlik mind a felhasználók, mind a keresőmotorok számára. Próbálja ki a ClickUp Whiteboards alkalmazást! A ClickUp Whiteboards segítségével együttműködhet és ötleteket gyűjthet weboldalának tartalmi tervéhez.

5. Végezzen kulcsszó-kutatást

A kulcsszó-kutatás minden jó tartalmi stratégia alapja. Meg kell értened, hogy a célközönséged az utazás minden szakaszában mit keres, és a tartalmadat ennek alapján kell felépítened.

Íme, hogyan lehet lebontani a folyamatot, valamint a megfelelő eszközök az egyes lépésekhez:

💡 Profi tipp: Tárolja az összes kulcsszó-kutatást a ClickUp táblázatos nézetében. Adjon hozzá olyan mezőket, mint „Kulcsszó”, „Keresési szándék”, „Volumen”, „Nehézség” és „Hozzárendelt oldal”. Kapcsolja össze az egyes sorokat a weboldal tartalomtérképének egy-egy feladatával vagy oldalával, hogy a csapata pontosan tudja, mire kell összpontosítania az egyes tartalmakat.

6. Készítsen tartalomnaptárat

Honnan tudja, mi következik a tartalom közzétételi ütemtervében? Mely marketingstratégiákat kell előtérbe helyezni?

A tartalomnaptár olyan, mint egy útmutató. A csapat pontosan tudja, mit kell közzétenni, mikor kell közzétenni, mik a célok stb.

A következőket kell megfogalmaznia:

Minden tartalmi tevékenységnek, legyen az on-page vagy off-page, egy felelős tulajdonosnak kell lennie.

Használjon olyan munkafolyamat-állapotokat, mint „Tájékoztatás”, „Vázlatkészítés”, „Felülvizsgálat”, „Jóváhagyás” és „Ütemezés”, hogy pontosan megmutassa és nyomon kövesse az egyes elemek aktuális állapotát.

Ne csak a közzététel, hanem az átadás dátumait is határozza meg. A közösségi média tervezetének határideje kedd. Áttekintés csütörtökig. Élő megjelenés pénteken.

A megosztott nézet mindenki számára biztosítja a szinkronizálást, mivel marketingcsapatának tudnia kell, mikor kerül sor a termékfrissítésre. Ráadásul az értékesítési csapat is szeretné látni, mikor kerül fel az új összehasonlító oldal.

A marketingcsapatok számára készült tartalmi stratégiai sablonok kiválóan alkalmasak arra, hogy ezeket az információkat egy központi helyen tárolják, ahonnan a megfelelő csapatok könnyen hozzáférhetnek.

Íme egy példa tartalomnaptárra, amely segít áttekintést kapni arról, hogy mit kell tartalmaznia:

Közzététel dátuma Tartalom címe Típus Tölcsér szakasz Cél Tulajdonos Május 2. Hogyan válasszuk ki a csapatunknak legmegfelelőbb CRM-et? Blogbejegyzés TOFU Organikus forgalom generálása Rachel Május 6. Ügyfél története: 30%-kal növelte termelékenységét Esettanulmány MOFU Bizalomépítés a potenciális ügyfelekkel Priya Május 8. Tartalomnaptár sablon (ingyenesen letölthető) Forrásoldal BOFU Konverziók ösztönzése Alex Május 10. LinkedIn-bejegyzés: A kulisszák mögötti munkafolyamat Közösségi média TOFU A márka láthatóságának növelése Taylor Május 13. E-mail: Havi összefoglaló és blog kiemelt hírek E-mail hírlevél BOFU A feliratkozók újbóli bevonása Lily Május 15. Termékeink összehasonlítása a versenytársakkal Összehasonlító oldal BOFU Támogassa a döntéshozatalt Omar

Időmegtakarítás érdekében használhatja a ClickUp tartalomnaptár sablont. Ez nem csupán blogcímek listáját tartalmazza. A tartalomtípus, a csatorna szakasza, a kijelölt író és a SEO prioritás egyéni mezőivel ez a sablon biztosítja, hogy minden tartalom rendelkezzen a szükséges kontextussal, ne csak a határidővel.

Ingyenes sablon letöltése Tervezze meg és szervezze meg tartalmi stratégiáját a ClickUp testreszabható tartalmi naptár sablonjának segítségével.

A ClickUp Docs segítségével minden feladatot közvetlenül a leírásához kapcsolhat, és a naptár és a lista nézetek között könnyedén válthat, attól függően, hogy melyik munkamódszert részesíti előnyben. Adjon hozzá alfeladatokat olyan dolgokhoz, mint a meta leírások, a vizuális elemek vagy a végső jóváhagyások, hogy minden, ami a tartalomterv végrehajtásához szükséges, egy helyen legyen.

7. Tartalomra vonatkozó irányelvek kidolgozása

A tartalom ereje a következetességében rejlik. Világos irányelvek nélkül még a kiváló írók is olyan tartalmat hozhatnak létre, amely nem illik a márkához, túlzottan formális vagy teljesen eltér a közönség igényeitől.

Állítson fel irányelveket, hogy minden közzétett tartalom hangvétele, formázása és szerkezete egységes legyen, függetlenül attól, hogy a marketing- vagy tartalomcsapat melyik tagja közzéteszi azt.

Hangnem : A márkája barátságos és beszélgető jellegű, vagy közvetlen és professzionális? Határozza meg példákkal!

Formázási szabályok : Használjon rövid bekezdéseket, 200 szó után alcímeket, a világosság kedvéért felsorolásokat, és minden címsorban nagybetűket. Határozza meg, mi számít áttekinthető tartalomnak.

SEO legjobb gyakorlatok : Tartalmazza a célszavak használatára vonatkozó szabályokat (pl. H1, URL és meta), a belső linkelésre vonatkozó követelményeket és a képek alternatív szövegére vonatkozó szabványokat.

Linkelési stratégia : Tisztázza, mikor érdemes belső linkeket használni, hogyan lehet természetesen használni az anchor szöveget, és hová érdemes külső linkeket elhelyezni (pl. csak megbízható forrásokhoz).

Márka terminológia és kifejezések: Jegyezze fel a termékkel kapcsolatos kifejezéseket, a helyesírási preferenciákat (pl. „email” vagy „e-mail”) vagy az elkerülendő kifejezéseket.

🔍 Tudta? Talán hallott már az ember 8 másodperces figyelemidejéről, de a modern idegtudósok és kutatók ezt a statisztikát többnyire félrevezetőnek tartják. Ma egy személy átlagosan körülbelül 45 másodpercig tud egy dologra koncentrálni. Ez még mindig nagyon kevés idő ahhoz, hogy valaki elolvassa a figyelemfelkeltő címsorát, áttekintse a tartalmát, és (remélhetőleg) úgy döntsön, hogy megvásárolja/feliratkozik az Ön ajánlatára.

8. Mérje a teljesítményt és optimalizálja azt

Ha nem követi nyomon, mi történik a publikálás után, akkor elszalasztja a fejlesztési lehetőségeket.

Kezdje azzal, hogy minden tartalomtípust a legrelevánsabb tartalommarketing KPI-khez igazít:

Blogbejegyzések : Organikus munkamenetek, kilépési arány, átlagos oldalon töltött idő, görgetési mélység

Céloldalak : Konverziós arány, űrlapok beküldése, CTA-kattintások

Esettanulmányok : A termékoldalakra történő átkattintási arány, az oldalon töltött idő

Források letöltése : Beküldések teljesítése, lead-onkénti költség, e-mailes nyomon követésből származó elkötelezettség

SEO-központú oldalak: kulcsszó-rangsorok, oldalhatóság, megszerzett visszautalások

Az olyan eszközök, mint a Google Analytics 4, segítenek nyomon követni a forgalmat és a felhasználói viselkedést, míg a Search Console a keresési teljesítményt figyeli. Ha pedig szeretné tudni, hogy az emberek hogyan interagálnak az oldalával, adja hozzá a Hotjar vagy a Microsoft Clarity alkalmazást, hogy hőtérképeket és a valódi felhasználói viselkedés felvételeit láthassa.

Hogyan segít a ClickUp a weboldal tartalmi tervének elkészítésében és kezelésében?

A weboldal-tartalom kezelésének egyik legnagyobb kihívása nem az írás, hanem minden, ami ezzel kapcsolatos.

Szétszórt e-mailek, nem egyértelmű határidők, elveszett visszajelzések és egymástól elszigetelten dolgozó csapattagok. Ha ehhez még többféle tartalomtípus, változó prioritások és az eredményekhez való kapcsolódás szükségessége is társul, akkor még a legjobb stratégiák is összeomlani kezdenek.

Amikor egy teljes tartalommarketing-kezdeményezés kezd összeomlani, a ClickUp siet a segítségére.

ClickUp Docs

A ClickUp egy mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, amelynek célja, hogy segítse a csapatokat a weboldal tartalmi tervének teljes életciklusának kezelésében, a stratégiától a tartalom létrehozásáig és közzétételéig. Az egyik leghatékonyabb funkciója a ClickUp Docs.

Készítsen vázlatokat, tervezze meg a tartalom előállítását, és működjön együtt csapattársaival a ClickUp Docs segítségével.

Így használhatja:

Készítsen részletes tartalmi összefoglalókat minden weboldalhoz, beleértve a célokat, a kulcsszavakat és a CTA-kat.

A könnyű navigáció érdekében szervezze a szakaszokat beágyazott fejlécekkel (például Főoldal, Rólunk, Termékoldalak, Blogok).

Vizuális elemeket, például vázlatokat, képernyőképeket vagy inspirációs táblákat közvetlenül beágyazhat a dokumentumba.

Használja a perjel parancsokat táblázatok, ellenőrzőlisták, szalagcímek, rögzített tartalomjegyzékek és gazdag formázás gyors beillesztéséhez a strukturált tartalomtervezéshez.

Használja a ClickUp AI-t a tartalom szerkesztéséhez. Javítsa a hangnemet, foglalja össze a tartalmat és még sok mást.

Kössön össze egymással kapcsolódó dokumentumokat, például személyiségeket, stílusútmutatókat és kulcsszó-kutatási dokumentumokat.

Jelölje meg a csapattagokat a sorban, hogy szakaszokat rendeljen hozzájuk, vagy véleményt kérjen tőlük.

Hozzászólásokat vagy javaslatokat közvetlenül a tartalom szakaszok mellé fűzhet, így egyetlen tartalomkezelő eszközön keresztül gyorsabb visszacsatolási ciklusokat érhet el.

ClickUp táblák

Miután a tartalmi összefoglalók elkészültek a ClickUp Docs-ban, a következő lépés a gyártás ütemezett előrehaladása. Mivel több érdekelt fél is részt vesz a folyamatban (írók, szerkesztők, közösségi média marketingesek, tartalmi stratégák, tervezők, SEO-csapatok ), könnyen előfordulhat, hogy valaki elveszíti a fonalat.

Ismerje meg a ClickUp Kanban táblákat. Egy egyszerű módszer komplex munkafolyamatok kezelésére, folyamatos nyomon követés nélkül.

Testreszabhatja az oszlopokat, beállíthatja a folyamatban lévő munkák (WIP) korlátait, és valós időben együttműködhet a ClickUp Kanban táblákkal.

Világos képet ad minden tartalmi elem állapotáról, a „Teendők” és a „Felülvizsgálat alatt” állapotoktól a „Közzétett” állapotig. A feladatokat a különböző szakaszok között húzhatja, tulajdonosokat rendelhet hozzájuk, határidőket állíthat be, és akár a dokumentumot is közvetlenül a kártyához csatolhatja. Ez egy egyszerű módszer a komplex munkafolyamatok kezelésére, anélkül, hogy folyamatosan nyomon kellene követni őket.

💡 Profi tipp: Végezzen tartalomhiány-elemzést, mielőtt véglegesítené a tartalomnaptárát. Határozza meg az 5 legfontosabb kulcsszót, amelyekkel versenytársai rangsorolnak, de Ön nem, majd hozzon létre kiváló, részletesebb tartalmat ezekről a témákról.

ClickUp Brain

És amikor már azt hitte, hogy ennél jobb nem lehet, a ClickUp bemutatja a végső munkahelyi AI asszisztenst: a ClickUp Brain 🧠-t.

Tegyük fel, hogy a fejlesztő egy weboldal-készítő programot használ az „Rólunk” oldal kódolásához, és észreveszi, hogy hiányzik a meta leírás. Ahelyett, hogy a SEO-csapathoz fordulna, a ClickUp Brain mesterséges intelligencia tartalomgenerátort használhatja egy 160 karakteres leírás elkészítéséhez.

Vagy egy alsó szűkületi céloldalon dolgozik, és cselekvésre ösztönző CTA-kra van szüksége. Próbálja ki: „Javasoljon 5 magas konverziós arányú cselekvésre ösztönző mondatot egy vállalati vásárlókat megcélzó árak oldalon.”

Használja a ClickUp Brain alkalmazást brainstorming partnerként a tartalomkészítési folyamatban.

Sőt, a Brain segítségével átalakíthatja a blog bevezetőjét közösségi média posztokká, átírhatja a sűrű termékleírásokat vonzóbb szövegekké, vagy módosíthatja weboldalának hangvételét a különböző célközönségek igényeinek megfelelően – mindezt a ClickUp-on belül (el tudja képzelni!?).

Használja a ClickUp Brain alkalmazást marketingtartalmak írásához, újrafelhasználásához és finomításához.

A weboldal tartalmi tervét felügyelő tartalmi vezetők számára ez a fajta folyamatos támogatás hatalmas időmegtakarítást jelent. Segít betartani a határidőket, csökkenti a többszöri szerkesztéseket és fenntartja a minőséget a weboldal minden érintkezési pontján.

📮 ClickUp Insight: A felmérésünkben résztvevők 88%-a naponta használ AI-eszközöket személyes feladatokhoz, 55%-uk pedig naponta többször is. Mi a helyzet az AI-vel a munkahelyen? A projektmenedzsment, a tudásmenedzsment és az együttműködés minden aspektusát központosított AI támogatja, így hetente akár 3 órát is megtakaríthat, amelyet egyébként információkereséssel töltene, akárcsak a ClickUp felhasználók 60,2%-a!

ClickUp célok

Természetesen a tartalom közzététele csak a munka fele. A valódi kérdés az, hogy a tartalomstratégiája működik-e?

Ennek biztosításához használja a ClickUp Goals alkalmazást.

Használja a ClickUp Goals funkciót a tartalmi stratégia előrehaladásának nyomon követéséhez numerikus, feladat alapú és igaz/hamis célok segítségével.

A weboldal tartalmi tervében számos változó elem található: SEO, potenciális ügyfelek generálása, elkötelezettség és konverziók. A ClickUp Goals segít meghatározni a világos eredményeket, és összekapcsolni azokat a tartalmi stratégiával és annak sikerével (vagy kudarcával).

Például:

Állítson fel egy célt, például „A második negyedévben 20%-kal növeljük az organikus forgalmat”, és kapcsolja össze a nagy forgalmú kulcsszavakra irányuló blogfeladatokkal.

Kövesse nyomon a „10 új szolgáltatási oldal elindítása” feladatot, és rendelje hozzá mindegyiket a kijelölt tulajdonoshoz, határidőhöz és munkafolyamathoz.

Figyelemmel kísérheti a marketing KPI-ket , például a lead-ek beküldését vagy a demo-foglalásokat bizonyos céloldalakról.

Próbálja ki Ön is: Lépjen az Oldalsávra, és válassza a Célok lehetőséget (vagy kattintson a További gombra, ha az nincs rögzítve). Kattintson a jobb felső sarokban található + Új cél gombra, és írja be célját, például „15 új oldal közzététele ebben a negyedévben”. Adjon hozzá célokat, hogy a célt konkrét, nyomon követhető lépésekre bontsa: Szám: Tökéletes olyan dolgok nyomon követéséhez, mint a közzétett blogbejegyzések vagy a megszerzett munkamenetek Igaz/Hamis: Használja olyan igen/nem mérföldkövekhez, mint a „Befejezett tartalomellenőrzés” Valuta: Kiválóan alkalmas bevétel-orientált célokhoz, mint az MQL-ek vagy a tartalomhoz kapcsolódó értékesítések Feladat: Kapcsolódjon a tényleges ClickUp feladatokhoz vagy listákhoz, így a haladás automatikusan frissül Szám: Tökéletes olyan dolgok nyomon követéséhez, mint a közzétett blogbejegyzések vagy a megszerzett munkamenetek száma. Igaz/Hamis: Használja igen/nem mérföldkövekhez, például „Befejezett tartalomellenőrzés”. Aktualitás: Kiválóan alkalmas bevételorientált célokhoz, például MQL-ekhez vagy tartalomhoz kapcsolódó értékesítésekhez. Feladat: Hivatkozás a tényleges ClickUp feladatokra vagy listákra, így a haladás automatikusan frissül. Szám : Tökéletes olyan dolgok nyomon követéséhez, mint a közzétett blogbejegyzések vagy a megszerzett munkamenetek száma.

Igaz/Hamis : Használja igen/nem mérföldkövekhez, például „Befejezett tartalomellenőrzés”.

Aktualitás : Kiválóan alkalmas bevételorientált célokhoz, például MQL-ekhez vagy tartalomhoz kapcsolódó értékesítésekhez.

Feladat: Hivatkozás a tényleges ClickUp feladatokra vagy listákra, így a haladás automatikusan frissül.

ClickUp marketinghez

Az ötleteléstől az írásig, a munkafolyamatoktól a teljesítmény nyomon követéséig, a ClickUp nem hagyja, hogy egyedül kelljen összeraknia a rendszereket. Ez azért van, mert mindenre gondolt.

Az egész folyamat összekapcsolása érdekében a ClickUp Marketing Team Solution úgy lett kialakítva, hogy áthidalja a részlegek közötti szakadékokat. Az írók, a tervezők, a SEO-vezetők és a marketingmenedzserek egy egységes felületen dolgozhatnak, teljes átláthatósággal arra vonatkozóan, hogy ki mit csinál, mikor és miért.

Egyszerűsítse az együttműködést, racionalizálja a munkafolyamatokat és kövesse nyomon a teljesítményt a ClickUp Marketing Team Solution segítségével.

Számos olyan funkcióval rendelkezik, amelyek megkönnyítik a végrehajtást 👇

A ClickUp Calendar segítségével egyetlen szinkronizált nézetben tervezheti meg kampányait, tartalmi stratégiáit és oldalainak elindítását. AI-alapú

A ClickUp Automations automatikusan hozzárendelt feladatokkal, határidő-érzékelőkkel és egyedi munkafolyamatokkal kiküszöböli a manuális nyomon követést.

Több mint 1000 ClickUp sablonból álló listával pedig soha többé nem kell a nulláról kezdenie. Az egyik legfontosabb elem a ClickUp tartalomterv-sablon.

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp tartalomterv-sablonjával testreszabhatja és rendszerezheti teljes tartalomstratégiáját.

Ezzel az ingyenes sablonnal a következőket kapja:

✅ Előre elkészített állapotok minden tartalmi szakaszhoz: A „Briefing” (Tájékoztatás) és a „Scheduled” (Ütemezett) állapotok között teljes munkafolyamatot talál, amely már előre meg van tervezve. Csak illessze be a tartalmát, és máris indulhat!

📊 Egyéni mezők, amelyek nyomon követik a formátumot, a csatorna szakaszát és a SEO prioritást: Azonnali szűrés lehetséges az eszköz típusa (pl. blog, céloldal) szerint, megtekinthető, hogy az eszköz hol illeszkedik a csatornába (TOFU, MOFU, BOFU), és a keresési lehetőségek alapján prioritásba sorolható.

📅 Drag-and-drop naptárnézetek valós idejű láthatóságért: Azonnali váltás a listáról a naptárra. Lásd, mi mikor jelenik meg, ki a felelős, és hogyan illeszkedik ez a kampányaidhoz.

Állítsa be weboldalának tartalmi tervét a siker érdekében a ClickUp segítségével

A legtöbb weboldal-tartalomterv nagy lelkesedéssel és ellenőrzőlistákkal indul... és egy mappával teli félkész dokumentumokkal, határidő-hiányokkal és teljes átláthatatlansággal végződik, hogy ki mit csinál.

Pontosan ezért létezik a ClickUp. Ez az egyetlen megbízható forrás a weboldal tartalmi tervéhez. A tartalmi stratégiája nem szétszórt különböző eszközök között. A releváns kulcsszavak nem rejtőznek el táblázatokban. A tartalmi eszközök nem vannak szétosztva különböző mappák között.

Esettanulmányt kell összeállítania? Nyissa meg a Docs alkalmazást. Szeretné látni, mi jelenik meg a jövő héten? Nézze meg a Naptár alkalmazást. Kíváncsi, miért nem jutott tovább az a blog a „Felülvizsgálat” szakaszból? A táblák egy pillanat alatt megmutatják. Akár valódi célokat is nyomon követhet anélkül, hogy új lapot kellene megnyitnia.

És a legjobb rész? Nem kell mindent a nulláról felépítenie. Hozzáférhet előre elkészített sablonokhoz, amelyek már tartalmaznak egy kész munkafolyamatot, így azonnal nekiállhat.

Regisztráljon a ClickUp szolgáltatásra, hogy tartalomtervét a „tényleg össze kell szerveznünk magunkat” állapotból a „wow, valójában előrébb vagyunk a tervnél” állapotba hozza.