A 11 legjobb AI erőforrás-kezelő szoftver a csapat termelékenységének racionalizálásához

Hétfő reggel van, és a beérkező levelek között máris három „sürgős” projektfrissítés, egy szabadságkérelem és egy táblázat található, amelyből kiderül, hogy a legmegbízhatóbb fejlesztőjének a héten két programja is van.

Jaj, klasszikus. 🤦

(Ismét) átrendezi az erőforrásokat, három embert keres meg, hogy rendelkezésre állnak-e, és valahogy mégis elmulasztja azt az egy feladatot.

Talán (biztosan) eljött az ideje, hogy a mesterséges intelligencia (AI) vegye át a nehéz feladatokat.

Ebben a blogbejegyzésben 11 AI erőforrás-kezelő szoftvert mutatunk be, amelyek segítségével hatékonyan oszthatja el, ütemezheti és kezelheti erőforrásait. 🧰

Az erőforrás-kezeléshez használt AI-eszköz kiválasztásakor nem csupán az automatizált ütemezést vagy a kettős foglalásokat kell figyelembe venni. A megfelelő eszköznek optimalizálnia kell az erőforrások kihasználtságát, segítenie kell a változó prioritásokra való gyors reagálást, és lehetővé kell tennie a növekedés magabiztos tervezését.

Íme, mit kell tudnia egy kiváló eszköznek. 👀

Kapacitás-előrejelzés: Keressen olyan eszközöket, amelyek valós idejű adatok alapján előrejelzik az emberek, a szerepkörök és az ütemtervek rendelkezésre állását.

A tehetség és a munka összehangolása: Használja az AI funkciókat, amelyek a készségek, a helyszín és a munkaterhelés alapján javasolják a legmegfelelőbb személyeket.

Alkalmazkodjon a változásokhoz: Adjon elsőbbséget azoknak az eszközöknek, amelyek támogatják a drag-and-drop ütemezést, a „mi lenne, ha” tervezést és a helyőrzőket a még nem megerősített erőforrásokhoz.

A munkaterhelés és a kihasználtság vizuális nyomon követése: Válasszon olyan platformokat, amelyek hőtérképekkel és diagramokkal rendelkeznek, hogy azonnal észlelje a túlzott felhasználást vagy a kihasználatlan kapacitást.

A tervezés összehangolása a pénzügyi eredményekkel: Válasszon olyan eszközöket, amelyek a projekt ütemterve mellett Válasszon olyan eszközöket, amelyek a projekt ütemterve mellett az erőforrásokat , a bevételeket, a költségeket és a nyereséget is előre jelzik

Bepillantás: Olyan platformokat részesítsen előnyben, amelyek részletes jelentéseket nyújtanak a kihasználtságról, a számlázható órákról és a jövőbeli munkaerő-felvételi igényekről.

🧠 Érdekesség: Több mint 3000 évvel ezelőtt az ókori mezopotámiaiak és egyiptomiak már irányították a munkaerőt és a kereskedelmet. Gondoljon rá úgy, mint a korai erőforrás-ütemezésre, csak agyagtáblákkal.

A generatív AI világszerte történő bevezetése után a vállalatok elkezdtek a technológiához fordulni az ismétlődő feladatok elvégzéséhez. Az AI erőforrás-kezelő eszközök automatizálják az ütemezést, előrejelzik a rendelkezésre állást és valós időben optimalizálják a munkaterhelést.

Vessünk egy pillantást a legjobb megoldásokra, amelyek segítségével pontosan kezelheti erőforrásait. ⚒️

1. ClickUp (a legjobb központosított erőforrás- és feladatkezeléshez)

A mai munkahelyi környezet nem működik megfelelően.

A projektek, a tudás és a kommunikáció szigetszerűen létezik – túl sok alkalmazás, fájl és ping között oszlik meg. Ahelyett, hogy gyorsabban haladnának, a csapatok órákat pazarolnak arra, hogy összhangban maradjanak.

A ClickUp megváltoztatja ezt. Ez az Everything App for Work, amely egy helyen egyesíti a projekteket, dokumentumokat és beszélgetéseket, és AI-t is tartalmaz, így a munka valóban gördülékenyen folyik.

A legkiemelkedőbb? A ClickUp Brain, a beépített AI asszisztens, amely a szétszórt adatokat azonnali válaszokká, összefoglalásokká és frissítésekké alakítja.

ClickUp Brain: Az AI asszisztensed az erőforrás-kezeléshez

Kérje meg a ClickUp Brain-t, hogy készítsen heti összefoglalót a csapat munkaterheléséről, hogy mindig egy lépéssel a szűk keresztmetszetek előtt járjon.

A ClickUp Brain az intelligens asszisztens, amely segítségével kézzel nem kell átkutatnia a feladatokat vagy táblázatokat az erőforrások kezeléséhez. Szeretné tudni, ki van túlterhelve, vagy mi a mai határidő a tervezőcsapatában? Csak kérdezze meg!

Komolyan, csak írja be, hogy „Melyik munkatársnak van ma esedékes feladata?”, és a szoftver közvetlenül a munkaterületéről fogja lekérni az információkat.

ClickUp Brain Max: Egyszerűsített beszéd-szöveggé alakításos erőforrás-tervezés

Ötleteket rögzíthet, utasításokat megoszthat és a feladatokat négyszer gyorsabban elvégezheti a ClickUp Brain MAX Talk to Text funkciójával.

Az erőforrás-tervezés gyorsan spirálba kerülhet – kettős foglalások, tisztázatlan ütemtervek és végtelen táblázatkezelő szerkesztések. A ClickUp Brain Max segítségével elkerülheti a manuális munkát. Használja a Talk-to-Text funkciót a feladatok újbóli kiosztásához, az idő rögzítéséhez vagy az akcióelemek azonnali létrehozásához – csak mondja ki, és a Brain Max beépíti a munkaterületébe. Ha ezt az Enterprise Search funkcióval párosítja, olyan kérdéseket tehet fel, mint „Ki ráér egy új projektre a jövő héten?” vagy „Mely feladatoknál van kockázata a késésnek?” – és másodpercek alatt megkapja a válaszokat, közvetlenül a feladataiból, dokumentumaiból és csevegéseiből.

Ahelyett, hogy a forrásgazdálkodási problémákra azok bekövetkezte után reagálna, valós idejű betekintést kap, hogy kiegyensúlyozza a munkaterhelést és megelőzze a szűk keresztmetszeteket, mielőtt azok megakadályoznák a projekt megvalósítását.

Segít a feladatkezelésben? Igen, feltétlenül. Tegyük fel, hogy ezt írja: „Készítse el a második negyedévi értékesítési jelentést jövő péntekre.” A Brain ezt egy teljesen kidolgozott ClickUp feladattá alakítja, határidővel, felelőssel és minden megtalálható kontextussal együtt. Ráadásul az AI feladatkezelő összefoglalja a projekt frissítéseit, így állandó állapotmegbeszélések nélkül is mindig tudni fogja, mi történt.

🎥 Szeretne egy gyors áttekintést kapni a ClickUp Brain működéséről? Ez a rövid videó bemutatja, hogyan segít az AI asszisztens a feladatok, dokumentumok és a csapat tudásának kezelésében egy helyen. Nézze meg a videót →

A ClickUp Workload View segítségével egyensúlyba hozhatja a munkaterhelést

A több csapat közötti munkaterhelés kiegyensúlyozása érdekében a ClickUp Workload View világos, valós idejű áttekintést nyújt a csapat kapacitásáról, így a kiégés bekövetkezte előtt át tudja osztani a feladatokat.

A ClickUp Workload View segítségével vizuális áttekintést kaphat arról, hogyan oszlanak meg a feladatok a csapatában.

Állítsa be minden személy kapacitását, és valós időben láthatja, ki fullad, és ki pihen. Ezután egyszerűen drag and drop módszerrel átcsoportosíthatja a feladatokat, és mindent egyensúlyban tarthat.

Például, ha a vezető tervezője teljes kapacitással dolgozik, de a szabadúszó tervezőnek van még kapacitása, akkor másodpercek alatt át tudja irányítani a túlterhelést, és így a projekt továbbra is a terv szerint haladhat.

⚙️ Bónusz: Válassza a ClickUp projekt erőforrás mátrix sablont, hogy összehangolja a csapat tagjait, az eszközöket és az ütemterveket az egyes projektfázisokban, így az erőforrás-tervezés könnyebbé és okosabbá válik.

Kövesse nyomon az időt és készítsen okosabb becsléseket a ClickUp Time Tracking segítségével

Adjon hozzá időbecsléseket minden feladathoz a ClickUp Project Time Tracking segítségével

Ha biztosítani szeretné, hogy a feladatok a csapat és a határidő időkeretein belül maradjanak, a ClickUp Project Time Tracking segítségével láthatja, hogy a feladatok valójában mennyi időt vesznek igénybe. Használjon időzítőket vagy rögzítse az időt manuálisan; minden nyomon követhető.

Tegyük fel, hogy videószerkesztője hat órát tölt egy három órás előzetes videó elkészítésével. Most már tudja, hova tűnik az idő, és átadhatja a munkát egy szabadúszónak, mielőtt a helyzet rosszra fordulna.

Használjon sablonokat az erőforrások hatékonyabb kezeléséhez

Ingyenes sablon letöltése Kezelje csapata idejét, kapacitását és prioritásait a ClickUp erőforrás-tervezési sablon segítségével

Alkalmazzon a ClickUp erőforrás-tervezési sablont a feladatok és erőforrások egységes munkafolyamatban történő vizualizálásához, a munkaterhelés optimalizálásához, a potenciális kockázatok előrejelzéséhez, valamint a csapatok prioritások és üzleti célok köré történő összehangolásához.

Ezen felül testreszabható mezők segítségével kezelheti az órákat, az alvállalkozókat és a rendelkezésre állást.

⚙️ Bónusz: Vezesse be a ClickUp erőforrás-kezelési sablont az egyének közötti munkatervezéshez és -elosztáshoz, a rendelkezésre állás nyomon követéséhez, valamint annak biztosításához, hogy senki ne legyen túlterhelve.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

A kiterjedt funkciókészlet és a testreszabási lehetőségek túlnyomóak lehetnek az új felhasználók számára.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 080 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Íme, mit írt egy G2-es értékelés erről az AI erőforrás-kezelő szoftverről:

…Végre találtam valamit, ami otthonosnak tűnik…A ClickUp számomra azzal tűnik ki, hogy zökkenőmentesen ötvözi a feladatkezelést a valós idejű üzenetküldéssel és együttműködéssel…Csak rákattintok egy feladatra, és máris megkezdődik a beszélgetés. Minden megjegyzés, fájl és frissítés pontosan ott van, ahol lennie kell, a feladathoz csatolva.

…Végre találtam valamit, ami otthonosnak tűnik…A ClickUp számomra azzal tűnik ki, hogy zökkenőmentesen ötvözi a feladatkezelést a valós idejű üzenetküldéssel és együttműködéssel…Csak rákattintok egy feladatra, és máris megkezdődik a beszélgetés. Minden megjegyzés, fájl és frissítés pontosan ott van, ahol lennie kell, a feladathoz csatolva.

📮 ClickUp Insight: A felmérésünkben résztvevők 88%-a használja az AI-t személyes feladatokhoz, de több mint 50% nem meri használni a munkában. A három fő akadály a zökkenőmentes integráció hiánya, a tudáshiány és a biztonsági aggályok. De mi van akkor, ha az AI be van építve a munkaterületébe, és már biztonságos? A ClickUp Brain, a ClickUp beépített AI asszisztense ezt valósággá teszi. A kapacitáshiány előrejelzésétől az ütemtervek automatikus frissítésén át a munkaterhelés valós idejű kiegyensúlyozásáig segít abban, hogy könnyedén átláthatóságot teremtsen.

2. Scoro (A legjobb integrált üzleti és pénzügyi menedzsmenthez)

A Scoro egy erőforrás-kezelő eszköz professzionális szolgáltató vállalkozások, például tanácsadó cégek és ügynökségek számára. Integrálja a projektmenedzsmentet, az erőforrás-tervezést, a költségvetés-tervezést, az értékesítést és a pénzügyeket egy összekapcsolt rendszerbe, így valós időben láthatja vállalkozása teljesítményét és jövedelmezőségét.

A Scoro különlegessége a pénzügyi ellenőrzés mélységében rejlik. Eszközei, mint például a valós idejű jövedelmezőség-követés, a projekt szintű költségkezelés és a részletes árajánlatok, különösen értékessé teszik a margókat fontosnak tartó vállalkozások számára. Ráadásul kiválóan kiegyensúlyozza a munkaterhelést: előre jelzi az erőforrás-igényeket és a rendelkezésre állás alapján osztja el a feladatokat, segítve ezzel a kiégés megelőzését.

A Scoro legjobb funkciói

Kövesse nyomon a számlázható és nem számlázható órákat, és használja az így nyert információkat a jövedelmezőség és a tervezés javítására.

A feladatok intelligens átütemezése a prioritások változásához, automatikus idővonal-kiigazítással a függőségek között

A határidőket igazítsa a csapat tényleges kapacitásához, hogy elkerülje a túlzott ígéreteket vagy a teljesítési célok elmulasztását.

Használjon erőforrás-tervezési sablonokat , hogy előre meghatározott feladatokkal és mérföldkövekkel gyorsan elindíthassa új projektjeit.

A Scoro korlátai

Az interfész alapértelmezés szerint brit/európai címformátumot használ, ami megzavarhatja a nem EU-tagállamok felhasználóit.

IFTTT-szerű („ha ez, akkor az”) automatizálás vagy feltételes logika hiánya az űrlapok és mezők esetében

Scoro árak

Alap: 23,90 USD/hó felhasználónként

Növekedés: 38,90 USD/hó felhasználónként

Teljesítmény: 59,90 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Egyedi árazás

Scoro értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 230 értékelés)

Mit mondanak a Scoro-ról a valós felhasználók?

Íme a Capterra értékelése az AI erőforrás-kezelő szoftverekről:

A Scoro más megoldásokkal való integrációja korlátozott. Bár API-k állnak rendelkezésre, azok nem minden esetben működnek. A Scoro postai irányítószámok, országok és levelezési címek mezői brit és európai formátumra vannak beállítva, ami kissé zavaró lehet a kapcsolattartási adatok beírásakor.

A Scoro más megoldásokkal való integrációja korlátozott. Bár API-k állnak rendelkezésre, azok nem minden esetben működnek. A Scoro postai irányítószámok, országok és levelezési címek mezői brit és európai formátumra vannak beállítva, ami kissé zavaró lehet a kapcsolattartási adatok beírásakor.

🔍 Tudta? Az erőforrás-kezelés olyan eszközökkel fejlődött, mint a Gantt-diagramok (1900-as évek) és a kritikus út módszer (1950-es évek), amelyek jobb projektmenedzsmentet és erőforrás-elosztást tettek lehetővé.

3. Teamwork (a legjobb ügyfélközpontú projekt-együttműködéshez)

A Teamwork egy átfogó projektmenedzsment platform, amely kiemelkedik az erőforrás-kezelés terén. Ideális ügynökségek és ügyfélközpontú csapatok számára, amelyek működésük optimalizálására törekednek. Az AI-val támogatott projektmenedzsment platform közvetlenül összekapcsolja az emberi erőforrások tervezését a jövedelmezőséggel, anélkül, hogy bonyolultabbá tenné a dolgokat.

Segít továbbá a hatókör-kiterjedés figyelemmel kísérésében, minden számlázható óra nyomon követésében és a kapacitási problémák korai felismerésében. Az Erőforrás-ütemező és a Tentatív projektek eszközökkel előre jelezheti a keresletet és előre tervezhet.

A Teamwork legjobb funkciói

Használja a munkaterhelés-tervezőt a feladatok csapatkapacitás alapján történő áthelyezéséhez és a kiégés elkerüléséhez

Tervezzen előre ideiglenes projektekkel és helyőrző erőforrásokkal, hogy elkerülje a túlzott elkötelezettséget.

A becsült és nem elérhető időbeállítások segítségével áthelyezheti a feladatokat, így a drag and drop funkcióval intelligensabban tervezhet.

Határozza meg a szerepeket, készségeket és számlázható órákat személyenként a költségárak és a munkaidő alapján, hogy kezelni tudja a csapat gazdaságosságát.

Csapatmunka korlátai

Csak határidőket állíthat be, konkrét időpontokat nem, ami megnehezíti a napi prioritások meghatározását.

Nehéz egy helyen megtekinteni a több ügyfél tábláján szereplő feladatokat anélkül, hogy azok duplikálódnának.

Csapatmunka árak

Örökre ingyenes

Szállítás: 13,99 USD/hó felhasználónként

Grow: 25,99 USD/hó felhasználónként

Skálázhatóság: Egyedi árazás

Csapatmunka értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 1100 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (900+ értékelés)

🔍 Tudta? Az ipari forradalom teljesen megváltoztatta az erőforrás-kezelést. A futószalagok, az időmérés és Frederick Taylor „tudományos menedzsmentje” a termelékenységet tette az új uralkodóvá.

4. Resource Guru (a legalkalmasabb az erőforrások ütemezésének egyszerűsítésére)

A Resource Guru egy felhőalapú AI erőforrás-kezelő szoftver és ütemezési eszköz, amely segít a csapatoknak az emberek, a berendezések és a tárgyalótermek elosztásában. Intuitív felületéről és robusztus ütemezési képességeiről ismert, és különböző iparágak kis- és közepes méretű csapatainak igényeit szolgálja ki.

A drag-and-drop interakciók, a vizuális munkaterhelés-jelzők és az intuitív ütközésérzékelés segítségével a napi ütemezés gyerekjáték lesz. A Custom Fields egy központi erőforrás-poolból kezeli az embereket, a berendezéseket és a tárgyalókat, és a tehetségeket készségek, osztályok és helyszínek szerint szűrheti.

A Resource Guru legjobb funkciói

Használja a jóváhagyási munkafolyamatot a foglalások jóváhagyóinak kijelöléséhez és a nagy igénybevételű csapat tagjainak idejének védelméhez.

Alkalmazzon egyéni mezőket az erőforrások címkézéséhez és szűréséhez olyan egyedi tulajdonságok alapján, mint a készségek, eszközök vagy régió.

Az „Availability Bar” segítségével valós idejű betekintést nyerhet a munkaterhelés optimalizálásához és a túlfoglalások elkerüléséhez.

A beépített időzóna-támogatásnak köszönhetően magabiztosan ütemezhet különböző időzónákban, elkerülve a helyszínek közötti zavarokat.

A Resource Guru korlátai

Nincs egyértelmű figyelmeztetés az alulfoglalt időre vonatkozóan, és a felhasználóknak manuálisan kell az egérrel ráhúzniuk az egérmutatót, hogy megtekinthessék a fennmaradó órákat.

A legördülő menük hatástalanok, bonyolultak és hibalehetőséget rejtenek, különösen akkor, ha véletlenül üres opciókat választanak ki.

A Resource Guru árai

Grasshopper tervezet: 5 USD/hó felhasználónként

Blackbelt Plan: 8 USD/hó felhasználónként

Master Plan: 12 USD/hó felhasználónként

Resource Guru értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (390+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (530+ értékelés)

Mit mondanak a Resource Guru-ról a valódi felhasználók?

Íme, mit mondott egy G2-értékelő :

Az erőforrás-guru használatának nincs valódi hátránya. Azonban nem túl hasznos, ha az emberek nem frissítik azzal, hogy éppen milyen projekten dolgoznak és mikor.

Az erőforrás-guru használatának nincs valódi hátránya. Azonban nem túl hasznos, ha az emberek nem frissítik azzal, hogy éppen milyen projekten dolgoznak és mikor.

🔍 Tudta? A középkorban (476-1450) a céhek kézművesek és kereskedők társulásaként jöttek létre, akik erőforrásokat kezeltek olyan áruk előállításához, mint a kenyér és a páncél. Ezek a kisvállalkozások mesteremberekre támaszkodtak a termelés felügyeletében, ami a szervezeti szintű erőforrás-kezelés korai formáját jelentette.

5. Mosaic (a legjobb AI-alapú munkaerő-tervezéshez)

A Mosaic egy AI-alapú erőforrás-kezelő eszköz, amely felforgatja az elavult táblázatok és a szétkapcsolt tervezés hagyományos módszereit. Valós idejű adatokat gyűjt a rendszereiből, és áttekintést ad arról, hogy ki mit csinál, mikor és miért fontos az. A Mosaic vizuális erőforrás-naptárat kínál a projektfeladatok tervezéséhez és nyomon követéséhez, javítva ezzel a csapat átláthatóságát.

Az eszköz automatikusan szinkronizálódik a meglévő eszközeivel, azonnali munkaterhelési előrejelzéseket kínál, és szemléletes jelentéseket készít, amelyekből könnyen leolvashatóak az adatok. A jelentések és a kihasználtsági irányítópultok segítségével késedelem nélkül nyomon követheti a teljesítményt, és valós időben elemezheti a tervezett és a tényleges időt, a költségvetést és a csapat teljesítményét.

A Mosaic legjobb funkciói

Az AI Team Builder segítségével másodpercek alatt összehangolhatja a készségeket, a szerepeket és a rendelkezésre állást.

Használja ki az „AI Headcount Planning” funkciót, hogy pontosan tudja, mikor kell bővítenie csapatát a várható igény alapján.

Hozzon létre munkaterhelési hőtérképeket, hogy azonnal felismerje a túlterhelt vagy alulhasznosított munkatársakat az egyes részlegekben.

Használja az ütemterv-eltolást és a függőségkezelést az idővonalak és tervek áthelyezéséhez a munkafolyamatok megszakítása nélkül

A Mosaic korlátai

A fejlesztőcsapat lassan valósítja meg a funkciók iránti igényeket, és hajlamos túlzott ígéreteket tenni a kiadási határidőkkel kapcsolatban.

A projekthez nem rendelt felhasználók nem láthatják azt, ami láthatósági problémákat okoz az ütemezés és a tervezés során.

Mosaic árak

Egyedi árazás

Mosaic értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,5/5 (40+ értékelés)

⚙️ Bónusz: Itt találhatók ingyenes projektmenedzsment sablonok, amelyeket azonnal letölthet, testreszabhat és alkalmazhat.

6. Forecast (a legjobb prediktív projektelemzéshez)

Az AI-alapú munkaidő-nyilvántartással a Forecast megkönnyíti az időnyilvántartást, és világos, valós idejű betekintést nyújt a projektek, az emberek és a nyereség alakulásába. Olyan, mintha beépített elemzője lenne, amely felismeri, hol csökken a haszonkulcs, mely feladatok emésztik fel az erőforrásokat, és mit kell kijavítani, mielőtt az problémává válna.

A Forecast automatizálja a háttérmunkát is, így csapata gyorsabban és hatékonyabban tud dolgozni. Ha a cél a nyereségesség és a proaktivitás megőrzése, akkor ez az eszköz a legjobb választás.

A legjobb funkciók előrejelzése

Automatizálja a feladatok ütemezését a „People Schedule” nézettel, amely a készségek és a rendelkezésre állás alapján azonnal a megfelelő személyt rendeli a megfelelő feladathoz.

A „helyfoglalás” és a „nyerési valószínűség előrejelzése” funkciók segítségével előre megtervezheti az új projekteket, így magabiztosan tervezhet előre.

Kövesse nyomon a projekt állapotát az AI-alapú költségvetés-nyomonkövetés segítségével, amely valós idejű költségeken, bevételeken és a projektenkénti árrésen alapul.

Ossza meg az igény szerinti betekintést a valós idejű erőforrás- és projekt teljesítményadatokat összefoglaló kihasználtsági jelentések segítségével

Előrejelzési korlátok

Egyes funkciók, mint például a GitLab szinkronizálás és a feladatidőzítők, lassúak és hibásak.

A felhasználók nagyobb rugalmasságot szeretnének, például az alfeladatok és a mérföldkövek összekapcsolását, valamint annak órákon való megjelenítését.

Ár előrejelzés

Egyedi árazás

Előrejelzések és értékelések

G2: 4,2/5 (több mint 120 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (80+ értékelés)

Mit mondanak a Forecastról a valós felhasználók?

A Capterra értékelése megemlíti:

Könnyedén megtekinthetem a közelgő és múltbeli kártyáimat, a határidőket, a projekt ütemtervét, a mérföldkő terveket és a csapat tagjait. Könnyedén megváltoztathatom a kártya állapotát „teendő”ről „folyamatban”ra, majd „kész”re.

Könnyedén megtekinthetem a közelgő és múltbeli kártyáimat, a határidőket, a projekt ütemtervét, a mérföldkő terveket és a csapat tagjait. Könnyedén megváltoztathatom a kártya állapotát „teendő”ről „folyamatban”ra, majd „kész”re.

💡 Profi tipp: Használja a 80/20-as szabályt vagy egy döntési mátrixot a nagy hatással bíró erőforrások és projektek prioritásainak meghatározásához. Ez segít koncentrálni és elkerülni a kiégést. Használjon objektív pontozást, hogy elkerülje az érzelmi döntéseket az erőforrások elosztásában.

7. Float (A legjobb vizuális csapatkapacitás-tervezéshez)

A Float egyszerűvé és rendkívül vizuálissá teszi az erőforrás-tervezést. Úgy tervezték, hogy valós időben, minden találgatás nélkül láthassa, ki min dolgozik, ki túlterhelt, és hol tart a költségvetés.

A feladatok húzással áthelyezhetők az ütemtervbe, órákat vagy százalékokat lehet hozzárendelni, sőt, az embereket készségeik vagy osztályuk szerint is meg lehet jelölni. Az AI erőforrás-kezelő szoftver azonnal megmutatja, hogy a változások hogyan befolyásolják az előrejelzést. És ami még jobb: figyelembe veszi a szabadságokat, ünnepnapokat és számlázható óradíjakat, így nem fordulhat elő, hogy valaki kétszer legyen beosztva, vagy rosszul legyen elosztva.

A Float legjobb funkciói

A valós idejű kapacitáskövetés segítségével korán felismerheti a problémákat, és figyelmeztetéseket kaphat a túlfoglalt ütemtervekről, a kihasználatlan erőforrásokról és a szabadságok ütközéseiről.

Határozza meg a standard szerepköröket, számlázási/költségszinteket és készségcímkéket, hogy minden munkához könnyedén megtalálja a megfelelő személyt.

Hozzon létre egyedi szabadságpolitikákat, automatizálja az ünnepi beosztásokat, és kezelje a szabadságokat a beépített jóváhagyási funkcióval.

Ütemezze és szervezze az adatokat ügyfél, osztály vagy projekt szerint szűrt nézetekkel

Float korlátozások

Nincs lehetőség a ugyanazon projekthez rendelt csapattagok egyszerű megtekintésére

A szűrő használata nem intuitív a kapcsolódó feladatok megtalálásához

Float árazás

Starter: 8,50 USD/hó felhasználónként

Pro: 14 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Egyedi árazás

Float értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 1600 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 1600 értékelés)

8. Runn (A legjobb valós idejű kapacitás-előrejelzéshez)

a Runn segítségével.

A Runn egy áttekinthető, interaktív felületet biztosít, így megszünteti a személyzet, a projektek és az előrejelzések összehangolásának stresszét. Drag-and-drop ütemezője és valós idejű vizualizációi megkönnyítik az ütemtervek módosítását és az erőforrások átcsoportosítását.

Van egy esetleges projektje vagy meg nem erősített felvétele? Azokat is be tudja tervezni, helyőrzők és ideiglenes projektek segítségével, mielőtt bármi végleges lenne. A kapacitás hőtérkép segítségével gyorsan áttekintheti a csapat kihasználtságát és az erőforrások elosztását. Ugyanakkor a személyzeti jelentések lebontják a bevételeket, a számlázható órákat és azt, hogy kinek van még kapacitása.

A Runn legjobb funkciói

Szűrje tehetségállományát szerepkör, készség, helyszín vagy egyéni címkék szerint a „Smart Search” funkció segítségével.

Szimulálja a jövőbeli munkaterhelést „mi lenne, ha” tervezéssel és előrejelzéssel különböző forgatókönyvek alapján.

Tervezzen az ismeretlen tényezőkkel kapcsolatban „helyőrzők” segítségével, hogy meghatározza a kapacitásigényeket anélkül, hogy neveket kellene megadnia.

Kövesse nyomon a bevételeket, költségeket és nyereséget valós időben a projektekre vagy portfóliókra vonatkozó „pénzügyi előrejelzési jelentések” segítségével.

Runn korlátai

Adatkonzisztenciával kapcsolatos problémák, például helytelen karaktermegjelenítés az ékezetes nevekben

A projektek helyőrzőkkel történő szűrésének hiánya a tervezés jobb áttekinthetősége érdekében

Runn árak

Starter: 10 USD/hó felhasználónként

Professzionális: 14 USD/hó felhasználónként

Prémium: Egyedi árazás

Runn értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,8/5 (25+ értékelés)

Mit mondanak a Runnról a valódi felhasználók?

Íme, mit mond erről a Capterra értékelés :

Szeretnék néhány további funkciót az emberek és készségeik HR-menedzsmentjének területén, hogy jobban kihasználhassam az időelosztás részét az RFI/RFP válaszadással együtt.

Szeretnék néhány további funkciót az emberek és készségeik HR-menedzsmentjének területén, hogy jobban kihasználhassam az időelosztás részét az RFI/RFP válaszadással együtt.

🧠 Érdekesség: A Római Birodalom a munkaköri leírásoknak és a parancsnoki láncoknak köszönhetően óramű pontossággal működött. Még az egyház is rendelkezett a szervezeti ábrák korai változataival.

9. Kantata (A legjobb professzionális szolgáltatások teljesítményének nyomon követéséhez)

A Kantata olyan csapatok számára készült, ahol az emberek jelentik a terméket, mint például tanácsadó cégek, ügynökségek és szakmai szolgáltató cégek. Sokkal többet nyújt, mint az alapvető ütemezés. Egy helyen kaphat intelligens személyzeti ajánlásokat, élő projektfrissítéseket és valós idejű előrejelzéseket.

Az olyan funkciók, mint a készségek leltára és az erőforrás-előrejelzés, megkönnyítik a megfelelő emberek és a megfelelő projektek gyors összehangolását. A statikus irányítópult helyett a felhasználók által „szélvédő kilátásnak” nevezett, folyamatosan frissülő tervet kap, amely az üzleti tevékenységével együtt változik.

A Kantata legjobb funkciói

Készítsen rugalmas személyzeti terveket valós idejű erőforrás-elosztással, amely a projektek fejlődésével együtt változik.

A „Talent Network Management” segítségével zökkenőmentesen kezelheti a belső és külső közreműködőket.

A „konfigurálható erőforrás-ajánlások” segítségével automatikusan generálhatja a legmegfelelőbb személyzeti javaslatokat.

A „Kantata Pulse” segítségével korán felismerheti és megelőzheti a szállítási kockázatokat, nyomon követve a csapat hangulatát és a projekt állapotát.

A Kantata korlátai

A felhasználók néha túlzottnak tartják a részletességet, és nehezen testreszabhatónak találják a műszerfalakat.

Az alapvető feladatok elvégzése több kattintást igényelhet, ami lassítja a termelékenységet.

Kantata árak

Egyedi árazás

Kantata értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (több mint 1400 értékelés)

Capterra: 4,2/5 (több mint 600 értékelés)

🔍 Tudta? A globális mesterséges intelligencia (AI) szoftverpiac mérete várhatóan 30%-os CAGR-ral fog növekedni . Ez azt jelenti, hogy 2030-ra eléri az 1,43 milliárd dollárt.

10. Wrike (A legjobb vállalati szintű projektláthatósághoz)

Ha nem csak az órákat szeretné nyomon követni és feladatokat kiosztani, akkor a Wrike lehet a megfelelő eszköz az Ön számára. Összekapcsolja a tervezést, az együttműködést és a végrehajtást, alkalmazkodik a csapata munkafolyamatához, ahelyett, hogy Önnek kellene alkalmazkodnia. A munkaterhelési diagramok és az erőforrás-foglalások valós idejű képet adnak a munkaterhelésről, a feladatokról és a foglalásokról, így a kapacitástervezés pontosabbá válik.

A Wrike a dinamikus kérelemformanyomtatványok és az egyéni tételtípusok segítségével a munkafolyamat-automatizálással is megkönnyíti a feladatok felvételét és végrehajtását. Minden egyetlen munkaterületen zajlik, manuális átadások és táblázatok nélkül. Ráadásul a Klaxoon integrációja a brainstorming üléseket közvetlenül a Wrike-ban végrehajtható feladatokká alakítja.

A Wrike legjobb funkciói

Hozzon létre foglalásokat az „erőforrás-foglalások” segítségével, hogy időt foglaljon le egyének vagy szerepkörök számára, és figyelemmel kísérje a tényleges és a tervezett munkamennyiséget.

A valós idejű munkaterhelési diagramok segítségével egyensúlyozza ki a csapatok közötti munkaterhelést, és néhány kattintással oszthassa újra a feladatokat.

A „Wrike Datahub” segítségével vonja be a releváns adatokat az automatizálásba, a műszerfalakba és a jelentésekbe.

Az AI munkateremtő funkcióval alakítsa át a bevitt adatokat feladatokká, és alakítsa át a laza jegyzeteket automatikusan strukturált alfeladatokká.

A Wrike korlátai

Az alapértelmezett értesítési beállítások kézi testreszabás nélkül riasztásfáradtsághoz vezethetnek.

Komplex funkciókészlete túlzottnak tűnhet alapvető feladatkövetés vagy egyszerű munkafolyamatok esetén.

Wrike árak

Ingyenes

Csapat: 10 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 25 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Egyedi árazás

Pinnacle: Egyedi árazás

Wrike értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (több mint 4000 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 2700 értékelés)

Mit mondanak a Wrike-ról a valós felhasználók?

Egy G2-értékelő így nyilatkozott az AI erőforrás-kezelő szoftverről:

Szervezetünk nagy hasznát veszi annak, hogy feladatok közvetlenül e-mailből hozhatók létre. Gyakran kapunk e-mailben kéréseket, és szeretnénk rögzíteni a kezdeti kérés tartalmát a feladatban, hogy később hivatkozhassunk rá. Az e-mail funkció lehetővé teszi, hogy ezt gyorsan és következetesen megtegyük.

Szervezetünk nagy hasznát veszi annak, hogy feladatok közvetlenül e-mailből hozhatók létre. Gyakran kapunk e-mailben kéréseket, és szeretnénk rögzíteni a kezdeti kérés tartalmát a feladatban, hogy később hivatkozhassunk rá. Az e-mail funkció lehetővé teszi, hogy ezt gyorsan és következetesen megtegyük.

🤝 Barátságos emlékeztető: Ha lehet, végezzen keresztképzést. Ez biztosítja a tartalék lehetőségeket, amikor a kulcsfontosságú erőforrások szűkösek.

11. Paymo (a legjobb időkövetéshez és számlázási integrációhoz)

A Paymo olyan csapatok számára készült, amelyeknek világos képet kell kapniuk arról, hogy ki mit csinál, mikor, és ez hogyan hat a végső eredményre. Ötvözi az időkövetést, a projekttervezést, az erőforrás-ütemezést és a számlázást.

Mi a praktikus benne? Ugyanazon az idővonalon válthat a projekt és az alkalmazottak nézet között, így a csapat erőforrásainak elosztása gyerekjáték. Mivel a Paymo ötvözi az operatív és a pénzügyi adatokat, könnyedén nyomon követheti a haszonkulcsokat, és észreveheti, ha valaki túlterhelt vagy alulhasznosított, mielőtt ez problémává válna.

A Paymo legjobb funkciói

A feladatadatokat előre ütemezett időblokkokká alakíthatja „szellemfoglalások” segítségével, amelyek automatikusan kitöltik az erőforrás-terveket.

Kezelje a munkaterhelést vizuálisan a csapat ütemezőjével, színekkel jelölt indikátorokkal a túlterhelt vagy alulhasznosított csapat tagok számára.

Kövesse nyomon passzívan az időt a „Paymo Track” segítségével, amely automatikusan elkészíti a munkaidő-nyilvántartást a felhasználói tevékenységek alapján.

Központosítsa a szabadságok tervezését a beépített szabadságtervezővel, amely közvetlenül a ütemezési idővonalba van beágyazva.

A Paymo korlátai

Lehetetlen az offline vagy ingázással töltött munkaidő rögzítése, ami azoknak a felhasználóknak okoz problémát, akiknek teljes munkaidő-nyilvántartásra van szükségük.

Késedelmek az ügyfelek fizetéseinek a felhasználók bankszámláira történő átutalásában

Paymo árak

Ingyenes

Starter: 5,90 USD/hó felhasználónként

Kis irodák: 10,90 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 16,90 USD/hó felhasználónként

Paymo értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (580+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (650+ értékelés)

💡 Profi tipp: Készítsen élő készségtérképet a csapatának az erőforrás-kezelő eszközön belül. Az AI felszínre hozhat rejtett erősségeket – például egy adatvizualizációs tapasztalattal rendelkező tervezőt vagy több keretrendszerben jártas fejlesztőt –, így a munkát a tehetség, és nem csak a rendelkezésre állás alapján oszthatja el. Frissítse rendszeresen ezt a leltárt, hogy elkerülje a készséghiányt, megtervezhesse a képzéseket, és okosabb személyzeti döntéseket hozhasson, amikor új projektek érkeznek.

