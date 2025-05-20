A 11 legjobb Planforge alternatíva és versenytárs 2025-ben

Vezetnie kell projekteket, kezelnie kell portfóliókat, és olyan csapatokkal kell dolgoznia, akiknek nincs idejük olyan eszközökkel bajlódni, amelyek lassítják őket.

Lehet, hogy a Planforge megfelel a célnak, de ha ide látogatott, akkor valószínűleg azon töri a fejét, hogy van-e valami más, ami jobban illeszkedik a munkafolyamatához.

Ez a Planforge alternatívák listája olyan eszközöket tartalmaz, amelyek könnyebben használhatók, jobban megfelelnek az agilis tervezésnek, és segítenek a portfólió nyomon követésében és a csapatmunkában.

Kezdjük is! 📝

Mi az a Planforge?

A Planforge egy projekt- és portfóliókezelő (PPM) szoftver komplex projekteket kezelő vállalkozások számára. Segít a csapatoknak a projektek minden szakaszának tervezésében, nyomon követésében és kezelésében.

A beépített eszközök segítségével megtervezheti a projekt céljait, kezelheti az erőforrásokat, eloszthatja a költségvetést és nyomon követheti az előrehaladást. A Planforge támogatja a hibrid projektmenedzsmentet is, megkönnyítve az agilis, hagyományos vagy egyedi munkafolyamatok közötti váltást.

A csapatok ezt használják az együttműködés javítására, a manuális munka csökkentésére és a projekt prioritásainak összehangolására. Valós idejű jelentéskészítési és projektirányító funkciói segítségével a döntéshozók több eszköz használata nélkül is áttekintést kapnak a projekt teljesítményéről.

Miért érdemes a Planforge alternatíváit választani?

A Planforge egy megfelelő vállalati szintű projektmenedzsment eszköz, de nem minden csapat dolgozik hasonlóan. Strukturált megközelítése gyakran növeli a komplexitást, míg a csapatok az egyszerűséget részesítik előnyben.

Íme, miért keresnek sokan a Planforge alternatíváit:

Rigid projektbeállítás: Több konfigurációs lépést kell végrehajtania, mielőtt elkezdené használni az eszközt.

Megtanulása nehéz: Felülete inkább a funkcionalitásra, mint a felhasználóbarát kialakításra összpontosít.

Magasabb előfizetési költségek: Az árak gyakran drágának tűnnek kisebb csapatok vagy növekvő vállalkozások számára.

Korlátozott rugalmasság: Az eszköz leginkább hagyományos vagy Az eszköz leginkább hagyományos vagy hibrid projektmenedzsmenthez alkalmas, de nehezen támogatja az agilis csapatokat.

Alapvető együttműködési funkciók: Azok a csapatok, amelyek valós idejű csevegést, megjegyzéseket vagy integrált táblákat keresnek, korlátozottnak érezhetik magukat.

Kevesebb automatizálási lehetőség: Az ismétlődő feladatok vagy munkafolyamatok automatizálása extra beállítást vagy harmadik féltől származó eszközöket igényel.

🔍 Tudta? Az ipari forradalom elindította a modern projektmenedzsmentet! A transzkontinentális vasútvonalhoz hasonló hatalmas infrastruktúráknak nagyobb szervezettségre volt szükségük, ami a formális tervezési módszerek megjelenését eredményezte.

A Planforge alternatívái egy pillantásra

Vessünk egy pillantást a legnépszerűbb projektmenedzsment együttműködési eszközökre, amelyeket érdemes megfontolnia. 👇

Eszköz Főbb jellemzők Legalkalmasabb Árak ClickUp Beépített mesterséges intelligencia, mesterséges intelligencia ügynökök és automatizálás; egyedi irányítópultok; időkövetés; célkitűzés; csapatmunka Nagy csapatok komplex portfóliók kezelése AI és automatizálás segítségével Ingyenes csomag elérhető; testreszabás elérhető vállalatok számára. Monday. com Egyedi vizuális munkafolyamatok; valós idejű irányítópultok Kis csapatok, amelyek testreszabható vizuális táblákra szorulnak Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 12 USD/felhasználó/hónap-tól kezdődik. Wrike Intelligens mappahierarchia; egyéni nézetek; burndown diagramok Nagy szervezetek, amelyeknek részlegspecifikus igényeik vannak Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 10 USD/felhasználó/hónap-tól kezdődik. Planview AdaptiveWork Kapacitástervezés; erőforrás-kezelés; irányítási munkafolyamatok Vállalatok, amelyek a projekteket az üzleti célokkal szeretnék összehangolni Egyedi árazás Smartsheet Feltételes logika; automatizált munkafolyamatok; Gantt-diagramok Az Excelről projekteszközökre átálló egyének Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 12 USD/felhasználó/hónap-tól kezdődik. Workfront Erőforrás-kezelés; egyedi jóváhagyási munkafolyamatok Eszközjóváhagyásokat kezelő marketingcsapatok Egyedi árazás Jira Agilis projekt- és probléma-követés; sebességdiagramok; burndown jelentések Scrumot vagy Kanbant használó szoftverfejlesztő csapatok Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 8,60 USD/felhasználó/hónap-tól kezdődik. Oracle Primavera Kockázati pontozás; megszerzett érték nyomon követése; mi lenne, ha... forgatókönyvek; erőforrás-hisztogramok Nagyszabású infrastrukturális projekteket irányító vállalkozások Nincs ingyenes csomag; a fizetős csomagok ára 100 USD/felhasználó/hónap-tól kezdődik. Microsoft Project Erőforrás-kiegyenlítés; feladatfüggőségek; előrehaladási jelentések A Gantt-diagramokkal és függőségekkel jól ismerős projektmenedzserek Nincs ingyenes csomag; a fizetős csomagok ára 10 USD/felhasználó/hónap (éves számlázás) Trello Kanban-stílusú projektkövetés; trigger-alapú automatizálás Kisvállalkozások, amelyeknek könnyű vizuális feladatkezelésre van szükségük Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 6 USD/felhasználó/hónap-tól kezdődik. Teamwork. com Ügyfél-együttműködés; időkövetés; célkitűzési sablonok Szolgáltató vállalkozások, amelyek számlázható munkákat és ügyfélláthatóságot kezelnek Nincs ingyenes csomag; a fizetős csomagok ára 13,99 USD/felhasználó/hónap-tól kezdődik.

A legjobb Planforge alternatívák

Minden csapat másképp dolgozik, ami azt jelenti, hogy a megfelelő eszköz is kicsit más lehet. Íme néhány kiemelkedő alternatíva a Planforge-hoz, amelyek jobban megfelelhetnek a munkafolyamatának. 📝

1. ClickUp (a legjobb AI-alapú projekt- és portfóliókezeléshez)

Több portfólió koordinálása gyakran szétszórt ütemtervek, nem egyértelmű haladási jelentések és sok manuális jelentéskészítéssel jár. Ha pedig nagy kockázatú, több részlegre kiterjedő eredményeket kell kezelnie, akkor több kell, mint statikus irányítópultok vagy szigetelt időnaplók.

Szüksége van egy olyan rendszerre, amely mindent összekapcsol, a projekt végrehajtásától a stratégiai célokig, világosan és gyorsan.

A ClickUp egy olyan, mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, amely ötvözi a projektmenedzsmentet, a tudásmenedzsmentet és a csevegést – mindezt AI-alapú technológiával, amely segít gyorsabban és hatékonyabban dolgozni.

A ClickUp projektmenedzsment szoftver strukturálja portfólióit a rugalmasság korlátozása nélkül, míg mesterséges intelligencia funkciói segítenek a válaszok megtalálásában, ahelyett, hogy azokat keresnie kellene.

Kövesse nyomon a feladatok időtartamát a ClickUp Time Tracking segítségével

A ClickUp Time Tracking segítségével minden csapattag közvetlenül a feladataiban rögzítheti az órákat, vagy időzítőt használhat munkája során. Megtekintheti a portfóliók részletes bontását, és szűrhet csapat, projekt vagy feladat típus szerint. Ez segít azonosítani és kijavítani a projekt ütemtervét befolyásoló késedelmeket.

Ugyanolyan egyszerű összehangolni mindenkit az eredmények körül. A nyomon követhető ClickUp Goals segítségével mérhető célokat állíthat be, és összekapcsolhatja azokat a munkával, amely elősegíti ezeknek a céloknak az elérését. Nincs szükség kézi frissítésekre vagy külön státuszmegbeszélésekre.

Kövesse nyomon az OKR-eket és a mérföldköveket a ClickUp Goals segítségével.

A láthatóság is fontos, ha több kezdeményezést kezel.

A ClickUp Dashboards segítségével vizuális összefoglalók készíthetők a feladatok előrehaladásáról, az eltöltött időről és a munkaterhelésről. Személyre szabott irányítópultok hozhatók létre vezetői ellenőrzésekhez, csapatértékelésekhez vagy sprinttervezéshez anélkül, hogy rögzített projektportfólió-kezelési sablonokra kellene támaszkodni.

Tegyük fel, hogy öt párhuzamos bevezetést felügyel különböző üzleti egységekben. Beállíthat egy irányítópultot, amely valós időben mutatja az egyes projektek állapotát, a késedelmes feladatokat és a csapat kapacitását.

De még az elemzések rendelkezésre állása esetén is meg kell keresnie a válaszokat. Mi akadályozza ezt a kezdeményezést? Melyik csapat van lemaradásban a teljesítésekkel? Mennyi időt fordítottak a minőségbiztosításra a portfóliókban ebben a hónapban?

A ClickUp Brain, az integrált AI asszisztens, véget vet az oda-vissza levelezésnek. Átkutatja az egész munkaterületét és a csatlakoztatott alkalmazásokat, hogy másodpercek alatt pontos, konkrét válaszokat adjon.

Kérdezze meg a ClickUp Brain-t a portfóliók közötti betekintésről a valós idejű munkaterületi adatok felhasználásával.

Például, ha a CTO-jának szüksége van a biztonsági portfólióhoz kapcsolódó incidensek kezelésére fordított idő lebontására, akkor nem kell átkattintania a műszerfalakat vagy exportálnia az időjelentéseket. Kérdezze meg a ClickUp Brain-t, és az összes feladatból, címkéből és naplófájlból kinyeri az adatokat, így már felkészülten érkezhet a megbeszélésre.

Vagy ha meg szeretné érteni, mely projektek nem teljesítik következetesen a határidőket, a ClickUp Brain feltárja a trendeket az ütemtervekből és a feladatelőzményekből.

Ingyenes sablon letöltése Használja a ClickUp portfóliókezelési sablont, hogy megelőzze a szállítási kockázatokat.

A ClickUp portfóliókezelési sablon strukturált módszert kínál a nagy volumenű portfóliók felügyeletéhez, anélkül, hogy frissítéseket kellene keresnie vagy összefüggéstelen eszközöket kellene átnéznie.

A sablon célra szabott nézeteket tartalmaz, például a magas szintű áttekintést biztosító „Portfólió fő lista”, a végrehajtási lépéseket dokumentáló „Projekt SOP-k” és a bevezetést gyorsító „Bevezető útmutató”.

A ClickUp legjobb funkciói

Ismétlődő frissítések automatizálása: A ClickUp Automations segítségével a portfóliókban bekövetkező változások esetén automatikusan elindíthatja a feladatállapotok módosítását, az érintettek értesítését és az újraelosztásokat.

Központosítsa a projektismereteket: Készítsen SOP-kat, runbookokat és chartákat Készítsen SOP-kat, runbookokat és chartákat a ClickUp Docs -ban, és kapcsolja őket közvetlenül a feladatokhoz.

Kössd össze a kommunikációt a munkával: Ossz meg frissítéseket, jelöld meg csapattársaidat, és oldd meg az akadályokat azonnal Ossz meg frissítéseket, jelöld meg csapattársaidat, és oldd meg az akadályokat azonnal a ClickUp Chat segítségével, anélkül, hogy elveszítenéd a kontextust.

Szinkronizálja a frissítéseket az eszközök között: Integrálja a ClickUp-ot a Slackkel, a GitHubbal, a Google Drive-val és más harmadik féltől származó eszközökkel, hogy csökkentse a kontextusváltást és központosítsa a portfólió adatait.

A projektfelvétel szabványosítása: Állítson be Állítson be ClickUp űrlapokat , amelyek automatikusan létrehozzák és hozzárendelik a feladatokat típus, sürgősség és osztály szerint.

A ClickUp korlátai

A részletes jogosultsági beállítások gondos konfigurálást igényelnek, hogy elkerülhetőek legyenek a projektek közötti láthatósági problémák.

A Free Forever csomagban a felhasználók összesen 100 dashboard-interakcióra korlátozódnak.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (10 160+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (4440+ értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valós felhasználók?

Nézze meg, mit mondott egy G2-értékelő a ClickUp-ról:

Imádom, hogy a platform mennyire testreszabható – a munkafolyamatomnak megfelelően válthatok a Lista, Tábla és Gantt nézetek között. Az integrált csevegési funkció is rendkívül kényelmessé teszi a valós idejű együttműködést, és ez az egyik oka annak, hogy naponta használom a ClickUp-ot. Ráadásul az automatizálások és az AI-eszközök rengeteg időt takarítanak meg nekem az ismétlődő feladatoknál. A projektterületek, feladatok és automatizálások beállítása meglepően zökkenőmentes volt.

Imádom, hogy a platform mennyire testreszabható – a munkafolyamatomnak megfelelően válthatok a Lista, Tábla és Gantt nézetek között. Az integrált csevegési funkció is rendkívül kényelmessé teszi a valós idejű együttműködést, és ez az egyik oka annak, hogy naponta használom a ClickUp-ot. Ráadásul az automatizálások és az AI-eszközök rengeteg időt takarítanak meg nekem az ismétlődő feladatoknál. A projektterületek, feladatok és automatizálások beállítása meglepően zökkenőmentes volt.

💡 Profi tipp: Használja a MoSCoW módszert (Must-have, Should-have, Could-have, Won’t-have) a portfóliójában szereplő projektek stratégiai érték és sürgősség alapján történő rangsorolásához. Ezzel a figyelme élesen azokra a dolgokra összpontosulhat, amelyek valóban számítanak.

2. Monday. com (A legjobb vizuális munkafolyamat-testreszabáshoz)

A Planforge alternatíváinak listáján a következő a Monday.com, egy hasznos eszköz magas szintű projekttervezéshez. Színes vizuális táblái madártávlatból mutatják be az összes folyamatot – a marketingkampányoktól a termékbevezetésekig –, és testreszabhatók a csapat pontos munkafolyamatához.

Át kell rendezni a prioritásokat? Csak húzza át az egérrel! Időt szeretne megtakarítani az ismétlődő feladatokon? Az automatizálás segít. Rugalmas, de nem túlterhelő, ezért sok csapat kedveli.

Monday.com legjobb funkciói

Testreszabhatja a munkafolyamat-nézeteket, hogy minden csapat a számára legmegfelelőbb módon láthassa az adatokat.

Egyszerű automatizálási szabályok segítségével kezelheti automatikusan a frissítéseket, riasztásokat és integrációkat.

Készítsen valós idejű irányítópultokat, amelyek a táblákon keresztül mutatják a projekt állapotát és a csapat munkaterhelését.

Kövesse nyomon a feladatokra fordított időt, hogy felismerje a termelékenységi trendeket és javítsa a jövőbeli becsléseket.

Monday.com korlátai

A képlet oszlopok számításai nem rendelkeznek a táblázatkezelő eszközökben megtalálható fejlett funkciókkal.

A táblalapú felépítés miatt a Gantt-nézetek kevésbé intuitívak.

Monday.com árak

Ingyenes (két felhasználóra korlátozva)

Alap: 12 USD/hó felhasználónként

Standard: 14 USD/hó felhasználónként

Pro: 24 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Monday.com értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (12 870+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (5385+ értékelés)

Mikor lehet a Monday.com jobb választás, mint a Planforge

Szüksége van egy vizuálisan testreszabható platformra, amely drag-and-drop funkcióval rendelkezik.

Gyors beállítást szeretne, minimális bevezetéssel kisebb csapatok számára

Ön a könnyű automatizálást részesíti előnyben az ismétlődő feladatok racionalizálása érdekében.

Fontosnak tartja a csapatok közötti rugalmas nézeteket (Kanban, idővonal, munkaterhelés)

Mit mondanak a Monday.com-ról a valódi felhasználók?

Íme, mit mondott egy G2-es értékelő erről az eszközről:

A Monday.com automatizálási és integrációs funkciói rendkívül hasznosak, és valószínűleg ezeket használjuk a leggyakrabban. A rendszer bevezetése és integrálása az egész vállalatban gyerekjáték volt. A rendszerhez egy kicsit hozzá kell szokni, de miután mindenki megismerte, már nem tudnak nélküle dolgozni, és naponta használják.

A Monday.com automatizálási és integrációs funkciói rendkívül hasznosak, és valószínűleg ezeket használjuk a leggyakrabban. A rendszer bevezetése és integrálása az egész vállalatban gyerekjáték volt. A rendszerhez egy kicsit hozzá kell szokni, de miután mindenki megismerte, már nem tudnak nélküle dolgozni, és naponta használják.

🤝 Barátságos emlékeztető: Nem minden projekt igényel ugyanolyan szintű komplexitást. Rugalmas vagy gyorsan változó környezetekben fontolja meg az Agile vagy a Scrum használatát a hagyományos Waterfall helyett.

📖 Olvassa el még: A legjobb monday.com alternatívák és versenytársak

3. Wrike (a legjobb vállalati projektműveletek méretezéséhez)

via Wrike

A Wrike úgy lett kialakítva, hogy a csapattal együtt növekedjen, különösen akkor, amikor a dolgok bonyolultabbá válnak. Ahogy a projektek halmozódnak, könnyű elveszíteni a rálátást, de a platform intelligens mappahierarchiájával és testreszabható struktúráival mindent rendezett állapotban tart.

A különböző részlegek a saját igényeikhez igazíthatják a platformot: a marketingesek beépített ellenőrző eszközöket kapnak, míg az IT-csapatok kérelemformulákat és jóváhagyási munkafolyamatokat használnak a zökkenőmentes működés érdekében. A jelentések tekintetében olyan betekintést kap, amely segít a gyorsabb döntéshozatalban.

A Wrike legjobb funkciói

Használja a mappaszerkezetet a projektek, programok és portfóliók áttekinthető hierarchiákba rendezéséhez.

Testreszabhatja a munkafolyamatokat csapatspecifikus állapotokkal a szabványosított, mégis rugalmas folyamatok érdekében.

A burndown diagramok és a munkaterhelés-nézetek segítségével vizualizálja a csapat kapacitását, hogy megelőzze a kiégést és időben egyensúlyba hozza a feladatokat.

A Wrike korlátai

A dokumentumok szerkesztéséhez fájlok letöltése és egy speciális iparágakra korlátozott sablonkönyvtár szükséges.

A testreszabott mezőkonfiguráció bonyolulttá válik vállalati környezetben.

Wrike árak

Ingyenes

Csapat: 10 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 25 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Pinnacle: Egyedi árazás

Wrike értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (3760+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (2770+ értékelés)

Mikor lehet a Wrike jobb választás, mint a Planforge?

Szüksége van skálázható projekteszközökre a funkciók közötti együttműködéshez.

Beépített eszközöket szeretne, amelyek több csapat igényeit is kielégítik

Ön a teljes portfólió-irányítás helyett a világos feladat-hierarchiákat részesíti előnyben.

Vizuális munkaterhelés-kiegyenlítésre van szüksége, hogy megakadályozza a csapat kiégését.

📖 Olvassa el még: Teszteltük a legjobb Wrike alternatívákat és versenytársakat

4. Planview AdaptiveWork (A legjobb portfóliókezelési döntésekhez)

via Planview

A Planview AdaptiveWork a projektmenedzsment stratégiai oldalát veszi górcső alá. A főként a feladatok végrehajtására összpontosító eszközökkel ellentétben ez a platform a portfólióelemzést és az erőforrások elosztását az egész szervezetben helyezi előtérbe.

A projekt eredményeit az üzleti célokkal köti össze robusztus adatvizualizáció és forgatókönyv-tervezés segítségével. Ezenkívül a Planview kapacitástervezési funkciója segít a vezetői csapatoknak eldönteni, mely kezdeményezések érdemelnek prioritást.

A Planview AdaptiveWork legjobb funkciói

Modellezze az erőforrás-forgatókönyveket, hogy lássa, hogyan hatnak a változások az ütemtervre és a teljesítésekre, mielőtt véglegesítené azokat.

Kapcsolja össze üzleti céljait a projektkezdeményezésekkel testreszabható hierarchiák segítségével, amelyek bemutatják a csapatok közötti összehangoltságot.

Kövesse nyomon a tervezett és a tényleges mutatókat, például a költségvetést, az erőforrások felhasználását és az ütemtervet, hogy a terv szerint haladjon.

Testreszabhatja a irányítási munkafolyamatokat, hogy a jóváhagyásokat a projekt típusa, mérete, kockázata vagy más vállalatspecifikus szabályok alapján indítsa el.

A Planview AdaptiveWork korlátai

A megvalósításhoz jelentős konfigurációra van szükség a szervezeti folyamatokhoz való illeszkedés érdekében.

Korlátozott integrációs lehetőségek olyan fejlesztési eszközökkel, mint a GitHub

Planview AdaptiveWork árak

Egyedi árazás

Planview AdaptiveWork értékelések és vélemények

G2: 4,1/5 (525+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (170+ értékelés)

Mikor lehet a Planview AdaptiveWork jobb választás, mint a Planforge?

A projekteket közvetlenül a magas szintű üzleti célokhoz kell igazítania.

Szenáriótervezést szeretne futtatni az erőforrások és az ütemterv változásaihoz

Ön inkább a részlegek vagy régiók közötti mélyreható portfóliókezelést részesíti előnyben.

Szüksége van a vezetőség számára a stratégiai eredményekről való átfogó áttekintésre.

Mit mondanak a Planview AdaptiveWork-ről a valós felhasználók?

Íme egy G2-felhasználó véleménye erről az eszközről:

Ez a szoftver lenyűgöző képességgel rendelkezik az erőforrások időallokációjának és az árak kezelésének feldolgozásában. A jelentéskészítési funkció nagyon praktikus, és miután teljesen megértette az adatsémát, értékes jelentéseket készíthet.

Ez a szoftver lenyűgöző képességgel rendelkezik az erőforrások időallokációjának és az árak kezelésének feldolgozásában. A jelentéskészítő funkció nagyon hasznos, és miután megértette az adatsémát, értékes jelentéseket készíthet.

5. Smartsheet (A legjobb azoknak a táblázatkezelő felhasználóknak, akiknek nagyobb teljesítményre van szükségük)

via Smartsheet

A Smartsheet áthidalja a hagyományos táblázatok és a modern projektmenedzsment követelmények közötti szakadékot. A ismerős rácsos felület csökkenti az alkalmazás bevezetése során felmerülő ellenállást, miközben az Excelnél fejlettebb funkciókat kínál.

A feltételes logika, az automatizált munkafolyamatok és a robusztus jogosultságok a statikus dokumentumokat dinamikus együttműködési központokká alakítják. A Smartsheet különösen kiválóan teljesít a strukturált folyamatok kezelésében, ahol az adatgyűjtésnek közvetlenül a projekt végrehajtásába kell beépülnie.

A Smartsheet legjobb funkciói

A táblázatok adatait dinamikus Gantt-diagramokká, naptárakká vagy kártyákká alakíthatja anélkül, hogy duplikálná a munkát.

Állítson be automatizált jóváhagyási folyamatokat, amelyek a szabályok vagy az űrlapokba bevitt adatok alapján a megfelelő személyekhez továbbítják a kéréseket.

Készítsen összefoglaló jelentéseket, amelyek több lap frissítéseit valós idejű irányítópultokra gyűjtik össze a vezetőség számára.

Alkalmazzon feltételes formázást a kockázatok, késések vagy mérföldkövek jelölésére az Ön által meghatározott logika alapján.

A Smartsheet korlátai

A szövegformázási lehetőségek korlátozottak, és a mobil felhasználói élmény nem felel meg a desktop funkcionalitásnak.

A műszerfalak létrehozásához további licenceket kell vásárolnia.

Smartsheet árak

Ingyenes

Pro: 12 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 24 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Fejlett munkamenedzsment: Egyedi árazás

Smartsheet értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (19 080+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (3420+ értékelés)

Mikor lehet a Smartsheet jobb választás, mint a Planforge

Szüksége van egy táblázatos felületre, amely a felhasználók számára ismerős.

Szeretné automatizálni a strukturált folyamatokat, mint például a jóváhagyások és a jelentések

Ön inkább egyszerűen szeretne irányítópultokat és Gantt-diagramokat készíteni

Gyorsan be kell vonnia a csapatokat, anélkül, hogy meredek tanulási görbékkel kellene szembesülnie.

🔍 Tudta? A projektportfólió-menedzsment (PPM) gyökerei a befektetési elméletben rejlenek. Az 1950-es években Harry Markowitz a kockázat/nyereség gondolkodásmódot alkalmazta a pénzügyekre, ami később inspirálta a több projekt kiegyensúlyozott portfólióként való kezelését.

6. Workfront (A legjobb marketing munkafolyamat-optimalizáláshoz)

via Workfront

A Workfront segít rendezni a kreatív káoszt, különösen a marketingcsapatokban, ahol minden irányból érkeznek kérések. Központosítja a felvételi folyamatokat, de mégis lehetővé teszi a kreatív csapatok számára, hogy agilisak maradjanak.

Erőforrás-kezelési képességei kiemelkedőek, segítve a vezetőket a különböző készségekkel és rendelkezésre állással rendelkező csapatok közötti munkaterhelés kiegyensúlyozásában. Ráadásul a Workfront testreszabható jóváhagyási munkafolyamatok segítségével megkönnyíti a tervezés és a végrehajtás összekapcsolását, biztosítva, hogy semmi ne maradjon ki.

A Workfront legjobb funkciói

Központosítsa a kreatív kéréseket testreszabható űrlapokkal, amelyek rögzítik a lényeges részleteket, mint például a márkairányelvek, a közönségre vonatkozó információk és a szállítási formátumok.

Kövesse nyomon az eszközök fejlesztését a koncepciótól a jóváhagyásig, és tartsa egy helyen a verziótörténetet és a visszajelzéseket.

Kerülje el a termelési szűk keresztmetszeteket az erőforrások ütemezésével a készségigények, a rendelkezésre állás és a prioritási szintek alapján.

Készítsen bizonyítékokat az érdekelt felek megjegyzéseihez, hogy egyértelmű legyen, melyik verzió tartalmazza a konkrét visszajelzéseket.

A Workfront korlátai

A dokumentumkezelő rendszer nem rendelkezik intuitív szervezési módszerekkel

A jelentéskészítési funkciók hatékony testreszabásához technikai szakértelemre van szükség.

Workfront árak

Egyedi árazás

Workfront értékelések és vélemények

G2: 4,1/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (1490+ értékelés)

Mikor lehet a Workfront jobb választás, mint a Planforge?

Rendszeresen nagy mennyiségű kreatív vagy marketing megkeresést kezel

Integrált korrektúrával és eszközfelülvizsgálati eszközökkel szeretne rendelkezni egy helyen

Ön a készségekre és a rendelkezésre állásra összpontosító erőforrás-tervezést részesíti előnyben

Szüksége van testreszabható felvételi űrlapokra a projektismertetők egységesítéséhez.

📮 ClickUp Insight: A sokféle eszköz ellenére a csapat tagjainak 42%-a még mindig az e-mailre támaszkodik, annak ellenére, hogy ez gyakran az információk elszigeteltségét eredményezi. Körülbelül 41% az azonnali üzenetküldést részesíti előnyben, de ez általában nem rendelkezik a komplex munkához szükséges struktúrával. Csak 17% kombinálja a hívásokat és a projekteszközöket, hogy teljes képet kapjon. A ClickUp mindezt egy helyen egyesíti: csevegés, megjegyzések, feladatok, dokumentumok és célok. A csapatok kontextust, áttekinthetőséget és kevesebb kommunikációs hiányosságot kapnak, anélkül, hogy platformok között kellene váltaniuk.

7. Jira (A legjobb agilis szoftverfejlesztő csapatok számára)

via Atlassian

A Jira-t eredetileg szoftverprojekt-menedzsment céljára tervezték, de ma már számos iparágban használják projektek támogatására. A platform kiválóan alkalmas agilis keretrendszerekhez, mint a Scrum és a Kanban, így a sprinttervezés és a backlog nyomon követése könnyedén elvégezhető.

A csapatok leginkább azt szeretik, hogy a Jira alkalmazkodik az Önök munkamódszeréhez, és nem fordítva. Hatalmas integrációs ökoszisztémájával áthidalja a fejlesztés és a többi üzleti terület közötti szakadékot, így mindenki összhangban dolgozhat és haladhat előre.

A Jira legjobb funkciói

Tervezzen egyedi problématípusokat testreszabott mezőkkel és munkafolyamatokkal, hogy azok megfeleljenek az egyes csapatok egyedi nyomonkövetési igényeinek.

Állítson be automatikus triggereket a problémák frissítéséhez, az érdekelt felek értesítéséhez vagy az állapotok módosításához a kapcsolódó eszközökben szereplő mérföldkövek alapján.

Készítsen olyan ütemterveket, amelyek bemutatják a funkciók előrehaladását a sprintek során, így a termékmenedzserek egyértelműen megoszthatják a frissítéseket.

Használja a sebességdiagramokat és a burndown jelentéseket, hogy a valós teljesítményadatok alapján finomítsa a becsléseket az idő függvényében.

A Jira korlátai

A több Atlassian webhelyen szétszórt dokumentáció megnehezíti az önálló tanulást.

A projektek közötti jelentésekhez további konfiguráció vagy harmadik féltől származó kiegészítők szükségesek.

Jira árak

Ingyenes

Standard: 8,60 USD/hó felhasználónként

Prémium: 17 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Jira értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 6000 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 15 000 értékelés)

Mikor lehet a Jira jobb választás, mint a Planforge

Szüksége van megbízható támogatásra az olyan agilis módszertanokhoz, mint a Scrum és a Kanban.

Részletes problémakövetést szeretne testreszabható munkafolyamatokkal

Ön inkább a natív jelentéskészítő eszközöket részesíti előnyben, mint például a sebességdiagramok és a burndown jelentések.

Szüksége van a fejlesztői eszközökkel és a CI/CD folyamatokkal való mély integrációra.

Mit mondanak a Jira-ról a valós felhasználók?

Nézzük meg egy G2-es értékelő véleményét a Jira használatáról:

A legjobban az tetszik, hogy mindent egy helyen láthatok. Feladatokat létrehozni, nyomon követni és kitalálni, ki miért felelős, nagyon egyszerű. A fő probléma, hogy túl bonyolult. Eleinte annyi funkció van, hogy az embernek eláll a lélegzete. Sok időt tölt azzal, hogy megpróbálja kitalálni, hogyan működik. Emellett a sebesség is frusztráló lehet – néha örökké tart, amíg a oldalak betöltődnek...

A legjobban az tetszik, hogy mindent egy helyen láthatok. Feladatokat létrehozni, nyomon követni és kitalálni, ki miért felelős, nagyon egyszerű. A fő probléma, hogy túl bonyolult. Eleinte annyi funkció van, hogy az embernek eláll a lélegzete. Sok időt tölt azzal, hogy megpróbálja kitalálni, hogyan működik. Emellett a sebesség is frusztráló lehet – néha örökké tart, amíg a oldalak betöltődnek...

📖 Olvassa el még: A legjobb Asana alternatívák és versenytársak

8. Oracle Primavera (a legjobb komplex építési ütemtervezéshez)

via Oracle

Az Oracle Primavera komplex projektekhez készült – gondoljon csak a több ezer mozgó alkatrészre és függőségre, amelyek egyszerre történnek. Legjobban kockázatelemzéshez használható, segítve a csapatokat a potenciális akadályok felismerésében, mielőtt azok valódi problémákká válnának.

Ez nem a legkönnyebben használható eszköz, de részletessége kiváló, ha nagyszabású infrastruktúrát vagy nagy kockázatú kezdeményezéseket kezel. Az egyik erőssége, hogy megmutatja, hogyan halad a projekt az eredeti tervhez képest, így korán felismerheti a problémákat, és magabiztosan korrigálhat.

Az Oracle Primavera legjobb funkciói

Modellezze a „mi lenne, ha” forgatókönyveket, hogy tesztelje a projektterveket, mielőtt rögzítené az erőforrásokat vagy az ütemtervet.

Kövesse nyomon a megszerzett érték mutatókat, hogy időben észlelje a költségvetési vagy ütemtervi problémák korai jeleit.

Használja a kockázati pontozást a múltbeli adatok és a valószínűség alapján a lehetséges késések felméréséhez.

Hozzon létre erőforrás-hisztogramokat, hogy jelölje, mikor lehet túlterheltek bizonyos készségek vagy berendezések, és ennek megfelelően módosítsa a tervet.

Az Oracle Primavera korlátai

A felhőalapú verzióban hiányoznak a desktop alkalmazásban megtalálható egyes funkciók.

Korlátozott együttműködési funkciók a nem technikai érdekelt felek számára

Oracle Primavera árak

100 USD/hó áron kezdődik

Oracle Primavera értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (380+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (180+ értékelés)

Mikor lehet az Oracle Primavera jobb választás, mint a Planforge?

Ön nagy léptékű építési vagy mérnöki projekteket irányít, amelyek összetett függőségekkel járnak.

Szüksége van fejlett kockázati modellezésre, kritikus út elemzésre és megszerzett érték menedzsmentre.

Pontos ellenőrzésre van szüksége a referenciaértékek összehasonlításában és a projekt előrejelzésében.

💡 Profi tipp: Integráljon korán egy RACI mátrixot, hogy egyértelművé tegye, ki a felelős, ki a számonkérhető, ki a konzultált és ki a tájékoztatott. Ezzel elkerülheti a későbbi vádaskodásokat.

9. Microsoft Project (a legjobb hagyományos projektmenedzserek számára)

via Microsoft

A Microsoft Project ismerős felületének köszönhetően a kezdetektől fogva megkönnyíti a dolgokat – ha már használt más Microsoft eszközöket, akkor otthonosan fogja érezni magát. Robusztus összetett ütemtervek kezelésében, a munkaterhelés kiegyensúlyozásában és a kritikus útvonalak feltérképezésében, így semmi sem maradhat ki.

A legújabb felhőalapú frissítéseknek köszönhetően az együttműködés sokkal jobb lett, anélkül, hogy a régóta használók által kedvelt fejlett funkciók elvesztek volna. Kiválóan alkalmas azoknak a csapatoknak, amelyek már használják a Microsoft ökoszisztémát és a Planner által kínáltaknál robusztusabb projektmenedzsment eszközökre van szükségük.

A Microsoft Project legjobb funkciói

Határozza meg a feladatok függőségét a befejezés-kezdés, kezdés-kezdés és más kapcsolattípusok segítségével, a valós projektkorlátok alapján.

Osztja el az erőforrásokat a projektek között, figyelembe véve a rendelkezésre állás százalékát, a készségigényeket és a költségeket.

Készítsen alapállapot-pillanatképeket, hogy a projekt előrehaladtával nyomon követhesse az eredeti tervekhez képest bekövetkezett változásokat.

Használja az erőforrás-kiegyenlítést az ütemtervek automatikus kiigazításához és a konfliktusok vagy szűk keresztmetszetek elkerüléséhez.

A Microsoft Project korlátai

Az együttműködési képességek elmaradnak az újabb, csapatközpontú Microsoft Project alternatívákhoz képest.

A webes verzió nem rendelkezik a desktop alkalmazásban elérhető fejlett funkciókkal, és a jelentéskészítési funkcióihoz a Power BI szükséges a kifinomultabb elemzésekhez.

A Microsoft Project árai

Planner Plan 1: 10 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Planner és Project Plan 3: 30 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Planner és Project Plan 5: 55 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Microsoft Project értékelések és vélemények

G2: 4/5 (1615+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (2020+ értékelés)

Mikor lehet a Microsoft Project jobb választás, mint a Planforge?

A feladatfüggőségek és a kritikus útvonalak részletes ütemezésére támaszkodik

Több projekt erőforrásait szeretné pontosan kezelni

Ön inkább a Microsoft ökoszisztémán belül dolgozik, mert így jobb az integráció.

Alapvonalkövetésre van szüksége a projekt teljesítményének időbeli méréséhez.

Mit mondanak a Microsoft Projectről a valós felhasználók?

Ez egy Capterra-értékelő véleménye a Microsoft Project használatáról:

A Microsoft Project felhasználójaként úgy találtam, hogy a szoftver egy robusztus és átfogó projektmenedzsment eszköz…A szoftver funkcióinak és felületének összetettsége miatt a kezdőknek nehéz megtanulni a használatát. 2. Drága licencelési költségek, különösen kisebb csapatok vagy egyéni felhasználók számára. 3. Más projektmenedzsment megoldásokhoz képest korlátozott felhőalapú képességek…

A Microsoft Project felhasználójaként úgy találtam, hogy a szoftver egy robusztus és átfogó projektmenedzsment eszköz…A szoftver funkcióinak és felületének összetettsége miatt a kezdőknek nehéz megtanulni a használatát. 2. Drága licencelési költségek, különösen kisebb csapatok vagy egyéni felhasználók számára. 3. Más projektmenedzsment megoldásokhoz képest korlátozott felhőalapú képességek…

10. Trello (A legjobb vizuális egyszerűség és meglepő mélység)

via Atlassian

A Trello kártyalapú elrendezése intuitív és egyszerű. A legtöbb csapat kis vagy semmilyen képzés nélkül is azonnal használatba veheti. Elég rugalmas ahhoz, hogy mindenféle munkafolyamatot kezeljen, a tartalomnaptároktól a termékfejlesztési tervekig, anélkül, hogy át kellene alakítania a jelenlegi munkafolyamatát.

Az egyik legjobb tulajdonsága? Kezdheted az alapszintű verzióval, majd a Power-Ups segítségével további funkciókat vehetsz igénybe , ahogy igényeid növekednek. Kiválóan alkalmas azoknak a csapatoknak, amelyek együttműködőek és szervezettek akarnak maradni anélkül, hogy túl bonyolult projektmenedzsment rendszereket használnának.

A Trello legjobb funkciói

Vezesse be a Kanban módszertant intuitív drag-and-drop kártyákkal, amelyek a folyamat szakaszaiban haladó munkatételeket ábrázolják.

Bővítse a funkcionalitást a Power-ups segítségével az időkövetési jelentések , naptárnézetek vagy automatizálási funkciók számára.

Készítsen táblasablonokat a folyamatok csapatok közötti egységesítéséhez, miközben megőrzi a rugalmasságot.

Használja a Butler automatizálást a kártyák automatikus áthelyezéséhez, a csapattagok kijelöléséhez vagy címkék hozzáadásához trigger alapján.

A Trello korlátai

A kártyák közötti függőségek vizuális ábrázolása hiányzik

A több táblán átívelő erőforrás-kezelés kihívást jelent

Trello árak

Ingyenes

Standard: 6 USD/hó felhasználónként

Prémium: 12,50 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 17,50 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Trello értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (13 670+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (23 435+ értékelés)

Mikor lehet a Trello jobb választás, mint a Planforge

Olyan könnyű eszközre van szüksége, amelyet bárki könnyen elsajátíthat.

A feladatok és munkafolyamatok kezeléséhez a vizuális Kanban-stílusú táblákat részesíti előnyben.

A funkcionalitást fokozatosan szeretné bővíteni, ahogy a szükségletek növekednek.

🔍 Tudta? 1911-ben Frederick Taylor A tudományos menedzsment alapelvei című műve megteremtette az alapját a mai hatékonyságorientált projektmódszertanoknak.

11. Teamwork.com (A legjobb ügyfélkapcsolati szolgáltató vállalkozások számára)

A Teamwork.com az ügynökségek és szolgáltatók előtt álló egyedi kihívásokra ad választ az ügyfélprojektek kezelése során. Hangsúlyt fektet az ügyfelekkel való együttműködésre anélkül, hogy belső megbeszéléseket vagy számlázási részleteket hozna nyilvánosságra.

Kiemelkedő tulajdonsága, hogy a projekt jövedelmezőségét úgy követi nyomon, hogy az időbejegyzéseket közvetlenül a költségvetéséhez köti. Pontosan láthatja, hogy az eltöltött idő hogyan befolyásolja az eredményt. Ráadásul kiválóan alkalmas arra, hogy egyértelműen megkülönböztesse a számlázható és a nem számlázható munkákat, miközben folyamatosan nyomon követi a projekt állapotát.

A Teamwork.com legjobb funkciói

Kövesse nyomon a számlázható órákat valós időben, hogy ne lépje túl a költségkeretet, és figyelmeztesse az ügyfélmenedzsereket a lehetséges túllépésekről.

Hozzon létre ügyfélportálokat, amelyek megosztják a projekt frissítéseit anélkül, hogy belső megbeszéléseket vagy érzékeny adatokat fednének fel.

Készítsen feladatlistákat és célkitűzési sablonokat a teljesítések egységesítéséhez, valamint az idő- és költségbecslések javításához.

Készítsen áttekinthető jelentéseket, amelyek bemutatják az előrehaladást, a mérföldköveket és a kockázatokat, és amelyek az ügyfelek számára is áttekinthetők.

Teamwork.com korlátai

A dokumentumok közös szerkesztéséhez külső eszközökkel való integrációra van szükség.

A fejlett munkafolyamat-automatizálás magasabb szintű tervezést igényel.

Teamwork.com árak

Szállítás: 13,99 USD/hó felhasználónként

Grow: 25,99 USD/hó felhasználónként

Ár: 69,99 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Teamwork.com értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (1160+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (910+ értékelés)

Mikor lehet a Teamwork.com jobb választás, mint a Planforge?

Ügyfélkapcsolati projekteket vezet, és beépített eszközökre van szüksége az időkövetéshez és a számlázáshoz.

Szeretné megosztani az előrehaladást az ügyfelekkel anélkül, hogy nyilvánosságra hozná a belső beszélgetéseket.

Ön a beépített projekt jövedelmezőség-követést és költségvetési riasztásokat részesíti előnyben

Szüksége van strukturált sablonokra és kifinomult jelentésekre, amelyek az ügyfelek számára átláthatóak.

Mit mondanak a Teamwork.com-ról a valódi felhasználók?

Íme, mit mondott egy G2-felhasználó a tapasztalatairól:

A Teamwork rendkívül intuitív felülettel rendelkezik; nem kellett eltévednem a beállítások tengerében, hogy el tudjak kezdeni a munkát. Képes voltam projekteket létrehozni, feladatokat kiosztani és határidőket beállítani anélkül, hogy úgy éreztem volna, mintha titkos kódot kellene megfejtenem... Bár gyorsan megszoktam az alapokat, amikor a fejlettebb funkciókat is ki akartam használni, rájöttem, hogy van egy tanulási görbe. Meg kellett néznem az oktatóvideókat és tesztelnem kellett, amíg meg nem találtam a legjobb módszert a saját eszközömmel való használatra.

A Teamwork rendkívül intuitív felülettel rendelkezik; nem kellett eltévednem a beállítások tengerében, hogy el tudjak kezdeni a munkát. Képes voltam projekteket létrehozni, feladatokat kiosztani és határidőket beállítani anélkül, hogy úgy éreztem volna, mintha titkos kódot kellene megfejtenem... Bár gyorsan megszoktam az alapokat, amikor a fejlettebb funkciókat is ki akartam használni, rájöttem, hogy van egy tanulási görbe. Meg kellett néznem az oktatóvideókat és tesztelnem kellett, amíg meg nem találtam a legjobb módszert a saját eszközömmel való használatra.

A következő lépés? Természetesen a ClickUp!

Minden projekt megérdemel egy olyan rendszert, amely támogatja a csapat gondolkodásmódját, tervezését és teljesítményét. Az eszközöknek egyszerűsíteniük kell a munkát, nem pedig bonyolítani, és segíteniük kell a csapatoknak, hogy folyamatos kontextusváltás nélkül tudjanak koncentrálni.

Most, hogy megismerte a különböző Planforge alternatívákat, megalapozott döntést hozhat. Természetesen mi a ClickUp alkalmazást ajánljuk, amely minden munkához szükséges funkciót egy helyen egyesít.

Az erőforrás-tervezéstől a célok és az előrehaladás nyomon követéséig a ClickUp segítségével könnyebben reagálhat, jobban kiszolgálhatja ügyfeleit és többet érhet el anélkül, hogy eszközöket kellene váltania.

