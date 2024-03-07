Smartsheet vagy Microsoft Project: melyik projektmenedzsment eszköz a legjobb?

A projektmenedzsment megoldások életmentőek lehetnek a projektek és feladatok szervezésében, különösen, ha a projekt viszonylag összetett. Azonban a megfelelő projektmenedzsment eszköz kiválasztása gyakran meglehetősen nehéz feladat lehet. Különösen, ha figyelembe vesszük, hogy sok ígéretes lehetőség közül lehet választani, amelyek mindegyike egyedi erősségekkel és funkciókkal rendelkezik.

De amikor projektmenedzsment megoldást kell választani, nem szabad a csillogó külsőségeknél maradni, hanem a tartalmat kell keresni. Az ideális eszköznek segítenie kell a projektek tervezésében, a feladatok kiosztásában, az erőforrások kezelésében, az automatizált munkafolyamatok megvalósításában és a csapat tagjai közötti kiegyensúlyozott munkaterhelés biztosításában.

Ezért választottunk két kiváló projektmenedzsment eszközt, amelyekről köztudott, hogy praktikusak és az alapokat jól kezelik. Ebben az összehasonlításban megvizsgáljuk a Smartsheet és a Microsoft Project előnyeit és hátrányait, összehasonlítjuk a legfontosabb funkciókat, az árakat és még az ügyfelek véleményét is, hogy segítsünk kiválasztani a legjobb megoldást.

Mi az a Smartsheet?

A Smartsheet egy munkamenedzsment platform, amely egy ismerős táblázatkezelő felületet használ, hogy segítsen a projektek kezelésében, a feladatok kiosztásában és több projektportfólió kezelésében. Ötvözi a projektmenedzsment eszközök és a Microsoft Excel funkciók jellemzőit, és még annál is többet kínál.

Projektmenedzsment-irányítópult a Smartsheet segítségével

A Smartsheet segítségével a korábbi adatokat diagramok formájában jelenítheti meg, a feladatokat Gantt-diagramokban tekintheti meg, és kiemelheti a projekt ütemtervében a legfontosabb feladatokat.

Bár a Smartsheet rugalmasságában kiemelkedő, néhány Smartsheet alternatívához képest hiányzik belőle az erő, hogy komplex projektfunkciókat, például erőforrás-kiegyenlítést és fejlett jelentéskészítést kezeljen.

A Smartsheet funkciói

1. Automatizálás

Az automatizált munkafolyamatok a Smartsheet népszerű funkciói, amelyekkel optimalizálhatja az ismétlődő és időigényes folyamatokat. Kódolás nélküli drag-and-drop felhasználói felülettel rendelkezik, amely több művelet és útvonal kombinálásával egyszeri vagy ismétlődő munkafolyamatokat hozhat létre. Esemény- vagy ütemezésalapú kiváltókat is beállíthat.

Ezen felül a projektmenedzsment feladatokhoz felhasználhatja a kész munkafolyamat-sablonok gyűjteményét is, amely tartalmazza a heti állapotjelentéseket, a határidő-emlékeztetőket és még sok mást. Ez magában foglalja a Microsoft Teams vagy a Slack és más harmadik féltől származó eszközök frissítéseinek megtekintését és az azokra való reagálást is.

2. Munkafolyamatok testreszabása

A Bridge by Smartsheet egy drag-and-drop felület, amely lehetővé teszi a munkafolyamat-blokkok egyszerű hozzáadását és a munkafolyamat logikájának meghatározását, hogy az illeszkedjen a komplex folyamatokhoz. Ezzel a munkafolyamatokat saját igényeinek megfelelően testreszabhatja.

A Smartsheet űrlapokkal munkafolyamatokat is létrehozhat, hogy adatokat gyűjtsön a belső és külső érdekelt felektől, és azokat közvetlenül a táblázatba mentse. Gyorsan létrehozhat egy feltételes logikával rendelkező űrlapot, amelynek kérdései relevánsak lesznek az űrlapot kitöltő személy számára. Szín, logó, GIF és képek formájában márkaelemeket is felhasználhat, hogy az űrlapot igényei szerint személyre szabhassa.

Integrálható olyan eszközökkel, mint az AccuWeather, a FedEx, a Google Translate, a Salesforce, a SendGrid, a ServiceNow, a Microsoft SharePoint és az UPS Tracking, így a Smartsheet-et az Ön egyedi igényeihez igazíthatja.

3. Tartalom-együttműködés

A Smartsheet tartalom-együttműködési funkciójával zökkenőmentesen dolgozhat együtt csapattagjaival, megoszthatja visszajelzéseit és nyomon követheti a valós idejű előrehaladást.

Tartalom-együttműködés a Smartsheet segítségével

A csevegési és kommentelési funkciók segítségével:

A folyamatok figyelemmel kísérése és felülvizsgálata egy projektlapról

Állítson be riasztásokat és emlékeztetőket a csapattagok számára

Lehetővé teszi kollégáknak vagy beszállítóknak/partnereknek, hogy áttekintsék a tartalmat anélkül, hogy hozzáférést kellene adni nekik a táblázathoz.

Egyszerűsítse a verziókezelést a régi verziók automatikus zárolásával, hogy biztosan csak a legfrissebb tartalmakon dolgozzon.

Smartsheet árak

Ingyenes : Örökre ingyenes csomag

Pro : 9 dollár felhasználónként havonta

Üzleti : 32 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

Mi az a Microsoft Project?

A Microsoft Project, vagy MS Project egy projektmenedzsment szoftver, amelyet a Microsoft Office csomaggal együtt kínálnak. Használhatja egyszerű projektek kezelésére, ütemtervek készítésére, erőforrások kiosztására és az idő nyomon követésére. A fejlett funkciók, mint például a Gantt-diagramok, a Kanban táblák, a projektnaptárak és egyéb nézetek segítenek több kis és nagy projekt kezelésében egyetlen eszközzel.

Projektmenedzsment a Microsoft Project segítségével

Bár a Microsoft Project alternatíváihoz képest meglehetősen bonyolult a megtanulása, zökkenőmentes összeköttetést biztosít más Microsoft alkalmazásokkal és platformokkal. Ez ideális megoldás, ha olyan projektmenedzsment eszközt keres, amely átfogó ökoszisztémával rendelkezik.

A Microsoft Project funkciói

1. Több projektnézet

A Microsoft Project többféle nézetet kínál a projektek kezeléséhez, így ideális projektmenedzserek és csapatok számára. Ezek a következők:

Rácsnézet a feladatlisták tervezéséhez és kezeléséhez

Táblázatos nézet, például vizuális Kanban-tábla és mások, amelyek segítenek a munkafolyamatok és az állapotok kezelésében.

Idővonal-nézetek, például Gantt-diagram és egyéb idővonal-opciók a feladatok ütemezéséhez a projekt idővonalán

2. Fejlett projekttervezési sablonok

Kész projekt sablonok a Microsoft Project segítségével

A projekttervezési sablonok segítségével gyorsan megszervezheti a feladatokat és nyomon követheti a projekt céljait. A Microsoft Project lehetővé teszi, hogy az Agile vagy a Waterfall módszertanra összpontosító sablonokat válasszon, és a tervezési sablonok segítségével megtervezze a projekt minden szakaszát.

3. Portfólió felügyelet

A portfóliókezelési funkciók segítségével egyszerre több projektre is áttekintést nyerhet. Ez lehetővé teszi a teljesítménymutatók elemzését, a megalapozott erőforrás-elosztást és a sikeres eredmények biztosítását.

A Microsoft Project árai

Helyi/asztali verzió

Project Standard 2021 : 679,99 USD (egyszeri vásárlás)

Project Professional 2021: 1129,99 USD (egyszeri vásárlás)

Felhőalapú megoldások

1. projektterv : 10 USD/felhasználó/hónap

Project Plan 3 : 30 USD/felhasználó/hónap

Project Plan 5: 55 USD/felhasználó/hónap

Smartsheet és Microsoft Project: funkciók összehasonlítása

A Smartsheet és az MS Project egyedi funkciókat kombinál, hogy a lehető legjobban segítse Önt a feladat elvégzésében. Íme egy közvetlen összehasonlítás a Microsoft Project és a Smartsheet között, hogy jobban megérthesse az egyes projektmenedzsment megoldások erősségeit és gyengeségeit.

1. Együttműködési funkciók

A Smartsheet néhány izgalmas együttműködési funkcióval rendelkezik, amelyek lehetővé teszik a sorok szintjén történő jogosultságok megadását, megjegyzések hozzáadását, közös szerkesztést, valamint a valós idejű nyomon követés révén a frissítésekkel kapcsolatos naprakész információkat. Ez ideális azok számára, akik felhasználóbarát és együttműködésen alapuló projektmenedzsment eszközt keresnek.

Ezzel szemben a Microsoft Project ugyan robusztus együttműködési eszközökkel rendelkezik, de ezek kevésbé intuitívak. Hozzászólásokat adhat hozzá, nyomon követheti a változásokat, sőt valós idejű frissítéseket is végrehajthat, de ezek korlátozottak és nehezen kezelhetők, különösen a desktop verziók esetében.

Győztes: Smartsheet

2. Automatizálás

A Smartsheet kódolás nélküli automatizált munkafolyamatokat kínál, amelyek segítenek kiküszöbölni az ismétlődő feladatokat és időt megtakarítani. Rengeteg előre elkészített sablonnal rendelkezik az egyedi munkafolyamatokhoz, de az MS Projecthez képest nem olyan hatékony.

Az MS Project viszont fejlett automatizálási funkciókat kínál, amelyek ideálisak komplex munkafolyamatokhoz és projektmenedzsment igényeihez. Testreszabható sablonokkal és beépített automatizálási funkciókkal rendelkezik, amelyek új projektek létrehozásakor jól jöhetnek.

Győztes: Microsoft Project

3. A projekt rugalmassága

A rugalmasságáról híres Smartsheet egy lap alapú felületet kínál, amelyet könnyedén testreszabhat az Ön igényeinek megfelelően. Ez segít Önnek a költségvetés, a projektmenedzsment, az erőforrások nyomon követése, a készletek kezelése és még sok más területen, és alkalmazkodó nézeteket kínál, amelyek segítenek Önnek a különböző projektek kezelésében.

A Microsoft Project azonban merev struktúrára támaszkodik a projektfejlesztési képességei tekintetében, és megtanulása nehéz. Bár többféle nézetet kínál, komplex felépítése miatt csak bizonyos projektekhez ideális.

Győztes: Smartsheet

4. Fejlett erőforrás-kezelés

Mivel a Smartsheet elsősorban a táblázatos nézetre koncentrál, egyszerű erőforrás-elosztási funkciókat kínál. Ez segíthet a projektek tervezésében, az idő nyomon követésében és a dinamikus jelentések elkészítésében. De a versenytársaival összehasonlítva hiányoznak belőle a kifinomult erőforrás-tervezési és optimalizálási funkciók, mint például a konfliktusok felismerése, a kiegyenlítés és egyebek.

Ami azonban az erőforrások kezelését és elosztását illeti, a Microsoft Project egyértelműen nyertes. Fejlett erőforrás-tervezési funkciókkal rendelkezik, amelyek lehetővé teszik a feladatok kérését és kiosztását, a programok és több projektportfólió nyomon követését, valamint előre elkészített jelentések lekérését az erőforrások elosztásának nyomon követéséhez. Sőt, szinkronizálhatja más alkalmazásokkal, például a Microsoft Teams-szel, ami segít javítani a projektek elosztását és a feladatok kiosztását.

Győztes: Microsoft Project

Smartsheet vagy Microsoft Project a Redditen

Mit mondanak a Reddit felhasználói a Smartsheet és a Microsoft Projectről? Ha a Redditen rákeres a Microsoft Project és a Smartsheet összehasonlítására, számos vitát talál az ideális projektmenedzsment platformról.

A legtöbb felhasználó egyetért abban, hogy a Microsoft Project ideális választás, ha már a Microsoft Office 365 vagy a Microsoft Teams programot használja általános munkamenedzsment platformként. Egy felhasználó így fogalmazott: „Különböző programmenedzsment pozíciókban szereztem tapasztalatot. Mindegyiknek megvannak a maga előnyei, és a választás az egyéni igényektől függ. Mivel a csapata már használja az MS Teams programot, egy olyan projektmenedzsment platform integrálása, amely zökkenőmentesen együttműködik a Teams programmal, javíthatja az együttműködést. ”

A Smartsheet azonban összességében nagyon jó értékeléseket kapott, elsősorban azért, mert többféle nézetet támogat, például listákat, naptárakat, Kanban táblákat és űrlapokat. Íme egy Redditor kommentje: „Használtam már az MS Projectet, a Mondayt, a Trellót és a Smartsheetet, és bár a felsoroltak közül néhány jól teljesít a saját feladatkörében, a Smartsheet lehetővé tette, hogy sok mindent jól csináljak. Lehetővé tette, hogy a projekteket listákként, naptárakként vagy Kanban táblákként kezeljem, és űrlapokat használjak. Természetesen egy kicsit több tanulást igényel, mivel üres lapként, kevésbé strukturált, de a strukturálatlanság egyben az erőssége is, mivel olyan rugalmasságot biztosít, amennyit csak tudsz kezelni.”

Ismerje meg a ClickUp-ot – a Smartsheet és a Microsoft Project legjobb alternatíváját

A Microsoft Project és a Smartsheet közötti küzdelemben nincs egyértelmű győztes. A Smartsheet rugalmas és számos hatékony funkcióval rendelkezik. Ez egy táblázatkezelő szoftver, amely feladatkezeléshez, munkafolyamat-létrehozáshoz és projektmenedzsmenthez is használható.

Másrészt a Microsoft Project mély gyökerekkel rendelkezik a komplex tervezés terén. Ideális választás, ha már használja a Microsoft termékeit az általános üzleti és vállalati tervei részeként. Nehéz megtanulni, de ugyanazokat a funkciókat és automatizálási lehetőségeket kínálja.

Itt jön jól egy olyan átfogó projektmenedzsment platform, mint a ClickUp. Az all-in-one termelékenységi megoldás, a ClickUp egyetlen platformon egyesíti az összes műveletet. Így egyetlen szoftverrel hozhat létre feladatokat, automatizálhatja a munkafolyamatokat, nyomon követheti a projekt céljait és kezelheti az egész szervezetet.

A ClickUp funkciói

1. Kövesse nyomon és szervezze munkáját a Táblázat nézet segítségével

Kezelje és kövesse nyomon feladatait egy táblázatban a ClickUp táblázatos nézetével

Lépjen túl a hagyományos táblázatokon a ClickUp táblázati nézetével, amely lehetővé teszi, hogy perceken belül villámgyors táblázatokat és hatékony vizuális adatbázisokat hozzon létre. Ezzel a nézettel a következőket teheti:

Rendezze a feladatokat és szerkessze az adatokat tömegesen, reszponzív, intuitív táblázatok segítségével.

Hozzon létre egyéni mezőket a ClickUp-ban a feladatok előrehaladásának nyomon követéséhez, fájlcsatolmányok hozzáadásához és több mint 15 egyéb mezőtípushoz.

Csatlakoztassa az adatbázisokat és több mezőt feladatok, dokumentumok és függőségek összekapcsolásával.

Formázza és ossza meg táblázatait bárkivel, javítva ezzel a csapatmunkát.

2. Készre szabott táblázatkezelő sablonok

Ha szereti a táblázatokat használni a munkafolyamatokhoz és a projektek nyomon követéséhez, akkor élvezni fogja a ClickUp táblázat sablon használatát. Ez a testreszabható táblázat sablon túlmutat a hagyományos eszközökön, lehetővé téve az egyszerű költségvetésektől a komplex projektmenedzsmentig, a készletnyilvántartásig, a rendeléskezelésig és még sok másig minden feladat elvégzését.

Töltse le ezt a sablont A ClickUp Spreadsheet Template segít Önnek a különböző adatok szervezésében és vizualizálásában.

Ezzel a projektmenedzsment sablonnal a következőket teheti:

Táblázatok szervezése egy központi rendszerbe

Kövesse nyomon az időbeli változásokat és működjön együtt csapattársaival

Adataihoz bárhonnan a világon könnyedén hozzáférhet és frissítheti azokat.

3. All-in-one platform projektekhez

A ClickUp projektmenedzsment platformmal nem csak az alapvető funkciókat kapja meg, mint más eszközöknél. Ehelyett a projektmenedzsment, a csapatmunka és a feladatkezelés legjobb eszközeit kapja meg, fejlett funkciókkal, amelyek segítenek nagy csapatok irányításában, a határidők nyomon követésében, a komplex és nagy projektek egyszerűsítésében és időmegtakarításban.

Kövesse nyomon a projekt mérföldköveit a ClickUp Gantt nézetben

Ezen felül fejlett együttműködési funkciókat is kap, amelyek segítenek Önnek:

A projektmenedzsment legjobb gyakorlatainak szabványosítása és méretezése

Használja ki a ClickUp Brain mesterséges intelligenciájának erejét a feladatok egyszerűsítéséhez és a hatékony munkavégzéshez egy mesterséges intelligenciával rendelkező projektmenedzser segítségével.

Könnyedén tervezhet és rangsorolhat, mélyreható áttekintést és többféle nézetet kaphat minden projektjéről, ami segít azoknak a vállalati célokhoz való igazításában.

Jobb együttműködés megosztható dokumentumokkal, élő nyomon követéssel és belső csevegéssel

Növelje hatékonyságát az automatizálással és a jelentésekkel

ClickUp árak

Említettük már, hogy a ClickUpnak van egy örökre ingyenes csomagja, valamint négy további árazási lehetőség közül lehet választani:

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/felhasználó/hónap

Üzleti : 12 USD/felhasználó/hónap

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp AI: A ClickUp Brain minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatér-tagként.

Projektmenedzsment a győzelemért

A ClickUp az ideális választás, ha minden szervezési és projektmenedzsment igényét kielégítő megoldást keres. Bár a Smartsheet és az MS Project önmagukban is remek eszközök, a ClickUp számos hasznos funkciójával, AI-integrációjával stb. kiemelkedik a mezőnyből. Ha még nem próbálta ki, akkor mindenképpen ajánljuk, hogy tegye meg. Regisztráljon még ma a ClickUp-ra!