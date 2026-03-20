Hogyan készítsen AI-ügynököt a ChatGPT segítségével egyedi megoldásokhoz

Manapság a projektmenedzsment úgy tűnik, mintha a határidők, az e-mailek és a nyomon követések végtelen körforgása lenne. Még több feladatkezelő eszköz használata mellett is a csapatok gyakran manuálisan követik nyomon a frissítéseket, állítják össze a jelentéseket és keresik az információkat, így alig marad idő a tényleges munkára.

Nem meglepő, hogy a mesterséges intelligencia gyorsan változtat ezen.

A Capgemini felmérése szerint a szervezetek 82%-a tervezi az AI-ügynökök integrálását a következő három évben, és olyan feladatokat bíz rájuk, mint az e-mailek generálása, a kódolás és az adatelemzés.

Azok számára, akik már átálltak, a hatás egyértelmű: a frissítések automatizáltak, a jelentések elkészítése másodpercek alatt megtörténik, és a megbeszélésekről azonnal összefoglaló készül. Ahelyett, hogy apró részletekben fulladnának el, a csapatok a nagy horderejű döntésekre koncentrálhatnak, és a mindennapi munkát az AI-ra bízhatják.

Kíváncsi arra, hogyan alakíthatják át az AI-ügynökök a munkafolyamatát? Ebben a blogbejegyzésben lépésről lépésre bemutatjuk mindazt, amit tudnia kell az AI-ügynök létrehozásáról a ChatGPT segítségével.

De ha szeretne kipróbálni egy sokkal menőbb, kész, kontextusérzékeny AI-ügynök alternatívát a ClickUp-tól, maradjon velünk a végéig!

⏰ 60 másodperces összefoglaló A ChatGPT segítségével létrehozott AI-ügynök jelentősen növelheti a termelékenységet az ismétlődő feladatok automatizálásával és a munkafolyamat hatékonyságának javításával.

Az AI-ügynökök olyan autonóm szoftveres entitások, amelyek érzékelik környezetüket, feldolgozzák az információkat és feladatokat hajtanak végre anélkül, hogy folyamatos emberi beavatkozásra lenne szükségük.

Döntéseik meghozatalához és a felhasználókkal való interakcióhoz olyan AI-technikákra támaszkodnak, mint a gépi tanulás és a természetes nyelvfeldolgozás.

A GPT-4 döntő szerepet játszik az AI-ügynökök fejlesztésében, mivel lehetővé teszi a kontextusérzékeny válaszokat, a memória megőrzését és a komplex problémamegoldást.

A ChatGPT segítségével történő AI-ügynök fejlesztéséhez kövesse az alábbi lépéseket: Határozza meg az ügynök célját Válasszon ki egy megfelelő technológiai stacket a fejlesztéshez, teszteléshez és telepítéshez Konfigurálja az AI-modellt a célja és az alkalmazások alapján Tanítsa be az AI-modellt egyedi adatokkal Fejlesszen ki egy felhasználói felületet Végezzen tesztelést és optimalizálást Telepítse és figyelje az ügynököt

Határozza meg az ügynök célját

Válasszon ki egy megfelelő technológiai stacket a fejlesztéshez, teszteléshez és telepítéshez

Konfigurálja az AI modellt a célja és az alkalmazások alapján

Az AI-modell betanítása egyedi adatokkal

Fejlesszen felhasználói felületet

Tesztelés és optimalizálás

Az ügynök telepítése és figyelemmel kísérése

A ChatGPT segítségével egyedi ügynökök létrehozásával a vállalkozások költséghatékony megoldást hozhatnak létre, amely megérti a sajátos munkafolyamatokat, automatizálja a feladatokat, azonnali jelentéseket készít és hatékonyan kezeli az ügyfélkapcsolatokat.

A ClickUp egy ClickUp Brain nevű, mesterséges intelligencián alapuló alternatívát kínál, amely automatizálja a munkafolyamatokat, rendszerezi a tudást és valós idejű betekintést nyújt, így nincs szükség egyedi fejlesztésre

A ClickUp Brain növeli a termelékenységet azáltal, hogy kontextusérzékeny, AI-alapú automatizálást és keresést integrál közvetlenül a munkaterületébe

Ha olyan ügynököket keres, akik valóban megértik a feladatok, dokumentumok, csevegések és munkaterületi kapcsolatok kontextusát, akkor érdemes megismerkednie a ClickUp Super Agents szolgáltatással , amely mesterséges intelligenciával rendelkező csapattársakkal látja el Önt.

Válasszon ki egy megfelelő technológiai stacket a fejlesztéshez, teszteléshez és telepítéshez

Konfigurálja az AI modellt a célja és az alkalmazások alapján

Az AI-modell betanítása egyedi adatokkal

Fejlesszen felhasználói felületet

Tesztelés és optimalizálás

Az ügynök telepítése és figyelemmel kísérése

Mik azok az AI-ügynökök és hogyan működnek?

Az AI-ügynökök olyan szoftveres entitások, amelyek képesek érzékelni a környezetüket, feldolgozni az információkat, és autonóm cselekvéseket végrehajtani meghatározott célok elérése érdekében. Olyan mesterséges intelligencia technikákat használnak, mint a gépi tanulás, a természetes nyelvfeldolgozás (NLP) és a megerősítéses tanulás, hogy döntéseket hozzanak és interakcióba lépjenek a felhasználókkal, rendszerekkel vagy más ügynökökkel.

Az AI-ügynök elsődleges funkciója az ismétlődő feladatok automatizálása, így Önnek több ideje marad a stratégiai munkára.

📌 Példa: Vegyünk például egy AI-alapú HR-asszisztenst. Ahelyett, hogy csak felsorolnák az állásajánlatokat, az AI-ügynökök automatizálják a toborzást az önéletrajzok átnézésével, az interjúk ütemezésével és a jelöltek gyakori kérdéseinek megválaszolásával.

Hogyan működnek az AI-ügynökök?

Az AI-ügynökök működési mechanizmusa négy kulcsfontosságú komponensen alapul:

Észlelés és megértés : NLP és gépi tanulás segítségével dolgozzák fel a szöveg, hang vagy adat formájában érkező bemeneti információkat

Döntéshozatal : Valós idejű adatok alapján értékelik a különböző lehetőségeket, és kiválasztják a leghatékonyabb intézkedést

Autonóm végrehajtás : Olyan feladatokat látnak el, mint a kérdések megválaszolása, a jelentések elemzése vagy a tartalom generálása

Folyamatos tanulás: A rendszer a korábbi interakcióiból tanul, így idővel egyre pontosabbá és hatékonyabbá válik

A GPT-4 szerepe az AI-ügynök fejlesztésében

Az AI-ügynökök intelligenciájukat a mélytanulás, a neurális hálózatok és a hatalmas adathalmazok kombinációjával érik el, de ezeknek a rendszereknek a középpontjában a GPT-k (Generative Pre-trained Transformers) állnak.

A GPT-ket könyvekből, cikkekből, weboldalakról és egyéb forrásokból származó hatalmas mennyiségű szöveges adatra képezik ki. Ez segít nekik a nyelv, a logika és a kontextus alapvető megértésének kialakításában. Ez az előzetes képzési fázis biztosítja az AI-ügynökök alapvető intelligenciáját, lehetővé téve számukra a minták felismerését és a megalapozott előrejelzések készítését.

A legfontosabb újítás itt a self-attention mechanizmus, amely segít az AI-nek meghatározni, hogy egy mondatban (vagy több mondatban) mely szavak a legrelevánsabbak egymáshoz képest. Ezáltal a válaszok koherensebbek és kontextusérzékenyebbek lesznek.

Íme, miért a GPT-4 az AI-ügynökök intelligenciájának gerince, és hogyan támogatja a ChatGPT használatát a valós alkalmazásokban:

1. A GPT-4 kontextusérzékeny válaszokat ad

A generatív mesterséges intelligenciának köszönhetően a GPT-4 képes felismerni a kontextust, a hangnemet és a szándékot, így az interakciók természetesnek tűnnek. Akár bonyolult kérdésekre válaszol, akár hosszú jelentéseket foglal össze, a GPT-4 biztosítja a beszélgetések folyékony lefolyását.

📌 Példa: Az AI egyik leghatásosabb alkalmazási területe az oktatás. A Khan Academy AI-tutorja, a Khanmigo, a GPT-4-et használja, hogy személyre szabott, kontextusérzékeny tanulási élményt nyújtson a diákoknak.

2. A GPT-4 emlékszik arra, amit mond

A korábbi modellektől eltérően a GPT-4 hosszabb beszélgetések során is emlékszik a múltbeli és jövőbeli interakciókra, így nem kell magát ismételnie. Ezáltal az AI-ügynökök hasznosabbá válnak folyamatban lévő projektek, ügyfélszolgálat vagy bármilyen olyan feladat esetében, amely utánkövetést igényel.

📌 Példa: Egy ügyfél egy megrendeléssel kapcsolatos problémával fordul a Shopify AI-alapú ügyfélszolgálati ügynökéhez. Egy héttel később visszatér egy kiegészítő kérdéssel, és az AI emlékszik a korábbi beszélgetésre, így nem kell megismételnie a részleteket.

3. A GPT-4 kiválóan alkalmas komplex problémák megoldására

A GPT-4 logikai gondolkodásban és problémamegoldásban jobb, mint elődei. A GPT-4-et kihasználó AI-ügynökök képesek komplex helyzeteket elemezni, a problémákat lebontani, és strukturált, átgondolt válaszokat adni.

Ennek eredményeként a GPT-4-en alapuló AI-ügynökök személyre szabott vásárlási élményekkel ösztönzik a beszélgetésalapú kereskedelmet, automatizálják az értékesítési folyamatokat és azonnali ügyfélszolgálatot nyújtanak.

📌 Példa: Az Amazon mesterséges intelligenciával működő vásárlási asszisztense segít a vásárlóknak a preferenciáik alapján ruhákat találni, így interaktívabbá téve az online vásárlást.

Hogyan készítsünk AI-ügynököt a ChatGPT segítségével

Nem kell adatelemzőnek lennie ahhoz, hogy ChatGPT segítségével AI-ügynököt készítsen. Csak néhány minimális beállításra van szükség, és máris készen áll a használatra.

Íme egy bevezető 👇

1. lépés: Határozza meg az AI-ügynök célját

Mielőtt belemennénk a technikai részletekbe, tisztázza magában, hogy mit szeretne, hogy az AI-ügynöke csináljon.

Kérdezze meg magától: Milyen konkrét feladatokat fog az AI-ügynököm ellátni? (pl. gyakran ismételt kérdések megválaszolása, ügyfélszolgálati jegyek feldolgozása, adatok vizualizálása és jelentések összefoglalása stb.)

Kik fogják leginkább használni? (pl. ügyfélszolgálati csapatok, értékesítők, weboldal látogatói)

Milyen típusú adatokat fog feldolgozni? (pl. ügyfélkérdések, belső dokumentumok, CRM-adatok)

Hogyan kommunikáljon? (pl. élő csevegés, hangsegéd, e-mail automatizálás)

Miután pontosan meghatározta a célt, folytathatja a technikai beállítással.

💡 Profi tipp: Ha inkább teljesen kihagyná a fejlesztési folyamatot, a ClickUp AI Super Agent Directory-jében megtalálja a használatra kész ügynököket, amelyek osztályok és felhasználási esetek szerint vannak csoportosítva, beleértve a projektmenedzsmentet, a marketinget, az értékesítést, a HR-t és még sok mást. Egyetlen sor kódot sem kell írnia ahhoz, hogy aktiválja őket a munkaterületén.

2. lépés: Válassza ki a technológiai stackjét

A ChatGPT nem csupán az AI-ügynökét hajtja; a zökkenőmentes működéshez szilárd technológiai háttérre van szüksége. A technológiák megfelelő kombinációja határozza meg, milyen eredményeket ér el.

A következőket kell figyelembe vennie:

Programozás: Python (kiválóan alkalmas AI/ML-hez)

NLP-modell: GPT-4 (és újabb verziók) az intelligens válaszokhoz

Tárhely: Felhőalapú (AWS, Azure, Google Cloud) vagy saját tárhely

Keretek: LangChain, OpenAI API, FastAPI webes felületekhez

Adatbázis: PostgreSQL vagy MongoDB

Integrációk: Zapier, Zapier, ClickUp API a zökkenőmentes munkafolyamat érdekében

3. lépés: Állítsa be az AI-modellt a ChatGPT segítségével

Most itt az ideje konfigurálni az AI-modellt. Először hozzá kell férnie az OpenAI API-jához, majd finomhangolnia kell a modellt az Ön felhasználási esetéhez igazodva. Ezenkívül meg kell határoznia a hangnemet, be kell állítania a válaszhatárokat, és végre kell hajtania az API-hívásokat.

📌 Példa: import openai response = openai.ChatCompletion.create(model=”gpt-4″, messages=[{“role”: “user”, “content”: “Milyen az időjárás ma?”}]) print(response[“choices”][0][“message”][“content”])

Ez lehetővé teszi az AI-ügynök számára, hogy a felhasználói bevitelek alapján elkezdje generálni a válaszokat.

4. lépés: Az AI betanítása egyedi adatokkal

A ChatGPT alapértelmezés szerint rengeteg dolgot tud. De nem ismeri az Ön vállalkozását. Ahhoz, hogy az AI-ügynöke hasznos legyen, az Ön iparágára és munkafolyamataira jellemző adatokkal kell betanítania.

Honnan szerezhetünk be képzési adatokat?

📝 Belső tudásbázis : GYIK, szabványos eljárások és súgódokumentumok💬 Korábbi csevegési naplók: Valódi beszélgetések az ügyfelekkel (ha rendelkezésre állnak)🧑🏻‍💻 CRM vagy jegyrendszer: Ügyfélszolgálati jegyek, ügyfélkérdések és megoldások

Minél több releváns adatot ad be a ChatGPT-be, annál okosabbá és pontosabbá válik az AI-ügynöke.

🔍 Tudta ezt? A GPT-2 több mint 8 millió weboldalról származó 40 milliárd szövegjelből tanult – mindegyik legalább három pozitív értékelést kapott Reddit-bejegyzésből származik! Lényegében, ha az emberek egy bejegyzést elég érdekesnek találtak ahhoz, hogy pozitívan értékeljék, akkor esély van rá, hogy az segített kiképezni azt a mesterséges intelligenciát, amelyet ma használ.

🧠 A ClickUp előnye: A legtöbb AI-ügynök csak akkor használja a személyes kontextusodat, ha azt manuálisan adod meg vagy kérésre megadod. Ez azt jelenti, hogy minden alkalommal, amikor hasznos választ szeretnél kapni, továbbra is neked kell elvégezni a nehéz munkát – másolni a kontextust, beilleszteni a linkeket és újra elmagyarázni a munkafolyamatodat. Ez az a pont, ahol az olyan rendszerek, mint a ClickUp Super Agents, másképp működnek. Ahelyett, hogy egyszer „betanítanád” az AI-t, és remélnéd, hogy emlékezni fog, a Super Agents közvetlenül a munkaterületedről származó élő kontextus alapján működik – a ClickUp feladataid, dokumentumaid, megjegyzéseid, CRM-adataid és folyamatban lévő projektjeid alapján. Gyorsítsa fel a munkafolyamatokat a ClickUp Super Agents segítségével Tehát ahelyett, hogy azt mondanánk: „Itt van az SOP-unk, itt a feladat, itt a kontextus…” Az ügynök már tudja: Amit éppen csinál

Melyik szakaszban van egy feladat

Kik vesznek részt

A megbeszéltek És ezt valós időben végzi el. Az eredmény? Megszabadulhat az ismétlődő parancsoktól és az elavult képzési adatoktól. Így olyan AI-t kap, amely pontosan úgy működik, ahogyan a csapata már eddig is!

5. lépés: Az AI felület létrehozása

Az AI-ügynöke csak annyira lesz jó, amennyire az emberek tudnak vele interakcióba lépni. Nehézkes felület? Frusztráló. Sima, intuitív felület? Forradalmi változás.

Így állíthatja be:

💬 Chatbot: Adja hozzá a Slackhez, a Teamshez vagy a weboldalához az azonnali beszélgetésekhez📞 Hangsegéd: Csatlakoztassa a Twiliohoz a telefonos ügyfélszolgálathoz📧 E-mail AI: Automatizálja a válaszokat a Gmailen vagy az Outlookon keresztül

Válassza ki a felhasználói interakciók alapján a megfelelő felületet, és olyan AI-t kap, amellyel természetesen lehet kommunikálni.

🧠 Érdekesség: A modern AI-ügynökök megerősítő tanulást (például RLHF – Reinforcement Learning from Human Feedback) használnak válaszaik finomítására. A felhasználói interakciókból tanulnak, optimalizálva a pontosságot, a relevanciát és az elkötelezettséget.

6. lépés: Tesztelje és optimalizálja az AI-ügynökét

Miután elkészült az AI-ügynöke, tesztelnie és finomítania kell a válaszokat az egyes feladatokra.

Itt van egy tesztelési ellenőrzőlista, amire szüksége lesz 👇

Teszt Mit kell ellenőrizni Miért fontos ez? Modul tesztelés Ellenőrizze az API-válaszokat Biztosítja a pontos adatlekérést Felhasználói tesztelés Gyűjtse össze a valódi felhasználói visszajelzéseket Javítja a felhasználói élményt és a pontosságot Hibakezelés Tesztelje az AI hibák utáni helyreállítási képességét Megakadályozza a hibákat és a zavart Teljesítményellenőrzés A sebesség és a válaszidő optimalizálása Zökkenőmentes interakciók

8. lépés: Telepítés és figyelemmel kísérés

Itt az ideje, hogy két valós helyzetben is bevezesse az AI-ügynökét. Az Ön felhasználási esetétől függően a következőket teheti:

Nagy léptékű alkalmazásokhoz helyezze el az AWS/GCP-n

Telepítse SaaS-eszközként az ügyfélkapcsolatok kezelésére

Az AI-ügynökét folyamatosan figyelnie kell. Más szavakkal:

Elemezze a visszajelzéseket, és javítsa az AI válaszait

Rendszeresen frissítse a képzési adatokat

Adjon hozzá új funkciókat a felhasználói igények alapján

A visszajelzések alapján folyamatosan javítsa AI-ügynöke teljesítményét, hogy az okosabb, gyorsabb és hasznosabb legyen.

🌟 Bónusz útmutató: Ha ez a munkafolyamat bonyolultnak tűnik, van egy egyszerűbb megoldásunk is! Inkább készen áll arra, hogy 5 perc alatt elkészítse saját, személyre szabott AI-ügynökét? Váltson át a ClickUp Super Agents-re. A természetes nyelvű Super Agents-készítő segítségével ez gyorsan és egyszerűen megtehető!

Hogyan testreszabhatja a ChatGPT-t a saját AI-ügynökéhez

Szóval, létrehozott egy AI-ügynököt a ChatGPT segítségével – remek! De egy általános AI olyan, mint egy gyakornok az első napján. Ismeri az alapokat, de ahhoz, hogy hasznos legyen, képzésre van szüksége. Ahhoz, hogy a saját igényeinek megfelelően működjön, testreszabhatja a ChatGPT működési elvét. Íme egy lépésről lépésre bemutató:

1. Finomítsa a ChatGPT-t az Ön felhasználási esetéhez

A ChatGPT általános ismeretekre van betanítva, de az Ön AI-jének szakterületi szakértelemre van szüksége.

Képezze az adatokkal : Töltse fel az ügyfelek kérdéseit, az SOP-kat és a korábbi interakciókat a pontosság javítása érdekében

Válaszok finomítása: Használja az OpenAI finomhangoló API-ját, hogy az AI-t az üzleti igényeihez igazítsa

Ezen felül API-k segítségével kapcsolhatja össze belső dokumentációval, tudásbázisokkal vagy valós idejű adatokkal, hogy a válaszok pontosak legyenek és összhangban álljanak vállalkozásával.

2. Javítsa a válaszokat a prompt engineering segítségével

Néha a jobb utasítások jobb válaszokat eredményeznek. Ha hatékony rendszerutasításokat használ, irányíthatja az AI-t, hogy relevánsabb válaszokat generáljon. Például:

❌ „Mesélj az értékesítésről.”

✅ „Sorolja fel a három legfontosabb B2B SaaS értékesítési stratégiát példákkal.”

3. Állítson fel korlátokat az AI-válaszok ellenőrzésére

A mesterséges intelligencia okos, de nem tökéletes. Ellenőrzés nélkül félrevezető információkat generálhat. Állítson be tényellenőrző mechanizmusokat, válaszhossz-szabályozókat és megfelelőségi szűrőket a pontatlan vagy kockázatos kimenetek megelőzése érdekében.

4. Az AI személyre szabása a felhasználói szerepkörök alapján

Az AI-nek alkalmazkodnia kell a közönségéhez. Az ügyfelek egyszerű magyarázatokat kapnak, míg a belső csapatok részletes, értékes betekintést nyernek. A szerepkörökön alapuló válaszok hasznosabbá és kontextusérzékenyebbé teszik az interakciókat.

A megfelelő adatok finomhangolásával és integrálásával a ChatGPT-t egy olyan hatékony AI-ügynökké alakíthatja, amely valóban az Ön érdekeit szolgálja. De ahogy ígértük, van egy még jobb megoldás a ChatGPT-ügynököknél, ezért olvasson tovább.

Miért érdemes AI-ügynököt készíteni a ChatGPT segítségével?

Egy egyedi AI-ügynök létrehozása a ChatGPT segítségével azt jelenti, hogy olyan asszisztenssel rendelkezik, aki az Ön nyelvét beszéli és megérti a munkafolyamatait.

Íme, miért lehet hasznos a ChatGPT segítségével létrehozott AI-ügynök:

1. Az Ön igényeinek megfelelő, testreszabott mesterséges intelligencia

A ChatGPT segítségével létrehozhat egy olyan AI-ügynököt, amely megérti az üzleti tevékenységét, és az Ön igényeinek megfelelően kezeli a feladatokat. Ez az ügynök tudásalapú ügynökként működik, logikai érveléssel pontos válaszokat és megoldásokat nyújtva.

Ráadásul az ügynök képes válaszolni az ügyfelek kérdéseire, minősíteni a potenciális ügyfeleket, segíteni az új munkatársak beillesztésében, vagy kezelni a támogatási jegyeket, akárcsak egy valódi csapattag. Ön határozza meg a hangnemét, a részletességi szintjét és az információforrásait, így biztosítva, hogy az összhangban legyen a márkájával és a folyamataival.

💡 Profi tipp: Mielőtt elkészítené a ChatGPT-ügynökét, készítsen egy személyiségleírást, amely tartalmazza az ideális válaszokat, a tiltott témákat és öt-hét példabeszélgetést. Ossza meg ezt a dokumentumot a csapatával a fejlesztés korai szakaszában, hogy elkerülje a végtelen finomításokat. Ez az egyszerű lépés 30–40%-kal csökkentheti a fejlesztési időt!

2. Költséghatékony automatizálás

Az AI-ügynökök jelentősen tehermentesítik az emberi csapatokat, és csökkentik a működési költségeket. Ráadásul a ChatGPT egyszerre több ezer beszélgetést is képes kezelni az LLM-ügynökökkel , amelyek hatékony nyelvi modelleket ötvöznek a tervezési és memóriaképességekkel. Ez azt jelenti, hogy a vállalkozások bővíthetik tevékenységüket anélkül, hogy attól kellene tartaniuk, hogy túlterhelik ügyfélszolgálati csapataikat.

3. Többet végezzen el kevesebb idő alatt

Senki sem szereti órákat tölteni adminisztratív feladatokkal. Ezt a rést tölti be egy AI-ügynök.

🦾 Automatizálja a munkafolyamatokat → Nincs többé kézi feladatkiosztás📊 Készítsen azonnali jelentéseket → Az AI másodpercek alatt összefoglalja az adatokat🎧 Kezelje az ügyfélkapcsolatokat → Válaszoljon a kérdésekre valós időben

4. Jobb adatvédelem és biztonság

A harmadik féltől származó AI-eszközök használata azt jelenti, hogy másokra bízza adatait. Ha saját AI-t épít, Ön tartja kézben az irányítást. Egyszerűen fogalmazva:

Döntse el, hol és hogyan tárolja az adatokat

Hozzáférés korlátozása bizonyos csapatok számára

Gondoskodjon az adatvédelmi törvények ( GDPR HIPAA stb.) betartásáról.

Bevált gyakorlatok az AI-ügynök fejlesztésében

Néhány bevált gyakorlat követésével a szervezetek hatékony, felhasználóbarát és felelősségteljes, egyedi AI-ügynököket hozhatnak létre.

Fontos szempontok az AI-ügynökök létrehozásához

Az AI-ügynökök létrehozása a technikai pontosság és a stratégiai tervezés egyensúlyát igényli. Íme a figyelembe veendő legfontosabb tényezők:

1. Kezdje egy világos céllal

Az AI-ügynökök akkor a leghatékonyabbak, ha egy konkrét célra tervezték őket.

📌 Példa: Egy AI-ügynököt fejlesztő egészségügyi szolgáltatónak el kell döntenie: Ez a betegek időpontfoglalásához szolgál?

Ez egy orvosi kutatási asszisztens az orvosok számára?

Mindegyikhez más megközelítés, más képzési adatok, valamint más adatelemzési és AI-modellek szükségesek.

💡 Profi tipp: Készítsen egy „döntési fa dokumentumot” az AI-ügynök kódolása előtt. Határozza meg az összes lehetséges felhasználói szándékot és az ügynök pontos lépéseit minden egyes forgatókönyv esetében. Ez a vizuális ábrázolás segít a potenciális zsákutcák és körkörös beszélgetések korai felismerésében.

2. Válassza ki a megfelelő AI-modellt és a képzési adatokat

Nem minden AI-modell egyforma. Egy ügyfélszolgálati chatbotnak nem ugyanaz a modellre van szüksége, mint egy AI-alapú pénzügyi csalásfelderítő rendszernek.

📌 Példa: Egy kiskereskedelmi AI-csevegőrobotot az ügyfélszolgálati interakciókra és a termékekkel kapcsolatos gyakran ismételt kérdésekre kell betanítani. Ugyanakkor egy kiberbiztonsági AI-ügynököt a csalárd viselkedésmintákra és a korábbi fenyegetési adatokra kell betanítani.

3. Az AI kontextusérzékenyé tétele

Az AI akkor működik a legjobban, ha megérti a beszélgetés kontextusát. Valós idejű információkat kell lekérnie a belső termékadatbázisokból, CRM-rendszerekből vagy projektmenedzsment-eszközökből, hogy értelmes válaszokat tudjon adni.

📮 ClickUp Insight: Az emberek 24%-a azt mondja, hogy elsősorban az unalmas feladatok automatizálása miatt szeretne AI-ügynököket használni. Az elvárás itt az alacsony hozzáadott értékű munkáktól való megkönnyebbülés, és ez jogos. Ha egy ügynök folyamatos beállítást, felügyeletet vagy utasításokat igényel, akkor már nem tűnik hasznosnak, hanem inkább plusz munkának. A ClickUp-ban a Super Agents folyamatosan működik a háttérben, frissíti a feladatokat, dokumentumokat készít, és előreviszi a munkát ugyanazokkal az eszközökkel, amelyeket a csapata már használ. Küldhet nekik privát üzenetet egyszeri segítségért, sőt, meg is említheti őket egy dokumentumban, hogy a brainstormingból világos terv szülessen!

Az etikai normák biztosítása az AI-ügynök bevezetése során

Az etikai normáknak megfelelő AI-modell a bizalomra és a szabályok betartására épül. Ennek fényében íme néhány etikai norma, amelyet be kell tartania:

Átláthatóság : A felhasználóknak joguk van tudni, hogyan születnek a döntések, milyen adatokat használnak, és hol vannak a korlátok. Ha az AI átlátható, bizalmat épít, és segít az embereknek megalapozott döntéseket hozni arról, hogyan lépnek vele kapcsolatba

Emberközpontú megközelítés : Az AI-nek meg kell könnyítenie az életet, nem pedig fel kell váltania az emberi ítélőképességet. Összhangban kell lennie az alapvető emberi értékekkel, és az emberek jólétét szem előtt tartva kell megtervezni.

Mérlegesség és az elfogultság csökkentése : Az AI-nek mindenkivel méltányosan kell bánnia (kivétel nélkül). Az adatokban rejlő elfogultságok méltánytalan eredményekhez vezethetnek, ezért elengedhetetlen a folyamatos ellenőrzés és a sokszínű képzési adathalmazok használata

Adatvédelem és adatbiztonság: A személyes adatoknak okkal személyes jellegük van. Az AI-nek csak a szükséges adatokat szabad gyűjtenie, azokat biztonságban kell tartania, és a felhasználóknak ellenőrzést kell biztosítania az adataik felett

A ChatGPT mesterséges intelligencia ügynökként való használatának korlátai

Bár a ChatGPT egy hatékony AI-eszköz, önálló AI-ügynökként használva számos korlátozással rendelkezik. Röviden összefoglalva ezek a következők:

❌ Nincs beépített memória a kontextus megőrzéséhez

A ChatGPT nem képes megőrizni a kontextust hosszabb interakciók során, hacsak nem hoz létre egyéni memóriarétegeket. Például, ha arra kéri, hogy foglalja össze több ülés jegyzetét, nem fog emlékezni a korábbi összefoglalókra, hacsak a kontextust kifejezetten meg nem adja.

❌ Korlátozott feladatvégrehajtási képességek

Bár a ChatGPT képes tartalmakat generálni és ajánlásokat adni, külső integrációk nélkül nem tud közvetlenül olyan műveleteket végrehajtani, mint e-mailek küldése, találkozók ütemezése vagy a feladatállapotok frissítése.

❌ Pontatlan válaszok lehetősége

A ChatGPT-ről gyakran mondják, hogy „hallucinál”, ami azt jelenti, hogy néha félrevezető, helytelen vagy értelmetlen válaszokat generál, különösen összetett vagy technikai területeken.

Használja a ClickUp-ot a ChatGPT alternatívájaként

Ha ChatGPT segítségével szeretne AI-ügynököt létrehozni, valószínűleg a munkafolyamatok hatékonyságának növelése érdekli. De miért kellene a nulláról kezdeni a fejlesztést, vagy több ügynökkel bajlódni?

Ismerje meg a ClickUp-ot, a világ első konvergens AI munkaterületét. ✅

Ez a megoldás egyesíti a projektmenedzsmentet, a tudásmenedzsmentet és a csevegést egy hatékony munkaterületen, amelyet a következő generációs AI-automatizálás és keresés tesz még gyorsabbá.

Ahelyett, hogy önálló AI-eszközökre támaszkodna, a ClickUp bemutatja a Super Agents-et – olyan AI-csapattársakat, amelyek közvetlenül a munkaterületén belül működnek, és a feladataiból, dokumentumaiból, csevegéseiből és munkafolyamataiból származó valós idejű kontextusra támaszkodnak.

A ClickUp Brain (a ClickUp natív intelligencia rétege) által támogatott Super Agents célja, hogy segítse a csapatokat a munkafolyamatok automatizálásában és a feladatok elvégzésében, anélkül, hogy kódolniuk vagy bonyolult rendszereket konfigurálniuk kellene.

Míg a ClickUp Brain intelligens másodpilótaként működik, segítve a feladatok fontossági sorrendjének meghatározásában, a tartalom generálásában és a legfontosabb információk összefoglalásában, a Super Agents ennél többet nyújt, mint egyszerű segítséget: teljes körű munkafolyamatokat hajt végre az Ön számára.

Hozzon létre automatizált munkafolyamatokat és generáljon fejlesztési javaslatokat a ClickUp Brain segítségével

Íme, mire gondolunk:

A ClickUp Brain segítségével:

Szerezzen gyors összefoglalókat a ClickUp-feladatair ól, a ClickUp-ban található hang- és videoklipekről , valamint a beszélgetésekről, hogy minden elolvasása vagy átnézése nélkül is naprakész maradjon.

Gyorsítsa fel az írási munkát azáltal, hogy e-maileket, jelentéseket vagy ötleteket generál a ClickUp-on belül

Koncentráljon a hatékony feladatokra a határidők és a munkaterhelés alapján, az AI-alapú betekintések segítségével

Pár másodperc alatt szerezze be a legfontosabb projektinformációkat a feladatokból, jegyzetekből és dokumentumokból

A ClickUp Super Agents segítségével a következőket teheti:

Zökkenőmentesen kezelje a projektátadásokat: Amikor egy feladatot befejezettként jelölnek meg, automatikusan indítsa el a következő lépést, értesítse a megfelelő személyt, és frissítse a függőségeket

Legyen egy lépéssel a határidők előtt: Elemezze a munkaterületén lévő feladatokat, jelölje meg a kockázatosakat, majd automatikusan állítsa át a prioritásokat vagy rendeljen hozzájuk nyomon követési feladatokat

Kezelje az ismétlődő munkafolyamatokat manuális beállítás nélkül: Például készítsen heti jelentéseket, töltse le a feladatok frissítéseit, és ossza meg az összefoglalókat az érintettekkel

Vezessen végig egy speciális munkafolyamatot: Vegye át a kampány briefjét → készítsen vázlatot → jelöljön ki lektorokat → frissítse az állapotokat a visszajelzések beérkezésekor

Alakítsa át a megbeszélés felvételét vagy a csevegési szálat végrehajtásra kész tervvé: Automatikusan hozzon létre feladatokat, alfeladatokat, felelősöket és határidőket a megbeszéltek alapján

🤝 Esettanulmány: Hogyan növelte a Bell Direct 20%-kal működési hatékonyságát a ClickUp szuperügynökeinek segítségével A Bell Direct üzemeltetési csapata túl sok időt töltött a „munkával kapcsolatos munkával”. Naponta több mint 800 ügyfél-e-mail érkezett, és minden üzenetet manuálisan kellett elolvasni, kategorizálni, prioritásba sorolni és továbbítani – ez lassította a csapatok munkáját és nyomást gyakorolt a szolgáltatás minőségére. Ahelyett, hogy újabb pontszerű megoldást vezetett volna be, a Bell Direct a ClickUp-ban központosította működését, és bevezette a Delegator nevű AI szuperügynököt. Az ügynök úgy viselkedik, mint egy önálló csapattárs: elolvassa az összes beérkező e-mailt, osztályozza azok sürgősségét és kontextusát, majd valós időben továbbítja a munkát a megfelelő személynek – emberi beavatkozás nélkül. Automatizálja a munkafolyamatokat végpontok között a ClickUp kódírás nélküli AI Super Agents segítségével 🔑 Az eredmény: 20%-kal javult a működési hatékonyság, két teljes munkaidős alkalmazottnak megfelelő kapacitás szabadult fel, és gyorsabb, következetesebb ügyfélszolgálat valósult meg nagy léptékben. Ugyanezeket az eredményeket szeretné elérni saját maga és csapata számára is?

De a ClickUp nem áll meg itt. Az AI-alapú automatizáláson túl a ClickUp Chat segítségével a csapatok közötti kommunikációt is egyszerűvé teszi. Ez az a hiányzó darab a kirakósban azoknak a csapatoknak, akik belefáradtak abba, hogy az alkalmazások között ugráljanak csak azért, hogy lépést tartsanak a munkával kapcsolatos beszélgetésekkel.

Ahelyett, hogy különálló csevegő- és projektmenedzsment eszközöket használna, a ClickUp mindent egy helyen egyesít – így egy helyen beszélgethet, tervezhet és intézkedhet.

Adjon hozzá egy ClickUp AI-ügynököt a ClickUp Chat csatornáihoz, hogy gyorsabbá tegye a munkát

Íme a ClickUp Chat bemutatója:

A beszélgetés azonnal feladattá alakítható: Nincs többé „Írjuk le ezt a feladatot” pillanat. Csak egyetlen kattintással alakítson bármely üzenetet feladattá

Minden összekapcsolódik : A beszélgetések automatikusan összekapcsolódnak a feladatokkal, dokumentumokkal és más beszélgetésekkel, így soha nem veszíti el a kontextust

A Brain segít : Gyors válaszra van szüksége? A ClickUp Brain válaszokat javasolhat, összefoglalhatja a hosszú beszélgetéseket, sőt, a beszélgetésekből automatikusan feladatokat is létrehozhat

Hívások azonnali összefoglalóval: Indítson hang- vagy videohívást a Chatben található SyncUps segítségével, és a ClickUp AI-ügynöke automatikusan összefoglalókat és teendőket generál Önnek

Az AI-alapú automatizálás és a zökkenőmentes csevegés remek dolog, de mi történik, ha elmerül a szétszórt dokumentumok, eltemetett feladatok és végtelen tudásszigetek tengerében?

Ahelyett, hogy régi üzeneteket böngészne vagy végtelen mappák között kattintgatna, használja a ClickUp mesterséges intelligenciával támogatott tudáskezelési funkcióit a megfelelő információk rendszerezéséhez, előkereséséhez és megjelenítéséhez pontosan akkor, amikor szüksége van rájuk.

Találjon releváns válaszokat a munkaterületén és az integrált alkalmazásokban a ClickUp Brain segítségével

A hagyományos, passzívan reagáló AI-ügynökökkel ellentétben a ClickUp egy AI-alapú, központosított tudásközpontot biztosít, amely aktívan rendszerezi, frissíti és lekérdezi az információkat a munkaállomásán.

Ezzel a következőket kapja:

Automatizált tartalomszervezés : A ClickUp intelligensen kategorizálja és címkézi a vállalati információkat, így könnyebb megtalálni és felhasználni az adatokat, amikor szükség van rájuk

Valós idejű tudásfrissítések : A Brain javításokat javasol, és gondoskodik arról, hogy a dokumentumok pontosak és naprakészek maradjanak

Kontextusfüggő válaszok: A többszöri bevitelre szoruló ChatGPT-vel ellentétben a ClickUp Brain a munkaterületén található strukturált adatok alapján nyeri ki a válaszokat

Tartsa a munkát áramvonalasnak és kontextusfüggőnek a ClickUp segítségével

Persze, egy AI-ügynök létrehozása a ChatGPT segítségével izgalmasnak tűnik. De az AI nem csak a kérdések megválaszolásáról szól; arról is szól, hogy a munkát okosabbá, gyorsabbá és szervezettebbé tegyük.

A ChatGPT-vel remek AI-asszisztenst kap. De a ClickUp Brain és a ClickUp Super Agents segítségével? Olyan AI-t kap, amely valóban megérti a munkafolyamatát. Nem csak válaszokat generál – teljesen automatizálja a feladatokat manuális beavatkozás nélkül, rendszerezi a tudást, és biztosítja, hogy pontosan akkor rendelkezzen a megfelelő információkkal, amikor szüksége van rájuk.

Ha okosabb munkamódszert keres, amelyben a mesterséges intelligencia segít többet elvégezni anélkül, hogy folyamatosan kontextust kellene megadnia, akkor a ClickUp a megoldás.

