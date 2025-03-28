ChatGPT segédlet (példákkal)

„ A technológia minden, ami még nem létezett, amikor megszülettél.

A generatív mesterséges intelligencia megjelenésével úgy tűnik, mintha mindannyian egy hatalmas változáson mennénk keresztül. Különösen a ChatGPT keltett nagy feltűnést lenyűgöző képességeivel az üzleti kihívások megoldásában: a vállalatok 11%-a több mint 100 000 dolláros megtakarítást jelentett, miután bevezette a ChatGPT-t a munkafolyamatába.

A blogbejegyzésekhez tartalom generálásától a látványos nyaralás megtervezéséig a ChatGPT úgy tűnik, hogy mindent megcsinál, mindenhol, egyszerre. Nem csoda, hogy mindössze két hónappal a bevezetése után rekordot döntő , 100 millió felhasználót ért el!

Ha nemrég fedezte fel a ChatGPT hatalmas lehetőségeit, kövesse a végső ChatGPT-csalási lapot, hogy hatékony utasításokat hozzon létre, és nézze meg a tippeket, tényeket és felhasználási lehetőségeket, amelyekre szüksége lesz ahhoz, hogy a ChatGPT-t a saját dzsinneként használhassa!

⏰ 60 másodperces összefoglaló A generatív mesterséges intelligencia, különösen olyan eszközökön keresztül, mint a ChatGPT, forradalmasítja az információkhoz való hozzáférés és a feladatok kezelésének módját. A ChatGPT hatalmas népszerűségre tett szert, és a bevezetése után két hónappal már 100 millió felhasználót ért el.

Különböző árkategóriákat kínál, beleértve az ingyenes hozzáférést és a továbbfejlesztett funkciókat tartalmazó prémium csomagokat.

A ChatGPT gyakori felhasználási esetei közé tartozik a tartalomkészítés, az ügyfélszolgálat és a termelékenység optimalizálása.

Bár a ChatGPT hibázhat és nem rendelkezik kontextusértéssel, hasznos segédeszközként szolgál.

A ClickUp segítségével új szintre emelheti AI-tudását és racionalizálhatja a munkafolyamatokat, így ez a végső eszköz a csapata céljainak eléréséhez.

A ClickUp Brain személyre szabottabb és pontosabb betekintést nyújt azáltal, hogy feldolgozza és elemzi a munkaterületén belüli adatokat.

ChatGPT gyors tényeket

A ChatGPT egy fejlett, AI-alapú nagy nyelvi modell (LLM), amelyet az OpenAI fejlesztett ki. Úgy tervezték, hogy megértse és beszélgetésszerűen kommunikáljon, emberhez hasonló szöveget generálva.

via ChatGPT

Rövid történet

Kezdjük egy kis háttérinformációval.

Az út 2018-ban kezdődött a GPT-1 bevezetésével, amely egyszerű feladatokat végzett el egy kis, előre betanított generatív transzformátor modell segítségével.

2020-ra a ChatGPT-3 már kifinomultabb, kifejezőbb, koherensebb szövegeket generált, ezzel kitolva az AI lehetőségeinek határait. Képes volt finomhangolni a beszélgetéseket, elsajátítani a feladatokat, és minimális utasításokkal és példákkal könnyedén megoldani komplex problémákat.

2023 márciusára az OpenAI GPT-4-re frissült, amely jobb kontextusérzékenységet, nagyobb memóriakapacitást, személyre szabott beszélgetéseket és jobb problémamegoldó képességeket kínál.

A statisztikák magukért beszélnek: a ChatGPT egy forradalmi eszköz, amely messze felülmúlja a többi eszközt.

Árak

Jelenleg a ChatGPT négy árkategóriát kínál:

Ingyenes szint

Alapszintű hozzáférést biztosít a ChatGPT GPT-3. 5 verziójához. Bár ingyenes, korlátozásokkal jár, például lehetséges várakozási időkkel, válaszadási sebességgel és csúcsidőszakokban teljesítménykorlátozásokkal.

ChatGPT Plus (20 USD/hó)

A ChatGPT Plus egy még hatékonyabb GPT-4 modell, korlátlan hozzáféréssel és fejlettebb funkciókkal. Gyorsabb válaszidőket, prioritásos hozzáférést forgalmas időszakokban és továbbfejlesztett modellképességeket kínál. A GPT-4 technikai jelentése szerint a GPT-4 bizonyos benchmark feladatokban 40%-kal pontosabb volt, mint a GPT-3.5.

ChatGPT Team (25 dollár havonta, 30 dollár évente)

Ez a tervezet olyan gyorsan változó csapatok vagy szervezetek számára készült, amelyek az AI segítségével szeretnék növelni termelékenységüket. Tartalmazza az egyéni Plus tervezet összes előnyét (pl. hozzáférést a GPT-4-hez), valamint korlátlan hozzáférést a GPT-4o minihez (a GPT-4 optimalizáltabb verziójához).

Ez a modell lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy több üzenetet küldjenek a GPT-4 és GPT-4o, valamint olyan eszközök használatával, mint a DALL-E, a webes böngészés és az adatelemzés. A felhasználók egyedi GPT-ket (modelleket) is létrehozhatnak, és megoszthatják azokat a munkaterületükön belül.

ChatGPT Enterprise (egyedi árazás)

Az Enterprise tervezet nagy szervezeteknek kínál fejlett AI-képességeket, beleértve a GPT-4, GPT-4o és GPT-4o mini korlátlan hozzáférését, valamint olyan eszközöket, mint a DALL·E, a webes böngészés és az adatelemzés. Emellett fejlett adminisztrációs funkciókat, domain-ellenőrzést, részletes elemzéseket és dedikált támogatást is tartalmaz. A felhasználók hosszabb bejegyzéseket adhatnak meg, és a testreszabott adatmegőrzésnek köszönhetően továbbfejlesztett adatvédelmi beállítások előnyeit élvezhetik.

ChatGPT használati esetek

A helyzet az, hogy a legtöbb felhasználó nem érti, hogyan működik valójában a ChatGPT. Ez nem varázsszer, hanem egy nagyon hatékony, tudásgazdag, de nem eredeti asszisztens. És hibákat is elkövet.

Lehet, hogy Ön is csak a felszínen kapargálja ezt a hatékony nyelvi modellt. Csalóka lapunk segíthet Önnek. Ez a ChatGPT csalóka lap az alapokkal kezdődik – a ChatGPT leggyakoribb felhasználási eseteivel.

Tartalomkészítés

A tartalomkészítés a ChatGPT létezésének értelme. A ChatGPT képes:

Segítsen a kreatív írásban, javítsa a szövegeket, és tisztázza az esszéket, történeteket, esettanulmányokat, közösségi média bejegyzéseket, értékesítési szövegeket és egyebeket.

Nyelvek fordítása

Csúszkát szöveggé alakítás

Podcastok és átiratok összefoglalása

Emoji-k javaslása szöveghez

Képek létrehozása

Készíts oktatási tartalmakat, például óravázlatokat, kérdőíveket vagy kvízeket, valamint ellenőrizd a válaszlapokat.

Termelékenység és ötletelés

Ne várjon az innovációval! Használja a ChatGPT-t, hogy kreativitását beindítsa, teljesítményét javítsa és termelékenységét növelje. Íme, mire képes:

Segítsen az ütemezésben, az emlékeztetőket és a teendőlistákat, javítva a feladatkezelést.

Hozzon létre találkozói napirendeket az Ön által megadott adatok alapján

Ötleteljen és találjon kreatív megoldásokat a problémákra!

Kutasson és foglaljon össze hosszú dokumentumokat, kutatási cikkeket, PDF-fájlokat vagy cikkeket.

📮ClickUp Insight: A tudásmunkások 83%-a elsősorban e-mailre és csevegésre támaszkodik a csapatkommunikációban. Munkaidejük közel 60%-át azonban ezeknek az eszközöknek a váltogatásával és az információk keresésével töltik. A ClickUp-hoz hasonló, mindenre kiterjedő munkaalkalmazással a projektmenedzsment, az üzenetküldés, az e-mailek és a csevegések egy helyen összpontosulnak! Itt az ideje a központosításnak és az energizálásnak!

Kommunikáció és tanulás

A felhasználók gyakran használják a ChatGPT-t bonyolult témákban való segítségért, vagy nyelvi és kommunikációs készségeik gyakorlására. Segítségével:

Ismerje meg a koncepciót

Adjon visszajelzést és javasoljon javításokat írási stílusához e-mailek, szkriptek, blogok és levelek megírása közben.

Fordítson különböző nyelveket a munka rugalmasságának növelése érdekében.

Ügyfélszolgálat

A ChatGPT képes kezelni a gyakori kérdéseket, megoldani a problémákat és végigvezetni a felhasználókat a folyamatokon. Virtuális asszisztensként működhet, gyorsan válaszol a kérdésekre, termékinformációkat nyújt és egyszerű problémákat old meg. Használja a következőkre:

Automatizálja az ügyfelek kérdéseire adott válaszokat, csökkentve ezzel a várakozási időt, és biztosítson 24 órás támogatást a chatbotok segítségével.

Technikai támogatást nyújt a felhasználóknak.

A felhasználói preferenciák alapján személyre szabott termékajánlások nyújtása

Személyre szabott ajánlások

A ChatGPT az Ön ízlésének megfelelő, személyre szabott javaslatokat tud adni. Használja a következőkre:

Könyv-, film- és zenei ajánlások a felhasználói preferenciák vagy a legújabb trendek alapján

Segítség az utazás tervezésében, beleértve az útvonaltervezést, a szállodák értékelését, az úti célok ajánlását és a programok javaslását.

Személyre szabott edzés- vagy étrendtervek kínálata

Segítség különböző témákkal kapcsolatos információk gyűjtésében

Hogyan kezdjünk el a ChatGPT használatával?

A ChatGPT-vel való beszélgetés szinte olyan, mintha egy emberrel beszélgetne. A platform használatakor azonban néhány dolgot szem előtt kell tartania.

Először is: fontos megérteni a modellt és a típusú lekérdezéseket, amelyekre válaszol. Az Ön igényeinek megfelelően a következő modellek közül választhat:

GPT-3. 5: Mindennapi beszélgetésekhez és alapvető feladatokhoz

GPT-4 (8K token limit): Okosabb és pontosabb AI modell mélyebb lekérdezésekhez és beszélgetésekhez.

GPT-4 (32K token limit): Nagy bemenetek kezelésére és komplex problémamegoldásra, fejlett kontextusértéssel.

A ChatGPT diszkrét. Nem válaszol olyan kérdésekre, amelyek személyes adatokat, káros vagy illegális tartalmakat, orvosi vagy jogi tanácsokat, illetve explicit tartalmakat kérnek.

Így hozhat létre fiókot a ChatGPT-n:

Látogasson el a ChatGPT weboldalára , és hozzon létre egy fiókot a kívánt e-mail címmel.

via OpenAI

Miután ellenőrizte e-mail címét, bejelentkezhet új hitelesítő adataival a Bejelentkezés gombra kattintva, majd e-mail címét és jelszavát megadva.

A ChatGPT-t az Apple App Store-ból és a Google Play Store-ból letölthető alkalmazásán keresztül is használhatja. A platformon való regisztráció nem kötelező, de ajánlott, mert így elmentheti a csevegési előzményeket és hozzáférhet a személyre szabott funkciókhoz.

ChatGPT prompt példák

A ChatGPT prompt egy szöveges parancs vagy kérdés, amelyet a ChatGPT-nek adsz meg a beszélgetés megkezdéséhez. Ez lehet egy alapvető kérdés, egy részletes kérés vagy bármilyen utasítás, amely iránymutatást ad az AI-nek a válaszadáshoz.

A ChatGPT úgy működik, hogy a bevitt szöveget szó szerint tokenizálja, és a következő szót megjósolja, amíg teljes választ nem generál.

Vegyünk egy példát: ha azt kérdezi a ChatGPT-től, hogy „Hol van a világ legmagasabb épülete?”, akkor nem fogja azonnal tudni a választ.

Így találja meg a választ, és természetes nyelven mutatja be:

Megtalálja azokat az információkat, amelyekből a válasz áll össze.

Szóról szóra megjósolja a válasz szerkezetét. Először eltávolítja a „hol” szót, majd a kérdés többi részéből kialakítja a mondatot: „a világ legmagasabb épülete… a Burj Khalifa, Dubai”.

A „sorozat vége” token utasítja a programot, hogy álljon le, amikor a promptra teljes választ adott.

Jó, mi?

Itt található a ChatGPT használatának végső összefoglalója hatékony prompt példákkal. (Kipróbálhatja a prompt engineering eszközöket is, hogy hatékony ChatGPT promptokat generáljon a várt prompt struktúrában. )

1. Piackutatás

Használja a ChatGPT-t kutatáshoz és piaci trendek, versenytársak elemzéséhez, fogyasztói magatartás és potenciális lehetőségek megismeréséhez.

1. feladat: „Elemezze a szállodaipar legújabb fogyasztói magatartási trendjeit, és azonosítsa az új vállalkozások számára az idén kiaknázható, még kiaknázatlan lehetőségeket. ”

2. kérdés: „Kik a fő versenytársak a [konkrét iparág/piac] területén, és mik az erősségeik?”

2. Ügyfélszolgálat optimalizálása

Ehhez a támogatási folyamatok és eszközök finomítására van szükség a válaszadási idők rövidítése, az ügyfél-elégedettség javítása és a problémamegoldás egyszerűsítése érdekében.

1. kérdés: „Hogyan tervezhetek olyan chatbotot a weboldalamhoz, amely képes kezelni a gyakori ügyfélkérdéseket és csökkenteni a válaszadási időt?”

2. kérdés: „Milyen eszközök vagy technológiák segíthetnek [említsd meg vállalkozásod típusát] jobban nyomon követni és elemezni az ügyfelek interakcióit és visszajelzéseit?”

3. Tartalomkészítés

Használja a ChatGPT-t vonzó és releváns tartalom létrehozására, hogy vonzza és megtartsa a közönséget, növelje a forgalmat, és támogassa a marketing- és kommunikációs stratégiákat.

1. feladat: „Írjon egy érdekes, SEO-optimalizált, 500 szavas blogbejegyzést a teljesítményértékelésről [vagy bármely más témáról], amelyben a kihívásokra és megoldásokra összpontosít. ”

2. kérdés: „Melyek a [téma/iparág] jelenlegi trendjei, amelyeket beépíthetünk a tartalmunkba?”

4. E-mail marketing

A ChatGPT segítségével célzott e-mail kampányokat készíthet, amelyekkel ápolhatja a potenciális ügyfeleket, bevonhatja a meglévő ügyfeleket, és személyre szabott, stratégiai kommunikációval növelheti a konverziókat.

1. feladat: „Készítsen egy meleg és barátságos üdvözlő e-mailt az új előfizetőknek, amelyben bemutatja bőrápolási márkánkat és értékeinket. ”

2. kérdés: „Melyek a leghatékonyabb tárgymezők [említsd meg a kívánt tárgymező hangnemet] és e-mail formátumok a nyitási arány növelése érdekében a mi iparágunkban [említsd meg az iparágat]?”

5. Önéletrajz testreszabása

A ChatGPT segítségével személyre szabhatja önéletrajzát, hogy kiemelje a releváns készségeket, tapasztalatokat és eredményeket egy adott munkakörhöz, növelve ezzel esélyeit, hogy kiemelkedjen a munkáltatók számára.

1. prompt: „Ön egy szakértő álláskeresési tanácsadó. Én [részletesen említsd meg a problémádat]. Szeretnék jelentkezni [munkakör] pozícióra a [iparág] területén. Segítene nekem úgy alakítani az önéletrajzomat, hogy kiemelje a tapasztalatomat [releváns szakértelem] és készségeimet [konkrét készségek], hogy az még lenyűgözőbb legyen ehhez a pozícióhoz?”

2. kérdés: „Hogyan optimalizálhatom az önéletrajzomat az Applicant Tracking Systems (ATS) számára?”

6. Ajánlatírás

A ChatGPT segítségével strukturálja/szerkessze a dokumentumokat, hogy potenciális ügyfeleket vonzzon egy projekt, szolgáltatás vagy partnerség jóváhagyására az előnyök, célok és stratégiák felvázolásával.

1. prompt: „Grafikus vagyok, aki [konkrét területeket vagy készségeket említsen] szakosodott. Kérem, segítsen nekem megírni az Upwork profilom áttekintését és vonzó önéletrajzomat, kiemelve az egyedi értékajánlatomat, amely segít több ügyfelet vonzani. ”

2. kérdés: „Milyen stratégiákat alkalmazhatok, hogy jobb árakat alkudjak ki az ügyfelekkel anélkül, hogy üzleteket veszítenék?”

7. Digitális marketing

Használjon online csatornákat és stratégiákat a termékek vagy szolgáltatások népszerűsítésére, a márka ismertségének növelésére, a közönség bevonására és a konverziók ösztönzésére célzott kampányok révén.

1. feladat: „Ön egy tapasztalt szövegíró. Írjon egy vonzó, egyperces szöveget új [termék vagy szolgáltatás neve] reklámjához, bemutatva annak előnyeit. ”

2. kérdés: „Javasoljon néhány olyan hirdetési csatornát, amelyre összpontosítanunk kellene, hogy maximalizáljuk a [konkrét termék/szolgáltatás] ROI-ját?”

8. Szoftverfejlesztés

Használja a ChatGPT-t alkalmazások vagy rendszerek tervezéséhez, kódolásához, teszteléséhez és karbantartásához, hogy megoldjon konkrét problémákat, kielégítse a felhasználói igényeket és ösztönözze az innovációt.

1. feladat: „Javítsd ki a következő JavaScript kódot”

const add = (a, b) => a + b;

// Példa a használatra

const result = add(3);

console. log(result);”

2. feladat: „Magyarázza el, hogyan működik a popcount függvény C++-ban. ”

9. Zeneipar

Ki nem szereti a zenét? A ChatGPT dalokat és verseket komponálhat és strukturálhat, hogy érzelmeket közvetítsen, történeteket meséljen vagy szórakoztasson, miközben figyelembe veszi az olyan elemeket, mint a dallam, a harmónia, a ritmus és a szöveg.

1. prompt: „Írj egy szívből jövő dalt, amely tükrözi kedvenc emlékeimet, amikor anyámmal nőttem fel [említsd meg az emlékeidet]. ”

2. feladat: „Írj egy rövid verset az első vezetési órámról apámmal! ”

10. Szórakozás

A ChatGPT szórakoztató is lehet! Használhatja viccek generálására, interaktív játékok játszására, szórakoztató történetek létrehozására vagy könnyed beszélgetések folytatására.

1. prompt: „Készíts néhány mémet arról, milyen érzés a hétfő egy pihentető hétvége után. ”

2. feladat: „Adj ötleteket, hogyan lehet könnyen megtervezni és elkészíteni néhány egyedi jelmezt Halloweenre vagy más eseményekre. ”

11. Egészség és fitnesz

Kérjen egészségügyi és fitnesz segítséget a ChatGPT-től edzésprogramok, táplálkozási tippek és wellness tanácsok formájában, hogy a felhasználók motiváltak maradjanak és elérjék egészségügyi céljaikat.

1. prompt: „Segítségre van szükségem, hogy motivált maradjak az edzések során. Adj nekem tippeket és néhány jó edzéshez való zenét. ”

2. kérdés: „Tudsz javasolni olyan gyakorlatokat, amelyek [bizonyos izomcsoportokat, például a karokat, a lábakat, a törzset] célozzák meg?”

12. AI művészet

A ChatGPT segítségével szemet gyönyörködtető dizájnok és logók hozhatók létre. Például:

1. feladat: „Tervezz egy modern, egyedi, mégis informatív logót a márkámhoz [add meg a márkanevet és írd le a márkádat 2-3 sorban]. ”

2. feladat: „Készíts minimalista posztert egy közelgő technológiai konferenciához, kiemelve az innovációt és a technológiai trendeket. ”

13. Élelmiszerek és főzés

A ChatGPT finom receptötleteket kínálhat a hűtőszekrényében található alapanyagok alapján.

Próbálja ki ezeket a parancsokat:

1. prompt: „A hűtőmben a következő hozzávalók vannak [sorolja fel a hozzávalókat]. Kérem, segítsen nekem elkészíteni egy gyors, egyszerű és finom ételt. ”

2. feladat: „Javasoljon egy ínyenc vacsora receptet egy romantikus estére [sorolja fel a konkrét összetevőket vagy étrendi preferenciákat]. ”

14. Szabadúszás

A szabadúszók a ChatGPT-t használhatják ügyfélkommunikációra, projektmenedzsmentre, ajánlatok írására és szabadúszó vállalkozásuk fejlesztésére.

1. prompt: „Segíts nekem egy professzionális ajánlatot készíteni egy potenciális ügyfél számára, aki érdeklődik [röviden írd le a projektet]. ”

1. feladat: „Adjon stratégiákat arra, hogyan lehet hatékonyan kezelni több projektet és ügyfelet szabadúszóként, miközben megőrzi a termelékenységet és a munka-magánélet egyensúlyt. ”

15. Hálózatépítés és hideg megkeresés

Szeretne meggyőzőbbnek tűnni potenciális ügyfelei számára? Próbálja ki ezt az alkalmazási esetet, amely segít a hálózatépítésben és a hideg megkeresésekben.

1. feladat: „Írjon egy LinkedIn üzenetet, amelyben dicséri [iparági szakemberek/vállalati alkalmazottak] legutóbbi cikkét [téma megemlítése] témában, és felkéri őket, hogy vegyék fel Önnel a kapcsolatot egy esetleges együttműködés, tanácsadás és az iparágban kezdők számára nyitott lehetőségek érdekében. ”

2. kérdés: „Mit kell tartalmaznia a hideg megkeresés elküldése utáni nyomonkövetési tervnek, hogy az eredményes együttműködéshez vezessen?”

16. Vezető generálás

A ChatGPT jelentősen megváltoztathatja a potenciális ügyfelek generálását azáltal, hogy stratégiákat kínál a potenciális ügyfelek azonosításához, vonzó üzenetek megfogalmazásához, valamint a folyamatok optimalizálásához, hogy vonzza és ügyfelekké alakítsa a potenciális ügyfeleket.

1. kérdés: „Melyek azok a gyakori buktatók a [cégem/iparágam] számára a potenciális ügyfelek megszerzésében, amelyeket el kell kerülnöm az eredményeim javítása érdekében?”

2. feladat: „Kérjük, javasoljon néhány innovatív lead generációs taktikát egy [üzleti típus] számára, amely korlátozott költségvetéssel is minőségi leadeket tud vonzani. “

17. UX és UI

Szerezzen betekintést a felhasználóbarát felületek létrehozásába, a felhasználói élmény javításába, valamint adjon visszajelzést a tervezési elemekről, hogy javítsa a használhatóságot és az elkötelezettséget ezzel az alkalmazási esettel.

1. prompt: „Javasoljon néhány gamification technikát, amelyet hozzáadhatok a [említse meg az alkalmazás típusát, pl. nyelvtanuló alkalmazás, fitneszalkalmazás, oktatási alkalmazás] alkalmazásomhoz. ”

2. kérdés: „Segítene ötleteket gyűjteni, hogy hogyan javíthatnám a [projekt/terv leírása] akadálymentességét a fogyatékkal élő felhasználók számára?”

18. Adattudomány

A ChatGPT támogatja az adattudományt azáltal, hogy útmutatást nyújt az adatelemzéshez, a statisztikai modellezéshez, a gépi tanulási technikákhoz és az eredmények értelmezéséhez, hogy adat alapú döntéseket lehessen hozni.

1. prompt: „Van egy [leírja az adatkészletet] adatkészletem. Kérem, írjon kódot az adatok vizualizálásához és feltárásához. ”

2. kérdés: „Segítene nekem értelmezni a modell [modell leírása] statisztikai elemzésének eredményeit és megérteni azok következményeit?“

19. Pénzügyi tervezés és költségvetés

A ChatGPT hasznos lehet azoknak a felhasználóknak, akik segítséget keresnek a pénzügyi tervezéshez és a költségvetéshez. Így utasíthatja a ChatGPT-t, hogy a lehető legtöbbet hozza ki ebből az alkalmazási lehetőségből:

1. feladat: „Jelenlegi [teljes jövedelem megadása] jövedelmem alapján dolgozzon ki egy előrelátó pénzügyi stratégiát, amely megóvja vagyonomat a jövőbeli gazdasági bizonytalanságoktól és a technológiai fejlődéstől. ”

2. kérdés: „Segítene nekem megbecsülni a nyugdíjazáshoz szükséges összegeket a jelenlegi jövedelmem és életmódom alapján [jövedelem és életmód leírása]?“

20. Személyes fejlődés és életmód

Személyre szabott tanácsokat, megvalósítható stratégiákat és motivációs támogatást kaphat a személyes fejlődés és az életmód terén.

1. kérdés: „Kisgyermekes szülőként praktikus tippeket keresek, hogy javítsam alvási minőségemet, kezeljem a stresszt és egészséges étrendet tartsak. Tudna néhány könnyen megvalósítható stratégiát javasolni?”

2. feladat: „Készítsen egy személyes fejlődési tervet , amely segít megérteni és kezelni az érzelmeimet, valamint megszüntetni a stresszt. ”

ChatGPT felhasználói közösségek

Mielőtt a ChatGPT forradalmasította az információkhoz való hozzáférés módját, a blogok, fórumok és felhasználói közösségek voltak a legfontosabb források a hálózatépítéshez, tanácsokhoz és betekintéshez. Míg az AI gyors válaszokat ad, gyakran hiányzik belőle az a finom árnyalatok, kreativitás és érzelmi intelligencia, amelyet csak az emberi interakciók tudnak nyújtani.

Nos, ma már vannak olyan AI-felhasználói közösségek, amelyek tanácsokat és segítséget nyújtanak a generatív AI-eszközök használatához! Íme néhány közülük, amelyek jól jöhetnek, ha elakadsz:

Reddit (r/ChatGPT)

via Reddit

Ez az aktív közösség lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy megvitassák és felfedezzék:

Kreatív ChatGPT-utasítások

A ChatGPT innovatív felhasználási módjai

A ChatGPT kihívásai, korlátai és lehetséges fejlesztései

Közös erőfeszítések és közösségi ChatGPT-projektek példái eszközök, erőforrások és kísérletek létrehozására.

Műszaki nehézségek

Legújabb fejlesztések és ChatGPT eszközök

OpenAI közösségi fórum

via OpenAI Developer Forum

Ez az OpenAI hivatalos fórum tökéletes azoknak a fejlesztőknek és kutatóknak, akik együttműködni szeretnének a mesterséges intelligencia legújabb fejlesztéseiben. Beszéljétek meg a ChatGPT üzleti felhasználási eseteit, projektjeit és különböző platformokba való integrálását.

Ez egy értékes platform azok számára, akik érdeklődnek az OpenAI modellek, például a GPT-4 képességeinek felfedezése iránt, és szeretnének naprakészek maradni a terület legújabb fejleményeivel kapcsolatban.

Discord közösségek

Ezt a kommunikációs alkalmazást elsősorban a játékos közösségek számára tervezték, de ma már az AI iránt érdeklődők széles körének igényeit is kielégíti.

Íme néhány népszerű ChatGPT Discord közösség:

FlowGPT : 29 282 tagjával ez a világ egyik legnagyobb ChatGPT közössége. A ChatGPT nyelvi modellre és a prompt engineeringre összpontosít.

via Discord

Learn AI Together : Ez a 65 569 tagot számláló közösség lehetőséget nyújt technikai kérdések és válaszok, oktatóanyagok, együttműködések, események, modellbotok, gépi tanulás és generatív AI (Midjourney, ChatGPT) témákban való elmélyülésre, lehetővé téve a felhasználók számára, hogy ötleteket cseréljenek ezekről a témákról.

via Discord

A ChatGPT forgalmának 65%-a a YouTube-ról származik, amely oktatóanyagokat, felhasználási eseteket, esettanulmányokat és értékeléseket kínál a ChatGPT-ről. A felhasználók gyakran használják a kommentek részét az interakcióra, valamint a betekintések és megfigyelések megosztására. Válasszon olyan csatornák közül, mint a The AI Advantage, az AI Uncovered vagy a Great Learning.

A ChatGPT kihívásai és korlátai

Bár a ChatGPT lehet a társ-pilótája a tartalomkészítés és kutatás útján, javasoljuk, hogy tartsa kézben a féket!

Vessünk egy pillantást a ChatGPT néhány kockázatára és kihívására:

Tényellenőrzés és pontosság

Bármely nagy nyelvi modell képzési adatai tartalmazhatnak torzításokat, amelyek befolyásolhatják az AI válaszait és megerősíthetik a sztereotípiákat. Ugyanígy a ChatGPT is néha „hallucinációkat” generálhat: helytelen vagy félrevezető információkat.

Például, amikor egy vitatott témáról, például egy adott orvosi kezelés hatékonyságáról beszélgetünk, a ChatGPT olyan forrásokból származó információkat nyújthat, amelyek ellentmondó nézeteket képviselnek, vagy amelyekről a tudományos közösségben folyamatos vita folyik.

Kontextus megértése

A ChatGPT-nek nehézséget okozhat a komplex, többszöri prompttal rendelkező beszélgetések megértése vagy a hosszú, bonyolult gondolatmenetek követése. Emellett nehézséget okozhat a nyelvi árnyalatok követése is, ami félreértésekhez és nem megfelelő válaszokhoz vezethet.

Tegyük fel, hogy egy beszélgetést kezd a főzési receptekkel kapcsolatban, majd később áttér egy politikai témára. Ebben az esetben a ChatGPT továbbra is a főzéssel kapcsolatos kontextusban válaszolhat, irreleváns vagy zavaros válaszokat adva.

Általánosság

A ChatGPT domain-specifikus jellege korlátozhatja annak képességét, hogy szakértői szintű ismereteket nyújtson olyan speciális területeken, mint az orvosi tanácsadás vagy a jogi tanácsadás.

Tegyük fel, hogy tanácsot kér a munkahelyi termelékenység javításához. A ChatGPT általános tippeket adhat, például „állítson célokat” vagy „készítsen teendőlistát”, amelyek hasznosak, de nem igazodnak az Ön konkrét helyzetéhez vagy kihívásaihoz.

Téves információk

A ChatGPT visszaélésszerűen felhasználható félrevezető vagy káros tartalom generálására, ami hozzájárul a téves információk és a dezinformáció terjedéséhez. Ha személyes adatok kerülnek felhasználásra a képzés során, az AI-modellek adatvédelmi aggályokat is felvethetnek.

Ha a legfrissebb hírekről kérdezik, a ChatGPT elavult vagy helytelen információkat adhat, ha nem frissítették a legújabb adatokkal.

Képzési költségek és környezeti hatások

A ChatGPT-hez hasonló nagy nyelvi modellek képzése és futtatása jelentős számítási erőforrásokat és költségeket igényel. Ezenkívül hatalmas adatközpontokra van szükségük, amelyek hatalmas mennyiségű áramot fogyasztanak számítási és hűtési rendszereikhez, ami azt jelenti, hogy környezeti hatásuk nem hagyható figyelmen kívül.

Alternatív AI platformok

Bár a ChatGPT lehet a legokosabb gyerek a környéken, nem tökéletes. Ezért fontos, hogy felfedezzük a szélesebb AI-térképet, amely különböző képességeket kínálhat, és megoldhatja a ChatGPT néhány korlátait.

Íme néhány ChatGPT alternatíva, amely jobban megfelelhet az Ön igényeinek.

Gemini

via Gemini

A korábban Bard néven ismert programot a Google 2023 februárjában indította el, válaszul az OpenAI ChatGPT-jére.

A Google AI által fejlesztett, párbeszédalkalmazásokhoz készült nagy nyelvi modellre (LaMDA) épülő Gemini egy kísérleti beszélgető AI szolgáltatás, amelyet emberi minőségű szövegek feldolgozására és generálására, nyelvek fordítására és informatív válaszok adására terveztek.

Az alábbi pontok felsorolják, mi különbözteti meg a ChatGPT-től:

A Gemini valós időben képes feldolgozni az információkat , így válaszaik naprakészek és pontosak.

A Gemini multimodális képességekkel rendelkezik , és képes szövegek, kódok, képek és hangok feldolgozására és generálására, ami szélesebb körű feladatok és alkalmazások elvégzését teszi lehetővé.

A Gemini fejlett érvelési és megértési képességet kínál komplex utasítások és érvelések esetében az információk alapján, ami megfelelőbb válaszokhoz vezet.

A Google ökoszisztémával való integráció révén a Gemini jobb hozzáférést biztosít a Google Keresőhöz, a Google Workspace-hez és más Google-alkalmazásokhoz.

Copy. ai

A Copy. ai az egyik legjobb ChatGPT alternatíva az íráshoz. Vállalkozások, marketingesek és vállalkozók számára készült, akik a tartalomkészítést szeretnék integrálni üzleti folyamataikba. AI-vezérelt eszközöket használ, hogy segítsen a vállalkozásoknak a marketing szövegek, termékleírások, e-mail marketing és reklámozás terén. A Copy. ai több nyelvet is támogat, így tökéletes választás különböző országok és régiók vállalkozásai és marketingesei számára.

Anthropic Claude

Az Anthropic által fejlesztett Claude egy nagy nyelvi modell, amelyet biztonságos AI-interakciókhoz terveztek.

via Anthropic

A Claude 2 inkább felhasználóbarát funkcióiról és komplex beszélgetések lebonyolítására való képességéről ismert. A modell a biztonságra és az emberi értékekkel való összhangra összpontosít és leginkább általános beszélgetésekhez, üzleti célokra és kutatáshoz alkalmas.

A ChatGPT-n túl: ClickUp Brain

A ChatGPT remekül működik, de ténybeli pontossága és kutatása hagy némi kívánnivalót maga után. Technikai információk generálása közben „hallucinálhat”, és véletlenszerű információkat állíthat tényekként.

Ez azt jelenti, hogy ez nem a legjobb AI eszköz szervezeti felépítéshez, mert el kell hagynia a munkaterületét, hogy kérdést tegyen fel az AI-nak. De mi megoldottuk ezt a problémát – a ClickUp Brain segítségével!

A ClickUp beépített AI asszisztenseként a ClickUp Brain segítséget nyújthat a munkaterületén belül, projekttervek készítésében, ügyfél-e-mailek írásában, feladatok kiosztásában, a haladás nyomon követésében, a határidők figyelemmel kísérésében és még sok másban.

A ClickUp Brain kontextusérzékenységét az a képessége biztosítja, hogy hatalmas mennyiségű adatot képes feldolgozni és elemezni egy munkaterületen belül. A feladatok, projektek, dokumentumok és felhasználói szerepkörök közötti kapcsolatok megértése révén személyre szabott információkat és ajánlásokat tud nyújtani.

Például, ha egy projektmenedzser azt kérdezi: „Melyek a projekt legfontosabb eredményei?”, a ClickUp Brain a projekt céljai és feladatai alapján összefoglalót ad.

Személyre szabott betekintést és ajánlásokat kaphat a ClickUp Brain segítségével.

Íme, mit tehet a ClickUp Brain segítségével

AI tudásmenedzser

Felezze meg munkafolyamatának időtartamát azáltal, hogy a ClickUp Brain-t bármely választott szerepkörhöz igazítja.

Ez az eszköz az Ön útmutatója minden munkával kapcsolatos kérdéshez. Tegyen fel kérdéseket vállalatának feladatairól, projektjeiről, dokumentumairól és alkalmazottairól, és kapjon azonnali válaszokat.

Az AI Knowledge Manager a következőket segíti:

Keresés és visszakeresés: Gyorsan megtalálhatja az információkat a dokumentumaiban és wiki oldalaiban.

Adatelemzés: Elemezze a dokumentumaiban található adatokat, például a hibaarányokat vagy a feladatokat.

Csapat előrehaladása: Kövesse nyomon csapata feladatainak és projektjeinek előrehaladását.

Kapjon válaszokat a vállalati wikikre, tervekre és betekintésekre, és jelentsen termékkel kapcsolatos problémákat a ClickUp Brain AI Knowledge Manager segítségével.

AI projektmenedzser

Az AI Project Manager automatizált feladatokkal, alfeladatok tervezésével és adatok automatikus kitöltésével rengeteg időt takarít meg az ismétlődő munkáknál.

Vessünk egy pillantást a funkcióira:

A projektösszefoglalók és a haladásról szóló frissítések automatizálása: Győződjön meg arról, hogy a frissítések pontosak és tükrözik a feladatok, dokumentumok és a csapat haladásának aktuális állapotát.

AI-alapú betekintés: kiemeli a feladatok, dokumentumok és csapattagok fontos mutatóit és előrehaladási jelzőit, segítve az adatokon alapuló döntések meghozatalát.

Tartsa magát naprakészen a projektjeinek részletes előrehaladásával a ClickUp Brain AI Project Manager segítségével.

AI Writer for Work

Ez az integrált írási asszisztens eszköz lehetővé teszi, hogy finomítsa és helyesírási szempontból ellenőrizze munkájához kapcsolódó írásait, például landing page-eket, e-maileket, átiratokat stb.

Íme, mire képes:

Táblázatok létrehozása: Könnyedén hozhat létre informatív táblázatokat különböző célokra, például étteremkritikákhoz vagy versenytársak elemzéséhez.

Sablonok létrehozása: Gyorsan hozhat létre sablonokat különböző felhasználási esetekhez, feladatokhoz, dokumentumokhoz és projektekhez, hogy egyszerűsítse a munkafolyamatot.

Átírás és összefoglalás: Konvertálja a hangfelvételeket szöveggé, és használja az AI-t a találkozók és klipek legfontosabb információinak kivonására.

Válaszoljon az üzenetekre a ClickUp Brain AI Writer for Work segítségével, amely AI-generált válaszokat ad, amelyek megfelelnek a kívánt hangnemnek.

A ClickUp egyértelműen az a mesterséges intelligenciával működő alkalmazás, amelyre minden csapatának szüksége van ahhoz, hogy elérje ambiciózus céljait.

Fejlessze AI-tudását a ClickUp Brain segítségével

Reméljük, hogy ez az átfogó ChatGPT-csalási lap segít elsajátítani a promptolás művészetét, ahol egy jól megfogalmazott kérdés megnyithatja az ajtót egy információkban gazdag világ felé!

Ugyanakkor figyelembe kell vennünk a ChatGPT használatának etikai vonatkozásait is. Itt fontos megjegyezni, hogy a platform a válaszok generálása során inkább előrejelzi az információkat, mintsem megértené azokat.

Ezzel szemben a ClickUp AI projektmenedzsment eszközök hozzáférhetnek a feladatokból, dokumentumokból és egyéb projektelemekből származó információkhoz, és azokat felhasználva kontextusban relevánsabb és hasznosabb válaszokat adnak. Segítenek megérteni a projektek, feladatok és a csapatdinamika finom árnyalatait, és személyre szabottabb megoldásokat kínálnak.

Próbáld ki, regisztrálj ingyenesen a ClickUp-on!