A 15 legjobb ChatGPT alternatíva az íráshoz 2025-ben

A ChatGPT megjelenése óta megváltoztatta az írásról és a tartalomkészítésről alkotott gondolkodásmódunkat. Az OpenAI legmodernebb nyelvi AI-modelljei által támogatott fejlett képességei népszerű választássá tették különböző írási feladatokhoz, az e-mailek megírásától a komplex kódok generálásáig.

Az AI-eszközök és chatbotok piacának bővülésével azonban számos alternatíva jelent meg, amelyek mindegyike egyedi tulajdonságokkal és funkciókkal rendelkezik, amelyek kielégítik a felhasználók különböző igényeit.

Bár a ChatGPT kiváló választás, bizonyos területeken, például a speciális funkciók, a költséghatékonyság és a bizonyos feladatokban nyújtott jobb teljesítmény tekintetében elmarad a várakozásoktól.

Itt kezdődött a ClickUp csapata és én egy utazás, amelynek célja az alternatív AI írási eszközök felfedezése volt. Ebben a blogbejegyzésben megosztom a legjobb ChatGPT alternatívákat 2024-ben, amelyeket felfedeztünk kutatásunk során.

Megvizsgáljuk az egyes eszközök erősségeit és gyengeségeit, hogy megtalálja az Ön igényeinek leginkább megfelelő mesterséges intelligenciával működő tartalomgenerátort.

A ChatGPT korlátai

Egy rövid kitérő: A ClickUp csapata nemrégiben több tesztnek vetette alá a ChatGPT-t, hogy megvizsgálja, hogyan segíthet a kódolási feladatokban. Bár bizonyos szempontból hasznosnak bizonyult, olyan korlátokkal találkoztunk, amelyeket fontos figyelembe venni:

Összetett kódolási problémák megértése: Képzelje el, hogy egy webes adatgyűjtési projekten dolgozik, és egy bonyolult logikai hibát kell kijavítania. Bár a ChatGPT kiindulópontként szolgálhat a megoldások kidolgozásához, előfordulhat, hogy nehezen érti meg a kódjának konkrét logikai folyamatát, ami megnehezíti a pontos probléma azonosítását.

A specifikusság fontos: Tegyük fel, hogy egy adatvizualizációs projektet készít R-ben. A ChatGPT szintaxisilag helyes kódot generálhat egy alapvető diagram létrehozásához, de előfordulhat, hogy nem veszi figyelembe az Ön egyedi vizualizációs igényeihez szükséges specifikus adatkezelést.

Korlátozott nyelvi támogatás: Nem minden programozási nyelv egyforma! Ha olyan niche programozási nyelvvel próbálkozik, mint a Go, a ChatGPT javaslatai irrelevánsak lehetnek, egyszerűen azért, mert tudásbázisa nem feltétlenül olyan átfogó az adott nyelv tekintetében.

Ezen korlátozások ellenére a ChatGPT továbbra is értékes AI-eszköz lehet egy programozó eszköztárában. Kiválóan alkalmas pszeudokód generálására, amely magas szintű áttekintést ad egy program felépítéséről.

De ha komplex kódolási kihívásokkal kell megbirkózni, vagy kevésbé elterjedt programozási nyelveket kell használni, érdemes lehet olyan alternatív AI-eszközöket kipróbálni, amelyek speciális funkciókat kínálnak, például több programozási nyelvet.

Ezek a tanulságok nagy része alkalmazható a ChatGPT alternatíváinak keresésére is. Vessünk bele!

A ChatGPT alternatívái az íráshoz egy pillanat alatt

Szoftver Használati eset A legjobb ClickUp Projektmenedzsment integrált tartalomírási funkcióval Csapatok, projektmenedzserek Jasper Mesterséges intelligenciával generált marketing- és hirdetési szövegek Marketingcsapatok, startupok Copy. ai Automatizált tartalomkészítés közösségi médiához és blogokhoz Szabadúszók, kisvállalkozások Writesonic Cikkek, blogok és marketing szövegek írása Tartalomkészítők, marketingesek Claude Általános AI írási asszisztens írási és kódolási feladatokhoz Általános felhasználók, kisvállalkozások Rytr Mesterséges intelligenciával támogatott tartalomgenerálás e-mailekhez, blogokhoz és hirdetésekhez Szabadúszók, startupok Notion AI Integrált írás és jegyzetelés egy projektmenedzsment eszközön belül Csapatok, projektmenedzserek Egyszerűsítve All-in-one tervezési és tartalomkészítési platform Marketingcsapatok, kisvállalkozások QuillBot Átfogalmazás és az írás minőségének javítása Diákok, írók Wordtune A meglévő tartalom javítása és átírása Írók, szakemberek Anyword Optimalizált szövegek hirdetésekhez és marketingkampányokhoz Marketingesek, reklámügynökségek WordAi Tartalom átírása és átalakítása az egyediség érdekében SEO szakemberek, tartalomkészítők Speedwrite Gyors tartalomkészítés AI segítségével Bloggerek, tartalom-marketingesek SpinBot szöveg átírása és átfogalmazása Írók, szakemberek Grammarly Nyelvtani és stilisztikai ellenőrzés Szabadúszók, startupok, kisvállalkozások és nagyvállalatok

A 15 legjobb ChatGPT alternatíva az íráshoz

Kiterjedt tesztelés és kutatás alapján összeállítottam a 15 legjobb ChatGPT alternatívát az íráshoz:

1. ClickUp

A ClickUp túlmutat a hagyományos projektmenedzsmenten. Robusztus funkciókészletet kínál a tartalomkészítéshez, szerkesztéshez és összefoglaláshoz.

Íme, hogyan viszonyulnak a funkciói a ChatGPT-hez:

Közös dokumentumok

A ClickUp Docs funkciója valós idejű közös szerzői munkát és szerkesztést tesz lehetővé, elősegítve a zökkenőmentes csapatmunkát az írási projektekben.

Fokozza kreativitását és egyszerűsítse a csapatmunkát a ClickUp Docs segítségével.

A ChatGPT egyéni generálásra való összpontosításával ellentétben a ClickUp lehetővé teszi, hogy több író egyszerre járuljon hozzá, egyszerűsítve a szerkesztést, az összefoglalást és a komplex információk csapatként történő finomítását, hogy azok hatékony tartalommá váljanak. Ez megkönnyíti az írási folyamatot és biztosítja, hogy mindenki ugyanazon az oldalon álljon.

Így segíthet Önnek:

Készítsen dokumentumokat bármilyen típusú munkához, például útitervekhez, wikikhez vagy tudásbázisokhoz.

Használjon beágyazott oldalakat , stílusbeállításokat és sablonokat a jól szervezett tartalom létrehozásához.

Használja a Docs Hub szolgáltatást az információk könnyű megtalálásához. szolgáltatást az információk könnyű megtalálásához.

Készítsen, szerkesszen, osszon meg és működjön együtt különböző dokumentumtípusokon, beleértve szövegeket, képeket, hangulatjeleket, videókat és táblázatokat.

Mesterséges intelligenciával működő összefoglalás

A ClickUp Brain, az AI-alapú eszköz és írási asszisztens, egyszerűsíti a tartalomkészítést azáltal, hogy automatikusan összefoglalja a hosszú dokumentumokat, e-maileket és feladatleírásokat.

Javítsd írási készségeidet és termelékenységedet a ClickUp Brain segítségével.

A ChatGPT-vel ellentétben ez a beépített AI-asszisztens két hatékony funkcióval segíti az írásban:

AI Knowledge Manager:

A ClickUp-on belül és ahhoz kapcsolódó bármely munkából azonnal pontos válaszokat kaphat a kontextus alapján.

Kérdezzen feladatokról, dokumentumokról, emberekről, vállalati wikikről, tervekről és betekintésekről.

AI projektmenedzser:

Automatizálja a projektösszefoglalókat , a haladásról szóló frissítéseket és a stand-upokat.

Időt takaríthat meg az automatizálással: automatizálja a teendőket, az alfeladatok tervezését és az adatok automatikus kitöltését.

AI Writer for Work:

Folyamatosan fejleszd íráskészségedet egy integrált asszisztens segítségével, aki munkával kapcsolatos tartalmak terén képzett.

Beépített helyesírás-ellenőrzés dokumentumokhoz és feladatokhoz, pluginok vagy kiterjesztések nélkül.

Gyors válaszok tökéletes hangnemben

Hozzon létre táblázatokat gazdag adatokkal és betekintéssel

Sablonok készítése feladatokhoz, dokumentumokhoz és projektekhez azonnal

Automatikusan átírja a hangot szöveggé, és válaszol a megbeszéléseken és videóklipekben feltett kérdésekre.

Sablon

Töltse le ezt a sablont Használja a ChatGPT promptokat marketing kampányaihoz a ClickUp ChatGPT Prompts for Marketing Template segítségével.

A ClickUp ChatGPT Prompts for Marketing Template (ClickUp ChatGPT marketing sablonok) több mint 600 sablont tartalmaz, amelyek segítenek marketing terveinek és kampányainak kidolgozásában.

Így használhatja ezt a sablont:

Testreszabás és alkalmazkodás: Nyugodtan módosítsa, egészítse ki vagy távolítsa el a promptokat, hogy azok megfeleljenek az Ön konkrét marketingcéljainak. Ne feledje, a relevancia a legfontosabb. Győződjön meg arról, hogy a promptok összhangban vannak a márka hangjával és a közönséggel.

Engedje szabadjára kreativitását: keverje és illessze össze a promptokat, ötvözze a különböző ötleteket, és hozzon létre valami egyedit. Legyen szó szellemes közösségi média bejegyzésről vagy figyelemfelkeltő e-mail tárgyról, engedje szabadjára kreativitását!

Tartsa szórakoztató és élénk hangvételűnek: Használjon humort, emojikat, és kísérletezzen különböző formátumokkal. Minél vonzóbb a tartalma, annál jobban fogja értékelni a közönsége.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

A ClickUp AI teljes potenciáljának kihasználásához fizetős előfizetés szükséges.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért tagonként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9500+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

A ClickUp valóban egyetlen eszközzel helyettesíti a többet. A ClickUpnak köszönhetően egy helyen kezeljük tartalomkészítésünket, marketingünket, termékfejlesztésünket, vállalati dokumentumainkat és még sok mást. Vállalatunk részlegei sokkal könnyebben megérthetik és naprakészen követhetik, hogy a többi csapat min dolgozik, mivel mindent egy helyen tudunk tárolni.

Olvassa el még: 10 tipp, hogyan lehet gyorsabban dolgozni és elvégezni a feladatokat a ClickUp segítségével

2. Jasper

via Jasper AI

Miután kipróbáltam a ChatGPT-t és a Jaspert, magabiztosan állíthatom, hogy bár mindegyik AI-eszköz különféle írási igényeket elégít ki, a Jasper kiemelkedő alternatívaként tűnik ki. A gépi tanulás erejét használja fel, hogy vonzó tartalmakat állítson elő.

A Jasper marketing szövegek, e-mailek, weboldal-tartalmak és közösségi média bejegyzések készítésében tűnik ki. Sablonjai és receptjei (előre elkészített munkafolyamatok) kifejezetten marketing célokra lettek tervezve.

Például a Jasper segítségével magas konverziós arányú Facebook-hirdetési kampányt készíthet ügyfeleinek, amely 30%-os kattintási arányt érhet el.

Az „AI Boss Mode” funkcióval zökkenőmentesen megírhat egy egész cikket, csak a cím és a vázlat beírásával.

A Jasper legjobb funkciói

Használja a Jasper zökkenőmentes integrációját olyan SEO eszközökkel , mint a Surfer SEO, hogy optimalizálja a tartalmat bizonyos kulcsszavakra a jobb keresőmotorok láthatósága érdekében.

Tesztelje tartalmának különböző változatát , hogy megnézze, melyik a leghatásosabb a Jasper beépített A/B tesztelési funkciójával.

Finomítsa a tartalom hőmérsékletét, hogy szabályozza, mennyire kreatív vagy konzervatív legyen a generált tartalom.

A Jasper korlátai

A felhasználói felület nem olyan egyszerű, mint a ChatGPT-é, és tanulási görbét igényelhet.

A Jasper által generált tartalom ténybeli pontosságát gondosan ellenőrizni kell, mivel nagymértékben támaszkodik a képzési adatairól.

Jasper árak

Alkotó : 49 USD/hó/felhasználó

Pro : 69 USD/hó/felhasználó

Üzleti: Egyedi árazás

Jasper értékelései és vélemények

G2: 4,7/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (1500+ értékelés)

Mit mondanak a Jasper.ai-ról a valódi felhasználók?

Segít növelni és kihasználni a termelékenységemet – időt és energiát takarít meg azzal, hogy segít elképesztő weboldal-tartalmakat és marketingötleteket írni a kisvállalkozásom számára, és teljes mértékben elégedett vagyok vele. A Jasper egy remek szoftver, érdemes kipróbálni – intelligens és célorientált.

3. Copy. ai

Az egyéb AI-eszközök között a Copy. ai erős versenyző a értékesítés és marketing automatizálás terén, de nem feltétlenül helyettesíti közvetlenül a ChatGPT-t minden tartalomkészítési felhasználási esetben.

A Copy. ai több mint 90 értékes sablont kínál landing oldalak és értékesítési szkriptek létrehozásához. Ezek a sablonok leginkább szabadúszóknak vagy költségtudatos marketingeseknek ajánlottak, akiknek nincs szükségük a ChatGPT által kínált teljes tartalomkészítő csomagra.

A sablonok olyan utasításokat tartalmaznak, amelyek segítenek azonosítani és megcélozni a közönség problémáit, igényeit és kihívásait.

Copy. ai legjobb funkciói

Csökkentse a nem szándékos plágium kockázatát az integrált plágiumfelismerő eszközzel .

SEO-optimalizált tartalmak létrehozása a keresőmotorokban való jobb láthatóság érdekében

Használja ki az A/B tesztelési funkciót , amelyet kifejezetten értékesítési és marketing szövegekhez terveztek, és teszteljen különböző címsorokat, CTA-kat vagy e-mail tárgyakat.

Copy. ai korlátai

Az egyes funkciókhoz előfizetés szükséges.

Korlátozott tudásbázisa miatt a Copy. ai nem ideális hosszú formátumú tartalmak készítéséhez.

Copy. ai árak

Ingyenes

Starter: 49 USD/felhasználó havonta

Haladó: 249 USD/hó, maximum 5 felhasználói hely

Vállalatok: Egyedi árak

Copy. ai értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (150+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (60+ értékelés)

Mit mondanak a Copy.ai-ról a valódi felhasználók?

Szó szerint jobb tartalmakat ír, mint én magam, tizedannyi idő alatt, és máris kulcsszó-optimalizált.

Olvassa el még: A 10 legjobb Copy AI alternatíva és versenytárs 2024-ben

4. Writesonic

via Writesonic

A Writesonic felhasználóbarát felülettel és sokféle funkcióval rendelkezik, amelyek célja, hogy gyorsan és hatékonyan hozzanak létre kiváló minőségű tartalmakat.

Akár blogbejegyzéseket ír, marketing szövegeket készít, vagy a tartalomnaptárának megfelelően közösségi média tartalmakat tervez, a Writesonic mesterséges intelligenciával működő platformja mindig lenyűgöző eredményeket nyújt.

Ami megkülönbözteti a többi Writesonic alternatívától, az a sokoldalúsága a különböző hangnemű és stílusú tartalmak előállításában, amely kielégíti a különböző írási igényeket.

A Writesonic legjobb funkciói

Optimalizálja termékoldalait és blogbejegyzéseit jól strukturált meta címekkel és leírásokkal a jobb keresőmotor-helyezés érdekében.

Integrálja zökkenőmentesen olyan eszközökkel , mint a Google Drive, a HubSpot és a Canva, hogy a generált tartalmakat zökkenőmentesen átviheti a meglévő munkafolyamatába.

Törje le a nyelvi korlátokat és bővítse hatókörét a Writesonic fejlett, több nyelvet támogató mesterséges intelligencia modelljeinek segítségével.

A Writesonic korlátai

Az együttműködési és SEO funkciók elsajátítása időbe telhet, ami akadályozhatja a keresőmotorok optimalizálását.

Az ingyenes csomag funkciói korlátozottak, míg a fizetős csomagok nem feltétlenül felelnek meg minden költségvetésnek.

Writesonic árak

Ingyenes : 25 kredit (egyszeri)

Chatsonic : 15 USD/felhasználó havonta

Egyéni : 20 USD/felhasználó havonta

Alapcsomag: 99 USD/felhasználó havonta

Professzionális: 249 USD/felhasználó havonta

Haladó: 499 USD/felhasználó havonta

Vállalatok: Egyedi árak

Writesonic értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (1900+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (2000+ értékelés)

Mit mondanak a Writesonicról a valódi felhasználók?

A Writesonic-kal kapcsolatos tapasztalataim kiválóak. Ez egy megbízható eszköz tartalomalkotók, marketingesek és mindenki számára, akinek hatékonyan kell írásos tartalmat előállítania. Az ügyfélszolgálat is gyors és segítőkész.

5. Claude

via Claude

A Claude a természetes nyelv feldolgozásában, megértésében és generálásában jeleskedik. Ez tökéletessé teszi e-mailek megírásához, tartalom létrehozásához, kérdések megválaszolásához és részletes magyarázatok adásához. Hihetetlenül intuitív mesterséges intelligencia modelljei rendkívül hatékonyak, különösen komplex projektek esetében.

Tökéletes olyan feladatokhoz, mint az összefoglalás, szerkesztés, kérdés-válasz (Q&A), döntéshozatal és kódírás. Olyan pontosságot és megbízhatóságot kínál, amelyet a ChatGPT mesterséges intelligencia modellje és más Claude alternatívák nehezen tudnak felülmúlni.

Például én a Claude-ot használtam bonyolult e-mailek megírásához egy marketingkampányhoz, ami órákat spórolt meg nekem és növelte az elkötelezettség arányát – ezt a ChatGPT-vel nem tudtam volna ilyen könnyen elérni. Felhasználóbarát felülete egyszerűvé és hatékonnyá teszi a parancsok bevitelét és a magas színvonalú válaszok megszerzését.

A Claude legjobb funkciói

Használjon testreszabható személyiségeket, hangokat és háttértörténeteket, a chatbotot az Ön preferenciáihoz igazítva.

Képek, PDF-ek, .docx és egyéb fájlok átírása és elemzése

Biztosítsa a biztonságot az AWS és a GCP, a SOC 2 Type II tanúsítás és a HIPAA-megfelelőségi opciók segítségével.

Claude korlátai

A Claude AI-nak vannak bizonyos korlátai, többek között a ingyenes csomagban korlátozott üzenetküldési lehetőség.

A felhasználók teljesítménybeli problémákkal is szembesülhetnek, például ismétlődő válaszokkal.

Claude árak

Ingyenes

Pro : 20 USD/fő/hónap

Csapat: 30 USD/fő/hónap

Claude értékelései és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Claude AI-ről a valódi felhasználók?

Claude teljesítménye viszonylag jobb, mint más LLM eszközöké. Claude-ot tartalomíráshoz és programozáshoz használtam. Claude problémamegoldó képessége nagyon jó, és komplex problémákat is képes megoldani.

6. Rytr

via Rytr

A Rytr egy felhőalapú, mesterséges intelligenciával működő cikkgeneráló szoftver, amely különösen hasznos kisvállalkozások tulajdonosai, marketingesek és szabadúszó írók számára.

Segítségével hosszú és rövid formátumú tartalmakat hozhat létre, például e-maileket, termékleírásokat, blogbejegyzéseket, cikkeket, jelentéseket, közösségi média bejegyzéseket, termékleírásokat és munkaköri leírásokat. Emellett egy könnyen használható irányítópultot is kínál, amely segít nyomon követni a tartalommarketing-projekteinek előrehaladását.

A Rytr „Magic Command” funkcióval rendelkezik, amely segít azonnali, jól strukturált tartalom létrehozásában. Több mint 35 nyelvet támogat, és beépített plágiumellenőrzővel rendelkezik.

A Rytr időt takaríthat meg azoknak, akiknek segítségre van szükségük a SEO-tevékenységükben, hogy növeljék a keresőmotorokban való láthatóságukat. Például én a Rytr segítségével készítettem néhány LinkedIn-bejegyzést, amelyek magas elkötelezettségi arányt értek el.

A Rytr legjobb funkciói

Gyorsítsa fel az írási folyamatot azáltal, hogy gépelés közben javaslatokat kap.

Használjon előre elkészített sablonokat a tartalom gyors létrehozásához.

Készítsen tartalmat négy egyszerű lépésben: válassza ki a nyelvet, válassza ki a hangnemet, válassza ki a felhasználási esetet, és adja hozzá a bevitelét.

A Rytr korlátai

A hosszú formátumú tartalmak néha nehézkesnek és ismétlődőnek tűnhetnek.

A SERP-elemzés és a kulcsszó-kutatási eszközök fejlesztésre szorulnak.

Rytr árak

Ingyenes : 10 000 karakteres korlát

Korlátlan : 9 USD/hó felhasználónként

Prémium: 29 USD/hó felhasználónként

Rytr értékelések és vélemények:

G2: 4,7/5 (több mint 800 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Rytr-ről a valódi felhasználók?

Amikor először kezdtem el használni a Rytr-t, csak segítséget kerestem néhány ügyfél számára hirdetések szövegének megírásához. Ami igazán megdöbbentett, az a Landing Page & Website Copy felfedezése volt. Szent ég! Néhány új landing page-en drámai módon javítani tudtam a konverziós arányokat. Aztán pár óra alatt néhány hétre elegendő tartalmat készítettem (és javítottam néhány meglévő tartalmat). Folyamatosan kipróbálom az új funkciókat, és mindvégig imádom őket.

7. Notion AI

via Notion AI

A Notion AI kiemelkedő alternatívája a ChatGPT-nek. Lehetővé teszi, hogy egyetlen platformon hozzon létre tartalmakat, kezeljen projekteket és ötleteket gyűjtsön.

Zökkenőmentesen integrálódik a Notion munkaterületébe, növelve a termelékenységet és a feladatok szervezését. Ez az AI-eszköz segíthet dokumentumok megfogalmazásában, jegyzetek összefoglalásában és kreatív írási ötletek megadásában, egyszerűsítve a munkafolyamatot.

A Notion AI intuitív és sokoldalú felülete lehetővé teszi, hogy különböző feladatokhoz alkalmazkodjon, így Ön a kreatív, stratégiai munkára koncentrálhat, míg a rutin feladatokat ez az eszköz végzi el. A Notion kiemelkedő jellemzői közé tartozik a zökkenőmentes integráció és az átfogó projektmenedzsment képességek.

A Notion AI legjobb funkciói

Bármikor és bárhol hozzáférhet a vezérlőpultjához , mivel az eszköz online elérhető bármilyen eszközön.

Fordítson különböző nyelvekre , hogy könnyebb legyen a kommunikáció a különböző régiók között.

Javítsa dokumentumait egyszerűsítéssel, részletek kiegészítésével vagy a hangnem módosításával a beépített funkciók segítségével.

A Notion AI korlátai

A hosszú formátumú tartalmak általában ismétlődőek és nem elég mélyrehatóak.

Néha a generált tartalom nem rendelkezik természetes emberi hangnemmel.

Notion AI árak

Ingyenes

Plusz : 12 USD/hely havonta

Üzleti : 18 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

Notion AI értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (5400+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Notion AI-ról a valódi felhasználók?

A Notion AI olyan, mintha a ChatGPT be lenne építve a Notionba. Olyan sok funkciót kínál, amelyek egyszerűbbé teszik a Notionban való alkotást. Rengeteg időt takarít meg. Olyan dokumentumokat tudok létrehozni, amelyeket másképp nem tudnék megcsinálni. Ez egy igazi áttörés.

8. Egyszerűsített

via Simplified

A Simplified AI egy all-in-one eszköz, amelyet a marketing folyamatok egyszerűsítésére terveztek. Olyan, mintha egy digitális asszisztens segítene Önnek mindenben, a tervezéstől a szövegíráson át a videók készítéséig.

Mesterséges intelligenciával működő funkciói számos feladatot automatizálnak, így a marketingcsapatok hatékonyabbá és eredményesebbé válnak. Emellett együttműködési funkciókkal is rendelkezik, amelyek lehetővé teszik, hogy csapatával együtt dolgozzon a projektekben és megossza visszajelzéseit.

A Simplified legjobb funkciói

Készítsen grafikai anyagokat a közösségi médiához, hirdetésekhez vagy egyéb marketing célokra.

Alapanyagokat vonzó videókká alakíthat a mesterséges intelligenciával működő funkciók segítségével.

Kezelje közösségi média fiókjait és ütemezze be a bejegyzéseket

A Simplified korlátai

Forgalmas időszakokban lassú betöltési idő és egyéb problémák tapasztalhatók.

Néha pontatlan fordításokat ad.

Korlátozott integrációk

Egyszerűsített árazás

Pro: 14,99 USD/hó/felhasználó

Egyszerűsített változat: 29,99 USD/hó/felhasználó

Vállalati: Egyedi árazás

A Simplified értékelései és véleményei

G2: 4,6/5 (több mint 4500 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (250+ értékelés)

Mit mondanak a valós felhasználók a Simplified AI-ról?

Őszintén szólva, eleinte nem voltam biztos benne, hogy kipróbáljam-e. Emlékszem, hogy megnéztem a weboldalt, és azt gondoltam, hogy ez is csak egy újabb hamis mesterséges intelligencia program lesz. Én személy szerint szeretek mindent magam írni, de ennek a mesterséges intelligenciának a segítségével olyan ötletek jutottak eszembe, amelyekről soha nem gondoltam volna, hogy képes leszek megvalósítani. Összességében ez egy nagyon jó program. Látszik, hogy keményen dolgoztak rajta, ezért fogok visszatérni, hogy újra kipróbáljam!

9. QuillBot

via QuillBot

A QuillBot egy sokoldalú írási eszköz, amely számos funkcióval rendelkezik az írás hatékonyságának és minőségének javítása érdekében.

Fő funkciói közé tartozik a szöveg átfogalmazása az eredeti jelentés megőrzése mellett, a nyelvtani hibák azonosítása és javítása, a plágium ellenőrzése, a hosszú tartalmak összefoglalása és fordítása.

A QuillBot eszközöket kínál a szöveg hangnemének módosításához és szinonimák kereséséhez. Sőt, egy társszerzői módot is kínál a hatékonyabb íráshoz. A QuillBot célja, hogy átfogó írási asszisztensként segítse a felhasználókat a szövegek egyértelműségének, pontosságának és hatékonyságának javításában.

A QuillBot legjobb funkciói

Zökkenőmentesen integrálható a Google Docs és a Microsoft Word programokkal, hogy egyszerűsítse a munkafolyamatot.

Készítsen hivatkozásokat különböző formátumokban (APA, MLA, Chicago stb. )

Kombinálja a QuillBot több eszközét a még hatékonyabb írási élmény érdekében.

A QuillBot korlátai

A QuillBot korlátozza a szabad felhasználók számára a parafrazálást.

Egyes felhasználók az eredmények minőségének ingadozását és a szerszámok kezelésének nehézségeit emelik ki.

QuillBot árak

Ingyenes

Prémium: 4,17 USD/hó (éves számlázás)

A QuillBot értékelései és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,5/5 (140+ értékelés)

Mit mondanak a QuillBotról a valódi felhasználók?

A QuillBot egy fantasztikus írási eszköz, amelyet különösen hasznosnak találtam posztgraduális tanulmányaim során kutatási cikkek írásához. Az alkalmazás nagyon pontos, és egyúttal elkerüli a nyelvtani hibákat is. A szavakat a parafrazáló segítségével gyorsan és hatékonyan lehet átfogalmazni, és a szinonimák szintjét is megváltoztathatjuk. Számos egyéb funkcióval is rendelkezik, és van egy jelentős ingyenes csomagja is, ami nagyon előnyös a diákok számára.

10. Wordtune

via Wordtune

A Wordtune-t kiemelkedő lehetőségnek tartom. A Wordtune kontextusérzékeny javaslatokat kínál, amelyek javítják a hangnemet és a stílust, és a tartalmat a konkrét közönséghez igazítják. Más mesterséges intelligencia alapú írási eszközöktől eltérően a Wordtune valós idejű visszajelzést nyújt, és integrálható a Google Docs és a Microsoft Word programokkal.

Egy funkció, amelyet nagyra értékeltem, az az, hogy képes egyszerűsíteni a komplex ötleteket anélkül, hogy azok lényegét elveszítené. A ChatGPT-vel ellentétben a Wordtune segít megtalálni a megfelelő hangnemet a szakmai e-mailek, blogbejegyzések és jelentések írásához.

A Wordtune sokoldalú és megbízható. Finomíthatja a vázlatokat, biztosíthatja a szöveg zökkenőmentes áramlását és javíthatja szókincsét. Használhatja azt is, hogy tartalmát csiszolja a keresőmotorokban való jobb láthatóság érdekében.

A Wordtune legjobb funkciói

Használja ki a specifikus stílusú útmutatók (APA, Chicago, MLA stb.) betartását.

Használja a 10+ nyelv támogatást , hogy növelje a nem angol nyelvű írók sokoldalúságát.

Szavak hozzáadása vagy eltávolítása az eszköz szókincséből

A Wordtune korlátai

A Wordtune korlátozza az átírások számát az ingyenes verzióban.

A felhasználók alkalmi pontatlanságokat, adatvédelmi problémákat és technikai hibákat említenek.

Wordtune árak

Ingyenes

Plusz: 13,99 USD/hó (éves számlázás)

Korlátlan: 19,99 USD/hó (éves számlázás)

Üzleti: Egyedi árazás

A Wordtune értékelései és vélemények:

G2: 4,6/5 (150+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (70+ értékelés)

Mit mondanak a Wordtune-ról a valódi felhasználók?

Mi már több éve használjuk a Wordtune-t. Ez a megoldás fantasztikus eszköz szövegek írásához, szerkesztéséhez és átfogalmazásához egyedi módon. Mi folyamatosan használjuk a szoftvert. A támogató csapatuk könnyen elérhető, de a megoldás nagyon egyszerűen használható és könnyen beüzemelhető.

11. Anyword

via Anyword

Az Anyword egy kifinomult platform, amelyet marketing szövegek optimalizálására terveztek. Alapvető funkciója a különböző marketingcsatornákhoz magas teljesítményű szövegek generálása.

Az Anyword természetes nyelvfeldolgozást használ a szöveg teljesítményének előrejelzésére egy prediktív pontszám segítségével, és lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy A/B teszteljenek különböző opciókat. Ezen túlmenően eszközöket kínál a hangnem és stílus beállításához, a tartalom SEO-optimalizálásához és a csapatokkal való együttműködéshez.

Az Anyword legjobb funkciói

Zökkenőmentesen integrálható olyan eszközökkel, mint a Google Ads és a Facebook Ads Manager.

Több felhasználóval együttműködve dolgozzon együtt projektekben.

Ismerje meg a célközönség problémáit és demográfiai adatait bármely szöveg vagy webhely URL-jének elemzésével.

Az Anyword korlátai

Az Anyword korlátozott tudásbázisa pontatlanságokhoz és nagyobb hibalehetőséghez vezet.

Bizonyos funkciók, például a Predictive Performance Score, csak egyes fizetős csomagoknál érhetők el.

Anyword árak

Starter : 49 USD/felhasználó havonta

Adatvezérelt : 99 USD/felhasználó havonta

Üzleti : 499 USD/hó

Vállalatok: Egyedi árak

Anyword értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (több mint 1100 értékelés)

Capterra:4,8/5 (390+ értékelés)

Mit mondanak az Anywordról a valódi felhasználók?

Egy reklámügynökségnél dolgozom, ahol szorosak a határidők, és folyamatosan érkeznek az ügyfelek megbízásai. Az Anyword segít a csapatomnak és nekem átlépni a brainstorming fázist, és néhány kattintással lenyűgöző szövegeket készíteni. Különösen a hirdetések írásában spóroltunk időt, és ebben jelentősen segített a hangnem megalkotásának képessége. Az Anyword egy értékes eszköz, amelyet minden szövegírónak, marketingcsapatnak és ügynökségnek ajánlanék.

Az Anyword egy értékes eszköz, amelyet minden szövegírónak, marketingcsapatnak és ügynökségnek ajánlanék.

12. WordAi

via WordAi

A mesterséges intelligenciával működő szövegátíró, a WordAi úgy lett kialakítva, hogy egyedi és emberi minőségű tartalmat állítson elő. Fejlett gépi tanulási algoritmusokat és nagy nyelvi modelleket használ a cikkek átírásához, miközben megőrzi azok eredeti jelentését.

A WordAi képes megérteni a kontextust és a finom árnyalatokat , ezért jó ChatGPT alternatívának tekinthető. Zökkenőmentes integrációja különböző platformokkal egyszerűsítheti a munkafolyamatot és növelheti a termelékenységet.

A WordAi legjobb funkciói

Használja a fejlett prediktív elemzést , hogy kiváló minőségű, AI által generált cikkeket készítsen.

A Grammar Check funkcióval ellenőrizze a meglévő tartalmak hangnemét és hibáit .

Több cikk egyidejű feldolgozása

A WordAi korlátai

Hajlamos a plágiumra és a nyelvtani hibákra

Ismétlődő szövegeket hoz létre

WordAi árak

Starter : 57 USD/hó

Éves : 27 USD/hó (éves számlázás)

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

WordAi értékelések és vélemények

G2: 3,8/5 (Nincs elég értékelés)

Capterra: 4,3/5 (Nincs elég értékelés)

Mit mondanak a Word.ai-ról a valódi felhasználók?

Könnyen használható, egyszerű felület, nincs bonyolult akadály, amit át kell küzdeni egy cikk vagy e-mail átírásához. Imádom, hogy egyszerre annyi szöveget lehet beírni, amennyit csak akarunk, anélkül, hogy kisebb darabokra kellene bontani.

13. Speedwrite

via Speedwrite

A Speedwrite kiválóan alkalmas tartalom generálására és finomítására szakemberek és diákok számára. Jól kezeli a blogbejegyzések, a közösségi média frissítések és az esszék írását.

A Speedwrite egyik kiemelkedő tulajdonsága, hogy biztosítja, hogy a tartalom egyedi maradjon, és ne hasonlítson más másolatokra.

Például a Speedwrite segítségével frissítettem egy egy évvel ezelőtti blogbejegyzést új információkkal, és az eredeti hangnemet és szándékot megőrizte, anélkül, hogy úgy hangzott volna, mint a témával kapcsolatos összes többi bejegyzés.

A Speedwrite legjobb funkciói

Használja ki a különböző írásstílusokat, hogy azok különböző céloknak megfeleljenek.

Könnyen importálhat és exportálhat szöveget a zökkenőmentes munkafolyamat érdekében.

Használja az automatizált szöveggenerálást stílus- és nyelvtani javításokkal, hogy gyorsan finomítsa a vázlatokat.

A gyorsírás korlátai

A Speedwrite működéséhez meglévő szövegre van szükség, és előfordulhat, hogy a kimenet további szerkesztést igényel a pontosság érdekében.

Speedwrite árak

Ingyenes :

Havi : 7,99 USD/hó

Féléves : 6,66 USD/hó

Éves: 4,99 USD/hó

Speedwrite értékelések és vélemények

G2: Nem elérhető

Capterra: Nem elérhető

14. SpinBot

via SpinBot

A tesztelés során azt tapasztaltam, hogy a Spinbot AI könnyedén átírja és átfogalmazza a szöveget. Ez felbecsülhetetlen értékű lehet a tartalomkészítési folyamatban, mivel segít másodpercek alatt egyedi cikkeket és blogbejegyzéseket létrehozni.

A Spinbot AI egyszerűségével és gyorsaságával tűnik ki. Természetes nyelvfeldolgozási képessége verhetetlen. Gyorsan átírja a tartalmakat, anélkül, hogy kiterjedt utasításokra vagy módosításokra lenne szükség. Akár meglévő tartalmak átalakításáról, akár új ötletek kifejezéséről van szó, a Spinbot AI növeli a termelékenységet és a kreativitást.

A Spinbot legjobb funkciói

Használja a nyelvtani ellenőrzőt a szöveg tisztázásához.

Használja ki az ingyenes hozzáférést az alapverzióhoz!

Használja ki a Spinbot gyors cikkátalakítási folyamatát!

A Spinbot korlátai

A Spinbot nem mindig fogja fel a komplex szövegek finom árnyalatait.

A kimeneti minőség változó lehet, néha furcsa vagy nem egyértelmű mondatokat eredményezhet.

Spinbot árak

Ingyenes

Spinbot értékelések és vélemények

G2: Nem elérhető

Capterra: Nem elérhető

15. Grammarly

via Grammarly

A Grammarly leginkább arról ismert, hogy kifogja a nyelvtani hibákat, jobb megfogalmazásokat javasol és javítja a szöveg érthetőségét. Gépi tanuláson alapuló javításai és javaslatai rendkívül pontosak, és segítenek csiszolni az írását, hogy professzionálisabbá váljon.

A Grammarly valós idejű visszajelzései e-mailekről, jelentésekről és kreatív projektekről segíthetnek Önnek a hatékonyabb kommunikációban. Emellett zökkenőmentesen integrálható a Google Docs és a Microsoft Word programokkal.

A Grammarly képes felismerni és kijavítani az írásjeleket, ami egy fontos funkció, amely a ChatGPT-ből hiányzik. Emellett minden javításhoz részletes magyarázatot is kínál.

A Grammarly legjobb funkciói

Használja az AI funkciót, hogy a tartalmat a közönségének megfelelő hangnemhez igazítsa.

Ellenőrizze szövegét egy hatalmas adatbázisban, hogy megelőzze a véletlen plágiumot .

Győződjön meg arról, hogy írása megfelel a specifikus stílusú útmutatóknak (APA, Chicago, MLA stb. )

A Grammarly korlátai

Nehézségek komplex mondatokkal, néha félreértelmezi a szándékolt jelentést

Személyre szabás terén hiányosságokat mutat, ami hatással van a személyre szabott írási élményre.

A Grammarly árai

Ingyenes

Prémium : 12 USD/felhasználó havonta

Üzleti : 15 USD/felhasználó havonta

Vállalati: Egyedi árazás

Grammarly értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (8500+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (7000+ értékelés)

Mit mondanak a Grammarly-ről a valódi felhasználók?

A Grammarly minden szempontból könnyen használható, segít szókincsünk fejlesztésében és íráskészségünk javításában. Ez az eszköz megkönnyíti a dolgot azáltal, hogy a részleteket átfogalmazza a nagyobb átláthatóság érdekében, hogy az információk jobban érthetőek legyenek. A Grammarly használata mindenki számára előnyös. Én 2 óránként használom a Grammarly-t. A Grammarly API-konfigurációja a kiterjesztés használatával szintén megkönnyíti a munkát, mivel így nem kell újra és újra bejelentkeznünk a weboldalra.

A tökéletes AI-asszisztens megtalálása a ChatGPT-n túl

Amikor ezek közül a különböző AI írási asszisztensek közül választ, ne feledje, hogy a „legjobb” alternatíva az Ön egyedi igényeitől és prioritásaitól függ.

Hatékonyságra és hosszú formátumú tartalomkészítésre vágyik? Vagy inkább a biztonság, az átláthatóság és a felelősségteljes AI-használat a prioritása? Talán a kreatív rugalmasságot és a felhasználóbarát felületet értékeli mindenekelőtt.

Bár az AI írási asszisztensek hatékony eszközök lehetnek, ne feledkezzen meg a projektmenedzsment fontosságáról, hogy tartalomkészítése szervezett és terv szerint haladjon.

A ClickUp egy projektmenedzsment platform, amely zökkenőmentesen integrálható számos AI írási eszközzel, lehetővé téve a feladatok központosítását, a csapatával való együttműködést és a haladás könnyed nyomon követését – mindezt egyetlen platformon belül.

Regisztráljon még ma a ClickUp-ra!