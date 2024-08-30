Obsidian vs. Notion: melyik jegyzetelő eszköz a legjobb?

Akár bevásárlólistát, órai jegyzeteket vagy értekezlet jegyzőkönyveket szeretne feljegyezni, a digitális jegyzetelő szoftverek mindig jól jönnek.

Szerencsére rengeteg jegyzetelő alkalmazás található a piacon, így garantáltan megtalálja azt, amelyik megfelel – vagy akár meg is haladja – legmerészebb elvárásait.

Nem minden jegyzetelő szoftver kínál ugyanolyan mélységű vagy sokszínű eszközöket a felhasználói élmény javítására, és őszintén szólva, lehet, hogy nem is lesz szüksége az összes funkcióra!

Bár rengeteg jegyzetelési lehetőség áll rendelkezésre, néhány erős versenytárs uralja a piacot, és mi kettőt közülük fogunk áttekinteni, hogy segítsünk eldönteni, érdemes-e befektetni ezekbe.

Készüljön fel az Obsidian és a Notion jegyzetelő eszközök végső összecsapására! Részletesen bemutatjuk mindkét eszköz funkcióit, árait, ügyfélszolgálatát és egyéb jellemzőit.

Ráadásul egy bónusz vadkártyás versenyző is van, aki le fogja nyűgözni. 😉

Mi az a Notion?

Jegyzetelés a Notionban

A Notion egy all-in-one munkaterület a wikik, jegyzetek és adatbázisok számára. Dokumentumalapú szoftverként a Notion elsősorban jegyzeteléshez használható, de alapvető feladatok és projektmenedzsmenthez is hasznos lehet.

Összességében nagyon praktikus.

A Notion minden igényét kielégíti, ami az órai jegyzeteket, üzleti megbeszélések jegyzetét, közös szerkesztést és vállalati wikiket illeti, mindezt egy egyszerű felületen, rengeteg sablonnal és egy segítőkész közösséggel.

Az alábbiakban bemutatjuk a Notion jegyzetelési funkcióit.

Napi jegyzetek

A Notionban naplót vagy napi feladatnaplót hozhat létre a napi napló sablon segítségével. Képeket, linkeket és videókat csatolhat, vagy hangulatát kifejező emojikat adhat hozzá, hogy egész nap kreatív lehessen.

Feladatkezelés

A Notion jegyzetelő alkalmazásként és feladatkezelő alkalmazásként is használható. Hozzon létre jelölőnégyzeteket, készítsen projekt táblát, és kövesse nyomon az előrehaladást olyan állapotjelzőkkel, mint teendő, folyamatban és kész.

Feladatkezelés a Notionban

Integrációk

A Notion kiterjedt integrációs könyvtárral rendelkezik, amely kiegészíti funkcionalitását.

Az alkalmazás integrálható a leggyakoribb szoftverekkel, mint például a Slack, a Google Drive, a Gmail, az Asana és mások. Ha inkább a gyakorlatiasabb integrációs megközelítést kedveli, a Notion lehetővé teszi, hogy saját integrációkat hozzon létre a nyilvános API-jukon keresztül.

Notion weboldalak

A Notion weboldal lényegében egy nyilvánosan hozzáférhető jegyzetmappa, de egyes cégek vállalati weboldal helyett használják. Bár vannak korlátai, például a tárhely és a sebesség tekintetében, a Notion weboldalak kiváló alternatívát jelenthetnek személyes weboldalak vagy önéletrajzok számára.

Notion AI

A Notion AI természetes nyelvfeldolgozást és gépi tanulást használ, hogy a tartalom minőségének javítására szabott innovatív funkciók sorát kínálja. A Notion AI segítségével a felhasználók asszisztenssel rendelkeznek, amely javítja a mondatszerkezetet, ötleteket gyűjt, jegyzeteket parafrazál és még sok mást.

Notion előnyei

Könnyen használható, ha egyszer megismerte a funkcióit és a felhasználói felületét.

API integráció népszerű eszközökkel

Notion hátrányai

A késleltetési problémák miatt kissé lassú lehet.

Kicsit nehezebb beállítani, mint az Obsidian-t.

A Notionban készített jegyzetek nem lesznek teljes mértékben a tulajdonod, mivel minden a szervereken tárolódik.

Mi az Obsidian?

Jegyzetelés az Obsidianban

Az Obsidian egy jegyzetelő alkalmazás, amely a fájlokat a felhő helyett a készülékén tárolja.

Az Obsidian esetében a jegyzetek létrehozásához markdown nyelvet használ. A Notion adatbázis-szerkezetétől eltérően az Obsidian tudásgráf-szerkezetű, ahol az összes jegyzet kétirányú linkekkel van összekapcsolva.

Bónusz: AI jegyzetelési eszközök!

Tudásgrafikon

Tudásgrafikonok az Obsidianban

Az Obsidianban a jegyzetek strukturáltak és backlinkekkel összekapcsolódnak, így egy mélyen összekapcsolt, rendkívül vizuális ötletek hálózata, az úgynevezett tudásgráf jön létre.

Ez a felépítés akkor jön jól, ha a fő célod az, hogy jegyzeteket készíts, amelyek visszaköthetők egy központi gondolatra, mintha egy második agyad lenne.

Pluginek

Pluginek érhetők el a Custom CSS, az oldalelőnézet, az audiofelvevő, a kanban táblázatos nézet és még sok más funkcióhoz. Az Obsidian a funkciók bővítéséhez inkább a pluginokra támaszkodik, mint az API-integrációkra.

Obsidian Publish

Példa egy nyilvánosan hozzáférhető Obsidian Publish oldalra

A Notion Websiteshez hasonlóan az Obsidian Publish lehetővé teszi, hogy jegyzeteket tegyen közzé, amelyeket mindenki megtekinthet. Akár saját domainjét is használhatja, és több Obsidian-tárat is közzétehet weboldalakként.

Megjegyzés: Az Obsidian Publish egy fizetős funkció, amelynek ára havi 20 dollár/webhely.

Obsidian előnyei

Számos plugin opció a funkcionalitás bővítéséhez

Könnyen testreszabható és konfigurálható az Ön ízlésének és igényeinek megfelelően

Gondolataid, ötleteid és jegyzetek remek összekapcsolása az egyszerű áttekinthetőség érdekében

Obsidian hátrányai

A natív együttműködés hiánya a legtöbb üzleti csapat számára elutasító tényező.

Az árak meglehetősen zavarosak lehetnek.

Az egyszerű és elvárt funkciókért, mint például az eszközök közötti szinkronizálás, külön kell fizetnie.

Miben különbözik az Obsidian és a Notion?

A Notion és az Obsidian közötti fő különbség az, hogy a Notion online elérhető, míg az Obsidian csak offline, és az Obsidianban külön kell fizetnie a jegyzetek eszközök közötti szinkronizálásáért.

Íme egy rövid, részletes áttekintés az Obsidian és a Notion közötti további fontos különbségekről:

Notion Obsidian AI asszisztens ✅ ❌ Valós idejű együttműködési funkciók ✅ ❌ Tudásgráf ❌ ✅ Visszalinkelés ✅ ✅ Mobilalkalmazás ✅ ✅ Szinkronizálás különböző eszközök között ✅ ❌ Offline funkcionalitás ❌ ✅ Markdown támogatás ✅ ✅ Helyesírás-ellenőrzés ✅ ✅ API-támogatás ✅ ✅ Beágyazás harmadik fél webhelyéről ✅ ❌ Jegyzetek közzététele weboldalakként ✅ ✅ Sablonok támogatása ✅ ✅

Most pedig nézzük meg a részleteket! 😎

1. Felhasználói felület és jegyzetek szervezése

Kétségtelen, hogy az egyszerűség és a testreszabási lehetőségek a jegyzetelő alkalmazások két legfontosabb szempontja. Íme, mit várhat a Notion és az Obsidian alkalmazásoktól.

Notion

A Notionban először létrehoz egy munkaterületet, majd elkezd oldalak hozzáadásával bővíteni azt. Aloldalakkal vizuális struktúrát építhet ki dokumentumaihoz, és akár más oldalakhoz is kapcsolhatja az oldalrészeket visszautalások segítségével. Az oldalakhoz gyorsan hozzáférhet az oldalsávról, ha hozzáadja őket a kedvenceihez.

A Notion mind a markdown, mind a drag-and-drop szerkesztést támogatja a jegyzeteléshez. Emellett számos tulajdonságot kínál, például emojikat, bannereket, fejléceket, jelölőnégyzeteket és még sok mást, hogy jegyzetét még jobbá tegye.

Emojik, képek és szakaszok hozzáadása a Notion jegyzetekhez

Obsidian

A Notionhoz hasonló munkaterület helyett az Obsidian a vault kifejezést használja.

A tárhely egy mappa, amelyben az Obsidian a jegyzeteket helyileg tárolja az eszközön. A projektek számától függően lehet egy vagy több tárhelye. Az első tárhely létrehozása után elkezdhet jegyzeteket készíteni egyszerű szöveg formátumban.

A legtöbb jegyzetelő alkalmazástól eltérően az Obsidian lehetővé teszi, hogy több fájlt is megnyisson az úgynevezett panes (ablakok) segítségével. Az ablakokat beállíthatja, vagy két példányra oszthatja ugyanazon ablakot. Például oszthatja az ablakot, hogy megjelenítse a szerkesztési nézetet és az előnézeti olvasási nézetet.

A jegyzetek mellett az Obsidianban lehetőség van egy adott témával kapcsolatos összes jegyzet és a kapcsolódó hasonló témák megtekintésére is.

Jegyzetformázási funkciók az Obsidianban

2. Visszalinkelés

Egy jegyzetelő alkalmazás, amely lehetővé teszi az ötletek és gondolatok összekapcsolását, a legtöbb jegyzetelő rajongó álma. Nézzük meg, hogyan teljesítenek a Notion és az Obsidian ezen a téren.

Notion

A Notion backlink funkciója lehetővé teszi, hogy jegyzetelés közben összekapcsolja ötleteit. Minden alkalommal, amikor linket hoz létre, a Notion automatikusan létrehoz egy backlinket.

Ezután megtekintheti az adott oldalra mutató összes visszautaló linket, és pontosan láthatja, hol használták őket. Ez egy hasznos funkció, ha wikiket hoz létre, ötleteket kapcsol össze vagy feladatokat kezel a Notionban.

Obsidian

A backlinking az Obsidian jegyzetek egyik alapvető funkciója, amely jelentősen leegyszerűsíti a wikik létrehozását.

A hierarchikus mappák vagy adatbázisok helyett az Obsidian lehetővé teszi, hogy egy tudásgráffal összekapcsolt ötletek hálózatát hozza létre – ez ideális forrás diákok, akadémikusok, szoftverfejlesztők és más szakemberek számára, akik folyamatosan jegyzetelnek.

3. Jegyzetek megosztása és csapatmunka

Akár barátainkkal tervezünk kirándulást, akár egy projekten dolgozunk, mindannyian értékeljük azokat az alkalmazásokat, amelyek lehetővé teszik a jegyzetek megosztását és az együttműködést. Az Obsidian és a Notion közül melyik nyeri az együttműködés terén?

Notion

A Notion kiválóan alkalmas jegyzetek megosztására és együttműködésre.

Ha egy új kezdeményezésen szeretne együttműködni egy csapattaggal, vagy egy barátjával egy közelgő nyaralás útvonalának megtervezésén, egyszerűen ossza meg a linket, hogy szerkeszthesse, kommentálhassa vagy megtekintse a Notion munkaterületét.

Megosztási jogosultságok funkció a Notionban

Obsidian

Ha együtt szeretnél dolgozni egy Obsidian-tár szerkesztésén, akkor egy kis plusz erőfeszítést kell tenned. Használhatsz egy plugint, de az nem lesz olyan zökkenőmentes, mint a Notion esetében. Nem küldhetsz másoknak linket sem, hogy megnézhessék a tárádat az Obsidianban. Ha meg szeretnéd osztani a tárádat, az egyetlen lehetőség az, hogy PDF- vagy szövegformátumban exportálod.

Az Obsidian-t azonban megoszthatja a világgal az Obsidian publish segítségével, és megoszthatja a tárhelyének nyilvános URL-jét, amely csak megtekintésre alkalmas.

4. Automatikus jegyzetmentés

Még az otthoni internet, a hotspotok és a biztonságos wifi ellenére is előfordulnak áramkimaradások minden nap – és mindannyian ismerjük azt a szörnyű érzést, amikor rájövünk, hogy az összes elvégzett munkánk odalett. 😳

Ez az egyik oka annak, hogy az automatikus mentés funkció és az offline mód olyan nagy változást hoznak!

Notion

Szerencsére a Notion esetében nem kell aggódnia az internetes problémák miatt. Az alkalmazás automatikusan, valós időben menti az összes jegyzetét, akárcsak a Google Docs vagy az Evernote.

A jegyzetek a Notion szerverein kerülnek mentésre, mielőtt biztonsági másolatot készítenének róluk a felhőben. Természetesen ez csak akkor lehetséges, ha online vagy.

PSA: Ha vissza szeretné állítani a jegyzetek régi verzióját, prémium előfizetőnek kell lennie.

Obsidian

A Notionhoz hasonlóan az Obsidian is automatikusan elmenti a jegyzeteket két másodperccel a beírás befejezése után, így biztos lehet benne, hogy nem veszít el semmit, miután időt szánt a tökéletes grafikon elkészítésére. A jegyzetek automatikusan elmentésre kerülnek minden alkalommal, amikor bezár egy ablakot, vagy manuálisan a Ctrl/Cmd-S billentyűkombinációval.

5. Platformok közötti támogatás

A jegyzetelő alkalmazások valódi értéke abban rejlik, hogy képesek szinkronizálni a jegyzeteket a különböző eszközök között. Nincs jobb, mint reggel a laptopon jegyzeteket készíteni, majd ebédszünetben a mobiltelefonon folytatni. Nézzük meg, hogy a Notion és az Obsidian megfelelnek-e ennek a követelménynek.

Notion

Először is, a Notion használatához internetkapcsolatra van szükség, és regisztrálnia kell az alkalmazás használatához. Annak ellenére, hogy a Notion a jegyzeteket a felhőben menti, a legjobb, ha rendszeresen biztonsági másolatot készít, hogy elkerülje a kizárást, ha a szerverek megszakadnak. A Notion lehetővé teszi a jegyzetek szinkronizálását Windows, macOS, iOS, Android és a webalkalmazás között.

Obsidian

Az Obsidian offline működik, a jegyzetek helyileg, az eszközön tárolódnak – ez egyszerre jó és rossz is.

Ez azért jó, mert így továbbra is megmaradnak a sima szöveges fájlok, arra az esetre, ha az Obsidian leállna, de azért is rossz, mert nem lehet egyszerűen szinkronizálni a jegyzeteket a különböző eszközök között anélkül, hogy fizetne a frissítésért.

Ennek megoldása, hogy a jegyzeteket a Google Drive, a Dropbox vagy az Onedrive segítségével a felhőbe is elmenti, amikor létrehozza a tárhelyét. Ez egy plusz lépés, de mindig érdemes biztonsági másolatot készíteni a jegyzetekről.

6. Árak

Mind a Notion, mind az Obsidian ingyenes csomagokat kínál személyes használatra. A Notion azonban személyes használatra is kínál pro csomagot. Az Obsidian viszont prémium díjat számol fel üzleti használatra, valamint további díjakat a publikálási és szinkronizálási funkciókért.

Íme az Obsidian és a Notion árainak összehasonlítása.

Notion árak

Ingyenes : Korlátlan számú oldal és blokk, eszközök közötti szinkronizálás, megosztás 10 vendéggel, API egyedi integrációkhoz

Plus (12 USD/felhasználó/hónap) : A Free Plus összes funkciója, plusz korlátlan fájlfeltöltés, korlátlan vendégszám, 30 napra visszamenőleges verziók megtekintése és visszaállítása.

Business (18 USD/felhasználó/hónap) : A Personal Pro összes funkciója, plusz legfeljebb 100 vendég, megosztási jogosultságok, együttműködési eszközök, rendszergazdai eszközök

Enterprise (egyedi árazás) : Minden, ami a Teams pluszban benne van, SAML SSO, felhasználói provisioning (SCIM) Audit logNEW, fejlett biztonság és ellenőrzés, korlátlan verziótörténet, dedikált sikermenedzser (100+ hely), egyedi szerződés

Notion AI: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, tagonként havi 8 dollárért, éves számlázással.

Az Obsidian árai

Személyes (ingyenes csomag) : Nincs szükség fiók létrehozására, közösségi támogatás, hozzáférés a bővítményekhez és az API-hoz.

Kereskedelmi (50 dollár/felhasználó/év) : Kereskedelmi használat és prioritásos támogatás

Kiegészítők: Szinkronizálás (4 dollár/hó), Közzététel (8 dollár/hó/webhely)

Notion vagy Obsidian: melyik a legjobb?

Nem könnyű egyértelmű győztest hirdetni a Notion és az Obsidian között. Mind az Obsidian, mind a Notion hasznos jegyzetelő alkalmazás, de mindkettőnek vannak olyan korlátai, amelyeket nehéz figyelmen kívül hagyni.

Például az Obsidian tisztán offline, ezért nehéz a jegyzeteket különböző eszközök között szinkronizálni. Ehhez havonta 8 dollár extra díjat kell fizetnie. A Notion viszont tisztán online működik. Ha tényleg szüksége van valamit feljegyzni a Notionon internetkapcsolat nélkül, akkor nincs szerencséje. A Notionon egy kicsit nehezebb összekapcsolni a jegyzeteket a munkaterületekkel, ami teljesen kizáró ok, ha Ön a munkafolyamatok automatizálását részesíti előnyben.

Szerencsére ismerjük a tökéletes MVP szoftvert, amely segít Önnek jegyzetelési stratégiáit egy új szintre emelni.

Obsidian kontra Notion a Redditen

A Redditre látogattunk el, hogy megnézzük, mit gondolnak az emberek az Obsidian és a Notionról. Ha a Redditen rákeresel a Notion vs Obsidian kifejezésre , sok felhasználó egyetért abban, hogy a Notion hasznosabb fejlett funkciókkal rendelkezik:

„A Notion legfőbb megkülönböztető jellemzője az adatbázisok használata, valamint az, hogy a jegyzeteket különböző nézetekben és címkékkel szűrheted, és így igazán különleges dolgokat hozhatsz létre.”

Más Reddit-felhasználók megjegyzik, hogy az Obsidian a jobb választás, ha backlinking funkciókat keres:

„Az Obsidian viszont csak offline használható, fő jellemzője a jegyzeteken keresztül történő linkek és visszautalások, valamint ezeknek a linkeknek a vizualizálása, így ha több jegyzetében is előfordul a „kémia” szó, akkor azok mind összekapcsolódnak a grafikonban, és így egy tudáshálózatot alkotnak.”

A legjobb Obsidian és Notion alternatíva: ClickUp

Próbálja ki a ClickUp Docs-ot Dolgozzon együtt csapattársaival a ClickUp Docs-ban, hogy testreszabhassa a betűtípusokat, hozzáadjon feladatkapcsolatokat, vagy közvetlenül a dokumentumban linkeljen feladatokhoz.

Igen, az Obsidian és a Notion elég jól hangzik, de próbáltad már a ClickUp-ot?

Képzelje el, hogy soha többé nem felejti el a határidőket, a bevásárlólistát vagy a találkozókat. Sőt, képzelje el egy jegyzetelő szoftvert, amelyet valóban használni szeretne, és minden nap alig várja, hogy megnyithassa! Nos, ez a ClickUp.

A ClickUp egy ultramodern, all-in-one termelékenységi platform, amely egyetlen képernyőn lehetővé teszi a projektek kezelését, a részletes jegyzetek készítését és az előrehaladás nyomon követését. Akár diák, kisvállalkozás tulajdonosa vagy egy nagyvállalat csapatának tagja, a ClickUp segítségével jegyzetelési szokásait egy új szintre emelheti.

A dinamikus ClickUp Docs segítségével gyönyörű wikiket, tudásbázisokat, ellenőrzőlistákat és jegyzeteket hozhat létre, amelyeket intuitív stílus- és formázási opciókkal, például szalagcímekkel, táblázatokkal, rich text szerkesztéssel és egyebekkel testreszabhat az ízlésének megfelelően.

Hozzon létre vizuális hierarchiát beágyazott oldalakkal, adjon hozzá visszautaló linkeket, hogy összekapcsolt ötletek hálóját hozza létre, és akár a szövegét is végrehajtható feladattá alakíthatja. A ClickUp Doc segítségével mindig többet tud elvégezni.

Együttműködés a jegyzetek terén

A ClickUp Docs segítségével a dokumentumokat a csapatával együtt szerkesztheti. A csapat tagjainak feladatok hozzárendelhetők, vagy megjegyzésekkel láthatók el a Docs szövegében. A Docs szövegét feladatokká is konvertálhatja, és azt a szakaszt a csapat tagjainak delegálhatja.

Szerkessz együtt a csapattal, tegyél megjegyzéseket, és oszd ki a feladatokat más tagoknak közvetlenül a ClickUp Doc-ból.

A dokumentumot kényelmesen megoszthatja URL-en keresztül, és könnyedén szabályozhatja, hogy ki szerkesztheti azt, a csapat, a vendégek vagy a nyilvános hozzáférés engedélyeinek kezelésével.

Hozzon létre egy tudásközpontot vagy személyes wikit

Bármennyire is egyszerű vagy bonyolult a dokumentuma, a ClickUp Docs segítségével megvalósíthatja.

A ClickUp automatikusan létrehoz egy visszautat minden alkalommal, amikor említesz kapcsolódó tartalmat. Ezután az oldalsávon található kapcsolatok és visszautak részben megtekintheted az aktuális oldal összes kapcsolatát és kapcsolódó tartalmát.

A jegyzetek elkészítése után rendezett és összekapcsolt ötletstruktúrával rendelkezik, amelyben minden jegyzet egy adott témához kapcsolódik. Kezdje el használni a ClickUp tudásbázis-sablonját!

Töltse le ezt a sablont Tárolja és ossza meg a vállalaton belüli tudást a ClickUp tudásbázis sablonjával

Egyszerűsítse projektmenedzsment munkafolyamatait a ClickUp Docs segítségével

Mi a legjobb a ClickUp Docs-ban? Intuitív. A folyamatosan bővülő, rendkívül funkcionális és együttműködési funkciók listájával a ClickUp úgy lett kialakítva, hogy segítsen Önnek minden feladatot kézben tartani, és növekedésével együtt bővíthető legyen – még a Doc-on belülről is.

Kössd össze a dokumentumaidat a feladatokkal a könnyebb delegálás és feladatkezelés érdekében, vagy adj hozzá widgeteket a munkafolyamatok frissítéséhez, mindezt a dokumentumszerkesztőn belül.

Javítsd írási készségeidet a ClickUp Brain segítségével

A ClickUp Brain egy tartalomgenerátor és AI-asszisztens, amely segít gyorsabban elvégezni a munkáját. A ClickUp Brain segít a felhasználóknak legyőzni az írói blokkot, javítani a brainstormingot és egyszerűsíteni a tartalomkészítési folyamatot.

További előnyök a ClickUp Docs-ban

Töltse le ezt a sablont Tartsa szervezett és hatékonyak a megbeszéléseit a ClickUp Meeting Notes Template segítségével.

És említettük már, hogy mindezeket a funkciókat örökre ingyen kapod? 💸

ClickUp árak

Örökre ingyenes: A ClickUp összes hatékony jegyzetkészítő eszköze, a ClickUp Docs, korlátlan feladatok és tagok, 100 MB tárhely és még sok más.

Unlimited (7 dollár/tag/hónap): Korlátlan tárhely, korlátlan integrációk és korlátlan irányítópultok

Üzleti (12 dollár/tag/hónap): Korlátlan számú csapat, egyedi exportálás és fejlett nyilvános megosztás

Enterprise ( az árakért vegye fel a kapcsolatot az értékesítési osztállyal ) : Enterprise API, irányított bevezetés és dedikált sikermenedzser : Enterprise API, irányított bevezetés és dedikált sikermenedzser

A ClickUp Brain minden fizetős csomagban elérhető, havi 7 dollárért munkatér-tagként.

ClickUp: A megoldás a Notion és az Obsidian közötti vitára

A ClickUp segítségével nem csak egy praktikus jegyzetelő alkalmazást kap, hanem egy megbízható és központi hubot is, ahol minden munkáját elvégezheti.

Iratkozzon fel a ClickUp ingyenes örökös csomagjára, hogy élvezhesse az összes hatékony jegyzetelési funkcióját.