Notion vs Todoist: melyik a legjobb feladatkezelő eszköz?

A csapat méretétől függetlenül a megfelelő eszközök rendelkezésre állása elengedhetetlen a hatékony feladatkezeléshez.

Annyi feladatkezelő alkalmazás közül nehéz eldönteni, melyik a legjobb. A Notion és a Todoist két olyan népszerű választás, amelyek hatékonyságukról ismertek.

Mindkettő túllép az alapvető teendőlistákon, és fejlett funkciókkal rendelkezik a feladatok kezeléséhez. Azonban nagyon fontos, hogy a helyes választást hozza meg.

Ebben a cikkben összehasonlítjuk a Notion és a Todoist alkalmazásokat, áttekintjük azok legfontosabb funkcióit, és mérlegeljük az előnyöket és hátrányokat, hogy segítsünk Önnek a megfelelő platform kiválasztásában.

Segítünk megtalálni a számodra legmegfelelőbb eszközt. Maradj velünk, és bemutatunk neked egy jobb lehetőséget!

Mi az a Notion?

via Notion

A Notion egy sokoldalú munkaterület- és feladatkezelő szoftver projektek kezeléséhez, nyomon követéséhez, együttműködéshez és szervezéshez.

A Notion egy hatékony eszköz, ha megtanulod, hogyan kell testreszabni és kezelni a feladatokat a platformon belül. A Notion beállítása az integrációkkal és a testreszabással bonyolult, de ha egyszer megtanultad, az eszköz segít időt megtakarítani.

A Notion rugalmassága és kiterjedt testreszabási lehetőségei javítják a feladatok prioritásainak meghatározását és a teljesítményt.

A Notion funkciói

Bár a Notion elsősorban dokumentumalapú eszköz, ennél sokkal többet kínál. Jegyzetalapú funkciókkal, feladatkezelési modellekkel, adatbázisokkal, nagymértékben testreszabható dinamikával, sablonokkal, projekteszközökkel és még sok mással rendelkezik.

Íme egy rövid összefoglaló a Notion legjobb feladatkezelési funkcióiról:

Wikik

A Notion Team Wikis sokoldalú és szervezett munkaterületet biztosít csapatának a tudás és a dokumentáció központosításához. Ez a funkció rendkívül rugalmas, egyszerűsített felülettel, robusztus keresőfunkcióval rendelkezik, és lehetővé teszi az oldalak vizuális személyre szabását emojikkal és borítóképpel.

A csapat tagjai könnyedén hozzájárulhatnak a tudásbázishoz, anélkül, hogy technikai szakértelemre lenne szükségük.

A Notion szinkronizált blokk funkciója biztosítja, hogy tartalmad mindenhol konzisztensen frissüljön, így elkerülhető a verziók közötti zavar. A platform zökkenőmentesen integrálódik olyan népszerű eszközökkel, mint a Slack, a Figma, a Jira és a GitHub.

Sablonok

Notion sablon galéria

A Notion korlátlan hozzáférést biztosít kész sablonokhoz, anélkül, hogy azokat nulláról kellene megtervezni!

Akár egy egyszerű oldalról, akár egy teljes projekttervről van szó, a Notion a Notion közösség alkotói által készített különféle sablonokkal áll az Ön rendelkezésére, amelyek közül néhány ingyenes, mások pedig fizetős szolgáltatások.

Feladatkezelés

Feladatkezelés a Notionban

Bár a feladatkezelés kissé bonyolultnak tűnhet, a Notion rendkívül rugalmas. Kísérletezzen az együttműködési beállításokkal, adjon hozzá jelölőnégyzeteket, és könnyedén ossza meg visszajelzéseit a csapatával.

Vizualizáld feladataidat a Notion naptár, táblázat és Kanban tábla funkcióival.

A Notion segít a teendőlistádat magas, közepes és alacsony prioritású feladatokra osztani. Menj még egy lépéssel tovább, és rendezze őket különböző kritériumok szerint, például prioritás, kategória és idővonal szerint, hogy növelje termelékenységét.

Emlékeztetőket is beállíthat a feladatok állapotához, például teendő, folyamatban és befejezett.

A Notion egyre bővülő listát kínál hivatalos integrációkból, és támogatja a Notion API használatát egyedi kapcsolatok létrehozásához.

Integrálja olyan népszerű eszközökkel, mint a Google Drive, a ClickUp, a Calendly, a Jira és a Microsoft Office. Ha kedvenc szoftvere nem szerepel a listán, egyedi integrációt is kérhet.

Ha egy bizonyos ponton egyedi funkciókra van szüksége a márkaépítés, a stratégia vagy a marketing területén, a Notion API egyedi megoldásokkal segít Önnek.

Jegyzetelés

Példa jegyzetelésre a Notionban

Használja a Notion Docs funkcióját a napi naplóbejegyzésekhez vagy általános jegyzetek készítéséhez. Szervezze és címkézze a jegyzetek különböző részeit különböző kategóriákba és formátumokba.

Hozzon létre Notion projektmenedzsment sablonokat és adatbázisokat a jegyzetek jobb szervezéséhez és az információk könnyebb megtalálásához.

A dokumentumokat megoszthatja a csapatával, együttműködhet, változtatásokat javasolhat és megjegyzéseket fűzhet hozzájuk. Ezenkívül képeket, videókat és linkeket is csatolhat a dokumentumokhoz.

Notion AI

Összegezze a teendőket és a legfontosabb tanulságokat a Notion AI segítségével.

Ha időt szeretnél megtakarítani a több prioritás közötti egyensúlyozással, a Notion AI a segítségedre lesz. Segít tartalom létrehozásában, szöveg szerkesztésében, jegyzetek készítésében, szövegrészek összefoglalásában és még sok másban.

Más AI eszközökhöz hasonlóan a Notion is képes blogbejegyzések vázlatát és e-maileket generálni a megadott utasítások alapján.

Testreszabható adatbázis-nézetek

A Notion adatbázis-elrendezése lehetővé teszi, hogy különböző stílusok, formátumok vagy struktúrák szerint testreszabja a saját elképzeléseinek megfelelően, amennyiben az a Notion keretein belül marad.

Adatbázisát táblaként, listaként, táblázatként, idővonalaként, naptárként vagy galériaként tekintheti meg. Az egyes nézetek tulajdonságait megjelenítheti vagy elrejtheti, szűrhet, rendezhet, sőt, tetszése szerint csoportosíthat is.

Notion árak

Örökre ingyenes

Plusz : 8 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 15 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Nézd meg ezeket a Notion alternatívákat és a Notion AI alternatívákat!

Mi az a Todoist?

Via Todoist

A Todoist egyszerűvé teszi a feladatkezelést és több platformon is működik. A Todoist praktikus kiegészítőket kínál, mint például az EverNote és a DropBox integrációk, valamint természetes nyelvi támogatást a projektek és feladatok ütemezéséhez.

Ha feladatkezelő alkalmazással szeretnéd javítani szervezeted folyamatainak hatékonyságát, a Todoist remek választás. Állítsd be és finomítsd a határidőket, címkéket és megjegyzéseket.

A Todoist kiválóan alkalmas a napi rutinban ismétlődő feladatok ütemezésére. Míg sokan emlékeztetőkre támaszkodnak, a Todoist egy olyan eszköz, amely emlékezteti Önt és segít a terv betartásában.

A Todoist segítségével a megosztás gyerekjáték: hívd meg csapattagjaidat, kollégáidat és barátaidat, hogy közösen dolgozzatok a feladatokon.

Integráld a Todoistot a munkahelyi e-mailjeiddel és naptáraiddal, hogy egyszerűsítsd a munkafolyamatokat. A Todoist könnyen integrálható az e-mailekkel és szinkronizálható a naptárakkal az optimális feladatütemezés érdekében.

A platform praktikus feladatkezelési és termelékenységi sablonokat kínál testreszabható feladatokkal, amelyeket mindennapi helyzetekben, például projektkövetéshez vagy értekezletek napirendjéhez használhatsz.

A Todoist funkciói

A Todoist termelékenységi funkcióival könnyedén szervezett maradhat, prioritásokat állíthat fel a teendői között, és egyszerűen elvégezheti a feladatokat.

Az eszköz zökkenőmentes alkalmazásintegrációt, vizuális haladáskövetést, testreszabható nézeteket és felhasználóbarát együttműködési eszközöket kínál a könnyű feladatátadás és -megosztás érdekében.

Íme a Todoist legjobb feladatkezelési funkcióinak listája:

Szoftverintegráció

A Todoist zökkenőmentes egyszerűséget kínál. Ez a termelékenységi alkalmazás könnyen integrálható a meglévő munkafolyamatokba és eszközökbe. Akár olyan népszerű alkalmazásokat szeretnél összekapcsolni, mint a Google Naptár, a Dropbox, az Evernote és mások, a Todoist minden igényt kielégít.

Gondolt már arra, hogy feladatokat hozzon létre közvetlenül az e-mailjéből, vagy fontos fájlokat mentse a teendőlistájára? A Todoist segítségével ezek az integrációk zökkenőmentesen működnek.

Már nem kell az alkalmazások között váltogatnia; ezek az integrációk zökkenőmentesen racionalizálják a munkafolyamatát, beleértve a Google Naptárat, az Evernote-ot, az Outlookot, az AI Assistantet és sok más alkalmazást.

A Todoist tökéletes felületet kínál a feladatok részletes megtervezéséhez és a haladás hatékony nyomon követéséhez.

A Todoist a Karma funkcióval vizuális módon követheted nyomon a projektek és feladatok előrehaladását. A feladatok elvégzésével karma pontokat szerezhetsz, és akár napi és heti feladat-sorozatot is fenntarthatsz, így biztosítva, hogy következetesen végezd el a teendőidet.

Egy színes grafikon vizuálisan ábrázolja kemény munkádat, és betekintést nyújt termelékenységi trendjeidbe.

Személyre szabás

Személyre szabhatod a feladatnézetet a Todoistban. Választhatsz a Kanban-stílusú táblázat vagy az egyszerű listanézet között.

Minden szakasznak megvan a saját oszlopa a táblázatos nézetben; a listás nézetben ez csak egy hosszú lista. A feladatokat áthúzhatja, csoportosíthatja és címkéket adhat hozzájuk. Ezenkívül a feladatokat a kijelöltek szerint is szűrheti.

Együttműködés

Delegálja a feladatokat, miközben egyszerűsíti a komplexitást, és könnyen láthatóvá teszi, hogyan áramlik az egyik feladat a másikba.

Használja ki a Todoist felhasználóbarát felületét, hogy megossza előrehaladását vagy feladatait.

Todoist árak

Kezdőknek: Ingyenes

Pro: 4 USD/hó

Starter Workspace: Ingyenes

Üzleti munkaterület: 6 USD/hó felhasználónként

Nézd meg ezeket a Todoist alternatívákat!

Notion kontra Todoist: funkciók összehasonlítása

Mind a Notion, mind a Todoist lenyűgöző menedzsment funkciókat kínál.

A Notion azonban hatalmas méreteivel, testreszabhatóságával és számos integrációjával tűnik ki. A Todoist viszont egyszerűségével és a prioritások nyomon követésében és figyelemmel kísérésében jeleskedik.

Vessünk egy közelebbi pillantást arra, mi különbözteti meg a Notiont és a Todoistot. Íme a Todoist vs Notion összehasonlítás:

1. Beépített funkciók és integrációk

A beépített funkciók a kezdetektől fogva biztosítják az alapvető eszközöket, így nem kell külön alkalmazásokat keresned az alapvető feladatok elvégzéséhez.

Az integrációk segítik a feladatkezelő eszköz zökkenőmentes együttműködését a már használt alkalmazásokkal, például a naptárral, a csevegőalkalmazásokkal és a felhőalapú tárolóval.

Hogyan teljesítenek a Notion és a Todoist ebben a kategóriában? Nézzük meg!

A Notion számos szoftverrel és eszközzel integrálható. Elegendő beépített funkciót találsz benne, és nem hiányoznak a külső integrációk sem.

A Notion beépített AI funkciója segít összefoglalni a jegyzeteket, cselekvési tételeket létrehozni, javítani az íráskészséget és még sok minden mást.

Ezzel szemben a Todoist nem rendelkezik komplex funkciókkal, bizonyos feladatokhoz külső integrációkra támaszkodik, és projektmenedzsment eszközként nem igazán működik.

Ha AI-t szeretnél használni a Todoisttal, akkor integrálnod kell egy külső AI asszisztens szoftvert.

Következtetés: Figyelembe véve a két alkalmazás beépített funkcióinak és integrációinak különbségeit, a Notion nyeri a versenyt.

2. Haladás nyomon követése

A haladáskövetési funkciók segítségével nyomon követheted feladataidat és projektjeidet, és láthatod, merre tartasz.

Íme, hogyan segíthetnek ebben a Notion és a Todoist.

A Notion segítségével a haladás nyomon követése elsősorban a feladatok állapotának megváltoztatására összpontosít, hogy könnyebben nyomon követhesse céljait.

Nem nyújt vizuális ábrázolást a teendőlisták előrehaladásáról, és hiányoznak belőle a napi sorozatok a következetesség érdekében.

A Todoist Karma funkciójával szórakoztatóbb és megbízhatóbb haladáskövető rendszert kapsz.

Tartalmaz napi és heti sorozatokat, hogy nyomon követhesse és motivált maradjon a feladatok elvégzésében, és a haladás vizuális ábrázolása is nagy előny.

Következtetés: Ebben a Notion vs Todoist mérkőzésben a Todoist nyer.

3. Összetett projektek és munkafolyamatok

A feladatkezelő eszközök egyszerűsítik a komplex projekteket és munkafolyamatokat azáltal, hogy kezelhető lépésekre bontják őket, felelősségeket osztanak ki, és mindenki számára biztosítják az egységes tájékoztatást.

Így segít a Notion és a Todoist a komplex projektek kezelésében:

Notion

Sokoldalúságának és komplex munkafolyamatok és projektek kezelésére való alkalmasságának köszönhetően „all-in-one munkaterület” státuszt kap.

A Notion nem csak feladatok és dokumentumok kezelésére alkalmas, hanem termékfejlesztési tervek, kiterjedt csapatmunka, weboldal-beállítás és még sok más feladatra is.

Todoist

Másrészt a Todoist egyszerűsíti a feladatkezelést, és jobban megfelel egyéneknek vagy kis csapatoknak.

Következtetés: Döntetlen. Ha egyszerű, testreszabható, minimalista feladatkezelési megoldást keres, válassza a Todoist-ot. Ha azonban robusztus feladat- és projektkezelő eszközre van szüksége, válassza a Notion-t.

4. Testreszabott nézetek és szűrők

A testreszabott nézetek és szűrők lehetővé teszik, hogy a feladatokat a számodra legmegfelelőbb módon láthasd.

A Notion és a Todoist kínál ilyen testreszabási lehetőségeket? Derítsük ki!

Notion

Lehetővé teszi az adatbázis többféle módon történő testreszabását és megtekintését, például táblázatos nézetben, listában, naptárban, táblázatban, idővonalon vagy galériában.

Todoist

A Todoist testreszabási lehetőségei korlátozottak: Kanban tábla és lista nézetek.

Következtetés: A Notion egyértelműen nyertes.

Notion kontra Todoist a Redditen

Hogy megértsük az emberek preferenciáit a Notion és a Todoist között, a Reddithez fordultunk.

A „Notion vs. Todoist” kifejezésre végzett gyors Reddit-keresésből kiderül, hogy a legtöbb felhasználó szerint a Notion kínálja a legjobb eszközöket komplex feladatok kezeléséhez. Íme egy komment a Redditről:

„Ha komplex projekteket szeretnél kezelni dokumentációval, referencia képekkel, ellenőrzőlistákkal stb., akkor egy egyszerű feladatkezelő alkalmazás, mint a Todoist, valószínűleg nem lesz elég, és inkább valami olyasmit érdemes használnod, mint a Notion.”

Másrészt a Todoist felhasználói inkább úgy gondolják, hogy az alkalmazás egyszerű feladatokhoz a legalkalmasabb. Egy felhasználó így kommentálta:

„Todoist-ot használok, és azt mondanám, hogy hatékony feladatkezelő eszköz, de úgy találom, hogy nem működik, ha alapszintű komplexitáson túlmutató projektmenedzsmentre próbálod használni.”

Ismerd meg a ClickUp-ot – a Notion és a Todoist legjobb alternatíváját!

Használja a ClickUp-ot projektjei hatékony kezeléséhez több mint 15 nézettel, előre megtervezett sablonokkal és számos együttműködési funkcióval.

A ClickUp segítségével egyetlen helyen kombinálhatja a projekteket, feladatokat és tudásmenedzsmentet. A Notion és a Todoist csak a feladatok és a projektmenedzsment igényeinek egy részét segíti kezelni.

Akár egyszerű, akár komplex API-kat kell integrálnia, feladatokat rangsorolnia, tevékenységeket nyomon követnie, vagy kis- vagy nagyvállalatok feladatait kezelnie, a ClickUp a legjobb választás.

All-in-one termelékenységi eszközöket kínál mindenféle projekt kezeléséhez, a haladás nyomon követéséhez és részletes jegyzetek készítéséhez.

ClickUp Docs

Használja a ClickUp Docs szolgáltatást, hogy gyönyörű dokumentumokat, wikiket és egyebeket hozzon létre és összekapcsoljon, így zökkenőmentesen valósíthatja meg ötleteit csapatával.

A ClickUp Docs közvetlenül versenyez a Notion és a Todoist Docs alkalmazásokkal. Könnyen testreszabhatja különböző formátumok, például táblázatok, képek, videók, kódblokkok, gombok, widgetek és egyebek segítségével.

Valós időben együttműködhetsz másokkal a Docs-ban az egyidejű szerkesztés, kommentelés és mások megjelölése révén. Ezenkívül a Doc Text-et feladattá alakíthatod, és hozzárendelheted a csapat tagjaihoz.

A ClickUp fejlett jogosultsági beállításai lehetővé teszik, hogy szabályozd a dokumentumaid adatvédelmi beállításait, függetlenül attól, hogy azokat privátnak, nyilvánosnak vagy védettnek szeretnéd-e. Oszd meg dokumentumaidat munkatársaiddal egy link segítségével vagy meghívás útján.

Hasonlítsd össze a ClickUp-ot és a Todoist-ot!

ClickUp AI

Használja a ClickUp AI-t, hogy egy gombnyomással automatikusan generáljon feladatfrissítéseket, összefoglalókat és egyebeket.

A ClickUp AI az Ön mobil írási asszisztense lesz. Összefoglalja, átírja és szerkeszti a dokumentumait, hogy egyszerűsítse az írási feladatait. Gyorsan összefoglalja a megbeszéléseit, és létrehoz egy cselekvési tételek listáját, amelyekből a teendői lesznek.

A ClickUp AI még friss és kreatív írási ötleteket is kínál. Egyetlen kattintással blogbejegyzéseket ír és szerkeszt neked.

Használja a ClickUp-ot új üzleti ötletek kidolgozásához és részletes végrehajtási terv kidolgozásához. A ClickUp AI-vel a lehetőségek végtelenek.

Hasonlítsd össze a Notion és a ClickUp alkalmazásokat!

ClickUp Notepad

A ClickUp ingyenes online jegyzetfüzetével egyetlen helyen szervezheti meg jegyzeteket, ellenőrzőlistákat és feladatokat.

A ClickUp Notepad az a hely, ahol gyorsan leírhatod az ötleteidet, hogy ne felejtsd el őket. Jegyezd le a kódokat, gondolatokat, linkeket vagy bármit, amire szükséged van, és mentsd el későbbre.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, tagonként 5 dollárért.

Kapcsolódó cikkek:

Kezdje el a feladatok kezelését a ClickUp segítségével

Szüksége van egy hatékony feladatkezelő alkalmazásra, hogy lépést tudjon tartani a feladatlistáival. A dolgok bonyolultabbá válnak, ha alfeladatokat és függőségeket ad hozzá. Szüksége van egy olyan feladatkezelő alkalmazásra, amely ötvözi a funkciók komplexitását és a tervezés egyszerűségét.

Összegyűjtsd a legkülönbözőbb eszközöket és szoftvereket egy platformon, és egyszerűsítsd munkádat a ClickUp segítségével még ma! Akár hosszú távú céljaidat szeretnéd mérhető feladatokra bontani, akár visszajelzéseket szeretnél megosztani a feladatok előrehaladásáról a csapattagokkal, a ClickUp mindebben és még sok másban is segít.