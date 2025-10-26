A 11 legjobb Jotform-alternatíva, amelyet érdemes kipróbálni 2026-ban

Gondolkodik azon, hogy áttérjen a Jotformról?

Most van a tökéletes alkalom arra, hogy felfedezze az Ön igényeinek megfelelő Jotform-alternatívákat.

Bár a Jotform eddig a online űrlapok készítésének egyik legnépszerűbb eszköze volt, ma már számos új lehetőség áll rendelkezésre – ezek közül néhány jobb funkciókkal, egyszerűbb felülettel és rugalmasabb árazással rendelkezik. Valójában a vonzó, adatközpontú űrlapok készítése könnyebb, mint valaha, köszönhetően a változatos igényeket kielégítő, egyre bővülő hatékony űrlapkészítő eszközök választékának.

Tehát akár fejlett testreszabási lehetőségekre szoruló marketinges, akár költségtudatos kisvállalkozás, vagy egyszerűen csak egy egyszerűbb eszközt keres, a megfelelő alternatíva javíthatja az űrlapkészítési élményét.

Itt összegyűjtöttem azokat a legjobb lehetőségeket, amelyek funkcióik, könnyű használatuk és ár-érték arányuk tekintetében felveszik a versenyt a Jotformmal, segítve Önt abban, hogy megtalálja a projektjeihez leginkább megfelelő megoldást.

Mire kell figyelnie egy Jotform-alternatíva kiválasztásakor?

A Jotform alternatívájának kiválasztásakor elengedhetetlen, hogy meghatározza azokat a funkciókat, amelyek összhangban állnak az Ön céljaival. Íme egy rövid útmutató arról, hogy mire kell figyelnie, hogy megtalálja az Ön igényeinek leginkább megfelelő űrlapkészítőt.

Testreszabási funkciók: Válasszon olyan űrlapszerkesztőt, amely lehetővé teszi testreszabott űrlapok készítését minden igényhez. Emellett elegendő funkcióval kell rendelkeznie ahhoz, hogy többféle űrlapformátumot támogasson, például kapcsolatfelvételi, Válasszon olyan űrlapszerkesztőt, amely lehetővé teszi testreszabott űrlapok készítését minden igényhez. Emellett elegendő funkcióval kell rendelkeznie ahhoz, hogy többféle űrlapformátumot támogasson, például kapcsolatfelvételi, ügyfél-visszajelzési és regisztrációs űrlapokat.

Biztonság: Válasszon olyan űrlapkészítőt, amely szigorú adatmegőrzési irányelvekkel rendelkezik, hogy biztonságos online űrlapokat készíthessen. Ez védi az összes érzékeny adatot, amelyet a válaszadók az űrlapok beküldése és az online felmérések során megosztanak.

Könnyű használat: Válasszon egy intuitív Válasszon egy intuitív űrlapszerkesztőt , amely lehetővé teszi fejlett funkciókkal rendelkező űrlapok létrehozását anélkül, hogy bonyolult kódolási ismeretekre vagy hosszú tanulási folyamatra lenne szükség. A drag-and-drop szerkesztő egy plusz előny

Költséghatékonyság: Válasszon olyan űrlapkészítőket, amelyekkel tömegesen hozhat létre űrlapokat anélkül, hogy lyukat égetne a zsebébe

Manapság a csapatok két egyre növekvő problémával küzdenek: az AI-terjedéssel és a munka terjedésével. Az AI-terjedés akkor következik be, amikor minden részleg más-más AI-eszközt alkalmaz, ami az adatok szétszóródásához és a munkafolyamatok szétkapcsolódásához vezet. A munka terjedése akkor következik be, amikor az információk tucatnyi alkalmazásban, űrlapban, táblázatban és beérkező levelek között szétszóródnak.

Ez közvetlenül hatással van az űrlapkészítő eszközökre. Ha az űrlapkészítője elszigetelten tárolja az adatokat, vagy egy újabb önálló munkafolyamatra kényszeríti Önt, akkor a szétszóródás fokozódik. Az olyan eszközök, mint a ClickUp, ezt megakadályozzák azáltal, hogy az űrlapkészítést, a beküldéseket, az automatizálásokat, az AI-elemzéseket és a feladatvégrehajtást egy munkaterületen központosítják – ezzel csökkentve mind az AI-szétszóródást, mind a munkaszétszóródást.

A legjobb Jotform-alternatívák áttekintése

Eszköz Legalkalmasabb Főbb jellemzők Árak* ClickUp Teljes körű űrlapkészítés munkafolyamatokkal, mesterséges intelligenciával és feladatautomatizálással • Űrlapnézet feltételes logikával • Feladatok automatikus létrehozása a válaszokból • Műszerfalak valós idejű elemzéshez • Több mint 100 automatizálás • Natív mesterséges intelligencia az űrlapkészítéshez és az elemzésekhez • Szoros integrációk (Slack, Sheets, Zapier) Örökre ingyenes; fizetős változat 7 USD/felhasználó/hónap Google Forms Egyszerű űrlapok a Google Workspace-ben • Korlátlan számú űrlap és válasz • Előre elkészített sablonok • Automatikus táblázatok és grafikonok • Natív Google Sheets integráció Ingyenes; Üzleti csomagok 12 USD/felhasználó/hó áron Typeform Interaktív, márkás párbeszédes űrlapok • Egyszerre egy kérdéses felhasználói élmény • Multimédiás támogatás • Beépített elemzési funkciók • Több mint 300 integráció • AI-alapú válaszelemzés Ingyenes; fizetős változat 29 USD/hó-tól Wufoo Gyors űrlapbeállítás jelentésekkel és fizetési lehetőségekkel • Több mint 400 sablon • Feltételes logika • CSS-testreszabás • Stripe és PayPal fizetések • Asana és WordPress integrációk Ingyenes; fizetős változat 19 USD/hó-tól SurveyMonkey Nagyszabású felmérések mélyreható elemzésekkel • Fejlett elágazási logika• Mátrix- és értékelő kérdések• AI-alapú elemzések• Több mint 200 integráció (Salesforce, HubSpot) Ingyenes; fizetős változat 99 USD/hó-tól Cognito Forms Összetett számításokat és fizetéseket tartalmazó űrlapok • Drag-and-drop szerkesztő • Fejlett számítások • Feltételes logika • Stripe és PayPal integráció • Iparág-specifikus sablonok Ingyenes; fizetős változat 15 USD/hó-tól Formstack HIPAA-kompatibilis, biztonságos űrlapautomatizálás • HIPAA, GDPR, PCI megfelelés • Fejlett adatirányítás • Erős feltételes logika • Több mint 260 integráció • Dokumentumautomatizálás Havi díj: 99 dollártól Zoho Forms Űrlapautomatizálás a Zoho ökoszisztéma felhasználói számára • Drag-and-drop szerkesztő • HIPAA-megfelelés • Valós idejű értesítések • Natív Zoho CRM/Mail integráció Ingyenes; fizetős, 10 USD/hó-tól Microsoft Forms Alapvető űrlapok a Microsoft 365-ben • Valós idejű együttműködés • Kvízek és felmérések • Automatikus diagramok • Excel és OneNote integráció • Többnyelvű támogatás Ingyenes Paperform Kiválóan megtervezett fizetési és foglalási űrlapok • Több mint 700 elrendezés • Fizetési és ütemezési űrlapok • Egyedi CSS-beágyazások • Több mint 2000 integráció • Digitális aláírások Havi díj: 29 dollártól ProProfs Survey Maker Felmérések, kvízek és visszajelzések gyűjtése • Drag-and-drop szerkesztő • Többféle kérdés típus • Csapatmunka • Mailchimp és GA integrációk Ingyenes; fizetős változat 19,99 USD/hó

A 11 legjobb Jotform-alternatíva

Íme a 11 legjobb Jotform-alternatíva űrlapok készítéséhez, amelyek személyes és szakmai használatra egyaránt tökéletesen alkalmasak:

1. ClickUp (A legjobb testreszabható űrlapkészítéshez és adatgyűjtéshez)

A ClickUp egy hatékony munkamenedzsment szoftver fejlett funkciókkal – könnyedén kiemelkedik a legjobb Jotform-alternatívák közül.

Íme néhány olyan funkció, amelyet űrlapok készítéséhez és adatgyűjtéshez használok:

Készítsen űrlapokat olyan funkciókkal, mint a feltételes logika, a ClickUp Form View segítségével

A ClickUp űrlapnézet segítségével bármilyen célra kiváló űrlapokat készíthetek – alkalmazottak visszajelzéseinek gyűjtésére, ügyfelekről szóló információk megszerzésére, piackutatások elvégzésére és még sok másra.

Lehetőséget ad arra is, hogy a felméréseket és űrlapokat az igényeimnek megfelelően testreszabjam. A színektől a témákig a legapróbb részleteket is megváltoztathatom, hogy olyan dokumentumokat hozzak létre, amelyek illeszkednek a vállalatomhoz és a közönségem igényeihez.

A ClickUp űrlapnézet feltételes logikával is rendelkezik, ami lehetővé teszi számomra olyan űrlapok és felmérések tervezését, amelyek intelligensen alkalmazkodnak a felhasználók válaszaihoz. Ez egy fejlett űrlapkészítő eszközzé teszi, amely alkalmas komplex űrlapok létrehozására.

Automatizáljon mindent az űrlapadatok elemzésétől a feladatértesítések küldéséig a ClickUp Automations segítségével

Az egyszerű űrlapkészítés után következnek a felmérési válaszok és az adatkezelés. Ehhez a ClickUp Automations-ra bízom.

Több mint 100 automatizálási funkcióval rendelkező csomaggal használom ezt a funkciót, hogy megszüntessem a kérdőívekre adott válaszok gyűjtésének és elemzésének unalmas kézi munkáját. Feladatokat rendelek hozzá és megjegyzéseket fűzök az űrlapokhoz, hogy biztosítsam, a megfelelő csapattag tegyen lépéseket.

Mindezek tetejébe a ClickUp AI-alapú elemzési funkciókkal rendelkezik, amelyek minden válasz pontos elemzését biztosítják, megkönnyítve ezzel a megalapozott döntéshozatalt.

Használja a ClickUp Brain-t személyre szabott űrlapok létrehozásához, részletes elemzések készítéséhez, teendők kiosztásához és még sok minden máshoz

Ha késésben vagyok a kézi testreszabással vagy az űrlap teljesítményének elemzésével, a ClickUp Brain-t használom.

Ez az intelligens AI-eszköz mindent elvégez – személyre szabott és dinamikus űrlapokat készít, feladatokat oszt ki a csapattagoknak, elemzi az űrlapadatokat, és minden mást is – mindezt perceken belül! Igazi megmentő!

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

Az új felhasználóknak esetleg egy kis tanulási időre lesz szükségük

A ClickUp árai

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Az e-mail kiment a divatból, a ClickUp űrlapok jöttek be!

2. Google Forms (A legjobb egyszerű űrlapok készítéséhez a Google ökoszisztémán belül)

A Google Forms egy felhőalapú űrlapkészítő. Intuitív, felhasználóbarát és kiválóan alkalmas kezdők számára.

A gazdag együttműködési funkciók segítségével olyan felméréseket és űrlapokat hozhat létre, amelyekhez különböző csapattagok adataira van szükség.

A szerszám testreszabási funkcióit is elég jónak találom. Lehetővé teszik a legfontosabb márkaelemek, például a színek, képek, betűtípusok stb. személyre szabását. A Google Forms feltételes logikát is támogat.

A Google Forms legjobb funkciói

Korlátlan űrlapkészítést és válaszadást biztosít

Különféle előre megtervezett sablonokat kínál visszajelzési űrlapokhoz , jelentkezési űrlapok hoz stb., hogy a nulláról indulhasson.

Automatikus táblázatokat és grafikonokat generál a valós idejű adatelemzéshez

A Google Forms zökkenőmentesen integrálódik a Google Workspace eszközökkel, mint például a Google Analytics, a Sheets stb.

A Google Forms korlátai

Csak alapvető funkciókat kínál

Korlátozott harmadik féltől származó integrációk

A Google Forms árai

Örökre ingyenes

Business Standard: 12 USD/hó felhasználónként

Google Forms értékelések és vélemények

Capterra: 4,7/5 (több mint 10 800 értékelés)

3. Typeform (A legjobb interaktív, párbeszédes űrlapok és felmérések készítéséhez)

Ha hatékony űrlapokat szeretne készíteni, amelyek tükrözik márkáját, akkor a Typeformot ajánlom.

Ez a felmérési eszköz lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy rendkívül testreszabott és interaktív űrlapokat hozzanak létre. Adjon hozzá márkaelemeket, videotartalmakat, nyomon követéseket – bármit, amit csak akar.

A Typeform másik előnye a adatkezelési és elemzési technikája. A beépített mesterséges intelligencia automatikusan elemzi az összes választ, így megkímélve Önt a kemény munkától.

A Typeform legjobb funkciói

Segít vonzó, párbeszédszerű űrlapok létrehozásában, felhasználóbarát felülettel

Támogatja a multimédiás elemeket, például képeket és videókat

Beépített elemzési funkciók a válaszok és a kitöltési arányok nyomon követéséhez

Több mint 300 alapvető alkalmazással és eszközzel integrálható, például a Zapierrel, a Google Sheets-szel és a Mailchimp-pel.

A Typeform korlátai

Némi tanulási görbe szükséges

Az ingyenes csomag funkciói korlátozottak

A Typeform árai

Örökre ingyenes

Alapcsomag: 29 USD/hó

Plusz: 59 USD/hó

Üzleti: 99 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Growth Essentials: 199 USD/hó

Growth Pro: 349 USD/hó

Growth Custom: Egyedi árazás

Typeform értékelések és vélemények

Capterra: 4,7/5 (több mint 800 értékelés)

G2: 4,5/5 (több mint 700 értékelés)

4. Wufoo (A legjobb könnyen használható űrlapok és jelentések készítéséhez)

A legjobb Jotform-alternatívák listámon a következő a SurveyMonkey által létrehozott Wufoo. Ez az űrlapkészítő nagyon sokoldalú.

Használhatja egyszerű regisztrációs űrlapok, kapcsolatfelvételi űrlapok, munkavállalói felmérési űrlapok és egyedi jelentések létrehozására – mindezt kódolás nélkül. Lehetővé teszi továbbá fizetési űrlapok létrehozását is, amelyekkel Stripe, PayPal stb. segítségével érkező virtuális fizetéseket fogadhat.

Mivel az eszköz kizárólag felhőalapú, az összes űrlapadat és felmérési válasz biztonságosan tárolódik egy központi helyen.

A Wufoo legjobb funkciói

Több mint 400 előre elkészített sablon áll rendelkezésre különböző űrlap típusokhoz

CSS-sel testreszabási lehetőségeket kínál a márkaépítéshez

Intuitív feltételes logikával rendelkezik a felhasználói élmény testreszabásához

Integrálható olyan eszközökkel, mint az Asana, a Mailchimp és a WordPress

A Wufoo korlátai

Az ingyenes csomag nagyon alapvető funkciókat tartalmaz

A fejlett testreszabáshoz CSS-ismeretekre lehet szükség

A Wufoo árai

Örökre ingyenes

Starter: 19 USD/hó

Professional: 39 USD/hó

Haladó: 99 USD/hó

Ultimate: 249 USD/hó

Wufoo értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (200+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 200 értékelés)

5. SurveyMonkey (A legjobb űrlapok és felmérések készítéséhez, hatékony elemzési funkciókkal)

A SurveyMonkey az egyik legátfogóbb eszköz ezen a listán.

Ez a Jotform-alternatíva hasznos azoknak a csapatoknak, amelyek naponta nagy mennyiségű felmérési adatot kezelnek. AI-funkciója részletes elemzéseket kínál a válaszokról, ami megkönnyíti az adatfeldolgozást, és ezáltal a döntéshozatalt is.

De ez még nem minden: az eszköz lehetővé teszi az űrlapok közvetlen beágyazását weboldalakba, e-mailekbe stb., így a közönsége gyorsan kitöltheti azokat anélkül, hogy átirányítanák egy másik oldalra.

A SurveyMonkey legjobb funkciói

Rengeteg kiváló minőségű, testreszabható sablont kínál űrlapok és kérdőívek készítéséhez

Támogatja az olyan funkciókat, mint a fejlett és elágazó logika a helyes adatok gyűjtése érdekében

Lehetővé teszi különböző kérdés típusok használatát, mint például értékelési skálák és mátrixkérdések

Több mint 200 platformmal integrálható, beleértve a Salesforce-t és a HubSpot-ot is

A SurveyMonkey korlátai

A bonyolult felület túlterhelő lehet az új felhasználók számára

Ugyanezek a funkciók más eszközökben is elérhetők, méghozzá kedvezőbb áron.

A SurveyMonkey árai

Örökre ingyenes

Premier Annual: 1428 USD/év

Advantage Annual: 468 USD/év

Standard havi: 99 USD/hó

Team Advantage: 25 USD/hó (éves számlázás)

Team Premier: 75 USD/hó (éves számlázás)

Vállalati: Egyedi árazás

SurveyMonkey értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 22 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 10 000 értékelés)

6. Cognito Forms (A legjobb komplex számításokat tartalmazó űrlapok készítéséhez)

A Cognito Forms egy Jotform alternatívájaként szolgáló űrlapszerkesztő, amely leegyszerűsíti az űrlapok készítésének és az adatok feldolgozásának bonyolult folyamatát.

Kifejezetten összetett számítások kezelésére tervezték, így alkalmas nyugták készítésére, fizetések fogadására és egyéb hasonló feladatokra.

Mivel a Cognito Forms feltételes logikával is rendelkezik, hasznosnak bizonyul olyan dinamikus felmérések kidolgozásában, amelyek széles körben vonzóak. Tetszik továbbá a Cognito általános használhatósága és teljesítménye is.

A Cognito Forms legjobb funkciói

Különféle, kifejezetten különböző iparágakra, például az IT-re, a HR-re stb. tervezett, előre elkészített sablonokat tartalmaz.

Könnyen használható drag-and-drop szerkesztőt kínál űrlapok és kérdőívek készítéséhez

Összeolvad a munkafolyamatával, hogy maximális hatékonyságot biztosítson

A fizetési lehetőségeket közvetlenül integrálja a Stripe és a PayPal szolgáltatásokkal

A Cognito Forms korlátai

Hiányoznak az átfogó jelentéskészítő eszközök a felmérési válaszok elemzéséhez

Ehhez egy kis tanulási folyamatra van szükség

A Cognito Forms árai

Egyéni: Örökre ingyenes

Pro: 15 USD/hó

Csapat: 35 USD/hó

Vállalati: 99 USD/hó

Cognito Forms értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 80 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 80 értékelés)

7. Formstack (A legjobb Jotform-alternatíva automatizált, HIPAA-kompatibilis űrlapok készítéséhez)

Biztonságos online űrlapokat szeretne készíteni? Mindenképpen ajánlom a Formstacket.

Ez az AI űrlapgenerátor a biztonságot helyezi középpontba. Megfelel a GDPR, a HIPAA, a WCAG és a PCI előírásoknak, ami tökéletessé teszi olyan érzékeny feladatokhoz, mint a fizetések beszedése.

Ezen felül professzionális és vizuálisan vonzó egyedi dokumentumokat és jelentéseket is készíthet vele. A Formstacks másik előnye a letisztult felhasználói felület, ami jelentős előnyt jelent.

A Formstack legjobb funkciói

Előre elkészített sablonokat kínál különböző kategóriákhoz, például iparághoz, űrlap típushoz stb.

Erős feltételes logikával rendelkezik a személyre szabott élmény érdekében

Hasznosítható betekintést nyújt az űrlap adataiból azáltal, hogy azokat a központi üzleti rendszerekbe továbbítja

Integrációkat biztosít több mint 260 eszközzel, például a Salesforce-szal, a HubSpot-tal és a Mailchimp-pel

A Formstack korlátai

Lehet, hogy drága, különösen kisvállalkozások számára

Az alapcsomag nem biztosít teljes hozzáférést az összes funkcióhoz

A Formstack árai

Forms: 99 USD/hó (havonta számlázva)

Csomag: 299 USD/hó (havonta számlázva)

Vállalati: Egyedi árazás

Formstack értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 900 értékelés)

Capterra: 4/5 (több mint 100 értékelés)

8. Zoho Forms (A legjobb azoknak a csapatoknak, amelyek Zoho-alkalmazásokat használnak az űrlapkészítés automatizálására)

A Zoho Forms minden okból az egyik legismertebb Jotform-alternatíva.

Akár regisztrációs űrlapokat kell készítenie ügyfelei számára, akár jelentkezési űrlapokat új alkalmazottak felvételéhez, akár visszajelzési űrlapokat a készségek fejlesztéséhez, ez az eszköz rendkívül sokoldalú , így minden igényt kielégít.

Ráadásul az előre megtervezett sablonok már eleve olyan átfogóak – több mint 30 mezőtípussal –, hogy az űrlapot alig kell testreszabnia.

Ezen felül a Zoho lehetővé teszi az űrlapok beágyazását a könnyű hozzáférés és az adatgyűjtés érdekében.

A Zoho Forms legjobb funkciói

Tartalmaz egy egyszerű drag-and-drop szerkesztőt az űrlapkészítéshez

Megfelel a főbb biztonsági szabványoknak, például a HIPAA-nak, az adatok biztonságos gyűjtése érdekében

Automatikus, valós idejű értesítéseket generál az űrlapok beküldéséről

Zökkenőmentesen integrálható a Zoho alkalmazáscsomagjába, például a CRM-be és a Mailbe

A Zoho Forms korlátai

A testreszabási lehetőségek nem feltétlenül olyan kiterjedtek, mint más eszközöknél

A Zoho ökoszisztémán kívüli integrációk korlátozottak lehetnek

Az ingyenes csomag nem működik kiváló ingyenes Jotform-alternatívaként

A Zoho Forms árai

Örökre ingyenes

Alapcsomag: 10 USD/hó (éves számlázás)

Standard: 25 USD/hó (éves számlázás)

Professional: 50 USD/hó (éves számlázás)

Prémium: 90 USD/hó (éves számlázás)

A Zoho Forms értékelései és véleményei

G2: 4,4/5 (több mint 100 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 100 értékelés)

9. Microsoft Forms (A legjobb az Office 365-be integrált űrlapok fejlesztéséhez)

Válassza a Microsoft Forms-ot, ha könnyen használható, felesleges bonyolultságtól mentes űrlapkészítő eszközt keres.

Az eszköz támogatja az alapvető funkciókat, mint például az űrlapkészítés, a testreszabás, a sablonok, az integrációk stb. Ezenkívül segít a válaszok elemzésében, és lehetővé teszi az adatok kezelését egy intuitív űrlapkezelő irányítópulton keresztül.

Az MS Forms-ban leginkább az tetszik, hogy több nyelvet is támogat, ami megkönnyíti az elérhetőséget – ez egy olyan funkció, amely sok új űrlapkészítő eszközben nem található meg.

A Microsoft Forms legjobb funkciói

Támogatja a csapattagok közötti valós idejű együttműködést

Különböző kérdés típusokat kínál, beleértve kvízeket és felméréseket is

Lehetővé teszi az adatok vizualizálását automatikus táblázatok és grafikonok segítségével

Teljes mértékben integrálható a Microsoft 365 eszközökkel, például az Excel-lel és az OneNote-tal

A Microsoft Forms korlátai

Kevesebb fejlett funkciót kínál

Nem támogatja a közvetlen fizetésbeszedést

A Microsoft Forms árai

Örökre ingyenes

A Microsoft Forms értékelései és véleményei

G2: 4,4/5 (361 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (181 értékelés)

10. Paperform (A legjobb online fizetések gyűjtésére szolgáló űrlapok készítéséhez)

A Paperformot azoknak a kis és növekvő vállalkozásoknak fejlesztették, amelyek az űrlapokat nem csupán fizetések begyűjtésére, hanem valódi munkafolyamatok támogatására is használni szeretnék. Ötvözi a fizetésre kész űrlapokat az ütemezéssel, a dokumentumok aláírásával és az automatizálással, így alkalmas azoknak a csapatoknak, amelyek üzleti folyamataikat űrlapok segítségével bonyolítják le.

A digitális aláírásoktól és számításoktól a testreszabható fizetési űrlapok által biztosított rendkívül biztonságos fizetésekig ez az eszköz minden folyamatlépésnél garantálja a hatékonyságot. A Paperform emellett olyan mesterséges intelligencián alapuló funkciókat is tartalmaz, amelyek segítenek az űrlapok gyorsabb létrehozásában, valamint a számításokban és a válaszok elemzésében.

Ezen felül a Paperform segít egyszerű űrlapok és kérdőívek készítésében, az időpontok és foglalások kezelésében, valamint a dokumentumok aláírásában.

Tetszik az eszköz általános felhasználói felülete is – intuitív és jól megtervezett.

A Paperform legjobb funkciói

Lehetővé teszi látványos űrlapok készítését több ezer testreszabható elrendezéssel és AI-alapú űrlapkészítéssel

Lehetővé teszi webes űrlapok, időpontfoglalási űrlapok, céloldal-űrlapok, kvízek stb. létrehozását.

Lehetővé teszi az űrlapok beágyazását weboldalakba egyedi CSS-sel

Több mint 2000 alkalmazással és eszközzel integrálható, például a Slackkel, az Asanával és a Dropboxszal

A Paperform korlátai

A sablonok testreszabása nehéz

A fejlett funkciók ára magas

A Paperform árai

Ingyenes csomag elérhető

Essentials: 29 USD/hó

Pro: 59 USD/hó

Üzleti: 129 USD/hó

Agency+ : 190 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Paperform értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (több mint 70 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 100 értékelés)

11. ProProfs Survey Maker (A legjobb űrlapok és kérdőívek készítéséhez kvízekkel és visszajelzésekkel)

Ha kizárólag felmérések készítésére szolgáló eszközt keres, akkor a ProProfs Survey Maker biztosan érdekelni fogja.

Az eszköz drag-and-drop szerkesztőjével könnyedén készíthet űrlapokat, felméréseket, kvízeket, teszteket és értékeléseket, amelyekkel értékes felhasználói visszajelzéseket gyűjthet.

Az eszköz számos testreszabási lehetőséget kínál az űrlapelemek, például a színek és a logók személyre szabásához. További előnye az eszköz rugalmassága: az űrlapot linkként megoszthatja a közösségi médiában, vagy beágyazhatja a weboldalába.

A ProProfs Survey Maker legjobb funkciói

Testreszabható sablonokat kínál különböző iparágakra szabott regisztrációs űrlapok létrehozásához

Különböző kérdés típusokat támogat, beleértve a többválasztós és az értékelési skálákat is

Együttműködési funkciókat kínál a csapatok számára a hozzáférés és az adatbevitel megkönnyítésére

Integrálható olyan eszközökkel, mint a Mailchimp és a Google Analytics

A ProProfs Survey Maker korlátai

A felhasználói felület elavultnak tűnhet

Az ingyenes csomagban korlátozások vonatkoznak a válaszokra és a funkciókra

A ProProfs Survey Maker árai

Örökre ingyenes

Üzleti: 19,99 USD/hó 100 válaszra

A ProProfs Survey Maker értékelései és véleményei

G2: 4,3/5 (több mint 40 értékelés)

Az online felmérések fontos belső és külső adatokat gyűjtenek, lehetővé téve a vállalat számára, hogy erőfeszítéseit a megfelelő irányba összpontosítsa, és hatékonyabban szolgálja ki célközönségét.

Ehhez azonban olyan űrlapszerkesztőkre van szüksége, amelyek megfelelnek a hatékonysági céljainak.

Bár a Jotform funkciókban gazdag, bizonyos területeken hiányosságokat mutat, amelyek gátolhatják a sikerét.

A ClickUp segítségével maximalizálhatja az űrlapkészítés és az információgyűjtés hatékonyságát. Az AI erejével létrehozott ClickUp az űrlapokkal és felmérésekkel kapcsolatos minden feladat automatizálásának egyedi megoldása.

GYIK (Gyakran Ismételt Kérdések)

Sok felhasználó nehezen viseli, hogy elveszíti a Jotformban megszokott fejlett logikát vagy integrációkat, ezért elengedhetetlen a funkciók mélységének összehasonlítása – nem csupán a sablonoké.

Ellenőrizze, hogy az eszköz támogatja-e a feltételes logikát, a több lépéses irányítást, az automatikus értesítéseket és az integrációt a meglévő technológiai rendszerével.

A legtöbb alternatíva nem támogatja az egykattintásos áttérést. Általában manuálisan kell újra létrehoznia az űrlapokat, bár olyan eszközök, mint a ClickUp, sablonokkal és újrafelhasználható mezőkkel egyszerűsítik a beállítást.

A ClickUp lehetővé teszi a feladatok automatikus létrehozását, kiosztását, emlékeztetőket és AI-összefoglalókat, amint az űrlapot elküldik.

Fókuszáljon a sablonokra az adatfolyamatok helyett. A beküldések kezelése, a jelentések és az integrációk hosszú távon fontosabbak.