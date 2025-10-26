A 11 legjobb Jotform-alternatíva, amelyet érdemes kipróbálni 2026-ban

Gondolkodik azon, hogy áttérjen a Jotformról?
Most van a tökéletes alkalom arra, hogy felfedezze az Ön igényeinek megfelelő Jotform-alternatívákat.
Bár a Jotform eddig a online űrlapok készítésének egyik legnépszerűbb eszköze volt, ma már számos új lehetőség áll rendelkezésre – ezek közül néhány jobb funkciókkal, egyszerűbb felülettel és rugalmasabb árazással rendelkezik. Valójában a vonzó, adatközpontú űrlapok készítése könnyebb, mint valaha, köszönhetően a változatos igényeket kielégítő, egyre bővülő hatékony űrlapkészítő eszközök választékának.
Tehát akár fejlett testreszabási lehetőségekre szoruló marketinges, akár költségtudatos kisvállalkozás, vagy egyszerűen csak egy egyszerűbb eszközt keres, a megfelelő alternatíva javíthatja az űrlapkészítési élményét.
Itt összegyűjtöttem azokat a legjobb lehetőségeket, amelyek funkcióik, könnyű használatuk és ár-érték arányuk tekintetében felveszik a versenyt a Jotformmal, segítve Önt abban, hogy megtalálja a projektjeihez leginkább megfelelő megoldást.
Mire kell figyelnie egy Jotform-alternatíva kiválasztásakor?
A Jotform alternatívájának kiválasztásakor elengedhetetlen, hogy meghatározza azokat a funkciókat, amelyek összhangban állnak az Ön céljaival. Íme egy rövid útmutató arról, hogy mire kell figyelnie, hogy megtalálja az Ön igényeinek leginkább megfelelő űrlapkészítőt.
- Testreszabási funkciók: Válasszon olyan űrlapszerkesztőt, amely lehetővé teszi testreszabott űrlapok készítését minden igényhez. Emellett elegendő funkcióval kell rendelkeznie ahhoz, hogy többféle űrlapformátumot támogasson, például kapcsolatfelvételi, ügyfél-visszajelzési és regisztrációs űrlapokat.
- Biztonság: Válasszon olyan űrlapkészítőt, amely szigorú adatmegőrzési irányelvekkel rendelkezik, hogy biztonságos online űrlapokat készíthessen. Ez védi az összes érzékeny adatot, amelyet a válaszadók az űrlapok beküldése és az online felmérések során megosztanak.
- Könnyű használat: Válasszon egy intuitív űrlapszerkesztőt, amely lehetővé teszi fejlett funkciókkal rendelkező űrlapok létrehozását anélkül, hogy bonyolult kódolási ismeretekre vagy hosszú tanulási folyamatra lenne szükség. A drag-and-drop szerkesztő egy plusz előny
- Költséghatékonyság: Válasszon olyan űrlapkészítőket, amelyekkel tömegesen hozhat létre űrlapokat anélkül, hogy lyukat égetne a zsebébe
Manapság a csapatok két egyre növekvő problémával küzdenek: az AI-terjedéssel és a munka terjedésével. Az AI-terjedés akkor következik be, amikor minden részleg más-más AI-eszközt alkalmaz, ami az adatok szétszóródásához és a munkafolyamatok szétkapcsolódásához vezet. A munka terjedése akkor következik be, amikor az információk tucatnyi alkalmazásban, űrlapban, táblázatban és beérkező levelek között szétszóródnak.
Ez közvetlenül hatással van az űrlapkészítő eszközökre. Ha az űrlapkészítője elszigetelten tárolja az adatokat, vagy egy újabb önálló munkafolyamatra kényszeríti Önt, akkor a szétszóródás fokozódik. Az olyan eszközök, mint a ClickUp, ezt megakadályozzák azáltal, hogy az űrlapkészítést, a beküldéseket, az automatizálásokat, az AI-elemzéseket és a feladatvégrehajtást egy munkaterületen központosítják – ezzel csökkentve mind az AI-szétszóródást, mind a munkaszétszóródást.
A legjobb Jotform-alternatívák áttekintése
|Eszköz
|Legalkalmasabb
|Főbb jellemzők
|Árak*
|ClickUp
|Teljes körű űrlapkészítés munkafolyamatokkal, mesterséges intelligenciával és feladatautomatizálással
|• Űrlapnézet feltételes logikával • Feladatok automatikus létrehozása a válaszokból • Műszerfalak valós idejű elemzéshez • Több mint 100 automatizálás • Natív mesterséges intelligencia az űrlapkészítéshez és az elemzésekhez • Szoros integrációk (Slack, Sheets, Zapier)
|Örökre ingyenes; fizetős változat 7 USD/felhasználó/hónap
|Google Forms
|Egyszerű űrlapok a Google Workspace-ben
|• Korlátlan számú űrlap és válasz • Előre elkészített sablonok • Automatikus táblázatok és grafikonok • Natív Google Sheets integráció
|Ingyenes; Üzleti csomagok 12 USD/felhasználó/hó áron
|Typeform
|Interaktív, márkás párbeszédes űrlapok
|• Egyszerre egy kérdéses felhasználói élmény • Multimédiás támogatás • Beépített elemzési funkciók • Több mint 300 integráció • AI-alapú válaszelemzés
|Ingyenes; fizetős változat 29 USD/hó-tól
|Wufoo
|Gyors űrlapbeállítás jelentésekkel és fizetési lehetőségekkel
|• Több mint 400 sablon • Feltételes logika • CSS-testreszabás • Stripe és PayPal fizetések • Asana és WordPress integrációk
|Ingyenes; fizetős változat 19 USD/hó-tól
|SurveyMonkey
|Nagyszabású felmérések mélyreható elemzésekkel
|• Fejlett elágazási logika• Mátrix- és értékelő kérdések• AI-alapú elemzések• Több mint 200 integráció (Salesforce, HubSpot)
|Ingyenes; fizetős változat 99 USD/hó-tól
|Cognito Forms
|Összetett számításokat és fizetéseket tartalmazó űrlapok
|• Drag-and-drop szerkesztő • Fejlett számítások • Feltételes logika • Stripe és PayPal integráció • Iparág-specifikus sablonok
|Ingyenes; fizetős változat 15 USD/hó-tól
|Formstack
|HIPAA-kompatibilis, biztonságos űrlapautomatizálás
|• HIPAA, GDPR, PCI megfelelés • Fejlett adatirányítás • Erős feltételes logika • Több mint 260 integráció • Dokumentumautomatizálás
|Havi díj: 99 dollártól
|Zoho Forms
|Űrlapautomatizálás a Zoho ökoszisztéma felhasználói számára
|• Drag-and-drop szerkesztő • HIPAA-megfelelés • Valós idejű értesítések • Natív Zoho CRM/Mail integráció
|Ingyenes; fizetős, 10 USD/hó-tól
|Microsoft Forms
|Alapvető űrlapok a Microsoft 365-ben
|• Valós idejű együttműködés • Kvízek és felmérések • Automatikus diagramok • Excel és OneNote integráció • Többnyelvű támogatás
|Ingyenes
|Paperform
|Kiválóan megtervezett fizetési és foglalási űrlapok
|• Több mint 700 elrendezés • Fizetési és ütemezési űrlapok • Egyedi CSS-beágyazások • Több mint 2000 integráció • Digitális aláírások
|Havi díj: 29 dollártól
|ProProfs Survey Maker
|Felmérések, kvízek és visszajelzések gyűjtése
|• Drag-and-drop szerkesztő • Többféle kérdés típus • Csapatmunka • Mailchimp és GA integrációk
|Ingyenes; fizetős változat 19,99 USD/hó
A 11 legjobb Jotform-alternatíva
Íme a 11 legjobb Jotform-alternatíva űrlapok készítéséhez, amelyek személyes és szakmai használatra egyaránt tökéletesen alkalmasak:
1. ClickUp (A legjobb testreszabható űrlapkészítéshez és adatgyűjtéshez)
A ClickUp egy hatékony munkamenedzsment szoftver fejlett funkciókkal – könnyedén kiemelkedik a legjobb Jotform-alternatívák közül.
Íme néhány olyan funkció, amelyet űrlapok készítéséhez és adatgyűjtéshez használok:
A ClickUp űrlapnézet segítségével bármilyen célra kiváló űrlapokat készíthetek – alkalmazottak visszajelzéseinek gyűjtésére, ügyfelekről szóló információk megszerzésére, piackutatások elvégzésére és még sok másra.
Lehetőséget ad arra is, hogy a felméréseket és űrlapokat az igényeimnek megfelelően testreszabjam. A színektől a témákig a legapróbb részleteket is megváltoztathatom, hogy olyan dokumentumokat hozzak létre, amelyek illeszkednek a vállalatomhoz és a közönségem igényeihez.
A ClickUp űrlapnézet feltételes logikával is rendelkezik, ami lehetővé teszi számomra olyan űrlapok és felmérések tervezését, amelyek intelligensen alkalmazkodnak a felhasználók válaszaihoz. Ez egy fejlett űrlapkészítő eszközzé teszi, amely alkalmas komplex űrlapok létrehozására.
Az egyszerű űrlapkészítés után következnek a felmérési válaszok és az adatkezelés. Ehhez a ClickUp Automations-ra bízom.
Több mint 100 automatizálási funkcióval rendelkező csomaggal használom ezt a funkciót, hogy megszüntessem a kérdőívekre adott válaszok gyűjtésének és elemzésének unalmas kézi munkáját. Feladatokat rendelek hozzá és megjegyzéseket fűzök az űrlapokhoz, hogy biztosítsam, a megfelelő csapattag tegyen lépéseket.
Mindezek tetejébe a ClickUp AI-alapú elemzési funkciókkal rendelkezik, amelyek minden válasz pontos elemzését biztosítják, megkönnyítve ezzel a megalapozott döntéshozatalt.
Ha késésben vagyok a kézi testreszabással vagy az űrlap teljesítményének elemzésével, a ClickUp Brain-t használom.
Ez az intelligens AI-eszköz mindent elvégez – személyre szabott és dinamikus űrlapokat készít, feladatokat oszt ki a csapattagoknak, elemzi az űrlapadatokat, és minden mást is – mindezt perceken belül! Igazi megmentő!
A ClickUp legjobb funkciói
- Vezesse be a ClickUp egyéni mezőket, hogy az űrlapmezőket az adatgyűjtési igényeinek megfelelően testreszabhassa
- Gyűjtse össze az űrlapválaszokat automatikusan a ClickUp Tasks alkalmazásban, hogy könnyedén nyomon követhesse, kezelhesse és kioszthassa a beküldéseket a munkaterületén belül
- Használja a ClickUp űrlap-sablonjait, hogy gyorsan elkészíthesse a szokásos űrlapformátumokat, mint például visszajelzési űrlapok, igénylőlapok és kérdőívek
- Tekintse meg és elemezze a beküldött adatokat közvetlenül a ClickUp irányítópultjain, hogy valós idejű betekintést nyerjen és döntéseket hozhasson.
- Használja a ClickUp integrációkat az űrlapok zökkenőmentes integrálásához olyan harmadik féltől származó alkalmazásokkal, mint a Google Sheets, a Slack és a Zapier.
A ClickUp korlátai
- Az új felhasználóknak esetleg egy kis tanulási időre lesz szükségük
A ClickUp árai
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)
Az e-mail kiment a divatból, a ClickUp űrlapok jöttek be!
Az e-mail kiment a divatból, a ClickUp űrlapok jöttek be!
2. Google Forms (A legjobb egyszerű űrlapok készítéséhez a Google ökoszisztémán belül)
A Google Forms egy felhőalapú űrlapkészítő. Intuitív, felhasználóbarát és kiválóan alkalmas kezdők számára.
A gazdag együttműködési funkciók segítségével olyan felméréseket és űrlapokat hozhat létre, amelyekhez különböző csapattagok adataira van szükség.
A szerszám testreszabási funkcióit is elég jónak találom. Lehetővé teszik a legfontosabb márkaelemek, például a színek, képek, betűtípusok stb. személyre szabását. A Google Forms feltételes logikát is támogat.
A Google Forms legjobb funkciói
- Korlátlan űrlapkészítést és válaszadást biztosít
- Különféle előre megtervezett sablonokat kínál visszajelzési űrlapokhoz, jelentkezési űrlapok hoz stb., hogy a nulláról indulhasson.
- Automatikus táblázatokat és grafikonokat generál a valós idejű adatelemzéshez
- A Google Forms zökkenőmentesen integrálódik a Google Workspace eszközökkel, mint például a Google Analytics, a Sheets stb.
A Google Forms korlátai
- Csak alapvető funkciókat kínál
- Korlátozott harmadik féltől származó integrációk
A Google Forms árai
- Örökre ingyenes
- Business Standard: 12 USD/hó felhasználónként
Google Forms értékelések és vélemények
- Capterra: 4,7/5 (több mint 10 800 értékelés)
3. Typeform (A legjobb interaktív, párbeszédes űrlapok és felmérések készítéséhez)
Ha hatékony űrlapokat szeretne készíteni, amelyek tükrözik márkáját, akkor a Typeformot ajánlom.
Ez a felmérési eszköz lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy rendkívül testreszabott és interaktív űrlapokat hozzanak létre. Adjon hozzá márkaelemeket, videotartalmakat, nyomon követéseket – bármit, amit csak akar.
A Typeform másik előnye a adatkezelési és elemzési technikája. A beépített mesterséges intelligencia automatikusan elemzi az összes választ, így megkímélve Önt a kemény munkától.
A Typeform legjobb funkciói
- Segít vonzó, párbeszédszerű űrlapok létrehozásában, felhasználóbarát felülettel
- Támogatja a multimédiás elemeket, például képeket és videókat
- Beépített elemzési funkciók a válaszok és a kitöltési arányok nyomon követéséhez
- Több mint 300 alapvető alkalmazással és eszközzel integrálható, például a Zapierrel, a Google Sheets-szel és a Mailchimp-pel.
A Typeform korlátai
- Némi tanulási görbe szükséges
- Az ingyenes csomag funkciói korlátozottak
A Typeform árai
- Örökre ingyenes
- Alapcsomag: 29 USD/hó
- Plusz: 59 USD/hó
- Üzleti: 99 USD/hó
- Vállalati: Egyedi árazás
- Growth Essentials: 199 USD/hó
- Growth Pro: 349 USD/hó
- Growth Custom: Egyedi árazás
Typeform értékelések és vélemények
- Capterra: 4,7/5 (több mint 800 értékelés)
- G2: 4,5/5 (több mint 700 értékelés)
4. Wufoo (A legjobb könnyen használható űrlapok és jelentések készítéséhez)
A legjobb Jotform-alternatívák listámon a következő a SurveyMonkey által létrehozott Wufoo. Ez az űrlapkészítő nagyon sokoldalú.
Használhatja egyszerű regisztrációs űrlapok, kapcsolatfelvételi űrlapok, munkavállalói felmérési űrlapok és egyedi jelentések létrehozására – mindezt kódolás nélkül. Lehetővé teszi továbbá fizetési űrlapok létrehozását is, amelyekkel Stripe, PayPal stb. segítségével érkező virtuális fizetéseket fogadhat.
Mivel az eszköz kizárólag felhőalapú, az összes űrlapadat és felmérési válasz biztonságosan tárolódik egy központi helyen.
A Wufoo legjobb funkciói
- Több mint 400 előre elkészített sablon áll rendelkezésre különböző űrlap típusokhoz
- CSS-sel testreszabási lehetőségeket kínál a márkaépítéshez
- Intuitív feltételes logikával rendelkezik a felhasználói élmény testreszabásához
- Integrálható olyan eszközökkel, mint az Asana, a Mailchimp és a WordPress
A Wufoo korlátai
- Az ingyenes csomag nagyon alapvető funkciókat tartalmaz
- A fejlett testreszabáshoz CSS-ismeretekre lehet szükség
A Wufoo árai
- Örökre ingyenes
- Starter: 19 USD/hó
- Professional: 39 USD/hó
- Haladó: 99 USD/hó
- Ultimate: 249 USD/hó
Wufoo értékelések és vélemények
- G2: 4,2/5 (200+ értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (több mint 200 értékelés)
5. SurveyMonkey (A legjobb űrlapok és felmérések készítéséhez, hatékony elemzési funkciókkal)
A SurveyMonkey az egyik legátfogóbb eszköz ezen a listán.
Ez a Jotform-alternatíva hasznos azoknak a csapatoknak, amelyek naponta nagy mennyiségű felmérési adatot kezelnek. AI-funkciója részletes elemzéseket kínál a válaszokról, ami megkönnyíti az adatfeldolgozást, és ezáltal a döntéshozatalt is.
De ez még nem minden: az eszköz lehetővé teszi az űrlapok közvetlen beágyazását weboldalakba, e-mailekbe stb., így a közönsége gyorsan kitöltheti azokat anélkül, hogy átirányítanák egy másik oldalra.
A SurveyMonkey legjobb funkciói
- Rengeteg kiváló minőségű, testreszabható sablont kínál űrlapok és kérdőívek készítéséhez
- Támogatja az olyan funkciókat, mint a fejlett és elágazó logika a helyes adatok gyűjtése érdekében
- Lehetővé teszi különböző kérdés típusok használatát, mint például értékelési skálák és mátrixkérdések
- Több mint 200 platformmal integrálható, beleértve a Salesforce-t és a HubSpot-ot is
A SurveyMonkey korlátai
- A bonyolult felület túlterhelő lehet az új felhasználók számára
- Ugyanezek a funkciók más eszközökben is elérhetők, méghozzá kedvezőbb áron.
A SurveyMonkey árai
- Örökre ingyenes
- Premier Annual: 1428 USD/év
- Advantage Annual: 468 USD/év
- Standard havi: 99 USD/hó
- Team Advantage: 25 USD/hó (éves számlázás)
- Team Premier: 75 USD/hó (éves számlázás)
- Vállalati: Egyedi árazás
SurveyMonkey értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (több mint 22 000 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 10 000 értékelés)
6. Cognito Forms (A legjobb komplex számításokat tartalmazó űrlapok készítéséhez)
A Cognito Forms egy Jotform alternatívájaként szolgáló űrlapszerkesztő, amely leegyszerűsíti az űrlapok készítésének és az adatok feldolgozásának bonyolult folyamatát.
Kifejezetten összetett számítások kezelésére tervezték, így alkalmas nyugták készítésére, fizetések fogadására és egyéb hasonló feladatokra.
Mivel a Cognito Forms feltételes logikával is rendelkezik, hasznosnak bizonyul olyan dinamikus felmérések kidolgozásában, amelyek széles körben vonzóak. Tetszik továbbá a Cognito általános használhatósága és teljesítménye is.
A Cognito Forms legjobb funkciói
- Különféle, kifejezetten különböző iparágakra, például az IT-re, a HR-re stb. tervezett, előre elkészített sablonokat tartalmaz.
- Könnyen használható drag-and-drop szerkesztőt kínál űrlapok és kérdőívek készítéséhez
- Összeolvad a munkafolyamatával, hogy maximális hatékonyságot biztosítson
- A fizetési lehetőségeket közvetlenül integrálja a Stripe és a PayPal szolgáltatásokkal
A Cognito Forms korlátai
- Hiányoznak az átfogó jelentéskészítő eszközök a felmérési válaszok elemzéséhez
- Ehhez egy kis tanulási folyamatra van szükség
A Cognito Forms árai
- Egyéni: Örökre ingyenes
- Pro: 15 USD/hó
- Csapat: 35 USD/hó
- Vállalati: 99 USD/hó
Cognito Forms értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (több mint 80 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 80 értékelés)
7. Formstack (A legjobb Jotform-alternatíva automatizált, HIPAA-kompatibilis űrlapok készítéséhez)
Biztonságos online űrlapokat szeretne készíteni? Mindenképpen ajánlom a Formstacket.
Ez az AI űrlapgenerátor a biztonságot helyezi középpontba. Megfelel a GDPR, a HIPAA, a WCAG és a PCI előírásoknak, ami tökéletessé teszi olyan érzékeny feladatokhoz, mint a fizetések beszedése.
Ezen felül professzionális és vizuálisan vonzó egyedi dokumentumokat és jelentéseket is készíthet vele. A Formstacks másik előnye a letisztult felhasználói felület, ami jelentős előnyt jelent.
A Formstack legjobb funkciói
- Előre elkészített sablonokat kínál különböző kategóriákhoz, például iparághoz, űrlap típushoz stb.
- Erős feltételes logikával rendelkezik a személyre szabott élmény érdekében
- Hasznosítható betekintést nyújt az űrlap adataiból azáltal, hogy azokat a központi üzleti rendszerekbe továbbítja
- Integrációkat biztosít több mint 260 eszközzel, például a Salesforce-szal, a HubSpot-tal és a Mailchimp-pel
A Formstack korlátai
- Lehet, hogy drága, különösen kisvállalkozások számára
- Az alapcsomag nem biztosít teljes hozzáférést az összes funkcióhoz
A Formstack árai
- Forms: 99 USD/hó (havonta számlázva)
- Csomag: 299 USD/hó (havonta számlázva)
- Vállalati: Egyedi árazás
Formstack értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (több mint 900 értékelés)
- Capterra: 4/5 (több mint 100 értékelés)
8. Zoho Forms (A legjobb azoknak a csapatoknak, amelyek Zoho-alkalmazásokat használnak az űrlapkészítés automatizálására)
A Zoho Forms minden okból az egyik legismertebb Jotform-alternatíva.
Akár regisztrációs űrlapokat kell készítenie ügyfelei számára, akár jelentkezési űrlapokat új alkalmazottak felvételéhez, akár visszajelzési űrlapokat a készségek fejlesztéséhez, ez az eszköz rendkívül sokoldalú , így minden igényt kielégít.
Ráadásul az előre megtervezett sablonok már eleve olyan átfogóak – több mint 30 mezőtípussal –, hogy az űrlapot alig kell testreszabnia.
Ezen felül a Zoho lehetővé teszi az űrlapok beágyazását a könnyű hozzáférés és az adatgyűjtés érdekében.
A Zoho Forms legjobb funkciói
- Tartalmaz egy egyszerű drag-and-drop szerkesztőt az űrlapkészítéshez
- Megfelel a főbb biztonsági szabványoknak, például a HIPAA-nak, az adatok biztonságos gyűjtése érdekében
- Automatikus, valós idejű értesítéseket generál az űrlapok beküldéséről
- Zökkenőmentesen integrálható a Zoho alkalmazáscsomagjába, például a CRM-be és a Mailbe
A Zoho Forms korlátai
- A testreszabási lehetőségek nem feltétlenül olyan kiterjedtek, mint más eszközöknél
- A Zoho ökoszisztémán kívüli integrációk korlátozottak lehetnek
- Az ingyenes csomag nem működik kiváló ingyenes Jotform-alternatívaként
A Zoho Forms árai
- Örökre ingyenes
- Alapcsomag: 10 USD/hó (éves számlázás)
- Standard: 25 USD/hó (éves számlázás)
- Professional: 50 USD/hó (éves számlázás)
- Prémium: 90 USD/hó (éves számlázás)
A Zoho Forms értékelései és véleményei
- G2: 4,4/5 (több mint 100 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 100 értékelés)
9. Microsoft Forms (A legjobb az Office 365-be integrált űrlapok fejlesztéséhez)
Válassza a Microsoft Forms-ot, ha könnyen használható, felesleges bonyolultságtól mentes űrlapkészítő eszközt keres.
Az eszköz támogatja az alapvető funkciókat, mint például az űrlapkészítés, a testreszabás, a sablonok, az integrációk stb. Ezenkívül segít a válaszok elemzésében, és lehetővé teszi az adatok kezelését egy intuitív űrlapkezelő irányítópulton keresztül.
Az MS Forms-ban leginkább az tetszik, hogy több nyelvet is támogat, ami megkönnyíti az elérhetőséget – ez egy olyan funkció, amely sok új űrlapkészítő eszközben nem található meg.
A Microsoft Forms legjobb funkciói
- Támogatja a csapattagok közötti valós idejű együttműködést
- Különböző kérdés típusokat kínál, beleértve kvízeket és felméréseket is
- Lehetővé teszi az adatok vizualizálását automatikus táblázatok és grafikonok segítségével
- Teljes mértékben integrálható a Microsoft 365 eszközökkel, például az Excel-lel és az OneNote-tal
A Microsoft Forms korlátai
- Kevesebb fejlett funkciót kínál
- Nem támogatja a közvetlen fizetésbeszedést
A Microsoft Forms árai
- Örökre ingyenes
A Microsoft Forms értékelései és véleményei
- G2: 4,4/5 (361 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (181 értékelés)
10. Paperform (A legjobb online fizetések gyűjtésére szolgáló űrlapok készítéséhez)
A Paperformot azoknak a kis és növekvő vállalkozásoknak fejlesztették, amelyek az űrlapokat nem csupán fizetések begyűjtésére, hanem valódi munkafolyamatok támogatására is használni szeretnék. Ötvözi a fizetésre kész űrlapokat az ütemezéssel, a dokumentumok aláírásával és az automatizálással, így alkalmas azoknak a csapatoknak, amelyek üzleti folyamataikat űrlapok segítségével bonyolítják le.
A digitális aláírásoktól és számításoktól a testreszabható fizetési űrlapok által biztosított rendkívül biztonságos fizetésekig ez az eszköz minden folyamatlépésnél garantálja a hatékonyságot. A Paperform emellett olyan mesterséges intelligencián alapuló funkciókat is tartalmaz, amelyek segítenek az űrlapok gyorsabb létrehozásában, valamint a számításokban és a válaszok elemzésében.
Ezen felül a Paperform segít egyszerű űrlapok és kérdőívek készítésében, az időpontok és foglalások kezelésében, valamint a dokumentumok aláírásában.
Tetszik az eszköz általános felhasználói felülete is – intuitív és jól megtervezett.
A Paperform legjobb funkciói
- Lehetővé teszi látványos űrlapok készítését több ezer testreszabható elrendezéssel és AI-alapú űrlapkészítéssel
- Lehetővé teszi webes űrlapok, időpontfoglalási űrlapok, céloldal-űrlapok, kvízek stb. létrehozását.
- Lehetővé teszi az űrlapok beágyazását weboldalakba egyedi CSS-sel
- Több mint 2000 alkalmazással és eszközzel integrálható, például a Slackkel, az Asanával és a Dropboxszal
A Paperform korlátai
- A sablonok testreszabása nehéz
- A fejlett funkciók ára magas
A Paperform árai
- Ingyenes csomag elérhető
- Essentials: 29 USD/hó
- Pro: 59 USD/hó
- Üzleti: 129 USD/hó
- Agency+: 190 USD/hó
- Vállalati: Egyedi árazás
Paperform értékelések és vélemények
- G2: 4,8/5 (több mint 70 értékelés)
- Capterra: 4,8/5 (több mint 100 értékelés)
11. ProProfs Survey Maker (A legjobb űrlapok és kérdőívek készítéséhez kvízekkel és visszajelzésekkel)
Ha kizárólag felmérések készítésére szolgáló eszközt keres, akkor a ProProfs Survey Maker biztosan érdekelni fogja.
Az eszköz drag-and-drop szerkesztőjével könnyedén készíthet űrlapokat, felméréseket, kvízeket, teszteket és értékeléseket, amelyekkel értékes felhasználói visszajelzéseket gyűjthet.
Az eszköz számos testreszabási lehetőséget kínál az űrlapelemek, például a színek és a logók személyre szabásához. További előnye az eszköz rugalmassága: az űrlapot linkként megoszthatja a közösségi médiában, vagy beágyazhatja a weboldalába.
A ProProfs Survey Maker legjobb funkciói
- Testreszabható sablonokat kínál különböző iparágakra szabott regisztrációs űrlapok létrehozásához
- Különböző kérdés típusokat támogat, beleértve a többválasztós és az értékelési skálákat is
- Együttműködési funkciókat kínál a csapatok számára a hozzáférés és az adatbevitel megkönnyítésére
- Integrálható olyan eszközökkel, mint a Mailchimp és a Google Analytics
A ProProfs Survey Maker korlátai
- A felhasználói felület elavultnak tűnhet
- Az ingyenes csomagban korlátozások vonatkoznak a válaszokra és a funkciókra
A ProProfs Survey Maker árai
- Örökre ingyenes
- Üzleti: 19,99 USD/hó 100 válaszra
A ProProfs Survey Maker értékelései és véleményei
- G2: 4,3/5 (több mint 40 értékelés)
GYIK (Gyakran Ismételt Kérdések)
Sok felhasználó nehezen viseli, hogy elveszíti a Jotformban megszokott fejlett logikát vagy integrációkat, ezért elengedhetetlen a funkciók mélységének összehasonlítása – nem csupán a sablonoké.
Ellenőrizze, hogy az eszköz támogatja-e a feltételes logikát, a több lépéses irányítást, az automatikus értesítéseket és az integrációt a meglévő technológiai rendszerével.
A legtöbb alternatíva nem támogatja az egykattintásos áttérést. Általában manuálisan kell újra létrehoznia az űrlapokat, bár olyan eszközök, mint a ClickUp, sablonokkal és újrafelhasználható mezőkkel egyszerűsítik a beállítást.
A ClickUp lehetővé teszi a feladatok automatikus létrehozását, kiosztását, emlékeztetőket és AI-összefoglalókat, amint az űrlapot elküldik.
Fókuszáljon a sablonokra az adatfolyamatok helyett. A beküldések kezelése, a jelentések és az integrációk hosszú távon fontosabbak.