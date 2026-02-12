Hogyan használja a NotebookLM-et az értékesítésben

Éppen egy nagy ügyfélnek szóló prezentációra készül, amikor rájön, hogy öt lap van megnyitva, a jegyzetfüzetek és a battle cardok szanaszét hevernek az asztalán, és nincs gyors módja, hogy mindezt összefogja.

A NotebookLM lehet az Ön számára szükséges segítőtárs. A mesterséges intelligencia (AI) segítségével támogatja az értékesítési csapatokat az erőforrások kezelésében, a legfontosabb információk kinyerésében és a munkafolyamatok egyszerűsítésében anélkül, hogy felesleges terhet jelentene.

Ebben a blogbejegyzésben megvizsgáljuk, hogyan használhatja a NotebookLM-et az értékesítésben, és áttekintjük annak előnyeit, korlátait, valamint (néhány hatékonyabb) alternatíváját. 💁

Mi az a NotebookLM?

A Google Lab NotebookLM egy mesterséges intelligenciával működő kutatási és jegyzetelési asszisztens. A Google LLM ( Large Language Model ) technológiáját, a Gemini-t használja, hogy válaszait a felhasználók egyedi igényeihez igazítsa.

A platform az Ön által megadott anyagokra alapozza kutatásait, csökkentve ezzel a hibák vagy téves következtetések lehetőségét. Kérdéseket tehet fel a meglévő tartalmakkal kapcsolatban, vagy összefoglalót kaphat az Ön által megadott információkról.

A NotebookLM-et eredetileg mesterséges intelligenciával működő asszisztensként fejlesztették ki kutatók és hallgatók számára, de mára számos, nagy adathalmazokat kezelő szakember körében népszerűvé vált. Segít lebontani a komplex információkat, és az összegyűjtött adatok alapján értelmes következtetéseket von le.

A NotebookLM legfontosabb funkciói

Nem tudja, hogyan kell használni a NotebookLM-et? Nézzük meg részletesen a funkcióit, hogy hatékonyan tudja kihasználni őket. 👀

1. funkció: Jegyzetelés és javasolt intézkedések

A NotebookLM segít a jegyzetek létrehozásában, rendszerezésében és kezelésében. Egy vagy több jegyzetet vázlatká, tanulási útmutatóvá vagy összefoglalóvá alakíthat, így minden rendezett és könnyen elérhető marad.

Az eszköz lehetővé teszi továbbá, hogy különböző projektekhez új jegyzetfüzeteket hozzon létre, így biztosítva a szervezés egyértelmű hierarchiáját.

2. funkció: Forrásintegráció és AI-alapú elemzés

A NotebookLM lehetővé teszi, hogy különböző forrásokból származó tartalmakat adjon hozzá, például Google Docs-dokumentumokat, PDF-fájlokat, YouTube-videókat, kutatási cikkeket, sőt URL-eket is. Miután feltöltötte az anyagot, a platform elemzi azt, összefoglalókat készít, kiemeli a legfontosabb témákat, és kérdéseket javasol. Ez megkönnyíti a komplex információk feldolgozását és megértését.

Az AI-asszisztens összekapcsolja a kapcsolódó fogalmakat, értékeli az ötleteket és egyesíti a jegyzeteket, így könnyebbé téve a tartalom elemzését és továbbfejlesztését.

4. funkció: Képértelmezés és hangos összefoglalók

A NotebookLM egyszerűvé teszi a vizuális elemekkel való munkát. Képes értelmezni a dokumentumokban található képeket, és hivatkozni rájuk a jegyzetekben, így biztosítva, hogy a legfontosabb részletek mindig elérhetők legyenek.

A podcast-stílusú hangos összefoglalók egyszerű módszert kínálnak a tartalom áttekintésére, miközben aktív maradhat. Ha a legfontosabb pontokat meghallgatja utazás közben vagy rutin feladatok elvégzése közben, a lehető legjobban kihasználhatja az idejét, és lépést tarthat a prioritásokkal anélkül, hogy bármit is kihagyná.

A NotebookLM árai

Ingyenes

Hogyan használja a NotebookLM-et az értékesítésben

Az értékesítési termelékenység növelése magában foglalja a szervezettséget, az ügyfelek megértését, valamint a pontos és időszerű információk szolgáltatását. A NotebookLM segíthet ezeknek a feladatoknak a racionalizálásában, így munkafolyamata hatékonyabbá és célzottabbá válik.

Nézzük meg, hogyan használhatja az AI-eszközeit az üzletek gyorsabb lezárásához. 🎯

Értékesítési dokumentumok rendszerezése és elérése

A NotebookLM egy kutatáskezelő szoftver, amely lehetővé teszi, hogy az összes értékesítési dokumentumát egy helyen tárolja. Feltölthet szöveges fájlokat, PDF-eket és Google Docs-dokumentumokat, majd ezeket mintakönyvekbe rendezheti.

Ez a rendszer biztosítja, hogy minden releváns információ egy helyen legyen összegyűjtve, így könnyen megtalálhatja pontosan azt, amire szüksége van, anélkül, hogy időt pazarolna a nem releváns dokumentumok átkutatására.

📌 Példa: Egy értékesítési szakember külön jegyzetfüzeteket hozhat létre konkrét igényeinek megfelelően, például egyet a bemutatóanyagokhoz, egy másikat az értékesítési jelentésekhez, egy harmadikat pedig az ügyfelekkel való kommunikációhoz.

Készüljön fel az ügyfélmegbeszélésekre

A NotebookLM segít felkészülni a megbeszélésekre azáltal, hogy rendszerezi a legfontosabb dokumentumokat, például a korábbi e-maileket, a megbeszélések jegyzetét és a termékinformációkat. Megkérheti, hogy foglalja össze ezeket az anyagokat, vagy generáljon releváns kérdéseket a beszélgetés irányításához.

Mivel minden kéznél van, magabiztosan léphet be az értekezletekre, és készen állhat az ügyfelekkel való kapcsolatok megerősítésére.

📌 Példa: Egy tárgyalásra készülő értékesítő megkérdezheti: „Melyek voltak az ügyfél legfontosabb ellenvetései a korábbi találkozókon?”, és célzott információkat kaphat.

Személyre szabott értékesítési prezentációk készítése

A NotebookLM segítségével testre szabhatja értékesítési stratégiáját a különböző ügyfelek igényeihez. A rendszer elemzi a korábbi interakciókat, preferenciákat és piaci trendeket, hogy a legmegfelelőbb megközelítést javasolhassa.

A személyre szabottabb értékesítési stratégia növeli az esélyét, hogy az AI segítségével potenciális ügyfeleket szerezzen.

📌 Példa: A fenntarthatóság iránt érdeklődő ügyfelek esetében az AI-eszköz kiemeli a termék környezetbarát tulajdonságait, így a bemutató maximális hatást ér el.

🔍 Tudta? Az „elevator pitch” kifejezés Hollywoodból származik. A forgatókönyvíróknak rövid liftutak alatt kellett eladniuk az ötleteiket a producereknek, mivel ez gyakran az egyetlen lehetőségük volt a forgatókönyvek értékesítésére.

Kövesse nyomon és elemezze az értékesítési trendeket

Feltöltheti a korábbi értékesítési jelentéseket a NotebookLM-be, hogy felismerje a trendeket és a mintákat. Az AI segít kideríteni, mely stratégiák működnek és hol lehet javítani. Ezzel mindig egy lépéssel előrébb járhat, és valós betekintés alapján módosíthatja megközelítését, ami idővel segít finomítani az értékesítési taktikákat.

📌 Példa: A NotebookLM azonosít egy következetes értékesítési csúcsot a negyedik negyedévben, és javasolja a marketingtevékenységek fokozását ebben az időszakban.

Képzés és bevezetés

A Notebook LM megbízható eszköz az új csapattagok képzéséhez. Töltse fel az összes képzési anyagot, bevált gyakorlatot és esettanulmányt egy erre a célra létrehozott jegyzetfüzetbe, hogy megkönnyítse az értékesítési vezetőként végzett munkáját.

Az alkalmazás mesterséges intelligenciája összefoglalja a legfontosabb pontokat, így az új munkatársak könnyebben és gyorsabban tudnak bekapcsolódni a munkába.

📌 Példa: Az új csapattagok gyorsan hozzáférhetnek az összefoglalt termékadatokhoz, a legfontosabb funkciókhoz és a gyakori ügyfélkérdésekre adott válaszokhoz, így hamarabb felzárkózhatnak, és már az elejétől kezdve magabiztosan kezelhetik az ügyfelekkel való interakciókat.

Versenytársak elemzése

A NotebookLM segíthet a versenytársak elemzésében azáltal, hogy rendszerezi és összefoglalja a versenytársak weboldalairól, termékleírásaiból és piaci jelentésekből származó legfontosabb információkat.

Kérje meg az AI-t, hogy azonosítsa a trendeket, stratégiákat és azokat a területeket, ahol a versenytársak sikeresek vagy lemaradnak. Ez segít finomítani az értékesítési célokat és a stratégiákat a gyakorlatias betekintések alapján, biztosítva, hogy mindig felkészült legyen a versenyképesség fenntartására.

📌 Példa: Egy értékesítési csapat feltölti a versenytársak árait, a termékek jellemzőit és az ügyfelek véleményeit a NotebookLM-be. Az AI összefoglalja az egyes versenytársak kínálatának erősségeit és gyengeségeit. Ezen elemzés alapján a csapat az ügyfélbemutatók során a saját termékük egyedi jellemzőinek kiemelésére és versenyképes árak felajánlására összpontosít.

Nyomon követés kezelése

A kommunikációs adatait – e-maileket, hívásokat és találkozói jegyzeteket – rögzítheti a NotebookLM-ben. Az AI ezután rendszerezi ezeket az információkat, így könnyen áttekintheti a korábbi interakciókat, és eldöntheti, mikor szükséges a nyomon követés.

Ezt követően a tárolt információk alapján nyomonkövetési feladatokat állíthat be, amelyek segítségével kézben tarthatja az ügyfelekkel való kommunikációt.

📌 Példa: Egy értékesítő rögzíti az ügyféllel folytatott beszélgetést a NotebookLM-ben, megjegyezve, hogy az ügyfél a jövő héten szeretne megbeszélni egy ajánlatot. Az AI ezt az információt a korábbi kommunikációval együtt rendszerezi, így az értékesítő könnyen nyomon követheti.

Egyszerűsített jelentéskészítés

Ahelyett, hogy órákat töltene értékesítési jelentések készítésével, a NotebookLM automatikusan összefoglalókat készíthet a különböző forrásokból származó adataiból. Legyen szó teljesítménymutatókról, ügyfélvisszajelzésekről vagy értékesítési trendekről, a mesterséges intelligencia gyorsan összeállítja ezeket az információkat világos, könnyen olvasható jelentésekbe.

📌 Példa: A NotebookLM a negyedéves értékesítési adatokat egy áttekinthető jelentésbe foglalja össze prezentációkhoz, így időt szabadít fel a stratégiai értékesítési tervezéshez.

🧠 Érdekesség: Az értékesítés fogalma az ókori Mezopotámiára vezethető vissza, ahol a cserekereskedelem volt az eredeti „értékesítési stratégia”. A kereskedők árukat, például gabonát és textíliákat cseréltek egymás között, pénznem használata nélkül, csupán tárgyalási készségeiket alkalmazva.

A NotebookLM értékesítésben való használatának előnyei

A NotebookLM számos előnyt kínál azoknak az értékesítési szakembereknek, akik javítani szeretnék termelékenységüket és hatékonyságukat. Ezek között szerepelnek:

Nagyobb hatékonyság: Összefoglalja a hosszú dokumentumokat, és segít az értékesítési csapatoknak megérteni a legfontosabb pontokat, hogy gyorsabban tudjanak döntéseket hozni

Fokozott termelékenység: Gyorsan válaszol a kérdésekre, ami segít az értékesítőknek abban, hogy jobban összpontosítsanak az ügyfelekkel való interakciókra

Jobb együttműködés: Valós idejű betekintéssel és frissítésekkel biztosítja a csapat összehangoltságát az értékesítési stratégiák terén

Mesterséges intelligencián alapuló betekintés: A felhasználói igényekhez igazodó, releváns összefoglalókat és betekintéseket generál a hatékonyabb értékesítési prezentációk érdekében

Tartalomszervezés: Rendszerezi a jegyzeteket és dokumentumokat, hogy az ügyfélmegbeszélések során minden könnyebben megtalálható legyen

🧠 Érdekesség: A „viszonosság elve” az egyik leggyakoribb értékesítési taktika. Amikor az értékesítők ingyenes szolgáltatást kínálnak (például bemutatót vagy próbaidőszakot), az ügyfelek kötelességüknek érzik, hogy viszonozzák a szívességet, gyakran vásárlással.

A NotebookLM használatával kapcsolatos gyakori problémák

A NotebookLM innovatív funkciókat kínál a tartalomkészítéshez, különösen a podcastok terén. Ugyanakkor számos korlátozással is rendelkezik, amelyek befolyásolhatják az értékesítési és marketing szakemberek számára nyújtott hasznosságát.

Íme néhány általános korlátozás a NotebookLM értékesítési célú AI-eszközként való használatával kapcsolatban:

Korlátozott testreszabási lehetőségek: A felhasználók nem A felhasználók nem rendezhetik a jegyzeteket több jegyzetfüzet között, ami megnehezíti az információk kezelését

A tartalom minőségével kapcsolatos aggályok: A tartalomkészítést emberi felügyelet nélkül automatizálja, ami általában alacsony minőségű információkat eredményez.

Nincs közös szerkesztés: Nincs támogatás Nincs támogatás a valós idejű együttműködéshez , ami megnehezíti a csapatok közös munkáját

Nincs projektmenedzsment funkciója: Bár a NotebookLM kiváló jegyzetkészítő segédprogram, nem nyújt segítséget a feladatkezelés, az ütemezés, az időnyilvántartás és egyéb területeken.

🔍 Tudta ezt? Joe Girard, akit a Guinness Világrekordok a „világ legjobb értékesítőjeként” tart számon, 15 év alatt 13 001 autót adott el. Mi volt a titka? Személyre szabott születésnapi kártyák és minden ügyfélnél következetes utánkövetés.

Ha a NotebookLM alternatíváit keresi az értékesítéshez, íme néhány jegyzetelési és tudásmenedzsment rendszer, amelyet érdemes megismernie:

Obsidian: Elsősorban tudásbázisok kezelésére szánt eszköz, amely támogatja a markdown formátumot, a visszautalásokat és a bővítmények integrációját a jegyzetek összekapcsolása érdekében

Roam Research: Kétirányú kapcsolódásokról és grafikonalapú felépítéséről ismert eszköz, amely alkalmas ügyfelek, üzletek és egyéb elemek közötti komplex kapcsolatok feltérképezésére Kétirányú kapcsolódásokról és grafikonalapú felépítéséről ismert eszköz, amely alkalmas ügyfelek, üzletek és egyéb elemek közötti komplex kapcsolatok feltérképezésére

Notion: Adatbázisokat, feladatokat és jegyzetelést integrál egy platformba, így az értékesítési csapatok egyszerűen kezelhetik a potenciális ügyfelek listáját és a megbeszélések jegyzetét.

Ha azonban olyan all-in-one platformot keres, amely növeli értékesítési csapatának termelékenységét és hatékonyságát, próbálja ki a ClickUp for Sales Teams-t! 🤩

Ez a munkahelyi teendők mindegyikét lefedő alkalmazás egy testreszabható, együttműködésre alkalmas központot biztosít az értékesítési folyamatok vizualizálásához, a tevékenységek nyomon követéséhez, valamint a belső és külső kommunikációhoz.

Vizsgáljuk meg részletesebben a funkcióit! 👇

ClickUp Brain

A ClickUp Brain, az eszköz mesterséges intelligenciával működő asszisztense, egyszerűsíti a feladatokat és megkönnyíti az információk kezelését, így segítve a csapatokat a hatékonyabb munkavégzésben.

A ClickUp Brain segítségével gyorsan választ kaphat a kontextushoz kapcsolódó kérdéseire

Az AI Knowledge Manager központi információtárként működik. Az értékesítési csapatok olyan kérdéseket tehetnek fel, mint például: „Mi a helyzet a negyedik negyedévi ügyfélprezentációval?” vagy „Ki felelős az X ügyféllel kapcsolatos nyomon követésért?”, és azonnali, kontextusba illeszkedő válaszokat kapnak a ClickUp munkaterületükről.

A Brain egyszerűsíti az összefoglalást is azzal, hogy a hosszú dokumentumokat, e-maileket vagy jegyzeteket azonnal tömör, könnyen emészthető pontokra bontja.

Tökéletes eszköz az ügyfelekkel kapcsolatos frissítések áttekintéséhez, a megbeszélések előkészítéséhez, vagy a legfontosabb részletek gyors áttekintéséhez, anélkül, hogy időt veszítene. Mivel minden összefoglalva kéznél van, könnyedén tájékozott és koncentrált maradhat.

Írjon professzionális e-mailes ajánlatokat a ClickUp Brain természetes nyelvű parancsokkal történő vezérlésével

A személyre szabott kommunikáció az értékesítési siker kulcsa, és a ClickUp Brain AI Writer for Work segítségével ez könnyebb, mint valaha. Csak néhány adat megadásával gyorsan elkészítheti a személyre szabott e-maileket, prezentációkat és összefoglalókat.

Tegyük fel, hogy egy értékesítési vezetőnek egy egészségügyi ügyfél számára szóló, személyre szabott bemutató e-mailre van szüksége. Segítségért fordul a Brainhez, amely elemzi az ügyfél preferenciáit és a korábbi interakciókat, majd elkészíti a kifinomult, célzott első vázlatot. Nincs többé nulláról való indulás!

Ötletekre van szüksége a következő értékesítési kampányához? A Brain ebben is segít. Új ötleteket adhat, finomíthatja stratégiáit, sőt összefoglalhatja a piaci betekintéseket is, hogy tervezése erőteljesen indulhasson.

ClickUp AI Notetaker

Rögzítse, írja le és foglalja össze megbeszéléseit a ClickUp AI Notetaker segítségével

Képzelje el, hogy minden hívás után több üzletet köt, mert a megbeszéléseit automatikusan rögzítik és hasznosítható információkká alakítják. A ClickUp AI Notetaker úgy lett kialakítva, hogy az értékesítési beszélgetései maximálisan fókuszáltak legyenek, így soha nem marad le egyetlen fontos részletről sem. Így teszi hatékonyabbá az értékesítési folyamatot:

Automatikus csatlakozás az ügyfélhívásokhoz: Rögzítse minden értékesítési érvet és ellenvetést anélkül, hogy megszakítaná a munkamenetét

Azonnali átírás és összefoglalók: Gyorsan áttekintheti a legfontosabb ügyféladatokat, hogy azok alapján alakítsa ki következő lépéseit

Feladatok kivonása: Készítsen automatikusan nyomonkövetési feladatokat, hogy egyetlen lehetőség se maradjon ki

Zökkenőmentes integráció: Szinkronizálja a jegyzeteket a CRM-mel és az értékesítési feladatokkal, így könnyedén naprakészen tarthatja az értékesítési folyamatot

A ClickUp AI Notetaker segítségével minden értékesítési beszélgetés egy lépcsőfokká válik a következő nagy siker felé.

ClickUp Clips

Rögzítsen egy bemutató értékesítési prezentációt, hogy a ClickUp Clips segítségével képezze csapatát

A ClickUp Clips segítségével zökkenőmentesen készíthet értékesítési bemutató videókat és kezelheti a nyomon követést.

Rögzítse a bemutatót, és a ClickUp Brain automatikusan létrehoz egy átiratot a legfontosabb pontokkal, teendőkkel és következő lépésekkel.

Miután rögzített egy bemutatót, a mesterséges intelligencia átvizsgálja a videót, hogy kivonja a lényeges részleteket, például az ügyfelek kérdéseit vagy a termék iránti érdeklődést. Ezután egy világos listát készít a követendő lépésekről, segítve Önt a szervezettség fenntartásában, és biztosítva, hogy ne hagyjon ki egyetlen fontos részletet sem, amikor kapcsolatba lép a potenciális ügyfelekkel vagy új csapattagokat vesz fel.

📮ClickUp Insight: A találkozók hatékonyságáról szóló felmérésünkből kiderült, hogy míg a találkozók 47%-a egy óránál hosszabb ideig tart, a válaszadók 14%-a képes mindössze 15 perc alatt lezárni a találkozókat. Ez egy kicsi, de figyelemre méltó százalék, amely bizonyítja, hogy a gyors, hatékony találkozók lehetségesek. A rövidebb értekezletek kipróbálásával a csapatok javíthatják mind az elkötelezettséget, mind a hatékonyságot. A ClickUp segítségével könnyedén végrehajthatja ezt az átállást! Búcsút inthet az órás megbeszéléseknek, ha a ClickUp Tasks segítségével hangfelvételek, feladatmegjegyzések és egyéb eszközök révén rögzíti a részletes kontextust. 💫 Valódi eredmények: A Trinetrixhez hasonló csapatoknál 50%-kal csökkent a felesleges beszélgetések és megbeszélések száma a ClickUp használatával

ClickUp CRM

Ezen túlmenően a ClickUp CRM szoftvere segít nyomon követni az ügyfelekkel való interakciókat, kezelni a potenciális ügyfeleket és könnyedén szervezni az értékesítési folyamatot. A ClickUp olyan funkcióival, mint a potenciális ügyfelek nyomon követése, a feladatok kiosztása és az egyéni nézetek, rangsorolhatja a lehetőségeket és áttekinthetővé teheti az egész értékesítési folyamatot.

Ezen felül az olyan funkciók, mint a testreszabható, kódírás nélküli automatizálások, segítenek az értékesítési csapatoknak búcsút inteni a monoton munkának, míg a részletes irányítópultok valós idejű betekintést nyújtanak a potenciális ügyfelek állapotába, a konverziós arányokba és a csapat teljesítményébe, lehetővé téve az adatokon alapuló döntéshozatalt és a proaktív irányítást.

Automatizálja az értékesítési folyamat ismétlődő feladatait a ClickUp Automations segítségével

A ClickUp Automations megszünteti a munkafolyamatból az ismétlődő feladatokat, így csapata arra koncentrálhat, amiben a legjobb: az üzletek lezárására. Az automatizálás segítségével olyan kiváltókat állíthat be, amelyek meghatározott feltételek alapján automatikusan végrehajtják a műveleteket.

Például, amikor egy új potenciális ügyfél kerül fel a folyamatba, automatizálhatja az olyan műveleteket, mint az üdvözlő e-mail elküldése, a potenciális ügyfél értékesítőhöz való hozzárendelése és a nyomon követési feladat ütemezése. Ez biztosítja a minden potenciális ügyfél számára történő időszerű, következetes válaszadást anélkül, hogy bárkinek manuálisan kellene emlékeztetőket vagy nyomon követési dátumokat beállítania.

🧠 Érdekesség: A digitális CRM-ek megjelenése előtt az értékesítők Rolodexeket használtak az ügyfelek és potenciális ügyfelek adatainak nyomon követésére. Ezek a forgó kártyatárolók minden értékesítő asztalán elmaradhatatlan kellékek voltak.

ClickUp Műszerfalak

Képzelje el értékesítési csatornáját a ClickUp Dashboards segítségével

A ClickUp Dashboards központi felületet biztosít az értékesítési csapatok számára a teljesítmények nyomon követéséhez és a legfontosabb mutatók valós idejű megjelenítéséhez. Lehetővé teszi az értékesítési folyamatok, a bevételi célok és az egyéni teljesítménymutatók áttekintését egy pillanat alatt.

A műszerfalak segítségével összehasonlíthatja a tényleges értékesítési eredményeket az előrejelzésekkel, így proaktívan módosíthatja stratégiáit. Ha például csökkenést észlel a konverziós arányokban, gyorsan azonosíthatja a szűk keresztmetszeteket, és korrekciós intézkedéseket hozhat.

Megnézheti a ClickUp értékesítési nyomkövető sablonját is, amellyel jobban szervezett értékesítési folyamatokat hozhat létre.

A ClickUp árai

A NotebookLM dinamikus módszert kínál az értékesítési ismeretek rögzítésére, rendszerezésére és felhasználására, így könnyebbé válik, mint valaha, hogy felkészült és koncentrált maradjon. De miért támaszkodna egy egyszerű jegyzetelő eszközre, amikor helyette maximalizálhatja értékesítési potenciálját?

A ClickUp olyan robusztus funkciókat kínál, amelyek még a legbonyolultabb értékesítési munkafolyamatokat is leegyszerűsítik. És ez még nem minden! Az olyan funkcióknak köszönhetően, mint a műszerfalak, az automatizálások, a klipek és még sok más, kevesebb időt kell fordítania a folyamatok kezelésére, és több időt tud szentelni az üzletek lezárásának.

