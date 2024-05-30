How to Use Notebook LM to Manage Your Research

A kutatás izgalmas lehet, új ismereteket tárhat fel és felfedezéseket ösztönözhet. De gyorsan túlterhelővé is válhat. A cikkek hegyei, a végtelen jegyzetelés és az összes információ összefoglalásának nehézségei között egy kutatási projekt olyan érzés lehet, mintha az árral szemben úsznánk.

A Notebook LM segít leküzdeni ennek a küzdelemnek egy jelentős részét. Ez egy hatékony virtuális asszisztens, amelyet úgy terveztek, hogy megkönnyítse a kutatási folyamatot és növelje a termelékenységet.

Ez a cikk azt vizsgálja, hogyan tudja ez az innovatív eszköz átalakítani a kutatói vagy tudásmunkásként végzett munkádat és növelni a termelékenységedet.

Mi az a Notebook LM?

A Google AI által fejlesztett Notebook LM egy innovatív kutatási eszköz, amely mesterséges intelligenciát használ a kutatási munkafolyamat átalakításához. Gondoljon rá úgy, mint egy szuperhatékony jegyzetelő eszközre, beépített virtuális kutatási asszisztenssel.

A Notebook LM alapvetően segít a kutatási anyagok szervezésében, az információk elemzésében és a megállapítások alapján kreatív eredmények létrehozásában.

a Notebook LM segítségével

Íme, mi teszi egyedivé:

A chatbotokkal ellentétben a NotebookLM prioritásként kezeli a meglévő jegyzeteket és forrásokat. Úgy működik, mint egy virtuális munkatárs, elemzi a szöveget, hogy mélyebb megértést nyújtson a tartalomról.

A NotebookLM összefoglalja az információkat, elmagyarázza a bonyolult ötleteket, és még a kutatási pontok közötti kapcsolatokat is megvitatja.

Képzelj el egy jegyzetelési platformot, amely zökkenőmentesen vált át az olvasás, a kutatásod alapján feltett kérdések és az írás között – mindezt ugyanazon a felületen. A NotebookLM célja, hogy ezt a zökkenőmentes átmenetet megvalósítsa. Egyszerre több dokumentumhoz is használhatod.

A Notebook LM legfontosabb funkciói

A Notebook LM számos olyan funkcióval rendelkezik, amelyeket a kutatók és a tudásmunkások is használhatnak:

1. Forrásalapú megközelítés

a Notebook LM segítségével

Importálja kutatási anyagaidat különböző formátumokban, beleértve a Google Docs fájlokat, weboldalakat, PDF-eket, kutatási cikkeket, e-könyveket és egyszerű szövegeket. A Notebook LM intelligensen kivonja és elemzi a tartalmat, és személyre szabott, a projektedhez igazodó tudásbázist épít fel.

Ezzel elkerülhető a több platform közötti váltás, és központosíthatja az összes kutatási anyagát.

2. Beszélgetési felület

a Notebook LM segítségével

Felejtse el a bonyolult menüket és parancsokat. A NotebookLM egy csevegéshez hasonló felületet használ, ahol egyszerű angol nyelven tehet fel kérdéseket a kutatásával kapcsolatban. Ez megkönnyíti a szükséges információk megszerzését anélkül, hogy elmerülne a technikai zsargonban.

Tegyen fel éleslátó kérdéseket közvetlenül a jegyzetfüzetében. Fedezze fel a témák közötti kapcsolatokat, tárja fel az adatkészletekben rejlő rejtett mintákat, és mélyebb betekintést nyerjen kutatásába.

Ne csak passzívan fogyassza az információkat; a Notebook LM elősegíti a kapcsolódó ötletek aktív feltárását és felfedezését.

3. Pinboard

a Notebook LM segítségével

Mentse el a kutatási anyagokból, idézetekből vagy saját jegyzetekből kivágott szövegrészeket, és illessze be őket a könnyebb hivatkozás érdekében. Ez segít nyomon követni a fontos információkat és meglátni a kutatás különböző részei közötti összefüggéseket.

4. Személyre szabott AI-segítség

Készíts összefoglalókat, vázlatokat és kreatív szövegformátumokat, például blogbejegyzéseket, vezetői összefoglalókat és kutatási javaslatokat a bevitt adatok alapján. Hagyd, hogy a Notebook LM végezze el a tartalomkészítés nehéz munkáját, így te az elemzésre és az értelmezésre koncentrálhatsz.

5. Hivatkozások kezelése

Kutatási anyagai alapján automatikusan generáljon hivatkozásokat különböző tudományos stílusokban. Nincs többé kapkodás, hogy emlékezzen a konkrét publikációs részletekre.

6. Tartalomátalakítás

a Notebook LM segítségével

A Notebook LM átalakíthatja jegyzeteket és kutatási eredményeket különböző formátumokká, például tanulási útmutatóvá vagy e-mailké, amely összefoglalja a megállapításokat és kapcsolódó ötleteket javasol. Ezzel időt és energiát takaríthat meg a több kutatási dokumentum formázásában és szervezésében.

A Notebook LM lehetséges jövőbeli funkciói

A Google Labs folyamatosan új funkciókkal bővíti a Notebook LM-et. Íme, mire számíthatunk a jövőben:

A jegyzetfüzetek megosztásának és a kollégákkal való kutatási projektekben való együttműködésnek a képessége javítaná a csapatmunkát és a tudásmegosztást.

2. Adatok vizualizálása

Az adatvizualizációs eszközökkel való integráció lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy táblázatokat, grafikonokat és egyéb vizuális ábrázolásokat készítsenek a kutatási eredményekről, ami elősegíti a kommunikációt és a megértést.

Notebook LM árak

A Notebook LM jelenleg kísérleti fázisban van, és ingyenes szolgáltatásként érhető el. Ez különösen vonzó lehetőséget jelent diákok, korlátozott költségvetéssel rendelkező kutatók vagy bárki számára, aki kipróbálni szeretné az AI-alapú kutatási eszközöket.

Megjegyzés: A NotebookLM jelenleg csak az Egyesült Államokban érhető el.

A Notebook LM használata

Így kezdheted el a Notebook LM használatát:

Látogasson el a Google NoteBook LM webhelyére , és jelentkezzen be Google-fiókjával!

Kattintson a „+” gombra, és adjon hozzá egy leíró címet, hogy új jegyzetfüzetet hozzon létre.

A „Források” részben található „+” gombbal adhatja hozzá kutatási anyagait. Választhat a Google Drive-dokumentumok közül, feltölthet PDF-fájlokat, vagy másolhat és beilleszthet weboldal-tartalmakat.

A Notebook LM automatikusan összefoglalót készít a hozzáadott forrásról. Fedezze fel az AI által javasolt legfontosabb témákat és kérdéseket!

Merüljön el mélyebben a témában, és tegye fel kérdéseit közvetlenül a jegyzetfüzetben. A könnyű használat érdekében természetes nyelvet használva célzottan kereshet konkrét forrásokat vagy az egész gyűjteményt.

Használja az AI segítő funkciókat összefoglalók, vázlatok vagy kreatív szövegformátumok létrehozásához a kutatási eredményeiből származó egy vagy több jegyzet alapján. Kísérletezzen különböző írásstílusokkal, hogy megtalálja a legmegfelelőbbet az Ön igényeinek.

A Notebook LM használatának előnyei

A Notebook LM számos előnyt kínál, amelyek javíthatják kutatási és jegyzetelési folyamatát. A Notebook LM használatának legfontosabb előnyei a következők:

Könnyű szervezés: Egyszerűsítse kutatását azáltal, hogy különböző forrásokból származó anyagokat egy központi helyen egyesít. Az AI-alapú kulcsfontosságú pontok kivonása segít gyorsan megérteni kutatásának lényegét.

Továbbfejlesztett elemzés: Tegyen fel éleslátó kérdéseket, és fedezze fel a témák közötti összefüggéseket, így mélyebb megértést és a kutatásában felmerülő új témák azonosítását teheti lehetővé.

Kreatív szikra: Készíts összefoglalókat, vázlatokat és kreatív szövegformátumokat, hogy elősegítsd az írási folyamatot és felgyorsítsd a projekt befejezését. Legyen a Notebook LM a kutatási írási partnered!

Jobb hatékonyság: Automatizálja az olyan feladatokat, mint a hivatkozások kezelése és a tartalom létrehozása, így értékes időt szabadíthat fel az elemzésre, az értelmezésre és a kritikus gondolkodásra.

A Notebook LM lehetővé teszi, hogy aktívan részt vegyen a kutatásában és a jegyzetek készítésében, elősegítve az összegyűjtött ismeretek mélyebb megértését.

A Notebook LM felhasználók általánosan tapasztalt problémák

Bár a Notebook LM hatékony kutatási eszközöket kínál, még fejlesztés alatt áll. Néhány felhasználó a következőket jelentette:

Korlátozott forrás típusok: Jelenleg a Notebook LM elsősorban a Google Docs, a PDF és a weboldalakról való másolás-beillesztés funkciókat támogatja. Az integráció más kutatási platformokkal és hivatkozáskezelő szoftverekkel még nem elérhető.

Esetleges pontatlanságok: Mint minden generatív AI eszköznél, itt is fennáll az információk félreértelmezésének kockázata. A felhasználók azt javasolják, hogy gondosan ellenőrizzék az AI által generált eredményeket, különösen kritikus kutatási eredmények esetén.

Korlátozott együttműködési funkciók: A jelenlegi verzió nem rendelkezik együttműködési eszközökkel, ezért kevésbé alkalmas csapatalapú kutatási projektekhez.

Notebook LM vélemények a Redditen

A Reddit felhasználói kiemelték a Notebook LM hasznosságát hatalmas mennyiségű szöveg elemzésében:

A texo_optimo felhasználó írta:

Töltöttem be néhány különböző jegyzetfüzetet (főleg ML-hez és mélytanuláshoz kapcsolódóakat), hogy segítsen összefoglalni és lebontani a legfontosabb pontokat. Több dokumentum használata esetén hasznosabbnak tűnik, mint a ChatGPT, és úgy tűnik, hogy jobban elemzi a teljes dokumentumot.

Töltöttem be néhány különböző jegyzetfüzetet (főleg ML-hez és mélytanuláshoz kapcsolódóakat), hogy segítsen összefoglalni és lebontani a legfontosabb pontokat. Több dokumentum használata esetén hasznosabbnak tűnik, mint a ChatGPT, és úgy tűnik, hogy jobban elemzi a teljes dokumentumot.

Ugyanakkor vannak korlátai is, például akadozik a webes keresés, miközben a jegyzetekkel dolgozik.

A theautodidact felhasználó így fogalmazott:

Valóban ígéretes eszköz. Azonban Proton VPN előfizetés (9,99 EUR/hó) volt szükséges ahhoz, hogy az Egyesült Államokból hozzáférhessek. Jelentős hátránya volt, hogy nem tudtam a weben keresni, miközben a jegyzeteimmel dolgoztam. Ez a korlátozás számomra elfogadhatatlan volt, mivel integráltabb megközelítésre volt szükségem. ”

Valóban ígéretes eszköz. Azonban Proton VPN előfizetés (9,99 EUR/hó) volt szükséges ahhoz, hogy az Egyesült Államokból hozzáférhessek. Jelentős hátránya volt, hogy nem tudtam a weben keresni, miközben a jegyzeteimmel dolgoztam. Ez a korlátozás számomra elfogadhatatlan volt, mivel integráltabb megközelítésre volt szükségem. ”

Összességében a felhasználók azt jelentették, hogy lenyűgözte őket a platform funkcionalitása. Egy felhasználó, SmolBabyWitch, rámutatott:

Kipróbáltam a Notebook LM-et, és nagyon meglepődtem. Több ezer munkámat feltöltöttem a Notebookba. A nagyobb méretű, kézzel írt pdf-ek nem mindig működtek, de a kisebbek igen, és a nagyobbakat szöveggé konvertáltam. Nagyon lenyűgözött. Mindenféle dolgot elemeztettem vele magamról. Sok mindenre alkalmaztam a prediktív előrejelzést. A program képes volt összefoglalni az összes napomat sorrendben. Megkértem, hogy mondja el, mit érzek azokról az emberekről, akikről írtam, és nagyon pontos volt. És még sok minden más. Alig várom, hogy lássam, mi más jön még ebből, és milyen klassz felhasználási lehetőségeket találnak majd mások. ”

Kipróbáltam a Notebook LM-et, és nagyon meglepődtem. Több ezer munkámat feltöltöttem a Notebookba. A nagyobb méretű, kézzel írt pdf-ek nem mindig működtek, de a kisebbek igen, és a nagyobbakat szöveggé konvertáltam. Nagyon lenyűgözött. Mindenféle dolgot elemeztettem vele magamról. Sok mindenre alkalmaztam a prediktív előrejelzést. A program képes volt összefoglalni az összes napomat sorrendben. Megkértem, hogy mondja el, mit érzek azokról az emberekről, akikről írtam, és nagyon pontos volt. És még sok minden más. Alig várom, hogy lássam, mi más jön még ebből, és milyen klassz felhasználási lehetőségeket találnak majd mások. ”

Bár a Notebook LM egyedülálló kutatási megközelítést kínál, számos más jegyzetelő alkalmazás is kipróbálható:

Például az Evernote jegyzetelő alkalmazás segít a kutatások szervezésében. Bár nem annyira AI-függő, mint a Notebook LM, az Evernote robusztus platformot kínál a kutatási anyagok kezeléséhez.

Hasonlóan, a Mendeley hivatkozáskezelő szoftver PDF-megjegyzések, hivatkozáskezelés és néhány alapvető kutatási szervezési funkciót kínál.

Egy másik AI-eszköz az íráshoz és jegyzeteléshez a ClickUp Brain. A ClickUp AI-funkciói révén hatékony alternatív eszközként szolgál az AI-vezérelt termelékenység, kutatás és projektmenedzsment területén.

Használja az AI-t tervek és ötletek megosztására, kérdések nyomon követésére, feladatok automatizálására és íráskészségének fejlesztésére a ClickUp Brain segítségével.

Ez a ClickUp-ba integrált, mesterséges intelligenciával működő kutatási eszköz segít a kutatási projektek kezelésében, a jegyzetek szervezésében, a releváns információk feltárásában és a feladatok automatizálásában.

A ClickUp Brain olyan funkciókat kínál, mint:

Adjon hozzá weboldalakat a Feladatokhoz vagy a Dokumentumokhoz, hogy bármikor visszatérhessen hozzájuk a ClickUp Chrome-bővítmény segítségével.

Összefoglalók: Egyszerű, közérthető utasításokkal automatikusan generálhat kutatási összefoglalókat, és : Egyszerű, közérthető utasításokkal automatikusan generálhat kutatási összefoglalókat, és az AI Custom Fields és az AI Knowledge Manager segítségével, amelyek összekapcsolják munkáját, feladatait és dokumentumait a kontextus szerinti frissítésekhez, feladatok megnyitása nélkül is hozzáférhet ezekhez.

Szerezzen be projektösszefoglalókat és frissítéseket a ClickUp Brain segítségével.

ClickUp AI Writer for Work : Ez egy olyan eszköz, amely lehetővé teszi, hogy Ez egy olyan eszköz, amely lehetővé teszi, hogy egyéni utasításokat adjon meg mindenféle tartalom generálásához – a hosszú jelentések összefoglalásától a blogbejegyzések, projektdokumentációk, termékütemtervek és a legtöbb más elképzelhető felhasználási esethez szükséges eredeti szövegek létrehozásáig. A tartalom generálása után lehetősége van a bevitt adatokat szerkeszteni vagy új utasítást adni az AI-nek a kimenet finomhangolásához.

Írj bármiről a ClickUp Brain segítségével!

Szerkesztési lehetőségek: A ClickUp Brain segítségével szerkesztheti az AI által generált tartalmakat vagy finomíthatja a meglévő tartalmakat. Kipróbálhatja a helyesírás- és nyelvtani ellenőrző funkciókat, kísérletezhet a különböző hangnemekkel, lefordíthatja szövegét több nyelvre, vagy egyszerűen meghosszabbíthatja vagy lerövidítheti a szöveget az igényeinek megfelelően.

A ClickUp Brain segítségével szerkesztheti kutatási dolgozatait nyelvtani, hangnembeli, hosszúsági és egyéb szempontokból.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/felhasználó/hónap

Üzleti : 12 USD/felhasználó/hónap

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

A ClickUp Brain minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért tagként, munkaterületenként.

A megfelelő mesterséges intelligencia eszköz kiválasztása a kutatási segítségnyújtáshoz

A piacon jelenleg elérhető mesterséges intelligencia alapú kutatási asszisztensek között nehéz megtalálni a megfelelőt. Az ideális kutatási eszköz az, amely pontosan illeszkedik az Ön egyedi igényeihez és munkamenetéhez. A választás során vegye figyelembe a következő tényezőket:

Kutatási fókusz: Az akadémiai Az akadémiai kutatások kezelése szempontjából a Mendeley által kínált hivatkozáskezelési funkciók döntő fontosságúak lehetnek. A projektkezelés és az automatizálás igényei esetén a ClickUp Brain lehet a megfelelő választás.

Csapatmunka igényei: Ha az együttműködés elengedhetetlen, fontolja meg a ClickUp Brain használatát, vagy fedezze fel a Notebook LM jövőbeli együttműködési funkcióit. Ha az együttműködés elengedhetetlen, fontolja meg a ClickUp Brain használatát, vagy fedezze fel a Notebook LM jövőbeli együttműködési funkcióit. Kutatási terv sablonokat is felfedezhet, ha egy kutatási projektet a nulláról indít.

Technikai szakértelem: A Notebook LM természetes nyelvfeldolgozást használ, így azok számára is könnyen kezelhető, akik már ismerik az AI eszközöket. Az Evernote egy ismerős jegyzetelési felületet kínál azok számára, akik kevésbé jártasak a technológiában.

Profi tipp: Használja ki az ingyenes próbaverziókat vagy az ingyenes csomagokat, hogy kipróbálhassa a különböző lehetőségeket, mielőtt elkötelezi magát.

A kutatás jövője az AI-val (és a ClickUp-pal)

Az AI technológia folyamatos fejlődésével, az AI eszközök segítségével, amelyek a találkozói jegyzetektől a kutatási elemzésekig mindenben segítséget nyújtanak, a kutatás jövője egyre személyre szabottabb, előíróbb, előrejelzőbb és demokratikusabb lesz.

Az AI virtuális asszisztensek egyre jobban meg fogják érteni az egyéni kutatási stílusokat és preferenciákat, és ennek megfelelően fogják testre szabni a funkciókat és ajánlásokat.

Az AI előre jelezheti a kutatási igényeket és releváns forrásokat javasolhat, előre jelezheti a kutatási eredményeket és további kutatási irányokat javasolhat. Arra is számíthatunk, hogy az AI egyre felhasználóbarátabbá válik, így több ember számára lehetővé téve a hatékony kutatást.

Hogy előrébb járjon és egyszerűsítse a kutatáskezelést, a ClickUp Brain kiterjedt AI-vezérelt funkciókat kínál minden igényének kielégítésére. Fedezze fel a teljes potenciálját, regisztráljon még ma a ClickUp-ra!