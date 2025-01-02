Hogyan használja a NotebookLM-et az értékesítéshez

Egy nagy ügyfélnek szóló prezentációra készül, amikor rájön, hogy öt lap van megnyitva, jegyzetfüzetek és battle cardok hevernek az asztalán, és nincs gyors módja, hogy mindezt összeállítsa.

A NotebookLM lehet, hogy pont az a segítség, amire szüksége van. Mesterséges intelligencia (AI) segítségével támogatja az értékesítési csapatokat az erőforrások kezelésében, a legfontosabb információk kivonásában és a munkafolyamatok egyszerűsítésében, anélkül, hogy további terhet róna a csapatra.

Ebben a blogbejegyzésben megvizsgáljuk, hogyan használhatja a NotebookLM-et az értékesítéshez, és megnézzük annak előnyeit, korlátait és (néhány hatékonyabb) alternatíváját. 💁

Mi az a NotebookLM?

A Google Lab NotebookLM egy mesterséges intelligenciával működő kutatási és jegyzetelési asszisztens. A Google LLM (Large Language Model) Gemini rendszerét használja, hogy válaszai az egyes felhasználók igényeihez igazodjanak.

A platform az Ön által megadott anyagok alapján végzi kutatásait, csökkentve ezzel a hibák vagy téveszmék lehetőségét. Kérdéseket tehet fel a meglévő tartalmakkal kapcsolatban, vagy összefoglalót kaphat az Ön által megadott információkról.

Eredetileg kutatók és diákok számára készült Notebook LM mára népszerűvé vált számos, nagy adatállományokat kezelő szakember körében. Segít lebontani a komplex információkat, és az összegyűjtött adatok alapján értelmes betekintést nyújt.

A NotebookLM legfontosabb funkciói

Nem tudja, hogyan kell használni a NotebookLM-et? Fedezze fel részletesen a funkcióit, hogy hatékonyan kihasználhassa őket. 👀

1. funkció: Jegyzetelés és javasolt intézkedések

A NotebookLM segít a jegyzetek létrehozásában, szervezésében és kezelésében. Egy vagy több jegyzetet vázlatba, tanulási útmutatóba vagy összefoglalóba alakíthat, hogy minden rendezett és könnyen hozzáférhető legyen.

Az eszköz lehetővé teszi új jegyzetfüzetek létrehozását különböző projektekhez, így biztosítva a szervezés egyértelmű hierarchiáját.

2. funkció: Forrásintegráció és AI-alapú elemzés

A NotebookLM segítségével különböző forrásokból származó tartalmakat adhat hozzá, például Google Docs-dokumentumokat, PDF-fájlokat, YouTube-videókat, kutatási cikkeket és akár URL-eket is. Miután feltöltötte az anyagot, a platform elemzi azt, összefoglalót készít, kiemeli a legfontosabb témákat és kérdéseket javasol. Ez megkönnyíti a komplex információk megértését és feldolgozását.

Az AI-asszisztens összekapcsolja a kapcsolódó fogalmakat, értékeli az ötleteket és egyesíti a jegyzeteket, így könnyebbé téve a tartalom elemzését és továbbfejlesztését.

⚙️ Bónusz: Próbálja ki a jegyzetelési sablonokat, hogy biztosan rögzíthesse az összes fontos pontot a megbeszélésekről, vitákról és prezentációkról.

4. funkció: Képértelmezés és hangos összefoglalók

A NotebookLM egyszerűvé teszi a vizuális elemekkel való munkát. Értelmezi a dokumentumokban található képeket, és hivatkozik rájuk a jegyzetekben, így biztosítva, hogy a legfontosabb részletek mindig elérhetők legyenek.

Podcast-stílusú hangos összefoglalói egyszerű módszert kínálnak a tartalom áttekintésére, miközben aktív maradhat. A legfontosabb pontok meghallgatása utazás közben vagy a rutin feladatok elvégzése közben lehetővé teszi, hogy a lehető legjobban kihasználja az idejét, és lépést tartson a prioritásokkal, anélkül, hogy lemaradna valamiről.

NotebookLM árak

Ingyenes

Hogyan használja a NotebookLM-et az értékesítéshez

Az értékesítési termelékenység növelése magában foglalja a szervezettséget, az ügyfelek megértését és a pontos információk időben történő átadását. A NotebookLM segíthet ezeknek a feladatoknak a racionalizálásában, így munkafolyamatai hatékonyabbá és célzottabbá válnak.

Fedezze fel, hogyan használhatja az AI-eszközöket az üzletek gyorsabb lezárásához. 🎯

Értékesítési dokumentumok rendszerezése és elérése

A NotebookLM egy kutatáskezelő szoftver, amely lehetővé teszi, hogy az összes értékesítési dokumentumot egy helyen tárolja. Feltölthet szöveges fájlokat, PDF-eket és Google Docs-fájlokat, és azokat mintafüzetekbe rendezheti.

Ez a szervezés biztosítja, hogy minden releváns információ egy csoportba kerüljön, így könnyen megtalálható pontosan az, amire szükség van, anélkül, hogy időt kellene pazarolni a nem releváns dokumentumok között való keresgélésre.

📌 Példa: Az értékesítési szakember külön jegyzetfüzeteket hozhat létre konkrét igényekhez, például egyet a bemutató anyagokhoz, egy másikat az értékesítési jelentésekhez, és egy harmadikat az ügyfelekkel való kommunikációhoz.

Készüljön fel az ügyfélmegbeszélésekre

A NotebookLM segít felkészülni a megbeszélésekre azáltal, hogy rendszerezi a legfontosabb dokumentumokat, például a korábbi e-maileket, a megbeszélések jegyzetét és a termékinformációkat. Megkérheti, hogy foglalja össze ezeket az anyagokat, vagy generáljon releváns kérdéseket a megbeszélés irányításához.

Minden kéznél van, így magabiztosan léphet be a megbeszélésekre, és készen állhat az erősebb ügyfélkapcsolatok kiépítésére.

📌 Példa: Egy tárgyalásra készülő értékesítő megkérdezheti: „Melyek voltak a legfontosabb ellenvetések a korábbi találkozókon?” és célzott információkat kaphat.

Személyre szabott értékesítési prezentációk készítése

A NotebookLM segítségével testreszabhatja értékesítési stratégiáját a különböző ügyfelek igényeihez. Elemezi a korábbi interakciókat, preferenciákat és piaci trendeket, hogy a legjobb megközelítést javasolhassa.

A személyre szabottabb értékesítési stratégia növeli az esélyét, hogy az AI segítségével potenciális ügyfeleket szerezzen.

📌 Példa: A fenntarthatóság iránt érdeklődő ügyfelek számára az AI-eszköz kiemeli a környezetbarát termékjellemzőket, így a bemutató maximális hatást ér el.

🔍 Tudta? Az „elevator pitch” kifejezés Hollywoodból származik. A forgatókönyvíróknak rövid liftutak alatt kellett bemutatniuk ötleteiket a producereknek, ami gyakran az egyetlen lehetőségük volt a forgatókönyvek eladására.

Kövesse nyomon és elemezze az értékesítési trendeket

A NotebookLM-be feltöltheti a korábbi értékesítési jelentéseket, hogy felismerje a trendeket és a mintákat. Az AI segít kitalálni, mely stratégiák működnek és hol lehetne javítani. Ezzel előnyt szerezhet és valós betekintés alapján módosíthatja megközelítését, ami idővel segít finomítani az értékesítési taktikákat.

📌 Példa: A NotebookLM azonosítja az értékesítés negyedik negyedévi folyamatos emelkedését, és javasolja a marketingtevékenységek fokozását ebben az időszakban.

Képzés és bevezetés

A Notebook LM megbízható eszköz az új csapat tagok képzéséhez. Töltse fel az összes képzési anyagot, bevált gyakorlatot és esettanulmányt egy erre a célra szolgáló jegyzetfüzetbe, hogy egyszerűbbé tegye értékesítési vezetőként végzett munkáját.

Mesterséges intelligenciája összefoglalja a legfontosabb pontokat, így az új alkalmazottak könnyebben és gyorsabban tudnak beilleszkedni.

📌 Példa: Az új csapat tagjai gyorsan hozzáférhetnek az összefoglalt termékadatokhoz, a legfontosabb funkciókhoz és a gyakori ügyfélkérdésekre adott válaszokhoz, így gyorsabban felzárkózhatnak és már a kezdetektől magabiztosan kezelhetik az ügyfelekkel való interakciókat.

Versenyzőelemzés

A NotebookLM segítségével elemezheti a versenytársakat, mivel a versenytársak weboldalairól, termékleírásaiból és piaci jelentéseiből származó legfontosabb információkat rendszerezi és összefoglalja.

Kérje meg az AI-t, hogy azonosítsa a trendeket, stratégiákat és azokat a területeket, ahol a versenytársak sikeresek vagy lemaradnak. Ez segít finomítani az értékesítési célokat és a stratégiákat a megvalósítható betekintések alapján, így biztosítva, hogy mindig felkészült legyen a versenyképesség fenntartására.

📌 Példa: Az értékesítési csapat feltölti a versenytársak árait, a termékek jellemzőit és a vásárlói értékeléseket a NotebookLM-be. Az AI összefoglalja az egyes versenytársak ajánlatainak erősségeit és gyengeségeit. Ezen elemzés alapján a csapat az ügyfeleknek tartott prezentációk során a saját termékük egyedi jellemzőinek kiemelésére és versenyképes árak felajánlására koncentrál.

Követéskezelés

A NotebookLM-be rögzítheti kommunikációs adatait – e-maileket, hívásokat és találkozói jegyzeteket. Az AI ezután rendszerezi ezeket az információkat, így könnyen áttekintheti a korábbi interakciókat, és eldöntheti, mikor szükséges a nyomon követés.

Ezután a tárolt információk alapján követési feladatokat állíthat be, amelyek segítenek Önnek a vevői kommunikáció nyomon követésében.

📌 Példa: Egy értékesítési képviselő rögzíti a NotebookLM-ben az ügyféllel folytatott telefonbeszélgetést, megjegyezve, hogy az ügyfél a jövő héten szeretne megbeszélni egy ajánlatot. Az AI ezt az információt a korábbi kommunikációval együtt rendszerezi, így a képviselő könnyen nyomon követheti.

Egyszerűsített jelentéskészítés

Ahelyett, hogy órákat töltene értékesítési jelentések készítésével, a NotebookLM automatikusan összefoglalásokat generálhat különböző forrásokból származó adataiból. Legyen szó teljesítménymutatókról, ügyfél-visszajelzésekről vagy értékesítési trendekről, az AI gyorsan összeállítja ezeket az információkat világos, könnyen olvasható jelentésekbe.

📌 Példa: A NotebookLM a negyedéves értékesítési adatokat olvasható jelentésbe összesíti prezentációkhoz, így több idő marad a stratégiai értékesítési tervezésre.

🧠 Érdekesség: Az értékesítés fogalma az ókori Mezopotámiára nyúlik vissza, ahol a cserekereskedelem volt az eredeti „értékesítési stratégia”. A kereskedők olyan árukat cseréltek, mint gabona és textil, pénzt nem használtak, csak tárgyalási készségüket.

A NotebookLM értékesítéshez való használatának előnyei

A NotebookLM számos előnyt kínál azoknak az értékesítési szakembereknek, akik javítani szeretnék termelékenységüket és hatékonyságukat. Ezek között szerepelnek a következők:

Jobb hatékonyság: Összefoglalja a hosszú dokumentumokat, és segít az értékesítési csapatoknak megérteni a legfontosabb pontokat, hogy gyorsabb döntéseket hozhassanak.

Fokozott termelékenység: Gyorsan válaszol a kérdésekre, ami segít az értékesítési képviselőknek jobban összpontosítani az ügyfelekkel való interakciókra.

Jobb együttműködés: Valós idejű betekintéssel és frissítésekkel biztosítja a csapat összehangoltságát az értékesítési stratégiák terén.

AI-alapú betekintés: A felhasználói igényekhez igazodó, releváns összefoglalásokat és betekintést generál a hatékonyabb értékesítési prezentációk érdekében.

Tartalomszervezés: A jegyzetek és dokumentumok rendszerezésével minden könnyebben megtalálható az ügyfélmegbeszélések során.

🧠 Érdekesség: A „viszonossági elv” az egyik leggyakoribb értékesítési taktika. Amikor az értékesítők ingyenes szolgáltatást kínálnak (például bemutatót vagy próbaidőt), a vásárlók úgy érzik, hogy viszonozniuk kell a szívességet, és gyakran vásárlással teszik ezt.

A NotebookLM használatával kapcsolatos gyakori problémák

A NotebookLM innovatív funkciókat kínál a tartalomkészítéshez, különösen a podcastok terén. Ugyanakkor számos korlátozással is jár, amelyek befolyásolhatják az értékesítési és marketing szakemberek számára nyújtott hasznosságát.

Íme néhány általános korlátozás a NotebookLM értékesítési AI-eszközként való használatával kapcsolatban:

Korlátozott testreszabhatóság: A felhasználók nem rendezhetik a jegyzeteket több jegyzetfüzetben, ami megnehezíti az információk kezelését.

A tartalom minőségével kapcsolatos aggályok: A tartalomkészítést emberi felügyelet nélkül automatizálja, ami általában alacsony minőségű információkhoz vezet.

Nincs közös szerkesztés: Nincs támogatás a valós idejű együttműködéshez, ami megnehezíti a csapatok közös munkáját.

Nincs projektmenedzsment funkciója: Bár a NotebookLM kiváló jegyzetelő segédeszköz, nem nyújt segítséget a feladatkezelés, az ütemezés, az időkövetés és egyéb területeken.

🔍 Tudta? Joe Girard, akit a Guinness World Records a „világ legjobb eladójának” ismer el, 15 év alatt 13 001 autót adott el. Mi volt a titka? Személyre szabott születésnapi kártyák és minden ügyfélnél következetes utánkövetés.

Ha a NotebookLM alternatíváit fontolgatja az értékesítéshez, íme néhány jegyzetelési és tudásmenedzsment rendszer, amelyet érdemes megismernie:

Obsidian: Elsősorban tudásbázisok kezelésére szánt eszköz, amely támogatja a markdown, a backlinking és a plugin integrációkat a jegyzetek összekapcsolásához.

Roam Research: Kétirányú linkeléssel és grafikon alapú felépítéssel ismert eszköz, amely alkalmas komplex kapcsolatok feltérképezésére ügyfelek, üzletek és egyéb területek között.

Notion: Egy platformon integrálja az adatbázisokat, a feladatokat és a jegyzeteket, így az értékesítési csapatok egyszerűen kezelhetik a folyamatokat és a megbeszélések jegyzetét.

Ha azonban olyan all-in-one platformot keres, amely növeli értékesítési csapatának termelékenységét és hatékonyságát, próbálja ki a ClickUp for Sales Teams alkalmazást! 🤩

Ez a munka mindenre kiterjedő alkalmazás, amely testreszabható, együttműködésen alapuló központot biztosít az értékesítési folyamatok vizualizálásához, a tevékenységek nyomon követéséhez, valamint a belső és külső kommunikációhoz.

Vizsgáljuk meg részletesebben a funkcióit! 👇

ClickUp Brain

A ClickUp Brain, az eszköz mesterséges intelligenciával működő asszisztense, egyszerűsíti a feladatokat és megkönnyíti az információk kezelését, így segítve a csapatokat a hatékonyabb munkavégzésben.

Gyors válaszokat kaphat kontextusfüggő kérdésekre a ClickUp Brain segítségével.

Az AI Knowledge Manager központi információtárként működik. Az értékesítési csapatok olyan kérdéseket tehetnek fel, mint például: „Mi a helyzet a negyedik negyedévi ügyfélprezentációval?” vagy „Ki felelős az X ügyfél utánkövetéséért?”, és azonnali, kontextusba ágyazott válaszokat kapnak a ClickUp munkaterületükről.

Próbálja ki a ClickUp Brain alkalmazást A ClickUp Brain segítségével összefoglaló információkat kaphat a munkaterületén végzett feladatokról, dokumentumokról és akár az emberekről is.

A Brain egyszerűsíti az összefoglalást is, mivel a hosszú dokumentumokat, e-maileket vagy jegyzeteket azonnal tömör, könnyen emészthető pontokra bontja.

Tökéletes eszköz az ügyfelek frissítéseinek áttekintéséhez, a megbeszélések előkészítéséhez vagy a legfontosabb részletek gyors áttekintéséhez, anélkül, hogy időt veszítene. Mivel minden összefoglalva elérhető, könnyedén tájékozott és koncentrált maradhat.

Írjon professzionális e-maileket a ClickUp Brain természetes nyelvű parancsainak segítségével.

A személyre szabott kommunikáció kulcsfontosságú az értékesítés sikere szempontjából, és a ClickUp Brain AI Writer for Work alkalmazása ezt könnyebbé teszi, mint valaha. Csak néhány adat megadásával gyorsan elkészítheti a személyre szabott e-maileket, prezentációkat és összefoglalókat.

Tegyük fel, hogy egy értékesítési vezetőnek egyedi bemutató e-mailre van szüksége egy egészségügyi ügyfél számára. Segítséget kér a Brain-től, amely elemzi az ügyfél preferenciáit és a korábbi interakciókat, hogy egy kifinomult, célzott első vázlatot készítsen. Nincs többé nulláról indulás!

Ötletekre van szüksége a következő értékesítési kampányához? A Brain ebben is segítségére lesz. Új ötleteket adhat, finomíthatja stratégiáit, sőt összefoglalhatja a piaci betekintéseket, hogy tervezése erős kezdetet vehessen.

ClickUp AI Notetaker

Hangfelvétel, leírás és összefoglalás a ClickUp AI Notetaker segítségével

Képzelje el, hogy minden hívással több üzletet köt, mert a megbeszéléseit automatikusan rögzítik és hasznosítható információkká alakítják. A ClickUp AI Notetaker úgy lett kialakítva, hogy az értékesítési beszélgetései mindig pontosan fókuszáltak legyenek, így soha nem marad le egyetlen fontos részletről sem. Így segíti elő az értékesítési folyamatot:

Automatikus csatlakozás az ügyfelek hívásaihoz: rögzítse minden érvet és ellenvetést anélkül, hogy megszakítaná a folyamatot.

Azonnali átírás és összefoglalók: Gyorsan áttekintheti a fontos ügyfél-információkat, hogy testre szabhassa következő lépéseit.

Feladatok kivonása: automatikusan hozzon létre nyomon követéseket, hogy egyetlen lehetőség se csússzon el.

Zökkenőmentes integráció: Szinkronizálja a jegyzeteket a CRM-mel és az értékesítési feladatokkal, így könnyedén naprakészen tarthatja a folyamatokat.

A ClickUp AI Notetaker segítségével minden értékesítési hívás egy újabb lépés lesz a következő nagy siker felé.

ClickUp Clips

Rögzítsen egy bemutató értékesítési prezentációt, hogy kiképezze csapatát a ClickUp Clips segítségével.

A ClickUp Clips segítségével zökkenőmentesen készíthet értékesítési bemutató videókat és kezelheti a nyomon követéseket.

Rögzítse bemutatóját, és a ClickUp Brain automatikusan létrehoz egy átiratot a legfontosabb pontokkal, teendőkkel és a következő lépésekkel.

Miután rögzített egy bemutatót, az AI beolvassa a videót, hogy kivonja az alapvető részleteket, például az ügyfelek kérdéseit vagy a termék iránti érdeklődést. Ezután egy világos listát készít a követendő lépésekről, segítve Önt a szervezettségben és biztosítva, hogy ne hagyjon ki egyetlen fontos részletet sem, amikor potenciális ügyfelekkel lép kapcsolatba vagy új csapattagokat vesz fel.

Ahhoz, hogy új csapattagjai gyorsan beilleszkedjenek és zökkenőmentesebb legyen a beilleszkedésük, próbálja ki a ClickUp Sales Onboarding Template sablont.

ClickUp CRM

Ezen túlmenően a ClickUp CRM szoftvere segít Önnek az ügyfelekkel való interakciók nyomon követésében, a potenciális ügyfelek kezelésében és az értékesítési folyamatok egyszerű szervezésében. A ClickUp olyan funkcióival, mint a potenciális ügyfelek nyomon követése, a feladatok kiosztása és az egyéni nézetek, prioritásokat állíthat fel és áttekinthetővé teheti az egész értékesítési folyamatot.

Ezenkívül az olyan funkciók, mint az egyedi, kódolás nélküli automatizálás, segítenek az értékesítési csapatoknak elbúcsúzni a fárasztó munkától, míg a részletes irányítópultok valós idejű betekintést nyújtanak a folyamatok állapotába, a konverziós arányokba és a csapat teljesítményébe, lehetővé téve az adatokon alapuló döntéshozatalt és a proaktív menedzsmentet. Automatizálás

Automatizálja az értékesítési folyamatban ismétlődő feladatokat a ClickUp Automations segítségével.

A ClickUp Automations megszünteti a munkafolyamatokból az ismétlődő feladatokat, így csapata arra koncentrálhat, amiben a legjobb: az üzletek lezárására. Az automatizálás segítségével olyan triggereket állíthat be, amelyek meghatározott feltételek alapján automatikusan végrehajtják a műveleteket.

Például, amikor új potenciális ügyfél kerül a folyamatba, automatizálhatja az olyan műveleteket, mint az üdvözlő e-mail elküldése, a potenciális ügyfél értékesítési képviselőhöz rendelése és a nyomon követési feladat ütemezése. Ez biztosítja, hogy minden potenciális ügyfélre időben és következetesen reagáljanak, anélkül, hogy bárkinek manuálisan emlékeztetőket vagy nyomon követési dátumokat kellene beállítania.

🧠 Érdekesség: A digitális CRM-ek megjelenése előtt az értékesítők Rolodexeket használtak az ügyfelek és potenciális ügyfelek adatainak nyomon követésére. Ezek a forgó kártyatárak minden értékesítő asztalán megtalálhatók voltak.

ClickUp Műszerfalak

Vizualizálja értékesítési csatornáját a ClickUp Dashboards segítségével

A ClickUp Dashboards egy központi platformot biztosít az értékesítési csapatok számára, ahol valós időben követhetik nyomon a teljesítményt és megjeleníthetik a legfontosabb mutatókat. Ezzel egy pillanat alatt áttekintheti az értékesítési folyamatokat, a bevételi célokat és az egyéni teljesítménymutatókat.

A Dashboards segítségével összehasonlíthatja a tényleges értékesítési eredményeket az előrejelzésekkel, és proaktív módon módosíthatja stratégiáit. Ha például csökkenést észlel a konverziós arányokban, gyorsan azonosíthatja a szűk keresztmetszeteket, és korrekciós intézkedéseket hozhat.

Megnézheti a ClickUp Sales Tracker sablont is, hogy jobban szervezett értékesítési folyamatokat hozzon létre.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, felhasználónként havi 7 dollárért.

Még nem vásárolta meg a ClickUp-ot?

A NotebookLM dinamikus módszert kínál az értékesítési ismeretek rögzítésére, rendszerezésére és hivatkozására, így könnyebb, mint valaha, felkészülten és koncentráltan maradni. De miért támaszkodna egy egyszerű jegyzetelő eszközre, amikor helyette maximalizálhatja értékesítési potenciálját?

A ClickUp robusztus funkciókat kínál, amelyek még a legbonyolultabb értékesítési munkafolyamatokat is leegyszerűsítik. De ez még nem minden! Az olyan funkcióknak köszönhetően, mint a műszerfalak, automatizálások, klipek és még sok más, kevesebb időt kell fordítania a folyamatok kezelésére, és több időt tud szentelni az üzletek lezárására.

Regisztráljon még ma ingyenesen a ClickUp-ra! ✅