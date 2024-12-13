A 11 legjobb HR CRM a HR-folyamatok racionalizálásához:

A HR-munka néha végtelen feladatnak tűnhet. A felvételek, a bérszámfejtés, a juttatások, a képzések és a munkavállalók teljesítményének nyomon követése gyorsan felhalmozódhat.

Itt jönnek jól a HR CRM szoftverek, amelyek megkönnyítik a HR-folyamatok kezelését.

Segítségre van szüksége az álláspályázatok kezelésében? Megoldjuk. Szeretné nyomon követni az alkalmazottak teljesítményét vagy képzéseket szervezni? Könnyű. Nehézségeket okoz a bérszámfejtés vagy a juttatások kezelése? A szoftver segít Önnek.

Íme egy összefoglaló a legjobb HR CRM szoftverekről, amelyekkel időt takaríthat meg, csökkentheti a költségeket és javíthatja a munkavállalók elkötelezettségét.

Mi az HR CRM?

A HR CRM (Human Resources Customer Relationship Management, vagyis humánerőforrás-ügyfélkapcsolat-kezelés) szoftver egyesíti a HR- és CRM-eszközök legjobb funkcióit a munkaerő-gazdálkodás egyszerűsítése érdekében. A toborzástól a munkavállalói elkötelezettségig, a képzésig és a teljesítménymenedzsmentig minden feladatot ellát.

Így a HR CRM csökkenti a HR-műveletek komplexitását és javítja az alkalmazottak általános elégedettségét.

HRM vs. CRM A HRM (emberi erőforrás menedzsment) a szervezetben dolgozók irányításával foglalkozik, beleértve a felvételt, a képzést, a teljesítményértékelést és a munkaügyi törvények betartását. A CRM (ügyfélkapcsolat-kezelés) viszont az ügyfelekkel való interakciók kezelésére, az értékesítés nyomon követésére és az ügyfélszolgálat fejlesztésére összpontosít. A HR CRM a hagyományos CRM-eszközök kapcsolatteremtő képességeit alkalmazza, hogy segítsen ápolni és kezelni a munkavállalókkal való kapcsolatait. Ez azt jelenti, hogy a HR-csapatok túlléphetnek a hagyományos menedzsment feladatokon, és erősebb, jelentősebb kapcsolatokat építhetnek ki a munkaerővel.

A HRM és a CRM ötvözete forradalmian új módszert kínál a munkaerő kezelésére. De mi is teszi pontosan a HR CRM-et olyan előnyösvé?

Íme a HR CRM beépítésének előnyei az üzleti tevékenységébe:

Építsen ki erős, tartós kapcsolatokat az alkalmazottaival azáltal, hogy értékes érdekelt felekként kezeli őket.

Hozzon létre munkavállalói profilokat, kövesse nyomon a munkavállalók készséghiányait, és kínáljon személyre szabott tanulási és fejlesztési terveket a munkavállalói élmény javítása érdekében.

Jelezze előre a munkavállalói fluktuáció kockázatait, a munkavállalói elégedettségi arányt és a jövőbeli tehetségigényeket a tájékozott döntéshozatal érdekében.

Mit kell keresnie egy HR CRM-ben?

HR CRM kiválasztásakor fontos figyelembe venni a következő tényezőket, hogy a szoftver biztosan megfeleljen a szervezet igényeinek:

📌 Hatékony toborzási funkciók: A pályázók nyomon követési rendszerével (ATS) és automatizált interjúütemezéssel rendelkező toborzási eszközök órákat spórolhatnak meg a kézi munkából. Egy jó HR CRM segít a jelöltek folyamatának kezelésében és a toborzás előrehaladásának zökkenőmentes nyomon követésében is.

📌 Munkavállalói elkötelezettséget elősegítő funkciók: A visszajelzések, elismerések és kommunikációs eszközök elengedhetetlenek a munkaerő motiválásához. A HR CRM ezeket a folyamatokat központosítja, biztosítva, hogy a munkavállalók összetartozást és elismertséget érezzenek.

📌 Teljesítménykövetés: A célok kitűzése, az előrehaladás nyomon követése és a teljesítmény értékelése egyszerűnek kell, hogy legyen. Keressen olyan eszközöket, amelyekkel hatékonyan mérheti a teljesítményértékeléseket és irányíthatja a munkavállalók fejlődését.

📌 Bérszámfejtés és megfeleléskezelés: A bérszámfejtés és a munkaügyi törvények betartása bonyolult feladat lehet. A HR CRM rendszereknek automatizálniuk kell ezeket a feladatokat, csökkentve ezzel a kézi hibák kockázatát.

📌 Testreszabási lehetőségek: Minden szervezetnek egyedi igényei vannak, ezért a szoftvernek testreszabási funkciókat kell kínálnia. Válasszon olyan eszközt, amely testreszabott munkafolyamatokat, személyre szabott HR-dashboardokat és rugalmas jelentési lehetőségeket kínál.

A 11 legjobb HR CRM

Vessünk egy közelebbi pillantást a legjobb HR CRM platformokra és azok legfontosabb funkcióira.

1. ClickUp (A legjobb HR-projektmenedzsmenthez és munkavállalói kapcsolatokhoz)

Javítsa az alkalmazottak közötti interakciókat és biztosítsa a zökkenőmentes kommunikációt a ClickUp CRM segítségével

A pozitív munkáltató-munkavállaló kapcsolat kulcsfontosságú minden szervezet hosszú távú növekedése és sikere szempontjából. Azonban a munkavállalók és a szervezet eltérő elvárásainak összehangolása jelentős kihívást jelenthet. Ebben segít a ClickUp CRM , amely összehangolja a munkáltatók és a munkavállalók elvárásait, és erősíti a kapcsolatukat.

A ClickUp CRM eszközt úgy testreszabhatja, hogy központosítsa az alkalmazottak adatait, és megtekintse az egyes alkalmazottak munkatörténetét, teljesítményadatait, valamint képzési és fejlesztési tevékenységeit. Az olyan eszközök integrálásával, mint a ClickUp Goals, releváns célokat és kulcsfontosságú eredményeket (OKR-eket) állíthat be, és folyamatos fejlesztési kultúrát építhet ki.

A ClickUp CRM egyedi irányítópultok segítségével nyomon követheti az alkalmazottak teljesítményét a munkaviszonyuk alatt. Ez lehetővé teszi, hogy elemezze a munkavállalók képzésének megtérülését, és azonosítsa a szervezet számára legértékesebb alkalmazottakat.

De ez még nem minden! Ahogy a CRM segít központosítani az ügyfelekkel való kapcsolattartást, a ClickUp CRM-je segít egy helyen kezelni az összes alkalmazotti kommunikációt, a felvételi üzenetektől a visszajelzési felmérésekig.

Még az egyes alkalmazottak státuszát is nyomon követheti a szervezeten belül, függetlenül attól, hogy éppen beilleszkedési, képzési, próbaidőn vagy teljesítményértékelési szakaszban vannak. Ez biztosítja a személyre szabott támogatás és jutalmazáshoz szükséges átláthatóságot, így az alkalmazottak értékesnek érezhetik magukat.

Építsen ki egy toborzási folyamatot és racionalizálja az új munkatársak beilleszkedését a ClickUp HR szoftverrel

Szeretné tovább növelni az alkalmazottak elkötelezettségét? A ClickUp for HR Teams segítségével ez lehetséges. A ClickUp Tasks segítségével személyre szabott beilleszkedési folyamatot hozhat létre az egyes alkalmazottak szerepéhez igazított, lépésről lépésre végrehajtható feladatok hozzáadásával.

A legjobb az egészben, hogy a ClickUp segít a legjobb tehetségek felvételében azáltal, hogy egyszerűsíti a toborzási folyamatot.

A ClickUp Hiring Candidate Template segítségével olyan eszközöket, mint a ClickUp Form, a Google Form és a Typeform, a Zapier segítségével összekapcsolhat, hogy automatikusan feladatokat hozzon létre minden jelölt számára, és összehasonlíthassa a jelentkezőket. Így több időt fordíthat a jelöltek értékelésére és a jelöltek élményének javítására, mint az operatív folyamatokra.

Töltse le ezt a sablont Optimalizálja a felvételi folyamatot, növelje a hatékonyságot és takarítson meg erőforrásokat a ClickUp Hiring Candidate Template segítségével.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

A kiterjedt testreszabási lehetőségek túlnyomóak lehetnek az új felhasználók számára.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért tagonként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

A szervezeti átláthatóság az egyik leghatásosabb előny, amelyet a ClickUp bevezetése óta tapasztaltunk a csapatban. Most a ClickUp-ban a szervezet bármely tagja láthatja a csapatunk OKR-jait, azok felelőseit és az elért eredményeket. Visszatekintve, a ClickUp bevezetése előtt nem volt ilyen szintű átláthatóság, ezért az összes részlegünk egymástól elszigetelten működött.

2. Rippling (a legjobb az alkalmazottak életciklusának automatizálásához)

via Rippling

A Rippling automatizálja a munkavállalók életciklusát, a toborzástól a beilleszkedésen, a fejlesztésen és a megtartáson át a kilépésig. Ha például egy munkavállaló másik államba költözik, a Rippling automatikusan kiszámítja az alkalmazandó törvények szerinti adókat.

Használhatja egyedi HR-munkafolyamatok kialakítására is, például emlékeztetőket állíthat be a munkavállalók évfordulóihoz, és értesítéseket küldhet a munkavállalók teljesítményének romlásáról. Kiemelkedő funkciója az egyedi ütemezés, amely lehetővé teszi, hogy a munkavállalók igényei, készségei, képesítései stb. alapján konkrét ügyfélfeladatokat rendeljen hozzájuk.

A Rippling legjobb funkciói

Kövesse nyomon a munkavállalók munkaidejét és jelenlétét valós időben, hogy azonosítsa a személyzeti vagy túlórákkal kapcsolatos trendeket.

Kezelje a helyi, regionális és országos HR-megfelelési követelményeket, és hozzon létre cselekvési terveket a megfelelés biztosítására.

Hozzon létre egyedi interjúszakaszokat a szervezet felvételi igényei alapján

Rippling korlátai

Éves fizetés szükséges, korai lemondás esetén büntetőkamatok alkalmazandók, ingyenes próbaidőszak nem elérhető.

Rippling árazás

Egyedi árazás

Rippling értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (több mint 4000 értékelés)

Capterra: 4,9/5 (több mint 3000 értékelés)

A Rippling automatizálása csökkenti a manuális munkát és segít megelőzni a hibákat. A platform számos más alkalmazással is összekapcsolható, így rugalmasan alkalmazkodik az Ön vállalkozásának/cégének igényeihez. Összességében a Rippling jelentősen megkönnyíti az alkalmazottak irányítását, és lehetővé teszi a csapatok számára, hogy fontosabb feladatokra koncentráljanak. Bizonyos funkciók, például a jelentések vagy a testreszabások, intuitívabbak lehetnének.

3. Bamboo HR (a legjobb HR-adatok központosításához és jelentések készítéséhez)

via BambooHR

A BambooHR kiváló megoldás az alkalmazottak adatainak kezelésére és elemzésére. Részletes jelentéseket tekinthet meg az alkalmazottak szolgálati idejéről, fluktuációjáról, szabadságairól stb. Emellett rendelkezik egy teljesítménykezelő modullal is, amely segít racionalizálni az alkalmazottak értékelését, visszajelzéseit és jelentéseit a jobb döntéshozatal érdekében.

Anonim eNPS-felmérésekkel mérheti az alkalmazottak elégedettségi pontszámát, ami lehetővé teszi hatékony változtatások végrehajtását.

A Bamboo HR legjobb funkciói

Konszolidálja az alkalmazottak adatait a zökkenőmentes bérszámfejtés, átfogó jelentések és problémamentes adóbevallások érdekében.

Hozzon létre álláshirdetéseket, kövesse nyomon a jelentkezéseket, kommentálja az önéletrajzokat és értékelje a jelölteket, így a felvételi folyamat zökkenőmentessé és együttműködésen alapulóvá válik.

Személyre szabott jelentéseket készíthet a HR-adatok széles skálájáról, az EEO-1 jelentésektől az életkor és nem profilokig.

A Bamboo HR korlátai

A Google és a Slack integrációja korlátozott, az adatok teljes szinkronizálásához egyedi API-hívásokra van szükség.

A Bamboo HR árai

Egyedi árazás

Bamboo HR értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 2000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 2500 értékelés)

A Bamboo HR automatikusan létrehozza a kívánt feladatok listáját, és megkönnyíti a munkavállalók számára a szükséges dokumentumok aláírását és benyújtását. Közepes méretű szervezetként ez rendkívül hasznos ahhoz, hogy az új munkavállalók beilleszkedése gyorsan és hatékonyan lezajlódjon. A teljesítménymenedzsment modul kissé korlátozza a feltett kérdések számát.

4. Paycor (a legjobb a bérszámfejtés szabályainak betartásához)

via Paycor

A Paycor automatizálja a bérszámfejtést és egy helyen kezeli az összes alkalmazotti adatot. Segít Önnek a adóügyi előírások betartásában, és biztosítja, hogy csapata pontosan és időben megkapja fizetését. Az olyan funkciók, mint az OnDemand Pay és az AutoRun kiküszöbölik a manuális munkát, míg az alkalmazottak önkiszolgáló szolgáltatásai mindenki számára kényelmesebbé teszik a dolgokat.

Ezenkívül a hatékony jelentéskészítő eszközök, a bérszámfejtési sablonok, a jogi figyelmeztetések és a hasznos útmutatók jelentősen megkönnyítik a folyamatokat. Az alkalmazottak könnyedén frissíthetik személyes adataikat és kezelhetik juttatásaikat, ezzel csökkentve a HR terheit.

A Paycor legjobb funkciói

Automatikusan ütemezze és futtassa le a bérszámfejtést a választott dátumon és időpontban

Kövesse nyomon az alkalmazottak munkaidejét, kezelje a szabadságokat és készítsen ütemterveket, mindezt közvetlenül a bérszámfejtéssel szinkronizálva.

Az AI segítségével természetes nyelven kaphat gyors válaszokat a munkaerő-adatokkal kapcsolatos kérdéseire.

A Paycor korlátai

Nincs integrálva olyan népszerű eszközökkel, mint a QuickBooks

Paycor árak

Egyedi árazás

Paycor értékelés és vélemények

G2: 3,9/5 (több mint 700 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 2500 értékelés)

A Paycor funkciói szinte minden HR-rel kapcsolatos feladatban jól jönnek. Ez a rendszer könnyen használható a munkavállalók bérszámfejtéséhez, juttatásokhoz, munkaidő-nyilvántartáshoz, kompenzációhoz és még sok máshoz. Sok dolog testreszabható, de néhány opció az egész vállalatra egységesen vonatkozik. Ez különösen frusztráló a teljesítménymenedzsment esetében, mivel nem minden vállalat ugyanúgy működik.

5. Workday HCM (a legjobb adat alapú HR-döntések meghozatalához)

via Workday HCM

Ha adat alapú döntéseket szeretne hozni, növelni szeretné a munkavállalók elégedettségét és javítani szeretné az általános munkavállalói hatékonyságot, a Workday pontosan ehhez nyújtja a megfelelő eszközöket.

A tehetségmenedzsmenttől a bérszámfejtésen, a kompenzációkon, az időkövetésen és a munkaerő-tervezésen át mindenre kiterjed. A Workday további megoldásokat is kínál, például kiadáskezelést, elemzéseket és jelentéseket, valamint tehetségszerzést, hogy kielégítse a különböző üzleti igényeket.

A Workday egyszerűsíti a komplex HR-feladatokat olyan funkciókkal, mint a Skills Cloud, amely hatékony készségkezelést és jelentéstételt tesz lehetővé. Ezenkívül esetkezelési eszközöket, alkalmazotti visszajelzéseket és munkaerő-tervezést is kínál a HR-funkciók racionalizálása érdekében.

A Workday HCM legjobb funkciói

Központosított hozzáférés a munkavállalói információkhoz az HR-menedzsment és a döntéshozatal javítása érdekében

Kövesse nyomon az alkalmazottak teljesítményét, céljait és fejlődését, biztosítva ezzel a folyamatos növekedést és a vállalati célokkal való összhangot.

Lehetővé teszi a HR és az alkalmazottak közötti zökkenőmentes kommunikációt, javítva az elkötelezettséget és a támogatást különböző csatornákon keresztül.

A Workday HCM korlátai

Kevésbé elérhető a kisvállalkozások számára, különösen azok számára, amelyek korlátozott költségvetéssel rendelkeznek.

A Workday HCM árai

Egyedi árazás

Workday HCM értékelések és vélemények

G2: 4/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (1000+ értékelés)

A Workday HCM rendkívül skálázható, így minden méretű szervezet számára alkalmas. A vállalattal együtt növekedhet, és jelentős zavarok nélkül alkalmazkodhat a változó igényekhez. A Workday HCM testreszabása a szervezet konkrét igényeinek megfelelően bonyolult lehet, és technikai szakértelmet igényelhet.

6. TriNet (a legjobb a munkavállalói juttatások kezeléséhez)

via TriNet

A TriNet (korábban TriNet Zenefits) egy speciális HR-platform a munkavállalói juttatások kezeléséhez. Segítségével könnyedén beírathatja munkavállalóit orvosi, fogászati, szemészeti és életbiztosítási programokba. Emellett személyre szabott értesítéseket is küldhet a munkavállalóknak a juttatási programjaik, beiratkozási státuszuk stb. alapján.

A TriNet lehetővé teszi a munkavállalók számára, hogy bárhol és bármikor hozzáférjenek biztosítási adataikhoz és kiadási számláikhoz, elősegítve ezzel a nagyobb átláthatóságot és a munkavállalók magasabb szintű elkötelezettségét. HR-könyvtára gyors hozzáférést biztosít értékes forrásokhoz, többek között az állami törvények összefoglalóihoz és az egészségügyi reformmal kapcsolatos friss hírekhez.

A TriNet legjobb funkciói

100%-ban online regisztrációval és kezeléssel valós idejű betekintést nyerhet az alkalmazottak juttatásaiba.

Az új alkalmazottakat automatikusan vegye fel a bérszámfejtésbe, a kiválasztott juttatásokkal és arányos első fizetéssel.

Automatizálja a bérszámfejtés frissítését, amikor egy alkalmazott áthelyezésre kerül, előléptetik vagy szabadságra megy.

A TriNet korlátai

Nincs önálló ACA (Affordable Care Act) modulja, és a hozzáféréshez teljes HRIS-csomagot kell vásárolni.

A TriNet árai

Alapvető szolgáltatások: 8 USD/alkalmazott/hónap

Növekedés: 16 USD/alkalmazott/hónap

Zen: 21 USD/alkalmazott/hónap

TriNet értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 440 értékelés)

Capterra: 4,2/5 (több mint 800 értékelés)

A Trinet egyik legnagyobb előnye, hogy kiváló orvosi/fogászati/szemészeti/kiegészítő biztosítási csomagokat kínál, amelyek közvetlenül integrálva vannak a platformba, valamint a bérszámfejtési költségekbe és jelentésekbe. Különösen frusztráló terület a bérszámfejtési adók kérdése.

7. Bitrix24 (A legjobb HR-kommunikációhoz és együttműködéshez)

via Bitrix24

A Bitrix24 kiemelkedik azzal, hogy egy egységes platformon ötvözi az együttműködést, a projektmenedzsmentet és a HR-kommunikációt.

Ez egy dinamikus munkaterület, ahol a HR-csapatok mindent kezelhetnek, a feladatoktól az időkövetésen és a dokumentummegosztáson át az alkalmazottak közötti együttműködésig. Egyedülálló, közösségi média stílusú felülete a lájkolások, kommentek és értesítések révén ösztönzi az alkalmazottak elkötelezettségét.

A beépített AI asszisztens segítségével a Bitrix24 automatizálja a HR-munkafolyamatokat, így több idő marad a fontosabb feladatokra.

A Bitrix24 legjobb funkciói

Kombinálja az alkalmazottak, a potenciális ügyfelek és a meglévő ügyfelek kezelésére szolgáló eszközöket egyetlen platformon

A testreszabható szűrők segítségével könnyedén megtalálhatja az alkalmazottak adatait a létrehozás dátuma, az állapot vagy a hozzárendelt csapattagok szerint.

Tegye lehetővé a csapatok koordinációját megosztott munkaterületekkel, tevékenységek nyomon követésével és konkrét projektekkel kapcsolatos kommunikációval.

A Bitrix24 korlátai

Korlátozott lehetőségeket kínál az interfész egyéni preferenciákhoz való igazítására.

Bitrix24 árak

Alap: 49 USD/5 felhasználó/hónap

Standard: 99 USD/50 felhasználó/hónap

Professional: 199 USD/100 felhasználó/hónap

Enterprise 250: 399 USD/250 felhasználó/hónap

Bitrix24 értékelés és vélemények

G2: 4,1/5 (több mint 500 értékelés)

Capterra: 4,2/5 (900+ értékelés)

A Bitrix24 egy olyan szoftver, amely segít ügyfelei, ügyfélszolgálati csapata, kommunikációja, csapatmunkája, fájljai és e-mail kampányai kezelésében. Nagyon megfizethető és kiválóan alkalmas új vállalkozások és kis költségvetésű cégek számára.

via Workable

Workable HR CRM, amely gyorsabbá és egyszerűbbé teszi a toborzást. Több mint 200 fórumon tehet közzé álláshirdetéseket, több mint 400 millió profilból álló adatbázishoz férhet hozzá, és AI eszközökkel könnyedén elvégezheti az előszűrést, megbeszélheti az interjúkat és kezelheti az ajánlatokat.

Hasznos funkciói, mint például a személyre szabott e-mail sablonok, a használatra kész interjúcsomagok és a részletes jelentések segítenek a toborzási folyamat megszervezésében.

Akár technológiai startupot vezet, egészségügyi csapatot irányít, vagy vendéglátóipari vállalkozást fejleszt, bízhat ebben a munkavállaló-kezelő szoftverben, amely segít Önnek magas teljesítményű csapatokat építeni.

A Workable legjobb funkciói

Az álláshirdetéseket azonnal több állásportálon és közösségi média platformon is közzéteheti, ezzel időt és energiát takarítva meg.

Keressen és vegye fel a kapcsolatot passzív jelöltekkel olyan platformokon, mint a LinkedIn, a GitHub és a Twitter, közvetlenül a Workable-ből.

Használjon értékelési sablonokat a visszajelzések szisztematikus gyűjtéséhez, és biztosítsa a következetes felvételi döntéseket.

A Workable korlátai

Nincsenek speciális funkciók a korábbi pályázók jövőbeli lehetőségekhez való felkészítésére.

Más platformokhoz képest korlátozott jelentéskészítési lehetőségeket kínál.

Megfizethető árak

Ingyenes próba

Starter: 189 USD/hó

Standard: 378 USD/hó

Premier: 628 USD/hó (éves számlázás)

Workable értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 440 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 450 értékelés)

A Workable egy intuitív, all-in-one platform, amely zökkenőmentessé és hatékonnyá teszi az álláshirdetések, a jelöltek adatbázisának és a felvételi folyamatok kezelését. A felhasználóbarát felületnek köszönhetően még a technika iránt kevésbé értő csapat tagok is könnyedén navigálhatnak és használhatják a funkciókat.

9. Monday.com (A legjobb testreszabható és skálázható HR-munkafolyamatok kialakításához)

Egyszerű CRM-et keres a HR-folyamatok racionalizálásához? Próbálja ki a Monday.com oldalt. Segítségével személyre szabott toborzási folyamatot hozhat létre, közvetlenül a platformon belül koordinálva a toborzási vezetőkkel. Ezen felül teljes áttekintést nyújt a munkavállalók napi teljesítményéről, így azonosíthatja a fejlesztésre szoruló területeket.

A Monday.com segítségével űrlapokat is készíthet az alkalmazottak adatainak gyűjtéséhez, így csökkentve a kézi adatbevitelt az új munkavállalók felvételekor vagy a toborzási folyamatok során.

Monday.com legjobb funkciói

Automatizálja az interjúk utáni nyomon követést, a képzésekre vonatkozó emlékeztetőket és a szabadságkérelmek jóváhagyását, hogy időt takarítson meg.

Csatlakoztassa a HR-táblákat, hogy nyomon követhesse a munkavállalók életciklusát, a felvételtől a teljesítményértékelésig.

Zökkenőmentesen integrálható olyan platformokkal, mint a Slack, a Gmail, az Outlook és mások, hogy szinkronizálja a HR-kommunikációt és a feladatkezelést.

A Monday.com korlátai

A navigáció néha bonyolult, ami megnehezíti az összes funkció elérését.

Monday.com árak

Alap: 12 USD/felhasználó/hónap

Standard: 14 USD/felhasználó/hónap

Előny: 24 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

Monday.com értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 800 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (350+ értékelés)

Imádom, hogy több táblát is létre lehet hozni, és minden dokumentumot egy helyen lehet tárolni. Nem kell mindent megosztani mindenkivel! Ugyanakkor feltölthet dokumentumokat, hogy mások is megtekinthetik és hozzáadhatják a sajátjaikat. Ez kiválóan segít a szervezettség fenntartásában. Én ezt toborzáshoz/HR-hez és eszközkövetéshez használom.

10. UKG Pro (A legjobb átfogó munkaerő-menedzsmenthez)

via UKG Pro

Az UKG Pro egy átfogó HR- és bérszámfejtési platform, amelynek célja, hogy megkönnyítse a munkaerő-gazdálkodást. Az időnyilvántartástól a juttatások kezelésén, az automatizált ütemezésen és a robusztus elemzéseken át minden olyan eszközt kínál, amelyre a vállalkozásoknak szükségük van a HR-tevékenységek optimalizálásához.

A HR-munkafolyamat-szoftver zökkenőmentes önkiszolgálást tesz lehetővé a munkavállalók számára, javítva a munka autonómiáját és hatékonyságát. Emellett részletes tudásbázist is biztosít a munkavállalók számára, hogy gyorsan megtalálják a válaszokat minden HR-rel kapcsolatos kérdésre.

Az UKG Pro legjobb funkciói

Használja az AI-t HR-elemzésekhez és stratégiai üzleti döntések meghozatalához

Vegyen fel tehetséges munkatársakat azáltal, hogy személyre szabja a toborzási élményt minden egyes jelölt számára.

Hatékonyan kövesse nyomon az alkalmazottak be- és kijelentkezéseit a racionalizált jelenléti menedzsment érdekében.

Az UKG Pro korlátai

Komplex felülettel rendelkezik, ami hatással van az általános felhasználói élményre.

UKG Pro árak

Egyedi árazás

UKG Pro értékelés és vélemények

G2: 4,2/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,2/5 (több mint 600 értékelés)

Tetszik, hogy nemcsak a problémák megoldásában nyújtanak támogatást, hanem a rendszer használatában is segítenek az alkalmazottak képzésében. Az alkalmazottak számára elérhető egy beszélgetési platform, ahol beosztásokat lehet lefedni, és rendelkezésre állnak a menetrend automatizálásához.

11. Gusto (A legjobb tehetségmenedzsmenthez)

via Gusto

A Gusto egy népszerű HR-adminisztrációs és tehetségmenedzsment platform. Integrált teljesítménymenedzsment, valamint tanulási és fejlesztési alkalmazásokkal segíti a vállalkozásokat a tehetségek ápolásában és megtartásában. Az alkalmazottak önértékelhetik teljesítményüket, visszajelzést kérhetnek vezetőjüktől, és hozzáférhetnek karrierfejlesztési forrásokhoz.

Kövesse nyomon az alkalmazottak fejlődését, azonosítsa készségbeli hiányosságaikat, és dolgozzon ki személyre szabott fejlesztési terveket. Ez ösztönzi az alkalmazottak önismeretét, és támogatást nyújt nekik karrierjük fejlődésében, ami jobb tehetségmegtartást eredményez.

A Gusto legjobb funkciói

Automatizálja az álláshirdetéseket, a dokumentumok aláírását és az elektronikus tárolást a zökkenőmentes munkavállalói beilleszkedés érdekében.

Kezelje az orvosi, fogászati, szemészeti, 401(k) és egészségügyi visszatérítéseket a bérszámfejtésből történő automatikus levonásokkal.

Hozzáférhet előre elkészített integrációkhoz különböző harmadik féltől származó HR-alkalmazásokkal, például a JazzHR és a Lattice alkalmazásokkal.

A Gusto korlátai

A kiegészítő funkciók gyorsan megnövelhetik az alkalmazottankénti havi költségeket.

A Gusto árai

Egyszerű: 40 USD/hó és 6 USD/alkalmazott/hó

Plusz: 80 USD/hó és 12 USD/alkalmazott/hó

Prémium: Egyedi árazás

Gusto értékelés és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 2000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

A Gusto felhasználóbarát platformjával egyszerűsíti a bérszámfejtési és HR-feladatokat, könnyű alkalmazotti beilleszkedést, adóbevallást és juttatások kezelését kínálva. Intuitív felülete és kiváló ügyfélszolgálata ideális megoldást jelent azoknak a vállalkozásoknak, amelyek adminisztratív folyamataikat szeretnék egyszerűsíteni. A jelentéskészítési funkciók némileg korlátozottak a piacon elérhető, robusztusabb HR-szoftverekhez képest.

Végül elértük az útmutató végét! A HR CRM központosíthatja az alkalmazottak adatait, egyszerűsítheti a HR-folyamatokat, és szervezettebb, produktívabb munkakörnyezetet teremthet.

Sok HR-platform azonban csak a bérszámfejtés, a szabályozási előírások betartása és az időkövetés funkcióira korlátozódik. Ha hatékony HR CRM-platformot keres a szilárd munkavállalói kapcsolatok kiépítéséhez és a munkavállalói menedzsment javításához, a ClickUp az ideális megoldás.

Megkönnyíti a munkavállalók szisztematikus beilleszkedését, a haladás nyomon követését és a kommunikációt, így növelve a munkahelyi termelékenységet. Készen áll a változásra? Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és nézze meg, hogyan tudja átalakítani HR-menedzsmentjét!