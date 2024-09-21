Hogyan lehet egyszerűsíteni a folyamatokat egy HR-dashboard segítségével?

A csapat vezetése sok munkát igényel. Képzelje el, milyen lehet egy egész szervezet teljes munkaerő-állományát irányítani. A humánerőforrás-csapatok azok a névtelen hősök, akik pótolják a készséghiányokat, megtartják a tehetségeket, irányítják a teljesítményt és elősegítik a pozitív munkakultúra kialakulását.

Az HR-menedzser mindennapjai során több szerepet is betölt, hiszen megbeszéléseket szervez, táblázatokat és papírmunkát intéz, de a legfontosabb, hogy csapatokat irányít.

Ebben az összefüggésben a HR-elemzési irányítópultok teljesen megváltoztathatják a játékszabályokat.

Az HR-dashboard egy központi eszköz, amely valós idejű pillanatképet ad a csapat teljesítményéről, rendelkezésre állásáról és általános hangulatáról. Így már nem kell többé hatalmas adatmennyiségeket átnéznie, vagy különböző forrásokból származó információkat összeraknia.

A HR-elemzés jelentős hatással van a szervezet teljesítményére, akár 25%-kal növelheti az üzleti termelékenységet, 50%-kal csökkentheti a fluktuációt és 80%-kal növelheti a toborzás hatékonyságát.

Ebben a blogban megvizsgáljuk a HR-dashboardok fontos és kulcsfontosságú funkcióit, bemutatjuk, hogyan lehet lépésről lépésre felépíteni egy dashboardot, megnézünk néhány példát, és felfedezzük azokat az eszközöket, amelyek megkönnyítik a HR-elemzéseket.

A HR-dashboardok fontossága

A HR-dashboardok elengedhetetlenek a HR-szakemberek számára, mivel adatalapú betekintést nyújtanak és stratégiai döntések meghozatalát segítik.

Íme egy lista azokról a számos módszerekről, amelyekkel ezek a panelek értéket teremtenek a HR-folyamatokban:

✅ Zökkenőmentes toborzási folyamat

A HR-dashboardok konfigurálása olyan toborzási mutatók figyelemmel kísérésére, mint a felvételhez szükséges idő, a felvétel költsége, a jelöltek forrásai, a kulturális illeszkedés és a fluktuációs arány, segít optimalizálni a felvételi folyamatot. Ez lehetővé teszi a HR-személyzet számára, hogy adat alapú folyamatfejlesztéseket hajtson végre és hatékonyabban teljesítse a toborzási célokat.

✅ Adatokon alapuló döntéshozatal

Az adatok valós idejű megjelenítése lehetővé teszi az HR-csapatok számára, hogy pontos, naprakész és kiváló minőségű adatok alapján megalapozott döntéseket hozzanak. Az adatokon alapuló trendek és minták elemzése szintén segít hatékony HR-stratégiák kidolgozásában.

✅ Hatékony erőforrás-kezelés

A HR-dashboardok betekintést nyújtanak a munkavállalók jelenléte, munkaterhelése és rendelkezésre állása, bérszámfejtése, juttatásai és kompenzációja, valamint fluktuációja tekintetében. Ez támogatja az erőforrások elosztását és az erőforrások hatékony felhasználását célzó optimalizálási erőfeszítéseket.

✅ A munkavállalók teljesítményének nyomon követése

A HR-szakemberek a KPI-dashboardok segítségével figyelemmel kísérhetik a mutatókat és a kulcsfontosságú teljesítménymutatókat (KPI-ket). Ez segít nekik azonosítani a legjobban teljesítőket, a gyengébben teljesítőket, a fejlesztésre szoruló területeket és a munkavállalói teljesítmény egyéb aspektusait.

✅ Mélyebb munkavállalói elkötelezettség

A munkavállalói elkötelezettség mutatóinak nyomon követése, például a képzési és fejlesztési programokban való részvétel, az Employee Net Promoter Score (e-NPS), a fluktuációs arány stb. segítségével proaktív módon azonosíthatók és kezelhetők a munkavállalói elkötelezettségi problémák.

✅ Jobb megfelelés

A műszerfalak megkönnyítik a szervezetek számára a munkaügyi törvények és az érvényes szabályozások betartását azáltal, hogy nyomon követik a legfontosabb mutatókat, például a nemek közötti bérszakadékot, a sokszínűséget stb. Az ilyen átláthatóság és proaktív megoldások csökkentik a jogi problémák és szankciók kockázatát.

✅ Munkaerő-tervezés

A munkaerő-mutatók átfogó áttekintésével a toborzási vezetők előre jelezhetik a jövőbeli munkaerő-igényeket, fenntarthatják a tehetség-utánpótlást, megtervezhetik az utódlást, figyelembe vehetik a sokszínűséget, vertikális személyzeti áthelyezésekkel tölthetik be az üres pozíciókat, és még sok minden mást, ami hatékony HR-tervezéshez vezet.

✅ Hatékony költségkezelés

A bérszámfejtés, a juttatások és egyéb HR-rel kapcsolatos kiadások áttekintése lehetővé teszi az HR-csapatok számára, hogy hatékonyan kezeljék a költségeket, miközben felfedezhetik a lehetséges megtakarítási területeket.

✅ Munkavállalói megtartás

A munkavállalói fluktuáció tendenciáinak azonosítása rávilágít a tehetségek megtartásával kapcsolatos potenciális problémákra. A HR-csapatok ezt az ismeretet felhasználva célzott stratégiákat dolgozhatnak ki a munkavállalói elkötelezettség és megtartás javítása érdekében.

✅ Stratégiai összehangolás

A műszerfalak segítenek összehangolni a HR-stratégiákat a szélesebb körű szervezeti célokkal azáltal, hogy összekapcsolják a munkaerő-mutatókat az üzleti célokkal, elősegítve ezzel a növekedést és a teljesítményt.

A HR-dashboard legfontosabb jellemzői

A HR-dashboardnak átfogó áttekintést kell nyújtania a felhasználóknak a HR-tevékenységekről és mutatókról, hogy megkönnyítse az adatokon alapuló döntéshozatalt.

Ehhez a következő kulcsfontosságú funkciókra van szükség:

Valós idejű adatvizualizáció

A HR-dashboard segítségével a HR-csapatok nyomon követhetik a jelenléti mutatókat, az eNPS-t (alkalmazotti nettó ajánlói pontszám), a kényszerű fluktuációt és más, a munkaerő teljesítményét tükröző tényezőket. Az ilyen kritikus információkhoz való hozzáférés a megfelelő időben támogatja a gyors és adatalapú döntéshozatalt.

Például a ClickUp Dashboards nagyfokú rugalmasságot biztosít a HR-mutatók nyomon követéséhez, a célok kitűzéséhez és az előrehaladás figyelemmel kíséréséhez – mindezt egy helyen.

A ClickUp Dashboards segítségével valós időben láthatja az adatokat

Munkaerő-elemzés

A fejlett elemzések rávilágítanak a munkaerő demográfiai adatait, a készséghiányokat és a termelékenységet. Ez a funkció segít a HR-csapatoknak és a toborzási vezetőknek összekapcsolni a tehetségstratégiákat a szélesebb HR-tervezési célokkal, hogy a megfelelő tehetségeket vegyék fel a jövőbeli szervezeti igények kielégítésére.

Toborzás és beilleszkedés nyomon követése

Ez a funkció segít nyomon követni a toborzási folyamatot, a jelentkezéstől a beilleszkedésig. A ClickUp Dashboards számos funkcióval rendelkezik, amelyek segítségével mindent nyomon követhet, a toborzástól a beilleszkedésig, a munkavállalók fejlesztésétől a bérszámfejtésig, a teljesítménymenedzsmenttől az értékelésekig, és még sok minden másig.

Munkavállalói elkötelezettség mutatók

A HR-csapatok gyakran felméréseken, visszajelzéseken és egyéb eszközökön keresztül figyelik a munkavállalók elkötelezettségének szintjét. Ez betekintést nyújt olyan területekbe, mint a munkavállalói elkötelezettség javítása, a munkavállalók jólétének előmozdítása és a virágzó munkakörnyezet kialakítása.

Kockázat- és megfelelőség-figyelés

A megfelelőségi mutatók, például a munkaügyi törvények, a helyi előírások és a belső szabályzatok betartásának nyomon követése kulcsfontosságú funkció. Az ellenőrizhető nyilvántartás vezetése mellett a műszerfalak kiemelik a szabályszegéseket és egyéb kockázatokat, hogy minimalizálják a felelősséget.

Bérszámfejtés és juttatások kezelése

A műszerfalak gyakran integrálódnak a bérszámfejtési és juttatási adatokkal, hogy átfogó képet nyújtsanak a javadalmazásról, juttatásokról és egyéb kiadásokról a holisztikus pénzügyi tervezés érdekében.

A munkavállalók teljesítményének nyomon követése

Akár csapat, akár egyéni teljesítményről van szó, a műszerfalaknak mérési és összehasonlítási eszközöket kell kínálniuk. Az integrált sablonok és a konfigurálható teljesítményértékelési keretrendszerek segítik a munkavállalók teljesítményének mérését. Ez egy folyamatos visszacsatolási csatornába táplálódik, hozzájárulva a munkaerő és a szervezet növekedéséhez.

Testreszabhatja a KPI-ket a ClickUp Dashboardon, hogy nyomon követhesse a releváns munkavállalói teljesítménymutatókat

Utódlás és munkaerő-tervezés

A műszerfalaknak tartalmazniuk kell egy olyan funkciót is, amely segíti az utódlás tervezését és előrejelzését. Ez biztosítja, hogy minden toborzás összhangban legyen a közvetlen vagy jövőbeli tehetségigényekkel, és elősegíti a szervezet hosszú távú növekedését és az üzletmenet folytonosságát.

A sokszínűség és az inklúzió nyomon követése

A sokszínűségi irányítópult segítségével nyomon követhetőek a sokszínűség, az egyenlőség és a befogadás (DEI) mutatói, mint például a nem, az etnikai hovatartozás, a fizetési egyenlőség és egyéb részletek. Ezek megvalósítása bizonyítja a szervezet elkötelezettségét a DEI értékek iránt.

Egyedi HR-jelentések és riasztások

A dashboardnak tartalmaznia kell egy funkciót, amely jelentéseket és riasztásokat generál meghatározott mutatókhoz. Ezek rávilágítanak az alapvető problémákra, és lehetővé teszik a részleg számára, hogy elkerülje a potenciális kihívásokat.

⚡ Sablonarchívum: A teljesítményértékelési sablonok segítségével könnyedén mérheti és nyomon követheti a munkavállalók teljesítményét és fejlődését. Használhatja őket negyedéves, heti vagy éves értékelésekhez, így nem kell minden alkalommal újra felépítenie a keretrendszert.

Az HR-dashboard bevezetésének lépései

A műszerfal bevezetése stratégiai megközelítést igényel, amely a jelenlegi folyamatok felülvizsgálatával kezdődik és a szervezet minden szintjén történő sikeres bevezetéssel zárul.

Az alábbiakban bemutatjuk a legfontosabb lépéseket:

1. lépés: A meglévő HR-folyamatok értékelése

Értékelje meg a meglévő HR-gyakorlatokat és folyamatokat, mielőtt a műszerfalat integrálná a munkafolyamatába. Tegyen leltárt a nyomon követett adatokról, és keresse meg a fejlesztésre szoruló területeket.

A munkahelyi menedzsment, a teljesítményértékelés, a munkavállalói elkötelezettség, a toborzás és a szabályoknak való megfelelés területét magában foglaló átfogó folyamatok makroszintű megértése rávilágít az HR-dashboard elengedhetetlen funkcióira.

A HR-munkafolyamatok részletes értékelése biztosítja azt is, hogy a dashboard összhangban legyen a szervezet céljaival, prioritásaival és irányelveivel.

Akár a munkaerő-tervezés javítását, akár a toborzási folyamatok egyszerűsítését szeretné elérni felvételi ellenőrzőlisták segítségével, a meglévő hiányosságok azonosítása irányt ad a megvalósítási erőfeszítéseinek, és segít létrehozni egy olyan irányítópultot, amely a legsürgetőbb vagy legégetőbb igényeit elégíti ki.

2. lépés: A megfelelő HR-dashboard eszköz kiválasztása

A folyamatok értékelése után a következő lépés egy HR-dashboard eszköz kiválasztása.

Ezt a döntést meghozva több tényezőt és változót is figyelembe kell vennie. Megfelel-e az HR-céljainak? Integrálható-e a jelenlegi HR-rendszerébe vagy szoftverébe? Elsődleges fontosságúak azok az eszközök, amelyek valós idejű adatmegjelenítést és zökkenőmentes integrációt kínálnak.

Például a ClickUp Dashboards nagyfokú rugalmasságot biztosít a HR-mutatók nyomon követéséhez, a célok kitűzéséhez és az előrehaladás figyelemmel kíséréséhez – mindezt egy helyen.

A ClickUp Dashboards segít az adatok vizualizálásában diagramok és HR kulcsfontosságú teljesítménymutatók (KPI-k ) segítségével, mint például a toborzási folyamat és a felvételhez szükséges idő, a munkavállalói elégedettségi pontszámok, a képzés befejezési aránya, valamint a sokszínűség és az inklúzió mutatói.

De ez még nem minden. A ClickUp Dashboards mélyreható testreszabási lehetőségeket és zökkenőmentes integrációt kínál más HR-eszközökkel.

A ClickUp több mint 1000 alkalmazással integrálható, így a HR-csapatok pontosan az igényeikhez igazíthatják a személyzeti elemzési irányítópultokat. A zökkenőmentes integráció, a testreszabási lehetőségek és a hatékony döntéshozatalhoz szükséges erőteljes funkciók között találja meg az ideális egyensúlyt.

A ClickUp Dashboards az adatokat könnyen érthető formátumban jeleníti meg

3. lépés: A műszerfal testreszabása és beállítása

Miután kiválasztotta a HR-elemző szoftvert, igazítsa azt az Ön HR-igényeihez.

Az irányítópult beállítása magában foglalja annak konfigurálását, hogy a csapat számára legrelevánsabb mutatókat jelenítsen meg. Ehhez rangsorolja a legnagyobb hatással bíró adatokat (vagy a North Star mutatókat), legyenek azok a munkavállalói teljesítménymutatók, fluktuációs arányok, nemek közötti bérszakadékok vagy más adatok.

A cél az, hogy a szervezet legfontosabb területeire összpontosítson, és nyomon kövesse a hozzájuk kapcsolódó mutatókat.

A ClickUp segítségével widgeteket hozhat létre, amelyekkel nyomon követheti az egyes HR-célokat, például a munkavállalói elkötelezettség javítását vagy a felvételi folyamat lerövidítését.

A beállítás után a testreszabásra koncentrálhat. Személyre szabhatja a műszerfalat, kipróbálhatja a különböző szervezeti érdekelt felek igényeinek megfelelő nézeteket és még sok mást. Ez biztosítja, hogy mindenki hozzáférjen az adatokhoz, a toborzási vezetők, a HR-vezetők és a munkavállalók egyaránt.

4. lépés: Képzés az irányítópult használatának elterjesztése érdekében

A testreszabás és a technikai beállítás csak a műszerfal bevezetési folyamatának egyik fele; a másik fele annak biztosítása, hogy a műszerfal beépüljön a mindennapi munkába. A hosszú távú előnyök kiaknázása érdekében meg kell tanítania csapatát a vezetői műszerfalak hatékony használatára.

Kezdje azzal, hogy átfogó képzést nyújt HR-csapatának az új irányítópultról. A képzési modulnak ki kell térnie az irányítópult navigálására, HR-jelentés készítésére, az információk felhasználására és az alapvető automatizálás beállítására. Miután a dashboard népszerűségre tett szert, elengedhetetlen a folyamatos támogatás biztosítása a folyamatos használat érdekében. Kiegészítse ezt rendszeres visszajelzésekkel, hogy megértse a bevezetés akadályait, és azonosítsa a meglévő dashboard funkciók fejlesztési lehetőségeit.

Tegye a műszerfalat a mindennapi HR-tevékenységek központi elemévé – a toborzási mutatók nyomon követése, a teljesítménycélok kitűzése vagy a bérszámfejtés kezelése révén –, hogy elősegítse a széles körű alkalmazást és az általános hatékonyságot.

HR-dashboard példák

Mivel már megértette, hogyan segíti a ClickUp az emberi erőforrás menedzsmentet, nézzük meg a platformon elérhető HR-dashboard példákat.

A ClickUp számos ingyenes HR-sablont kínál a HR-folyamatok finomhangolásához. Íme a legfontosabb példák:

ClickUp Felvételi kiválasztási mátrix sablon

Töltse le ezt a sablont Okosabb döntéseket hozhat a ClickUp felvételi kiválasztási mátrix sablonjával.

A ClickUp felvételi kiválasztási mátrix sablonja támogatja a HR-csapatokat a jelöltek értékelésében a felvételi folyamat során. Segít összpontosítani a legfontosabb kiválasztási kritériumokra, biztosítva a következetességet és az átláthatóságot a felvételi vezetők jelöltek értékelésében.

Ezzel a sablonnal a következőket teheti:

Állítson fel jelöltértékelési kritériumokat

Rangsorolja a jelölteket képesítéseik, alkalmasságuk és a vállalati kultúrához való illeszkedésük alapján.

Egyszerűsítse a döntéshozatali folyamatot egy egyszerű kiválasztási mátrix segítségével.

ClickUp Toborzási cselekvési terv sablon

Töltse le ezt a sablont A ClickUp toborzási cselekvési terv sablonjával átfogó képet kaphat a toborzási folyamatról.

Ha átfogó toborzási irányítópultot szeretne (anélkül, hogy azt a semmiből kellene felépítenie), fontolja meg a ClickUp toborzási cselekvési terv sablonját. Ez a sablon a toborzási folyamat megtervezésére és nyomon követésére szolgál, hogy minden toborzási feladat – az álláshirdetésektől a végső interjúig – a terv szerint történjen.

Használja ezt a sablont a következőkre:

Szervezze meg a toborzási tevékenységeket és a határidőket

Kövesse nyomon a több álláshirdetésre beérkezett pályázatokat

A felvételi célok és ütemtervek összehangolása a szervezet érdekeivel

ClickUp Általános munkavállalói beilleszkedési sablon

Töltse le ezt a sablont Használja a ClickUp általános munkavállalói beilleszkedési sablonját, hogy a beilleszkedés zökkenőmentes legyen.

A ClickUp általános munkavállalói beilleszkedési sablonja egyszerűvé és hatékonnyá teszi a beilleszkedési folyamatot. Szerkezetet ad ahhoz, ahogyan a szervezetek fogadják és integrálják az új munkavállalókat a munkaerőbe.

Ez a keretrendszer biztosítja, hogy minden új alkalmazott elvégezze a szükséges lépéseket, mielőtt megkezdi munkáját az Ön alkalmazottjaként.

A sablon legfontosabb jellemzői:

Készítsen ellenőrzőlistát a legfontosabb beilleszkedési feladatokról

Határozza meg az új munkavállalók beilleszkedésének ütemtervét

Kövesse nyomon az új munkavállalók beilleszkedésének mérföldköveit

ClickUp belső kommunikációs sablon

Töltse le ezt a sablont Kezelje a belső kommunikációt és ossza meg a legfrissebb híreket a ClickUp belső kommunikációs sablon segítségével.

A ClickUp belső kommunikációs sablonja segít javítani a csapatok és osztályok közötti belső kommunikációt. Ezzel a sablonnal a HR-csapatok megoszthatják a bejelentéseket, frissítéseket és egyéb fontos információkat, amelyekre az egész szervezetnek figyelnie kell.

Ez a sablon lehetővé teszi Önnek, hogy:

Belső kommunikációs csatornák kezelése

Tervezze meg és kövesse nyomon a vállalat egészét érintő kommunikációt

Központosítsa az összes kommunikációt egy helyen

ClickUp teljesítményértékelési sablon

Töltse le ezt a sablont Elemezze a munkavállalók teljesítményét, és ossza meg visszajelzéseit a ClickUp teljesítményértékelési sablon segítségével.

A ClickUp teljesítményértékelési sablon lehetővé teszi a HR-osztály számára, hogy rendszeresen értékelje a munkavállalókat. Strukturált formátumot kínál a munkavállalók teljesítményének értékeléséhez, a célok kitűzéséhez és a visszajelzések megosztásához.

Ezzel a sablonnal a következőket teheti:

A teljesítményértékelési folyamat egységesítése

Figyelje a munkavállalók céljait és eredményeit

Könnyítse meg a visszajelzések és a teljesítményjavítási tervek elkészítését

ClickUp Munkavállalói fejlesztési terv sablon

Töltse le ezt a sablont Használja a ClickUp munkavállalói fejlesztési terv sablonját, hogy megtervezze munkavállalói karrierjének növekedését és fejlődését.

A ClickUp munkavállalói fejlesztési terv sablonja segít a szervezeteknek a munkavállalók fejlődésének feltérképezésében és mérésében. A HR-csapatok felhasználhatják azt karrierfejlesztési kezdeményezéseik támogatására és teljesítménycélok kitűzésére, hogy ösztönözzék a munkavállalókat új tanulási lehetőségek felfedezésére.

Ez a sablon lehetővé teszi Önnek, hogy:

Állítson be munkavállalói fejlesztési célokat és kövesse nyomon az előrehaladást

Határozza meg a karrierfejlődés ütemtervét és mérföldköveit

Valós idejű frissítések a munkavállalók fejlődéséről

Hogyan lehet egyszerűsíteni a HR-folyamatokat egy HR-dashboard segítségével?

Íme néhány példa, amely illusztrálja, hogyan járulnak hozzá a HR-dashboardok a szervezeti hatékonysághoz:

Toborzás és beilleszkedés : A műszerfalak segítenek vizualizálni a toborzási és beilleszkedési folyamat minden lépését, hogy az sikeres legyen. Ez lehetővé teszi a toborzási és beilleszkedési tevékenységek időben történő befejezését, miközben kiemeli az esetleges szűk keresztmetszeteket. A toborzási vezetők ezeket a műszerfalakat a kapcsolódó mutatók mérésére is felhasználhatják.

Munkavállalói teljesítménymenedzsment : A műszerfalak központosítják a teljesítményadatokat, lehetővé téve az HR számára a teljesítménymutatók minőségi nyomon követését, a célok kitűzését és nyomon követését, valamint a konstruktív visszajelzések megkönnyítését. Ez elősegíti a következetes értékeléseket és a tájékozott döntéshozatalt.

Munkavállalói elkötelezettség és megtartás : A munkavállalói elkötelezettség szintjének nyomon követésével a műszerfalak segítenek azonosítani azokat a trendeket és mintákat, amelyek a fluktuációra utalhatnak. Az ilyen megtartási problémák gyors kezelése és : A munkavállalói elkötelezettség szintjének nyomon követésével a műszerfalak segítenek azonosítani azokat a trendeket és mintákat, amelyek a fluktuációra utalhatnak. Az ilyen megtartási problémák gyors kezelése és a munkavállalói elkötelezettséget elősegítő tevékenységek ütemezése növeli az általános munkával való elégedettséget.

Megfelelőségi menedzsment : A műszerfalak egyszerűbbé teszik a megfelelőséget azáltal, hogy nyomon követik a nemek vagy etnikai sokszínűség, a fizetési egyenlőség, a szabadság és a helyi törvények vagy előírások által előírt egyéb követelményekkel kapcsolatos mutatókat. Emellett figyelmeztetéseket is kiadhatnak a tanúsítványokkal kapcsolatban, hogy segítsék a HR-csapatokat a jogi előírások betartásában és a kockázatok csökkentésében.

Erőforrás- és munkaerő-tervezés: A műszerfalak hatékony munkaerő-tervezéshez nyújtanak betekintést, lehetővé téve a hatékony erőforrás-elosztást, előrejelzést és utódlás-tervezést. Ez fenntartja a tehetségek egészséges utánpótlását, hogy pótolni lehessen a váratlanul felmerülő hiányokat.

Kezelje csapata munkaterhelését és ossza el az erőforrásokat a hatékony tervezés érdekében

Fejlessze HR-folyamatait HR-dashboardokkal és a ClickUp segítségével

A modern HR-csapatoknak HR-dashboardokra van szükségük, amelyek valós idejű és adatalapú betekintést nyújtanak. Segítséget nyújtanak a HR-rel kapcsolatos tevékenységek teljes körében, beleértve a toborzást, az új munkavállalók beillesztését, a teljesítménymenedzsmentet, a munkavállalói elkötelezettséget, a szabályoknak való megfelelést és a munkaerő-tervezést.

A műszerfalak használata ezekben a szakaszokban lehetővé teszi a HR-szakemberek számára, hogy okosabb, adatalapú döntéseket hozzanak, és szervezeti sikereket érjenek el.

A ClickUp modern és intuitív irányítópultokkal ad plusz lendületet, amelyeket az Ön igényeinek megfelelően testreszabhat. Állítson be zökkenőmentes munkafolyamatokat és javítsa az HR-menedzsmentet a ClickUp segítségével.

Regisztráljon még ma, és tapasztalja meg a különbséget!