A 10 legjobb HR-munkafolyamat-szoftver az HR-folyamatok racionalizálásához 2025-ben

A HR-csapatok mindennapi munkája általában több manuális feladatot vagy ismétlődő papírmunkát tartalmaz, ami unalmassá válhat. A munkavállalók szabadságkérelmeitől és a szabadságok egyenlegének frissítésétől a szabadságok, fizetések és kompenzációk nyomon követéséig – a lista végtelen!
Ha valaha is úgy érezte, hogy ezek a programok megnehezítik a munkáját, akkor nem Ön az egyetlen.
Szerencsére manapság már rendelkezünk olyan eszközökkel és alkalmazásokkal, amelyek automatizálják munkája unalmas részeit, és segítenek elvégezni azokat a feladatokat, amelyekre figyelmet kell fordítania.
A HR-munkafolyamat-automatizáló szoftverek célja, hogy forradalmasítsák a működést a technológia segítségével, csökkentve az ismétlődő folyamatokat és javítva a hatékonyságot.
Képzelje el a tipikus új munkavállalók beillesztési folyamatát: rengeteg papírmunka, fiókok létrehozása és képzések koordinálása. A HR-munkafolyamat-automatizáló szoftverrel ezek a feladatok automatizálhatók.
Amikor új munkatárs csatlakozik a csapathoz, a szoftver automatikusan elküldi a dokumentumokat, biztosítja az IT-erőforrásokat és ütemezi a képzéseket. Olyan, mintha egy virtuális asszisztens kezelné az összes adminisztratív feladatot, így Ön a csapatával való szilárd kapcsolatok építésére koncentrálhat.
Mit kell keresnie egy HR-munkafolyamat-szoftverben?
A munkafolyamatok optimalizálása nélkül a HR-folyamatok nem lehetnek hatékonyak. A munkafolyamat-automatizálás időt szabadít fel, hogy stratégiákra és az alkalmazottakkal való értelmes interakciókra koncentrálhasson.
Emellett a HR-hez kapcsolódó technológiai és AI-eszközök segítségével könnyedén biztosíthatja, hogy irodai folyamatai megfeleljenek a szabályozásoknak és a vállalati irányelveknek. Nem kell aggódnia a megfelelés kockázata és a fejfájás miatt.
Milyen funkciókat érdemes figyelembe venni egy jó HR-munkafolyamat-automatizáló szoftver vásárlásakor?
- A testreszabható automatizált munkafolyamatoknak javítaniuk kell a toborzási folyamatot, az új munkavállalók beilleszkedését, a szabadságok kezelését, a teljesítményértékeléseket és egyebeket.
- A megoldásnak tartalmaznia kell egy alkalmazotti önkiszolgáló portált, amely lehetővé teszi a csapatának, hogy hozzáférjen és frissítsen személyes adatokat, megtekintse a fizetési bizonylatokat, szabadságot kérjen és nyomon kövesse a szabadságegyenlegét.
- A HR-szoftvernek könnyedén nyomon kell követnie a munkavállalók munkaidejét, kezelnie kell a műszakokat és automatizálnia kell a jelenléti folyamatokat a pontos bérszámfejtés érdekében.
- Képesnek kell lennie HR-célok kitűzésére, értékelések elvégzésére és a munkavállalók fejlődésének támogatására intuitív teljesítménymenedzsment funkciók segítségével.
- A zökkenőmentes HR-menedzsment érdekében biztosítania kell a más HRMS-rendszerek kel való zökkenőmentes adatcserét.
A 10 legjobb HR munkafolyamat-szoftver
Itt található egy alaposan kutatott lista a 10 legjobb HR munkafolyamat-automatizáló szoftverről. Ez az útmutató felsorolja az egyes eszközök legjobb tulajdonságait, korlátait, árait, értékeléseit és minősítéseit, hogy segítsen kiválasztani a legmegfelelőbbet.
1. ClickUp
A ClickUp projektmenedzsment platform egy olyan eszköz, amely mindent meg tud csinálni.
Akár a toborzási folyamatot szeretné nyomon követni, az új munkavállalók beillesztéséhez és távozásához szükséges anyagokat szeretné rendszerezni, vagy egyszerűen csak a HR-folyamatokat szeretné szervezni, a ClickUp for Human Resource teams remek eszköz ezek egyszerűsítéséhez!
Így működik a platform:
Testreszabható nézetek
A ClickUp több mint 15féle módon kínálja feladatok megtekintését a platformon. Válasszon a lista nézet, Gantt nézet, idővonal, táblázat, naptár vagy gondolattérkép közül!
A ClickUp Views segítségével a rendezhető oszlopok, például az állapot, a prioritás vagy a határidő alapján egy pillanat alatt áttekintheti a feladatokat, a jelentkezőket vagy az új munkavállalók beilleszkedésének lépéseit. A határidőket, interjúkat vagy képzéseket naptár formátumban tekintheti meg, hogy észrevegye az esetleges ütközéseket.
ClickUp Whiteboards
A ClickUp Whiteboard egy virtuális táblázat, amelyen csapatával együtt ötleteket gyűjthet kampányokhoz, toborzási stratégiákhoz vagy alkalmazotti márkaépítéshez, és ezeket megvalósítható feladatokká alakíthatja. Lehetővé teszi, hogy mindenki valós időben együttműködjön a platformon.
Ezenkívül ezeket az ötleteket a ClickUp segítségével megvalósítható tételekké vagy feladatokká alakíthatja. Ez a digitális táblázat segít abban, hogy munkájában ne legyenek hiányosságok, és feladatait időben elvégezze.
Folyamatábra-sablon
A ClickUp számos ingyenes HR-sablont kínál, például a Karrierút, az All Hands Meeting vagy a Teljesítményértékelés sablonokat, amelyek egyszerűsítik és automatizálják a HR-folyamatokat.
De hogy egyszerűbbé tegyük a dolgokat, a ClickUp egy folyamatábra sablont kínál minden típusú HR-folyamat kezeléséhez.
Határozza meg, melyik folyamaton – toborzás, képzés, jelenléti ív – szeretne dolgozni, vázolja fel a folyamat befejezéséhez szükséges lépéseket, majd készítsen folyamatábrát a platformon!
Ez a sablon egy azonnal használható, teljes mértékben testreszabható táblázat, amely különösen hasznos a feladatok egyértelműségének javításához és a folyamat megértéséhez.
A ClickUp legjobb funkciói
- Tartsa fenn alkalmazottai elkötelezettségét, szervezzen online játékokat, és ossza meg véleményét a ClickUp Mentions segítségével.
- Végezzen alkalmazotti felméréseket, gyűjtsön visszajelzéseket, vagy szervezzen szavazásokat a következő kirándulásához a ClickUp Forms segítségével.
- Automatizálja az ismétlődő vagy időigényes feladatokat a ClickUp Automations segítségével.
- Tervezze meg napját a ClickUp Task Priorities segítségével, amely lehetővé teszi a feladatok sürgős, magas, normál és alacsony prioritásúként való megjelölését.
- Használja a ClickUp Brain alkalmazást kapcsolatok, megállapodások és irányelvek írásához, hogy tudásközpontot építsen ki.
A ClickUp korlátai
- A kezdőknek nehéz lehet megtanulni a platform használatát.
- Bár a ClickUp számos harmadik féltől származó integrációt támogat, a meglévő HR-rendszerekkel vagy más alapvető eszközökkel való integrációja kihívást jelenthet.
ClickUp árak
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 10 USD/felhasználó havonta
- Business: 19 USD/felhasználó/hónap
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- A ClickUp Brain minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatér-tagként.
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 4000 értékelés)
2. Kissflow
A Kissflow egy felhőalapú platform, amely segít a vállalkozásoknak a munkafolyamatok automatizálásában és kezelésében kódolás nélkül. A felhasználók testreszabott munkafolyamatokat hozhatnak létre HR-tervezés, alkalmazottak beillesztése, költségjóváhagyások és IT-jegyek kezelése céljából.
A Kissflow egyszerűsíti a feladatokat az ismétlődő lépések automatizálásával, a jóváhagyások továbbításával, valamint a jelentések és elemzések révén nyújtott betekintéssel.
A Kissflow legjobb funkciói
- Készítsen, kövessen nyomon és kezeljen munkafolyamatokat könnyedén a felhasználóbarát, intuitív felület segítségével.
- Használja a Kissflow-t a szervezet különböző részlegeiben és folyamataiban!
- Gyűjtsön információkat a folyamatok hatékonyságáról, azonosítsa a szűk keresztmetszeteket, és kövesse nyomon a teljesítménymutatókat a szoftver kiterjedt jelentéskészítési funkcióinak segítségével.
- Készítsen egyszerű vagy összetett HR-munkafolyamatokat, beleértve a párhuzamos ágakat és a feltételes feladatokat, kód használata nélkül.
A Kissflow korlátai
- A Kissflow testreszabási lehetőségei miatt a rendkívül összetett HR-munkafolyamatok kialakítása technikai szakértelmet igényelhet.
- A Kissflow harmadik féltől származó eszközökkel való integrációs lehetőségei más munkafolyamat-kezelő szoftverekhez képest korlátozottabbak.
Kissflow árak
- Alap: 1500 USD/hó
- Vállalati: Egyedi árazás
Kissflow értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (534 értékelés)
- Capterra: 4,1/5 (56 értékelés)
3. Formstack
A Formstack egy munkafolyamat-automatizálási és online űrlapkészítő megoldás, amely lehetővé teszi egyedi felmérések, regisztrációk és megrendelőlapok létrehozását és kezelését.
Egyszerűsíti az adatgyűjtést és -feldolgozást azáltal, hogy intuitív eszközöket biztosít űrlapok tervezéséhez kódolás nélkül.
A Formstack segítségével befizetéseket gyűjthet, potenciális ügyfeleket szerezhet és még sok minden mást tehet. Ezután töltse be ezeket az adatokat gyönyörűen megtervezett online dokumentumokba eSignatures segítségével.
A Formstack legjobb funkciói
- Hozzon létre és testreszabjon űrlapokat egy egyszerű, intuitív felületű drag-and-drop szerkesztő segítségével.
- Készítsen dinamikus űrlapokat feltételes logika alapján, amelyek a felhasználói válaszok alapján változnak, így személyre szabott űrlapélményt teremtve.
- Integrálja harmadik féltől származó alkalmazásokkal, például a Salesforce-szal, a Google Sheets-szel és a Zapier-rel, hogy teljes munkafolyamatot hozzon létre.
- A formanyomtatványok benyújtását automatikusan elküldi a különböző jóváhagyóknak vagy osztályoknak, meghatározott kritériumok vagy válaszok alapján.
A Formstack korlátai
- Az árak drágák lehetnek kisebb szervezetek vagy olyanok számára, akik fejlett funkciókat keresnek, mint például a munkafolyamat-automatizálás.
- A formatervezés és elrendezés testreszabási lehetőségei korlátozottak lehetnek azok számára, akik nagyon személyre szabott formákat keresnek.
Formstack árak
- Forms: 59 USD/hó (egy felhasználó)
- Csomag: 229 USD/hó (három felhasználó)
- Vállalati: Egyedi árazás
Formstack értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (938 értékelés)
- Capterra (Formstack Forms): 4,1/5 (106 értékelés)
4. Sprout Solutions
A Sprout Solutions egy felhőalapú eszköz, amelyet az emberierőforrás-menedzsment, különösen a HR és a javadalmazás területén történő fejlesztésre terveztek.
Átfogó HR-megoldásokkal szolgál, beleértve a bérszámfejtést, az időnyilvántartást, az alkalmazottak önkiszolgálását, a toborzást és a teljesítménymenedzsmentet.
A Sprout legjobb funkciói
- Kompakt, kényelmes felületen követheti nyomon a jelenléteket, szabadságkérelmeket, ünnepnapokat, be- és kijelentkezési időket, valamint a túlórákat.
- Lehetővé teszi az alkalmazottak számára, hogy saját adataikat és kéréseiket kezeljék az alkalmazotti önkiszolgáló portálon.
- Csökkentse az adminisztratív terheket az olyan kulcsfontosságú HR-feladatok automatizálásával, mint a bérszámfejtés, az időmérés és a teljesítménymenedzsment.
A Sprout korlátai
- A Sprout Solutions drága lehet, különösen a kisebb vállalkozások számára.
- A platform méretének növelése a vállalat növekedésével magasabb költségekkel járhat, ami szűkös költségvetéssel rendelkező vállalkozások számára problémát jelenthet.
Sprout árak
- Egyedi árazás
Sprout értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (390+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 400 értékelés)
5. Zoho People
A Zoho People egy felhőalapú HR-menedzsment szoftver, amelyet a Zoho, egy népszerű szoftvercég fejlesztett ki, amely számos üzleti alkalmazást kínál. Kifejezetten arra tervezték, hogy egyszerűsítse és automatizálja a különböző típusú HR-funkciókat és -folyamatokat minden méretű szervezetben.
A Zoho People egyszerűsíti a HR-műveleteket azáltal, hogy felhasználóbarát felületével és átfogó HR-menedzsment eszközeivel javítja a munkavállalói elkötelezettséget és a szervezeti hatékonyságot.
A Zoho People legjobb funkciói
- Könnyedén nyomon követheti az alkalmazottak jelenlétét, szabadságait és távolléteit a testreszabható szabadságpolitikák, az automatizált jelenléti nyilvántartás és a szabadságkérelmek kezelése segítségével.
- Állítson be teljesítményértékelési ciklusokat, határozza meg a célokat és a kulcsfontosságú teljesítménymutatókat (KPI-ket), végezzen értékeléseket és készítsen teljesítményjelentéseket a platformon.
- Kezelje a munkavállalói adatokat, beleértve a személyes információkat, a munkaviszony történetét, a készségeket és a teljesítményadatokat, egy hibamentes, biztonságos felületen keresztül.
A Zoho People korlátai
- Bizonyos munkafolyamatok vagy jelentések testreszabása technikai szakértelmet igényel.
- Új felhasználók számára tanulási görbe jellemzi.
Zoho People árak
- Essential HR: 0,83 USD/felhasználó havonta (éves számlázás)
- Professional: 1,66 USD/felhasználó havonta (éves számlázás)
- Prémium: 2,5 USD/felhasználó havonta (éves számlázás)
- Vállalati: 4,16 USD/felhasználó havonta (éves számlázás)
*Az árak külső forrásból származnak.
Zoho People értékelések és vélemények:
- G2: 4,4/5 (320+ értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (több mint 240 értékelés)
6. Process Street
A Process Street egy AI-alapú folyamatkezelő és munkafolyamat-szoftver, amely lehetővé teszi a vállalkozások számára az ismétlődő feladatok, folyamatok és munkafolyamatok létrehozását, kezelését és optimalizálását.
A platform célja a műveletek egységesítése, a hatékonyság és az együttműködés javítása, valamint az irodai feladatok és eljárások végrehajtásának következetessége.
A Process Street legjobb funkciói
- Készítsen munkafolyamatot egy ellenőrzőlista segítségével – határozza meg a egymást követő lépéseket, ossza ki a feladatokat, állítsa be a határidőket, és adjon hozzá részletes utasításokat.
- Hozzáférés egy gazdag, előre elkészített sablonokból álló könyvtárhoz, amelyek különböző üzleti folyamatokhoz használhatók, például alkalmazottak beillesztése, tartalom közzététele, IT-műveletek, megfelelőségi ellenőrzések és még sok más.
- Feladatok kiosztása a csapat tagjainak, megjegyzések hozzáadása, fájlok csatolása és zökkenőmentes kommunikáció a munkafolyamatokon belül.
A Process Street korlátai
- A feltételes logikával történő fejlett automatizálás beállítása bonyolult lehet azok számára, akik korlátozott technikai ismeretekkel rendelkeznek.
- Korlátozott funkcionalitás offline módban vagy megbízhatatlan internetkapcsolattal rendelkező helyeken
A Process Street árai
- Startup: 100 USD/hó
- Előny: 1500 USD/hó
- Vállalati: Egyedi árazás
Process Street értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (390+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (620+ értékelés)
7. Frevvo
A Frevvo a kódolás nélküli űrlapok és a munkafolyamat-automatizálás specialistája. Lehetővé teszi, hogy kódolás nélkül könnyedén hozzon létre elektronikus űrlapokat olyan fejlett funkciókkal, mint a feltételes logika és az érvényesítések.
A Frevvo automatizálja az üzleti folyamatokat olyan munkafolyamatok létrehozásával, amelyek automatizálják az ismétlődő feladatokat, jóváhagyásokat és értesítéseket, és más rendszerekkel integrálva megkönnyítik az adatcserét és a folyamatkezelést.
A Frevvo legjobb tulajdonsága
- Az űrlapkészítő segítségével különböző mezőtípusokkal és érvényesítésekkel ellátott elektronikus űrlapokat hozhat létre.
- Bármely mobil eszközről elérhető, reszponzív és mobilbarát űrlapok
- Automatizálja a munkafolyamatokat a lépések sorrendjének, az irányítási szabályoknak és a jóváhagyásoknak a meghatározásával.
A Frevvo korlátai
- Problémák adódhatnak a komplex munkafolyamatok és űrlapok alapvető konfigurációkon túli testreszabásakor.
- A nem technikai felhasználók számára kihívást jelenthet a bonyolult munkafolyamatok és integrációk beállítása.
Frevvo árak
- Egyedi árazás
Frevvo értékelések és vélemények:
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: 4,5/5 (25+ értékelés)
8. Rippling
A Rippling egy átfogó alkalmazotti menedzsment rendszer, amely integrálja és automatizálja az alkalmazotti menedzsment feladatait, mint például a bérszámfejtés, a juttatások, az eszközök és az alkalmazások.
Központi platformot biztosít az új munkavállalók beillesztéséhez, a munkavállalói adatok kezeléséhez és a szabályozások betartásának biztosításához.
A Rippling legjobb funkciói
- Automatizálja az alkalmazottak beilleszkedési folyamatait, beleértve az IT-fiókok létrehozását, a bérszámfejtés beállítását és a juttatások regisztrációját.
- Központosítsa az alkalmazottak adatainak kezelését, beleértve a bérszámfejtést, a juttatásokat, az időnyilvántartást és a szabályoknak való megfelelést.
- Kezelje a vállalati eszközöket (laptopok, telefonok stb.) távolról, beleértve a telepítést, a biztonsági beállításokat és a szoftverfrissítéseket.
- Biztosítsa a HR- és munkaügyi előírások betartását olyan feladatok automatizálásával, mint az adóbevallás, a munkavállalói dokumentáció és a szabályzatok betartatása – kiváló megoldás globális csapatok számára.
A Rippling korlátai
- Az árak viszonylag magasak más HR- és bérszámfejtési platformokhoz képest.
- A tanulási görbe meredek lehet, és jelentős beállítást és konfigurálást igényelhet, különösen olyan szervezetek esetében, amelyek egyedi vagy összetett követelményekkel rendelkeznek.
Rippling árak
- 8 USD/hó/felhasználó áron kezdődik – az árak a választott alkalmazásoktól függően változnak.
Rippling értékelések és vélemények:
- G2: 4,8/5 (több mint 2200 értékelés)
- Capterra: 4,9/5 (több mint 3000 értékelés)
9. BambooHR
A BambooHR egy népszerű HR-platform, amely egységesíti és automatizálja a különböző HR-funkciókat. A HR-csapatok az alkalmazottak életciklusának minden aspektusát ezzel a szoftverrel kezelik.
A BambooHR, mint a HR-rel kapcsolatos feladatok központi csomópontja, lehetővé teszi a szervezetek számára, hogy hatékonyan kezeljék az alkalmazottak adatait, egységesítsék a folyamatokat és javítsák a munkaerő-gazdálkodást.
A BambooHR legjobb funkciói
- Kövesse nyomon a munkavállalók távolléteit, szabadságait, betegszabadságait és egyéb fizetett és fizetés nélküli szabadságait.
- Csökkentse az adminisztratív terheket az alkalmazottak önkiszolgáló portáljának segítségével, amelyen keresztül az alkalmazottak hozzáférhetnek személyes adataikhoz, megtekinthetik fizetési bizonylataikat, szabadságot igényelhetnek és frissíthetik elérhetőségi adataikat.
- A HR-szakemberek a robusztus jelentéskészítési és elemzési funkciók segítségével egyedi jelentéseket készíthetnek a munkavállalói fluktuációs rátákról, a szabadságok tendenciáiról, a munkaerő demográfiai adatairól és egyebekről.
A BambooHR korlátai
- A részletes munkafolyamatok vagy egyedi üzleti szabályok megvalósítása további konfigurációt vagy megoldásokat igényelhet.
- A jelentéskészítési funkciók korlátozottak lehetnek, vagy kevésbé testreszabhatók más HR-szoftverekhez képest.
BambooHR árak
- Alap: Egyedi árazás
- Előny: Egyedi árazás
BambooHR értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (több mint 2000 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 2700 értékelés)
10. OrangeHRM
Az OrangeHRM egy nyílt forráskódú humánerőforrás-menedzsment szoftver, amelyet a szervezeteken belüli HR-folyamatok racionalizálására terveztek. Ez egy platform az alkalmazottak kezelésére, új alkalmazottak toborzására, a javadalmazás, a teljesítményértékelés, a jelenléti nyilvántartás és egyéb HR-rel kapcsolatos feladatok elvégzésére.
Az OrangeHRM célja, hogy kiterjedt funkcióinak köszönhetően javítsa a munkaerő-gazdálkodást, növelje a munkavállalók elkötelezettségét és biztosítsa a humánerőforrás-szabályozások betartását.
Az OrangeHRM legjobb funkciói
- Álláshirdetések közzététele, pályázatok kezelése, interjúk ütemezése, valamint az új munkavállalók beillesztésének és a távozó munkavállalók kilépésének folyamatainak egyszerűsítése.
- Kövesse nyomon az alkalmazottak munkaidejét és műszakjait, és automatizálja a jelenléti folyamatokat a pontos bérszámfejtés érdekében.
- Állítson fel humánerőforrás-célokat, végezzen teljesítményértékeléseket és segítse elő a munkavállalók szakmai fejlődését.
Az OrangeHRM korlátai
- Az OrangeHRM felhasználói felülete kevésbé intuitív vagy elavult lehet, különösen komplex munkafolyamatok esetén.
- Alkalmi kihívások a támogatás reagálóképességével és a problémamegoldáshoz és felhasználói képzéshez szükséges átfogó dokumentáció elérhetőségével kapcsolatban.
OrangeHRM árak
- Kezdőknek: Ingyenes
- Haladó: Egyedi árazás
OrangeHRM értékelések és vélemények
- G2: 4,2/5 (30+ értékelés)
- Capterra: 4,2/5 (több mint 180 értékelés)
A megfelelő HR munkafolyamat-szoftver kiválasztása
A komplex HR-környezetben szükség van egy hatékony eszközre, amely automatizálja a feladatokat, központosítja az adatokat és átfogó jelentéseket készít. Ezek az eszközök lehetővé teszik a HR-csapatok számára, hogy javítsák a szervezet egészére kiterjedő folyamatokat, pontosabbá tegyék a bérszámfejtést és a stratégiai munkavállalói fejlesztési kezdeményezésekre összpontosítsanak.
Egy eszköz kiemelkedik a többi közül: a ClickUp segítségével HR-folyamataid új magasságokba emelkedhetnek!
A ClickUp a tökéletes, minden HR-igényt kielégítő megoldás. Robusztus HR-, projektmenedzsment- és AI-funkciói segítségével összes HR-folyamatát egy központi hubban egyesítheti.
