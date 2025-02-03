A 10 legjobb HR-munkafolyamat-szoftver az HR-folyamatok racionalizálásához 2025-ben

A HR-csapatok mindennapi munkája általában több manuális feladatot vagy ismétlődő papírmunkát tartalmaz, ami unalmassá válhat. A munkavállalók szabadságkérelmeitől és a szabadságok egyenlegének frissítésétől a szabadságok, fizetések és kompenzációk nyomon követéséig – a lista végtelen!

Ha valaha is úgy érezte, hogy ezek a programok megnehezítik a munkáját, akkor nem Ön az egyetlen.

Szerencsére manapság már rendelkezünk olyan eszközökkel és alkalmazásokkal, amelyek automatizálják munkája unalmas részeit, és segítenek elvégezni azokat a feladatokat, amelyekre figyelmet kell fordítania.

A HR-munkafolyamat-automatizáló szoftverek célja, hogy forradalmasítsák a működést a technológia segítségével, csökkentve az ismétlődő folyamatokat és javítva a hatékonyságot.

Képzelje el a tipikus új munkavállalók beillesztési folyamatát: rengeteg papírmunka, fiókok létrehozása és képzések koordinálása. A HR-munkafolyamat-automatizáló szoftverrel ezek a feladatok automatizálhatók.

Amikor új munkatárs csatlakozik a csapathoz, a szoftver automatikusan elküldi a dokumentumokat, biztosítja az IT-erőforrásokat és ütemezi a képzéseket. Olyan, mintha egy virtuális asszisztens kezelné az összes adminisztratív feladatot, így Ön a csapatával való szilárd kapcsolatok építésére koncentrálhat.

Mit kell keresnie egy HR-munkafolyamat-szoftverben?

A munkafolyamatok optimalizálása nélkül a HR-folyamatok nem lehetnek hatékonyak. A munkafolyamat-automatizálás időt szabadít fel, hogy stratégiákra és az alkalmazottakkal való értelmes interakciókra koncentrálhasson.

Emellett a HR-hez kapcsolódó technológiai és AI-eszközök segítségével könnyedén biztosíthatja, hogy irodai folyamatai megfeleljenek a szabályozásoknak és a vállalati irányelveknek. Nem kell aggódnia a megfelelés kockázata és a fejfájás miatt.

Milyen funkciókat érdemes figyelembe venni egy jó HR-munkafolyamat-automatizáló szoftver vásárlásakor?

A testreszabható automatizált munkafolyamatoknak javítaniuk kell a toborzási folyamatot, az új munkavállalók beilleszkedését, a szabadságok kezelését, a teljesítményértékeléseket és egyebeket.

A megoldásnak tartalmaznia kell egy alkalmazotti önkiszolgáló portált, amely lehetővé teszi a csapatának, hogy hozzáférjen és frissítsen személyes adatokat, megtekintse a fizetési bizonylatokat, szabadságot kérjen és nyomon kövesse a szabadságegyenlegét.

A HR-szoftvernek könnyedén nyomon kell követnie a munkavállalók munkaidejét, kezelnie kell a műszakokat és automatizálnia kell a jelenléti folyamatokat a pontos bérszámfejtés érdekében.

Képesnek kell lennie HR-célok kitűzésére, értékelések elvégzésére és a munkavállalók fejlődésének támogatására intuitív teljesítménymenedzsment funkciók segítségével.

A zökkenőmentes HR-menedzsment érdekében biztosítania kell a más HRMS-rendszerek kel való zökkenőmentes adatcserét.

A 10 legjobb HR munkafolyamat-szoftver

Itt található egy alaposan kutatott lista a 10 legjobb HR munkafolyamat-automatizáló szoftverről. Ez az útmutató felsorolja az egyes eszközök legjobb tulajdonságait, korlátait, árait, értékeléseit és minősítéseit, hogy segítsen kiválasztani a legmegfelelőbbet.

1. ClickUp

Szervezze meg HR-folyamatait és takarítson meg időt a ClickUp HR Project Management segítségével

A ClickUp projektmenedzsment platform egy olyan eszköz, amely mindent meg tud csinálni.

Akár a toborzási folyamatot szeretné nyomon követni, az új munkavállalók beillesztéséhez és távozásához szükséges anyagokat szeretné rendszerezni, vagy egyszerűen csak a HR-folyamatokat szeretné szervezni, a ClickUp for Human Resource teams remek eszköz ezek egyszerűsítéséhez!

Így működik a platform:

Testreszabható nézetek

Kövesse nyomon az összes feladatát a ClickUp-on, több mint 15 testreszabható munkafolyamat-nézettel

A ClickUp több mint 15féle módon kínálja feladatok megtekintését a platformon. Válasszon a lista nézet, Gantt nézet, idővonal, táblázat, naptár vagy gondolattérkép közül!

A ClickUp Views segítségével a rendezhető oszlopok, például az állapot, a prioritás vagy a határidő alapján egy pillanat alatt áttekintheti a feladatokat, a jelentkezőket vagy az új munkavállalók beilleszkedésének lépéseit. A határidőket, interjúkat vagy képzéseket naptár formátumban tekintheti meg, hogy észrevegye az esetleges ütközéseket.

ClickUp Whiteboards

Gyűjtsd össze a csapatod ötleteit, és alakítsd őket megvalósítható feladatokká a ClickUp Whiteboard segítségével!

A ClickUp Whiteboard egy virtuális táblázat, amelyen csapatával együtt ötleteket gyűjthet kampányokhoz, toborzási stratégiákhoz vagy alkalmazotti márkaépítéshez, és ezeket megvalósítható feladatokká alakíthatja. Lehetővé teszi, hogy mindenki valós időben együttműködjön a platformon.

Ezenkívül ezeket az ötleteket a ClickUp segítségével megvalósítható tételekké vagy feladatokká alakíthatja. Ez a digitális táblázat segít abban, hogy munkájában ne legyenek hiányosságok, és feladatait időben elvégezze.

Folyamatábra-sablon

Töltse le ezt a sablont A ClickUp folyamatábra-sablonjának segítségével gyorsabban valósíthatja meg az új folyamatokat.

A ClickUp számos ingyenes HR-sablont kínál, például a Karrierút, az All Hands Meeting vagy a Teljesítményértékelés sablonokat, amelyek egyszerűsítik és automatizálják a HR-folyamatokat.

De hogy egyszerűbbé tegyük a dolgokat, a ClickUp egy folyamatábra sablont kínál minden típusú HR-folyamat kezeléséhez.

Határozza meg, melyik folyamaton – toborzás, képzés, jelenléti ív – szeretne dolgozni, vázolja fel a folyamat befejezéséhez szükséges lépéseket, majd készítsen folyamatábrát a platformon!

Ez a sablon egy azonnal használható, teljes mértékben testreszabható táblázat, amely különösen hasznos a feladatok egyértelműségének javításához és a folyamat megértéséhez.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

A kezdőknek nehéz lehet megtanulni a platform használatát.

Bár a ClickUp számos harmadik féltől származó integrációt támogat, a meglévő HR-rendszerekkel vagy más alapvető eszközökkel való integrációja kihívást jelenthet.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 10 USD/felhasználó havonta

Business : 19 USD/felhasználó/hónap

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

A ClickUp Brain minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatér-tagként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 4000 értékelés)

2. Kissflow

via Kissflow

A Kissflow egy felhőalapú platform, amely segít a vállalkozásoknak a munkafolyamatok automatizálásában és kezelésében kódolás nélkül. A felhasználók testreszabott munkafolyamatokat hozhatnak létre HR-tervezés, alkalmazottak beillesztése, költségjóváhagyások és IT-jegyek kezelése céljából.

A Kissflow egyszerűsíti a feladatokat az ismétlődő lépések automatizálásával, a jóváhagyások továbbításával, valamint a jelentések és elemzések révén nyújtott betekintéssel.

A Kissflow legjobb funkciói

Készítsen, kövessen nyomon és kezeljen munkafolyamatokat könnyedén a felhasználóbarát, intuitív felület segítségével.

Használja a Kissflow-t a szervezet különböző részlegeiben és folyamataiban!

Gyűjtsön információkat a folyamatok hatékonyságáról, azonosítsa a szűk keresztmetszeteket, és kövesse nyomon a teljesítménymutatókat a szoftver kiterjedt jelentéskészítési funkcióinak segítségével.

Készítsen egyszerű vagy összetett HR-munkafolyamatokat, beleértve a párhuzamos ágakat és a feltételes feladatokat, kód használata nélkül.

A Kissflow korlátai

A Kissflow testreszabási lehetőségei miatt a rendkívül összetett HR-munkafolyamatok kialakítása technikai szakértelmet igényelhet.

A Kissflow harmadik féltől származó eszközökkel való integrációs lehetőségei más munkafolyamat-kezelő szoftverekhez képest korlátozottabbak.

Kissflow árak

Alap: 1500 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Kissflow értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (534 értékelés)

Capterra: 4,1/5 (56 értékelés)

3. Formstack

via Formstack

A Formstack egy munkafolyamat-automatizálási és online űrlapkészítő megoldás, amely lehetővé teszi egyedi felmérések, regisztrációk és megrendelőlapok létrehozását és kezelését.

Egyszerűsíti az adatgyűjtést és -feldolgozást azáltal, hogy intuitív eszközöket biztosít űrlapok tervezéséhez kódolás nélkül.

A Formstack segítségével befizetéseket gyűjthet, potenciális ügyfeleket szerezhet és még sok minden mást tehet. Ezután töltse be ezeket az adatokat gyönyörűen megtervezett online dokumentumokba eSignatures segítségével.

A Formstack legjobb funkciói

Hozzon létre és testreszabjon űrlapokat egy egyszerű, intuitív felületű drag-and-drop szerkesztő segítségével.

Készítsen dinamikus űrlapokat feltételes logika alapján, amelyek a felhasználói válaszok alapján változnak, így személyre szabott űrlapélményt teremtve.

Integrálja harmadik féltől származó alkalmazásokkal, például a Salesforce-szal, a Google Sheets-szel és a Zapier-rel, hogy teljes munkafolyamatot hozzon létre.

A formanyomtatványok benyújtását automatikusan elküldi a különböző jóváhagyóknak vagy osztályoknak, meghatározott kritériumok vagy válaszok alapján.

A Formstack korlátai

Az árak drágák lehetnek kisebb szervezetek vagy olyanok számára, akik fejlett funkciókat keresnek, mint például a munkafolyamat-automatizálás.

A formatervezés és elrendezés testreszabási lehetőségei korlátozottak lehetnek azok számára, akik nagyon személyre szabott formákat keresnek.

Formstack árak

Forms: 59 USD/hó (egy felhasználó)

Csomag: 229 USD/hó (három felhasználó)

Vállalati: Egyedi árazás

Formstack értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (938 értékelés)

Capterra (Formstack Forms): 4,1/5 (106 értékelés)

4. Sprout Solutions

via Sprout Solutions

A Sprout Solutions egy felhőalapú eszköz, amelyet az emberierőforrás-menedzsment, különösen a HR és a javadalmazás területén történő fejlesztésre terveztek.

Átfogó HR-megoldásokkal szolgál, beleértve a bérszámfejtést, az időnyilvántartást, az alkalmazottak önkiszolgálását, a toborzást és a teljesítménymenedzsmentet.

A Sprout legjobb funkciói

Kompakt, kényelmes felületen követheti nyomon a jelenléteket, szabadságkérelmeket, ünnepnapokat, be- és kijelentkezési időket, valamint a túlórákat.

Lehetővé teszi az alkalmazottak számára, hogy saját adataikat és kéréseiket kezeljék az alkalmazotti önkiszolgáló portálon.

Csökkentse az adminisztratív terheket az olyan kulcsfontosságú HR-feladatok automatizálásával, mint a bérszámfejtés, az időmérés és a teljesítménymenedzsment.

A Sprout korlátai

A Sprout Solutions drága lehet, különösen a kisebb vállalkozások számára.

A platform méretének növelése a vállalat növekedésével magasabb költségekkel járhat, ami szűkös költségvetéssel rendelkező vállalkozások számára problémát jelenthet.

Sprout árak

Egyedi árazás

Sprout értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (390+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 400 értékelés)

5. Zoho People

via Zoho People

A Zoho People egy felhőalapú HR-menedzsment szoftver, amelyet a Zoho, egy népszerű szoftvercég fejlesztett ki, amely számos üzleti alkalmazást kínál. Kifejezetten arra tervezték, hogy egyszerűsítse és automatizálja a különböző típusú HR-funkciókat és -folyamatokat minden méretű szervezetben.

A Zoho People egyszerűsíti a HR-műveleteket azáltal, hogy felhasználóbarát felületével és átfogó HR-menedzsment eszközeivel javítja a munkavállalói elkötelezettséget és a szervezeti hatékonyságot.

A Zoho People legjobb funkciói

Könnyedén nyomon követheti az alkalmazottak jelenlétét, szabadságait és távolléteit a testreszabható szabadságpolitikák, az automatizált jelenléti nyilvántartás és a szabadságkérelmek kezelése segítségével.

Állítson be teljesítményértékelési ciklusokat, határozza meg a célokat és a kulcsfontosságú teljesítménymutatókat (KPI-ket), végezzen értékeléseket és készítsen teljesítményjelentéseket a platformon.

Kezelje a munkavállalói adatokat, beleértve a személyes információkat, a munkaviszony történetét, a készségeket és a teljesítményadatokat, egy hibamentes, biztonságos felületen keresztül.

A Zoho People korlátai

Bizonyos munkafolyamatok vagy jelentések testreszabása technikai szakértelmet igényel.

Új felhasználók számára tanulási görbe jellemzi.

Zoho People árak

Essential HR: 0,83 USD/felhasználó havonta (éves számlázás)

Professional: 1,66 USD/felhasználó havonta (éves számlázás)

Prémium: 2,5 USD/felhasználó havonta (éves számlázás)

Vállalati: 4,16 USD/felhasználó havonta (éves számlázás)

*Az árak külső forrásból származnak.

Zoho People értékelések és vélemények:

G2: 4,4/5 (320+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 240 értékelés)

6. Process Street

via Process Street

A Process Street egy AI-alapú folyamatkezelő és munkafolyamat-szoftver, amely lehetővé teszi a vállalkozások számára az ismétlődő feladatok, folyamatok és munkafolyamatok létrehozását, kezelését és optimalizálását.

A platform célja a műveletek egységesítése, a hatékonyság és az együttműködés javítása, valamint az irodai feladatok és eljárások végrehajtásának következetessége.

A Process Street legjobb funkciói

Készítsen munkafolyamatot egy ellenőrzőlista segítségével – határozza meg a egymást követő lépéseket, ossza ki a feladatokat, állítsa be a határidőket, és adjon hozzá részletes utasításokat.

Hozzáférés egy gazdag, előre elkészített sablonokból álló könyvtárhoz, amelyek különböző üzleti folyamatokhoz használhatók, például alkalmazottak beillesztése, tartalom közzététele, IT-műveletek, megfelelőségi ellenőrzések és még sok más.

Feladatok kiosztása a csapat tagjainak, megjegyzések hozzáadása, fájlok csatolása és zökkenőmentes kommunikáció a munkafolyamatokon belül.

A Process Street korlátai

A feltételes logikával történő fejlett automatizálás beállítása bonyolult lehet azok számára, akik korlátozott technikai ismeretekkel rendelkeznek.

Korlátozott funkcionalitás offline módban vagy megbízhatatlan internetkapcsolattal rendelkező helyeken

A Process Street árai

Startup: 100 USD/hó

Előny: 1500 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Process Street értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (390+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (620+ értékelés)

7. Frevvo

via Frevvo

A Frevvo a kódolás nélküli űrlapok és a munkafolyamat-automatizálás specialistája. Lehetővé teszi, hogy kódolás nélkül könnyedén hozzon létre elektronikus űrlapokat olyan fejlett funkciókkal, mint a feltételes logika és az érvényesítések.

A Frevvo automatizálja az üzleti folyamatokat olyan munkafolyamatok létrehozásával, amelyek automatizálják az ismétlődő feladatokat, jóváhagyásokat és értesítéseket, és más rendszerekkel integrálva megkönnyítik az adatcserét és a folyamatkezelést.

A Frevvo legjobb tulajdonsága

Az űrlapkészítő segítségével különböző mezőtípusokkal és érvényesítésekkel ellátott elektronikus űrlapokat hozhat létre.

Bármely mobil eszközről elérhető, reszponzív és mobilbarát űrlapok

Automatizálja a munkafolyamatokat a lépések sorrendjének, az irányítási szabályoknak és a jóváhagyásoknak a meghatározásával.

A Frevvo korlátai

Problémák adódhatnak a komplex munkafolyamatok és űrlapok alapvető konfigurációkon túli testreszabásakor.

A nem technikai felhasználók számára kihívást jelenthet a bonyolult munkafolyamatok és integrációk beállítása.

Frevvo árak

Egyedi árazás

Frevvo értékelések és vélemények:

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,5/5 (25+ értékelés)

8. Rippling

via Rippling

A Rippling egy átfogó alkalmazotti menedzsment rendszer, amely integrálja és automatizálja az alkalmazotti menedzsment feladatait, mint például a bérszámfejtés, a juttatások, az eszközök és az alkalmazások.

Központi platformot biztosít az új munkavállalók beillesztéséhez, a munkavállalói adatok kezeléséhez és a szabályozások betartásának biztosításához.

A Rippling legjobb funkciói

Automatizálja az alkalmazottak beilleszkedési folyamatait, beleértve az IT-fiókok létrehozását, a bérszámfejtés beállítását és a juttatások regisztrációját.

Központosítsa az alkalmazottak adatainak kezelését, beleértve a bérszámfejtést, a juttatásokat, az időnyilvántartást és a szabályoknak való megfelelést.

Kezelje a vállalati eszközöket (laptopok, telefonok stb.) távolról, beleértve a telepítést, a biztonsági beállításokat és a szoftverfrissítéseket.

Biztosítsa a HR- és munkaügyi előírások betartását olyan feladatok automatizálásával, mint az adóbevallás, a munkavállalói dokumentáció és a szabályzatok betartatása – kiváló megoldás globális csapatok számára.

A Rippling korlátai

Az árak viszonylag magasak más HR- és bérszámfejtési platformokhoz képest.

A tanulási görbe meredek lehet, és jelentős beállítást és konfigurálást igényelhet, különösen olyan szervezetek esetében, amelyek egyedi vagy összetett követelményekkel rendelkeznek.

Rippling árak

8 USD/hó/felhasználó áron kezdődik – az árak a választott alkalmazásoktól függően változnak.

Rippling értékelések és vélemények:

G2: 4,8/5 (több mint 2200 értékelés)

Capterra: 4,9/5 (több mint 3000 értékelés)

9. BambooHR

via BambooHR

A BambooHR egy népszerű HR-platform, amely egységesíti és automatizálja a különböző HR-funkciókat. A HR-csapatok az alkalmazottak életciklusának minden aspektusát ezzel a szoftverrel kezelik.

A BambooHR, mint a HR-rel kapcsolatos feladatok központi csomópontja, lehetővé teszi a szervezetek számára, hogy hatékonyan kezeljék az alkalmazottak adatait, egységesítsék a folyamatokat és javítsák a munkaerő-gazdálkodást.

A BambooHR legjobb funkciói

Kövesse nyomon a munkavállalók távolléteit, szabadságait, betegszabadságait és egyéb fizetett és fizetés nélküli szabadságait.

Csökkentse az adminisztratív terheket az alkalmazottak önkiszolgáló portáljának segítségével, amelyen keresztül az alkalmazottak hozzáférhetnek személyes adataikhoz, megtekinthetik fizetési bizonylataikat, szabadságot igényelhetnek és frissíthetik elérhetőségi adataikat.

A HR-szakemberek a robusztus jelentéskészítési és elemzési funkciók segítségével egyedi jelentéseket készíthetnek a munkavállalói fluktuációs rátákról, a szabadságok tendenciáiról, a munkaerő demográfiai adatairól és egyebekről.

A BambooHR korlátai

A részletes munkafolyamatok vagy egyedi üzleti szabályok megvalósítása további konfigurációt vagy megoldásokat igényelhet.

A jelentéskészítési funkciók korlátozottak lehetnek, vagy kevésbé testreszabhatók más HR-szoftverekhez képest.

BambooHR árak

Alap: Egyedi árazás

Előny: Egyedi árazás

BambooHR értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 2000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 2700 értékelés)

10. OrangeHRM

via OrangeHRM

Az OrangeHRM egy nyílt forráskódú humánerőforrás-menedzsment szoftver, amelyet a szervezeteken belüli HR-folyamatok racionalizálására terveztek. Ez egy platform az alkalmazottak kezelésére, új alkalmazottak toborzására, a javadalmazás, a teljesítményértékelés, a jelenléti nyilvántartás és egyéb HR-rel kapcsolatos feladatok elvégzésére.

Az OrangeHRM célja, hogy kiterjedt funkcióinak köszönhetően javítsa a munkaerő-gazdálkodást, növelje a munkavállalók elkötelezettségét és biztosítsa a humánerőforrás-szabályozások betartását.

Az OrangeHRM legjobb funkciói

Álláshirdetések közzététele, pályázatok kezelése, interjúk ütemezése, valamint az új munkavállalók beillesztésének és a távozó munkavállalók kilépésének folyamatainak egyszerűsítése.

Kövesse nyomon az alkalmazottak munkaidejét és műszakjait, és automatizálja a jelenléti folyamatokat a pontos bérszámfejtés érdekében.

Állítson fel humánerőforrás-célokat, végezzen teljesítményértékeléseket és segítse elő a munkavállalók szakmai fejlődését.

Az OrangeHRM korlátai

Az OrangeHRM felhasználói felülete kevésbé intuitív vagy elavult lehet, különösen komplex munkafolyamatok esetén.

Alkalmi kihívások a támogatás reagálóképességével és a problémamegoldáshoz és felhasználói képzéshez szükséges átfogó dokumentáció elérhetőségével kapcsolatban.

OrangeHRM árak

Kezdőknek: Ingyenes

Haladó: Egyedi árazás

OrangeHRM értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (30+ értékelés)

Capterra: 4,2/5 (több mint 180 értékelés)

A megfelelő HR munkafolyamat-szoftver kiválasztása

A komplex HR-környezetben szükség van egy hatékony eszközre, amely automatizálja a feladatokat, központosítja az adatokat és átfogó jelentéseket készít. Ezek az eszközök lehetővé teszik a HR-csapatok számára, hogy javítsák a szervezet egészére kiterjedő folyamatokat, pontosabbá tegyék a bérszámfejtést és a stratégiai munkavállalói fejlesztési kezdeményezésekre összpontosítsanak.

Egy eszköz kiemelkedik a többi közül: a ClickUp segítségével HR-folyamataid új magasságokba emelkedhetnek!

A ClickUp a tökéletes, minden HR-igényt kielégítő megoldás. Robusztus HR-, projektmenedzsment- és AI-funkciói segítségével összes HR-folyamatát egy központi hubban egyesítheti.

