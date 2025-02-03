ClickUp blog
A 10 legjobb HR-munkafolyamat-szoftver az HR-folyamatok racionalizálásához 2025-ben

Sudarshan Somanathan
Sudarshan SomanathanHead of Content
2025. február 3.

A HR-csapatok mindennapi munkája általában több manuális feladatot vagy ismétlődő papírmunkát tartalmaz, ami unalmassá válhat. A munkavállalók szabadságkérelmeitől és a szabadságok egyenlegének frissítésétől a szabadságok, fizetések és kompenzációk nyomon követéséig – a lista végtelen!

Ha valaha is úgy érezte, hogy ezek a programok megnehezítik a munkáját, akkor nem Ön az egyetlen.

Szerencsére manapság már rendelkezünk olyan eszközökkel és alkalmazásokkal, amelyek automatizálják munkája unalmas részeit, és segítenek elvégezni azokat a feladatokat, amelyekre figyelmet kell fordítania.

A HR-munkafolyamat-automatizáló szoftverek célja, hogy forradalmasítsák a működést a technológia segítségével, csökkentve az ismétlődő folyamatokat és javítva a hatékonyságot.

Képzelje el a tipikus új munkavállalók beillesztési folyamatát: rengeteg papírmunka, fiókok létrehozása és képzések koordinálása. A HR-munkafolyamat-automatizáló szoftverrel ezek a feladatok automatizálhatók.

Amikor új munkatárs csatlakozik a csapathoz, a szoftver automatikusan elküldi a dokumentumokat, biztosítja az IT-erőforrásokat és ütemezi a képzéseket. Olyan, mintha egy virtuális asszisztens kezelné az összes adminisztratív feladatot, így Ön a csapatával való szilárd kapcsolatok építésére koncentrálhat.

Mit kell keresnie egy HR-munkafolyamat-szoftverben?

A munkafolyamatok optimalizálása nélkül a HR-folyamatok nem lehetnek hatékonyak. A munkafolyamat-automatizálás időt szabadít fel, hogy stratégiákra és az alkalmazottakkal való értelmes interakciókra koncentrálhasson.

Emellett a HR-hez kapcsolódó technológiai és AI-eszközök segítségével könnyedén biztosíthatja, hogy irodai folyamatai megfeleljenek a szabályozásoknak és a vállalati irányelveknek. Nem kell aggódnia a megfelelés kockázata és a fejfájás miatt.

Milyen funkciókat érdemes figyelembe venni egy jó HR-munkafolyamat-automatizáló szoftver vásárlásakor?

  • A testreszabható automatizált munkafolyamatoknak javítaniuk kell a toborzási folyamatot, az új munkavállalók beilleszkedését, a szabadságok kezelését, a teljesítményértékeléseket és egyebeket.
  • A megoldásnak tartalmaznia kell egy alkalmazotti önkiszolgáló portált, amely lehetővé teszi a csapatának, hogy hozzáférjen és frissítsen személyes adatokat, megtekintse a fizetési bizonylatokat, szabadságot kérjen és nyomon kövesse a szabadságegyenlegét.
  • A HR-szoftvernek könnyedén nyomon kell követnie a munkavállalók munkaidejét, kezelnie kell a műszakokat és automatizálnia kell a jelenléti folyamatokat a pontos bérszámfejtés érdekében.
  • Képesnek kell lennie HR-célok kitűzésére, értékelések elvégzésére és a munkavállalók fejlődésének támogatására intuitív teljesítménymenedzsment funkciók segítségével.
  • A zökkenőmentes HR-menedzsment érdekében biztosítania kell a más HRMS-rendszerek kel való zökkenőmentes adatcserét.

A 10 legjobb HR munkafolyamat-szoftver

Itt található egy alaposan kutatott lista a 10 legjobb HR munkafolyamat-automatizáló szoftverről. Ez az útmutató felsorolja az egyes eszközök legjobb tulajdonságait, korlátait, árait, értékeléseit és minősítéseit, hogy segítsen kiválasztani a legmegfelelőbbet.

1. ClickUp

ClickUp HR projektmenedzsment
Szervezze meg HR-folyamatait és takarítson meg időt a ClickUp HR Project Management segítségével

A ClickUp projektmenedzsment platform egy olyan eszköz, amely mindent meg tud csinálni.

Akár a toborzási folyamatot szeretné nyomon követni, az új munkavállalók beillesztéséhez és távozásához szükséges anyagokat szeretné rendszerezni, vagy egyszerűen csak a HR-folyamatokat szeretné szervezni, a ClickUp for Human Resource teams remek eszköz ezek egyszerűsítéséhez!

Így működik a platform:

Testreszabható nézetek

ClickUp nézetek
Kövesse nyomon az összes feladatát a ClickUp-on, több mint 15 testreszabható munkafolyamat-nézettel

A ClickUp több mint 15féle módon kínálja feladatok megtekintését a platformon. Válasszon a lista nézet, Gantt nézet, idővonal, táblázat, naptár vagy gondolattérkép közül!

A ClickUp Views segítségével a rendezhető oszlopok, például az állapot, a prioritás vagy a határidő alapján egy pillanat alatt áttekintheti a feladatokat, a jelentkezőket vagy az új munkavállalók beilleszkedésének lépéseit. A határidőket, interjúkat vagy képzéseket naptár formátumban tekintheti meg, hogy észrevegye az esetleges ütközéseket.

ClickUp Whiteboards

ClickUp Whiteboard
Gyűjtsd össze a csapatod ötleteit, és alakítsd őket megvalósítható feladatokká a ClickUp Whiteboard segítségével!

A ClickUp Whiteboard egy virtuális táblázat, amelyen csapatával együtt ötleteket gyűjthet kampányokhoz, toborzási stratégiákhoz vagy alkalmazotti márkaépítéshez, és ezeket megvalósítható feladatokká alakíthatja. Lehetővé teszi, hogy mindenki valós időben együttműködjön a platformon.

Ezenkívül ezeket az ötleteket a ClickUp segítségével megvalósítható tételekké vagy feladatokká alakíthatja. Ez a digitális táblázat segít abban, hogy munkájában ne legyenek hiányosságok, és feladatait időben elvégezze.

Folyamatábra-sablon

A ClickUp folyamatábra-sablonjának segítségével gyorsabban valósíthatja meg az új folyamatokat.
Töltse le ezt a sablont
A ClickUp folyamatábra-sablonjának segítségével gyorsabban valósíthatja meg az új folyamatokat.

A ClickUp számos ingyenes HR-sablont kínál, például a Karrierút, az All Hands Meeting vagy a Teljesítményértékelés sablonokat, amelyek egyszerűsítik és automatizálják a HR-folyamatokat.

De hogy egyszerűbbé tegyük a dolgokat, a ClickUp egy folyamatábra sablont kínál minden típusú HR-folyamat kezeléséhez.

Határozza meg, melyik folyamaton – toborzás, képzés, jelenléti ív – szeretne dolgozni, vázolja fel a folyamat befejezéséhez szükséges lépéseket, majd készítsen folyamatábrát a platformon!

Ez a sablon egy azonnal használható, teljes mértékben testreszabható táblázat, amely különösen hasznos a feladatok egyértelműségének javításához és a folyamat megértéséhez.

A ClickUp legjobb funkciói

  • Tartsa fenn alkalmazottai elkötelezettségét, szervezzen online játékokat, és ossza meg véleményét a ClickUp Mentions segítségével.
  • Végezzen alkalmazotti felméréseket, gyűjtsön visszajelzéseket, vagy szervezzen szavazásokat a következő kirándulásához a ClickUp Forms segítségével.
  • Automatizálja az ismétlődő vagy időigényes feladatokat a ClickUp Automations segítségével.
  • Tervezze meg napját a ClickUp Task Priorities segítségével, amely lehetővé teszi a feladatok sürgős, magas, normál és alacsony prioritásúként való megjelölését.
  • Használja a ClickUp Brain alkalmazást kapcsolatok, megállapodások és irányelvek írásához, hogy tudásközpontot építsen ki.

A ClickUp korlátai

  • A kezdőknek nehéz lehet megtanulni a platform használatát.
  • Bár a ClickUp számos harmadik féltől származó integrációt támogat, a meglévő HR-rendszerekkel vagy más alapvető eszközökkel való integrációja kihívást jelenthet.

ClickUp árak

  • Örökre ingyenes
  • Korlátlan: 10 USD/felhasználó havonta
  • Business: 19 USD/felhasználó/hónap
  • Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
  • A ClickUp Brain minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatér-tagként.

ClickUp értékelések és vélemények

  • G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (több mint 4000 értékelés)

2. Kissflow

Kissflow
via Kissflow

A Kissflow egy felhőalapú platform, amely segít a vállalkozásoknak a munkafolyamatok automatizálásában és kezelésében kódolás nélkül. A felhasználók testreszabott munkafolyamatokat hozhatnak létre HR-tervezés, alkalmazottak beillesztése, költségjóváhagyások és IT-jegyek kezelése céljából.

A Kissflow egyszerűsíti a feladatokat az ismétlődő lépések automatizálásával, a jóváhagyások továbbításával, valamint a jelentések és elemzések révén nyújtott betekintéssel.

A Kissflow legjobb funkciói

  • Készítsen, kövessen nyomon és kezeljen munkafolyamatokat könnyedén a felhasználóbarát, intuitív felület segítségével.
  • Használja a Kissflow-t a szervezet különböző részlegeiben és folyamataiban!
  • Gyűjtsön információkat a folyamatok hatékonyságáról, azonosítsa a szűk keresztmetszeteket, és kövesse nyomon a teljesítménymutatókat a szoftver kiterjedt jelentéskészítési funkcióinak segítségével.
  • Készítsen egyszerű vagy összetett HR-munkafolyamatokat, beleértve a párhuzamos ágakat és a feltételes feladatokat, kód használata nélkül.

A Kissflow korlátai

  • A Kissflow testreszabási lehetőségei miatt a rendkívül összetett HR-munkafolyamatok kialakítása technikai szakértelmet igényelhet.
  • A Kissflow harmadik féltől származó eszközökkel való integrációs lehetőségei más munkafolyamat-kezelő szoftverekhez képest korlátozottabbak.

Kissflow árak

  • Alap: 1500 USD/hó
  • Vállalati: Egyedi árazás

Kissflow értékelések és vélemények

  • G2: 4,3/5 (534 értékelés)
  • Capterra: 4,1/5 (56 értékelés)

3. Formstack

Formstack
via Formstack

A Formstack egy munkafolyamat-automatizálási és online űrlapkészítő megoldás, amely lehetővé teszi egyedi felmérések, regisztrációk és megrendelőlapok létrehozását és kezelését.

Egyszerűsíti az adatgyűjtést és -feldolgozást azáltal, hogy intuitív eszközöket biztosít űrlapok tervezéséhez kódolás nélkül.

A Formstack segítségével befizetéseket gyűjthet, potenciális ügyfeleket szerezhet és még sok minden mást tehet. Ezután töltse be ezeket az adatokat gyönyörűen megtervezett online dokumentumokba eSignatures segítségével.

A Formstack legjobb funkciói

  • Hozzon létre és testreszabjon űrlapokat egy egyszerű, intuitív felületű drag-and-drop szerkesztő segítségével.
  • Készítsen dinamikus űrlapokat feltételes logika alapján, amelyek a felhasználói válaszok alapján változnak, így személyre szabott űrlapélményt teremtve.
  • Integrálja harmadik féltől származó alkalmazásokkal, például a Salesforce-szal, a Google Sheets-szel és a Zapier-rel, hogy teljes munkafolyamatot hozzon létre.
  • A formanyomtatványok benyújtását automatikusan elküldi a különböző jóváhagyóknak vagy osztályoknak, meghatározott kritériumok vagy válaszok alapján.

A Formstack korlátai

  • Az árak drágák lehetnek kisebb szervezetek vagy olyanok számára, akik fejlett funkciókat keresnek, mint például a munkafolyamat-automatizálás.
  • A formatervezés és elrendezés testreszabási lehetőségei korlátozottak lehetnek azok számára, akik nagyon személyre szabott formákat keresnek.

Formstack árak

  • Forms: 59 USD/hó (egy felhasználó)
  • Csomag: 229 USD/hó (három felhasználó)
  • Vállalati: Egyedi árazás

Formstack értékelések és vélemények

  • G2: 4,6/5 (938 értékelés)
  • Capterra (Formstack Forms): 4,1/5 (106 értékelés)

4. Sprout Solutions

Sprout Solutions
via Sprout Solutions

A Sprout Solutions egy felhőalapú eszköz, amelyet az emberierőforrás-menedzsment, különösen a HR és a javadalmazás területén történő fejlesztésre terveztek.

Átfogó HR-megoldásokkal szolgál, beleértve a bérszámfejtést, az időnyilvántartást, az alkalmazottak önkiszolgálását, a toborzást és a teljesítménymenedzsmentet.

A Sprout legjobb funkciói

  • Kompakt, kényelmes felületen követheti nyomon a jelenléteket, szabadságkérelmeket, ünnepnapokat, be- és kijelentkezési időket, valamint a túlórákat.
  • Lehetővé teszi az alkalmazottak számára, hogy saját adataikat és kéréseiket kezeljék az alkalmazotti önkiszolgáló portálon.
  • Csökkentse az adminisztratív terheket az olyan kulcsfontosságú HR-feladatok automatizálásával, mint a bérszámfejtés, az időmérés és a teljesítménymenedzsment.

A Sprout korlátai

  • A Sprout Solutions drága lehet, különösen a kisebb vállalkozások számára.
  • A platform méretének növelése a vállalat növekedésével magasabb költségekkel járhat, ami szűkös költségvetéssel rendelkező vállalkozások számára problémát jelenthet.

Sprout árak

  • Egyedi árazás

Sprout értékelések és vélemények

  • G2: 4,7/5 (390+ értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (több mint 400 értékelés)

5. Zoho People

Zoho People
via Zoho People

A Zoho People egy felhőalapú HR-menedzsment szoftver, amelyet a Zoho, egy népszerű szoftvercég fejlesztett ki, amely számos üzleti alkalmazást kínál. Kifejezetten arra tervezték, hogy egyszerűsítse és automatizálja a különböző típusú HR-funkciókat és -folyamatokat minden méretű szervezetben.

A Zoho People egyszerűsíti a HR-műveleteket azáltal, hogy felhasználóbarát felületével és átfogó HR-menedzsment eszközeivel javítja a munkavállalói elkötelezettséget és a szervezeti hatékonyságot.

A Zoho People legjobb funkciói

  • Könnyedén nyomon követheti az alkalmazottak jelenlétét, szabadságait és távolléteit a testreszabható szabadságpolitikák, az automatizált jelenléti nyilvántartás és a szabadságkérelmek kezelése segítségével.
  • Állítson be teljesítményértékelési ciklusokat, határozza meg a célokat és a kulcsfontosságú teljesítménymutatókat (KPI-ket), végezzen értékeléseket és készítsen teljesítményjelentéseket a platformon.
  • Kezelje a munkavállalói adatokat, beleértve a személyes információkat, a munkaviszony történetét, a készségeket és a teljesítményadatokat, egy hibamentes, biztonságos felületen keresztül.

A Zoho People korlátai

  • Bizonyos munkafolyamatok vagy jelentések testreszabása technikai szakértelmet igényel.
  • Új felhasználók számára tanulási görbe jellemzi.

Zoho People árak

  • Essential HR: 0,83 USD/felhasználó havonta (éves számlázás)
  • Professional: 1,66 USD/felhasználó havonta (éves számlázás)
  • Prémium: 2,5 USD/felhasználó havonta (éves számlázás)
  • Vállalati: 4,16 USD/felhasználó havonta (éves számlázás)

*Az árak külső forrásból származnak.

Zoho People értékelések és vélemények:

  • G2: 4,4/5 (320+ értékelés)
  • Capterra: 4,4/5 (több mint 240 értékelés)

6. Process Street

Process Street
via Process Street

A Process Street egy AI-alapú folyamatkezelő és munkafolyamat-szoftver, amely lehetővé teszi a vállalkozások számára az ismétlődő feladatok, folyamatok és munkafolyamatok létrehozását, kezelését és optimalizálását.

A platform célja a műveletek egységesítése, a hatékonyság és az együttműködés javítása, valamint az irodai feladatok és eljárások végrehajtásának következetessége.

A Process Street legjobb funkciói

  • Készítsen munkafolyamatot egy ellenőrzőlista segítségével – határozza meg a egymást követő lépéseket, ossza ki a feladatokat, állítsa be a határidőket, és adjon hozzá részletes utasításokat.
  • Hozzáférés egy gazdag, előre elkészített sablonokból álló könyvtárhoz, amelyek különböző üzleti folyamatokhoz használhatók, például alkalmazottak beillesztése, tartalom közzététele, IT-műveletek, megfelelőségi ellenőrzések és még sok más.
  • Feladatok kiosztása a csapat tagjainak, megjegyzések hozzáadása, fájlok csatolása és zökkenőmentes kommunikáció a munkafolyamatokon belül.

A Process Street korlátai

  • A feltételes logikával történő fejlett automatizálás beállítása bonyolult lehet azok számára, akik korlátozott technikai ismeretekkel rendelkeznek.
  • Korlátozott funkcionalitás offline módban vagy megbízhatatlan internetkapcsolattal rendelkező helyeken

A Process Street árai

  • Startup: 100 USD/hó
  • Előny: 1500 USD/hó
  • Vállalati: Egyedi árazás

Process Street értékelések és vélemények

  • G2: 4,6/5 (390+ értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (620+ értékelés)

7. Frevvo

Frevvo
via Frevvo

A Frevvo a kódolás nélküli űrlapok és a munkafolyamat-automatizálás specialistája. Lehetővé teszi, hogy kódolás nélkül könnyedén hozzon létre elektronikus űrlapokat olyan fejlett funkciókkal, mint a feltételes logika és az érvényesítések.

A Frevvo automatizálja az üzleti folyamatokat olyan munkafolyamatok létrehozásával, amelyek automatizálják az ismétlődő feladatokat, jóváhagyásokat és értesítéseket, és más rendszerekkel integrálva megkönnyítik az adatcserét és a folyamatkezelést.

A Frevvo legjobb tulajdonsága

  • Az űrlapkészítő segítségével különböző mezőtípusokkal és érvényesítésekkel ellátott elektronikus űrlapokat hozhat létre.
  • Bármely mobil eszközről elérhető, reszponzív és mobilbarát űrlapok
  • Automatizálja a munkafolyamatokat a lépések sorrendjének, az irányítási szabályoknak és a jóváhagyásoknak a meghatározásával.

A Frevvo korlátai

  • Problémák adódhatnak a komplex munkafolyamatok és űrlapok alapvető konfigurációkon túli testreszabásakor.
  • A nem technikai felhasználók számára kihívást jelenthet a bonyolult munkafolyamatok és integrációk beállítása.

Frevvo árak

  • Egyedi árazás

Frevvo értékelések és vélemények:

  • G2: Nincs elég értékelés
  • Capterra: 4,5/5 (25+ értékelés)

8. Rippling

Rippling
via Rippling

A Rippling egy átfogó alkalmazotti menedzsment rendszer, amely integrálja és automatizálja az alkalmazotti menedzsment feladatait, mint például a bérszámfejtés, a juttatások, az eszközök és az alkalmazások.

Központi platformot biztosít az új munkavállalók beillesztéséhez, a munkavállalói adatok kezeléséhez és a szabályozások betartásának biztosításához.

A Rippling legjobb funkciói

  • Automatizálja az alkalmazottak beilleszkedési folyamatait, beleértve az IT-fiókok létrehozását, a bérszámfejtés beállítását és a juttatások regisztrációját.
  • Központosítsa az alkalmazottak adatainak kezelését, beleértve a bérszámfejtést, a juttatásokat, az időnyilvántartást és a szabályoknak való megfelelést.
  • Kezelje a vállalati eszközöket (laptopok, telefonok stb.) távolról, beleértve a telepítést, a biztonsági beállításokat és a szoftverfrissítéseket.
  • Biztosítsa a HR- és munkaügyi előírások betartását olyan feladatok automatizálásával, mint az adóbevallás, a munkavállalói dokumentáció és a szabályzatok betartatása – kiváló megoldás globális csapatok számára.

A Rippling korlátai

  • Az árak viszonylag magasak más HR- és bérszámfejtési platformokhoz képest.
  • A tanulási görbe meredek lehet, és jelentős beállítást és konfigurálást igényelhet, különösen olyan szervezetek esetében, amelyek egyedi vagy összetett követelményekkel rendelkeznek.

Rippling árak

  • 8 USD/hó/felhasználó áron kezdődik – az árak a választott alkalmazásoktól függően változnak.

Rippling értékelések és vélemények:

  • G2: 4,8/5 (több mint 2200 értékelés)
  • Capterra: 4,9/5 (több mint 3000 értékelés)

9. BambooHR

BambooHR
via BambooHR

A BambooHR egy népszerű HR-platform, amely egységesíti és automatizálja a különböző HR-funkciókat. A HR-csapatok az alkalmazottak életciklusának minden aspektusát ezzel a szoftverrel kezelik.

A BambooHR, mint a HR-rel kapcsolatos feladatok központi csomópontja, lehetővé teszi a szervezetek számára, hogy hatékonyan kezeljék az alkalmazottak adatait, egységesítsék a folyamatokat és javítsák a munkaerő-gazdálkodást.

A BambooHR legjobb funkciói

  • Kövesse nyomon a munkavállalók távolléteit, szabadságait, betegszabadságait és egyéb fizetett és fizetés nélküli szabadságait.
  • Csökkentse az adminisztratív terheket az alkalmazottak önkiszolgáló portáljának segítségével, amelyen keresztül az alkalmazottak hozzáférhetnek személyes adataikhoz, megtekinthetik fizetési bizonylataikat, szabadságot igényelhetnek és frissíthetik elérhetőségi adataikat.
  • A HR-szakemberek a robusztus jelentéskészítési és elemzési funkciók segítségével egyedi jelentéseket készíthetnek a munkavállalói fluktuációs rátákról, a szabadságok tendenciáiról, a munkaerő demográfiai adatairól és egyebekről.

A BambooHR korlátai

  • A részletes munkafolyamatok vagy egyedi üzleti szabályok megvalósítása további konfigurációt vagy megoldásokat igényelhet.
  • A jelentéskészítési funkciók korlátozottak lehetnek, vagy kevésbé testreszabhatók más HR-szoftverekhez képest.

BambooHR árak

  • Alap: Egyedi árazás
  • Előny: Egyedi árazás

BambooHR értékelések és vélemények

  • G2: 4,4/5 (több mint 2000 értékelés)
  • Capterra: 4,6/5 (több mint 2700 értékelés)

10. OrangeHRM

OrangeHRM
via OrangeHRM

Az OrangeHRM egy nyílt forráskódú humánerőforrás-menedzsment szoftver, amelyet a szervezeteken belüli HR-folyamatok racionalizálására terveztek. Ez egy platform az alkalmazottak kezelésére, új alkalmazottak toborzására, a javadalmazás, a teljesítményértékelés, a jelenléti nyilvántartás és egyéb HR-rel kapcsolatos feladatok elvégzésére.

Az OrangeHRM célja, hogy kiterjedt funkcióinak köszönhetően javítsa a munkaerő-gazdálkodást, növelje a munkavállalók elkötelezettségét és biztosítsa a humánerőforrás-szabályozások betartását.

Az OrangeHRM legjobb funkciói

  • Álláshirdetések közzététele, pályázatok kezelése, interjúk ütemezése, valamint az új munkavállalók beillesztésének és a távozó munkavállalók kilépésének folyamatainak egyszerűsítése.
  • Kövesse nyomon az alkalmazottak munkaidejét és műszakjait, és automatizálja a jelenléti folyamatokat a pontos bérszámfejtés érdekében.
  • Állítson fel humánerőforrás-célokat, végezzen teljesítményértékeléseket és segítse elő a munkavállalók szakmai fejlődését.

Az OrangeHRM korlátai

  • Az OrangeHRM felhasználói felülete kevésbé intuitív vagy elavult lehet, különösen komplex munkafolyamatok esetén.
  • Alkalmi kihívások a támogatás reagálóképességével és a problémamegoldáshoz és felhasználói képzéshez szükséges átfogó dokumentáció elérhetőségével kapcsolatban.

OrangeHRM árak

  • Kezdőknek: Ingyenes
  • Haladó: Egyedi árazás

OrangeHRM értékelések és vélemények

  • G2: 4,2/5 (30+ értékelés)
  • Capterra: 4,2/5 (több mint 180 értékelés)

A megfelelő HR munkafolyamat-szoftver kiválasztása

A komplex HR-környezetben szükség van egy hatékony eszközre, amely automatizálja a feladatokat, központosítja az adatokat és átfogó jelentéseket készít. Ezek az eszközök lehetővé teszik a HR-csapatok számára, hogy javítsák a szervezet egészére kiterjedő folyamatokat, pontosabbá tegyék a bérszámfejtést és a stratégiai munkavállalói fejlesztési kezdeményezésekre összpontosítsanak.

Egy eszköz kiemelkedik a többi közül: a ClickUp segítségével HR-folyamataid új magasságokba emelkedhetnek!

A ClickUp a tökéletes, minden HR-igényt kielégítő megoldás. Robusztus HR-, projektmenedzsment- és AI-funkciói segítségével összes HR-folyamatát egy központi hubban egyesítheti.

Regisztráljon még ma a ClickUp-ra!

