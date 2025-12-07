ClickUp vs. Trello: Melyik projektmenedzsment eszköz illik a munkafolyamatodhoz?

Gondolkodott már azon, hogy miért nem tartja be a csapata a határidőket, még akkor sem, ha a folyamat papíron jól néz ki?

Sok esetben a munka szétszórt. A feladatok táblázatokban vannak. A frissítések hosszú e-mail-szálakba vesznek el. A fájlok különböző meghajtókra vannak szétosztva. A beszélgetések hosszú csevegési szálakban tűnnek el.

A csapatod nem lassú. Csak olyan gyakran váltanak feladatot, hogy az kimeríti őket.

Egy jó projektmenedzsment eszköz pontosan ezt hivatott megoldani. Egy központi rendszert biztosít, ahol a munka, a frissítések, a fájlok és a beszélgetések egy helyen találhatók.

Pontosan ezért váltanak a csapatok a szétszórt eszközökről egy konvergált AI munkaterületre – mert a munkaterületek szétszóródása nem csak bosszantó, hanem az oka annak is, hogy a határidők elcsúsznak, még akkor is, ha a folyamat szilárdnak tűnik.

Ha a ClickUp és a Trello között kell választanod, ez az útmutató segít kiválasztani a megfelelőt.

ClickUp vs. Trello összehasonlító táblázat

Itt láthatod egymás mellett, hogy a ClickUp és a Trello miben különbözik egymástól a legtöbb csapat számára fontos területeken.

Funkció <2>ClickUp Trello Feladatkezelés Egyedi irányítópultok több mint 50 widget-tel a munkaterhelés, a sprintek, az egyéni mezők, a célok stb. kezeléséhez. Egyszerű kártyák ellenőrzőlistákkal, címkékkel és mellékletekkel Műszerfalak Csak táblák/kártyák sablonjai; komplex munkafolyamatokra korlátozva Korlátozott műszerfalak; csak harmadik féltől származó Power-Up-okon keresztül érhetők el Sablonok Sablonok feladatokhoz, dokumentumokhoz, listákhoz, terekhez, munkafolyamatokhoz; teljes mértékben átkonfigurálható Butler automatizálások: kevésbé hatékonyak, kevesebb kiváltó esemény Tanulási görbe A mélység miatt meredekebb a tanulási görbe Könnyen megtanulható Időnyilvántartás Beépített natív időkövetés Időkövetési kiegészítő szükséges Integrációk Több mint 1000 natív és harmadik féltől származó integráció ~200 Power-Up Együttműködési eszközök Beépített dokumentumok, táblák, valós idejű szerkesztés, megjegyzések, feladatcsevegés, említések Kártyaszintű megjegyzések, említések, alapvető ellenőrzőlisták Fejlett biztonság 2FA, részletes jogosultságok, SSO a fizetős csomagokban, ellenőrzési naplók 2FA; SSO csak Enterprise verzióban Ingyenes csomag Korlátlan számú felhasználó, feladat, projekt, 100 MB tárhely, 3 nézet, automatizálások Korlátlan számú felhasználó, 10 tábla, 1 Power-Up táblánként Tudásmenedzsment ClickUp dokumentumok, wikik, táblák, AI-alapú keresés, strukturált tudásközpontok Nincs natív tudásmenedzsment; mellékletekre támaszkodik Vállalati keresés Keresés a feladatok, dokumentumok, csevegések, fájlok és a kapcsolódó alkalmazások (Slack, Drive, Dropbox) között Nincs alkalmazásközi keresés; csak táblák/kártyák keresése AI-asszisztens (ClickUp Brain) Beépített mesterséges intelligencia összefoglalók, szövegírás, válaszadás, összefoglalók és automatizálásokhoz Korlátozott AI (Atlassian Intelligence béta; kevesebb funkció) Beépített csevegés és szinkronizálás Beépített csevegés (csatornák, privát üzenetek), hang- és videohívások, AI-összefoglalók Nincs natív csevegési vagy értekezleti funkció Táblák Vizuális együttműködés, amely lehetővé teszi a post-it cetlik feladatokká alakítását Nincs natív táblázata AI-ügynökök és automatizálások Előre elkészített/egyedi AI-ügynökök, munkafolyamat-indítók, automatizálási eszköz Butler automatizálások; kevésbé hatékonyak, kevesebb kiváltó esemény Jelentések és irányítópultok Több mint 50 jelentéskészítő widget, valós idejű elemzések, AI-alapú betekintés Korlátozott jelentéskészítés, főként Power-Ups segítségével Részletes jogosultságok Fejlett jogosultságok, egyéni szerepkörök, SSO, SCIM Alapvető táblaszintű jogosultságok; a fejlett funkciók csak az Enterprise verzióban érhetők el

Mi az a ClickUp?

Kezelje az összes dokumentumát, projektjét, beszélgetését és egyebeket egy átfogó platformon a ClickUp segítségével

A ClickUp egy mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, amely egyetlen platformon egyesíti a projekteket, feladatokat, dokumentumokat, csevegést, automatizálást és mesterséges intelligenciát. Ahelyett, hogy különböző eszközök között ugrálnának, a csapatok egyetlen, összekapcsolt munkaterületen tervezhetnek, nyomon követhetnek, együttműködhetnek és dokumentálhatják a munkát.

Akár kis startup, akár komplex jóváhagyási folyamatokkal rendelkező nagyvállalat, a szoftver alkalmazkodik a munkafolyamatához.

A ClickUp segítségével a csapatok feladatokat kezelhetnek, dokumentációt készíthetnek, munkafolyamatokat automatizálhatnak és projekteket követhetnek nyomon. A ClickUp Brain mindehhez még AI-összefoglalókat, betekintéseket és javasolt következő lépéseket is hozzáad.

A ClickUp funkciói

A ClickUp robusztus, skálázható funkciókészletet kínál. Támogatja mind az egyszerű feladatkezelést, mind a komplex projektvégrehajtást.

1. funkció: Projekt- és feladatkezelés

A ClickUp projektmenedzsment megoldása teljes áttekinthetőséget biztosít. Megtekintheti mind a projekt általános állapotát, mind a legapróbb feladatok részleteit. A munkát feladatokra, alfeladatokra és ellenőrzőlistákra bonthatja. Nyomon követheti a függőségeket, mérföldköveket állíthat be, és az egész munkaterületen azonnal láthatja az összes frissítést.

Így működnek együtt ezek a funkciók:

Testreszabható irányítópultok a projekt aktuális állapotának és a csapat kapacitásának nyomon követéséhez

Több mint 15 projektnézet, beleértve a Listát, a Táblát, a Gantt-diagramot és a Naptárat

Gazdag feladatkommunikáció megjegyzésekkel, dokumentumokkal, linkekkel és mellékletekkel

Függőségek és mérföldkövek a munka megfelelő sorrendjének biztosításához

Egyéni mezők a költségvetések, ügyfelek, prioritások vagy a munkafolyamatodhoz szükséges bármely más elem nyomon követéséhez

Szerezzen átfogó áttekintést az egész projektjéről a ClickUp projektmenedzsment platform segítségével

A ClickUp Tasks segítségével még a legkisebb teendő is egy strukturált projektrendszer részévé válik. Egy helyen összekapcsolja a célokat, a határidőket, a dokumentációt és a csapaton belüli kommunikációt. Ez biztosítja a ClickUp Brain számára azt a kontextust is, amelyre szüksége van a kérdések megválaszolásához és az összefoglalók elkészítéséhez.

Bontsa le a komplex munkafolyamatokat megvalósítható mérföldkövekre a ClickUp Tasks segítségével

Így működnek együtt a ClickUp projektmenedzsment funkciói:

A ClickUp Enterprise Search és a ClickUp Brain segítségével feladatok, dokumentumok, csevegések, fájlok, sőt olyan integrált alkalmazások között is kereshet, mint a Slack és a Google Drive – mindezt egy helyen. A Trello csak a táblákon belül keres.

2. funkció: ClickUp automatizálások

Állítsd be a ClickUp automatizálásait a mindennapi ismétlődő feladatok automatizálásához

A ClickUp Automations segítségével automatizálhatja az ismétlődő feladatokat, például a munkák kiosztását, az állapotok frissítését vagy az emlékeztetők küldését – és hagyhatja, hogy a mesterséges intelligencia végezze el azokat a monoton feladatokat, amelyeket a csapata általában kézzel végez. Emellett réteges feltételekkel fejlett munkafolyamatokat is létrehozhat, sőt, különböző projektek közötti műveleteket is összekapcsolhat.

Példa: Amikor egy „Design Needed” feladatot befejezettként jelölnek meg, a ClickUp automatikusan létrehozhat egy új feladatot a tervezőcsapat számára, hozzárendelheti azt, beállíthatja a határidőt, és értesítheti a projektvezetőt.

Példa: Amikor egy „Design Needed” feladatot befejezettként jelölnek meg, a ClickUp automatikusan létrehozhat egy új feladatot a tervezőcsapat számára, hozzárendelheti azt, beállíthatja a határidőt, és értesítheti a projektvezetőt.

Ezeket az automatizálásokat kiterjesztheti olyan eszközökre is, mint a Slack, az e-mail és a Dropbox, és több mint 100 előre elkészített sablon közül választhat, hogy gyorsan beállíthassa őket.

A ClickUp Brain beépített AI-asszisztens segítségével összefoglalókat készíthet a projektekről és a beszélgetésekről, valós idejű projektfrissítéseket kaphat, és természetes nyelven tehet fel kérdéseket a munkájával kapcsolatban.

Mindez a ClickUp munkaterületén belül történik. Az AI mindig figyelembe veszi a kontextust, és a feladataidat, dokumentumaidat és beszélgetéseidet használja forrásként, nem pedig véletlenszerű webes adatokat.

A ClickUp Brain segítségével másodpercek alatt elemezheti, összefoglalhatja és kivonhatja a legfontosabb információkat a csatolt fájlokból.

Így működhet együtt a ClickUp Brain és az Automations az intelligens munkafolyamatok létrehozásában: Feladat létrehozva ➜ Brain megírja a feladat leírását Az állapot 3 napja „Várja a visszajelzést” ➜ A Brain összefoglalja az utolsó megjegyzéseket, és emlékeztetőt tesz közzé Projekt befejezve ➜ A Brain összefoglalót készít a retrospektív dokumentumokhoz

A ClickUp Brain MAX segít a csapatoknak gyorsabban haladni, mivel lehetővé teszi, hogy ötleteket, jegyzeteket vagy teendőket diktáljon, és azokat automatikusan strukturált feladatokká vagy dokumentumokká alakítsa. Ahelyett, hogy a döntések elvesznének a megbeszéléseken vagy a csevegési szálakban, a Talk to Text rögzíti a kontextust abban a pillanatban, amikor kimondják, és közvetlenül a munkafolyamatába helyezi. Ez a leggyorsabb módja annak, hogy a projektek haladjanak anélkül, hogy kézzel kellene begépelni vagy szétszórt jegyzeteket használni.

A ClickUp Brain MAX másodpercek alatt átalakítja a jegyzeteidet világos, megvalósítható feladatokká és üzenetekké

A ClickUp Agents egy lépéssel tovább viszi az automatizálást. Úgy működnek, mint állandóan rendelkezésre álló csapattársak, akik követik a munkafolyamatokat, figyelemmel kísérik a projektben bekövetkező változásokat, és előreviszik a munkát anélkül, hogy manuális frissítésekre várnának. Figyelik a megakadt feladatokat, feltárják az akadályokat, megosztják a haladás pillanatképeit, és automatikusan elindítják a következő lépéseket. Ez egy proaktív projektkoordináció, amely soha nem hagyja cserben a csapatot.

🎥 Szeretnéd növelni a termelékenységedet anélkül, hogy kiégnél? Ebben az oktatóanyagban megtanulhatod, hogyan építhetsz fel egy AI-alapú munkafolyamatot, amely kezeli az ismétlődő feladatokat, rendszerezi a munkádat és segít a napodat a helyes irányba terelni.

3. funkció: ClickUp táblanézet

Képzelje el bármely projekt előrehaladását a ClickUp Kanban táblázati nézetével

A ClickUp Kanban táblája ellenőrzést és áttekinthetőséget biztosít a projektmenedzsereknek a munkafolyamatok felett. Az AI-vel párosítva élő, önfrissülő pillanatképet ad a haladásról.

A feladatokat drag and drop módszerrel áthelyezheti, hogy frissítse azok állapotát vagy prioritását. Egy pillantásra láthatja az előrehaladást, és a csapat igényeinek megfelelően szervezheti a munkát. Használhat egyéni mezőket, színeket vagy egymásba ágyazott alfeladatokat, attól függően, hogy mi teszi a munkát a legáttekinthetőbbé.

Egy projektmenedzser számára ez kevesebb kézi frissítést, egyértelműbb prioritásokat, a változásokról készült AI-összefoglalókat, valamint a feladatok elvégzésének könnyebb nyomon követését jelenti.

A ClickUp táblái kiemelkednek az alapvető Kanban-eszközök közül azoknak az extra funkcióknak köszönhetően, amelyek megkönnyítik a komplex projektek kezelését, például:

A táblák csoportosításának rugalmassága : Csoportosítsa a feladatokat nemcsak állapot szerint, hanem felelős, prioritás, határidő, címkék, sprintpontok vagy bármely egyéni mező szerint is

A feladatok részletei egy helyen: A táblán minden kártya egy teljes ClickUp-feladat. Megnyitva megtekintheti és szerkesztheti az alfeladatokat, megjegyzéseket, dokumentumokat, ellenőrzőlistákat, mellékleteket és az időnyilvántartást anélkül, hogy elhagyná a táblát

Folyamatban lévő munkák korlátozása: Állíts be oszlopkorlátokat a túlterhelés elkerülése érdekében. Ez segít a csapatoknak a kapacitás kezelésében és a határidők elmulasztásának elkerülésében

Valós idejű együttműködés: A táblák frissülnek, amint a csapattagok változtatásokat hajtanak végre. Megjegyzéseket fűzhet, feladatokat rendelhet hozzá vagy frissíthet anélkül, hogy frissítené vagy váltana a nézeteket

A ClickUp beépített csapatfunkcióval rendelkezik ( ClickUp Chat – csatornák, privát üzenetek) és azonnali videohívásokkal ( SyncUps ). Ezzel a beszélgetések a munkához közel maradnak, anélkül, hogy alkalmazást kellene váltani. A Trello nem kínál natív csevegési vagy értekezleti funkciókat.

💡 Profi tipp: A Kanban-tábla sablonok segíthetnek leküzdeni az „üres oldal szindrómát” azoknak a csapatoknak, amelyeknek szerkezetre van szükségük a munka gyors elindításához. Akár kampányokat tervező marketingcsapatról, akár ügyfelek számára teljesítendő feladatokat nyomon követő professzionális szolgáltatócsapatról van szó, ezek a sablonok előnyt biztosítanak Önnek.

A ClickUp árai

📮 ClickUp Insight: A munkavállalók 92%-a következetlen módszereket alkalmaz a teendők nyomon követésére, ami elmulasztott döntésekhez és késedelmes végrehajtáshoz vezet. Akár nyomonkövetési jegyzeteket küld, akár táblázatokat használ, a folyamat gyakran szétszórt és hatástalan. A ClickUp feladatkezelő megoldása biztosítja a beszélgetések zökkenőmentes átalakítását feladatokká, így csapata gyorsan cselekedhet és összehangoltan dolgozhat.

Mi az a Trello?

via Trello

A Trello, amely ma már az Atlassian része, egy egyszerű, Kanban-stílusú eszköz a feladatok vizuális nyomon követéséhez. A táblák, listák és kártyák alkotják a rendszer magját. Ez megkönnyíti az egyének és a kis csapatok számára a munka szervezését anélkül, hogy sok beállításra vagy képzésre lenne szükség.

Intuitív, könnyű és gyorsan elsajátítható, de az egyszerűséget részesíti előnyben a mélység helyett.

A Trello funkciói

A Trello egy egyszerű projektmenedzsment eszköz azoknak a csapatoknak, amelyek minimális beállítással szeretnének több projektet kezelni. Könnyen megtanulható, így az új felhasználók is perceken belül el tudják kezdeni a használatát.

Íme néhány fontos funkció, amelyet érdemes figyelembe venni a ClickUp és a Trello közötti választáskor:

1. funkció: Butler Automation

A Trello Butler automatizálási funkciójával szabályokat, gombokat és ütemezett parancsokat hozhat létre a táblákon belüli rutinműveletek automatizálásához.

A Butler segítségével automatizálásokat indíthat el, amikor:

Egy kártya áthelyezése egy adott listába

A határidő közeledik vagy már lejárt

Címke hozzáadása vagy eltávolítása

Létrehozásra kerül egy kártya, vagy egy ellenőrzőlista befejezettként jelölésre kerül

A Butler olyan eszközökkel is integrálható, mint a Slack, a Jira és az e-mail, így egyszerű automatizálási láncokhoz is hasznos.

A Butler leginkább egyszerű munkafolyamatokhoz alkalmas, különösen egyetlen táblán belül.

2. funkció: Trello Inbox

A Trello Inbox központi helyként szolgál az e-mailekből, a Slackből vagy a Microsoft Teamsből származó feladatok, jegyzetek és ötletek rögzítésére. Vagy egyszerűen csak leírhatod az ötletedet, amint eszedbe jut, bármilyen beállítás nélkül.

Az Inboxban összegyűjtheti a vázlatos ötleteket, majd később rendszerezheti őket úgy, hogy az egyes elemeket a megfelelő táblára vagy listára húzza. Ez egy praktikus eszköz a gyorsan változó csapatok számára, akiknek szükségük van egy gyors módszerre a munkák rögzítésére anélkül, hogy megzavarnák a munkamenetüket.

A kisebb teendők esetében az Inbox lehetővé teszi, hogy a feladatokat közvetlenül „Elvégezve” jelölje meg, így a kisebb teendők nem halmozódnak fel feleslegesen.

Az Inbox egy praktikus rögzítő eszköz azoknak a csapatoknak, akik az egyszerű, kevés beállítást igénylő munkafolyamatot részesítik előnyben.

3. funkció: Tervező

Csatlakoztasd Google- vagy Microsoft-naptáradat a Trello Plannerhez, hogy könnyedén megtervezhesd a napodat. Csak húzd át a feladatokat a Trello Beérkező levelek mappájából vagy tábláiról a Plannerbe. Rögzítsd és rendszerezd terveidet, akár az asztalodnál ülsz, akár úton vagy. Mostantól foglald le a koncentrációs idődet, és tartsd be a határidőket projektmenedzserként.

A Planner leginkább személyes ütemezéshez vagy egyszerű ütemtervekhez alkalmas.

A Trello árai

Ingyenes

Standard: 6 USD/hó felhasználónként

Premium: 12,50 USD/hó felhasználónként

Enterprise: 17,50 USD/hónap felhasználónként (éves számlázás)

ClickUp vs. Trello: Funkciók összehasonlítása

A ClickUp és a Trello egyaránt olyan projektmenedzsment szoftverek, amelyek segítenek a projektek tervezésében, a feladatok kezelésében és a csapatoddal való együttműködésben. És bár alapvető funkcióikban sok a hasonlóság, fejlesztésük során eltérő prioritások vezettek.

Vessünk egy közelebbi pillantást arra, miben különböznek egymástól a szokásos „a Trello egyszerű” és „a ClickUp többet tud” megállapításokon túl, a funkciók részletes összehasonlításával.

Feladatkezelés

A ClickUp a következő hierarchikus sorrendben működik: Munkaterület → Tér → Mappák → Listák → Feladatok → Alfeladatok → Ellenőrzőlisták.

A ClickUp-ban a komplex feladatokat alfeladatokra és egymásba ágyazott ellenőrzőlistákra bonthatja. Függőségeket állíthat be a feladatok sorrendjének meghatározásához. Egyéni mezőket is alkalmazhat olyan részletek nyomon követésére, mint a költségvetések vagy az ügyfelek nevei. A ClickUp előre elkészített feladat-sablonokat is kínál, amelyek segítenek a megismételhető munkafolyamatok méretezésében.

A Trello viszont egy sokkal egyszerűbb felépítést követ: táblák → listák → kártyák → ellenőrzőlisták.

Minden Trello-kártya egy feladatként működik. Hozzáadhat leírásokat, ellenőrzőlistákat, határidőket, mellékleteket és megjegyzéseket. Ez az egyszerűség jól működik az alapvető munkafolyamatoknál. De a Power-Ups nélkül nem lehet függőségeket létrehozni vagy egyéni mezőket hozzáadni. A Trello emellett nem támogatja natívan a komplex projektek időbecsléseit.

🏆 Győztes: Attól függ Válaszd a ClickUp-ot, ha réteges feladatstruktúrákra, függőségekre, időkövetésre, részletes ellenőrzésre és olyan mesterséges intelligenciára van szükséged, amely megérti, hogyan illeszkedik össze a munkád. Válaszd a Trellót, ha vizuális, rugalmas módszert keresel a feladatok szervezéséhez és a kisebb vagy kevésbé strukturált projektekben való együttműködéshez.

Projektnézetek és rugalmasság

A ClickUp-ban több mint 15 nézetben jelenítheti meg projektjeit, és válthat közöttük, hogy hozzáférjen mind a magas szintű, mind a részletes nézetekhez. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy a napi feladatokat és a hosszú távú tervezést egy helyen kezelje.

A Trello azonban csak a Kanban-tábla nézetet kínálja alapfunkcióként. Noha hozzáadhat naptár-, idővonal-, táblázat- vagy irányítópult-nézetet, ezek többségéhez Power-Up-ok szükségesek, és az ingyenes csomagban csak egy Power-Up engedélyezett. Ráadásul a nézetváltás a Trellóban nem olyan zökkenőmentes, mint a Power-Up működése, mivel az egy külön rétegként működik.

🏆 Győztes: A ClickUp nyeri a versenyt a sokféle nézetével, a részletes testreszabási lehetőségekkel és az AI-összefoglalókkal. Ezek a nézetek nagyobb rugalmasságot kínálnak a komplex projekttípusokat kezelő csapatok számára – és kevesebb manuális jelentéstételt igényelnek.

Csapatmunka

A csapatmunka szorosan integrálva van a ClickUpba. Valós időben szerkesztheted a dokumentumokat, ötleteket gyűjthetsz a ClickUp Whiteboardokon, megjegyzéseket rendelhetsz csapattársaidhoz, és hagyhatod, hogy a ClickUp Brain rögzítse az értekezleteken született döntéseket, majd automatikusan átalakítsa azokat végrehajtható feladatokká.

A ClickUp Calendar, a szoftver saját ütemező eszköze, további koordinációs lehetőségeket kínál. Hasonlóan a Google Calendarhoz vagy az Outlookhoz, segít az értekezletek és események kezelésében, de azzal a további előnnyel, hogy integrálva van a feladatkezelési ökoszisztémádba. Egyetlen helyen hozhatsz létre, szervezhetsz és kereshetsz dokumentumokat, wikiket és feladatokat.

A Trello viszont kártyaszintű megjegyzések, említések, ellenőrzőlisták és mellékletek révén teszi lehetővé az együttműködést, így könnyen nyomon követhető az egyes feladatokkal kapcsolatos tevékenység. Ugyanakkor nincs beépített csevegőfunkciója és valós idejű dokumentumszerkesztője, így a mélyebb csapatmunkához külső eszközökre és integrációkra kell támaszkodnia.

🏆 Győztes: A ClickUp mélyen integrált együttműködési funkciói egyértelműen győztessé teszik.

Súgó és támogatás

A ClickUp széles körű támogatási lehetőségeket kínál. Ide tartozik a 24 órás élő chat minden felhasználó számára (igen, még az ingyenesek számára is), egy részletes súgó, az alkalmazáson belüli útmutatók, webináriumok, valamint a ClickUp University, amely ingyenes oktatóvideókat kínál.

Az Enterprise és Business csomagokhoz dedikált ügyfélkapcsolati menedzserek tartoznak.

A Trello viszont kereshető súgóközpontot, közösségi fórumokat és jegyrendszerű ügyfélszolgálatot kínál. Az élő ügyfélszolgálat csak a Premium és Enterprise csomagok felhasználói számára elérhető.

🏆 Győztes: A ClickUp vezet, mivel éjjel-nappal elérhető élő ügyfélszolgálatot biztosít még az ingyenes csomagot használók számára is.

Jelentések és elemzések

A ClickUp testreszabható irányítópultok révén fejlett jelentéskészítési és elemzési funkciókat kínál, a ClickUp Brain pedig a számadatok mellett közérthető összefoglalókat is generál. Nyomon követheti az előrehaladást, a csapat munkaterhelését, a feladatok állapotát, az időt, a költségvetéseket stb. Több mint 50 widget segítségével részletes, valós idejű vizuális jelentéseket készíthet az adatok Spaces, Lists és Custom Fields szerinti szűrésével.

A Trello viszont korlátozott beépített jelentéskészítési funkciókkal rendelkezik. Az olyan elemzési funkciók eléréséhez, mint az időkövetés vagy a munkaterhelési betekintés, Power-Up-okra vagy harmadik féltől származó eszközökre kell támaszkodnia, amelyek gyakran további beállítást vagy fizetős csomagokat igényelnek.

🏆 Győztes: A ClickUp nyeri ezt a kategóriát a beépített, testreszabható jelentéskészítő eszközökkel, amelyek nagy léptékben is működnek, anélkül, hogy további integrációkra lenne szükség.

Mesterséges intelligencia

A ClickUp Brain a ClickUp beépített mesterséges intelligencia-csomagja, amely a feladatokat, a dokumentumokat, az embereket és a munkaterületi ismereteket egyetlen gondolkodási rétegbe kapcsolja össze, segítve Önt abban, hogy az egész platformon át okosabban dolgozzon. Összefoglalhatja a megjegyzésszálakat, létrehozhat vagy szerkeszthet dokumentumokat, kivonhat teendőket, létrehozhat feladatokat, és válaszolhat a belső projekteivel vagy dokumentumaival kapcsolatos kérdésekre, a munkaterületi tartalmat használva hiteles forrásként.

A Trello viszont az Atlassian Intelligence révén kínál mesterséges intelligencia funkciókat, amelyek még mindig fejlődésben vannak. Intelligens javaslatokat, összefoglalókat és automatizált betekintést nyújt az Atlassian eszközökben, beleértve a Trellót is – de jelenleg általánosabb, és kevesebb mélyreható, feladatspecifikus és munkafolyamat-tudatos képességet kínál, mint a ClickUp Brain.

🏆 Győztes: A ClickUp egyértelműen vezet a ClickUp Brain segítségével, amely munkaterület-szintű funkcionalitást kínál

ClickUp vs. Trello a Redditen

A vita lezárásaként a Redditre vittük a kérdést. Nincsenek ugyan konkrét témák, de íme néhány felhasználói vélemény mindkét eszközről.

Egy ClickUp-felhasználó szerint a Trello lenne a megfelelőbb választás a személyes feladatok kezeléséhez.

Ehhez a listához hozzáadnám még az egyszerűséget is, ami nagyon hasznos lehet az ügyfelek vagy a csapattagok beillesztése során. A ClickUp-ot üzleti célokra használom, ezért a személyes feladataimhoz is ezt használom. Ha csak a személyes feladataim kezelésére keresnék valamit, valószínűleg a Trello-t használnám az egyszerűsége és stabilitása miatt.

Ehhez a listához hozzáadnám még az egyszerűséget is, ami nagyon hasznos lehet az ügyfelek vagy a csapattagok beillesztése során. A ClickUp-ot üzleti célokra használom, ezért a személyes feladataimhoz is ezt használom. Ha csak a személyes feladataim kezelésére keresnék valamit, valószínűleg a Trello-t használnám az egyszerűsége és stabilitása miatt.

Ha azonban a natív integrációk elengedhetetlenek számodra, érdemes meghallgatni ezt a felhasználót, aki a Trellóról a ClickUpra váltott.

A Trello a legjobb a kanban/tábla nézethez, de ennél többet nem kínál. Az évek során nem adtak hozzá jelentős új funkciókat. A legtöbb jó plugin harmadik féltől származó, fizetős, míg a ClickUp esetében ezek már teljes mértékben integrálva vannak. Most költöztünk át a Trellóról a ClickUpra, és az egész csapat 100%-ban elégedett a váltással.

A Trello a legjobb a kanban/tábla nézethez, de ennél többet nem kínál. Az évek során nem adtak hozzá jelentős új funkciókat. A legtöbb jó plugin harmadik féltől származó, fizetős, míg a ClickUp esetében ezek már teljes mértékben integrálva vannak. Most költöztünk át a Trellóról a ClickUpra, és az egész csapat 100%-ban elégedett a váltással.

A skálázhatóság tekintetében a ClickUp tűnik jobb alternatívának a Trello-hoz képest, egy Reddit-felhasználó kommentje szerint.

Miután mind a Trellót, mind a ClickUp-ot kipróbáltam, én a ClickUp-ra szavazok. Ha a mellékállásod növekszik, a ClickUp is vele együtt fog növekedni. A Trello véleményem szerint egy kapu a projektmenedzsment világába, és én is ezzel kezdtem, de őszintén szólva több táblára volt szükségem, így nagyon gyorsan kinőttem belőle. Én a ClickUp-ot választanám, mert minden projekthez létrehozhat egy listát (ClickUp terminológia), majd az összes listáját összefoglalhatja akár egy térben, akár egy mappában, így madártávlatból áttekintheti az egészet. Ez nagyon jól jött, amikor a szabadúszó mellékállásom növekedett, és több ügyfelet vettem fel!

Miután mind a Trellót, mind a ClickUp-ot kipróbáltam, én a ClickUp-ra szavazok. Ha a mellékállásod növekszik, a ClickUp is vele együtt fog növekedni. A Trello véleményem szerint egy bevezető a projektmenedzsmentbe, és én is ezzel kezdtem, de őszintén szólva több táblára volt szükségem, így nagyon gyorsan kinőttem belőle.

Én a ClickUp-ot választanám, mert minden projekthez létrehozhat egy listát (ClickUp terminológia), majd az összes listáját összefoglalhatja akár egy térben, akár egy mappában, így madártávlatból áttekintheti az egészet. Ez nagyon jól jött, amikor a szabadúszó mellékállásom növekedett, és több ügyfelet vettem fel!

A Reddit-en végigvonuló fő gondolat egyértelmű: a Trello addig működik jól, amíg a munkád nem kezd el bővülni. A ClickUp-ot arra a szakaszra tervezték, ami utána következik.

Melyik projektmenedzsment eszköz a legjobb?

Végső ítélet: A ClickUp nyert 🏆

A Trello kiválóan alkalmas egyszerű, személyes vagy kis terhelésű csapatmunkákhoz. De amikor a projektjei – vagy a csapata – növekednek, gyorsan eléri a korlátait.

A ClickUp minden olyan funkciót kínál, amit a Trello is, ráadásul a modern csapatok számára elengedhetetlen mélységet, automatizálást, jelentéskészítést, mesterséges intelligenciát és skálázhatóságot is biztosít. Olyan csapatok számára készült, akik gyorsabban szeretnének haladni, okosabban szeretnének együttműködni, és a projekteket anélkül szeretnék kezelni, hogy különböző eszközöket kellene összeragasztaniuk.

Próbáld ki ingyen a ClickUp-ot, és tapasztald meg, milyen egyetlen munkaterületen kezelni a feladatokat, a dokumentumokat és az együttműködést.