10 első osztályú Everhour alternatíva és időkövetési megoldás 2025-ben

A megbízható időkövető eszköz minden termelékenységre összpontosító csapat életvonala. Valójában a legfrissebb piaci statisztikák szerint a multitasking időkövetés nélkül 45%-kal csökkentheti a termelékenységet! 😱

Az Everhourhoz hasonló termékek azonban biztosítják, hogy az időkövetés ne csak a be- és kijelentkezésről szóljon. Az olyan funkcióknak köszönhetően, mint a vizuális feladat tervezés, az automatikus leállító időzítők és a számlázás, ez az eszköz projektmenedzsment megoldásként is használható. De ez nem az egyetlen ilyen típusú szoftver a piacon, és lehet, hogy nem is a legjobb.

Ha az Everhour alternatíváit keresi, vásárlóbarát útmutatónk segít a megfelelő választásban. Akár több funkcióval rendelkező eszközt, akár pénztárcabarát opciót keres, tekintse meg top 10 listánkat, és találja meg következő időkövető szoftverét!

Mi az Everhour?

Az Everhour egy önálló alkalmazás, amely lehetővé teszi a csapatok számára az időkövetést és a projektek kezelését. Mondhatjuk, hogy ez inkább üzleti orientált, mint a szokásos időkövető alkalmazások, mivel tartalmazza a munkavállalók feladatainak nyomon követésére és a költségvetés kezelésére szolgáló funkciókat. 🔢

Akár a feladatokra fordított órákat szeretné nyomon követni, akár zökkenőmentesen integrálni szeretné kedvenc projektmenedzsment szoftverével, akár értékes betekintést szeretne nyerni a jelentések és elemzések révén, az Everhour racionalizálja a munkafolyamatok adminisztrációját, hogy mindig a legjobb formájában legyen.

Számlázási és számlázási funkciói miatt az Everhour nagyon hasznos a szabadúszók és a kis ügynökségek számára, mivel lehetővé teszi számukra, hogy a nyomon követett időt kifinomult számlákká alakítsák. Ha pedig be kell tartania a projekt költségvetését, az Everhour időbeni figyelmeztetésekkel segít megelőzni a túlköltekezést.

Bár az Everhour egy jó eszköz, lehet, hogy nem rendelkezik elegendő funkcióval a nagyobb projektek és csapatok támogatásához.

Milyen funkciókat érdemes keresni az Everhour alternatíváiban?

Az ideális Everhour alternatíva olyan funkciókkal kell rendelkezzen, amelyek magukban foglalják az idő- és feladatkövetést, a projektkezelést és a számlázási lehetőségeket. A kívánatos funkciók a következők:

Erőforrás-elosztás : Ha csapatot vezet, helyezze előtérbe a feladatok és a munkaterhelés kezelési funkcióit, hogy egyetlen alkalmazott sem legyen túlterhelve vagy alulhasznosítva. Fejlett jelentéskészítés és elemzés: Válasszon olyan megoldást, amely az alapvető időkövetési adatokon túlmenő, mélyreható elemzéseket is nyújt. Ez magában foglalja a projekt jövedelmezőségére, az alkalmazottak termelékenységére és a késedelmes feladatokra vonatkozó betekintést. Költségkövetés és számlázás: Ez lehetővé teszi a projektspecifikus költségek nyomon követését és azok egyszerű beépítését az ügyfélszámlákba. Feladatütemezés : Keressen hatékony ütemezési eszközöket, például Gantt-diagramokat és naptárakat, hogy láthatóvá tegye a feladatok időkereteit és a lehetséges függőségeket. Integráció harmadik féltől származó alkalmazásokkal: Keressen olyan Everhour alternatívát, amely integrálható az Ön által használt eszközökkel, például CRM rendszerekkel, : Keressen olyan Everhour alternatívát, amely integrálható az Ön által használt eszközökkel, például CRM rendszerekkel, számviteli szoftverekkel és kommunikációs platformokkal. Intuitív felület: A színekkel jelölt és címkézett, tiszta felület jelentősen javíthatja a termelékenységet és a felhasználói élményt.

A 10 legjobb Everhour alternatíva a hatékony időgazdálkodáshoz

Fedezze fel a 10 kiváló Everhour alternatívát és versenytárs időkövető szoftvert, és nézze meg, hogyan segítheti munkáját egy új időgazdálkodási eszközre való áttérés. 💯

Készítsen munkaidő-nyilvántartásokat és kövesse nyomon az egész csapatának munkaidejét a ClickUp segítségével.

Akár az egyes csapattagok teljesítményének értékeléséről, akár a projekt előrehaladásának nyomon követéséről van szó, bízzon a ClickUp all-in-one termelékenységi és időkövető szoftverében. 😍

Projektidő-nyomonkövetési megoldásként a ClickUp kézi (visszamenőleges) és automatizált időkövetést is kínál. Indíthat időzítőt a böngészőjében ( a Chrome kiterjesztés segítségével), vagy az asztali vagy mobil alkalmazásában, és bárhonnan szinkronizálhatja az időbejegyzéseit. Hivatkozzon a bejegyzéseire címkékkel, megjegyzésekkel, összesítésekkel és számlázható idővel a pontos nyilvántartás érdekében!

A ClickUp időnyilvántartásai az egész szervezet vagy a kiválasztott csapat tagjainak egyéni és összesített időkövetését jelenítik meg. Szűrők segítségével böngészhet a bejegyzések között, és összehasonlíthatja azokat az előre beállított becslésekkel.

A ClickUp több időkövető eszközzel is integrálható, többek között az Everhourral, a Time Doctorral és a Toggl-lal, hogy segítsen központosítani a szétszórt időbejegyzéseket és azokat átfogó jelentésekhez felhasználni. A ClickApps segítségével különböző időkövetési jelentésekhez férhet hozzá, például a Time Reporting Card (Időjelentés kártya), a Timesheet Card (Munkaidő-nyilvántartás kártya) és a Billable Report (Számlázható jelentés) jelentésekhez!

Az időkövetésen túl a ClickUp egy hatékony feladatkezelési megoldás. Csoportosítsa és rendelje hozzá a feladatokat, ütemezze a szállítási határidőket a függőségekkel, hozzon létre mérföldköveket a legfontosabb célokhoz, és jelölje meg a prioritást élvező elemeket, így rendezheti projektmunkaterületét. A ClickUp 3.0 irányítópultjai minden pillanatban gazdag vizuális áttekintést nyújtanak munkaterületéről!

A ClickUp 3.0 Dashboards segítségével átfogó képet kaphat a projekt állásáról és a csapat vagy osztály előtt álló feladatokról.

Több projektet, feladatot és ütemtervet kezel? Használja a ClickUp Project Tracker sablont a feladatok, költségvetések és határidők egyetlen ablakban történő kezeléséhez! Ez lehetővé teszi a projektek valós idejű megtervezését Gantt-diagram, táblázat és naptár nézetek segítségével, így könnyebben nyomon követheti a határidőket.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

Az ingyenes csomag bizonyos funkciók használatát korlátozza.

A mobilalkalmazás több funkcióval rendelkezhetne, mint egyes Everhour alternatívák.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Az árakról érdeklődjön a vállalatnál.

A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatér-tagként.

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 8000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 3000 értékelés)

2. QuickBooks Time

A QuickBooks Time lehetővé teszi, hogy testreszabja a munkaidő-nyilvántartásait, hogy pontosan úgy követhesse nyomon a csapat óráit, ahogyan szeretné, növelve ezzel a hatékonyságot és a termelékenységet. De itt van az igazi áttörés: mobil időkövetés a QuickBooks Workforce alkalmazás segítségével. Képzelje el, hogy bárhonnan, bármikor nyomon követheti, benyújthatja és jóváhagyhatja a munkaidő-munkafolyamatokat. 📱

Az időkövető szoftver GPS-alapú időkövetést tesz lehetővé, hogy egyszerűsítse a távoli vagy mobil csapatok irányítását. A vezetők figyelemmel kísérhetik a ledolgozott órákat és a helyszíneket, és azonnali munkabeosztási módosításokat végezhetnek, hogy megerősítsék a csapatok közötti bizalmat.

Ha megalapozott döntéseket szeretne hozni, használja a platform testreszabható jelentéseit a munkaköltségek előrejelzéséhez, a bérszámfejtés tervezéséhez és az eredményesség növeléséhez.

A QuickBooks Time legjobb funkciói

Valós idejű betekintés a mobil csapatok tevékenységébe

Testreszabható jelentések

Integrálható könyvelési és bérszámfejtési alkalmazásokkal a kiadások nyomon követése érdekében.

Riasztások az eltérő be- és kijelentkezési idők esetén

Támogatja a forgalmi adó kiszámítását

QuickBooks Időkorlátozások

Más Everhour alternatívákhoz képest korlátozott adminisztrációs eszközök és jogosultságok

A fizetett szabadság (PTO) funkció javításra szorul.

QuickBooks Time árak

Prémium : 20 USD/hó + 8 USD/hó felhasználónként Alapdíj

Elite: 40 USD/hó + 10 USD/hó felhasználónként Alapdíj

QuickBooks Time értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 6000 értékelés)

3. Harvest

Időkövető szoftver funkcióival és zökkenőmentes költségkezelésével a Harvest forradalmasítja az időgazdálkodási technikákat a vállalkozások és a távoli csapatok számára.

Ez a projektmenedzsment eszköz teljes ellenőrzést biztosít a rögzített órák, projektek és költségvetések felett. Állítson be egyszeri vagy ismétlődő munkaidő-nyilvántartási emlékeztetőket , hogy a határidő előtt befejezze a be- és kijelentkezési bejegyzéseket.

A funkciót testreszabhatja, hogy számlázáshoz, projektmenedzsmenthez és teljesítményértékeléshez is hasznos legyen. ⏲️

A Harvest azonban nem csak emlékeztetőkről szól – a termelékenység elősegítésére is összpontosít. Az alkalmazottak finom ösztönzéseket kapnak az időmérésre, ami csökkenti a figyelemelterelést és növeli a hatékonyságot.

A csapat irányítópultján olyan jelentések segítségével láthatja, hogy kollégái hogyan teljesítenek, mint például a Túlórák, Fejlesztendő területek és Összes számlázható óra.

A Harvest legjobb funkciói

Automatikus költség- és időkövetési funkciók

Gyors munkaidő-nyilvántartás jóváhagyás automatikus emlékeztetővel

Projektköltségvetés, előrehaladás nyomon követése és ütemezés

Több mint 50 integráció (beleértve a részletesebb költségkövetéshez szükséges számlázási eszközöket)

A Harvest korlátai

Komplex jelentéskészítő és számlázási eszközök

A havi nézet funkció javításra szorul

Harvest árak

Örökre ingyenes

Pro: 10,80 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Harvest értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (700+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 500 értékelés)

4. Hubstaff

A Hubstaff számos eszközzel rendelkezik a munkavállalók tevékenységének figyelemmel kíséréséhez, teljesítménycélok kitűzéséhez és a munkaerő-költségek optimalizálásához. Asztali számítógépeken és okostelefonokon egyaránt elérhető, és segít az egyes csapattagok munkanapjának kezelésében, így biztosíthatja, hogy minden szükséges eszközzel rendelkezzenek a sikerhez. 🤸

A vezetők a beépített jelentéskészítési funkciók segítségével megtekinthetik a kontextusadatok, például az idő felhasználásának módját vagy a munkahelyen gyakran látogatott webhelyeket. Több mint 20 jelentéshez férhet hozzá, amelyek olyan szempontokat fednek le, mint:

Munkaidő-nyilvántartás jóváhagyása Munkaerő-elemzés Munkavállalói élmény Találkozók gyakorisága Munkaváltások és jelenléti ív Számlázható és nem számlázható költségek

Ezek az információk segítenek a források elosztásával, a kiégés csökkentésével és a csapat támogatásával kapcsolatos kritikus döntések meghozatalában. Integrálja a Hubstaffot olyan eszközökkel, mint az Asana, a Slack és a Trello, hogy minimalizálja az alkalmazások közötti váltást.

Nézze meg itt néhány Hubstaff alternatívát!

A Hubstaff legjobb funkciói

Átfogó jelentési lehetőségek

Integrációk népszerű projektmenedzsment eszközökkel

Automatikus időkövetés mobilon és asztali számítógépen

Testreszabható irányítópultok a munkafolyamat optimalizálásához

Teljesítménycélok kitűzése és munkaerőköltség-ellenőrzés

A Hubstaff korlátai

A felhasználók alkalmi technikai problémákról számolnak be.

A felület navigálása nehézkes lehet néhány Everhour alternatívához képest.

Hubstaff árak

Örökre ingyenes

Starter : 4,99 USD/hó felhasználónként

Grow : 7,50 USD/hó felhasználónként

Csapat : 10 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

Hubstaff értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (1000+ értékelés)

5. Apploye

Az Apploye állítása szerint akár 20%-kal is növeli a csapat termelékenységét! Napi, heti, havi és egyéni munkaidő-nyilvántartásai részletes betekintést nyújtanak a csapat előrehaladásába.

Az Apploye élő feed funkciója lehetővé teszi annak nyomon követését, hogy ki vesz aktívan részt a feladatokban. A rendszer képes felismerni a hosszú inaktivitási időszakokat, és udvarias emlékeztetőket küldeni az alkalmazottaknak, hogy térjenek vissza a munkához. Alattomos? Valószínűleg. Hatékony? Mindenképpen! 😼

Az időkövetés mellett a platform segít a projektköltségvetések meghatározásában, a jogosultságok kezelésében és az ügyfeleknek szóló számlák gyors elküldésében. Azoknál a vállalatoknál, ahol a munkavállalók távoli vagy mobil munkavégzéssel foglalkoznak, az Apploye GPS-követést és geofencinget tesz lehetővé.

Hozzáférhetsz képernyőképekhez, az alkalmazás használatához és URL-követéshez is, hogy figyelemmel kísérd a távoli munkatársakat – ezáltal ez a legjobb projektmenedzsment szoftver a csapatmunkához.

Az Apploye legjobb funkciói

Távoli alkalmazottak figyelemmel kísérése

Projektmenedzsment költségvetési és engedélyezési eszközökkel

Inaktivitási emlékeztetők

Élő feed és azonnali képernyőképek

Pomodoro időzítő a termelékenység növeléséhez

Az Apploye korlátai

A versenytársakhoz képest viszonylag kevesebb funkcióval rendelkezik.

Több integrációs lehetőségre lenne szükség

Apploye árak

Solo : 2 USD/hó egy felhasználó számára

Standard : 2,5 USD/hó felhasználónként

Prémium : 3 USD/hó felhasználónként

Elite: 3,5 USD/hó felhasználónként

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

Apploye értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (10+ értékelés)

Capterra: 4,9/5 (30+ értékelés)

6. Time Doctor

Szüksége van egy eszközre, amely elősegíti a munka és a magánélet egyensúlyát? A Time Doctor lehet az Ön számára ideális időkövető szoftver! Szorosan figyelemmel kíséri az alkalmazások és weboldalak használatát, hogy teljes áttekintést nyújtson a munkavállalók munkafolyamatairól. Ugyanakkor lehetővé teszi egyéni, csoportos vagy osztályos fizetett szünetek létrehozását. ☕

Ha az időkövető és számlázási eszközökre koncentrálunk, a Time Doctor figyelemelterelő riasztásokat kínál, figyeli az aktivitás szintjét és nyomon követi az offline időt, hogy egyszerűsítse a távoli, hibrid és offshore csapatok bérszámfejtését.

A terepen dolgozó csapatok (például építőipari csapatok ) számára a platform GPS-követést és pályáról való letérésről szóló emlékeztetőket kínál. Lényegében, ha valaki eltér a kijelölt vagy várt helyszíntől, a rendszer emlékeztetőket küld a vezetőnek, megkönnyítve ezzel a korrekciós intézkedéseket.

A Time Doctor legjobb funkciói

GPS-követés pályáról való letérés esetén riasztással

Képernyőképek és csevegésfigyelés

Web/alkalmazás használati statisztikák

Jelenlét és szünetek nyomon követése

Több mint 60 harmadik féltől származó integráció

A Time Doctor korlátai

Korlátozott mobil funkcionalitás

Egyes felhasználók szerint bonyolult felület

Time Doctor árak

Alap : 5,9 USD/hó felhasználónként

Standard : 8,4 USD/hó felhasználónként

Prémium: 16,7 USD/hó felhasználónként

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

Time Doctor értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 300 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (500+ értékelés)

7. Toggl Track

A Toggl Track egy jól ismert időkövető eszköz, amelyet a termelékenységük növelésére törekvő szabadúszók és távoli csapatok kedvelnek. Lehetővé teszi, hogy egyszerre több feladatot is kövess nyomon, így segítve a számlázható órák pontosan történő rögzítését. 🎵

A platform különösen hasznos azoknak a menedzsereknek, akiknek nehézséget okoz a kezelhető munkaterhelés elosztása a csapataik között. A remek Schedule Reports to Email funkcióval automatikus munkaidő-jelentéseket kaphat e-mailben. Ez megkönnyíti a folyamatban lévő tevékenységek nyomon követését és a felelősségteljes ütemtervezést.

A hab a tortán? Ez az eszköz képes azonosítani az üresjárati időt! A rendszer méri a számítógép használatát és az üresjárati perceket, hogy pontosan nyomon kövesse a számlázható órákat, lehetővé téve a csapatvezetők számára, hogy gyorsabban azonosítsák a termelékenységi hiányosságokat.

A Toggl Track legjobb funkciói

Feladatkezelés-specifikus időkövetés

Ütemezett jelentések e-mailben az automatizált munkaidő-nyilvántartáshoz

Vonzó alkalmazás-tervezés az egyszerű csapatmunkához

Tétlen időkövetés a pontos számlázáshoz

Mobil és webalkalmazás böngésző szinkronizálással

Toggl Track korlátozások

Jobb színkódolás használható lenne az intuitívabb navigáció érdekében.

Ingyenes csomaggal nincs jövedelemkövetés

Toggl Track árak

Örökre ingyenes

Starter : 9 USD/hó felhasználónként

Prémium : 18 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

Toggl Track értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

8. TMetric

A TMetric kiváló megoldás az időkövetéshez, az árak beállításához, valamint a különböző projektekhez és feladatokhoz kapcsolódó jelentések és számlák készítéséhez. Alapvető funkcióin túl beépített naptárral és feladatkezelési funkciókkal is rendelkezik, amelyekkel megbeszéléseket lehet ütemezni, információkat megosztani és a folyamatban lévő munkákat nyomon követni. 🗓️

A platform funkciói a bérszámfejtési osztály munkáját támogatják. A Screenshots Capturing eszköz 10 percenként véletlenszerűen képernyőképet készít az alkalmazottak monitoráról. Lehet, hogy nem mindenki kedveli ezt a szintű megfigyelést, de ez mégis értékes adat a töltött időről. A szabadságok és a jelenlétek rendszeres nyomon követésével elkerülhetővé válik a számlázás során a találgatás.

Ha számlákról van szó, a TMetric elemezheti a legproduktívabb időintervallumokat az Ön által generált nyereség feltérképezésével!

A TMetric legjobb funkciói

Beépített időzítők kézi bevitellel és offline nyomon követéssel

Véletlenszerű képernyőképek a munkavállalók termelékenységének fenntartásához

Számlázási támogatás

Integráció a Quickbooks, Gitlab, Jira és más programokkal

A TMetric korlátai

A hasznos funkciók többnyire a fizetős csomagokra korlátozódnak.

Az időbejegyzések időnként elvesznek

TMetric árak

Örökre ingyenes

Professzionális : 5 USD/hó

Üzleti: 7 USD/hó

TMetric értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 200 értékelés)

9. Clockify

A Clockify egy értékes időkövető szoftver, amely segít a vállalkozásoknak, csapatoknak és egyéneknek megérteni, hogyan töltik az idejüket, és finomhangolni a folyamataikat. Emellett automatizálja a feladatokat és integrálódik más rendszerekkel, segítve a követési célok központosítását. ✅

A Clockify, versenytársaihoz hasonlóan, különböző jelentési lehetőségeket kínál, például heti, költség- és feladatjelentéseket. Kivonhat jelentéseket számlázható állapot, projekt vagy bármely más szükséges kritérium alapján.

Például a heti jelentés megmutatja, hogy hány órát fordítottak egy projektre minden héten, míg az időellenőrzési jelentés segít megtalálni és kijavítani a helytelen időbejegyzéseket.

A Clockify támogatja a Pomodoro időkövetést a termelékenység növelése érdekében (ha ez Önnek megfelel), valamint a rögzített idők szerkesztésének lehetőségét a pontosabb számlázás érdekében.

A Clockify legjobb funkciói

Átfogó jelentések a csapat teljesítményének és az időfelhasználásnak a nyomon követéséhez

Szerkeszthető időzítők

Szabadság- és ünnepnapok kezelése

Jól integrálható más rendszerekkel

A Clockify korlátai

Ingyenes csomagban nincs ütemezési funkció

Nem túl intuitív felület, összehasonlítva a listán szereplő néhány Everhour alternatívával.

Clockify árak

Örökre ingyenes

Alap : 3,99 USD/hó felhasználónként

Standard : 5,49 USD/hó felhasználónként

Pro : 7,99 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 11,99 USD/hó felhasználónként

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellt jelenti.

Clockify értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 4000 értékelés)

10. TimeCamp

A TimeCamp egy hatékony termelékenységi eszköz, amely mind az alkalmazottak, mind a vezetők számára egy sor eszközt biztosít az időkövetéshez, a teljesítmény összehasonlításához és a hatékonyság növeléséhez.

A munkavállalók számára lehetőséget kínál a weboldal-látogatások és a szoftverhasználat nyomon követésére, valamint az egyes feladatokra fordított idő nyomon követésére, elősegítve ezzel az önfejlesztést. A csapatvezetők pedig a TimeCamp jelentéskészítési funkcióit kihasználva betekintést nyerhetnek a csapat időbeosztásába a nap folyamán. Emellett a célkitűzés funkcióval mérhetik a produktív és az üresjárati időt. 📊

A több ügyfél számláinak különböző árakkal történő nyomon követésére és kezelésére szolgáló funkcióknak köszönhetően könyvelőcsapata nem fog csalódni ebben a platformban. Íme néhány további TimeCamp alternatíva, amelyet érdemes megismernie!

A TimeCamp legjobb funkciói

Robusztus költségvetés, idő és alkalmazotti jelentések

Munkaidő-nyilvántartás és jóváhagyás

Gazdag számlázási funkcionalitás

Támogatja az önellenőrzést

Több mint 70 integráció

A TimeCamp korlátai

Jelentős tanulási görbe jellemzi

Nem elégséges számlázási testreszabási lehetőségek

TimeCamp árak

Örökre ingyenes

Starter : 2,99 USD/hó felhasználónként

Alap : 5,99 USD/hó felhasználónként

Pro: 7,99 USD/hó felhasználónként

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

TimeCamp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (500+ értékelés)

Növelje termelékenységét egy pontos időkövetővel

Egy 3D-s világban, ahol az idő a legértékesebb erőforrásunk, a megfelelő időkövető megoldás kiválasztása döntő jelentőségű lehet.

Ha a tökéletes Everhour alternatívát keresi, a lehetőségek listája elsöprő lehet. Éppen ezért javasoljuk, hogy nézze meg a ClickUp-ot – a nap minden másodpercét kihasználhatja a kiváló időkövetési funkciók, a termelékenységi eszközök, a költségvetés-követés és a csapatmunkát segítő funkciók segítségével. ⌛