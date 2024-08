5 qualités des personnes productives

Avoir une équipe productive est important. Les employés qui maîtrisent leur flux de travail contribuent à l'augmentation de la rentabilité, du rendement et de la confiance générale dans l'entreprise.

Si la plupart des compétences peuvent être acquises pour améliorer la productivité il y a des employés qui ont déjà les caractéristiques nécessaires et qui sont compétents dans leur travail. Nous mettons le doigt sur certains éléments que possèdent les personnes les plus productives et sur le moment où l'on peut savoir qu'un employé pourrait être prêt à progresser.

Organisation + Structure

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2018/11/image16-1400x1007.png

/$$$img/

La plupart des personnes productives disposent d'un système d'organisation qui les aide à rester dans la cible tout au long de la journée. Vous constaterez probablement qu'une certaine forme de stockage sur le bureau est utilisé, car un environnement de travail propre réduit le stress lié au travail et permet de réduire le temps qui aurait été consacré à la recherche d'un élément. Qu'il soit physique ou numérique, l'excès de désordre distrait le cerveau et entrave les performances de travail parce qu'il essaie d'atténuer la tâche tout en évaluant le désordre ambiant. L'organisation de l'environnement de travail améliore l'efficacité et crée une structure, ce qui ne fait qu'accroître la qualité du travail fourni.

L'établissement d'une routine est un autre élément lié à l'organisation. Une routine est importante pour déléguer du temps et des tâches à achever, ainsi que pour se tenir compte de ses propres exigences. Un employé productif peut en donner l'exemple d'une manière ou d'une autre, qu'il s'agisse d'un carnet de notes qu'il transporte ou d'un plateforme en ligne qui permet de forfaiter et d'intégrer les activités de l'entreprise les ressources professionnelles en un seul endroit. Si certains considèrent qu'une routine est contraignante ou rigide, elle offre en réalité la souplesse nécessaire pour trouver ce qui fonctionne pour vous au lieu d'improviser votre journée.

Intelligence émotionnelle Intelligence émotionnelle (ou IE) est la capacité à identifier et à gérer ses émotions, ainsi qu'à comprendre et à influencer les émotions des autres. Sur le lieu de travail, il s'agit d'une compétence importante à posséder car elle reflète la capacité à bien travailler seul ou en groupe. Un employé capable d'interpréter ses propres sentiments ainsi que ceux de ses collègues de manière assertive et attentive est important pour créer l'harmonie au sein d'une équipe. Une personne dotée d'une intelligence émotionnelle élevée possède de bonnes compétences sociales, car elle est capable de s'adapter au ton de n'importe quelle situation.

Une étude de 2016 de l'université de Brandman a révélé que les personnes qui affichent des comportements émotionnellement intelligents tels que la conscience de soi, la gestion de soi, la conscience sociale et la gestion des relations ont un impact positif sur les performances quotidiennes des collègues. Une autre étude de FuturePeople Report a conclu que les personnes ayant une IE élevée sont plus motivées, engagées et productives sur le lieu de travail. Les travailleurs dotés d'une meilleure intelligence émotionnelle ont été en mesure de dépasser leurs performances individuelles au travail et leur capacité de travail. L'IE peut non seulement aider les équipes internes, mais aussi favoriser l'expérience et l'engagement des clients dans l'ensemble de l'entreprise. Les personnes qui présentent ce trait de caractère auront un flux de travail plus productif que celles qui ne le font pas.

Prendre des initiatives

Un élément central de la productivité est l'idée de faire quelque chose de manière plus rapide. L'initiative est un trait de caractère qui se caractérise par le fait de démarrer soi-même, d'adopter une approche proactive et de persister à relever les défis afin d'atteindre un objectif. Un employé capable d'utiliser cette compétence et de se lancer dans une tâche sans hésitation a tendance à être plus efficace dans le respect des délais. En effet, il n'a pas besoin de vérifier constamment auprès d'un superviseur s'il doit ou non aller de l'avant.

L'initiative sur le lieu de travail est importante à bien des égards. Elle peut contribuer à des améliorations au sein d'une entreprise ou entre collègues, et aider à résoudre des problèmes. Le fait d'avoir une équipe qui cherche à se perfectionner en utilisant ses capacités d'initiative peut aider une entreprise à prospérer. Un rapport de DOMO a révélé que 25 % des salariés seraient plus satisfaits au travail s'ils avaient la possibilité de faire ce qu'ils font le mieux. Par conséquent, si vous voyez un employé qui se lance dans un projet avec enthousiasme, il y a de fortes chances qu'il fasse partie des personnes les plus performantes.

L'état d'esprit positif

Une étude sur la pensée attentive menée par le British Journal of Health Psychology a montré que les personnes qui écrivaient des pensées positives avaient une réduction significativement plus importante de l'anxiété et du stress plus de quatre semaines après l'étude. Les personnes qui transposent cela sur le lieu de travail vont projeter une atmosphère plus heureuse et augmenter l'engagement et le travail d'équipe que ceux qui se laissent submerger par les défis.

C'est l'attitude "à faire" qui favorise l'efficacité au travail. Un collègue qui apporte de la négativité dans un espace ne met pas seulement les autres de mauvaise humeur, il a aussi un impact profond sur le projet en cours de travail. Les employés qui sont capables d'avoir un état d'esprit positif sont ceux qui seront en mesure d'inspirer confiance à eux-mêmes et à ceux qui les entourent. Une attitude positive se traduit par un meilleur moral, une volonté de collaborer et d'essayer de nouvelles choses, et une productivité accrue.

Motivation personnelle

La motivation personnelle est essentielle à la productivité. Avoir la volonté intérieure d'apporter la réussite à son entreprise et de produire un travail de qualité est quelque chose qui ne s'apprend pas, car personne ne peut vous forcer à travailler dur. Les personnes motivées n'ont pas besoin d'être autant encadrées, car elles sont capables de déléguer leurs tâches de manière efficace, sans être constamment contrôlées. Les personnes qui recherchent activement de nouvelles expériences d'apprentissage au travail sont motivées pour apprendre les différentes facettes d'une entreprise et sont disposées à acquérir autant de connaissances que possible afin d'être plus performantes.

Les personnes motivées seront productives parce qu'elles veulent bien faire dans leur travail et seront capables de cultiver les compétences acquises pour faire avancer leur carrière. Elles travailleront plus dur pour fournir de meilleurs résultats et feront preuve de souplesse lorsque des difficultés surviendront afin de trouver un moyen de les atténuer. Ces employés sont des atouts très précieux, car ils se dotent de compétences en leadership qui leur permettent de progresser au sein d'une entreprise.

Être productif est quelque chose qui s'apprend, mais seulement si un employé le veut. En distinguant les traits qui aident les personnes productives, vous serez en mesure de guider vos collègues ou les nouvelles recrues en leur donnant les compétences nécessaires pour s'aider eux-mêmes et aider l'entreprise. Avoir les outils appropriés qui faciliteront le flux de travail peuvent rendre la vie beaucoup plus facile.